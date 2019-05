Hora 14 (22/05/2019)

Voz 1 00:00 a las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:21 muy buenas tardes la posible suspensión de la actividad parlamentaria de los dirigentes independentistas encarcelados por decisión de la justicia dependerá de los informes jurídicos que mañana a mediodía evaluará la Mesa del Congreso convocada ya formalmente por su presidenta Meritxell Batet

Voz 1544 00:35 pueden ahí entiendo que la la función jurisdiccional pertenece en exclusiva al al poder judicial y que es el competente por tanto para para enjuiciar esas conductas Si determinar las consecuencias de esas de esas conductas y eso es lo que ha hecho la presidencia la presidencia por supuesto no ha tomado ninguna decisión sobre el fondo de la cuestión

Voz 1018 00:58 Mater está compareciendo en rueda de prensa a esta hora en la Cámara Baja sea dirigido además por escrito al presidente del Consejo del Poder Judicial para que sea el Supremo el que aclare si la inhabilitación es automática o precisa de una decisión política y la Fiscalía pide al alto tribunal que tome la iniciativa Alberto Pozas

Voz 0055 01:14 Meritxell Batet se ha dirigido al tribunal del proceso a través del presidente del Poder Judicial de Carlos Lesmes pidiendo un informe es en los diputados presos Junqueras Rull Turull Sánchez tienen que ser suspendidos por la Cámara Rossi ya están suspendidos automáticamente porque como ya sucedió hace meses con los diputados del Parlament imputados en esta causa ya cumplen los dos requisitos que exige la ley de Enjuiciamiento Criminal procesados en firme por rebelión en prisión provisional una opción que comparte la Fiscalía todos por tanto quieren conocer la opinión del Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo José Antonio creen que está todo bastante claro que lo que hay que hacer esta claro y escrito en el artículo veintiuno del reglamento del Congreso

Voz 1018 01:46 diputado subes a partir de las doce y media hablaremos como el portavoz de Jueces para la Democracia para que no sacar este enredo entre lo político y lo jurídico y el Partido Popular por su parte duda de la legalidad de las fórmulas de eh juramento de los indígenas

Voz 2 01:58 estás vamos a analizar si la figura del perjurio que está presente en otros dos jurídicos es decir jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad es constitutivo de algún reproche penal

Voz 1018 02:14 su líder Abascal dice que ayer no hubo pateó

Voz 3 02:17 pero nosotros no hicimos ruido ni haremos ruido cuando algo no nos gusta ayer lo que hicimos fue protesta porque no estaba acatando la Constitución porque estaba atacando la Constitución porque se está insultando a todos los españoles que estaban en el Congreso tomándonos el pelo unos diputados que están siendo juzgados precisamente por atacar la soberanía nacional

Voz 0521 02:37 pero si algo va a quedar para el recuerdo de este martes es la noticia de la triste de de

Voz 1018 02:41 la aparición de una persona muy popular muy querida

Voz 0521 02:43 me puse a ETA yo les digo a mi gente digo oye pero vamos a ver por primera vez lo que nos preguntamos lo que afirmamos es que hay vida antes de la muerte porque hasta ahora con treinta años de esperanza de vida a la gente sólo podía pensar en si había vida después de la muerte

Voz 1018 03:02 entre otras reflexiones sabias también llegó a decir y escribir que a más jefes menos felicidad divulgador científico humanista tuvo tiempo para ser ministro sólo durante unos meses en tiempos de Adolfo Suárez son incesantes los mensajes les recuerdo alguno tan emotivo como el de Andreu Buenafuente activados por diga haremos señoras de Catalunya decía anécdota con personajes extraordinarios que sin pretenderlo captan la atención capacidad de divulgar temas tan complejos como los científico y cero de esta forma bueno yo eso no lo había visto nunca y además vuelve el Brexit qué le vamos a hacer Theresa May en el parlamento de Londres un nuevo

Voz 0202 03:37 de de la IV de retirada permitirá esta Cámara tomar una decisión sobre un segundo referéndum que sigo pensando que no es el camino que debe seguir este país deberíamos desarrollar lo que salió del primero antes de sugerir

Voz 4 03:48 nada relacionado con el segundo no

Voz 1018 03:51 la OIT acaba de hacer público un informe sobre la importancia de la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las grandes empresas Rafa Bernardo

Voz 1762 03:59 el análisis de trece mil encuestas realizadas a compañías de setenta países muestra que la mayoría de empresas considera que la diversidad de género en la dirección mejora los resultados empresariales entre las que practican esta diversidad un setenta y cuatro por ciento reportó una mejora en sus beneficios entre el cinco y el XXV porción

Voz 0055 04:12 a pesar de ello todavía un sesenta por ciento de cómo

Voz 1762 04:15 Cañas no alcanzan a tener un treinta por ciento de mujeres en su dirección la OIT urge a transformar esta realidad con medidas para combatir los sesgos en materia de

Voz 1552 04:22 exactamente promoción

Voz 0202 04:26 una última hora tres mujeres han muerto cuando intentaban abandonar Marruecos en una patera según la ONG Caminando Fronteras los otros sesenta y nueve ocupantes de la embarcación según esta ONG han sido interceptados por las

Voz 0325 04:37 Marina Real Marroquí un juzgado de Madrid abre un nuevo juicio oral contra Rodrigo Rato esta vez por contratos de publicidad firmados con Bankia hay que según el juez suponen un delito de corrupción entre particulares anticorrupción pide para el ex vicepresidente del Gobierno cuatro años de prisión

Voz 0202 04:51 jurado de Florida debe decidir hoy si condena a muerte hubo a prisión de por vida a Pablo Ibar por un triple asesinato cometido hace veinticinco

