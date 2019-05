Hora 14 (23/05/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes la primera batalla política de la nueva legislatura está ya sólo tres días para las elecciones municipales autonómicas y europeas la Mesa del Congreso tiene la última palabra sobre la suspensión de los diputados independentista después de que el Supremo haya devuelto a la Cámara esta patata caliente al negarse elaborar el informe solicitado por la nueva presidenta por considerarlo inviable desde el punto de vista constitucional la mesa está reunida

Voz 4 00:50 buenas tardes José Antonio no más de una hora de reunión ya de la mesa que se puede prolongar los dicen que las posturas siguen enfrentadas PP y Ciudadanos consideran que se debe tomar una decisión de la suspensión hoy mismo sin más retrasos mientras que PSOE y Unidas Podemos Se mantienen en que antes de decidir y puesto que el Supremo no lo hace debe pedirse un informe a los letrados para interpretar jurídicamente el artículo veinte uno dos del Reglamento esto lo pueden hacer porque ya tienen recordemos mayoría

Voz 0175 01:16 la mesa pero todavía esto no se ha producido después hablamos

Voz 1018 01:20 veremos al Congreso y con la ayuda de Alberto Pozas recordaremos que dicen exactamente el ahí de crecimiento criminal y el Reglamento del Congreso sobre la suspensión de parlamentarios encausados encarcelados por un delito de rebelión en el plano político como decía Patiño hay división de opiniones Gloria Elizo que es vicepresidenta primera de la Cámara propuesta eh por Podemos no descarta devolver el asunto al Supremo algo que para socialista José Luis Ábalos es por ahora

Voz 5 01:43 precipitar el derecho fundamental a un cargo público a la participación política al considerar artículo veintitrés es un artículo que ser extremadamente respetuoso con él de manera que la suspensión e interpretaciones jurídicas a lo mejor

Voz 1018 01:57 no es aplicable a esta situación ha hecho es prejuzgar lo importante es que la besa en función del con la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo dijo el pasado martes aquí en la SER que la ley es muy clara en este asunto sólo cabe la suspensión pero el PP hace casus belli contra la presidenta de la Cámara a la que incluso acusa de un posible delito Ciudadanos no llega tan lejos pero sí nos

Voz 6 02:20 suspende de forma inmediata a los señores presos preventivos por dar un golpe al Estado el partido popular va a pedir su reprobación hice plantea actuar contra usted por prevaricación y desobediencia ante los tribunales

Voz 0202 02:32 el PSOE iba Ted se tiene que dejar de excusa

Voz 0419 02:35 más baratas porque cada día que pasen cobran un sueldo público estos señores es un día de humillación a España de todos los españoles y además es que desde el punto de vista jurídico no hay ninguna duda

Voz 7 02:45 testimonios de Teodoro García Egea Inés Arrimadas Albert Rivera líder de la formación naranja no

Voz 1018 02:50 no se ha referido a esta polémica durante el acto electoral organizado por su partido en uva hubiera Vallès localidad vizcaína en la que nació el etarra Josu Ternera boicoteado ese acto por la izquierda abertzale con gritos y una sirena un mitin que para el presidente del PNV Andoni Ortuzar es algo más que inoportuno

Voz 8 03:08 que into las sirenas o las alarmas porque nunca los que hallaréis no no sabéis callado con tiros no nos van a callar con sirenas

Voz 0175 03:16 tiene todo el derecho del mundo hacerlo y yo tengo todo el derecho del mundo a decir que me parece una indignidad no nos gusta y creo que a las víctimas tampoco que se utilice para fines partidistas Hora catorce

Voz 1018 03:31 los británicos votan en las elecciones europeas con la duda de saber hasta cuándo seguirá formando parte de la Unión Europea qué pasará con el Brexit y con su todavía primera ministra Theresa May que según el Times quizá puede dimitir mañana mismo aunque quizá también no del todo Begoña Arce

Voz 0273 03:46 votación en marcha en el Reino Unido el Partido del Brexit Nair Farràs claro favorito en los sondeos los laboristas pero sobre todo los conservadores van a sufrir pérdidas a manos de Faraj castigo por el caos y la confusión de los últimos tres años la derrota mayúscula de los tories que se pronostica sería el empujón final para forzar a Theresa May a dejar el cargo bajo gran presión para que presente la renuncia esta mañana su oficina ha anunciado el aplazamiento hasta primeros de julio de la Ley de retirada de la Unión Europea que debía publicarse mañana y que ha provocado precisamente la última sople sublevación contra May en su partido en su Gobierno por incluir la posibilidad de un segundo referendo

Voz 1018 04:23 pase lo que pase con la primera ministra el portavoz de la Comisión Margarit y recuerda que no se va a renegociar nada

Voz 11 06:08 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes tenemos que empezar con una nueva agresión sexual en Madrid a una chica menor de edad se lo hemos adelantado hace unos segundos en el avance de Hora catorce la Guardia Civil ha tenido ha detenido a dos chicos uno de ellos también menor de edad por agredir a una niña de catorce años

Voz 1915 06:27 ocurrió en la madrugada del domingo durante una fiesta ilegal en una nave de un polígono industrial de San Fernando de Henares en la que se vendía alcohol a mayores sean menores de edad enseguida ampliamos este asunto antes en avance lo que está dando de sí el día catorce de la campaña electoral en Madrid con anuncios en educación como el de Ángel Gabilondo que revisará a la libre elección de centro educativo porque a su juicio genera desigualdades

