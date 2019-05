Hora 14 (15/05/2019)

Voz 1 00:00 son dos de la tarde la una en Canarias

Voz 4 00:14 en custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes definitivamente Esquerra Republicana de Cataluña antepone su tacticismo de partido Iveta al plan de Pedro Sánchez para el Senado los republicanos confirman que sus treinta y dos diputados votarán mañana no a la candidatura de Miquel Iceta para convertirse en senador a propuesta de la Cámara autonómica catalana lo que salvo sorpresa bloquea cualquier posibilidad para que pueda dirigir la vida política de Senado a partir del día veintiuno en la nueva legislatura Sergi Sabrià portavoz de Esquerra dice que no les queda otra opción Iceta habla de aberración democrática

Voz 1889 00:53 hoy el no es inevitable in nadie nos puede hablar de cortesía parlamentaria no pensaron en la cortesía parlamentaria cuando nos encontramos un titular en la prensa vivimos una situación absolutamente excepcional

Voz 1591 01:07 estaríamos frente a una aberración democrática que privaría al grupo socialista de su derecho nuestra intención es llevarlo al Tribunal Constitucional en cuanto entendemos que es una vulneración al derecho a la participación política

Voz 1018 01:19 desde San Sebastián Pedro Sánchez no oculta su enfado político porque la actitud de Esquerra trasciende el ámbito de lo personal

Voz 0887 01:24 lo están vetando a Miquel Iceta lo que están haciendo es vetar a la convivencia al diálogo al entendimiento y lo que demuestran es tener miedo las soluciones tener miedo al diálogo tiene miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible y que la única alternativa se llama Constitución vía estatutaria que es precisamente la que defiende el Partido Socialista

Voz 1018 01:48 a Pablo Casado Albert Rivera no les sorprende este episodio

Voz 5 01:51 creo que no es el más indicado para presidir la Cámara legislativa y ahora tendrá que ser Pedro Sánchez del que consiga saca adelante su candidatura y me temo con las contraprestaciones que los independentistas le están poniendo encima de la mesa como siete

Voz 0040 02:06 pues en el Parlamento catalán propone todos los senadores no vamos a bloquear las instituciones no lo hemos hecho nunca nadie ha hecho nunca también es verdad y por tanto eso tiene que funcionar otra cosa es lo que votaremos en el Senado que tenemos no con las dos manos

Voz 1018 02:17 Fuentes del PP aceptan la posibilidad de votar mañana si hay Z Si se confirma al no de Esquerra Rivera como acabamos de escuchar ese limita a comprometerse a no bloquear las instituciones pero no dice cuál será el sentido del voto de su partido si atendemos a las palabras de su portavoz Lorena Roldán pasa por la abstención

Voz 6 02:34 ya hemos anunciado en nuestro voto va a ser una abstención sí que somos bastante críticos con la manera en que el PSC Señoría señor Sánchez han gestionado todo este tema de la designación de senador autonómico no se hace así normalmente lo que hay es un diálogo entre los grupos yo creo que no son las formas de hacerlo y al final esto pues de ha pasado factura de alguna manera no

Voz 1018 02:55 con Pablo Tallón echaremos cuentas aparte de las dos y media sobre sí es no es abstenciones posibles Quim Torra ha declarado como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Voz 7 03:03 ya por negarse a retirar los lazos amarillos tal y como le exigió de forma reiterada la Junta Electoral Central naturalmente va de víctima es una cornada es un acuerdo nulo de pleno derecho porque fue dictado por un órgano que no era ni es competente para dictar esa resolución los hechos eran competencia de la Junta Electoral Provincial vino de la central pero no podemos conformarnos hay que combatir a la mala fe y la falta de rigor jurídico con la que actúan buena parte de organismos instituciones y aparatos de Hora catorce

Voz 1018 03:35 añadan a todo lo anterior que la Fiscalía de Cataluña pide a la Justicia de Barcelona que se procese por organización criminal la veintiocho imputados por otros delitos vinculados con el uno de octubre entre ellos están los máximos directivos de la radio y la televisión autonómicas es quince de mayo es día festivo en Madrid San Isidro hoy sabemos curiosamente que el triunvirato madrileño de Vox también canta

Voz 8 03:56 nadie Madrid Mali Carmena que puedo cuando te queda aquí nada de Madrid Madrid pero es que no se costeros y cuando cantan cuando además la Guardia Civil

Voz 9 04:10 un nombre en Galicia tras agredir con un cuchillo en el cuello a su pareja en la localidad coruñesa de Vimianzo el estado de la víctima de cuarenta y ocho años de edad es grave no había denuncias previas hoy se ha encontrado en Palma el cuerpo sin vida de una mujer de cincuenta y tres desaparecida hace tres días había señales de violencia Donald Trump afirma hoy la orden ejecutiva que prohibió a las compañías americanas usar equipos de telecomunicaciones fabricados por la compañía china Huawei en la práctica supone un importante obstáculo al desarrollo del Internet del futuro del cinco G el Senado de Alabama aprueba la ley más restrictiva para el aborto de todo Estados Unidos el proyecto prohíbe la interrupción del embarazo incluso los casos de violación incesto sólo lo ampara cuando la gestación suponga un peligro para la vida de la madre ocho de cada diez universitarios tiene padres con estudios superiores la capacidad económica familiar sigue siendo determinante para acceder a la universidad debido a la subida de tasas la falta de una política de becas explica que la desaparición de las carreras más las familias monoparentales piden medidas específicas que las protejan de la pobreza hay de la discriminación número triplica al de las familias numerosas y la gran mayoría tiene como cabeza visible a una mujer casi la mitad de ellas están cifraba Julia la Princesa de Asturias de los Deportes premió a la ex esquiadora estadounidense Lindsey Vonn campeona olímpica y doble oro mundial von batió el récord femenino al conseguir ochenta y dos victorias de la Copa del Mundo

Voz 4 05:27 a día puedes pelo pero al llegar la

Voz 10 05:32 es mucho que nos ponemos en modo de veinticinco la actualidad de otra forma con Ángels Barceló gallegas sean

Voz 1018 05:41 dos y casi seis minutos

Voz 11 05:47 hora catorce Madrid

Voz 1434 05:49 Cristina Machado buenas tardes San Isidro electoral con la pradera llena de candidatos Manuela Carmena la alcaldesa llegaba al grito de alcaldes

