Hora 14 (14/05/2019)

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes varios asuntos de última hora para empezar el primero pasa por la justicia con consecuencias políticas en Suprema autoriza a los presos de leprosos es asistir al pleno de constitución de las Cortes previsto para el día veintiuno con lo cual Junqueras Rull Turull Sánchez y Romeva se convertirán en parlamentarios a todos los aspectos aunque eso no va a condicionar la continuidad del juicio Alberto Pozas

Voz 0055 00:43 no el Supremo rechaza que puedan quedar en libertad rechaza que el juicio de la suspenderse pero recuerda que este proceso no criminaliza ninguna ideología y que sí pueden tomar posesión de sus nuevos cargos esto afecta a cinco presos un diputado de Esquerra otros tres de Junts per Cat un senador más de Esquerra Republicana podrán ir a la sesión de constitución de ambas Cámaras el martes de la semana que viene a las diez de la mañana debidamente

dos hace unos meses fueron suspendidos como diputados

Voz 0055 01:05 Parlament la duda es si ahora les pasará lo mismo en el Congreso y el Senado El Supremo recuerda que el reglamento de la Cámara Baja contempla que puedan ser suspendidos y no pueden ejercer como dinero

Voz 1018 01:14 dado vamos a pues desde del Gober haya una primera reacción positiva por esta decisión del Supremo en palabras de su portavoz Mary Sérvulo

Voz 0134 01:20 celebrar el hecho de que puedan recoger el acta de hecho son han sido elegidos por los ciudadanos en las ciudadanas de Cataluña y por lo tanto tienen derecho a recoger el acta pero nosotros lo que nos gustaría es que pudieran salir ya de la cárcel de esta prisión preventiva para que puedan ejercer sus labores de diputados y diputadas como nos gustaría no que estén libres para poder ejercer sus derechos democracia

Voz 0785 01:46 muy bien la sesión de el juicio presidente Tribunal

Voz 1018 01:48 Senna se ha empleado a fondo para frenar los intentos de algunos testigos de las defensas para complicar la sesión

Voz 0526 01:54 si no quiere contestar en castellano asume las consecuencias legales de su negativa a contestar ya termina usted no viene aquí para os picar al tribunal su grado de alucinación su estado febril esto tiene consecuencias legales y usted nos hace perder el tiempo el monosílabos sevillano frecuente muy entero pues multitud de actividades abrimos en centros sin permiso

Voz 1018 02:17 y hay otra novedad también de última hora sobre la candidatura socialista Miquel Iceta para convertirse en futuro presidente del Senado el líder de Ciudadanos Albert Rivera anticipa que no bloquearán su elección como senador a propuesta del Parlament en la votación de pasado mañana

Voz 0040 02:30 así que nosotros no vamos a bloquear porque no lo hemos hecho nunca nunca lo hemos hecho pero desde luego no queremos apoyar esa designación porque creo que el Partido Socialista en definitiva lo que está haciendo es ceder ante el PSC sea ya no es un problema de Iceta que el PSC porque tiene que presidir el Senado el PSC

Voz 1018 02:45 en fin muchísima política estamos en la campaña de las municipales y autonómicas atención a lo que acabo de decir Javier Ortega Smith es el candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid sobre mujeres aborto lo que puede lo que no pueden hacer si coincido con Rocío Mora

Voz 3 02:59 pero en una cosa que las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crea más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo porque corre las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente como es el niño que que llevas en tu interior Hora catorce

Voz 1018 03:17 en dos mercados tranquilos nos aprecia una especial inquietud por la tensión militar en el Golfo Pérsico de hecho las bolsas europeas están en verde desde Bruselas la ministra española de Defensa Margarita Robles ha justificado por razones técnicas las razones por las cuales ha ordenado que la fragata Méndez Núñez abandonen la formación naval norteamericana que encabeza el portaaviones Abraham Lincoln con destino al Golfo Pérsico

Voz 1426 03:37 ahora el Gobierno de Estados Unidos ha marcado una misión una misión que no estaba prevista con el Gobierno español desde ese punto de vista nosotros pues eh temporalmente interrumpidos ese acompañamiento ese integración España siempre va a actuar como un socio serio y fiable en el marco de la Unión Europea y cuando ya se vuelva otra vez a lo que estaba previsto en el acuerdo con la moda española pues continuaremos con absoluta normalidad

Voz 1018 04:04 no hay comentarios desde la embajada norteamericana sobre esta decisión del Gobierno español y esto es lo que dice hoy la ministra de Trabajo Magdalena Valerio sobre la decisión del Tribunal Europeo de Justicia de obligar a todos los Estados miembros a implantar un registro de horarios para los trabajadores similar al que está en vigor en España

