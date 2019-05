Hora 14 (24/05/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias esta vez ya es seguro Se marcha Theresa May y el Congreso suspende a los cuatro diputados independentistas presos para ser viernes no está mal

Voz 3 00:19 el custodia Antonio Marcos

Voz 1544 00:30 muy buenas tardes esto es lo último la Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo a los excelentísimo señores don Oriol Junqueras con Josep oye Andreu Don Jordi Sanchez y Don Jordi Turull con efectos desde el día veintiuno de mayo de dos mil diez

Voz 1434 00:50 puede en el que adquirieron la plena con dice

Voz 1544 00:53 son de diputados por concurrir las circunstancias necesarias para la aplicación del artículo trescientos ochenta y cuatro bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Voz 1018 01:03 de hecho el acuerdo por mayoría no por unanimidad de la Mesa del Congreso que Saquín el informe de los letrados de la Cámara y considera que los cuatro parlamentarios están suspendidos de forma automática desde el mismo momento en que asumieron su condición de diputados Podemos no se ha sumado al resto de los otros tres grupos representados en la Mesa PSOE PP y Ciudadanos pero el conflicto político todavía no está plenamente resuelto ya que es necesario aclarar qué pasa con esos cuatro parlamentarios a efectos de la mayoría de los trescientos cincuenta que integran el Congreso lo cual es muy importante de cara a la investidura del futuro presidente del Gobierno José María Patiño

Voz 1108 01:37 la presidenta Meritxell Batet ha anunciado que la Mesa ha pedido un nuevo informe a la Secretaría General del Congreso para establecer cómo afecta a la suspensión a otros órganos de la Cámara y en concreto a esa mayoría absoluta que pasaría de ciento setenta y seis a ciento setenta y cuatro suspendidos no renuncian a sus actas estas decisiones se tomarán en una nueva Mesa tanto Batet como después Ana Pastor del PP han considerado que el informe de los letrados les da la razón

Voz 1018 02:03 pues a partir de la II Media volveremos a la Cámara porque ese suceden ya las reacciones de los diferentes portavoces antes de conocerse el acuerdo de la Mesa del Gobierno pedía prudencia pero PP y Ciudadanos cargaba de nuevo contra la presidenta del comer

Voz 2 02:14 respetamos la decisión tras recibir el informe de los letrados yo espero que hoy la señora Batet lo haga porque sino estaría incurriendo en un delito de prevaricación Isidro lo hace

Voz 4 02:27 da gracias a que el Partido Popular el mismo martes dijo que iba a exigir que lo hiciera

Voz 2 02:31 cada día que la señora Urcade Batet permita que esos golpistas cobren un sueldo público de todos los españoles es una humillación a España

Voz 1018 02:41 desde Bélgica Carles Puigdemont ha optado por acusar al poder judicial de interferir en las decisiones políticas

Voz 5 02:46 Congreso posible desde el Poder Judicial se diga cómo se debe interpretar un reglamento del poder legislativo que por otro lado por otra parte es muy claro en lo concerniente a las suspensiones de diputados tiene que ver un suplicatorio al suplicatorio no lo hay y en el caso que suplicatorio la Comisión del Estatuto de los Diputados Hidalgo el pleno deberían decidir dónde están esas decisiones Hora catorce

Voz 2 03:20 no

Voz 1018 03:29 al borde de las lágrimas la despedida de Theresa May abandono sin rencor con una gratitud enorme duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amó la primera ministra a que me acosada por los suyos tira la toalla ya de manera oficial y dentro de unos días dejará el liderazgo del Partido Conservador Isabelita por tanto el procedimiento para la sucesión Begoña Arce Londres

Voz 0273 03:49 Theresa May Se marcha sin sacar adelante el acuerdo del Brexit único objetivo de sus tres años de mandato algo ha dicho en su discurso de despedida que siempre lamentará media cedido finalmente a la presión de sus ministros y sus diputados sublevados exigiendo la renuncia May cesará como líder del Partido Conservador el siete de junio tres días más tarde comenzará la elección del candidato a su sucesión My permanecerá en el puesto de primera ministra en funciones hasta que se de Cisne el elegido

Voz 1018 04:17 el Gobierno considera que lo más probable es que después de esta dimisión vayamos a un Brexit duro la portavoz también ha respondido a Pablo Iglesias que esta mañana en unas declaraciones a la agencia Efe insistía en que quiere ser ministro

Voz 6 04:28 pero creo que en este sentido común que el candidato del Partido Socialista esté en el Gobierno y los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que forman esos gobiernos están esto es sentido común

Voz 7 04:39 corresponde en exclusiva en la facultad reservada en exclusiva para la Constitución al presidente del Gobierno no obstante si usted me pregunta por el sentido común pues ya sabe cuando hace que el tema del sentido común al ser un criterio bastante subjetivo

Voz 1915 04:53 además la justicia rechaza archivar el caso

Voz 0202 04:55 eso de la Formula uno y califica de poco sería la Fiscalía Anticorrupción por solicitar el sobreseimiento y no hacer caso a las indicaciones de sus superiores en esta trama está implicado el ex presidente valenciano

Voz 0325 05:05 Francisco Camps la Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia abre expediente a siete compañías telefónicas por el mal uso del nueve cero dos investiga si estas operadoras beneficiaban económicamente a las empresas que contrataban estos no

Voz 0202 05:17 las consecuencias de la acoso escolar se puede manifestar hasta cuarenta años después sus víctimas tienen el doble de posibilidades de sufrir depresión según los psiquiatras y también son más propensas a padecer acoso en el trabajo

Voz 0325 05:27 cientos de jóvenes vuelven a pedir un viernes más en el centro de Madrid medidas urgentes contra el cambio climático las protestas se van a repetir en medio centenar de ciudades de este país a lo largo del día y en otras mil quinientas de todo el mundo

Voz 2 05:40 es la hora reciben canarios

Voz 3 05:45 obra de víctimas cursos de otra forma

Voz 2 05:48 hora veinticinco de otra con Ángels Barceló

Voz 1018 05:56 y casi seis minutos

Voz 1434 06:01 hora catorce Madrid Cristina Machado buena FAR desde el pacto de legislatura en la Comunidad al desperdicio de votar a Sánchez Mato en la capital son los dos mensajes principales de este último día de campaña electoral el candidato del PSOE al Gobierno regional Ángel Gabilondo ha estado esta mañana aquí en la SER aunque admite que todo dependerá de lo que salga de las urnas de momento apuesta por un pacto de legislatura más que por una coalición de Gobierno si vence en las elecciones del domingo