Voz 12 05:57 va a pedir es que sea para Madrid todo lo mejor es que no voy a pedir hombre de eso yo creo que se deduce que el santo me va a decir Manuela quédate tú estás muy bien sabes yo creo que el santo me va a decir a mí me has sido torero

Voz 1434 06:10 vendía anunciando que deja la campaña tiene motivos

Voz 13 06:14 tal y como me han aconsejado los médicos como va a ser mi tercera cesárea pues eso va a ocurrir el viernes que al final no he podido aguantar más que es lo que yo hubiese querido así que estamos en campaña electoral pero hay ofrecimientos que que lo superan y eso James

Voz 0244 06:32 los candidatos de Vox estrenaban en la Pradera a ritmo de chotis

Voz 8 06:36 no madre de Carmena que puedo cuando te quedas aquí Madrid limpiar las hace allá por aquí mi todas aquí

Voz 1434 06:50 en un llamamiento a la participación el próximo veintiséis de mayo tras la encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo que coincide con el CIS en la izquierda sumaría en la capital en la Comunidad Ángel Gabilondo podría recuperar el Gobierno regional para el PSOE veinticuatro años después de la di

Voz 14 07:06 bueno yo soy un candidato yo el candidato pues siempre aspira a ser un posible pero son nosotros somos muy cautelosos muy cautelosos las urnas están vacías

Voz 1434 07:20 enseguida vamos en directo la pradera antes apuntamos otras noticias en titulares con Virginia Sarmiento Javier Jiménez Bas

Voz 0887 07:26 el personal de limpieza del Hospital doce de Octubre ha desconvocado la huelga indefinida que comenzó este lunes han conseguido la que era su principal reivindicación que la concesionaria la empresa Ferrovial se comprometa aumentar la plantilla que se ha recortado un diez por ciento en los últimos cuatro años

Voz 1915 07:41 la justicia ha condenado al Ayuntamiento de Arroyomolinos y a su alcalde de Ciudadanos por ocultar información la portavoz socialista había presentado una querella después de que el Gobierno no le facilitara información sobre una empresa municipal de gestión de servicios a pesar de que llevaba meses pidiéndola ahora un juzgado de Madrid le obliga a hacerlo

Voz 0887 07:57 ataques y destrozos a la publicidad electoral de los partidos de izquierda en San Fernando de Henares ejes en la fachada del PSOE banderolas estas jirones y pintadas que relacionan a los socialistas con el terrorismo todos los partidos han condenado los ataques en un comunicado conjunto

Voz 1434 08:12 en la Comunidad habilitado el servicio de cita previa

Voz 1915 08:14 on line para las vacunaciones internacionales se pueden solicitar desde ya la Comunidad quiere evitar así los colapsos que se registran habitualmente en verano porque la gente lo deja para el final

Voz 0887 08:24 en deportes la noticia del día en Madrid es la marcha de Griezmann que deja el Atlético de Madrid tras pagar su cláusula de ciento diez millones al club todavía no ha dicho cuál será su destino

Voz 1434 08:33 vamos con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 08:37 hasta hasta ahora en la A4 tengan precaución a la altura de Getafe ya que se ha producido un accidente que genera en este momento cuatro kilómetros de retenciones en dirección Córdoba en el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas no hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta en ese accidente el que nos hablaba

Voz 1434 08:58 la DGT ha muerto un motorista hizo un hombre de cincuenta y tres años que conducía otro vehículo ha resultado herido grave ha sido ya trasladado al hospital tenemos treinta y un grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo como siempre con Jordi Carbó

Voz 0978 09:14 hoy las temperaturas están subiendo con mayor velocidad que las últimas tardes y es muy probable que las próximas horas alcancemos las temperaturas más altas del actual episodio de calor también de lo que llevamos de año máximas de más de treinta grados en todas las poblaciones al sur de la comunidad nos acercaremos a los treinta y cinco

Voz 0545 09:33 pues calor plenamente veraniego con mucho

Voz 0978 09:36 es horas de sol muy buena visibilidad a la espera de que a partir de mañana empiezan a bajar un poco las temperaturas no se notará apenas el descenso será más pronunciado a partir del viernes y sobre todo el fin de semana pasaremos de un ambiente caluroso a otro fresco básicamente seguir haciendo mucho sol están escuchando ahora catorce Madrid

Voz 1434 09:54 en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas

Voz 0978 09:57 en la producción Enrique García

Voz 16 10:01 lo que más sorprende de Madrid está luce el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa aboga por porque con Cepsa hogar tienes hasta un dieciocho por ciento de descuento el lúcidas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos por contrataron en Cepsa hogar Puntocom Cepsa tu mundo más eficiente

Voz 17 10:21 a la luz verde del taxi es más visible con el nuevo Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid con él

Voz 9 10:27 llegan los vehículos de nueve plazas a la flota

Voz 17 10:29 además ahora sus reservas por teléfono vía tendrás la opción de compartir tu trayecto con otros pasajeros os saber lo que te costará tu viaje antes de hacerlo los taxis son la luz en Madrid Comunidad de Madrid

Voz 11 10:43 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0244 10:45 San Isidro caluroso y electoral la pradera hoy se ha llenado de candidatas

Voz 0867 10:57 y por encima de todos ellos no

Voz 1434 10:59 encuesta de Sigma Dos que hoy publica El Mundo que coincide con la del CIS la izquierda ganaría tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid con una diferencia respecto a que el sondeo del CIS

Voz 19 11:09 es el de Sigma Dos sea

Voz 1434 11:11 realizó después de las elecciones generales

Voz 19 11:14 es Laura Gutiérrez si igual que el CIS la encuesta de Sigma

Voz 1275 11:16 dos que éxito tras las elecciones generales predice una debacle del PP Madrid conseguiría treinta y un escaños en asamblea diecisiete menos de los que tiene ahora pero no habría sorpasso de Ciudadanos relegado a tercera fuerza con veinticinco escaños el PSOE Ángel Gabilondo ganaría las elecciones conseguiría cuarenta y dos escaños once más que el PP Ayuso y la suma de la izquierda conseguiría la mayoría absoluta por la mínima más Madrid Errejón catorce escaños podemos trece juntos suman los veintisiete escaños que ahora mismo tiene la formación Mora de Madrid la izquierda obtendría sesenta y siete escaños la suma de la derecha sesenta y seis en el Ayuntamiento de la capital Carmena revalidar resultados incluso los mejor ahora con más Madrid veintidós concejales de es más podría seguir cuatro años más en Cibeles con el apoyo del PSOE de Pepu Hernández que suma un concejal más diez en total diez también obtendría Begoña Villacís de Ciudadanos el PP de Almeida perdería siete aunque seguiría siendo la segunda fuerza en la capital con catorce concejales Madrid en pie los díscolos de Carmena no obtendrían representación según este sondeo Ángel Gabilondo es el candidato mejor valorado el único que saca un seis Carmena lo roza saca un cinco consejos

