Hora 14 (21/05/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:11 cadena SER José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes es la primera gran ceremonia del nuevo tiempo político derivado del veintiocho de abril las Cortes de la décimo tercera legislatura se ponen a funcionar con el primer pleno de confirma esta vez ya de manera definitiva que Meritxell Batet Manuel Cruz presidirán el Congreso y el Senado respectivamente a Ladero

Voz 4 00:39 debido a la mayoría de los miembros de la Cámara queda en consecuencia proclamada presidente desde el Congreso de Diputados Doña Ahmed Said Batet en el amaño

Voz 5 00:53 Manuel Cruz ciento cuarenta muertos habiendo obtenido mayoría absoluta queda elegido como presidente esta mañana

Voz 1018 01:02 absoluta en primera votación Meritxell Batet se quedó a sólo un voto para conseguirlo necesitó una segunda votación mayoría simple para sumar al PSOE los escaños de Podemos IU PNV ya está en la presidencia de la Cámara Baja José María Patiño

Voz 1108 01:16 se la presidenta Meritxell Batet ha pedido a sus señorías que se ajustarse a la norma ya la Constitución a la hora de acatar la Constitución sin embargo ya hemos oido en medio de los golpes por cierto de los diputados de Vox algunos de los diputados Hynde pende independentistas reivindicar a los presos y prometer por imperativo legal de acuerdo con el mandato del pueblo catalán el pasado uno de octubre Albert Rivera el líder de Ciudadanos ha protestado y esta ha sido la respuesta que ha dado Meritxell Batet

Voz 1934 01:45 señor Rivera no vamos a interrumpir el acatamiento no vamos a interrumpir el proceso de acatamiento de la Constitución

Voz 1108 01:55 siguen jurando en estos momentos todavía José Antonio los dice el resto de dimita

Voz 1018 01:59 en fin primer calentón dialéctico de la nueva legislatura Agustín Zaha marrón presidente de la mesa de la dirigió este debate antes de que concluyeran las votaciones setenta y tres años médico internista jubilado con una imagen a lo Valle Inclán y una terminología que no ha pasado desapercibida señorías

Voz 6 02:14 por favor dejen expedito el pasillo del tercio Izquierdo porque tenemos que ir con la Sacra urna a ver al señor Echenique crean un enorme disturbios en los que están pendientes de votar se me oye estamos teniendo un trombo de difícil solventa ción en el foso

Voz 4 02:34 a ver si se ubica porque hemos creado una cola más grande que la del pan cuando la carestía Hora catorce

Voz 1018 02:43 en la mañana nos deja también en las imágenes de los dirigentes independentistas procesados por el Supremo la llegada de los parlamentarios de Vox al Congreso muy temprano para elegir sitio no al azar precisamente Oscar García

Voz 1645 02:55 la llegada de los presos políticos en furgones policiales su entrada en el hemiciclo recibidos con aplausos y algunos gritos de fuera fuera el saludo de Sánchez Juan Junquera es atasco en las votaciones con constantes y curiosas llamadas de atención del presidente de la mesa de edad son algunas de las instantáneas que deja a la sesión de momento dentro del hemiciclo fuera

Voz 7 03:14 planas con rapidez que nos roben y que no engañen no es más que son Rage

Voz 1645 03:17 pues que cumplan lo que han dicha posean dicha decenas de ciudadanos que han querido también acercarse al Congreso en este día de vuelta

Voz 1018 03:23 colegas Pony más allá de el saludo Pedro Sánchez ha dicho Juncker han mantenido una breve conversación parece que con contenido político Inma Carretero

Voz 0806 03:31 sí se ha producido un breve intercambio de palabras en el escaño de Pedro Sánchez el presidente sentado Junqueras en el pasillo con Gabriel Rufián nos confirman fuentes socialistas que efectivamente el líder de Esquerra Republicana le ha dicho al jefe del Ejecutivo tenemos que hablar y Pedro Sánchez le ha respondido que sí que hay que hablar pero dentro de la constitución de la ley después se han despedido con un apretón de manos y Sánchez se ha puesto a hablar por teléfono

Voz 1018 03:53 la Mesa del Congreso tiene que decir esta tarde si los diputados independentistas mantienen abonó su condición de parlamentarios en La Ser en Hoy por hoy hemos escuchado el punto de vista de la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo y los líderes de Podemos PP y Ciudadanos

Voz 1434 04:04 la suspensión es obvia

Voz 0806 04:07 evidente en el reglamento

Voz 1434 04:09 ingreso de los diputados está claramente ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que está en una situación en la que no pueden ejercer

Voz 8 04:18 qué opiniones que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo pedir a mí vicepresidenta y a mi secretario en la Mesa que no cumplan

Voz 9 04:26 es inédito que vengan a cinco parlamentarios a la sesión cosita

Voz 1108 04:30 viva de las Cortes para mí es algo que hay que evitar Joy

Voz 9 04:32 queremos la suspensión de las funciones parlamentarias parece

Voz 10 04:35 lo que tiene que defender la dignidad al pueblo español ya es una cuestión jurídica es que que se sienten en un en un escaño cuatro escaños personas procesadas por intentar dar un golpe de Estado me parece ir en contra de la del sentido destaca de la democracia

Voz 1018 04:48 hay fórmulas de juramento a la Constitución a la carta desde el independentismo Raül Romeva desde Vox Francisco José

Voz 1787 04:55 jugáis prometer acatar la Constitución proclama a la República catalana hay siempre libertad y la igualdad y la fraternidad dos torneos no por imperativo legal promete seis acatar la Constitución por España sí juro

Voz 1915 05:16 además la OCDE transforma la recuperación económica era una desaceleración mundial por la guerra comercial entre Estados Unidos y China mantiene el ritmo de crecimiento para España impulsada entre otros factores por el aumento del salario mínimo pero avisa de las repercusiones de esas tensiones comerciales

Voz 0861 05:31 las bolsas celebran con subidas la marcha atrás de alta

Voz 11 05:34 sobre el veto a way que propone que pospone tres meses el selectivo español se sitúa a la cola de las compras sube dos décimas y cotiza por encima de los nueve mil doscientos puntos ya muerta Niki Lauda triple campeón del mundo y uno de los pilotos más legendarios de la Fórmula uno Lauda se sometió hace menos de un año antes