Voz 4 04:20 no nos ha pillado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con los deberes hechos ya en este país hemos regulado el registro de jornada así que las cosas cuando están pendientes mejor no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy

Voz 1018 04:37 ayer decía algo bastante diferente a Pablo Casado sin embargo esta decisión le parece fatal

Voz 5 04:42 claro que sólo pueden recaudar a través de hacer un Gran Hermano para observar qué hace el trabajador autónomo o el empresario oiga lo que tú se tiene que hacer esto significa lo que usted tiene que hacer es crear condiciones para que haya más gente trabajando bajar las cotizaciones sociales ya verá usted cómo con bajos impuestos todo el mundo está encantado de pagar impuestos sobre todo si tienen

Voz 0134 05:02 además o hacha pide a sus mil quinientos millones de usuarios en el mundo que actualicen la aplicación después de admitir que piratas informáticos han instalado Software espía en algunos teléfonos whatsapp descarta un espionaje a gran escala sino destinado a determinadas personas

Voz 0325 05:15 pasados casi la mitad del día mirando pantallas once horas de veinticuatro algo que provoca en los menores problemas de miopía insomnio y falta de atención lo primero y lo último que hacemos cada día nuevo es mirar la pantalla según un estudio de la plataforma en pantalla

Voz 0134 05:27 la Federación de discapacitados intelectuales pide la Fiscalía General del Estado que investiga un presunto caso de manipulación electoral por parte de las monjas que cuidan a un grupo de discapacitadas en Ávila la religiosa se confiesan admiradoras del líder de Vox

Voz 0325 05:39 España está a la cola de Europa en número de enfermeras el Consejo de Enfermería denuncia además las desigualdades entre comunidades Navarra por ejemplo tiene el doble de Profesionales por habitante que Murcia

con Ángels Barceló

Voz 1434 06:14 las tardes la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid planta al Foro Madrid empresarial para evitar a la prensa el encuentro previsto para esta mañana estaba cerrado desde el cinco de marzo pero según el presidente del Foro ayer mismo el jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso le llamó para exigirle que esa cara a los periodistas del turno de preguntas

Voz 9 06:35 de eh ha pedido hoy a las once y media ya ayer a las bicis media alcanzó terreno con su productor de la compañía que ver que incluso con Pemex turno de preguntas en mejor que no esté en la prensa como piensa que no está claro

Voz 1434 06:51 la respuesta fue que en hoy a las once de la mañana minutos antes de que comenzará el encuentro en lugar de Díaz Ayuso aparecido Enrique Ossorio Foro Madrid empresarial ha suspendido el acto y eso que debía presentar sus medidas en materia económica legado un problema de agenda para no acudir aunque esta mañana no ha tenido ningún acto público en cualquier caso sin las medidas de Ayuso el día ido de cuestiones económicas quinta jornada de campaña en la que Ángel Gabilondo ha insistido en que no descarta recuperar el impuesto de sucesiones e Ignacio Aguado ha dicho que eso sería un gravísimo

Voz 0175 07:25 impuesto subir impuestos al noventa y ocho por ciento de los ciudadanos de Madrid lo que hacemos es llamar desde luego a la solidaridad de quiénes tienen más posibilidades a un impuesto de sucesiones no

Voz 0771 07:38 el señor Gabilondo ya creo que has quitado definitivamente la careta que va a recuperar sucesiones es decir que no han debido aprender nada de la pésima gestión de treinta y siete años ininterrumpidos de Gobiernos en Andalucía donde precisamente estos impuestos han lastrado la economía

Voz 1434 07:52 luego está Vox y su cruzada contra el aborto y a favor únicamente de las familias tradicionales se a Ortega Smith lo acaban de escuchar con eso de que la mujer es dueña de su cuerpo para cortarse las uñas y engordar pero no para abortar Rocío Monasterio por la mañana en el Congreso defendía las familias con padre madre

Voz 11 08:11 tenemos una crisis demográfica brutal necesitamos que nazcan más niños desanimen a tener un niño más nosotros queremos tener a nuestras ciudades nuestros parques llenos de niños y protegemos el concepto de familia La Familia e donde espejos educa a los niños la familia con padre y madre y haremos todo lo posible para que ese vínculo bueno pues se proteja se mantenga consolide

Voz 1434 08:36 hay mucho de campaña seguida lo vamos a contar antes apuntamos otras noticias en titulares con Enrique García Paula

