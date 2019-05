Hora 14 (20/05/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:11 SER Hora catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes como para no pensárselo

Voz 4 00:26 me compré el móvil hace un mes pero claro si ahora Google prohíbe utilizar aplicaciones suyas pues yo espero que la regla porque sino no sé que voy a hacer cuando tengo que comprarme otro será de otra marca porque si me está quitando estas opciones

Voz 5 00:38 en mi caso voy a un cliente que llama preguntado por por ahí porque él

Voz 1018 00:42 dos tiradores seguía funcionando su teléfono potenciales compradores y comerciales de telefonía móvil admite la incertidumbre que genera ya en el mercado la futura limitación operativa de la marca china muy después de que Google haya anunciado que su sistema operativo Android dejará de prestar colaboración como consecuencia de la decisión de Donald Trump de incluir a esta compañía en la lista de las que suponen una amenaza para la seguridad nacional de EEUU las actualizaciones no serán posibles estamos hablando de uno de los teléfonos más populares del mundo de los más utilizados en nuestro país uno de cada cuatro aproximadamente tres millones de terminales llevan su sello su sonido el miedo a las consecuencias de este conflicto se nota ya en las bolsas los mercados europeos en rojo la advertencia de Ángel Gurría Secretario

Voz 5 01:30 final de la OCDE no es ambigua

Voz 1762 01:34 estábamos en plena recuperación no sólo la han detenido sino que está ralentizando la economía y el riesgo de algo peor sigue ahí este Ud

Voz 1018 01:43 Ana europea muestra ya su preocupación y de paso las dudas sobre su capacidad de respuesta de maniobra Griselda Pastor

Voz 0419 01:49 en mente sí si hay razones de seguridad que justifiquen la prohibición la decisión debe ser Estado prestado a nivel europeo porque la Comisión no tiene competencias aunque si el ciudadano tiene derechos vulnerados como consumidor o esto implica una acción desleal de competencia ahí sí es lo que está dejando a ver los servicios jurídicos y en Bruselas donde por el momento se limitan a responder que Europa es un mercado abierto

Voz 1018 02:16 el listón está reunido el pleno del Tribunal Constitucional que estudia si admite o no el recurso de Miguel Iceta contra el veto del Parlamento catalán a su candidatura como senador los cinco dirigentes independentistas procesados por el Supremo y en prisión preventiva han acudido al Congreso y al Senado para recoger sus acreditaciones ya han aprovechado para difundir

Voz 6 02:33 yo estaba al Congreso de porque este esprín todo transformar y tu sus papeles un montante continúan serrín tanto Telecinco primer ahora aquí

Voz 1018 02:46 la SER en Hoy por hoy debate entre los cabezas de lista a las europeas todos de acuerdo contra el populismo salvo Vox evidentemente

Voz 7 02:52 el Partido Popular somos un partido europeísta que hemos frenado el independentismo aquí en España también en Europa en España lamentablemente los socialistas están enviando un mensaje confuso y sin duda alguna su riesgo el sentido de que si tuviese en más de un tercio de los diputados en el Parlamento Europeo podrían condicionar el funcionamiento de las instituciones lo que representan es una involución son evidentemente una amenaza porque lo que quieren es entrar en las instituciones para boicotear las pero están ahí por algo están ahí porque existe una Europa que no ha respondido

Voz 8 03:27 Europa no ha sido no ha hecho su trabajo a la hora de crear empleo de calidad de crecer ha hecho su trabajo a la hora de proteger a sus ciudadanos de muchas cosas que les preocupan de seguridad de las amenazas globales el cambio climático

Voz 9 03:41 a mí me llama muchísimo la atención que se hable de amenazas Si

Voz 10 03:45 que pone de manifiesto pues pues su bastante poco espíritu democrático porque esos son partidos políticos

Voz 11 03:51 en a las forma a sus elecciones en sus países y que tiene una determinada representación

Voz 1018 03:56 la de determinar otro debate organizado por la sede del diario El País entre aspirantes a la presidencia de la Comunidad de Madrid invitados todos los candidatos la del PP Isabel Díaz Ayuso no quiso está dentro de los temas feminismo educación pero más de canje caros Celia señor

Voz 12 04:08 ahora ayer yo no les parece bien lo que dicen que son muy numerosos dirigentes de Vox somos unos machistas de mierda que me parece a mí no me gustan ese tipo de expresiones yo no las su soy capaz

Voz 5 04:19 de decir que los posiciones que ustedes defienden sobre la mujer no las comparto en absoluto

Voz 1490 04:24 que las mujeres por mucho que tengamos enfrente a la extrema derecha vamos a seguir avanzando lo estamos haciendo desde la verdad

Voz 7 04:30 tras la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía registra en las oficinas del ex embajador español en Caracas Raúl Morodo por blanquear supuestamente a través de asesoramientos ficticios casi cuatro millones de euros extraídos del expolio de Petróleos de Venezuela

Voz 0325 04:44 la serie cuenta la SER Venezuela ya es el tercer país de origen de las víctimas de explotación sexual en España las redes aprovechan la crisis económica y humanitaria que vive el país para atraer engañadas a mujeres a las que ofrecen trabajos ficticios

Voz 7 04:56 decenas de miles de trabajadoras de infantil de cero a tres años harán mañana huelga denuncian que su nuevo convenio colectivo ratifica la precariedad en la que vienen trabajando salario está por debajo de los mil euros al mes suspende

Voz 0325 05:06 todo un año en el juicio del pequeño Nicolás tras la renuncia de su abogada la Fiscalía pide siete años de cárcel para él por hacerse pasar por enlace entre el Gobierno y la Casa Real

Voz 7 05:14 Toni Kroos amplía su contrato con el Real Madrid hasta el año dos mil veintitrés un año más que en su última renovación en rueda de prensa el alemán acaba de decir que si Zidane no tuviera dudas sobre su futuro no habría habido firmado

Voz 3 05:29 el día puedes

Voz 5 05:31 se anunció

Voz 14 05:32 pero al llegar las ocho que nos ponemos a modo de veinticinco la actualidad de otra forma con Ángels Barceló Cadena Ser