Voz 0861 05:49 plante pulmón del que nunca llegada recuperarse

Voz 1915 05:51 todo tenía setenta años

Voz 12 05:56 entre libros leídos

Voz 2 05:58 cuando el ruido desaparece piensa mejora lo que pase tiene que ver con la política las claves de los próximos cuatro años no hay alternativa a Sevilla Hora veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde las siete en Canarias Ángels Barceló

Voz 1018 06:15 dos y seis

Voz 14 06:18 la Comunidad de Madrid impulsa la utilización de instalaciones de autoconsumo

Voz 2 06:21 energético en el sector industrial con ayudas de hasta él

Voz 15 06:23 treinta por ciento de la inversión para instalaciones solares térmicas foto golpea casi de cogeneración aguda es el momento agur mejora el medio ambiente informa en la página web Comunidad punto Madrid pueden el teléfono cero doce

Voz 13 06:36 la Comunidad de Madrid

Voz 1434 06:41 abrir Cristina Machado buenas tardes la Operación Chamartín tendrá que esperar a la próxima legislatura la alcaldesa Carmen acusa al Gobierno regional del Partido Popular de bloquear el desarrollo del norte de la capital sólo por intereses electoralistas el lunes en la comunidad envió el único informe que faltaba casi cincuenta mil folios que según Carmena no da tiempo analizar antes de las elecciones

Voz 1410 07:04 tengo que decirlo y lo lamento mucho que se ha incumplido las promesas porque sino se hicieron promesas reiteró que no sirve mandar antes del día quince antes del día de San Isidro Lamento muchísimo que por estrategias políticas para exclusivamente perjudicarme a mí para no perjudicar mi candidatura se ponga en peligro algo tan importante como proyecto bueno para Madrid

Voz 1434 07:24 dice el presidente Rollán que si Carmena quiere puede y que si no lo hace es porque no le da la gana

Voz 1787 07:30 que hay tiempo más que suficiente para que si realmente la alcaldesa de Madrid tiene una voluntad sincera de aprobar un proyecto transformador de viviendas no solamente en la ciudad sino en la región hay tiempo más que suficiente para ello

Voz 1434 07:48 doce días ya de campaña hay hoy han entrado en ella los médicos de Atención Primaria jornada de huelga piden a los partidos que inviertan más porque hace falta más personal con lo de ahora no dan a basto

Voz 16 07:59 he traído mi agenda de ayer te no hablamos ni de Navidad en idénticos de la gripe ayer veinte de mayo sesenta y nueve pacientes atendidos con la mañana en un centro

Voz 0861 08:11 sale por la que aquí sus Terele

Voz 16 08:13 pero el centro con palabras en él

Voz 1434 08:16 capítulo de anuncios está empezando a convertirse en una costumbre a la candidata del PP a la Comunidad se le ha olvidado contar el que iba a ser su anuncio estrella en el acto de esta mañana se lo han tenido que recordar son diez mil euros para el autónomo que contrate de forma indefinida para favorecer la conciliación de su vida personal tampoco lo tenía muy claro Isabel Díaz Ayuso cuando se le ha preguntado cómo demostrará el empresario que contrata para conciliar

Voz 1292 08:41 nos tenemos que poner de parte de las de los dos de la familia pero también de el del autónomo para que no sean beneficio para ambos luego la idea es ayudas exenciones fiscales para las familias y también para esos autónomos hay que incentivar las dos partes

Voz 1434 08:59 tarde vamos a hablar en La Ventana de Madrid dentro de la ronda de entrevistas con todos los candidatos con el de Más Madrid con Íñigo Errejón apuntamos ahora otras noticias en titulares con Enrique García y Sonia Palomino

Voz 0861 09:10 el PSOE pide al juez del caso Lezo que impute a Esperanza Aguirre y a otros cuatro miembros de su Gobierno por la aprobación de la construcción de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel Segunda en el año dos mil siete por varios delitos entre ellos

Voz 1915 09:23 los prevaricación segunda jornada de paros de veinticuatro horas en metro hoy afectarán a las líneas siete nueve doce y el ramal Ópera Príncipe Pío con unos servicios mínimos del cincuenta y tres por ciento los trabajadores protestan por la falta de maquinistas y la gestión del amianto en la capital el Ampa del colegio

Voz 0861 09:37 en Viator junto a la Plaza Elíptica exigen a los grupos

Voz 1915 09:40 políticos medidas contra la contaminación en esta

Voz 0861 09:42 zona la más contaminada de la ciudad a las cuatro menos cuarto leerán un comunicado juntos junto con alumnos del centro y lo harán con más

Voz 1915 09:49 Casillas se necesitan donaciones urgentes de sangre de los grupos cero negativo y ve negativos niveles están en alerta roja también se necesitan donaciones en los próximos días del cero positivo negativo que están en alerta amarilla

Voz 0861 10:01 en deportes el Atlético de Madrid juega un amistoso esta tarde a las seis y media ante el Beitar de Jerusalén y en baloncesto el Real Madrid se juega el liderato ante el Valencia Basket esta noche a partir de las nueve

Voz 1434 10:10 información del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 17 10:16 en la ronda de circunvalación M cuarenta encontramos las mayores complicaciones como consecuencia de un accidente que se ha producido en la zona de Villaverde y genera seis kilómetros de retenciones hacia la A cuatro tengan cuidado iban a transitar por esta vía más dificultades en este caso en la M cuarenta y cinco en la zona de Vallecas en dirección a la A3 de salida de la capital en la A5 a su paso por

Voz 1434 10:38 esta información ahora del tráfico en las calles de la capital centro de pantallas de el ayuntamiento Margarita Pérez hola hola

Voz 18 10:44 las tardes en la circulación Se mantiene restringida en la Carrera de San Jerónimo está cortada desde el cruce de la calle Cedaceros por lo tanto es conveniente evitar esa zona inmediata por otra parte se incrementa algo más la circulación ya hay un tráfico más lento con retenciones intermitentes en la zona de las rondas en concreto del paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos y también se mantiene la circulación muy lenta en las últimas horas en la entrada de este caso por la avenida de los Reyes Católicos en superficie a la entrada a la plaza de Cristo Rey en lo que respecta a la M30 De momento se circula confluir

Voz 1434 11:16 veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo los detalles con Jordi Carbó

