Hora 14 (27/05/2019)

Voz 3 00:11 que a mí me ser José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes Pablo Iglesias parece dispuesto aguantar el batacazo electoral de ayer y centrará su estrategia en negociar un gobierno de coalición con el PSOE pasado el mediodía el máximo dirigente de Podemos compareció ante los medios después de muchas horas de silencio de hecho fue el único líder de ámbito estatal que no dio explicaciones anoche lo de su dimisión no está sobre la mesa asegura que siempre está disponible para las bases se remite a la convocatoria de un Consejo Ciudadano ya a partir de ahí a ver si Pedro Sánchez le acepta como socio de gobierno

Voz 1663 00:51 los resultados electorales son malos toca hacer autocrítica no estamos para nada contentos pero también les digo que no nos rendimos a partir de ahí bueno pues tenemos que ser conscientes de lo que pensamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que no podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 1018 01:14 el propio Iglesias admite que después de lo de de lo que anoche dijeron las urnas no está en las mejores condiciones para convertirse en ministro el número tres del PSOE José Luis Ábalos recordaba esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy que siguen pensando en un Gobierno monocolor y más en estas circunstancias

Voz 4 01:28 nosotros siempre hemos mantenido una propuesta a propuesta Gobierno de carácter social demócrata pero abierto a progresista es bien esa estamos que es un poco la sufría que caracterizó a la actual que caracteriza al actual Gobierno

Voz 1275 01:49 hora catorce

Voz 1018 01:52 esta reunida la ejecutiva del PP que anoche se llegó el mayor batacazo de su historia además por triplicado pero salvó los muebles en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y eso permite a Pablo Casado pensar en su continuidad en la calle Génova a Alberto Núñez Feijóo lo de negociar con Vox no le parece entusiasmar precisamente es más recuerda que en su comunidad ni la formación ultraderechista ni tampoco Ciudadanos pintan prácticamente nada

Voz 5 02:14 es una de las cosas que estoy más satisfecho en Galicia es que pocos ha sido un partido absolutamente testimonial tenía ochenta y cinco mil votos en las generales ya ha pasado nueve mil votos y Ciudadanos también Ciudadanos se ha convertido en un partido testimonial en las elecciones municipales

Voz 1018 02:31 porque la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid son muy goloso si hay que negociar con Vox en negocio hay punto y así lo aceptan Isabel Díaz Ayuso José Luis Martínez

Voz 1876 02:39 Almería y si no hay otra alternativa pues no lo sé hasta que yo no hable con Ciudadanos después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me enfrento

Voz 6 02:49 estoy dispuesto a negociar con voz pero yo también lo he dicho en campaña electoral yo creo que lo razonable es que los que más está en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos gestiona el Ayuntamiento si le digo la verdad no voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad

Voz 0325 03:04 ciudadanos seguirá un proceso negociador desde una dirección de ámbito estatal según acaba de anunciar Inés Arrimadas

Voz 1876 03:10 doce horas después de conocer el resultado de las elecciones se ha constituido un Comité Nacional de negociación de gobiernos no se hablaba de ninguna situación concreta de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ni se ha dado ninguna instrucción que pueda afectar a ese comité lo que sí que es acordados que ese comité empieza a trabajar mañana

Voz 1018 03:29 Mar cheques en blanco quieren tocar poder lo de Andalucía no vale para nuevas circunstancias y lo decía también en esa antena Iván Espinosa de los Monteros

Voz 7 03:36 yo pierde lo que sabes va a ser distinto los que ya hemos hecho un ejercicio de generosidad política pero ahora las cosas son distintas y yo creo que Vox eres el cuarteto proporciona nuestra puesta en cada sitio pues así se dados y debería ser una reactivación de la política local autonómica

Voz 1018 03:53 bueno pues además de todo esto que es mucha y otras cuestiones importantes por ejemplo una de ámbito empresarial Renault acepta estudiar una posible fusión con Fiat que daría origen al mayor grupo automovilístico del mundo Eladio Meizoso

Voz 8 05:47 a las ocho coma siete Canarias hora25 la actualidad de otra con Ángels Barceló

Voz 1018 05:53 cadena SER dos y casi seis minutos

Voz 1275 06:00 dice Madrid Cristina Machado buenas tardes

Voz 1434 06:03 es la extrema derecha quiere entrar en los gobiernos madrileños el apoyo de Vox es imprescindible para que el Partido Popular mantenga la Comunidad ir recupere el Ayuntamiento de la capital hilos de Santiago Abascal ya no se conforman con un pacto a la andaluza lo ha dicho esta mañana en Hoy por hoy aquí en la Ser Iván Espinosa de los Monteros ID momento el Partido Popular no ha dicho que no ni la posible futura presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso

Voz 1876 06:28 vamos a ver las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me enfría

Voz 0325 06:42 ni el posible futuro alcalde de la capital

Voz 1434 06:44 José Luis Martínez Almeida estoy dispuesto

Voz 6 06:46 va a negociar con Vox pero yo también lo he dicho en campaña electoral yo creo que lo razonable es que los que más a en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos gestionar el Ayuntamiento si le digo la verdad no voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad pero desde luego sería mi planteamiento inicial

