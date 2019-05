Hora 14 (03/05/2019)

Voz 2 00:00 no

muy buenas tardes soy el Gobierno español invitará a la actividad política de Leopoldo Torres en la residencia del embajador de nuestro país en Caracas el ministro de Exteriores en funciones Josep Borrell ha subrayado que España no quiere que la embajada se convierta en centro de activismo ni que se compliquen las relaciones con el régimen de Maduro que ha calificado de cordial y a partir de ahora esto será reto

Voz 5 00:51 cuerdo con las condiciones que se establecerán las su España no va a permitir que eso embajada se convierta en un centro de activismo

Voz 1018 01:01 político se mantiene la idea de que el opositor venezolano es simplemente un huésped no ha pedido asilo unirse ha pensado ninguna medida similar el grupo de contacto de la Unión Europea estuviera la próxima semana esta crisis la portavoz de la representante de Política Exterior Fede Federica Mogherini pide garantías al régimen bolivariano sobre la inviolabilidad de la sede diplomática española

Voz 1434 01:20 estuve dos S

Voz 4 01:22 es decir que esto es una decisión nacional de España hay que es lo que yo puedo reseñar es la importancia al respeto de la inmunidad diplomática de la legación en cualquier caso lo machito

Voz 1018 01:34 en declaraciones a la SER en Cataluña al ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma compara la resistencia de Maduro con las situaciones que intentaron aparentar otros dictadores que al final cayeron

Voz 6 01:43 bueno igual como lo ha siga Noriega en Panamá o cómo lo hacía Gadafi en Libia o como lo hacían los dictadores que fueron superados en Venezuela que horas antes ya haber ahí como lo hizo Pérez Jíménes veintitrés de enero de mil novecientos cincuenta y ocho su apareciendo en ruedas de prensa escoltado por los actos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Maduro insostenible insostenible porque la crisis de Venezuela todos los días se agudiza catorce

Voz 1018 02:12 a partir de las doce y media nos acercaremos en directo a Caracas intentaremos Aralar cuál es la situación de Leopoldo López como huésped de la embajada española nuestro país Vox sigue aparentando siga apretando al Gobierno andaluz que preside el popular Moreno Bonilla la diputada autonómica Belinda Rodríguez ha criticado en la Cámara el fichaje de Enric Millo ex delegado del Gobierno en Catalunya situándolo como un asunto de puro amiguismo

Voz 7 02:35 imbatidos en la más publicada en prisión imputado que en el mismo congreso Gobierno de la relación de Pedro Sánchez mientras el señor Rajoy se iba al bar que no ha traído donde ahora mismo está usted que me han regenerar ganar hay que son más de lo mismo me he venido a cambiar las cosas nada devolver favores a colocar amigo

Voz 1018 02:56 el portavoz de Vox en la Cámara al Francisco Serrano ha justificado las razones por las que han pedido la relación de funcionarios adscritos a la lucha contra la violencia de género relación que el Gobierno ha facilitado eso sí sin nombres ni clarificación de sexo

Voz 8 03:08 a mí me importa el sexo ni me importa nombre ni me importa de esas dos otra de las cuestiones personales es es una cuestión totalmente ajena a nuestra a lo que de información que queremos nosotros lo que queremos precisamente es los datos profesionales la cualificación de estas personas están colegiados hice estas personas que tienen que hacer unos informes tras el tiene la cualificación suficiente

Voz 9 03:36 quiero que me diga la Izquierda Socialista bueno el socialismo y la izquierda en su conjunto que opinan cuando Zapatero ya está subiendo impuestos ya hecho otra anuncio de más de veinte mil millones de euros quiero que me digan Sánchez perdón ha con la costumbre la costumbre

Voz 0202 03:58 además este dos mil diecinueve los asalariados volver

Voz 0824 04:01 van a perder poder adquisitivo según las previsiones del propio gobierno hoy ya son doce años seguidos salvo los funcionarios un asalariado es ciento cuarenta y seis euros más pobre que hace una década aunque gane más los trabajadores de Nissan culpan a la empresa de la ruptura brutal de las negociaciones se confía están muy enfadados y sólo coinciden con Nissan a la hora de reconocer que las situaciones de mucha incertidumbre la empresa planea un ERE de seiscientos empleos para sus dos factorías en Barcelona la juez del caso Formula uno procesales presidente valenciano Francisco Camps por la construcción de un circuito urbano que Camp según las investigaciones usó con la única intención de proyectar su imagen haciendo un uso indebido de fondos públicos ante catalán Quim Torra propone declarar como imputado el próximo quince de mayo en plena campaña electoral en la causa abierta por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos la fecha definitiva la decidirá el Tribunal

Voz 0202 04:49 esos desfiles se han duplicado y los de gonorrea se han multiplicado en los últimos diez años los expertos coinciden en asegurar que se ha perdido el respeto a las enfermedades sexuales y que web sí sí

Voz 0824 04:59 de citas como Tinder tienen mucho que ver ha muerto el actor que interpretó waka durante las tres primeras entregas de La guerra de las galaxias Peter Hugh que no llegó a pronunciar una sola palabra mientras interpretó a este personaje que se comunicaba con gruñidos y gestos tenía setenta y cuatro años

Voz 1018 05:14 dos y cinco

Voz 0134 05:18 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:21 buenas tardes la radiotelevisión pública madrileña excluye la alcaldesa Carmena de los debates electorales Tele Madrid se pone la venda antes de la herida sin que la Junta Electoral Central se haya pronunciado por escrito sobre si la alcaldesa puede participar en los debates le Madrid decide que no ni Carmena ni Errejón esta misma mañana aunque antes de saberse el plan de Telemadrid la portavoz del Gobierno municipal y candidata junto a Carmena además Madrid Rita Maestre anunciaba recula

Voz 1821 05:48 toda decisión que hurta a la ciudadanía madrileña la posibilidad de conocer las propuestas de Íñigo Errejón elevando Manuela Carmena lo vamos a recurrir hasta el final