Voz 1018 05:43 dos y casi seis minutos

Voz 1 05:47 eh

Voz 15 05:49 ahora que aquí

Voz 1434 05:49 dice Madrid Cristina Machado buenas tardes acaba de terminar el segundo debate organizado por Ser y El País de cara al veintiséis de mayo debate a cinco con la única ausencia de la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso que no ha querido enfrentarse a los demás enseguida vamos a ir a Alcoa donde han quedado bien diferenciados dos bloques a pesar de los intentos del candidato socialista de Ángel Gabilondo de hablar con todos

Voz 16 06:14 los ciudadanos pues no lo de Ciudadanos es un pacto entre dos dos pactaron los hace unos ciudadanos dice que no que Ciudadanos dice que no habíamos acabado

Voz 1434 06:22 se ha visto mucha sintonía entre los candidatos del PSOE Podemos y más Madrid las encuestas les dan la opción de arrebatar el poder al Partido Popular en la comunidad por primera vez en veinticuatro años Íñigo Errejón dispuesto

Voz 7 06:34 creo que es una seña de identidad de mi forma de hacer política que Si hay suma progresista va a haber gobierno progresista es a nadie que presentaría por tanto con con Isabel Cerdà faltaría más con todas las fuerzas progresistas si hay suma progresista hay gobierno progresista

Voz 1434 06:48 el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado tan contundente con su veto al PSOE sigue yéndose por las ramas cuando se le pregunta si pactará con Vox

Voz 0771 06:57 bueno yo hablaré con todos los partidos políticos que tengan representación fundamentalmente porque quiero ser el presidente de todos los madrileños una cosa es hablar con todos y otra cosa es gobernar yo quiero poner en marcha el proyecto de ciudadanos y a partir de ahí buscaré apoyos para poner en marcha ese programa de gobierno con medidas concretas en materia de regeneración

Voz 7 07:14 hice han visto posiciones completamente opuestas por ejemplo sobre violencia machista entre Isabel Serra de Podemos y Rocío Monasterio de

Voz 1490 07:21 su mujer es por mucho que tengamos enfrente a la extrema derecha vamos a seguir avanzando el quiero lo vamos a las miran ERE en una región en la que ha ganado cada dos días hay una violación hemos los únicos que son más duras para los violadores fue ustedes no saben hacer listas negras en Andalucía para perseguir a los funcionarios que combaten la violencia machista que son protección para las mujeres que sufren la violencia machista

Voz 12 07:50 si ahora hablamos a los violadores reincidentes los queréis por la calle eso es lo que proponía por favor

Voz 7 07:57 ahora mismo vamos a

Voz 1434 07:58 Alcoa les contamos todo lo que da de sí este debate esta hora y media de confrontación de ideas entre los candidatos a la Comunidad de Madrid vamos a apuntar antes otras noticias en titulares con Enrique García que Caroline

Voz 1153 08:09 el Ayuntamiento de Madrid quiere convocar una sesión extraordinaria para aprobar el plan Madrid nuevo norte mañana va a consultar esta posibilidad con todos los grupos lo hace después de que esta mañana haya recibido de la comunidad el informe de impacto medioambiental que faltaba para dar luz verde a esta ópera

Voz 7 08:23 la primera de las cuatro jornadas de paros de veinticuatro horas

Voz 0393 08:25 en el metro de Madrid este lunes afectan a las líneas uno dos y cinco con servicios mínimos del sesenta por ciento los paros han sido convocados por el sindicato de maquinistas que denuncian la falta de personal y la gestión por la crisis de amianto

Voz 1153 08:37 semana de movilizaciones de los trabajadores de urgencias del Hospital de La Paz con paros y concentraciones cada día a la una y media de la tarde denuncian falta de material y piden un tope de pacientes por cada box los paros acabarán el día veintinueve con una jornada de huelga

Voz 0393 08:50 la Policía Nacional ha detenido a un hombre por apuñalar a otro esta mañana a las puertas de una discoteca de Chamberí en la capital léase Estados seis puñaladas y la víctima ha sido trasladada al hospital en estado obra

Voz 1153 09:00 y en deportes Toni Kroos ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el treinta de junio de dos mil veintitrés y el Real Madrid de baloncesto ha finalizado tercero en la Final Four de Vitoria

Voz 1434 09:10 información del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas

Voz 17 09:13 tardes buenas tardes a esta hora les vamos a pedir especial precaución si iban a transitar por la A tres a la altura de Santa Eugenia un autobús averiado corta el carril derecho y genera retenciones en dirección Valencia en el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas tanto en el resto de Accesos a Madrid detrás de salida como en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta

Voz 1434 09:36 vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de La

Voz 7 09:38 a capital Margarita Pérez hola hola buenas tardes destacamos un vehículo

Voz 18 09:43 creado en el cierre norte de la M treinta corta un carril entre el Nudo Norte y el nudo de Manoteras

Voz 19 09:50 en ese sentido oro tantos estrecha la calzada ya provoca retenciones que afectan a los todas aquellas personas que van con el coche circulan desde la zona de la autovía de Colmenar avenida de la Ilustración en sentido Nudo Norte también comienza a afectar ya con retenciones a la salida por el Paseo de la Castellana por lo tanto atenciones

Voz 18 10:08 punto repetimos nuevamente vehículo averiado en el cierre norte de la M30 entre el Nudo Norte y el nudo de Manolete

Voz 7 10:14 y hoy tenemos que hablar de otro atropello en Madrid un hombre de edad avanzada ha sufrido un traumatismo encefálico tras ser atropellado en la calle Bretón de los Herreros en la capital la Policía municipal está investigando las circunstancias del accidente tenemos veinte grados ahora mismo en el centro de Madrid suben las temperaturas hoy las máximas van a superar estos veinte grados esperamos mucho sol alguna nube también por la tarde que en la sierra podrá dejar algo de lluvia los detalles de la previsión con Jordi Carbó

Voz 0978 10:40 hoy las temperaturas suben con más facilidad que las últimas jornadas al sol el ambiente base agradable con máximas de más de veinte grados en toda la Comunidad con el paso de las horas veremos más nubes solo algunos chubascos y poco significativos en puntos de montaña de la comunidad la próxima noche las temperaturas volverán a bajar rápidamente mañana a primeras horas ambiente un poco fresco frío en puntos de montaña y los próximos días temperaturas más altas sobre todo las máximas a mediados de semana ambiente un poco caluroso pero nada que ver con las temperaturas tan extremas de la semana pasada

Voz 1434 11:10 comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Noema Valido en la producción Sonia Palomino

