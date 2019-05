Hora 14 (10/05/2019)

Voz 1179 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes quién nos lo iba a decir vuelve Rajoy que vuelve a tope cómo cambian las cosas en el Partido Popular corresponsal desde la campaña del día veintiséis han programado dos actos hoy mismo con el ex presidente del Gobierno ya han aparcado al otro ex presidente José María Aznar pensando quizá que lo del giro al centro no cuadra mucho con su mensaje sobre la derechista cobarde Rajoy participará mismo en el primero de esos actos en Zamora ISE ha detenido a parar durante bastantes minutos en contra de lo que suele ser habitual en él con los periodistas muy diplomático los términos

Voz 1487 00:52 el PP siempre ha estado en el mismo sitio al mismo sitio pues hemos ganado elecciones en unas ocasiones en otras las hemos perdido pero somos una gran fuerza política el mayor partido España formamos parte del Partido Popular Europeo ya desde hace mucho tiempo y nuestra forma de gobernar es conocida por la gente porque ya lo hemos hecho en todo caso este primer

Voz 1018 01:16 día de campaña está marcado condicionado por los problemas de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba el presidente del Gobierno ha suspendido el acto previsto para esta tarde en Cataluña Rubalcaba continúa hospitalizado en Madrid sin novedades conocida Nicolás Castellano

Voz 1620 01:29 buenas tardes lo que podemos contar hasta ahora es que desde primera hora de la mañana a Pilar Goya permanece junto a su marido que continúa en la unidad de cuidados intensivos en estado de extrema gravedad según ha reiterado a medio día Goyo Martínez amigo íntimo de la familia y compañeros del PSOE que ha querido agradecer todos los apoyos recibidos por aquí siguen pasando personalidades de la clase política de Ángel Gabilondo Josep Borrell que acaban de entrar a ex compañeros de gabinete Rubalcaba como Valeriano Gómez José Blanco Beatriz Corredor el Defensor del Pueblo Fernández Marugán o el ex ministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz quien ha asegurado que la política española de los últimos treinta años no se puede entender

Voz 1018 02:07 lamentablemente un grupo de indeseables de dado boicotear un acto de campaña en Manresa de Inés Arrimadas y Albert Rivera

Voz 3 02:17 es un orgullo empezar aquí la campaña Yo soy catalán mes cabo usted usted no las respeta

Voz 1018 02:25 el CEO catalán ha difundido su barómetro demoscópico según el cual por vez primera desde la consulta ilegal del uno de octubre son más los que no quieren la independencia kilos que la defienden por una distancia de poco más de un punto Illa es oficial definitivo el debate en el Parlament para elegir como senador socialista Miquel Iceta aspirante a la presidencia de la Cámara Alta cambia de fecha Pablo Tallón

Voz 1673 02:44 sí Roger Torrent acaba de convocar ahora mismo el pleno para el jueves de la semana que viene con lo cual no va a coincidir con la declaración judicial del presiden Torra será a las nueve y cuarto aunque ahora mismo los socialistas no tienen garantizado el apoyo para que esta votación salga adelante de hecho sólo cuenta con el sí de los comunes de los socialistas antes habrá un formalismo que reunir la comisión del diputado para dictaminar si Z cumple uno todos los requisitos para ser senador en el explica esta

Voz 1018 03:08 vaya electoral recién comenzada las emisoras de la Cadena SER les ofrecen hoy una veintena de debates entre candidatos a ayuntamientos y comunidades autónomas como ejemplo

Voz 1410 03:17 el que sea vivido hace unos minutos en Murcia

Voz 0976 03:19 hemos frenar las privatizaciones las políticas públicas la Educación la Sanidad que podemos devolver la dignidad fondo público conmigo como presidente sólo si va a ser siquiera

Voz 4 03:32 presidenta de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para abrir una nueva etapa abrir ventanas y puertas y que entre la brisa del sentido común

Voz 0976 03:42 pero nuestro objetivo los socialistas de la región es conseguir una región en la que nadie se quede atrás y sacar a la región de la lista de las veinte Regiones de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza y exclusión social

Voz 1018 03:55 si la sorpresa a Manuela Carmena aspirante a repetir como alcaldesa de Madrid por más Madrid se suma a quienes creen que la ciudad puede volver a apostar para ser sede de unos Juegos Olímpicos

Voz 1410 04:04 pues sí no yo creo que podría ser tentador y hay que ver las posibilidades que tendríamos pero por qué no

Voz 0202 04:11 además detenido en el aeropuerto de Alicante el presunto asesino de la última víctima mortal de la violencia machista ya tenía cuarenta y dos años ya ha sido hallada desnuda sobre la cama con una rosa sobre el pecho había denunciado a su pareja por malos tratos pero las medidas de protección decretadas en su día ya no estaba vigente

Voz 1673 04:27 la primera revolución terapéutica pública para los enfermos con leucemias agudas linfomas estará lista antes de que termine el año estos medicamentos personalizados aumentan un sesenta y seis por ciento la supervivencia es cinco veces más baratos que los tratamientos privar

Voz 4 04:40 la empresa francesa que gestiona el Gucci cierra

Voz 0202 04:42 acuerdo con la Hacienda italiana a la que va a abonar más de mil doscientos millones de euros es el mayor pacto de la historia del fisco de ese país con un solo pagador la marca de lujo estaba acusada de evadir impuestos

