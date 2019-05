Hora 14 (08/05/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes empezamos con noticia política de última hora noticia importante el líder del PSC Miquel Iceta será candidato a la presidencia del Senado su nombre será propuesto por el grupo mayoritario de la Cámara el PSOE noticias acaba de confirmar en los pasillos del Parlament de Catalunya donde está nuestro compañero Pau rumbo

Voz 1684 00:40 si no es lo confirman diversas fuentes socialistas Elisabetta ahora líder del grupo socialista en el Parlament de Catalunya será el nuevo presidente del Senado el mecanismo para que Iceta pase a ser senador pasa porque el ex president José Montilla al ex president de la Generalitat renuncie a su escaño en el Senado escaño que ocuparía Miquel Iceta que sería propuesto como presidente de esa Cámara Alta Iceta sucedería así a Pío García Escudero el presidente popular que ha presidido el Senado estos últimos años buses

Voz 1018 01:09 lo último Iceta hasta ahora era el portavoz del PSC en la Cámara autonómica de Cataluña en la que esta mañana la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas sea despedido del Pleno de control al president Torra con una trifulca dialéctica ya le digo una cosa señor

Voz 5 01:25 ahora se empieza desobedeciendo los tribunales fugado de la justicia

Voz 0277 01:30 no sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puig Puigdemont en esa en esa casa de los fugados de Waterloo

Voz 6 01:42 Senna que en el Arrimadas Don Soccer silenci es que ha quedado al Parlament al no res

Voz 1018 01:54 esto es lo que seguir esta mañana en el Parlament de Cataluña hasta Moyá pocas fechas para que se constituyan las nuevas cámaras nuevo Congreso el nuevo el Senado El PSOE también insiste en que quiere mantener eh para ese partido la presidencia del Congreso de los Diputados refieres en duda al proceso de negociación abierto entre su partido y podemos esto es lo que ha dicho el ministro José Luis Abad

Voz 7 02:15 lo normal es que la fuerza mayoritaria presidida al Congreso

Voz 1018 02:24 eso define medio de los tira y afloja de los negociadores para formar una nueva mayoría estable de gobierno la ONG Cáritas nos devuelve a un problema social que parece ir en aumento el número de personas que vive en el límite de la precariedad a pesar de tener trabajo según esta ONG de la Iglesia católica por tanto nada sospechosa de tener afanes revolucionarios la cifra supera ya el diez por ciento se completa con otro elemento inquietante más de la mitad de las familias en las que sólo trabaja una persona no puede cubrir sus necesidades básicas de Francisco Lorenzo ex director de Acción Social de este organismo

Voz 8 02:56 el doce por ciento de los hogares de alguien trabaja siesta en exclusión social pero hay un cuarenta por ciento más que están en cierto riesgo en cierta situación de observación porque si se añade alguna problemática nueva rápidamente dan ese paso hacia el mundo la exclusión por lo tanto el empleo hoy no supone un escudo que blinda de las problemáticas sociales no es suficientemente protector

Voz 1434 03:51 ahora ella olvidarnos del Mono Jojoy ha puesto en PRISA

Voz 9 03:53 ya que quiere que salgan porque si no salen pues la empresa se los come representa salidas para una parte de la plantilla representa movilidad es forzosos para la plantilla que se quede

Voz 10 04:10 copar John más sus eh

Voz 1018 04:14 a otro oyente a primera hora de la mañana el presidente iraní Hasan Rohani anunciaba por televisión que va ya a remitir los acuerdos nucleares firmados en dos mil quince con EEUU China Rusia Alemania Gran Bretaña Doña como respuesta al anuncio unilateral de ruptura portadas te de la Administración tram en principio noticia nuestra teniendo especiales consecuencias inquietantes en el petróleo tampoco en los mercados internacionales en las bolsas además

Voz 0202 04:39 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el cálculo de las pensiones a tiempo parcial puede ser ilegal si se demuestra que discrimina a las mujeres el Tribunal de Luxemburgo pide aclaración a la justicia española y abre la puerta a una modificación en el futuro de la legislación

Voz 0202 05:03 es una mujer ha muerto hoy un menor ha desaparecido cerca de Conil al volcar la embarcación con la que intentaban llegar a la costa debido a un golpe de mar en Lanzarote el cuerpo de un inmigrante ha sido hallado sin vida en la costa de Tinajo

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:56 buenas tardes cuatro mil cuatrocientas sesenta multas en diecisiete días primeros datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid sobre los conductores que han sido multados por entrar sin permiso en Madrid central tras muchas semanas esperándolos llegan ahora a tan sólo dos días del comienzo de la campaña electoral Inés Sabanés delegada de Movilidad

Voz 17 08:18 hacía

Voz 1434 08:36 el juez Juan Antonio Toro imputado por prevaricación y revelación de secretos en la investigación de un caso de corrupción en la Federación Española de Fútbol ha reconocido ante el juez que incorporó a esas diligencias previas otras que estaban en un procedimiento penal distinto asegura que no lo hizo con mala fe la Fiscalía pide para el quince años

