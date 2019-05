Hora 14 (09/05/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canal

Voz 1434 00:02 días

Voz 2 00:11 cadena SER José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes empeora la situación de Alfredo Pérez Rubalcaba el parte médico difundido por los médicos que le atienden en el hospital Puerta de Hierro de Madrid señala que su estado es de extrema gravedad tras el ictus infarto cerebral que sufrió en la tarde de ayer en su domicilio Ojea

Voz 0089 00:37 durante la madrugada la situación neurológica en efecto de Alfredo Pérez Rubalcaba ha empeorado hasta llegar al de extrema gravedad Se están presentando claros problemas respiratorios a pesar de la rápida intervención médica a la que fue sometido en la tarde de ayer en la Unidad de Ictus del hospital Puerta de Hierro las secuelas del infarto cerebral que ya sufría cuando llegó a las urgencias han comenzado a aflorar de ahí el periodo de vigilancia extrema sobre este tipo de pacientes duran T72 horas Pérez Rubalcaba sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos las próximas horas van a ser decisivas

Voz 1018 01:09 a nadie escapa la talla política la impronta personal de Alfredo Pérez Rubalcaba los deseos de recuperación de apoyo de fuerza llega antes de todos los ámbitos desde su propio partido desde la oposición Pedro Sánchez Pablo Casado

Voz 1722 01:20 todo el apoyo todo el cariño optimismo ciento el ánimo a Alfredo día a toda su familia para que entre con una pronta recuperación yo creo que además su cultura trasciende lo que es la afiliación al Partido Socialista sin duda alguna muy importante

Voz 3 01:36 no he puesto un tuit pero no o todavía con ellos espero que se recupere pronto

Voz 1018 01:41 el Rey telefoneó a primera hora la esposa del ex vicepresidente del Gobierno para desearle una recuperación inmediata ya hace unos instantes Miquel Iceta líder del PSC aspirante a la presidencia del Senado se emocionó al hablar de su como

Voz 4 01:53 en primer lugar quiero manifestar pero la preocupación con la que seguimos la evolución del compañero y amigo Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1018 02:06 Iceta ha comparecido ante los medios para defender su derecho a ser candidato a la presidencia del Senado sin aceptar presiones May se aprueba la sustitución Xanadú

Voz 0089 02:15 nunca se ha producido la sustitución del senador como pieza de cambio por otras cosas personalmente no pienso mercadear una eventual candidatura ni a presidir el Senado por otras cosas haríamos un flaco favor al Parlament a la política catalana y al Senado

Voz 1018 02:28 a lo que ya parece seguros que Ciudadanos no respaldará hay Z si su candidatura se llega a votar en la Cámara Alta la dicho Inés Arrimadas en SER Qatar

Voz 1434 02:35 una cosa es que alguna cosa es que el señor Miguel Iceta a la persona designada por el Partido Socialista cuando se haga el acuerdo global y otra cosa es que nosotros tenemos que votar al próximo presidente del Senado evidentemente no apoyaremos que Miquel Iceta pueda presidir el Senado allí en el Senado donde será una votación y cada uno presentará su propuesta

Voz 0202 02:53 así que a las CUP presentará al se propuesta Hora catorce

Voz 1018 02:59 esta medianoche empieza la campaña electoral para las municipales autonómicas europeas el día veintiséis el CIS acaba de difundir su macro encuesta de intención de voto a partir de diecisiete mil seiscientos cuarenta entrevistas personales dos titulares importantes sobre el previsible resultado en Europa y atención Madrid José María Patiño

Voz 1211 03:18 en la Comunidad de Madrid gana el PSOE y el PP se desploma en beneficio de Ciudadanos y Del Bosque entra en la Asamblea de Madrid el peso de hecho se impondría en ocho de las doce comunidades el juego gana en Canarias y en feudos del PP como decíamos en Madrid pero también en Murcia y Castilla León mantiene Extremadura y Castilla La Mancha en líneas generales el PSOE encabeza el sondeo del CIS para las europeas seguido de PP y Unidas Podemos Oriol Junqueras y Carles Puigdemont obtienen euro escaños Manuela Carmena gana en Madrid capital Jada en Barcelona aunque en disputa con esto

Voz 1018 03:50 pues aparte velados en hablaremos en directo con el presidente del CIS José Félix Tezanos que suele estar siempre rodeado de polémica aunque se acercó bastante en el barómetro de las generales al resultado final que dieron las urnas si el PP pierde la Comunidad de Madrid Pablo Casado lo tendrá más difícil para seguir al frente del partido esta mañana antes de conocer esta encuesta insistía en marcar distancias con los populismos los nacionalismos pensando en Europa

Voz 0560 04:12 es que vigilaba frente a los viejos enemigos de la libertad en palabras de Vargas Llosa otra vez el populismo el nacionalismo unos fantasmas del siglo XX reconvertido remasterizados en el siglo XXI nacionalismos que ya no son nacionales sino regionales populismos que ya no son decimonónicos sino que ahora van de nueva política digitar

Voz 0978 04:35 tras la subida del salario mínimo novecientos euros

Voz 0202 04:37 pues no ha costado un solo puesto de trabajo según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hace tres meses el Banco de España vaticinaba la destrucción de ciento veinticinco mil empleos este año

Voz 0978 04:47 el Papa Francisco firma una nueva norma que obligue a denunciar cualquier presunto abuso sexual o de poder por parte de un religioso además exige a todas las diócesis la creación de un sistema accesible para cualquiera que quiera denunciar garantizando su protección dieciséis

Voz 0202 04:59 mil quinientas cuidadoras han vuelto a cotizar a cargo del Estado durante el primer mes en que ha entrado de nuevo en vigor la medida ciento ochenta mil cuidadoras se vieron perjudicadas por el recorte establecido en tiempos del Partido Popular

Voz 0978 05:10 el representante del presidente encargado de Venezuela en España denuncia una ola de persecución sin precedentes tras la detención del número dos del Parlamento del país asegura que la vía de diálogo con Maduro está muerta

Voz 0202 05:19 la exposición que recorre cincuenta años de carrera de Pink Floyd llega a España hay diseño gráfico películas efectos instrumentos hasta trescientos cincuenta objetos relacionados con la banda la exposición sumó sólo en Londres más de cuatrocientas mil visitas

Voz 5 05:40 buenas noches

Voz 6 05:42 se puede gracias

Voz 7 05:45 qué tal el día pues ahora a descansar porque esto sabe lo que ha pasado eh

