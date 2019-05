Hora 14 (06/05/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes ya es definitivo la Justicia permite que el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros clara apostilla Toni Comín sean candidatos a las elecciones europeas del día veintiséis dos juzgados de lo Contencioso se han pronunciado a favor en línea con lo que apuntó este fin de semana el Tribunal Supremo al entender que no hay ninguna sentencia firme que lo impida aunque estén huidos Javier Álvarez

Voz 0689 00:42 los juzgados los ordenan a la Junta Electoral Central que en el plazo máximo de dos días publiquen las candidaturas de los tres Puigdemont Comín y saudí para que puedan concurrir a las próximas elecciones europeas los magistrados asumen el criterio de la Fiscalía ida el Supremo que consideran que pueden presentarse aunque no hayan comunicado al censo electoral que no residen en sus domicilios en España para los jueces no es exigible que los candidatos deban decirlo sino que se sepa esos tres lo cumple tampoco importan dicen las circunstancias especiales porque estén fugados ICO causas abiertas en nuestro país porque ninguna de ellas tiene sentencia

Voz 1018 01:16 es lo último para este lunes en que estamos pendientes de la reunión que desde hace casi una hora mantiene que Moncloa Pedro Sánchez Pablo Casado la primera de los encuentros políticos convocados por el presidente en funciones para tomar la temperatura a PP Ciudadanos y Podemos tras las elecciones del pasado veintiocho de abril a la entrada apretón de manos sonrisas y ahora toca quizá lo más complicado hablar de política Adrián Prado

Voz 0019 01:36 si se cumple ya una hora de esa reunión del PP llegaba a la Moncloa pocos minutos después de la una tras subir la escalinata de hombre apretón de manos a Sánchez ambos han posado para los medios gráficos con una media sonrisa en el rostro los dos con traje oscuro casado con corbata granate el presidente del Gobierno funciones con corbata azul marino con lunares un primer encuentro un tanto frío en las imágenes que hemos podido ver del arranque de la reunión el ambiente era ya algo más distendido de momento como decíamos la reunión sigue en marcha a la espera de la comparecencia de Pablo Casado en cuanto termine

Voz 1018 02:03 a primera hora antes de acudir a Moncloa en un desayuno informativo en Madrid Casado intentó pasar la página de su recién timo batacazo electoral

Voz 1660 02:09 aquí no caben el luto aquí cabe la resignación todo lo contrario en apenas una semana nos hemos sacudió el polvo esperemos que lo que pasó en el dos mil ocho que ya irremediablemente se ha visto reflejado el veintiocho de abril no tenga un correlato en las elecciones municipales autonómicas y europeas

Voz 1018 02:28 aquí casi en ese mismo momento pero desde Valladolid Alberto Núñez Feijóo sin dar nombres el lanzaba contra los que se empeñan en tomar decisiones gestionar desde la inexperiencia suele ser muy peligroso

Voz 4 02:40 yo creo mucho en la formación y creo en la experiencia no creo en la improvisación ni creo en llegar a un sitio aprender ningún un cirujano que se meta en un quirófano con un paciente aprender o al menos siempre intentamos que no nos toque ese cirujano pues no hay políticos en España en este momento en la mayoría de ellos qué quieren ser de primeras espadas y que no ha gestionado nunca y eso es muy peligroso Hora catorce

Voz 1018 03:11 noventa y un mil parados menos ciento ochenta y seis mil nuevos afiliados a la Seguridad Social son los datos sustanciales de empleo registrado correspondientes a abril la Semana Santa sentado bien al empleo en nuestro país pero lamentablemente la inmensa mayoría de los nuevos contratos pertenecen a la hostelería son de muy corta duración el Gobierno se fija lo positivo los sindicatos en la precariedad Yolanda Valdeolivas Secretario de Estado Vaticano en dirigente de ETA

Voz 6 03:31 todo parece indicar que se sigue progresando hacia una disminución leve pero sostenida de la dualidad de nuestro mercado de trabajo

Voz 7 03:42 desde UGT exigimos al nuevo Gobierno un plan de choque por el empleo con carácter inmediato

Voz 1018 03:48 la serie Madriles acaba de ofrecer único debate electoral con participación de los seis candidatos al Ayuntamiento de la ciudad el calentón fundamental entre el aspirante de Vox Javier García Schmitt ira alcaldesa y candidata a Manuela Carmena

Voz 8 03:58 ese Madrid de la suciedad ese Madrid que aquí

Voz 9 04:01 es una vivienda te da media vuelta insistentemente un okupa porque ha quedado vacía viene la alcaldesa aplaudir lo ese Madrid que ya no ve en las cabalgatas de los Reyes Magos a los camellos porque eso debe ser más facha

Voz 1018 04:29 además además muy pendientes de una imagen muy esperada de un momento a otro Iker Casillas abandonará el hospital Cruz de Oporto en el que permanece desde el pasado miércoles tras sufrir un infarto que afortunadamente ha superado Javier Herráez

Voz 11 04:41 qué tal muy buenas tardes aquí estamos a la puerta principal de este hospital club Iker Casillas que quiere dar agradecimiento a todos aquellos que se ha interesado por él está bien está contento sale ya del hospital y luego preparado para escuchar las primeras palabras de Iker Casillas una vez superado ese infarto de miocardio será en los próximos minutos aquí en la puerta principal de este hospital

