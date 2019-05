Hora 14 (07/05/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:15 José Antonio Marcos

Voz 1018 00:25 muy buenas tardes Alber Rivera quiere devolver al ciento cincuenta y cinco líder de Ciudadanos intenta perfilar su propia silueta de oposición al Gobierno diferencial de la aparente giro al centro del Partido Popular con una exigencia a Pedro Sánchez para que intervenga la Administración catalana en cuanto las circunstancias lo permitan

Voz 0040 00:41 le ofrecido como primera mano tendida al Gobierno los cincuenta y siete escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el ciento cincuenta y cinco en Catalunya si es necesario nosotros consideramos que sí que que requerir que hay que aplicar el ciento cincuenta digo por el primer paso que requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar cumplir y hacer cumplir la Constitución

Voz 1018 01:00 menos de una hora dorado la reunión entre el presidente de gobierno funciones y el líder de Ciudadanos que la ofrecido negociar cuatro pactos de Estado sobre educación inmigración despoblación y terrorismo el Gobierno se limita a comentar que con este encuentro se establece un cauce de diálogo que entra dentro de la normalidad politica pero Rivera que a diferencia de Pablo Casado ayer a comparecía ante los medios en la sala pequeña del complejo de la Moncloa tiene su espina clavada con el líder del PP en sus horas más bajas por el batacazo electoral del veintiocho de abril y así lo ha soltado a los periodistas en tanto la calle Génova Cuca Gamarra responsable del equipo electoral cree que lo D'Rivera esos pretensiones políticas es casi de risa

Voz 3 01:35 en cuanto a lo que haga el señor casa diga bastante tienen pasado cuando que tiene para que haya dos pues yo estoy más preocupa a pueblos españoles porque podemos hacer que con la crisis interna el PP aulas composición electoral del Partido Popular en ciento cincuenta y cinco se activa

Voz 4 01:49 la desde el Senado para poderlo hacer primero hay que tener un número suficiente de de senadores y Ciudadanos tiene cuatro senadores no evidentemente eso sí que es usted

Voz 1018 02:02 vamos a acercarnos a la rueda de prensa del Palau de la Generalitat en la reunión semanal en la que ha habido reacción de la portavoz del guber en torno a los encuentros políticos de Pedro Sánchez con los líderes de PP y Ciudadanos Albert Prat

Voz 5 02:14 al Gobierno catalán no les sorprende la propuesta de Rivera no ha querido ir más allá sobre el ofrecimiento de Ciudadanos aunque se ha criticado la actitud de Pedro Sánchez la portavoz del Ejecutivo catalán admite que están preocupados por el rumbo que ha elegido el líder socialista después de la reunión de ayer con Pablo Casado Meritxell buró ha criticado que PP y PSOE se pusieron de acuerdo sobre el tema catalán ha dicho a pesar de que no ha concretado qué significa este supuesto pacto la Generalitat insiste que Sánchez no puede decir de qué manera se gobierna en Cataluña y que tiene que seguir oferta ofreciendo diálogo Hora catorce

Voz 6 02:47 eh

Voz 1018 02:49 estábamos en otra comparecencia que debe estar a punto de comenzar en Bruselas la del comisario de Economía Pierre Moscovici que va a anunciar que después de diez años nuestro país sale del procedimiento de control de DGT Griselda Pastor

Voz 7 03:01 sí comparecencia que acaba de Inciarte confirmando los ratios

Voz 0419 03:05 Bosque parecían muy que el dos por ciento para el año que viene permite confirmar que España clausura el expediente y esto tiene un ambiente de crecimiento en Europa de tu esta es la explicación que ha dado el comisario el ritmo del crecimiento en Europa será lento tras constatar que en Alemania el crecimiento para este año queda limitado a medio

Voz 1018 03:26 el volveremos a Bruselas a las dos y media la siderúrgica cero mira dar vital estudiar posible Expediente de Regulación de Empleo para sus factorías en Gijón y Avilés en las que trabajan unas cinco mil personas tras anunciar que reducirán la producción por los elevados costes de la energía eléctrica la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera ha explicado aquí en La Ser en Hoy por hoy que el Gobierno está dispuesto a estudiar medidas que no contradigan la normativa comunitaria

Voz 0419 03:48 hay que verlo ahí está mi colega las usted estoy trabajando intensamente en este tema hay hemos estado intentando ver qué se puede hacer para acompañar a la industria lectura intensiva pero bueno hay que ser cuidadosos con esto no es compatible ya que es el muy respetuoso con el marco de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado

Voz 1018 04:06 estamos pendientes de las noticias sobre la desaparición de una joven española de veintidós años estudiante de la Universidad de la Sorbona en París con una beca Erasmus la Guardia Civil está apoyando la investigación de la policía francesa no se descarta una desaparición voluntaria Ana Terradillos

Voz 0125 04:21 buenas tardes trabaja con un mensaje que Natalia escribió en las redes sociales el mismo día de la desaparición cuando la salud mental es mala decía Date un respiro lo que se sabe es que le quedaban pocas semanas para volver a España y que sus amigos la describen como una persona que ultimamente desconfiaba de todo el mundo se han tomado ya muestras de ADN a la familia que ahora mismo está en París

Voz 1018 04:42 la posibilidad más que probable que esta misma tarde el Barça consiga llegar al final de la Champions siempre que no ocurra una catástrofe en el partido de vuelta de semifinales en pudo de está el enviado especial de la SER Albert Adrià Albert