Voz 1434 12:25 la Izquierda pide prudencia a la derecha confía en que las encuestas se equivoquen hito dos llaman a la participación vamos a escuchar Ángel Gabilondo Isabel Díaz Ayuso a Ignacio Aguado a Íñigo Errejón ir a Isabel ser

Voz 20 12:36 hola

Voz 14 12:37 bueno yo soy un candidato yo el candidato pues siempre aspira a ser un posible pero nosotros somos muy cautelosos muy cautelosos creyera sus frases tan vacías

Voz 1434 12:48 yo lo que espero sobre todo es que nadie se quede en casa el próximo veintiséis de mayo Nos jugamos dos modelos uno el de la libertad y el de la Izquierda

Voz 0867 12:57 pues puede gobernar sino salimos a votar yo desde luego nombre sino a que la izquierda gobierne la Comunidad

Voz 21 13:02 dice el Ayuntamiento de Madrid alegría y al mismo tiempo alerta alegría porque estamos rozando una posibilidad histórica de gobierno progresista justo decente

Voz 22 13:12 estoy esperanza con el hecho de que podamos echar al Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid después de veinticuatro años de sufrimiento para los madrileños y en ese sentido pues contenta con en Sangüesa

Voz 1434 13:30 y pasadas las doce y media del mediodía y al grito de alcaldes acaba la pradera Manuela Carmena acompañada por Íñigo Errejón que no tanto pero también ha escuchado algún grito de presidente presidente hemos visto también a Pepu Hernández al candidato del PSOE sin el que Carmena no podría gobernar en Madrid vamos ya a la pradera Carolina Gómez buenas tardes

Voz 23 13:50 es qué tal buenas tardes se ha formado un revuelo en la pradera con la llegada de Carmena como decías al grito de presidente presidente dedicado a Errejón pero con menos fervor han venido los dos candidatos de Más Madrid customizada de chulapos Errejón Pusa y Carmena con mantón la alcaldesa han atraído preparada incluso una petición para el santo con la mirada puesta en el veintiséis

Voz 12 14:15 yo al Santos le voy a pedir es que sea para Madrid todo lo mejor eso es lo que no voy a pedir hombre de eso yo creo que se deduce que al santo me va a decir Manuela quédate tú no estás muy bien sabes yo creo que el Santos me va a decir eso perdió el Santo lo que voy a pedir es que Madrid cada vez vallas Major y luego

Voz 23 14:30 ya te digo estoy casi segura que me dice pensando que continúen dicen los sondeos que Carmena volvería a gobernar con los votos de los socialistas con el apoyo de PP

Voz 17 14:40 que se estrenaba en San Isidro es muy importante

Voz 24 14:43 tienes ideas progresistas sigan avanzando que sigamos teniendo otra posibilidad de otro dato que sobre todo porque muchas cosas que desarrollará en Madrid queremos y podemos apostar la la mejor gestión continuista para los para que Madrid no pierda tiempo y siga avanzando en el camino que necesita

Voz 23 14:57 el candidato socialista que estaba también en la caseta de la SER durante el programa especial de Hoy por hoy

Voz 1434 15:01 la derecha no se rinde insiste en ese llamamiento a la movilización porque son más y pueden ganar según el candidato Martínez Almeida

Voz 0750 15:08 si el centro derecha se moviliza Si el centro derecha va a las urnas si el centro derecha le transmitimos que tenemos proyectos para la ciudad de Madrid proyectos de futuro proyectos que merecen la pena nosotros somos más y somos más no nos puede volver a pasar que gobiernan ellos

Voz 1434 15:23 los candidatos de Vox se han atrevido con un chotis a su llegada a la pradera confiando todavía en su capacidad para evitar gobiernos de izquierdas Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 15:33 buenas tardes Cristina así es los candidatos de Vox han llegado a esta ermita del Sando perfectamente vestidos de chulapos y de Two lapa como mandan los cánones de este día de un partido el suyo que basó su discurso en las tradiciones más tradiciones que esos vestidos pose Nos ocurren los callos a la madrileña las gallina Jaso el rabo de toro que por cierto ya reivindicó Ortega Smith del candidato al Ayuntamiento el pasado domingo en el restaurante La tienta hoy el plato principal era Manuela Carmena aquí en Javier Ortega Smith Rocío Monasterio con clavel rojo en su pelo han dedicado este chotis

Voz 8 16:04 no madre de Carmela que cuando cuando te queda aquí más de Madrid limpia ya por aquí abriremos seis almendras que Ferraz esté arruinando tal como que quería vivir

Voz 0089 16:26 vamos ni el maestro Barbieri habría compuesto un chotis tan directo día de fiesta día electoral para vos que por cierto ha dejado sin imágenes de este chotis a muchísimas televisiones públicas y privadas porque han cantado en otro lugar distinto al que había dicho

Voz 1434 16:40 bueno pero ni chotis ni gritos de presidente y alcaldesa ni nada Begoña Villacís ha hecho con uno de los grandes titulares de la mañana porque abandona la campaña electoral pero el motivo los incuestionables Sonia Palomino cuéntanos buenas tardes sí ha sido una sorpresa la sorpresa de la mañana aquí en la pradera de San Isidro porque Villacís ha anunciado que el próximo viernes diecisiete de mayo deja la campaña electoral para dar a luz a su tercera hija Villacís esperaba que esa niña naciera después de las elecciones pero bueno lo ha explicado la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid se trata de un parto con riesgo por ser el tercero con cesárea y los médicos le han aconsejado adelante

