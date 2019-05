Hora 14 (16/05/2019)

Voz 1 00:00 su dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:05 no

Voz 3 00:11 que a mí me SER Hora catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes confirmados bloqueo la candidatura de Miquel Iceta Pedro Sánchez acusa a los independentistas catalanes de jugar con la convivencia en Cataluña igual que ocurrió con los presupuestos en connivencia con los partidos de derechas

Voz 4 00:34 tumbaron gracias también al apoyo de los partidos de la derecha del Partido Popular Ciudadanos unos presupuestos sociales vetaron la injusticia social hoy vetan también la convivencia votando en contra del Partido Socialista para poder presidir la Cámara territorial que es el Senado

Voz 1018 00:54 no hubo lugar para la sorpresa Esquerra años percate y la Cuba han echado por tierra la opción Iceta con sesenta y cinco no es que bloquean

Voz 1915 01:00 su candidatura como senador impiden por tanto cualquier

Voz 1018 01:03 son para que presida la Cámara Alta Iceta no oculta su malestar confirma que hoy mismo recurrirá al Tribunal Constitucional porque el reglamento de la Cámara contempla que el pleno sólo puede convocarse para la ratificación de

Voz 0089 01:14 el candidato hay quien quiere hablar en nombre de Cataluña silenciando a una parte del país no tendrán éxito mismo pediremos amparo al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de nuestro grupo parlamentario de los derechos del conjunto de catalanes y catalanas que han visto menguadas su representación en el Senado

Voz 1018 01:33 lo que son las cosas el diputado de Esquerra Gabriel Rufián dice ahora que a pesar de lo que ha pasado en el Parlament ellos tienen la mano tendida para la investidura de Pedrosa

Voz 0953 01:42 nosotros eh nuestra intenciones eh la el diálogo la negociación y reconocimiento mutuo partido a partido nosotros seguimos con la mano tendida es lo que nos pide también nuestros compañeros que están en la cárcel sí que es cierto que se pueden gestionar las cosas mucho mejor de lo que ha hecho el PSOE en cuanto al señor Iceta pero evidentemente no condiciona nada ocurre catorce

Voz 5 02:08 la Guardia Civil de de los pies a la cabeza y hoy está contento entrado ya hacemos Ijalba has leído digo si papá claro que sí claro que sí el el levantarte luego una mañana descubrir que por fin lo han detenido pues de la un como una una sensación de paz también en algunos instantes saber por fin porque después de dirigir años dices por fin tranquilidad no se ve que no se levanta la Guardia claro que sí

Voz 1018 02:31 es Lucía Ruiz fijado en guardia civil herido en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en mil novecientos ochenta y siete que el que murieron once personas seis de ellas niños uno de los más sangrientos de los más repugnantes de la banda diseñado por José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera jefe del llamado aparato político bueno pues la policía francesa en colaboración con la Guardia Civil le ha detenido esta mañana en el país vecino después de que se hubiera perdido la pista desde hace ya diecisiete años Ana Terradillos

Voz 0125 02:55 o sea Bengoetxea ha sido detenido a las siete de la mañana cuando se dirigía al hospital en el que ahora está ingresado los investigadores llevaban días controlando sus entradas a este centro que está en los Alpes franceses ha sido todo en ETA siempre ubicado en el aparato político militar ya ha estado vinculado a la organización armada hasta el año pasado su voces la que suena en el comunicado de disolución que hace la banda armada en mayo del año pasado su futuro más próximo a una cárcel francesa tiene una condena pendiente de ocho años aquí en España cuatro requisitorias pendientes con sus correspondientes órdenes europeas de

Voz 1018 03:26 el ministro de Interior Grande Marlaska anticipa con nuestro país pedirá su entrega a la Justicia a pesar de que debe cumplir ocho años de cárcel en Francia

Voz 0639 03:32 tiene una causa pendiente antes las autoridades francesas e igualmente se tramitará simultáneamente las órdenes europeas de detención que pesan sobre él hice resolverán las órdenes europeas de detención con el fin de más que se pueda materializar la entrega de Josu Ternera para hacer enjuiciado por los hechos objeto de reclamación judicial internacional sin perjuicio de las responsabilidades penales que parece también tener en Francia

Voz 1018 03:59 sí esto es una multa de verdad más de mil millones de euros la sanción que impone la Comisión Europea cinco grandes bancos ninguno de ellos español por ponerse de acuerdo para pactar los tipos de cambio Griselda Pastor

Voz 0738 04:09 exactamente británicos y americanos sobre todo mil millones cinco bancos y once divisas afectadas todos son cifras no es la primera vez que Bruselas confirma que hay bancos que juegan con las divisas y que se enriquecen contra los clientes pero la Comisión cree que lo importante es poder demostrarse estas acusaciones en cada caso abrirles expediente

Voz 0202 04:30 además los cinco parlamentarios electos y presos por el proceso independentista podrán recoger sus actas el lunes veinticuatro horas antes de la constitución de las cámaras aunque no se les va a permitir dar ruedas de prensa como algunos de ellos habían solicitado

Voz 6 04:43 la vicepresidenta de Estudios y Programas del PP renuncia a su escaño del Congreso tras haber sido elegida las pasadas generales Andrea Levy dice a través de las redes sociales que quiere centrarse en su candidatura como número dos al Ayuntamiento de Madrid

Voz 0202 04:54 los afectados por dolor crónico tardan hasta un año en acceder a unidades especializadas hasta el ochenta por ciento de las consultas deberían resolverse en los centros de salud pero la falta de tiempo y de medios lo hace imposible la constructora OHL

Voz 6 05:05 le pagaban mordidas con dinero público con dinero obtenido a través de facturas falsas que registraban trabajos no realizados en total más de treinta y ocho millones de euros es una información que les fue contando las

Voz 0202 05:15 Nadal acaba de volver a ganar en Roma ha barrido en dos sets al francés Chardy primer partido del día porque esta tarde Rafa Nadal tiene que volver a salir a la pista también se apuntan a Victoria Verdasco Garbiñe Muguruza y Carla Suárez

Voz 3 05:30 entre libros leídos

Voz 7 05:32 cuando el ruido desaparece se piensa mejor lo que pase tiene que ver con la política las claves de los próximos cuatro

Voz 3 05:40 no hay alternativa sólida Hora veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde a las siete y Canarias por Ángels Barceló

Voz 8 05:49 dos y casi seis minutos

Voz 1915 05:54 hora catorce Madrid Cristina Machado buena FAR desde escrache en escrache hoy le ha tocado

