Hora 14 (30/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias el jefe del Torío Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes el régimen de Nicolás Maduro vuelve a atravesar una situación delicada tras la liberación del opositor Leopoldo López que se encontraba en arresto domiciliario por parte de un grupo de militares afines al presidente encargado Juan Guaidó que le han trasladado hasta una base del Ejército del Aire La Carlota situada a las afueras de Caracas ambos han comparecido juntos ante los periodistas Guaidó asegura que una parte importante del ejército ha tomado esta iniciativa en contra del régimen bolivariano

Voz 3 00:50 hoy duró muy poco antes de que las cosas también de Caracas El país se ponen la de la Constitución vencerán Piqué llamó a todo el venezolano consta que sacamos una calle ese camino Akáyev respaldando de momento a dar el respaldo a lo que no

Voz 1018 01:07 otro durante años Leopoldo López pide la movilización ciudadana de todos los sectores civiles y militares siempre de forma pacífica

Voz 4 01:14 a la convocatoria eh que este momento lo pasión salgan a la calle dos salgan a la calle en paz como lo ha dicho el presidente Guaidó que salgan a la calle para completar la primera fase se suele usurpación iniciar la segunda fase gobierno de transición y construir el puente hacia las elecciones libres y democráticas que soñamos todos los venezolanos

Voz 1018 01:37 el embajador de Maduro en España Mario Iceta asegura que se trata de una acción aislada que está ya bajo control

Voz 5 01:43 el caos subvertir el orden y que está controlado y el Gobierno va a permitir la información precisa de aquí esperando el Boletín Oficial de la Cancillería para producir menos convocarle para eso

Voz 1018 01:56 la pregunta por tanto es hasta dónde llega qué alcance tiene este movimiento militar Ana Terradillos

Voz 0125 02:01 esa es la incógnita buenas tardes y la clave porque lo que se sabe de momento es que hablamos de un destacamento de cincuenta personas de la Guardia Nacional a ser hablado con militares desertores no conocían este movimiento no estaba planificada la liberación de Leopoldo dicen estos son fuentes militares fuentes diplomáticas aseguran a la SER que se trata de una escaramuza en marcha aunque no es seguro que triunfe hay que subrayar que está liderada por Juan Guaidó Il Leopoldo López

Voz 1 02:25 el Gobierno español

Voz 1018 02:26 sigue la evolución de los acontecimientos Pedro Sánchez está informado minuto a minuto la ministra portavoz Isabel Celaá subraya que la salida debe ser pacífica siempre dentro de cauces democrático

Voz 6 02:36 deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre apoyamos un proceso democrático pacífico en Venezuela apostamos por la celebración inmediata de elecciones para la elección de un nuevo presidente Hora catorce

Voz 1018 02:58 bueno pues a partir de las nueve y media confiamos poder acercarnos en todos los escenarios más complicados de esta nueva crisis trataremos de saber hasta dónde puede ser un episodio circunstancial o definitivo nuestro país tras las elecciones pendientes sobre todo del Partido Popular Pablo Casado ha reunido la ejecutiva en la calle Génova va a comparecer de un momento a otro en rueda de prensa Adrián Prado

Voz 7 03:19 si rueda de prensa que de momento se retrasa se cumplen ya dos horas de reunión en las que el PP está analizando la debacle electoral no está en cuestión a liderazgo de Casado en eso han coincidido los líderes regionales a su llegada a la calle Génova creen que no ha tenido tiempo suficiente para desarrollar su proyecto pero si hay que hacer

Voz 0861 03:33 autocrítica y sobretodo cambiar de extras

Voz 7 03:35 aquí volver al centro de esta manera explicaba el presidente andaluz Juanma Moreno

Voz 1314 03:39 ABC política uno tiene que mover un pie a la derecha o tiene que muy a la izquierda pero lo que no debe dejar nunca es de tener un pie en el centro de eso es fundamental si queremos tener generar en torno al proyecto político del PP con proyecto pues de mayoría

Voz 8 03:54 seguimos a la espera de que en unos minutos comparezca el

Voz 7 03:57 PP Pablo Casado el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo

Voz 8 03:59 no ha acudido a esta reunión de la Ejecutiva tenía sesión de control en la Cámara autonómica pero ante los periodistas ha deslizado algo que suena a petición de cambio de rumbo

Voz 10 04:08 no es el momento de cerrar puertas seis momento abrirlas a mucha gente que ve que si nos unimos somos más que el Partido Socialista signos dividimos el Partido Socialista con los independentistas a los populistas va a gobernar España no por tanto yo creo que este es el momento de ensanchar nuestro partido comemos y siempre cuando hablemos ensanchado hemos ganado y cuando lo hemos limitado pues lamentablemente no hemos ganado

Voz 1915 04:31 además abdica como emperador de Japón asegurando que se siente afortunado por cómo ha conseguido desarrollar sus funciones desde esta medianoche su hijo Naruhito le sustituye en el cargo mientras los japoneses disfrutan por primera vez en su vida de diez días seguidos de vacaciones votantes del referéndum ilegal del uno de octubre declaran como testigos en el juicio por el proceso independentista ya aseguran haber sido víctimas de agresiones por parte de agentes de la Policía y la Guardia Civil del Ministerio de Educación detectan más de cinco mil quinientos posibles casos de acoso escolar en un año la gran mayoría se arrastraban durante meses o años más de la mitad de las víctimas sufre acoso casi a diario las personas mayores sufren depresión aumentan las posibilidades de desarrollar otras patologías como la diabetes o la sordera según un estudio

Voz 0861 05:12 ha hallado en el Reino Unido a iniciativa española realizado a lo largo de de de

Voz 1915 05:16 diez años la economías acelera durante el primer trimestre gracias a la inversión y avanza hasta el dos coma cuatro por ciento interanual los precios también han subido durante este mes que estamos a punto de terminar dos décimas más que en marzo dos chicos y seis minutos

Voz 11 05:32 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 8 05:35 hola buenas tardes estan los que hacen autocros

Voz 1434 05:37 Tica y luego está Isabel Díaz Ayuso dos días después de haber perdido la mitad de su electorado en Madrid la candidata del Partido Popular rompe su silencio para decir que ya están recuperando el voto que se ha ido a Vox y a Ciudadanos