Voz 5 04:57 coño si del que el español se sigue declarando inocente

Voz 0325 05:02 lleva entre comunidades autónomas se ha reducido en los últimos veinte años según un estudio de la Fundación y de ideas que sí reconoce cierto retroceso entre los repetidores menores de doce

Voz 0202 05:10 años la novelista ensayista y poeta Siri Just Bet ha sido galardonada con el Princesa de Asturias de las Letras según el jurado su obra es una de las más ambiciosas del panorama actual duró veinticinco siempre es compleja

Voz 1804 05:26 todos los problemas humanos multi variables fíjate incide sobrevive B vuelve a incidir sobre cada noche le damos la vuelta al día en la cara Hora veinticinco otra forma de aplicar la realidad con antes

Voz 0521 05:42 dos y casi seis minutos

Voz 0244 05:50 buenas tardes la Fiscalía exculpa Alberto Ruiz Gallardón en el caso Lezo pero considera que hay indicios de delito en la actuación de dos de sus hombres fuertes en Madrid Juan Bravo Pedro Calvo Gallardón que hace un año tuvo que declarar como imputado por la compra presuntamente fraudulenta de NASA Céline para la Fiscalía considera en cambio que podría haber delito en la actuación de Bravo y Calvo porque sabían que la compra de la empresa colombianas iba a hacer a través de una sociedad que estaba en un paraíso fiscal faltan cuatro días para las elecciones y Ángel Gabilondo apela de nuevo al consenso

Voz 1804 06:27 pero tenemos que sustituir la tendencia la inestabilidad y al bloqueo por la cultura del acuerdo del Pacto

Voz 0244 06:37 siempre he dicho que los bloques bloquean pero los bloques permanecen Ayuso y Aguado advierten del peligro de que la izquierda gobierna en Madrid los candidatos del PP y Ciudadanos han presentado hoy sus medidas en educación en el caso de Ayuso en predicho y ha defendido que la educación especial es un derecho que tienen todas las familias madrileñas voy a defenderla como voy a defender también la concertada y la pública y la privada porque todas las familias en la Comunidad de Madrid han de tener el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos

Voz 0978 07:07 medidas para mejorar la atención temprana en niños con necesidades especiales en el caso de Ignacio Aguado me comprometo a eliminar esas dos mil peticiones que existen a día de hoy que todavía no están siendo atendidas aumentando esas plazas que existen actualmente en la Comunidad de Madrid también dotando de mayor agilidad al COI que es el organismo que asigna esas plazas y permita la familia poder llevar a sus hijos a este tipo de centros como cómodo o Madrid

Voz 0244 07:32 saben Serra candidata de Unidas Podemos se acaba de reunir con afectados por la venta de viviendas del Ivima

Voz 7 07:38 hay que revertir ese proceso hay que recuperar esas viviendas no puede ser que las viviendas públicas de protección social sean vendidas por regaladas a los fondos buitre y lo que necesitamos es abrir un procedimiento judicial por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 8 07:53 bien si es que llegamos a a él para revertir ese proceso

Voz 0244 07:58 hemos PSOE Más Madrid han acudido a la cita a la que asociaciones de vecinos y de afectados habían convocado hoy a todos los partidos un compromiso para impulsar una ley del juego que Partido Popular y Ciudadanos no han firmado

Voz 9 08:10 trecho yo llevo seis años en asociación el mayor problema es la gente tan joven ente recibimos recibimos a chavales de dieciocho años dieciséis con deudas piso de todo y centrado más en juegos on line en casas de apuestas deportivas cerca de institutos es lo que se trata de intentar evitar aquí

Voz 0244 08:30 más noticias ahora en titulares con Enrique García hay Sonia Palop

Voz 1258 08:33 los maquinistas de Metro han aprobado nuevos paros para denunciar la crisis del amianto este próximo viernes hoy los paros de veinticuatro horas afectan a las líneas cuatro ocho once y Metro Ligero además el hijo del primer trabajador que murió a causa a causa de un cáncer provocado por la exposición a esta material ha demandado a la compañía hay exige una indemnización esta mañana se ha producido un pequeño incendio en un edificio en obras del Hospital Gregorio Marañón que ha obligado

Voz 0244 08:56 a desalojar el pabellón administrativo la zona asistencial

Voz 1258 08:58 no se ha visto afectada en ningún momento y apenas ha habido que lamentar daños material

Voz 0202 09:02 la Justicia desestima la querella interpuesta

Voz 1258 09:04 Izquierda Unida Contra Begoña Villacís por la sociedad que la candidata de Ciudadanos tenía con su marido el juzgado respalda así la versión de Villacís que asegura que cesó como administradora de la sociedad en el año dos mil once contra esta decisión aún cabe recurso de reforma y apelación al once acabó con la democracia en los centros educativos eso aseguran directores de institutos y colegios madrileños reunidos por la FAPA Giner de los Ríos que han hecho balance de la última legislatura en materia de educación acusan también al PP de discriminar a los centros críticos con la política regional en deportes baloncesto el Real Madrid venció ayer ochenta y tres setenta y siete al Valencia Basket con este triunfo los blancos suman su novena victoria consecutiva en Liga y mantienen el líder

Voz 0244 09:41 vamos a conocer cómo están las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 10 09:46 buenas tardes en complicaciones hasta ahora en gran parte de la red vial de la comunidad tan sólo hay incidencias a destacar en la ronda de circunvalación M cincuenta circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Boadilla del Monte en dirección a la A6 en el resto de la red vial de la comunidad tanto los accesos a la capital de entrada de salida como en la M40 se circula sin problema