Voz 8 05:54 Ángels Barceló Hora cuando usted quiera

Voz 9 05:58 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 10 06:01 Bin ser

Voz 9 06:03 dos y seis minutos

Voz 12 06:09 la acato

Voz 6 06:09 hace Madrid Cristina Machado buenas

Voz 1434 06:13 desde la Izquierda suma en la comunidad y en el Ayuntamiento de la capital según el CIS que hemos conocido esta mañana el PSOE podría recuperar el Gobierno regional tras veinticuatro años de Ejecutivos del Partido Popular los socialistas ganarían las elecciones del veintiséis de mayo podrían gobernar con el apoyo de Podemos y Más Madrid las candidaturas de Pablo Illes desde Errejón que empatan en la capital Manuela Carmena mejoraría los resultados de dos mil quince con más de un treinta y tres por ciento de los votos y podría repetir con el único apoyo del PSOE que se mantiene como tercera fuerza aunque subiendo el Partido Popular aguanta en el segundo lugar pero perdería en el mejor de los casos seis concejales y ciudadanos experimentaría una pequeña mejoría pero seguiría siendo la cuarta fuerza vox queda como fuerza minoritaria en la

Voz 1018 07:01 comunidad y sobretodo especialmente

Voz 1434 07:03 en el Ayuntamiento de Madrid diez horas para que comience la campaña electoral en Madrid con la tradicional pegada de carteles previa que está siendo amenizada esta mañana por las ideas de algunos candidatos el aspirante de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado por ejemplo que ha rescatado del cajón un viejo proyecto que ya intentó sin éxito Esperanza Aguirre abrir el Metro veinticuatro horas los fines de semana

Voz 0771 07:26 yo no quiero ver a más jóvenes sentados en una acera a las cinco de la mañana esperando coger el metro micro quiero ver a más familias preocupadas esperando a que su hijo llega a casa os haya ocurrido montarse en el coche con el que ha de tomar una copa además insta esté jugando en la carretera y la del partido

Voz 1434 07:40 dar Isabel Díaz Ayuso que no está de acuerdo con Vox en eso de trasladar la fiesta del Orgullo a la Casa de Campo porque allí van familias es literal lo ha dicho en una entrevista en Madrid diario aunque luego no ha querido repetirlo debía de hacer es no volver a caer en errores de elecciones anteriores primero no quiero que el colectivo LGTB se convierta siempre moneda de cambio político cuando llegamos a estos escenarios pido respeto para ellos desde luego el orgullo gay con el Partido Popular ha tenido sus mayores cuotas de participación y creo que se tiene que seguir desarrollando como siempre donde sí hombre eso sí fomentando el descanso de los vecinos y la normalidad de del distrito no voy a entrar en polémicas estériles tenemos una última hora que nos llega de la justicia la Fiscalía incoa diligencias contra la alcaldesa de La Cebada después de que vecinos como nos contaba ayer Jacinto en La Ventana de Madrid hayan denunciado que les han quitado sin permiso del padrón a la vez que han empadronado en el pueblo a personas afines y lo han hecho por ejemplo en un camping que está cerrada

Voz 0092 08:38 bueno la mayoría de la gente es que no los conocen pues sea no sólo a la familia de ella si la conocemos porque su padre es un antiguo alcalde de la severa pero a al resto de de gente yo personalmente no conozco a nadie

Voz 1434 08:52 pues la fiscalía investiga ya este movimiento de la alcaldesa que era del Partido Popular se presentan estas próximas elecciones del veintiséis de mayo yo por ciudadanos Alfonso Ojea buenas tardes buenas tardes

Voz 0089 09:00 es el Ministerio Público señala en su escrito que abre esta investigación tras recibir toda la documentación que le ha enviado la Junta Electoral Provincial de Madrid en esa documentación es la alcaldesa de este municipio María Rosa García ahora en Ciudadanos y antes en el PP la que aparece como presunta responsable la Fiscalía indaga los problemas creados por eso ayuntamiento en lo que se refiere a la creación y exposición pública del censo electoral así como el posible incumplimiento el veintiocho de abril de la normativa de constitución de la Junta hay mesas electorales en esta localidad de la Sierra Norte madrileña

Voz 1434 09:33 gracias Alfonso y más noticias que apuntamos ahora en titulares con Enrique García hay Sonia Palomino

Voz 1684 09:38 la justicia abre juicio oral contra el ex alcalde de Navalcarnero al tome Santos por el pago de más de diez millones de euros por un polideportivo que no llegó a construirse ni un quince por ciento la fiscalía acusa al ex dirigente del PP de prevaricación y la acusación particular también de falsedad en documento público PSOE Unidas Podemos y Más Madrid se comprometen a impulsar en el primer pleno en la Asamblea de Madrid una Ley de vivienda basada en la que presentó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para acabar con los desahucios y fomentar la vivienda pública Partido Popular y Ciudadanos Se han vuelto a descolgar

Voz 1434 10:06 de esta iniciativa la Guardia Civil ha desmantelado una

Voz 1684 10:09 manipulación criminal especializada en robos con violencia e intimidación que actuaba en Collado Villalba asaltaban a Ciudadanos en la calle con armas y empleaban una fuerte violencia cuando las víctimas se resistían la organización estaba formada por diecisiete personas las terrazas de la Plaza Mayor estrena mobiliario desde hoy estarán acotadas con las mismas instalaciones de acero inoxidable diseño las por un mismo estudio de arquitectura las mesas y sillas serán todas iguales una nueva estética de la plaza que también incluye vegetación y cartelería nuevas deportes derbi madrileño de baloncesto entre Real Madrid hoy el Estudiantes además Rafa Nadal juega a las ocho en el Mutua en los octavos de final contra

Voz 1434 10:43 la información hora del tráfico vamos hasta la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 10:48 buenas tardes circulación totalmente despejada en todos los accesos a la capital tanto de entrada como de salida tampoco hay retenciones importantes en la ronda de circunvalación M cuarenta y M cincuenta aun así desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos no baje la guardia y por supuesto modere la veloces

