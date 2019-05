Hora 14 (02/05/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:14 por el caso no se custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes y retrato psicológico habría hecho hoy Francisco de Goya en la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol a seriedad algunos gestos las sonrisas forzadas las miradas utilizas para evitar encuentros indeseados alta temperatura política en los actos del Día Oficial de la Comunidad de Madrid tras el batacazo electoral Pablo Casado marca de nuevo distancias todas las posibles con Vox y acusa también a Ciudadanos de situarse fuera del centro político iré paso de aprovecharse de transfuguismo

Voz 4 00:50 que no respetan esta unión europea que no apuestan por la Política Agraria Común y que están al lado de los populistas como Le Pen que les felicita por Twitter por los resultados obtenidos respecto a Ciudadanos pues creo que el transfuguismo nunca ha sido algo que respetaran la sociedad española ni los medios de comunicación los partidos políticos está buena medida de la regeneración falsa que has intentado enarbolar

Voz 1018 01:13 el protocolo sentó juntos como invitados a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre ya Ángel Garrido al que Casado edito saludar de forma expresiva Garrido sobre papel nos ofende

Voz 5 01:23 lo ha pasado delante mío estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no más saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no yo creo que en cualquier caso volverá por encima diferencias políticas y de de opiniones eh están las personas yo veo a Pablo por supuesto que de saludarle con todo afecto porque lo tengo

Voz 1018 01:41 casado sí saludó de forma fugaz a Esperanza Aguirre quizá porque no sabía que pocos minutos antes había dicho algo referente a una patada del líder del PP en su trasero

Voz 6 01:52 Pablo Casado ha querido dar una patada Santiago Abascal

Voz 1018 02:07 en Vox amagan con amargar la existencia al Gobierno andaluz PP Ciudadanos que hoy cumple cien días en el aire el apoyo a los Presupuestos yo hoy mismo en un debate parlamentario habían amenazado con no apoyar el decreto que plantea un recorte fiscal pero al final al menos parece que la sangre de momento no va a llegar al río Segura ha dicho la diputada Ángela muelas

Voz 7 02:26 Nuestro grupo votara a favor de esta de este decreto por que esta norma supone reducir impuestos y aunque sea una reducción tan Lady SIMA es una reducción y al fin y al cabo pues beneficia

Hora catorce

Voz 1018 02:46 sobre la crisis de Venezuela aparente compás de espera sin novedades conocidas en torno a la estabilidad del régimen de Maduro el Gobierno español sigue minuto a minuto los acontecimientos entre otras cosas porque el opositor Leopoldo López continúa en la residencia del embajador de nuestro país

Voz 1434 03:00 no como asilado según ha recordado

Voz 1018 03:02 pero Borrell

Voz 9 03:05 español a las demandas de asilo se tiene que seguir en territorios Tanto López no está a su lado detente común huésped de la embajada hasta que se aclare cuáles son los pasos a seguir Liliane

Voz 1018 03:25 Antoni y la esposa de Leopoldo López ha denunciado Varios medios el allanamiento y robo en su domicilio particular realizado supuestamente por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia

Voz 8 03:34 C Bin el de los malos porque hay Sendín es patriota que que en la libertad de Venezuela hay muchos la mayoría por decir de los jardines hoy quieren la libertad en el suelo

Voz 1018 03:47 es injusto esta sin olvidar la evolución de Iker Casillas tras el infarto de ayer todo pinta muy bien vamos en directo al club de Oporto donde está Javier Herráez ahora

Voz 1786 03:56 hola qué tal José Antonio aquí seguimos en este hospital club sí la verdad que pinta muy bien Iker Casillas hasta tranquilo sonriente acompañado ahora mismo por su mujer por Sara Carbonero esta en un box de la UCI pero como digo está despierto y tranquilo el estén que ayer le colocaban en ese

Voz 10 04:13 eh la bueno en la arteria la

Voz 1786 04:15 la coronaria derecha pues evoluciona muy bien aunque hace unos días no se sabe qué día le van a dar el alta estará aquí hasta el sábado mínimo o el domingo pero bueno no va a tener secuelas va a poder hacer vida normal eso sí la alta competición parece que si la Cava a Iker Casilla eso sí ya con treinta y ocho años campeón del mundo de Europa y también con el Real Madrid se celebra así que evidentemente el Oporto está a expensas de lo que ocurra en la parte competitiva pero parece que Iker no volver a jugar

Voz 1018 04:42 volveremos a Oporto y media además técnicos de la cama

Voz 0202 04:44 el empiezan a analizar el Plan de Estabilidad Presupuestaria enviado por el Gobierno y que incluye una subida de impuestos que afectará sobre todo a las grandes empresas y a las rentas más altas sube también el diésel y las tasas para trámites burocráticos las empresas de alquiler de coches consiguen hacer subir en abril un marcador que llevaba siete meses en negativo la demanda de los particulares sigue cayendo debido a la incertidumbre a la hora de elegir entre diesel gasolina híbrido o eléctrico la ex presidenta del Parlamento catalán Núria de Gispert retira el tuit en el que llamaba cerdos a la oposición en esa comunidad argumenta que nunca ha querido llamar cerdo a nadie que le duele que lo vean así la oposición pide que se les retire la Cruz de Sant Jordi la Organización Nacional de Transplantes no contempla en un futuro cercano el uso de drones para el traslado de los órganos necesarios en la operación por motivos legales porque no está garantizado todavía el éxito Quentin Tarantino competirá por la Palma de Oro en Cannes con su película

Voz 1434 05:32 érase una vez en Hollywood a pesar de que la cinta no

Voz 0202 05:35 estará en las salas hasta finales de julio cuatro meses frenéticos de montaje han hecho posible que esté preparada para este festival