Voz 0017 04:54 Liverpool es el último obstáculo en el camino del Barça hacia la final de la Champions aunque el objetivo está muy cerca tras ganar tres cero en el Camp Nou en la expedición culés se respira mucha ilusión pero también prudencia porque nadie olvida la debate del año pasado en Roma porque el Liverpool a pesar de las bajas cree en la remontada y el público de Anfil va a empujar como nunca esta noche

Voz 1600 05:12 además el Supremo va a deliberar en una vista pública los recursos presentados contra la sentencia que condenó a nueve años de prisión a la manada por abusos sexuales sin apreciar agresión será el próximo veintiuno de junio

Voz 0325 05:23 bebé prematuro de veinticuatro semanas ha muerto en Girona debido a la infección de una bacteria la misma que causó la muerte de otros dos prematuros en Barcelona en abril dos bebés presentan también esa bacteria pero no han enfermado

Voz 1600 05:33 testigos de las defensas asegurara ante el tribunal que juzga a los líderes del proceso independentista que los disturbios sólo se produjeron en los lugares donde acudió la policía y la Guardia Civil el lugar de los hechos

Voz 0325 05:42 sus seiscientas sesenta y nueve banderas azules ondearán en playas y puertos españoles este verano son veintiocho menos que el año pasado con toda España mantiene el liderazgo mundial en banderas azules dos

Voz 1018 05:51 casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:59 buenas tardes la historia se repite en tan sólo catorce días primero fue Amanda hoy hablamos de Santiago su cadáver ha sido encontrado en su casa en Vallecas un año después de morir en todo este tiempo en alguna ocasión los vecinos han llamado a la policía porque había problemas de suciedad en casa de Santiago los agentes llamaron a su puerta pero nadie abrió y ahí quedó todo hasta

Voz 8 06:19 los otros dos años por el problema de las palomas pues mi marido fue dos veces Ayuntamiento fue la Comunidad de Madrid que lo mandaron la policía vino pero la puerta no había nadie nadie quería su insultar al principio no estaba en esa situación porque para Juanmi casas otras veces estaba mal pero luego se fue dejando dejando dejando y no había manera de estaba ataques

Voz 1434 06:42 vamos a ir a Vallecas luego vamos a hablar de elecciones aunque ni de las del veintiocho de abril ni de las del veintiséis de mayo se imaginan que les regalan un bono de cien euros en un complejo turístico por ir a votar pues eso es lo qué está haciendo el Sindicato de Enfermería Satse otra vez en el corazón de un escándalo se lo contamos a esta hora en la SER Satse va a premiar con un bono de cien euros a cada uno de sus afiliados que vaya a votar mañana en las elecciones sindicales del Servicio Madrileño de Salud comisiones lo denunciado ya ante el Sermas CSIF habla de compra de votos Imaz quiere que la Fiscalía se pronuncie Eduardo cobra es su portavoz

Voz 9 07:18 podrían ser constitutivas de un delito según la ley de electorales donde se especifica que no podrá haber dádivas ni regalos hemos pedido que se tras la ADN estos hechos a la Fiscalía Provincial de Madrid para que sea ella la que determine si se ha cometido un delito

Voz 1434 07:34 además Madrid sigue buscando atajos para compensar la falta de espacios publicitarios en la calle y en la radiotelevisión pública madrileña lo último es que las papeletas de la formación en lugar del logo llevarán una fotografía de Manuela Carmena e Íñigo Errejón bueno creo

Voz 10 07:49 es una decisión de de el comité electoral no que considera que está

Voz 11 07:55 conoce menos la marca que a las personas que lidera pues las candidaturas

Voz 6 07:59 es el motivo

Voz 12 08:00 y que ponen alguna pega a la Junta Electoral también

Voz 1434 08:05 la alcaldesa por cierto que ha dicho que está dispuesta quedarse en un gobierno municipal aunque ella no sea alcaldesa siempre que ese gobierno sea de carácter progresista y queremos destacar también una cifra fueron cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco investigadores de la Universidad Complutense han desvelado el número exacto de españoles que murieron en el campo de concentración nazi de Mas

Voz 13 08:26 se traducen en prados promovido fichero anunciaban nada más gente

Voz 14 08:32 no

Voz 13 08:33 capital estos primeros pobladores eran Bélgica simepre ha hecho ya el crematorio pues servicio introdujo esa puerta Calderico resumía para ellos fue un entretenimiento

Voz 1434 08:45 Ramiro Santisteban se salvó ha vivido noventa y siete años hasta su muerte este pasado mes de febrero en París pero cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco españoles se dejaron la vida en aquel campo de concentración en titulares más noticias con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1258 09:00 admitida a trámite en la denuncia de Francisco Granados contra David Marjaliza por considerar que el constructor y conseguidor de la trama Púnica también se aprovechó del chivatazo de la Guardia Civil por el que ya ha sido condenado el ex consejero Granados tendrá que declarar ante el juez el próximo veintitrés de mayo Art si va de la querella somos Alcalá por supuestos amaños en las subvenciones a entidades afines el juez rechaza la denuncia presentada por el Partido Popular de la localidad porque no ve indicios de delito el caso llegó a provocar que podemos expulsara del partido a varios concejales y evitará la confluencia electoral la Comunidad ha destinado mil millones de euros a la educación privada en los últimos ocho años es uno de los datos que arroja el último informe de comida tienes obreras que considera que los gobiernos del PP de las dos últimas legislaturas han creado un modelo fracasado que segrega a los alumnos por su origen económico y que perpetúa las diferencias entre las zonas de la región se necesitan donaciones urgentes de sangre de los grupos cero positivo cero negativo ya positivos sus niveles están en alerta roja tras el puente de mayo se puede acudir a donar a los hospitales públicos a las unidades de la comunidad y la Cruz Roja y al Centro de Transfusión deportes Godín despide del Atlético de Madrid la afición ha homenajeado en el Wanda a su capitán que se marcha al Inter después de no llegar a un acuerdo para renovar con el club topamos con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez

