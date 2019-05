Hora 14 (01/05/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 4 00:16 qué tal buenas tardes situación tensa pero relativamente tranquila las últimas horas en Venezuela después de los incidentes de ayer el líder opositor Leopoldo López se ha refugiado en la residencia del embajador de España en Caracas el Gobierno español mantiene que López está en la residencia por decisión propia y que no ha pedido asilo hoy añadimos más a esta hora o movimiento que fuentes diplomáticas confirman a la SER que no estaba improvisado y las mismas fuentes aseguran además que ha habido militares que se echaron para atrás en el último momento a la hora de apoyar el llamamiento de Juan Guaidó información de Ana Terradillos

Voz 0125 00:47 era un planning previsto buenas tardes de había plan B así al menos lo confirman a la SER fuentes policiales y diplomáticas que aseguran que todo ha quedado en parte diluido porque militares comprometidos con la oposición se echaron en el último momento para atrás estas fuentes no saben cuantificar de cuantos militares podríamos estar hablando pero aseguran que eran de alto rango y muchos ahora lo que se prevé es que salgan a la luz estos nombres madure comienza Maduro comience una caza de brujas entre estos militares finalmente arrepentidos

Voz 4 01:15 el asunto ha llegado a la manifestación del Primero de Mayo en Madrid hace unos minutos ahí están distintos dirigentes políticos el PSOE insiste en que no debe haber derramamiento de sangre pide elecciones libres también Unidas Podemos aunque en este último caso han dejado recado al Gobierno en funciones por reconocer a Guaidó como presidente encargado palabras hace unos minutos de José Luis Ábalos y de Pablo Iglesias

Voz 5 01:34 queremos que se evite como si por encima de todo realmente de sangre que se convoquen elecciones libre ya rotundamente multen estamos

Voz 4 01:51 algunas lecciones Vives se desconoce el paradero hasta ahora de Juan Guaidó aunque ya en Twitter está llamando a los venezolanos a movilizarse y es que hay tanto él como Nicolás Maduro están haciendo este llamamiento sus respectivos seguidores antes esta madrugada hora española Maduro intentaba rodearse del apoyo de los militares que Guaidó asegura que ya no tiene

Voz 1623 02:07 llamo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a unirse más cada vez más al pueblo ya la lea TAC solita leales siempre traidores nunca Padrón no tiene pues si físicamente debatimos lo tenía disco herir será fácil

Voz 4 02:35 es uno de mayo sonido en París hace apenas diez minutos disturbios a la manifestación sindical en la capital francesa que siguen hasta ahora en España convocatoria en decenas de ciudades mucho más tranquila en Madrid los sindicatos respaldados hoy por el movimiento feminista o Lele eje TBI exigen al futuro gobierno que atienda sus demandas en el mercado laboral vamos a la Puerta del Sol de Madrid Rafa Bernardo buenas tardes

Voz 7 03:04 muy buenas tardes está terminando aquí en la Puerta del Sol esta marcha muy marcada por las recientes elecciones por las que vienen ya estamos en los discursos finales en los que a los gritos de parte de los asistentes de con Rivera no contestaba el líder de UGT Pepe Álvarez

Voz 0684 03:19 efectivamente con Rivera no con Pablo Casado no Icomos y a tomar una cerveza compañeros y compañeras necesitábamos un gobierno de izquierdas

Voz 0228 03:40 Pedro Sánchez se va a reunir el lunes con Pablo Casado ha citado el martes por la mañana Albert Rivera por la tarde ese mismo día Pablo Iglesias para analizar el panorama abierto después de las elecciones primera ronda de contactos alega que excluye a Vox y también a los independentistas catalanes lo que a estos no les ha hecho mucha gracia Arroyo torrentes el presidente del Parlamento

Voz 8 03:57 el mensaje de las urnas el domingo fue muy claro diálogo es solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el estado este mensaje debería escucharlo el presidente Sánchez Pedro Sánchez debería a Soto del Real hablar con esperas y ha habido problemas en las carrete

hay problemas en las carreteras durante toda la mañana este uno de mayo es el inicio de un largo puente para muchos en Madrid

Voz 0605 04:21 hola buenas tardes mejora levemente la situación aunque seguimos con saturación sobre todo en Madrid en las salidas de la capital especialmente por la uno desde Fuente del Fresno Ata hasta lo fue la también en la cuarenta y dos en Parla y Torrejón de la Calzada más problemas en las salidas de la capital por la A tres en Rivas y desde Fuentidueña de Tajo hasta Villar Rubio ya en Cuenca también por la A5 en Arroyomolinos también tráfico lento en la A6 desde El Plantío hasta Torrelodones y en la M seiscientos siete a su paso por Tres Cantos y Manzanares el Real también en Toledo quedan dificultades en la IV desde Dosbarrios hasta Tembleque en sentido Cádiz tienda cinco desde que el mundo hasta Talavera siguen los problemas en la entrada a Valencia por la A tres en taquilla todavía muy pendientes de ese accidente en Sevilla de salida de la capital dirección Huelva al menos diez kilómetros de retenciones por un accidente como decimos en la A49 en Huévar