Voz 1434 11:05 vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la cama

Voz 14 11:07 tal Charo Alcázar buenas tardes qué tal muy buenas tardes Cristina aquí tenemos que hablar ya de circulación intensa en la entrada por avenida de América más allá del cruce de Cartagena hasta su conexión con Francisco Silvela y allí en ese punto pero le M30 el tráfico también muy intenso en la calzada central y lateral hasta conectar con el puente de Ventas sentido sur sucede lo mismo en la parte oeste al paso por la ribera del Manzanares sentido sur

Voz 1434 11:31 diecinueve grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 11:36 después de una mañana un poco fría el sol va calentando el ambiente pero tampoco esperemos que suban demasiado las temperaturas muy parecidas las máximas a las últimas tardes alrededor o cerca mejor dicho de los veinte grados en la mayor parte de la comunidad además a medida que avance la tarde se va a reforzar el viento no sopla tan fuerte como ayer pero todavía tendremos rachas de más de cuarenta kilómetros por hora y esto hará aumentar la sensación de ambiente fresco y mañana sol con más nubes que hoy pero básicamente sol temperaturas más altas tanto las mínimas como las máximas un ascenso que será más evidente el fin de semana cuando durante las tardes va a hacer algo de calor con máximas de más de veinticinco grados

Voz 1434 12:14 comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Enrique García

Voz 16 12:23 los Teatros del Canal presentan vía Caruana Juan Sula en estado puro una coreografía sudafricana contra el miedo a vivir más que un by una cultura danzas tribales se mezclan con los ritmos más urbanos dos únicas función

Voz 1434 12:38 el vía Canarias Teatros del Canal Comunidad de Madrid

Voz 17 12:43 giro a la derecha ahí llegará a su destino provino de Madrid central que sí que para eso soy un GPS actualizado y se más que tú

Voz 18 12:53 en Madrid central tiene setenta aparcamientos con seis mil plazas para venir sin problemas sin multas con la etiqueta que tengas en tu vehículo cumpliendo siempre con la normativa de movilidad aparcamientos de Madrid en Madrid entramos todos lo

Voz 15 13:04 que más sorprende de Madrid está luce el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa porque con Cepsa hogar tienes hasta un dieciocho por ciento de descuento lúcidas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos por contratan en Cepsa hogar Puntocom el mundo más eficiente arranca surge Madrid sexta muestras de creación escénica de la Comunidad de Madrid del ocho de mayo al dos de junio con Anne Smith Julián Fuentes

Voz 19 13:32 ETA Guillermo Baker Rulo Pardo geek éxito Grume Lot colectivo Hanga no busques etiquetas las tenemos todas teatro danza Performance requeridos te vienes

Voz 12 13:45 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 13:48 en diecinueve días sabremos si el CIS de Tezanos sobre las autonómicas y municipales están certero como el de las generales según el sondeo que hemos conocido hace poco más de media hora la izquierda podría gobernar tanto en la comunidad como en la capital Javier Bañuelos buenas

Voz 15 14:03 qué tal buenas tardes el sondeo se realizó ante

Voz 1434 14:06 desde las generales entre el veintiuno de marzo y el veintitrés de abril empezamos por los datos que ha dado sobre la comunidad según este CIS el PSOE ganaría las elecciones podría gobernar con el apoyo de más Madrid de Podemos la formación de Errejón y la de Pablo Iglesias que en la Comunidad encabece Isabel Serra practicamente empatan el partido el aguantaría en segunda posición pero con muchos menos escaños Ciudadanos no consigue aquí su deseado sorpasso seguiría siendo la cuarta fuerza aunque

Voz 1468 14:32 suma escaños pincha Vox que entrarían las

Voz 1434 14:35 lea pero sin capacidad de influir si es el

Voz 0861 14:37 dibujó el tablero virtual que dejas decís el Partido Socialista se convertiría en la primera fuerza política con el veintiséis por ciento de estimación de voto Ángel Gabilondo podría gobernar sería el próximo presidente Madrid porque la suma del bloque de izquierdas les permitiría arrebatar el poder a la derecha después de veinticuatro años la suma de PSOE Podemos y Más Madrid obtendría un apoyo de del casi el cincuenta y dos por ciento es decir siete puntos más que la suma de PP Ciudadanos Vox el partido Abascal por cierto entraría por primera vez en la Asamblea de Madrid con ocho escaños en el mejor de los escenarios el gran batacazo se lo daría el PP de Isabel Díaz Ayuso que perdería entre quince y diecinueve escaños el FIS en una estimación de voto de casi el veintitrés por ciento Aun así se queda como segunda fuerza porque no hay sorpasso naranja ciudadanos a pesar de su fichaje estrella se quedaría como tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid aunque es el único grupo que según este FIS crecerían escaños subiría entre cuatro y siete diputados esta encuesta también es deja titulares el apagón de Íñigo Errejón el efecto Carmena no tira de él se quedaría por detrás de Podemos la formación morada que lidera Isabel Serra lograría diecinueve escaños uno más de los que conseguiría más Madrid lo

Voz 1434 15:51 los candidatos se resisten a hacer valoraciones de este CIS de momento sólo tenemos las de Íñigo Errejón candidato por más Madrid Isabel Serra candidata por Podemos Errejón quedaría en quinto lugar su candidatura más Madrid quedaría en quinto lugar en la Asamblea según este CIS le adelantaría por muy poquito Podemos en cuarta posición los dos son prudentes subrayan que esta encuesta se celebró antes de las elecciones generales

Voz 0246 16:16 el seis dice que Manuela Carmena Más Madrid revalidaría el Ayuntamiento de la capital de la ciudad de Madrid y que podríamos conformar un gobierno progresista indecente al frente de la Comunidad de Madrid somos muy prudentes pero a la vez con muchísima ilusión porque este CIS es anterior a las generales y sobretodo anterior a que más Madrid hayamos empezado una campaña que es ya una campaña de desborde ciudadano

Voz 1468 16:40 siempre hay que ser cautelosos con las encuestas pero parece que estamos ante la oportunidad histórica de echar al Partido Popular y conseguir un gobierno de progreso con políticas de izquierdas