Voz 1434 07:03 aunque quizás no esté todo perdido para el partido socialista en la Comunidad Ángel Gabilondo ha enviado ya una carta a todas las formaciones invitándolas a hablar hice ciudadanos acaba de anunciar la creación de un comité de negociación sin órdenes de vetara al PSOE veremos qué dice en Madrid Ignacio Aguado si prefiere gobernar con el apoyo de Vox o permitir que gobierne Ángel Gabilondo en Las Rozas la Policía Nacional registra el Ayuntamiento y la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda por una operación urbanística del año dos mil nueve cuando era alcalde Bonifacio de Santiago el actual regidor José de la Hoz también del PP dice que nada tiene que ver con los distintos

Voz 1074 07:42 juicio departamentos que trabajaron en su día ya os digo hace más de una década en este tema pues la está dando a la información es decir entonces yo sí quiero decirles a los vecinos de Las Rozas que pueden estar tranquilos en que no afecta por supuesto al alcalde ni a la corporación de esta última legislatura

Voz 1434 07:57 en titulares más noticias con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1704 08:00 paralizado el desahucio de una pareja y sus dos hijos de ocho y diez años de su vivienda de la calle orgullosa de Lavapiés es el tercer intento de desahucio y la familia pide una vivienda de alquiler social otras tres familias desahuciadas de ese de ese mismo bloque hace tres meses temen que el cambio de Gobierno en la capital desteje si la alternativa habitacional que les prometió Carmena nuevo accidente laboral en la Comunidad de Madrid un hombre de sesenta años ha resultado herido grave al caerse mientras limpiaba una hormigonera en el polígono industrial de Fuenlabrada ahora se investigan las causas del accidente se necesitan donaciones urgentes de sangre del grupo cero negativo que está en alerta roja mañana comienza una maratón de donación en el Severo Ochoa de Leganés ese puede acudir como siempre al resto de hospitales públicos y a las unidades de la comunidad y de la Cruz

Voz 0325 08:41 cogí en deportes el Rayo Majadahonda tiene muy complicados

Voz 1704 08:44 seguir la próxima temporada en Segunda dependen de lo que ocurra en el Lugo entre el el partido entre Lugo y Tenerife el próximo fin de semana mientras el Fuenlabrada puede ascender a Segunda tras vencer ayer tres cero sobre el recreo

Voz 1434 08:54 vamos con la información del tráfico nos acercamos primero la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 9 08:59 buenas tardes en este momento afortunadamente no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad la circulación es fluida incómoda cómoda tanto en las rondas de circunvalación M cuarenta GMT en cuenta como en los accesos a la capital de entrada y salida aun así desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos sean muy prudentes al volante vamos ahora

Voz 1434 09:19 al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez hola hola buenas tardes

Voz 0325 09:24 de momento una situación bastante tranquila por el INE

Voz 1434 09:26 serio con un ligero aumento del tráfico entrecot

Voz 0141 09:29 unidos por tramos de las rondas como es el caso de Joaquín Costa Francisco Silvela de salida a la Avenida de América también se incrementa ligeramente en la zona de O'Donnell Doctor Esquerdo hiela M30 tan sólo circulación más intensa en las proximidades al Puente de Ventas en sentido sur

Voz 1434 09:45 veintiséis grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con la previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 09:50 tiempo soleado durante toda la semana no tendremos situaciones favorables para la lluvia y temperaturas hasta el miércoles sin cambios importantes a partir del jueves ascenso significativo especialmente de las máximas será habitual valores de más de treinta grados de aumento ahora las temperaturas son parecidas a las de ayer máximas de más de veinticinco grados en poblaciones de los ríos Tajo y Tajuña cercanas a los treinta un poco de viento durante la tarde algunas nubes cuando llegue la noche desaparecerán el viento en las nubes mañana con temperaturas mínimas un poco más bajas que hoy

Voz 1434 10:22 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y de Noema Valido y la producción de Sonia Palomino

Voz 11 10:48 la Comunidad de Madrid

Voz 12 10:51 Manuel Jabois llega la novena con mala hierba una historia sobre lo bello y lo terrible sobre los descubrimientos en los últimos días de la niña mala hierba de Manuel Jabois

Voz 1876 11:02 ha publicado por Alfaguara

Voz 8 11:06 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:09 el Partido Popular si no hay sorpresas gobernará en la Comunidad en el Ayuntamiento de Madrid a pesar del batacazo electoral que sufrió ayer dieciocho escaños menos en la Asamblea por lo que necesita sino si el apoyo de Ciudadanos de Vox para obtener los sesenta y siete que dan la mayoría absoluta y aquí está la clave que puede desembocar en la entrada de la extrema derecha en el Gobierno regional por lo dicho esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy el jefe de campaña de Vox la formación de Santiago Abascal ya no se conforma con un pacto a la andaluza es decir ya no se conforma con apoyar la investidura de la candidata del PP quedarse fuera del Gobierno aún a Vox quiere tocar el poder e Isabel Díaz hay uso se lo va a pensar Javier Bañuelos buena

Voz 0861 11:47 tardes qué tal buenas tardes si lo pensará aunque ahora mismo nos dicen es prematuro pensar en el reparto de consejerías inmenso algunas tan importantes como las de educación o sanidad que mueven ficha casi trece mil millones entre las dos la clave podría estar con alguna de las nuevas consejerías que Ayuso anunció en campaña por ejemplo la nueva Consejería de Familia una Consejería de un alto contenido ideológico que recordemos Vox ya intentó gobernar sin éxito en Andalucía Un pacto andaluz que Iván Espinosa de los Monteros se le queda corto su apoyo Isabel Díaz Ayuso no será gratuito Vox anuncian quieren entrar en el Gobierno