Voz 0175 06:51 tenemos que ver cien distrito único y la libertad de elección de enseñanza no conduce de una u otra manera según qué políticas se hagan que sean los centros los que eligen pero no haya igualdad oportunidades tenemos que hablar de eso en serio si vamos a hacer un pacto educativo

Voz 1915 07:06 la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso ha participado en un acto a favor de los centros de educación especial y de paso ha vuelto a pedir el voto contra la izquierda

Voz 12 07:15 que todos aquellos que quieran seguir comprando pues un domingo cualquiera o que quieran seguir eligiendo a qué hospital acudir por elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos todos aquellos que quieran que sus impuestos sigan bajando que voten al Partido Popular y que vayan a votar porque tenemos una oportunidad única para seguir defendiendo este modelo que nos hemos dado entre todos

Voz 1915 07:33 si los uniformes escolares para chicas han entrado en campaña luego les contamos lo que han dicho los candidatos de la información que venimos contando esta mañana en la SER desde primera hora la petición de casi cuatrocientos alumnos de un colegio concertado de la capital para que las niñas puedan llevar pantalón en lugar de falta

Voz 13 07:50 conoces aire la falda sube teniendo así que estar pendientes todo el rato no te puede sentar sin preocuparte porque ese te levante algunas chicas no les gusta porque tienen confió complejo físico

Voz 12 08:00 no pues corres como todos hemos hecho de pequeños te puede llegar a sentir incómoda hay observada cuando hay bajas temperaturas en general se pasa mucho frío cuando ganamos estamos ahora en titulares con Enrique García y Elena Gil

Voz 1444 08:55 bajo el lema Una historia a cada paso se ha presentado esta mañana la edición número setenta y ocho de la feria

Voz 1915 09:00 el libro que se va a celebrar desde el treinta y uno

Voz 1444 09:03 Ello y hasta el dieciséis de junio en el Retiro la República Dominicana será el país

Voz 0464 09:07 invitado bien deportes tras la marcha de Godín hoy ser Hesperia otro peso pesado del vestuario del Atlético de Madrid esta mañana Juanfran Torres decía adiós en un acto en el Metropolitano tras ocho años en el club

Voz 1915 09:17 vamos con la información del tráfico primero DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 14 09:22 buenas tardes en este momento encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a la capital en la A uno hasta Nudo de Manoteras en el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas no hay complicaciones ni en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta ni tampoco en el

Voz 1915 09:38 esto de accesos a la capital de entrada vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez hola

Voz 5 09:45 hola buenas tardes recordamos que hoy se trabaja en la calle Bravo Murillo entre decía Bermúdez y la Glorieta de Quevedo se realizan trabajos de asfaltado que estrecha la calzada provocando el corte de varios carriles por lo tanto recomendamos circular

Voz 0464 09:58 con precaución por otra parte Penn a esta hora

Voz 5 10:01 no tenemos que destacar problemas en la zona de las rondas en la parte norte debido a un vehículo que está averiado sobre el paso elevado de la glorieta de López de Hoyos en esa forma de Joaquín Costa afecta al tráfico en sentido Francisco sirven XXVI

Voz 1915 10:16 grados en este momento en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0464 10:23 una tarde más el tiempo va ser soleado con calor parecido al de ayer si pasará con facilidad de los veinticinco grados en toda la Comunidad de Madrid máxima alrededor de los Veintisiete veintiocho grados en el centro de Madrid cerca de los treinta

Voz 1018 10:36 al sur de la comunidad

Voz 0464 10:38 iremos viendo cada vez más nubes con algunas tormentas en la sierra de Guadarrama y Somosierra que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento en el resto de la comunidad algunos chubascos pero más aislados especialmente al sur

así comienza Hora catorce Madrid

Voz 3 10:58 la derecha llegará a su destino que es Madrid Central que sí que para esos GPS actualizado y se más que tú

Voz 15 11:08 en Madrid Central tiene setenta aparcamientos con seis mil plazas para venir sin problemas sin multas con la etiqueta que tengas en tu vehículo cumpliendo siempre con la normativa de movilidad aparcamientos de Madrid Emma Madrid entramos todo

Voz 16 11:19 la Comunidad de Madrid impulsa la utilización de instalaciones de autoconsumo energético en el sector

Voz 17 11:23 yo estoy con ayudas de hasta el treinta por ciento de la inversión para instalaciones solares térmicas Pen casi de cogeneración ahora es el momento agur mejora el medio ambiente por Mattel la página web Comunidad punto Madrid pone el teléfono cero doce

Voz 18 11:38 comunidad de Madrid Hora catorce y Madrid

Voz 11 11:42 Cristina Machado lo primero y es esa

Voz 1915 11:44 agresión sexual a una niña cometida este fin de semana en San Fernando de Henares la Guardia Civil ha detenido a dos chicos uno de ellos menor de edad Los hechos ocurrieron durante una fiesta ilegal en la que se vendía alcohol tanto a mayores como a niños Alfonso Ojea

Voz 0089 11:58 cuéntanos la agresión sexual se produjo el pasado fin de semana en efecto durante una fiesta ilegal que se estaba desarrollando en una nave industrial del polígono de San Fernando de Henares allí en la calle Montes de León un menor de catorce años y un varón mayor de edad presuntamente agredieron a un adolescente de tan solo catorce años la víctima estaba desorientada completamente ebria porque esa fiesta había reunido a muchos menores junto a mayores con bebidas de alta graduación de por medio los agresores presuntamente atajar atacar un juntos a la chica otros dos individuos les acompañaban pero no han participado en los hechos según la investido