Voz 1434 10:09 las tardes buenas tardes hasta ahora tengan precaución

Voz 15 10:11 se llevan a circular por la dos ya que un accidente a la altura de Alcalá de Henares complica la conducción en dirección Madrid no hay retenciones importantes en este tramo pero se tengan cuidado si iban a transitar por el además en esta misma vía en La dos en contra densidad circulatoria como consecuencia de las obras de mejora de mantenimiento de la calzada que se están llevando a cabo en este tramo en Alcalá de Henares en este caso

Voz 1258 10:32 eso en dirección Zaragoza en el resto de la red

vamos horas

Voz 1434 10:37 al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Jesús Matsuki buenas tardes

Voz 16 10:41 qué tal buenas tardes a esta hora los niveles de circulación están siendo bajos salvo en puntos más céntricos como por ejemplo los accesos a la plaza de Cibeles desde el paseo de Recoletos o desde Alcalá Gran Vía

Voz 1434 10:51 tenemos veintiún grados en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:57 las temperaturas hoy están subiendo menos que ayer aún así las máximas superarán los veinte grados en toda la Comunidad acercándonos a los veinticinco en el sur en una tarde soleada con algo de viento pero que apenas pasará de los cuarenta kilómetros por hora la próxima noche llegarán nubes esto hará subir las temperaturas mínimas no hará tanto frío las máximas mañana será más bajas porque las nubes alternarán con ratos de sol incluso durante la tarde con algún chubasco pero poco destacable puede afectar cualquier punto de la comunidad pero dejando poca agua y mañana ganará el protagonismo el viento rachas de más de cincuenta kilómetros por hora y eso hará que aumente la sensación de ambiente fresco así comienza

Voz 1434 11:32 habrá catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Noema Valido en la producción Sonia Palomino

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 12:03 se llamaba Santiago soltero y sin hijos ingeniero de camino setenta años su cuerpo ha sido encontrado en su casa llevaba muerto un año la autopsia ya ha confirmado que fue por causas naturales lo adelantado estaba mañana El mundo en todo este tiempo desde que murió nadie lo había echado suficientemente de menos como para evitar que su caso se convierta en un nuevo ejemplo del problema que supone la soledad para muchas personas en Madrid vivía en Vallecas ella estado Elena Jiménez esta mañana

Voz 0202 12:30 en el buzón de la casa no figura su nombre pero todos en el edificio sabían que se llamaba Santiago y que algún tipo de enfermedad mental unida al síndrome de Diógenes le había situado lejos de sus vecinos y de su familia

Voz 8 12:42 al principio no estaba en esa situación pero luego se fue dejando dejando dejando y no había manera de estaba fatal de chopos cuando te lo encontrabas en portal

Voz 0202 12:51 él no quería hablar es la historia que repite en cada uno de los vecinos y vecinas que convivían en el mismo edificio de cuatro plantas con varios bloques ocho portales con un patio compartido en la calle Pablo Neruda de Vallecas a través de las ventanas de la casa de Santiago Seve parte de toda la suciedad y todos los materiales que había ido acumulando una vecina relata algunas de las cosas que han visto sacar al

Voz 1450 13:11 los funcionarios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid

Voz 18 13:16 ayer palos bicicleta como la de todo palos del campo metía todo todo a casa

Voz 0202 13:25 estos funcionarios seguían trabajando esta mañana con trajes de protección y mascarillas ayer también lo hicieron hoy cerca del portal hay un camión de recogida de basura y una señal de prohibido aparcar con un cartel de la Policía Municipal que avisa de que no se puede estacionar hasta las tres de la tarde también queda por allí la pequeña grúa que los bomberos tuvieron que utilizar el miércoles pasado para acceder a la vivienda a través de una de las ventanas los vecinos habían alertado varias veces a la policía por las molestias que causaban las palomas que habían anidado en la vivienda de Santiago pero ningún aviso había servido para atender a su inquilino la Policía Nacional da el caso por cerrado la autopsia ha indicado que Santiago

Voz 1434 14:00 pero por causas natural hace apenas catorce días conocimos un caso similar el de Amanda una mujer de ochenta y tres años su cuerpo fue encontrado en su piso de la calle Orense también en la capital cinco años Nos después de su muerte los vecinos habían notado su ausencia sobre todo cuando dejó de pagar los recibos de la comunidad habían llegado a llamar a la policía el portero había advertido de lo que finalmente paso pero pasaron cinco años hasta que la encontraron

Voz 1179 14:23 no se pensábamos que que salir

Voz 19 14:26 si hace que no haya hecho nada nadie tenía por lo

Voz 18 14:28 tu familia fuera tampoco creo que hicimos

Voz 19 14:32 ha sido caso bueno también está bajando siempre y tampoco lo que pasa es que es muy triste pero es así

Voz 20 14:38 tiempo a llamaron a su puerta respondía estuviera buscando a veces bien conocía familiares suyos no familiares suyos en principio con mayor problema hasta que no se pudo pagar los recibos de la comunidad de la comunidad sí que contactó con la Policía no encontraron nada

Voz 19 15:00 en una junta de vecinos pues eh bueno pues está todo el tema pero tampoco le dio mayor importancia el portero sí que es verdad que decía que no se corrigen las cartas ya está dentro pero la verdad es que acaso él hizo oídos eh