Voz 0125 06:00 Manuela Carmena

Voz 1915 06:05 la alcaldesa ha intentado sin éxito acabar con la protesta invitando a los activistas una futura reunión

Voz 9 06:11 con os voy a pedir un poquitín de silencio todos los que estáis aquí por favor no

Voz 0125 06:18 lo de hoy se ha quedado sin argumentos la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís que acusaba a gente cercana Carmena de estar detrás del escrache que ella sufrió ayer en la pradera de San Isidro

Voz 10 06:28 es evidente que la razón por la que unos lo hacen a nosotros y a ellos no les porque ellos son de los suyos hay lazos e está claro con el con el equipo de gobierno

Voz 0125 06:36 el Partido Popular critica la falta de contundencia de Carmena la hora de condenar el escrache que también sufrieron ayer Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida la diputada electa del PP Cayetana Álvarez de Toledo dice que esas protestas son repugnantes pero no se corta a la hora de criticar la política senil ha dicho de Carmena

Voz 11 06:54 porque eso es Manuela Carmena una posición ideológica e impostura sentimental una forma de hacer política como ñoña o en este caso debería decir cómo se ninguno

Voz 0125 07:07 por cierto que el Partido Popular sigue buscando fórmulas para frenar la debacle electoral que le dan todos los sondeos Andrea Levy diputada electa en el Congreso también

Voz 1915 07:15 deja su acta para centrarse en Madrid es la número dos de la candidatura de Martínez Almeida asegura Levy que su prioridad es la capital más

Voz 0125 07:25 la ya de la confrontación política Isabel Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo han coincidido hoy en qué

Voz 1915 07:29 los escraches no son la mejor manera de expresar opiniones políticas los dos además han presentado sus medidas en política sanitaria la candidata del PP apuesta

Voz 0125 07:38 por un plan para reducir las listas de espera

Voz 1915 07:41 el del PSOE por potenciar la atención primaria cada hospital como digo es diferente luego vamos a esos pactos de gestión con cada uno de sus gerentes para que según la oferta que tenga cada uno pues por ejemplo unos decidan qué pueden hacer una un tipo de pruebas o de operaciones incluso de noche otro según los convenios que tengan no

Voz 3 08:00 proyectos a centros en Madrid de Atención Primaria que esto es creemos la clave el pilar de bienestar en la Comunidad de Madrid es la sanidad

Voz 0125 08:11 hay más lo vamos a apuntar en titulares empezando por las denuncias que acumula el alcalde de Cobeña por contratar a familiares y gastar dinero en las empresas de otros familiares con Enrique García de Carolina Gómez

Voz 12 08:21 se lo estamos contando en la SER el candidato oí a alcalde de Cobeña ha sido denunciado por quitar multas de tráfico contratar a familiares y comprar material informático hasta siete mil euros en la empresa de su hermano ante las denuncias el regidor defiende que todo es legal

Voz 0818 08:35 en San Fernando de Henares la Policía Nacional sigue investigando los ataques sufridos ayer a la publicidad de formaciones de izquierda el PSOE va a presentar hoy una denuncia ante la Junta Electoral y la plataforma actúa lo hará en las próximas horas hoy no ha habido ninguna

Voz 12 08:47 la Justicia sentencia que no hubo plagio la canción la bicicleta compuesta por Carlos Vives e interpretada por Shakira como ambos defendieron en marzo en el juzgado y a sus puertas

Voz 13 08:55 ahí de Tete Tete yo sí me fui para mi casa sin encender el disgusto convencido que a me gusto el mal gusto se le pasa y me ha tomado ocho años volver a la madre patria ya al asomarse a la puerta la noticia me atraen

Voz 1 09:14 el cuidado de lo Mercantil número doce de Madrid

Voz 1509 09:16 ha determinado que la melodía el ritmo y las

Voz 0818 09:18 ponía entre esta canción y el tema compuesto por el demandante son diferentes por lo que ha desestimado la demanda y nos queda por conocer el titular de Deportes Enrique

Voz 12 09:25 el Real Madrid se entrena hoy por última vez en Vitoria antes de enfrentarse al CSKA de Moscú

Voz 0125 09:31 gracias Enrique vamos con la información del tráfico Nos acercamos primero a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 14 09:37 las tardes hasta ahora estamos pendientes en la red vial de la comunidad de un accidente que se ha producido en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada y que genera retenciones en dirección Madrid densidad circulatoria además en la ronda de circunvalación M40 en Coslada en sentido A dos por último tengan precaución tanto en la M cuarenta y cinco como en la M cincuenta ya que a lo largo de la mañana hemos tenido complicaciones por el hundimiento de la calzada en este momento hay dos carriles cortados en la M50 no hay retenciones están trabajando para intentar restablecer la normalidad lo antes

Voz 6 10:09 en Farmacia María del tráfico en las calles de la capital

Voz 0125 10:11 dentro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada banderas hola

Voz 6 10:14 por ese motivo esta mañana tuvimos una alta concentración de tráfico en el sureste de la M30 tengo en cuenta para mañana por la mañana este es un buen momento para tomar la autovía en contra más o menos tráfico pero no problemas la última incidencia se producía hace unos minutos la altura de él ya está ya está absolutamente tranquilo de esa calzada lateral dentro de la ciudad pedirles precaución porque el capítulo de asfaltado sigue su

Voz 0055 10:40 curso están trabajando en los trabajos previos

Voz 6 10:43 los vientos calles importantes embajadores y O'Donnell y también en el subterráneo de Bailén trabajan y está cortado el carril derecho sentido norte

Voz 0125 10:51 veinticinco grados en el centro de Madrid la previsión del tiempo con

Voz 1915 10:54 Hardy Carbó

Voz 0978 10:55 hoy las temperaturas no subirán tanto como ayer recortamos máximas alrededor de los treinta y cinco grados en muchos puntos de la Comunidad también en muchos barrios de Madrid pero igualmente hacer calor con máximas de más de treinta y a medida que avance la tarde se irá reforzando el viento también las nubes irán en aumento con chubascos a última hora incluso tormentas en la sierra de Guadarrama y Somosierra en el resto de la comunidad ya de noche algún chubasco más aislado pero con fuertes rachas de viento y mañana ya se notará más este descenso de temperaturas máximas

