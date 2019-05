Hora 14 (13/05/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:14 se custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes tanto ruido y al final casi para nada la propia ministra de Trabajo Magdalena Valerio reconoce que el control de horarios de los trabajadores formalmente obligatorio desde ayer prácticamente no está teniendo ningún efecto hilo dice sin ambigüedades como ha ocurrido en otras ocasiones

Voz 3 00:37 por lo que veo me lo tomaba en serio

Voz 4 00:39 Sala normas se para el periodo que jurídicamente se denomina decís dos meses para que las empresas fuesen viendo cómo cada empresa lo iba hacer por lo que veo pues hay empresas estos muy estos nuestro eh lo de esperar al último día pero vamos no es novedosa la norma la norma llevan vigor dos meses y bueno pues sencillamente hay que aplicarlas

Voz 1018 01:01 el Ministerio de Trabajo publicar una guía para que las empresas y los empleados sepan cómo tienen que fichar y cómo se computa las horas estabilidad de dónde está el campo de batalla en el que más abusos Se denuncian de los cinco millones setecientas mil horas computadas el pasado año según la Encuesta de Población Activa prácticamente la mitad no se pagará más volvemos a partir de las doce y media como una representante de los inspectores laborales de nuestro país los abusos se haga en pequeñas medianas y grandes empresas

Voz 5 01:26 estos trabajos no se limitan exclusivamente a las horas lectivas supone un trabajo extra que eso no está pagado a mí lo que me pasa

Voz 6 01:35 habanera el horario supuestamente de apertura y cierre de sus pecados hasta que cerraba hacía caja Cajal todo estaba una hora más y eso ya no me lo pagaban

Voz 7 01:44 llega la dispersión de trabajo miran la directriz de que les mintiera

Voz 8 01:49 trabajando desde la enfermedad cuatro de la mañana

Voz 7 01:51 no lo aprendes diréis que tenéis dos horas ocho horas catorce

Voz 1018 01:57 la el juicio de Bankia el ex gobernador del Banco de España Luis Linde ha calificado de patética comparable a la de la guerra civil la situación financiera de nuestro país en junio de dos mil doce cuando asumió la dirección de la entidad supervisora sólo un mes después de que Rodrigo Rato abandonase la presidencia de Gandia

Voz 1348 02:13 España sufría un colapso financiero sin dramatizar estábamos una situación desconocida en astronomía pues yo creo que desde la guerra civil e era gravísima entonces esto es gravísima por supuesto Bankia BFA pesaban bastante porque debían ochenta mil millones de euros

Voz 1018 02:28 de campaña Pablo Iglesias insiste que quiere que Podemos esté el nuevo Gobierno aunque no se va a negociar nada hasta ver qué pasa en las municipales autonómicas del día veintiséis

Voz 0771 02:36 estoy convencido de que vamos a gobernar juntos va a implicar un proceso que va a ser largo que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas

Voz 1018 02:46 al D'Rivera sesenta ya líder de la oposición ya se ha dicho a los cincuenta y siete diputados de Ciudadanos reunidos en el Congreso incluso antes de que se constituya la nuevas cámaras

Voz 0040 02:55 por eso vamos a liderar desde el primer minuto la oposición de este Parlament porque liderar la oposición no es titular no es un cargo es una actitud es una forma de comportarse es una forma de vigilar el interés general es una forma de liderar reformas

Voz 1018 03:11 la carrera hacia las urnas retoma su ritmo tras el paréntesis por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba atención a este mensaje de Felipe González a la actual dirección de su partido sobre la necesidad de integración lo dicho en Antena tres

Voz 10 03:22 entonces sí que es un buen momento de reflexión interna desde luego a nivel de partido porque yo creo que la emoción ha sido auténtica el que la emoción ha sido compartida pero también de estas nada es decir bueno como las fuerzas políticas vuelven a jugar en un tablero que no sea exclusivamente de crispación

Voz 1018 03:43 estamos a menos pendientes de la presencia en el puerto de Santander de un barco saudí al que una ONG impidió de cargarse armas en Francia porque podría ser utilizadas contra civiles en Yemen parece que en la capital cántabra ha cargado dos contenedores con munición Alberto López

Voz 8 03:58 hola qué tal buenas tardes lo están haciendo hasta ahora Farfán ya del Puerto de Santander y el fresado que llegaba a la capital de Cantabria a primera hora de esta mañana tras no poder atracar en las costas francesas aquí según ha podido saber la Cadena SER ha encargado dos conteniendo dos contenedores grandes eh con armamento como inicio procedentes de Burgos armamento que el país árabe utiliza según diferentes colectivos activistas en la guerra de Yemen donde ha muerto civiles en los últimos cuatro años puentes de la Autoridad Portuaria dicen que este tipo de operaciones

Voz 1258 04:30 que son legales y que su autorización

Voz 8 04:33 no no depende del Ejecutivo central

Voz 0202 04:35 el Ministerio de Educación estudia la manera de adelantar el pago de las becas al inicio de curso como piden estudiantes y profesores sino en julio agosto como ha venido sucediendo a raíz de la reforma ver

Voz 0325 04:46 médicos de Atención Primaria exigen a las comunidades autónomas ahora que estamos en campaña más presupuestos para sus consultas denuncian que la mitad de los facultativos tienen a su cargo más

Voz 0202 04:54 de mil quinientos fácil los representantes europeos harán hueco en sus agendas para atender hoy al jefe de la diplomacia norteamericana Mike Pompeo que hace escala por sorpresa en Bruselas camino de Rusia donde se reunirá mañana con el presidente del país y la fiscalía sueca

Voz 0325 05:06 que reabre el caso contra Julian Assange por presunta violación y anuncia que activará la orden de arresto europea en su contra el sumario se había cerrado hace dos años ante la imposibilidad de hacer avanzar la investigación