Voz 1434 16:50 bueno vamos ahora con los datos del Ayuntamiento de la capital en este caso primera posición para Manuela Carmena mejoría del PSOE de Pepu Hernández los dos juntos se bastarían para gobernar en Madrid como pasaba en la Comunidad Partido Popular y Ciudadanos mantienen sus posiciones del año pasado segundo y cuarto puesto aunque los populares caen con fuerza Ciudadanos sube ligeramente luego está Vox que obtiene representación pero por los pelos Madrid En Pie de Sánchez Mato el concejal díscolo de Carmena que se quedaría fuera del Ayuntamiento Carolina Gómez buenas tardes buenas tardes Carmena aparece disparada la encuesta del CIS Más Madrid obtendría el XXXIII con ocho por ciento de los votos es casi un tres por ciento más que las últimas elecciones en segunda posición quedaría como dices el Partido Popular con el veintitrés por ciento José Luis Martínez Almeida por tanto evitaría el sorpasso de ciudadanos pero perdería más de un diez por ciento con respecto a dos mil quince remonta el partido socialista que se sitúa como tercera fuerza en la capital con el dieciocho por ciento de los votos Pepu Hernández consigue remontar el resultado del PSOE después del triunfo de Pedro Sánchez en las generales Begoña Villacís la candidata naranja no conseguiría su objetivo superar al Partido Popular Ciudadanos se quedaría como cuarta fuerza política en Madrid capital con el catorce por ciento de los votos vox conseguiría representación pero por los pelos obtendría un porcentaje de voto de cinco con ocho por ciento y el mínimo para entrar es del cinco Carlos Sánchez Mato el candidato de Madrid en pie municipalista el sector crítico de Ahora Madrid que representa al margen de Manuela Carmena con Izquierda Unida anticapitalista así bancada no obtendría representación se quedaría fuera del Ayuntamiento el CIS hacen estimación de escaños y según ese cálculo en Madrid capital Más Madrid y el PSOE conseguirían sumar mayoría para lograr una investidura se necesitan veinte escaños y aun teniendo en cuenta la horquilla más pequeña la Izquierda conseguiría sumar los socialistas y Más Madrid obtendrían treinta y un escaños la suma de Partido Popular Ciudadanos y Vox no sería suficiente para gobernar ni con la horquilla más amplia se quedarían en veintisiete escaños como mucho de momento sólo una reacción a estos datos sobre los resultados en las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid la de Pepu Hernández el candidato socialista que recalca que sólo estamos hablando de una encuesta pero una encuesta que demuestra que la izquierda está en con dice tienes de parar los pies dice Pepu Hernández al trío de Colón dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

Voz 20 19:03 luz en Madrid

Voz 1434 19:05 datos que calientan la campaña electoral que está a punto de comenzar pegada de carteles esta próxima medianoche con los candidatos acompañados en algunos casos de los líderes nacionales de sus partidos salvo Vox que mantiene el misterio todos han desvelado ya donde van a dar ese pistoletazo de

Voz 1684 19:21 Aleida Sonia Paloma y si los líderes nacionales centran sus esfuerzos en Madrid Pablo Casado estará a partir de las ocho en el acto de inicio de campaña del PP en el Templo de Debod arropando los candidatos Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida aunque no habrá pegada de carteles de los populares el PSOE no cuenta momento con Pedro Sánchez para el arranque de campaña porque el presidente del Gobierno está de viaje oficial en Rumanía y todavía no está claro si podrá llegar a tiempo así que en principio estará en su lugar el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento José Luis Ábalos acompañando a Ángel Gabilondo y a Pepu Hernández darán un mitin en la plaza Don Antonio Andrés en Vicálvaro a partir de las siete y la pegada de carteles era en la Puerta de Alcalá ya por la noche Albert Rivera también acompañará a Ignacio Aguado hoy a Begoña Villacís en la sede de Ciudadanos desde las ocho de la tarde y allí mismo será la pegada de carteles ya cerca de la medianoche por más Madrid Carmena y Errejón han elegido Orcasitas para el arranque allí estarán desde las siete y media la pegada de carteles a medianoche en la plaza de la Asociación de Orcasitas la candidata de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid Isabel Serra estará en Leganés acompañada del Secretario General de

Voz 1434 20:22 Podemos Pablo Iglesias y el coordinador de Izquierda Unida

Voz 1684 20:25 a Alberto Garzón a las diez Madrid en pie municipalista pegar a sus carteles en la plaza Puerto Rubio de Puente de Vallecas con el candidato a la Alcaldía Sánchez Mato Ibooks el misterio de Vox que ha preparado un autobús para llevar a la prensa su arranque de campaña y a la pegada de carteles pero no ha desvelado a donde irá ese autobús lo único que sabemos es que estará el líder del Partido Santiago Abascal acompañando a los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento Rocío Monasterio y Ortegas eh

Voz 1434 20:50 estamos ya en tiempo de descuento los candidatos aprovechan para hacer más anuncios es el caso de Ignacio Aguado que hoy ha sacado del cajón una vieja propuesta fallida de Esperanza Aguirre abrir el Metro veinticuatro horas los fines de semana sesenta millones de euros dice que costaría lo ha anunciado en un desayuno en el que ha sido presentado por Ángel Garrido al que no descarta como negociador con el PP en caso de que las cuentas dieran para formar gobierno Virginia Sarmiento que ayer anunciaba la ampliación de la Línea tres hoy Metro veinticuatro horas los fines de semana y así lo justifica

Voz 0771 21:19 yo no quiero ver a más jóvenes sentados en una acera a las cinco de la mañana esperando coger el metro ni quiero ver a más familias preocupadas esperando a que su hijo llega a casa os haya ocurrido montarse en el coche con alguien que a tomar una copa además insta esté jugando en la carretera

Voz 1468 21:31 también pedirá a Renfe un compromiso de puntualidad en Cercanías y promete guarderías en los hospitales públicos para profesionales y pacientes al margen de propuestas referencias al Partido Popular

Voz 0771 21:39 partido que creo que a nadie se le escapa que está en descomposición no representa una alternativa ni a Sánchez línea

Voz 6 21:45 al populismo sin embargo no tendría inconveniente no

Voz 0771 21:48 darles sintió la responsabilidad cada del que ninguna duda que vamos a unir fuerzas a menos intentando

Voz 1468 21:53 es más reconocida ante el propio Garrido que contará con él para negociar con los populares en caso de necesitarlo

Voz 15 21:58 de creen que para negociar con el Partido Popular ha habido va a ser mejor con la sacudida que provocó su marcha

Voz 0771 22:05 eh bueno puede ser habrá que preguntará al Partido Popular que siguen todavía con la rabieta no salen de la rueda de hámster no