Voz 1915 11:24 apenas pasarán de los veinte grados ahora catorce Madrid

Voz 0125 11:27 la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas y en la

Voz 1915 11:29 Producción Enrique García

Voz 15 11:34 me llevo el coche al centro

Voz 3 11:36 sí seguro que sí

Voz 16 11:39 en Madrid central tiene setenta aparcamientos seis mil plazas para dejar tu coche vidas de multas de etiquetas b o c puedes venir sin problemas porque ya estás cumpliendo con la normativa municipal aparcamientos de Madrid en Madrid entramos todos

Voz 2 11:55 hora catorce Madrid Cristina

Voz 0125 11:57 los escraches protagonistas en Madrid ayer fue contra Begoña Villacís y los candidatos del PP Díaz Ayuso y Martínez Almeida hoy le ha tocado a Manuela

Voz 0861 12:06 Carmena séptimo día de campaña electoral

Voz 18 12:12 no

Voz 0125 12:12 la alcaldesa celebraba un desayuno con vecinos al aire libre en un parque de Moratalaz cuando un grupo de activistas antidesahucios ha comenzado a gritar consignas contra su política de vivienda ya ha desplegado una pancarta en la que se leía Carmena cómplice de los desahucios la alcaldesa se ha acercado a hablar con ellos pero no ha podido evitar que durante todo el acto estuvieron la protesta como banda sonora Elena Jiménez buenas tardes

Voz 1509 12:34 buenas tardes terminaba de hablar un concejal de Carmena eso os pedimos el voto cuando entre los aplausos se mezclaban los gritos de la decena de personas que llegaban con esa pancarta al grito de no toleramos ni un desahucio más entonces tomaba el micrófono la candidata a ser alcaldesa de nuevo era el turno de Carmena

Voz 20 12:55 queridos amigos yo cuando voy a dar los buenos días voy a pedir por favor que estáis protestando que también hay buenos días

Voz 1509 13:07 que se quejaba se quejaba porque no le han respetado su buenos días así que se acercaba al grupo de activistas que protestaban contra los desahucios

Voz 21 13:14 pero no tiene ninguna solución porque les prometí seis viviendas en Lavapiés y no hay ninguna solución porque otros un año abstenido para hacerlo

Voz 7 13:24 de ahí que cuando queráis tengamos una reunión puedo

Voz 21 13:28 no lo compré

Voz 1509 13:32 el tras unos minutos de intercambio de palabras Carmena volvía al desayuno al aire libre que habían organizado con vecinos de Moratalaz y hablaba de democracia

Voz 1915 13:40 la algo muy importante

Voz 20 13:42 a nuestro país para no es una ciudad para nuestros barrios siempre alien que está en contra que no les gusta lo que se hacen ustedes sabemos que en democracia hay que escuchar

Voz 1509 13:54 mientras los activistas a unos metros y vigilados por policías municipales gritaban menos desayunos IMAS parar desahucios

Voz 1915 14:05 el acto terminaba con besos de charlas de Carmena con los vecinos salirse un saludo con la mano a ese grupo de jóvenes que seguían detrás de la pancarta

Voz 22 14:13 ya

Voz 1 14:16 ya

Voz 1915 14:18 bueno como ayer en la Pradera no ha habido agresiones como ayer en la pradera si ha habido gritos hoy le ha tocado a Carmena ayer fueron Díaz Ayuso Martínez Almeida Begoña Villacís

Voz 20 14:29 alguien que se programa quería Ricardo aquí

Voz 1915 14:33 está el estatud

Voz 0125 14:35 Fuentes acoso la candidata de Ciudadanos primeros señalaba que los activistas habían equivocado de objetivo para decir después que estaba siendo acosada todo eso embarazada de nueve meses mañana mismo va dará luz les ha provocado un aluvión de mensajes de solidaridad que ella misma ha agradecido esta mañana

Voz 1915 14:50 Tommy Begoña Villacís aprovechado que esta mañana visitaba una unidad de la Policía en el distrito de Hortaleza para agradecer al cuerpo la protección que le ofreció ayer durante el scratch y de paso ha cargado contra la concejal de Carmena rumia Arce que valoró como un ataque al Movimiento por la vivienda esa actuación policial

Voz 10 15:05 aunque forme parte de su trabajo yo venía aquí agradecerles lo que hicieron ayer por mí pese a que alguna concejal del equipo de gobierno de Manuela Carmena eh les reproche que protejan a una embarazada ante una turba algo que sinceramente no puedo llegar a comprender

Voz 1915 15:21 Villacís relacionó directamente al equipo de gobierno del Ayuntamiento con ese movimiento por la vivienda y critica que Carmena no le haya mandado un mensaje hasta esta mañana para mostrarle su apoyo

Voz 0861 15:30 y es evidente que la razón por la que nos lo hacemos nosotros

Voz 10 15:32 los ya ellos no es porque ellos son de los suyos hay lazos e está claro con el con el equipo de gobierno a mí no me gustaría no me ha gustado que el escrache hubiese hecho a Manuela Carmena tampoco

Voz 1018 15:43 el lo en la echara misma tarde suelto mía

Voz 10 15:46 en solidaridad con la alcaldesa algo que poner les está costando más acceder a ellos

Voz 1915 15:51 bueno pues efectivamente Begoña Villacís hace nueve minutos que ha publicado un tuit en el que dice ni ayer ni hoy era libertad de expresión es acoso e intimidación

Voz 0125 16:02 acusaba Villacís a Carmena de no condenar con la contundencia suficiente el escrache que sufrió ayer y apuntaba que detrás de esas protestas están amigos de la alcaldesa le respondía esta mañana la propia alcaldesa con un mensaje que parecía vaticinar el escrache que finalmente ella también ha sufrido

Voz 1410 16:17 lo lamento muchísimo lo he condenado

Voz 0125 16:20 ha condenado no

Voz 1410 16:22 no manifestación que ha hecho creo que está ya recogida en las redes y después le puesto naturalmente un mensaje a Begoña lamentando lo mucho y bueno y diciéndole que en absoluto es eso aceptable no vinculación conmigo ninguna yo soy la primera que recibido también en ocasiones actitudes sino idénticas muy parecidas de algunos grupos de la paz

Voz 0125 16:45 también el candidato del PP al Ayuntamiento afeado hoy a Carmena que no haya sido contundente a la hora de condenar los escraches José Luis Martínez Almeida ha participado en un desayuno en el que ha sido presentada por Cayetana Álvarez de Toledo la disputa dada electa del PP ha dicho que los escraches son repugnantes aun que no ha tenido ningún reparo a la hora de calificar de ese Nil la política de Manuela Carmena Virginia Sarmiento