Voz 0464 12:34 nació en el examen forense practicado en los

Voz 0089 12:36 vital de la paz ha confirmado las lesiones que se producen en una agresión sexual los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Comisaría de Policía Nacional de Coslada se ponían en marcha de manera inmediata idea tenían a los dos presuntos autores el menor de edad ha pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores el varón mayor de edad ha ingresado en prisión provisional

Voz 1915 12:59 gracias Alfonso dos de la tarde y trece minutos vamos ya con la campaña

Voz 16 13:03 el lunes municipales autonómicas y hubo

Voz 19 13:06 es dos mil diecinueve

Voz 1915 13:08 el candidato socialista a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo anuncia que revisará el Área Única educativa en Madrid porque a su juicio no funciona bien de hecho cree que genera desigualdades Gabilondo se ha marchado esta mañana hasta el instituto Magerit de Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes qué tal

Voz 0861 13:24 buenas tardes su visita al Instituto Magerit en Vallecas le ha permitido hacer un diagnóstico preocupante de la realidad educativa en Madrid

Voz 0175 13:33 se han querido reunirse con nosotros desde ellos se siente como un centro objeto esa expresión sienten que hay segregación el un Andoni

Voz 0861 13:41 inquieta a esa segregación como paso previo para combatirla el candidato socialista se compromete a abrir el debate sobre la opción de retocar el Área Única educativa es decir retocar la libertad de elección de

Voz 0175 13:52 los centros educativos tenemos que pensar y evaluar seriamente qué resultados está produciendo la libertad de elección de centro y tenemos que ver si el distrito único y la libertad de elección de enseñanza no conduce de una u otra manera según qué políticas que sean los centros los que eligen pero no haya igualdad oportunidades tenemos que hablar de eso en serio si vamos a tener un pacto educativo

Voz 0861 14:14 para Gabilondo también es urgente reformar el modelo actual de la FP que realmente dice no es dual que también discrimina

Voz 0175 14:21 a veces ponen a estudiar formación profesional que no quieren hacer aquí a las chicas les llevan al motoristas de la peluquería afectas peluquería y es quieren hacer otra cosa que el Gabinete

Voz 1275 14:32 todo continuará esta tarde con su ronda educativa esta tarde se va a reunir con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas

Voz 1915 14:39 hablando como la candidata de Podemos Isabel Serra sean referido esta mañana además a la información que les venimos contando hoy en la y que afecta a la educación y a la igualdad casi cuatrocientos alumnos de un colegio laico concertado de la capital el Santamaría de la Hispanidad han pedido la dirección del centro que cambie el uniforme para que las chicas puedan llevar pantalón en lugar de falta el centro no cambia eso norma respecto el uniforme desde hace treinta años pero dicen que no se oponen a permitir el uso de pantalones por parte de las niñas siempre que haya acuerdo del Consejo Escolar Laura Gutiérrez

Voz 1275 15:09 sí son alumnos el unas desde sexto de primaria esta segundo de Bachillerato y piden a su colegio el Santa María de la hispanidad en la capital que actualice el uniforme de las chicas con la falda no están a gusto

Voz 0202 15:20 cuando de aire la falta estuve teniendo así que está están mando

Voz 13 15:22 antes todo el rato no te puede sentar sin preocuparte porque ese te levante algunas chicas no les gusta porque tienen con complejo físico

Voz 12 15:30 te puede llegar a sentir incómoda hay observada

Voz 1275 15:32 son algunos de los muchos motivos que estos alumnos han recogido en su propuesta propuesta que apoyan muchas familias como Rosalía madre de una de las

Voz 1537 15:39 de los reglamentos de lo que todavía existen en los colegios de Madrid pues lo anticuados Nos han actualizado quizás sea el momento de que

Voz 1179 15:50 estas cosas pues se tengan en cuenta de cara

Voz 1537 15:52 puro que al fin y al cabo pues niños niñas todos son iguales y además sobre todo y fundamentalmente que a todos se les trate por igual

Voz 1275 16:01 el centro asegura a La Ser que no se opone a los cambios en el uniforme femenino siempre y cuando haya acuerdo de toda la comunidad educativa aunque advierten que será en todo caso un proceso lento el colegio no cambia su código de uniformidad desde hace más de treinta años en este centro no llevar el uniforme no hacerlo condecoró puede acabar en sanción

Voz 1915 16:20 no puedes Ángel Gabilondo que no quiere prohibir los uniformes si defiende la libertad de elección en casos como este

Voz 0175 16:26 estos son asuntos que accidentalmente parecen menores pero que son síntomas de un modo de concebir la educación que es su modo de concebir también lo que son los hombres y mujeres modo de de no comprender la diversidad y pluralidad en equidad igualdad entonces yo creo que cada uno vista como ha de vestir

Voz 1915 16:47 Illa candidata de Unidas Podemos que hoy ha anunciado que si llega al poder impulsará una nueva ley de Derechos de la Infancia y repondrá la figura del Defensor del Menor cree que este caso la iniciativa de estos cuatrocientos alumnos es una muestra de la capacidad de los niños más avanzados dice que los representantes de Vox

Voz 0202 17:03 bueno lo que demuestran estos niños son sujetos de derecho que tienen voz que son protagonistas de ese avance de esta sociedad y sobre todo que están mil pasos por delante de monasterio en mí