Voz 13 17:14 para tal y como me han aconsejado los médicos cómo va a ser mi tercera cesárea pues esto va a ocurrir el viernes que al final me he podido aguantar más que es lo que yo hubiese querido pero aquí hay que hacer caso a lo que te dicen los que saben que son en este caso los médicos sirvió caso estoy deseando ver la carita Demi debe novias de de

Voz 1434 17:35 hay gente que ha llegado hasta aquí ataviada con un mantón de Manila ha pedido a San Isidro que todo vaya bien en Madrid en general pero claro en particular para ella ante el nacimiento inminente de su hija pero esto es así la campaña no para no puede parar a partir del viernes la releva

Voz 13 17:49 todo el equipazo que tengo yo en el Ayuntamiento de Madrid quiero que conocéis a mi listas a es que es un equipo muy solvente yo voy a estar ahí apoyándolo es como sea

Voz 1434 17:58 a todo su equipo se encargará de sustituirle en los actos de la última semana de campaña lo que sí ha dejado claro es que estará votando el próximo día veintiséis de mayo en su colegio electoral sea como sea dicho tanto confía en ello que dice que no ha solicitado el voto por correo así que Cristina la volveremos a ver ese día veintiséis de a John gracias Sonia también ha sido Villacís la protagonista aunque en este caso de

Voz 0244 18:19 me involuntaria de uno de los momentos más tensos de la mañana en la pradera de San Isidro varios colectivos habían convocado un escrache a los partidos que no se han comprometido elaborar una Ley de Vivienda en el

Voz 25 18:29 que habían anunciado además su participación candidatos

Voz 0244 18:31 Madrid en pie se han cruzado en su camino con Villacís Elena Jiménez que ha pasado cuéntanos estos eran los gritos que se han producido por parte de esos colectivos que han convocado la protesta cuando han visto a la candidata de Ciudadanos a Begoña Villacís que estaba en ese momento descansando en el césped de La Pradera Elena Jiménez qué es lo que ha pasado

Voz 0545 18:58 hola qué tal muy buenas tardes pues es que esos gritos que estamos escuchando ahora sólo los gritos que le están dedicando el movimiento de la vivienda a la candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que ha llegado justo ahora a la caseta del Partido Popular llevaban ya mucho rato esperando el movimiento de la vivienda por esta zona para ver si se acercaba por aquí alguna zona de la candidatura del Partido Popular ha llegado Isabel Díaz Ayuso y ahora mismo de un lado de la caseta están con carteles arriba e diciendo Partido Popular culpable de los Desahucios esta el movimiento de la vivienda en el otro lado en las mesas de la el kiosco que tiene aquí el Partido Popular ya asentado la candidata Isabel Díaz Ayuso que de vez en cuando mira de reojo

Voz 1434 19:43 ojo a los activistas de la vivienda como decías

Voz 0545 19:46 poco antes hace una hora más o menos se encontraron con la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid Begoña Villacís y esto es lo que sucedía

Voz 27 20:00 pero el marzo de la oposición digo hombre más

Voz 0244 20:15 es en gritos a Begoña Villacís y como nos contaba Elena Jiménez también en estos momentos a la candidata del Partido Popular a la comunidad a Isabel Díaz Ayuso dos de la tarde veinte minutos aquí más

Voz 11 20:29 hora catorce Madrid

Voz 28 20:35 el único candidato que no Macias

Voz 1434 20:37 es por la pradera de San Isidro ha sido Ángel Gabilondo que ha preferido dar visibilidad a otros municipios de la región que también hoy están de fiesta es el caso de Alcobendas allí acompañado por el ministro Grande Marlaska Ángel Gabilondo ha explicado alguna de las medidas que llevan en el programa electoral que hicieron público ayer mismo Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 20:57 qué tal buenas tardes y son más de seiscientas cincuenta medidas muchas de ellas en materia educativa Ángel Gabilondo por ejemplo propone combatir la segregación en las aulas aumentar las becas escolares recuperar la filosofía en segundo de Bachillerato y se compromete también a que en todos los colegios públicos haya enfermería escolar en esa línea el candidato socialista también propone que todos los niños madrileños tengan una revisión anual obligatoria gratuita en el dentista allí

Voz 0175 21:28 los que dicen que el número de piezas dentales pese a perdido el síntoma de la pobreza riqueza de un país por ejemplo se Save the Children cuando habla de los procesos para combatir la pobreza infantil uno de los elementos que hice la salud bucodental y nosotros creemos que hay que hacer un programa de hechos lo hemos propuesto ya para garantizar con recursos públicos la atención de la salud bucodental

Voz 0861 21:52 en Sanidad Gabilondo también quiere un servicio de atención veinticuatro horas todos los días del año para orientar a los pacientes garantizar la muerte digna en casa y abrir hospitales de media larga estancia por ejemplo en el Puerta de Hierro en Majadahonda y en el Vall en Alcalá de Henares bueno Gabilondo hoy ha cambiado la pradera de San Isidro por la carpa de Alcobendas no sólo por su alergia desbocada también porque aquí San Isidro también es el patrón Gabilondo hoy ha estado acompañado ya arropado por el ministro del Interior en funciones Fernando Grande Marlaska

Voz 23 22:24 la Real Madrid yo creo que ya está pidiendo auxilio socorro que haya un gobierno socialista a un Gobierno presidido por Ángel Gabilondo no

Voz 0861 22:35 cuando se ha dado un buen baño de masas Se ha hecho bastante selfies le han gritado varias veces Ángel presidente y él ha respondido que si por cada foto tuvieran un voto romperían las urnas

Voz 1434 22:47 Ángel Gabilondo y todos los candidatos a la Comunidad de Madrid están invitados al segundo debate electoral organizado por la Cadena Ser por el país el lunes que viene día veinte a las doce y media del mediodía

Voz 0867 22:59 Madrid Madrid Madrid Destino está la derecha destino está la izquierda este lunes veinte el debate definitivo

Voz 20 23:08 Isabel Díaz Ayuso al que el Gabilondo Ignacio Aguado a Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio

Voz 0867 23:15 debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser y el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 9 23:27 con la colaboración del Cogam la Cadena Ser