Voz 1434 22:11 por el resto de sus adversarios señalaba literalmente que se le abren las carnes de pensar en Errejón como vicepresidente y que confía no necesitar a Vox para poder gobernar y PSOE Unidas Podemos y Más Madrid se han comprometido hoy a impulsar en el primer pleno de la Asamblea de la próxima legislatura una Leire vivienda basada la que presentó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para acabar con los desahucios y fomentar la vivienda pública Partido Popular y Ciudadanos se han vuelto a descolgar de la iniciativa Elena Jiménez hace dos años la iniciativa que comenzó hace dos años hoy Partido Socialista Unidas Podemos y Más Madrid se han comprometido a que en ese primer pleno se inicie los trámites para tener una Ley de Vivienda José Manuel Rodríguez Uribes Isabel Serra y Clara Serra

Voz 21 22:52 no deja de ser chocante sorprendente que una de las regiones más prósperas duro para carezca de una Ley de Vivienda que garantice como dice la Constitución el derecho a una vivienda de todos los madrileños

Voz 22 23:04 tienen que ver con una administración que tiene que ampliar el parque público de viviendas que es una forma precisamente de influir en los precios y las subidas abusivas de los precios del alquiler que se están produciendo que están haciendo que de media los madrileños pagan un cuarenta por ciento de su salario en el alquiler

Voz 0202 23:19 necesita movilizar vivienda vacía crear una bolsa de alquiler

Voz 1434 23:23 es asequible regular los pisos turísticos del Movimiento por la vivienda esperan que se sancione a los grandes tenedores de casas y las mantiene el vacías que haya un Observatorio de la Vivienda y sobre todo lo que apunta a la abogada de la APA Alejandra Jacinto

Voz 23 23:34 la posibilidad de que la Comunidad de Madrid sea pionera a la hora de limitar los precios

Voz 1434 23:39 máximos con batería del alquiler ya avisan además de que promoverán escraches para que los votantes del parto doce popular de ciudadanos sepan que no han apoyado la nena

Voz 10 23:55 hola tía la nueva temporada del Teatro Real vive una temporada llena de grandes títulos y pasiones con La Traviata Don Carlo La Valquiria La flauta mágica y mucho más las óperas que siempre querrán saber y las que tienes por descubrir con las grandes voces del momento la hoy Domingo Netrebko Di Donato o Camarena tres compañías referentes de la danza así es la temporada que le espera en el Teatro Real el ella tu abono entre una gran variedad de opciones ya a la venta en teatro punto es Gines

Voz 24 24:25 Camila la terna sorprende con su nueva novela una jaula de oro la venganza de una mujer bella rompe con el pasado y descubre la en una jaula de oro de Camilla la publicado por Maeva

Voz 25 24:42 no cariño eso lo dejamos ya tenían que que se parezca eh

Voz 10 24:50 Gloria lleva dos años y medio a sabiendas lo que es ser madre tú puedes empezar hoy

Voz 15 24:55 entonces Oihana el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos IBI líder mundial en medicina reproductiva todo empieza Antic todo empieza en Ibi

Voz 0861 25:02 revisión división médico estética le ofrece

Voz 26 25:05 vino hacia el rejuvenecimiento facial las técnicas más avanzadas del mundo para rejuvenecer embellecer y prevenir el envejecimiento es posible ahora es el momento con la garantía de revisión haga su primera consulta gratuita y comience el camino hacia el rejuvenecimiento en revisión novecientos novecientos quinientos veinticuatro irreal visión punto es

Voz 10 25:25 si eres de los que saben aprovechar el momento no dejes escapar la nueva paradores de primavera del siete

Voz 14 25:32 el catorce de mayo reserva tu para todos

Voz 10 25:35 desde sólo setenta y cinco euros noche en el doble disfruta de vacaciones al mejor precio entre en parador punto es hija eligen

Voz 27 25:44 tú quieres vender tu coche lo tienes bien cuidado y con las revisiones

Voz 0202 25:49 estás de suerte

Voz 28 25:51 mes en ocasión plus te pagamos hasta dos mil euros más por tu coche o casi un plus más de mil coches comprados al mes mejoramos cualquier oferta mejor precio garantizado y pago en Alcobendas Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcalá de Henares Móstoles Villaviciosa y uno casi un plus punto com

Voz 29 26:06 descubre los pacientes del doctor García de Almudena Grandes una absorbente novela de espías ahora disponible en bolsillo déjate fascinar por la historia más trepidante de Almudena Grandes Los pacientes del doctor García Jaén Maxi Tusquets

Voz 8 26:22 sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensa es seguro el piso valoremos gratis tu casa la vendemos al mejor precio contacta con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis piso punto es

Voz 30 26:34 soy Imanol Arias y quiero presentaros el coronel no tiene quién le

Voz 6 26:38 escriba de Gabriel García Márquez que protagoniza

Voz 30 26:40 eso junto a Cristina de Ibiza en el teatro Infanta Isabel de Madrid

Voz 15 26:43 venta de localidades en taquilla del teatro teatro Infanta Isabel punto es

Voz 30 26:47 mientras la carta no llega el coronel lo perderá todo menos el amor de su mujer y la dignidad el coronel

Voz 15 26:53 no tiene quién le escriba dirigido por Carlos Saura

Voz 31 26:56 ahora con Axa tienes un veinticinco por ciento de descuento en tu seguro de salud y eso hace que también pueda ser un veinticinco por ciento más

Voz 10 27:07 más con tu seguro de salud incluimos cobertura venta

Voz 32 27:09 el gratis entra Axa punto es o visita a nuestras oficinas consulta condiciones en Axa punto es

Voz 10 27:17 regresa al Festival Noches del Botánico disfruta este verano al aire libre de tus artistas favoritos Woody Allen Broken Los Planetas Ben Harper Russian Red y muchos más recta y cuatro conciertos del veinte de junio al treinta y uno de julio en Madrid disfruta de la mejor música en la naturaleza información

Voz 1018 27:36 ETA de entradas en Noches del Botánico punto com

Voz 12 27:39 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 27:42 el ex alcalde de Navalcarnero el popular Baltasar Santos empieza a acumular juicios se a mediados de abril Audiencia Provincial ordenó la apertura de juicio oral por el caso de las cuevas ahora es un juzgado de instrucción el que fija juicio oral también por el pago de más de diez millones de euros por un polideportivo del que no llegó a construirse ni un quince por ciento la fiscalía acusa al ex regidor de prevaricación ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1018 28:05 los Baltasar Santos ex alcalde de Navalcán