Voz 0978 11:22 tarde soleada con retos de nubes pero básicamente sol las nubes eh sólo serán suficientemente compactas como para dar lugar algunos chubascos en la Sierra de Guadarrama llena en Somosierra chubascos que pueden ser intensos pero muy localizados afectando pocas poblaciones en el resto de la comunidad como decíamos muchas horas de sol temperaturas parecidas a las de ayer máximas alrededor de los veinticinco grados en toda la Comunidad en los próximos días se irá haciendo ambiente fresco incluso un poco frío en puntos de montaña durante las noches y al empezar las mañanas las tardes serán un poco más cálidas que hoy

Voz 1434 11:54 con todo esto comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido y la producción de Enrique García

Voz 14 12:03 la Comunidad de Madrid impulsa la utilización de instalaciones de autoconsumo energético en el sector

Voz 2 12:08 los estoy con ayudas de hasta el treinta por ciento de la Iglesia

Voz 15 12:10 son para instalaciones solares térmicas Fotovoltaica así de cogeneración y ahora es el momento ahora mejora el medio ambiente y por Mattel la página web Comunidad punto Madrid o en el teléfono cero doce

Voz 13 12:22 comunidad de Madrid Hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 12:27 la Operación Chamartín secuela en la recta final de la campaña electoral faltan cinco días

Voz 2 12:33 el municipalista autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1434 12:37 la alcaldesa Manuela Carmena se niega a convocar un pleno extraordinario antes de las elecciones para aprobar este proyecto conocido ahora como Madrid nuevo norte porque considera que se pondría en peligro pondría en peligro Un proyecto que será muy beneficioso para la ciudad ha dicho la alcaldesa que consiste en desarrollar el norte de la capital lleva esperando décadas en un cajón la alcaldesa que había convocado hoy a todos los grupos para analizar la situación asegura que no hay consenso y acusa al Gobierno regional de haberles engañado con un único objetivo perjudicar la ella perjudicará su formación a más Madrid en las próximas elecciones Carolina Gómez buenas tardes

Voz 1915 13:15 qué tal buenas tardes Cristina sí ha habido un día o encima

Voz 19 13:17 les Ana Botella renunció en dos mil quince aprobar la operación Chamartín en campaña electoral Manuela Carmena acaba de renunciar cuatro años después a convocar un pleno extraordinario para sacar adelante su proyecto Madrid nuevo no

Voz 1410 13:27 lamento muchísimo que verdaderamente haya remitido por parte de la Comunidad de Madrid en estas condiciones con esta oscuridad tengo que decirlo y lo lamento mucho que se hayan cumplido las promesas Lamento muchísimo que por estrategias políticas para exclusivamente perjudicarme a mí para perjudicar mi candidatura se ponga en peligro algo tan importante como proyecto bueno para Madrid

Voz 19 13:50 Carmena buscaban consensos en Extremis para una tramitación urgente con los grupos políticos un consenso que finalmente no habido explicaba la negativa del Partido Socialista la portavoz Mercedes González

Voz 1292 13:59 no estamos en condiciones de abordar un expediente de cuarenta y ocho mil folios en escasos días que entiendo que es la jugada maestra del Partido Popular soltar la pelota otra vez al Ayuntamiento para que bueno pues en su eh vamos a decir pequeña desesperación ante ver a Albert que van a perder el Ayuntamiento el Gobierno perdón de la Comunidad de Madrid pues entiendo que han hecho esta jugada

Voz 1915 14:19 de tirar el balón para ver qué pasa es Ciudadanos

Voz 19 14:22 el popular si eran partidarios de esa convocatoria extraordinaria de un pleno la portavoz naranja Sofía Miranda acusaba a Manuela Carmena de no convocar esa sesión para no perder votos por la izquierda

Voz 1279 14:32 nosotros estamos totalmente disponibles y a favor de que se aprueben este pleno definitivamente la operación Chamartín la decisión corresponde a Manuela Carmena en esta reunión Manuela Carmena se ha quitado la careta porque lo que intenta es trasladar la responsabilidad de su fracaso al resto de los partidos políticos

Voz 19 14:48 su concejal díscolo y ahora candidato por Madrid en pie municipalista Carlos Sánchez Mato ha asegurado que esta decisión es una oportunidad para elaborar un nuevo proyecto que satisfagan los vecinos y no a los intereses privados el desarrollo del norte de Madrid vuelve por tanto a quedar en el aire lleva así veinticinco años

Voz 1434 15:04 el Partido Popular ni siquiera ha acudido a la reunión que había convocado la alcaldesa esta mañana entre todos los portavoces José Luis Martínez Almeida Nova pero sí acusa a Carmena de no cumplir con su compromiso de recurrir al consenso sólo ahora al final porque le conviene vamos a escucharlo

Voz 0502 15:21 con esto Manuela Carmena renuncia a dos cuestiones en primer lugar a su palabra compromiso

Voz 0861 15:27 ella asumió que si se podía llevar a un pleno

Voz 0502 15:30 desde las elecciones lo haría no ha consensuado esto jamás salvo ahora que necesitaba una excusa para faltar a su compromiso palabra Manuela Carmena debería reflexionar si su interés particular su interés electoral justifica dejara ciento veinte mil personas sin un trabajo por no aprobar esta operación antes de las elecciones

Voz 1434 15:49 y hoy han entrado en campaña también los médicos de atención primaria

Voz 1787 16:01 casi cinco mil médicos convocados Amparo de

Voz 1434 16:04 de cuatro horas para protestar por la falta de profesionales y de tiempo para atender a los pacientes piden poder dedicarle a cada uno de esos pacientes unos diez a doce minutos cuando la realidad es que no tienen más de cinco siete ávido mesas informativas a los puertos de los centros de salud y también una concentración frente a la Consejería de Sanidad a las once de la mañana Teresa Rubio

Voz 0861 16:25 se solucionaría aseguran si se cumpliera la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y sin incrementar hasta el veinticinco por ciento el presupuesto de sanidad dedicado atención primaria el problema puede ser

Voz 15 16:35 es que al político que desgraciadamente no sabe de medicina no sabe de Sanidad pues le interesa más compraron Da Vinci que poner cien médicos de familia realmente en los sitios donde hay más médicos de familia la gente vive más subiremos

Voz 0861 16:47 es Eduardo Olano médico de Primaria portavoz de APS mueve nos ha contado que a diario atienden a una media de treinta y cinco pacientes a los que como máximo pueden dedicar siete