Voz 0244 23:30 lo emitirá en directo desde las doce y veinte con una previa ese debate y a partir de las doce y media con todo lo que suceda en ese debate antes esta misma tarde en La Ventana de Madrid vamos a juntar a dos generaciones de alcaldes van a estar con nosotros Luis Partida regidor en Villanueva de la Cañada desde mil novecientos setenta y nueve cuando se celebraron las primeras elecciones municipales hijo al novato el alcalde socialista de Soto del Real que se estrenó en la alcaldía hace cuatro años con tan sólo treinta es parte de los programas especiales de La Ventana de Madrid que estamos emitiendo desde el hotel Hyatt de la Gran Vía

Voz 30 24:07 yo veinte segundos del final parece que ya está tú cometido espera que

Voz 16 24:10 esto es fútbol es pasar de todo

Voz 30 24:13 el propio entendió Driss ante Piera

Voz 0867 24:15 la final de la Champions llega Madrid ya tu concesionario Nissan Bell del quince al veintitrés de mayo disfruta de las ofertas y regalos más Champions del año Nissan patrocinador oficial de la UEFA Champions League

Voz 0978 24:28 Imanol Arias y quiero presentaros el coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez que protagonizó junto a Cristina de Ibiza en el teatro Infanta Isabel de Madrid

Voz 1889 24:36 venta de localidades en taquilla del teatro teatro Infanta Isabel punto es

Voz 0978 24:40 mientras la carta no llega el coronel lo perderá todo menos el amor de su mujer y la dignidad El coronel no tiene quien le escriba dirigida por Carlos Saura

Voz 31 24:49 descubre los pacientes del doctor García de Almudena Grandes una absorbente novela de espías ahora disponible en bolsillo de fíjate fascinar por la historia más trepidante de Almudena Grandes Los pacientes del doctor García Jack Maxi Tusquets

Voz 32 25:05 ahora con Axa tienes un veinticinco por ciento de descuento en tu seguro de salud y eso hace que también pueda ser un veinticinco por ciento más valiente cariño

Voz 0545 25:15 es con tu seguro de salud incluimos cobertura dental gratis

Voz 0867 25:18 entran A punto es o visitan nuestras oficinas

Voz 0545 25:21 suta condiciones en Axa punto es

Voz 0867 25:25 tu voto quiere que se gobierne de otra manera la Comunidad de Madrid

Voz 1889 25:28 una sanidad más eficaz con más centros de salud y mejores hospitales

Voz 9 25:33 las que esperar tanto contigo hay cambio

Voz 0867 25:36 vota Gabilondo presidente Vota Partido Socialista te imaginas pasar una noche con Steen Rafael John Legend Katy menú Roger Hodgson de Supertramp in vivo Ben Harper in Osborne Pitingo Armando Manzanero y Mocedades y muchos más en las salas quinta en Star Light festival punto com

Voz 11 25:57 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0244 25:59 el Ayuntamiento de Arroyo Molinos y su alcalde antes Martínez de Ciudadanos han sido condenados por la justicia después de que la portavoz del PSOE presentará una querella por ocultar información la concejal llevaba meses pidiendo información sobre una empresa municipal de gestión de servicios porque consideraba que había irregularidades pero el gobierno municipal se negaba siempre a dársela ahora es un juzgado de Madrid el que obliga al Ayuntamiento a remitir esos documentos ser Madrid Oeste Belén Campos el juez Del

Voz 1909 26:25 contencioso-administrativo del Juzgado número veinticuatro de Madrid ordena al alcalde de Ciudadanos Andrés Martínez alcalde de Arroyomolinos que se permita el acceso completo a la información que solicita la portavoz socialista y candidata Pilar Sánchez además le impone las costas al Ayuntamiento se fija la suma en mil doscientos euros ante esta sentencia cabe Rex curso de apelación la concejal socialista y candidata por el PSOE Pilar Sánchez asegura la sentencia que legitimada en su calidad de concejal del Ayuntamiento de Arroyo Molinos pidió en reiteradas veces completa información respecto a distintos contratos referidos tanto a los trabajadores como al director gerente de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios hemos

Voz 1018 27:04 Gesa según la sentencia el alcalde Andrés

Voz 1909 27:07 tiene de Ciudadanos de niega indirectamente dicha información Pilar Sánchez

Voz 33 27:12 eh porque me ha denegado sistemáticamente información que como concejal me correspondía pues para una vez para para realizar la labor que la Constitución española otorga a todos los representantes electos ya estén en el Gobierno ya estén en la oposición como somos los concejales a solicitar información sobre el funcionamiento en este caso era sobre la empresa en mujeres a la empresa municipal alemán

Voz 1909 27:36 tras esta sentencia asegura que no existe motivo legal alguno que ampare la negativa de las

Voz 0244 27:41 Calde ya en San Fernando de Henares los partidos han condenado el ataque que ha sufrido la publicidad electoral de las formaciones de izquierdas banderolas de esas que cuelgan en las farolas hechas jirones heces en la fachada de alguna formación pegatinas sobre los carteles electorales con diferentes mensajes no parece algo premeditado PSOE y actúa lo han denunciado ya ante la Policía Nacional mañana lo van a hacer ante la Junta Electoral SER Henares Javier Galicia

Voz 0980 28:07 no se trata de hechos aislados sino de ataques premeditados según los siete partidos de San Fernando de Henares que esta mañana han emitido un comunicado conjunto para denunciar los hechos la sede del PSOE apareció con restos de heces en la fachada pintadas relacionando a los socialistas con el terrorismo y una serie de banderolas rotas en dos puntos de la ciudad tras romper esas banderas hizo falta una escalera pero además carteles de actúa o de Podemos aparecieron con pegatinas impresas con mensajes contra ambas candidaturas el candidato socialista Javier Copa confirma que ya sea denunciado ante la Policía Nacional

Voz 34 28:37 que me de derecho y una democracia e actos como éstos son pues intolerable si no se puede permitir estos hechos han sido denunciados en la comisaría de la Policía Nacional se van a a informar también a la propia Junta Electoral

Voz 0980 28:53 los partidos firmantes califican los hechos de prácticas mafiosas y hacen un llamamiento a los vecinos para que denuncien cualquier agresión de este tipo

Voz 0244 29:04 Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes Cristina Antoine