Voz 12 05:51 ya está volviendo a casa otra vez lo están lo estamos notando ya nos lo están diciendo y esa ese va a ser muy

Voz 1434 05:56 el termómetro en el que se basa es tan fiable como que le han contado caído gente a sus sedes a decir que se arrepienten de haber voto

Voz 8 06:02 a Vox los populares madrileñas

Voz 1434 06:05 participan a esta hora en el Comité Ejecutivo del PP que analiza la derrota electoral del domingo hice cierra filas en torno a Pablo Casado atención el enfado de la Comunidad de Madrid tras constatar que el Ministerio de Sanidad ha autorizado sólo tres hospitales madrileños a usar las nuevas terapias cartel contra la leucemia un hospital para adultos y otro para niños y un tercero sólo como reserva pediátrica a pesar de que suele haber más casos más casos entre los mayores son menos hospitales que en Catalunya aunque a Madrid venga habitualmente gente de toda España Encarna Cruz es la coordinadora de Terapias Avanzadas de la Consejería de San

Voz 13 06:42 mira nos preocupa que común concentro en la Comunidad de Madrid no podamos atender las necesidades de los pacientes de la Comunidad de Madrid de los pacientes de las comunidades limítrofes que normalmente van a decidir de Lleida Madrid

Voz 1434 06:57 en la capital el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una proposición para instar al Gobierno central a que regule la eutanasia cuanto antes una iniciativa del PSOE que han apoyado todos menos el Partido Popular entre el público Ángel Hernández el hombre que a principios de mes ayudó a morir a su mujer en forma de esclerosis múltiple desde hace treinta años descubre agradecidos

Voz 7 07:18 ellos afortunadamente mi mujer ha dejado de sufrir pero es necesario que se apruebe la ley de eutanasia eso te burle la ley dotando así espero que sea buena nota la primera ese leyes que se aprueben ahí ahí vamos a estar para que así sea

Voz 1434 07:32 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Paula sensible El alcalde de Alcorcón David Pérez ha expulsado del pleno uno de los familiares de los afectados por el plan permuta por el que cerca de noventa vecinos pueden perder sus casas la oposición pide que se dé una solución vitalicia a estas personas la mayoría ancianos que necesitan casas adaptadas a sus necesidades

Voz 0808 07:49 han ido tras robar el pasado viernes en una máquina tragaperras en un bar de Usera en la capital los atracadores huyeron en un coche durante cinco kilómetros hasta que la policía acabó atrapando le en un túnel de la M treinta

Voz 1434 07:58 rescatados ocho excursionistas entre ellos cinco menores en la Sierra de Gredos ocurrió el pasado domingo todos estaban afectados por la llamada ceguera de las Nieves una conjuntivitis de carácter temporal habitual entre los montañeros fueron trasladados hasta el helipuerto de Hoyos del Espino en Ávila donde fueron atendidos por los servicios sanitarios

Voz 0808 08:14 sentado en la programación de la nueva temporada de los Teatros del Canal que va a contar con un presupuesto de cerca de cuatro millones de euros más de cincuenta compañía van a llegar a la capital con veinte extrema

Voz 1434 08:22 absolutos tiene deportes los equipos madrileños entrenan ya para la jornada de liga del próximo fin de semana el viernes Sevilla Leganés el sábado juega el Atlético de Madrid contra el Español y también Levante Rayo vamos con la información del tráfico primero la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 14 08:36 buenas tardes hasta ahora les vamos a pedir tengan mucha precaución si iban a transitar por la A4 ya que el accidente de un vehículo pesado esta mañana complica la conducción genera en este momento cinco kilómetros de retenciones en este momento están realizando labores de limpieza de la calzada ya han retirado el vehículo accidentado pero aún quedan retenciones como les comentaba de importancia también por efecto mirón hay complicaciones en esta misma vía tramo en este caso en sentido Córdoba además van a encontrar densidad circulatoria en la ronda de circunvalación M cuarenta en la zona de Coslada en dirección a tres ya en Villaverde en ambos sentidos en el resto de la red de carreteras madrileñas de momento en este instante se circula sin

Voz 1434 09:18 las tenemos veintitrés grados en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas Jordi Carbó buenos días tiempo soleado hoy un poco cálido durante la tarde pero cuidado

Voz 8 09:29 ahora mismo mejor abrigarse hacia un poco

Voz 1434 09:31 yo pero no persistirá demasiado el sol lucirá desde bueno mañana hasta el final de la tarde días radiante con máximas de más de veinticinco grados en poblaciones cercanas a los ríos Tajo y Tajuña máximas de hasta treinta grados mañana tiempo parecido pero durante la tarde este calor dará lugar algunas tormentas sobre todo en puntos de montaña íbamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital para saber cómo se circula por las calles de Madrid Charo Alcázar buenas tardes

Voz 1322 09:57 tal muy buenas tardes Cristina el tráfico va en aumento sobre todo en la parte este de la M30 donde el tráfico ya es intenso al paso por el puente de Ventas y también el de Vallecas en sentido A

Voz 1434 10:07 cuatro lo hace también al otro lado en la parte oeste

Voz 1322 10:10 su paso por San Pol de Mar sentido sur donde más dificultades es la salida por la A42 ya desde el cruce de Antonio López tráfico intenso en el centro en Raimundo Fernández Villaverde o en Sagasta Génova así comienza ahora catorce

Voz 1434 10:23 en Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Noema Valido en la produce

Voz 8 10:26 Sonia Paloma y lo que más sorprende de Madrid la luz del cielo pero

Voz 8 10:47 si tu mundo más eficiente

Voz 11 10:51 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 10:54 los dirigentes y candidatos del Partido Popular madrileño arropan a esta hora su lidera Pablo Casado cierran filas en torno a él defienden su continuidad pocas crías Kasan escuchado aquí en Madrid tras la derrota electoral del domingo del Partido Popular ninguna en el caso de la candidata a la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso que hoy a las puertas de la sede del PP en la calle Génova ha roto su silencio para decir que no ha habido derechización en el PP que ya están recuperando los votos que se fueron a Vox y a Ciudadanos Ike aquí en Madrid no habrá sorpasso de ese partido de Ciudadanos vamos a la calle Génova Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 8 11:31 qué tal buenas tardes y desde el batacazo electoral del pasado