Voz 1018 05:41 dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid

Voz 1434 05:51 buenas tardes El Viejo y el Nuevo Partido Popular Esperanza Aguirre que bromeaba con Ángel Garrido sobre su marcha Ciudadanos Pablo Casado que le ha negado el saludo a quién hasta hace tan sólo unos días pone

Voz 0202 06:03 las nubes son sin duda dos

Voz 1434 06:04 de las imágenes del acto que se ha celebrado esta mañana en la Puerta del Sol por el Día de la Comunidad Aguirre Garrido sentados juntos entre el público en primera fila hablaban de quién tiene ahora la llave del centro de éste

Voz 12 06:16 el centro sólo está aquí a no están ni mucho menos el señor Garrido pero he sido

Voz 1434 06:32 pese sea levantado después para saludar a otros invitados y justo en ese momento ha aparecido Pablo Casado que ha pasado por delante de Garrido sin ni siquiera mirarlo Puerta del Sol Javier Casal buenas tardes

Voz 0867 06:44 buenas tardes no hay dos de mayo sin fiesta y sin fotos casado si pasando por delante de Ángel Garrido sin mirarle a la cara dice Casado que no le he visto más

Voz 12 06:52 a su por unos la valla hemos hecho declaración en ningún problema por supuesto

Voz 0867 06:58 Javier Bañuelos a la carrera con Casado Aguirre en su regreso a Sol tras dos años de ausencia en la con todos con Rajoy con Casado Icon su partido el PP calificar a Vox de partido de ultraderecha a toque de corneta con la parada militar en marcha alguno ha aprovechado para fugarse de aquí las fugas están de moda en Madrid y un dos de mayo de resaca idea previa electoral en la que por cierto Cristina el protocolo ha juntado a Monasterio con Errejón a Sánchez Mato con Ortega Smith ya Ángel Garrido con esperanza iguales

Voz 1434 07:26 si la fotografía esta mañana en la Puerta del Sol ha sido tremenda y entre todos esos una silla vacía la de la candidata de Podemos que no Aído ha dicho Isabel Serra por lealtad a los madrileños enseguida vamos a volver a la Puerta del Sol antes apuntamos en titulares otras noticias de este jueves con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 0497 07:45 primer día de luto en Cobeña por la muerte de un chico de veinte años tras una reyerta a la Guardia Civil ha detenido a un joven por su presunta relación con la pelea en la que también resultaron heridos otros dos chicos de dieciocho y diecinueve

Voz 1915 07:56 la continua en el río Guadarrama la búsqueda del hombre desaparecido de sesenta y tres años en Casarrubios del Monte el pasado mes de febrero se está realizando una nueva batida más intensa la familia sospecha que puede haber un móvil económico porque alguien ha retirado dinero de sus cuentas bancarias días después de la desaparición de este hombre

Voz 0497 08:10 una mujer de treinta y ocho años ha resultado herida grave tras ser atropellada en Arroyomolinos cerca del centro comercial Xanadú su hija de diecisiete años ha sufrido heridas leves las dos han sido trasladadas al Hospital Rey Juan Carlos la policía investiga ahora lo sucedido

Voz 1915 08:23 nuevas protestas en metro el sindicato de maquinistas continúa con sus paros hasta el sábado hoy con servicios mínimos del cincuenta y cuatro por ciento Los trabajadores reclaman un metro sin amianto y calidad del servicio para trabajadores y viajeros

Voz 0497 08:34 en deportes el Leganés abre mañana la jornada de liga con su partido ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán el Atlético de Madrid ha entrenado esta mañana de cara a su partido del sábado contra el Español y en baloncesto a las nueve de la noche el Real Madrid visita al UCAM Murcia en una nueva jornada de la ACB

Voz 1434 08:48 ella han escuchado que Iker Casillas sigue recuperándose del infarto que sufrió ayer en el Hospital de Oporto donde está ingresado vamos ahora con la información del tráfico en las carreteras hoy más tranquilas que ayer DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 09:01 buenas tardes pues más tranquilas hemos vivido una jornada atípica en la red vial madrileña como consecuencia del día festivo que estamos viviendo en la jornada de hoy en este instante eso sí tengan especial precaución si iban a transitar por la ronda de circunvalación M cuarenta donde se ha producido un accidente en la zona de Mercamadrid que genera retenciones en dirección a la A42 en el resto de la red vial madrileña tanto en los accesos a la capital de entrada salida como en la ronda de circunvalación M cincuenta en este instante es decir

Voz 0978 09:31 la sin problemas y el tiempo tenemos veintidós grados

Voz 1434 09:33 es ahora mismo en el centro de la capital hoy esperamos más horas de sol que ayer ya sin tormentas y con temperaturas similares las máximas alrededor de los veinticinco grados Jordi Carbó

Voz 0978 09:43 después de una mañana soleada en estos momentos ya superamos los veinte grados en la mayor parte de la comunidad máximas de más de veinticinco cerca ante los treinta en el sur en los ríos Tajo y Tajuña con estas temperaturas avanzada la tarde harán crecer nubarrones que darán lugar algunos chubascos que pueden afectar cualquier

Voz 1434 10:00 de la comunidad pero nada de lluvias generales

Voz 0978 10:02 chubascos de corta duración en general aislados los próximos días seguir haciendo sol con temperaturas con tendencia a bajar un descenso que se notará más durante las noches con

Voz 1434 10:12 piensa ahora catorce Madrid con la dirección técnica de David Nieto de Carlos Higueras y la producción de Sonia Palomino

Voz 1434 10:44 no hay día de la Comunidad tranquilo en la Puerta del Sol este año presidido por P

