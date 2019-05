Hora 14 (17/05/2019)

Voz 1 00:00 las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 4 00:10 el inglés a mí me reconoce custodia Antonio Marcos

muy buenas tardes salvo que se rompa algo que nunca se sabe Meritxell Batet y Manuel Cruz son las apuestas definitivas de Pedro Sánchez para presidir el Congreso y el Senado tal y como les hemos avanzado a primera hora aquí en la SER el presidente del Gobierno en funciones ha comunicado a la Ejecutiva socialista su decisión para dirigir la vida de las Cortes tras fracasar la opción de Miquel Iceta por el veto de los independentistas Se trata de dos dirigentes del Partido Socialista de Cataluña de la actual ministra de Política Territorial You senador que es catedrático de Filosofía que cumplen con el perfil que quiere el Gobierno según acaba de señalar su portavoz Isabel

Voz 5 00:55 a ambas personas reúne las competencias y las capacidades necesarias para presidir ambas cámaras e incluso una apuesta seria interesante por el diálogo la convivencia y la cohesión entre todos

Voz 1018 01:13 expropiadas el responsable de Organización del PSOE ministro en funciones José Luis Ábalos Se ha preguntado hace unos minutos cuál es la estrategia que maneja los independentistas al bloquear la candidatura de Iceta que puede pasar a partir de ahora en otras comunidades

Voz 0175 01:25 qué va a pasar en el resto de parlamentos autonómicos con tengamos que te designar senadores en que expiran los nos colocamos lo tanto es muy irresponsable y el Partido Popular además ha demostrado tener muy poca significación porque he ido a remolque de ciudadanos que es quién ha marcado la posición en Qatar

Voz 1018 01:43 lo hice tanto caso parece dar por superado este trago esta mañana con Cuní en Cataluña decía que toca mirar hacia adelante no piensa ser ministro aunque nunca se sabe

Voz 6 01:52 como siempre pensar las cosas no pero como se dice ahora no entra en mis planes en Cataluña tenemos una situación política muy enrevesada muy bloqueada yo creo que puedo contribuir a solucionar eso a superar eso será muy difícil pero creo que es la primera de mis obligaciones

Voz 1018 02:10 danos Inés Arrimadas ha cargado con toda la fuerza política posible contra el perfil de Meritxell Batet

Voz 0419 02:15 Sánchez pone de presidenta del Congreso los diputados de unos señora que dice que hombres y la Constitución no te gusta tampoco te la vamos a imponer esto es el Sanchís y esto es lo que nos viene esto es la degradación del Partido Socialista premiar a los que quieren separación premiar a los que no quieren igualdad premiar a los que defienden que los presos del pluses tienen que tener un trato preferencial un trato privilegiado

Voz 1018 02:44 la imagen de este viernes se acerca ya al Congreso primer encuentro personal directo entre Pablo Iglesias y Santiago Abascal que San estrenado que se ha estrenado hoy en la vida parlamentaria por estas casualidades de la vida tuvieron que coger el mismo ascensos

Voz 7 02:57 yo creo que la cordialidad no resta un ápice a las tremendas diferencias políticas que hay una cosa es tomar un café que otra salir corriendo del ascensor cuando hay cuando hay otras

Voz 1018 03:23 bueno pues lo desean puede ver la imagen de ese encuentro en el ascensor en nuestra página web en Cadena Ser punto com desde Vox una propuesta de su candidata a la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio para estimular dice la natalidad que se bonifica o condona e incluso una parte de la deuda hipotecaria según se van teniendo hijos

Voz 8 03:41 la Comunidad de Madrid sí puede hacer es ese trabajo que hemos hecho en Umbría de avalar los créditos de nuestros jóvenes en un porcentaje en ahí luego e ir bonificando o ir con donando según Ban también según las familias van teniendo niños no

Voz 4 04:03 en las en los contamos hoy también que la gente

Voz 1018 04:05 ha remitido miles de cartas a comerciantes de diferentes ramos para advertirles de que los ingresos en efectivo que reconocen están por debajo de la media de su sector las cartas animan a regular de forma voluntaria esos ingresos aclaran que no es una inspección que no tienen que hacer nada pero personas como este Luquero que he recibido una de ellas se han quedado de piedra

Voz 9 04:25 por qué se me quedó esa asustado por qué te quedas asustado pues hombre porque estamos hablando de insecto donde estamos haciendo muchas obras donde un sector que ha sufrido mucho con esta subida de viva mira porque te están dando menos beneficios pero mira si te están dando más centrada de iba miras y te están dando más centradas de ingresos yo buscaba eso no me amenace

Voz 0202 04:46 además el ex dirigente etarra Josu Ternera comparece hoy ante la Fiscalía de París donde se eleva a notificar los ocho años de condena que pesan sobre él en ese país el juicio se celebró mientras estaba fugado por lo que puede pedir la repetición de la vista

Voz 0325 04:59 la Fiscalía Anticorrupción pide el archivo de la causa abierta por la construcción de un circuito urbano de Fórmula uno en Valencia caso en el que están procesadas dieciséis personas entre ellas el expresidente valenciano Francis

Voz 0202 05:09 el líder laborista británico confirma la ruptura de las negociaciones sobre el Brexit con el Gobierno de Theresa May después de más de un mes en una carta Jeremy Corbijn llega a decir que la debilidad del Gobierno actual le hace escasamente

Voz 0325 05:21 One es desde hoy el primer país de Asia en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo ya son veintiocho las naciones que han legislado al respecto en el mundo treinta y cinco mil personas han salido a las calles de Taipei para celebrarlo