Voz 1018 05:01 norte Oporto mantenemos abierta la línea porcino espía todavía estaba hace ahora catorce Adele

Voz 1434 05:04 más hasta un millón de especies están en peligro de extinción en el mundo según el informe final de la cumbre debió de Biar sida hace elaborado por científicos de medio centenar de países el ochenta y cinco por ciento de los humedales del planeta han desaparecido

Voz 12 05:16 notables caídas en las bolsas europeas encabezadas por Francia y Alemania tras la amenaza de Donald Trump de volver a subir aranceles a China el Ibex se deja más de un uno por ciento y cotiza por debajo de los nueve mil trescientos puntos

Voz 1434 05:26 calma en Gaza después de un fin de semana plagada de violencia que ha dejado veinticuatro muertos palestinos y tres israelíes la mediación de la ONU Egipto y Qatar ha hecho posible el alto el fuego Netanyahu asegura en un comunicado que a pesar de la tregua lo que él denomina campaña no ha terminado

Voz 1018 05:39 dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes cuenta atrás

Voz 1434 05:52 las para las elecciones del veintiséis de mayo en la capital debate a seis organizado por La Ser y el país se ha hablado de vivienda el Partido Popular que vendió vivienda social ha acusado a la alcaldesa Carmena de estrangular el mercado usando por cierto el mismo término que Vox el des ha respondido al candidato Almeida echando balones fuera y anunciando la construcción de cuatro mil viviendas alguien ha habido alguna propuesta

Voz 8 06:17 Manuela Carmena para solucionar el tema de las viviendas es que ha aumentado la demanda y no ha aumentado la oferta se ha estrangulado la oferta por parte está Ayuntamiento cada año

Voz 1434 08:03 ya ha habido momentos para el recuerdo como cuando han tenido que adivinar el precio de alquiler de un piso enseguida lo van a escuchar o cuando han confesado lo que cada uno paga de

Voz 13 08:11 en cuanto puedan David Fernández u hombre no me diga que no se recibo se nota eh

Voz 14 08:17 creo que son unos dos mil doscientos euros

Voz 13 08:20 mil doscientos euros de IBI Begoña trescientos y pico aquí en Madrid capital

Voz 8 08:24 si Carlos Sánchez Mato la tercera parte es lo que tenemos los pobres pero vive en una vivienda en propiedad es cobramos lo mismo Sánchez Mato sí me pero yo dos uno yo también ya que te gustan trasparencia Carlos qué género generosos son ustedes que Manuela Carmena

Voz 1410 08:43 dar sobre novecientos

Voz 13 08:45 novecientos y pico sucesivamente

Voz 8 08:48 entonces ochenta que hablando de pobres es mucho menos con lo que pagar Pablo Iglesias

Voz 1434 08:55 enseguida les contamos con detalle cómo ha transcurrido este debate que acaba de terminar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid vamos apunta rápidamente otras noticias de este día con Sara Selva y Alfonso Ojea

Voz 0089 09:06 Alicia Nacional cree que el hombre que presuntamente mató a su mujer en Parla el pasado miércoles ha huido a su país a Marruecos estaba en España en situación irregular el cuerpo de la víctima apareció en su vivienda el sábado pasado

Voz 1510 09:17 el paro cayó un uno con siete por ciento durante el pasado mes de abril también subió la afiliación a la Seguridad Social un cero con cuatro por ciento el Gobierno regional se mantiene prudente ante unos datos asociados a la estacionalidad los sindicatos reclaman nuevas medidas que acaben con la precariedad y la temporalidad

Voz 0089 09:31 hoy se ha presentado la programación de las fiestas de San Isidro que este año van a durar un día más empezarán el diez de mayo con el pregón de la escritora Elvira Lindo iban a contar con las actuaciones de brisa Fenoll Kiko Veneno Mikel Erentxun o en Ibi Sweet entre otros

Voz 1510 09:44 en deportes Iker Casillas a punto de recibir el alta médica en Oporto por lo demás el Rayo se despide de Primera División tras su derrota por cuatro uno ante el Levante el Getafe tiene plaza europea asegurada en la próxima temporada en la en Europa League y el Atlético de Madrid femenino se proclamó ayer campeón de la Liga Iberdrola

Voz 1434 09:57 por tercera vez con su con estamos pendientes de la salida de Iker Casillas del hospital donde ingresó el pasado miércoles tras sufrir ese infarto en cuanto nos llame nuestro compañero Javier Herráez allí vamos a ir a Oporto para escuchar sus primeras palabras las primeras palabras del portero vamos ahora con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 10:16 buenas tardes en este momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad la circulación es fluida cómoda tanto en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta como en los accesos a la a la capital de entrada y salida tan sólo tengan precaución helados ya que como consecuencia de las obras de mejora mantenimiento de la calzada hay tráfico en aumento en Alcalá de Henares en dirección Madrid en el resto de vías de la Comunidad como les comentaba se circula sin problemas vamos

Voz 1434 10:43 la información del tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki hola

Voz 16 10:48 hola qué tal Cristina bueno pues la situación en general es bastante tranquila algo más de intensidad en algunos puntos céntricos como por ejemplo en la zona de los bulevares o las inmediaciones de Atocha pero en general el tráfico está siendo fluido