Voz 1434 05:56 tiempo de precampaña tiempo de debates el primero el lunes organizado por la Cadena SER y el diario El País entre todos los candidatos al Ayuntamiento de la capital todos incluida Manuela Carmena que mantiene su intención de participar

Voz 1513 06:22 bueno pues ya el creciente Rollán probando sonido esta mañana en el acto en el que su candidata Isabel Díaz Ayuso ha presentado oficialmente la lista con la que concurrirá el veintiséis de mayo ya solo aspira a revalidar los cuarenta y ocho diputados que tiene ahora el PP en la Asamblea estilo destacar los menos escaños en la legislatura pasada porque hemos hecho

Voz 9 06:41 un gobierno durante esta legislatura que ha gestionado bien que ha seguido bajando impuestos que ha seguido creando empleo luego yo aspiro a que todos aquellos que nos votaron en el dos mil quince lo vuelvan a hacer ahora IS es mi afán

Voz 1434 06:52 Díaz Ayuso confía en dar la vuelta a los resultados que las generales dejaron en Madrid con el sorpasso de Ciudadanos segunda fuerza ahora por detrás de los socialistas SUC

Voz 10 07:01 candidato Ignacio Aguado recuperando y el primer plano

Voz 1434 07:04 estos días le ha robado Garrett lo tenemos al alcance

Voz 11 07:07 la malo es la primera vez en la historia que un gobierno de Ciudadanos puede ser realidad a partir del veintiséis de mayo después de cuarenta años de gobiernos monocolor del Partido Socialista o el Partido Popular puede llegar a la Comunidad de Madrid un Gobierno presidido por Ciudadanos

Voz 1018 07:24 estamos a las puertas de conseguirlo los trabajadores que mantienen a raya las

Voz 1434 07:29 erratas y a las cucarachas en la capital a la huelga piden que se les garantice una seguridad laboral perdida después de que el Ayuntamiento adjudicará el servicio la empresa lo química el año pasado si no hay novedad el paro indefinido empezará el martes Rafa Toribio de UGT

Voz 12 07:44 no pedimos Mi dinero Ny

Voz 13 07:48 mejora la jornada laboral solamente que tengan una estabilidad de una seguridad laboral debido a que esto es un servicio público de gestión privada tendremos que estos puestos tienen que tener una cláusula de subrogación para que estos trabajadores pierdan poder adquisitivo ni se queden en la calle

Voz 1434 08:05 hay más noticias e titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 0887 08:08 maja dando aprobado definitivamente la cesión de suelo público para la construcción de un nuevo templo religioso en la localidad PP y Ciudadanos han votado a favor mientras que el resto de partidos denuncian que esta será la sexta iglesia del Mundial

Voz 1915 08:20 el PP se marca como prioridad tras las elecciones aprobar la Ley de Universidades que ellos mismos han bloqueado durante la pasada legislatura la oposición desconfía de esta propuesta y acusa al Gobierno regional de dejar la universidad pública en muy mal estado

Voz 0887 08:31 segundo día de luto oficial en Cobeña por la muerte de un chico de veinte años tras una reyerta entre tanto continúa la investigación de la Guardia Civil que ya ha detenido a un joven por su presunta relación con la pelea en la que también resultaron heridos otros dos chicos de dieciocho y diecinueve años

Voz 1915 08:45 comienza el Open de Tenis y desde hoy el Ayuntamiento pone en marcha un refuerzo de la línea ciento ochenta de la EMT el autobús ahora el trayecto desde Legazpi hasta la Caja Mágica dentro de los horarios de la competición el servicio estará en marcha hasta el doce

Voz 1434 08:56 de mayo cuando termine el torneo deportes Iker Casillas

Voz 0887 08:59 evoluciona favorablemente el Leganés abre hoy la jornada treinta y seis de Liga los blanquiazules enfrentan al Sevilla en el Sánchez Pizjuán a partir de las nueve de la noche mañana dos partidos más de los equipos madrileños Levante Rayo Espanyol Atlético de Madrid

Voz 1434 09:12 información ahora del tráfico vamos a la DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 0824 09:16 es su buenas tardes a esta hora normalidad

Voz 1915 09:19 Tica mente todas las carreteras de la Comunidad tan sólo encontramos complicaciones en la A cuatro a su paso por Pinto en ambos sentidos hace que desde la Dirección General de Tráfico como siempre les pedimos mucha precaución al volante

Voz 1434 09:29 veinte grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las temperaturas máximas se van a quedar por debajo de los veinticinco grados esperamos en cualquier caso mucho sol y a partir de esta noche y durante el fin de semana también ratos de viento fuerte los detalles de la previsión con Jordi Carbó

Voz 0978 09:45 los de esta tarde el viento del norte se va a reforzar puede superar los cincuenta kilómetros por hora en la mayor parte de las comunidad también en el área metropolitana de Madrid junto con un descenso de temperaturas va a hacer que a pesar del sol la sensación sea de ambiente fresco en muchos momentos sobre todo cuando sople más fuerte el viento y el fin de semana durante las tardes algo de viento menos que hoy muchas horas de sol algo más de frío durante las noches al empezar las mañanas durante las tardes las temperaturas pasarán con más facilidad de los veinte grados

Voz 1434 10:13 así comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Carlos Higueras Si Julio Hernández y en la producción Sonia Palomino

Voz 1622 10:22 lo que más sorprende de Madrid está luce el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa ahogar porque con Cepsa hogar tienes hasta un dieciocho por ciento de descuento lúcidas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos por contrata anunció su hogar pum

Voz 1018 10:38 a bordo Corti Cepsa tu mundo más eficiente

Voz 1434 10:45 vamos ya con lo último de esta mañana que es lo que les hemos apuntado al avance de este Hora catorce Madrid Tele Madrid ha decidido excluir de los debates electorales a Manuela Carmena ya Íñigo Errejón dice la televisión pública madrileña que lo hace en base a una comunicación verbal de la Junta Electoral Javier Bañuelos