Voz 1718 29:07 Griezmann ha entrenado con normalidad después de que ayer confirmara la noticia adelantada por la SER su marcha del Atlético de Madrid el francés pagara su cláusula de rescisión ciento veinte millones de euros y aunque aún no ha dicho donde se marche a todo apunta a que su destino será Barcelona además el Atlético sigue pendiente otras salidas como la de Rodri tal y como contó anoche el larguero hay tres clubes dispuestos a pagar su cláusula veremos cómo avanza todo pero por si acaso los colchoneros ya están buscando un recambio se van a reunir con el madridista Marcos Llorente la semana que viene ya que Zidane cuenta Pou con él por lo demás en el Madrid mediada la sección de baloncesto de cara a la Final Four de este fin de semana en Vitoria

Voz 1434 29:40 así terminamos treinta y un grados ahora mismo en el centro de la capital nosotros les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte en una nueva edición especial por la campaña electoral hoy vamos a juntar a dos generaciones de alcaldes hasta luego

Voz 3 30:03 dos

Voz 1018 30:04 de de la tarde una y media en Canarias

Voz 4 30:10 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 Pedro Sanz interpreta el veto de Esquerra la candidatura de socialista Miquel Iceta como una estrategia de bloqueo a las soluciones delegadas para la crisis de Cataluña al presidente del Gobierno en funciones da por hecho que su apuesta personal por Iceta para situarle como senador y luego después aspire a la presidencia de la Cámara Alta está abocada al fracaso una vez que el grupo de Esquerra en el Parlament de Cataluña ha decidido formalmente que mañana votarán no a Iceta quien habla de aberración democrática

Voz 1889 30:46 hoy el no es inevitable nadie nos puede hablar de cortesía parlamentaria no pensaron en la cortesía parlamentaria cuando nos encontramos un titular en la prensa vivimos una situación absolutamente excepcional

Voz 1591 31:00 estaríamos frente a una aberración democrática que privaría al grupo socialista de su derecho nuestra intención es llevarlo al Tribunal Constitucional

Voz 0887 31:08 no están vetando a Miquel Iceta lo que están haciendo es vetar a la convivencia al diálogo al entendimiento

Voz 1018 31:15 enseguida nos contara Inma Carretero cómo se ven desde el Gobierno las consecuencias políticas de esta crisis entendimiento con los independentistas catalanes de cara a la legislatura que se pondrá en marcha la próxima semana el día veintiuno sin que se sepa todavía quiénes tienen posibilidades de presidir el Congreso y el Senado Torra sigue a lo suyo tras declarar como imputado por desobedecer a la Junta Electoral Central y negarse a retirar lazos amarillos victimismo puro y duro

Voz 7 31:38 es una cornada es un acuerdo nulo de pleno derecho porque fue dictado por un órgano que no era ni es competente para dictar esa resolución los hechos eran competencia de la Junta Electoral provincial uno de la central pero no podemos conformarnos hay que combatir la mala fe y la falta de rigor jurídico con la que actúan buena parte de organismos instituciones y aparatos de la esta Hora catorce

Voz 9 32:03 miércoles quince de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes más Cataluña más tribunales Antonio y la Fiscalía pide que se procese también por organización criminal a veintiocho de los ya imputados por los preparativos del referéndum ilegal del uno de octubre consideran que actuaban como cualquier organización dedicada al tráfico de drogas o como bandas del estilo de los nietas o los Latin Kings y más tenso cómo ve Hawley responde a Donald Trump después de que éste haya mostrado su intención de prohibir que esta marca desarrolle el cinco genio Estados Unidos dice la empresa que confunde la ideología con la tecnología mientras tanto todas las bolsas europeas España rojo a esta hora alerta en Estados Unidos ha ordenado evacuar a los trabajadores que no realicen labores de emergencia en ese país por la tensión creciente con Irán Alemania también ha suspendido la formación de militares en Irak por la misma razón incendio en alta mar un barco con vida cinco personas a bordo que transportaba más de mil ochocientos coches e incendiado cerca de la costa de Cabrera no hay heridos graves en la tripulación aunque se ha activado el Plan Autonómico de Contaminación de Aguas Marinas el barco está siendo remolcado hacia cooperación contra el narcotráfico doscientos agentes de la Guardia Civil están llevando a cabo decenas de registros en diferentes provincias de Andalucía en una operación contra el tráfico de hachís en la que se esperan varios detenidos Guillermo Alonso Guardia Civil

Voz 16 33:13 la Guardia mantel organización procediendo a más de una veintena de registros

Voz 35 33:18 de droga incautada y envía hoy también encauzar

Voz 13 33:21 yo hay

Voz 1018 33:22 qué otra serie de Z una ley específica a las familias

Voz 9 33:25 Tales piden al nuevo Gobierno que ponga en marcha una legislación que las proteja de la pobreza y evite la discriminación en el empleo Carmen Flores presidenta de la Federación de madres solteras

Voz 36 33:34 no debería ser sinónimo de pobreza sino que se debe a que no hay políticas de apoyo suficientes no hay una legislación específica no hay una protección legislativa crítica para este modelo de familias

Voz 9 33:49 las refuerce el director de operaciones de Correos confirma en la SER que la próxima semana algunas oficinas van abrir más horas para gestionar el voto por correo pero recomienda no dejarlo para el último momentos Magín Blanco

Voz 37 33:59 pues al iremos a algunas oficinas hasta las diez de la noche en aquellas en las que sea necesario para el nivel de actividad que tenga sería aconsejable y no deja para el último día de las cuestiones relacionadas con el con el gol

Voz 9 34:12 por primera vez serán As Sabah enviar por primera vez a una mujer a la luna será en dos mil veinticuatro en el marco de un proyecto para volver a pisar el satélite Gene Brain Stein es el administrador de la agencia espacial norteamericana

Voz 38 34:23 después ya es que una generación de mujeres jóvenes como mi hija se ven a sí mismas como antes no sabían visto a sí mismas

Voz 9 34:33 el premio a una esquiando a la estadounidense Lindsey Vonn campeona olímpica y del mundo que ha ganado el Premio Princesa de Asturias de los Deportes es la primera mujer que recibe este galardón en los últimos diez años

Voz 16 34:42 telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 39 34:46 José Antonio te llama es para Mike Pompeo señor Secretario de Estado de atribuyen algunas molestias su departamento cualquiera advertirá de la fragata Méndez Núñez de grupo de combate que encabeza el portaaviones Abraham Lincoln donde cumplía misiones de adiestramiento fue comunicada por las autoridades españolas cincel transmitida por Canal esto podía indicando su señoría como Ipod qué medios pues cuidado nuestro Gobierno de las emisiones que se encomendaba al grupo naval donde estaba integrada la mencionada fragata española porque este eran tanta delicadeza de los aliados a los que sólo propina desplantes insolente vía Twitter que remite el presidente