Voz 1509 17:05 ante Pablo Casado Ana Botella hay otros militantes del partido ambos condenaban el escrache de San Isidro Cayetana

Voz 1915 17:11 Álvarez de Toledo lo ocurrido ayer en la pradera es sencillamente repugnante ya aquí iban condeno mi solidaridad y Almeida además se preguntaba lo siguiente

Voz 0055 17:20 Manuela Carmena practicamente veinticuatro horas

Voz 23 17:22 después tan presta y dispuesta siempre a condenar cualquier acto que iba contradiga el diálogo el debate el consenso la hermosura del acuerdo ha condenado el escrache que sufrimos hay unos cuantos porque creo que todavía no lo ha hecho

Voz 1509 17:35 a Carmena también se refería a la número uno del PP por Barcelona de esta forma

Voz 11 17:39 es una forma de hacer política como ñoña o en este caso debería decir cómo se

Voz 1509 17:45 ante el revuelo de los que interpretan que quería decir que la alcaldesa no está capacitada para gobernar por su edad aclaraba

Voz 11 17:50 es decir nada con la bueno te entra la niña hable a pelo los sentimental

Voz 1018 17:54 tal es un corazón sí

Voz 11 17:56 todos y Madalena no Almeida reforzaba al ahí

Voz 1915 17:59 de ahí añadía el más fácil darle magdalenas a las personas que darles soluciones al

Voz 1509 18:04 de esto el candidato popular anunciaba un cheque vivienda del que podrían beneficiarse diez mil menores de treinta y cinco se compromete a eliminar los carriles bici segregado

Voz 0125 18:12 los sumamos una condena más a los escraches tanto de ayer como de hoy la del candidato del PSOE al Ayuntamiento Pepu Hernández

Voz 24 18:18 condenamos claramente cualquier tipo de escrache creo que nosotros siempre hemos estado por el diálogo hay momentos para hacerlo hay momentos para hablar y momentos en todos caso ni de oportunas e inoportuno simplemente son son negativos muy negativos teniendo con los cauces como para poder sentarse a hablar y tratar de arreglar las cosas pero que sería lo más indicado

Voz 0125 18:37 dos de la tarde y diecinueve minutos seguimos

Voz 25 18:45 te fijas de ayer en Patricia menudo cambió esta guapísima quién melena como la que tenía antes la médico que estuvo en NHC Ike la tratar como una

Voz 26 18:55 la UMH HC centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC punto es

Voz 7 19:07 descubre los pacientes del doctor García de Almudena Grandes una absorbente novela de espías ahora disponible en bolsillo déjate fascinar por la historia más trepidante de Almudena Grandes los pacientes del doctor García Jayne Maxi Tusquets

Voz 0785 19:22 soy Imanol Arias y quiero presentaros el coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez que protagonizó junto a Cristina de Ibiza en el teatro Infanta Isabel de Madrid

Voz 1915 19:31 venta de localidades en taquilla del teatro teatro Infanta Isabel punto es

Voz 0785 19:35 mientras la carta no llega el coronel lo perderá todo menos el amor de su mujer y la dignidad el coronel

Voz 0125 19:41 no tiene quién le escriba dirigido por Carlos Saura

Voz 1 19:44 ahora con Axa tienes un veinticinco por ciento de descuento en tu seguro de salud y eso hace que también pueda ser un veinticinco por ciento más valiente cariño eso no

Voz 27 19:55 las con tu seguro de salud e incluimos cobertura dental gratis entran Axa pudo es o visitan nuestras oficinas consulta condiciones en Axa punto es

Voz 28 20:05 tu voto quiere que se gobierne de otra manera

Voz 0861 20:07 la Comunidad de Madrid atender a las personas

Voz 29 20:09 esta situación de dependencia desde el primer momento

Voz 1915 20:12 esperas sin retrasos contigo

Voz 28 20:14 hay cambio vota Gabilondo presidente Vota Partido Socialista

Voz 0419 20:20 busca es una terraza para refrescar tus noche esta tomos los famosos ven a la terraza de bingo las cepas juega bajo las estrellas en la sala que más premios reparte todos los jueves y domingos de mayo sorteo de hasta cuatro mil quinientos

Voz 3 20:33 el viernes treinta y no hay sábado

Voz 0419 20:35 yo lleva T lingotes de oro bingo Las Vegas García Noblejas diecisiete juega con responsabilidad

Voz 30 20:42 yo veinte segundos del final parece que ya está tú convirtieron pena

Voz 3 20:45 estos foco le puede pasar de todo

Voz 30 20:47 Más Champions del Año Dalí Sánchez

Voz 3 20:50 la final de la Champions llega Madrid ya tu concesionario Nissan Bell del quince al veintitrés de mayo y disfruta de las ofertas y regalos más amplio ante el año Nissan patrocinador oficial de la UEFA Champions League

Voz 27 21:02 has visto qué precios tan baratos tienen el el hipermercado Leclerc

Voz 31 21:05 no lo sabía yo conozco muy bien sus precios porque ahorro cada día usando mis superpoderes de compra tu superpoderes y si tú también los tienes para ahorrar

Voz 27 21:14 vuelven los superpoderes de compra creer

Voz 3 21:17 defendemos

Voz 32 21:19 el viernes diecisiete celebramos el Día de la hipertensión en Hoy por Hoy Madrid hemos preparado un programa hecho con el corazón y sin azúcares añadidos desde el intercambiador de Plaza de Castilla hablaremos de la campaña hipertensión verbal tendremos invitados sorpresas y música en directo el viernes diecisiete Hoy por Hoy Madrid desde el intercambiador de Plaza de Castilla con el patrocinio de Oval de laboratorios Farmar toma el pulso a la vida

Voz 2 21:44 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0125 21:46 más de campaña los candidatos de PSOE y Partido Popular a la comunidad han coincidido hoy en un par de cosas una en señalar que los escraches no son el mejor camino para cambiar las cosas y que desde luego no van a cambiar su campaña por este tipo de protestas dos hoy han presentado sus medidas sanitarias el candidato del P PSOE Ángel Gabilondo al que las encuestas dan como vencedor en Madrid se ha marchado hasta un centro de salud de la capital se ha comprometido a potenciar la atención primaria para evitar saturar los hospitales con entre otras cosas la creación de treinta nuevos centros de salud Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 22:19 qué tal buenas tardes Cristina hasta el barrio de Carabanchel ha llegado esta mañana en la caravana electoral de los socialistas madrileños con el objetivo conseguido de visitar un centro de atención primaria en estado de casi abandona un centro que atiende a treinta mil madrileños que está saturado de consultas y que los profesionales intentan con su esfuerzo que así no sea es el centro de salud de Abrantes el PSOE promete como tú decías treinta nuevos centros de este tipo para la capital a juicio de Ángel Gabilondo a la presidencia de la sanidad pública precisa de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas lo escuchamos