Voz 0175 05:32 eh

Cristina Machado buenas tardes

Voz 1434 06:18 es otro plantón de Isabel Díaz Ayuso la candidata del Partido Popular ha rechazado a última hora su participación en el debate que la serie El País organizan el próximo lunes entre los candidatos autonómicos

Voz 8 06:29 en el equipo de campaña que es el que lleva toda la agenda y el que decide qué estrategias tenemos que llevando ha considerado esta cuestión pero bueno de aquí al lunes hablar con ellos

Voz 1434 06:39 será la única que falte los demás vienen debate entre candidatos el lunes a las doce y media en el Cogam lo van a poder seguir en directo a través de la Cadena SER de las webs en Radio Madrid punto es El País punto com Día Internacional contra la ley Debbie fobia que el candidato del PSOE Ángel Gabilondo ha aprovechado para advertir del peligro que puede suponer para este colectivo aunque no sólo para ellos el que Vox tenga capacidad de decisión en la Asamblea

Voz 0175 07:06 la mayoría de la población de Madrid muy abierta si me inquieta lo de voz y me inquieta realmente de hecho yo trabajo también para un cambio en el que ellos no saben de

Voz 1434 07:17 en paralelo Vox anunciaba que con donará parte de la hipoteca de las familias por cada hijo que tengan aunque Rocío Monasterio no ha querido aclarar si las familias LGTB ahí también podrán beneficiarse de esta ayuda

Voz 8 07:28 creemos que la condonación de ese aval y de esa deuda tiene que ir en función y favorecer a aquellas familias que se lancen a tener hijos porque en Vox lo que queremos es promover la natalidad proteger a las familias animar a nuestros jóvenes a que tengan a que tengan ir

Voz 1434 07:44 hablando de hijos Begoña Villacís anunciado hace apenas unos minutos en sus redes sociales que ya ha dado a luz a su tercera hija son

Voz 1915 07:51 la y todavía no si todo bien la propia Begoña Villacís anunciado el nacimiento con una foto en blanco y negro en la que se ve es humano unida a la de la niña bienvenida Inés escribe la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid su equipo ha explicado que las dos están perfectamente a Iker

Voz 1434 08:05 con que hace sólo dos días que Villacís anunció que este pan

Voz 1915 08:07 esto se produciría hoy era un parto programado por tratarse de su tercera cesárea el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado y el presidente del partido Albert Rivera ya han felicitado a Villacís a través de las redes sociales y más noticias ahora en titulares con Enrique García hay Alfonso Ojea las trabajadora de la red

Voz 0089 08:23 ciencia pública de Alcorcón denuncian ante el juzgado a la Comunidad de Madrid al director del Centro por la ausencia de personal que consideran temeraria no quieren hacerse responsables de que pueda ocurrir algo con la salud de los residentes denuncian que esta semana ha habido días que no han podido ni siquiera levantar a los residentes de la cama porque hasta la una de la tarde sólo había veinte auxiliares para doscientos setenta ancianos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha absuelto a un hombre que había sido condenado a diez años de prisión por pertenencia a grupo criminal contra la salud pública el tribunal concluye que existen razones objetivas para la duda de si

Voz 0325 08:57 participación en este grupo y ordena su libertad

Voz 0089 09:00 inmediata los hoteleros madrileños prevén alcanzar una ocupación media superior al noventa y cinco por ciento el fin de semana del uno de junio fecha de la final de la Champions que se celebra en el Wanda Metropolitano los dos equipos son ingleses el precio de los vuelos entre Madrid y el Reino Unido se ha disparado hasta los ciento cuarenta y siete por ciento según un análisis de kayak la musical de la mano de los cuarenta a partir de las ocho y media décimo cuarta edición de los Cuarenta Primavera Pop en la noche de conciertos conducida por los presentador por los presentadores de Anda ya con la música de entre otros Aitana Beret o una guerra ya en los deportes en baloncesto el Real Madrid se mide hoy ante el CSKA de Moscú a partir de las nueve Pablo Laso cuenta con todo su equipo información del tráfico

hemos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 09:45 buenas tardes hasta ahora encontramos ya circulación intensa de salida de la capital en la A tres en Rivas Vaciamadrid Lakua en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto en la A5 a la altura del campamento de entrada a Madrid hay circulación lenta en Alcobendas ya está nudo Manoteras en La uno en la A6 en Majadahonda y El Plantío yen la M607 en la zona de la Universidad Autónoma también hay retenciones en la M40 especialmente en la zona de Coslada en ambos sentidos centro de pantallas del Ayuntamiento de

Voz 1434 10:12 la capital Jesús Matsuki buenas tardes hola qué tal

Voz 0325 10:15 buenas tardes está aumentando la circulación a esta hora se hace notar la M30 desde la Avenida de América en sentido sur también entorno del Puente de los Franceses hacia los túneles un tráfico que también aumenta en sentido salida se hace notar por ejemplo en el Paseo de Santa María de la Cabeza sentido A42 en el norte del paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla así como también por ejemplo en recorridos en el interior en sentido Avenida América hablamos del eje conformado por Raimundo Fernández Villaverde Joaquín Costa y Francisco Silvela Keith

sagrados en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo

Voz 0325 10:46 Jordi Carbó a esta hora el descenso de temperaturas ya es más que evidente recortamos máximas de ayer todavía de treinta grados o de treinta y cinco el miércoles ahora mismo apenas superamos los quince grados sólo va a subir un par de grados más la próxima tarde a esto hay que añadir el viento que soplará fuerte en muchos momentos rachas de más de cincuenta kilómetros por hora acentuando la sensación de ambiente fresco incluso frío Novés alternando con ratos de sol algunos chubascos preferentemente en puntos de montaña de la comunidad cota de nieve alrededor de los mil seiscientos metros de altura en fin de semana tiempo muy parecido las temperaturas van a variar poco respeto las de hoy