Voz 12 08:42 la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo de butroneros residentes en Madrid que actuaban en Cataluña lo hacían allí para evitar a las fuerzas de seguridad madrileñas que los tenían identificados han realizado decenas de robos con fuerza en empresas en Girona

Voz 13 08:57 la justicia investiga a cuatro policías de Fuenlabrada por abuso de autoridad y agresiones a un joven marroquí al que redujeron cuando cruzaba con un patinete eléctrico por un paso de peatones la presunta agresión fue grabada en vídeo por viandantes y los agentes denunciaron primer al chico que respondió con otra denuncia

Voz 12 09:11 el Gobierno regional ha aprobado el decreto que actualiza la actividad del fuego en la Comunidad la norma contempla un refuerzo de las medidas para evitar el acceso de los menores y fija una distancia mínima de cien metros entre estos locales y los centros educativos aunque tiene una moratoria

Voz 13 09:26 de diez años en la capital los vecinos del edificio de Carabanchel desalojados ayer tras el derrumbe de una cornisa podrán volver esta tarde a su vivienda tres personas sufrieron heridas leves y ocho fueron atendidas por ansiedad se ha colocado un andamio para proteger a los viandantes Se mantiene la vigilancia policial de la entraba al portal

y en deportes como avanzó ayer en El Larguero Gil Marín Andrea Berta Simeone se reunen hoy con Griezmann para que le diga si se va finalmente del Atlético de Madrid Juanfran y Filipe Luis han rechazado la renovación

buenas tardes

Voz 14 09:57 buenas tardes afortunadamente en este momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras madrileñas la circulación es fluida y cómoda tanto en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta como en los accesos a la capital de entrada y salida aun así desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo sean muy prudentes al volante vamos

Voz 1434 10:17 hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Inmaculada banderas buenas

Voz 15 10:21 tardes buenas tardes comentarles que tampoco aquí estamos viendo ninguna incidencia especial que está alterando el tráfico tampoco vemos que está aumentando de forma como pueda ser un viernes es la clásica situación de un día laborable son los movimientos hacia el oeste los que tienen mayor intensidad Alberto Aguilera Carranza este movimiento por los colegios mayores para llegar al Puente de los Franceses Juan de Herrera Martín Fierro en la M30 no ha ocurrido nada el tráfico es fluido en todo su trazado y es muy importante que esta tarde calculen que comienza la feria taurina en las ventas que a partir de las cinco la zona de Manuel Becerra será muy delicadas iban a ir allí no olviden el metro y además mañana a la misma hora también un espectáculo de baloncesto en el Palacio de los Deportes

tiene tres grados en el centro de la capital a esta hora vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 11:13 durante dos días más el tiempo será soleado con temperaturas sin grandes cambios hoy bajarán un poco pero apenas se notará seguirá haciendo calor máximas alrededor de los treinta grados en toda la Comunidad de Madrid recordamos que ayer en el Retiro se alcanzaron los treinta y dos lejos todavía de esos treinta y cinco que se superaron hace justo cuatro años el trece de mayo de dos mil quince y mañana situación muy parecida a la de hoy un poco de fresco a primeras horas de la mañana calor durante la tarde más que hoy pero también se confirman los cambios a partir del jueves a última hora con algunas tormentas y el final de semana vendrá marcado por un descenso importante en las temperatura comienza ahora a catorce

Voz 1434 11:51 Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Noema Valido y en la producción Enrique García

Voz 0785 11:58 lo que más sorprende de Madrid está luce el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa ahogar porque con Cepsa hogar tiene hasta un dieciocho por ciento de descuento en luz y gas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos por te contratan en Cepsa hogar punto com Cepsa tu mundo más eficiente

Voz 12 12:17 Nuevo Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta setenta euros por cada metro cuadrado de vidrio instalado cambia tus ventanas por otras más eficientes disminuye tu factura energética mejora tu conforme informa T en el cero doce o en plan renove de venta

Voz 8 12:34 As punto com la Comunidad de Madrid

Voz 1 12:38 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 12:41 día de campaña electoral en Madrid marcada por una ausencia la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso ha plantado a Madrid foro empresarial un encuentro cerrado desde hace más de un mes el cinco de marzo pero al que oficialmente no ha podido acudir por problemas de agenda Díaz Ayuso tenía previsto presentar allí sus medidas en materia económica una cuestión difícil la versión del presidente del Foro es distinta asegura que el jefe de campaña de Díaz Ayuso le llamó ayer para decirle que sacará a la prensa del turno de preguntas ellos se negaron lo siguiente fue que la comunicaron que la candidata no iba a poder ir Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0861 13:24 bueno el foro empresarial de Madrid cerró este acto hace varios meses en concreto el cinco de marzo el Partido Popular fue quién eligió de hecho el día y la fecha pero Isabel Díaz Ayuso nos ha presentado su equipo anuló ayer el acto por motivos de agenda anoche avisaron a los periodistas y también a los organizadores Hilario Alfaro es el presidente del Foro Empresa el de Madrid que organizaba este desató una estampida