Voz 0202 05:16 la tensión comercial entre China y Estados Unidos sigue afectando las bolsas europeas que hasta ahora intentan rebajar las pérdidas el selectivo español se deja dos décimas y cotiza por debajo de los nueve mil cien puntos

Voz 11 05:27 no

Voz 1 05:29 es triste

Voz 3 05:31 las reformas

hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes

hora catorce Madrid

Voz 1434 05:47 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes el presidente del Gobierno entra en la campaña madrileña Pedro Sánchez acompaña a esta hora en Vallecas Ángel Gabilondo y al que fue su apuesta personal para recuperar la ciudad de Madrid a Pepu Hernández

Voz 3 06:02 afortunadamente el apoyo Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo va a ser fundamental también para para Madrid y sobre todo por lo que nosotros prevemos si vemos que es necesario equilibrar los barrios dotarlos de mayas más igualdad que Madrid se parezca en general y para eso es imprescindible la sensible que haya una buena puesta en común que es la que nosotros estamos demostrando en el día de hoy

Voz 1434 06:23 cuarto día de campaña electoral en el que la candidata de Podemos ha pedido el voto en la capital para Manuela Carmena Carlos Sánchez Mato

Voz 0188 06:30 frente a generar más problemas lo que hemos pensado desde Unidas Podemos es que tenemos que hacer lo posible por evitar que vuelva la derecha a gobernar el Ayuntamiento de Madrid y que se sigan haciendo políticas de cambio de transformación para los madrileños eso a mi juicio pasa por apoyar ambas candidaturas tanto la de Manuela Carmena como la de Sánchez Mato

Voz 1434 06:55 iré feminismo han ido las propuestas del día de la aspirante a la Comunidad por el Partido Popular Isabel Díaz Ayuso anuncia un protocolo para evitar que las mujeres sean presionadas para aborta

Voz 14 07:05 nosotros no le vamos a hacer una mujer como tiene que vivir pero como digo que no deja de ser madre porque les faltan los recurso porque está presionada por el entorno por la situación que sea que las dejen vivir tranquilamente y decidir qué tipo de familia qué tipo de vida quieren llevar

Voz 1434 07:21 enseguida repasamos todo lo que ha dado de sí la campaña esta mañana de lunes pero vamos a destacar antes otras noticias una que les venimos contando hoy en la Ser Ike dice que la iglesia madrileña destina acciones sociales menos de la mitad del dinero que recibe un sesenta por ciento de los ochenta y cinco millones que ingresó en dos mil diecisiete año del que se tienen los últimos datos oficiales un sesenta por ciento su uso para pagar los sueldos de los religiosos y la conservación de edificios más noticias que vamos a apuntar ahora en titulares con Enrique García y Sonia Palomino

Voz 1258 07:51 de tres heridos leves en Carabanchel tras precipitarse al vacío en la cornisa de un edificio desde diez metros de altura es la marquesina de un comercio situado

Voz 1434 07:59 en la primera planta del inmueble y amortiguado el impacto

Voz 1258 08:02 los cascotes de mayor tamaño se ha evitado una tragedia porque a media mañana a la calle de General Ricardos era un hervidero de peatones Cristina Cifuentes ficha al abogado de Cristiano Ronaldo para su defensa en el caso Master se trata de Antonio Choclán uno de los finalistas más caros de España que ha defendido también a Mourinho Francisco Correa el cabecilla de la Gürtel tres activistas de Femen han denunciado ante el juez que vulneraron su integridad sexual durante la protesta la plaza de Oriente en un acto de Falange las activistas han comparecido hoy la investigación abierta tras admitir el juez una querella de Falange por posibles delitos de coacciones desórdenes públicos y en contra de los derechos fundamentales los cuarenta Clancy celebran esta noche un concierto gratuito con tequila Mikel Erentxun y pistones enmarcado en las fiestas de San Isidro serán la Plaza Mayor a partir de las ocho

Voz 1434 08:41 de la tan cien deportes resaca de la jornada

Voz 1258 08:44 ayer de los equipos madrileños el Real Madrid perdió contra Real Sociedad también el Getafe Leganés y el Atlético empató a uno

Voz 1434 08:50 ante el Sevilla información del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 08:55 buenas tardes a esta hora se circula con comodidad en la red

Voz 1258 08:58 vial madrileña no hay complicaciones

Voz 15 09:01 entradas a la capital de entrada salida ni tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aún así una vez más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no baje la guardia y por supuesto modere la velocidad

Voz 1434 09:13 Nos al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Jesús Matsuki buenas tardes

Voz 16 09:17 hola qué tal buenas tardes a esta hora a tener

Voz 17 09:19 cuenta sobre todo la calle de General Ricardos atentos a la altura de la calle San Patricia están trabajando los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid debido Jay estrechamiento de calzada que afectan a ambos sentidos de la circulación en el resto la destacar algo más de intensidad en la salida de la ciudad por el Paseo de Santa María de la Cabeza hasta superar en la plaza de Fernández Ladreda oía

Voz 1434 09:39 Mas ha registrado otro atropello mortal en la región ha ocurrido a las nueve y veinte de la mañana en la calle avenida victoria en El Plantío entre Madrid y Majadahonda cuando un coche invadido la acera por la que camina a una mujer que ha perdido la vida José Ramón Santamarina es portavoz del Samur

Voz 0210 09:53 la víctima es una mujer de cincuenta y un años que caminaba por la acera cuando se ha visto sorprendida por un vehículo que ha invadido la Cala Ferrera ha perdido control el conductor el turismo es un joven que ha sido atendido también por el psicólogo de Samur Protección Civil debido al estrés que la causa del accidente y finalmente Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo ya de de la investigación