Voz 1434 11:24 así comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Enrique García

Hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1812 12:59 Isabel Díaz Ayuso hace dos días yo creo que muchas de las cosas que estoy diciendo se dan la vuelta al siempre acepto todas las preguntas voy a todos los debates pero sí que creo que en muchas ocasiones yo digo una cosa hice extrae un fragmento para dar la sensación de todo lo

Voz 1434 13:14 contrario es no es que se le de la vuelta lo que dice es que la candidata del PP dijo hace tan solo dos días que va a todos los debates hizo hoy a última hora después de semanas esperando una respuesta ha rechazado la invitación de la serie El País al debate entre candidatos autonómicos del lunes día ocho de campaña

Voz 11 13:30 el municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1434 13:34 Javier Casal buenas tardes buenas tardes en el Partido Popular han tenido tiempo para pensárselo pero no han respondido hasta última hora Isabel Díaz Ayuso no va a participar en el debate del lunes de la SER y el país va a ser la única que fue

Voz 0867 13:45 el Partido Popular de Madrid recibió la invitación como todos los partidos a este debate organizado por La Ser y el país durante la última semana del pasado mes de abril el resto de partidos Irun sí casi de forma inmediata durante los distintos contactos entre la organización y el equipo de comunicación del PP la oferta se contestó con un lo estamos analizando todavía no hemos tomado una decisión esta mañana en el momento de concretar ya los bloques temáticos a abordar y los detalles del debate el equipo de Comunicación del PP ha trasladado a la SER esta negativa argumentando que sería una estrategia de campaña campaña que recordemos dirige Cristina el ex portavoz de José María Aznar Miguel Ángel Royo

Voz 1434 14:22 finalmente la explicación es que su equipo de campaña Hinault ella ha considerado que no conviene que participe en el debate del lunes

Voz 8 14:29 porque la noche anterior va a estar en otro debate de Telemadrid bueno esto es una cuestión que van llevando en los equipos de campaña se que vamos a tener dos debates en menos de doce horas deberán a ver los mismos hablando de las mismas cosas y no ser el equipo de campaña que es el que me lleva toda la agenda y el que decide qué estrategias tenemos que llevando ha considerado esta cuestión pero bueno de aquí al lunes salarial con ellos porque vamos parece que está decidido

Voz 1434 14:53 planta donde Ayuso que sigue al que el martes dio a los empresarios madrileños desde marzo tenía cerrada una cita con ellos pero no fue según el PP por problemas de agenda según los empresarios porque el equipo de campaña de Ayuso quiso vetarla

Voz 0867 15:06 prensas muy bueno Díaz Ayuso no controla directamente su campaña es evidente se desmarca de esta negativa de este plantón que en cualquier caso parece deberse más a otros temores conocidos los antecedentes que cita así por los sucesivos errores que ha ido cometiendo la candidata del PP durante la campaña electoral sobre la coincidencia de debates en días consecutivos Pablo Casado acudió recordemos dos días seguidos a los dos debates electorales en televisión que se celebraron antes del veintiocho de abril tanto Televisión Española como en Atresmedia ella lo defendía está mal

Voz 8 15:35 claro ya abonó pero yo no soy el señor casado no se las sin Cayetana yo soy Isabel Díaz Ayuso

Voz 0733 15:39 hoy estoy aquí con un proyecto pensado para la

Voz 8 15:42 a de Madrid con mi propia campaña con mis propias ideas con mi propio rumbo yo me puedo hacer responsable de mis actuaciones y de mis decisiones

Voz 0867 15:49 segundo elemento importante el Partido Popular sí acudió al primer debate electoral organizado por la serie El País el debate municipal y su respuesta para la participación en el mismo fue afirmativa prácticamente desde el primer momento José Luis Martínez Almeida no planteó ninguna objeción ni a los debates ni a las entrevistas en efecto no es el primer plante que Ayuso hacen esta campaña los empresarios madrileños siguen muy dolido soy todavía por lo que ocurrió a principios de esta semana el plantón al foro empresarial de Hilario Alfaro el Partido Popular no quería tuviera preguntas de periodistas

Voz 8 16:18 gracias Javier hasta luego reacciones en las redes sociales está

Voz 1434 16:21 siendo muchas de todo tipo del resto de candidatos se ha pronunciado hasta ahora el del PSOE Ángel Gabilondo cree que el feo Ayuso ha que es lo haces a los votantes

Voz 0175 16:30 no me gusta la verdad yo respeto su decisión pero no comparto en absoluto que esta sea la mejor actitud cuando una sociedad tan amplia como la de Madrid con más de siete millones de habitantes lo que quieres ver quiénes somos qué decimos sino nos retiramos respetado queda me parece un error me parece que no es lo mejor que puede pasar un debate lo hablo con todo el respeto a todos los medios de comunicación pero la SER el país han trabajado muchísimo por transmitir la posición de todos los candidatos en en esta debates que vamos teniendo creo que es un espacio público que merece la presencia de todos