Voz 7 12:22 yo creo que esta vez va a ser distinto de lo que hemos hecho un ejercicio de generosidad política de sacrificio de demostración de que no teníamos interés señora con llegar pero ahora las cosas son distintas yo creo que Vox merece respeto o parecen respeto como de los demás partidos proporciona nuestra apuesta en cada sitio pues así se dados se pasa pasa de la política local autonómica

Voz 1018 12:45 vox quiere entrar en el Gobierno de la Comunidad

Voz 0861 12:48 Live aquí en la SER Isabel Díaz Ayuso no descartaba abrir esa puerta

Voz 1876 12:52 que vamos a ver las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me enfrento

Voz 0861 13:05 pues de momento Isabel Díaz Ayuso no ha hablado conciudadanos no hablado con Ignacio Aguado en el peso si quieren que las negociaciones sean rápidas el plazo límite para la investidura del próximo presidente o presidenta de Madrid será el tres de julio según fuentes parlamentaria

Voz 1434 13:18 a esta tarde vamos a preguntar por este asunto a la candidata de Vox a la Comunidad a Rocío Monasterio que tiene la llave del Gobierno regional con los doce diputados que consiguió anoche a partir de las siete y veinte en La Ventana de Madrid batacazo del PP también en la capital Almeida ha perdido seis concejales anoche obtuvo doscientos mil votos menos que Esperanza Aguirre que en dos mil quince ganó las elecciones pero no pudo gobernar ayer Almeida quedó segundo después de Más Madrid pero gobernará con el apoyo de Ciudadanos y una vez más de Vox lo ha dicho sin complejos aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid está dispuesta a dejar que la extrema derecha entre en el Gobierno municipal si es necesario Carolina Gómez

Voz 0393 13:54 dice Almeida que preferiría otra cosa pero no engaña a nadie que la extrema derecha toque gobierne en Madrid es una posibilidad

Voz 6 14:00 yo creo que lo razonable es que los que vamos a estar en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos gestiona el Ayuntamiento si le digo la verdad no voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad pero desde luego sería mi planteamiento inicial lo primero que quiere hacer como alcalde si lo logra

Voz 0393 14:14 terminar con Madrid Central después solucionar el problema de la limpieza ir tercero bajar los impuestos sobre la posibilidad de llevar el Orgullo Gay a la Casa de Campo responde esto

Voz 6 14:22 no y además sin matices lo digo no no hay que llevar el orgullo a otro sitio que es donde se celebra

Voz 0393 14:28 no habrá cordón sanitario la extrema derecha en Madrid capital como pedía ayer el presidente del Gobierno Begoña Villacís esta mañana en Hoy por hoy planteaba otra posibilidad

Voz 14 14:36 si alguien se tiene que dar por las palabras de Pedro Sánchez cotiza me tengo que están sumando como Andalucía que que hay otro tipo de gobierno que ellos puedan

Voz 1434 14:48 como fumar que que te fijas en funciones la candidato de Ciudadanos podría convertirse en alcaldesa de Madrid la derrota además Madrid tiene además otra consecuencia es que Manuela Carmena dijo desde el principio que si perdía la alcaldía se marcharía no se va a quedar en la oposición así que Carolina ahora hay que buscar un sustituto

Voz 0393 15:05 Manuela Carmena no va a seguir en la oposición y está por ver quién hereda ese capital político que deja con una fuerza importante en el Consistorio diecinueve concejales ella quería que fuera Marta Higueras su sucesora pero es probable que haya reticencias a esa posibilidad es una incógnita también que ahora Pepu Hernández en campaña dijo que se quedaría en la oposición pero ayer lo dejó en el aire Sánchez Mato que se queda fuera trata de evitar ahora que se imponga la idea de que la candidatura de Madrid en Pie haya enterrado las opciones de Carmena si se suman los votos de los tres partidos dicen de los tres partidos de izquierdas tampoco se alcanzaría el cincuenta por ciento de los votos

Voz 1434 15:38 la izquierda lo tenía más cerca que nunca en la comunidad pero no lo consiguió en la capital parecía fácil mantener el poder pero lo perdió el líder de Podemos Pablo Iglesias cree que la causa está en la división de la izquierda que comenzó con la marcha de Errejón al partido de Carmena Iglesias que anoche se marchó de la sede de Podemos sin decir una palabra hoy habla de autocrítica aunque a continuación dice que él siempre ha actuado de forma responsable

Voz 1663 16:01 nosotros fuimos enormemente responsables al no presentar a nuestra formación política en el Ayuntamiento a P A pesar de que fuimos excluidos como partidos de una candidatura y creo que también fuimos responsables y éticos al pedir el voto para las dos candidaturas que se presentaban digamos encarnando el proyecto original de Ahora Madrid que eran más Madrid y la candidatura Madrid en Pie de Carlos Sánchez Mato por desgracia ni sumando los votos de ambas candidaturas hubiéramos podido frenar a la derecha creo que a todos nos toca hacer autocrítica y que la división no suma la división resta nosotros tendremos que hacer autocrítica por supuesto pero creo que los aliados también tendrán que hacerlo

Voz 1434 16:40 aunque quizás todavía le queda una posibilidad a la izquierda para gobernar en Madrid porque después de decir durante toda la campaña ciudadanos que nunca jamás pactará con el PSOE la portavoz del partido a nivel nacional Inés Arrimadas acaba de anunciar la creación de un comité de negociación sin órdenes ha dicho sin ninguna instrucción concreta de vetar pactos con el Partido Socialista

