Hora 14 (28/05/2019)

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes varapalo sin paliativos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el intento de Puigdemont Forcadell otros independentistas de desacreditar al Tribunal Constitucional español que anuló el pleno del Parlamento catalán que iba a declarar la independencia los jueces europeos no se anda con antigüedades consideran inadmisible y sin fundamento legal la estrategia independentista Javier Álvarez

Voz 0689 00:43 la sentencia pionera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala las actuaciones del Tribunal Constitucional en sus decisiones sobre el proceso independentista lo que según fuentes jurídicas adelanta una posición clara contraria a los futuros recursos anunciados por los presos del proceso el tribunal ha decidido no admitir a trámite este recurso por manifiestamente infundado y consideran que la suspensión acordada por el pleno del Parlament perseguía varios objetivos legítimos para

Voz 0325 01:09 mantener la seguridad pública la protección del orden

la protección del orden

Voz 1018 01:14 detalles sobre alcance de esta resolución de los siete jueces de la Sala Tercera del Tribunal Europeo que por estas cosas de la vida si merece respeto para Meritxell Duró que es la portavoz del Gober toda

Voz 3 01:24 nosotros respetamos las decisiones de los tribunales internacionales las que ganamos también ha como en este caso la que no nos da la razón no lo que preguntamos nosotros lo lo que nos preguntamos es si por parte de las fuerzas unionistas aceptarán y acatarán cuando vengan estas resoluciones sobre la represión que está llevando a cabo el Estado español

Voz 1018 01:46 la Fiscalía del Supremo mantendrá el delito de rebelión para los nueve dirigentes en prisión preventiva el juicio quedará visto para sentencia previsiblemente el día once en la sesión de hoy se han visionado escuchado imágenes presentadas por la Fiscalía para avalar sus tesis sobre el aprovechamiento de la violencia

pero esta mañana en este punto queremos que Ana Terradillos dígase hay alguna novedad sobre la operación Oikos Oikos ese es el nombre del dispositivo policial ordenado por un juzgado de Huesca para desmantelar una supuesta trama de amaños de partidos de fútbol en Primera Segunda División hay al menos al menos nueve partidos y otras tantas detención buenas tardes

Voz 0125 02:27 buenas tardes y con dos novedades que podemos ofrecer hasta ahora hay tres partidos donde hay constancia que han sido manipulados de primera de segunda de tercera división esa es la primera novedad la segunda uno de los partidos de esos nueve que dices que están siendo investigados es de esta temporada el Valladolid Valencia de hace prácticamente dos semanas esas son los novedades nueve partidos investigados once detenidos en una operación que todavía continúa abierta a todos se les acusa de organización criminal corrupción entre particulares y blanqueo de capitales Hora catorce

Voz 1018 02:59 el Banco de España vuelve a advertir sobre el bajísimo nivel de ahorro de las familias lo hace en su informe anual en el que pone el acento sobre todo en lo poco que ahorran quienes tienen rentas más bajos al que por otra parte pues parece obvio Javier Ruiz o

Voz 7 03:12 hoy el Banco de España advierte en este punto estamos en niveles de riesgo las tasas de ahorro de las familias españolas son las más bajas de toda la historia apenas un cuatro coma nueve por ciento de la renta disponible y el Banco de España advierte a los hogares están siendo demasiado optimistas están asumiendo demasiados riesgos ahorran poco compran demasiado en el informe anual el Banco de España dice una segunda cuestión

Voz 7 03:38 niega que haya una burbuja del alquiler pero se muestra contrario a limitar los precios del alquiler como planteaba el dinero

Voz 1018 03:46 Unida ayuntamientos desde la derecha Ciudadanos aclara que su prioridad sigue siendo el PP sin descartar algún acuerdo con el PSOE lo dice José Manuel Villegas y Pablo Casado parece que está en lo mismo

Voz 1089 03:56 veremos en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas pero lo normal será que lleguemos a acuerdos con el partido

Voz 8 04:11 estalla la comisión negociadora formada Hay en estos días hablará primero como ciudadanos que ese nuestro socio prioritario con los premios que vamos a hablar

Voz 0202 04:21 además tres de cada mil mujeres de entre veinte y treinta y nueve años son víctimas de violencia machista con órdenes de protección en vigor las víctimas de este tipo de violencia han aumentado un ocho por ciento durante el año pasado

Voz 0325 04:33 sobre el número de personas que apoyan la prohibición de fumar en los coches cuando hay niños ya son ocho de cada diez las campañas de prevención piden fuerza pierden fuerza el número de fumadores ha aumentado ya suma el veintitrés por ciento de la

Voz 0202 04:44 los trabajadores de globo llevan a la empresa ante los tribunales por el incumplimiento de todo lo dispuesto en materia de prevención de riesgos laborales la demanda se materializa tras la muerte de uno de sus repartidores en un accidente de tráfico

Voz 0325 04:55 cuatro mil setecientos efectivos encargarán de la seguridad durante la final de la Champions que juegan este sábado en el Wanda el Liverpool y el Tottenham acudirán casi sesenta y ocho mil aficionados ingleses con entrada desde las cinco de la tarde quedará prohibida la venta de alcohol

Cristina Machado

buenas tardes cómo cambian las cosas cuando en juego

Voz 6 05:35 buenas tardes cómo cambian las cosas cuando en juego

Voz 1434 05:37 no está el poder el Partido Popular que siempre ha defendido que debe gobernar el más votado no tiene reparos ahora en gobernar con la extrema derecha para evitar que llegue a la Puerta del Sol el ganador de las elecciones en la Comunidad Ángel Gabilondo