Voz 1673 04:52 en anuncia que habrá respuesta a la última subida de aranceles de hasta el veinticinco por ciento firmada por Donald Trump y que ya está en vigor los mercados europeos real

Voz 1410 05:00 pero de momento con números verdes el selectivo español

Voz 1673 05:02 Emma cinco décimas camino de recuperar los mil doscientos puntos

Voz 0202 05:05 Penélope Cruz va a recibir el Premio Donostia del Festival de San Sebastián el próximo mes de septiembre como homenaje a toda su carrera sólo otros tres españoles han recibido este galardón hasta ahora Paco Rabal Antonio Banderas Carmen Maura

Voz 0861 05:38 hora que ató

Voz 1434 05:39 dice Madrid Cristina Machado buenas tardes comienza la batalla por el veintiséis cm y Manuela Carmena afila las uñas nunca hasta ahora había sido tan contundente al criticar al que fue uno de esos concejales estrella hasta que lo apartó del cargo habla de Carlos Sánchez Mato el ex titular de Hacienda que consiguió reducir la deuda pero también que el Ministerio interviniera las cuentas de la ayuda

Voz 4 06:01 una cosa es la valentía y otra la temeridad la valentía es llegar hasta al final todo el continente lo positivo que puede tener una legislación nunca negarla porque eso es temerario estuvimos en un Reese de tener algún problema por temeridad es decir valentía así temeridad nunca Sánchez

Voz 1434 06:19 te mato ahora rival de Carmena por Madrid en pie inaugura esta tarde la ronda de entrevistas que vamos a hacer en La Ventana de Madrid con todos los candidatos primer día de campaña el candidato del PP en la capital José Luis Martínez Almeida acusa a la alcaldesa de copiar la idea

Voz 7 06:34 Manuela Carmena ha anunciado esta mañana que está estudiando bonificar el IBI de aquellas personas que saquen al mercado arrendamiento su viviendas creo que oct EFE Una pena que la medida la dijéramos nosotros en el debate hace una semana porque dice que la mayor parte de las viviendas en arrendamiento en Madrid no son de fondos de inversión son de personas Visnjic bienvenida la realidad a Manuela

Voz 1434 06:55 la comienzan también los guiños como el de Ángel Gabilondo aspirante del PSOE a gobernar en la Comunidad que se muestra a favor de negociar la implantación de la tasa turística que propone Podemos

Voz 8 07:07 queríamos estar cuatro-cinco eh pues ya lo he dicho nosotros no hemos hecho un estudio en el que se deduzca que está ya de ser la cantidad aún no tres a uno y medio

Voz 6 07:17 qué otros como dispuestos a hablar de eso vive en los estudios que se notan mucho los nervios

Voz 9 07:27 sí también graves eh

Voz 1434 07:31 el Partido Popular Partido Socialista acabaron anoche en la comisaría de policía de Alcorcón tras la pegada de carteles en esa localidad del PP es equivoco de lugar llevó su cartelería una zona asignada al PSOE las dos partes denuncian agresiones de un concejal socialista la candidata del PP de la candidata del PP al concejal socialista entre los implicados el alcalde de Alcorcón y número dos de la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso que primero decía esta mañana que no sabían nada de lo que había pasado para decir inmediatamente después que nunca una mujer debe ser agredidas se llevaba la polémica al terreno del feminismo

Voz 10 08:07 en eso estamos en el mismo valle los seis que es pues acaba de los tribunales porque una mujer que ha sido elegida concejal socialista pues otra cosa que el suyo los que se aclare lo sucedido pero creo que nunca

Voz 1434 08:26 estas justificado mucho de campaña este viernes pero hay más noticias vamos a ponerlas en titulares con Elena Jiménez y Enrique García

Voz 1673 08:33 la Policía Nacional ha detenido a un hombre que tras atracar y sustraer mil trescientos euros en un supermercado de Villaverde huyó con un machete intentando golpear a todo el que se encontraba a su paso que hoy han de la zona no ha habido heridos la tasa de abandono escolar en la

Voz 1434 08:46 comunidad de Madrid alcanza uno de los niveles más bajos de su historia un doce coma seis por ciento de abandono cinco puntos menos que la media nacional Madrid es la tercera región con menos estudiantes que deja los estudios antes de finalizar sus etapas

Voz 1673 08:59 hoy arrancan las fiestas de San Isidro con el pregón de Elvira Lindo a las ocho en la Plaza de la Villa el Ayuntamiento preparado un dispositivo de seguridad para evitar la venta ambulante o posibles delitos de odio además habrá cortes de tráfico en las zonas de conciertos y la EMT reforzará once líneas

Voz 1434 09:12 y en deportes cuartos de final del Mutua Open de Tenis hoy a las nueve y media mañana final de la Copa de la Reina el Atlético de Madrid femeninos enfría estará a la Real Sociedad el tráfico vamos ahora la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 11 09:25 buenas tardes a esta hora continúa cortado el túnel que enlaza la M trece la M catorce por inundaciones y que está complicando el acceso a la terminal cuatro del aeropuerto a lo largo de toda la mañana hay desvío habilitado y acceso importante gratuito por el peaje de la M doce al margen de esta incidencia tenemos tráfico intenso ya de entrada a la capital por la A uno en Alcobendas ya hasta Nudo de Manoteras y la M seiscientos siete en la zona de la Universidad Autónoma de salida de circulación lenta en la IV en Pinto y en ambos sentidos en la A tres en Rivas Vaciamadrid