Voz 17 13:51 los decepcionados si que no lo entendemos pues tampoco lo empecemos cuando han pasado iban a pasar todos los candidatos de todos los partidos de todos los colores Alfaro solo

Voz 0861 14:01 eh recibió una llamada ayer del jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso según Alfaro en esa llamada le dijeron que no querían prensa durante el turno de preguntas

Voz 17 14:11 ayer a las seis y media al constructor Herrero director de la campaña que ya incluso dice que en el turno de preguntas es mejor que no esté en la prensa y que la saquen cosa que no llega

Voz 0861 14:22 se niegan porque no lo han hecho con ningún otro de los candidatos que han pasado por estos desayunos el último ayer mismo Javier Ortega Smith sobre ese supuesto veto a la prensa en el PP nos dicen que no es que no quisieran periodistas en el turno de preguntas pero sí no saben que les gustaba más el formato del desayuno con la CEIM donde los empresarios se quedaban a solas con la candidata el motivo real así

Voz 1018 14:44 durante la cancelación de este acto no ha sido la

Voz 0861 14:46 esencia de la prensa sino los problemas de agenda ayer llamaron Hilario Alfaro para excusar la presencia de Isabel Díaz Ayuso ida ofrecieron como alternativa a Enrique Ossorio de hecho esta mañana el responsable del programa electoral del PP sentado en este desayuno informativo del foro empresarial de Madrid pero sus organizadores no han aceptado esa alternativa

Voz 1434 15:07 carrera electoral para la que la Cadena SER y el diario El País han organizado un segundo debate esta vez entre los candidatos a la Comunidad de Madrid todos están invitados el día veinte a las doce y media del mediodía

Voz 1804 15:20 Madrid Madrid Madrid Destino está a la derecha destino está a la izquierda este lunes veinte el debate definitivo Isabel Díaz Ayuso al que el Gabilondo Ignacio Aguado Isa Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser y el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 0325 15:49 con la colaboración del Corán Isabel Díaz

Voz 1434 15:52 a ellos iba a presentar sus medidas en materia económica cosa que al final han comunicado a través de una nota de prensa sin ella en cualquier caso el día de cuestiones económicas quinto día de campaña en el que ha habido otro protagonista el impuesto de Sucesiones El candidato del PSOE Ángel Gabilondo ha profundizado en su intención de subir los impuestos a las rentas más altas no descarta por un lado rescatar el impuesto de sucesiones para las herencias que superen el millón y medio de euros Por otro lado aumentar un punto el impuesto del IRPF para las rentas de más de ciento cincuenta mil euros dice que afectaría tan sólo al dos por ciento y la derecha donde lo hace el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado por fin Gabilondo dice se ha quitado la careta iba a cometer el mismo error si le dejan que los socialistas cometieron en Andalucía los dos han hablado hoy también de empleo el socialista tras reunirse con UGT y Comisiones y Aguado tras hacerlo con la patronal madrileña con la CEIM Sonia Palomino

Voz 1915 16:43 buenas tardes buenas tardes pedir más a los que más tienen de es la premisa al candidato socialista que propone recuperar el impuesto de sucesiones bonificado ahora al noventa y nueve por ciento en la Comunidad de Madrid la de Gabilondo es recuperarlo para los que reciban herencias superiores al millón y medio de euros subir

Voz 12 16:58 en tramo del IRPF a las personas con rentas no

Voz 1915 17:00 las altas lo explicaba así en declaraciones a la SER

Voz 10 17:04 tensión es desde luego no

Voz 0175 17:06 esperar puesto subir impuestos al noventa y ocho por ciento de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid lo que hacemos es llamar desde luego a la solidaridad de quienes tienen más posibilidades es un impuesto de sucesiones no sirve unos recibe unas algo que es superior al millón y medio de euros pues después de un esfuerzo no contribución

Voz 1915 17:28 para Ciudadanos esta medida es ineficaz plantean de hecho lo contrario extender las bonificaciones que como decimos ya están al noventa y nueve por ciento apuestan ha dicho su candidato a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado por una fiscalidad a la baja