Voz 0861 11:04 las buenas tardes y Telemadrid organizará un debate a cinco va a incluir a Vox pero deja fuera tanto a Carmena como a Errejón en el plan de cobertura al que hemos tenido acceso Telemadrid dice que en el caso de que se decidiera no realizar cualquier otro debate procedería a notificarlo a la Junta Electoral Provincial tan pronto se concrete pero lo he dicho Telemadrid deja fuera a más Madrid según explican desde este partido los servicios jurídicos tanto de Telemadrid como de Radio Televisión Española les han comunicado que en el momento en el que la Junta Electoral le Eto'o como un partido de nueva creación no

Voz 0824 11:35 pueden participar en los debates pero allí

Voz 0861 11:38 escrito ese veto específico no figura en ningún artículo de la Ley Electoral Telemadrid se remite a una instrucción de la Junta Provincial publicada en dos mil once donde se dice son los debates que la contenía informativa de las candidaturas de las formaciones Polly lo que no concurrieron a las anteriores elecciones como es más Madrid no puede ser igual o superior a la dedicada a los grupos políticos significativos para entenderlo es obligaría a Telemadrid por ejemplo a invitar a los debates a Pacma o al resto de candidatos que obtuvieron un resultado significativo en las pasadas elecciones autor

Voz 1434 12:10 explican desde Telemadrid que han tomado esta decisión basándose en una comunicación verbal de la Junta Electoral que desde luego por escrito no ha dicho nada de los debates hasta ahora vivido la emisión de un documental en Televisión Española en el que se mencionaba algunos logros de Ahora Madrid en cuestiones medioambientales ya ha reducido el tiempo de publicidad gratuita además Madrid la nueva formación de Carmen hay Errejón por ser un partido de nueva creación pero nada ha dicho la Junta Electoral Central sobre los debates Alfonso Ojea

Voz 0089 12:36 hay que aclarar dos conceptos Cristina muy importantes publicidad electoral debates televisivos sobre publicidad electoral y cobertura informativa la Junta Electoral Provincial ha señalado que más Madrid tendrá lo acabamos de escuchar gracias a Javier Bañuelos en los medios públicos el tratamiento de un partido de nueva creación no le vale a la junta provincial que hayan formado parte de ahora Madrid el tiempo electoral de un partido en un medio de comunicación público no se puede ceder a otras formaciones sobre debates televisivos la Junta no ha prohibido ni limitado su participación no existe una resolución en esos términos otra cosa muy distinta es que para limitar algo estos lógico ese algo se tiene que producir los debates en Telemadrid posiblemente en Televisión Española aún no se han convocado el día en que se produzca

Voz 0861 13:21 la convocatoria la Junta Electoral de Madrid

Voz 0089 13:24 ya estará en condiciones de recibir los recursos de resolverlos por cierto si se han producido numerosas llamadas entre Telemadrid y la Junta Electoral Provincial para aclaraciones sobre esas resoluciones pero se trata sólo de aclaraciones verbales por lo tanto no tienen validez

Voz 1434 13:42 así están las cosas a una semana de que comience la campaña electoral a tan solo tres días de que se celebre el primer debate electoral del XXVI EM va a ser el lunes a partir de las doce y media de la mañana organizan la Cadena SER y el diario El País estarán todos los candidatos al Ayuntamiento de la capital también Manuela Carmena que a esta hora y a pesar de la decisión que ha tomado Telemadrid mantiene su intención de participar

Voz 1018 14:07 comienza la batalla por Madrid

Voz 14 14:09 al una enfermedad José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís

Voz 1622 14:13 Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid era pieza clave es tienen los partidos para la ciudad de Madrid siguen en la Ser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales con

Voz 0861 14:36 la colaboración del COGAM el lunes

Voz 1434 14:38 a partir de las doce y media de la mañana hoy mismo Rita Maestre nos decía cómo afronta el debate Carmena

Voz 1821 14:44 bueno el lunes por la mañana será el primer debate municipal en el que por supuesto pues la alcaldesa acudirá a explicar sus propuestas ya defender porque queremos que ha sido una muy buena gestión en estos cuatro años empezábamos la campaña con muchas ganas pero como decía aclarar necesitamos a mucha gente necesitamos mucha participación la dedicamos mucho apoyo precisamente porque se nos están negando algunos espacios básicos para comunicar nuestras propuestas de campaña todo

Voz 1434 15:08 ya no se conocía la decisión de Telemadrid de excluir a Carmena y Errejón de los debates electorales en la radiotelevisión pública madrileña pero ya Maestre hija Clara Serra que la acompañaban esa comparecencia han anunciado que recurrirán todas las decisiones de la Junta Electoral Central que comparten dicen su participación y su presencia en campaña insisten en que quieren estar debatir a pesar de que el candidato del PP Martínez Almeida se empeña en decir lo contrario

Voz 15 15:34 preferiría que Manuela Carmena estuvieran los debates creo que es la alcaldesa de Madrid creo que tiene que rendir cuentas de su gestión en los últimos cuatro años creo que los debates siempre son importantes creo que la ciudadanía quiere que podamos confrontar nuestras propuestas por un Madrid mejor porque yo estoy seguro de que todos los grupos municipales que tenemos que confrontar las propuestas para ese Madrid mejor que todo yo creo que sinceramente también queremos

Voz 10 15:59 una vez superado el día de la comunidad chií

Voz 1434 16:03 entre estos debates sobre si se puede o no se puede debatir si la alcaldesa Carmena en su formación más Madrid en la que está también Iñigo Errejón Podemos no debatir los partidos arrancan definitivamente motores de cara a las elecciones del día veintiséis la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso y el de Ciudadanos Ignacio Aguado han presentado hoy oficialmente a los equipos con los que van a concurrir ese domingo tras el batacazo del pasado veintiocho de abril de las elecciones generales Díaz Ayuso se fija ahora como objetivo al menos mantener lo que tienen los cuarenta y ocho diputados que el PP tiene en la Asamblea para eso claro tienen que recuperar a los que se fueron a Vox Javier