Voz 0861 11:34 Mingo no hablaba ha roto su silencio ha hecho tirando de argumentario el PP no

Voz 1018 11:39 Prado el centro político toma nota de Hereu

Voz 0861 11:41 de la fragmentación de la derecha por encima de todos los mensajes Isabel Díaz Ayuso destaca uno en absoluto Pablo Casado tiene que dimitir su candidata en Madrid cree que el líder nacional del PP necesita tiempo para consolidar su proyecto

Voz 12 11:55 nosotros ahora mismo hemos dado un paso hace muy pocos meses todos los líderes de todos los partidos Pedro Sánchez Mariano Rajoy José María Aznar todos los líderes de todos los partidos e Alber Rivera todos no no es normal en España llegar y ganar la primera luego es normal que un proyecto nuevo y renovados está consolidando y necesita un poco de tiempo eso es todo

Voz 0861 12:17 ese argumento también incluye Isabel Díaz Ayuso que también debuta como candidata en cualquier caso ya ha dicho que no va a cambiar de estrategia por mucho que sólo en Madrid el PP se haya dejado setecientos mil votos según la candidata popular el voto que se les ha ido a Vox ya Ciudadanos ya está volviendo a casa

Voz 12 12:33 ya está volviendo a casa ese votos de lo estamos notando ya nos lo están diciendo y esa ese va a ser mi afán

Voz 0861 12:39 esa es la sensación que les esté llegando dice a las propias sedes desde este pasado lunes personas que votaron a Vox

Voz 8 12:45 encantadas con el efecto nulo

Voz 0861 12:48 que ha tenido su voto en estas generales lo cierto es que la fuga no sólo seis ciudadanos les adelantado también por la derecha la formación naranja es ya la segunda fuerza política en Madrid pero para Ayuso ese tampoco es motivo de preocupación

Voz 12 13:00 eso ha sido en las generales pero les puedo asegurar que la implementación que tiene el Partido Popular a nivel territorial no lo tiene ningún otro partido nosotros no hemos tenido que recurrir a otros partidos por ahí en nuestras listas no tenemos que irá a ningún tipo de experimento nosotros tenemos gente experimentada gente que conoce muy bien Madrid que conocen muy bien sus ayuntamientos luego este escenario para nosotros es el de siempre no tenemos que inventar nada cambiar nada más que seguir confiando lo que nos ha traído a tanta prosperidad en Madrid ya nuestro proyecto

Voz 0861 13:27 el Comité Ejecutivo Nacional lleva ya más de dos horas reunido desde la dirección en Madrid nos confirman que han escogido ya cuál será su lema en la campaña electoral centrados en tu futuro una prueba más de que el PP quiere recuperar y reactivar el centro como pilar fundamental de su campaña para revertir el batacazo electoral del pasado veintiocho de abril

Voz 1434 13:46 está claro el mensaje centrados en tu futuro el lema del Partido Popular para las elecciones de mayo hoy el argumentario está claro en el PP casado no debe dimitir somos un partido de centro y un proyecto renovado que necesita tiempo para consolidarse en esa misma la línea se ha pronunciado esta mañana el presidente Pedro Rollán el candidato al Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida que al menos sí reconoce que han perdido la confianza de buena parte de su electorado los dos están también participando en ese Comité Ejecutivo del PP

Voz 8 14:16 cuando el Partido Popular no le acompañan

Voz 6 14:18 el resultado es también responsabilidad de todos

Voz 7 14:21 en ningún momento hemos abandonado

Voz 6 14:23 en el centro político por lo tanto habrá lo que habrá que hacer es ser lo suficientemente hábiles para poner en valor todo lo que ha logrado el Partido Popular

Voz 0861 14:33 tenemos que saber las razones por las que no hemos sabido con

Voz 1018 14:36 dar con esos votantes tratar de recuperarlos

Voz 1434 14:39 Almeida entre los más críticos dentro de las filas del Partido Popular en menos de un mes el PP medirá de nuevo su fuerza en pocos días va a comenzar la campaña de las autonómicas y municipales con una gran duda en este momento si Manuela Carmena alcaldesa de la capital podrá participar en los debates electorales por el momento de momento más Madrid anunciado recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central denegarle espacios de publicidad gratuita en Telemadrid durante la campaña por ser dicen una formación de nueva creación Javier Bañuelos

Voz 0861 15:10 sí hemos tenido acceso a las dos resoluciones tanto la de la Junta provincial como la de la Junta Electoral Central y en ninguna de las dos Si hace ningún tipo de mención a los debates electorales la Junta Electoral no ha prohibido nada nos insisten porque nadie ha planteado esa consultas más la resolución no afecta a Carmena porque la consulta se limitó al papel de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid lo único que ha hecho la Junta Electoral Central es resolver que más Madrid a ser un partido de nueva creación sólo tiene derecho a los diez minutos de propaganda electoral en medios públicos en los espacios gratuitos es cierto que con el precedente de Vox

Voz 8 15:44 los generales en Atresmedia Si algún partido

Voz 0861 15:46 recurría se podría poner en peligro la presencia además Madrid en esos debates electorales pero es escenario Nos insisten no sedado aún en cualquier caso tiene que ser la Junta Electoral la que resolviese si los medios no respetan el principio de proporcionalidad que marca la LOREG la ley electoral

Voz 1434 16:02 la Junta no se ha pronunciado todavía sobre si Carmena hay Rejón podrán participar en estos debates pero por si acaso ya hay voces que piden que si lo puedan hacer al menos en el caso de Manuela Carmena lo han pedido esta mañana Rita Maestre que va en su lista por Madrid Begoña Villacís que es candidata de Ciudadanos

Voz 16 16:20 forman que en dos mil quince participamos con un partido político nuevo de reciente creación en los debates entiendo que ahora pues esta oportunidad sería buena teniendo en cuenta además que su candidata es la alcaldesa de