Voz 1915 17:14 aquí en La Ser en Hoy por hoy el candidato además Madrid Íñigo Errejón aprovechaba también las últimas declaraciones de serio eso de que los colegios enseñan a los niños zoofilia para reclamar otra vez a ciudadanos que aclare si pactaría con la formación de Santiago Abascal podía faltan dos días de campaña ciudadanos debería comprometerse a día de hoy ha que no va a llegar a un acuerdo con una fuerza que estoy diciendo estas barbaridades que quiere llevar al orgullo LGTB y a la caso de campo como si forofo que quiere volver a meter a las mujeres en la cocina que dice la mentira de que los niños silencio y que que absoluta barbaridad Illa candidata del PP Isabel Díaz Ayuso hoy ha participado en un acto de apoyo a los centros de educación España

Voz 12 17:52 sobre todo y lo más importante es que son las familias las que eligen esta educación para sus hijos y no comprendemos que la izquierda quiera cerrar los centros sin más

Voz 1915 18:01 ya de paso ha vuelto a advertir de que la izquierda quiere acabar con las libertades lo mismo quizá anoche en un mitin

Voz 12 18:06 tenemos ese enemigo esas izquierdas que estas semanas andan muy altivos ya han anunciado varias cosas porque no defraudan en primer lugar que no se puede comprar los domingos claro que por online tampoco debe ser que deben coger el ordenador bloquear todos los ordenadores del mundo para que nadie compre en online también los fines de semana

Voz 1915 18:26 dos de la tarde y dieciocho minutos seguidos en la capital el presidente del Gobierno ha salido de nuevo al rescate de Pepu Hernández por tercera vez en campaña a Pedro Sánchez arropados su apuesta personal en Madrid esta vez con una reunión convecinos tras un paseo por Usera Sonia Palomino Pedro Sánchez ha bajado de su

Voz 0202 18:50 coche en la calle Marcelo Usera entre fotos y preguntas de los periodistas separados del presidente del Gobierno por un importante cordón de seguridad Sánchez no ha respondido preguntas se ha unido a Pepu Hernández que llevaba unos minutos esperándole aunque luego ha agradecido su visita lo primero que quiero hacer es agradecer la vida

Voz 0175 19:08 cita de Pedro Sánchez en el barrio de Usera que ha sido como siempre un paseo estrenaría

Voz 0202 19:12 los han paseado durante poco más de un cuarto de hora por el barrio entre los saludos a los vecinos a los que Sánchez ha pedido que vayan a votar el domingo luego ha pasado por delante de una cafetería ya ha saludado a un hombre que desayunaba en la terraza va a ser hoy el hombre más fotografiado de España le ha dicho pero en realidad el más fotografiado ha sido el que se ha hecho selfies con todo el que se lo pedía también con ella

Voz 3 19:40 en cambio si pierde una el protagonismo lo pierde dos

Voz 0202 19:43 esta mujer encantada con su minuto de fama luego ha pasado por delante del mercado del barrio pero no ha entrado y eso que algunos de los tenderos lemas el amor ni con jamón Nickon que solían

Voz 1275 20:00 decidido después se ha dirigido al polideportivo

Voz 0202 20:02 Moscardó donde se ha reunido con una asociación deportiva del barrio aunque no sabemos sobre qué han hablado porque no han dejado entrar a los periodistas y de nuevo se ha marchado y se ha metido en el coche sin hablar a la prensa

Voz 1915 20:15 ni una palabra de Pedro Sánchez a la prensa Pepu Hernández que sí ha respondido a las preguntas de los periodistas ha tenido que salir al paso de lo que publica hoy ok viario según este diario online el ahora candidato del PSOE al Ayuntamiento realizó unas obras en su casa sin licencia hace veinte años la viviendas un inmueble fuera de ordenación y eso implica que no podía hacer obras de ampliación pero las hizo en mil novecientos noventa y ocho

Voz 0175 20:38 me sorprende que salga una noticia ahora de hace veinte años no soy consciente de que hubiera habido ninguna irregularidad y entonces lo que sí digo es que se abrieron todas las licencias bueno no sé las circunstancias son así pensé que sinceramente que no había ninguna ningún tipo de irregularidad

Voz 1915 20:54 me siento muy tranquilo la portavoz del Ayuntamiento confirma que Hernández pidió la licencia que se rechazó aunque Rita Maestre no sabe

Voz 20 21:01 porque por lo que yo sé informado efectivamente esa licencia se pidió también creo que sabe usted que nosotros no estábamos aquí en este momento que porque tanto desconozco las razones o los procedimientos por los que hace veintitantos años entonces el delegado de Urbanismo concedía o no las licencias lentamente se lo tienen que preguntar a él y a las explicaciones que ha dado del señor Hernández creo que son bastante claro es bastante cristalinas yo lo comparto y no tengo nada más que añadir

Voz 1915 21:30 ya aquí en la SER la alcaldesa Manuela Carmena y candidata por más Madrid se ha comprometido esta mañana a no subir impuestos la próxima legislatura lo ha dicho en Hoy por hoy en la entrevista junto a Íñigo Errejón

Voz 0202 21:40 hablando de impuestos en el Ayuntamiento de Madrid no han no va a tocar los impuestos tenemos ingresos suficientes para hacer una una gestión que yo creo que ha sido extraordinariamente eficaz me parece que si la comunidad de la Comunidad de Madrid no sé cuantos millones ha incrementado deuda creo que muchos no sé cuántos son creo que son el incremento del treinta por ciento del suelo esto bueno pues solamente en esta legislatura Ayuntamiento hemos reducido la deuda el cincuenta y cuatro por ciento es decir la mitad no