Voz 1876 17:02 un comité nacional de negociación de gobiernos y no se hablado de ninguna situación concreta de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ni se ha dado ninguna instrucción eh que pueda afectar a ese comité lo que sí que es acordados que ese comité empiece a trabajar cuanto antes se reúne mañana

Voz 1434 17:19 pues veremos que pasa los nuevos ayuntamientos se van a constituir el sábado quince de junio cuatro días antes el martes once se tendrá que constituir la Asamblea Laura Gutiérrez ha hecho un ejercicio de imaginación así quedaría el parlamento regional con los datos que tenemos hasta este momento

Voz 1275 17:36 los miembros de la Mesa usted también diseño día poner que tenga la bondad de la Asamblea de Madrid Vallecas si nos colocamos en el estrado a la espalda la presidencia y el arco parlamentario adelante en lo que viene siendo la derecha en el sillón donde antaño se sentó Cifuentes

Voz 1434 17:53 esa va a ser una legislatura muy diferente aquí vamos a tener

Voz 1275 17:57 descontrol Garrido señorías para mi ha sido un auténtico honor servilleta esta Cámara ir Rollán soy ligero de equipaje es decir con humildad ese sería el nuevo asiento de Ayuso crear de izquierda derecha derecha

Voz 0325 18:11 el baile de Ciudadanos es como azulado avanzaría algunos puestos de dos asientos traseros de la bancada del PP a la primera fila pegadito Ayuso David S

Voz 1074 18:22 que me pareció muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio en un feminismo radical totalitario

Voz 1275 18:33 también tiene que cambiar de asiento Ángel Garrido que de momento siguen Ciudadanos Ike entra en la Asamblea con camiseta naranja

Voz 1074 18:38 la contentísimo encantado este gran éxito de Ciudadanos Albert Rivera

Voz 1275 18:43 ardido puede que no le pille muy lejos otro antiguo compañero que ahora se ubicará con la ultraderecha como pues es difícil que pueda que pueda Aberdeen con Enrique de Luna se completa el cuadro de la derecha pero el hemisferio izquierdo del hemiciclo tampoco va a ser mano de santo guays

Voz 3 19:01 ahí

Voz 1275 19:07 usted va a aguantar cuatro años en oposición vamos a sumar no yo claro que está del sillón que ocupará Errejón viene desgastado como el de Ayuso allí se asentó José Manuel López luego Lorena Ruíz Huerta más tarde Clara Serra que ahora enhorabuena a Isabel Serra creo que es una excelente comunidad tendrá al lado pero no tanto Aisa Serra hermanas enfrentadas en partidos distintos diputados que antes compartían despachos y reuniones y ahora tendrán su propio espacio en la de la izquierda mi plan es el mismo que los treinta y siete del PSOE

Voz 3 19:47 me enseñó

Voz 1434 19:51 dos de la tarde y veinte minutos seguimos

Voz 8 19:55 hora catorce Madrid

Voz 8 23:01 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 23:04 en Las Rozas la Policía Nacional continúa registrando el Ayuntamiento de El municipio a primera hora de esta mañana han llegado los agentes por orden de un juez que actuó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción se está investigando una operación urbanística de hace diez años cuando era alcalde el popular Bonifacio de Santiago Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0325 23:21 buenas tardes la operación que está desarrollando la

Voz 0089 23:23 la de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en el municipio rondeño se centra en varias licitaciones públicas que han sufrido numerosas modificaciones presupuestarias durante su ejecución obras de la empresa municipal de gestión del suelo que fueron culminadas entre el dos mil siete y el dos mil diez en ese periodo en efectos encontraba al frente del consistorio el popular Bonifacio de Santiago la investigación del Juzgado de Instrucción número cuatro de Majadahonda y de la Fiscalía Anticorrupción se centra en las obras de soterramiento de las líneas eléctricas del barrio de Las Matas un barrio rondeño que pese a esas intervenciones sigue manteniendo una maraña de cables a diez metros del suelo ofreciendo una imagen tercermundista pero la obra se hizo Se concluyó Case ha utilizado hay siguen las conducciones subterráneas ahora repletas de agua de lluvia inutilizadas antes de ser usadas y esperando una solución ahora la justicia se centra en averiguar dónde han ido a parar atención los doce millones de euros abonados por esta obra la constructora Geox se hizo con este contrato cuyas características nunca se han conocido porque el documento que las debe incorporar jamás sea local

Voz 1434 24:27 el Ayuntamiento sigue a esta hora acordonado los agentes han llegado a primera hora de la mañana y han pedido a los funcionarios que salgan mientras que la actual alcaldesa ha quedado dentro para colaborar en los registros a las puertas del Consistorio sigue también Raquel Fernández Raquel buenas tardes

Voz 1275 24:42 pues si continúa acordonado el Ayuntamiento

Voz 1434 24:44 todo desde primera hora de esta mañana cuando los efectivos de la Policía Nacional pedían a los funcionarios que dejaran de trabajar que no tocaran nada y que abandonaran las dependencias a lo largo de la mañana han sido muchos los vecinos muchos los curiosos que se han acercado a ver qué es lo que estaba sucediendo algunos continúan aquí otros ya se han ido es que hace muchísimo calor y es difícil encontrar zonas de sombra el alcalde de Las Rozas José de la Ud ha dicho que está tranquilo porque no se investigan a cargos o expedientes relacionados con su gestión