Voz 1478 28:07 pero por el Partido Popular será juzgado el próximo veintitrés de mayo por supuestas irregularidades en la construcción de un polideportivo que no se terminó hoy por el que el Ayuntamiento desembolsó diez millones y medio de euros el polideportivo de la estación un polideportivo fantasma cuyas obras llevan interrumpidas desde dos mil ocho se certificó hoy pagó como construido en un noventa por ciento su edificación no llega ni a un quince por ciento la jueza Teresa Álvarez de Sotomayor acuerda la apertura de juicio oral contra Santos la ex interventora municipal el antiguo ingeniero técnico municipal el director de la obra la magistrada también requiere a los acusados para que presten fianza solidaria de diez millones y medio de euros par asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso penal la Fiscalía acusa a Baltasar Santos de un delito continuado de prevaricación pide una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público desde la acusación particular consideran que Santos es responsable de los delitos de prevaricación falsedad en documento oficial malversación y fraude y solicita una pena de seis años y un mes de prisión e inhabilitación absoluta de quince años

Voz 1509 29:14 y terminamos con los deportes Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes hoy a las nueve y media de la noche tendremos derbi madrileño en la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Estudiantes partido clave para ambos equipos el Madrid luchará por conseguir el liderato y el Estudiantes peleará por no descender en el Mutua Madrid Open Nadal se enfrentará en octavos de final a partir de las ocho de la tarde y un último apunte en el mundo de fútbol el Real Madrid se está entrenando en estos momentos pero con la mente puesta en las salidas del club al noche contamos en El Larguero que Marcos Llorente se ha ofrecido al Atlético de Madrid pero los del Cholo le han dicho que si no se va a Rodrigo no tienen sitio

Voz 1434 29:46 gracias hacía nos marchamos diecinueve grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid hoy con el inicio de campaña vamos a estar en los mítines con los que los partidos dan comienza esa campaña hasta aloja

Voz 33 30:06 buenos

Voz 2 30:07 en una y media en Canarias el de que a mí me Estir ahora que esto no se José Antonio Marcos

Voz 1018 30:21 el Partido Popular puede perder la joya de la corona el Gobierno de la Comunidad de Madrid Simó día veintiséis el CIS vaticina un vuelco político en la presidenta autonómica ha sido referente desde hace más de veinticinco años para las políticas del PP pero no sólo eso también puede perder otras comunidades emblemáticas como Castilla y León o La Rioja el PSOE se perfila como la fuerza más votada puede ganar en todas las comunidades a las que hay elecciones salvo en la Cantabria de Reyal el futuro de Pablo Casado como líder de PP depende en buena medida de lo que digan las urnas dentro de un par de semanas hablaremos enseguida con José Félix Tezanos que es el presidente del CIS y con la ayuda de José María Patiño les contaremos que perfil dibuja este barómetro a partir de una muestra de diecisiete mil seiscientas cuarenta y una personas elaborada antes de las elecciones generales del mes de abril estamos además muy pendientes de la evolución de Alfredo Pérez Rubalcaba probablemente el político con una trayectoria más dilatada más importante de nuestro país su estado empeora Alfonso Ojea

Voz 0089 31:20 así en las próximas horas van a ser decisivas para la evolución neurológica de Alfredo Pérez Rubalcaba su estado es ahora de extrema gravedad ha empeorado desde esta pasada madrugada a pesar de que el cateterismo al que fue sometido ayer por la tarde fue un éxito logró en efecto disolver el trombo que se había alojado en su cerebro el exministro ministro prior permanece ingresado en la Unidad de Ictus del hospital Puerta de Hierro de Madrid pero se han presentado problemas respiratorios muy preocupantes de ahí es estado médico

Voz 1018 31:49 co de extrema gravedad desde el Rey ha representante de todos los ámbitos de la vida pública se traslada mensajes de apoyo de fuerza buenos deseos al ex vicepresidente del Gobierno escuchamos a Pedro Sánchez a Pablo Casado a José Manuel Villegas

Voz 1722 32:00 todo el apoyo todo el cariño Isma ella ciento el ánimo a Alfredo y a toda su familia para que me encuentre o una pronta recuperación yo creo que además su figura trasciende lo que es la afiliación al Partido Socialista sin duda alguna muy importante

Voz 3 32:16 estaba dispuesto un tuit pero no hablo talla con ellos espero que se recupere pronto desde

Voz 1089 32:20 aquí desde luego el máximo respeto ante una situación complicada mensaje de apoyo tanto a él como a sus allegados

Voz 0978 32:29 los amigos y familiares Hora catorce puedes nueve de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes qué tal tardes seguimos hablando de Iceta IES nada Antoni si el dirigente de los socialistas catalanes defiende su candidatura a presidir el Senado el resto de partidos no asegura que vaya a apoyar la escuchamos a Iceta a Inés Arrimadas Tsartas

Voz 0089 32:48 no pensó enmarcada ya no pienso mercadear una eventual candidatura mía presidir el Senado por otras cosas

Voz 1434 32:54 Sarkozy y otra cosa es que nosotros tenemos que votar al próximo presidente del Senado evidentemente no apoyaremos que Miquel Iceta pueda presidir el Senado antes ya hace tiempo que hemos abandonado eso de pagar por adelantado votar gran

Voz 1018 33:07 tras las cosas Kansas ni un puesto de trabajo

Voz 0978 33:10 frente a lo que han sostenido el Banco de España o dirigentes de derecha a la Autoridad Fiscal Independiente asegura que la subida del Salario Mínimo no ha costado ni un empleo alerta también de que hay empresarios que están haciendo trabajar más horas a quiénes cobran ese salario del Estado vuelve a Agag se lo estamos contando en la SER el Estado ha vuelto a abonar las cotizaciones a la Seguridad Social de más de dieciséis mil cuidadoras de familiares dependientes que eliminó el Gobierno de Rajoy una de ellas es Lucía

Voz 34 33:33 muchos de nosotros hemos tenido que dejar de trabajar para cuidar a nuestros familiares pasarán los años y por lo menos tendremos derecho a una jubilación

Voz 0978 33:43 pues realizan trabajo sólo a nivel interno el Papa ha firmado la norma que obligará a cada diócesis a establecer un mecanismo interno para denunciar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia no obliga a acudir a la Justicia Luis Argüello portavoz de la Conferencia Episcopal Manuel Hurtado víctima de abusos en la abadía de Montserrat