Voz 0861 16:43 sí elegir su equipo ha sido una experiencia dramática según Ayuso y la candidata popular ha presentado su lista de ciento treinta y cinco candidatos a la Asamblea lo ha hecho con varios lapsus por ejemplo en el capítulo de consejeros que se quedan fuera de su lista ha olvidado mencionar a Rosalía Gonzalo quizás de forma voluntaria pero lo que se ha sido involuntario ha sido su error al nombrar por ejemplo a la consejera de políticas sociales que ha confundido Alonso Moreno con Lola Navarro pero no ha sido el único lapsus o incluso la candidata del PP ha confundido al presidente Pedro Sánchez con Zapatero

Voz 9 17:14 quiero que me diga la izquierda socialista bueno el socialismo y la izquierda en su conjunto que opinan cuando Zapatero ya está subiendo impuestos ya hecho otra anuncio de más de veinte mil millones de euros quiero que me digan Sánchez perdón ha con la costumbre

Voz 0824 17:31 bueno no tienen otras al margen Ayuso ha presentado a su equipo

Voz 0861 17:34 en el que aspira a una remontada histórica aunque Isabel Díaz Ayuso se conforma según ha dicho con revalidar los cuarenta y ocho escaños que tiene actualmente no tiene pánico a sorpasso naranja que las generales sitúa ciudadanos como segunda fuerza en Madrid según Ayuso no va a entrar en la estrategia de la izquierda que busca la pelea directa entre la derecha hoy Ayuso ha dicho que luchará por recuperar el voto perdido y apelará incluso a los votantes de Vox

Voz 9 17:57 quiero dejar meridianamente claro que yo apeló a la unidad y que no pienso en la estrategia de la izquierda eh que ha que ha tenido en estas generales yo no voy a estar a codazos con los demás partidos les respeto respeto a sus votantes es más apelo a sus votantes y pienso ir también a por sus votantes yo lo que quiero es que el socialismo no vuelva a Madrid en doce años crearon doce kilómetros de Metro duplicaron el paro

Voz 0861 18:21 no ha querido remarcar las diferencias con Vox pero hay similitudes en los discursos ayer Rocío Monasterio dijo que Madrid será un bastión de defensa de la libertad y hoy Ayuso ha dicho que Mari será el muro de contención para garantizar la libertad de los madrileños

Voz 0824 18:34 luego está Ignacio Aguado que seguirá hasta el parque del Cerro del

Voz 1434 18:37 Tío Pío para presentar a los suyos y tratar de recuperar el protagonismo que estos días le ha quitado Ángel Garrido se ve con posibilidades de gobernar para eso tiende la mano al PP

Voz 0771 18:46 a partir del veintiséis de mayo si me corresponde formar Gobierno si tenemos los apoyos suficientes de los madrileños a mí me gustaría hablar con el Partido Popular y me gustaría tenderle la mano para formar un gobierno y sobre todo me gustaría que en estos días hasta el veintiséis de mayo no se confundan de de enemigos adversarios nosotros no somos el adversario del Partido Popular nosotros queremos hacer frente al franquismo queremos hacer frente a los populistas y no queremos que la Comunidad de Madrid descarrile

Voz 1434 19:11 dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

Voz 0134 19:13 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 10 21:02 van a ir a la huelga UGT ha convocado un paro indefinido

Voz 1434 21:05 partir del martes y una concentración en Cibeles el lunes el sindicato denuncia que las condiciones laborales de los empleados han empeorado desde que el año pasado el Ayuntamiento de la capital adjudicó el ser dice la empresa lo química hoy el gobierno municipal guarda silencio la huelga si no hay novedad comenzará el martes coincidiendo además con esta época del año en el que estamos con temperaturas altas un tiempo perfecto para las cucarachas y las ratas Cristina del Casar

Voz 1315 21:30 hola buenas tardes los trabajadores del servicio de limpieza de plagas del alcantarillado público pedirán a través de esta huelga recuperar unos derechos que dicen haber perdido con la nueva concesión la primera de las consecuencias fue el despido de trece compañeros así como la pérdida de los derechos por antigüedad que se traducen en una bajada de en torno al quince por ciento del salario Antonio Reguera delegado del personal

Voz 1251 21:53 de UGT Madrid lo único que estamos pidiendo es que se contempla una cláusula de su grabación tanto por parte del Ayuntamiento como la empresa adjudicataria solamente uno suele laboral no estar siempre en la cuerda floja

Voz 1434 22:05 las consecuencias podrían percibirse desde

Voz 1315 22:07 el primer día nos dicen por la falta del servicio y las altas temperaturas que se esperan en la capital a partir de ahora

Voz 1251 22:13 manchada de buen tiempo y demás he claro el aumento de cucarachas y ratas es sustancial cuando porque nosotros lo que llamamos un control precisamente de ella

Voz 1315 22:22 por su parte Madrid Salud el ente público con el que se realizó

Voz 1434 22:25 la nueva concesión ha dicho no poder atendernos hasta el lunes el Ayuntamiento de Majadahonda ha dado luz verde a la cesión de suelo público para la construcción de una nueva iglesia va a ser la sexta para un municipio de setenta y tres mil habitantes Partido Popular Ciudadanos han votado a favor mientras que el resto de partidos los que están en la oposición denuncian que el municipio carece de otro tipo de instalaciones más necesarias como por ejemplo las que están relacionadas con la cultura Raquel Fernández

Voz 1315 22:51 por un periodo de setenta y cinco años se cederá esta parcela en la zona de roza Martín el terreno tiene seis mil metros cuadrados con una edificabilidad máxima de más de tres mil doscientos según la oposición estaría valorado en dos coma siete millones de euros denuncian desde Izquierda Unida somos Majadahonda y PSOE la falta de edificios culturales en la localidad socorro Montes de Oca es la portavoz socialista ya