Voz 0175 06:28 yo no estoy tanto ahora mismo en coaliciones de gobierno nosotros presentamos solos me parece que es decisivo que una fuerza de progreso que de primera porque esta es la que tendrá que aglutina a aunar fuerzas yo sí creo que es importante que el pacto tenga estabilidad duración y esto sólo se hace probablemente a través de un pacto de legislatura

Voz 1434 06:47 o más clara imposible la alcaldesa Carmena pide el voto de la izquierda para ella porque será un desperdicio dárselo a Carlos Sánchez Mato al que las encuestas recuerda la alcaldesa ni siquiera le dan representación

Voz 1410 06:58 si es verdad lo que dicen las encuestas de que esa candidatura no va a alcanzar el cinco por ciento es verdad que son votos que se desperdician y en este momento yo creo que son necesarios para apoyar las alternativas que realmente pueden parar una entrada de una derecha que es extrema

Voz 1434 07:13 casi todos los líderes nacionales van a acompañar esta noche en el cierre de campaña a sus candidatos en Madrid enseguida les contamos todo lo que está dando de sí esta última jornada

Voz 1544 07:24 esto se acaba o no

Voz 1434 07:26 porque hay un tercer escenario el del empate en la asambleas eligen ciento XXXII diputados si hay empate podríamos tener que repetir las elecciones el presidente Pedro Rollán confía en que

Voz 1787 07:36 forma parte de las probabilidades es cierto que todas las encuestas que han estado publicando que establece una horquilla de más menos dos escaños arriba dos escaños abajo no creo que fuese conveniente ni oportuno tener que volver a hacer

Voz 1258 07:50 deberá repetir una cita electoral por lo tanto

Voz 1787 07:53 vamos a apelar a que haya una victoria contundente de una formación política

Voz 1434 07:57 apuntamos otras noticias en titulares con Enrique García y Elena Jiménez

Voz 1258 08:01 la Policía Nacional ha detenido en la capital a un hombre de cincuenta y seis años por abusar sexualmente de un joven de quince con síndrome de Asperger el hombre contactó con él en la calle y lo llevó a su domicilio donde cometió los abusos la Policía destaca que el presunto agresor ha sido arrestado gracias a la valentía de la Pla dos trabajadores

Voz 0393 08:18 de Metro se han concentrado este mediodía frente al Ministerio de Sanidad para protestar por la gestión que la compañía ha hecho de la presencia del amianto en sus instalaciones hoy hay paros también por este motivo en las últimas cuatro horas de los turnos de mañana y de tarde

Voz 1258 08:31 la Guardia Civil ha desmantelado un laboratorio de marihuana en un chalé de Torrelodones donde se han intervenido mil novecientas plantas y nueve kilos de marihuana lista para su venta hay dos detenidos se les imputa delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal

Voz 0393 08:45 la arquitecta Belén Hermida ha sido elegida nueva decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid se ha impuesto con más del cuarenta por ciento de los votos sobre las demás cándida

Voz 1434 08:53 a esta arquitecta pintor hay profesora universo

Voz 0393 08:56 Daria sustituya a José María Ezquiaga en el cargo desde dos mil quince

Voz 1258 09:00 en deportes Juanfran Torres estuvo anoche en El Larguero donde repasó toda su vida como rojiblanco y confeso que éste era el mejor momento para dejar el equipo

Voz 1434 09:08 información del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 9 09:12 buenas tardes hasta ahora encontramos ya complicaciones principalmente la A4 por avería de un vehículo a la altura de Getafe que genera retenciones en dirección Madrid en esta misma vía hay circulación lenta en este caso de salida al

Voz 1258 09:25 dura de Pinto más complicaciones en las

Voz 9 09:27 salidas de la capital en la dos en Torrejón de Ardoz la A3

Voz 0978 09:31 en Rivas Vaciamadrid de entrada

Voz 9 09:34 a la capital madrileña encontramos densidad circulatoria en la uno en Alcobendas ya está Nudo de Manoteras lados en el acceso a la M treinta y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma Por ultimo complicaciones en la M40 en Hortaleza recintos feriales dirección a dos Coslada hacia la A3 Villaverde en ambos sentidos y las tablas túneles del Pardo y Vall de Marín en dirección a la autovía de La

Voz 1434 09:56 por conexión ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez buenas

Voz 10 09:59 tardes hola buenas tardes acaba de abrirse al tráfico la Carrera de San Jerónimo con la plaza de las Cortes donde finalizaba una manifestación se recupera la normalidad en ese punto pero por el centro todavía quedan muchos problemas en el entorno de la plaza de la Cibeles hay tráfico muy lento sobre todo en la calle de Alcalá y retenciones en la calle de Serrano al margen de estos puntos aumenta en general el tráfico envíos de salida que enlazan con la periferia es el caso por ejemplo del paseo de Santa María de la Cabeza y la M30 ya a pleno rendimiento en recorridos en sentido sur desde la zona anterior al Puente de los Franceses y desde la parte norte desde las proximidades al nudo de Pío XII

Voz 0978 10:38 veintidós grados en el centro de la capital

Voz 1434 10:40 cuando el tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 10:42 a esta hora ya superamos los veinte grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid pero mucho más no van a subir no se repetirán máximas como las últimas tardes en casi treinta grados además hay que añadir el viento que seguidas reforzando durante la tarde dando sensación de ambiente un poco fresco el viento puede superar en muchos momentos los cuarenta kilómetros por lo Icon con nubes sin más consecuencias no dejarán llovía el fin de semana tiempo soleado no tendremos apenas nubes un poco de frío durante las noches las tardes al sol serán agradables incluso un poco cálida el domingo cuando volveremos a pasar de los Veinticinco de máxima

Voz 1434 11:16 comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina iré Carlos Ródenas y la producción de Enrique García

Voz 11 11:25 la luz verde del taxi es más visible con el nuevo Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid con el que llegan los vehículos de nueve plazas a la flota además ahora sí reservas por teléfono vía tendrás la opción de compartir tu trayecto con otros pasajeros os saber lo que costará tu viaje antes de hacerlo los taxis son la luz de Madrid