Voz 7 22:50 lo que hay que hacer es buscar llamar a todas las fuerzas políticas que no tsunami para establecer de esto una prioridad hacer un diagnóstico conjunto y hacer unos presupuestos nuevos que no veáis toque se de una vuelta por aquí solo hago una llamada a todas las fuerzas políticas de Madrid a toda la ciudadanía en Madrid para que entendamos que la atención primaria es una absoluta prioridad y que no habrá bienestar en Madrid y mientras la sanidad pública no entienda que esto es así

Voz 0089 23:17 potenciar la atención primaria significa reducir la presión sobre los grandes centros hospitalarios

Voz 0125 23:23 de la capital la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso ha elegido el Hospital de Fuenlabrada para anunciar sus propuestas en Sanidad destaca entre otras cosas que se compromete a reducir un cincuenta por ciento las listas de espera a través de convenios con hospitales Javier Bañuelos buenas

Voz 0861 23:38 las buenas tardes Isabel Díaz Ayuso no cuenta con Enrique Ruiz Escudero en su lista electoral pero hoy la candidata popular ha querido que sea él el consejero de Sanidad quién haya acompañado para anunciar sus propuestas sanitarias según Ayuso la sanidad madrileña tiene un modelo de éxito incomparable pero no quiere dormirse quiere seguir avanzando y eso pasa por un proyecto de mejora no sólo de la atención primaria Ayuso se compromete también a reducir a la mitad toda la lista de espera tanto quirúrgica como diagnóstica a través de pactos de gestión con los hospitales

Voz 1915 24:07 cada hospital como digo es diferente luego vamos a esos pactos de gestión con cada uno de sus gerentes para que según la oferta que tenga cada uno pues por ejemplo unos decidan que pueden hacer una un tipo de pruebas o de operaciones incluso de noche otro según los convenios que tengan no sé que hará lo que vamos a ir viéndolo con cada con cada hospital

Voz 0861 24:25 Isabel Díaz Ayuso también quiere poner en marcha un programa de tele consulta a domicilio y negociará con el Ministerio Defensa para que el antiguo Hospital Militar de Chamberí se incorpore a la República como un hospital de media larga estancia durante su visita a las nuevas urgencias del hospital de Fuenlabrada la Caleta popular hoy también ha conocido el nuevo acelerador lineal donado por Amancio Ortega

Voz 1915 24:45 gracias a la Fundación Amancio Ortega que realiza verdaderos milagros con los pacientes y consiguiendo con eso según el consejero de feria

Voz 0861 24:54 hace se potente equipo capaz de ser mucho más preciso en la radioterapia empezará a funcionar en el P

Voz 0125 25:00 de julio por su parte el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado se han marchado a San Sebastián de los Reyes ha reunido allí junto a su líder Albert Rivera con el Madrid Club de Fútbol Femenino ha anunciado varias medidas relacionadas con el deporte y en concreto con la igualdad en el deporte entre hombres y mujeres vamos a escuchar a Ignacio Aguado y Albert Rivera

Voz 33 25:17 por esa zona queremos una sociedad igualitaria queremos una sociedad de hombres y mujeres libres iguales también el deporte tiene que ser un elemento clave para lograrlo

Voz 34 25:24 para que haya una Carolina Marín para que haya una Lidia Valentín para tener una Lavigne Muguruza necesitamos que el Estado se ponga las pilas suprimir las cláusulas anti embarazo del deporte de elite

Voz 0125 25:35 Ignacio Aguado va a estar esta tarde en La Ventana de Madrid en la edición especial que estamos haciendo durante toda la campaña desde el hotel Hyatt de la Gran Vía todos los candidatos autonómicos están invitados al segundo debate electoral organizado por la Cadena SER y el diario El País el próximo lunes día veinte a las doce y media del mediodía

Voz 27 25:55 Madrid Madrid Madrid

Voz 3 25:57 no está a la derecha destino está

Voz 27 26:00 la izquierda

Voz 0867 26:01 este lunes veinte el debate definitivo

Voz 3 26:04 Isabel Díaz Ayuso al que el Gabilondo Ignacio Aguado a Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio

Voz 0867 26:11 debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser y el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 0861 26:24 con la colaboración del COGAM son alargadas

Voz 0125 26:26 Mónica electoral un asunto que les venimos contando esta mañana aquí en la SER el alcalde y candidato del PP en Cobeña ha sido denunciado en diferentes ocasiones por comprar material municipal en la empresa de su hermano contratar a su hermana y quitar multas de tráfico entre otras cosas

Voz 0861 26:40 Javier Bañuelos si se gastaron más de siete mil euros en ordenadores todos comprados en la empresa donde trabajaba su hermano el alcalde Jorge Matos lo reconoce pero defiende que no es ilegal

Voz 35 26:51 es igual que si lo mañana lo hago Canal Itzik Letta para el concurso de los chavales trabaja vamos a mi hermana

Voz 5 26:58 a su hermana el Ayuntamiento de Cobeño

Voz 0861 27:00 también le ha adjudicado durante varios años la barra del bar en las fiestas en dos mil dieciséis incluso el alcalde su hermano formó parte del tribunal de contratación

Voz 35 27:10 es una subasta es al que más da a sobre cerrado imposible de manipular imposible en el dos mil seis Mi hermano es la que más dinero da

Voz 0861 27:16 al alcalde de Cobeña Jorge Matos también le han denunciado por quitar multas de tráfico al menos dos y las dos al mismo conductor por aparcar en doble fila en la acera el agente fotografió incluso los coches pero los policías no se ratificaron en su denuncia

Voz 35 27:32 con ser muchísimas las causas por las que un policía decide no ratificarse yo no entro a debatir la la la la gestión el acto ha sido un policía

Voz 0861 27:40 el Ayuntamiento de Cobeña con el Partido Popular también se ha gastado casi cincuenta mil euros en contratar como DJ al concejal de Festejos de Ajalvir también del PP contratado para fiestas ibicencas barbacoas partido