Voz 1434 17:09 con sin Ayuso el debate se celebra el lunes a las doce y media

Voz 0089 17:40 con la colaboración del COGAM dos de la tarde

Voz 1434 17:43 de dieciocho minutos seguimos

Voz 4 17:46 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:49 de campaña aprovechando que se celebra el Día Internacional contra la LGT vi fobia Comisiones Obreras ha pedido a los partidos que aclaren en campaña si están dispuestos a desarrollar de una vez las dos leyes autonómicas aprobadas esta legislatura a favor de los derechos de ese colectivo Ángela Gancedo es portavoz del sindicato

Voz 15 18:05 Comisiones Obreras de Madrid lo que exige a los partidos políticos en esta campaña es que pongan encima de la mesa cuál es su compromiso con las personas y con los derechos del colectivo LGTB y las leyes se hicieron hice aprobaron con un consenso amplio pero hay que desarrollarlas y eso es lo que les pedimos de cara a la próxima legislatura que ahora en campaña nos cuenten y que luego eso se lleve a la práctica en cuatro años con el con el Gobierno que salga pues tornado en de la Asamblea de Madrid

Voz 1434 18:35 Ángel Gabilondo que se marchado Chueca contestado practicamente a esa pregunta dice que cumplir esas leyes será una de sus prioridades y ha anunciado una ley de igualdad de trato además de advertir del peligro de que Vox tenga capacidad de influir en la Asamblea Javier Bañuelos

Voz 0861 18:48 si una ley de igualdad de trato urgente necesaria pero que se les atasca

Voz 0175 18:53 siempre no se porque a la hora de la verdad no es pasó también el Gobierno cuando está a punto de suceder esa ley no acaba de salir yo creo que en este momento es imprescindible que salga

Voz 0861 19:04 se compromete a intentarlo ya en lograrlo y así se lo ha transmitido a los colectivos el eje te vi con los que se ha sentado en una terraza en la plaza de Chueca un colectivo que necesita ayuda al candidato socialista Ángel Gabilondo

Voz 0089 19:14 le inquieta seriamente el daño que puede hacer el perfil homófobo de Vox en ese punto en concreto y en otros muchos que son opciones que pueden calificarse de ultraderechistas no yo estoy muy lejos de su discurso nosotros no compartimos esos discursos nos parecen dañinos para la sociedad no un problema de partidismos ni de sectarismos es que yo creo que la mayoría de la población de Madrid no es así por tanto si me inquieta lo si me inquieta realmente

Voz 0861 19:40 por eso Gabilondo insiste está trabajando para un cambio en el que Vox no sea decisivo hoy Vox

Voz 1434 19:46 se ha reunido con la CEIM con la patronal madrileña haya anunciado que con donará parte de la hipoteca de las familias por cada hijo que tengan Rocío Monasterio no ha querido aclarar si de esa medida podrán beneficiarse también las familias LGTB Alfonso Ojea

Voz 0089 20:00 el programa económico para la región presentado esta mañana los empresarios madrileños por Vox acoge una medida que puede cambiar el mercado hipotecario y la baja natalidad de los españoles el partido de Santiago Abascal cree haber logrado la soluciona esa difícil ecuación de familia joven de adquisición de la primera vivienda es la condonación del préstamo de manera gradual según se van trayendo hijos al mundo Rocío Monasterio lo ha explicado en la

Voz 8 20:23 sin ceder a una primera vivienda con la que emanciparse casa de sus padres y poder tener un proyecto de vida y creemos que la condonación de ese aval y de esa deuda tiene quieren función y favorecer a aquellas familias que se lancen a tener hijos porque en Vox lo que queremos es promover la natalidad proteger a las familias animar a nuestros jóvenes a que tengan a que tengan hijos

Voz 1434 20:45 queda por aclarar cómo se aplicaría en el caso

Voz 0089 20:48 es decir se partos múltiples son el estatus jurídico de familias con un solo hijo frente a las familias numerosas que sobre el papel parten con una ventaja económica considerable propuesta de Vox que se suma también a la liquidación de decenas de instituciones públicas madrileñas creada según esta formación política para colocar a los amigos y la eliminación de varios impuestos entre ellos el impuesto de sucesiones denominado por Vox el impuesto de la muerte

Voz 1434 21:12 en lo municipal en la capital dos apuntes el candidato del PP José Luis Martínez Almeida en el día contra la LGTB fobia se ha reunido con familias numerosas a las que les ha prometido practicamente todo lo que piden rebajas de Libby del impuesto de tracción mecánica luchar por una rebaja del abono de transportes Virginia Sarmiento cuéntanos

Voz 1915 21:30 medidas se mostraba así de encantado saludando a varias madres de familia numerosa

Voz 16 21:33 qué maravilla de maravillas lo a es que cada vez que ve UPD quiere tener otro medias

Voz 1915 21:41 amén de la mujer que ofrece la solución mantiene esta conversación con su quinto bebé en brazos y estas son las propuestas del candidato popular para ellas

Voz 0325 21:49 por ejemplo la rebaja del IBI tanto a las familias

Voz 17 21:51 hombre esas de carácter general con las familias numerosas de carácter especial por otra parte también

Voz 0325 21:55 la rebaja en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecano

Voz 1915 21:58 además se compromete a solucionar los problemas de movilidad y aparcamiento para que puedan moverse en coche particular ya recuperar la palabra familia en la Concejalía de Asuntos Sociales la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid María Menéndez exige