Voz 1434 15:15 los de Santiago y Amanda son casos extremos pero hay más este mismo fin de semana se ha encontrado el cadáver de una mujer en su casa de Tres Cantos diez días después de que muriera por causas naturales también SER Madrid Norte

Voz 0325 15:27 la investigación de la Guardia Civil ha concluido

Voz 21 15:30 tratar de una muerte accidental ya Kenji en el interior de la vivienda ni en el cuerpo de la fallecida se encontraron signos de violencia según ha avanzado el país la mujer de sesenta y seis años vivía sola en el Sector Oficios un barrio de la localidad de Tres Cantos según fuentes de la investigación llevaría muerta cerca de diez días sin que ningún vecino unifamiliar se percatara de ella

Voz 0698 15:48 el cuerpo fue encontrado la noche del domingo aunque el caso ha trascendido hoy

Voz 1434 15:55 se lo contamos a esta hora en la SER el Satse otra vez protagonista de un escándalo en un proceso electoral el sindicato mayoritario de enfermería va a premiar a cada uno de sus afiliados que mañana vaya a votar las elecciones sindicales del Sermas el Servicio Madrileño de Salud un bono de cien euros en los complejos turísticos que el propio Satse tiene en Hakkari en Moncofa eso está por Screen esto lo pueden ver en nuestra web en Radio Madrid punto Es pero es que además verbalmente les han ofrecido pagarles un taxi para que los lleven a los puntos donde se puede votar el resto de sindicatos denuncia la compra de votos y pide a la Fiscalía que se pronuncia Virginia sabes tanto los trabajadores han recibido una circular en la que Satse les ofrece para celebrar la participación en las elecciones sindicales un bono de cien euros para utilizar en complejos turísticos del sindicato en Jaca y Moncofa desde el sindicato Mats entienden que esta iniciativa va en contra de las garantías del proceso electoral Eduardo Cora según

Voz 9 16:47 la ley de electoral donde se especifica que no podrá haber dádivas ni regalos hemos pedido que se trasladen estos hechos a la Fiscalía Provincial de Madrid para que sea ella la que determine si se ha cometido un delito

Voz 1434 17:01 algunos denuncian incluso que sean ofrecido pagarles el taxi para ir a votar desde CSIF Fernando en tandas habla directamente de compra de votos

Voz 22 17:08 parece bien que a cambio de unas vacaciones se compre un voto porque eso no compra un votos es decir te regalamos algo nos votan sino no entonces insisto me parece que no todo vale en el mundo

Voz 1434 17:20 sindical Comisiones Obreras ha presentado un escrito de denuncia al ser más y a la Dirección General de Trabajo para que tomen las medidas oportunas el sindicato asambleario de Sanidad ha presentado también su denuncia la Fiscalía nos hemos puesto en contacto con Satse pero ni siquiera quieren entrar a valorar esta cuestión dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

hora catorce Madrid

Voz 1434 17:40 de las otras elecciones de las del veintiséis de mayo cambio de tercio de la alcaldesa Manuela Carmena que asegura que si Madrid consigue un gobierno progresista se quedará aunque no sea alcaldesa es decir parece que estaría dispuesta a formar parte de un gobierno de coalición con otras fuerzas de izquierda mantiene eso sí Carmena que en ningún caso se va a quedar en la oposición

Voz 0393 17:59 a ganar la derecha sigue la carrera electoral en la que

Voz 1434 18:02 más Madrid además trata de compensar la falta de espacios publicitarios en la calle en la radiotelevisión pública madrileña por ser una formación de nueva creación lo último es que las papeletas de ese partido en lugar de logo llevarán una fotografía de Manuela Carmena ID Íñigo Errejón Carolina en la papeleta de Carmena va la cara

Voz 0393 18:20 Errejón y en la de Errejón Ballack cara de Carmena una decisión que la alcaldesa explica así eh bueno creo que

Voz 10 18:25 es una decisión de de el comité nuestro electoral no que considera que está

Voz 11 18:32 no menos la marca de las personas que lidera pues los candidatos

Voz 6 18:34 tras creo que es el motivo

Voz 12 18:36 y cree que le ponen alguna pega a la cita electoral cambiando

Voz 0393 18:41 en la alcaldesa dice que no pero algunos miembros de la Junta Electoral Provincial expresan sus dudas sobre esa papeleta fuentes demás Madrid explican a la SER que ante las limitaciones que les están poniendo para hacer campaña imposibilidad de participar en los debates pues no tienen otro remedio que tratar de buscar soluciones imaginativas y creativas para conseguir dicen dar visibilidad a sus candidatos Pablo Iglesias lo hizo en dos mil quince les salió bien porque eran desconocidos y consiguieron un gran resultado en las europeas aunque había una diferencia entre esa papeleta y la de ahora aquella llevaba un rostro dibujado o perfilado el líder de Podemos esto son dos fotografías reales que iban en pequeñito arriba a la derecha junto al nombre de la candidatura más Madrid

Voz 23 19:22 hola tía la nueva

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 22:07 vamos con un par de asuntos de la justicia por un lado la querella que el Partido Popular presentó contra somos Alcalá por supuestos amaños en las subvenciones a entidades afines ha sido Archive dada el juez rechaza la denuncia porque no ve indicios de delito el caso llegó a provocar que podemos expulsará del partido a los concejales y evitada la confluencia electoral SER Henares Javier Galicia