Voz 1434 10:59 veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital nos queda también por conocer la previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 11:06 a lo largo de toda la semana va a hacer mucho sol pero también tendremos momentos de nubes eso sí sin condiciones favorables para que llueva temperaturas muy cambiantes por ejemplo a esta mañana hacia un poco de frío ahora ambiente suave incluso un poco cálido en breve con máximas que superarán los veinticinco grados en prácticamente toda la Comunidad de Madrid además con poco viento la próxima noche volverá a hacer un poco de frío mañana máximas parecidas a las de hoy a la espera de que a mediados de semana bajen un poco las temperaturas máximas para volver a subir a finales de semana especialmente el domingo cuando todo apunta que llegará hacer un poco de calor

así comienza ahora catorce Madrid

Voz 17 11:45 a la luz verde del taxi es más visible con el nuevo Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid con el que llegan los vehículos de nueve plazas a la flota además ahora sí reservas por teléfono vía tendrás la opción de compartir tu trayecto con otros pasajeros os saber lo que te costará tu viaje antes de hacerlo los taxis son la luz en Madrid Comunidad de Madrid

Voz 13 12:07 que más sorprende de Madrid es la luz el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa jugar porque concepto jugar tienes hasta un dieciocho por ciento de descuento en luz gas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos por te contrata Puntocom

Voz 1510 12:23 Martí tu mundo

Voz 18 12:25 eficiente arranca surge Madrid sexta muestras de creación escénica de la Comunidad de Madrid del ocho de mayo al dos de junio con Anne Smith Julián Fuentes Reta

Voz 19 12:35 de Iker Rulo Pardo geek éxito

Voz 18 12:38 tú melón colectivo Zhang no busques

Voz 20 12:41 las tenemos todas teatro tan

Voz 21 12:43 el Performance requeridos te vienes

Voz 1434 12:50 primer debate electoral entre los candidatos al Ayuntamiento de Madrid debate a seis organizado por la SER y el diario El País a tan sólo veintiún días de las elecciones el debate acaba de terminar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid abríamos fuego a las doce y media de la mañana con la vivienda uno de los principales problemas de la ciudad todos los candidatos han coincidido en que es un problema aunque las causas que encuentran son variadas la teoría se la saben la practica no tanto los moderadores del debate los periodistas Javier Casal Lucía González les proponían un juego ninguno concertado aunque hay quien ha estado cerca han respondido por orden de colocación el primero José Luis Martínez Almeida el último PP Hernando

Voz 13 13:35 venimos a debatir y además venimos a jugar presten atención a esta pantalla ese piso está a las afueras en Pueblo Nuevo eh parqué sin ascensor tres habitaciones ciento veinte metros cuadrados armarios empotrados de la época segunda planta sin ascensor Mir envió las fotos por favor

Voz 8 13:53 bueno la pregunta que les hacemos cuanto pedirían ustedes por este piso si fueran los caseros

Voz 14 13:58 pongamos ochocientos euros Javier Ortega Smith en torno al Estatuto cientos euros novecientos

Voz 1410 14:04 pues yo la verdad es que nuevo no pediría porque no tengo ninguna

Voz 23 14:08 la alcaldesa la vale imaginemos cuánto cuánto cree alcaldesa de gol una mujer

Voz 14 14:13 ese pues es posible que estuviera por encima de ocho tiendas Carlos Sánchez Mato mil cien euros yo creo que alrededor de los mil euros yo creía que era mi barrio en Canillejas pero sí creo que serán ochocientos cincuenta de euros novecientos bueno ha ganado Carlos Sánchez Mato pero se ha quedado corto este alquiler en el idealista se puede ver hoy mismo está en los mil doscientos euros mensuales que sí

Voz 1434 14:36 qué barbaridad se sorprendían algunos en materia de vivienda llegado además el primer anuncio de la mañana el que ha hecho la alcaldesa Manuela Carmena vamos Alcoa Carolina Gómez buenas tardes

Voz 1510 14:46 qué tal buenas tardes Cristina la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudad como decías con los precios disparados y la turística son echando la gente del centro la alcaldesa Manuela Carmena avanzado una ordenanza de emergencia habitacional para evitar los desahucios sumada a la construcción de más de tres mil viviendas sociales y ha anunciado que el Ayuntamiento tiene identificadas treinta parcelas de patrimonio municipal en las que construir vivienda de alquiler a precio asequible

Voz 1410 15:09 nosotros tenemos ya prepara un concurso con el derecho de superficie de nada menos que treinta parcelas del Ayuntamiento cuatro mil viviendas

Voz 1510 15:19 el Partido Popular y Vox han criticado la inacción del Gobierno de Ahora Madrid en materia de vivienda Martínez Almeida de Ortega Smith coinciden en que no se han dado facilidades para la construcción de más inmuebles y no hay oferta

Voz 8 15:30 el Ayuntamiento ha estrangulado la oferta de vivienda en la ciudad de Madrid por tanto las soluciones que nosotros planteamos es en primer lugar desbloquear los desarrollos urbanísticos pendientes y se estrangula la puso

Voz 0882 15:40 Didac de creación de de de construcción de nuevas viviendas lo que se hace es que se reduce el mercado dice Ruth el mercado Se produce especulación se produce aumento de precios