Voz 8 16:33 en los un debate en este Manuela Carmena no deja de ser alcaldesa de rendir cuentas sobre lo que ha hecho estos últimos cuatro años a nosotros nos gustaría que son Espases la fórmula para que pudiésemos tener un debate con Manuela Carmena

Voz 1434 16:52 en cualquier caso el primer debate antes de la campaña lo organizan la Cadena Ser el país debate de candidatos municipales a la capital de cara al veintiséis de mayo va a ser este lunes que viene estarán los cabezas de cartel al Ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena José Luis Martínez Almeida Pepu Hernández Begoña Villacís y Carlos Sánchez Mato director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid Javier Casal buenas tardes

Voz 8 17:17 buenas tardes lunes seis de mayo doce y media

Voz 0867 17:20 la mañana en el co Amena sede del Colegio de Arquitectos noventa minutos para hablar de vivienda urbanismo movilidad medio ambiente economía impactos todo en la ciudad de Madrid un debate organizado por La Ser y el país al que hemos invitado también a Vox cuyo candidato Ortega Smith está pendiente de confirmación lo vamos a emitir por streaming en Cadena Ser punto com y en El País punto com y por supuesto la hora y media los noventa minutos a través de Radio Madrid en ser más Madrid será el primero de los dos debates que estamos preparando el próximo será el día veinte de mayo Cristina última semana de campaña con los candidatos autonómicos a la presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 0861 17:52 primer debate el próximo lunes

Voz 1434 17:55 organizado por la Cadena SER y por el diario El País dos de la tarde dieciocho minuto seguimos

Voz 11 18:02 hora catorce Madrid

Voz 1434 18:05 y dejamos ya la campaña electoral de las elecciones que viene y los resultados electorales de las elecciones del domingo vamos con un asunto que les hemos adelantado al comienzo de este Hora catorce Madrid lo hemos adelantado aquí en la SER el Gobierno regional denuncia que son claramente insuficientes los hospitales que ha autorizado en Madrid el Ministerio de Sanidad para ofrecer las nuevas terapias cartel para los enfermos de leucemia y linfomas son terapias genéticas que han permita pido curar a un niño de seis años en Alicante aquí en Madrid pueden ofrecer las tan solo dos hospitales uno para adultos y otro para niños y un tercero Se ha designado como hospital de reserva sólo para los casos pediátricos cuando suele haber más entre adultos la comunidad recuerda que había presentado hasta seis hospitales pero el Gobierno de Pedro Sánchez autorizado en Madrid menos que en Catalunya por ejemplo a pesar de que a Madrid viene gente generalmente de toda España Paul Asensio

Voz 0808 18:59 el Servicio Nacional de Salud pedía unos criterios de excelencia muy específico porque los fármacos que se utilizan en esta terapia son muy complejos un grupo de nueve experto evaluó los hospitales madrileños y finalmente la Comunidad propuso seis La Paz La Princesa Ramón y Cajal Gregorio Marañón Puerta de Hierro el niño Jesús pero sólo han asignado dos centros el Marañón para adultos el Niño Jesús para niños y el de la Paz de apoyo para Infantil Encarna Cruz coordinadora de terapia avanzada dice que no es suficiente que estiman que a la Comunidad de Madrid acuden decenas de pacientes no sólo de Madrid también de las comunidades limítrofes y que sólo podrán atender a un máximo de cuatro pacientes al mes

Voz 17 19:34 yo estoy ocupaciones que llegó un momento en que el pollo Marañón ya no pueda atender a más pacientes nos preocupa que los pacientes tengan que hacer este viaje con las incomodidades que pueda suponerle es cuando tenemos hospitales en la Comunidad de Madrid qué pueden hacer frente a este reglamento comparativas

Voz 0808 19:54 este tratamiento implica que el paciente hospitalizado las primeras semanas por lo que los madrileños que no pudieran tratar

Voz 0545 20:00 que aquí tendrían que trasladarse a la comunidad autor

Voz 0808 20:02 Coma en la que vayan a ofrecerle el tratamiento que seguramente viajarían a Cataluña porque a pesar de que todas las comunidades propusieron el mismo número de centros de día autorizados para adultos la mitad están en Cataluña la Consejería de Sanidad ya ha transmitido su preocupación Armani al Ministerio que por el momento

Voz 1434 20:18 considera que los centros asignados se puede hacer frente

Voz 0808 20:20 el volumen de pacientes

Voz 1434 22:07 el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta mañana iniciativa del PSOE una proposición para instar al nuevo Gobierno central a que regule la eutanasia todos los partidos han votado a favor menos el Partido Popular en un debate en el que ha estado presente entre el público Ángel Hernández el hombre que a principios de abril ayudó a morir a su mujer enferma desde hacía treinta años de esclerosis múltiple vamos a Cibeles

Voz 0393 22:31 Carolina Gómez buenas tardes buenas tardes con cara de mucha tristeza Ángel Hernández agradece el gesto al Ayuntamiento de Madrid y pide al próximo Gobierno que legisle rápido para evitar situaciones como la suya que fue detenido recordamos por ayudar a su mujer su

Voz 7 22:44 sí a mí agradecidos a ellos y a todos los que lo han aprobado que es una granito de arena para que su pérdida o creo que es muy importante sobre todo para la gente que que está viviendo o malviviendo y que está surgiendo porque afortunadamente mi mujer ha dejado de sufrir pero es necesario que se apruebe la ley de eutanasia que sobrevuele el alegre tan así e empieza un ciclo nuevo en en el Parlamento de de España y espero que sea buena las primeras leyes que se aprueben

Voz 0393 23:14 la iniciativa aprobada reclama la despenalización de la eutanasia era una proposición de los socialistas que han apoyado todos los grupos políticos salvo el Partido Popular Ramón Silva Luis Miguel Boto

Voz 23 23:23 si ustedes quieren regular ayudará muy si el paciente lo solicita y nosotros queremos ayudar al paciente ante el sufrimiento sin alargar la vida de forma artificial son dos posturas distintas militares en partidos distintos a ustedes les espera

Voz 0623 23:38 nunca han estado con el reconocimiento de nuevos derechos en este país del aborto de la dependencia del matrimonio del mismo sexo etcétera etcétera etcétera no esperemos no les esperamos en la eutanasia pero