Voz 0159 11:44 la Comunidad de Madrid tiene ya las entradas para el concepto u quedamos municipio donde quieras tenemos un aparcamiento cerca seguro antes de salir entra a uno de los setenta aparcamientos de Madrid Central seis mil plazas para aparcar con total tranquilidad sin multas sin que importe la etiqueta cumpliendo la normativa de movilidad aparcamientos de

Voz 1179 12:04 Madrid en Madrid en tramos todos

Voz 12 12:07 el cante y el baile los grandes y las jóvenes promesas la pureza y la vanguardia llega Suma Flamenca con Antonio Canales Esperanza Fernández Carrete de Málaga Diego Amador franca Pino chico Gerardo Núñez María terremoto Eva Yerbabuena y muchos más del cinco el veintitrés de junio Comunidad de Madrid

Voz 13 12:27 solución soluciones paga menos de Carrefour y Carrefour punto es de descontamos en todas las cervezas Mou hasta el veintiséis de mayo descuento en cupón con y además tienes un tres por dos en más de cinco mil productos Carrefour merecemos la baja

Voz 14 12:42 la Comunidad de Madrid impulsa la utilización de instalaciones

Voz 1258 12:44 autoconsumo energético en el sector industrial con ellos

Voz 14 12:47 dos de hasta el treinta por ciento de la inversión para instalaciones solares térmicas foto golpean casi de cogeneración aguda es el momento agur mejora el medio ambiente informa en la página web Comunidad punto Madrid o en el teléfono cero doce

Voz 15 13:00 comunidad de Madrid

Voz 1434 13:04 Cristina Machado esto se acaba faltan dos días para las elecciones y unas horas tan sólo para que termine la campaña electoral

Voz 3 13:12 les municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1434 13:16 dio una de las primeras noticias de campaña del día la ha dejado en la antena de láser el candidato socialista a la Comunidad de Madrid en Hoy por hoy Ángel Gabilondo ha apostado por un pacto de investidura mejor que una coalición de gobierno como fórmula de gobernar si es que gana las elecciones aunque admite que todo dependerá de lo que salga de las urnas le preguntaba Pepa Bueno sí contempla a Íñigo Errejón como vicepresidente

Voz 0175 13:39 primero me parecerían poco ofender a Errejón pensar que yo seguro que voy a ganar y el no por eso quiere decir que vamos a ver qué ocurre no nosotros no estamos ahora en coalición no vamos a las elecciones en coalición Ny estamos pensando en coaliciones pero yo desde luego una vez que las urnas están una tuviéramos lo que hay que hacer buscaremos la fórmula más adecuada me parece que es decisivo que una fuerza de progreso que de primera porque esta es la que tendrá que aglutinando aunar fuerzas yo sí creo que es importante que el pacto tenga estabilidad duración y esto sólo se hace probablemente a través de un pacto de legislatura

Voz 1434 14:16 también aquí hay sintonía entre Gabilondo y Errejón el candidato de Más Madrid confía en que los sondeos se cumplan Madrid tenga un gobierno progresista a partir del veintiséis de mayo la fórmula ya verá

Voz 16 14:27 primero que voten los madrileños y en este sentido nosotros somos muy optimistas después

Voz 0978 14:31 de ahí no mayoría progresista eso se convertirá en un

Voz 16 14:34 gobierno progresista pero vamos a ponerlo importante primero lo importante es que voten que participe todo el mundo porque yo creo que ya es de sentido común que esta comunidad necesita un cambio eh

Voz 1434 14:43 Errejón que esta mañana junto a Manuela Carmena se ha reunido con colectivos LGTBI y ahí ha estado el otro gran mensaje del día lo ha dejado la alcaldesa y candidata por Madrid advierte de que la división del voto de izquierdas en la capital puede desembocar en un gobierno municipal con la extrema derecha por si no quedaba claro dice Manuela Carmena que votara a su todavía concejal Sánchez Mato que es candidato por Madrid en Pie sería un desperdicio Carolina Vox

Voz 0393 15:08 ha moderado un poco la afirmación Carmena porque en una entrevista que publicaba esta mañana el diario punto es decía que votar a Sánchez Mato es tirar el voto a la basura

Voz 1544 15:17 no tirar basura no he dicho que

Voz 1410 15:19 se desperdiciar un voto claro si es verdad lo que dicen las encuestas de que esa candidatura no va a alcanzar el cinco por ciento es verdad que son votos que se desperdician y en este momento de creo que son necesarios para apoyar las alternativas que realmente pueden parar una entrada de una derecha una derecha que es extrema

Voz 0393 15:37 en Pablo Iglesias también ha puesto las cartas sobre la mesa prometió imparcialidad en el Ayuntamiento de Madrid donde podemos no se presenta pero hoy ha pedido abiertamente el voto para Sánchez Mato

Voz 6 15:45 estoy diciendo que Manuela yo creo que va a ganar pase lo que pase y diga hace falta que la gente más de izquierdas de un empujón a a Carlos Sánchez Mato para asegurar que que esté dentro creo que no se puede ser más explícito

Voz 0393 15:59 Madrid en Pie municipalista necesita superar el cinco por ciento para conseguir representación que son unos ochenta mil o noventa mil votos sino superan ese umbral pues los votos que reciban se perderán en dos mil quince recordamos la izquierda superó a la derecha por un solo concejal it dieciocho mil votos

Voz 1434 16:15 Pablo Iglesias muy seguro de la victoria de Manuela Carmena aunque las encuestas la dan por los pelos o iglesias muy claro decantándose por Sánchez Mato aunque oficialmente su formación aquí en Madrid sigue pidiendo el voto para los dos para Carmena para Sánchez Mato lo ha dicho esta mañana la candidata Isabel Serra Manuela Carmena

Voz 17 16:31 solamente va a ser alcaldesa si entra Sánchez Mato en el Ayuntamiento de Madrid tiene los votos suficientes para entrar por lo tanto insisto en que nosotros pedimos el voto para más candidaturas creemos que es fundamental que no vuelva la derecha al Ayuntamiento de Madrid pero que también estoy absolutamente convencida de que solamente se va a conseguir eso sí Sánchez no

Voz 0159 16:50 podrá dos de la tarde diecisiete minutos

Voz 1434 16:53 seguimos

Voz 0785 17:00 Imanol Arias y quiero presentaros el coronel no tiene quién le

Voz 1258 17:03 criba de Gabriel García Márquez que protagoniza

Voz 0785 17:05 esto junto a Cristina de Ibiza en el teatro Infanta Isabel de Madrid