Voz 0244 10:08 el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada banderas hola hola

Voz 5 10:12 la pues hasta ahora no tenemos ningún incidente en particular pero sí una intensidad más alta en el entorno de la plaza de Gregorio Marañón muy cerquita entra mucho tráfico procedente de la carretera de Barcelona por la vendida a dar médica casi que el tráfico es muy intenso asimismo en el posterior Movimiento por la calle de Serrano hasta cruzar Goya la calle de Alcalá llama mucha atención a su paso por la plaza de toros en ambos sentidos con táctico muy muy intenso no olviden el capítulo de de pavimentación de las calles continúa hoy trabajan calles importantes para el tráfico Bravo Murillo a venido parten tales Arturo Soria hiciese mueven desde la M seiscientos doce las avenidas de los monasterios de El Escorial de Silos

Voz 0244 10:54 veinticuatro grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:59 entre hoy y mañana vamos a alcanzar las temperaturas más altas de esta semana que quedará muy lejos de los valores tan extremos de hace solo siete días al sol esta tarde va a hacer un poco de calor máximas de más de veinticinco grados en toda la Comunidad de Madrid cerca de los treinta al sur en poblaciones cercanas a los ríos Tajo Tajuña un poco de viento durante la tarde algunos nubarrones en la sierra pero de momento poco activos algún chubasco muy aislado mañana temperaturas parecidas todavía con algo de fresco durante la noche a lo largo de la tarde de mañana en la sierra las nubes van a crecer con más fuerza tendremos algunas tormenta

Voz 0244 11:34 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina iré Noema Valido y la producción de Enrique García

Voz 13 13:08 Cristina Machado hace casi un año en junio

Voz 1434 13:10 de dos mil dieciocho el ex ministro ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex alcalde de la capital Alberto Ruiz-Gallardón un peso pesado del PP durante muchos años declaraba en la Audiencia Nacional como imputado en el caso y a una pieza separada del caso Lezo

Voz 14 13:25 esto prueba alguna comisión como consecuencia de esta operación señor Ruiz Gallardón somos veintidós años sirvió pública nunca he cobrado ninguna comisión y entiendo que los siglo fiscal está obligado a esa pregunta pero créame que regule lo salte si se desvió dinero público de esta operación por supuesto que nos hubiese tenido noticia puesto Luis denunció

Voz 1434 13:45 Gallardón había presidido el Consejo de Gobierno en el que en dos mil uno se autorizó la compra de la empresa colombiana Inalsa por parte del Canal de Isabel Segunda con un sobrecoste que puede llegar según la investigación a los treinta y cinco millones de dólares ahora la Fiscalía pide que se levante su imputación porque no han encontrado indicios claros de que ese Consejo de Gobierno supiera que esa compras iba a hacer a través de una sociedad interpuesta Gallardón se libra también Manuel Cobo pero no dos de los que entonces eran hombres fuertes de aquel Gobierno Pedro Calvo Juan Bravo lea considera que sí conocían los detalles de la operación de compraventa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 14:21 tardó en exculpado por qué no ha podido demostrarse que supiera de las múltiples irregularidades para la adquisición de la colombiana en dos mil uno por la que se pagó un sobreprecio de hasta treinta y cinco millones de dólares a cargo del erario público Anticorrupción salva la mayor parte del Consejo de Gobierno de Gallardón por este motivo excepto a tres hombres clave su exconsejero de Hacienda ya ex presidente de Adif Juan Bravo yen ex presidente del canal Pedro Calvo así como Arturo Canalda Para la Fiscalía los tres tuvieron un papel esencial en la operación de compra de Inalsa a través de un paraíso fiscal sí conocían todos los detalles que no comunicar por los internacionales que quieran venir a nuestra Comunidad a estudiar y a formarse

Voz 1258 15:04 el bilingüismo también se extiende la enseñanza del inglés

Voz 15 15:07 es comenzara en el tramo de tres a seis años Isère

Voz 1258 15:10 a los idiomas en la formación profesional

Voz 1434 15:12 hasta un centro de atención temprana niños con necesidades especiales se ha marchado el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado se compromete a acabar con la lista de espera en la que actualmente hay casi dos mil niños para ser atendidos en este tipo de centros en su caso es clave que se les atienda cuanto antes de eso depende en buena parte su foto Sonia Paloma

Voz 1915 15:30 ahora hay solo treinta y seis centros concertados en toda la comunidad lo que obliga a muchas familias que se quedan sin plaza pagar de su propio bolsillo la atención a sus hijos con autismo parálisis cerebral síndrome de Down como es el caso del centro que ha visitado esta mañana el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid actualmente hay cerca de dos mil niños de entre cero y seis años que no están siendo atendidos con lo que eso significa para su desarrollo e Ignacio Aguado quiere acabar con las listas de espera aumentando las plazas reforzando el organismo que se encarga de asignar las y que ahora está saturado el presupuesto para

Voz 0771 16:00 la medida según sus cálculos nueve millones de euros millones de euros eh de un presupuesto de la Comunidad de Madrid de más de veinte mil millones de euros que no solamente va a permitir acabar con esta lista de espera sino que además desde el punto de vista la administración además estoy seguro que va a generar muchos ahorros en el futuro los niños que necesitan atención especial cuanto antes la reciban pues seguramente en un futuro necesitarán menos atención menos inversión por parte de la Administración

Voz 1434 16:29 sobre la escolarización de estos menores Aguado apuesta

Voz 1915 16:31 por la libertad de elección entre centros ordinarios con apoyo o centros especiales para que sean las familias en último término las que decía