Voz 0202 10:48 pero Rollán presidente en funciones tras asumir

Voz 1434 10:51 el cargo por la renuncia de Ángel Garrido que se iba a Europa con el Partido Popular pero que se ha quedado en Madrid conciudadanos que asumió el cargo tras la renuncia de Cristina Cifuentes por el caso master todo eso después de que Ignacio González tomara el relevo de Esperanza Aguirre antes de ser detenido y encarcelado por el caso Lezo cinco preside antes en seis años en la Comunidad de Madrid de los que sólo dos han aceptado la invitación de la Puerta del Sol Esperanza Aguirre que ha reaparecido en la fiesta tras dos años ausente ya Ángel Garrido hoy con la camiseta naranja los hemos visto juntos y hablando alegremente Puerta del Sol director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid Javier Casal buenas

Voz 0867 11:29 el recital Cristina hablaba antes de las sillas de la recepción no de los extraños compañeros de viaje que hace el protocolo me han contado tiene el cóctel que la número dos de Errejón Clara Serra no sé si por error o que ha pasado se ha sentado en la silla de su hermana Iza va a ser la candidata de Podemos que no ha asistido al acto y que había dejado su silla vacía hoy aquí más que de los discursos la cosa iba a del Sálvame deluxe del Partido Popular con Pablo Casado que asegura que no vio a Ángel Garrido cuando ha pasado junto a él estaban los dos en la primera fila de este acto lo cierto es que ni le vio ni ha querido prestar la más mínima atención porque cuando los periodistas le han preguntado porel justo al entrar a este acto también se ha hecho el despistado

Voz 12 12:14 es

Voz 0867 12:18 falta de agudeza visual Cristina y falta de interés sin mal rollo importante que se percibe aquí en el Partido Popular con Ángel Garrido y el entorno de Ciudadanos Garrido al que hemos visto por cierto muy tranquilo y que hayamos visto al menos no se ha vuelto cruzar con el líder del Partido Popular Garrido esta mañana pasaba por la edición especial de Hoy por hoy madre

Voz 5 12:37 Pablo ha pasado delante Millo estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no me ha saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no yo creo que en cualquier caso deberá por encima diferencias políticas y de de opiniones eh están las personas yo veo a Pablo por supuesto que de saludarle con todo afecto porque lo tengo

Voz 0867 12:56 las personas y las opiniones Garrido casado y Aguirre se han marchado ya de esta Real Casa de Correos Aguirre no se lleva la foto grande de este dos de mayo en Sol y eso que he intentado dos ediciones sin venir por este sitio Joy y hoy en realidad sea pasado por aquí a leerle la cartilla a todos al Partido Popular a Mariano Rajoy a Pablo Casado por utilizar la ella para cargar contra Santiago Abascal el líder de Vox

Voz 6 13:19 Pablo Casado ha querido dar una patada Santiago Abascal

Voz 0867 13:33 es una patada en el trasero Abascal se benefició de los carritos que ofreció en su día Esperanza Aguirre ella está dolida domina con Casado Illa recuerda que Vox no es la ultraderecha es un partido constitucionalista

Voz 1434 13:45 no gracias Javier decía Pablo Casado que no avistó a Ángel Garrido que se ha despistado y que por eso no lo ha saludado pero nos ha despistado en ningún otro momento ha saludado uno a uno a todos los cargos y dirigentes del Partido Popular que estaban sentados en esa primera fila de invitados durante el acto que se ha celebrado en la Puerta del Sol entre otros el presidente Pedro Rollán el presidente en funciones que hoy en ese acto ha mantenido un perfil bajo con un discurso breve y sin sorpresas aunque con un claro mensaje a Vox que sin hacer nada se ha llevado también buena parte del protagonismo de esta jornada en su discurso Rollán ha defendido la España de las autonomías que Vox quiere cargar

Voz 14 14:22 Madrid es la demostración de que el autogobierno es eficacia solidaridad

Voz 1 14:28 alta también a España los madrileños

Voz 14 14:30 hemos aprovechado el tiempo todos estos años precisamente porque no nos hemos distraído en estériles aventuras identitarias y hoy podemos decir que la Comunidad de Madrid está cumpliendo su verdadero objetivo que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ofreciéndoles unos servicios públicos de calidad e impulsando un desarrollo socio económico integrador

Voz 1018 14:55 pero ha advertido Rollán de que en cualquier caso hay que estar

Voz 1434 14:57 la alerta por eso es nuestro deber y compromiso

Voz 14 15:00 amanecer alerta tal y como hemos hecho siempre ante cualquier intento de socavar la unidad nacional ya sea por intereses partidistas ideológicos o personales los madrileños denunciaremos siempre aquellos intentos de apoyarse en quienes quieren debilitar silenciar dividir o instrumentalizar a España vengan de donde vengan con Pedro Rollán con el presente

Voz 1434 15:24 en funciones de la Comunidad de Madrid vamos a hablar esta tarde en La Ventana de Madrid entre el público que lo escuchaba esta mañana en la Puerta del Sol estaban los candidatos de todos los partidos que aspiran a gobernar en la Comunidad tras las elecciones del veintiséis de mayo sólo podemos ha rechazado la invitación los demás sí que han estado sí que han acudido a la puerta del Sol un año más aunque esta vez se ha hablado de pactos poselectorales de afianzar y mejorar los buenos resultados del domingo o recuperar el voto perdido según el caso volvemos a son Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 15:56 qué tal buenas tardes si uno de ellos será el próximo presidente o presidenta de la Comunidad Madrid hoy todos menos Podemos han compartido esa primera fila todo se enfocan ya su mirada en la campaña electoral con el anhelo de recuperar el voto perdido Isabel Díaz Ayuso dice que aspira a gobernar sin tener que pactar con Vox ir por si alguien duda de nuevo viraje al centro del PP hoy Ayuso se ha esforzado en remarcar las diferencias entre el PP y el partido de Abascal

Voz 15 16:21 tiene postulados que yo no comparto pero desde luego tiene muchos votantes que se han ido a esa formación que venían del Partido Popular desencantados con nosotros y en mi afán está gobernar para todos ellos y no quiero hablar de esas etiquetas si bien como digo hay muchas cosas que no se diferencia