Voz 1510 15:50 Begoña Villacís ha planteado la construcción de vivienda pública pero contando con entidades privadas y Pepu Hernández el candidato socialista ha propuesto un Plan General de Ordenación Urbana para Madrid que favorezca el desequilibrio social y territorial

Voz 14 16:01 pero es cierto que el Gobierno actual tampoco ha sabido cómo arreglarlo por ello los socialistas proponemos un parque público de vivienda en alquiler hasta el veintiséis hasta el veinte por ciento gestionar el parque residencial de la vivienda desocupada porque en Madrid hay más de ciento sesenta mil viviendas vacías nosotros tenemos

Voz 8 16:16 plan para desbloquear las licencias se tienen que agilizar muchísimo más de lo que están y sobre todo para la construcción y promoción de veinte viviendas en total

Voz 1510 16:26 ahí el candidato de Madrid en pie municipalista Carlos Sánchez Mato también ha propuesto más vivienda social con dinero público

Voz 8 16:32 en los desarrollos urbanísticos futuros el el ariete

Voz 0362 16:35 dentro de Madrid tiene que reservar al menos el treinta por ciento de vivienda pública no vivienda con algún tipo de protección vivienda pública para que pueda salir a ese mercado de alquiler social en condiciones adecuadas para la gente

Voz 1510 16:49 el ex delegado de Economía de Hacienda del actual Gobierno de Carmena que sea puesto en la política urbanística del Ayuntamiento como la Operación Chamartín

Voz 1434 16:55 el que va hora de candidato por Madrid en pie también ha hablado de urbanismo en la ciudad y Ciudadanos ha aprovechado el debate organizado por La Ser y por el país para presentar un plan estrella copiando lo que hizo la ciudad de Barcelona en el año noventa y dos

Voz 8 17:09 Ponos Un proyecto que es muy parecido al que utilizó Barcelona en el año noventa y dos que semana a Barcelona ponte guapa nosotros lo hemos de renombrado alegra Madrid trata en la rehabilitación de cien mil viviendas trata de Renovación Urbana determinadas zonas como por ejemplo la plaza el Mar de Cristal trata de renovación en la

Voz 1434 17:28 candidata de Ciudadanos Begoña Villacís que también ha calcado otra propuesta en este caso del Partido Popular

Voz 8 17:34 proponemos el soterramiento de la A cinco nos parece fundamental para mejorar la calidad de vida de los distritos nosotros ya hemos presentado formalmente y agradezco el seguidismo de Begoña en esto es formalmente el soterramiento de las cinco y la creación de ochenta mil metros cuadrados de zonas verdes nosotros ya dijimos que íbamos a desbloquearlos desarrollado el dijimos cómo lo vamos a hacer mediante la creación de una oficina para desbloquear los desarrollos del Sureste

Voz 1434 17:54 el popular José Luis Martínez Almeida que cree que es un fracaso el modelo urbanístico de Ahora Madrid su concejal Carlos Sánchez Mato que ahora como decimos es candidato por Madrid en pie uno de los concejales díscolos de Manuela Carmena cree que antes de apostar por nuevos proyectos urbanísticos hay que proteger los barrios

Voz 24 18:10 vecinos y vecinas de barrios como El Cañaveral en el momento actual no tienen y escuela infantil ni Cole público ni instituto ni centros de salud y bibliotecas orillo lo que proponemos es un plan estratégico para Madrid y su área metropolitana que es muy importante un plan de rehabilitación regeneración urbana mucho

Voz 1410 18:27 es ágil que la actual pero hace falta una ciudad de justicia es la justicia tiene que estar en Madrid nuevo norte después nosotros tenemos el proyecto esencial definitivo de regular lo que significa al sureste de Madrid hacer posible

Voz 8 18:40 suele estar en Madrid sea lo que debe ser también

Voz 1434 18:42 ese ha hablado en el debate de otro tema clave que ha enfrentado durante toda la legislatura a los partidos la suciedad en las calles de Madrid aquí hoy en concreto se han enfrentado el candidato del PP Martínez Almeida en la alcaldesa Carmena Almeida pide un plan de choque la alcaldesa que dice que la situación ha mejorado recuerda que son esclavos de los contratos que firmó el Partido Popular

Voz 8 19:02 lo que para solucionar el tema de la suciedad en Madrid lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad es que madrilista sucias que tenemos una alcaldesa que no acepta la realidad la negación de la realidad Cano poder adoptar la solución correspondiente y la solución pasa por hacer un plan de choque por ver dónde están las zonas más sucias por hacer un plan de refuerzo por modificar los contratos y es necesario que por cierto ya lo ha hecho este equipo de gobierno según el fracaso que ha supuesto los contratos no son buenos datos como los contratos no son bueno

Voz 1410 19:26 que se hicieron exclusivamente a la baja renunciando sobre todo a que en determinados barrios de Madrid tuvieran la misma limpieza que había en el centro de Madrid claro que no fueron buenos claro que es necesario cambiarlos era imposible efectivamente rescindir los era absolutamente imposible y la única manera que había era modificarlos