Voz 1434 10:11 tenemos veintiséis grados ahora mismo en el centro de la capital mucho sol cielo despejado y temperaturas altas las máximas se a situar por encima de los treinta grados en la región cuando termine la semana las temperaturas caerán y no se descarta que lleguen de nuevo lluvias así comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Noema Valido y la producción de Enrique García

Voz 1 10:36 lo que más sorprende de Madrid es la luz del cielo pero

Voz 0771 11:12 As punto com Comunidad de Madrid

Voz 13 11:16 hora catorce y Madrid

hora catorce y Madrid

Voz 0861 11:49 sí qué tal buenas tardes Pedro Sánchez entre en campaña ha sido el último en llegar lo ha hecho con más de quince minutos de retraso el presión funciones propicia Vallecas para poner en valor la necesidad de reequilibrar los barrios de Madrid eso es lo que nos decía al menos hace unos minutos Pepu Hernández vallecano suelen un ejemplo del abandono del Partido Popular durante décadas lo es también de la falta de eficacia de Carmena ir de su equipo en concreto del concejal Paco Pérez al que aquí muchos conocen como el alcalde de Vallecas que no ha hecho lo suficiente según decía Pep Guardiola

Voz 3 12:18 hoy ha hablado de los de los veintiséis años de políticas de derechas pero es cierto que nuestros cuatro años se han planteado hacer muchas cosas y realmente no se ha hecho mucho no ha llegado tampoco la energía poroso de Amy manera de expresarlo o no de que también llegue a los barrios y distritos no somos preocupado mucho y está muy bien el Madrid central pero creo que también todos los barrios necesitan pues eso determinadas Naciones para su calidad de aire sostenibilidad igualdad por supuesto después de esas como consecuencia desarrollo eso es imprescindible

Voz 0861 12:47 Pepu Hernández ha sido el primero en llegar no

Voz 1 12:49 en el transporte público tampoco Ángel Gabilondo no

Voz 0861 12:51 dos con una intensa agenda de campaña hoy ha llegado en coche arropados bueno por diputados nacionales senadores concejales el candidato a la Comunidad Madrid decía que la presencia hoy de Pedro Sánchez en Vallecas aporta sin duda un plus de éxito a sus opciones de gol

Voz 1348 13:06 sí

Voz 1401 13:06 no es una entrada en campaña simplemente lo que está es participando del proceso del proceso electoral como secretario general también el Partido Socialista me parece que también tras mensaje un mensaje de éxito victoria es la guerra

Voz 0861 13:22 el la política ese mensaje de éxito es el que ahora mismo Pedro Sánchez está compartiendo aquí en plena calle en la Albufera seguido de una auténtica nube de escoltas está visitando comercio por comercio hace unos minutos se ha parado frente a uno de los kioscos de este tramo de esta calle donde le ha preguntado al quiosquero se ha interesado por cuantos kioscos aquí la ciudad de Madrid cuánto pagan y cuántas revistas venden cuantos periódicos venden ahora mismo el presidente de gobierno a cada persona que va pagándole por la calle

Voz 1 13:48 les hiciste que tienen que votar el próximo veintiséis de mayo Gracias Javier Pedro Sánchez

Voz 1434 13:54 Ángel Gabilondo Pepu Hernández en estos momentos paseando juntos por Vallecas antes por la mañana en un desayuno informativo Gabilondo no cerraba la puerta un pacto poselectoral con Ciudadanos por qué no se cree el veto impuesto al PSOE por el partido de Albert Rivera

Voz 0175 14:09 haciendo mucho de política pero me he fijado mucho y me han dejado lo suficiente para saber que después de las elecciones no es dar un ataque de realismo de extraordinario y por tanto yo estoy seguro de accidentes de las elecciones todo se va a modular mucho ese nos va a quitar a todos

Voz 20 14:30 toda esta necesidad de sencillos grandes frases

Voz 1434 14:32 de esta base a la pregunta de la candidata de Podemos que hoy insistía en otro desayuno informativo en pedirá Gabilondo que aclare si pactará con Ciudadanos pues no cierra la puerta al candidato socialista Isabel Serra ha sido presentada por Pablo Iglesias ha anunciado que si la justicia no lo soluciona antes no descartan ex

Voz 0605 14:48 copiar a los fondos de inversión las viviendas sociales que

Voz 1434 14:50 claro aún en Madrid ya ha pedido el voto en la capital donde no se presenta Podemos

Voz 1018 14:54 parado

Voz 1434 14:55 para Manuela Carmena para Carlos Sánchez Mato Elena Jiménez

Voz 0605 14:59 dice la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid que la decisión de Carmena de crear otra candidatura no es lo que mejor podría haber pasado pero que esa es la situación que hay entonces

Voz 0188 15:08 frente a en generar más problemas eso a mi juicio pasa por apoyar a ambas candidaturas tanto la de Manuela Carmena como la de Sánchez Mato es un apoyo explícito ambas candidaturas para que no vuelva a la derecha en la ciudad de Madrid

Voz 0605 15:24 Isabel Serra quiere revertir privatizaciones en sanidad en educación no firmando más contratos con empresas queda por saber qué hará con los que ya hay también habla de recuperar las casi tres mil viviendas públicas de Lady Gaga que vendió a la Comunidad de Madrid a un fondo buitre primero por vía judicial sino expropiado

Voz 0188 15:40 en lo que proponemos es hacer uso de una competencia que tiene la como