Voz 21 23:16 hay seis iglesias en Majadahonda Ny más hay dos colegios religiosos que también tiene la Iglesia duda vamos no creemos que este sea el el mejor uso ya que yo creo que esa necesidad haga estar cubierta su que exactamente

Voz 1315 23:32 en el gobierno local mantienen que esta parcela es la más adecuada y que además de servicios religiosos Se prestarán también labores de voluntariado y atención a colectivos vulnerables

Voz 1434 23:42 la ley de Universidades ha sido uno de los grandes fracasos educativos del Gobierno de Cifuentes y de Ángel Garrido era una de las prioridades de la legislatura pero no han podido sacarla adelante en La Ser en La Ventana de Madrid el presidente en funciones Pedro Rollán Nos ha dicho que la legislatura que viene si está en manos del PP volverá a ser una prioridad pero la oposición no se lo cree porque aseguran que si no ha salido adelante ha sido simplemente por falta de voluntad política en unos años marcados además por escándalos relacionados con la educación como el caso Máster Laura Gutiérrez

Voz 1275 24:12 si la leve se quedó en un cajón primero por el error de la ex presidenta Cifuentes que voto en contra de su propia ley en un pleno después porque Ángel Garrido no quiso meterla en su agenda ahora Rollán dice que es acuciante y que será prioridad a partir del día

Voz 22 24:22 seis Se abre un nuevo curso político en el que esa será sin ningún lugar a dudas la ley más importante y más acuciante en la que se tiene que resolver afortunadamente con Fornesa ido recuperando la economía se les ha podido facilitar de más recursos de más profesorado de más medios pero coincido con usted que sin ningún lugar a dudas esta es una ley absolutamente prioritaria

Voz 0824 24:44 PSOE y Podemos que en su día presentaron cientos de enmienda

Voz 1275 24:47 hasta contra la ley niegan la mayor aseguran que la financiación no aumentado en estos años sino todo lo contrario y acusan al PP de dejar muy tocada la universidad pública Juan José Moreno PSOE Eduardo Robinho ahora en más Madrid

Voz 23 24:58 buenos servicios a los estudiantes menos profesores y más precarios para mejorar la financiación lo único que hace falta es voluntad política no hace falta una ley una voluntad que el PP nunca

Voz 1018 25:10 bueno no hay que olvidar que también era su ley estrella para la

Voz 24 25:12 pasada legislatura y lo que ocurrió fue que se estrellaron en la Asamblea de forma estrepitosa el PP sólo ha traído recortes a la universidad precariedad para el profesorado tasas altas para los estudiantes eh además del descrédito sin precedentes que han causado con los títulos falsos de Cifuentes y Casado

Voz 1275 25:28 los rectores de las universidades públicas también pidieron a la comunidad hace sólo unos meses que sacar adelante la ley mes antes de dar luz verde a la creación de tres nuevas universidades privadas

Voz 1434 25:38 dos de la tarde y veintiséis minutos escuchábamos antes al candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la capital a José Luis Martínez Almeida hablar sobre los debates electorales hoy Almeida ha ido a visitar la ingobernable y allí ha insistido en que si se convierte en alcalde en las próximas elecciones una de sus propuestas Deraa será desalojar la para convertirla en un centro de salud y en una biblioteca Isa enfrentado con los miembros del colectivo que estaban acompañando lo con pancartas en contra del Partido Popular Laura Briones

Voz 0605 26:08 José Luis Martínez Almeida ha afirmado que si llega a la Alcaldía de Madrid desalojara el centro social okupado la ingobernable el candidato asegura que se trata de una ocupación ilegal y que el Ayuntamiento debe iniciarlo

Voz 1434 26:17 los trámites para su desalojo que la ingobernable

Voz 15 26:20 el edificio e inmediatamente me siento con las personas que forman parte de ese colectivo y me siento a hablar con ellos y ellos quieren un local municipal se puede hacer a través de la normativa municipal como tantos locales están cedidos a asociaciones y entidades en la ciudad de Madrid

Voz 25 26:35 hablamos de haga ingobernable cuando desaloje

Voz 15 26:38 es el edificio hablamos

Voz 1434 26:40 tras su intervención miembros de la ingobernable

Voz 0605 26:43 les en los que se podían leer mensajes en contra de su partido han seguido candidato increpando Le que si no hubieran recuperado el edificio ahora estaría demolido

Voz 1434 26:52 mañana llega al Teatro Real treinta años de danza el espectáculo con el que Víctor Ullate celebra sus tres décadas sobre los escenarios en la presentación esta semana coincidiendo con el Día Mundial de la danza el bailarín hablaba de los problemas que tiene la danza y ha reclamado cambios fiscales para menguar los problemas del sector ha dicho Marta García

Voz 1513 27:11 dice Víctor Ullate que a pesar de contar con el apoyo económico de la Comunidad de Madrid de ser compañía residente de los teatros el canal algo

Voz 1434 27:19 lo que no está al alcance de la mayoría de las compañías preo

Voz 1513 27:21 las danza en estos treinta años de vida no todo ha sido fácil

Voz 4 27:25 no creáis que porque se ha visto que la Comunidad de Madrid me apoya yo nado en dinero no es cierto eso no es cierto yo he pasado muy malos momentos he querido que la tierra se abriese M M tragarse

Voz 1513 27:37 el estudio del Observatorio de creación independiente dibujaba hace unos meses el sector de la danza en España como inestable precario y auto explotado en el Día Internacional de la Danza el nuevo director de la Compañía Nacional Joaquín de Luz reclamaba medidas concretas al nuevo Gobierno

Voz 26 27:53 yo creo que se necesita tener una plataforma que dé cabida a hacer colaboración la ley del mecenazgo se debe revisar llover un sistema que funciona totalmente diferente y que debería abrirse un poco a la mentalidad que funcionan otros países que no sea totalmente privada pero hay muchos beneficios