Voz 32 22:28 a las puertas de las elecciones la justicia archiva la causa de las subvenciones que en dos mil dieciséis somos Alcalá adjudicó desde el Gobierno de Alcalá de Henares a entidades locales con dinero procedente del excedente de sus sueldos entonces el Partido Popular denunció que los propios ediles habían participado en las mesas de adjudicación y al ser concedidas desde el ayuntamiento sostuvo que el destino de las ayudas fue dirigido irregularmente a entidades afines a punto de acabar la legislatura la Fiscalía no encuentra indicios de delito el juez ha atendido su petición para archivar la causa Alberto Egido y Laura Martín son dos de los concejales afectados

Voz 0698 22:58 es difícil explicárselo a todas las mismas personas a las que les ha llegado el impacto negativo de que tú has podido hacer algo malo yo creo que

Voz 1018 23:05 porque estás muy contenta nos han intentado hacer un juez

Voz 33 23:08 geopolítico y un acoso psicológico para que nos fuéramos pero bueno nos iremos y el día veintiséis de mayo pues contarnos quieren esto

Voz 32 23:14 la denuncia del PP sirvió internamente en Podemos como argumento para la expulsión de los ediles que pertenecían a la formación morada que mide desde entonces un hondo proceso de división interna la imputación provocó además que no haya habido confluencia electoral ni con Unidas Podemos ni con más Madrid hoy mismo somos Alcalá ha vuelto a pedir públicamente ambas candidaturas que se retiren para evitar la división del voto y la posible pérdida del Gobierno de Alcalá de Henares por parte de la izquierda

Voz 1434 23:36 la justicia ha admitido a trámite la denuncia que Francisco Granados presentó contra David Marjaliza por considerar que el constructor también se benefició del chivatazo de un agente de la Guardia Civil por el que ya ha sido condenado Granados pero no Marjaliza esa información les permitió a los dos destruir documentos relacionados con la trama Púnica el ex consejero tiene cita Alfonso Ojea ante el juez el próximo veintitrés de mayo

Voz 0689 23:56 sí es Francisco Granados y el guardia civil José Luis

Voz 0089 23:59 Caro Vinagre están citados ante el juez el próximo día veintitrés para detallar su denuncia por revelación de secreto contra el empresario de la Púnica David Marjaliza para el Juzgado de Instrucción número treinta de Plaza de Castilla los hechos relatados en esa denuncia presentan características que hacen sospechar de un posible delito por eso se abre procedimiento penal y por eso los denunciantes tienen que acudir ante la Justicia Granados y Caro Vinagre ya resultaron condenados por el delito de revelación de secretos cuando se demostró que el ex consejero regional recibió un soplo de Caro Vinagre para que tuviera cuidado porque la UCO le estaba investigando esa investigación tenga carácter secreto tras esa revelación varios de los investigados cambiaron sus hábitos y uno de ellos es el empresario David Marjaliza que tuvo el mismo conocimiento que Granados de

Voz 1434 24:44 las pesquisas CCOO ha presentado un informe sobre la situación de la educación en la Comunidad de Madrid denuncia que el modelo educativo creado por los gobiernos de Esperanza Aguirre es un modelo fracasado porque a pesar de ser la región más rica del país se segrega a los alumnos por su origen económico Iggy se perpetúan las diferencias entre las zonas de la región con aulas saturadas en el sur y la proliferación de conciertos con centros del norte de la capital reclaman un plan de emergencia para la creación de plazas en FP Educación Infantil también la contratación de ocho mil profesores en la próxima legislatura Enrique García

Voz 0867 25:19 el veinticinco por ciento del presupuesto en educación acaba en manos privadas el Gobierno ha destinado más de mil millones a la concertada y privada en los últimos ocho años los alumnos de la privada superan incluso a los de la pública en educación infantil de cero a tres años el cincuenta y siete por ciento de ellos está en la privada el principal motivo denuncias sindicato es la falta de plazas públicas por ello exige la creación de cien mil en agua en guarderías y treinta mil en Fort acción profesional de lo contrario se perpetúa el desequilibrio socio económico que está ligado al territorial Isabel Garmin es la responsable de Educación

Voz 1018 25:51 el sindicato situando a los dos extremos

Voz 6 25:54 en la localidad de San Sebastián de los Reyes el entorno está en el top en cuanto a resultados escolares oferta ir Parla están a la al final de ese índice todas las ciudades del sur de Madrid en el cinturón sur tiene un somos una un treinta por ciento de la unidades por encima de la ratio en todas las enseñanzas y etapas

Voz 0325 26:17 por eso reclaman la creación de ocho mil

Voz 0867 26:19 plazas de profesores en la próxima legislatura

Voz 1434 26:22 se lo hemos avanzado al principio de este Hora catorce Madrid investigadores de la Universidad Complutense han desvelado el número exacto de españoles que murieron en el campo de concentración de Mauthausen son cuatro mil cuatrocientos XXXV cuatro mil treinta cuatrocientos treinta y cinco los que murieron pero muchos más los que pasaron por allí Laura Gutiérrez

Voz 1450 26:43 siete mil quinientos treinta y dos españoles ingresaron en una Hausen entre mil novecientos cuarenta y mil novecientos cuarenta y cinco sobrevivieron poco más de tres

Voz 14 26:52 te cogían entre tres o cuatro galgos empezaban a patadas y puñetazos que eliminaban y así nos daba a conocer quiénes

Voz 13 26:59 campo mandaban ellos a pegar aún muy cuando empezaban eh envían un poco sangre venían como que para ellos aumento de viento

Voz 1450 27:08 Paco ir Ramiro escaparon vivos murieron cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco españoles su nombre apellidos fecha de nacimiento estaban en diez libros de registros que llegaron a España en mil novecientos cincuenta y dos y que nadie había consultado hasta ahora