Voz 1434 15:45 unía eh autónoma que es la expropiación

Voz 0188 15:47 por USO para que se ponga al servicio

Voz 0605 15:50 la ciudadanía fuentes de la candidatura explican que si hay una declaración de emergencia habitacional se podría expropiar los inquilinos pagarían a los dueños una renta establecida por la Administración en el caso de llegar a la expropiación de la propiedad dicen que el precio no podría ser mayor que el que fueron vendidas en su día doscientos once millones de euros la candidata también propone ampliar el parque público de viviendas en cuarenta mil que hoy están vacías planea un impuesto para las grandes propietarios de casas que no la saquen al mercado y subir la renta mínima de inserción hasta el Salario Mínimo Interprofesional de novecientos euros y en la lucha contra la violencia machista quiere aumentar un cuarenta por ciento el presupuesto e implantar en los colegios la asignatura de feminismo

Voz 1434 16:26 de mujeres también han ido las propuestas que ha hecho hoy la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso anunciado

Voz 0605 16:31 dos protocolos uno para promover

Voz 1434 16:34 Emma de protección a las víctimas de violencia machista que incluya el acceso de estas mujeres a perros donados para mejorar la autoestima de de esas mujeres también su protección y otro protocolo para evitar que las mujeres embarazadas aborten presionadas por su entorno

Voz 0605 16:49 sus parejas ha dicho para las mujeres

Voz 14 16:52 que se quedan embarazadas a través de ayudas como Red Madre y otras ayudas que vamos a poner en marcha para que nosotros no le vamos a hacer una mujer cómo tienen que vivir pero como digo que no deja de ser madre porque le faltan los recursos porque está presionada por el entorno por la situación que sea que las dejen vivir tranquilamente y decidir qué tipo de familia qué tipo de vida quieren ya

Voz 1434 17:12 hoy Ayuso ha insistido en acusar a la candidata de Podemos Isabel Serra de quemar cajeros lo mismo que dijo ayer cuando añadió que Podemos quiere regalar a los okupas las viviendas de los madrileños le ha respondido Pablito

Voz 21 17:23 quizás Serra antes de entrar en política quemaba cajeros automáticos ahí tienen ustedes los vídeos para verlo

Voz 22 17:29 en Mi querida candidata de Podemos ya ha dicho que quiere expropiar doscientas mil viviendas es decir que un día de estos dos Boys de vacaciones y cuando volví porque la casa la consideran que está vacía se la dan a los amigos ocupa

Voz 0771 17:40 decía recientemente la candidata del Partido Popular la señora Serra quiere quemar cajeros automáticos y quiere quitar la vivienda a los madrileños esto lo dice la candidata de un partido que entregó entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento casi cinco mil viviendas a los fondos buitre

Voz 1434 17:59 el acto también esta mañana del candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado ha anunciado que si consigue ser presidente de la Comunidad de Madrid una de sus primeras medidas será impulsar una reforma del Estatuto de Autonomía para acabar con los aforamientos

Voz 0771 18:11 os anuncio que si soy presidente de la Comunidad de Madrid en los cien primeros días de gobierno voy a llevar a la Asamblea de Madrid para aprobar una reforma del Estatuto de Autonomía donde se eliminen los aquí

Voz 1348 18:22 vientos de una santa vez en la comunidad

Voz 23 18:25 no habrá políticos de primera y ciudadanos de segunda habrá ciudadanos libres e iguales viviendo en la Comunidad de Madrid

Voz 1 18:40 dos de la tarde dieciocho minutos egipcios

Voz 24 18:44 hora catorce Madrid

en la capital la anécdota del día nos la ha dejado el cándido

Voz 1434 18:49 todo el Partido Popular José Luis Martínez Almeida que se ha ido hasta un centro cultural de Villaverde el centro Ágata para presentar su programa electoral en los veintiún distritos de la ciudad bueno pues justo antes de que comenzará el acto alguien ha tapado un cartel en el que se anunciaba una obra de teatro yo de esta pela Gürtel Paul Asensio

Voz 0534 19:07 en la puerta del centro cultural estaba pegado el cartel de lleve txapela trama Gurtel una obra de teatro que se celebra este domingo alguien tapó el cartel con otro que anunciaba la actuación de un coro pero la recepcionista del centro lo ha destapado antes de que entrara al candidato porque dice que anuncian la programación venga quien venga en el actos José Luis Martínez Almeida ha dicho que el rival del Partido Popular en Madrid no se llama Carmen Roche

Voz 25 19:28 el gran problema que podemos tener en la ciudad de Madrid no se llama Manuela Carmena no se llama Pedro Sánchez por supuesto no se llama Pepu Hernández se llama abstención no puede pasar que siendo nosotros más por quedarnos en casa gobierne la izquierda

Voz 1434 19:42 ya ha anunciado las medidas del Partido Popular para los XXI

Voz 0534 19:45 distritos de Madrid entre ellas la construcción de once bibliotecas destinar cien millones de euros a la limpieza de las calles o la construcción de un monumento por los últimos de Filipinas en Chamberí

Voz 1434 19:54 la alcaldesa Manuela Carmena se ha marchado hasta el distrito de Latina para proponer la creación de Madrid área metropolitana un organismo para planificar la movilidad que estaría formado por el Ayuntamiento y la Comunidad que contaría con la representación de otros ayuntamientos de la región Carolina

Voz 1611 20:08 a convertir el acceso de la cinco en una vía urbana ha sido uno de los proyectos que ha iniciado este ayuntamiento para evitar que la autovía parta en dos el distrito dejando a un lado campamento y al otro Aluche y Cuatro Vientos en ese proceso que ha comenzado con la instalación de semáforos y de un bus VAO ha habido algunas fricciones a unas tensiones sobre todo con los pueblos del suroeste como Móstoles Alcorcón que entran por ahí a Madrid en coche ir sostienen que se va a producir atascos sí que la movilidad se va a reducir pues bien para tratar de compatibilizar intereses entre el centro y el extrarradio la alcaldesa Manuela Carmena ha propuesto crear Madrid área metropolitana MAN un organismo que coordine la movilidad entre el Ayuntamiento de la capital de la comunidad