Voz 0125 27:54 sí en Hoy por Hoy Madrid hemos celebrado esta mañana un nuevo debate sectorial hoy por la diferencia por la brecha que hay entre el norte y el sur en la capital Enrique García Más Madrid

Voz 12 28:03 la próxima legislatura explica Nacho Murgui su equipo apuesta por la

Voz 0055 28:07 creación de una Agencia para el Desarrollo del sur y del este que ponga en conexión las universidades los agentes económicos los los agentes sociales y las administraciones públicas para dar ese impulso sedes González del PSOE critica que Carmena mirado demasiado al centro de la CIA

Voz 1018 28:20 de hecho los dos legados de Manuela o los tres legados y somos generosos son Madrid central

Voz 0125 28:25 el centro de Madrid la plaza de España ahora

Voz 1018 28:28 en este momento en obras en el PP consideran que la yo

Voz 12 28:30 también han ejercido con eficiencia sus competencias Engracia Hidalgo

Voz 0861 28:34 además eso no hacemos los equipamientos que son aquellos que permiten la cohesión la cohesión entre las personas del barrio centros culturales espacios deportivo nos han ejecutado por este Gobierno esos equipamiento también se degrada una zona

Voz 12 28:48 en Ciudadanos lo atribuyen a la baja a la baja ejecución presupuestaria Mariano Fuentes

Voz 0055 28:53 indica indican tenemos que tener en cuenta que en materia de inversiones de dotaciones infraestructuras equipamientos para todos los barrios de la ciudad de Madrid ha batido récord de ineficacia en ejecución presupuesta

Voz 12 29:01 para ir Sánchez Mato de Madrid en pie apuesta por

Voz 0861 29:04 por una ingente cantidad de recursos económicos y humanos destinados a resolver el problema

Voz 0125 29:11 gracias Enrique vamos con los deportes Amanda gala buenas tardes

Voz 0419 29:14 qué tal Crispín abrimos con baloncesto porque el Madrid prepara ha sido esta participación de los últimos siete años en la final por hoy último entrenamiento del conjunto de Pablo Laso en Vitoria antes de enfrentarse mañana al CSKA de Moscú en íbamos con el fútbol porque el Atlético de Madrid y Simeone porque sólo cuenta con trece jugadores disponibles de la primera plantilla por lo que Griezmann Godín Juanfran y Felipe jugadores que ya han confirmado su salida del club rojiblanco aprobado hoy como titulares de cara al partido que tiene el equipo el sábado ante el Levante por su parte el Real Madrid también ha entrenado en el día a día hoy sesiones en las que hemos podido ver a Sergio Ramos aunque el capitán centrado de momento al margen del grupo además el club pensando ya en estas

Voz 1915 29:54 gracias a Amanda nos vamos hasta mañana

Voz 2 30:03 dos

Voz 1018 30:05 la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:09 el catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 vuelve la nieve no es ninguna broma se avecinan bajonazo de temperaturas de hasta veinte grados en algunos lugares de la Península partido de esta noche lo que implica que en algunos sistemas montañosos del norte y el centros esperen algunas nevadas estamos conviene recordarlo en la segunda quincena del mes de mayo la vida de este jueves pasa por dos nombres propios Miquel Iceta y José Antonio Urrutikoetxea más conocido como Josu Ternera detenido en Francia cerca de su casa en una zona de los Alpes prófugo desde hace diecisiete años llegó a ser máximo el dirigente de ETA y como tal diseñó uno de los atentados más repugnantes causó once muertos seis de ellos niños en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza decenas de heridos en el año mil novecientos ochenta y siete uno de esos heridos y es un guardia civiles el padre de Lucía Ruiz haría

Voz 5 31:08 sí de los pies a la cabeza y hoy está contento entraba hoy ha dejado has leído digo si Papa claro que sí claro el el levantarte luego una mañana descubrir lo han detenido pues de la un como una una sensación de paz también en algunos instantes saber por fin porque después de dirigir años dices por fin tranquilidad no se ve que no se levanta la Guardia claro que sí

Voz 1018 31:30 Infancia robada se llama esta operación policial precisamente en referencia a esos seis niños muertos en ese atentado ternera deberá cumplir una condena de ocho años en Francia que eso no va a impedir que España pida su entrega aunque sea de forma temporal para responder de las causas que tiene pendientes aquí según ha dicho el ministro del Interior lehendakari Urkullu apuesta por situar la mirada hacia el horizonte pero Arnaldo Otegi tiene otra visión

Voz 36 31:52 la historia no terminó hace un año tampoco con la disolución de ETA como Gobierno vasco lo que queremos es mostrar que la sociedad vasca está mirando al futuro

Voz 37 32:05 el PSOE siempre tiene la misma carta de presentación y quizás piensa que es posible arreglar los problemas por la vía judicial policial lo por medio las cárceles equivoca esta no es la vía para arreglar los problemas

Voz 1018 32:22 iremos al Parlamento catalán para contarles cómo ha transcurrido el pleno con el voto en contra de los independentistas que ha hecho fracasar la candidatura de Miquel Iceta para convertirse en senador proyectarse como posible nuevo presidente de la Cámara Alta Pedro Sánchez no se muerde la lengua pero Gabriel Rufián diputado de Esquerra viene a decir que aquí no ha pasado nada tumbaron gracias

Voz 4 32:41 también al apoyo de los partidos de la derecha del Partido Popular Ciudadanos unos presupuestos sociales vetaron la injusticia social hoy vetan también la convivencia

Voz 0953 32:53 menciones a la al diálogo la negociación la un reconocimiento mutuo nosotros seguimos con la mano tendida pero evidentemente no condiciona nada

Voz 0055 33:03 jueves dieciséis de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes Alves

Voz 1018 33:06 Mas Cataluña Antonio si los dirigentes catalanes que están

Voz 0055 33:08 la cárcel y han sido escogidos diputados senadores podrán recoger sus actas el lunes un día antes de la constitución de las cámaras eso sí no se les va a permitir dar ruedas de prensa en esos días como habían pedido renuncian

Voz 6 33:20 Andrea Levy como Daniel Lacalle renuncian a sus escaños por el PP que lograron en las elecciones generales ella está en la lista por el Ayuntamiento el ex asesor económico del partido en su lugar van a llegar al Congreso dos personas cercanas a Pablo Casado José Ignacio Echániz María del Mar Blanco