Voz 1018 35:33 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina ical Ródenas en la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción la historia más creíble de las últimas horas los tres ocupantes de una furgoneta accidentada en Granada dijeron que no sabían nada sobre el John de euros en billetes que llevaban en el vehículo que ustedes recuerden que algo parecido le ocurrió al suegro de Francisco coronados con una cantidad equivalente que la Guardia Civil encontró en un altillo de su casa vamos a Granada Rafa Troyano

Voz 25 35:57 la Guardia Civil de Granada está buscando una sucursal bancaria o que alguien les preste una máquina para contar dinero no sólo estaban los billetes en el vehículo accidentado sino que su salida de la carretera provocó que una cantidad indeterminada de billetes quedara esparcida por los alrededores sin ningún banco quiere colaborar tendrán que contarlo a mano aún se desconoce la cantidad concreta aunque fuentes de la Guardia Civil estiman que podría acercarse al millón de euros en dinero contante y sonante los tres lituanos detenidos tras el accidente sufrieron heridas leves dicen que no saben nada del dinero no se hacen cargo de él para evitar ser acusados de un delito incluso una fuerte sanción administrativa por cierto el conductor dio positivo en drogas y alcohol

Voz 1018 36:47 gracias Rafa el tiempo la previsión todavía calor

Voz 25 36:50 pero no se fía demasiado Jordi Carbó

Voz 0978 36:52 ambiente caluroso ya a esta hora en la mitad oeste de la península máximas de más de treinta grados en el interior de Galicia en Castilla y León Extremadura también en gran parte de Castilla La Mancha en la Comunidad de Madrid incluso al sur máximas de hasta treinta y cinco grados y más de treinta y cinco esperamos en el Valle del Guadalquivir también se pasará de los treinta en Canarias y en el Valle del Ebro ambiente más fresco en todo el Cantábrico y el Mediterráneo incluso con algunas nubes en general tiempo soleado mañana empezarán a bajar un poco las temperaturas un descenso que será más pronunciado a partir del viernes cuando también ganarán protagonismo los chubascos en la mitad norte de la península

Voz 0867 37:31 descuidar T tener algún seguro por el que pagó de más Duarte traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 40 37:39 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 0867 37:48 vamos mutua T consulta condiciones en moto

Voz 41 37:50 a punto es con las soluciones paga menos de Carrefour tienes la sandía raya por sólo sesenta y nueve céntimos el kilo y el campeón de treinta cuarenta piezas por siete euros con cincuenta el kilo sólo hasta el dieciséis de mayo en hipermercados Carrefour Carrefour Marchetti Carrefour punto es Carrefour trozos merecemos lo mejor

Voz 0244 38:06 mamá me has hecho los el zumo dándome tu móvil

Voz 42 38:10 desayunar deprisa para llegar al Coli tiene estas cosas aproveche el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar una casa más cerca sin comisión de apertura sin gastos de tasación si la solicita el banco consulta condiciones el BBVA punto es BBVA crea

Voz 43 38:25 de oportunidades en cuarta no me pregunto desde cuando el sorteo yo casi ni me acordaba de cómo ligar ella me hizo sentir muy cómodo me pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 17 38:37 en aves que lo importante es lo que compartís común encuentre solteros mayores de cincuenta no Kuerten descargue la aplicación este año

Voz 0867 38:46 se acerca el verano citó por fin está organizando ese pedazo de viaje llena el mercado de Alí

Voz 44 38:51 tenemos los frescos más frescos al mejor precio como la piña cero con ochenta y nueve el kilo esta semana por si toca ir ahorrando y eso que la vida te pille preparado Aldi lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 11 39:01 o de catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 39:04 Esquerra decide formalmente que sus treinta y dos diputados en el Parlament votará mañana no a la candidatura de Miquel Iceta para convertirse en senador lo que en la práctica amenaza con bloquear la posibilidad de que pueda ser nuevo presidente de la Cámara Alta tal y como ha propuesto Pedro Sánchez nada es definitivo hasta el momento de la votación que es secreta pero

Voz 25 39:19 pero ahora mismo Pablo Tallón bona tarda hola

Voz 1018 39:22 el propio Iceta no oculta su pesimismo habla de aberración democrática y anuncia además su intención de recurrir al TC

Voz 9 39:28 si los republicanos acusan la Iceta de querer sacar adelante una operación de marketing político sin consenso y menospreciando al Parlament y piden a Sánchez que abra un diálogo para resolver la crisis territorial además su hombre fuerte en el Parlament Sergi Sabrià también alega la existencia de presos o que los socialistas votaran el ciento cincuenta

Voz 1889 39:44 co hoy el no es inevitable in nadie nos puede hablar de cortesía parlamentaria no pensaron en la cortesía parlamentaria cuando nos encontramos un titular en la prensa vivimos una situación absolutamente excepcional pero para Mikel

Voz 9 40:01 Iceta esto no va sólo de cortesía parlamentaria sino de respetar dice él los derechos de los seiscientos mil votantes del PSC por todo ello avisa de que si mañana no es escogido senador su partido emprenderá acciones legales

Voz 1591 40:12 daríamos frente a una aberración democrática que privaría al grupo socialista de su derecho de estar representado en el Senado en el inicio de la legislatura si eso se acaba produciendo desde luego nuestra intención es llevarlo al Tribunal Constitucional en cuanto entendemos que es una vulneración al derecho

Voz 9 40:29 a la participación política Jones para Cataluña todavía se debate entre votar que no que es lo más probable en plena campaña electoral o la abstención una opción que sólo se explicaría como un gesto para intentar conseguir el grupo propio en el Congreso la subvención que esto significaría en el relato