Voz 34 27:23 cuando empiezas a ponerles nombre y apellidos ya saben la fecha del catorce déficit son muy jóvenes y sobre todo cuando empiezan a saber hermano pues hacerse una idea de lo de la tragedia

Voz 1450 27:35 el profesor Guzmán Gómez Bravo ha liderado al equipo de investigadores de la Complutense han cotejado cifras les queda aún trabajo

Voz 34 27:43 ahora hay cuatrocientas cuarenta hay tantas víctimas más que pertenecen a otros campos y que hay que sumar a Auschwitz donde estuviera

Voz 1450 27:51 la investigación les ha llevado años

hora catorce

Voz 0393 28:51 Amanda gala buenas tardes qué tal buenas tardes Cristina vamos con el Atlético de Madrid porque Godín

Voz 36 28:56 ha dicho adiós entre lágrimas el uruguayo cierra su etapa en el club colchonero tras nueve temporadas defendiendo la camiseta rojiblanca pone rumbo al Inter de Milán las seis ha despedido Diego Godín

Voz 37 29:07 son mis últimos días no te digo de Mary quería comer gaseoso que éxito se Sylvian de mi boca porque tengo a todos por el cariño ve tengo este club lo tiene crudo camiseta pues soy un hincha más pueden respeto le tengo a mi afición porque para mí es esto no es solamente un club Messi una familia una forma de vivir en casa ya difícil de actrices

Voz 1434 29:34 leonado des en su despedida el jugador del Atlético de Madrid Godín nosotros nos marchamos veintiún grados ahora mismo en el centro de la capital Illes recordamos antes de irnos que se necesitando nociones urgentes de sangre de los grupos cero positivo A positivo cero negativo les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid hasta luego

dos y media de la tarde una y media en Canarias

el oro catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 Bruselas anuncia que nuestro país abren el procedimiento de vigilancia sobre control de déficit después de una década la Comisión levanta el pie de ese mecanismo de control aunque eso no quiere decir que tengamos ya carta blanca porque la propia Comisión empeora dos décimas supervisión de déficit para este año para situarlo en el dos con tres por ciento seguida comunicaremos de nuevo con nuestra corresponsal comunitaria con Griselda Pastor

Voz 0325 30:41 Icon Óscar García les contaremos con

Voz 1018 30:43 molido la reunión entre Pedro Sánchez y Albert Rivera menos cordialidad en las formas que ayer con Pablo Casado quizá más frialdad menos tiempo apenas una hora y lo que parece un empeño decidido de de Ciudadanos de ejercer una oposición clara de entrada volver al ciento cincuenta y cinco

Voz 0040 30:58 le ofrecido como primera mano tendida al Gobierno los cincuenta y siete escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el ciento cincuenta y cinco en Catalunya si es necesario nosotros consideramos que sí que hay que requerir que hay que aplicar el ciento cincuenta por el primer paso que requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar cumplir y hacer cumplir la Constitución

Voz 1018 31:17 ayer el líder del PP no puso sobre la mesa ese planteamiento al menos no lo dijo en el encuentro posterior con los periodistas en todo caso la portavoz del guber Maris Eduard eh considera que los pasos que está dando Pedro Sánchez dos encuentros políticos de estos días no van en la línea de lo que esperábamos

Voz 6 31:32 si PP y PSOE han llegado a un acuerdo en el tema de Cataluña seguro que esto no es bueno para Cataluña y nos preocupa pues estos primeros gestos del señor Sánchez de reunirse con el Partido Popular vincular el diálogo con Cataluña a un nuevo gobierno de Cataluña en este caso saltándose la voluntad del pueblo de Cataluña que a través de las urnas decidió que quién debía gobernar este país no Hora catorce

Voz 1018 32:01 el martes siete de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes

Voz 0325 32:05 esta vez Antonio la preocupación por el empleo en una gran empresa si Arcelormittal se plantea despidos en sus plantas de Asturias por entre otras cosas el alto precio de la energía en nuestro país Teresa Ribera ministra para la transición ecológica en funciones esta mañana en la SER

Voz 0419 32:18 hemos estado intentando ver qué se puede hacer para acompañar a la industria lectura intensiva pero bueno hay que ser cuidadosos con esto no sería un error meternos en entró por precipitar medidas que no sean compatibles con embarcó comunitario

Voz 0325 32:33 además la Justicia ha confirmado la multa de cuatrocientos mil euros impuesta por el Principado a esta misma compañía por un escape de azufre en Avilés Arcelor Mittal pierde ahora mismo alrededor de un dos por ciento en Bolsa tercer fallecido otro bebé prematuro ha muerto por el efecto de la bacteria y hiela que ha provocado ya la muerte de dos recién nacidos en Barcelona esta tercera víctima ha fallecido en un hospital de Girona Luisa Carcedo ministra de Sanidad en funciones

Voz 1247 32:55 en nuestro país están sacando adelante prematuros pero bueno tenemos que recordar que estos niños son extremadamente frágiles pues bacterias que en otros no producen efectos son enfermedades graves en estos niños puede ser pueden ser mortales

Voz 0325 33:09 niegan ser violen los testigos de las defensas han seguido declarando esta mañana en el juicio del proceso independentista insisten en vincular la tensión con la presencia de la policía

Voz 38 33:17 no hubo actuaciones violentas por parte de los huesos hacia ustedes si en absoluto sin decir nada a la policía a mí me cogieron por los testículos me dejaron caer