Voz 0861 16:37 Ayuso se resignaba no se resistió mejor dicho a definir a Vox como un partido de la ultraderecha Ángel Gabilondo si hablará decía con todos no pondrá cordones sanitarios pero aclaraba nunca negociará Combo

Voz 1193 16:49 lo que hace falta es alguien con capacidad de aglutinar de sumar de construir esto no quiere que los ciudadanos sin mayoría absoluta no va sacan Randy y desde luego se alguno de FIDE que no va a hablar con nadie que no piense exactamente como él porque estamos hablar sí pero negociar tampoco soy partidario de negociar con quienes defienden que en España no hay autonomías

Voz 0861 17:09 Gabilondo reconoce que la fragmentación de la izquierda es mala aunque aspira entenderse con Errejón el candidato de más Madrid que hoy quería jugar a las comparaciones

Voz 16 17:17 la Comunidad de Madrid este edificio de la Puerta del Sol comienza a parecerse al de trece Rue del Percebe tenemos hemos tenido tres presidentes en cuatro años y los madrileños de esta legislatura sólo se van a acordar de un metro colapsado de un máster falso

Voz 0861 17:33 Ignacio Aguado eclipsado hoy por su nuevo fichaje por Garrido ha repetido el mensaje de los últimos días no se cree el viraje al centro del PP

Voz 17 17:41 me parece que que no es no es creíble no hasta hace cinco días estaban precisamente ofreciendo ministerios a Vox Joy parece que reniegan de Vox que apuestan por mirar al centro pues mira en el centro está ya ocupado por un partido que es Ciudadanos

Voz 0861 17:57 la cata de Vox Rocío Monasterio ha debutado en este dos de mayo esta oficial ha dicho que quiere convertir a Madrid en un bastión de defensa de la libertad frente al Izquierda que está oponiendo a los venezolanos son

Voz 1434 18:08 no ha faltado a esta cita como decíamos podemos su candidata Isabel Serra explicaba esta mañana aquí en La Ser en Hoy por Hoy por qué no ha querido ir ese acto

Voz 18 18:15 pero creo que un marzo este tipo oficial en el que el presidente del Partido Popular va a hacer un discurso no es otra cosa hace blanquear a ese partido popular de promete cuando echó al Partido Popular desde mayo y otro diferente en el que los protagonistas son los madrileños

Voz 1434 18:36 además de a Garrido y Aguirre juntos hemos visto sentados unos al lado del otro a Íñigo Errejón ya Rocío Monasterio también a candidatos de la capital al de Madrid en pie Carlos Sánchez Mato al lado del de Vox Ortega Smith Ino se han dirigido a la palabra en toda la mañana hoy los gestos han sido mucho más que las declaraciones también ha acudido al acto la alcaldesa Manuela Carmena que aseguraba en cualquier caso que no está preocupada por la más que probable entrada de Vox en el Ayuntamiento también en Sol Carolina Gómez buenas tardes

Voz 1694 19:05 buenas tardes y dice la alcaldesa que no hay que tener miedo porque la democracia tiene mecanismos para frenar los intentó regresar

Voz 1410 19:11 pues no no me preocupa el la democracia nunca tiene que tener miedo de la disidencia dentro del marco de la democracia no por supuesto que creo que a algunos de estos grupos políticos representan unos proyectos que tienen que ver con el pasado desde mi punto de vista no ponen presente pero el la grandeza de la democracia es que cabe todo

Voz 1694 19:34 es el primer acto institucional que acude Ortega Smith sentado al lado de Carlos Sánchez Mato el candidato más a la izquierda en las próximas municipales valioso

Voz 19 19:41 ciudad que quiere ser tenista que quiere abordar los problemas medioambientales enormes que tenemos y eso es absolutamente incompatible con formaciones que ni siquiera podrían ser situadas de manera es real en el siglo XIX hemos venido

Voz 20 19:58 yo o mandar un mensaje de unidad entre los madrileños entre los españoles y las batallas de los viejos partidos en la dejamos a ellos

Voz 1694 20:06 el candidato del Partido Popular Martínez Almeida en la línea de Aguirre pide no alejar a los votantes

Voz 21 20:10 vox lo que me voy a pronunciar es sobre el pacto con aquellos doscientos treinta mil personas que votaron a Bosch en la ciudad de Madrid para decirles que siendo nosotros más no nos puede volver a pasar lo mismo que siendo nosotros más no puede ser que volvamos a no gobernar que siendo nosotros más no puede ser que no volvamos a ganar las elecciones esa es la reflexión que yo le hago a los doscientos treinta mil votantes de Vox que insisto en su abrumadora mayoría no son de ultraderecha

Voz 1694 20:38 Begoña Villacís que quiere ser la primera por la derecha en el Ayuntamiento también duda del viraje al centro de los popular

Voz 1855 20:43 es la alternativa al Gobierno de Carmena va a ser el gobierno de ciudadanos los partidos que quieren apoyarles alternativa pues quieren apoyarla yo evidentemente aceptar de los apoyos tanto subirán de el Partido Socialista como si vienen de Vox como subiendo desde el PP que a nadie se le escapa en el escenario más probable

Voz 1694 21:01 insistía la candidata de ciudadanos sin que haya diferencia de Aguado Rivera sí está dispuesta a pactar con Pepu Hernández

Voz 22 21:07 eh llevó mucho tiempo la ciudad de Madrid esperando al Partido Socialista al fin ha llegado pero lo que sí tenemos muy claro es que tenemos que continuar en un camino para contar las soluciones para contar las ideas para comunicar para convencer y luego si es posible vencer otra vez en Madrid que sería muy interesante no

Voz 1694 21:24 primer año también en la recepción de sol para el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid Cristina