Voz 4 05:09 dos titulares más con Isabel Quintana hay Toñi Fernández

Voz 1509 05:11 en el recuento de votos de los españoles en el extranjero confirman la pérdida del escaño del número tres del Partido Popular de Javier Maroto con Álava diputado que suma EH Bildu hay otras seis provincias con escaños pendientes de ese recuento justicia británica condena casi un año de cárcel a Julian Assange por violar la libertad condicional cuando se refugió en la embajada de Ecuador el fundador de Wikileaks tiene que comparecer este jueves ante un juez británico por el proceso de extradición a Estados Unidos que le acusa de intrusión informados

Voz 4 05:38 dos y cinco seguimos

Voz 1509 06:14 Juan qué calidad de la gente que sufren pre mucho la situación económica hay muchos dirigentes más mayores y pequeños sabido gente de todas las edades en la manifestación central al por este Primero de Mayo el tiempo también acompañado hoy en Madrid los secretarios generales de Comisiones Obreras UGT en la región acaban de participar en el cierre de la manifestación en la Puerta del Sol el líder de UGT Luis Miguel López Rey yo que no ha podido evitar celebrar la victoria del PSOE este domingo de Comisiones Jaime Cedrún que ha tenido un recuerdo especial para los trabajadores venezolanos

Voz 8 06:47 Francia treinta años los mismos que tiene urgente

Voz 1 06:50 sí

Voz 6 07:47 he tenido infinidad de invitaciones para poder debatir

Voz 0125 07:51 a ir con Manuela Carmena y Manuela Carmena

Voz 6 07:53 ha presentado a ninguno de esos debates entonces mi pregunta es de verdad Manuela Carmena sino ha querido debatir en estos dos años en que ha sido alcaldesa va a querer ahora debates pues yo tengo la duda ahora yo soy partidario de que Manuela Carmena estén los debates

Voz 1915 08:06 luego no le parece mal en cambio Almeida que Díaz allí

Voz 1509 08:09 eso su candidata a la Comunidad sólo esté dispuesta a participar en el debate de Telemadrid puente larguísimo en Madrid con este primero de mayo el día de la Comunidad que se celebra mañana con la tradicional recepción de la Puerta del Sol y la lista de invitados ya confirmados se lo contamos en titulares con Carolina Gómez y Enrique García

Voz 1031 08:28 Ángel Garrido y Esperanza Aguirre acudirá mañana a la recepción del dos de mayo en Sol una fiesta atípica con el presidente en funciones Pedro Rollán ejerciendo de anfitrión tras el fichaje de Garrido por ciudad

Voz 0393 08:38 la Comunidad de Madrid ha sancionado al director de un colegio crítico con la política educativa del PP ha sido suspendido de empleo y sueldo durante cinco días después de que ordenara a dos profesoras ausentarse de una reunión con la Consejería para que los alumnos no se quedarán sin clase

Voz 1031 08:52 continúan los paros de Metro durante el puente que comienza hoy con un set con servicios mínimos de entre el cincuenta y el sesenta por ciento el sindicato de maquinistas reclama un metro sin amianto

Voz 1434 09:00 de calidad para trabajadores y viajero la web de la

Voz 0393 09:03 la Comunidad de Madrid sigue sin funcionar al cien por cien tras la caída de todo el servidor el Gobierno regional asegura que el problema ya está solucionado pero los trabajadores sostienen que no se puede acceder a las nóminas y algunos expedientes

Voz 1031 09:14 deporte en directo a esta hora el Estudiantes enfrenta al Unicaja Málaga a falta de cinco minutos para la final para el final los madrileños pierden en ese momento por diez puntos

Voz 1509 10:16 para los que no vayan a salir de la comunidad sepan que el tiempo va a acompañar durante prácticamente todo el

Voz 1434 10:21 antes solo y esperamos tormentas por la tarde

Voz 1434 11:14 su capacidad es tan solo un punto menos

Voz 1509 11:17 que la media histórica pero está muy por debajo de los niveles que tenían hace justo un año cuando estaban diez puntos por encima abril ha sido mes muy lluvioso pero no ha permitido paliar la sequía de principios de año por eso desde el Canal de Isabel Segunda hacen un llamamiento a los madrileños para que ahorren agua en sus rutinas diarias Miguel Ángel Sánchez Varela es el jefe de área del canal

Voz 9 12:29 estilo Machado bueno yo trabajé muchos años luego por lo que te va saliendo que es una tienda de muebles para limpiar que hace poco estuve en un centro de día pero mantenido diez días y Machado y te hacen firman un contrato de prueba de un mes la hija esto fue un miércoles pues el viernes me hecho esas cosas hay que solucionarlas

Voz 14 12:50 estamos en la empresa va pasando una mala racha

Voz 1 12:53 no tendrá más trabajo

Voz 14 12:55 además trabajo la economía crece y mejora todo

Voz 11 12:58 y más estabilidad mejor los contratos para que nos den la oportunidad de hacer crecer a nivel profesional

Voz 1509 13:05 como cada año en Madrid miles de personas han participado en la manifestación por el Día D