Voz 1772 08:51 el sindicato de maquinistas pide a Metro que reconozca la enfermedad profesional del primer maquinista enfermo por amianto y que le indemnice este hombre de setenta años ya jubilado tiene cáncer de pulmón un tumor derivado de la exposición a este material la empresa dice no tener constancia del caso a pesar de haber sido reconocido por la Seguridad Social

Voz 1434 09:08 Expo esqueletos os Robots camareros son algunos de los principales protagonistas de la feria de robótica más importante de España hay que comenzado hoy en Madrid el stand del Ayuntamiento de la capital cuenta con uno de los robots más espectaculares una aeronave ecológica de despegue vertical y que permite saltarse los atascos

Voz 1772 09:23 quién deportes además de Rafa Nadal el madrileño Fernando Verdasco juega hoy en el Open de Tenis de Madrid se enfrenta esta noche al ruso Karen Cachao

información del tráfico vamos a la DGT María Herrero buenas tardes hola buenas tardes a esta hora encontramos complicaciones para salir de la capital por la A dos en Alcalá de Henares ha causado unos trabajos de mejora de la vía y también en esta misma carretera pero en sentido entrada a la capital hay también tráfico lento en la zona de Canillejas también problemas en la M cuarenta en el entorno de Coslada en ambos sentidos pero por lo demás en el resto de las carreteras de momento sin incidencias

Voz 1434 09:55 tráfico también en las calles de la capital centro de pantallas de la Junta mentó Charo Alcázar buenas qué tal muy buenas tardes Cristina equipos de emergencia trabajan en este momento en la Gran Vía con la calle Concepción Arenal sentido San Bernardo está cortado el carril bus Se generando ya algo de retención en la Gran Vía hay también por otro lado trabajos de asfaltado en la calle Costa Rica a la altura de la calle Paraguay sentido Castellana ahí en ese punto también se van a encontrar con tráfico muy intenso al igual que en otros puntos de la ciudad como en Raimundo

Voz 0861 10:24 Fernández Villaverde en este momento y el la entrada

Voz 1434 10:27 por la Avenida de América a cambiar un poquito el tiempo tenemos dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital muchas nubes que pueden dejar chubascos

durante semanas preguntando al Ayuntamiento de la capital sin suerte por las multas de Madrid central

Voz 6 12:47 que el otro día nos hablaron de la posibilidad de que esta semana tuviéramos primeros datos sobre sanciones a Madrid central no sé si vacas la breva o no la habitual si tienen ya cifras sobre sanciones

Voz 1434 12:58 si la oposición aprovechado todo este tiempo para acusar al equipo de gobierno municipal de tener apagadas las cámaras que deben cazar a los conductores infractores por intereses electoralistas

Voz 21 13:07 nosotros lo decimos claramente y lo dijimos hace ya dos meses dijimos no va a llegar una multa de Madrid central antes de las elecciones porque Manuela Carmena ya sabemos que utiliza a las instituciones en su beneficio sabe que la imagen es negativa para ella si se empieza a sancionar por Madrid central no está dispuesto

Voz 1434 13:22 pues han llegado esos datos oficiales de esas multas antes de que comiencen las elecciones antes de que comience la campaña electoral para las elecciones ha habido que esperar en cualquier caso hasta hoy a dos días del inicio de la campaña son datos parciales no totales pero son los primeros oficiales Se lo hemos adelantado mañana aquí en la SER según un informe del Ayuntamiento entre el dieciséis de marzo el primer día en el que se multó el uno de abril se pusieron cuatro mil cuatrocientas sesenta multas Carolina Gómez los ciento sesenta y dos conductores acceden al día a Madrid central sin poder hacerlo sin tener permiso es la media de los expedientes sancionadores que abrió el Ayuntamiento los primeros quince días de ese periodo sancionador una cifra que para la delegada de Movilidad Inés Sabanés está dentro de lo razonable

Voz 0795 14:04 el volumen de sanciones para hacer las primeras remesas yo creo que es el el el adecuado yo creo que la gente se entera o bien tienen identificado Madrid centro

Voz 1434 14:15 la oposición acusaba al equipo de gobierno de retrasar las multas por las elecciones escuchábamos Almeida hay Sabanés justifica así la demora como hay que cuidar aspectos como

Voz 0795 14:24 de nació mi otros aspectos pues hay que ser muy preciso y tener mucha precaución en beneficio de los ciudadanos a la hora de lanzar las remesas

Voz 1434 14:33 el informe incluye un balance de los primeros cinco meses de Madrid central el uso del transporte público ha aumentado un seis coma cinco por ciento en el caso de la EMT Illa contaminación se ha reducido en la plaza del Carmen un catorce por ciento

Voz 0795 14:43 teniendo en cuenta todos los condiciones condicionantes daños anteriores meses vivías esta estación ha tenido un comportamiento espectacular derivado de la aplicación de Madrid central no se produce el efecto frontera Mi en tráfico y contaminación