Voz 1434 16:38 aquí de vuelta a la izquierda la candidata de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pies ha reunido hace unos minutos con afectados por la venta de viviendas del Ivima dice Isabel Serra que si el asunto no se resuelve por la vía judicial no descartan ya lo anunció recurrir incluso a la expropiación Carolina Gómez cuéntanos

Voz 1751 16:55 son casi tres mil afectados gente que accedió a una vivienda del Ivima en régimen de alquiler social esa vivienda Se vendió después a fondos de inversión principalmente a Goldman Sachs que ha multiplicado el precio del alquiler en algunos casos y en otros pues les obliga a comprar esas viviendas muchos de ellos no pueden hacer frente a los pagos mucho menos a comprar esa casa y están sufriendo procesos de de eso

Voz 16 17:13 es que le queda de de setecientos euros no me quedó una miseria no me queda ni para para darnos luz que tengo que donde esos que pagar este mes

Voz 4 17:22 las condiciones

Voz 1179 17:23 exige son

Voz 4 17:30 estoy en casa de mi hermana de momento estoy en casa de mi hermana iba a solicitar un piso de especial necesidad pero me han indicada en el Ivima que el año pasado solamente concedieron veinticuatro pisos para quince mil y pico solicito

Voz 1751 17:46 los vecinos han reunido ya con el Partido Socialista de conciudadanos en estos momentos mantienen un encuentro con Isabel

Voz 7 17:51 hay que recuperar esas viviendas no puede ser que las viviendas públicas de protección social sean vendidas o regaladas a los fondos buitre y lo que necesitamos es abrir un procedimiento judicial por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 8 18:05 la revertir ese proceso no la cantidad

Voz 1751 18:07 Dady Unidas Podemos plantea la expropiación de esas viviendas en manos de grandes fondos de inversión en el caso de que fracase la vía judicial

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 20:34 apuesta por tu barrio así se llama la campaña que hoy será dado a conocer y que reclama medidas urgentes en materia de locales de juego y de apuestas unas medidas que han sido elaboradas por más de una decena de entidades sociales su objetivo es conseguir un compromiso de los políticos para que después de las elecciones del domingo impulsen como proposición de ley en cuanto sea posible en la nueva legislatura una ley integral del juego en la Comunidad de Madrid estaban invitadas todas las formaciones pero a la firma sólo se han presentado tres PSOE Podemos Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0887 21:06 en su día se movilizaron contra el fallido Eurovegas pero dicen parece que este terminó implosión doy dispersando se dando como resultado el aumento de hasta un ciento cuarenta por ciento de los locales de Juego y Apuestas en la ciudad de Madrid unos locales que aseguran se han implantado además en los distritos con menor renta distritos como el de Puente de Vallecas Usera Villaverde el resultado es el aumento de casos de adicción al juego entre los más jóvenes Juanes ludópata lleva seis años tratándose en una asociación

Voz 16 21:35 el el baremo ahora están entre dieciséis veinticinco años es lo que más ha estamos recibiendo en nuestras sociedades no hay ninguna regulación no hay ninguna persona que te pida el DNI excepcionalmente en bingos y casinos sí pero en salas de la apuesta de barrio y es lo que más está abriendo es es nuestra mayor demanda

Voz 0887 21:50 por ello reclama más inspecciones también que se establezca una distancia mínima de mil metros entre establecimientos de juego ya puestas o que éstos no puedan estar a menos de quinientos metros de un centro educativo PSOE Unidas Podemos y más Madrid se han comprometido a elaborar en la próxima legislatura una ley integral del juego en la Comunidad quienes no han suscrito el documento no han ido al acto pese a estar invitados

Voz 1552 22:12 han sido Partido Popular Ciudadanos

Voz 1434 22:14 tres de instituto sigue colegios madrileños aseguran que la Lomce acabó con la democracia en los centros educativos y acusan al Gobierno regional del PP de discriminar a los centros que son críticos con las políticas madrileñas sobre educación así de claros han sido en un un encuentro entre directores críticos con las políticas del PP que ha organizado la FAPA Giner de los Ríos Laura Gutiérrez

Voz 1258 22:35 son críticos con el sistema educativo en Madrid

Voz 23 22:37 decidido alzar la voz presión es tender

Voz 24 22:40 el propio elevadas no poder atender alumnos de necesidades presiones que profesorado tenga veinte horas de trabajo que los deja exhausto

Voz 0978 22:48 ese Rafael Fontán director de un instituto de legal

Voz 23 22:50 les Miguel Ángel Pinilla dirige un colegio de Alcorcón ambos lamentan que los centros educativos función en en Madrid con imposición autoritaria

Voz 25 22:58 a babor la democracia brilla por ausencia la Lomce a los directores los da supuestamente una capacidad de definición en las cuales los

Voz 23 23:07 consejos escolares han perdido su capacidad de decisión de la Lomce acabó con la democracia en los que están supeditados a una dirección a la que se invita al autoritarismo Eden anuncian que el Gobierno del PP premia a unos centros y castiga otros

Voz 24 23:24 pero que hay en general una consigna a la Comunidad de Madrid para atender mejor a los centros que sea vienen a a entrar en el sistema de currículos específicos no deportivos tecnológicos bilingües mía

Voz 0325 23:40 considerarnos centros de segunda los centros que somos centros de barrio

Voz 1552 23:43 los de estos directores han sido expedientados por la comunidad por plantar cara a las políticas del PP