Voz 1434 13:10 el trabajo gente de todas las edades hemos visto desde jubilados a familias con niños muy pequeños manifestación principal que ha recorrido el centro de la capital partía puntual a las doce del mediodía de Neptuno terminaba hace apenas unos minutos en la Puerta del Sol los secretarios generales de CCOO y de UGT Madrid se han subido al escenario desde el que se ha puesto punto final a la protesta con mensajes para reivindicar empleo de calidad para todos y hoy más que nunca con un marcador electoral en la puerta Sol Sonia Palomino buenas tardes buenas tardes si marcado

Voz 1915 13:43 tono electoral en este uno de mayo todavía con la resaca del veintiocho de abril pero mirando ya al veintiséis de mayo por eso los líderes aquí en Madrid de UGT y Comisiones Obreras que han celebrado la victoria de la izquierda el pasado domingo confían en que se repita una mayoría de izquierdas tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Comunidad hay muchas reformas pendientes han dicho

Voz 0273 14:01 todos los líderes de UGT y Comisiones Luis Miguel López

Voz 1915 14:04 hoy Jaime Cedrún con más de trescientos cincuenta mil parados una alta temporalidad y un paro de larga duración cada vez más enquistado

Voz 8 14:11 tenemos bastantes cosas pendientes que ya no estaban en la anterior legislatura vamos a seguir en eso hoy únicamente en lo que se haremos es celebrar el dial trabajador iba a celebrar entre comillas porque el empleo que se está generando es muy precario hay mucha explotación laboral sobre todo las mujeres más que nombre hay trabajadores pobres es algo que no podemos permitirnos menos

Voz 1 14:36 más que ningún sitio que queremos reparto de la riqueza te queremos luchar contra la aviación juega que podemos soñar aunque esta comunidad no haya ningún trabajador o trabajadora que podamos terminar con las brechas que son las que están machacando la igualdad hombre mujer porque podemos soñar que haya Pobreza Cero La Dama

Voz 1915 14:57 ha recorrido el centro de la capital desde el Paseo del Prado hasta Sol donde los sindicatos han leído hace sólo unos minutos el manifiesto final con un llamamiento al Gobierno central para derogar la reforma laboral por completo ya que dicen es la principal responsable de los problemas laborales del país unas treinta mil personas se han acercado hasta aquí según los organizadores

Voz 1509 15:16 entre esos miles de personas hemos visto mucho

Voz 1434 15:18 de los candidatos madrileños a las elecciones del próximo veintiséis de mayo pero la grandísima mayoría de las fuerzas de izquierdas por parte de la derecha ha habido ausencias destacadas empezando por la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso aunque es lo habitual que no vaya al PP Ayuso tenía un acto de campaña en el Álamo tampoco hemos visto Ignacio Aguado que ha mandado en representación de ciudadanos a una diputada regional vamos a volver a la calle por donde ha transcurrido esa manifestación del Primero de Mayo Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 15:46 buenas tardes Cristina la izquierda política madrileña es la que ha tenido esta mañana el protagonismo junto a las centrales sindicales las condiciones laborales machacadas por la reciente crisis y también por las reformas en el mercado del trabajo han sido los ejemplos que han utilizado tanto el PSOE como Unidas Podemos El candidato socialista Ángel Gabilondo candidato a la Comunidad de Madrid exponía unas cifras que pueden ser más que adecuadas de cara a cambios legislativos poselectorales

Voz 15 16:11 el cincuenta y uno por ciento de las personas que no tienen trabajo no tienen ninguna subvención cuatrocientas ochenta y cinco mil personas ganan menos de nueve euros al año cincuenta y ocho por ciento de las personas que estar en paro son mujeres hay mucho peleó de baja calidad en muchas personas jóvenes sin trabajo

Voz 0089 16:37 la número dos de Unidas Podemos Sol Sánchez número dos evidentemente a la comunidad madrileña ha ido un poco más allá muy atentos a los beneficios empresariales de los últimos ejercicios también estemos atentos a la subida de sueldo de los traba

Voz 9 16:50 es que hay que derogar las dos uno

Voz 16 16:52 más reformas laborales está claro que mientras hasta el año pasado los salarios habían subido un uno y medio por ciento los beneficios empresariales habían subido más de un sesenta por ciento está claro quién ha salido de la crisis está claro quién tiene que seguir saliendo a la calle para reivindicar que también tenemos derecho nosotras a salir de esta crisis

Voz 0089 17:16 así es tú lo decías al principio Cristina el Partido Popular como es habitual todos los uno de mayo no ha comparecido en esta marcha sin embargo Ciudadanos ha optado por una representación más bien tímida es la de la diputada regional María Victoria Alonso gracias Alfonso

Voz 1434 17:31 tampoco hemos visto esta mañana la alcaldesa Manuela Carmena que en su lugar ha enviado como máximo representante del Ayuntamiento a Jorge García Castaño no estaban tampoco José Luis Martínez Almeida Partido Popular ni Begoña Villacís ciudadanos sí que hemos visto al candidato del PSOE a Pepu Hernández ya uno de los concejales díscolos de Carmena que ahora es candidato por Madrid en pie a Carlos Sánchez Mato vamos a escucharlos a los dos Fernández reivindicaba el trabajo que está haciendo el PSOE en el Gobierno central pretende trasladarlo a la Comunidad ya al municipio de Madrid Sánchez Mato pedía la derogación de las últimas reformas labor