Voz 1915 22:09 con Carmena vamos a hablar también esta tarde en La Ventana de Madrid en una nueva edición especial desde el hotel Hyatt de la Gran Vía

Voz 11 24:55 este domingo tu voto trae el cambio la Comunidad de Madrid

Voz 0202 24:58 atajando las diferencias avanzando con equilibrio sin dejar a nadie atrás contiguo hay cambio

Voz 11 25:05 vota Gabilondo presidente Vota Partido Socialista común

Voz 25 25:11 que me adelantamos el dinero de mi piso mientras Seven de que si lo vendéis por más dinero también me lo quedo yo y además

Voz 27 25:17 ventiló pronto piso la Inmobiliaria que piense en las personas entren pronto quise punto com descubrir cuánto vale tu casa o llama gratuito el novecientos seiscientos cuarenta y nueve seiscientos XXXVIII

Voz 28 25:32 hay que estar realmente seguro para operarse de la vista Inravisión tenemos la solución más eficaz y con menos riesgo a Maris la tecnología láser más precisa del mundo miopía hay Pernet y astigmatismo vista cansa real visión Clínica Integral de Oftalmología primera visita gratuita en el novecientos novecientos quinientos veinticuatro irreal visión

Voz 7 25:51 punto la feria taurina más importante del mundo ya ha comenzado en las ventas hasta el dieciséis de junio vive y siente tu pasión por la tauromaquia con cada tarde de San Isidro la consulta carteles y compra tus entradas en las Ventas punto com

Voz 11 26:14 hora catorce y Madrid Cristina Machado amenaza

Voz 1915 26:17 hacen Vox el ex número dos de la formación en San Fernando de Henares ha denunciado ante la Policía el candidato municipal de ese partido por amenazas y seguimientos el denunciante Pedro Cuadrado incluyen la documentación que ha presentado ante la policía fotos payasos del grupo que Vox tienen Saab donde se puede leer como el insultan y amenazan con frases como ésta yo me encargo de su hija hemos adelante

Voz 1712 26:38 dado hoy en las informaciones de Pedro Jiménez el ex número dos de Vox en el municipio Pedro Cuadrado que dimitió después de que viera la luz Un vídeo grabado hace más de diez años en el que criticaba las políticas el eje TDI ha denunciado ahora en la policía al candidato del Partido alcalde Jesús Fernández por seguimientos y amenazas la denuncia incluye fotos para demostrar esos seguimientos y pantalla los del grupo de whatsapp de la agrupación municipal Vox dos punto cero en el que se puede leer como Le llaman gilipollas traidor rastrero maldito bastardo dicen del que tiene un bofetón muy grande o escriben yo me puedo encargar de su hija la hija de Cuadrado que también van las listas de Vox al Ayuntamiento y que también ha denunciado en la policía a Fernández por amenazarle con hacerle la vida imposible si no renunciaba a ir en las listas hay una tercera denuncia de la sociedad del candidato de Vox a la alcaldía de San Fernando de Henares por estafa la Cadena SER se ha puesto en contacto con Jesús Fernández que ha negado todas las acusaciones que contienen estas denuncias

Voz 1915 27:33 el Ayuntamiento de Madrid ha presentado esta mañana la edición número setenta y ocho de la Feria del Libro de Madrid que comenzará la semana que viene Ike como siempre será en el Retiro por muchos años en el Retiro según ha dicho su director entre el treinta y uno de mayo y el dieciséis de junio y esta vez con la República Dominicana como país invitado Javier Jiménez Bas con esto

Voz 0887 27:52 edición están Iberoamérica la sostenibilidad la inclusión la formación de no

Voz 1018 27:56 los lectores o el feminismo todo ello en un

Voz 0887 27:59 la feria que este año llega bajo el lema Una historia a cada paso Manuel Gil es su director

Voz 29 28:03 magnitudes con las que vamos a abrir esta feria son trescientas sesenta y uno de casetas estamos ante una Feria Nacional del Libro en el sentido de que está presente las mejores librerías de Madrid prácticamente la totalidad de la industria editorial española

Voz 0887 28:17 en esta ocasión podremos conocer a fondo la cultura y la literatura de la República Dominicana ya que es el país invitado un país al que hace ochenta años huyeron muchos exiliados españoles o líbero Rodríguez es su embajador en España

Voz 30 28:29 se aporte de los intelectuales llegaron de Chile republicano español tenemos una gratitud eterna porque realmente sentaron esas bases de datos

Voz 1018 28:38 el NIDA para todo lo que la intelectualidad

Voz 0464 28:40 llana en la presentación tanto el Ayuntamiento como

Voz 0887 28:43 los organizadores han asegurado que la Feria de Libro seguirá celebrándose en el futuro en el parque del Retiro desmintiendo así el eterno rumor el objetivo de este año está en superar los dos millones doscientos mil visitantes de Lady

Voz 0202 28:54 John anterior dos de la tarde

Voz 3 28:57 catorce

Voz 1153 29:00 Gonzalo Conejo buenas tardes muy buenas tardes tras la marcha de Godín hoy se despide otro peso pesado del vestuario colchonero Juanfran tras más de ocho años en el club el lateral derecho no continuará la temporada que viene Atlético de Madrid y esta mañana al igual que hicieron con su compañero Godín ha sido su acto despedían el Metropolitano arropado por todos sus compañeros Juanfran ha despedido del club y afición ya ha dejado estas bonitas palabras tras