Voz 20 11:19 Nuevo Plan Renove de aislamiento de viviendas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta trescientos cincuenta euros por vivienda ir hasta setecientos cincuenta euros por vivienda unifamiliar sus fachadas y tejados del frío y el calor disminuye tu factura energética y Mejora tu confort informa ten el cero doce buen plan renove aislamiento punto com Comunidad de Madrid

Voz 21 11:42 el cante y el baile los grandes y las jóvenes promesas de la pureza y la vanguardia llega Suma Flamenca con Antonio Canales Esperanza Fernández Carrete de Málaga Diego Amador franca Pino chico Gerardo Núñez María terremoto Eva Yerbabuena hay muchos más del cinco del veintitrés de junio Comunidad de Madrid

Voz 5 12:00 el nuevo Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta setenta euros por cada metro cuadrado de vidrio instalado cambies tus ventanas por otras más eficientes disminuye tu factura energética mejora tu conforme informa T en el cero doce o en Plan Renove de Ventanas punto com comunidad en Madrid

Voz 1 12:21 hora catorce Madrid Chris

Voz 1434 12:24 la suerte está echada debate a cinco en la Cadena Ser el país a seis días de las elecciones

Voz 3 12:29 acciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1434 12:34 Íñigo Errejón Ignacio Aguado Isabel Serra Ángel Gabilondo y Rocío Monasterio han confrontado sus ideas en el segundo debate organizado por La Ser y El País de cara a este veintiséis EM sólo ha faltado una la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso que rechazó la invitación a última hora su si ha permanecido vacía durante la hora y media que ha durado el debate en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid hasta allí nos vamos Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 7 13:00 qué tal buenas tardes ha habido momentos de enfrentamientos Dir

Voz 1434 13:02 estos entre los candidatos se han visto las posiciones completamente opuestas sobre violencia machista de Isabel Serra de Podemos de Rocío Monasterio de Vox Ángel Gabilondo Ignacio Aguado acusando mutuamente de pactar con lo que cada uno considera extremismo y al candidato de Más Madrid Íñigo Errejón por ejemplo pidiendo seriedad Aguado al hablar de educación momentos de tensión Javier D

Voz 0861 13:21 pues sí la tensión ha sido permanente la división de los bloques de izquierda a derecha ha sido muy nítida que fía opina puso precio Aguado ha liderado el discurso de centro derecha sin carteles pero con el Rey de papel que lanzaron el pasado fin de semana Lavapiés su estrategia ha sido sobre todo criticar la gestión de Carmena ha vuelto a repetir que teme el as en la manga que se guarda cambia cuando se ex presidente que sí

Voz 0771 13:46 te gobierna los madrileños que le voten tienen que saber que usted viene con sorpresa que viene con esta señora la semana Serra de la mano que dice que quiere acabar con la concertada es decir con trescientas sesenta mil plazas que hoy están ocupadas por familias son tres y no con treinta mil profesionales docentes de títulos

Voz 0697 14:04 acabar con la concertada yo quiero garantizar la libertad tras la final de la planilla está asentado cada familia pueda elegir aquí a modelo educativo

Voz 0861 14:14 pues si esa sorpresa estaba asentada Ángel Garrido ha estado aquí sentado

Voz 7 14:18 en el com uno de los momentos más tensos que se

Voz 0861 14:20 pero también ha sido ante Rocío Monasterio e Isabel Serra por el adoctrinamiento de los niños en los colegios irás agresiones sexuales que sufren las mujeres

Voz 1490 14:29 las mujeres por mucho que tengamos enfrente a la extrema derecha vamos a seguir avanzando lo estamos haciendo desde las calles en el ocho de marzo pero lo vamos a las ver en una región en la que ha calado cada dos días hay una violación en la que está aumentando uso agrario el el tema calle Violet idiomas nosotros somos los únicos que han opinado que penas más duras para los violadores ustedes no

Voz 0861 14:54 no monasterio llegó a decir que la izquierda ya no les deja contar el cuento de Caperucita en su defensa Íñigo Errejón la reprochado la candidata de Vox que para venir a un colegio privado es una maleducada que sólo interrumpe aunque los dos curiosamente han utilizado la misma expresión la educación como ascensor social Errejón que también ha reprochado a Ignacio Aguado el uso demagógico que hace de los escraches

Voz 7 15:16 qué casualidad que cuando estamos hablando de educación pública qué casualidad que cuando estamos hablando del único elemento que puede servir para hacer de ascensor social es decir para que puedas impulsar un poquito por encima de la vida de tus padres y es que han tenido una vida difícil hay empieza el show y entonces ahí sacamos papelito Sakamoto el circo no de vendedores de vendedores de de de jarabe para la tos y otros ahí sacamos cositas hacemos bromas

Voz 0861 15:40 y un dato y una curiosidad el dato Rocío Monasterio se ha quedado completamente sola en su propuesta de cerrar Telemadrid y la curiosidad para Ignacio Aguado una persona rica cuando gana mucho dinero el cayendo naranja no ha querido decir a partir de que Umbral entiende que un madrileño debe ser considerado como rico

Voz 1434 15:58 ahora volvemos contigo Javier ha habido también tiempo durante el debate para hacer anuncios en materia de educación por ejemplo la candidata de Podemos se comprometía acabar con los conciertos con los colegios que segregan por sexo

Voz 1490 16:09 a día de hoy damos más presupuesto a la concertada a la pública como hacemos eso dando el presupuesto que estamos dando a las concertadas para la pública si cuando lleguemos al Gobierno vamos a paralizar inmediatamente esos conciertos con los colegios que segregan por sexo porque no puede ser que estemos dando dinero público de todos y de todas la dieciocho colegios que segregan por sexo en la Comunidad de Madrid en materia de transportes hablado mucho

Voz 1434 16:34 de metro Errejón Aguado monasterio han puesto cifras a sus propuestas para mejor

Voz 7 16:39 no necesitamos ciento cincuenta vagones nuevos necesitamos afrontar el de sabían todo mil ochocientos trabajadores más en el metro necesitamos invertir cuánto cuesta eso no son doscientos millones en total en torno a sesenta millones de euros al año abrirlo por las noches y los fines de semana también le puedo contar lo que cuesta extender la línea tres de Metro

Voz 0771 16:58 hasta Metrosur para darle una segunda entrada Metrosur en torno al veinticinco millones de euros extender esos apenas dos kilómetros hay que invertir noventa y dos millones