Voz 1509 18:05 les

Voz 1031 18:07 cuarzo y lo que podemos hacer desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para reforzar trabajar día a día los otros trescientos sesenta y cinco días del año para trabajar sobre los derechos laborales y sobre el tratar de de solucionar las brechas de género que existen y brechas laborales y sobre todo Borges ha comentado la precariedad existente

Voz 17 18:25 para luchar contra la precariedad contra una desigualdad lacerante consideramos que no puede pasar ni un minuto más sin que haya una posición por parte del Gobierno a la hora de derogar las dos reformas laborales la del Partido Socialista y el Partido Popular que han traído tanto daño tanto dolor a la clase trabajadora de este país

Voz 1434 18:49 primero de Mayo aquí madre más electoral que nunca tres días después de las elecciones generales que han dado un vuelco al mapa político del país de la región ya veinticinco de las elecciones autonómicas y municipales mañana va a ser día grande en Madrid con la celebración del dos de mayo el día de la Comunidad que trae consigo la tradicional recepción de la puerta del

Voz 1509 19:08 Sol si todos los años tiene

Voz 1434 19:10 eh bastante morbo la fotografía que allí se ve este más que nunca va a reaparecer entre los invitados Esperanza Aguirre que va a compartir espacio con otro ex presidente del Partido Popular Ángel Garrido ahora huido Ciudadanos se van a repetir ausencias más que destacables Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 19:27 qué tal buenas tardes y último dos de Mayo de esta legislatura el estreno de Pedro Rollán su discurso comenzará al filo de las doce de mediodía pero quizás mañana el presidente funciones se vea eclipsado por el morbo político viendo la lista de algunos de los invitados que ya han confirmado su asistencia a esa recepción oficial ya tenemos esa lista de protocolo la zona reservada para los expresidentes lo decías veremos seguro a dos a Esperanza Aguirre acorralada por el último informe de la Guardia Civil sobre su papel en la Púnica y también Ángel Garrido que va a pisar por primera vez la que ha sido su casa pero con el traje de Ciudadanos es quizás la imagen más esperada mañana de la lista de ex presidentes invitados no han confirmado aún su presencia ni Leguina ni Gallardón ni González ni tampoco Cristina Cifuentes Si sabemos que mañana en la sede del Gobierno madrileño veremos a Pablo Casado el año pasado tuvo que mediar en la guerra abierta entre Soraya Saenz de Santa María Dolores de Cospedal separadas por una silla este año Casado será el centro y nunca mejor dicho de todas las miradas también ha confirmado la presencia de todos los candidatos a la Comunidad por supuesto un año más también estará la alcaldesa Manuela

Voz 1434 20:36 calentando motores para las elecciones del veintiséis de mayo para la campaña electoral en la que está ganando protagonismo el tema de los debates electorales Javier la duda de si la formación de Errejón de Carmena de sí más Madrid va a poder participar en esos debates de momento no hay prohibición alguna no en la Junta

Voz 0861 20:54 a Electoral Central no ha entrado a valorar si esos debates deben ser prohibidos sonó por la presencia de más Madrid no darán su opinión Nos dicen hasta que algún partido recurra el Partido Popular podría hacerlo lo están estudiando de hecho el jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso ayer aquí en La Ser en La Ventana de Madrid no lo descartaba

Voz 18 21:12 no sé si vuelve yo creo que yo que nosotros no tenemos ningún ningún problema en debatir con bien debatir con el debatir con nadie pero evidentemente por encima de todo respetamos las reglas del juego y si las reglas del juego dicen que un partido nuevo uno tiene derecho a presentarse a un debate porque precisamente por lo que dice la propia Junta Electoral pues nosotros lo normal los respetamos

Voz 0861 21:32 por cierto que aunque aún no lo han comunicado los organizadores el Partido Popular ha optado finalmente por no participar en el debate de candidatos que va ser el país organizan el próximo veinte de mayo en Twitter la candidata popular ha confirmado que sólo irá a Telemadrid porque de lo contrario estarían debatiendo los mismos cada día de campaña será la única candidata ausente en este debate

Voz 1434 21:53 la candidata ausente en ese debate regional sí que vamos a contar con todos los candidatos aspirantes al Ayuntamiento de Madrid en un debate que se va a celebrar el próximo lunes sobre estos debates y la posible presencia ausencia además Madrid fue precisamente esa formación la de Errejón y Carmena quién abrió el debate sobre si pueden o no participar en ellos fueron los primeros en acudir a la Junta Electoral que sólo se pronuncia prohibe llegado el caso si alguien recurre apuntaba esta mañana al candidato del PP en la capital José Luis Martínez Almeida que es que Carmena no quiere debatir menos crítico ha sido en cualquier caso con esa decisión de Díaz Ayuso de sólo participar en el debate de Telemadrid Enrique García