Voz 1187 29:19 forme a toda mi familia todos mis amigos a todo el entorno vino un vikingo y ese va un indio soy indio ha ahora hay siempre es algo que que he vivido durante estos años la magia que es el Atlético de Madrid los valores que tenemos aquí es un orgullo para mí que la gente piense que soy una leyenda de de este gran club

Voz 1153 29:37 el acto tuvo como colofón de todos sus compañeros entregándole una camiseta de homenaje

Voz 1915 29:42 terminamos veintiséis grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hoy con la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 5 29:51 como invitada en esta ronda de entrevistas que estamos haciendo durante la campaña electoral hasta luego

Voz 1 30:02 ningún gol

Voz 3 30:04 no de la tarde en Colombia José Antonio Marcos seguimos a la espera

Voz 4 30:21 seguimos a la espera José Antonio continúa esa reunión en el Salón de Ministros en medio de mucha expectación de los informadores

Voz 1018 30:27 pues enseguida volvemos a comunicar contigo para que nos cuenten cómo está el patio en este primer calentón político de la nueva legislatura la suspensión de los diputados independentistas procesados y encarcelados por un posible delito de rebelión ha es difícil saber si habrá acuerdo en la mesa oso optará por pedir un dictamen a los letrados después de que el Supremo haya devuelto a la Cámara esa patata caliente en un escrito en el que le dice que es inviable desde el punto de vista constitucional elaborar el informe pedido por la vicepresidenta del Congreso Meritxell Batet un escrito firmado por Manuel Marchena el presidente del tribunal que está juzgando el pros es que esta mañana ha frenado en seco por ejemplo o por ejemplo perito de los propuestos por las defensas que querían

Voz 3 31:05 completan la misión no era comprobar Mariano no era era sencillamente formular una contra pericia a partir de los parámetros que ha utilizado el informe pericial de abuso es motivo de estas con lo lo que está por el motivo de volvemos otra vez a deslizarse hacia hacia consideraciones que desbordan lo que es el objeto de Espacio y tiempo Hora catorce

Voz 1018 31:28 por esto sólo tres días para las europeas municipales y autonómicas el presidente en funciones Pedro Sánchez acaba de protagonizar un acto en Mallorca sin ninguna alusión a la polémica de los diputados independentistas

Voz 1722 31:39 no podemos dejar la faena a medias tenemos que votar avance convivencia social no es que el otro día en el Congreso lo vimos nuevo unos están desubicados no sabían en qué escaño ponerse los otros están desaforados y el Partido Popular está desconcertado porque no ha entendido lo que le dijeron los españoles el pasado veintiocho de abril es justo lo contrario lo que está todavía haciendo a día de hoy

Voz 0464 32:01 jueves veintitrés de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes está Si esto es complicado lo de los británicos que a contar Antonio sea vueltas están ahora mismo con el futuro de Theresa May la prensa del país augura que va a dimitir mañana Jeremy Hunt ministro de Exteriores cree que ella va a seguir el mes que viene iba a recibir a Donald Trump margaritas esquinas que es portavoz de la Comisión avisa Europa no va a tocar el acuerdo para el Brexit siga ella o no

Voz 0202 32:23 el Banco de Theresa May será la primera ministra que reciba Trump el acuerdo de salida no puede volver a negociarse la declaración política no interferirá para nada lo que es la idea del acuerdo permiso revocado

Voz 0464 32:37 la jueza de Vigilancia Penitenciaria anula al tercer grado concedido por la Generalitat a Oriol Pujol deberá ingresar de nuevo en la cárcel a donde iba sólo a dormir entre semana desde hace dos meses cada vez más cara el precio de la vivienda ha subido casi un cuatro y medio por ciento en el primer trimestre del año lo que supone el mayor incremento interanual desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria San Sebastián es la ciudad más cara de España y hay municipios de Ibiza donde el metro cuadrado cuesta más que en Madrid son compatibles

Voz 0202 33:01 Diego Rejón de Manuela Carmena marcan distancias

Voz 0464 33:03 la crítica de Pablo Iglesias a las donaciones de Amancio Ortega para la sanidad creen que si los grandes empresarios no tienen deudas con Hacienda son donaciones admisibles ambos han estado en Hoy por hoy

Voz 1915 33:13 bueno quiero dejar propina perfecto antes pago

Voz 0202 33:16 cuenta la cuenta se llaman impuestos es algo absolutamente habitual en todas las sociedades del mundo no cada empresa tiene que cumplir rigurosamente sus obligaciones fiscales agresión a una menor dos

Voz 0464 33:28 hombres han sido detenidos por agredir sexualmente a una chica de catorce años en una fiesta ilegal en un polígono industrial de San Fernando de Henares en Madrid uno de los arrestados también es menos llega a la espera exterior de Hacienda busca una solución a las demandas de cientos de madres que reclamaron la devolución del IRPF de maternidad antes de la sentencia del Supremo y que ahora la Agencia Tributaria les niega porque no recurrieron ante la justicia es el caso de Nagore o de lidia

Voz 0202 33:50 las personas que hemos luchado para que esto sea posible

Voz 20 33:52 sí lo estamos viendo discriminadas Una injusticia contra el principio de igualdad