Voz 12 17:05 es hay que no hay que dejar de gastar dinero la sede social del metro que van a aprobar todos ustedes

Voz 1434 17:13 Gabilondo y Serras se han centrado en sus propuestas para abaratar el abono de transportes el candidato socialista quiere ampliar el abono infantil que ahora mismo es gratuito gratuito hasta los

Voz 7 17:21 siete años hasta los catorce la Kanye

Voz 1434 17:24 ETA de Podemos que ampliar el abono joven hasta los treinta años

Voz 0175 17:26 abono infantil pues hay que subirla catorce años segundo eh hay que hacer un abono social un abono social que alcance pues as a personas que están en situación de dificultades hay que abrir el metro gratuito cuando hay episodios de alta contaminación

Voz 1490 17:41 reestructurando la las tarifas no bajando los precios para que no perjudiquen a los ciudadanos que viven en la periferia y haciendo ese bono joven hasta treinta años para que los jóvenes puedan y cuánto cuesta ya porque la radio no mide cien millones

Voz 1434 17:56 los candidatos han tenido también la oportunidad de ver sino lo habían visto ya las imágenes de esos malos tratos sufridos por dos mujeres que vivían en la residencia de Los Nogales de Hortaleza malos tratos que sufrieron por parte de varios trabajadores de ese centro se ha hablado del estado de esas residencias y de cómo mejoró

Voz 7 18:13 por la vida que llevan allí las personas mayores Elena Jiménez buenas tardes

Voz 1434 18:17 buenas tardes y los candidatos y las candidatas veían ese vídeo y entonces Rocío Monasterio de Bosch lo de Vox lo mezclaba con la violencia de género

Voz 12 18:26 promover una ley de violencia intrafamiliar porque hay lo que vamos vemos es una mujer agrediendo a otra mujer y esa mujer mayor que está siendo agredida también tiene derecho a llamar al cero dieciséis y porque su agresora sea una mujer una asistente social tiene derecho a que alguien les saque de infierno

Voz 1434 18:42 el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón rechazaba que lo que prime sea lo más barato

Voz 7 18:48 tenemos que acabar con la ley de locos Rourke acabar con entregarle todos los contratos públicos a quien lo hace más barato porque que lo hace más barato acaba así tenemos que mejorar las ratios tenemos que generar siete mil plazas nuevas hay muchísima gente en lista de espera y aumentar los controles

Voz 1434 19:06 Nos hemos quedado con esas declaraciones de Iñigo Errejón durante el Deba pese se han visto muy claramente dos bloques el Izquierda y el de derechas a pesar de los intentos de Gabilondo de apostar por un entendimiento con el máximo consenso posibles ha hablado de pactos de quiénes estarían dispuestos a pactar si unos con otros o no Javier Bañuelos cuéntanos cómo qué

Voz 0861 19:28 sí bueno pues la alianza de bloque de izquierdas está garantizada al menos por parte de Podemos de Más Madrid su candidato Iñigo Errejón dice que si estaría dispuesto a sentarse en un Gobierno con Isabel

Voz 7 19:39 yo creo que es una seña de identidad e de mi forma de hacer política que Si hay suma progresista va a haber gobierno progresista porque a nadie le quepa sentaría por tanto con con Isabel Serra faltaría más con todas las fuerzas progresistas si hay suma progresista hay gobierno progresista

Voz 0861 19:55 hará Errejón la silla vacía de Isabel Díaz Ayuso es una metáfora del vacío del gobierno del Partido Popular ausencia a la que también se ha referido a la candidata de Vox

Voz 12 20:04 Rocío Monasterio nosotros vamos a estar aquí para dar la batalla cultural para defender las ideas de la libertad frente al consenso socialdemócrata otros ni siquiera se presentan

Voz 0861 20:15 Bosch cree que será determinante para el Gobierno ya ha hablado del futuro del candidato de Ciudadanos que hoy no ha respondido no aclarados y ofrecería entrar en su Gobierno a quién la apoya

Voz 0771 20:27 sí lo mantengo por coherencia y lo mantengo porque el señor Gabilondo durante los últimos cuatro años ya demostrado por acción y por omisión quiénes son sus socios preferentes a lo mejor diga que está sentado donde estoy yo aquí rodeado de los que serían

Voz 1018 20:39 sus futuros consejeros de Economía Educación pero ya

Voz 0861 20:43 decía Ignacio Aguado que una cosa es hablar y otras gobernar Ignacio Aguado que lo dicho mantiene el no a Gabilondo por coherencia y el candidato socialista se da por aludido

Voz 16 20:51 lo de Ciudadanos no lo de Ciudadanos es un pacto entre dos los pactaron los ciudadanos dice que no que ayudarnos dice que no habíamos acabado

Voz 0861 21:00 a diferencia de los demás el candidato socialista dice que si se quiere las encuestas Gabilondo necesitaría la suma de Unidas Podemos Isabel Serra hoy ha vuelto a lanzarle el guante

Voz 0268 21:10 tanto a nivel estatal podemos hacer un Gobierno de Unidas Podemos con el Partido Socialista como en la Comunidad de Madrid creo que es fundamental que hagamos acuerdos entre la izquierda y que tanto Íñigo Errejón Joy Gabilondo nos pongamos de acuerdo para poner en marcha ese programa de cambio en la Comunidad de Madrid

Voz 0861 21:26 el socialista recoge el guante eso sí Ángel Gabilondo insiste y dispuesto a hablar con todos el debate

Voz 1434 21:33 estaba puntual a las doce y media de la mañana hay terminaba a las dos de la tarde con el minuto de oro el minuto que cada uno de los candidatos ha aprovechado para convencer a los ciudadanos Virginia Sarmiento que es lo que han dicho

Voz 1694 21:45 bueno pues por parte de Más Madrid Errejón pedía el voto para acabar con un cuarto de siglo de gobierno

Voz 7 21:50 de derechas la posibilidad histórica de que acabemos con veinticinco años de desgobierno de chapuzas y de corrupción y que la sustituya vamos por la igualdad de oportunidades por la transición ecológica de nuestra economía y por el blindaje de los servicios públicos para eso es fundamental la movilización en particular de aquellos que viven en los pueblos y en las ciudades que han sido más castigadas por la política de la injusticia por la política de los recortes de la segregación