Voz 1434 19:44 los hemos modificado ya da un resultado ha mejorado

Voz 1018 19:46 muchísimo el debate ha terminado hablando de pactos

Voz 1434 19:49 Carmena ha apostado como no podía ser de otra forma por un gobierno progresista un guiño a los socialistas aunque sin mencionar a Madrid en pie el PSOE ha tirado de advertencia a los suyos si la izquierda no suma gobernará la derecha con la extrema derecha Vox ha venido arriba y ha pedido a Ciudadanos a Partido Popular que les apoyan para formar gobierno Carolina cuéntanos

Voz 25 20:10 en cuanto a

Voz 1434 20:12 es mucha si Cristina ahora al escuchar ahora

Voz 1510 20:15 el cable suelen nacional decía decía que no ha habido sorpresas en cuanto a política de pactos mucha sintonía entre los candidatos de Izquierda como Manuela Carmena Pepu Hernández Sánchez Mato

Voz 1410 20:24 y creo que para mí el gobierno de progresos sería el Partido Socialista de cualquier otro colectivo de la izquierda

Voz 14 20:30 ese es el problema pero para nosotros está clarísimo que solamente hay dos opciones o la Izquierda suma o la derecha gobierna con la extrema derecha

Voz 0362 20:37 por supuesto que hay mucha posibilidad en la izquierda del tablero político de llegar a acuerdos pero evidentemente para no hacer jamás políticas de derechas

Voz 1510 20:46 entendimiento también entre Ortega es ni ir Martínez Almeida aunque el candidato del Partido Popular no ha querido mencionar explícitamente a Vox como futuro aliado

Voz 8 20:55 con Vox como Ortega Smith usted pactaría se sentaría en el mismo Gobierno con él yo desde luego lo que tengo claro es que con todos aquellos madrileños que dentro el mandato constitucional nos centremos en los ciudadanos y pretendíamos evitar Orellana la izquierda en la Mesa de la Unidad de madre yo pactar el número responde lo preguntes

Voz 0362 21:11 estaremos encantados de hacerlo lo hemos demostró en Andalucía gracias a los votos de Vox sacó al Partido Socialista cuarenta años después ahora les toca a ellos apoyar la alcaldía de voz para que podamos sacar a Carmena del Ayuntamiento

Voz 23 21:23 con tanto optimista eh bueno es optimista la verdad es sólo destinan los los madrileños

Voz 0882 21:29 sí somos un pueblo optimista fíjese no figure Nos levantamos contra el invasor francés desde Madrid le ganamos

Voz 1510 21:36 bueno la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís que aspira a superar al Partido Popular deja abierta la puerta a todos también al Partido Social

Voz 8 21:43 está lo que yo puedo garantizar los ciudadanos es que yo voy a poner mi programa de Gobierno exactamente igual que se ha hecho en Andalucía y en otros sitios para que se pacte en torno a lo que yo quiero hacer en Madrid en lo que queremos los madrileños necesitamos que se haga Madrid

Voz 1510 21:57 no pone cordones sanitarios Begoña Villacís como sí hacen Ignacio Aguado en la comunidad y Alber Rivera a nivel nacional gracias Carolina primer debate entre lo

Voz 1434 22:06 los candidatos para estas próximas elecciones el veintiséis de mayo primer debate entre los candidatos a la Alcaldía de Madrid el segundo organizado también por la Cadena SER y el diario El País será el día veinte en este caso entre los candidatos a la Comunidad dos de la tarde y veintidós minutos seguimos

Voz 0089 26:42 los agentes del Grupo de Homicidios junto a los funcionarios de la Comisaría de Parla siguen buscándole aunque en las últimas horas va cobrando fuerza la hipótesis la hipótesis de que ya ha huido a su país natal a Marruecos el primer análisis forense fija la muerte de la mujer de su víctima el miércoles pasado por lo que ha tenido más de tres días para cruzar el charco se llama calcio tiene treinta y ocho años y sobre él pesan treinta antecedentes por lesiones violencia de género y tentativa de homicidio ya habría agredido anteriormente a otra pareja con la que tuvo relaciones el último arresto policial se produjo de hecho el pasado mes de febrero por una pelea con la víctima mortal del crimen de Parla en su historial delictivo ha llegado a gritarle a los policías que le detuvieron deteniendo también por otra agresión en dos mil nueve Kenny se les ocurriera dirigirse a su pareja por qué esa mujer y son palabras textuales es mía y no quiero que hable con ningún otro hombre

Voz 1434 27:35 vamos con los datos del paro en la Comunidad de Madrid que han sufrido la misma tendencia que a nivel nacional ha bajado el número de desempleados aquí en la región en un uno con siete por ciento ya subido en Madrid ligeramente la afiliación a la Seguridad Social el al Sonia Paloma abril dejó seis mil desempleados menos si miramos el interanual el descenso es de más del seis por ciento También subió la afiliación a la Seguridad Social mínimamente un cero con cuatro por ciento con una tasa interanual de la afiliación media del tres coma siete por ciento

Voz 0019 28:01 primera vez justo después de la victoria del Partido Social

Voz 1434 28:03 hasta las elecciones generales el Gobierno regional dice estar preocupado por el dato de desempleo la consejera Engracia Hidalgo

Voz 5 28:10 de la cifra de paro preocupa a este Gobierno de forma importante creo sí lo hemos puesto de manifiesto desde hace más de un año y el objetivo

Voz 1434 28:19 en estos datos no hace más que evidenciar que el empleo es temporal y precario Jaime Cedrún Comisiones Obreras