Voz 1434 09:54 vamos ir hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Jesús Matsuki buenas tardes

Voz 1817 09:58 hola qué tal muy buenas tardes ha la hora punta de la ciudad atentos porque la M30 partiendo desde el nudo de Manoteras pasando por el Puente de Ventas y así hasta alcanzar el entorno del Puente de Vallecas el tráfico está siendo bastante complicado también hay puntos en sentido salida donde el tráfico es muy difícil por ejemplo al norte del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla el pase de Santa María de la cabeza en sentido A42 y varios puntos del interior a destacar como por ejemplo el cruce de José Abascal con el paseo de la Castellana o puntos más entre ellos como el entorno de Atocha

Voz 1434 10:26 veintiún grados ahora mismo en el centro de Madrid ciudad vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:32 la recta final de esta semana vamos a notar un ascenso en las temperaturas moderado el fin de semana más acusado la primera mitad de la semana que viene cuando serán habituales valores de hasta treinta grados hoy por ejemplo nos quedaremos en máximas alrededor de los Veinticinco con muchas horas de sol durante toda la tarde sólo nubes en puntos de montaña algún chubasco sobre todo en la sierra de la carga el sábado igualmente muchas horas de sol máximas que pasarán con facilidad de los veinticinco grados pero cuidado porque durante las noches y al empezar las mañanas el ambiente se notará un poco frío mínimas que pueden bajar de los diez grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid

hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Carlos Ródenas

diez de mayo primer día de campaña faltan dieciséis para las elecciones

Voz 15 12:30 los Candy

datos aprovechan ya cada minuto para hacer sus propuestas y ganarse el voto de los ciudadanos a la alcaldesa Manuela Carmena ha comenzado esta carrera hasta el veintiséis de mayo más crítica que nunca con el que fue hombre de su máxima confianza rival por Madrid en pie Carmena llamado temerario Carlos Sánchez Mato al que ha acusado de saltarse la ley dejará al Ayuntamiento al borde de una situación muy muy complicada Carolina Gómez buenas tardes

Voz 1491 12:56 son los concejales díscolos críticos con su gestión los que han votado en contra de las decisiones que tomaba el equipo de gobierno en numerosas ocasiones sobre todo en relación a la política urbanística estas elecciones se presentan con una candidatura distinta Madrid en pie municipalista el cabeza de él

Voz 1463 13:10 estas Carlos Sánchez Mato que fue como dices concejal de Economía y Hacienda los dos primeros años del mandato y que mantuvo un pulso tremendo con el Ministerio de Hacienda que dirigía entonces Cristóbal Montoro por la regla de gasto hasta el punto de que las cuentas del Ayuntamiento de Madrid fueron intervenidas bueno pues hoy a la alcaldesa le han pedido que responda a las acusaciones que le lanzan estos concejales sobre su supuesta falta de valentía en algunas decisiones y atención a la red

Voz 1410 13:32 está bueno pues una cosa muy importante que es la cosas la valentía y otra la temeridad entonces eh debimos algún episodio de temeridad que no se puede uno permitir porque evidentemente la valentía es llegar hasta el final todo el continente lo positivo que pueden la nueva legislación nunca vulnerar las porque eso es temerario y estuvimos en un Reese de tener algún problema por temeridad es decir valentía así temeridad

Voz 1018 14:01 es la primera vez que la alcaldesa responden público

Voz 1463 14:03 de una manera tan contundente a sus críticos esta tarde Carlos Sánchez Mato estará en La Ventana de más

Voz 1434 14:08 comienza la campaña y vuelve también el fantasma de la candidatura olímpica

Voz 6 14:13 de nombre

Voz 16 14:15 de que es cierto limpia Hatem Tuenti situado a hubo desde sí sí a London

Voz 2 14:30 ahora afanarse en catequesis acepta que saquen toreó en Juan que cuente a de Tokio

Voz 1434 14:40 Madrid ha sido candidata tres veces y tres veces ha perdido pero Carmena no descarta volverlo a intentar

Voz 1410 14:46 pues sí no yo creo que es podría ser tentador hay que ver las posibilidades que tendríamos pero por qué no

Voz 1434 14:54 el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida ha escogido hoy de nueva ley una escuela de negocios digitales para presentar su candidatura una pena que el robot Isidro haya fallado al final

Voz 7 15:07 Reyes es real el cuero y él me ahí ahí surge unos sin el cuencas muchas gracias Isidro quédate con nosotros si te lo cuento te queda un esfuerzo que cumplen pues vamos Payo empezamos vamos al primero un vídeo Isidro

Voz 1434 15:37 luego ya si el vídeo ha entrado y Almeida podido presentar su candidatura ya todo su equipo y ha anunciado una de las que quiere que sea medida estrella de su programa la construcción de quince mil plazas en aparcamientos disuasorios

Voz 7 15:50 en mil nuevas plazas de aparcamiento cinco mil residentes y rotación si hay barrios que no tiene aparcamientos hay barrios que están colapsados en superficie de verdad no es tan difícil hacer un estacionamiento disuasorio lo ha hecho hasta el Athletic se lo achaca al late las charlas late no será tan de Bétera hacerlo para la ayuntamiento no

Voz 1434 16:10 les ha dado en el Partido Popular con el Atleti esta mañana Almeida anoche Pablo Casado al usaba como ejemplo aunque