Voz 1694 22:14 el socialista Ángel Gabilondo se presentaba como alternativa de progreso a la derecha

Voz 0175 22:18 tenemos que hacer el nuevo modelo sostenible económico y creo que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que lo quieren y que están dispuestos a buscar el bienestar pero sí desigualdad sin exclusiones que cree que su enemigo es efectivamente la pobreza Hinault la riqueza

Voz 1694 22:36 Rocío Monasterio de Vox aseguraba que recogerán ellos la alternativa del PP

Voz 7 22:40 bueno hoy ha quedado claro que nosotros somos la uno

Voz 12 22:43 nica alternativa limpia no veleta Nou no sospechosa de poder pactar con la izquierda que va a hacer frente a los enemigos de la libertad que habla sabe cómo crear riqueza defiende la verdadera igualdad entre hombres y mujeres que defiende la ley y la aplica con contundencia

Voz 1694 23:01 el voto de Ciudadanos lo pedía Ignacio Aguado para que la Comunidad de Madrid no sean feudo de Sanz

Voz 0771 23:07 pues yo M quiero dirigir a todos los madrileños que no quieren ver como la Comunidad de Madrid cae en manos de los populistas pero si quieren más sablazo

Voz 1018 23:15 a Gales en la Comunidad de Madrid quiero dirigirme a todos los

Voz 0771 23:17 creéis en la libertad por encima de todo a todos los que nunca han regalado nada ni un euro que no fuera vuestro New master ni un puesto de trabajo

Voz 1694 23:26 Isabel Serra de Unidas Podemos Se refería sobre todo al voto femenino

Voz 1490 23:30 anda las cientos de miles de mujeres que salimos a la calle el pasado ocho de marzo que hemos hecho una movilización histórica en nuestro país como en nuestra comunidad también en nuestro país quiero deciros que sabemos nosotras que no solamente queremos más derechos para las mujeres sino que podemos avanzar hacia un modelo la sociedad mejor y más justo para todos para todas

Voz 1434 23:53 debate organizado por la Cadena SER y el diario El País dos de la tarde y veinticuatro minutos

Voz 1 23:59 hora catorce Madrid

Voz 1463 24:04 este domingo tuvo otra el cambio a la comunidad de mal

Voz 1030 24:06 quería riqueza prosperidad y bienestar sin exclusiones

Voz 1463 24:11 tu voto trae un nuevo tiempo que te mereces contigo hay cambio vota Gabilondo presidente Vota Partido Socialista

Voz 0344 24:19 alquile su piso con seguridad y garantías renta garantizada la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda llámennos novecientos diez diez noventa y cinco o renta garantizada punto es

Voz 7 24:31 cariño reserva del AT y tiene tres estrellas

Voz 22 24:36 y no pueden ser cinco cuando te acostumbras a tener cinco ya no querrán menos ven a uno de nuestros cinco concesionarios auto Elia descubre la comodidad de tener unos siempre cerca auto Elia tu concesionario oficial Volvo en Madrid y provincia

Voz 23 24:50 ahora con Axa tienes un veinticinco por ciento de descuento en tu seguro de salud y eso hace que también pueda ser un veinticinco por cien

Voz 15 24:57 todo más valiente cariño eso no

Voz 0530 25:01 y además con tu seguro de salud e incluimos cobertura dental gratis entran Axa punto es o visitan nuestras oficinas consulta condiciones en Axa punto es

Voz 24 25:11 a veinte segundos del final parece que ya está tú cometía espera que esto es fútbol puede pasar de todo cobrara sofocados

Voz 5 25:16 el choque que la final de la Champions Liga Madrid ya tu concesionario Nissan del del quince al veintitrés de mayo disfruta de las ofertas y regalos Champions del año Nissan patrocinador oficial de la UEFA Champions League

Voz 25 25:31 te fijas de ayer en Patricia menudo cambio si esta guapísima que me melena como la que tenía antes me dijo que estuvo en NH fe Ike la tratar como una

Voz 26 25:41 Ayna y me HC centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC punto es

Voz 27 25:53 celebramos la décima edición del Festival Cultura inquieta Juanito McCann de Macaco cero noventa y uno o Luz Casal Rulo y la contra banda Gary Clark júnior de Pedro La Fura dels Baus y se ha oído dos aún y muchos más

Voz 28 26:05 vive la experiencia del veintisiete de junio el seis de julio en Getafe Madrid más información y venta de entradas en festival punto cultura inquieta punto com

Voz 29 26:15 te sientes cuando tienes que llevar tu coche al taller sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en Gaudí Mingo punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas a ahí para tu comodidad recogemos tu coche itrio devolvemos cuando esté listo autismo punto com tú mecánico de confianza

Voz 30 26:37 sabes dónde comprar unas gafas chulas pero de calidad con su calidad no conoce esta nueva colección de gafas llevo Lens de óptica Roma montura con lentes orgánicas y anti reflectante Sporting cuenta inmueble europea además de las hacer en una hora en serio cincuenta y nueve euros y en una hora aquí espera sólo en tu ópticas Roma más cercana ayer noticas Roma punto com

Voz 31 26:57 tú seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la póliza me gusta de MMT Seguros sí sino vas partes te devolvemos una parte entra en MMT Seguros punto es decir tú mismo

Voz 5 27:07 quieres que tu hijo acceda al mercado laboral en implica el ochenta y cuatro por ciento de nuestros alumnos de FP lo consigue el primer año con el nuevo innovador método implica mandarlos Whats App al seiscientos noventa y dos ochocientos setecientos con la palabra matrícula podrá conseguir un cincuenta por ciento de descuento además accederá a nuestras ayudas al estudio informativo seiscientos noventa y dos ochocientos setecientos veinte tu casa en Marina d'Or apartamentos de dos habitaciones con piscina zona infantil plaza de garaje y trastero de este sesenta y dos mil euros pagando cómodas cuotas de ciento ochenta y nueve euros al mes sol playa balneario y creen ofertas de ocio todo el año ahora sí puedes informa TMA nueve uno cuatro cuatro cuatro ocho cuatro tres uno o en tu casa en Marina d'Or punto com