Voz 27 28:09 eh

Voz 28 28:17 hora

Voz 1876 28:20 Justo de Caballero buenas tardes hola qué tal buenas tardes el Real Madrid se ha entrenado esta mañana preparando su próximo choque ante el Villarreal en el Bernabéu que será el domingo a las cuatro y cuarto también se ha ejercitado el Atlético de Madrid pensando ya en ese encuentro que disputará mañana ante el Español en Cornellá El Prat pero hoy quién abre la jornada es el Leganés que jugará ante el Sevilla en el Pizjuán a las nueve de la noche en un choque importantísimo mañana a la una del mediodía jugará el Rayo Vallecano no importan choque ante el Levante Joy hablado Paco Jémez ha dicho que el partido de mañana será más difícil todavía que el del Real Madrid

Voz 0696 28:55 esta semana hace una semana de demasiado ojalá Goss de demasiadas palmaditas en la espalda y eso me preocupa me preocupa en la medida en la que la que la gente no sepa interpretar eso no puede hacer bajar nuestro nivel cuando realmente estoy totalmente convencido de que el partido de mañana va a ser mucho más difícil mucho más complicado de lo que fue el partido el Madrid

Voz 1876 29:12 el domingo a las doce del mediodía será el turno del Getafe del conjunto de Bordalás ante el Girona en el Coliseum el conjunto azulón quiere seguir en puesto

Voz 0861 29:20 los de Champions gracias al PSOE y también está dar

Voz 1434 29:22 comienza el Open de Tenis de Madrid un año más el Ayuntamiento de la capital pone en marcha la línea de autobús ciento ochenta que va desde Legazpi hasta la Caja Mágica donde se celebra el torneo el servicio comenzará una hora antes del primer partido iba a terminar el doce de mayo una hora después del último partido el torneo se presenta oficialmente esta tarde en un acto en el Museo del Prado en el que van a estar Rafa Nadal aquí Garbiñe Muguruza nosotros nos vamos les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid como siempre a parte

Voz 1513 29:53 de las siete y veinte hasta luego

Voz 3 30:00 en el dos mil uno de la tarde una y media en Canarias

catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 gracias por seguir acompañándonos seguro que muchos de ustedes todavía en mitad del puente que se nota sobre todo en la Comunidad de Madrid hay que aprovechar aunque nosotros sigamos empeñados en complicarse la vida con asuntos como la crisis de las relaciones entre el PP Vox isla tensión política en Venezuela sobre este asunto el Gobierno español no quiere dar un cheque Blanco al opositor Leopoldo López que desde hace tres días permanece en la residencia del embajador de nuestro país en Caracas el ministro de Exteriores Josep Borrell asegura que ese limitará su actividad política para que la representación diplomática no se convierta en un centro de activos

Voz 4 30:51 a partir de ahora esto será regulado de acuerdo

Voz 5 30:55 con las condiciones que se establecerán a su instancia España no va a permitir que eso embajada se convierta en un centro de activismo político

Voz 1018 31:05 borren insiste en que López es sólo un huésped vamos a preguntar enseguida un catedrático de Derecho Internacional que supone esa figura de césped en el ámbito de la diplomacia sobre la pervivencia del régimen de Maduro el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma compara su aparente resistencia con las situaciones que simularon otros dictadores que al final acabaron cayendo son declaraciones a ser Cataluña

Voz 6 31:25 bueno igual como lo así a Noriega en Panamá o cómo así a Gadafi en Libia o cómo lo hacían los dictadores que fueron súper ambos en Venezuela que horas antes de haber abandonado

Voz 1251 31:36 seguir como Luis

Voz 6 31:39 novecientos cincuenta y ocho su apareciendo en ruedas de prensa escoltado por los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Maduro insostenible insostenible porque la crisis de venir hubiera todos los días se agudiza Hora catorce

Voz 0861 31:56 es viernes tres de mayo hoy Antonio Martín buenas tardes galas

Voz 1018 32:00 sigue mandando recados al PP Antonio Gil Advent

Voz 0861 32:02 herencia de hoy ha tenido como escenario el Parlamento andaluz avisa al partido de extrema derecha nombrar a Enric Millo como responsable de Acción Exterior de la Junta pone en peligro la estabilidad del Gobierno andaluz

Voz 7 32:13 es la más tarde publicada en prisión imputado que en el mismo congreso la mimo que regaló el Gobierno de la nación de Pedro Sánchez mientras el señor Rajoy se iba al váter hemos venido a cambiar las cosas devolver favores ni a colocar amigo

Voz 0824 32:26 datos personal al Gobierno andaluz ha entregado a Vox datos de trabajadores sociales y psicólogos encargados de casos de violencia machista muchos no están colegiados motivo que esgrime Vox para pedir que dejen de trabajar Juan Marín vicepresidente de la Junta

Voz 29 32:38 una cosa es no estar en obtener la titulación entran en la preparación y otra en nuestra al colegiado tienen toda la preparación y capacidad necesarios para desarrollar su trabajo

Voz 11 32:47 en mayo hubo va a declarar como investigado por

Voz 0861 32:49 su negativa a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos de Cataluña aún no hay fecha oficial pero era lo ha propuesto el día quince de mayo para acudir al Tribunal procesado Lajos

Voz 0824 32:58 dice a procesa a Francisco Camps Vicente Rambla hay otros exaltos cargos y empresarios por la construcción del circuito urbano de la Fórmula uno en Valencia

Voz 0861 33:06 la jueza sostiene que Camps impulsó la obra con

Voz 0824 33:09 el único objetivo de proyectar su imagen dando tratos de favor a determinadas empresas

Voz 1018 33:13 menos poder adquisitivo el Gobierno calculan sus previsiones

Voz 0861 33:15 el enviadas a Bruselas que los salarios van a subir este año un uno coma nueve por ciento

Voz 0824 33:19 es una décima menos que los precios en los últimos once años el poder adquisitivo de los trabajo

Voz 0861 33:24 lores ha caído más de un siete derrotas

Voz 0824 33:26 Antonis han como los trabajadores dan por rota la negociación por el ERE previsto en dos plantas de Cataluña Juan Carlos Vicente representante de los trabajar