Voz 1018 16:16 en positivo apelando una remontada del partido

Voz 1434 16:19 volar en estas elecciones de mayo también hoy PSOE y Ciudadanos han presentado sus candidaturas por los socialistas Pepu Hernández que según el CIS tiene en sus manos permitir que Carmena repita en el cargo apostaba por convencer para vencer por ciudadanos Begoña Villacís ha anunciado un museo de la

Voz 17 16:37 nosotros somos quizá y lo he dicho en alguna ocasión la fuerza que trabaja en común para el común que a mi me parece que en otros sitios pues eh es arreglárselas usted como puede dar au si tiene dinero salga adelante si no tiene dinero va pero busques Lass no se nosotros creo que trabajamos para el como no somos somos los que jugamos el equipo son los que jugamos limpio somos que lo jugamos bonito

Voz 18 17:00 en Madrid que está en la calle Fuencarral te va a destinar parte a tener el Museo de la movida madrileña hay un fenómeno que se vivió en Madrid fue un fenómeno que además es reconocido mundialmente e Iker muy típico madrileño

dos de la tarde diecisiete minutos

Voz 6 17:17 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:25 la campaña ha comenzado con bronca anoche en Alcorcón PP y PSOE se enzarzaron en una disputa que acabó con denuncias cruzadas ante la policía el Partido Popular se equivocó de lugar llevó su cartelería una zona asignada al PSOE las dos partes denuncian agresiones de un concejal socialista a la candidata del PP ilesa candidata del PP al concejal socialista entre los implicados el alcalde de Alcorcón y número dos de la candidata popular a la Comunidad David Pérez ser Madrid Oeste Belén Campos PSOE y PP de Alcorcón denuncian agresiones mutuas en la pegada de carteles de esta noche un concejal del PSOE denunciado al alcalde de la localidad y número dos del PP para la Comunidad David Pérez por supuesta agresión una trifulca ocurrida anoche durante la pegada de carteles tras la que el PP ha acudido también a la policía ya a la Junta Electoral la bronca tuvo lugar en el inicio de la campaña electoral durante la tradicional pegada de carteles donde ambos partidos coincidieron en la que según ha denunciado el concejal socialista Miguel Ángel González el regidor le llegó a tirar el móvil de un manotazo los socialistas insisten en que el Partido Popular estaba vulnerando claramente la normativa electoral Éste es el sonido de los hechos

Voz 9 18:34 a la mirar a veces graves eh

Voz 1434 18:39 el Partido Popular ha desmentido en otro comunicado que haya habido agresión alguna al concejal socialista ni a ningún militante y ha asegurado que quién fue agredida fue una militante una concejal suya del Partido Popular que también han denunciado los hechos ante la Policía y la Junta Electoral ya tenía esta mañana José Luis Martínez Almeida de lo que pasó anoche en Alcorcón no ha querido hablar el candidato municipal del PP también Díaz Ayuso decía que no sabía lo que había pasado para luego como hemos escuchado al principio de este Hora catorce Madrid llevarlo al terreno del feminismo ninguna agresión a una mujer se puede permitir decía la candidata Le ha respondido después Ignacio Aguado el candidato de Ciudadanos que le pide que asuma errores que no se escude en Suharto

Voz 13 19:22 creo que a todas luces son desafortunadas las llega un hombre o las llega a una mujer parece que intentar jugar el papel de víctima pues no le ayuda nada ni a ella ni a muchísimas mujeres que sí que realmente se sienten agraviados que sí que realmente sufren discriminación

Voz 1434 19:37 en el Partido Socialista guiño de Ángel Gabilondo que se muestra a favor de negociar la implantación de la tasa turística que propone poder

Voz 8 19:46 Nuestra está cuatro-cinco euros pues ya lo he dicho que nosotros no hemos hecho un estudio del que se deduzca que está ya de ser la cantidad aún no tres a uno y medio pero estamos dispuestos a hablar sobre eso las huchas en los estudios que hay sombras

Voz 1434 20:02 también ha hablado de turismo la del PP aunque lo que propone Díaz Ayuso es un Inter Rail nacional comparecencia de la candidata que ha tenido que dedicar en buena parte a apagar los fuegos que ella misma está provocando desde que comenzó esta campaña y por supuesto la precampaña Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 20:18 sí qué tal buenas tardes en la candidata popular le frustra que sus polémicas como la que ocurrió los últimos días Eclipse en otras propuestas como si de raíl eclipsadas por las polémicas diarias que les salpican hoy directamente Isabel Díaz Ayuso culpa al mensajero acusa a los periodistas de hacer activismo político

Voz 1434 20:33 la este verano

Voz 10 20:36 pues venga que Amirato todo lo que digo yo siempre cuestionado para muchos periodistas que extraerlo conveniente hacer activismo político y lo Periodismo para las cosas que digo

Voz 0861 20:49 por ejemplo cuando justificó el empleo basura hoy ha matizado sus palabras ha dicho que su apuesta es ayudar a los madrileños que sufren empleos precarios

Voz 10 20:58 bueno la explotación sexual de la mujer

Voz 19 21:01 no suelo esto sí que es raro también ha reprochado los pero

Voz 0861 21:05 listas que no preguntemos por ejemplo a Vox cuál es su propuesta para crear empleo y nos centremos solo en polémicas estériles como el orgullo gay