Voz 1 27:51 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 27:53 la Comunidad de Madrid ha enviado a primera hora de esta mañana ayuntamiento el informe de impacto ambiental que faltaba para poder dar luz verde a la operación Chamartín un informe que el Consistorio solicitó hace ya dos meses ahora Carmena está estudiando ese documento ya ha convocado de momento mañana todos los grupos para ver si hay consenso para aprobar el proyecto en un pleno extraordinario antes de las elecciones del domingo Caroline

Voz 7 28:14 acogió el Ayuntamiento recibido no hay veinticinco de la mañana

Voz 0393 28:16 el informe preceptivo de la comunidad lo está analizando para saber qué tipo de requerimiento se hacen sobre ese plan aprobado y mañana la alcaldesa se va a reunir con los grupos

Voz 1410 28:25 ticos importante que este países que yo he mandado una carta a todos los portavoces suele ser convocado ya el día de hoy les ha convocado para mañana para que veamos la posibilidad de celebrar ese pleno en qué situación estamos si tenemos digamos si podemos cumplir los plazos legales si podemos verdaderamente ya sabéis que antes de convocar el pleno hay que convocar la Comisión de Urbanismo

Voz 0393 28:47 alcaldesa tiene la sensación dice de que la Comunidad no quería que el Ayuntamiento aprobará ese plan antes de los comicios del domingo el presidente Pedro Rollán niega la mayor

Voz 32 28:54 sí existe una voluntad sincera por parte del equipo de gobierno el pleno podría tener lugar hiciese pleno no tiene lugar posiblemente dará la razón a todos aquellos que piensan que Manuela Carmena que la alcaldesa de Madrid ha estado jugando con los inversores

Voz 0393 29:09 según Royal los requerimientos que se han hecho son menores entre ellos que los promotores se comprometan a asumir los gastos derivados de la reorganización yo reubicación del suministro del Canal Isabel II

Voz 0125 29:18 vamos a terminar con los deportes Uxue Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes Toni Kroos ha ampliado su contrato con el Real Madrid hasta el treinta de junio de dos mil veintitrés y este mediodía ha comparecido en la sala de prensa del Bernabéu ha dicho que hoy es un día muy feliz

Voz 33 29:29 esto es bueno estoy seguro que que vamos a ser muchos éxitos en los los cuatro catalanes que viene bueno claro son día muy muy especial para mí

Voz 7 29:41 ayer blancos despidieron la temporada con una derrota en el Bernabéu por cero dos ante el Betis gracias buenos vamos desesperamos esta tarde en La Ventana de Madrid hoy hablamos con el candidato del PSOE al Ayuntamiento de la capital con Pepu Hernández en una nueva edición especial desde el hotel Hyatt de la Gran Vía hasta luego

Voz 1 30:03 sí

Voz 1018 30:05 en la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:08 en la Cadena SER Hora catorce cuestión Antonio

Voz 5 30:13 todos

Voz 1018 30:20 no es un tema menor el secretario general de la OCDE Ángel Gurría advierte de las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se puede frenar la recuperación de hecho se nota ya un frenazo y la cosa se puede agudizar ante el impacto de la primera gran empresa afectada El fabricante de telefonía chino Huawei que se puede quedar muy limitado en su capacidad operativa después de que Google haya anunciado que su sistema Android dejará de colaborar con la mal y por tanto ya no serán posibles las actualizaciones esto es lo que dice Gurría

Voz 1762 30:48 miedo estábamos en plena recuperación no sólo la ha detenido sino que está ralentizando la economía y el riesgo de algo peor sigue ahí o catorce

Voz 1018 31:01 las bolsas nota ya el nerviosismo de esta crisis cuyo alcance nos explicaran seguirá Javier Ruiz Pérez votaremos al portavoz de una organización de consumidores que pueden hacer quienes tienen ya un teléfono de esta marca sí pueden reclamar en el caso de poder reclamar a quién pueden hacerlo la política pasa por la puesta en marcha de la nueva legislatura que mañana echará a andar hoy han acudido al Congreso y al Senado para recoger sus habitaciones los cinco dirigentes independentistas en prisión preventiva que al final sí pudieron hablar a través de un vídeo grabado en las dependencias del Parlamento luego José haremos el sonido de esas momento de esa grabación que realizaron en los propias dependencias de la Cámara es contaremos lo más jugoso de los debates de campaña en la antena de la Cadena SER entre los cabeza de lista a las europeas y los aspirantes a la presidencia de la Comunidad de Madrid que han querido participar todos salvo la del PP Isabel Díaz Ayuso de campaña tras la andanada de Pablo Iglesias contra las donaciones a la sanidad pública del propietario de Zara que calificó de limosnas la respuesta de la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 0684 32:03 no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependa de las limosnas de un multimillonario que se entere el señor Amancio Ortega una democracia digna no afecta al y mort limosnas de millonarios una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores no es incompatible una fiscalidad justa

Voz 34 32:24 con que la empresa puedan dedicar

Voz 1179 32:28 parte de su beneficio en los servicios

Voz 34 32:30 Público

Voz 1018 32:32 el lunes veinte de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes Carles empezamos Antonio

Voz 7 32:38 más legales de un histórico de la diplomacia y la política si la Policía Nacional está registrando las oficinas en Madrid del ex ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo la Audiencia Nacional investiga si blanqueo hasta cuatro millones de euros de la empresa estatal de Petróleos de Venezuela también sobre Venezuela

Voz 0325 32:54 es el tercer país de origen de las víctimas de explotación sexual en nuestro país las redes de trata les prometen trabajos ficticios que en realidad conducen a la prostitución Rocío Mora directora de la Asociación para la Prevención Reinserción y atención a la mujer prostituta

Voz 35 33:06 al tener una crisis en los países de origen supone un reclamo para que estas mafias utilicen esa vulnerabilidad de las mujeres para captar las para esclavizar Lass en España

Voz 7 33:19 van a la huelga las trabajadoras de educación infantil van a parar mañana hay detallan que como muchos son mileuristas aunque se les exige muchas veces hablar idiomas y jornadas de XXXVIII horas Anabel es una de esas empleadas educadoras que esté plantean mira Anke

Voz 36 33:32 tantas piezas de fruta compran al mes porque no saben si iban a llegar al final

Voz 5 33:37 investido presidente

Voz 0325 33:41 Volodymyr Zelensky es ya nuevo presidente de Ucrania y nada más llegar al cargo ha anunciado la disolución del Parlamento del país aunque no ha anunciado la fecha de las elecciones legislativas anticipadas ya ha pedido a los ministros que dimitan algo que ha hecho ya el de Defensa orden de detención tal y como anunció que haría la Fiscalía