Voz 0325 33:26 vista público en el Supremo ha fijado el veintiuno de junio para deliberar los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirmó condenas de nueve años de prisión para cinco hombres por abusar sexualmente de una chica en los Sanfermines del año dos mil dieciséis investigación la desaparición de la estudiante española el pasado uno de mayo en París ha encontrado una mochila suya con su móvil y su portátil y los agentes no descartan ninguna hipótesis incluida la de que haya desaparecido de forma voluntaria

Voz 1450 33:53 cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco es

Voz 0325 33:55 la cifra exacta de españoles que murieron en el campo de concentración de Mauthausen la han desvelado científicos de la Universidad Complutense de Madrid tras cotejar datos de distintos libros y registros uno de ellos es

Voz 0698 34:05 me gusta Gun Guthrie Maro Gómez Bravo

Voz 34 34:08 ahora hay cuatrocientas cuarenta y Kansas hicimos na que pertenecen otros campos y que hay que ir a Auschwitz donde estuviera

Voz 0325 34:17 aquí la final parece que un paso el Barcelona defiende bien Liverpool el tres cero que logró en la ida de semifinales de la Champions el partido empieza a las nueve con las bajas de Rafinha idem Belén los azulgranas mientras que los ingleses no pueden contar con Salah afirmó sino la lana ni Keita

Voz 23 34:40 su visita a Moncloa auto investido

Voz 30 34:42 como líder de la oposición ha sido un intento de erigirse en campeón de la clase media llevarse por delante a Pablo Casado el colega pepero al que ha declarado en descomposición pero de cuyas necesitaría apoyos para hacerse con los gobiernos autonómicos y municipales al Partido Socialista el más votado el veintiocho de abril de quiere unido a Podemos para combatirlo de mejor de modo que ni agua ni abstención para investir a Pedro Sánchez cuidado al ver los excesos se pagan

Voz 1018 35:15 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina en Nueva validan la técnicas al Quintana y Carlos Cala en la produce ya hablamos ya de un asunto que es recurrente cada año por estas fechas las banderas azules hasta seiscientas sesenta y nueve dan ondear en las playas y puertos de nuestro país son veintiocho menos que el año pasado con todo España sigue siendo líder mundial en este distintivo ya van

Voz 14 35:35 más de treinta años Javier Gregori así es

Voz 0882 35:38 total seiscientas hace tener banderas azules repartidas en quinientos sesenta y seis playas noventa y ocho puertos deportivos y cinco embarcaciones turísticas esto supone como decías veintiocho menos que el verano pasado cuando se alcanzó un nuevo récord Andalucía es la comunidad autónoma que más banderas ha perdido tiene dieciocho menos sobre todo en las provincias de Huelva y Málaga seguida de Canarias con siete menos por autonomías Valencia lidera el número de banderas azules seguida de Galicia Cataluña Andalucía Baleares y Canarias

Voz 1018 36:06 estamos en línea con José Ramón Sánchez Moro es el director de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor concede este esta distinción que tal como está buenas tardes

Voz 39 36:14 esta es simplemente decir que las grandes verlas concede un jurado internacional con dos agencias de Naciones Unidas iba por la ese es uno de los fundadores pero yo preside el jurado Nacional de España que analiza esa su candidatura ya una primera selección Simon sería imposible

Voz 1018 36:40 están ustedes presentes en cuarenta y cinco países quiere decir que portado tener una bandera azul es una cosa muy seria

Voz 39 36:46 pues mire en la bien la la Federación Internacional de socorrismo era hacer pertenecer a un jurado que interesante

Voz 1018 37:00 es decir que seguro que tienen ustedes el aval de Naciones Unidas

Voz 39 37:04 hombre mire usted a mi derecha a hay director general de Sostenibilidad de la Organización Mundial del Turismo la secretaria de Estado y esa persona es miembro del jurado a la que Medio Ambiente la Unesco no saben por qué incontrolados la gente pueda pensar tenemos cincuenta mil escuelas no me he equivocado cincuenta mil de sido el mundo trescientos mil euros o té verde

Voz 1018 37:43 tener una bandera azul es la mejor garantía de que una playa del puerto son plenamente limpios se defiende al cien por cien en el medio ambiente

Voz 39 37:53 vamos a ver un Bandera Azul es una campaña que es económica ecológica y social como cualquier campaña porque lo que no es económicamente viable lo que no es ecológicamente racional y lo que no es socialmente aceptable no es sostenible son tres patas de un taburete lo lo que no puede saberlo pues más es imposible nosotros nos preocupa la estabilidad con discapacidad Nos preocupa y al mismo tiempo preocupa que haya que ellos eh que la que se cumpla la Directiva de Aguas esto es un informe sobre las otras vías próximas recojan selectivamente la basura

Voz 0325 38:42 está claro

Voz 39 38:45 no hay campañas sociales o que son ambiental

Voz 1018 38:49 pues lo agradezco muchísimo su campaña en directo aquí en la Cadena Ser en Hora catorce José Ramón Sánchez Moro un saludo un año más que buenas tardes al tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 38:56 hoy tenemos algunas pequeñas novedades en nubes en el Mediterráneo compactas especialmente entre la provincia de Castellón Barcelona con mucho dejarán algunas gotas y a ratos con sol las nubes más compactas en el noroeste de la península con lluvias en general débiles en Galicia Asturias Castilla y León y norte de Extremadura aquí con ambiente más fresco la lluvias intensificará durante la tarde en las Rías Baixas en el resto del país más sol que nubes temperaturas sin grandes cambios ambiente suave el sol máximas de más de veinticinco acercándonos a los treinta en el Valle del Guadalquivir en el sudeste de la Península