Voz 0393 23:52 en la alcaldesa acaba de regresar al pleno en el último pleno ordinario de la legislatura asentado en dos momentos distintos esta mañana porque tenía citas médicas según nos han explicado

Voz 1434 24:01 la alcaldesa que llegaba tarde por la mañana que dictó ayer durante el pleno que ahora como nos decía Carolina ha vuelto porque tenía citas médicas último pleno ordinario de la legislatura que varios colectivos han aprovechado para protestar a las puertas de El Ayuntamiento trabajadores de las escuelas municipales de música de las instalaciones deportivas de la ciudad del Síndic Kato de inquilinas y también a esta hora de la Asamblea bloques en lucha de Lavapiés que han entrado al pleno pero que han sido invitados a salir amablemente porque han empezado a gritar consignas y a sacar pancartas Enrique García bueno tardes

Voz 0861 24:35 buenas tardes ahora hay una veintena de personas entre ellas las cuatro familias desalojadas de Argoños a once y que han recibido hace unos minutos con gritos a Carmena cuando se incorporaba al pleno que entraba hace unos minutos por esta puerta de Montalbán la protesta como decías la han iniciado dentro del pleno asistían a la tribuna de invitados

Voz 1434 24:53 con una pancarta y cantar una versión del Grand

Voz 0861 24:55 la vila morena pero exigiendo una vivienda en Lavapiés han sido expulsados

Voz 1018 25:00 por los bedeles a esta hora están en la punta

Voz 0861 25:02 el Ayuntamiento dicen que no se van a mover exigen una vivienda pública como les prometieron de momento llevan dos meses viviendo en pensiones que les paga el consistorio Fernando barreras portavoz de la Asamblea

Voz 24 25:13 son personas que llevan quince veinte años trabajando Ayuntamiento de Madrid ya ahora serena aún concurso oposición abierto de turno libre donde su precariedad laboral no cuenta para nada sino de agravante que una oposiciones se veinte treinta mil personas contra esta cincuenta y seis operarios que llevan años seis despedirle

Voz 8 25:34 naturalmente

Voz 0861 25:35 bueno bueno escuchábamos a uno de los portavoces de los interinos de los de las instalaciones deportivas municipales que ha sido otra de las protestas que han concurrido durante esta mañana eh interinos de las instalaciones deportivas municipales que han concentrado aquí porque están en contra de las oposiciones que el Ayuntamiento ha convocado y que no tiene en cuenta su experiencia profesional a pesar de que muchos de ellos llevan veinte

Voz 1434 25:59 años como interinos la otra protesta

Voz 0861 26:01 los trabajadores de las escuelas municipales de música y danza de titularidad pública pero de gestión privada piden un nuevo pliego para el próximo contrato que contemple una mejora salarial

Voz 25 26:12 dentro de la otra mitad entendemos que es imposible que no exista cuatro viviendas sabemos que es así pero aún así por por deducción uno por los que ya sabemos que es imposible que nos están cuatro y que no se asignen no llegamos hoy hace sesenta y nueve días de esto pero tampoco sentirme días de una exigencia sino de una promesa del Ayuntamiento en boca de castaño y Maestre el que se comprometían el mismo día del multi desahucio de Hermosa once a lo arrojara a las vecinas de manera inmediata

Voz 0861 26:36 bueno estas son las palabras de Fernando Bandera como decía antes que es el portavoz de la Asamblea que dicen que van a continuar aquí hasta que tengan alguna respuesta por parte del Ayuntamiento y una alternativa habitacional para las vecinas desahuciadas dar

Voz 1434 26:49 once gracias Enrique la Guardia Civil ha rescatado este fin de semana en la Sierra de Gredos a ocho personas que sufrían ceguera de Nieves no habían llevado nada para protegerse los ojos todos son madrileños cinco de ellos menores de edad se encuentran bien Alfonso Ojea

Voz 0089 27:01 una familia de ocho miembros todos madrileños que tuvo que ser rescatada por helicópteros desde el Circo de Gredos ante la imposibilidad de localizar el camino de regreso en esa serranía del Sistema Central el domingo pasado era un día radiante muy luminoso el sol incluso calentaba pero estas condiciones son perfectas para sufrir graves problemas visuales porque la nieve es un espía

Voz 0978 27:22 jo así nos lo ha contado el piloto de la guardia

Voz 0089 27:24 civil que logró extraer los del macizo montañoso

Voz 26 27:27 de que se hiciera una un día después la montaña se decía antes de la plataforma Negredo hacia el refugio Elola entonces como no llevan protección solar para los dos ojos pues le sobrevino una conjura era llamado como fuente ceguera llena de la nieve

Voz 0089 27:46 entre los ocho afectados en efecto hay cinco menores que tampoco usaron gafas en sus recorridos por los terrenos nevados del Circo de Gredos

Voz 1434 27:53 hice pasan por si quieren hacer algún trámite a lo largo del día que la página web de la comunidad esta caída desde ayer no se puede hacer ninguna gestión online como pedir cita previa sanitaria solicitar plazas en centros educativos aunque estamos en pleno periodo de escolarización Laura Gutiérrez

Voz 1275 28:10 si ayer comenzaron los problemas en el servidor que alimenta toda la red de ordenadores de la Comunidad de Madrid Se desconoce el origen del fallo no se descarta un ataque informático pero el Gobierno regional no lo confirma lo está investigando hasta bien entrada la mañana los trabajadores de la Comunidad no han podido empezar a usar internet con cierta normalidad aunque con pequeños fallos si sigue paralizado todo lo que es la gestión de trámites administrativos que se hacen a través del portal regional como la petición de cita sanitarias o cualquier trámite que tenga que ver con este tipo de citaciones tampoco se pueden hacer otras gestiones como pedir plaza en los centros educativos porque da error el plazo de escolarización hay que recordar comenzó la semana pasada dura hasta el diez de mayo también en este caso se puede hacer en los propios centros o en las oficinas de la consejería