Voz 6 33:33 cuando nos hicieron su propuesta nosotros seguimos la valoramos e hicimos una contrapropuesta ellos consiguieron sabemos hemos han acumula que se levantaron de la mesa

Voz 0861 33:44 absueltas celo está contando la SER el Tribunal Superior de Justicia de Madrid absuelve a una mujer víctima de violencia machista que había sido condenada por apuñalar a su marido cuando estaba siendo agredida entiende que actuó así por el miedo que tenía después de años de maltrato casi la mitad en Internet

Voz 0824 33:59 cuarenta y cinco por ciento de los delitos de odio en nuestro país se producen en Internet sobretodo en redes sociales según datos del Gobierno Ana Botella secretario de Estado de Seguridad debido

Voz 1018 34:07 en un punto porcentual más con lo cual no sabe y fletado aumentando es cierto que justamente en este tipo de delitos lo que intentamos es de los poderes públicos es que es actúe más que se denuncia más más casos se incrementa el número de enfermedades

Voz 0861 34:21 de transmisión sexual los casos de sífilis se han multiplicado por dos hilos de gonorrea por cinco en una década Josep Mayol manolas de la unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona

Voz 30 34:29 actualmente no hay miedo a las enfermedades de transmisión sexual y la gente las la sociedad como tal e acepta el riesgo por no poner porno evitar su libertad sexual es así

Voz 31 34:47 José Antonio el telegrama es para Nuria Espert señora expresidenta del Parlament no tema la Creu de Sant Jordi que le otorgó el martes el Govern está fuera de peligro otro campeón

Voz 0861 35:01 el president Torra

Voz 31 35:02 que llama los españoles bestias carroñeras ha descartado con pulso firme la propuesta presentada por socialistas y Ciudadanos para que les sea retirada las condecoraciones reconocen méritos excepcionales y los acumulados por su señoría llamando cerdos a diputados de otras formaciones lo son para sembrar el odio conviene primero de humanizar Avenida comunista entendido

Voz 1018 35:28 Miguel Ángel Aguilar que volverá lunes con nosotros Carlos seguir así Julio Hernández a la técnica Isabel Quintana en la producción las últimas lluvias no han solucionado la escasez de agua que venimos arrastrando en nuestro país desde principios del invierno según datos de la la Agencia Estatal de Meteorología Javier Gregori

Voz 0882 35:42 así dentro del Norte durante nata Javier queremos así es en lo que llevamos de año hidrológicos decir desde el pasado mes de octubre ha llovido de media en España cuatrocientos veinticuatro litros y esto es un diez por ciento menos de la cantidad que desde el punto de vista estadístico según Aemet Se considera normal pero algunas zonas de la mitad oeste de la península Ibérica como Extremadura Salamanca la cuenca del Guadiana las lluvias se han reducido incluso un veinticinco por ciento a pesar de las fuertes borrascas que se registraron sobre todo durante la Semana Santa el punto positivo en cambio en las comunidades de Valencia y Murcia e incluso Teruel ha llovido más de un cincuenta por ciento

Voz 1018 36:17 ahora sí la previsión pensando en el fin de semana con Jordi Carbó

Voz 0978 36:20 el viento del norte durante la tarde acumularán nubes en el Cantábrico especialmente activas con lluvia a ratos persistente e intensa en Cantabria el País Vasco hizo las próximas del Alto Ebro también desde ahora y hasta el final de la tarde incluso la próxima noche en el Mediterráneo chubascos y tormentas que serán especialmente intensos en Cataluña la Comunidad Valenciana ya avanzada la jornada ha sido noche en Baleares en el resto del país más sol que nubes el fin de semana volverá a lucir el sol en todo el país con temperaturas más bajas durante las noches volverán a subir durante las tardes

Voz 1 38:00 España no quiere que sentiste la sino

Voz 1018 38:02 ante lo puedo López en nuestra Embajada en Caracas como ocurrió con Julian Assange que permaneció siete años en la legación ecuatoriana en Londres desde Beirut el ministro de Exteriores en funciones se ha referido a la situación en Venezuela y en particular la permanencia de dirigente opositor que junto a su esposa y su hija lleva ya más de dos días en la residencia del embajador español en Caracas vamos a abrir línea ya con nuestro compañero Oriol Andres adelante

Voz 4 38:25 el ministro de Exteriores Josep Borrell insiste que el líder opositor venezolano Leopoldo López se encuentra la residencia

Voz 0861 38:31 el embajador español en condición de imitado no ha pedido

Voz 4 38:33 sí lo hizo el ministro asegura que legalmente sólo podría solicitarlo de este territorio español Borrell además ha asegurado que a partir de ahora limitarán la actividad política del opositor venezolano esto será regulado de acuerdo

Voz 5 38:45 con las condiciones que se establecerán las sustancias España no va a permitir que eso embajada se convierta en un centro de activismo Polar

Voz 4 38:55 el titular de Exteriores no ha querido pronunciarse sobre el tiempo que esta situación puede sostenerse pero cree que la seguridad del López está garantizada

Voz 5 39:02 tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática el territorio de la embajada

Voz 4 39:12 española en este sentido ha afirmado que la relación con él

Voz 1018 39:15 no hay Nicolás Maduro es cordial pese a las divergencias

Voz 0861 39:18 en principio Gobierno español considera

Voz 1018 39:20 entre las medidas de seguridad con las que desde hace tiempo se ha reforzado la representación diplomática de nuestro país en Venezuela no está contemplado en las actuales circunstancias el envío de más agentes policiales Ana Terradillos