Voz 1074 25:14 lo que hemos hecho es cambiar a criterios objetivos y la máxima transparencia en la contratación pública para evitar cualquier tipo de de problema por tanto pues lamentar la imagen a la ciudad que estamos teniendo hoy una ciudad que es maravillosa que es extraordinaria llamar a la confianza ya la tranquilidad

Voz 1434 25:32 desde la oposición el portavoz del grupo municipal contigo por Las Rozas Gonzalo Sánchez Toscano y la portavoz adjunta de Ciudadanos Verónica Priego hacía la siguiente valoración

Voz 1074 25:43 vamos a seguir de cerca esta operación íbamos a actuar en todo lo que podamos en caso de que haya habido alguna irregularidad en cómo ha gestionado el dinero que el patrimonio público de los rondeños hemos

Voz 19 25:54 alertado con una intervención de la policía en el Ayuntamiento de las Rozas esperamos saber qué es lo que está pasando porque realmente nosotros tampoco sabemos qué es lo que está sucediendo en el Ayuntamiento porque se está produciendo este registro

Voz 1434 26:09 por cierto que a lo largo de la mañana se han acercado muchos vecinos se siguen acercando a hacer gestiones a todos ellos se les comunica que tendrán que volver otro día en la capital la protesta de los activistas anti desahucios que se han concentrado esta mañana frente al número once de la calle como Lavapiés ha impedido el desahucio de Miriam de su familia una más de las familias afectadas en este edificio de viviendas de las que otros ya han sido expulsados familia escamas están preocupadas tras el veintiséis de mayo tras el resultado electoral porque temen que el nuevo ayuntamiento que salga de esas elecciones no mantenga el compromiso que alcanzó con ellos el de Manuela Carmena el compromiso de buscarles una solución habitacional Virginia Sarmiento

Voz 0821 26:49 el día después de las elecciones vuelve la amenaza de desahucio argumentos a once el edificio de Lavapiés que compró el fondo buitre pro individuos Miriam ha sido la última en sufrirla junto a su marido y sus hijos de ocho y diez años

Voz 20 27:00 además por Cristiano el por lo mejor piensas en que puede que puede para ser esos me entiendes pero el niño no lo entiende iniciaría pues mi amigo bueno para ir cuando Said es tu voz duros

Voz 0821 27:11 el Samur Social cuatro policías municipales y la comisión judicial llegaban a su casa pero más de un centenar de personas han logrado que se aplace Fernando barrera de bloques en lucha

Voz 0578 27:19 nos voy a desalojar pues porque haya falta de efectivos y han dado una paralización de desahucios sin fechas

Voz 0821 27:26 la nueva fecha podría ser en menos de un mes algo por la que ya han pasado otras cuatro familias en este bloque Mayra está ahora con su bebé en casa de un familiar a Juana y a su hija con discapacidad la cogen unos vecinos IP Pierro si llevan estos tres meses en una pensión el nuevo panorama político no resulta esperanzador

Voz 6 27:41 el otro ayuntamiento que les había prometido

Voz 0578 27:44 que hablamos de realojo valemos de pagar una vivienda no no viene ahora habrá que que seguramente pues no teníamos más ese Ayuntamiento pues la incertidumbre aumenta

Voz 0821 27:51 temen además que vuelva la violencia los desahucios y confían en que el PSOE saque adelante una ley estatal que no haga necesaria la acción vecinal

Voz 21 28:01 si esa sensación en la que puedes disfrutar de todas las series y películas que quieras pagando una única cuota al mes pues eso mismo

Voz 1275 28:08 pero con un Volvo suscribe a través de Kerber

Voz 22 28:10 el Puig aprovecha todas sus ventajas como el asistente personal telefónico o el servicio de farmacia veinticuatro horas entre otros disfruta del nuevo Volvo existe cuarenta por un coche al que puede suscribir vena conocerlo a Tíber motor sur

Voz 1322 28:24 en las enfermedades de retina la prevención es la clave por eso del tres al siete de junio en Clínica Baviera Madrid celebramos la Semana de la retina llama al novecientos veinte sesenta veinte y reserva tu estudio de la retina completamente gratuito las plazas son limitadas una revisión a tiempo es una victoria

Voz 3 28:45 hora catorce

Voz 1434 28:48 con los deportes Paco Hernández buenas tardes qué tal buenas

Voz 23 28:50 ardes la jornada cuarenta de Segunda División deja al Rayo Majadahonda en una situación muy difícil para conseguir la permanencia en la categoría el conjunto de Iriondo empató a cero ante el Córdoba y los resultados de ayer de Tenerife y luego le dejan en puestos de descenso sin depender de sí mismo en las dos últimas jornadas para salvarse mejor le han ido las cosas este fin de semana al Fuenlabrada que derrotó tres cero al Recreativo de Huelva en la ida del de ascenso si consigue defender este marcador en Huelva este fin de semana ascenderá a segunda victoria también del Real Madrid Castilla ante el Cartagena y empate a cero del Atlético del fin de semana nos deja también la buena actuación de Carlos Sainz en el Gran Premio de Mónaco el madrileño terminó sí

Voz 24 29:26 esto me lo he dicho esfuerzos niveles tres a cero el quince que iba a acabar esta guerra en sexta posición muy contento perfecta