Voz 1434 28:52 educación dos de la tarde y veintinueve minutos

Voz 5 28:56 hora catorce los deportes

Voz 0545 28:59 Amanda gala buenas tardes queda el Cristina vamos con el Real Madrid por quién no se ha ejercitado en el día de hoy Zidane y sus hombres sean tomando el día de descanso pero mañana ya todo el equipo volverá a los entrenamientos de cara al partido que tienen el domingo ante el Villarreal los que sí se han entrenado son los de Simeone los rojiblancos ya están preparando el partido del sábado ante el Espanyol el sesiones que Savic no ha completado ir donde Esaúl ha formado de central junto a algo de nieve en Getafe en la federación de peñas del equipo mostrado públicamente su intención de recibir con una pañolada a los árbitros del partido que disfrutarán frente al Girona la próxima jornada protesta por los arbitrajes que vienen sufriendo y en repulsa al enjuto sección de su entrenador José Bordalás motivos que han comunicado les lleva a hacer esta iniciado

Voz 1434 29:43 Eva gracias a manda así terminamos veinticuatro grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión anuncia para hoy mucho sol y temperaturas máximas por encima de los veinticinco grados para mañana anuncian ya alguna tormenta les esperamos esta tarde en La Ventana de madres hasta luego

Voz 1018 30:04 dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 1 30:10 el catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 y para quienes tienen puente por la fiesta del uno de mayo en todo el país se suma el día de la Comunidad de Madrid el día dos importantes saber que ahora mismo hay bastante tranquilidad en las caras de las según informa la DGT solamente hay algunas complicaciones en las entradas y salidas de Madrid por la A cuatro de nuevo hoy la crisis de Venezuela en primer plano el régimen de Maduro minimiza la importancia de la operación que han llevado a cabo un grupo de militares leales al autoproclamado presidente Juan Guaidó que han liberado al opositor Leopoldo López juntos han comparecido ante los medios internacionales a las puertas de la base militar de La Carlota a las afueras de Caracas

Voz 4 30:53 la convocatoria es que este momento echasen usurpación todos salgan a la calle dos salgan a la calle en paz y construir el puente hacia las elecciones libres y democráticas que soñamos todos los venezolanos

Voz 3 31:06 hoy por un grupo muy importante de las fuerza hermanos también de Caracas cinco o el país se ponen en lado de la Constitución vencerán llamó a todo el venezolano cuenta que sacamos la calle a dar el respaldo a lo que hemos encontrado durante años

Voz 1018 31:22 el embajador del régimen bolivariano en España Mario sea asegura que se trata de un episodio aislado que no tiene seguimiento en otras unidades militares

Voz 5 31:29 él subvertir el orden y que está controlada y el Gobierno va a emitir la información precisa de aquí esperando el Boletín Oficial de mi Cancillería para producir menos convocarle para eso

Voz 1018 31:42 el Gobierno español sigue la evolución de los acontecimientos en la confianza de que la situación evolucione de forma pacífica y democrática el ministro de Exteriores Josep Borrell se muestra especialmente preocupado por la división del Ejército

Voz 27 31:53 hay constancia evidente de movimientos de tropas y de una división en el Ejército caído Leopoldo López están con algunas unidades militares en el centro

Voz 1018 32:04 lo de la ciudad en una base militar

Voz 27 32:07 pero el federal padrino ministro de Defensa acaba de anunciar su lealtad a Maduro con lo cual nos encontramos el escenario peor que no es que habíamos podido imaginar que una división Hora catorce

Voz 1018 32:22 estamos además muy pendientes de la crisis del PP Pablo Casado ha reunido a su ejecutiva para izar el batacazo electoral del pasado domingo con autocrítica pero con la idea de seguir al frente del partido veremos codicia largo de prensa que debe estar a punto de comenzar hecho debería debe haber empezado ya hace aproximadamente una hora el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo que siempre marcó distancias políticas y estratégicas con Casado no ha viajado a Madrid tenía pleno en el Parlamento autonómico y ha aprovechado para decir a los periodistas que hombre algo habrá que cambiarlo

Voz 10 32:50 no es el momento de cerrar puertas es momento abrirlas a mucha gente que ve que si nos unimos somos más que el Partido Socialista Easy nos dividimos el Partido Socialista con los independentistas a los populistas van a gobernar España no pronto yo creo que este es el momento de ensanchar nuestro partido comemos y sí

Voz 7 33:08 mire cuando hablamos ensanchado hemos ganado cuando

Voz 10 33:10 Nos hemos limitado pues lamentablemente no

Voz 8 33:13 Martes treinta de abril Martín Quintana buenas tardes que hablamos Antoni todavía de consecuencias de la selección si la portavoz en funciones ha defendido la idea del PSOE de gobernar en solitario destaca que el mundo económico respaldan futuro gobierno socialista Isabel Celaá

Voz 6 33:26 el mundo económico respalda la presidencia de Pedro Sánchez invierno ideó un socialista la votación del Odierno este Bernard en solitario

Voz 1018 33:37 no descartamos nada está

Voz 6 33:39 los iniciando caminos la economía

Voz 8 33:42 avanza sube siete décimas en el primer trimestre del año

Voz 1915 33:44 en comparación con el último de dos mil dieciocho subida que supera el dos por ciento en términos interanuales hoy además se publicado el dato del IPC de abril los precios subieron un punto

Voz 0228 33:53 medios agencias duplica el Gobierno andaluz ha presentado los datos de la auditoría varias agencias públicas creadas durante los gobiernos socialistas han encontrado duplicidades o agencias sin relación de puestos de trabajo hay fines que está justificado que saca mediante agencia pública lo que no se puede hacer es como se ha hecho sin control con duplicidades por este grupo de trabajo lo que determinará cuáles son necesarias que es aparezcan como ya estamos haciendo que desaparezcan y cuáles son necesarias no solamente que desaparezca sino reforzarla

Voz 1018 34:18 intentan matizar retornan al juicio del proceso

Voz 1915 34:20 dentista para votantes en el referéndum ilegal del uno de octubre muchos de ellos vinculados a Esquerra Republicana frente al testimonio de más de doscientos agentes ellos aseguran que fueron los agredidos no los agresores

Voz 28 34:30 patadas puñetazos de todo pues me arrastraron entre cuatro policías hasta fuera del perímetro nos pegaban en la barriga nos pegaban en el hígado en las partes bajas ya lo ven