Voz 18 17:08 venta de localidades en taquilla del teatro teatro Infanta Isabel punto es

Voz 0785 17:12 mientras la carta no llega el coronel lo perderá todo menos el amor de su mujer y la dignidad el coronel

Voz 18 17:18 no tiene quién le escriba dirigido por Carlos Saura

Voz 19 17:22 Luis Javier firmen el excampeón del mundo de patinaje artístico para rendir al máximo en la competición emitía día necesito un extra de energía por eso tomo jalea real de Fitur Green de la recomiendo comprará en horario Ventana natural

Voz 4 17:35 ni Rial de Fito Green en los centros de dietética líderes en España La Ventana Natural con la confianza de laboratorios Insa Díez

Voz 18 17:45 ahora con Axa tienes un veinticinco por ciento de descuento en tu seguro de salud pueda ser un veinticinco

Voz 20 17:56 con tu seguro de salud e incluimos cobertura dental gratis entran Axa punto es o visitan nuestras oficinas consulta condiciones en Axa punto es

Voz 1432 18:05 busca es una terraza para refrescar tus noches como los

Voz 1258 18:09 cómo ven a la terraza de Dean

Voz 1432 18:11 juega bajo las estrellas en la sala que más premios reparte todos los jueves y domingos de mayo sorteo de hasta cuatro mil quinientos euros y el viernes treinta y uno hoy sábado uno de junio lleva T lingotes de oro bingo Las Vegas García Noblejas diecisiete juega con responsabilidad

Voz 5 18:28 regresa el festival Noches del Botánico disfruta este verano al aire libre después artistas favoritos Woody Allen Gene Broken Los Planetas Ben Harper Russian Red y muchas más treinta y cuatro conciertos del veinte de junio al treinta y uno de julio

Voz 1258 18:42 en Madrid disfruta de la mejor música

Voz 5 18:45 en la naturaleza información y venta de

Voz 1258 18:47 entradas en Noches del Botánico punto com

Voz 13 18:50 con la solución paga menos de Carrefour Carrefour punto es de descontamos todas las cervezas Mahou hasta el veintiséis de mayo descuento en cupón confiable y además tienes un tres por dos en más de cinco mil productos Carrefour merecemos la bajada

Voz 0159 19:09 termina una campaña que tuvo que parar poco

Voz 1434 19:11 después de empezar por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba hoy casi todos los líderes nacionales van a estar en Madrid esta noche con sus candidatos que primero por la mañana han vuelto a recorrer la comunidad en busca del voto la del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso se ha marchado hasta Galapagar donde ha vuelto a subrayar que su enemigo su principal enemigo contra lo que quiere acabar es contra la izquierda Raquel Fernández

Voz 1315 19:33 en Galapagar en la terraza de un céntrico restaurante con mucho calor mucho sol y muy apretados los asistentes tenía lugar el precio R de campaña de Díaz Ayuso en el que ha hecho un repaso de los actos en los que ha participado en estos cinco meses donde ha dicho ha recorrido más de cinco mil kilómetros estado en casi ochenta actos sectoriales más de cien actos públicos ha recordado sus propuestas para mayores autónomos jóvenes reafirmando en este último caso su compromiso

Voz 1915 20:02 para ayudarles a acceder a la vivienda y que puedan independizarse en cuanto al acto de cierre de campaña de esta tarde

Voz 1480 20:09 acaba este día hoy sin embargo como es la política porque no me he centrado ni siquiera en saber cómo hago ese broche final esta noche porque es un momento tan especial que me quiero guardar para la tarde para disfrutarlo y para hacer pues un análisis de todo lo que ha sido ya estoy pensando en el lunes al final hay que ver cómo es esto de la política porque pienso que al final lo importante no es lo que nos pasea todos los que estamos aquí que sin en que yo no tengo ninguna duda que no irá muy bien

Voz 1315 20:35 Díaz Ayuso ha concluido pidiendo el voto también invitando a todas las personas interesadas a recoger su programa electoral en Génova

Voz 1434 20:43 Isabel Díaz Ayuso va a estar esta tarde aquí en La Ser en La Ventana de Madrid en nuestra última entrevista de esa ronda con todos los candidatos que hemos hecho durante la campaña electoral el socialista Gabilondo ha ido hoy al Hospital doce de Octubre para escuchar de primera mano las inquietudes de los profesionales de la sanidad el candidato cree que serían necesarios mil millones más para el presupuesto sanitario de la Comunidad mejores recursos para retener a los mejores profesionales además desmarcado también apoyando el Plan de mejora para los grandes hospitales de Madrid que en su momento aprobó Cristina Cifuentes Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 21:16 qué tal buenas tardes a Gabilondo no sólo le gustan sus ideas también me gusta por ejemplo el plan de inversiones que el PP ha diseñado para rehabilitar los hospital

Voz 21 21:24 me parece que hay un proyecto extraordinario está muy bien pensador queremos así muy consensuado

Voz 0861 21:30 por eso se compromete a respetar y a ejecutar la inversión que Cifuentes dejó programada para reformar los hospitales en especial los más antiguos como el doce de octubre Gabilondo se ha ido hasta allí su mensaje más allá de planes la sanidad necesita más recto

Voz 21 21:44 eso en este momento la sanidad hay ocho mil y pico millones de euros técnicamente hacen falta nueve mil millones de euros

Voz 0861 21:52 recursos permitirían frenar uno de los problemas endémicos de la sanidad pública la fuga de profesionales a otros países

Voz 21 21:59 pues ahora resulta que parece que sobran médicos yo no creo que abren tantos médicos y en otros lugares pues tienen atractivos de remuneraciones de trabajo pues esas son las dos palabras remuneraciones de trabajo porque sé que remuneración hay trabajo seguro que se quedará

Voz 2 22:15 a ese compromiso es el mismo que el propio Gabilondo

Voz 0861 22:17 no le ha transmitido esta mañana a un grupo de estudiantes de enfermería mientras descansaban a las puertas del doce de Octubre

Voz 1434 22:23 al candidato de Ciudadanos hoy le ha tocado jugar a la petanca ponerse los pantalones cortos para correr el sprint final de cara al veintiséis en cosas de campaña Ignacio Aguado ha anunciado que reducirá las listas de espera de las residencias de mayores Sonia Palomino buenas tardes buenas tardes