Voz 0771 17:40 ya ayer el señor Gabilondo ya acreditado definitivamente la careta que va a recuperar sucesiones para la Comunidad de Madrid que va a recuperar donaciones que va a recuperar patrimonio es decir que no han debido aprender nada de la pésima gestión de treinta y siete años ininterrumpidos de Gobiernos en Andalucía donde precisamente estos impuestos han lastrado la economía ya ha provocado el paro juvenil cercano al cincuenta por ciento

Voz 1915 18:03 declaraciones de Ignacio Aguado delante de los empresarios madrileños Eli la candidata a la Alcaldía de la capital Begoña Villacís se han reunido con la patronal madrileña en materia de empleo a la formación naranja hace una apuesta clara por el empleo autónomo quieren crear una dirección general que asesore a los trabajadores por cuenta ajena los socialistas eh sonido hoy con los sindicatos con UGT y Comisiones Obreras Gabilondo ha presentado junto a los representantes de los trabajadores un decálogo entre las principales propuestas reforzar la inspección de trabajo para eliminar el fraude consensuar una ley de Industria para reactivar el sector y fomentar la creación de empleo sostenible

Voz 1434 18:36 el gracias Sonia son las dos de la tarde y dieciocho minutos seguidos

Voz 1 18:42 hora catorce Madrid

Voz 1434 18:49 lo autonómico y lo municipal se han mezclado en este quinto día de campaña tampoco le ha gustado a Vox que el PSOE estudie recuperar el impuesto de sucesiones pero como eso es cuestión autonómica el candidato al Ayuntamiento de Madrid Ortega Smith ha propuesto acabar para compensar con el impuesto de plusvalía lo ha dicho durante un paseo por la Gran Vía donde ha puesto verde también Madrid central Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 12 19:11 buenas tardes Javier Ortega Smith ha terciado en el debate

Voz 0861 19:14 eh sobre la recuperación del impuesto de sucesiones que han propuesto los socialistas Vox se muestra en contra de que este impuesto regresa a Madrid y avisa de lo que hará desde los ayuntamientos en los que logre gobernar pero si podemos hacer algo importa

Voz 18 19:26 de Illes terminar con él

Voz 3 19:30 otro gran impuesto confiscada por lo que es la plusvalía nosotros abogamos por la supresión de la plusvalía tanto inter vivos como mortis causa

Voz 0861 19:38 el candidato de Vox a la alcaldía de la capital ha empleado la mañana en recorrer el centro para conocer a pie de calle la aplicación de Madrid central el diagnóstico como era de esperar para Javier Ortega Smith

Voz 12 19:48 catastrófico mentira

Voz 19 19:51 mejore la contaminación además está haciendo

Voz 3 19:53 el año terrorífico al comercio los comerciantes ya han dicho hasta la satinado aunque la alcaldesa no se quiere enterar que en la última campaña perdieron

Voz 18 20:01 en un quince por ciento de ingresos por culpa de Madrid central

Voz 0861 20:06 esta tarde el turno de campañas para la candidata a la presidencia madrileña Rocío Monasterio que se desplaza hasta Villanueva de la Cañada hay también hasta Boadilla del Monte

Voz 1434 20:15 el presidente de la Comunidad Pedro Rollán ha respondido a la alcaldesa Manuela Carmena que ayer propuso la creación de Madrid área metropolitana un organismo en el que estarían representados el Ayuntamiento y la Comunidad además de otros ayuntamientos de la región para coordinar cuestiones relacionadas con la movilidad

Voz 20 20:32 parece increíble que el equipo de gobierno que tanto predica con respecto al apoyo al transporte público siga aportando una cuantía absolutamente insuficiente ya absolutamente insignificantes que la Comunidad de Madrid sin tener ni una sola acción con financia el déficit de explotación de la Empresa Municipal de Transportes aportando ciento siete millones de euros la misma cuantía que aporta el Ayuntamiento de Madrid el medio de transporte mayoritariamente utilizado por los madrileños Metro de Madrid el Ayuntamiento aporta cero euros

Voz 1434 21:06 la alcaldesa Carmena hoy ha dejado los actos de campaña como tales para la noche aunque por la mañana sí aprovechó para presumir de ciudad con esa celebración de la final de la Champions el próximo uno de junio en el Wanda Metropolitano hasta al estadio del Atleti se ha marchado acompañada por Miguel Ángel Gil Marín ella Carmena destacaba la importancia de que Madrid acoja una final como esta El consejero delegado del Atleti hablaba del beneficio económico que va a suponer que hayamos con