Voz 0228 34:40 salir con la cabeza ensangrentada

Voz 29 34:43 ya tardaba empezar al advertir

Voz 0228 34:45 condenar la Audiencia Provincial de A Coruña condenado a cinco años de cárcel al asesino confeso de Diana Guerra José Enrique a Wim por el intento de agresión sexual a otra joven el día de Navidad de dos mil diecisiete miles de casos

Voz 6 34:56 el Gobierno ha detectado más de cinco mil quinientos casos

Voz 1915 34:59 de acoso escolar en el último año según el balance del uso del teléfono contra el acoso del Ministerio de Educación la mitad de las víctimas los sufren a diario

Voz 0228 35:06 no se comprometió el presidente de Correos cree que la gestión del voto por correo para las generales se gestionó bien el tenerlo

Voz 30 35:12 el selectivo todos vayamos en el mismo momento

Voz 1018 35:14 pero afortunadamente insisto hemos proseguido sacar el proceso

Voz 0228 35:17 la forma satisfactoria pero no confirma que vayan evitarse las colas de cara a las autonómicas y municipales esos X histórico abdica el emperador de Japón

Voz 1915 35:25 con Akihito dejará de serlo oficialmente esta medianoche hora local y el trono pasará a su hijo Naruhito es la primera abdicación en este país en dos siglos

Voz 0866 35:33 hoy concluye funciones como emperador a partir de mañana comienza una nueva etapa en la que sinceramente deseo el máximo bienestar paz y felicidad para el pueblo de Japón para todos los del mundo

Voz 0228 35:48 premio para el Prado el museo que celebra este año su bicentenario ha sido galardonado con el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades José Guirao ministro de Cultura

Voz 31 35:56 es Luis voló del país es un símbolo de nuestra cultura

Voz 8 36:00 es sin duda el mejor museo de pintura

Voz 31 36:02 del mundo

Voz 5 36:04 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 9 36:07 José Antonio el telegrama es para Juan Guaidó señor presidente interino de Venezuela al cierre conocido por la Asamblea Nacional Cueta Pais su mensaje a través de las redes sociales donde aparece con el liberado opositor Leopoldo López rodeados militares sin uniforme que se declaran bajo su vertientes llamamiento de que es el momento de alzarse para la fase final de la operación puede dar un vuelco si designen el Auxerre el comienzo de un enfrentamiento civil de duración incierta Dios salve a Venezuela

Voz 1018 36:50 Angel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y en la técnica Isabel Quintana en la producción el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:57 tarde soleada y con temperaturas un poco más altas que quede en el conjunto del país las máximas superarán los veinte en toda la península y los archipiélagos siguen en puntos costeros a medida que avanzó la tarde el viento hará que aumente la sensación de ambiente fresco en el interior máximas alrededor de los veinticinco grados en poblaciones cercanas a los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir máximas alrededor de los treinta y con este poco de calor durante la tarde algunas tormentas en puntos de montaña del centro y sur de la península mañana tiempo parecido con más tormentas durante la tarde en el centro y sur de la península y a diferencia de hoy descargando también fuera de puntos de montaña

Voz 1018 37:33 la confusión manda ahora mismo en Venezuela es difícil precisar el alcance de la operación que han llevado a cabo ese grupo de militares leales a Guaidó rebeldes por tanto al régimen de Maduro que eran liberado de su arresto domiciliario al líder opositor Leopoldo López que se encontraba en arresto tras ser condenado a trece años de cárcel López y Guaidó ha hablado ante los periodistas en la base militar de La Carlota del Ejército del Aire a las afueras de Caracas frente a la cual se encuentra nuestra compañera Amanda Sánchez de Caracol PRISA Radio Amanda cómo estás buenos días para Tim

Voz 1490 38:02 la semana buenos días en la verdad la situación sigue siendo muy confusa ya se apenas unos minutos se escucharon detonaciones de lo que parecía ser un arma de fuego es decir Faro a estos Telesur en la cantidad más lacrimógenas que ayer en el ambiente los militares que están en este lugar han estado actuando en contra de los ciudadanos que se mantienen firmes las calles que no va a dejar de protestar hasta tanto se concreta en la salida de Nicolás Maduro del poder aunque temprano un pronunciamiento te Juan Guaidó también de Leopoldo López desde la base aérea de La Carlota en las últimas horas había jugado pronunciamiento con indicaciones buenas acciones que le pidan a los ciudadanos tomar

Voz 1018 38:43 bueno pues esto lo que está pasando gracias a manda esta información este flash a las ocho y treinta y ocho minutos de la mañana hora oficial de Caracas vamos a confía en que la evolución de los acontecimientos sea pacífica nos comentaba nuestra compañera que tanto Leopoldo López como Guaidó han hablado ante los medios han hecho un llamamiento a la movilización de los ciudadanos ir en contra del mantenimiento del régimen bolivariano de Nicolás Maduro buenas tardes

Voz 1775 39:08 las tardes como nos contaba manda la situación en la zona de Caracas cercana a la base de La Carlota de momento es bastante confusa tras el llamamiento que de madrugada hacia Juan Guaidó

Voz 1018 39:20 hoy

Voz 3 39:20 como presidente encargado Venezuela legítimo comandante inglés convoco a todos los soldados a acompañar

Voz 7 39:28 este proceso de cese definitivo

Voz 3 39:31 la pasión que hemos convocado in todo momento seguimos con responsabilidad construcción de capacidad

Voz 1775 39:37 en cuanto a otros lugares de Caracas llegar informaciones que hablan de avenidas algunas manías cortadas pero el general de momento parece que reina la tranquilidad desde el entorno del presidente de Maduro Diosdado Cabello el presidente de la Asamblea el Consell de la Asamblea Constituyente les califica como los mismos golpistas de siempre afirma que están en vías de ser neutralizados ya advierte

Voz 1802 39:56 la acción de ellos tendrá una respuesta co vence defensa de la paz la revolución Bolivariana pecó nuestra Constitución del Gobierno el compañero presidente Nicolás Maduro seremos absolutamente inflexible radicales en la defensa de la revolución bolivariana y el bienestar de nuestro pueblo por eso es lo que estamos movilizando de Dieter Strand