Voz 6 33:59 hemos de establecer los procedimientos adecuados para atender las denuncias sobre posibles casos de abusos no

Voz 35 34:06 preocupa especialmente que no haya la obligación de denunciar a la justicia civil

Voz 0202 34:10 lo que treinta años de crisis no son enseñado

Voz 35 34:12 es es incapaz investigarse asimismo advertencia para

Voz 0978 34:15 todo el mundo El representante de Juan Guaidó en España pide a diversos organismos internacionales empezando por Naciones Unidas que tomen nota de la deriva del régimen de Maduro después de la detención del vicepresidente de la Asamblea venezolana es Antonia Carrie

Voz 36 34:32 España ha reconocido como legítimo al asturiano del presidente Juan Guaidó eh que conozcan esta situación como bien tenga salvo Lanzarote

Voz 0978 34:43 Corea del Norte ha vuelto a lanzar misiles de corto alcance lo ha detectado su vecino del sur apenas cinco días después de que lanzara este tipo de proyectiles Corea del Norte está usando está volviendo a lanzar este tipo de misiles después de que terminar sin éxito la última cumbre mantenida entre Kim Jon unido en alta el tema esperanza del Valencia es el único representante español que queda en competiciones europeas y debe remontar hoy el tres uno que le endosó el Arsenal en la ida de las semifinales de la Europa League la otra semifinal la juega en el Chelsea el Eintracht de Frankfurt empataron a uno en la ida

Voz 2 35:11 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1211 35:15 José Antonio telegrama es para Miquel Iceta señor Primer Secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña ayer se supo que tiene todas las comparecencias de Pedro Sánchez para ser elegido presidente del Senado en la sesión del martes día veinte

Voz 6 35:30 la mayoría obediente que tienen

Voz 1211 35:31 sus conmilitones lo garantiza a salvo del pequeño detalle de que antes haya sido designado senador por el Parlament de Cataluña ni ERC ni Junts pel CAP darán facilidades tiros de Ciudadanos tampoco en todo caso su pretensión de compatibilizar la presidencia del Senado con la portavocía en la Cámara catalana y sus cargos en el PSC es al menos excéntrica

Voz 1018 35:58 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y en este Día de Europa el Rey ha entregado en Yuste un año más el premio carros quinto una apuesta por un proyecto europeo de verdad información de José Luis Hernández

Voz 37 36:12 el Rey Felipe VI esos palabras durante la entrega el Premio Europeo Carlos ciento uno de los mayores galardones a la construcción europea ha abogado por continuar el camino europeísta no sólo en el Día de Europa sino cada uno de los días

Voz 1211 36:22 en Europa la construimos entre todos

Voz 0623 36:25 día a día desde aquí desde España desde esta tierra extremeña seguimos y seguiremos empeñados en ello en lograr una verdadera se yp para los ciudadanos para que siga siendo faro in luz de cultura y espacio de libertad igualdad paz

Voz 37 36:44 defensa de la unidad que ha remarcado también el secretario general del Consejo de Europa que ha recogido el premio en nombre de los itinerarios culturales europeos dos XXXVIII caninos que a lo largo de los siglos ha sido la manera de comunicar las personas las ideas y las noticias unos itinerarios europeos que comenzaron con el reconocimiento del Camino de Santiago

Voz 0978 36:59 como CRAM camino de Europa y el tiempo La Presse

Voz 1018 37:02 visión parece que llega el calor Jordi Carbó

Voz 0978 37:04 a lo largo de la tarde la lluvia si va a intensificar en Galicia a la que se irá extendiendo a gran parte del Cantábrico era de manera más aislada en Castilla y León también al norte de Extremadura o La Rioja cerca de los Pirineos los chubascos también pueden ser intensos aquí con ambiente fresco muchas más horas de sol en el sur y este peninsular también en Baleares y Canarias con temperaturas en general un poco más bajas que ayer pero aún así cerca del Mediterráneo especialmente Murcia y la Comunidad Valenciana máximas cercanas a los treinta grados

Voz 15 37:38 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista coros

Voz 38 37:42 Duarte traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 39 37:47 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua

Voz 15 37:57 culta condiciones embudo apuntó es cuando tienes las cimas de este año y lo primero que piensas es venga a donde hacemos la despedida

Voz 40 38:05 sí difiere sentirte vivos piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran ambiguos punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y vivo

Voz 15 38:18 nada puede compararse a lo que sientes Puerto equipo

Voz 10 38:22 hasta qué piensas en lo que se siente en un casoplón con una piscina olímpica de agua mineral con gas y le dices que lo sientes a tu equipo porque acabas de ponerle que pierde en la quiniela el todo por el bote de un millón ochocientos mil euros que tras esta jornada perdón a los porque sabe lo que hace la quiniela la apuesta deportiva que hace millonarios

Voz 38 38:40 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 41 38:44 el Día sin IVA de Media Mark creen dijo un día perdió tres mil así viven televisores y electrodomésticos Crazy Joe te los mejores productos y del veintiocho por ciento de IVA sólo hasta el sábado en tu punto es

Voz 15 38:59 pide ahora tu préstamo en virus y te lo transferían en quince minutos entra ya en vivo punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos disiente Termibus

Voz 12 39:09 el catorce José Antonio Marco

Voz 15 39:12 a pocas horas para el comienzo de la campaña de las municipales

Voz 1018 39:14 autonómicas y europeas del día veintiséis el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas ha difundido su macroencuesta con cocina incluida a partir de diecisiete mil seiscientos cuarenta y una entrevistas directas personales realizadas antes de las elecciones generales del pasado veintiocho de abril y que deja varios titulares seguramente los más impactantes pasan por Europa y quizá sobre todo Madrid José María Patiño buenas tardes horas tarde a ver si contraen una sala de cifras para quedarnos con lo fundamental en un primer enunciado habría que subrayar que pinta mal para el PP que puede perder la Comunidad de Madrid el Gobierno quizá más emblemático de cuantos están en juego el día veintiséis en nuestro país