Voz 0464 33:58 de un extremo al otro el candidato de Vox a la alcaldía de Motril estuvo ocho años en Cruz Roja ayudadme migrantes y nos ha contado que también ha sumado su lista miembro de Salvamento Marítimo Miguel Ángel López pero volvería

Voz 31 34:08 te Obama encestado cosa que no estoy en contra de ayuda humanitaria en Mi gran premio realmente habría que pararse a pensar qué cantidad siguieran el mismo soportar seguirán

Voz 0464 34:20 peleando la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar reitera que este no es culpable después de que ayer fuera condenado a cadena perpetua invitara a la pena de muerte hemos hablado con su padre en Hoy por hoy

Voz 32 34:30 es muy duro pero activa era peor va a estar mucho mejor de lo que estaban todos porque eso de estar pues dos veces por tres todos los días todos los años no sé cómo se puede vivir

Voz 1915 34:43 gente

Voz 3 34:44 el águila

Voz 33 34:45 José Antonio el telegrama es para Manuel Marchena señor presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo impecable su auto de catorce de mayo sobre las peticiones de los procesados elegidos como digo

Voz 1018 34:57 tal

Voz 33 34:58 el senador el veintiocho de abril donde acuerda que no ha lugar a pedir suplicatorio llegar a suspensión de las sesiones del juicio oral ya levantar la prisión provisional pero si autoriza la asistencia a las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado sobre su respuesta a la presidenta del Congreso que solicitaba informe de la sala en torno a la aplicación del artículo trescientos ochenta y cuatro bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Intelligence anti Papa

Voz 1018 35:29 K Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Ícaro Ródenas en la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción ante las iniciativas para visibilizar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos labor

Voz 0464 35:40 Tales una muy significativa esta mañana en la Fundación

Voz 1018 35:42 BBVA presidida por la Reina con camionera Fontaneda o incluso jugadoras de rugby además María Manjavacas

Voz 1444 35:50 son la excepción y el objetivo del debate visibilizar a la mujer que la tenido doblemente difícil por llegar a un mundo de hombres Rosa gitana encantada de ser la primera mujer de su familia que estudia carrera ID cien

Voz 0202 36:00 yo he sido pues son muy rebelde que he dicho que no que yo llegaba porque sí

Voz 1444 36:05 si llegaba Rosa fontanero a las casas a instalar el gas

Voz 0202 36:08 Egoitz entrevistado cuando viene Devices yo letrado y medio suyo porque has tenido que demostrar ir pegado varios golpes en la mesa diciendo que que nosotros también valemos e iré voraz

Voz 1444 36:18 sabe lo que es valer volar la primera mujer que pilota los Pumas que llevan a las autoridades la primera comandan

Voz 34 36:24 el Ike que ha llegado a

Voz 0202 36:27 sí

Voz 12 36:27 a llevar el helicóptero de de Casa Real

Voz 1444 36:30 pero ya digo que soy uno más son algunas de las historias que hoy le han contado a la Reina la Fundación microfinanzas del BBVA y la historia común que las une a todas ha sido muy difícil pero ahora sí se sienten respetadas

Voz 1018 36:42 gracias María que nació en un lugar de La Mancha y que ha sido nombrada Hija Predilecta de Castilla La Mancha algo que no tiene todo el mundo y que ella disfruta iba a disfrutar sin duda todo lo que pasa el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0464 36:56 tarde soleada y un poco más calurosa que ayer se pasará de los treinta grados en el Valle del Ebro también en gran parte del centro y sur de la península máximas que pueden superar los treinta y cinco en el Valle del Guadalquivir sólo va a refrescar un poco en Galicia con muchas nubes y algunas lluvias débiles chubascos que a medida que avanzó la tarde se desplazarán por todo el Cantábrico de oeste a este algunas tormentas en la Ibérica y el Valle del Ebro así como en los Pirineos

Voz 1915 37:20 será a partir de esta próxima madrugada y a lo loco

Voz 0464 37:22 lo de mañana cuando en gran parte del Mediterráneo las tormentas van a descargar con intensidad

Hora catorce

Voz 1018 39:04 la suspensión de los parlamentarios independentistas procesados por el Supremo se ha convertido en la primera batalla política de la nueva legislatura aunque parecía que las cosas estaban claras las realidades bien diferente basta recordar la contundencia de la vicepresidenta Carmen Calvo aquí en la SER el pasado martes el día del primer pleno

Voz 38 39:20 la suspensión es obvia evita

Voz 0202 39:22 dente en el Reglamento del Congreso

Voz 39 39:25 los diputados está claramente ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que están en una situación en la que no puede

Voz 38 39:33 ejercer su su función la función para la que han sido elegidos

Voz 1018 39:38 o el no queda más remedio que cumplir la ley guste o no de Pablo Iglesias en la Mesa del Congreso

Voz 40 39:43 eso habrá que cumplir la ley lo que diga el Tribunal Supremo lo que digan los informes de los letrados es decir los miembros de la Mesa del Congreso no pueden incumplir la ley dicho eso mi opinión opiniones que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo

Voz 11 39:56 pedir a mí vicepresidenta mi secretario en la Mesa que no cumplan la ley

Voz 1018 40:02 con estos antecedentes José María Patiño Congreso buenas tardes nuevo va a estar tardes Tribunal Supremo Alberto Pozas qué tal Pozas quedará siempre la mesa sigue reunida lo hace desde poco antes de la una para estudiar qué salida política se puede dar a este asunto una vez que el Supremo ha devuelto a la presidenta esa plata caliente con un es inviable su petición sabemos que posiciones llevan los cuatro grupos PSOE PP Ciudadanos y Podemos representados en el órgano de gobierno de la Cámara Patiño