Voz 36 28:25 es claramente un unos gatos de estacionalidad pero el dato que nos da también es que ha crecido la temporalidad agredido en un punto la contratación temporal respecto a la definieras

Voz 1434 28:35 Irán ya al siguiente Gobierno de la Comunidad el que salga de las urnas el veintiséis de mayo para hacer peticiones en materia de empleo la patronal madrileños señal madrileña señala como uno de los principales problemas que la contratación se centre en el sector servicios y reclaman por tanto planes que generen empleo estable

Voz 37 28:50 consideramos prioritario impulsar

Voz 1434 28:54 vamos con los deportes uso de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes el Atlético de Madrid femenino es campeón de la Liga Iberdrola por tercer año consecutivo y la mala noticia el descenso del Rayo Vallecano a Segunda División tras la victoria del Valladolid ayer ante el Athletic el que continúa cuarto es el Getafe de Bordalás tras ganar al Girona por dos a cero que ve la Champions muy cerca el técnico dice está muy orgulloso de todos

Voz 38 29:17 orgulloso de mi plantilla de los jugadores del del valor humano del compromiso de El Vestuario que tenemos de mi presidente de mi afición estoy orgulloso de todos y darle la gracia así felicitarles a todo porque esto es un hito sin duda

Voz 1434 29:35 el Real Madrid volvió a ganar en el Bernabéu por tres a dos ante el Villarreal y el español perdió el sábado el Atlético Madrid perdió ante el Espanyol corre ya por tres a cero seguimos esperando a que Iker Casillas abandone el hospital de Oporto donde ingresó el pasado miércoles tras sufrir un infarto en los próximos minutos va a salir después de que haya recibido ya el alta hasta luego

Voz 2 30:02 un hombre muy duro

dos y media de la tarde una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:21 otros asuntos abiertos ahora mismo de los que por diferentes razones estamos muy pendientes la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado que empezó a la una hay que por ahora no ha terminado la que parece inminente salida del hospital de Iker Casillas tras el susto del pasado miércoles a media mañana a través de las redes sociales el gran portero decía que tiene el corazón contento seguimos mejorando y en este momento son decenas los medios de comunicación pendientes de cualquier movimiento a la puerta del hospital club de Oporto donde permanece nuestro compañero Javier Herráez hola Javi

Voz 11 30:51 qué tal José Antonio aquí de permanecemos efectivamente en la puerta de este hospital Club en la entrada principal Iker Casillas que quiere agradecer a todo el mundo lo va a hacer públicamente ya están preparando un micrófono el jefe de prensa del Oporto para que Iker agradezco a todo el mundo pues las muestras de cariño que ha recibido aquí en este hospital la más sentida quizás la de O Dragao estadio de Oporto el pasado sábado cuando durante tres minutos cántabro en nombre de Iker Casillas en el partido que jugó de Liga aquí en Oporto a estamos esperando a Iker que saldrá con osara con su mujer quisiera para casa descansar después de superar ese infarto de miocardio

Voz 1018 31:26 pues volveremos a comunicar contiguos es posible para recoger en directo esas palabras en la salida de Casillas sobre la reunión Sánchez Casado tenemos de momento la foto de la entrada apretón de manos sonrisas para los reporteros gráficos ya a esperar antes de ir a Moncloa casado en Madrid quería pasar el trago amargo de las elecciones generales del mes de abril el pero desde Valladolid a la misma hora a Alberto Núñez Feijóo se lanzaba contra las consecuencias de la inexperiencia en todos los ámbitos incluido el político

Voz 1660 31:54 aquí no caben el luto ya que cabe la resignación todo lo contrario en apenas una semana nos hemos sacudió el polvo estamos ya listos con un ansia de victoria que siempre que hemos tenido un buen resultado las selecciones al final eso ha sido positivo para los españoles creo

Voz 4 32:11 son la formación y creo en la experiencia no creo en la improvisación hay ningún cirujano que se meta en un quirófano con un paciente aprender cómo al menos siempre intentamos que no nos toque ese cirujano hay políticos en España en este momento qué quieren ser de primeras espadas y que no ha gestionado nunca y eso es muy peligroso

Voz 1657 32:36 el lunes seis de mayo Antena Martín Isabel Quintana buenas tardes hablamos adonde para empezar de empleo si el paro bajó en abril en noventa y una mil personas y la afiliación a la Seguridad Social se incrementó en más de ciento ochenta y seis mil el segundo mejor registro histórico en ese mes diecinueve millones de personas tienen trabajó en España aunque la contratación sigue siendo sobretodo temporal Yolanda Valdeolivas secretaria de Estado de Empleo Maricarmen barrerá UGT

Voz 6 32:58 la modalidad contractual con mayor incremento numérico respecto a abril de dos mil dieciocho ha sido la de contrato indefinido a jornada completa

Voz 7 33:09 en abril menos del seis por ciento de los contratos registrados fueron indefinidos a tiempo completo hecho que repercute sobre los salarios

Voz 1434 33:16 podrán presentarse en justicia ordinaria ha determinado que Carles Puigdemont Toni Comín y Clara Pons y podrán concurrir a las elecciones europeas consideran que el hecho de que estén fugados de la justicia no es un impedimento para que puedan estar en las listas