Voz 1434 14:59 el tráfico privado se ha reducido en Gran Vía un veinticuatro por ciento los días laborables y la oposición no se logre lo los que acusaban al Ayuntamiento de apagar las cámaras de Madrid central hoy no dice nada de las multas pero aseguran que los datos sobre reducción del tráfico de contaminación son mentira que lo saben porque tienen sus propios datos aunque no los enseñan José Luis Martínez Almeida Begoña Villa

Voz 22 15:20 pues no reducido la utilización del vehículo privado en la ciudad de Madrid no ha reducido la contaminación a la ciudad de Madrid veintidós de las veinticuatro estaciones de medición de la contaminación en la ciudad de Madrid dan peores resultados en el primer trimestre de dos mil diecinueve que en la media del primer trimestre de los ul pasa poco

Voz 1179 15:39 se nos ha que no podemos escuchar esas

Voz 1434 15:43 aclaraciones de Begoña Villacís de la candidata de Ciudadanos que como decíamos no se cree los datos cada el Ayuntamiento sobre reducción de tráfico y contaminación en Madrid central cita datos propios que no enseña que no ha remitido a los medios de comunicación la movilidad sigue siendo uno de los principales frentes de los candidatos al Ayuntamiento de Madrid que han encontrado ahora un enemigo común es vox tras el batacazo del veintiocho de abril el Partido Popular insiste en reivindicarse como el centro derecha y en presentarse como los únicos que pueden evitar la entrada de Vox en las instituciones madrileñas el PSOE Adrià arte de que si la izquierda no suma Vox estará dentro de las instituciones porque el Partido Popular no tendrá problemas en pactar con ellos vamos a escuchar a José Luis Martínez Almeida primero que esta mañana cargaba contra Vox aprovechando la propuesta que Ortega Smith hizo en el debate organizado por la serie El País esa de trasladar la fiesta del Orgullo la Casa de Campo

Voz 0605 16:35 precisamente que este tipo de ideas que sí

Voz 1171 16:37 danzan por parte de Vox y nosotros tenemos una amplia mayoría tendremos la capacidad para poder frenar las nuevo bien hemos que este esquema de actuación por parte de Vox se podría trasladar a cualquier otro evento que se celebre con regularidad o periodicidad en la ciudad de Madrid se podría tratar de hacer exactamente lo mismo

Voz 1434 16:54 Almeida participaba en un desayuno informativo a la vez que el candidato del PSOE Pepu Hernández hacia lo propio en otro ya advertía de que por mucho que ahora diga el Partido Popular sin necesitan a Vox para gobernar lo hará

Voz 16 17:06 el riesgo de que la extrema derecha forme parte o condición el nuevo Gobierno de Madrid es muy real sin embargo España lo ha demostrado al mundo que se puede parar los pies a la extrema derecha yo quiero lo mismo para Madrid por eso les quiero decir que sólo hay dos opciones de gobierno en Madrid os suma la izquierda os suman las derechas con la extrema derecha

Voz 1434 17:28 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 10 17:32 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:34 a nivel regional hoy los candidatos del PP y de Ciudadanos han coincidido en una propuesta prácticamente idéntica Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado han anunciado que si gobiernan ampliarán la línea tres de Metro para unir Villaverde en la capital con Getafe difieren en cuanto les costará la ampliación ciento ochenta millones según el PP ciento veinte según Ciudadanos

Voz 23 17:54 prolongando la línea tres la amarilla que iría en este caso desde Villaverde hasta Al-Kassar dando también una segunda vía parámetro sur de manera que todos los vecinos de la zona de Leganés y Getafe que es donde está esta estación puedan ir también a la capital al centro de Madrid

Voz 24 18:11 es el presidente de la Comunidad de Madrid entenderemos la línea tres para conectar la red de Metro a Metro Sur vamos a facilitar mucho más la movilidad a los vecinos de Getafe

Voz 1434 18:21 en la misma línea que su candidato municipal se ha pronunciado el aspirante del PSOE a gobernar la Comunidad sólo que Ángel Gabilondo insta directamente a Ciudadanos a abstenerse sino apoyar en una eventual investidura de Ángel Gabilondo como presidente para evitar que la extrema derecha tenga influencia en el Gobierno regional

Voz 1018 18:38 la pregunta sería una buena pregunta para ciudadanos estarían dispuestos a apoyar o abstenerse e gobierno socialista para que no fuera decisivo así de que era pero quién va mutilar quién va a tener la responsabilidad de buscar una mayoría

Voz 1434 18:59 Ángel Gabilondo que cuenta ya con el apoyo de más de trescientos profesionales y artistas de la región que han firmado manifiesto en el que muestran su convicción de que es necesario un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid y que ese cambio debe estar liderado por el candidato socialista los firmantes quieren sumar más apoyos entre la sociedad madrileña para eso van a celebrar un acto un encuentro esta tarde en el Círculo de Bellas Artes a partir de las siete y media por cierto que ya hay fecha para el debate entre los candidatos a la Comunidad en la radio televisión pública madrileña va a ser el domingo diecinueve de mayo en Tele Madrid eh será a las diez de la noche el deja el debate definitivo en cualquier caso