Voz 1031 22:33 defiende el candidato popular a la Alcaldía que Manuela Carmena debe ir a todos los debates aunque sospecha que no quiera hacerlo

Voz 6 22:39 de verdad Manuela Carmena sino ha querido debatir en estos dos años en que ha sido alcaldesa con

Voz 0125 22:44 el principal grupo de la oposición con el portavoz del Partido Popular

Voz 6 22:47 la va a querer ahora debates pues yo tengo la duda de que Manuela Carmena verdaderamente quiera el debate se lo tengo que decir y por tanto tendremos que ver ahora yo soy partidario de que Manuela Carmena estén los debates esto

Voz 1031 22:58 luego sobre la decisión de Díaz Ayuso de acudir solo al debate de Telemadrid Almeida Lo justifica dice que atiende siempre a los medios y en este caso cumple con su obligación legal de acudir al debate de la televisión pública

Voz 6 23:09 E Isabel Díaz Ayuso cumple con los debates que están legalmente establecido que sólo debates que están previstos para Telemadrid y por tanto yo creo que no se les puede achacar que no quiera debatir es que Isabel Díaz Ayuso está

Voz 0125 23:21 todos los días de hecho también en los medios de comunicación

Voz 1031 23:24 palabras Almeida en la presentación de su lista al Ayuntamiento esta mañana en Madrid

Voz 1434 23:28 E Isabel Díaz Ayuso sólo debatirá en Telemadrid no estará por tanto en el debate con los candidatos regionales que como les contamos han organizado la SER el país para el día veinte de mayo para el de este lunes sí han confirmado todos incluido el Partido Popular incluido Martínez Almeida debate por tanto entre todos los aspirantes al Ayuntamiento

Voz 1 23:49 además comienza la batalla por Madrid

Voz 19 23:51 al una enfermedad José Luis Martínez Almeida

Voz 1 23:56 Javier Ortega

Voz 20 23:57 Smith dos candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y el País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid obra planes tienen los partidos para la ciudad de Madrid siguen en La Ser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales

Voz 1434 26:28 la Guardia Civil está investigando la muerte de un joven de veinte años esta madrugada durante la celebración de las fiestas patronales de Cobeña se han registrado varias reyertas en las que otros tres chicos han resultado heridos uno de ellos de gravedad Carolina

Voz 0125 26:40 con la primera llamada ese recibe en el uno uno

Voz 0393 26:43 los en torno a las tres y media de la madrugada alertando de varias reyertas en la calle del mercado de la localidad cuando los servicios sanitarios llegan al lugar se encuentran a un joven de veinte años con tres puñaladas mortales intentan reanimarlo durante cuarenta y cinco minutos pero no consiguen sacarlo adelante y confirman el fallecimiento después si atiende a otros tres chicos que también habían recibido puñaladas uno de ellos están eh herido grave los cuatro son de origen español y todos residentes de Cobeña la unidad de Homicidios de la guardia civil madrileña se ha hecho cargo de la investigación se han recabado todas las grabaciones de las cámaras de seguridad pública así de las entidades bancarias está intentando localizar a los autores la primera hipótesis es que haya sido una bronca con gente de otro pueblo Cobeña celebra estos días sus fiestas patronales

Voz 1434 27:23 de momento no se han suspendido hice lo venimos contando esta mañana en la SER la Comunidad ha sancionado al director de un colegio público de Alcorcón por ordenar a dos profesoras que sea ausentar ante una reunión con la Consejería el director asegura que ese día había otros profesores de baja y que el objetivo de su orden era evitar que los alumnos se quedaran sin clases Laura Guti

Voz 1275 27:41 la reunión fue en abril de dos mil dieciocho se convocó a varias docentes de ese colegio para leerles las instrucciones de las pruebas externas de la Lomce el director pidió a dos de ellas que se ausentaron para evitar que los alumnos se quedaran sin clase porque había más bajas esa mañana

Voz 27 27:55 cualquier persona con un poco de de sentido común entiende que lo que había que que que debería prevalecer el derecho del alumnado a temer a sus profes en el aula a asistir a una prueba a una reunión en la cual lo que es lesiva federales la las instrucciones que luego yo iba a volver a repasar con ellas porque también estaba convocado

Voz 1275 28:15 la Consejería le abrió un expediente también a las profesoras pero sólo en su caso ha acabado en sanción cinco días sin empleo y sueldo

Voz 27 28:22 soy una persona crítica Iker algunas reuniones con con con inspectores sí que he mostrado mi desacuerdo con respecto algunas decisiones que se han tomado no me merezco esta consideración por parte de la Consejería de Educación y mucho menos sanción

Voz 1275 28:37 la Consejería de Educación asegura que el director debió avisar a la inspección de los problemas organizativos de esa mañana no lo hizo UGT considera que es un castigo desproporcionado Teresa juzgado

Voz 28 28:47 en UGT estamos indignados porque la Consejería de Educación madrileña sea capaz de de sancionar a un director simplemente por una diferencia de criterios cuando el director el criterio que ha aplicado ha sido priorizar la atención al alumnado

Voz 1 29:02 el funcionario ha recurrido la sanción de Iván Álvarez buenas tardes hola Cristina buenas tardes