Voz 2 39:41 Xuclà en que mi pieza

el ruido son las ocho las siete en Canarias de la radio

hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 43 41:30 el Antonio De Marco

Voz 23 41:32 Alba Rivera quiere marcar su propio territorio de

Voz 1018 41:35 John a Pedro Sánchez diferenciado del giro estratégico de Pablo Casado lo que pasa es que el presidente en funciones también quiere situar a cada uno en su sitio el líder de Ciudadanos le ha dedicado menos tiempo le ha cedido la rueda de prensa la sala pequeña del complejo de la Moncloa y no la del Consejo de Ministros que fue en la que ayer compareció el dirigente del Partido Popular Óscar García buenas tardes las José Antonio buenas tardes menos de una hora de reunión con gesto serio de Rivera a su llegada mensaje muy claro sobre un ciento cincuenta y cinco para Cataluña a la voz de ya además de ofrecer cuatro posibles pactos de Estado al futuro Gobierno

Voz 0325 42:03 apoyo sí pero sólo para reactivar el control estatal de Cataluña porque es que es para la investidura que Sánchez no cuente conciudadanos porque estará en la oposición

Voz 0040 42:11 yo no contestara pruebas obvias vamos a oposición posiciones que no vamos apoyará a este Gobierno no pero lo he dicho al señor Sánchez los alto a España pero en todo caso creo que una cosa es no apoyar al Gobierno ni apoyar una investidura y otra cosa es no saber que hay asuntos que están por encima de las ideologías de las siglas y los partir

Voz 0325 42:27 esos asuntos son los pactos de Estado que Rivera ha ofrecido a Sánchez y que Ciudadanos pretende liderar en el nuevo Congreso de los Diputados uno sobre educación otro sobre despoblación otro pacto sobre inmigración y un cuarto sobre terrorismo y seguridad Rivero también ha tenido

Voz 1018 42:39 los segundos en esa rueda de prensa para dar una colleja a casa

Voz 0325 42:42 sí digamos que ha sido una colleja a un poquito floja porque dice Rivera que Casado no está para las fuertes el líder de Ciudadanos ha despejado así la petición de ayer de Casado de que se abstuviera en la investidura de Sánchez

Voz 44 42:53 yo recuerdo que en su momento el Partido Socialista se ha

Voz 1018 42:58 además el corte que que queremos escuchar a Margarita Robles la ministra de Defensa que precisamente en un acto público esta mañana se refería la opción a la posibilidad de que Ciudadanos ha estuviese en la investidura de Sánchez escuchamos a la ministra

Voz 44 43:12 yo recuerdo que en su momento el partido socialista se abstuvo con el para facilitar el gobierno de Mariano Rajoy y Ciudadanos en su momento puede impulsó mucho de favorecer la gobernabilidad

Voz 1018 43:25 qué hace el Gobierno de esta reunión bueno pues si la reúne

Voz 0325 43:27 de ayer de casado con Sánchez fue para el Gobierno cordial afable y fluida la de hoy con Rivera ha sido simplemente fluida y cordial la de ayer duró más de una hora y la de hoy cuarenta minutos menos el Gobierno resalta el hecho de que se haya producido con el propósito de normalizar las relaciones institucionales el diálogo político y dice que el canal de comunicación conciudadanos era permanente por cierto que antes comen las José Antonio que Rivera ha comparecido en la sala de briefings de Moncloa es una sala de prensa sí mucho más pequeña que la que se cedió ayer a a Casado la reservada al presidente o a los Consejos de Ministros fuentes del Gobierno explican que el motivo es que los líderes de la oposición siempre han comparecido en esa sala principal así fue con el propio Sánchez y antes con Rajoy o con Rubalcaba cuando era el líder

Voz 1018 44:07 desde la oposición y luego el resto de dirigentes siempre

Voz 0325 44:10 han ido a la pequeña así que nueva prueba de distanciamiento de salas Se trata el Gobierno dice que el líder de la oposición es Pablo Casado gracias

Voz 1018 44:17 bueno pues en el PP no quieren entra muy podrá pues con esas palabras de Ribera de que bastante tiene señor casado con lo que tiene han comparecido en rueda de prensa en la calle Génova Cuca Gamarra Isabel García Tejerina responsables de la campaña para las municipales europeas y hombre vienen a decir que Rivera no debería venirse arriba Adrián Prado bueno parece que no tenemos en este momento esa comunicación con nuestro compañero Adrián Prado en la sede de el Partido Popular vamos a acercarnos ahora a Barcelona porque ha habido ya respuesta del guber a las palabras de Albert Rivera antes de tras reunirse con Pedro Sánchez sobre la necesidad de ir un ciento cincuenta y cinco ya Albert Prat

Voz 5 44:58 qué tal buenas tardes pues ir al Gobierno catalán no le sorprende la propuesta de Rivera la portavoz de la Generalitat quiere sí que se expliquen los motivos de por qué se tiene que aplicar de nuevo este artículo en Cataluña aunque los reproches más duros han ido hacia Pedro Sánchez Mary Chain pudo ha criticado que ayer PP y PSOE se pusieron de acuerdo sobre el tema catalán ha dicho a pesar de que no ha concretado qué significa este supuesto pacto

Voz 1018 45:25 gracias a Albert Radio Barcelona esa tarde a las cinco Pedro Sánchez termina las reuniones de estos días con el líder de Podemos Pablo Iglesias que salvo sorpresa de las gordas pondrá sobre la mesa su demanda de un gobierno de coalición en el que ahora mismo no está pensando el candidato a la investidura Mariela Rubio