Voz 10 21:13 en casa para todas las familias incluidas las ejerce y no sé era ser sacado de la que está calco a mí lo que me parece es que día a una fiesta de la importancia a la que se iba para que cago eso es lo que dije desde el primer minuto de campaña

Voz 0861 21:28 el diez Ayuso viene diciendo que no piensa pelearse con Vox por mucha gasolina que eche para generar debates estériles

la tasa de abandono escolar en la Comunidad de Madrid ha alcanzado uno de los niveles más bajos de su historia se sitúa en el doce con seis por ciento

Voz 29 25:37 son dos puntos menos que en todo dos mil dieciocho hizo

Voz 1434 25:40 cinco puntos menos que la media nacional que está en el diecisiete coma uno por ciento según estos datos Madrid es la tercera la región con menos estudiantes que abandonan los estudios antes de finalizar sus respectivas etapas Rafael Baguería quienes el consejero de Educación

Voz 30 25:54 es una buena señal para la Comunidad de Madrid y que permite alcanzar el objetivo que Europa nos puso como país del quince por ciento para el año dos mil veinte

la policía ha detenido a un hombre que robó en un supermercado de Villaverde con más

Voz 1434 26:12 machete armado con un machete con el que amenazó a los trabajadores de ese supermercado y a todas las personas con las que se cruzó en su huida antes de ser arrestado por los agentes Alfonso Ojea

Voz 0089 26:22 el último día del pasado mes de abril barrio de Villaverde cuando un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones con un machete escapa corriendo de un supermercado ha sustraído mil trescientos euros ya ha agredido a la cajera del establecimiento pero corre porque le persiguen porque la víctima ha alertado a los vecinos de lo que está sucediendo justo en ese momento se producen escenas de pánico porque comienza a lanzar cuchilladas a la gente que le rodea portavoz de Policía Nacional

Voz 31 26:46 la intervención de varias dotaciones policiales para interceptar al arrestado ya que este arremetía con el cuchillo hacía varios ciudadanos que trataban de detenerle así como a los agentes cuando intentaron

Voz 1410 26:57 restarle Se trata de un experimentamos

Voz 0089 26:59 Kaddur a cuchillo que ya estaba reclamado por la Audiencia Nacional provincial de Madrid por acciones idénticas en otras zonas de la capital

Voz 1434 27:06 si esta tarde comienzan las fiestas de San Isidro con el pregón de la escritora Elvira Lindo hoy con un dispositivo especial de seguridad iré movilidad este año con medidas como el reparto de más de doscientas mil pulseras identificativas para niños para personas mayores para personas con discapacidad Laura Briones

Voz 1513 27:23 este dispositivo de seguridad se centrará en Evita

Voz 0605 27:25 ver la venta ambulante no autorizadas se contará con presencia policial en todo momento se pondrá en marcha una Unidad de Gestión de la Diversidad para evitar posibles delitos de odio ese ordenaran cortes y restricciones de tráfico estos cortes tendrán lugar en distintos tramos del paseo Ermita del Santo el Paseo quince de Mayo y la avenida de la emperatriz Isabel Por otra parte once líneas de autobús de la EMT serán reforzadas además se ponen en marcha medidas nuevas como el reparto de doscientas mil pulseras identificativas de menores personas mayores y personas con discapacidad y los escenarios estarán Cardio protegidos por primera vez en las fiestas de San Isidro

Voz 0394 28:01 Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes hoy se disputan los cuartos de final del Mutua Madrid Open Nadal jugará se enfrentará a Wawrinka en la sesión de noche concretamente a las nueve y media en fue en fútbol recordemos que la jornada de liga se disputará toda el domingo a las seis y media de la tarde y mañana el Atlético de Madrid femenino buscará una nueva Copa del Rey ante la Real

Voz 1410 28:19 sociedad un titulo copero que se disputará en él

Voz 0394 28:22 Estadio Los Cármenes en Granada

garito con razón

aunque que este domingo se sube al escenario de la pradera de San Isidro nos marchamos con su música es recordándoles que esta tarde en La Ventana de Madrid inauguramos la ronda de entrevistas que vamos a realizar durante la precampaña durante la campaña electoral con todos los candidatos comenzamos con Carlos Sánchez Mato

innato formalicen al fingir no legales

presentación en el ayuntamiento del que hoy ha hablado muy duramente la alcaldesa

Manuela Carmena acusado de temerarios de vulnerar las

el Zar al Ayuntamiento al borde de una crisis muy muy gorda con él hablamos a partir de las siete y veinte hasta las ocho de la tarde hasta verla

Voz 15 29:46 la selva

Voz 1 30:01 en un libro

tarde en el Medio Oriente

catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:21 gracias por seguir acompañándonos a punto de estrenar un fin de semana casi de verano subida de temperaturas en buena parte del país por la llegada de una masa de aire caliente desde el norte de África primer fin de semana de campaña de la nueva campaña que arranca condicionada por la preocupante situación de Alfredo Pérez Rubalcaba Pedro Sánchez ha suspendido su participación en un acto organizado para esta tarde por los socialistas catalanes en Barcelona y tampoco acompaña a esta hora la inauguración del Salón Internacional del Automóvil que preside el Rey que ha sido recibido con un frío saludo por parte del presidente catalán Quim Torra Pablo Casado quiere pisar el acelerador de centro no están las cosas o para jugar con ambigüedades toca romper todo lo posible conciudadanos y sobretodo con vos