Voz 1410 21:31 seguido ese sueño de que la Champions se celebra aquí que estemos seguros de que va a ser un éxito extraordinario lo que nos va a estar mirando medio mundo pues es algo que nos hace saber que vamos por muy buen camino

Voz 21 21:45 es un evento que traerá a la ciudad de Madrid más de cien mil visitantes durante tres días tendrá un impacto económico directo en más de cincuenta millones de euros y sobre todo es un elemento que que construye Marca Madrid Marca España

la Cadena SER elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

tu voto quiere que se gobierne de otra manera la comunidad

educar con la oportunidad

sí está mejorando nuestros centros educativos

Nuestras becas contigo hay cambio

vota Gabilondo presidente Vota Partido Socialista

Voz 1434 25:47 hora catorce y Madrid

Voz 8 25:50 la justicia investiga

Voz 1434 25:51 entró policías locales de Fuenlabrada por abuso de autoridad y agresiones a un chico marroquí al que redujeron cuando cruzaba con un patinete eléctrico por un paso de peatones la presunta agresión fue grabada en un vídeo que se colgó en las redes sociales el pasado siete de mayo a los agentes denunciaron primero al chico que respondió después con otra denuncia que está siendo respaldado por la red de inmigración y Ayuda al Refugiado SER Madrid Sur David Callejo

Voz 0286 26:13 con este movimiento la causa ese podría dilatar en el tiempo y es que ya no sólo la justicia tiene que investigar la posible responsabilidad del joven en esa denuncia por agredir y causar lesiones graves

Voz 1018 26:24 a los agentes sino que también tendrá

Voz 0286 26:27 que dilucidar si hubo abuso policial por parte de los propios agentes todo después de que este lunes estuviera previsto en juicio rápido contra el joven detenido pero no se llega a celebrar porque el propio afectado presentó una denuncia contra los agentes por presunto abuso policial los hechos se han transformado en diligencias previas también con el apoyo de la Fiscalía ahora el Juzgado de Instrucción número seis de la localidad inicia investigación por los hechos los agentes policiales implicados tendrán la consideración de investigados

Voz 1434 26:59 Comisiones Obreras denuncia que tres de los seis ascensores que tiene el Hospital Niño Jesús un centro de referencia en la medicina pediátrica están estropeados desde hace dos meses y que eso ha dado lugar a situaciones muy completo

Voz 1933 27:11 a las Teresa Rubio y los dos ascensores que genera más problemas cuando se estropean son los que conducen a los laboratorios Si a la sala mortuoria que está en la planta menos uno para los traslados en este caso específico la dirección ha contratado a una empresa funeraria

Voz 0526 27:25 entendemos que Solaria ha sido un parche una solución muy muy momentánea pero no es la adecuada para hacerlo llevamos solicitando que arreglen los ascensores bastantes años y hasta que no pasen una avería de estas características pues pues no van a tomar solución también el de laboratorio se ha vuelto a romper tienen que ser los niños a la a la calle para hacerse una simplemente

Voz 0325 27:47 de esa Ángel García delegado de Comisiones Obreras

Voz 1933 27:49 Hospital Niño Jesús por su parte la dirección del centro nos dice que ya está aprobado un Plan General de renovación de todos los ascensores que se va a realizar en los próximos meses y un procedimiento de urgencia específico para las máquinas del laboratorio la sala mortuoria

Voz 1434 28:02 el Ayuntamiento de Madrid dice que los vecinos de El ciento doce de la calle General Ricardos que tuvieron que ser desalojados ayer tras el derrumbe de una cornisa podrán volver a sus casas hoy mismo Virginia Sarmiento

Voz 1694 28:13 tras el susto y el trastorno que les produjo el desprendimiento de la cornisa del edificio los vecinos podrán volver a sus casas esta misma tarde cuando edificación se lo permita el Samur Social atendió a dos familias una de cinco miembros y otra de tres y también a una persona sola estos últimos han pasado la noche en la unidad de estancias breves y la otra familia en un hotel la marquesina que amortiguó algo López de La Cornisa ya está demolida y retirada en el edificio de cuatro plantas Se apuntalado ya la primera línea de carga de la planta baja se están reforzando los pilares y las vigas que estaban afectadas se ha colocado un andamio para proteger también a los viandantes de posibles caídas de algún resto Se mantiene la vigilancia policial a la entrada al portal se facilita el acceso por la calle Toboso para mayor seguridad y los dos locales comerciales afectados por la apuntalamiento podrán decidir si abre

Voz 0738 28:59 en consultando previamente al Ayuntamiento

hora catorce

Voz 1434 29:06 Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes hoy todo pasa