Voz 18 22:10 bien reagrupamiento familiar que lo que hacen Lence expulsar a hermanos del colegiado donde están su familia y luego becas de comedor no nos las dan a un que tengamos que pagar cuatro cinco seis comedores pues te aguantas

Voz 1915 22:25 las familias monoparentales Almeida no ha previsto nada específico Se remite al anuncio

Voz 1434 22:28 lo que hizo ayer sobre ayudas a la vivienda y el candidato del PSOE Pepu Hernández se ha marchado hasta Villaverde acompañado por el ministro Pedro Duque y ha propuesto la creación de una Agencia para promocionar la ciencia y la innovación en la ciudad Carolina Gómez

Voz 0733 22:40 el PSOE lleva en su programa la creación de una Agencia Smart City para crear una ciudad inteligente al estilo de Nueva York

Voz 8 22:46 Londres o París

Voz 1040 22:47 para trabajar en sostenibilidad para trabajar en el urbanismo para trabajar en movilidad creo que es muy importante que compartamos datos sin que tratar de de de buscar una gran comunidad y avanzar sobre todo para la digitalización de la ciudad pero que es imprescindible otras ciudades en Europa va un poco por delante y tenemos que ponernos a la altura inmediatamente

Voz 0733 23:06 Castro de ciencia Pedro Duque asegura que en Madrid sobra talento y falta financiación pública

Voz 0888 23:10 a Madrid es un sitio donde ahí la potencialidad donde hay el caldo de cultivo donde la gente en la universidad el conocimiento tenemos que hacer política un poquito distinta para que todo el mundo tenga acceso no puede ser como pasa siempre en España que el único que el único que tiene una muy buena idea Illa puede poner en marcha sea el que tenga algún padrino o alguien rico detrás

Voz 0733 23:35 tras la visita de la nave un espacio de innovación urbana en Villaverde ambos se han ido a tirar unas canastas al Magariños

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 26:10 las trabajadoras de la residencia pública de mayores de Alcorcón han denunciado en el juzgado a la Comunidad de Madrid y al director del centro por ausencia temeraria de personal aseguran que no dan abasto para atender a los doscientos setenta ancianos que viven allí cuentan que esta semana ha habido días que no han podido levantar a los residentes de sus camas hasta la una de la tarde porque había sólo veinte auxiliares trabajando Teresa Rubio

Voz 1933 26:33 llevan dos años con reclamaciones constantes a la dirección tanto las trabajadoras del centro como los familiares de los residentes uno de ellos recordamos se murió en dos mil diecisiete porque es el olvidaron en el jardín de la residencia pasó la noche a la intemperie las auxiliares han decidido que no quieren sentirse responsables de lo que les pueda pasar los ancianos por la falta de atención o por la rapidez con la que tienen que realizar su trabajo

Voz 24 26:54 tenemos un montón de gente de baja que ya ni siquiera es están cubriendo estamos desesperadas lo último que nos queda ya es acudir a los juzgados Nos queremos defender frente a una posible denuncia que podrá venir más adelante como consecuencia de las malas condiciones en las que estamos

Voz 1933 27:11 la fan es Elena Romero ex auxiliar de la residencia de Alcorcón y delegada del Mats hay veces nos ha dicho que han terminado de levantar los ancianos a la una de la tarde

Voz 24 27:20 pues se acuesta a las ocho o las nueve de la noche y los residentes no se puedan terminar de levantar hasta las doce doce y media e incluso ha habido épocas en las que yo he terminado de levantara residentes al aún no hay cuartos de la tarde calcular la hora las horas que se tiran los residentes metidos en la cama

Voz 1933 27:39 bueno pues esta situación a la Consejería de políticas sociales le parece correcta porque insisten en la residencia cuenta con el personal suficiente

Voz 1434 27:46 vamos con todos los hoteleros madrileños prevén alcanzar una ocupación media superior al noventa y cinco por ciento el fin de semana del uno de julio de junio cuando se juega la final de la Champions que se celebra en el Wanda Metropolitano entre el Liverpool y el Tottenham mar de Miguel ex secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid

Voz 25 28:05 el nivel de reservas en todas las categorías de alojamiento cinco cuatro tres dos uno hostales apartamentos es similar y en ningún caso está por debajo del noventa por ciento cree hemos que e la ocupación media no pues estará depende del día pero por ejemplo tienen siempre hay uno muy de mayo es es la previsiones del veinticinco por ciento mental sábado uno de julio del noventa y seis por ciento

hora catorce los deporte

Voz 1509 28:36 Amanda gala buenas tardes Cristina comienza la Final Four en victoria el Real Madrid es la representación española en la comarca

Voz 0089 28:42 John Pablo Laso dispone de todos sus hombres

Voz 1509 28:45 por lo tanto la cita del día la tenemos a las nueve de la noche con el CSKA de Moscú Real Madrid además hay buenas noticias en Leganés para el equipo de Pellegrino vuelve si manos Gil y también Ezequiel Muñoz después de tantos meses alejados de los terrenos de juego sin manos que disputó su último partido nueve de diciembre de dos mil diez

Voz 1434 29:03 siete en Riazor volverá en la que es

Voz 1509 29:06 la última jornada de Liga en el partido ante el Huesca por su parte Muñoz no juega desde en la segunda jornada de Liga pero estará ya este sábado en el Alcoraz

Voz 4 29:15 un hombre camina por la calle

Voz 1434 29:19 Nos marchamos con la música de Macaco uno de los artistas que va a actuar esta noche en la cuarta edición de la décimo cuarta edición mejor dicho de los Cuarenta Primavera Pop que se celebran el with in Center nosotros les esperamos antes en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte en una nueva edición especial que hacemos desde el hotel Hyatt de la Gran Vía hoy vamos a hablar con Isabel Serra candidata a la Comunidad de Madrid