Voz 0861 31:02 lo que querían es lo que vimos en la noche electoral lo que querían era celebrar la victoria de Sánchez decir que habían ganó unos poquitos escaños más que hubieran vuelto a perder contra nosotros porque al final no les importaba será alternativa a la izquierda a los nacionalistas que a los populistas de Podemos lo que les importaba era una especie de competir

Voz 4 31:20 en el centro y a la derecha

Voz 0861 31:22 es una irresponsabilidad que yo espero que los españoles sepan valorar este es el PP

Voz 1018 31:27 siempre el de Aznar y Rajoy ha dicho también casado pero cómo estarán las cosas que los estrategas de campaña van a tirar a tope de Mariano Rajoy casi casi van a esconder a José María Aznar Rajoy tiene tres actos de campaña este fin de semana dos hoy mismo esta noche uno en Galicia nada menos que con fijo y otro a esta hora en Zamora

Voz 1487 31:44 el PP está ahora en el futuro se lo hemos escuchado al presidente de nuestro partido bueno estas son unas elecciones distintas durante los años anteriores las habíamos ganado no se gana siempre en democracia siempre se producen cambios en las instituciones dio el objetivo no esto ahora es tener los mejores resultados posibles y a Keegan

Voz 1018 32:04 la Hora catorce la campaña empieza con medio centenar de debates municipales y autonómicos organizados por las emisoras de la SER es seguida hemos acercar alguno de ellos y empieza también con el intento de un grupo de indeseables de boicotear de boicotear perdón un acto de Ciudadanos en Manresa con Arrimadas con Rivera

Voz 3 32:26 es un orgullo empezar aquí la campaña Yo Catalá mes cabo usted queda usted no la respeta

Voz 0978 32:34 viernes diez de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes pero vamos a tono precisamente en Cataluña tenemos encuesta si por primera vez desde el referéndum ilegal del uno de octubre los catalanes partidarios de permanecer en España son más que los favorables a la independencia según el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat Alber Rivera el sarta de

Voz 32 32:53 que ellos mismos digan que hay menos gente que apoya la dependen

Voz 0861 32:56 ya es un síntoma no de que los propios

Voz 32 32:58 políticos separatistas sabrán lo que está ocurriendo

Voz 1410 33:01 Vimos el mundo puede preguntar por la independencia menos unas urnas ya hay fecha

Voz 1673 33:07 el día dieciséis se celebrará celebrarán pleno en el Parlament de Cataluña que decidirá si Miquel Iceta se convierte en senador y puede optar portando a la presidencia de la Cámara Alta no coincidirá por tanto con la declaración ante el juez del día previo por negarse a retirar los lazos

Voz 0978 33:20 otra vez los juegos la actual alcaldesa de Madrid Manuela Carmena se suma a otros candidatos a la Alcaldía que han vuelto a mostrar predisposición a relanzar la candidatura la candidatura de Madrid para los Juegos

Voz 1410 33:29 pues sí no yo creo que es podría ser tentador y hay que ver las posibilidades que tendríamos pero por qué no

Voz 1673 33:37 detenido en Alicante el hombre que es expareja de la mujer cuyo cuerpo fue localizado ayer sin vida en Torre Pacheco ha sido arrestado por la Guardia Civil en el aeropuerto de Alicante la víctima le había denunciado en el pasado por malos tratos y la sanidad publica expertos de los

Voz 0978 33:49 la nacional de Trasplantes consideran que este año ya estará disponible el primer tratamiento público de terapia celular para pacientes con leucemias agudas el informas ahora mismo cuesta unos trescientos mil euros por paciente Álvaro Urbano hematólogo

Voz 33 34:01 doscientos veinte pacientes se podrían beneficiar perfectamente si si no se puede dar a ningún centro fuera de España la exención hospitalaria sólo afecta a España no podríamos enviar las células a Israel Líbano o Alemania

Voz 1018 34:15 habrá contramedidas sin avisar

Voz 1673 34:17 el responderá a la entrada en vigor esta pasada noche de la subida de los aranceles a miles de sus productos en Estados Unidos esos impuestos pasan del diez al veinticinco por ciento este cambio impositivo ha empezado a aplicarse cuando aún está en Washington una delegación china para negociar la relación comercial entre ambos

Voz 0978 34:32 multa millonaria la firma de diseño Gucci ha llegado al pacto de mayor cuantía alcanzado nunca en Italia con sólo contribuyente para pagar mil doscientos millones de euros y zanjar así una deuda por impuestos no declarados la fiscalía acusaba al grupo francés que controla esta marca de evadir impuestos durante seis a premio Donostia

Voz 1673 34:47 Penélope Cruz ha sido galardonada con el premio del Festival de Cine de San Sebastián que sumará su buscar su Bafta su César y tres Goyas este premio sólo lo había logrado hasta ahora otros cuatro intérpretes españoles Fernán Gómez Raval banderas y Maura

Voz 1487 35:00 en el telegrama Miguel Angel Aguilar

Voz 0861 35:03 José Antonio el telegrama es para José Félix Tezanos señor presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas los sondeos demoscópicos que precedieron a las legislativas del veintiocho de abril levantaron la ira de quienes sintieron que les perjudicaban el furor de los medios de comunicación que guardan estricta obediencia a los partidos contendientes luego el escrutinio de las urnas confirmó sus predicciones pero apenas se les reconoció los nuevos sondeos para las municipales autonómicas y europeas desvía XXVI abundan en el efecto Mateo según el cual al que tiene se le dará y al que no tiene incluso lo que no tiene le será quitado veremos Miguel Ángel Aguilar que volverá Luna