Voz 1915 22:39 el candidato de Ciudadanos ha empezado la mañana

Voz 1434 22:41 forma suave

Voz 0159 22:44 esto como todo lo feliz pacto tiene practica pobre hombre dale Roig jugando

Voz 1915 22:50 al chico un juego parecido a la petanca con un grupo de mayores del barrio del Pilar el barrio con mayor porcentaje de mayores de sesenta y cinco de todo Madrid aquí Ignacio Aguado ha anunciado su compromiso para reducir las listas de espera en las residencias de la Comunidad

Voz 1622 23:03 es importante teniendo en cuenta que hay seis mil personas a día de hoy en lista de espera que esa lista se reduzca aproximadamente según estos cálculos cada mil nuevas plazas en residencias de mayores estamos hablando de un costo aproximado de unos veinte millones de euros

Voz 1915 23:17 la mañana seguido en otro parque del distrito pero ya de forma más intensa con el respaldo Inés Arrimadas los dos han participado en una pequeña carrera junto a otros miembros del partido para simbolizar lo que denominan el esprín final de esta campaña

Voz 2 23:29 ya dimos el sorpasso al PP en la Comunidad de Madrid pero lo importante no es sólo que vamos a quedar por encima el Partido Popular lo importante es que somos la única alternativa al Sanchís muy al populismo Partido Popular se desmorona

Voz 1915 23:41 hoy Aguado Villacís volverán a recibir el respaldo de la dirección del partido con la presencia del presidente Albert Rivera en el acto de cierre de campaña en un parque de Hortaleza Ibooks so Cándida tal

Voz 1434 23:51 sanidad Rocío Monasterio ha participado esta mañana en un desayuno en el que ha sido presentada por el líder de la formación por Santiago Abascal ha arremetido hoy contra los partidos que defienden los vientres de alquiler ya abierto las puertas de Madrid para todos los que no puedan escolarizar a sus hijos en castellano ha dicho Alfonso Ojea

Voz 0089 24:09 un monasterio ha ofrecido la región a todas aquellas familias que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano en la Comunidad en la que residen actualmente Madrid y su sistema educativo garantizará esa esta enseñanza Si la candidata de Vox ocupa definitivamente la presión

Voz 1434 24:24 la educación no se garantice la igualdad de todos los españoles nosotros con pensaremos en la comunidad autónoma esta este está bueno pues esta falta de este derecho casi de cercenado

Voz 0089 24:37 monasterio ha arremetido contra la izquierda por sus normativas de género y ha señalado que hay ferias donde se ofrecen vientres de alquiler de mujeres tan necesitadas como son las superan

Voz 1434 24:46 mientras más de cinco millones de madrileñas están llamados a votar este próximo domingo habrá mil sesenta y cinco colegios electorales más de siete mil quinientas mesas más de setenta y dos millones de papeletas impresas ciento treinta y dos diputados en la Asamblea como decíamos al principio podría haber hasta empate en ese caso sería probable tener que repetir las elecciones a la Comunidad de Madrid terminan ya quince días de campaña que han dado mucho de sí y que comenzó con la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 2 25:19 por qué están aquí mira

Voz 1915 25:38 a las mujeres estamos obligados irá a las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta

Voz 14 25:44 la pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo porque corren el bloque creemos que hemos derechos acabar

Voz 21 25:51 la vida de un ser inocente en eso estamos un atracción entre otras cosas por nuestra cuenta una me quiere me quieres me interrumpir

Voz 2 26:00 de las manos la Dita no trabajó en su vida porque es que no ha trabajado en su vida vienen a dar lecciones

Voz 1915 26:07 señor abogado Joe si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos apartar de otra es el póster de Lenin es el exponente del comunismo y es una foto que tiene un concejal de Manuela Carmena en su

Voz 0159 26:20 ganar las elecciones ondea atrás otro martillazo vamos a ganar vamos a ganar

Voz 22 26:28 vale

Voz 23 26:30 siempre excepto todas las preguntas voy a todos los debates a Raúl nada

Voz 1434 26:36 con financiación de la sanidad

Voz 0159 26:38 Liga no puede depender de la caridad el humor con el que se levanten los millonarios

Voz 24 26:46 cero excelsa raros a mí no me asusta que la sociedad

Voz 2 26:51 ojalá seamos todos raro sí que no me diga

Voz 0159 26:53 el señor Gabilondo que no va a subir más impuestos has señor Gabilondo un resumen de Laura Gutiérrez dos de la tarde y veintisiete minutos

Voz 14 27:16 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 2 27:19 yo te fijas te ayer en Patricia

Voz 18 27:25 me dijo que estuvo en NH

Voz 25 27:29 la H HC centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC punto es

Voz 26 27:43 este domingo tuvo otra y el cambio a la comunidad de

Voz 1915 27:46 reconocer los derechos de la mujer corregir con firmeza las diferencias

Voz 26 27:51 contigo hay cambio vota Gabilondo presidente Vota Partido Socialista

Voz 27 27:56 el Festival Internacional de fado vuelve a Madrid del veintiuno al veintitrés de junio vive la cultura portuguesa música cine y exposiciones con Antonia zambulló Cristina Branco Carlos do Carmo en el teatro Nuevo Apolo entradas en puntos habituales son Festival de Fado Madrid punto com noveno Festival Internacional de Fado en el teatro Nuevo Apolo de Madrid cines Doré

Voz 0978 28:21 indignación entre los enfermeros de Atención Primaria por la actitud del responsable de Sanidad del PP Eduardo rabos soles acusó primero de no hacer lo suficiente para decir después que son los primeros en tomar la iniciativa Teresa Rubio este es el Pardo Raposo secretario general de Sanidad del PP hablando para un foro de médico

Voz 28 28:36 los profesionales médicos de Atención Primaria en esta comunidad tienen de media treinta y siete pacientes citados todos los días enfermería tiene dieciocho alguien aquí piensa que enfermería no podría arrimar el hombro un poco más son graduados universitarios podría implicar un poco más para resolver la situación de que estamos

Voz 0978 28:54 este es Eduardo rabiosos secretario general de Sanidad del PP hablando para un foro de enfermeras

Voz 29 28:58 sois un colectivo extremadamente dinámico muy dispuestos siempre a tomar la iniciativa manifestarnos que tenéis desde luego todo el año