Voz 1108 40:26 sí se conoce porque esta mesa está siendo de alguna manera una prolongación de la batalla electoral que se dirime el domingo PP y Ciudadanos exigen a la presidenta del Congreso Meritxell Batet que se produzca sin más dilación la suspensión después de la respuesta dada por el Supremo a su carta ha sido decía la entra de la mesa José Ignacio Prendes decía

Voz 41 40:43 que no se pueden aceptar ya más dilaciones más tardanza es porque eso está perjudicando gravemente al poder legislativo

Voz 1108 40:50 os aceptar más retrasos Ana Pastor más discreta no ha querido pronunciarse públicamente pero fuentes de su entorno señalan que ni siquiera votará a favor la posibilidad de pedir un informe a los letrados para asesorar en su decisión a los miembros de la mesa un instrumento que por cierto ella misma como presidente de la Cámara Baja sí utilizó en diversas ocasiones

Voz 0464 41:08 Batet apoyada por Unidas Podemos pretenden

Voz 1108 41:10 de que sea el Supremo el que decida la suspensión en su caso pedir el informe que trasladaría el pronunciamiento

Voz 1018 41:16 a la semana que viene bueno pues seguimos pendientes de cualquier asunto con después del Congreso e pozas de forma sencilla para tener las cosas claras que dice la ley de enjuiciamiento criminal y el Reglamento del Congreso sobre este asunto

Voz 0464 41:26 ah pues la ley de agotamiento criminal el artículo tres ocho cuatro bis dice que cumplen los dos requisitos para ser suspendidos tienen que estar procesados en firme por rebelión ya está siendo enjuiciados y también tienen que estar como están en prisión provisional el Reglamento del Congreso en su artículo veintiuno punto uno punto dos dice que serán suspendidos están procesados que lo están en prisión provisional que lo están también parece que también cumplen aquí aunque se exige la exige la existencia de un suplicatorio que en este caso no ha sido necesario el Tribunal Supremo su respuesta ha decidido que él no en la coman iba elaborará un informe para la Cámara Baja ni iba a tomar una decisión sobre el futuro político de los cinco parlamentarios presos se ciñe a lo que ya dijo hace una semana hizo que la respuesta está en el Reglamento del Congreso diputados en ese artículo del que hablábamos todo esto al menos por ahora José Antonio no podemos olvidar que este juicio en unos meses va a emitir una sentencia que zanjar el debate que pueda sol verles o que puede inhabilitar les ya por sentencia firme

Voz 1018 42:17 en el auto de la pasada semana el Supremo decía que no se ella necesarios remitir este suplicatorio para que los cámaras pudieran proceder contra los parlamentarios porque esa autorización es precisa en un momento procesal distinto ya anterior al que ahora nos encontramos sigo leyendo que recordamos es el de la celebración del juicio oral antes de empezar la reunión de la mesa la vicepresidenta primera Gloria Elizo de Podemos decía que se debería intentar que el asunto volviera al alto tribunal algo que para socialista José Luis Ábalos es precipita

Voz 5 42:44 el derecho fundamental a un cargo público la participación política que consigue artículo veintitrés es un artículo que ser extremadamente respetuoso con él de manera que la suspensión e interpretaciones jurídicas a lo mejor no es aplicable a esta situación

Voz 1018 42:59 podría darle importantes que la mesa concedido por el Hollywood parece seguro es que PP y Ciudadanos no van a desaprovechar este asunto para cargar todo lo posible contra la presidenta de la Cámara con una reprobación e incluso con la acusación de un delito de prevaricación según ha dicho Teodoro García

Voz 6 43:16 si no suspende de forma inmediata a los señores presos preventivos por dar un golpe al Estado el partido popular va a pedir su reprobación hice plantea actuar contra usted por prevaricación y desobediencia ante los tribunales

Voz 1018 43:29 la número dos de Ciudadanos Inés Arrimadas no llega tan lejos pero cree que la presidenta del Congreso sólo está buscando excusas por interés político para que este asunto no interfiera en la recta final de la campaña electoral del próximo domingo

Voz 0419 43:40 el PSOE iba Ted se tiene que dejar de excusas baratas tiene que suspender inmediatamente a los golpistas porque cada día que pasen cobrando un sueldo público estos señores es un día de humillación a España de todos los españoles y además es que es de punto de vista jurídico no hay ninguna duda

Voz 1018 43:57 de la formación la no ha hecho ninguna mención a esta polémica durante el acto de campaña que ha protagonizado en mira valles una localidad vizcaína que es en la que nació el etarra Josu Ternera a pesar de que su partido no se presenta a las municipales del próximo domingo pero sí a las europeas ya que hay una uno la circuncisión en toda España ya acudió precisamente acompañado de la número dos de su lista al Parlamento Europeo Maite Pagaza hurtó un dúo a la izquierda abertzale intentó boicotear ese acto con una cacerolada como una sirena que estuvo sonando durante el minuto de silencio por las víctimas del terrorismo Óscar García durante

Voz 1645 44:28 hola José Antonio sí buenas tardes ávido tensión durante la visita de Albert Rivera este municipio de poco más de cuatro mil habitantes cerca de Bilbao pancartas y carteles con fuera de aquí no sois bienvenidos pero también insultos

Voz 42 44:42 Rivero dado un paso