Voz 1153 29:08 el Atlético de Madrid como ya adelantábamos en el Larguero esta tarde Gil Marín Andrea Berta y Simeone se reúnen con Griezmann para pedir explicaciones sobre los rumores de su posible salida del club este verano y los que no van a seguir tampoco como adelantábamos anoche son Juanfran y Filipe Luis el primero no ha querido renovar al segundo no se le ha ofrecido en el Real Madrid el novio propio sigue siendo Keylor Navas el viernes Zidane ya le comunicó al costarricense que no contaba con él para la próxima temporada

Voz 1434 29:32 gracias Gonzalo nos marchamos les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid hoy en nuestra ronda de entrevistas electorales el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida a partir de las siete y veinte en estas ediciones especiales que estamos haciendo de La Ventana de Madrid desde el hotel Hyatt en la Gran Vía hasta luego

Voz 1 30:03 uu

Voz 1018 30:04 la tarde una y media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 Juncker Rull Turull Sánchez y Romeva podrán asistir a los plenos del Congreso y el Senado y convertirse por tanto en parlamentario de las Cortes a todos los efectos el día veintiuno así lo ha decidido el Tribunal Supremo en una medida que tiene una lectura positiva para el Gobierno catalán que preside un Torra que hoy por cierto cumple un año desde su investidura han ido es su portavoz

Voz 0134 30:39 celebrar el hecho de que puedan recoger el acta de hecho son han sido elegidos por los ciudadanos en las ciudadanas de Cataluña por lo tanto tienen derecho a recoger el acta pero nosotros lo que nos gustaría es que pudieran salir ya de la cárcel de esta prisión preventiva para que puedan ejercer sus labores de diputados y diputadas como nos gustaría no que estén libres para poder ejercer sus derechos democracia

Voz 1018 31:04 preguntaremos enseguida Alberto Pozas por las consecuencias prácticas de esta decisión ya que el reglamento del Congreso contempla expresamente que los diputados quedarán suspendidos en derechos y deberes por una sentencia firme o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria juicio ha proseguido hoy con las declaraciones de testigos de las defensas y el presidente del tribunal Manuel Marchena ha tenido que frenar en seco más eh

Voz 0526 31:26 no si no quiere contestar en castellano asume las consecuencias legales de su negativa a contestar íbamos terminarla usted viene aquí para forzar cara el tribunal su grado de alucinación su estado febril esto tiene consecuencias legales y usted nos hace perder el tiempo en monosílabos sevillano frecuentemente pues multitud de actividades abrimos en centros sin permiso pues horas

Voz 1018 31:52 estamos en plena campaña para las autonómicas europeas y municipales del día veintiséis Vox afín a cada vez más sus mensajes machistas ya esta es la reflexión de su candidato al Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith sobre lo que pueden o no pueden hacer las mujeres a propósito del aborto

Voz 3 32:07 si coincido con Rocío Monasterio en una cosa que las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crean más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente como es el niño que que llevas en tu interior

Voz 1018 32:25 vamos lo que se llama la alta política hablaremos enseguida con nuestra analista económico Juan Ignacio Crespo sobre las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China o la tensión militar creciente

Voz 0325 32:35 en el Golfo Pérsico la ministra española de Defensa

Voz 1018 32:37 Margarita Robles justifica en razones técnicas la orden de retirar a la fragata Méndez Núñez de Grupo de Escolta al portaaviones Abraham Lincoln

Voz 1426 32:44 ahora al Gobierno de Estados Unidos ha marcado una misión una misión que no estaba prevista con el Gobierno español y desde ese punto de vista nosotros pues eh temporalmente interrumpamos ese acompañamiento esa integración España siempre va a actuar como un socio serio y fiable en el marco de la Unión Europea y cuando ya se vuelva otra vez a lo que estaba previsto en el acuerdo con Armada española pues continuaremos con absoluta normalidad

Voz 1018 33:11 Martes catorce de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes

Voz 0325 33:14 sabes que el Iceta parece que lo den un poquito más fácil al menos para ser senador Antonio sigue Alber Rivera confirma que Ciudadanos no va a oponerse a que el Parlament le designe aunque tampoco van a votar a favor

Voz 0040 33:23 así que nosotros no vamos a bloquear porque no lo hemos hecho nunca pero desde luego no queremos apoyar esa designación porque creo que el Partido Socialista en definitiva lo que está haciendo es ceder ante el PSC porque tiene que presidir el Senado el PSC