Voz 1258 29:06 por ello de la comunidad este es Joaquín Villena portavoz de la

Voz 0978 29:08 esta forma de Atención Primaria AP empuja no

Voz 30 29:11 es normal que un político exponga sus argumentos en función del público asistente del foro en el que se encuentra en ese momento y lo que es intolerable es que ofenda gravemente a todo un colectivo tan importante como es el de las enfermeras y enfermeros de Atención Primaria

Voz 0978 29:25 son nos ha dicho que se ha malinterpretado porque lo que él quería decir es que se deberían aumentar las competencias de las enfermeras

Voz 1434 29:34 leer mina vamos a partir de las siete y veinte en La Ventana de Madrid vamos a estar en los mítines de cierre de campaña de todos los partidos casi todos los líderes nacionales están esta noche aquí en Madrid acompañando a sus candidatos íbamos a hablar con la del Partido Popular por Isabel Díaz Ayuso que tengan una buena tarde hasta luego adiós

Voz 2 30:04 dos de la tarde una

Voz 1018 30:05 media en Canarias

Voz 3 30:10 de catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 estamos aquí en mucho de los nubarrones y tormentas de esta tarde en el tercio norte peninsular porque todo indica que vamos a tener un fin de semana casi veraniego en la mayor parte de nuestro país se despeja la situación de los diputados independentistas la Mesa del Congreso hace suyo el informe de los letrados y considera que de hecho ya están suspendidos de forma automática desde el mismo momento en que prometieron sus cargos en el pleno del pasado martes así lo explicado la presidenta de la Cámara Meritxell Batet después de admitir que no ha habido unanimidad porque los dos representantes de Unidos Podemos no se han sumado al resto

Voz 1544 30:49 juntos han buscado en todo momento en primer lugar salvaguardar el poder legislativo y las instituciones democráticas del Estado respetar y cumplir los principios constitucionales de exclusividad del Poder Judicial de colaboración leal entre los poderes del Estado y tomar las decisiones conforme a derecho con la máxima seguridad jurídica puesto que en ningún caso una decisión de estas características debe tener carácter político o discrecional

Voz 1018 31:16 iremos enseguida al Congreso para que José María Patiño nos explique cómo ha sido la segunda reunión de la Mesa en sólo veinticuatro horas y para aclarar si es posible qué efectos tiene esta suspensión en cuanto a la mayoría de la Cámara si cuentan o no entre los trescientos cincuenta diputados a los efectos de la votación de investidura del futuro presidente del Gobierno que es la primera asignatura de la nueva legislativa en Londres poco antes de mediodía la primera ministra Theresa May hacía oficial que se marcha que en cuestión de días dejará la dirección del Partido Conservador con lo cual se abrirá el procedimiento para elegir un nuevo primer ministro que es el que tendrá la última palabra sobre el otro

Voz 31 31:52 te suena hoy que renuncio como líder del Partido Conservador el viernes siete de junio de manera que se puede elegir un sucesor acordado con los responsables del parque yo del Comité mil novecientos veintidós que el proceso para elegir nuevo libera empezará la semana siguiente he informado a la reina de todas mis intenciones y seguiré siendo la primera ministra hasta que este proceso se congela T

Voz 2 32:21 hora catorce

Voz 1018 32:25 viernes veinticuatro de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes Geral vuelven los problemas para Camps con la Fórmula uno Antoni

Voz 1258 32:31 si la jueza de instrucción ha rechazado archivar la causa contra el ex presidente valenciano y otros exaltos cargos por la construcción de ese circuito de Fórmula uno considera que la petición en ese sentido que hizo la Fiscalía Anticorrupción es poco seria o acto antes la coalición el candidato del PSOE para la Comunidad de Madrid y favorito en las encuestas apuesta en la SER por un acuerdo que dé estabilidad más que por un gobierno regional con miembros de distintos partidos Ángel Gabilondo esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0175 32:55 sí yo sí creo que es importante que el pacto tenga estabilidad duración y esto sólo se hace probablemente a través de un pacto de legislatura no tanto de coalición de Gobierno

Voz 1258 33:05 Cara a cara debate en la SER entre Ada Colau viernes Maragall el candidato de Esquerra Republicana para Barcelona al acusado de crear expectativas que no han cumplido mientras que la alcaldesa dice que los independentistas no han ayudado a solucionar problemas desde la Generalitat la posición ante el pluses también ha colado en el cruce de mensajes

Voz 1434 33:21 yo no sé no sé yo no soy independiente

Voz 1258 33:24 ceder Maragall no soy independentista no soy nada ambigua yo no les pido que sean independentista ya pero con la represión decido más firme que nadie dónde está mi antigüedad es ambigua usted está dispuesto a votar en contra de la decisión de la Mesa en pensiones ha incrementado en un cinco por ciento y ha alcanzado los nueve mil seiscientos millones de euros la pensión media se sitúa en los novecientos noventa euros al mes y las de jubilación llegan de media

Voz 21 33:47 a los mil ciento treinta y siete euros los hombres siguen cobrando

Voz 1258 33:49 lo más que las mujeres mientras que por territorios entre Euskadi Extremadura por ejemplo hay hasta cuatrocientos euros de dinero

Voz 1018 33:55 expedientes sancionadores la comisión de los mercados y de

Voz 1258 33:58 la competencia ha abierto expedientes a siete operadoras de telefonía ante la sospecha de que usan de modo fraudulento los números nueve cero dos en concreto investiga Zidane un beneficio económico a empresas que contratan ese tipo de números cinco detenidos sea arrestado al fin con personas a las que considera responsables de los incendios tanto de los juzgados de Ibiza como de un edificio ocupado fuego este último en el que murió una mujer en el primer caso los agentes sospechan que quería descubrir destruir destruir pruebas en el segundo que actuaron por una venganza

Voz 32 34:25 se cruzan me gustaría vital se inició una discusión queda ahí es que como ya no hay límite pues bueno pues ahora le quemó la casa querían atentar contra nosotros alegraba mucho cuando cuando estableció en el domicilio de de alguno de los funcionarios de la investigación contra él

Voz 1258 34:40 videoclip miles de jóvenes han vuelto a pedir en España y en otras ciudades de Europa que todos los gobiernos de Clan en la emergencia climática

Voz 33 34:46 estoy aquí para que no nos escuche estamos haciendo lo que yo quiero es el Marbella planeta