Voz 0125 39:30 si el dispositivo de seguridad se reforzó en enero de momento así se queda principalmente ante la dificultad que supone introducir nuevos efectivos policiales en Venezuela ahora mismo el equipo de seguridad está formado por Policía Nacional por Geo por ocho personas en total por un equipo de la Guardia Civil que se encarga digamos de tejer redes de información porque la seguridad es competencia absoluta de la policía no en general hay francotiradores contra francotiradores y también conductores que trabajan en situación de extrema peligrosidad para efectuar esos desplazamientos que tiene que hacer la delegación diplomática y que en ningún caso digamos está barajando la posibilidad de que podrían participar por ejemplo el propio Leopoldo López que vigilan pues la seguridad de los cinco edificios que fue en este complejo diplomático que tiene España en Venezuela está la embajada está la residencia del embajador que es donde está alojado Leopoldo López está al consulado y otros dos edificios independientes que albergan consejerías de Interior fuentes diplomáticas ubicadas allí en Venezuela confían en lo que ha dicho Borrell en que el alojamiento de Leopoldo López no se alargue sine die en el tiempo aunque nadie sabe cómo va a evolucionar este caso

Voz 1018 40:33 gracias Ana Grupo de Contacto Unión Europea acudirá la próxima semana esta crisis la responsable de política exterior Federica Mogherini pide respeto para la inviolabilidad de la sede diplomática española corresponsal comunitario Griselda Pastor

Voz 0738 40:44 exactamente estas han sido las declaraciones que ha hecho su portavoz medida mesurada intentando evitar decir nada que pueda empeorar la situación la escuchamos

Voz 23 40:53 ya es decir

Voz 33 40:55 hay que decir primero de España y que es lo que yo puedo reseñar señores la importancia al respeto de la inmunidad diplomática de la legación en cualquier caso lo todo

Voz 0738 41:06 son las declaraciones de la portavoz de la Alta Representante Federica Mogherini que antes de la próxima semana podría intentar hablar telefónicamente

Voz 1018 41:15 con el apeadero porque podemos hablar en directo a Jorge Cardona es catedrático de Derecho Internacional Público la Universidad de Valencia buenas tardes

Voz 1251 41:22 buenas tardes sí en una M

Voz 1018 41:24 hala

Voz 1251 41:26 pues es lo que dicen en sus propios términos es una persona que está la embajada invitado o que es acogido como un invitado y que por lo tanto se encuentra temporalmente la embajada

Voz 1018 41:40 no tiene ningún tipo de región

Voz 1251 41:43 sí de Estatuto inca racional y pues se pasaría al servicio de dado como cualquier otro

Voz 1018 41:51 quiero decir que en cualquier caso no es asimilable su permanencia con la de un asilado un refugiado o el personal diplomático evidentemente

Voz 1251 41:58 efectivamente mire como bien ha señalado el ministro Borrell para pedir asilo en España tendría que decirlo aquí en el territorio español porque es cierto que en América Latina la costumbre de lo que ya había terminado el asilo diplomático la posibilidad de pedir asilo en una embajada pero eso es una norma consuetudinario una costumbre que se aplica sólo entre Estados de América Latina pero no con Estados que no son de América Latina

Voz 1018 42:26 el Ródano que España si cree preguntarle lo puedo estar reclamado formalmente por la justicia de su país tiene alguna obligación el Gobierno español a entregarle

Voz 1251 42:35 una podría pedirle la extradición pero ni siquiera tendría sentido porque las en el territorio se encuentra temporalmente allí estamos en un terreno estrictamente político lo hace el Ministerio español la Embajada española lo tiene como un invitado las autoridades venezolanas no pueden entrar en el territorio de la bajada porque tiene inmunidad diplomática y por lo tanto estamos ante una situación estrictamente política en la que existen obligaciones jurídicas mide entregarlo mide por parte de permitir que salga de la embajada libremente

Voz 1018 43:16 decía Borrell que la embajada no se puede convertir en un centro de activismo político Leopoldo López puede realizar algún tipo de actividad o no

Voz 1251 43:23 la que le que la embajada ahí sí que es el embajador la bajada la que tiene que dar autorización para que puede permitir que entren periodistas o no la que puede permitirle llamar por teléfono o no es decir ahí sí que estamos en un terreno en el que es la embajada la que tiene la sartén por el por decirlo de alguna forma la que puedo autorizarle hacia unas cosas no es lógico pensar que para evitar una situación de tensión política y pocas autorizaciones de ese tipo lógicas

Voz 1018 43:58 el Gobierno suela va a ver

Voz 1251 44:00 en un acto in amistoso pedir que las autoridades españolas permitan que este hombre haga de manifestaciones

Voz 1018 44:09 las ruedas de prensa animando

Voz 1251 44:13 como buen Pedro

Voz 1018 44:14 la Embajada de España puede Leopoldo López utilizar los coches con matrícula de culpo diplomático

Voz 1251 44:20 en la misma situación pueden poner puede ir en coche con matrícula diplomática y Leopoldo se lo pone el embajador en el coche acompañado de personal diplomático

Voz 1018 44:37 sí es el coche también tiene tiene carácter de inviolable efectos internacionales

Voz 1251 44:42 todo lo que está adscrito a la Embajada tiene el mismo carácter de inviolabilidad incluso edificios que se encuentran quienes cuidan encontrar fuera de la embajada que estarían adscritos a la embajada

Voz 1018 44:54 en coches

Voz 1251 44:55 lo de algún modo para que lo entienda como una maleta

Voz 1018 44:58 te las maletas no se pueden abrir

Voz 1251 45:00 que a las autoridades venezolanas la Amavisca que sale de la embajada es inviolable pues también el vehículo es inviolable eso sí tiene que ir con personal diplomático no de Leopoldo López coger el coche y salir con el coco

Voz 1018 45:16 muchísimo su compañeros explicaciones ha sido ocasiones sabe incluso que las superado con sobresaliente profesor cardado mucho

Voz 1251 45:22 sí gracias buenas tardes haciendo política en Venezuela se encuentra al menos Ana

Voz 1018 45:25 ciencia calmada no hay novedades sobre la situación interna del Gobierno de Maduro ni sobre la huelga general que quiere convocar Juan Guaidó el presidente encargado vamos a saludar a la enviada de Prisa Radio Caracas Amanda Sánchez adelante