Voz 1018 35:47 es con nosotros Alicia Molina y Carlos Rodas la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción y vamos a ver en directo al hospital Puerta de Hierro de Madrid alguna novedad sobre la situación de Rubalcaba Nicolás Castellano pues la infame

Voz 1620 36:00 pasión que ha ofrecido durante la mañana el portavoz de las familias que Rubalcaba sigue en el mismo estado de extrema gravedad y que su mujer Pilar Goya quiere trasladar el agradecimiento por todos los apoyos recibidos apoye acompañamiento como el que están protagonizando muchas figuras del PSOE también que les sustituyó al frente del Ministerio del Interior con el llegad del PP Jorge Fernández Díaz viejos amigos como la actual Defensor del Pueblo Fernández Marugán

Voz 1410 36:20 hace un año pues se un episodio parecido al del señor Pérez Rubalcaba no yo estoy aquí para contarlo pero adiós que a él puedo hacer lo mismo es la historia política de España de los últimos treinta años no se puede escribir sin

Voz 34 36:32 Alfredo Pérez Rubalcaba de ese día que Alfredo se recuperara Hay que bueno pues esa viveza y esa agilidad e inteligencia que demostró durante tanto tiempo pudiéramos gozar todavía de

Voz 1620 36:44 la cúpula socialista sigue volcada con la Familia en este centro hospitalario a la espera de novedades entre ellos siguen aquí José Blanco Beatriz Corredor Diego López Garrido o Josep Borrell

Voz 1018 36:52 qué les decíamos que presenta el Gobierno modificado su agenda pendiente de la evolución de el ex vicepresidente de hecho Pedro Sánchez debería estar a esta hora en Barcelona la inauguración del Salón Internacional del Automóvil que cumple cien años que preside el Rey que ha sido recibido por el president Quim Torra con un saludo podríamos decir Sergi López que sólo correcto

Voz 35 37:10 el Rey Felipe

Voz 1895 37:11 sexto y el presidente de la Generalitat han tenido un saludo podríamos decir que correcto protocolario pero que no ha pasado de aquí tras el saludo les han hecho la foto con los fabricantes el rey tenía un lado a Quim Torra a otros tenía a la ministra de Industria Reyes Maroto porque como comentabais el presidente Pedro Sánchez no ha venido para seguir de cerca la evolución del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba pues bien una vez acabado esta fotografía el monarca ha estado hablando con los fabricantes y luego junto a la ministra de Industria y el presidente del salón se han dirigido hacia el comedor donde ahora están compartiendo un almuerzo

Voz 0861 37:50 Torra sea quedaron unos metros por detrás

Voz 1895 37:52 junto a su consellera de empresa tenemos que decir que no hemos visto al Rey y al presidente catalán hablando en ningún

Voz 0978 37:59 tanto gracias Serge con Podemos borró como el tiempo la previsión

Voz 1018 38:02 con fin de semana casi de verano Jordi Carbó

Voz 0978 38:04 a partir de hoy en el centro y sur de la península también en Canarias se va a notar un ascenso moderado de las temperaturas acusado a partir del domingo con máximas que se situarán por encima de los treinta y cinco grados en el Valle del Guadalquivir también en Canarias en el resto del país no subirán tanto las temperaturas incluso bajarán en el Cantábrico y el Mediterráneo especialmente durante las noches en el interior llega al hacer algo de frío esta tarde

Voz 1410 38:27 tormentas en la ibérica tan bien en el CAR

Voz 0978 38:30 David Comas oriental los Pirineos y Cataluña chubascos intensos pero breves en fin de semana con muchas más horas de sol y el viento soplara fue

Voz 1410 38:37 corte de Tramontana en Menorca y norte de Cataluña Levante también fuerte en el Estrecho

en fin primeras horas de campaña oficial de cara a la triple cita electoral del día veintiséis

Voz 0861 40:34 en la

Voz 2 40:34 habrá elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1018 40:42 le escuchábamos ha aportado a que el líder del PSOE Pedro Sánchez ha modificado su agenda por el agravamiento de la salud de Pérez Rubalcaba no estará en los actos organizados esta tarde en Barcelona por el PSC en el Partido Popular intentan a relativizar los malos augurios que vaticinan las encuestas sobre todo la del CIS que conocíamos ayer a esta hora hay por eso Pablo Casado a multiplicar su presencia en actos públicos con la idea de centrar al máximo sus propuestas políticas recuperando a Rajoy dejando a Aznar demos en el olvido a diferencia de lo que pasó en las generales aunque desde Zaragoza acaba de decir que sí su partido el PP es el de siempre el de Rajoy el de Aznar Pepe las Marías

Voz 1012 41:18 hola buenas tardes junto a la ribera del Ebro heredé ha presentado su programa para las elecciones europeas un ruido constantes referencias a Cataluña Pablo Casado ha dicho que no se puede permitir que el PSOE reciba otro aval el veintiséis de mayo para poner en marcha lo que ha dicho es la vía Iceta en un gobierno con Podemos y Esquerra y sobre su partido cierre de filas