Voz 1434 23:49 así llegamos a las dos de la tarde y veintinueve minutos

Voz 26 23:53 en Hora catorce

Voz 1915 23:57 Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes el Atlético de Madrid perdió ayer dos uno en el amistoso contra el Beitar dejen de Jerusalén en el que fuera el último partido de Griezmann el punto negativo de este encuentro fue la lesión de Diego Costa el delantero volvió a jugar con el equipo cuarenta y cinco días después y se retiró lesionado tras una entrada en las pruebas confirmadas es ése ha confirmado que sufre un esguince de alto grado con el tobillo izquierdo ha descartado una afectación ósea en la articulación en baloncesto el Real Madrid venció ochenta y tres setenta y siete al Valencia Basket con este triunfo los blancos suman su novena victoria consecutiva en Liga y mantiene el liderato

Voz 0244 24:30 a Sofía así terminamos tenemos veinticuatro grados ahora mismo en el centro de la capital y todavía pueden subir más las temperaturas la previsión anunciaba para hoy máximas que van a rozar los treinta grados nosotros les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid como les hemos comentado ya hoy en nuestra ronda con todos los candidatos a las acciones del domingo vamos a hablar con el aspirante del PSOE a la Comunidad de Madrid con Ángel Gabilondo a partir de las siete y veinte hasta luego

dos de la tarde una y media en Canarias

José Antonio Marcos

Voz 13 25:18 que faltan los Oriol lució en mental la ironía el sarcasmo de Eduard Punset para los tiempos de convulsión política que se Senegal

Voz 1018 25:25 han el y humanista divulgador científico que tuvo tiempo sólo durante unos meses para ser ministro con Adolfo Suárez ministro para Europa cuando España todavía no formaba parte la Unión Europea ha fallecido hoy en Barcelona iba a ser difícil encontrar alguien con su perfil humano y social capaz de cubrir su hueco porque sigue el calentón que empezó ayer con el primer pleno del congreso de la nueva legislatura Pablo Casado de nuevo contra el Gobierno

Voz 2 25:48 que lo que ayer vimos es la ocultación de una estrategia

Voz 0055 25:52 premeditada por parte de Pedro Sánchez

Voz 2 25:55 señor Junquera que acaba conduciendo a los indultos esto es verde y con asas quedaron está feliz con su foto preocupado por sí

Voz 1018 26:03 al final los de Vox acaban en el gallinero

Voz 3 26:05 hay incluso quienes dicen que nos van a castigar con enviarnos al gallinero porque ayer nos pusimos de las primeras filas no pensábamos que nos iban a dar un buen puesto en ningún caso no con otros nazarí

Voz 1018 26:14 Jazz nueva advertencia a Pedro Sánchez no le va a dejar gobernar gratis total

Voz 1581 26:18 qué va a valer para el Estado tiene que valer también para los ayuntamientos Se acabaron las épocas del ordeno y mando Se acabaron las épocas de las mayorías absolutas la época de los cheques en blanco si usted quiere gobernar usted tiene que negociar usted tiene que transigir

Voz 1018 26:34 sí a todo lo anterior asumen el enredo sobre quién cómo cuándo se debe tomar la decisión de inhabilitar a los parlamentarios procesados por el Supremo mañana los subirá la Mesa de la Cámara porque todo va a estar condicionado según ha dicho su presidenta a los dictámenes jurídicos pedidos fundamentalmente el del Supremo

Voz 1544 26:51 yo entiendo que la función jurisdiccional pertenece en exclusiva al al poder judicial que es el competente por tanto para para enjuiciar esas conductas Si determinar las consecuencias de esas de esas conductas y eso es lo que ha hecho la presidencia la presidencia por supuesto no ha tomado ninguna decisión sobre el fondo de la cuestión Okur

Voz 1018 27:16 miércoles veintidós de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes esas redes al vamos Antonio de la presencia de mujeres en los órganos de gobierno de las grandes empresas y un informe de la Organización Internacional del

Voz 0325 27:26 trabajo que analiza empresas de setenta países ha llegado a la conclusión de que la igualdad de género la alta dirección redunda en una mejora de los beneficios las que cumplen con ese equidad los incrementan entre un cinco y un veinticinco por ciento el viernes era el día en el que Theresa May va a publicar el proyecto de ley sobre el acuerdo del Brexit para que los diputados lo estudien antes de votarlo en junio abre la puerta a un segundo referéndum del que ella ha intentado marcar distancias en la Cámara de los Comunes

Voz 0202 27:52 luego el debate del acuerdo de retirada permitirá esta Cámara tomar una decisión sobre un segundo referéndum que sigo pensando que no es el camino que debe seguir este país deberíamos desarrollar lo que salió del primero antes de sugerir

Voz 4 28:05 esta relacionado con el segundo

Voz 0325 28:07 la tragedia en el Estrecho tres mujeres han muerto cuando intentaban abandonar Marruecos en una patera según ha alertado la ONG Caminando Fronteras los otros sesenta y nueve ocupantes de esa embarcación han sido interceptados por la Marina Real marroquí al banquillo juzgado de Madrid ordena la apertura de juicio oral contra Rodrigo Rato y otras doce personas por el posible delito de corrupción entre particulares en contratos publicitarios de Bankia la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el ex vicepresidente del Gobierno último negó el jurado decide hoy si Pablo Ibar es condenado a muerte o a cadena perpetua después de ser declarado culpable de un trío el asesinato en EEUU su mujer Tania ha pedido al juez que le dé una nueva oportunidad según ha explicado hoy en

Voz 27 28:44 es una buena faena esta noche cuando intentaba dormir reposado la cabeza sabiendo que defendido la verdad y ojalá que el jurado lo veía de al menos una oportunidad premio