Voz 15 16:56 queremos doce minutos por paciente y queremos atender un máximo de veintiocho pacientes al día para que podamos atenderlos con la intensidad y la atención que se merece

Voz 0861 17:04 por eso faltan médicos en Primaria no quieren trabajar en estas condiciones

Voz 15 17:07 pues que ya es una cuestión de dignidad nuevos a la gente se va a trabajar a otros sitios porque aquí lo que le ofrecen no nos competitivo de doce residentes que acabaron en una zona sanitaria en Madrid doce residentes de medicina familiar año pasado hay dos ejerciendo como médicos de familia en los centros de salud aunque

Voz 0861 17:23 también hacen algo de autocrítica Hemos y dos

Voz 15 17:25 viendo muchas cosas que no hemos correspondían quizás sea porque nosotros a los pacientes les ponemos desde el principio nombre apellidos familia casa conocemos sus domicilios los vemos en la calle lo saludamos y entonces búsqueda como tú vas a decirle a no le han puesto a usted tratamiento en un hospital bueno pues vaya asusté haya que sólo con ambos se lo damos no y los papeles que no se los hace son los hace

Voz 0861 17:45 esta huelga ha sido convocada por la Plataforma pese mueve que representa mil doscientos de los cerca de cinco mil facultativos que trabajan en Atención Primaria eso sí con el apoyo de los sindicatos médicos a Mitch

Voz 1434 17:57 está bien o mal la atención primaria bueno eso no responde el presidente Rollán que se limita a repasar las mejoras que dije ha hecho

Voz 1787 18:03 su gobierno está legislar la Comunidad ha incrementado

Voz 6 18:05 en casi un diecinueve por ciento en concreto en un dieciocho coma sesenta y cinco por ciento el presupuesto de atención primaria desde el inicio de la legislatura Isa traducido el incremento también de profesionales de mejoras en el equipamiento en el mobiliario típico en él me en el mobiliario clínico perdón ir las mejoras en las infraestructuras que indicaba

Voz 1434 18:28 dos de la tarde dieciocho minutos seguidos

Voz 13 18:32 hora catorce Madrid

Voz 1434 18:35 con la que está cayendo en sanidad hoy Ciudadanos había convocado a la prensa en el Gregorio Marañón para hacer un anuncio estrella el candidato Ignacio Aguado se ha comprometido a permitir que las mascotas de las personas que estén ingresadas durante muchos días puedan ir a ver a sus dueños una medida que en su programa aparece como un proyecto piloto matiz que no ha mencionado Aguado que además ya se hace en los hospitales madrileños de Medi larga estancia Sonia Palop

Voz 1915 18:59 no hay campaña que se precie sin foto del candidato con animales y hoy le ha tocado al de ciudadanos en este caso han sido perros de afiliados a la formación naranja que se han ido hasta este acto a las puertas del Gregorio Marañón con sus mascotas y es que el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado quiere que los pacientes que estén varios días más de cuatro ingresados en el hospital

Voz 1434 19:17 pueden recibir las visitas de sus perros o de sus

Voz 1915 19:19 datos aclaramos esto porque preguntamos los periodistas siente las mascotas también podía estar por ejemplo una serpiente si es que alguien tiene una en su casa

Voz 0771 19:26 sí bueno vamos a vamos a utilizar el sentido común no lo que queremos es garantizar pues evidentemente en primer lugar la seguridad la higiene en los hospitales que es muy importante como todos ustedes saben pero creo que es perfectamente posible ya está haciendo algún hospitales de forma con como proyecto piloto queremos extenderlo a todos los hospitales de la región creo que le va a ayudar a nivel emocional a nivel afectivo

Voz 1915 19:49 a recuperarse antes el veinte por ciento de los hospitales de Madrid permiten ya a estas visitas y la formación naranja quiere extenderlo a todos dentro de su plan de humanización sanitaria

Voz 1434 19:57 para la sanidad de la región y hablando de anuncios estrella la ha vuelto a pasar Isabel Díaz Ayuso hoy su acto de campaña iba de autónomos ha hablado y ha contado muchas cosas menos una la principal que se compromete a ayudar con diez mil euros a los autónomos pero cada contrato indefinido que hagan para favorecer la conciliación se lo ha tenido que recordar la prensa cuando han visto ese anuncio escrito en una nota que ha repartido su equipo de campaña Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 20:22 qué tal buenas tardes ha vuelto a ocurrir a la candidata del PP ha olvidado a anunciar su medida estrella hoy sobre autónomos ha sido en el turno de preguntas cuando los periodistas han conseguido sacarle a Isabel Díaz Ayuso el anunció que su propio equipo destacaba en la nota de prensa que hemos recibido dos

Voz 1292 20:37 queremos incentivar la contratación por parte de los autónomos luego aquellos que creen empleo indefinido van a recibir directamente una ayuda de diez mil euros por empleado que contrate

Voz 0861 20:46 pero esos autónomos si quieren cobrar estas ayudas deberán acreditar que la nueva contrataciones para poder conciliar la candidata del PP no ha sido capaz de aclarar cómo se deberá justificar esa conciliación

Voz 1018 20:57 con muchas veces fomentamos

Voz 1292 21:00 conciliación ayudando con incentivos fiscales y deducciones a las familias pero muchas veces no se pone uno en el papel del propio empresario autónomo que tiene de repente que ver cómo tiene que reforzar puestos de trabajo a causa de esas bajas luego nosotros queremos ayudarles a que para ello sea una oportunidad para que temporalmente puedan contratar a nuevas personas que puedan reemplazar a sus empleados que están de baja

Voz 0861 21:24 el equipo de Ayuso después nos ha aclarado que esos diez mil euros de ayuda sólo se cobrarían si la conciliación está justificada para el cuidado de hijos menores o de personas en situación de dependencia la Asociación de Trabajadores Autónomos con la que ser unido y Ayuso ha felicitado a la candidata popular porque ha recogido es suprema varias reivindicaciones históricas para ellos como lo es también la ampliación de la tarifa plana de cincuenta euros para las mujeres tras su maternidad que podrán disfrutarla dos años Hinault uno como estaba

Voz 1434 21:50 la candidata de Vox por su parte se ha reunido hoy con empresarios con los mismos a los que la semana pasada plantó Díaz Ayuso Rocío Monasterio ha insistido en que auditar a Cáritas algo que dijo ayer en el debate que organizó la Cadena SER y el diario El País aunque eso de que lo califican de chiringuito es según Monasterio una mala interpretación de la prensa ya abogó además por suprimir las subvenciones a los sindicatos y a los partidos políticos Alfonso Ojea