Voz 1576 29:11 es acaba de terminar el partido de baloncesto en el with Vincent con derrota de Movistar Estudiantes que ha perdido por ocho puntos setenta y dos ochenta ante Unicaja de Málaga se complica la permanencia de los colegiales en ACB que sólo tienen una victoria de ventaja sobre los puestos de peligro y podrían terminar la jornada en descenso a falta de cuatro encuentros para el final de la Liga Endesa en fútbol el Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar el fichaje de Felipe Monteiro defensa brasileño del Oporto con una cláusula de cincuenta millones de euros esperan rebajar esa cifra a los rojiblancos que se mueven en el mercado para cubrir las salidas de Lucas Godín continúan los problemas atrás en el Atleti Avis nos ha entrenado esta mañana por unos problemas musculares y el Cholo aprobado con Saúl y Thomas como acompañantes de Godín para el partido ante el Espanyol

Voz 1509 29:50 nos vamos les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con los líderes regionales de comisiones y de UGT hasta luego

Voz 4 30:03 solo

Voz 4 30:14 qué tal buenas tardes Nicolás Maduro y Juan Guaidó quieren que sus respectivos seguidores salgan a la calle hoy en Venezuela

Voz 1623 30:20 de Venezuela a la calle inmovilizado por miles movilizado hoy y mañana hay siempre es que hoy es una tiene la posibilidad de un pacífica

Voz 4 30:33 la noche ha sido tranquila pero estos llamamientos hacen temer un día movido como han escuchado Maduro ha reaparecido esta noche también Juan Guaidó en un vídeo aunque ahora mismo se desconoce dónde está así se sabe el paradero de Leopoldo López el líder opositor liberado hace poco más de veinticuatro horas está en la residencia del embajador de España en Caracas no ha pedido asilo y como les contábamos a las dos fuentes policiales y diplomáticas Nos aseguran que no ha sido movimiento improvisado las mismas fuentes que reconocen que el llamamiento había sido seguido por más militares que dieron marcha atrás en el último momento y mientras tanto Estados Unidos sube un poco más la tensión su secretario de Estado Mike Pompeo no descarta una solución militar en una entrevista

Voz 0335 31:11 somos absentismo la opción de usar la fuerza militar es factible si eso es lo que se requiere aunque esperamos que no esperamos que haya un resultado pacífico y que se vayan sin violencia estamos vigilando a los que usan la violencia ido responsabilizó haremos pero el presidente ha dejado muy claro que nos vamos a asegurar de que la democracia se restaura en Venezuela Hora catorce

Voz 4 31:33 por lo demás Primero de Mayo Día Internacional de los Trabajadores acaba de terminar la principal manifestación en Madrid allí han acudido además de los líderes sindicales también representantes

Voz 0228 31:47 algunos partidos de izquierda que han coincidido por primera vez después de las elecciones del domingo la semana que viene va a iniciar Pedro Sánchez una primera ronda de contactos lo va a hacer con el Partido Popular conciudadanos Icon Unidas Podemos deja fuera a los partidos independentistas catalanes también a boxes miércoles es uno de mayo hay más titulares con Isabel Quintana hay Toñi Fernández

Voz 1509 32:07 tras esas elecciones del domingo algunos escaños están todavía pendientes del recuento del voto de los residentes en el extranjero en a la base ha confirmado que el popular Javier Maroto se queda fuera del Congreso y el diputado que bailaba lo mantiene Bildu en Zaragoza el PSOE ha conseguido mantener su tercer escaño al que aspiraba también a Ciudadanos y en Zamora los socialistas le han arrebatado al PP un puesto en el Senado ya han mantenido el

Voz 4 32:27 último diputado al que aspiraba ciudadanía cincuenta semanas de cara

Voz 1509 32:30 casi un año de prisión para Julian Assange el fundador de Wikileaks por violar la libertad condicional cuando pidió asilo en la embajada ecuatoriana de Londres en dos mil doce según su abogado temía ser secuestrado y trasladado por la fuerza a Estados Unidos para terminar en Guantánamo o condenado a penas de acuerdo con la fiscal sí la Iglesia chilena firmado esta madrugada un acuerdo con la Fiscalía del país para facilitar las investigaciones penales sobre delitos sexuales cometidos por miembros del clero según la Fiscalía chilena hay abiertas ciento sesenta y seis investigaciones sobre delitos sexuales cometidos por sacerdotes con doscientas veintiuna personas investigadas casi trescientas víctimas la mayoría niños y adolescentes droga

Voz 4 33:05 para el sexo para el corazón

Voz 1509 33:07 la ciudad de Manchester han descubierto que un fármaco de la familia de la Viagra Mary que su ipod ayuda también a revertir la evolución de la insuficiencia cardiaca

Voz 0605 33:17 que una enfermedad que afecta a millones de personas para la que no

Voz 1509 33:20 existe un tratamiento efectiva la razón al Thyssen después de dieciocho años en los tribunales la justicia de Estados Unidos considera que el museo es el legítimo propietario de un cuatro cuadro de Camille Pissarro que los nazis robaron en una familia judía aunque considera que debería devolverlo Evelio Acevedo ex director gerente del Thyssen