Voz 0325 28:55 literatura feminista la escritora estadounidense Siri has Beta ha ganado el Princesa de Asturias de las Letras novelista ensayista y poeta el jurado ha destacado la perspectiva feminista de su obra cumbre de premios Nobel hoy se reúnen varios ganadores del galardón en España para analizar los efectos del envejecimiento de la población junto a ellos importantes científicos como Valentín Fuster que esta mañana Estado neutral

Voz 28 29:15 nosotros podemos prolongar la vida pero es que es muy fácil de hablar de tecnología exprimió creo que lo que tenemos que hacer es preparar una sociedad en edades mucho más jóvenes para promover la salud

Voz 0325 29:25 será baja definitiva Pau Gasol no estará en el Mundial de China después de que se haya operado de una fractura por estrés en su pie izquierdo

Voz 29 29:32 debido a a la operación en mi lesión pues no no voy

Voz 0689 29:35 el estar viste en este Mundial de China

Voz 29 29:37 Alaa Se se clasifiquen para los Juegos Olímpicos así practiqué hemos para los Juegos Olímpicos el año que viene pueda estar con el equipo

Voz 26 29:45 el telegrama Miguel Ángel Ávila

Voz 30 29:48 José Antonio el telegrama es para Manuel Cruz señor presidente del Senado en la primera entrevista tras su elección de ayer ha dicho que la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución no es

Voz 0887 30:00 recurso arbitrario de libre disposición

Voz 30 30:03 ya que requiere que se den los supuestos de incumplimiento de las obligaciones marcadas por la Constitución o impuestas por otras leyes o que la Generalitat incurra en atentado grave al interés de España también ha opinado que no sería prudente que la gobernabilidad del país descansara sobre los independentistas a quienes habría que ayudar a gestionar la decepción Illes cabalgar el tigre veremos miga

Voz 1018 30:29 Angel Aguilar que mañana lloverá con nosotros Alicia Molina y nada valido la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción y desde Barcelona el recuerdo al gran Eduard Punset con Crisol Tuá

Voz 1552 30:37 decía que para ser feliz era necesario saber cambiar lo demostró trabajando como economista Ministro en la BBC o en el Fondo Monetario internacional en los últimos años lo que más le llenaba era la divulgación científica el bioquímico que fue su mano derecha en redes pero Estupinyá destaca su curiosidad tenía una red escuchando a todo el mundo porque todos podían hacer una reflexión interesante Andreu Buenafuente con quien trabajó subraya que tanto divulga su capacidad de comunicación desde el mundo de la política el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha agradecido que nos hiciera pensar en hiciera mejores también le han recordado

Voz 0325 31:16 el presidente vallisoletano tiempo Ruggero Torrent

Voz 1552 31:19 que destacaba su pasión por la ciencia y la vida sus familiares quieren que sea

Voz 1018 31:23 acuerde su energía por compartir conocimiento

Voz 1552 31:26 con su eterno optimismo pues sometemos pues

Voz 1018 31:28 pero con el tiempo la previsión Jordi carbón o la

Voz 0978 31:31 capturas están subiendo con más facilidad que ayer máximas de veintidós a veintiséis grados en gran parte de la península y los archipiélagos cerca de los treinta en el centro y sur de la península superando los treinta en el Valle del Guadalquivir con muchas horas de sol pero todavía algunos chubascos en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo sobretodo en el Pirineo más oriental en el interior de la Comunidad Valenciana sur de Aragón y al este de Castilla La Mancha chubascos más débiles y aislados en la Cordillera Cantábrica mañana tiempo parecido entre el viernes y el sábado van

Voz 1552 32:01 ahora en las temperaturas con algunas tormentas en el norte

Voz 1018 33:41 no es fácil saber cómo y cuándo se va a decidir sobre la posible suspensión de la condición de parlamentarios de los cinco dirigentes independentistas encarcelados por decisión del Supremo mañana lo va a estudiar la Mesa del Congreso pero es que además la Fiscalía ya ha movido ficha Alberto Pozas buenas tardes pero buenas tardes cree que sea propio tribunal el que ordene a la Mesa de la Cámara la suspensión automática de las funciones parlamentario de los procesados

Voz 0055 34:02 la Fiscalía tiene claro que los cinco ya están suspendidos que salga automático desde que toman posesión porque cumplen los dos requisitos que exige la ley de Enjuiciamiento Criminal están procesados en firme por rebelión y están en prisión provisional el Ministerio Público pide al Supremo que ponga esto en conocimiento inmediato del Congreso y el Senado tal y como pasó hace unos meses cuando el juez el instructor de este caso instó su suspensión entonces como diputado del Parlamento Cataluña

Voz 1018 34:25 o que Supremo tendrá que pronunciarse sobre esta petición de la fiscalía pero es que además en paralelo la presidenta el Congreso ha dirigido al presidente al Consejo del Poder Judicial para que a su vez insta al Supremo a emitir un informe sobre si es necesario que el Parlamento tome una decisión os puede conseguir ya que

Voz 0055 34:39 tú es automático si Meritxell Batet ha contactado con el Tribunal del proceso por medio del presidente del Poder Judicial de Carlos Lesmes pidiendo un informe quiere saber si los cuatro diputados Junquera Rull Turull Sánchez deben ser suspendidos como dice la Fiscalía en aplicación de la ley de Enjuiciamiento criminal en el Supremo José Antonio desde el principio tienen claro que ellos no tienen mucho que decir ya lo decían en un auto de la semana pasada

Voz 1552 35:00 todo está en el artículo veintiuno del Congreso

Voz 0055 35:02 para los jueces que habla de suspender diputados en prisión preventiva contra los que se haya abierto juicio oral como es el caso