Voz 0089 22:14 a Rocío Monasterio ha señalado a la salida del foro empresarial en el que ha participado que Cáritas tiene que ayer dijo en el debate electoral de la serie El País que tenía que ser auditada para ver dónde iban los dineros públicos es antes que nada una organización necesaria sólo que sus palabras han sido manipuladas

Voz 1934 22:30 Cáritas siempre estaremos apoyando su labor porque eso no estuviera Caritas yo creo que mucha gente que necesita ayuda estaría en la calle de una labor extraordinaria otra cosa es que haya medios de comunicación que quieran manipular lo que yo diga eso es probablemente lo que pasó años

Voz 0089 22:48 en el foro empresarial monasterio ha recordado la receta de Vox para la economía madrileña bajada de impuestos control del gasto cierre de lo que ellos denominan chiringuitos y añadió una propuesta más que los partidos políticos y los sindicatos las centrales vivan con el dinero únicamente de sus afiliados no con las subvenciones públicas

Voz 1434 23:07 Errejón el candidato a la comunidad además Madrid que esta mañana ha anunciado una ley para reconocer a las familias con un solo progenitor la mayoría formadas por mujeres el candidato lo ha dicho en un desayuno informativo en el que ha sido presentado por Manuela Carmena y en el campo pero a comprometerse a apoyar a un Gobierno presidido por Ángel Gabilondo tras el veintiséis m Elena Jiménez siglas Izquierda asoman la Comunidad de Madrid será de izquierdas es es el mantra que repite Errejón que no quiere hablar de cómo sería la configuración de ese hipotético Ejecutivo y al que tampoco dice importarle si queda por delante uno de Unidas Podemos

Voz 0799 23:40 estamos a cinco días de protagonizar un vuelco histórico las competiciones entre formaciones políticas entre siglas me importan menos lo que hay que conseguir es una mayoría progresista que ponga orden que reconstruya la Comunidad y que emprenda una transición ecológica de la economía

Voz 1434 23:54 también quiere duplicar las ayudas por hijo a familias con la renta mínima de inserción suma incluso peticiones para el futuro gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0799 24:03 que hay que reinvertir en Cercanías en el Renfe para los madrileños que hay que desbloquear el techo de gasto y que hay que transferir que el Partido Socialista no se atrevió yo creo que ahora tiene que atreverse hay que transferir los ayuntamientos la competencia para poder regular sobre los precios de los alquileres

Voz 1434 24:19 el acto lo presentaba Carmena que desvelaba entre otras características de Rejón que tiene treinta y treinta y seis años que es y corneó y que fue acusado de niño con el gran la Vila Morena de Portugal gracias Elena con Íñigo Errejón vamos a hablar esta tarde en La Ventana de Madrid una entrevista más de la serie de conversaciones que estamos teniendo con todos los candidatos durante esta campaña electoral en las ediciones especiales que hacemos de La Ventana desde el hotel ayer de la Gran Vía a partir de ahí

Voz 20 24:46 sí

Voz 21 24:46 a tres segundos del final parece que ya está tú convirtiendo espera que esto es fútbol puede pasar de todo como las ofertas más Champions del año Dalí ante

Voz 2 24:53 que la final de la Champions llega Madrid ya tu concesionario Nissan Bell del quince al veintitrés de mayo disfruta de las ofertas y regalos Champions del año Nissan patrocinador oficial de la UEFA Champions League

Voz 8 25:06 si quieres que tu hijo acceda al mercado laboral en implica el ochenta y cuatro por ciento de nuestros alumnos de FP lo consigue el primer año con el nuevo innovador método implica mándanos al seiscientos noventa y dos ochocientos setecientos con la palabra matrícula y podrá conseguir un cincuenta por ciento de descuento además accederá a nuestras ayudas al estudio informativo seiscientos noventa y dos ochocientos setecientos

Voz 22 25:28 ahora con Axa tienes un veinticinco por ciento de descuento en tu seguro de salud y eso hace que también pueda ser un veinticinco por ciento más valiente

Voz 1 25:35 bueno un tormento Mariño su no

Voz 22 25:38 y además con tu seguro de salud incluimos

Voz 23 25:40 cobertura dental gratis entran Axa punto es o visitan nuestras oficinas consulta condiciones en Axa punto es

Voz 24 25:48 Luis Javier Fernández campeón de viento de patinaje artístico para rendir al máximo en la competición emitía a día les un extra de energía por eso tomo jalea real de Fitur Green te la recomiendo comprará dentro del horario La Ventana Natural Sanitas Real

Voz 25 26:01 de Fito Green en los centros de dietética líderes en España La Ventana Natural con la confianza de laboratorios Insa Díez

Voz 13 26:12 por ciento de descuento nuestros coches pero mejorable inauguramos centro

Voz 26 26:17 viva si ocasión Plus también en Bilbao Puig oferta diez por ciento de descuento en todos los coches a partir de dos mil once sólo hasta el veinticuatro de mayo casi un plus abiertos a todos y domingos en Getafe la ropa rifas Alcobendas Collado Villalba Móstoles

Voz 13 26:30 ya viciosa ocasión plus punto com sabes cuánto vale tu quiso más de lo que piensa es seguro

Voz 2 26:36 el piso valoremos gratis tu casa Illa vendemos al mejor precio contacte con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis o piso punto es

Voz 27 26:46 este domingo tu voto trae el cambio a la Comunidad de Madrid un transporte público eficiente puntual sin esperas contigo hay cambio Motta Gabilondo presidente vota partidos

Voz 1434 26:58 socialista

Voz 1787 27:01 en la que puedes disfrutar de todas las series

Voz 15 27:03 películas que quieres pagando una única cuota al mes pues eso mismo pero con un polvo

Voz 28 27:08 el PP a través de béisbol bulle aprovecha todas sus ventajas como el asistente personal telefónico o el servicio de farmacia veinticuatro horas entre otros disfruta del nuevo Volvo existe cuarenta por un coche al que puede suscribir T vena conocerlo a Tíber motor sur

Voz 13 27:23 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 27:25 el Partido Socialista pide la imputación de Esperanza Aguirre en el caso Lezo de la ex presidente de cuatro miembros de su Gobierno por la aprobación de la construcción de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II en el año dos mil siete Miguel Ángel Campos cuéntanos