Voz 1544 34:58 Miguel Ángel Aguilar

Voz 0175 35:00 José Antonio el telegrama es para Theresa May señora primera ministra del Reino Unido el anuncio de su dimisión para el siete de junio ante la puerta de su residencia en el diez de Downing Street llega tras la fuga de treinta y seis ministros y las derrotas sin cuento en la Cámara de los Comunes e impuesta por su propio partido la fecha elegida le permitirá recibir antes en visita oficial al presidente norteamericano Donald Trump al que imaginamos feliz por el Brexit por reencontrarse con el embustero de Nike y el falaz de You hay que a esas horas será ya triunfador indiscutible de los escaños británicos en el Parlamento Europeo a desalojar

Voz 2 35:47 qué dirá la rinda

Voz 1018 35:50 que el Aguilar que volviera con nosotros el próximo lunes vamos cercanos a Ibiza para contarle lo que está ocurriendo en un seminario en el que varios expertos en psiquiatría de diferentes hospital de nuestro país han concluido que el acoso escolar puede tener consecuencias a largo plazo incluso cuarenta años después de haber sufrido las situaciones de tensión en los colegios Laura Marcos

Voz 0202 36:09 ahora mismo hay mil niños aquí en en sus compañeros de clase les están pegando pero si sumamos insultos y vejaciones sobretodo en chicos las cifras se disparan hasta uno de cada diez Juan es un nombre ficticio es Asperger y ha sufrido primero acoso escolar y luego laboral nos ha pedido que la distorsión hemos labor

Voz 34 36:25 el Instituto pues empiezan a hacer faenan más graves e intentar agarrar para golpear me entre varios he pegarme cosas en chicles ponerme Chinchetas ponerme petardos en la silla nadie hace ni dice nada

Voz 0202 36:38 las secuelas de este maltrato se pueden prolongar hasta cuarenta años porque está demostrado que el Bulli modifica el cerebro los acosados tienen el doble de riesgo de sufrir una depresión y también más posibilidades de padecer aislamiento laboral aunque cuatro de cada diez sigue sin pedir ayuda

Voz 1018 36:54 completamos portada con el tiempo la previsión pensando en el fin de semana Jordi Carbó

Voz 0978 36:58 durante la tarde la lluvia afectará a todas las provincias bañadas por el Mediterráneo algunos chubascos intensos de noche las tormentas más activas las tendremos en Baleares y en el Cantábrico nubes abundantes con lluvia cada vez más débil sol en el resto del país con temperaturas más bajas que ayer máximas aún así por encima de los treinta grados en el Valle del Guadalquivir el fin de semana en muchas más horas de sol mañana por la tarde de nuevo tormentas en el Mediterráneo pero poco persistentes temperaturas más bajas durante las noches del fin de semana durante las tardes al sol el ambiente será agradable

Voz 5 37:32 se acerca el veraneo por fin estas organizando ese pedazo de viaje en el mercado de Ali

Voz 4 37:38 hemos los frescos más frescos al mejor precio como la pechuga de pollo a dos con cuarenta y nueve los quinientos gramos esta semana por citó ahorrando y eso que la vida te pille preparado lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 35 37:48 cuando una puerta se cierra las puertas

Voz 2 37:51 se abre del veintitrés al veinticinco de Joan las jornadas de puertas abiertas de Ford lleva te un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros este Line con un descuento de cinco mil euros Ramiro porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres guías financiación de FC van condiciones en punto

Voz 18 38:14 disculpe tiene una marisquería

Voz 4 38:18 están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 18 38:20 el si donde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe se encuentran bien

Voz 4 38:26 la la vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo al reservar habló por sólo sesenta euros paga hasta diez meses se encuentra un precio mejor toro ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al club inglés y sujeta a su aprobación

Voz 36 38:44 en vez llamar nuestros precios están por los como el diste smartphone Shadow Mirror MI6 con treinta y dos gigas de memoria por sólo ciento diecinueve euros ir más pero no más bajos con pruebas de en medio punto es de catorce

Voz 1018 39:03 los letrados del Congreso tenía muy claro que había que suspender a los cuatro diputados en prisión preventiva que la Mesa de día declararlo de forma automática porque ese es el término que se contempla en la Ley de criminales que el ya famoso artículo trescientos ochenta y cuatro bis que ya casi Nos conocemos de memoria pero ha sido una reunión de la Mesa no tan sencilla como principio podría parecer a la vista del dictamen José María Patiño qué tal buenas tardes

Voz 1108 39:26 bueno estaré José Antonio Bueno ha sido una propia presidenta

Voz 1018 39:28 quién ha comparecido ante los periodistas para explicar las razones por las cuales ha llegado a esta conclusión que no ha sido unánime porque Unidos Podemos Unidas Podemos se ha desmarcado de ella que además deja abierta una duda sobre qué pasa a efectos numéricos aritmético de esos trescientos cincuenta diputados con los que cuenta la Cámara de cara a la investidura del futuro presidente

Voz 1108 39:47 no ha habido en efecto unanimidad en la decisión de la Mesa después de que los letrados hayan presentado un informe en el que se considera que la suspensión como decías es automática en función de la ley de enjuiciamiento criminal pero que no se puede aplicar como sostiene el Supremo el artículo veintiuno del reglamento del Congreso por este motivo Unidas Podemos ha mostrado su disconformidad con que sea la mesa la que tome la decisión por ese motivo también los letrados consideran en su informe que la mesa debe decidir cómo afecta a la suspensión de los cuatro diputados procesados al funcionamiento de la Cámara y en concreto como dices tú a la mayoría absoluta la presidenta Meritxell Batet ha anunciado que se ha pedido otro informe a los servicios de la cama

Voz 1544 40:25 se han cargado a la secretaría general del Congreso de los Diputados por tanto a los servicios jurídicos

Voz 21 40:31 de la Cámara un informe

Voz 1544 40:33 precisamente para

Voz 0273 40:36 que se manifiesten sobre el cómputo de mayorías que es lo que lo que me

Voz 1108 40:41 pregunta la Mesa por tanto deberá volver a reunirse para decidir el alcance de la suspensión Easy la mayoría absoluta de la Cámara Baja es de ciento setenta y seis pasa a ciento setenta y cuatro en caso de que los diputados suspendidos no renuncien a su acta

Voz 1018 40:56 bueno pues esto es lo que ha pasado a la espera de ese nuevo informe me que se ha pedido que pusiese en duda importante de cara a conseguir las cifras los números para la investidura del futuro presidente de previsiblemente Pedro Sánchez pero estamos ante un asunto muy polémico que se ha vivido en los dos últimos días en el Congreso de los Diputados PP Ciudadanos cargaron muy fuerte contra la presidenta de la Cámara supongan Javier Carrera que más o menos por ahí han continuado los argumentos les puede conocer el acuerdo no