Voz 1179 19:38 al día siguiente el organizado por

Voz 1434 19:40 la Cadena SER y el diario El País

Voz 26 19:46 es tan deprisa a usar mis superpoderes

Voz 13 19:49 adiós a tus te

Voz 26 19:51 es de compra en el hipermercado Leclerc para comprar todo el mejor precio

Voz 27 19:56 vuelven los superpoderes de compra Haile Craig donde cada día defender ahorrado

Voz 28 20:02 Camila la nos sorprende con su nueva novela una jaula de la venganza de una mujer bella rompe con el pasado y descubre la una jaula de oro de Camilla la publicado

Voz 0277 20:19 no cariño esta ola dejamos ya tenían que no amor que se maneja eh

Voz 29 20:26 las tías Gloria lleva dos años y medio sabiendo lo que ser madre tú puedes empezar hoy pide cita en Ibi punto es o llama al novecientos ochocientos

Voz 30 20:33 veintisiete trescientos IBI líder mundial en medicina reproductiva todo empieza Antic todo

Voz 13 20:38 en Ibi

Voz 31 20:39 mi hoy concierto de piano de Chaikovski interpretado por Alexey Godín dirigido por Vladimir fetos Seller jueves nueve de mayo a las siete y media en el Auditorio Nacional entradas en taquilla y la Filarmónica punto

Voz 29 21:00 si eres de los que saben aprovechar el momento no dejes escapar la nueva paradores de primavera del siete al catorce de mayo reserva tu para actor desde sólo setenta y cinco euros noche en habitación doble disfruta de vacaciones al mejor precio entra en parador punto es ir eligen

Voz 18 21:19 tú yo ahora con Axa tienes un veinticinco por ciento de descuento en tu seguro de salud y eso hace que también pueda ser un veinticinco por ciento más valiente y además

Voz 32 21:31 con tu seguro de salud e incluimos cobertura dental gratis entran Axa pudo es o visitan nuestras oficinas consulta

Voz 13 21:37 en Axa punto es

Voz 33 21:40 la iglesia el festival Noches del Botánico disfruta este verano al aire libre de tus artistas favoritos

Voz 13 21:47 Allen Clark Broken los Planet Ben Harper

Voz 33 21:49 Andrés Calamaro Russian Red Ci muchos más

Voz 29 21:53 treinta y cuatro conciertos del veinte de junio el treinta y uno de julio en Madrid disfruta de la mejor música en la naturaleza información

Voz 34 22:01 la de entradas en Noches del Botánico punto com hay que esta realmente seguro para operarse de la vista Inravisión tenemos la solución más eficaz y con menos riesgo a Maris la tecnología láser más precisa del mundo miopía hay permite Pi astigmatismo vista cansa real visión Clínica Integral de Oftalmología primera visita gratuita en el novecientos novecientos quinientos veinticuatro irreal visión punto

Voz 35 22:24 la imagen de tu oficina que dice de tu negocio de ayuda con tus objetivos Office Deco te garantiza el éxito más de veinticinco años en el sector del mueble de oficina proyectos integrales personalizados Icon el mejor precio del mercado visitan nuestra exposición au solicita gratis tu catálogo Office Deco La imagen de tu oficina noventa y uno seis noventa y tres noventa y tres noventa y uno y Office Deco pum

Voz 1434 22:46 hora catorce y Madrid

Voz 10 22:48 Cristina Machado no hemos apuntó

Voz 1434 22:50 principio de este Hora catorce Madrid el Consejo de Gobierno aprobó ayer el pago de ciento noventa y tres millones de euros

Voz 1179 22:56 Grupo Quirón por los gastos que supo

Voz 1434 22:58 pondrá la atención a los pacientes de la Seguridad Social en la Fundación Jiménez Díaz a partir de junio del año que viene entre junio y diciembre un gasto a futuro que tendrá que asumir el gobierno que salga de las urnas S mayor partida que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno pero de la que el presidente Rollán no hizo ni una mención en la rueda de prensa posterior no se informó Javier Bañuelos

Voz 0861 23:19 pues no qué tal buenas tardes aprobó por la puerta de atrás sin darle ningún tipo de publicidad de echó ayer el presidente en funciones pasó de largo algo sorprendente porque fue el mayor gasto que autorizó ayer el Gobierno madrileño nada menos que ciento noventa y tres millones de euros todo ese dinero irá a parar al Grupo Quirón que gestiona la Fundación Jiménez Díaz hablamos de cincuenta y tres millones más que el año anterior una subida del treinta y ocho por ciento que la Consejería de Sanidad enmarca sólo en la subida del IPC y en el incremento salarial de la plantilla pero Sanidad no aclara otro detalle importante porque la Comunidad ha pactado con la Jiménez Díaz el pago de