Voz 7 33:57 de Suecia ha presentado hoy una orden para detener a Julian Assange por una presunta violación además las autoridades de Ecuador han comenzado a entregar a Estados Unidos las pertenencias personales del fundador de Wikileaks lo que incluye documentos equipos electrónicos y hasta informes médicos renovado

Voz 0325 34:11 lo seguirán el Real Madrid el centrocampista alemán ha ampliado su contrato hasta junio de dos mil veintitrés ya ha reconocido que este año no ha estado a la altura

Voz 33 34:20 a veces por ejemplo después este partido contra Ajax que que yo soy el primero que no va a jugar los Unibet me he dicho cara uno y cada uno es yo también

Voz 7 34:32 vamos a hacer Antonio todo sacaba fin del juego si Juego de tronos que ha terminado esta madrugada con la emisión del sexto capítulo de la octava temporada

Voz 1490 34:39 pero yo creo que ha sido muy digno puede si el final yo creo que ha tenido en su justa medida de BP

Voz 0861 34:44 Kobe gracia hay de todo creo que Serra

Voz 37 34:47 eh como debe ser con sentido

Voz 7 34:50 que siguiendo la cronología muy bien

Voz 0861 34:53 no volverá a la serie pero su precuela

Voz 7 34:55 ya se está rodando en Belfast es que les vamos a hacer

Voz 5 34:58 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 38 35:01 José Antonio te llama es para Meritxell Batet señora diputada por la circunscripción de Barcelona donde fue cabeza de lista del partido de los socialistas catalanes es pronóstico seguro que como candidata anticipada por Pedro Sánchez mañana será votada presidenta del Congreso en la sesión constitutiva que ha de celebrarse a partir de las diez horas pasará a ser la tercera autoridad del Estado y tendrá una lidia muy difícil dada la composición de la Cámara su presidencia será prueba indiscutible de que Cataluña es tan amplia y plural que rebasa el perímetro partidista de Esquerra Republicana IVE más independentismo suerte

Voz 1018 35:44 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina enólogo de la técnica Isabel Quintana y Carlos Cano a la producción y atención a este estudio de la Sociedad Española de la obesidad el cambio de hábitos alimenticios del deporte pueden cambiar incluso la herencia genética logró Marcos

Voz 0809 35:58 el interruptor genético que predispone a uno de cada tres españoles a ser obeso se apaga haciendo deporte y comiendo bien Ana Belén Cruzeiro de la Sociedad Española para el Estudio de la obeso

Voz 39 36:08 era como hábito saludable podemos revertirla nuestros genes no son dueños de nuestro destino sino que somos nosotros que en el futuro podamos echar mano de la edición genética pues sí

Voz 0809 36:18 de momento los expertos se han dado cuenta de que un entorno obeso acelera el desarrollo de diabetes enfermedades cardiovasculares incluso cánceres y creen que las cirugías que reprogramar estos genes se realizarán cada vez más por estos factores de riesgo en lugar de por lo que marque la báscula un exceso de peso que deja huella genética en los hijos incluso antes de que nazcan y que si los padres no corrigen se agrava con la edad el ochenta por ciento de los niños obesos siguen

Voz 1018 36:44 cuando lo de adultos completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó poco a poco los próximos días la escena

Voz 0978 36:49 de las irán subiendo pero no alcanzaremos temperaturas tan altas como la semana pasada va a hacer calor pero podríamos decir que el más propio para estas fechas las últimas horas esta noche todavía hecho frío especialmente en zonas llanas del interior Gwen pueblos de montaña la temperatura con el sol de la mañana ha ido subiendo rápidamente las máximas esta tarde entre los veinte y veinticinco grados en la mayor parte del país

Voz 7 37:10 cerca de los treinta en el Valle del Guadalquivir mucho

Voz 0978 37:12 más de sol pero con algunos chubascos en la cordillera cantábrica en los Pirineos y en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo

Voz 5 37:21 resigna arte seguir pagando además en alguno de mi seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 23 37:30 la mutua con cualquiera de tu seguros te bajar su precio se llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mutuo apuntó

Voz 40 37:42 a sus gafas es hora de cambiar reanuda te con General Óptica ahora tienes todas las gafas graduadas con un treinta por ciento de descuento todas las gafas de sol también con un treinta por ciento así es el plan renove ven estrene vestido al mejor precio si renueva de General Óptica

Voz 41 38:01 esto cuarta no me pregunto desde cuándo llevada sorteo yo casi ni me acordaba de cómo ligar crece ella me hizo sentir muy cómodo me pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 0530 38:13 en agua Stein lo importante es lo que compartir su mundo encuentro

Voz 7 38:17 Meyer es de cincuenta fue Time

Voz 0530 38:20 no descargue la aplicación

Voz 5 38:22 la consigo el mejor precio de cada compañía

Voz 27 38:24 elección del mejor entre los mejores es el mejor mejor

Voz 25 38:28 hace cualquiera pero yo sé rastreador punto com muy buen

Voz 42 38:32 en Cáceres Antonio Marcos

Voz 1018 38:41 este sonido resultaba muy familiar para los más de tres millones de persona más que utilizan un teléfono de la marca Hathaway en España está hoy en el punto de mira de medio mundo porque el fabricante si no es enfrenta un problema muy serio la primera consecuencia directa de la guerra comercial con EEUU la posibilidad de que sus clientes se queden sin servicios ni actualizaciones de Android tras el veto anunciado por Google su propietario después de que el pasado jueves Donald Trump incluyera a esta marca porque puede suponer una amenaza para la seguridad nacional por lo que yo el supuesto espionaje

Voz 43 39:15 de ese fabricante que nunca

Voz 1018 39:17 mostrado Javier Ruiz el jefe de Economía de la Ser Javier qué tal buenas tardes muy buenas tardes va a ver con lo más concreto además de la música hay una pregunta obligada qué problemas pueden tener desde hoy los usuarios de un teléfono Huawei