Voz 1552 27:40 el fiscal anticorrupción Carlos Yáñez recomendó en dos mil diecisiete al juzgado seis de la Audiencia Nacional la citación como imputada de Esperanza Aguirre por su implicación en la polémica operación del gol de Chamartín por delitos de prevaricación y malversación el PSOE acusación popular en Lezo después de que lo haya publicado el diario Ara reclama ahora su imputación alega que los hechos no han cambiado sustancialmente himno han sido abordados por la actividad instructora por lo que la petición del fiscal tiene plena vigencia además de Aguerre el PSOE solicita la imputación del exconsejero Salvador Victoria de otros tres ex cargos de la Comunidad de los miembros del Consejo que votaron a favor del proyecto

Voz 1434 28:19 en la capital las familias del colegio San Viator junto a la Plaza Elíptica exigen a los grupos políticos medidas contra la contaminación en esta zona de la ciudad la más contaminada Paul Asensio

Voz 1915 28:28 en la fachada del centro han pegado letras de colores que dicen esto como solución ya hay esta tarde leerán en un comunicado los vecino dicen que está contra mí la acción está afectando gravemente a su salud Paula y Carmen son madres de varios alumnos del centro se nota mucho

Voz 29 28:41 yo no sé si has estado alguna por allí pero es que hay veces que se mastica como digo yo el humo los niños pues están empezando a tener problemas porque después de I más D más alergias la contaminación es palpable osea es es algo evidente en la zona automáticamente la ropa estas gris los coches tienen una película la contaminación

Voz 30 29:01 no se imagina Se nota se ve

Voz 1915 29:05 te dicen que los barrios periféricos se sienten abandonados por las instituciones y que no tienen color político que sólo quieren que los que ganen las elecciones les tengan en cuenta y aborden el problema gracias Pablo terminamos con los deportes Amanda gala buenas tardes

Voz 0419 29:17 tiene vamos con el Atlético de Madrid que cierra la temporada con un amistoso ante el Beitar de Jerusalén Simeone sus hombres están en Israel para disputar el partido que será el último con la camiseta rojiblanca para Griezmann Godín Filipe también Juanfran un adiós que será a las seis y media

Voz 1434 29:31 su padre en el Real Madrid Benzema nombrado Jugador cinco

Voz 0419 29:34 estrellas en baloncesto el Real Madrid se juega esta tarde ante el Valencia Basket ese primer puesto segundo partido en cuatro días para los de Pablo

Voz 1434 29:42 las ofrece gracias a mandarnos marchamos veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital hoy máximas en torno a los Veinticinco y mañana más la previsión anuncia una subida de las temperaturas

Voz 1787 29:52 no

Voz 2 30:05 en una de la tarde una y media en Canarias en la Cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos lo más inmediato los devuelva al Congreso de los Diputados

Voz 1018 30:22 ergo primer pleno de la nueva legislatura que arranca con algún elemento de tensión por la fórmula elegida por los diputados independentistas para acatar la Constitución José María Patiño

Voz 1108 30:32 después de la intervención durante la votación después de haberlo intentado Albert Rivera líder de Ciudadanos ha tenido la palabra hace unos instantes para protestar por las fórmulas empleadas por los diputados independentistas protesta que ha sido contestada por la presidenta Meritxell

Voz 12 30:46 España es una democracia aquí no hay presos políticos hay justicia señora presidenta Le pido que actúe para frenar este tipo actitudes

Voz 1934 30:54 puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o estrictas tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional concretamente la sentencia ciento diecinueve mil novecientos noventa y por tanto no se ha mermado la esencia

Voz 1108 31:09 a mí esto lo decía Meritxell Batet al diputado Albert Rivera ha es en estos momentos cuando la presidenta a la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet se dirige a sus señorías

Voz 1934 31:21 se pueda la brillantez oratoria y la defensa leal de las posiciones políticas

Voz 1018 31:28 venga que veremos al Congreso de los Diputados para escuchar lo que está diciendo a una presente de la Cámara Meritxell Batet antes en otras ceremonias también de acatamiento se ha producido algún elemento más de tensión cuando intervenía Oriol Junqueras hilos diputados de Vox trataron de boicotear sus para visto el defensa vivido hace unos minutos en el hemiciclo durante el acto de acatamiento de Oriol Junqueras el boicot con esos golpes en los escaños de los parlamentarios de los hacen enseguida volveremos a la Cámara Baja y también al Senado que ha comenzado también andar con las primeras palabras del nuevo presidente Manuel Cruz

Voz 0328 32:13 estoy seguro de que gran parte de la solución a la situación territorial de España dependerá de lo que seamos capaces de hacer en esta Cámara durante estos cuatro años seamos todas y todos conscientes del momento que inauguramos aquí ahora

Voz 1018 32:36 pero la sesión de hoy en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo tiene otro protagonista con el que nadie contaba se llama Agustín marrón ha sido el presidente de la mesa de edad con una imagen a lo Valle Inclán y un uso del lenguaje muy personal

Voz 6 32:50 señoría juzgador dejen expedito el pasillo del tercio Izquierdo porque tenemos que ir con la Sacra urna haber al señor Echenique

Voz 1018 33:00 bueno pues enseguida esperamos poder conversar con Agustín Zamarreño sí ha terminado ese pleno que debe estar a punto de hacerlo tenemos también desde Cataluña otra información de última hora el Gober acaba de aprobar un decreto ley que parece muy polémico limita o quiere limitar el precio de los alquileres Monica Peinado

Voz 1915 33:15 a partir de ahora los alquileres no podrán superar el precio de referencia que marca la Generalitat más un diez por ciento el decreto tiene excepciones y son pisos con vistas excepcionales con piscina Se podrá cobrar hasta un quince por ciento más las viviendas nuevas no tendrán ninguna limitación durante tres años y las que ya están alquiladas a un precio superior lo podrán mantener además quedan fuera del precio limitado conceptos como el IBI o los gastos de comunidad que también pueden asumir los inquilinos la regulación de los alquileres provocó en plena campaña un encontronazo entre Esquerra Republicana Junts per Cataluña hace unos días pero hoy el Gobierno se ha esforzado en asegurar que en el Gobierno no hay ninguna fractura

Voz 1018 33:52 gracias Mónica es martes veintiuno de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes

Voz 0861 33:55 les hablamos del constitucional y de Miquel Iceta Antoni si el tribunal admite al tramite el recurso presentado por Iceta después de que los independentistas paralizaran su designación como senador por el Parlament no obstante esto no suspende el resultado de la votación en la Cámara catalana

Voz 1018 34:09 la OCDE avisa en su último informe rebajas

Voz 0861 34:11 sus previsiones de crecimiento a nivel global por la guerra comercial entre Estados Unidos y China mantiene su previsión para España gracias entre otras cosas a la subida del Salario Mínimo a la mejora del empleo Nadia Calviño ministra de Economía en funciones

Voz 1913 34:25 en prohiben Cruz es pincharon el crecimiento del empleo ha sido muy robusto en España con un incremento anual del tres por ciento este es un elemento clave porque está vinculado directamente con los ingresos disponibles en el hogar ICO en el consumo interno que nadie se quede atrás prorroga el Gobierno

Voz 0861 34:41 Estados Unidos da tres meses de plazo para que las prohibiciones que van a afectar a Juan Wei entren en vigor decisión que ha dado calma a los mercados que están en verde

Voz 1018 34:49 campaña en un colegio lo estaba contando a la ACB mucho

Voz 0861 34:51 es una profesora de un colegio concertado de Cieza cuyo director es candidato a la alcaldía por el PP y tío de Teodoro García Egea pide en clase a sus alumnos que digan a sus padres que le voten

Voz 8 35:05 izquierda al todo no quiere prohibir quiero que transmita es que Manolo

Voz 0861 35:09 se presenta dice la profesora en huelga en la enseñanza infantil decenas de miles de trabajadoras de la educación infantil la que va de cero a tres años la secundan hoy para denunciar su situación laboral

Voz 31 35:18 creamos sonrisas con sueldos de risa al final lo llegan Bosnia mil euros Nicolas Lucie Salario Mínimo Interprofesional y estoy cómodo

Voz 1934 35:24 es el reconocimiento Sagrario

Voz 0861 35:27 detenido en Bélgica la Policía Nacional en cooperación agentes de ese país han arrestado al menor que estaba huido después de que se localizara el cadáver de su madre con signos de violencia la pasada semana en Pal últimos textil la mujer de Pablo Ibar cierra hoy la ronda de testigos en el juicio el jurado va a decidir a partir de ahora si le impone la pena de muerte o cadena perpetua por el triple asesinato del que de nuevo ha sido declarado culpable emergencia climática las principales oenegés ecologistas y organizaciones de lucha contra el cambio climático piden al nuevo Gobierno que declare este tipo de emergencia a nuestro país Mario Rodríguez Greenpeace

Voz 15 35:56 hemos batido todos los récords de de emisiones

Voz 32 35:58 CO2 eh hemos bate todos los récords de temperaturas la Aemet está diciendo que el verano se prolonga cinco semanas esto tener un impacto brutal en sectores económicos como la agricultura el turismo etc

Voz 2 36:11 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 33 36:14 Toñi de este drama es para señoría esta vez su setenta y dos años grande comprado marcas de gran éxito a presidir la mesa de edad a la que corresponde por tercer mes para elegir las presidencias las cuatro vicepresidencias despierta día del Congreso de los Diputados en la sesión constitutiva de la Cámara iniciado a las diez de la mañana reciban nuestra felicitación por el peor la solvencia y la contención impecables con las que ha cumplido su primera función institucional la sesión traería peligros bandos pero ha prevalecido la actitud de dignidad y el respeto a las normas que a todos obligan de la que las señorías que acabamos de elegir para que nos representen deben ofrecer el primer ejemplo

Voz 1018 37:08 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina o la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y el adiós al que fue uno de los grandes mitos de la Fórmula uno que a punto estuvo hayan el año mil novecientos setenta y seis de perder la vida en una pista en Alemania Niki Lauda tres veces campeón del mundo Jorge Sobral

Voz 0861 37:25 una leyenda del motor se ha ido Niki Lauda triple campeón como decías en los años setenta y ochenta de Fórmula uno considerado uno de los mejores pilotos de la historia marcó una época subida se llevó a la gran batalla con el accidente que sufrió en el setenta

Voz 34 37:36 sí sí que casi le cuesta la vida Lauda Se requieren el ochenta y cinco siempre ha seguido ligado al mundo del motor como empresario además de fundar tres aerolíneas en los últimos años el austriaco se marcha

Voz 1018 37:45 setenta años comenzamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó a lo largo de la tarde

Voz 0978 37:50 por tormentas en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo lo harán en el interior de Castellón Valencia y Alicante también de Murcia y Almería así como en Teruel especialmente al sur o al este de Guadalajara Cuenca y Albacete tormentas también en los Pirineos y zonas próximas algunas pueden descargar con mucha intensidad pero durante poco rato en general afectando pocas poblaciones alguna tormenta más aislada en la cordillera cantábrica mucho sol en el resto del país con temperaturas de media un par de grados más altas que ayer

Voz 8 38:23 pero llega donde nadie más llega mutua pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 35 38:30 en veinte a la mutua te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 8 38:40 he venido a dos condiciones el Mutua punto es

Voz 25 38:43 de dices Bye bye a tu pueblo

Voz 8 38:46 para decir Hello Dolly

Voz 25 38:49 si se quiere

Voz 8 38:52 sentí piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones punto es o llama novecientos ochenta ayuda veintidós ochenta y dos y siente Teddy bus porque no guste

Voz 2 39:05 el Club Carrefour ahora te permite ahorrar disfrutar de beneficios exclusivos en toda nuestra por ejemplo acumulen ahorro el uno por ciento de tus compras en alimentación productos frescos mucho más ya en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Express y Carrefour contó en Carrefour

Voz 36 39:22 por aburrido de tus gafas es hora de cambiar reanuda este con General Óptica ahora tienes todas las gafas graduadas con un treinta por ciento de descuento disputas las gafas de sol también con un treinta por ciento Fassi es el plan renove ven estrene vestido al mejor precio renueva de genera Óptica

Voz 1 39:43 dirá agreste en primavera se les con gafas de su antigua recoges el paraguas y solía este te queda una cara de igual que cuando veces a la varita de la cita en el coche que prefiera que el genio Reguero por eso Midas te concedemos tres deseos aceite filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta veintinueve pide cita en Midas punto es y deseos concedidos