Voz 1434 21:29 gracias Carolina todos los candidatos a la capital se han dado cita hoy en Sol el lunes participarán en el primer debate electoral el que organiza de cara al veintiséis de mayo la Cadena Ser en Madrid el diario El País comienza la batalla por Madrid

Voz 23 21:43 el una enfermedad José Luis Martínez Almeida

Voz 1 21:46 lo que hace es Carlos Sánchez Mato Javier hola

Voz 23 21:48 de la Smith los candidatos a la Alcaldía abren la

Voz 1 21:51 campaña en un debate organizado por Radio Madrid y el País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid planes tienen los partidos para la ciudad de Madrid exige en la en Radio Madrid

Voz 24 22:05 punto es El País punto com y las redes sociales con la colaboración del Corán

Voz 1434 22:14 a los premiados con las Medallas de Oro de la Comunidad de Madrid este año con las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo no les ha quedado más remedio que hoy protagonismo con los políticos como el discurso de Rollán también ha ido rápida hoy esa entrega de condecoraciones sólo han podido hablar de hecho para agradecer los el cantante Raphael y el presidente del Patronato del Teatro Real Gregorio Marañón

Voz 25 22:34 en Madrid y en mi carrera artística en Madrid empieza en Madrid terminan por qué de este Madí hay un viaje de ida pero siempre otro ineludible de vuelta

Voz 14 22:50 tiene una cultura que nos identifique como ciudadanos esto es sin una historia común y una visión de nuestro presente de nuestro futuro compartida dentro de las Naturalis diferencias no cabe imaginar nuestra convivencia nuestra sociedad nuestro país en definitiva España

Voz 1434 23:09 Rafael y Gregorio Marañón han recibido la Medalla de Oro de la comunidad junto Ignacio Echeverría que la recibido título póstumo es el héroe del monopatín murió cuando intentó ayudar a otras personas en los atentados de Londres de junio de dos mil diecisiete termina ya en la Puerta del Sol este acto central del Día de la Comunidad que también ha contado con la tradicional parada militar en la Plaza Ike comenzaba a celebrarse como todos los años con una ofrenda floral a los héroes del Dos de Mayo en el cementerio de La Florida haya estado Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes buenas tardes Cristina a las diez de esta mañana

Voz 0497 23:42 yo de la Florida se vestía de gala para rendir tributo a los cuarenta y tres madrileños fusilados por los franceses durante el levantamiento del dos de Mayo una cripta guarda sus restos una cripta de obligada visita en esta fecha para que su recuerdo no se pierda tal vez por eso el presidente Pedro Rollán ponía esto es como ejemplo de la defensa de la unidad de España

Voz 26 24:02 el heroísmo del dos de mayo nos deja también otra enseñanza inequívoca la profunda cohesión y la unidad de fondo de la sociedad española que no admite desafíos engaños ni estratagemas cuando ve en peligro su soberanía

Voz 0497 24:18 dos horas después en el kilómetro cero se iniciaba la parada militar que culminaba con la colocación de una corona de flores en memoria de esa lucha contra el invasor la entrada principal al palacio de la Puerta del Sol acoge la placa que recuerda el levantamiento después la represión francesa entonces hubo disparos golpes y cuchilladas frente a un ejército perfectamente estructurado hoy la salva de honor ha recuperado ese sonido de libertad por primera vez en la historia de estos actos de recuerdo los efectivos de la Policía Nacional que han desfilado estaban compuestos únicamente por mujeres hoy se cumplen cuarenta años de la integración de la mujer en este cuerpo de la seguridad de ex

Voz 1434 24:59 todo

hora catorce en Madrid

hora catorce y Madrid Cristina

Voz 27 26:46 Ana Machado

Voz 1434 26:47 día de luto oficial en Cobeña tras el asesinato de uno de sus vecinos un joven de veinte años en la madrugada de ayer durante las fiestas patronales del municipio que fueron suspendidas ayer por la tarde en las últimas horas ha sido detenido otro chico de la misma edad por su presunta relación con ese asesinato la investigación continúa entre las quejas de los vecinos que aseguran que esa madrugada había acudido mucha gente al pueblo que no había seguridad suficiente Enrique García

Voz 0497 27:11 ayer por la tarde la Guardia Civil detuvo a un joven de veinte años pero nos ha desvelado su grado de implicación en la reyerta le la unidad de investigación de homicidios continúa con esta investigación que acabó colando muerte de un joven de esta reyerta del conjunto de reyertas que se produjeron esa madrugada durante y después del concierto en la calle de una conocida DJ y que congregó a cientos de jóvenes venidos de municipios cercanos esa misma noche tras la reyerta mortal se produjeron varios ataques al mobiliario urbano y también la quema de contenedores y coches el alcalde de la localidad explicó ayer en atención a los medios que todavía la información sobre el origen de las reyertas es confuso y ante la queja de algunos vecinos que señalaban la escasa presencia policial esa noche el regidor en declaraciones al diario El Mundo explica que había varias patrullas de la Guardia Civil que contaban con los medios con los que disponía

Voz 1434 27:59 continúa la búsqueda en el río Guadarrama del hombre de sesenta y tres años desaparecido en Casarrubios del Monte desde el pasado mes de febrero se está realizando una segunda batida más intensiva en la que participan grupos especiales de la policía de la Guardia Civil el coche del desaparecido fue encontrado en un aparcamiento próximo al cementerio de la Álamo Laura Briones

Voz 1694 28:18 la familia de Roberto duda de que el desaparecido lo haya hecho de forma voluntaria y sospechan que pueda haber sido alguien cercano que conociera sus hábitos pero no apuntar a nadie en concreto Almudena es una de sus sobrinas

Voz 32 28:29 era el idóneo para un acto criminal ideó criminal porque luego se ha visto que han sacado dinero con su tarjeta en dos ocasiones desde un dos cajeros automáticos diferentes de la misma zona uno de Casarrubios