Voz 1018 35:08 bueno pues enseguida vamos al Congreso para saber qué ha dicho la presidenta sobre este asunto pero antes Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia buenas tardes a entenderlo porque es complica de Joe el movimiento de la Fiscalía entra dentro de la lógica a pesar de que el Supremo ya ha dicho que este asunto es competencia de la Cámara

Voz 33 35:24 bueno si con tanto sorprendente que la Fiscalía habiendo visto ya el oficio que hace el Tribunal Supremo bueno pues pero siempre este escrito yo creo que tiene una intervención que yo creo que es inoportuna en mi opinión vamos aquí es una cuestión de separación de poderes irán de la misma manera que nadie coincidiría como un del de los diputados pudiera acordar la suspensión de un magistrado no de un integrante del poder judicial en este caso ocurre lo mismo pero en sentido contrario en la autonomía parlamentaria el respeto al Poder Legislativo como un órgano como poder del Estado pues hacen que el Poder Judicial en última instancia lo que haga es tan azerí la decisión a la Mesa del Congreso IS la Mesa del Congreso en la que tendrá que decidir con arreglo a reglamento de la Cámara hilillos informes que pueda recabar tanto de los letrados de la Cámara como del Tribunal Supremo tendrá que tomar en última instancia la decisión de suspender o no a estos diputados

Voz 1018 36:25 dice entregue la Fiscalía ha tomado una decisión quizá en oportuna de está sugiriendo algo

Voz 33 36:29 no yo lo que veo es que en enero lo que le había dicho al principio sí ya el Tribunal Supremo había acordado remitir la decisión a la Mesa del Congreso creo yo acertadamente no entiendo porque este escrito que dirija al tribunal instando las presión automática cuando no parece estar claro por parte de algunos quién es el que tiene que tomar esta

Voz 1018 36:51 la última decisión y el escrito de la presidenta del Congreso al Consejo del Poder Judicial entra dentro de la lógica

Voz 33 36:58 a mí no me parece me parece no me parece descabellado me parece que la decisión si se quiere argumentar en Derecho que es como tiene que ser pues lógicamente no me parece que además el recabar la opinión del Tribunal Supremo junto con los informes de los letrados de la Cámara de parece que tampoco hay esa urgencia in una suspensión inmediata creo que esta decisión como muchas otras decisiones en Derecho exigen su tiempo y exigen bueno pues tener una serie de antecedentes y una serie de informes para acertar en la decisión

Voz 1018 37:32 por agradezco una vez más la compañía aquí en Hora catorce para explicarnos este asunto que no es no es sencillo de entender para los José y un saludo gracias buenas tardes muchas cosas al Congreso decía la presidenta de la Cámara eh que tras su audiencia con el Rey va a mantener conversaciones con los grupos políticos ante de convocar formalmente la reunión de la Mesa ya ha hablado ante los medios para concretar que esa reunión va a ser mañana hay cuáles son los planteamientos digamos técnico jurídicos con los que se piensa mover en este asunto tan tan enrevesado Javier carrera buenas tardes

Voz 0866 37:59 hasta la fecha y hora para esa reunión como dices mañana a las doce y media del mediodía allí asegura Batet los grupos podrán exponer sus posiciones se decidirá entonces si pide no no informes a los letrados de la Cámara en todo caso la nueva presidenta del Congreso reitera que debe ser el Supremo el que aclare qué sucede con los diputados en prisión

Voz 1544 38:19 función jurisdiccional corresponde al poder judicial y por tanto el poder judicial es quién ha determinado hasta ahora siempre en qué en qué situación quedan las personas que están

Voz 16 38:34 en prisión preventiva en este caso la presidencia

Voz 0866 38:36 tomado ninguna decisión insiste Batet que ante las críticas que ya llegan desde grupos como ciudadanos acusando al PSOE de dilatar la situación insiste en que no sólo no se alarga el proceso sino que el escrito remitido supremo es el camino adecuado también se ha referido por cierto la política catalana a la polémica por la forma en que los dirigentes independentistas acataron la Constitución asegura Batet que ayer se aplicó el reglamento y la jurisprudencia del Constitucional aunque abre la puerta José Antonio a establecer un debate solo

Voz 1018 39:03 los límites de la formula gracias al bueno pues teníamos poco lío y resulta que quiere que uno de esos dirigentes encarcelados Jordi Sanchez sea su representante en la ronda de consultas con el Rey Paul rumbo

Voz 1552 39:16 la Agencia Catalana de noticias y ha podido confirmar la SER Jules para Cataluña propone a quien fuera su número uno al Congreso Jordi Sanchez preso en Soto del Real para que forme parte de esta ronda de contactos con el Rey para la investidura del próximo presidente es sin duda una nueva medida de presión al Estado porque ahora lo escuchábamos estamos en pleno debate sobre si Sánchez y el resto de diputados que están siendo juzgados en el Supremo deben o no ser suspendidos de sus funciones como miembros de la Cámara baja aunque para eso hay José Antonio un precedente interesante que demostraría que los interlocutores del Rey no tienen por qué ser diputados en dos mil dieciséis fue Javier Fernández quién se entrevistó con el Rey cuando era presidente de la gestora del PSOE ignora diputado en el Congreso de los Diputados por otro lado a Esquerra Republicana nos confirma que no mandarán a ningún representante como vienen haciendo por otro lado a esta ronda de contactos con el Rey dicen que están muy disconformes por ejemplo con el discurso que hizo el pasado tres de octubre del año dos mil diecisiete

Voz 1018 40:10 pues todo esto va a seguir pesando mucho en los tres días que todavía restan de campaña de cara a las elecciones del domingo