Voz 13 40:04 catorce de marzo

Voz 1 40:07 bueno

Voz 4 40:08 días por favor que ocupen los escaños John en virtud de lo dispuesto en el artículo segundo del reglamento del Congreso

Voz 1787 40:19 total la mesa de edad he dado con la voz de Agustín la ronda ordenó diputado socialista número dos al cómo

Voz 1018 40:26 preso por Burgos setenta y tres años médico internista jubilado que por estas cosas de la vida se ha estrenado hoy como diputado y el que tiene más años ha presidido la Mesa de Edad de esta primera sesión de la nueva legislatura que ha terminado hace unos instantes vamos a volver por tanto en directo a la Cámara Baja José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 40:44 buenas tardes José Antonio Óscar García qué tal bueno

Voz 1018 40:46 la vieja vamos a empezar por lo último vamos a contar lo que ha pasado esta mañana pero lo primero que queremos es que nos amplía es que ha pasado al final porque ha habido bastante tensión no

Voz 1108 40:54 sí Meritxell Batet como decías ha levantado la sesión poco después de las dos y media de la tarde tras dirigir unas breves palabras a sus señorías pese a que su primera intervención minutos antes como presidenta había sido replicar Albert Rivera que a su vez había protestado formalmente por la fórmula que han ido empleando en este caso los políticos independentistas Batet ha defendido el consenso en esa intervención como instrumento del pueblo en el Congreso

Voz 1934 41:19 sólo cuando el Congreso habla con voz unánime deberíamos decir aún con cautela que expresa la voluntad del pueblo de todo el pueblo sólo cuando habla desde un amplio consenso podemos afirmar que nos acercamos a esa aspiración

Voz 1108 41:36 Sánchez Rulli Turull a diferencia de Junquera no han aplaudido este discurso de Batet aunque sea levantado de sus escaños yunquera Si ahora hay el resto de presos políticos permanecen ahora mismo en el hemiciclo despidiéndose de los diputados que han ido saliendo poco a poco

Voz 1018 41:53 bueno pues previamente Óscar pudimos ver algunas de las instantáneas que define la jornada la presencia en el hemiciclo de esos cuatro diputados independentistas procesados por el Supremo la incorporación de Vox fueron los más madrugadores para coger sitio casualmente detrás de los escaños del Gobierno

Voz 1645 42:09 si las primeras fotos de la mañana José Antonio se estaban produciendo de forma simultánea

Voz 1018 42:13 una en el exterior del Congreso

Voz 1645 42:15 donde han llegado como estaba previsto en furgones policiales los diputados catalanes en prisión Junqueras Rull Turull Sánchez y otra fotografía en el interior de la CAM ahora en el hemiciclo donde los diputados de Vox han comenzado a entrar a eso de las ocho de la mañana para coger sitio porque hoy no había orden han sentado justo encima de la bancada del Gobierno de forma que Santiago Abascal estaba en el escaño inmediatamente superior a Sánchez quién cuando ha entrado Le ha estrechado la mano a él y a los otros diputados de Vox las diez menos pocos minutos entran los diputados presos en el hemiciclo

Voz 37 42:47 recibidos con aplausos pero también una denuncia otro gritos de fuera fuera Viguera se ha pasado la mayor parte del tiempo hablando con Rufián Sánchez el run run con sus teléfonos móviles

Voz 2 42:58 algo amenizan las votaciones momento en el que han comenzado

Voz 1645 43:01 producirse los primeros saludos Sánchez con Junquera se han estrechado la mano de forma un tanto fría Turull Rull también han saludado a Inés Arrimadas la secretaria de la Mesa de edad Marta Rosique vestía una camiseta con el lema Acción Antifascista Países Catalanes dos diputados del PSOE también llevaban otras camisetas con gais per el símbolo ahora de la lucha el FBI y que Vox uso en UME la pasa

Voz 1018 43:21 la campaña mosto quedarnos en una de esas instantáneas ese apretón de manos entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras parece que deja algo más de contenido político han mantenido una breve conversación con el compromiso de hablar Inma Carretero

Voz 0806 43:33 sí ha sido menos de un minuto en el escaño de Pedro Sánchez el presidente estaba asentado no sea levantado Junqueras de pie en el pasillo escoltado por Gabriel Rufián nos confirman fuentes socialistas que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya le ha dicho al jefe del Ejecutivo tenemos que hablar y Pedro Sánchez le ha respondido que sí que hay que hablar pero dentro de la constitución de la ley eso es lo que nos cuentan en el PSOE así que mantiene el presidente su mano tendida y esa es la razón por la que ha explicado esta mañana en la reunión de los grupos socialistas que ha propuesto a Meritxell Batet y Manuel Cruz para presidir las Cámaras por su vocación ha dicho inquebrantable de día

Voz 1018 44:09 por esa tarde estaba prevista la primera reunión de la nueva Mesa del Congreso que deberá afrontar una decisión complicada desde el punto de vista político si suspende o no la condición de parlamentarios de los procesados del independentismo Patiño

Voz 1108 44:21 a la espera de que se convoque esa primera mesa tanto PP y Ciudadanos exigen mediante sendos escritos que se suspenda a los políticos en prisión preventiva como se señala en el artículo veintiuno punto dos del Reglamento del Congreso desde Unidas Podemos Se da a entender que no votarán en contra de la ley pero su portavoz Irene Montero exige las mínimas garantías

Voz 38 44:40 estas personas están aquí porque les han elegido a sus ciudadanos

Voz 1434 44:43 ciudadanos y las ciudadanas igual que lo estoy yo que esas

Voz 38 44:46 a base de la democracia y por tanto que hay que ser garantista con los derechos de las personas

Voz 1108 44:50 ese pedirá por tanto José Antonio un informe a los letrados del Congreso y la decisión de suspensión sea adoptara en una nueva reunión de la mesa

Voz 1018 44:57 Pérez sí a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy la vicepresidenta De en funciones Carmen Calvo y los líderes de Podemos PP y Ciudadanos se pronunciaron sobre la permanencia o no de Yunquera Rull Turull Jordi Sanchez

Voz 1434 45:08 la suspensión es obvia evidente en el Reglamento del Congreso de los Diputados está claramente ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que están en una situación en la que no pueden ejercer

Voz 8 45:22 de opiniones que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo pedir a mí vicepresidenta ya a mi secretario en la Mesa que no cumplan