Voz 1410 20:42 que en el análisis y que nosotros hemos hecho vemos que hay incidencia de todo tipo recreativa turística laboral etcétera todo ese marco tiene que acabar en un organismo que será el món y que efectivamente tendrán una representación de los gobiernos regionales y después también de los distintos municipios que lo conforman

Voz 1 21:00 por llegue y habrá que hacer un diseño global

Voz 1410 21:03 eh temas que son fundamentales la se celebran

Voz 1611 21:05 en una plaza ya ha contado con la participación de los vecinos que han planteado sus problemas a los concejales Inés Sabanés y José Manuel Calvo esta tarde Más Madrid presenta en el puente de Segovia su plan V su plan para Omari para Madrid más verde

hora catorce y Madrid

Voz 1434 24:05 se lo venimos contando hoy en la Cadena Ser en Madrid la iglesia madrileña destina acciones sociales menos de la mitad del dinero que recibe de los ochenta y cinco millones de euros que obtuvo en dos mil diecisiete la mayor parte a través de donaciones de la casilla de la declaración de la renta solo XXXIII fueron para esas acciones sociales el resto el sesenta por ciento del total se usó para pagar los sueldos de los religiosos y la conservación de edificios la información es la cuenta Enrique García

Voz 0555 24:30 en dos mil diecisiete la Iglesia madrileña recibió más de cincuenta millones cuatrocientos mil euros de los fieles en colectas a suscripciones más de diecisiete millones con la casilla de la renta casi el ochenta por ciento de todos sus ingresos vinieron por está vía en total sesenta siete millones del bolsillo de los fieles sin embargo gastaron menos de la mitad de ese dinero en actividades pastorales en sus parroquias cien proyectos de acción social con personas desfavorecidas treinta y tres millones fueron para ese fin el resto el arzobispado madrileño los destinos sobre todo a pagar los sueldos del oscuras del personal que trabaja en su diócesis casi veintidós millones en esta partida otros diecisiete millones para los gastos de funcionamiento y conservación de edificios para nuevos templos por diócesis el mismo año en la de Alcalá la del polémico arzobispo Reig Pla cuarenta de cada cien euros de los nueve millones de euros que ingresó es dinero de los fieles sin embargo sólo destino el treinta por ciento del gasto acciones pastorales y asistenciales en el obispado de Getafe también sólo tres de cada diez euros se destinaron

Voz 1258 25:28 a ese fin a pesar de que los fieles aportar

Voz 0555 25:31 más de siete millones de euros la mitad de los ingresos totales de esta diócesis Kristin hace

Voz 1434 25:36 antes cambia de abogado ante la próxima celebración del juicio del caso master la ex presidenta fichado a uno de los más reconocidos también lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER Cifuentes ha contratado para defenderse de las acusaciones por ese máster fraudulento sí a José Antonio Choclán defensor entre otros de Mourinho de Cristiano Ronaldo del cabecilla de la Gürtel de Francisco Correa está considerado uno de los penalistas más caros de España Alfonso Ojea

Voz 0089 25:59 así es Cristina Cifuentes da un giro radical en su estrategia de defensa ante el juicio del caso Master que será una realidad en los próximos meses y lo hace fichando al abogado penalista mal

Voz 1258 26:09 el renombrado de los últimos años en la capital en letra

Voz 0089 26:12 dado José Antonio Choclán un abogado que ya ha defendido parece además que con muy buenos resultados a personajes de la talla de Cristiano Ronaldo o José Mourinho por ambos por problemas muy graves con la Hacienda Pública Espanyol agua a Francisco Correa el cabecilla de la red Gürtel o incluso a David Marjaliza el empresario principal de la operación Púnica en definitiva un abogado de altísimo nivel jurídico y también uno de los más caros de la capital de España a la hora de trabajar para demostrar la inocencia de sus clientes recordamos que se piden más de tres años de prisión para la expresidenta madrileña

Voz 1434 26:46 piden los tribunales Alfonso tres activistas de Femen han denunciado hoy ante el juez que vulneraron su integridad sexual durante la protesta en la plaza de Oriente en un acto de Falange

Voz 0089 26:54 ese día los nostálgicos del franquismo se concentraban como cada año en esa plaza madrileña para recordar al general African insta y allí las activistas decidieron desnudarse de cintura para arriba la rápida intervención de la policía impidió la agresión de los ultras pero ahora Falange Española les ha denunciado por coacciones y disturbios dos delitos que el abogado de las denunciadas Endika Zulueta señala que no existen pero si aparece un delito de agresión sexual contra ellas

Voz 31 27:21 me parece una barbaridad muy al contrario ellas fueron agredidas consultadas agredidas físicamente en su integridad sexual también desgasta a la policía que no que no fue la cosa más

Voz 0089 27:32 en su comparecencia ante el juzgado de Plaza de Castilla La Sexta las tres activistas han negado que provocaran disturbios y han reconocido que las manos de varios desconocidos se posaron sobre sus pechos desnudos

Voz 1434 27:44 gracias Alfonso dos de la tarde y veintiocho minutos

hora catorce los temor

Voz 1434 27:52 con los deportes Sofía Álvarez buenas tardes qué tal

Voz 1258 27:54 las tardes la jornada amarga ayer en la Liga para los equipos madrileños el Real Madrid perdió tres uno frente a la Real Sociedad el Atlético empató a uno ante el Sevilla el Getafe cayó dos cero en el Camp Nou ya ha caído a la quinta plaza en la última jornada ante el Villarreal se jugara estar o no en Champions el Leganés perdió cero dos frente al Espanyol el Rayo uno dos frente al Valladolid además de esto ya conocemos los horarios de la última jornada de Liga el sábado a la una el Atlético se medirá ante el Levante a las cuatro y cuarto el Getafe jugará la Champions ante el Villarreal a las nueve menos cuarto jugara El Rayo frente al Celta Leganés frente al Huesca el domingo a las doce de la mañana el Real Madrid se medirá ante el Betis