Voz 8 29:42 Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie

Voz 1434 29:45 hasta luego

Voz 2 30:02 el dos uno

Voz 1018 30:04 de la tarde una y media en Canarias

parte de España con aviso de posibles nevadas en los sistemas montañosos del norte

Voz 8 30:22 parte de España con aviso de posibles nevadas en los sistemas montañosos del norte

Voz 1018 30:27 el centro de la Península y quién nos iba a decir que la primera imagen de la nueva legislatura parlamentaria iba a ser un encuentro en el ascensor entre Santiago Abascal Pablo Iglesias casualidades de la vida

Voz 7 30:38 yo creo que la cordialidad no resta un ápice a las tremendas diferencias políticas que hay una cosa es tomar un café yo tras salir corriendo del ascensor cuando hay cuando hay otra

Voz 0632 30:47 zona he visto que que iba con muletas de preguntado qué había ocurrido me he dicho que había tenido un accidente deportivo de dicho pues tú deberías ir al fisioterapeuta o al médico ha dicho todavía no ha ido los vascos somos así una conversación cordial y normal como debe ser en el Congreso de los Diputados

Voz 1018 31:05 el Parlamento posibilita estas cosas es una de las ventajas de la democracia la convivencia el diálogo entre antagonistas políticos Meritxell Batet ir filósofo Manuel Cruz serán salvo sorpresa que nunca se sabe lo nuevos presidentes del Congreso y el Senado

Voz 1434 31:18 yo espero que las reglas del parlamentarismo hoy por tanto el fair play básico entre los grupos parlamentarios se produzcan en la tribuna

Voz 8 31:29 a representantes a portavoces de opciones políticas absolutamente distintos todas todos prohíbe indicando el sentido común

Voz 1018 31:37 son algunas de las cosas que han dicho en las últimas semanas con Inma Carretero uniones del coche ya les contaremos cómo se perfilan los órganos de gobierno de ambas Cámaras los independentistas y Vox quedan definitivamente fuera de la Mesa del Congreso el PSOE no se plantea un ajuste de cuentas con Esquerra tras el portazo a la candidatura de Iceta así lo ha dicho José Luis

Voz 0175 31:54 la revancha nunca es un buen instrumento para la concordia entre la posición que nosotros hemos venido defendiendo que es la del diálogo que la de buscar acuerdos eh no vamos a caer en esa trampa sería muy fácil con unos y con otros todos los que han participado en esta mala representación democrática pero es evidente cual es la cumplirá el gran complejidad de los actores políticos en Catalunya y la situación de bloqueo en la que ellos encuentran

Voz 1018 32:25 Ábalos pidió también a ciudadanos que se abstenga la investidura de Pedro

Voz 0325 32:28 antes pensando en el bien de España es viernes

Voz 1018 32:30 es diecisiete de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas

Voz 0325 32:33 tardes Essam res a veces llegan cartas Antonio algunas son de Hacienda si es quién enviado miles en las que advierte algunos empresarios porque están declarando menos ingresos en efectivo que otras empresas de ese sector avisa de que pueden ser objetivo de inspecciones lo que ha asustado a quienes las han recibido

Voz 9 32:46 pues la cara que se me quedó esa asustados pero mira si te están dando más centradas de iba mira si te están dando más entradas de ingresos yo buscaba eso no me amenace

Voz 0325 32:56 ante la Fiscalía de París debe comparecer allí hoy el etarra Josu Ternera detenido ayer en Francia allí se le notificaba que pesan sobre el ocho años de condena en ese país después de que se celebrará el juicio con cuando él se encontraba huido de la justicia sepuede sobresee la Fiscalía pide que se sobresee la causa que investiga la construcción del circuito de Fórmula uno en Valencia escena las acusaciones de Ricardo Costa que dieron lugar al inicio de este procedimiento también pone reparos al investigación ya la actuación de la jueza sin acuerdo el líder de la oposición británica Jeremy Corbijn remite una carta Theresa May en la que da por terminadas sin éxito las conversaciones para acercar posiciones antes de en

Voz 0089 33:31 junio el Parlamento del país vuelva a votar

Voz 0325 33:33 el acuerdo entre Bruselas y Londres para el Brexit de lesionar la primera ministra ha anunciado la fecha en la que va a dejar el cargo se han incrementado las críticas entre bastidores por parte del Gabinete conservador de otros que no están de acuerdo con estas negociaciones por lo que damos las conversaciones por termina náufragos en Perejil ocho migrantes llevan desde primera hora pidiendo auxilio en el islote español

Voz 4 33:54 al once

Voz 0325 33:58 que de momento ni Salvamento Marítimo ni nadie haya acudido a rescatar los aseguran además que su embarcación viajaba un noveno inmigrante que estarán mismo desaparecido nuevas relaciones el embajador venezolano en Madrid ha asegurado que pedirá al nuevo Gobierno español que se replantee las relaciones bilaterales y su posición respecto a Donald Trump

Voz 26 34:13 el bloqueo existe lo ejecuta fundamentalmente un presidente que tenemos que calificar lamentablemente como El loco de la guerra de este tiempo