Voz 1 33:36 el contestador

Voz 29 33:38 son momentos por el valor de mercado del cuadro desde luego la familia fue restituida

Voz 4 33:43 desestima su recurso el Tribunal de Arbitraje

Voz 0605 33:46 furtivo da la razón no la Federación Internacional de Atletismo desestimando así el recurso de la atleta sudafricana Caster Semenya que sufre impera es decir que tiene altos niveles de testosterona en sangre a partir de ahora tendrá que medicarse para Red

Voz 4 33:59 lucir los y así poder competir en las

Voz 1509 34:01 las femeninas telegrama

Voz 6 34:04 Miguel Ángel Urbina Antón útil para Juan Guaidó señor presidente interino de Venezuela reconocido ya por más de cincuenta países el paso decisivo sería el cambio de lealtades de las Fuerzas armados que manera que se pongan Mahmud al sol sin fraccionar se porque si los uniformados y fraccionada se desencadenaría una guerra civil Sangrienta de duración incierta arengar a la población desesperada e inerme a que se enfrente en las calles a los chavistas enardecidos que tienen la pólvora detrás es arriesgar sus vidas jugar a Junta cadáveres hablen acuerden pacten y eviten el derramamiento de sangre Venezuela merece más

Voz 4 34:52 hace Miguel Ángel el Barça está a un paso de la final de la Champions pero antes tiene que dejar fuera al Liverpool primer asalto esta noche a última hora del equipo culé Adriá Albets buenas tardes

Voz 0228 35:00 qué tal buenas tardes el Barça afronta hoy el partido

Voz 0017 35:02 más importante de la temporada con el que espera mantener vivo el sueño de lograr la sexta Champions y el tercer triplete el equipo Sagarra aún Messi que llega más descansado que nunca quiere aprovechar el factor Camp Nou para conseguir un buen resultado que les permita sufrir menos la semana que viene en Anfield Valverde saldrá con todo esta noche con la duda entre Coutinho Eden velé para completar el tridente mientras que en el Liverpool su tridente se tambalea con la probable baja de firmó por molestias físicas el Camp Nou Se va a llenar habrá mosaico con la frase en inglés preparados para colorear Europa de los cinco mil ingleses que han venido seis fueron detenidos ayer por altercados en el

Voz 4 36:56 con la dirección técnica de Noema Valido hoy de Yeray Martínez y con Irene Dorta la producción una pausa vamos con todo

Voz 0228 38:20 Antón Nicolás Maduro como Juan Guaidó han convocado a los venezolanos a salir a la calle después del llamamiento del presidente encargado del país para conseguir el respaldo popular también el respaldo militar para acabar con el régimen chavista la posición preparaba esas movilizaciones para este Primero de Mayo ya antes del llamamiento de ayer de momento esta hora Se desconoce dónde está Guaidó pero sí que ha repetido en las redes sociales sus proclamas para poner fin a lo que él llama la usurpación de momento no hay datos oficiales de afectados aunque la ONG provea viene diciendo ya desde ayer que hay al menos un muerto y un centenar de heridos veamos cuál es la imagen estará en Caracas desde allí informa el enviado especial de Prisa Radio Juan Fraile buenas días Paradis

Voz 35 38:58 hola muy buenos días aquí estamos recorriendo las calles de Caracas desde muy temprano una ciudad que hoy aún no se ha levantado hoy el feriado descendía del trabajo unos mucho en el metro hay poco transporte público ir esperábamos ver más gente en las calles más movimiento tal vez más crispación pero en este momento es que deciros la ciudad está en completa calma y muchísima gente nos es indiferente tal vez desesperanzada pero no vemos esa movilización masiva que se esperaría estuviera en este momento por cuenta de lo que sucedió ayer hemos hecho un recorrido por la que era la Casa Leopoldo López por la Embajada española por la residencia del embajador español donde se encuentra el en este momento pero tampoco hay un gran despliegue de seguridad hay unas tensas por decirlo de alguna manera mucha gente se está preparando para salir más tarde a movilizarse otros simplemente han dicho que no van a salir por temor a la reflexión

Voz 0228 39:48 gracias Juan pues esa es la imagen ahora mismo de tranquilidad de esa tensa calma que os decía nuestro compañero seguimos también la situación de los líderes opositores Nos hablaba Juan Fraile de Leopoldo López que después de ser liberado como adelantábamos ayer pasar primero por la embajada de Chile finalmente está la residencia de la del embajador de España de momento no consta que haya pedido asilo aunque sí que es una de las opciones por las que puede optar Rafa Panadero buenas tardes

Voz 1775 40:11 estar en sí es una de las opciones de momento Moncloa confirma que Leopoldo López con su mujer y su hija está en la residencia del embajador español y no ha pedido asilo con lo que su intención puede ser simplemente la de buscar protección permanecer allí como huésped sobre esa posibilidad de que den un paso más insípida asilo hemos preguntado en la SER al juez Baltasar Garzón recuerda que la ley en España no permite hacerlo en la embajada situada en el país de origen del solicitante así que