Voz 1211 39:51 sí en efecto el PP baja de los cuarenta y ocho diputados actuales a entre veintinueve XXXIII Madrid sube ciudadanos como tercera fuerza en esta Comunidad de Madrid mientras que Unidas Podemos acusa a la escisión de Rejón y ambas candidaturas se disputan la cuarta plaza Vox obtendría entre seis y ocho diputados regionales lo que supondría su mejor resultado según el CIS en estas elecciones autonómicas donde sólo entraría seguro en cuatro de las doce comunidades el juego estarían duda en otras tres el PSOE sería en cualquier caso José Antonio el gran ganador de estas autonómicas porque se impondría en diez comunidades autónomas algunas de ellas feudos del PP además de Madrid que ya hemos comentado Murcia y Castilla León los socialistas Se mantienen en Castilla La Mancha y Extremadura he vuelven a ganar en Baleares y Canarias Ciudadanos es proporcionalmente la formación que experimenta una mejor subido la mayor subida en todas las comunidades en juego salvo en Asturias donde baja todo ello

Voz 1684 40:48 por supuesto a costa del PP por uno

Voz 1211 40:51 mientras en Madrid capital ganaría la formación de Manuela Carmena que podría apoyarse en el PSOE para una mayoría de izquierdas entre Vox entre Vox en este Ayuntamiento pero no es suficiente para que PP y Ciudadanos sumen en Barcelona Ada Colau mantiene la primera posición aunque muy reñida con Esquerra mientras que PSC PDK y la candidatura de Manuel Valls pelean por la tercera posición el PSOE además a José Antonio revalidaría la alcaldía de

Voz 1018 41:17 Sevilla o sea que el PSOE puede ser el partido más votado en diez de las doce comunidades autónomas en las que hay elecciones el día veintiséis lo de Europa Patiño también pinta bien para el PSOE que se llevaría el mayor pellizco de los cincuenta y cuatro que corresponden a nuestro país en el Parlamento de Estrasburgo si este sondeo también ofrece la victoria

Voz 1211 41:33 al PSOE en las europeas con entre diecisiete dieciocho eurodiputados frente a los catorce dos mil catorce El PP también baja de dieciséis a once o doce mientras que Ciudadanos y Unidas Podemos se disputa en el tercer puesto por la subida del primero la subida del partido de Albert Rivera y el descenso del segundo con expectativas de obtener ambas en torno a los ocho escaños en Estrasburgo novedad también Carles Puigdemont contendría a su escaño en solitario mientras que Oriol Junqueras estaría acompañado de otros dos eurodiputados y la coalición nacionalista encabezada por el PNV subiría de uno a tres escaños Por último José Antonio un tercio de los votantes aún no sabe qué votará en estas elecciones europeas

Voz 0771 42:12 esa indecisión se mueve en torno al treinta porfió

Voz 1211 42:15 tanto en los sondeos realizados en las comunidades autónomas en Madrid capital esa indecisión baja sin embargo por contra a menos del veinte por ciento

Voz 1018 42:23 Viajes Patiño veremos que dicen al final las urnas ahora mismo tenemos ya las primeras reacciones políticas alguna indirecta desde el Partido Popular hombre el futuro decíamos antes de Pablo Casado depende en buena medida de resultado de lo que pase el día veintiséis en las municipales en las autonómicas en las europeas el líder gallego Alberto Núñez Feijóo sea limitado esta mañana a pedir unidad bueno pues luego a ver qué pasa

Voz 6 42:44 o Partido Popular de una oportunidad de de superar estos resultados darse es decir para eso pasa por un requisito Un Partido Popular unido

Voz 1018 42:56 supera el resultado de las generales siempre que el Partido Popular permanezca unido desde Ciudadanos José Manuel Villegas parece que no se cree estos datos

Voz 1089 43:03 una encuesta de la verdad que no tiene ni pies ni ni cabeza si el margen de error sobre ciudadanos es el mismo que el que tuvo la encuesta de generales pues Ciudadanos está en condiciones de ganar las elecciones europeas sin duda disputarle la victoria a Sánchez en muchas muchas comunidades

Voz 1018 43:22 la risa que escucharon ustedes de fondo corresponde a Félix

Voz 14 43:24 tres José Félix Tezanos buenas tardes buenas tardes este barómetro vuelve a poner digamos en tela de juicio su credibilidad escuchábamos lo que decía

Voz 1018 43:33 el representante de Ciudadanos en las elecciones de abril usted gustó bastante el resultado esta encuesta que estamos comentando tiene un muestreo mayor por tanto el principio es más fiable es aséptica técnicamente es lo que hay

Voz 42 43:45 tal cual hombre eh aunque sea digamos un muestreo superior no es el el el muestreo digamos óptimo con los márgenes teóricos de reducidos eso no se obligaría a hacer más de veinticinco mil entrevistas algunas de las comunidades autónomas en un número de entrevistas más reducidos esa eso solamente aproximativas no es desde luego claro yo la observación que siempre hago con las encuestas es que es una foto fija de un momento que tenemos todavía pendiente la campaña electoral evaluar cuál fue el efecto de la de la resultados de las

Voz 14 44:18 en general hoy porque el trabajo de campo se realizó antes de las elecciones generales Garbo no sería malo hacerlo después

Voz 42 44:24 sin duda el trabajo de campo de este estudio son cerca de treinta días es una de estudio de mucha magnitud porque son cuatro cuatro estudios distintos en uno en en uno mismo y ha tardado cerca de un mes sin efectuarse entonces no había plazo entre unas elecciones y otras venían detrás entonces era la única manera de hacerla entonces e hizo digamos muy cercana a la fecha de la votación pero es cierto que la votación el resultado de las elecciones puede dar lugar a desplazamientos de votos en función de lo que ha ocurrido no

Voz 14 44:52 desplazamientos

Voz 42 44:52 qué sentido pues probablemente pues habrá un mayor sentido de voto útil y hay personas que se ubicarán mejor sabrán quién

Voz 14 45:00 ganó realmente no ganó entonces sí que

Voz 42 45:03 de acuerdo a su ideología debe favorecer más o menos

Voz 14 45:06 a ese voto útil debería ir en su mayor parte al PSOE

Voz 42 45:09 pues se hoy probablemente al partido que más votos obtuvo también en la derecha no

Voz 14 45:12 era el peso

Voz 42 45:13 al PSOE y probablemente quizás al PP algún caso pero editor más también en el caso de las elecciones municipales y autonómicas influyen mucho los líderes regionales y locales no entonces hay personas con Lydia Bosch a alcalde si siente seguridad candidatos que tiene mucha personalidad no entonces eso también da lugar a desplazamientos al menos de votos