Voz 0325 34:24 el primero de Asia Taiwán se ha convertido en el primer país ese continente que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo los ayuntamientos podrán empezar a registrar estas uniones a partir del veinticuatro de mayo y vuelve Cazorla aunque el futbolista regresa a una convocatoria de la selección casi cuatro años después la que metió por sorpresa de la convocatoria eh nada muy contento no asimilando lo oí Ivo no puedes imaginar respondiendo a todos los mensajes de cariño está la lista para los próximos partidos ante las Islas Feroe y Malta en la que también figuran como novedades Mikel Oyarzabal Iago Aspas Isco Diego Llorente Carvajal

Voz 4 34:58 el telegrama Miguel Ángel

Voz 27 35:01 José Antonio el telegrama es para Pedro Sánchez señor presidente del Gobierno elegidos los diputados y senadores socialistas a medida sin sombra de disidencia hubiera sido más elegante que los candidatos a presidir las dos cámaras surgieran de los respectivos grupos parlamentarios pero ya dijo Alicia pero lo importante saber quién manda tras el bloqueo de Miquel Iceta con la designación de Meritxell Batet de Manuel Cruz se ha cumplido el verso de Howard Dean de que donde hay peligro crece lo que nos salva quienes le atacan Se daña

Voz 1018 35:38 Miguel Ángel Aguilar que volverá el lunes con los otros Alicia Molina hay carro Ródenas en la técnica a Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción ICO Mariola lo vamos a hablarles de un premio un reconocimiento a la Reina Letizia por su compromiso y apoyo a las víctimas del machismo es el premio que concede el Observatorio contra

Voz 8 35:53 de la violencia de género pues te hace José Antonio que ha causado sorpresa entre las ONG que trabaja en la lucha contra la violencia de género este premio a la Reina Letizia el observatorio del Consejo del Poder Judicial la distingue como la personalidad más destacada dice en la erradicación de esta lacra

Voz 1018 36:09 por social hice lo concede por su compromiso

Voz 8 36:12 contra la violencia machista por su apoyo al pacto de Estado a las víctimas más vulnerables como manifestó en este acto en Ávila el año pasado

Voz 5 36:20 una mujer discapacitada más debe ser marginada acosada vejada maltratada o discriminada ni una sola mujer más debe ser invisible espero ministra ojalá que ese pacto de Estado contra la violencia de género del que hablaba salga

Voz 8 36:39 Adela la institución premiada es la asociación que atiende a las prostitutas explotadas y víctimas de las mafias a la fiscala también de Andalucía Flor de Torres y al magistrado del Supremo Sánchez Melgar

Voz 1018 36:50 pues comenzamos con el tiempo la previsión para este fin de semana prácticamente invernal Jordi Carbó

Voz 0325 36:55 durante toda la tarde la nubosidad será abundante con chubascos y alguna tormenta que puede descargar con intensidad en toda la mitad norte de la península y en las islas de Mallorca y Menorca también tendremos pausas incluso algunos ratos de sol y cota de nieve que se situará alrededor de los mil quinientos metros de altura y es que el descenso de temperaturas ya se nota donde más evidente será en el centro de la península Madrid hace dos tardes máxima de treinta y cinco ahora apenas se pasan de los quince Imasol en el sur de la península y Canarias fin de semana con tiempo parecido pero los chubascos también se extenderán a la fachada mediterránea presentarán sobretodo durante las tardes

hora catorce Marcos

Voz 1018 39:00 la nueva legislatura que formalmente dar la próxima semana el día veintiuno empieza a configurar ya su formato político no habrá presencia de los independentistas catalanes ni de Vox en la Mesa del Congreso cuya composición final han ultimado esta mañana a PSOE y Podemos después de conocerse que Pedro Sánchez apuesta por Meritxell Batet y Manuel Cruz para la presidencia de ambas Cámaras tal y como avanzó la SER a primera hora el tras presidir el Consejo de Ministros el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE se reunió con la ejecutiva de su partido de Inma Carretero buenas tardes

Voz 8 39:28 qué tal buenas tardes parece que está bien no tiene porque haber ningún problema

Voz 1018 39:31 con los números independentista no pueden bloquear estas candidaturas no tienen capacidad para hacerlo quería preguntar de una cosa muy concreta cómo afecta el veto a Miquel Iceta para la investidura de Pedro Sánchez

Voz 0806 39:41 pues después del último portazo de los independentistas el PSOE ha iniciado ya hoy su estrategia de deprisa depresión para la investidura de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos ha pedido al PP pero sobre todo a ciudadanos que hagan presidente a Sánchez lo escuchamos

Voz 0175 39:55 me gustaría más que me pusieran en la hipótesis de aquellos que dicen apostar por la estabilidad y hacer frente al desafío independentista ayudaran puedo confiar no pero a lo mejor me gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente que se juega España y que hablar mucho de España de la Constitución prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos por ejemplo

Voz 0806 40:18 pedía la abstención a Ciudadanos no queremos depender de los independentistas ha asegurado Ábalos después de una ejecutiva que aprobado a Meritxell Batet y Manuel Cruz como presidentes del Congreso y del Senado la ministra ex dirigente del PSC el catedrático ha ido en las listas de los socialistas catalanes así que se ha esmerado Ábalos en recitar la variada procedencia territorial del resto de sus nombramientos en las cámaras ya ha insistido en que la designación del presidente del Senado no es provisional aunque el Tribunal Constitucional de la razón a Miquel Iceta Manuel Cruz va a seguir como presidente de la Cámara Alta eso ha subrayado Ábalos los tiempos del fallo del Tribunal han hecho que los socialistas hayan desistido finalmente de su plana que era Miquel Iceta