Voz 1775 40:16 por su parte el titular Defensa Vladimir Padrino asegura que hay normalidad absoluta en las ocho

Voz 1018 40:21 son ex militares de me merece Rafa informaciones contradictorias sobre el alcance de esta nueva crisis Política hasta dónde puede aguantar el régimen bolivariano cuáles pueden ser las soluciones políticas diplomáticas las posibles salidas a su situación en todo caso no Terradillos la pregunta fundamental es saber con cuántos seguidores dentro del Ejército cuenta ahora mismo el autoproclamado presidente Guaidó y hasta dónde puede llegar este nuevo movimiento militar

Voz 1434 40:44 claro cuántos y cuáles no el grado de los militares que han apoyado y ejecutado la liberación de López esta es la incógnita en la clave porque lo que se sabe de momento es que hablamos de un destacamento pequeño de cuarenta cincuenta personas de la Guardia Nacional La Ser ha hablado con militares desertores y aseguran que este golpe de efecto no estaba planicie dado que el único que se preveía era una multitudinaria manifestación mañana coincidiendo con la movilización del uno de mayo ahora mismo se están produciendo contactos entre estos grupos de desertores que están escondidos por cierto en el país para determinar con exactitud qué está pasando y sobre todo que puede pasar hay dudas también en las fuentes diplomáticas con las que hemos hablado aseguran que se trata de una escaramuza en marcha de la que no se sabe si va a triunfar sí que destacan que esta vez el combate está liderado por el presidente proclamado Guaidó Ipurúa líder natural que es Leopoldo López que lleva años en arresto domiciliario en las próximas horas sabremos más datos concretos de momento lo que está claro es que la agentes están movilizando eso sí ya en Caracas ir a la espera de esa manifestación multitudinaria que se espera para mañana

Voz 1018 41:44 bueno pues desde el momento en que la Cadena SER les avanzó esta noticia poco antes de mediodía estamos buscando elementos de análisis para saber el alcance de este movimiento nuestra compañera Victoria García hablado con algunas personas por ejemplo una periodista importante de el diario más leído en Venezuela también como una diputada opositora que querer lectores encuentro al mismo en esa base militar en la que está Leopoldo López

Voz 1460 42:04 ahí está lo que pasa es que no están en la base militar están en una carretera aledaña a la base militar se llama la diputada opositora opositora Mariela Magallanes se encuentra junto a Juan Guaidó y Leopoldo Olot López en esa autopista aledaña la base militar de La Carlota y no tiene muy claro cuál es el siguiente movimiento de esta escenografía más allá de esperar el apoyo de los caraqueños y la respuesta de los militares al llamado de Guaidó para que se sumen a lo que llaman el día de la libertad hablamos con ella en la y tampoco puede especificar el número de militares detrás de este movimiento de Guaidó

Voz 1490 42:37 no sabría decirte mientras tanto estamos hablando acompañando a los toros

Voz 1460 42:43 bien contactamos con Luis Ignacio plano el secretario general del Copei que es el partido de la oposición conservadora y no sabe tampoco cuántos militares están con la revuelta dice que la situación está tranquila en el país

Voz 32 42:55 sin saber realmente qué sector o qué porcentaje la Fuerza Armada pudiera estar involucrado en esto

Voz 1460 43:02 Mariana la Salazar de el diario El Nacional Nos explicaba que más allá de la lentitud con la que funciona internet algo por otro lado normal en Venezuela no hay más indicaciones de problemas en el país

Voz 33 43:13 pero yo no están dentro de la base militar de La Carlota yo estamos en las afueras de la base militar ya Carlos en plena autopista celeste no estén Joan la gente en la calle vamos a ver efectivamente si la gente la gente debería estar saliendo porque lo que estaba hemos estado esperando este momento

Voz 1018 43:29 vamos a intentar saber algo más sobre lo que está pasando en Venezuela creo que podemos saludar en directo a Jesús Eduardo otro Cornish que es un ex diputado venezolano actualmente es catedrático eres Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid buenas tardes profesor buenas tardes usted alguna información de lo que está pasando ahora mismo en su país

Voz 34 43:46 he oido he oído de manera que estoy muy muy contento porque tengo la certeza de que está es una manifestación justo a que reivindica los valores democrático in libertario en nuestro país

Voz 1018 44:03 pero cree usted que ahora mismo es el momento límite para la supervivencia del régimen de Maduro

Voz 34 44:08 yo creo que ha llegado el momento de la acción en la usurpación es absolutamente e insostenible y este es un Gobierno que ha perdido toda legitimidad en Venezuela no existe el Estado de Derecho ni ha propuesto desde la perspectiva del derecho internacional de los Derechos Humanos una solución en el hemisferio una absolución a partir de la Organización de Estados Americanos que tiene entre sus deberes ineludibles la necesidad de mantener la democracia representativa ideas defender proteger los derechos humanos sola

Voz 1018 44:52 pero siempre ese considera muy importante que lo usted que el Ejército ahora mismo está con Guaidó que ya no está con el régimen bolivariano

Voz 34 44:58 sí estará desmoronando el apoyo que tiene un Ejército intervenido mediatizado por la por la participación detestable del G2 cubano por la purga que hizo o Chávez desde el mismo comienzo que les quitó todo ideal democrático propia el leninismo estalinismo ir con un valor agregado fundamental del castrismo hoy el chavismo en América Latina

Voz 1018 45:34 pues lo agradezco muchísimo su compañía directo profesor Jesús Eduardo otro cuáles son saludo suerte para su país buenas tardes

Voz 34 45:39 hicimos gracias porque estamos

Voz 1018 45:42 no de prensa del Consejo de Ministros ha adelantado a hoy en el que la portavoz Isabel Cela se ha referido al alcance de esta crisis en Venezuela Inma Carretero buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0806 45:51 si el Gobierno desea José Antonio con todas sus fuerzas eso ha dicho la portavoz que no se produzca un derramamiento de sangre España sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente legitimado para llevar a cabo la transición en Venezuela pero no apoya ningún golpe militar Isabel Cela