Voz 23 29:33 el mejor resultado de la temporada para el Espanyol que se coloca en séptima posición en el mundo

Voz 1434 29:37 gracias Paco pues así terminamos con veintisiete grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con Rocío Monasterio con la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid que tiene la llave para un gobierno de derechas en la región hasta

Voz 2 30:04 ningún

Voz 1018 30:06 dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:09 a mí me ser catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 las urnas cambia muchas cosas obligan a modificar discursos estrategias Yeste día después al súper Domingo europea Eva autonómico y municipal los deja lo que puede ser el comienzo de un giro estratégico de Ciudadanos que ya no se cierra en banda a negociar con el PSOE tampoco con Vox todo se va a decidir a través de un comité nacional que llevará la batuta del proceso y así lo anuncia Inés Arrimadas

Voz 1876 30:42 doce horas después de conocer el resultado de las elecciones se ha constituido un Comité Nacional de negociación de gobiernos y no se ha hablado de ninguna situación concreta de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ni se ha dado ninguna instrucción eh que pueda afectar a ese comité lo que sí que es acordados que ese comité empieza a trabajar mañana

Voz 1018 31:01 he Podemos donde el batacazo es de los que hacen época Pablo Iglesias se limita a decir que su dimisión siempre está a disposición de la base esperábamos lo de renunciar renunciar por decisión propia pues no está sobre la mesa al contrario se mantiene con su idea de formar gobierno de coalición con el PSOE si es posible con él como ministro aunque reconoce que no está en condiciones de presionar demasiado de hecho los socialistas Se mantienen en la búsqueda de un Gobierno monocolor como recordaba esta mañana en la SER José Luis Ábalos

Voz 1663 31:27 en los resultados electorales son malos a partir de ahí bueno pues tenemos que ser conscientes de lo que estamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición en el que bueno podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 4 31:40 nosotros siempre hemos mantenido la misma propuesta Tambo duermo de carácter social demócrata pero abierto a progresistas

Voz 1275 31:50 el excesivo Hora catorce

Voz 1018 31:54 iremos a Serbia también en directo a la sede del PP el Comité Ejecutivo está reunido desde la unas anuncia la comparecencia de Pablo Casado que anoche salvó los muebles y de paso su propia carrera política en Madrid con el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento habrá que negociar con Ciudadanos con Vox ya otra cosa es lo que admiten Isabel Díaz Ayuso José Luis Martínez Almeida

Voz 1876 32:14 si no hay otra alternativa pues no lo sé hasta que yo no hable con Ciudadanos ir después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y aquí

Voz 1275 32:22 enfrente estoy dispuesto a

Voz 6 32:24 a negociar con Vox pero yo también lo he dicho en campaña electoral yo creo que lo razonable es que los que más está en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos gestiona el ayuntamiento si le digo la verdad no voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad

Voz 0325 32:39 lunes ya es lunes veintisiete de mayo pues no hay elecciones a la vista las primeras las gallegas las vascas

Voz 1018 32:44 en otoño del próximo año Martín Carlos Cala buenas

Voz 0325 32:47 tardes dos tardes más presión de los independentistas catalanes Anthony la Cámara de Barcelona controlada por ellos a realizar una encuesta a los empresarios que tiene censados para comprobar si estarían dispuestos a pagar impuestos sólo en Cataluña incluso a declarar al Rey persona non grata escenario complicado Ernes Maragall hablará con los comunes y con Junts per Catalunya pero quiere gobernar Barceló en solitario con pactos puntuales Maragal confía incluso en ganar otro concejal con el voto por correo escuchamos a Maragall y a él Sartori de Cataluña ambos en la SER por cambiarlos puede cambiar bastante la significación política del conjunto del plenario municipal todavía acentuaría más el contraste entre Barcelona y Madrid

Voz 1434 33:26 es el momento de rehacer la unidad del independentismo de seguir trabajando juntos

Voz 25 33:31 no

Voz 0325 33:32 guiño a los socialistas y el PNV reconoce que su socio preferente para pactos en el País Vasco Juan María Aburto y Eneko Goia que pone a repetir al frente de Bilbao y San Sebastián respectivamente hoy en la ser yo no tengo

Voz 24 33:42 ningún inconveniente en reconocer que al primero entropía llamada que un

Voz 25 33:46 una de las cosas que también tienen lo que probablemente dos ciudadanos samba dorado de estos últimos cuatro años es la estabilidad que da

Voz 0325 33:52 condenados La Audiencia Nacional condena a seis años y nueve meses de cárcel a Francisco Correa y otros cinco al ex director de comunicación de Aena Ángel López de la Mota por las irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos del gestor aeroportuario a empresas de la trama Gürtel entre dos mil y dos mil dos pagos a cambio de contratos la Guardia Civil acredita por primera vez el pago de mordidas de la constructora OHL al ex presidente madrileño Ignacio González le pagaron dos millones y medio de euros a cambio supuestamente de la concesión de las obras del tren a Navalcarnero crece la inquietud entre los catorce mil trabajadores de las cuatro fábricas de Renault en España una vez que se ha confirmado que esta empresa y Fiat estudian fusionarse y crear el primer fabricante mundial Unai Hernández del sindicato CGT

Voz 26 34:32 Nos puede genera cierta inquietud el que haya habido una justo con otra compañía que he dicho que no nos cuente el nada y qué repercusiones puede tener esto sobre las condiciones de trabajo de de toda la plantilla de Renault España