Voz 1694 28:42 también ponen en duda que el coche de su tío lo llevase él hasta El Álamo dicen por la forma en que estaba aparcado desde la Policía Local de La Dama confirman que están ayudando a la Policía Judicial de Toledo con las labores de investigación que continúan activas

Voz 1434 28:59 con los deportes Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 33 29:01 tardes Cristina ahora mismo todo el mundo del deporte mirando a Oporto tras el infarto de miocardio ayer Casillas sigue ingresado pero está tranquilo y acompañado por su mujer parece que podrá hacer vida normal en el Atlético de Madrid entrenamiento esta mañana con miras a ese partido del sábado ante el Espanyol las novedades Savic ha vuelto a entrar con el grupo mientras que Cal Nietzsche entró en solitario por un proceso febril que juega mañana es el Leganés que abre la jornada XXXVI visitando el Pizjuán ya con poco en juego mientras que en baloncesto el Real Madrid juega esta noche ante el UCAM el partido que tuvo que ser aplazado por los play off de la Euroliga

Voz 1434 29:31 gracias Gonzalo así terminamos les recordamos que esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con el presidente en funciones de la comunidad de Madrid con Pedro Rollán que hoy ha presidido este acto por el Día de la Comunidad en la Puerta del Sol un acto en el que se han reencontrado por primera vez desde su marcha Ciudadanos Ángel Garrido el presidente del Partido Popular Pablo Casado que ni siquiera se ha parado a saludarlo luego ha dicho que es que no lo ha visto hasta luego

Voz 2 30:02 en dos de la tarde una y media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 menos mal que a una fiesta porque la celebración del Día de la Comunidad de Madrid ha servido para ver con absoluta claridad cómo está el clima en el Partido Popular tras el batacazo electoral del pasado domingo Pablo Casado ha cargado de nuevo contra Vox ahora por su antieuropeísmo y contra Ciudadanos el partido ha dicho de los tránsfugas

Voz 4 30:37 que no respetan esta unión europea que no apuestan por la política carrera común y que están al lado de los populistas como Le Pen que les felicita por Twitter por los resultados obtenidos respecto a Ciudadanos pues creo que el transfuguismo nunca ha sido algo que respetaran la sociedad española ni los medios de comunicación los partidos políticos da buena medida de la regeneración falsa que has intentado enarbolar

Voz 1018 31:00 el presidente del PP evitó saludar Ángel Garrido ex presidente autonómico de su partido hace solamente pues poco más de un par de semanas trasvasado ciudadanos que intentó poner buena cara a ese desaire

Voz 5 31:10 Pablo ha pasado delante mío estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no me ha saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no yo creo que en cualquier caso deberá por encima diferencias políticas y de de opiniones ese están las personas yo ideó Pablo por supuesto que les saludé con todo afecto porque lo tengo

Voz 1018 31:28 casados y saludó de manera fugaz a Esperanza Aguirre tal vez porque no le habían comentado lo por lo que pocos minutos antes había dicho la expresidenta sobre el poco afecto personal y político que siente porel teóricamente principal dirigente de su partido

Voz 6 31:42 María Casado ha querido dar una patada a Santiago Abascal

Voz 1018 31:56 Segovia traseros al margen el PP se empiezan a escuchar algunas voces en público claramente discordantes con la estrategia de derecha derecha que varía hasta las elecciones del pasado domingo José Antonio de Suárez de Santiago perdón Juárez es el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León

Voz 34 32:15 que la humildad que les decía aparte de nuevo verse del espacio político en donde hemos estado siempre en el entorno de Pablo Casado debería haber más fijo más Herrera

Voz 1018 32:26 los Aznar en Vox toma nota de los desaires políticos del PP amenazan con hacer naufragar el Gobierno andaluz negociar los Presupuestos hoy mismo el Parlamento va a votar un recorte de impuestos la medida estrella de gobierno dejaba Moreno habían amagado con un rechazo pero al final parece que no se va a producir según ha dicho ya la portavoz Ángela Muro

Voz 7 32:46 Nuestro grupo va a votar a favor de esta de este decreto por que esta norma supone reducir impuestos y aunque sea una reducción tal Lady SIMA es una reducción y al fin y al cabo pues beneficia las reducciones

Voz 1786 33:04 hora catorce

Voz 1018 33:07 y como sigue Iker Casillas bueno parece que cada vez mejor acompañado por su familia en el hospital de Oporto en el que está también minuto a minuto siguiendo los acontecimientos Javier Herráez hola Javi otra vez

Voz 1786 33:18 qué tal José Antonio pues muy tranquilo muy bien está con su mujer está con Sara Carbonero también sus padres muy informados muy contentos y tranquilos tras recibir la buena noticias médicas de de este hospital club aquí en Oporto ahora si faltan las pruebas de estrés recordemos que han puesto un estén en a coronaria derecha in progress genéticas el protocolo habitual después de una operación de corazón como digo Iker sonriente Nos han sea una foto hace un instante debemos con buena cara como hizo ayer en un Twitter para agradecer a todo el mundo que se ha interesado por él así que Iker Casillas podrá hacer vida normal el tema profesional a la portería va a ser difícil que vuelva a sus treinta y ocho

Voz 0978 33:54 los beneficios Herráez jueves dos de mayo ante una Martín Almudena López sino buenas tardes están como están las cosas en Venezuela Antonio situación de momento tranquila en las calles a esta hora sobre Leopoldo López el ministro de Exteriores en funciones ha aclarado que está en condición de huésped en la residencia del embajador de España en Caracas Josep Borrell

Voz 9 34:11 no está como asilado simplemente común huésped de la embajada hasta que se aclare cuáles son los pasos a seguir

Voz 0978 34:22 de López ha denunciado además que miembros de los servicios de inteligencia han entrado y robado en su casa camino difícil