Voz 0325 41:00 uno de ellos ha mañana gracias Inma en Cataluña el programa

Voz 1018 41:02 de Josep Cuní Miquel Iceta daba ya por sentado que se queda sin posibilidades de presidir el Senado lo que ya no tiene tan claro es que su futuro político no termine siendo en el Gobierno como Mary como ministro ahora mismo dice que no pero

Voz 34 41:14 como siempre pensar las cosas no pero

Voz 6 41:16 yo como se dice ahora no entra en mis planes en Cataluña tenemos una situación política muy enrevesada muy bloqueada yo creo que pudo contribuir a solucionar eso es superar eso será muy difícil pero creo que es la primera de mis obligaciones

Voz 1018 41:32 si no se rompe nada una vez que el próximo martes Meritxell Batet se convierta en presidenta del Congreso deberá abandonar la cartera de Política Territorial y el titular de Agricultura asumirá de forma interina esas funciones hasta que haya nuevo gobierno Consejo de Ministros de trámite en cuanto a acuerdos pero no en el capítulo referente análisis político La portavoz ha dado por ejemplo la primera pistas sobre la posible fecha de investidura de Pedro Sánchez el coche a Moncloa buenas tardes

Voz 1468 41:56 las tardes y obtiene los apoyos necesarios que ahora negocia Pedro Sánchez será investido por la Cámara a principios de julio a menos de dos meses por los trámites que explica Cela

Voz 5 42:05 habida cuenta de que hay que hacer consultas con jefe del Estado y otras otras cuestiones a organizar la Cámara por tanto calculamos que pueda ser a principios a primeros de julio

Voz 1468 42:20 ya ante las críticas del PP Ciudadanos y Vox contra un Sánchez prisionero de los independentistas y una hipotética legislatura inestable Ésta es la solución

Voz 5 42:28 tienen una forma perfecta para poderlo evitar ir es obviamente absteniéndose en la investidura con el fin de aportar estabilidad

Voz 1468 42:38 la elección de Meritxell Batet para presidir el Congreso y de Manuel Cruz para el Senado es una apuesta por el diálogo la actitud de obstrucción del Parlament es un despropósito político y jurídico

Voz 5 42:48 ese viaje sea estropeado probablemente por un estado de ánimo pero se ha estropeado de manera increíble

Voz 1468 42:56 gracia tendremos una larga noche electoral el veintiséis de mayo primer resultado oficial de las europeas dice el Gobierno a las once de la noche resultados globales de las municipales una hora más tarde a las doce por el capítulo de anécdotas

Voz 1018 43:09 gracias Neves el el lapsus de la portavoz al anunciar el nombre del candidato a la presidencia del Senado el catedrático de Filosofía contemporánea Manuel Cruz en un primer momento cambio el Manuel por jugar

Voz 5 43:20 es el presidente el candidato para presidente el Senado es Juanjo es Manuel

Voz 1018 43:27 Nuestro Juan Cruz es muchas cosas pero de momento que sepamos no aspira a presidir el Senado poco a poco vuelve a la vida política al Congreso y hoy tenemos ya de la foto de los diputados de Vox en la escalinata del Palacio de la Carrera de San Jerónimo y una foto que dice muchas cosas a los diputados han estrenado los de Vox en las dependencia de la Cámara y por esas casualidades de la vida Abascal coincidió en el ascensor con Pablo Iglesias si lo desean pueden ver esta imagen que puede calificar incluso de histórica nuestra página web Cadena Ser punto com los terroristas que estaban en la Cámara fueron testigos de ese momento cordial en las formas entrega José María Patiño la Patiño buenas tardes

Voz 1108 44:00 hola buenas tardes José Antonio Santiago Abascal ha llegado apoyándose en unas muletas por lo que el ascensor se hacía inevitable para llegar al lugar de encuentro con la prensa al abrirse las puertas el líder de Vox y sus acompañantes se han encontrado con Pablo Iglesias en el fondo de la cabida se produce un intercambio de frases que ambos han comido

Voz 0632 44:17 pero he visto que que iba con muletas de preguntado qué había ocurrido me he dicho que había tenido un accidente deportivo oí de dicho pues deberías ir al fisioterapeuta al médico ha dicho todavía no ha ido los vascos somos así

Voz 7 44:29 yo creo que la cordialidad no resta un ápice a las tremendas diferencias políticas que hay entre Podemos y Vox entre Pablo Iglesias y yo una cosa es tomar un café yo tras salir corriendo del ascensor

Voz 1108 44:41 al margen de la anécdota el líder de Podemos se ha mostrado satisfecho por el acuerdo alcanzado con el PSOE sobre la mesa del Congreso que garantiza dice a su formación dos puestos y al Izquierda la mayoría frente a PP y Ciudadanos Abascal ha reconocido conversaciones con ambos pero han sido infructuosas ha dicho por lo que Vox no estará la mesa no obstante ha advertido a Casado y Rivera sólo las

Voz 0089 45:00 secuencias después de las municipales y autonómicas

Voz 1018 45:03 recias Patiño el martes estarán todos en el hemiciclo el primer pleno de esta nueva legislatura entre ellos los cuatro diputados independentistas que están encausados por el Tribunal Supremo y al líder del PP Pablo Casado dice que eso les recuerda el veintitrés F

Voz 0660 45:16 qué necesidad hay de someter a España a este escarnio se imaginan ustedes que después del golpe de Estado del veintitrés F viniera el señor Tejero o el señor armada a tomar el acta en el Congreso de los Diputados