Voz 0325 24:00 Julia diciembre es decir por qué hacer

Voz 0861 24:02 ahora a través de este nuevo contrato era anticipo de gasto que se va a pagar durante los primeros siete meses del nuevo Gobierno el negocio de la Fundación Jiménez Díaz es imparable desde hace años y así lo alerta de incluso la Cámara de Cuentas para hacernos una idea en dos mil catorce la Comunidad pagó cuatro millones más de lo previsto ahora pagamos cuarenta y dos veces más que entonces

Voz 1434 24:25 Joyce está celebrando el Consejo Interterritorial de Sanidad un encuentro en el que el consejero de Sanidad ha aprovechado para mostrar el malestar de la Comunidad de Madrid porque el Ministerio sólo autorizado un hospital para aplicar las terapias cartel contra la leucemia en los linfomas en adultos autorizado otro para niños y un tercero de apoyo pero sólo también para niños cuando la mayor incidencia de esta enfermedad de estas enfermedades se da en adultos no era en cualquier caso el único enfado de Ruiz Escudero Laura Marcos buenas tardes

Voz 0605 24:53 qué tal Cristina buenas tardes pues el consejero de Sanidad madrileño ha llegado a este ministerio muy molesto la verdad

Voz 1434 24:59 por la fecha inusitada de este Consejo

Voz 0605 25:01 interterritorial con el Gobierno en funciones porque ni siquiera ha recibido todavía el acta de la última reunión

Voz 1388 25:07 podemos entender que se que se aborden temas Qué

Voz 36 25:10 sean

Voz 1388 25:11 más de trámite pero bueno aprobar planes de futuro es lógico sería que el nuevo Gobierno que fuesen los mismos lo hiciese una cuestión principalmente Farmar

Voz 0605 25:20 sobre el orden del día Enrique Ruiz Escudero ha protestado porque sólo un hospital madrileño el Gregorio Marañón sea de referencia para adultos entre los diez designados en toda España a la hora de aplicar la terapia celular avanzada para enfermos de cáncer con linfomas o con leucemias según él hay cuatro hospitales madrileños que cumplen los requisitos y esta comunidad absorbe gran parte de la población de otras zonas de España

Voz 1388 25:44 me parece casi un criterio e favores fuimos al esté en contra del Oeste que es algo que que que no resulta bastante complejo de entender pero que Madrid quede sólo con un criterio poblacional por un criterio territorial que Madrid haya quedado sólo con ese centro pues también nosotros sorprendido si queremos ver las explicaciones del Ministerio

Voz 0605 26:03 en cambio la ministra de Sanidad en funciones Luisa Carcedo ha negado que esta distribución de centros sea una decisión política dice que sea valorado la experiencia

Voz 1434 26:13 la Seguridad Social ha reconocido como enfermedad laboral un caso de restos y un trabajador de Metro

Voz 1018 26:18 por su exposición al amianto es

Voz 1434 26:20 el quinto caso aunque el primero que afecta aún maquinista Elena Jiménez

Voz 0011 26:24 en este nuevo caso reconocido por la Seguridad Social el sindicato de maquinistas quiere que Metro extienda la vigilancia sanitaria

Voz 1179 26:30 a todos los trabajadores no sólo al

Voz 0011 26:33 los de mantenimiento como hasta ahora Juan Ortiz es uno de esos

Voz 1179 26:35 portavoces para que cuanto antes

Voz 0811 26:38 se diagnostique esa enfermedad pues bueno pues se puede mejorar la vida de del enfermo está claro que los trenes con amianto los túneles Si en las estaciones en las bóvedas también hay amianto que no sea eliminado muchacho ningún ninguna limpieza podrán retirar esas Ibra

Voz 0011 26:54 el trabajador afectado fue maquinista durante más de cuarenta años en metro lleva diez jubilado y está en una fase grave de la enfermedad en metro dicen que aún no les ha llegado ninguna comunicación de la Seguridad Social que tampoco han hablado con la familia del ex trabajador o con el sindicato así que no les contra no les consta el documento de la Seguridad Social al que sí hemos tenido acceso en esta redacción

Voz 1434 27:13 el juez Juan Antonio Toro imputado por prevaricación y revelación de secretos en la investigación de un caso de corrupción en la Federación Española de Fútbol se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido que incorporó a las diligencias previas de ese caso otras que estaban en un procedimiento penal distinto lo que justificaría uno de los delitos por los que ha sido acusado

Voz 0325 27:34 Alfonso Ojea buenas tardes buenas tardes Juan Antonio Toro

Voz 0089 27:36 conocido que mezcló dos investigaciones separadas de ahí el delito de prevaricación y que entregó doce tomos de esas investigaciones sobre irregularidades contables en la Federación Española de Baloncesto a una persona ajena al procedimiento de ahí también el delito de revelación de secretos dos ilícitos penales por los que la Fiscalía solicita quince años de inhabilitación como juez pero hay un dato relevante la misma Fiscalía que pide esa pena es la que no presentó recurso

Voz 1684 28:02 eso nunca contras esas decisiones del juez

Voz 0089 28:04 es decir el Ministerio Público tuvo que saber de la ilegalidad de ambas decisiones pero no se opuso fuentes judiciales han señalado a la SER que algunos de esas decisiones del juez nunca fueron comunicadas a las partes pero en todo caso entregar doce tomos a un extraño es una decisión que no se puede nunca mantener oculta el juicio ha quedado ya visto para sentencia