Voz 0202 34:27 el PSOE reconoce que el tiempo que se abre después de las elecciones va a exigir un esfuerzo importante para lograr acuerdos José Luis Ábalos

Voz 35 34:34 no va a ser fácil nos van a seguir faltando el respeto afortunadamente las agresiones ahora son verbales pero van a seguir cuestionando nuestra legitimidad ha sido una constante no

Voz 0978 34:47 no descarta ningún el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid no descarta intentar un acuerdo con Ciudadanos después de las elecciones de mayo aunque esa formación insiste en veteranos socialistas Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado esta mañana en la SER

Voz 36 34:58 todo el que quiera modificar y transformó

Voz 1551 35:01 por eso sentido de progreso

Voz 36 35:04 pues yo siento criado con él yo no excluya no

Voz 1551 35:07 lo dice exactamente el mismo partido Socialista

Voz 37 35:09 Sergio Sánchez el Gobierno de España nosotros no nos haremos con con el PSOE en la comunidad

Voz 1018 35:14 hay al final pidió disculpas la ex presidenta de

Voz 0202 35:17 el Parlament de Cataluña Núria de Gispert ha retirado el tuit en el que comparaba políticos del PP y de Ciudadanos con cerdos el PSC ha pedido que se les retire la Cruz de Sant Jordi y ciudadanos que Quim Torra comparezca para dar explicaciones

Voz 0978 35:28 novedades fiscales el nuevo Gobierno planea introducir desgravaciones para fomentar la paridad en la dirección de las empresas así como una subida de las tasas administrativas también va a ser ya permanente el impuesto a los premios de la Lotería según figura en el plan de estabilidad remitido a Bruselas si se venden

Voz 0202 35:42 los coches después de siete meses en retroceso se incrementaron las ventas en abril aunque cae en las compras de los particulares han subido un trece por ciento la de las empresas y un veintisiete por ciento la de las compañías dedicadas al alquiler Noemí Navas de Anfac

Voz 38 35:54 lo que tenemos que intentar es una renovación completa el parque estimular la venta de vehículos cero y bajas emisiones pero no desperdiciar también el potencial que tienen los motores de combustión nuevos de cara a mejorar

Voz 0978 36:05 la calidad del aire la seguridad vial petición al Congreso del Parlamento Vasco aprueba por unanimidad desde la izquierda abertzale al Partido Popular que el Congreso creó un fondo de compensación para víctimas del amianto Jon García de la Plataforma Estatal de Afectados veremos

Voz 39 36:19 han pasado demasiado tiempo sin hacer justicia con las víctimas el amianto ya ha llegado el momento para que desde el próximo Gobierno que salga tras las elecciones del veintiocho de abril se apruebe de una vez esta ley

Voz 0978 36:32 el turno hoy para el partido de ida de semifinales de la Europa League hoy ante el Arsenal en Londres a las nueve de la noche a la misma hora se juega la otra semifinal que va a enfrentar al ántrax de Frankfurt al Chelsea

Voz 1 36:43 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 36:47 José Antonio el telegrama es para Pablo Manuel Iglesias señor secretario general de la formación Podemos está tardando ya en presentarse en Caracas acompañado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para hacer de relatores promoviendo un diálogo que encuentre una salida democrática al conflicto evitando la entrada en el escenario de actores bélicos que pudiera acabar degenerando en guerras civiles en un bombardeo por cuenta de Donald Trump esa mediación cínica le Grange haría el reconocimiento de los venezolanos y de los españoles piensa que evitaría ante la Unión Europea y les prestigia haría en toda América desde Alaska hasta la Patagonia haga algo útil

Voz 1018 37:30 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Carlos Higueras y la técnica Almudena López sino disfrutando hoy de la progenitora catorce y el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:39 eso que ha hecho durante la mañana está suavizando el ambiente máximas a lo largo de esta tarde veinte a veinticinco grados alrededor de los treinta en los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir esta tarde también breve de hecho van a crecer nubarrones con algunas tormentas en el centro de la península también en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo las más intensas en los Pirineos en el Cantábrico esperamos retos de nubes compactas pero sólo con algunas lloviznas y ambiente más fresco que en los últimos días las próximas jornadas tiempo muy parecido al de hoy pero con temperaturas más bajas

Voz 1018 39:46 la recepción en la Puerta del Sol de Madrid con motivo del dos de mayo casi da para escribir un libro por lo que sea visto por lo que se ha dicho por lo que ha insinuado por los silencios por la distancias todo algo más lo vamos a contar con la ayuda de dos testigo de esta redacción Adrián Prado hola qué tal José Antonio buenas tardes qué tal

Voz 1694 40:04 hola qué tal buenas tardes bueno lo que hemos escuchado quizá

Voz 1018 40:06 lo que tengan mayor carga política es la contundencia con la que Pablo Casado ha vuelto a marcar distancias con sus antiguos correligionarios de Vox tras descubrir hace un par de días que que estaban en la extrema derecha pobre por aquello de que tras el batacazo del domingo el PP es el único partido de centro habida cuenta además de que Ciudadanos pues tampoco es de fiar

Voz 0134 40:24 si Casado apuesta por continuar con esa estrategia de confrontación directa con Ciudadanos y con Vox de la que está haciendo bandera tras la debacle electoral mismo tono mismos argumentos los da Abascal son unos

Voz 1786 40:33 radicales y los de Rivera vende una regeneración que no existe respecto a Vox también tenemos elecciones europeas creo que no les va a ser fácil explicar a los españoles que no respetan esta unión europea que no apuestan por la Política Agraria Común y que están al lado de los populistas como Le Pen que les felicita por Twitter por los resultados obtenidos y respeto a Ciudadanos pues creo que el transfuguismo nunca ha sido algo que respetaran la sociedad española ni los medios de comunicación los partidos políticos