Voz 0325 33:35 recado interno el candidato del PP a la alcaldía de Badalona Xavier García Albiol ha puesto ahora por la moderación y critica la gestión que hizo Pablo Casado antes de las generales ciudadano base cortadas la estrategia no fue la correcta no fue la que tocaba nos alejamos o dio la impresión que el PP se alejaba de su espacio natural el centro derecha España igual que Cataluña Serna desde la centralidad trabajo a cambio de voto según desvelan distintos audios a los que ha tenido acceso la SER en Murcia un integrante de la lista electoral del Partido Popular pero el Ayuntamiento de esa ciudad ofrece contratos a jóvenes a cambio de que se empadronen voten a los populares en una conversación cuenta por ejemplo un padre como hecha un chico que no se había plegado

Voz 31 34:13 el único salga Cristián me lo cargue ese empate empates uno en el rastreo se unen a los donde lo Zubikarai pero pero en menos que canta un cargo

Voz 0325 34:24 registro obligatorio la justicia europea determina que los países miembros están obligados a registrar los horarios de entrada y salida de los trabajadores responde así a una pregunta de la Audiencia Nacional por una denuncia de varios sindicatos que exigían que es estableciera un control horario en Deutsche Bank petición a la Fiscalía del principal colectivo de personas con discapacidad intelectual pide que se investigue sí un grupo de monjas manipuló el voto de catorce personas de una residencia para que fueran esos votos para Vox

Voz 32 34:49 los hechos pudieran ser constitutivos de un delito electoral con esto no estamos diciendo que se haya producido pero si consideramos que es conveniente que se investigue los hechos

Voz 0325 34:58 once horas al día es el tiempo que pasamos de media delante de una pantalla según un informe de una plataforma educativa cuya directora

Voz 33 35:04 la ex espía García Simón lo cual ha agregado doscientos sesenta y siete días al año expuestos a pantallas no que estamos sobre expuestos a las pantallas es necesario que se promueva un peso saludable irresponsable de la tecnología no

Voz 0325 35:19 empieza el festival de Cannes y Pedro Almodóvar busca la Palma de Oro con dolor y Gloria eco va a competir con directores de la talla de Tarantino o Malick José Guirao ministro de Cultura en funciones ha valorado la importancia del festival esta mañana en Hoy por hoy

Voz 34 35:30 que hagan lo que es en realidad es el es un gran mercado delfines es una oportunidad única para poder vender películas españolas ha distribuido de extranjero o proyectos que esté en marcha para coproducciones

Voz 1018 35:45 es una noticia que afecta esta casa resultados económicos deprisa

Voz 0325 35:47 el grupo editor de la Cadena SER mejora su Ebitda comparable un dos coma seis por ciento en el primer trimestre mantiene sus previsiones para este año las operaciones generan un resultado positivo en Caja de cinco millones cuatrocientos mil euros

Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina en Nueva Varig la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción

Voz 35 36:53 producción seguro que este sonido resulta muy familiar a quienes utilizan guasa y populariza China

Voz 1018 37:03 aplicación de mensajería que utilizan unos mil quinientos millones de personas en todo el mundo pide que actualice en subsistema tras detectarse un fallo que ha permitido a los piratas informáticos espiar algunos teléfonos ellos dicen que no son todos y que además parece que no son muchos verdad Javier Gregory

Voz 0882 37:20 así es esta compañía propiedad de Facebook cree que el ataque de los piratas informáticos estaba dirigido un número selecto de clientes y que fue realizado desde una empresa privada con tecnología punta según los expertos esta vez las personas que más riesgo corren de ser pirateada son periodistas abogados y activistas de los derechos humanos sin embargo como decías también Whatsapp ha pedido a mil quinientos millones de usuarios que actualicen su aplicación como medida básica de protección la infección se generaba a través de una llamada de guasa que tomaba el control de nuestro móvil aunque el usuario no hubiera respondido este ataque debilita sin duda uno de los grandes reclamos de Whatsapp que

Voz 1018 37:55 su sistema de seguridad Cervera y completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 38:00 esta tarde las temperaturas serán un poco más bajas que ayer pero aun así seguirá haciendo calor en toda la mitad oeste de la península máximas de más de treinta grados en el interior de Galicia y la Comunidad de Madrid Extremadura también en provincias como Toledo Ciudad Real así como Huelva Sevilla también el interior de Cádiz en el resto del país sensación de ambiente agradable el sol la próxima noche rápido descenso de temperaturas ese confirman los cambios para finales de semana con lluvia y un descenso importante de temperaturas

Voz 1 45:28 hombre catorce José Antonio Marco