Voz 31 39:28 pues para los que ya lo tienen para los ya vendidos Guillén stock Google va a dejar de actualizar les el sistema operativo de los teléfonos Wawel la base sobre la que funciona ese aparato así que a medio plazo esos teléfonos están condenados a quedarse obsoletos a tener aplicaciones a tener sistemas que funcionan mejor que su teléfono en si paran los teléfonos del futuro para los jugó a que todavía no se han vendido Google Android no va a funcionar en esos teléfonos dice la compañía americana es decir que se van a quedar sin el sí tema operativo lo que significa quedarse sin Google Maps sin Youtube sin Gmail entre muchas otras aplicaciones Hawai ha emitido ya un comunicado diciendo que van a ser ellos los que den soporte a sus propios teléfonos y que van a actualizar la promesa está servida la certeza no tanto porque es muy difícil que pueda entrar en un producto ajeno en Google y que pueda actualizar un producto ajeno el que los chinos puedan actualizar lo americano así que ahora mismo insisto certezas a largo plazo ninguno

Voz 1018 40:31 bueno además Howe no es ni mucho menos un chiringuito y lo que está pasando hoy puede tener consecuencias económicas importantes para el sector de las telecomunicaciones de hecho como escuchábamos en portada Ángel Gurría el máximo responsable de la OCDE advierte de la posible ralentización del crecimiento económico del mundo

Voz 31 40:45 esto es un problema para la empresa es un problema para en el sector y es un problema para la economía en general la empresa decías no es una pequeña empresa desde luego que no jugó hoy es el segundo fabricante de teléfonos del móvil del planeta el pasado año ganó ocho mil quinientos millones de dólares vendiendo teléfonos móviles vale más de treinta y tres mil millones en Bolsa emplea a ciento ochenta mil trabajadores en el mundo así que hoy las sacudidas tremenda para la compañía para el sector hoy ese sector está arrastrando a todas las bolsas de todo el planeta el Ibex cayendo ahora un uno por ciento la Bolsa alemana cayendo un uno y medio la Bolsa francesa cayendo un uno seis Wall Street a punto de abrir también en rojo y los fabricantes de chips cayendo hasta el diez por ciento así que hundimiento digo para la compañía hundimiento digo para el sector lo peor puede ser para la economía Ángel Gurría OCDE dice literalmente que de venir lo peor no pronuncia la palabra recesión pero la insinúa

Voz 5 41:45 dominado

Voz 1762 41:47 estábamos en plena recuperación no sólo la han detenido sino que está ralentizando la economía y el riesgo de algo peor sigue ahí

Voz 31 41:56 así que ahora mismo un desastre generalizado de la guerra comercial de menos a más desde la empresa hasta el sector y las bolsas al reto

Voz 1018 42:03 lo de la economía bueno pues en este contexto gracias Javier algunas personas que habían pensado en comprar un teléfono esa marca parece que lógicamente tienen sus dudas

Voz 31 42:09 me compré el móvil hace un mes pero claro si ahora Google

Voz 4 42:12 el prohibe utilizar aplicaciones suyas pues yo espero que la regla porque sino no sé que voy a hacer cuando tengo que comprarme otro será de otra marca porque si me estás quitando estas opciones

Voz 1018 42:22 Mika sauvignon cliente que ya lo han comprado se puede reclamar algo se lo vamos a preguntar a Rubén Sánchez portavoz de Facua buenas tardes qué tal muy buena se puede reclamar ante quién se puede reclamar

Voz 1346 42:34 se podrá reclamar en el momento en el que efectivamente los móviles no tengan determinadas prestaciones que sí tenía cuando cuando los compramos se podía reclamar directamente al vendedor es decir directamente a lo operador de telecomunicaciones que no vendió el móvil a plazos o a la donde lo adquirimos podría reclamar aplicando la insinuación de protección al consumidor en el caso de que el móvil estén garantía son los dos años de garantía sí vamos más allá del periodo de garantía también se podría reclamar podía ser igualmente a la Hacienda de entrada planteando una digamos un incumplimiento contractual el hecho de que el equipo que nos han vendido ya no sirve para lo hizo que servía en el momento en el que no lo que quiero

Voz 1018 43:16 creo pero qué culpa tiene el vendedor de que hayan cambiado las circunstancias porque esto ocurra con otros con otras marcas horroroso actores pues imagine usted

Voz 1346 43:23 efectivamente ya hecho podríamos decir qué culpa tiene el vendedor qué culpa tiene la Wei qué culpa tiene como él la culpa quizás la tiene Donald Trump pero a Donald Trump no podemos reclamar

Voz 1018 43:33 mal se puede eh jueves pero

Voz 1346 43:35 yo veo bastante complicado que Donald Trump viene a poner de su bolsillo los millones que

Voz 12 43:39 ver reside los consumidores como

Voz 1346 43:42 tensa acciones si ocurre lo que parece que puede llegar a ocurrir de entrada hay que lanzar el mensaje de tranquilidad a cortísimo plazo y eso bueno no sé si es realmente un mensaje de tranquilidad el decir que a corto plazo Huawei Mi Google dicen todas las seguir funcionando igual van a ustedes a tener acceso a Google Play a los parches de seguridad etcétera etcétera bien pero el problema es cuando pasado mañana Lance en el la nueva versión del sistema operativo Android yo que tengo no la pudiera instalar eso a que me va a dar derecho cómo va a reaccionar porque bueno hay que recordar de entrada más allá del marco de derechos más allá de lo que dice la legislación española y europea esto es una guerra es una guerra comercial por la hegemonía tecnológica una guerra que forma infame ha querido lanzar Donald Trump que está teniendo ya lo estamos viendo hoy como comentaba Javier gravísimas consecuencias en Bolsa para multitud de empresa para multitud de trabajadores quizás a medio plazo y de consumidores

Voz 1018 44:38 pues veremos cómo a cómo evoluciona esta historia acaba o no alguna crisis señor Sánchez gracias un saludo con las obras daban Europea mira con preocupación las consecuencias de la crisis no hay precedentes que por tanto Griselda Pastor es difícil dar una respuesta

Voz 0738 44:49 exactamente sí es complicado de momento estudian qué instrumentos podrían aplicar en defensa de los consumidores aunque no está claro porque la Comisión alega que Google no ha especificado con claridad el impacto para sus usuarios europeos lo que sí saben es que si existieran razones de ser

Voz 7 45:05 Irak que justifiquen seguir la prohibición

Voz 0738 45:08 aunque que ha ordenado tran eso deberían estudiarlo los estados porque es una competencia nacional aunque Bruselas asegura que el europeo

Voz 0393 45:16 abierto y eso indica ya que la Comisión