Voz 1108 41:19 qué tal buenas tardes desde las filas populares celebran la decisión casi como una victoria personal confirma según Ana Pastor que tenían razón en lo que a su grupo

Voz 37 41:27 ayer advertimos ya que la suspensión venía dada por imperativo legal entendemos por tanto que se han perdido varios días innecesariamente porque como ha reconocido el servicio de la Cámara la aplicación es automática

Voz 1108 41:40 por parte de Ciudadanos José Manuel Villegas interpreta que bate se ha visto obligada a tomar esta medida por el Supremo por los propios letrados de la Cámara

Voz 38 41:48 todo esto lo que nos queda claro es que nacional

Voz 0978 41:51 da empezado muy mal su mandato

Voz 1108 41:54 este Vox su portavoz Iván Espinosa pedía ir más allá hemos pedido la invalidez de su condición de equipo

Voz 21 41:59 estado de los cuatro

Voz 1108 42:00 pero diputados presos también quieren los de Abascal José Antonio ampliar la medida al resto de diputado

Voz 1018 42:05 es que tomaron posesión con fórmulas polémica es importante saber qué ha pasado con la representación de Unidas Podemos en la Mesa de la Cámara decía la presidenta Meritxell Batet que han pedido más tiempo consideraban precipitada esta decisión la presidenta no ha dicho expresamente que hayan votado que no somos Mariana Rubio que es lo que ha pasado al final si sales marcado han votado que no

Voz 1258 42:24 Polanski ha pasado al final pues que Podemos ha advertido que ha votado en contra en nuestra mientras seguro no eso es en nuestra opinión los diputados electos deben siempre poder ejercer ISI han de ser suspendidos esto de requerir un debate profundo garantista la decisión debería corresponder al Tribunal Supremo no a la mesa por eso hemos mostrado nuestro desacuerdo es lo que decía la portavoz parlamentaria Irene Montero

Voz 0273 42:44 consideramos que es una decisión que re podría haber requerido un mayor debate sino sobre todo una posición o una decisión que con la que nosotros hemos manifestado desacuerdo

Voz 1544 42:55 lo que entendemos que debía tomar

Voz 0273 42:57 el Tribunal Supremo porque afecta a la posibilidad de que diputados electos por la ciudadanía puedan ejercer

Voz 1258 43:04 con plenitud no obstante Irene Montero quitaba hierro a la discrepancia con el Partido Socialista

Voz 0273 43:10 es una posición discrepante en un asunto concreto en la Mesa del Congreso creo que no cambia la necesidad que en España existe de que haya un gobierno de coalición Grillo artista

Voz 1258 43:20 el partido quería más tiempo para tomar la decisión y venía advirtiendo de que si ésta se adoptaba con urgencia su voto sería negativo de mar de fondo la campaña donde Unidas Podemos se juega el Ayuntamiento de Barcelona con ERC en una batalla muy reñida

Voz 1018 43:33 más tiempo mayor debate decía Irene Montero unos términos que no coinciden vamos a recordarlo con lo que el pasado martes decía aquí en la SER Pablo Iglesias

Voz 39 43:40 la Mesa del Congreso habrá que cumplir la ley lo que diga el Tribunal Supremo lo que digan los informes de los letrados es decir los miembros de la Mesa del Congreso no pueden incumplir la ley dicho eso me opiniones que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo pedir a mí vicepresidenta y a mi secretario en la Mesa que no cumplan la ley

Voz 1018 44:00 doy clases de Pablo Iglesias el pasado martes aquí en la Cadena Ser los independentistas son muy críticos con el acuerdo que se ha tomado esta mañana escuchamos a él

Voz 40 44:08 y ahora parece que alguien con un gran gesto hacia los catalanes ha puesto una presidenta del Congreso que su primera decisión será precisamente ignorar la voluntad popular y suspenderá los diputados catalanes yo creo que espero que dentro del el partido de los socialistas hay alguien que mantenga un mínimo de democracia mínimo de dignidad y de respeto por las instituciones y sobre todo por la voluntad popular

Voz 1915 44:32 estuvo muy pendiente de la resolución de esta primera tormenta política de la nueva legislatura de la ministra portavoz Isabel Celaá ha pedido prudencia calma en la rueda de prensa el Consejo de Ministros Moncloa buenas tardes buenas tardes y la portavoz no conocía la decisión de la Mesa pero el Gobierno tenía intención de respetar esa postura de Batet porque somos decía hace la una democracia y creemos en la separación de poderes a la espera de conocer si cambian o no las mayorías en el Congreso para esta legislatura pues la suspensión de los cuatro diputados de la decía

Voz 7 45:00 nosotros siempre estamos pensando en los trescientos cincuenta en los ciento setenta y seis el resto se producirá también por eh decisión fundamentada en la mesa el Gobierno no está buscando ventajas adicionales de ningún tipo estamos a las reglas de juego que se corresponden en fondo y forma conforme a la ley

Voz 1915 45:24 Cela no ha entrado en los desencuentros de estos días entre el Supremo y la mesa porque dicen que no quieren interferir como poder ejecutivo que son todos las uniones el asunto con el que empezó la rueda de prensa o de la portavoz es el que ocupa hoy el fue

Voz 1018 45:35 con todo Europa el principio del final político de Theresa May parece que esta vez va en serio que su marcha ya ya es definitiva y que no anticipa nada bueno para eh

Voz 1468 45:45 el futuro del Brexit si al Gobierno le parece una mala noticia atisba muchas dificultades en la salida del Reino Unido desearía una salida más ordenada pero esta dimisión decía Cela dificulta mucho las cosas

Voz 7 45:56 su renuncia es una mala noticia para quienes deseamos una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea el Brexit duro parece en estas circunstancias una realidad casi imposible de frenar

Voz 1468 46:12 por eso hay que trabajar por fortalecer Europa no es buena la trivialización los extremismos el Gobierno decía Cela espera que la Unión Europea toma el tome el timón trabaje por la Europa de

Voz 1018 46:23 pues bueno la realidad es que poco antes de mediodía las puertas de su residencia oficial el famoso número diez de Downing Street se hacía hasta se emocionó la primera ministra para anunciar su renuncia