Voz 38 29:11 en izar la segunda sesión de entrenamiento de la semana en el Real Madrid pendientes de Benzema que ya tocaba Alony de Ramos que tiene ganas de volver a trabajar con el grupo en el Atlético de Madrid Savic y Jiménez son la única ausencia en el entrenamiento de esta mañana con miras al partido este fin de semana que será el último en casa esta temporada allí el homenaje a Godín por su despedida en el Mutua Madrid Open tendremos que esperar hasta la tarde para ver a los españoles a las cuatro y cuarto Nadal se medirá a Félix o que era al día SIM a las ocho y media Verdasco agacha novia las diez menos cuarto Ferrer a Tévez todos en dieciseisavos de final

Voz 1434 29:40 gracias Gonzalo nos marchamos dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital esperamos mucho viento hasta las nueve de la noche estamos en aviso amarillo con rachas de hasta setenta kilómetros por hora en la Comunidad es desde hasta ochenta kilómetros en la sierra hasta mañana

Voz 3 30:03 dos y media de la tarde

Voz 1018 30:04 media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 3 30:19 antes de que se produzca la de esta de esta dimensión tenemos también contra una solución por lo tanto no

Voz 39 30:26 soy de los que se resigna esperar que el paso del tiempo resuelvan los problemas Nos

Voz 0978 30:31 todos estamos convencidos que lo que conviene a Catalunya

Voz 1018 30:34 hay Dicenta será el nuevo presidente del Senado este veterano dirigente del Partido Socialista de Cataluña que en agosto cumplirá cincuenta y nueve años antes de meterse en política quiso ser químico es la persona elegida por Pedro Sánchez para situarse al frente de la Cámara Alta en la nueva legislatura el Senado es por mandato constitucional la Cámara de representación territorial de cuya mayoría absoluta dependió hace ya pues año y medio la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña seguiremos al Parlament donde ha sorprendido esta noticia que confiábamos minutos antes de las dos de la tarde analizaremos con Pablo Tallón el alcance de este movimiento político en la dirección socialista que quiere mantener también la presidencia del Congreso lo ha recordado José Luis Ábalos después de que Irene Montero dijera esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy a Pepa Bueno que Podemos quiere negociar la para ellos

Voz 1434 31:20 calma

Voz 40 31:21 el paciencia con la negociación estamos hablando de la composición de la Mesa obviamente hablamos de todas las posiciones de la mesa incluida la presidencia hombre claro hablamos de todo de las cuatro vicepresidencias las cuatro secretarías y de la presidencia alguien va a tener que ocupar la presidencia del Congreso

Voz 7 31:37 lo normal es que la fuerza mayoritaria presida el Congreso así ha sido en todos los procesos de constitución Hora catorce

Voz 1018 31:46 el miércoles ocho de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes estamos Antonio hablando

Voz 1684 31:52 empleo en Caixabank y la dirección del banco y el comité de empresa han alcanzado un acuerdo para que dos mil veintitrés trabajadores abandonen la empresa de modo pactado con distintas prima según su edad UGT apoya el acuerdo comisiones que es el sindicato mayoritario en la entidad no escuchamos a representantes de ambos sindicatos

Voz 9 32:07 para ella olvidarnos del número que ha puesto la empresa que quiere que salgan porque si no salen pues la empresa se los come representa salidas para una para una parte de la plantilla representa movilidad es forzosos para la plantilla que se queden

Voz 0325 32:21 trabajadores empobrecidos el último informe de Cáritas destaca que uno de cada diez personas que tiene trabajo en nuestro país corre riesgo de exclusión social aunque tenga un empleo pueden verse en esta situación por ejemplo por gasto siempre advertencia desde Europa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pide a España que revise el método de cálculo de las pensiones

Voz 1684 32:38 quiénes han tenido contratos a tiempo parcial considera

Voz 0325 32:40 qué puede ser discriminatorio para las mujeres que son Leyma

Voz 1684 32:43 en su mayoría de trabajadoras con ese tipo de conspira

Voz 0325 32:45 en avisó el presidente del país Modus ha dicho que en dos meses comenzarán a enriquecer uranio por encima del límite pactado en el acuerdo de dos mil quince si el resto de países firmantes no se oponen a las sanciones de Estados Unidos Israel ha dicho que no consentirá que tenga armas nucleares mientras que Rusia y China

Voz 1684 33:02 han mostrado su respaldo a Irán nueva tragedia en el estrechó una mujer ha muerto hoy un menor está desaparecido después de volcar una patera cerca de una playa de Conil en Cádiz el cuerpo de otro inmigrante ha sido localizado también en la costa de Tinajo en Lanzarote Gonzalo Vargas Llosa de ACNUR

Voz 0882 33:17 solamente clave que la Unión

Voz 41 33:19 a mí europea refuerce la capacidad de búsqueda y rescate así como puertos seguros de desembarco