Voz 32 28:35 es cierto

Voz 21 28:52 además de en campaña electoral estamos en plenas fiestas de San Isidro a partir de las ocho de la tarde lo van a celebrar con un concierto gratuito en la Plaza Mayor los cuarenta aclara así que van a estar Mikel Erentxun listones Éstos a quienes escuchan Tequila

una de la tarde

Voz 1 30:04 no hay inició en Canarias

Voz 3 30:10 José Antonio Marcos

Voz 1018 30:17 sí lo más brotes esta mañana llegar a su puesto de trabajo al salir para comer no haya notado nada nuevo en cuanto a los controles sobre el cumplimiento de horarios a pesar de que desde ayer está plenamente en vigor el decreto ley que ha dado dos meses de plazo a los empleadores para poner en funcionamiento los sistemas técnicos necesarios la inmensa mayoría de empresas pequeñas medianas grandes no ha hecho nada aquí la ministra de Trabajo Magdalena Valerio entiende que esto no es de recibo

Voz 4 30:43 por lo que veo nadie se lo ha tomado en serio Sara normas sería un paraje un periodo que jurídicamente se denomina de vaca adolecía dos meses para que las empresas fuesen viendo cómo cada empresa lo iba hacer por lo que veo pues hay empresas estos muy estos muy nuestro eh lo de esperar al último día pero vamos no es novedosa la norma la norma lleva en vigor dos meses y bueno pues sencillamente hay que aplicarlas

Voz 1018 31:07 el objetivo fundamental de estos controles es evitar abusos en los horarios efectivos más allá de lo que pone en los convenios y desde luego poner coto a las horas extraordinarias de las que no se pagan practicamente la mitad y por tanto casi la mitad de ellas tampoco cotizan a la Seguridad Social vamos a preguntar enseguida a una representante de los espectadores laborales que pueden hacer a partir de hoy los trabajadores irnos vamos a acercar también al juicio de Bankia en la Audiencia Nacional tremendo el panorama que ha dibujado Luis Linde que era gobernador del Banco de España en dos mil doce

Voz 1348 31:35 España sufría un Rodrigo colapso financiero y sin dramatizar una situación desconocida en astronomía pues yo creo que desde la guerra civil erosión gravísima entonces gravísima por supuesto Bankia BFA pesaban bastante porque debían ochenta mil millones

hora catorce

Voz 1018 31:53 el lunes trece de mayo a tiene Martín Carlos Cala buenas tardes qué tal ya hemos olvidado Antonio de la campaña con la vista en ese veinte

Voz 1645 32:01 seis de mayo aún colean los resultados del veintiocho de abril y el PSOE asegura que no va a facilitar que Vox esté en la mesa del Congreso Adriana Lastra en Hoy por hoy

Voz 8 32:08 ni siquiera tendría a Vox para formar parte de la Mesa del Congreso necesita Arilla ante todo caso de la apoyo del Partido Popular y Ciudadanos incide esta grupo parlamentario pretende próxima va a formar parte de la Mesa del Congreso

Voz 0325 32:20 a partir del veintiséis Pablo Iglesias confirma que no empezar a negociar con Pedro Sánchez hasta después del domingo electoral de mayo

Voz 0771 32:26 estoy convencido de que vamos a gobernar juntos va a implicar un proceso que va a ser largo que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas

Voz 1645 32:35 primera iniciativa Alber Rivera anuncia que la primera ley que va a llevar a la Cámara Baja se va a centrar en la protección de las familias ha presentado además ante los diputados electos de ciudadanos como líder de la oposición

Voz 0040 32:45 no es titular no es un cargo es una actitud es una forma de comportarse es una forma de vigilar el interés general es una forma de liderar reformas

Voz 0325 32:55 ah no repetirán Carles Puigdemont muestra por primera vez su predisposición a no intentar ser de nuevo president de la Generalitat renuncia a su escaño en el Parlament Si logra uno en el Parlamento Europeo el eurodiputado Mi intención es coger el acta de eurodiputado porque hemos decidido iniciar una serie de trabajos y contenidos en el Parlamento Europeo que tienen mucho que ver con mi condición de presidente cesado por el ciento cincuenta y cinco

Voz 1645 33:16 esos actos de Alan Webb el secretario de Estado de EEUU hace una parada inesperada en Bruselas donde se reúnen los ministros de Exteriores europeos quiénes van a hablar con él aunque no estaban en la agenda Federico

Voz 27 33:27 hoy vamos a estar aquí todo el día así que veremos cómo y de qué manera podremos reunirnos con Pompeo quien siempre es bienvenido nosotros seguimos apoyando sin fisuras el acuerdo nuclear con Irán así como su implementación completa

Voz 0325 33:42 investigación reabierta la Fiscalía de Suecia volverá a investigar la supuesta agresión sexual cometida por Julian Assange en ese país Eva Marie Persson es la Fiscal Superior adjunta

Voz 0202 33:51 todo debido a los últimos acontecimientos ya que Julian Assange ha sido privado de libertad en el Reino Unido se ha decidido proponer la reapertura de la investigación preliminar sobre el caso de violación y seguir adelante con la investigación

Voz 1645 34:05 los médicos Aris el foro de atención primaria pide a las comunidades autónomas que dediquen el veinte por ciento del dinero de la sanidad a mejorar ese tipo de atención sino advierten de que saldrán a la calle