Voz 1804 40:17 dime ser elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve Pedro Sánchez acaba de participar en un mitin en Córdoba junto a Susana Díaz es lo que tenemos que hacer es volver a apostar por el Partido Socialista y el próximo veintiséis de mayo Susana ganamos también como ganamos el veintiocho de abril a mí me da que muy pronto muy pronto Andalucía volverá ser gobernada por el Partido Socialista

Voz 1018 40:44 el resultado de las municipales del próximo domingo dependerá en buena medida el futuro de las relaciones políticas entre Sánchez y Susana Díaz su distanciamiento parece irreversible en Ferraz Se considera amortizada a la ex presidenta autonómica Inma Carretero

Voz 0244 40:59 sí llevan dos campañas seguidas guardando las formas pero Ferraz está en una clara estrategia de desgaste de Susana Díaz lo que preparan para después de las municipales según aseguran a la Cadena Ser fuentes de la dirección federal es un nuevo asalto al PSOE andaluz a través de las diputaciones provinciales amenazan con intervenir las listas un movimiento que la dirección andaluza cree que no se va a producir así que piensan que no se llegará a tal extremo y que habrá una salida negociada porque creen que la prioridad tiene que ser recuperar la Junta de Andalucía Pedro Sánchez y Susana Díaz van a coincidir esta tarde por última vez en campaña en un mitin en Sevilla

Voz 1018 41:35 en Barcelona acto político de Pablo Casado en el que ha anunciado que su partido ha llevado a la Fiscalía el vídeo que grabaron los dirigentes independentistas grabado en el Congreso de los Diputados Adrián Prado

Voz 0019 41:50 el PP entiende que el contenido de esos vídeos suponen un ataque infame contra la imagen y el prestigio de España tanto a nivel nacional como internacional según los populares los diputados presos urdieron deliberadamente un plan con el propósito de incumplir el mandato judicial y al mismo tiempo ultrajada a España por eso piden a la Fiscalía que los investigue por los delitos de desobediencia ultraje el PP además banalizar si en las fórmulas de acatamiento utilizadas ayer por los independentistas se cometió perjurio Pablo Casado explicaba así hace unos minutos aquí en Barceló

Voz 2 42:17 vamos a analizar si la figura del perjurio que está presente en otros son elementos jurídicos es decir jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad es constitutivo de algún reproche penal

Voz 0019 42:36 el líder PP asegura que lo ocurrido ayer en el Congreso revela el plan de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras el intercambio dice de escaños por indultos

Voz 1018 42:44 me recordarán la bronca que ayer votaron los diputados de Vox a Oriol Junqueras por su fórmula de acatamiento a la legalidad constitucional Junquera bueno pues hoy dice Santiago Abascal que lo de ayer no fue una bronca

Voz 3 42:59 nosotros no hicimos ruido ni haremos ruido cuando algo no nos gusta ayer lo que hicimos fue protesta porque no estaba acatando la Constitución porque estaba atacando la Constitución porque se estaba insultando a todos los españoles que estaban en el Congreso tomándonos el pelo unos diputados que están siendo juzgados precisamente por atacar la soberanía nacional

Voz 0055 43:16 vuelve el Supremo Pozas que ha pasado hoy en el juicio

Voz 1018 43:18 yo creo que es están acabando ya las declaraciones de lo más de cuatrocientos testigos y es el turno de los peritos

Voz 0055 43:23 dos seas hemos escuchado a tres peritos de Hacienda que han apuntalado la acusación por malversación de caudales públicos las defensas aseguran por ejemplo que los preparativos del referéndum como carteles anuncios o campañas no se llegaron a pagar y por eso no hay delito la perito sal Izquierdo decía ahora lo contrario

Voz 34 43:38 cuánto se produce si es que hay algún perjuicio o el detrimento del patrimonio público en el momento en que se prestan

Voz 16 43:44 por parte del empresario es decir que

Voz 0521 43:46 porque así no se pagase por parte de la Generalitat innoble tampoco como dicen las defensas con que se emitieran facturas negativas gracias voces del ámbito judicial esta campaña publicitaria

Voz 0202 43:58 tiene una pequeña empresa es peluquero pero aquí todos le llaman jefe hoy Manuel ha tomado una decisión que hará que además de jefe de llamen van

Voz 1018 44:07 Quero del queman de un nuevo problema judicial para Rodrigo Rato ocultó de Madrid va a sentar en el banquillo el expresidente de Bankia y otras doce personas por un presunto delito de corrupción por los contratos con las dos empresas de publicidad que realizaron estas campañas Javier Álvarez

Voz 0689 44:22 el juez que ha dictado la apertura de juicio oral reclama una fianza colectiva de cincuenta y ocho millones de euros y explica que el ex vicepresidente del Gobierno sacó provecho económico de dos empresas a cambio de darle los contratos de publicidad del banco entre dos mil once y dos mil doce para promocionar la expansión de la marca Bankia ir su salida a Bolsa Rato según la acusación habría utilizado su influencia en el banco junto a varias personas de su máxima confianza para favorecer a estas dos empresas dándole los contratos de promoción y publicidad a cambio de comisiones por importe cercano a dos millones de euros de esta cantidad según la Fiscalía Anticorrupción

Voz 1018 44:57 Rato personalmente habría percibido

Voz 0689 44:59 ochocientos mil euros el juzgado dice que todo está listo para ir a juicio y que la Fiscalía ya ha planteado además la petición de condena el Ministerio Público reclama cuatro años de prisión por un delito de corrupción entre particulares junto a Rato se sentará en el banquillo también el ex secretario de Estado de Comercio y exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella para quién el Ministerio Público pide tres años de prisión