Voz 1179 40:36 el problema es que él es venezolano por tanto

Voz 36 40:38 es muy muy difícil que esto se pueda materializar habrá que ver también si tiene vamos no tiene doble nacionalidad que yo en este momento no no lo sé

Voz 1775 40:48 la solución llegado el caso tendrá que ser más política pero existe añade Garzón una costumbre internacional por la que en algunas circunstancias se permite iniciar el trámite desde la embajada manejarla como si se hubiera hecho desde el país de destino y en caso de salir adelante facilitar el traslado de solicitante para seguir aquí con

Voz 0228 41:04 gestiones como les contábamos a las dos fuentes policiales y también diplomáticas han confirmado a la SER que este movimiento de López no ha sido una improvisación también nos cuentan que el volumen de apoyo al movimiento de Guaidó era mayor al principio entre los militares pero que algunos se acabaron echando atrás en el último momento información de Ana Terradillos hola

Voz 0125 41:21 qué tal cómo estás será un plan dicen con mucha magnitud no esporádico y sobretodo Antonio había plan B así al menos lo confirman a la SER fuentes policiales y diplomáticas lo han hecho en las últimas horas que aseguran que todo ha quedado en parte diluido porque militares comprometidos con la oposición se echaron para atrás en el último momento estas fuentes no saben cuantificar de cuantos es estamos hablando sería una clave importante pero aseguran que era de alto rango también muchos de momento se desconocen las causas de porque se han echado para atrás porque sean arrepentido pero lo que nos dicen estas fuentes es que hay un cierre de filas muy importante y ahora mismo es prácticamente imposible comunicarse con ellos ahora lo que se prevé es que salgan a la luz estos nombres estos compromisos en algunos casos dicen escritos Ike Maduro comience una caza de brujas contra estos militares finalmente arrepentidos

Voz 0228 42:10 gracias a Ana Éste es el dibujo por tanto general hasta ahora con el asunto de Leopoldo López volvemos contigo Rafa se abre un frente diplomático para España parte de la familia de López tiene la nacionalidad española lógicamente nuestro país tamén tiene un papel importante como interlocutor con América recordemos que el propio Pedro Sánchez encabezó ese reconocimiento de Guaidó como presidente encargado para convocar unas elecciones qué pasos pueden

Voz 1775 42:31 ahora Rafa la la diplomacia española pues Exteriores va a tener que seguir haciendo malabares diplomáticos ahora que tienen su embajada han ciudadano venezolano con una condena firme por incitar actos violentos estaba cumpliendo condena en su casa y que además tiene ascendencia española de hecho entre dos mil quince dos mil dieciséis el Gobierno español ya concedió la nacionalidad a su hermana su cuñado y sus padres digo seguir haciendo malabares Antonio porque durante toda esta crisis exteriores ya ha tenido que mantener un equilibrio muy complicado entre la estrategia política a largo plazo y la realidad del día a día la estrategia política le ha llevado a impulsar en Europa al reconocimiento de Guaidó con un único objetivo el que recordaba ayer el ministro Borrell

Voz 1030 43:07 como ustedes saben nosotros hemos reconocido la legalidad democrática que reside en Guaidó desde que eso ocurrió no hacemos sino llamar a la celebración de elecciones que es el encargo que tiene el presidente interino esta circunstancia esperemos que no degenere en un enfrentamiento

Voz 1509 43:25 armado pero la realidad del día a día ha llevó también

Voz 1775 43:28 mantener las buenas relaciones con el gobierno de Maduro que al fin y al cabo sigue siendo la autoridad en Venezuela donde sigue habiendo importantes empresas españolas y unos ciento sesenta mil ciudadanos de nuestro país Borrell de momento mantiene agenda hoy viaja a Oriente Próximo donde va a estar de gira hasta el sábado

Voz 0228 43:41 bueno tendrá que asumir esta gestión el futuro gobierno la situación en Venezuela ha hecho que hoy que han coincidido líderes del PSOE de Unidas Podemos en la manifestación del uno de mayo partidos que previsiblemente van a tener que buscar algún tipo de entendimiento después de los comicios pues han puesto de manifiesto que no están del todo en la misma línea con respecto a lo que pasa Zola

Voz 5 43:58 queremos que se evite como se por encima de todo derramamiento de sangre que se convoquen elecciones libre ya eramos mutuamente Volpe estamos usamos que el

Voz 0228 44:14 según selección recibes eran José Luis Ábalos y Pablo Iglesias esta mañana hemos hablado en la SER con el antiguo alcalde metropolitano de Caracas con Antonio Ledezma ha explicado que al régimen de Maduro lo sostienen principalmente

Voz 4 44:24 de Rusia y Cuba y que han surgido grietas en parte

Voz 0228 44:26 desde la cúpula militar que está cerca de él

Voz 37 44:29 el momento de de esa camarilla que ha venido respaldando Maduro en el acto de Venezuela está viviendo meter momentos de mucha tensión es irregular en también en el que recomienda ascender al Cristophers para que sea el director de los servicios de inteligencia bolivariano ese es uno de los que está propiciando que se produzca cuanto antes de la usurpación cuál que liberó a Leopoldo López