Voz 0325 33:27 Tim beneficios penitenciarios va contando a la SER el Gobierno en funciones se plantea que los violadores y agresores sexuales que estén en la cárcel no puedan acceder a permisos So al tercer grado hasta que no hayan cumplido la mitad de la condena la idea causa recelos en algunos expertos como la catedrática Adela Asúa

Voz 42 33:42 es sólo una receta o populista ahora para tranquilizar y para decir que hacemos algo las penas entre cubrirse pudiese conforma humanidad confirma dictados de posibilidades de trato con el exterior porque sino vamos a que muchos

Voz 1684 33:55 plantan al Gobierno Galicia Cataluña Ceuta y Melilla no han ido al Consejo Interterritorial de Salud en protesta porque haya convocado sin que esté conformado el nuevo Ejecutivo escuchamos al consejero de Castilla y León y a la ministra en funciones o nos gusta mucho

Voz 43 34:06 a la despedida de solteros de los viernes se repitan también en el ámbito

Voz 36 34:11 pero esa medida nosotros estamos aquí para trabajar todos y cada uno de los días que estemos en este Ministerio

Voz 0325 34:16 premio a la educación gratuita el matemático ingeniero Salman Khan y su academia han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional CAM ofrece vídeos y ejercicios de matemáticas ciencia o historia de modo gratuito a más de sesenta millones de usuarios

Voz 1018 35:18 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros la feria robótica más importante de España ha comenzado en Madrid Un paisaje futurista donde pasean robot camareros enfermeros au trajes robotizados que permiten por ejemplo volver a andar es el caso de un ex esqueleto que ha dado una nueva vida a una mujer víctima de una grave lesión medular Javier Gregori

Voz 0882 35:37 doscientas empresas líderes en el mundo en robots sistemas de inteligencia artificial desde la Agencia Espacial Europea a la japonesa Jack agua participan en Madrid en la Feria de la robótica más importante de España y una de las pioneras en Europa sus nuevos robots ocupan diez mil metros cuadrados un treinta por ciento más que el año pasado y sin duda la estrella de esta cuarta edición son los sexo esqueletos porque permiten ya que Begoña por una grave lesión medular haya podido volver a andar

Voz 44 36:03 solamente ponerse de pie es una subida de adrenalina es una maravilla esa para

Voz 1434 36:08 y es fantástico yo en esta cuarta edición

Voz 0882 36:10 el Global Robot Expo también se pueden ver robots enfermeros robots recepcionistas de hotel y el último grito una aeronave ecológica de despegue vertical y que permite saltarse los hace

Voz 1018 36:20 pocos completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:24 lo que más vamos a notar esta tarde en todo el país va ser el viento se va a reforzar de Poniente del suroeste soplando fuerte

Voz 1434 36:31 gran parte del interior en puntos de montaña

Voz 0978 36:33 acumulando nubes con algo de lluvia no demasiado a tampoco en Extremadura norte de Castilla La Mancha la Comunidad de Madrid el Valle del Ebro también en el Pirineo en la vertiente sur en el resto de la Península algunos chubascos más aislados y mucho más sol en el sur del Mediterráneo también en Canarias con temperaturas que van a ser altas cerca del Mediterráneo en la Comunidad Valenciana y Murcia máximas de más de treinta grados

Voz 1018 39:10 bueno vamos a directo al Parlamento de Cataluña porque el protagonista político de esta jornada es el portavoz hasta hoy del PSC en la Cámara autonómica Miquel Iceta unos de los dirigentes políticos con más historia en la vida política de Cataluña en la vida de conjunto de nuestro país aguantó pues toda la tormenta del independentismo los momentos más duros ir por decisión parece que personal directa de Pedro Sánchez va a ser el candidato para presidir la Cámara Alta Paul rumbo qué tal en el Parlamento la tarda

Voz 1684 39:34 qué tal José Antonio bona tarda hoy esta mañana Iceta estuvo en el pleno

Voz 1018 39:37 de control al Gobierno Torra en su escaño tal cual no había ningún indicio de que poquito antes de las dos fuéramos a confirmar esta auténtica bomba informativa no

Voz 1684 39:45 pues no es una noticia que como decías no ha sorprendido prácticamente todos aquí en el Parlament Iceta ha participado con normalidad en esa sesión de control le ha preguntado a Torra por la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía después al mediodía pues pocos minutos después de que trascendiera esa noticia

Voz 0861 40:00 el propio Iceta ha abandonado el Palacio del Pardo

Voz 1684 40:02 bien por la prueba por la puerta principal sólo se han montado en una furgoneta negra con cristales tintados que se lo ha llevado el parque del éxito de ella sin tiempo de que ni tan siquiera ese formará a la típica nube de cámaras y periodistas porque realmente en ese momento nadie sabía dónde estaba Iceta así ha vivido esa noticia en cualquier caso el PSC asegura que el nombramiento esa petición como decías del propio presidente Sánchez la máquina sí el partido ya se ha puesto en marcha para gestionar el paso de Iceta del Parlament al Senado Iceta no es senador Elio pasaría por la renuncia del ex presidente José Montilla a su escaño de designación autonómica y en conseguir que en las próximas horas pues hay algún tipo de cambio en el orden del día para que el pleno puede designar Iceta como su sustituto hay pleno hoy y mañana no hay ningún otro previsto hasta el veintiuno de mayo día en que se constituyen las Cámaras alta y baja por tanto ahí es donde el PSC está destinando sus esfuerzos ahora mismo