Voz 0325 34:42 empiezan los vídeos turno desde hoy para documentos y vídeos en el juicio del proceso independentista relacionados con el referéndum ilegal del uno de octubre o con la concentración frente a la Conselleria de Economía y las defensas han comenzado ya a impugnar los podemos albergar dudas acerca de la autenticidad incluso de correos electrónicos

Voz 21 34:57 cómo podemos ahora subsanar aquello que el abogado del Estado dijo por lectura de toda la cara

Voz 1018 35:03 el resto de correos electrónicos por los que no ha sido sometido a contradicción por parte de cliente los en fin

Voz 0325 35:09 detenciones en Lyon la policía ha arrestado a dos familiares del principal sospechoso del ataque del pasado viernes con una mochila bomba en esa ciudad ese sospechoso llevaba explosivos como los utilizados Jean atentados en París todos los detenidos son de origen argentino debuta Nadal en Roland Garros torneo que ha ganado once veces el tenista balear juega ahora mismo contra el alemán Huffman y se ha notado ya el primer set feligrés

Voz 25 35:31 Hilario José Antonio el telegrama es para Pablo Manuel Iglesias señor secretario general de la formación Unidas Podemos los resultados de las elecciones europeas autonómicas y municipales de allí

Voz 0325 35:44 el domingo han sido un desastre sin

Voz 25 35:47 de activos nos debe una explicación es de mal estilo hacer leña del árbol caído pero el silencio de anoche fue atronador sus arrogancia sin sentido le han pasado factura Ilan dejado como al plátano

Voz 0861 36:01 en la puerta de la plaza de Las Ventas

Voz 25 36:03 pidiendo una oportunidad para hacer el paseíllo en la cuadrilla del Gobierno que ha deformarse pero con fuerzas y razones cada vez más infla que filas ahora la coleta para qué

Voz 1018 36:15 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina o una técnica Isabel Quintana Carlos Cala en la producción pasan cosas muy extrañas es evidente pero es la primera vez que se consigue demostrar la existencia de microorganismos capaces de sobrevivir a temperaturas extremas en el interior de un volcán ha ocurrido en Etiopía y lo ha hecho un equipo científico internacional tal y como nos va a contar Javier Gregori líder

Voz 0882 36:36 dado por España un equipo internacional de científicos ha descubierto por primera vez Nano bacterias que viven en el interior de un volcán situado en Etiopía a ciento cincuenta y cinco metros de profundidad en el lugar de la tierra con más calor porque la temperatura supera los cien grados centígrados estos microorganismos pueden vivir en uno de los entornos más extremos de nuestro planeta y por lo tanto esto aumenta las posibilidades de encontrar también vida en otras regiones del sistema solar como el subsuelo de Marte el planeta que más se parece al nuestro además según estos investigadores dirigidos por el Centro español de Astrobiología

Voz 25 37:10 se podrían ser bacterias desconocidas hasta ahora por la ciencia

Voz 1018 37:15 tres completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:18 tarde soleada en la mayor parte de la Península y en los archipiélagos con temperaturas parecidas a las de ayer máximas de veintidós a veintiséis grados en la mayor parte de poblaciones cercanas a los treinta en gran parte el interior máximas alrededor de los treinta y cinco en los ríos Guadiana Guadalquivir con nubes abundantes en el Cantábrico aquí ambiente fresco incluso algunas lluvias acumularán demasiada agua

Voz 25 37:42 enteré tarde cerca del Mediterráneo en puntos de montaña

Voz 0978 37:45 socialmente en Cataluña tormentas que pueden descargar con intensidad

Voz 8 39:22 José Antonio Marcos

Voz 1018 39:24 autocrítica si dimisión no Pablo Iglesias está dispuesto a aguantar el tirón del batacazo electoral de Podemos con el argumento de que supuesto siempre está a disposición de las bases hasta del pasado hasta pasado el mediodía de hoy ha guardado silencio ha sido de hecho el único líder de ámbito estatal que no quiso comparecer anoche cuando se conocieron los resultados el veredicto de las urnas y que Mariela Rubio qué tal buenas tardes

Voz 0325 39:44 hola buenas tardes degustar deje pasa por poner el foco no en la pérdida de ayuntamientos como Madrid Barcelona Zaragoza Santiago Coruña sino en apretar

Voz 1018 39:51 lo posible Pedro Sánchez para conseguir un puesto

Voz 0325 39:54 en un gobierno de coalición eso es los resultados son malos y toca hacer autocrítica decía Iglesias que al tiempo reivindicaba que tiene cuarenta y dos diputados en el Congreso y que hay comunidades como La Rioja Baleares Asturias donde los gobiernos socialistas dependen de ellos de hecho hablaba de enorme peso estratégico

Voz 1663 40:09 no estamos para nada contentos pero también les digo que no nos rendimos que somos conscientes del enorme peso estratégico que tiene nuestra formación política para contribuir a un bloque de gobernabilidad progresista en el estado en ayuntamientos y comunidades autónomas

Voz 0325 40:26 Iglesias preguntado por si tiene ahora peores cartas en sus negociaciones con Pedro Sánchez respondía insistiendo en que aspira un gobierno de coalición con presencia morada aunque sea modesta decía

Voz 1663 40:36 nosotros no vamos a poder pedir muchos elementos que nos gustaría llevar a la práctica a llevar a cabo si tuviéramos más peso electoral a partir de ahí bueno pues tenemos que ser conscientes de lo que estamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición

Voz 0325 40:51 sobre Madrid la ante la pregunta de si se arrepiente de haber pedido el voto también para la coalición rival de Carmena Iglesia respondía de esta manera

Voz 1663 40:59 creo que a todos nos toca hacer autocrítica y que la división no suman la división resta y la imagen de división que ha dado la Izquierda en el Ayuntamiento de Madrid es la comunidad creo que es algo que ha contribuido por desgracia a que la derecha mantenga la Comunidad de Madrid ya que recuperen el Ayuntamiento nosotros tendremos que hacer autocrítica por supuesto pero creo que los aliados también tendrán que hacer los resultados

Voz 0325 41:23 analizarán en profundidad en un Consejo Ciudadano Estatal que se convocará en los próximos días

Voz 1018 41:27 gracias Mariela Podemos si consigue mantener el Ayuntamiento de Cádiz con su candidato José María González kitsch y que no quiso saber nada de Iglesias durante la cama

Voz 0325 41:34 oye por eso hoy el responsable de órganos

Voz 1018 41:36 el partido en Andalucía Pablo Pérez el tan fina ha dicho claramente que el partido no debe entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 30 41:44 también tú que nosotros hemos hecho de de siempre es que entendíamos que podemos nacía como una alternativa al bipartidismo como un espacio independiente al PSOE como un dique fundamental de contención a las derecha en esa nos vamos a mantener lo hemos seguido manteniendo durante estos cuatro años en el caso de Andalucía nosotros sacamos lo mejor resultado a nivel estatal y además mantenemos la Alcaldía simbólica de la capital de provincia de Cádiz con ese planteamiento

Voz 1018 42:11 los malos resultados de Podemos con sólo siete escaños de los veintisiete siete que tenían en la Asamblea imposibilitan un cambio de rumbo en el Gobierno autonómico a pesar de que el PSOE se consolidó con primera fuerza con con treinta y siete parlamentarios eso hace que el PP pueda salvar los muebles pensar en un posible gobierno con la suma de Ciudadanos y Vox incluso a pesar de que el partido de Pablo Casado pierde dieciocho de los cuarenta y ocho escaños que tenía escuchados los argumentos de Pablo Iglesias Inma Carretero buenas tardes

Voz 1434 42:36 qué tal buenas tardes en qué medida condicionará

Voz 1018 42:39 batacazo de Podemos el proceso negociador de Pedro Sánchez para formar gobierno todo estaba a la espera de saber qué iban a decir ayer las urnas los electores ya han hablado que pasador

Voz 0806 42:47 distintas fuentes de la dirección federal del PSOE lo que nos dicen es que Iglesias están aún más débil que lo que estaba así que esta mañana en Hoy por hoy el secretario de Organización José Luis Ábalos no se ha movido del plana del PSOE

Voz 0325 43:00 aunque va

Voz 4 43:01 la propuesta mi salida propuesta no de carácter social demócrata pero abierto a progresistas y en esas estamos que es un poco la Sofía que ningún que caracterizó al actual Gobierno que caracteriza al actual Gobierno

Voz 0806 43:20 hablan de incluir perfiles progresistas que pueden ser según fuentes socialistas negociados con Podemos pero en Ferraz insisten en que va a ser Pedro Sánchez quién decida la fórmula siempre buscando la estabilidad de la legislatura que va a depender también de la relación con el resto de los grupos también conciudadanos a quién hoy dirige supresión el PSOE porque hay mucho poder en juego el peso a esgrime que su suma con los naranja puede impedir la influencia de Vox en Aragón Castilla y León no Murcia también en muchas alcaldías para aumentar esa presión el presidente escena hoy con Macron en París y mañana tiene bilateral con Angela Merkel en Bruselas ambos mandatarios defienden que se ponga aún

Voz 0325 43:56 cordón sanitario a la ultraderecha de todos

Voz 1018 43:59 creo que hoy tiene prevista una reunión con Susana Díaz en Ferraz

Voz 0806 44:04 de no sé si en Ferraz y La Moncloa pero nos confirman fuentes de la dirección federal que se va a producir esa reunión después de la pérdida de la Junta de Andalucía quedó pendiente una conversación entre ambos que se produce una vez que han pasado las elecciones el objetivo último de la dirección federal es la renovación de liderazgo del PSOE andaluz aunque Ferraz no tiene margen en este momento para provocar un congreso

Voz 1275 44:27 la ordinario es su hoja de ruta en principio pasa

Voz 0806 44:29 por intervenir en las listas de las diputaciones provinciales veremos cómo se desarrolla esa reunión José Antonio

Voz 1018 44:35 gracias Inma el PSOE fue el partido más votado ayer en diez de las doce comunidades a las que se celebraron elecciones autonómicas la alianza de los partidos de derechas puede posibilitar los gobiernos de Murcia Castilla y León y Aragón pero en todo caso decíamos antes que el equipo de Casado puede respirar tranquilo sobre todo al confirmarse que están en condiciones para intentar mantener la Comunidad de Madrid recupera el Ayuntamiento de la ciudad y eso es lo que hoy se va intentar vender por encima de cualquier otra cosa en la comparecencia pública que está prevista para los próximos minutos en la calle Génova de Pablo Casado en Prado buenas tardes

Voz 0325 45:04 qué tal José Antonio buenas tardes el día que lo va a poner mucho

Voz 1018 45:06 reparos en principio a una negociación directa con es verdad