Voz 0861 41:37 el de Fraga centrada en la mayoría de Aznar centrados la libertad el de Rajoy centrado sentí pues si centrados en tu futuro no hemos cambiado a lo mejor ha cambiado la sociedad española porque hay un Gobierno que ha manipulado la realidad que ha mentido que hay partidos que Amanda whatsapp mintiendo también

Voz 1012 41:55 críticas a Bosch paseo partido eurofans hubo que no cree en la Unión Europea también a Ciudadanos una formación de modernos ha dicho que proponía cerrar pueblos ir diputaciones

Voz 1018 42:05 bueno pues ahora parece que Aznar ha desaparecido de la hoja de ruta del PP no está prevista su presencia en ningún acto de esta campaña en la que por el contrario vamos a tener un Rajoy casi hiperactivo a la calle Génova le ha convocado pues prácticamente a última hora dos actos para hoy el primero como decíamos ahora mismo en Zamora donde se ha detenido a hablar con los periodistas casi cinco minutos algo inusual del en ir bueno sus mensajes bastante conciliadores papelera

Voz 0861 42:28 sí el ex presidente del Gobierno quiere alejar el pasado inmediato de las generales y recuperar la confianza del electorado popular no importa lo que se le preguntara la respuesta de Mariano Rajoy fue reiterada están en modo futuro incluso cuando le pedían que valorará las razones del batacazo del veintiocho

Voz 1487 42:44 Abril bueno mire y ahora ya estamos en el futuro oí y ahí es donde nos hemos situado eh

Voz 0861 42:52 Mariano Rajoy que también tuvo un recuerdo por cierto para Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1487 42:56 estoy preocupado se que Alfredo Pérez Rubalcaba está pasando por una situación difícil yo le deseo lo mejor y ojalá pueda recuperarse y en cualquier caso quiero mandar todo mi ánimo para sus familiares y para sus amigos que los tiene y muchos en su partido también otras personas que no pensamos como en su partido ya lo digo le deseo lo mejor y ojalá pueda

Voz 6 43:23 junto a Rajoy además un grupo de personas reclamaban laten

Voz 0861 43:27 es de los políticos para frenar los efectos del cambio climático esta noche Rajoy estará en Ourense una tocona

Voz 1018 43:32 Alberto Núñez Feijóo con todo lo que eso puede significar Ricardo Rodríguez

Voz 1817 43:36 si Rajoy y Feijóo juntos de nuevo el ex presidente del Gobierno hace campaña esta noche en Ourense la única ciudad gallega la que gobierna el Partido Popular arroparán además a José Manuel Baltar el barón ourensano que se desmarcó de la dirección gallega las primarias del Partido Popular y apostó por Soraya Sáenz de Santamaría en su batalla contra Pablo Casado es el escenario escogido por Rajoy en este primer de de campaña en Galicia mañana hará un tramo del Camino de Santiago en la provincia de Lugo su presencia en actos será más intensas dicen fuentes del Partido Popular que en las pasadas generales en las que su participación se ha limitado a un par de apariciones públicas para apoyar a su amiga Ana Pastor

Voz 1018 44:14 las emisoras de la SER realizado hoy un despliegue excepcional para ofrecerles debates entre los candidatos a las alcaldías son las presidencias en diferentes comunidades autónomas que están en juego en diferentes tramos horarios decenas de debates de los que vamos a destacar ya rescatar una doble secuencia de lo que se ha podido escuchar por ejemplo en Murcia entre los aspirantes a la presidencia autonómica salvo el del PP que ha declinado la invitación de la Cadena SER Si podemos escuchar a los representantes de Podemos Ciudadanos y PSOE que

Voz 0976 44:41 debemos frenar las privatizaciones las políticas públicas la Educación la Sanidad que podemos devolver la dignidad a lo público conmigo como presidente sólo si va a ser si quiere

Voz 4 44:54 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para abrir una nueva etapa abrir ventanas

Voz 1410 45:01 puertas Piqué entre la actriz

Voz 4 45:03 está del sentido común pero nuestro objetivo

Voz 0976 45:06 los socialistas de la región es conseguir una región en la que nadie se quede atrás y sacar a la región de la lista de las veinte Regiones de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza y exclusión social en Canal

Voz 1018 45:18 pues hasta seis voces de otros tantos candidatos a la presidencia por ciudadanos PP PSOE si podemos Nueva Canarias y Coalición Canaria

Voz 37 45:26 veinticuatro mil canarios esperando una operación y más de ciento treinta mil por una consulta

Voz 4 45:31 citas canceladas en La Palma y en Lanzarote por falta de especialista hay veintidós mil dependió

Voz 38 45:36 el canario muchos de ellos están oyendo este debate que quieren saber qué vamos a hacer para la dependencia veintitrés de diciembre del año pasado

Voz 2 45:43 un año más tarde de cuando tenía que haber firmado el convenio carretera por el Partido Popular mil doscientos millones para obra nueva

Voz 4 45:49 a día de hoy se invierte menos que en el año dos mil nueve en educación estamos muy lejos de cumplir la Ley Canaria de Educación la vivienda es un derecho constitucional

Voz 39 45:58 y en Canarias está quebrado

Voz 40 46:00 la Comunidad Autónoma de Canarias con unos indicadores socioeconómicos muy complejo decidimos no hacer más de lo mismo

Voz 1018 46:06 el CEO el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat ha difundido su barómetro electoral que refleja un retroceso del sentimiento independentista por vez primera desde la consulta ilegal del uno de octubre el no supera al sí en un hipotético referéndum Pablo Tallón