Voz 0978 41:00 casado insiste en que no hay tres derechas y vuelve a reivindicar el centrismo del Partido Popular un partido dicen moderado y reformista que seguirá ejerciendo la oposición con firmeza desde

Voz 1018 41:09 debo eh por aquello del protocolo en los asientos de invitados de preferencia presentaron de manera consecutiva el obispo de Madrid Carlos Osoro los expresidentes Esperanza Aguirre ya Ángel Garrido traspasado como sabemos a ciudadanos casados algo de manera casi testimonial Aguirre pero Carolina Garrido parece que le hizo todo hizo todo lo posible

Voz 1694 41:28 pero Siria ignorado a conciencia estaba sentado en primera fila Pablo Casado ha pasado de largo el líder del PP ha evitado saludar Ángel Garrido que se quedaba con cara de circunstancia

Voz 5 41:38 pasado delante Emilio estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no me ha saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto

Voz 1694 41:48 ha sido la foto del día que también quería para sí Esperanza Aguirre la presidenta madrileña ha reaparecido en Sol tras dos años de ausencia para responder al líder del PP que le acusa de haber alimentado a Santiago Abascal con los chiringuitos de Madrid

Voz 12 42:01 se llama de extrema izquierda Podemos

Voz 1694 42:17 no ha querido dar una patada Abascal en mi trasero decía Esperanza Aguirre que ha responsabilizado a Rajoy de la desbandada del Partido Popular

Voz 44 42:26 porque no hemos sido capaces de frenar la desbandada que no han empezado ahora empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche liberales y conservadores que se vayan al Partido Liberal y el Partido Conservador que algunos de ustedes recordarán que posiblemente lo decía por mí yo no me fui pero sin embargo otros le han hecho caso irse han ido ya ahora el reto es que estemos todos juntos

Voz 1694 42:50 y todo esto José Antonio después de decir que el PP tiene que dejar de lanzarse pullas

Voz 1018 42:55 bueno creo tener ganas de uno de lobo llevaba preparado el mensaje porque le vino fácilmente a la memoria aquello que dijo Rajoy en Elche era abril de dos mil ocho hace once años

Voz 45 43:05 quiero que este partido sea lo que es un partido Popular quiero que sea un partido moderado Hinault un partido de doctrinarios eso no lo quiero sí alguien se quiere ir al partido liberal o al partido conservó

Voz 1018 43:22 dice Esperanza Aguirre que eso lo decía por ya hay las relaciones entre el PP y Vox van a ser complicada sobre todo en Andalucía donde los doce diputados de la formación de Abascal son imprescindibles para la estabilidad del Gobierno de coalición PP Ciudadanos que preside Juanma Moreno hoy cumple cien días y tiene un papelón porque el Parlamento a votar el decreto que recorta algunos impuestos será parte del programa estrella y a modo de aviso sobre lo que puede acabar ocurriendo con los presupuestos hasta el último minuto han amenazado con rechazar ese decreto lo que hubiera supuesto una derrota política significativo pero da la sensación anhelos de lo que se ha dicho en la tribuna de que va a quedar en eso en un amago en una amenaza vamos en directo a la Cámara autonómica de Sevilla Ana Fernández

Voz 0134 44:01 si al final la sangre no va a llegar al río y esta tarde Vox va a apoyar la convalidación del decreto ley del Gobierno sobre rebajas fiscales a pesar del enfado con Casado por haberles situado en la extrema

Voz 0202 44:11 derecha de que el decreto que esta tarde van a apoyar

Voz 0134 44:14 es en palabras de la portavoz de esta formación Ángela mulas venta de humo por insuficiente a las puertas de unas elecciones el consejero de Presidencia el popular Elías Bendodo ha sido hoy el encargado de templar los ánimos dice que Vox es un partido que aunque la derecha del Partido Popular es tan legítimo como el PSOE o Adelante Andalucía

Voz 1434 44:32 él está convencido de que la formación de Abascal ante pondrá

Voz 0134 44:34 a la estabilidad de la comunidad a declaraciones que él enmarca en el periodo electoral en el que está

Voz 46 44:39 dentro de toda esta vorágine electoral yo entiendo las declaraciones de todo el mundo de todo el mundo lo que quiero trasladar un mensaje de que el cambio es imparable el cambio está por encima de ideologías que está por encima de campaña electoral por tanto Ciudadanos Vox el partido popular vamos a a trabajar para que Andalucía tenga los primeros presupuestos cambio cuanto antes el Gobieno

Voz 0134 45:05 Nos según ha anunciado Bendodo va a empezar a negociar esos presupuestos con todos los grupos la próxima

Voz 1018 45:10 en El beso de la espera de las conversaciones políticas que la próxima semana va a celebrar Pedro Sánchez con los líderes de PP Ciudadanos y Podemos reconocen que la situación no se presenta cómoda de cara a la formación del futuro gobierno de gobierno en solitario que lo que quiere Sánchez sin saltar a Pablo Iglesias en la mesa del Consejo de Ministros así lo ha vuelto a reconocer esta misma mañana el responsable de Organización y ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos Inma Carretero

Voz 1434 45:33 el PSOE cree que su proyecto y su estrategia han sido legitimados por las urnas así que creen que ahora pueden hablar claro

Voz 35 45:39 ya está bien de tanta insulto está bien de tanta bajeza porque tienen que darse cuenta los predicadores de la miseria moral que estas alturas solamente ser retrata

Voz 1434 45:50 José Luis Ábalos el secretario de organización ha participado esta mañana en el acto de conmemoración de los ciento cuarenta años del PSOE en el que ha advertido a los suyos de que ahora como a lo largo de su historia no se lo van a poner fácil

Voz 35 46:02 tenemos mucho por hacer cuando quieres transformar nunca ha sido fácil Nos van a seguir faltando el respeto afortunadamente las agresiones ahora son verbales pero no van a seguir cuestionando nuestra legitimidad