Voz 0423 34:15 oye pero no nos escucha pues tendemos calza la voz tendremos también que ponernos al sol no sé si un lunes a salir de indicando por nuestros ciudadanos no se puede permitir nuestro modelo sanitario seguir teniendo estas deficiencias

Voz 0325 34:29 dedicado a Rubalcaba el actor Antonio de la Torre ha recordado al ex vicepresidente del Gobierno al recoger un galardón en los Premios Platino vecino iberoamericano

Voz 8 34:36 dejamos el guión del Reino y los envió un pedo

Voz 33 34:39 este maravilloso con cincuenta notas alguna de las cuales fueron incluida la película

Voz 1348 34:43 no sólo político sino tenía un tal pondrán Moreno

Voz 33 34:45 así que parte este premio suyo

Voz 3 34:47 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 9 34:51 José Antonio el telegrama es para Ana Pastor señora presidenta del Congreso de los Diputados próxima a la hora del eclipse del cargo consten nuestro reconocimiento a la manera en que ha cumplido con sus responsabilidades desde su elección el diecinueve de julio de dos mil dieciséis cuando sucedió al fugaz Patxi López que lo fue apenas un semestre en los momentos del no es no su señoría mantuvo el equilibrio supo realizar con decoro el cuarenta aniversario de la Constitución y el viernes pasado las exequias impecables en honor de Alfredo Pérez Rubalcaba los españoles le desea lo mejor le agradecen su sentido de la dignidad del Estado

Voz 1018 35:33 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina ha en la técnica Isabel Quintana Carlos a la producción ir desde la Plaza de la Armería los actos conmemorativos del ciento setenta y cinco aniversario de la Guardia Civil presididos por los Reyes en los que también se ha recordado Alfredo Pérez Rubalcaba Ana Terradillos hola

Voz 21 35:53 buenas tardes ciento setenta y cinco años ya desde que se creó la Guardia Civil como una fuerza de orden público de carácter nacional y con plenas competencias el acto ha sido castrense en la Plaza de la Armería del Palacio Real con representación de los tres ejércitos novecientos agentes han participado en este acto que ha tenido representación también de la Gendarmería francesa también de la marroquí además de una sección de escuadrón de Caballería un avión de ala fina y cuatro helicópteros ahora mismo la Guardia Civil tiene setenta y cinco mil efectivos y plena la competencia en el ochenta y cuatro por ciento del territorio nacional entre sus unidades más destacada sin duda la UCO la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que ha destapado casos de corrupción a nivel nacional también ha solventado muchas desapariciones como la de Diana Quer o la del pequeño Gabriel ha habido también hoy un recuerdo sentido con el ex ministro Rubalcaba su féretro lo portaron el sábado voluntarios del instituto armado

Voz 1018 37:04 pues como éramos traslada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:09 tarde soleada con temperaturas un poco más altas que ayer en el oeste de la península se pasará de los treinta grados en el interior de Galicia sur de la Comunidad de Madrid máximas de treinta y dos a tres

Voz 1258 37:19 te grados en Extremadura provincial

Voz 0978 37:21 ese como Huelva el interior de Cádiz Sevilla también Toledo Ciudad Real en el resto de la Península en los pies

Voz 1 37:28 a Goss al sol ambiente muy agradable

Voz 0978 37:31 cuidado porque la próxima noche las temperaturas bajarán

Voz 1258 37:33 rápidamente y en el interior acabará siendo fría

Voz 0978 37:36 pero esta situación aguantara hasta el miércoles la segunda mitad de la Semana mayor probabilidad de lluvia también un descenso notable de las temperaturas

sobre catástrofe José Antonio Marcos

Voz 1018 39:11 de Magdalena Valerio ministra de Trabajo se podrán decir muchas cosas menos uno que no declaró nadie lo olvida su monumental enfado cuando se enteró de que su departamento había reconocido un sindicato de prostitutas siguen libres

Voz 4 39:22 muy gordo porque me parece sinceramente lo voy a decir

Voz 1018 39:28 me han colado o la forma en que se despachó connotado Granado secretario de Estado de la Seguridad Social sobre las pensiones de viudedad

Voz 36 39:34 opina en alto va a conferencias charlas y entonces él opina opina entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un gobierno sabe mucho sobre cómo cosas vamos a Santa en portada ha reconocido que salió adelante que nadie se lo ha tomado en serio

Voz 1018 39:47 la norma legal que obliga a controlar los horarios de los trabajadores y eso que ese decreto que ayer entró en vigor a efectos prácticos daba dos meses de plazo para que las empresas los empleadores en general Se adaptarse nada de nada incluso en algunos lugares muy significativo Rafa Bernardo vosotras por ejemplo el Congo

Voz 0325 40:04 eso de los Diputados donde nos dice se quiere pedir una prórroga al Gobierno para organizar el sistema que todavía no está en otros sitios grandes empresas los sistemas están en general en marcha adaptando los sistemas de control de accesos como los tornos por ejemplo aunque en algunos ámbitos se terminará de perfilar todo en la negociación colectiva por ejemplo en la banca que están negociando ahora su convenio en la pequeña empresa es donde hay más dudas e incertidumbres Jesús es propietario de una compañía del sector del seguro con diez trabajadores entre ellos comerciales

Voz 1404 40:29 hay que hacer visitas pues a mediodía hoy que hacer visitas a las nueve de la noche a las diez de la noche no tienen un horario fijo de entrada y salida en el establecimiento más caro que hacemos registramos una entrada alguna salida o varias entradas y las salidas digamos a lo largo del día en función de cómo comercial organizó su propia agenda