Voz 1018 33:33 otro escraches un grupo de activistas antidesahucios

Voz 0055 33:36 ha comenzado a gritar en un acto Manuela Carmena un día después de que reprendían a Begoña Villacís quién antes de este incidente acusaba a los que insultan de tener lazos con el Gobierno municipal de madre

Voz 10 33:45 son de los suyos hay lazos e está claro con el con el equipo de gobierno

Voz 1410 33:49 le he puesto naturalmente un mensaje diciéndole que en absoluto es eso aceptable no vinculación conmigo ninguna yo soy la primera que recibido también

Voz 28 33:58 sí

Voz 1018 33:59 multa millonaria la Comisión Europea ha multado a cinco bancos

Voz 38 34:02 Barclays Royal Bank of Scotland Citigroup Citi Morgan en en Guido es sí

Voz 6 34:09 podrá acordar mediante un chat cambios en los mercados de divisas la multa conjunta supera los

Voz 0055 34:13 mil millones de euros cambios perdón pagos a cambio de adjudicaciones lo está contando la SER la empresa OHL pagó más de treinta y ocho millones de

Voz 1018 34:20 euros en mordidas a la administración a cambio de contratos

Voz 0055 34:22 según figura en un informe de la Guardia Civil la empresa pasaba facturas falsas por trabajos inexistentes

Voz 0861 34:27 la dirección actual de la compañía ha aclarado que los

Voz 0055 34:30 supuestos implicados y están fuera de la empleos contra la guerra

Voz 6 34:33 telares de ello se han concentrado convocados por Save the Children para denunciar que por ejemplo la mayoría de los menores que mueren en zonas de guerra son víctimas de explosivos

Voz 10 34:41 algunas no van a cumplir que antes morirán de hambre pone una bomba o por intermediar en que vemos que se protejan los derechos de los niños queremos tiene un niño soldado y Kenny una niña más sus gustos

Voz 0055 34:54 sigue la búsqueda los efectivos de salvamento siguen intentando localizar a un bebé y dos adultos que anoche cayeron al mar cuando se dirigía

Voz 1018 35:00 en a Gran Canaria en una patera otras diecinueve personas

Voz 0055 35:02 las tres de ellas menores de edad sí pudieron ser rescatados todo si hay buena fin

Voz 6 35:06 es la condición que China considera fundamental para seguir negociando con Estados Unidos sobre política comercial el Gobierno del país asiático ha exigido a Donald Trump que no imponga prohibiciones a empresas extranjeras que quieran tener actividad en él

Voz 0055 35:17 el mensaje también de Irán si el jefe de la diplomacia de ese país ha dicho esta mañana que si se ven amenazados por Estados Unidos están dispuestos a responder

Voz 7 35:24 el Madrid de Di que lo paguemos que está escalada por parte de Estados Unidos es inaceptable e incómoda hemos actuado con la máxima moderación pese al hecho de que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear el pasado mayo me

Voz 3 35:39 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 28 35:42 José Antonio el telegrama es para Miquel Iceta señor Primer Secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña su derrota para ser designado senador por el Parlament tras la renuncia del compañero José Montilla le excluye de la Cámara alta y por tanto de ser elegido como presidente en la sesión constitutiva del día veintiuno a la Comunidad Autónoma de Cataluña por su número de habitantes le corresponde designar a través del Parlament ocho senadores de los cuales fueron atribuidos dos ciudadanos dos a Esquerra dos Alpe D Cut y uno tanto a los comunes como al PSC hoy otra vez los Indep PESC optan por áspera arrastra está claro

Voz 1018 36:28 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con los otros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Carlos con a la producción y estos son Shakira y Carlos Vives una carta claro esa bicicleta que arrasó en el verano de dos mil dieciséis acusados como saben ustedes seguramente de plagio por el cubano Iván castellano copia supuestamente huracanes hoy de hace veinte años

Voz 3 36:52 no puedo Elvira

Voz 1018 36:56 demanda judicial hizo correr ríos de tinta del Irán ha fracasado un juzgado de Madrid desestima la acusación puede haber similitudes pero no es con la que en todo caso la sentencia de este juzgado de lo Mercantil número doce de Madrid e puede recurrirse ante la Audiencia Provincial vamos a completar portada con el tiempo la previsión vuelve el frío Jordi Carbó

Voz 0978 37:13 hoy las temperaturas no subirán tanto como ayer incluso van a bajar un poco pero seguirá haciendo calor especialmente en el centro de la península donde todavía se pasará con facilidad de los treinta grados también en el Valle del Guadalquivir y los cambios empiezan a notarse ya en Galicia con lluvia que de momento ha caído de manera débil durante la tarde

Voz 0125 37:31 chubascos y alguna tormenta más intensa tormenta

Voz 0978 37:34 pese que entre esta tarde y la próxima noche se extenderán a prácticamente todo el norte peninsular con riesgo incluso de granizo y fuertes rachas de viento algunas tormentas alcanzaran el centro de la península en el sur y los archipiélagos no llegarán

Voz 39 37:49 usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se ha movido del sofá va siendo hora de que sus ahorros a independiza es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 25 38:14 mamá si quieres circular sin restricciones compraré uno Pelli dejan al niño en paz y por eso lo hago

Voz 40 38:21 que son los días redondos de Opel Easyjet más algo que retroceden hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede ITE Davos hasta siete mil euros para la compra de tu nuevo Opel consulta condiciones en el punto es

Voz 18 38:37 prescindible incomparable

Voz 3 38:40 es Anas taxis el fenómeno musical de la temporada que sigue conquistando a miles de espectadores en el teatro Coliseum a qué esperas para verlo con playa tu centradas en Anastasia musical punto es

Voz 27 38:56 se acerca el veranillo pero por fin está organizando ese pedazo de viaje en el mercado de Alí

Voz 41 39:01 tenemos los frescos más frescos al mejor precio como la piña a cero con ochenta y nueve el kilo esta semana por si toca ir ahorrando y eso que la vida te pille preparado al di lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 2 39:11 de catorce José Antonio Marcos

Voz 42 39:14 esta organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria después de que su militancia haya ratificado la propuesta

Voz 1018 39:26 de mayo del pasado año comunicado de un final de ETA la voz que le este comunicado la que estamos escuchando es la de José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera considerado el jefe del llamado aparato político de la banda terrorista el mismo que treinta y un años atrás en concreto el once de diciembre de el año dos mil diecisiete ordenaba uno de los atentados más sangrientos de la organización que causó la muerte a once personas seis de ellas niños en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza y asilo contra Manassero