Voz 1657 33:28 día fijado tal y como había propuesto quinto Rabat declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el próximo quince de mayo deberá responder como investigado por su negativa a retirar los lazos amarillos de los balcones de edificios públicos cuando se lo ordenó la Junta Electoral

Voz 1018 33:41 quizá Jordi Sanchez lleno de los Mossos d'Esquadra que ha declarado

Voz 1434 33:44 sido como testigo en el juicio del proceso independentista ha explicado que Sánchez actualmente acusado no me dio con tanta eficacia como declaró durante los momentos de más tensión cruces

Voz 39 33:54 sacó un teléfono móvil y me dice que vaya al president al conseller y que me voy a valga me voy a ir allí no voy a alargar las palabras fueron estará pero está loco ha perdido el hacha veta saca la Brigada Móvil de aquí de bateas en la serie El País

Voz 1657 34:07 han organizado el único debate confirmada hasta el momento con la presencia de todos los candidatos a la Alcaldía de Madrid incluida a Manuela Carmena el candidato de Vox Javier Ortega Smith

Voz 9 34:15 ese Madrid de la suciedad ese Madrid que alquila una vivienda tras media vuelta insistentemente un okupa porque ha quedado vacía viene la alcaldesa aplaudirle

Voz 1410 34:22 Madrid está muy limpio o Madrid está muy bonito no pasan todas estas cosas terribles que dice que parece que un minuto baja uno a hacer un recado ir ocho encuentra la casa ocupada rojo las Prince

Voz 1434 34:32 Tales Bolsas registran pérdidas después de que trampa haya amenazado con subir los aranceles a los productos de China a esta hora el Ibex se deja algo más de un uno por ciento caídas que rondan el dos por ciento en Frankfurt París

Voz 1018 34:43 a la campaña no ha termina el primer ministro de Israel

Voz 1657 34:46 Benjamín Netanyahu ha avisado de que la campaña sobre Graz sobre Gaza no ha finalizado a pesar de la tregua tácita que hay en la zona después de dos días de violencia los que han muerto veinticinco palestinos y cuatro israelíes localizadas las cajas negras del la

Voz 1434 34:57 aunque se incendió ayer en un aeropuerto de Moscú provocando la muerte de cuarenta y una personas los investigadores no descarta ninguna hipótesis y aseguran que el estado de las cajas no impide que se puedan analizar los datos que contiene

Voz 1018 35:07 hoy hablamos todavía de la salud de nuestro planeta una de cada cuatro especies animales o vegetales está en riesgo de extinción hasta un millón de especies pueden tener sus días contados debido a este proceso de destrucción imparable que supone el cambio climático y la agricultura se encontró son parte de las conclusiones de la cumbre de diversidad que han elaborado científicos de ciento treinta países bajo los auspicios de Naciones Unidas Javier Gregori así

Voz 0882 35:31 cien millones de hectáreas de árboles han sido talados sólo en los últimos veinte años trescientos millones de personas más viven ahora en zonas afectadas por inundaciones y la extinción de especies afecta ya a una de cada cuatro animales y plantas del planeta son sólo algunos como decías de los datos dramáticos que contiene el mayor informe sobre la biodiversidad de la tierra que acaban de presentar en París ciento cincuenta científicos de más de cincuenta países Juan Carlos Atienza es experto del aseo una organización internacional que ha participado en este macro informe

Voz 37 36:00 en una situación en la que muchas de nuestras especies también están en peligro de extinción y por lo tanto somos los primeros interesados en liderar un cambio que permita solventar esta crisis te biodiversidad

Voz 0882 36:16 si el ritmo de destrucción del planeta se mantiene este panel de científicos de la uno advierte que de esa paz desaparecerán de la tierra hasta

Voz 1018 36:23 a un millón de eso pues en lo meteorológico vamos a ver cómo se presenta en las próximas horas Jordi Carbó

Voz 0978 36:27 después de una mañana fría lamentablemente con algunas heladas en zonas agrícolas de la mitad norte peninsular ahora el ambiente se nota suave esta tarde las máximas serán un poco más altas que ayer alrededor de los veinte grados en la mayor parte del norte peninsular también de la costa del Mediterráneo

Voz 10 36:43 no de los archipiélagos máximas de veintiséis

Voz 0978 36:46 con treinta grados en el centro y sur de la península las más altas en el Valle del Guadalquivir y a medida que avanzó la tarde más nubes en Galicia la Cordillera Cantábrica con

Voz 19 36:55 los chubascos pero aislados dejando poca agua

Voz 13 36:58 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 10 37:02 José Antonio el telegrama es para el intendente cinco cuatro dos dos señor intendente de los Mossos d'Esquadra a cargo de la Brigada Móvil el veinte de septiembre de dos mil diecisiete que hubo de enfrentarse a una concentración animada por los Jordi Sanchez y Cuixart para bloquear la salida de la agente judicial y de la Guardia Civil que practicaban un registro ordenado por el juez su declaración ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha desmontado la versión y de los presidentes de la ANC de Omnium Cultural después de tanto eufemismo calculado para dejar ilesos a los acusados esta mañana se ha escuchado el sonido de la verdad que incomoda vale