Voz 0325 40:53 para las dudas el Ministerio de Trabajo había prometido una guía un manual sobre cómo hacer esto del registro horario estaba prevista para hoy a media mañana pero todavía no está Nos dicen que están añadiendo las aportaciones de los agentes

Voz 1018 41:04 bueno pues el objetivo fundamental es perseguir el fraude y los abusos de horas extraordinarias conseguir que coticen porque según la Encuesta de Población Activa cada año se realizan unos cinco millones setecientas mil horas que se dice pronto nuestro compañero Toni de Acuña ha buscado referencias

Voz 1258 41:17 los empleados tienen dudas con la medida y las empresas han realizado peticiones de prórroga el Ministerio hablamos con empleados de los sectores más afectados en hostelería dos de cada diez horas impagadas son de camareros como Roberto que trabajó en un festival donde eran directos

Voz 7 41:31 llegar a la Inspección de Trabajo dieron la directriz de que les mintiera

Voz 1258 41:34 hemos de cuándo

Voz 7 41:37 habrá cuatro de la mañana dirán que qué raro aprenden diréis que tenéis dos horas de descanso

Voz 1258 41:43 el diecisiete por ciento de las horas extra en comercios tampoco se paga aunque ellos suelen tener controles de jornada Laura trabajaba en un supermercado

Voz 6 41:49 a mí lo que me pagaban Nira el horario supuestamente de apertura y cierre del supermercado China hasta que cerraba hacías Caja todo estaba una hora más y eso ya no me lo pagaban

Voz 1258 42:00 Carlos profesor universitario denuncia que esto afecta a sectores de alta cualificación como la educación estos

Voz 5 42:05 trabajos no se limitan exclusivamente a las horas lectivas supone un trabajo extra que eso no está pagado digamos con ningún tipo de dinero

Voz 1258 42:14 y es aquí donde se hace más complicado el calcular el tema

Voz 1018 42:17 estamos eh a comer CDS Martínez que es inspector de Trabajo portavoz de la Unión Progresista de inspectores de Trabajo buenas tres la tarde de Rafa que en el Congreso de los Diputados no sea visto en ningún control sobre el horario de los trabajadores ustedes los inspectores de trabajo fichan ya desde hoy o esto no les afecta

Voz 28 42:32 en principio no nos afecta porque nosotros no tenemos una relación laboral sino una relación administrativa y por tanto no estamos sujetos a la normativa del estatuto de los trabajadores

Voz 1018 42:42 o la que se libran han recibido ya alguna denunciar consta

Voz 28 42:46 yo hoy he estado en la oficina ya a última hora de la mañana como tres cuartos de hora recibido tres denuncias pero es lo que viene siendo ya habitual relacionadas con excesos de jornada pero no eran denuncias identificadas sino las que provienen del buzón que está determinado en el Ministerio de Trabajo pues para comunicar las irregularidades y precariedad

Voz 1018 43:09 y quiénes pueden denunciar tienen que ser los representantes de los trabajadores los comités de empresa a los sindicatos o puede hacerlo cualquier trabajador a título personal

Voz 28 43:16 la denuncia es pública y por tanto puede hacerlo cualquier trabajado oro o cualquier persona que pueda tener un interés en denunciar estas circunstancia

Voz 1018 43:24 el el trabajador tiene que identificarse

Voz 28 43:27 es así una denuncia para que sea tramitada hay podamos considerar lo conciertos derechos con su condición de interesado si no puede ser anónima

Voz 1018 43:37 o sea era posible represalia no porque vemos cómo se control a los abusos de horarios los en pequeñas

Voz 28 43:43 pues a sus domicilios particulares esto afecta a las empleadas domésticas claro en principio tampoco están excluidas hombre pero allí el control es muchísimo más complicado precisamente por la inviolabilidad del domicilio no por la protección constitucional que tiene el domicilio nuestro acceso no igual que a cualquier empresa o centro de trabajo

Voz 1018 44:03 dígame una cosa en las llamadas o los mensajes del jefe a una empleado fuera de su horario laboral también se pueden considerar parte de la jornada laboral

Voz 28 44:11 esto queda al margen lo está en el limbo está bueno de hecho la Ley Orgánica de Protección de Datos sí que ha reconocido el derecho a la desconexión digital del trabajador en el Estatuto de los Trabajadores ves pero no hay ningún desarrollo reglamentario ni siquiera la infracción sobre registro de jornada o incumplimientos del tiempo de trabajo contempla el artículo donde precisamente se recoge el derecho a la desconexión digital

Voz 8 44:36 les define allí hay cierta incertidumbre

Voz 28 44:38 es sobre cómo se podría materializar

Voz 1018 44:41 la pregunta que me lo permite casi personal usted cree que el decreto que desde hoy en teoría está desde ayer en vigor para todos va a ser efectivo va a ser eficaz va a combatir de forma importante el fraude o al final debemos olvidar de ello como de tantas otras cosas

Voz 28 44:55 yo creo que va a contribuir un poco a sensibilizar a las empresas de que tienen que controlar las jornadas de trabajo y que por tanto no pueden estar imponiendo esos horario sin retribuir los a los trabajadores pero ya como comentado no es la panacea es decir es un instrumento que nos va a servir pero es muy complicado que acabe con todos los excesos de horas extraordinarias que se realiza en este país ya se ha comentado que hay muchos trabajadores que les exigen directrices en el sentido de que mientan a la propia Inspección no sobre esos horarios y de que los registros podrán ser manipulable eso sí que a lo mejor no serán fiables al cien por cien pero sí que va a contribuir yo intento ser positiva de que al menos por parte de nosotros tendemos la posibilidad de controlar mejor a los propios trabajadores también porque podrán alegar lo como prueba en los procesos judiciales

Voz 0534 45:48 pero no lo es como supongo Davis porque los herederos pues no hubo