Voz 1018 40:49 eh usted preguntará Pablo Tallón cuál es el calado político de este trasvase de Miquel Iceta de la vida de la autonomía de Cataluña al Senado a la Cámara Alta que es la que tiene la representación territorial ya que como decíamos antes es la encargada en su momento o en su caso de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco Pablo bona tarda

Voz 0325 41:05 claro bona tarda a nadie se le escapa que situar a Iceta la presidencia el Senado es en sí mismo un gesto político relevante porque supone premiar a quien ha sido uno de los máximos exponentes de la apuesta por el diálogo y también por la política de distensión en en Catalunya aquí es importante lo decías tú ahora tener en cuenta que el Senado es la Cámara donde las autonomías defienden sus intereses también sería claves en un momento dado el gol Bier no quisiera aplicar otros ciento cincuenta y cinco esto enclave podríamos decir de Política con mayúsculas pero también hay una lectura en clave de partido y es que el PSC vuelve a ser importante dentro de la familia socialista después de años complicados con malos resultados electorales Icon encendidas polémicas por ejemplo cuando los socialistas catalanes rompieron la disciplina de voto en la investidura de Rajoy pues bien el P trece vuelve a ser clave para que el PSOE siga en la Moncloa Sánchez lo premia con un cargo institucional de gran simbolismo también habrá que ver si este aterrizaje de Iceta en Madrid anticipo o no la renovación del PSC que había encontrado en él un liderazgo absoluto que nadie discutía pero que también todos asumían que tenía fecha de de caducidad en cualquier caso Sánchez apuesta por un hombre de su máxima confianza por alguien que conoce muy bien la política catalana pero que también conoce

Voz 0605 42:08 es muy muy bien la vida interna del partido

Voz 0325 42:11 no sólo del PSC sino también del PSOE y esto no es un elemento menor porque como bien sabéis el debate territorial ha tensionado en muchas ocasiones a los socialistas y ahora con Iceta la persona que fue capaz de negociar el Estatut la Declaración de Granada Barcelona lo tendremos pues como próximo presidente de

Voz 1018 42:26 ahora gracias Pablo todavía ayer mismo en efecto líder de Ciudadanos Albert Rivera pedía de nuevo la aplicación el artículo ciento cincuenta y cinco tras reunirse con Pedro Sánchez no se Óscar sí Oscar García siguen Ciudadanos ha sorprendido esta decisión de situar a Iceta al frente de la Cámara Alta

Voz 1645 42:40 no no hay demasiada sorpresa fuentes del partido de ciudadanos ven coherente el movimiento ven lógica esa elección la de ir en Ciudadanos creen que es el que lleva las riendas en el Partido Socialista es el que habló de indultos es el responsable del PSC que es el que marca el ritmo del partido en toda España por tanto dicen estas fuentes dentro de esa lógica tendrá sentido darle más responsabilidad en cualquier caso nos dicen en Ciudadanos hay muchos constitucionalistas que le han sufrido en Cataluña Éstos son los términos que utilizan por cómo se ha entregado a los

Voz 1018 43:09 de peneuvistas recesos Kart e Iceta dejará la Cámara autonómica de Cataluña también hora la hasta ahora portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas que hoy prácticamente se ha despedido de la vida autonómica en un Pleno de Control a Torra con el que ha tenido eh Pau un encontronazo bastante fuerte no

Voz 1684 43:22 si en la sesión de control todos pensamos que Inés Arrimadas era la única que estaba de despedida lógicamente isla hasta mañana jefa de la oposición lo ha hecho con liturgia Asad enzarzado por última vez de qué manera con Quim Torra aquí en el Parlament ha advertido de que puede acabar siguiendo los mismos pasos Carles Puigdemont el presidente catalán le ha respondido recordando el minuto final de Alves Rivera los recordaréis en uno de los últimos debates electorales

Voz 5 43:46 señor Torra se empieza desobedeciendo los tribunales acaba fugado de la justicia

Voz 0325 44:00 mire mire señora Arrimadas escucha un momento se oye este silencioso al Arrimadas es silencio es lo que queda de su paso por el Parlamento la nada el sustituto de Inés Arrimadas como presidente del grupo parlamentario de Ciutadans será Carlos Carrizo saque ese descarta por otro lado como candidato para unas futuras elecciones catalanas

Voz 10 44:29 más

Voz 1018 46:07 en pleno proceso negociador para formar gobierno la realidad social de nuestro país nos deja sobre la mesa algunos asuntos que deberían situarse entre las preocupaciones prioritarias e por ejemplo el riesgo de exclusión social