Voz 40 37:48 si su sur Rus llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

siete en Canarias

Voz 5 39:40 adiós

hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 1018 39:48 desde la broma que tuvieron en el Congreso al pasado veinticuatro de octubre con una sesión de control Pedro Sánchez y Pablo Casado prácticamente no habían vuelto a dirigirse la palabra

Voz 43 39:56 este no se da cuenta que es partícipe irresponsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España usted no tiene la decencia de decir aquí por lo menos reconocerlo oiga mire no no hablo del Brexit hablo de que Kimi proyecto de investidura el que está negociando vicepresidente Iglesias es precisamente que Cataluña sea independiente

Voz 13 40:14 no me puede criticar el ser un supuesto golpista un supuesto colabora del golpismo por tanto lo que le pido señor Casado es que retire cuando subo a la tribuna esa frase creo que hacer llenar de ignominia a su grupo para ganarles

Voz 1018 40:27 pero esa frase el Gobiero anunció de inmediato que rompía relaciones políticas con el PP de Casado que sepamos sólo han vuelto a hablar tras las elecciones el pasado día veintiocho cuando el presidente del PP llamó a Moncloa para felicitar al ya presidente del Gobierno en funciones el diálogo político entre ambos ha recuperado hoy en Moncloa la Reunión parece que es larga saludamos ya con la cobertura técnica de Paco Quiroga Adrián Prado Ariane buenas tardes

Voz 0019 40:49 qué tal José Antonio buenas tardes empezó en torno a la una

Voz 1018 40:52 que sepamos no ha terminado eso parece que puede ser buena señal

Voz 0019 40:55 sí de momento esa reunión continúan marcha la primera de carácter oficial como decías entre ambos desde agosto del año pasado un encuentro como el de mañana con Rivera con Iglesias con el que se pretende normalizar el diálogo entre los partidos políticos nos apuntan desde La Moncloa hoy en el caso concreto de Casado mostrar que se han superado las diferencias entre el presidente del Gobierno el líder de la oposición tras una relación lo escuchábamos antes especialmente tensa entre ambos Casado ha venido aquí con la intención de exponer su posición frente al separatismo desde su equipo no señalan que entre otras cosas va a reclamar a Sánchez medidas urgentes para garantizar la convivencia en Cataluña entre ellas el ciento cincuenta y cinco Además en sus planes está también pregunta al presidente en funciones si tiene intención de continuar gobernando mediante acuerdos fijos o puntuales con los independentistas en materia económica del PP quiere dejar clara su apuesta por una bajada de impuestos dos necesaria dice para incentivar la economía se cumple ya más de una hora y media de reunión en cuanto termine Casado va a comparecer aquí en Moncloa en la sala de prensa desde la que los viernes el Gobierno informa de los acuerdos del Consejo de Ministros de momento desde el equipo de Casado nos confirman que esa reunión sigue en marcha

Voz 1018 41:53 bueno pues quedamos gente de lo que diga Pablo Casado también la lectura política que sin duda era el Gobierno al término de la reunión mañana seguramente hasta ahora estaremos contando que dice Albert Rivera tras reunirse con Sánchez César reunido la dirección de Ciudadanos asegura su número dos Inés Arrimadas que están abiertos a posibles pactos en asuntos concretos con el futuro Gobierno austral García buenas tardes

Voz 44 42:13 sí buenas tardes no encontrará Sánchez mañana un aliado en Ribera portavoz nacional de ciudadanos dice que el líder del partido defenderá las familias y autónomos a los que Sánchez quiere subir los impuestos y también a los ciudadanos constitucionalistas de territorios como Baleares o Cataluña pero según Inés Arrimadas estando en la oposición Rivera no supondrá alcanzar grandes pactos de Estado

Voz 37 42:33 venga queremos una oposición firme y con sentido de Estado hizo ya lo ha dicho Albert Rivera nosotros estamos en este país muy poca cosa muy poco acostumbrados a que el PP y el PSOE haga no procedían con sentido de Estado nosotros vamos a hacer al sentido de Estado pero desde luego que nadie se engañe el Gobierno de Sánchez está decidida iba a hacer con Podemos de apoyado con los nacionalistas

Voz 1385 42:54 sobre los pactos con el PP sobre las selecciones autonómicas Arrimadas ha dicho que va a ser muy complicado porque no ha salido ningún dijimos esto así lo he dicho a las políticas es ante fuentes no descartan que en los próximos días también pueda aprobarse un veto explícito a pactar con el PSOE en territorios Samuel suscrito en su día contra Sánchez para las gélidas

Voz 1018 43:15 bueno pues seguimos en periodo electoral desde luego el futuro Gobierno deberá tomar decisiones importantes en asuntos que nos afectarán a todos como son los impuestos o la legislación laboral hoy hemos conocido el alto de paro registrado en el mes de año Arili por ser gráficos podemos decir que la Semana Santa ha sentado muy bien al empleo noventa y un mil parados menos ciento ochenta y cinco mil afiliados más a la Seguridad Social que recupera niveles que no se recuerdan en los últimos once años Aberri buenas tardes

Voz 10 43:39 qué tal muy buenas pero cunado no porque no

Voz 1018 43:41 oro todo lo que reluce la inmensa mayoría de los nuevos contratos son estacionales hablamos de abril mes de la Semana Santa están vinculados de forma directa a la hostelería con todo lo que eso supone