Voz 1018 40:42 de la Cámara catalana contempla que es el partido del senador saliente el que proponga un sustituto en este caso José Montilla por Miquel Iceta aunque la candidatura propuesta necesita la ratificación de ese pleno en teoría el candidato parece que puede tener con todas las cautelas e los votos de su partido de mente el PSC los Comunes tal vez el PP y Ciudadanos aunque esto no está nada claro en contra los de Esquerra y la CUP quién sabe si también usted de cuatro diputados de Junts per Cat te una pregunta comprometida hay alguna fórmula aritmética para eh a pesar de Esquerra que salga la candidatura de Iceta por ejemplo con la abstención de Cat pues es imposible

Voz 9 41:18 pues mira si se confirma la abstención de los treinta y seis diputados de Ciutadans como ha anunciado hoy su dirección lo cierto es que ya va a dar igual lo que haga en Cataluña porqué pues vamos a poner el caso de que el PP ha acabado votando que si junto con el PSC y los Comunes esto sumaría veintinueve escaños que son menos que los XXXVI descarrila y por lo tanto la única opción de que Iceta saliera escogido senadores que Junts per Catalunya a votar a favor esto sí que está descartado al cien por cien en cualquier caso sí que relevante mencionar que hace un año en pleno ciento cincuenta y cinco con los encarcelamientos ya en marcha hay poco meses después de la declaración de independencia los independentistas votaron a favor de los senadores de Ciutadans Ciutadans votó a favor de los senadores de Esquerra de Cataluña pues bien hoy ni unos ni otros han sabido dar explicaciones convincentes sobre por qué ahora sí Betania Z más allá de alegar pues que no les ha gustado la forma de los socialista

Voz 1018 42:04 las bueno pues gracias Pablo veremos qué pasa mañana presidente de Gobierno en funciones Pedro Sánchez impulsor de esa candidatura de Iceta ha calificado de Vietto la democracia la actitud política de Esquerra más allá de la persona afectada

Voz 0887 42:14 no están vetando a Miquel Iceta lo que están haciendo es vetar a la convivencia al diálogo y al entendimiento y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones tener miedo al diálogo tiene miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible única alternativa se llama Constitución vía estatutaria que es precisamente la que defiende el Partido Socialista

Voz 1018 42:39 venga recelo buenas tardes buena más allá de esta circunstancia concreta de lo que pase mañana comienza te quiero preguntarte un poquito más allá cómo puede influir esta crisis en las relaciones entre el previsiblemente futuro Gobierno y los independentistas catalanes puede endurecerse el clima político

Voz 0806 42:54 lo que nos dice la dirección del PSOE es que mal empieza la legislatura que Pedro Sánchez compareció a las elecciones con un programa para Cataluña basado en la ley pero también en el diálogo y que a ese propósito responde la decisión de que sea el líder del PSC por primera vez quién presida la Cámara territorial un tema que en otro momento habría generado recelos en el propio partido esta lista de todas formas el PSOE ya está haciendo este veto un argumento electoral porque creen que refresca el mensaje de que no tienen ningún pacto con los soberanistas como ya se demostró dicen cuando tumbaron los presupuestos así que en el PSOE insisten en que los soberanistas no son de fiar ni Esquerra ni el PDK porque en Ferraz sorprende entre otras cosas que hablen de que se puede usar como contrapartida que el PDK tenga grupo propio cuando en realidad no cumple con el requisito obligatorio de un porcentaje de votos determinado por provincia que establece el reglamento de la

Voz 1018 43:45 Amara es el origen de esta crisis hay que busca Carlos según Esquerra en la decisión de la Junta Electoral Central de impedir que su líder Oriol Junqueras pudiera participar anoche desde la prisión de Soto del Real en Madrid en un debate en TV3 con otros candidatos a las elecciones europeas por considerar que la hora de ese debate su duración eran incompatibles con el régimen de horarios de ese centro embargo Terradillos buenas tardes qué tal como está la misma Junta Electoral tomó una decisión distinta por razones sobre otros dirigentes sí prácticamente al mismo tiempo ayer por la tarde seres autorizada Junquera se daba permiso al candidato de Junts per Catalunya Joaquín Ford para una entrevista en formato audiovisual para un medio de comunicación catalán convocado para hoy para un streaming previsto para mañana la autorización de la Junta Electoral Central tenemos el acta está argumentada en el horario de las entrevistas la primera hoy a las cinco de la tarde en la segunda el streaming para mañana a las cuatro de la tarde en el mismo acta seré niega sin embargo a Ford celebrar mañana una rueda de prensa vía telemática a las diez y media de la mañana porque la sala de videoconferencia esta copa ahora gracias Terra en Madrid después de hacerse la foto en la verbena de San Isidro Pablo Casado y Albert Rivera han hablado de esta polémica política al líder de PP sigue sin gustar hoy perfil político de Iceta pero no habla de veto ir lidera garantiza que su partido Ciudadanos no bloqueará la propuesta en la Cámara catalana pero ahí acaba en las palabras su compromiso

Voz 5 45:02 creo que no es el más indicado para presidir la Cámara legislativa que dependiendo de hasta dónde llega al desafío de la Generalitat puede tiene que aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución y ahora tendrá que ser Pedro Sánchez del que consiga sacar adelante su candidatura y me temo con las contraprestaciones que los independentistas le están poniendo encima de la mesa como siete

Voz 0040 45:24 abre el Parlamento catalán propone todos los senadores da igual los de Ciudadanos los del PP los del PSC todos no vamos a bloquear las instituciones no lo hemos hecho nunca nadie ha hecho nunca también es verdad y por tanto eso tiene que funcionar otra cosa es lo que votaremos en el Senado que tenemos no con las dos manos

Voz 1018 45:38 quién más que meras aprovechado esta fiesta de San Isidro en la pradera de Madrid para hacer declaraciones para hacer política para hacer campaña también lo han hecho los tres dirigentes de más peso políticos es que se puede decir así de Vox en Madrid más que hablaran canta

Voz 8 45:51 en Madrid madre de Carmena que puedo cuando te quedas aquí no de más de Madrid es que cada cual hacer políticas

Voz 1018 46:05 en Cataluña hay que seguir hablando porque va a ocupar el grueso de lo que pasa en nuestro país a la misma hora en que serviría esta polémica en el Parlament el presiente autonómico Quim Torra acudía al Tribunal Superior de Justicia para declarar como investigado imputado por un posible delito de desobediencia por negarse a retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral de el día veintiocho de abril tal y como le exigió la Junta Electoral Central

Voz 9 46:27 entonces una entrevista aquí en la sede en Cataluña