Voz 7 39:56 el atentado tuvo lugar a las seis y diez de la madrugada de hoy a es ahora un individuo

Voz 8 39:59 aparcaba junto a la casa cuartel ubicado en el número setenta y ocho de la avenida de Catalunya un turismo Renault dieciocho cargado con cincuenta kilos de explosivos

Voz 1018 40:07 es lo bien que nuestro recuerdo compañero Gerardo González Ana Terradillos buenas tardes qué tal buenas tardes nos adelantaba esta mañana a primera hora poco después de las ocho de la noticia de la detención en Francia de este dirigente huido desde hace ya diecisiete años después de haber sido diputado en el Parlamento vasco adscrito precisamente a la comisión de derechos humanos

Voz 0125 40:24 donde sólo Ternera pues mira Urrutikoetxea Bengoetxea estaba en los Alpes franceses en una localidad entre las fronteras de Francia Suiza e Italia un lugar que es emblemático para los esquiadores ha sido detenido cuando se dirigía al hospital en el que ahora estén ingresado después de ser interrogado por la Gendarmería francesa los investigadores dicen que llevaban días controlando sus entradas a este centro de hecho la primera pista que llega sobre su localización pasa precisamente por este hospital Ternera ha sido todo netas y ubicado en el aparato político militar y ha estado vinculado a la organización armada hasta el año pasado su voz la escuchábamos ahora mismo es la que suena en ese comunicado de disolución que hace la banda el pasado mayo ahora su futuro más próximo pasa por Francia por una cárcel francesa tiene una condena pendiente de ocho años al menos cumplidas seis por ocupar la jefatura logística militar de ETA aquí en España además tiene cuatro requisitorias pendientes con sus correspondientes Órdenes Europeas de Detención una de ellas por este atentado contra la casa cuartel de Zaragoza y otra por el las es innato de un directivo de la empresa Michelena otro Zaragoza

Voz 1018 41:23 doscientos ochenta y siete el ministro del Interior Grande Marlaska ha aclarado que nuestro país va a pedir su entrega a la Justicia con independencia de que en efecto tiene pendiente una condena de hasta ocho años de cárcel en Francia que deberá cumplir de inmediato

Voz 0639 41:34 tiene una causa pendiente ante las autoridades francesas e igualmente se tramitará simultáneamente las órdenes europeas de detención que pesan sobre él se resolverán las órdenes europeas de detención con el fin de mar que se pueda materializar la entrega de Josu Ternera para ser enjuiciado por los hechos objeto de reclamación judicial internacional sin perjuicio de las responsabilidades penales que parece también tener en Francia

Voz 1018 42:01 en nombre de Josu Ternera ha estado vinculado a todos los intentos de diálogo con la banda terrorista desde el primero que se reconoció como tal en Argel en mil novecientos ochenta y nueve hasta las conversaciones de Oslo que terminaron con el alto el fuego permanente de dos mil seis antes de que se le perdió la vista en dos mil trece

Voz 0125 42:16 sí allí en Oslo de hecho fue la cabeza de ETA en esas negociaciones que emprendía Zapatero acuérdate pedía autorización al Congreso de los Diputados año dos mil seis precisamente cuando entra Rubalcaba en el Congreso en el Ministerio de Interior negociaciones que comienza Urruticoechea no sólo con emisarios del Gobierno que continúa Thierry Javier López Peña otro jefe del aparato político que acaba mal con el atentado de la T4 y que de nuevo se vuelven a retomar otra vez por Ternera hasta el anuncio de cese de actividades armadas en octubre del año dos mil once Ternera ha sido toda una institución dentro de la banda armada hizo arrestos la caída de todo un símbolo Urrutikoetxea Bengoetxea el último nombre de peso que le quedaba a una organización Marcos ya disuelta

Voz 1018 42:55 en alguna conversación privada Ana eh Rubalcaba llevo decir hay Ter negrita sillón

Voz 0861 42:59 pillara hace era uno de esos objetivos sin duda

Voz 1018 43:02 la Guardia Civil ha detenido gracias Ana bueno pues de canciones a la SER en Euskadi la secretaria de los socialistas vascos Idoia Mendía ha recordado el papel que jugó precisamente Rubalcaba para conseguir el final de ETA algo que se cuestiona la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 43 43:15 bien enmarcada en una semana en la que la iniciamos con el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba ha hecho recordar a toda España el protagonismo que tuvo en el final de ETA no irá alegría que nos da que bueno se haya producido esta esta detención

Voz 11 43:32 la Rubalcaba fue sin duda un político astuto brillante hábil a ETA la derrotó al esfuerzo el sacrificio de la policía la Guardia Civil y los jueces y la sociedad española

Voz 1018 43:46 pues es el asunto que nos ha sorprendido a primero de la mañana pero la noticia de calado político de este jueves pasa por una vez más por Catalunya

Voz 7 43:54 creían algún veinti símbolos fue plan sesenta Sin

Voz 1018 43:59 han contra y treinta torno a no

Voz 7 44:01 Nos queda la propuesta de designación del momento en el que

Voz 1018 44:06 el proyecto en presidentes anuncia que veinticinco votos a favor sesenta y cinco en contra y treinta nuevas canciones queda rechazada la candidatura de Miquel Iceta como senador a propuesta de su partido el PSC o lo que es lo mismo fracasa la estrategia política de Pedro Sánchez para situarle como presidente de la Cámara Alta ya abrir una nueva etapa cimentada en la forma de hacer política basada en el diálogo y la búsqueda de líneas de encuentro de este dirigente del socialismo catalán la verdad es que fue un pleno o rápido sin sorpresas según el guión que más o menos podía Moyá intuir desde ayer Soledad Domínguez

Voz 0125 44:37 buenas tardes desde el principio sabíamos que acabaría así a propósito de resignación

Voz 7 44:42 año Mickeal pero son momentos de uno

Voz 1909 44:45 los y otros para justificar sus posiciones tampoco han sido una sorpresa los independentistas creen que no se les puede reclamar cortesía parlamentaria cuando hay diputados en prisión no fuera de España a los que aseguran se niegan sistemáticamente sus derechos Sergi Sabrià

Voz 8 44:58 Israel no guerra don en no d'Esquerra hoy cae por su propio peso y no sólo por las formas y no nos hablen de cortesía donde está la cortesía con los diputados que están en prisión

Voz 1909 45:09 Ciudadanos y el PP han justificado su abstención asegurando que no pueden apoyar a quién sistemáticamente blanqueo al independentismo Carlos Carrizo Osa