Voz 13 05:50 el Partido Popular a lo largo de toda la historia ha estado defendiendo que debía de gobernar el más votado pero no podemos olvidar lo que no ha ocurrido hasta hace cuatro días y es que si el Partido Popular no obtenía mayoría absoluta estábamos condenados a estar en la oposición aun siendo la formación política más votada y evidentemente lo que hemos hecho ha sido pues entrar en el juego

Voz 1434 06:13 lo ha dicho Pedro Rollán el presidente de la Comunidad el que ha hecho bandera del vetó al PSOE Ciudadanos ahora se abre a pactos con los socialistas para conseguir por ejemplo que Begoña Villacís sea alcaldesa sin necesidad de pactar con Vox

Voz 1089 06:26 no hay ninguna operación te gustaría que Begoña Villacís fuera alcaldesa de Madrid sí lo vamos a intentar nos gustaría que Ignacio Aguado sea presidente de la Comunidad de Madrid sí lo vamos a intentar también

Voz 13 06:42 lógicamente en esa negociación

Voz 1434 06:44 danos tiene que elegir si permite o evita que la extrema derecha entre en las instituciones madrileñas

Voz 14 06:51 tan sólo un día después de las tele

Voz 1434 06:53 Juanes es ayer estalló en Madrid un nuevo escándalo que afecta al Partido Popular un caso de presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de las Rozas en el que hay una veintena de imputados lo hemos adelantado hoy la SER entre los investigados está un asesor de Pedro Rollán en la Comunidad el alcalde reelegido este domingo de Robledo de Chavela y también un concejal electo del PP Majadahonda además de ellos el ex alcalde Bonifacio de Santiago el ex delegado del Gobierno Pedro Núñez Morgades dos de la tarde y siete minutos todo listo ya en Madrid para acoger la final de la Champions por aquí arrancan los titulares con Sonia Palomino Paula Seguí cuatro mil doscientos efectivos de la Policía Nacional vigilarán la final de la Champions del próximo sábado en el Wanda entre el Tottenham y el Liberpul hoy ha presentado el dispositivo de seguridad coordinado directamente por el Ministerio del Interior se espera la llegada de sesenta y ocho mil aficionados a la capital para ver el partido cerca del treinta

Voz 15 07:42 por ciento de los niños y jóvenes madrileños sufre sobrepeso en la conclusión de un estudio de la Universidad Complutense realizado en varios centros escolares de la Comunidad el veinticinco por ciento lleva una vida sedentaria consuma diario producto procesado de bajo valor nutricional

Voz 1434 07:54 los hospitales madrileños necesitan sangre del grupo cero negativo las reservas están en alerta roja hoy hay Maratón para donar en el Severo Ochoa de Leganés y mañana y pasado en el Gregorio Marañón de Madrid

Voz 15 08:04 en deportes el brasileño Felipe Monteiro será el sustituto de Diego Godín en el Atlético de Madrid el central viene del Oporto por veinte millones de euros el club quiere fichar también al delantero uruguayo de París Anne Germaine Edison K

Voz 1434 08:16 pues vamos con la información del tráfico conectamos primero con la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0047 08:22 buenas tardes en este momento les vamos a pedir tengan precaución si iban a circular por la A cuatro ya que se ha producido un accidente a la altura de Pinto que genera cinco kilómetros de retenciones en dirección Córdoba en el resto de la red vial madrileña no hay complicaciones eso sí en la ronda de circunvalación M cuarenta hasta hace escasos minutos hemos tenido dificultades en la zona de Hortaleza en dirección a uno como consecuencia de un alcance ya resuelto aún así les vamos a pedir también sean muy prudentes iban a transitar por esta carretera

Voz 1434 08:49 si conectamos también con el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Inmaculada Lander asola

Voz 16 08:54 hola pues en la ciudad a lo largo de la mañana allí en este instante notamos una bajada importante de la intensidad circulatoria es propia de final de mes vamos a hablar de la M30 porque allí se está formando retención se ha producido un accidente casi llegando el nudo de Manoteras hilar tensión ya alcanza Pío XII dentro de esa retención se ha producido otro alcance es muy importante que respeten la distancia seguridad hablamos todo ello en sentido Avenida de Burgos no olviden que esta noche para trabajos de asfaltado en Arturo Soria en el túnel del paseo de Santa María de la cabeza en la calle

Voz 1434 09:31 obvia tenemos veintitrés grados en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi

Voz 0978 09:36 Carbó hoy las temperaturas suben menos que ayer partíamos de mínimas un poco más bajas las máximas ya se acercaban a los treinta grados en la mayor parte de la comunidad hoy nos quedaremos alrededor de los XXXV es decir al sol el ambiente será más que agradable incluso un poco cálido de seguir haciendo durante toda la tarde a última hora con un poco de viento reforzándose en toda la Comunidad pero apenas pasará de los cuarenta kilómetros por hora mañana a primeras horas ambiente un poco frío durante la tarde temperaturas un poco más altas que hoy seguir haciendo mucho sol Se confirma que a partir del jueves Si a finales de semana el calor va a ganar protagonismo durante las tardes con máximas de más de treinta grados

hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Noema Valido y en la producción Sonia Palomino

Voz 1089 11:14 ciudadanos tenemos a gala igual que he dicho antes cumplir con lo que les prometemos a los votantes pero habrá que ver con con qué fórmulas cuando creemos el Comité de Negociación de la Comunidad de Madrid desde el Ayuntamiento de Madrid pues iremos viendo cómo se desarrollan allí las negociaciones desde luego aún no hemos empezado los

Voz 1434 11:31 ya severa decía bien llegas pero ciudadanos tienen en sus manos ser la llave que abra la puerta a un Gobierno con consejeros o concejales de Vox el partido popular no se esconde hoy mismo lo ha dicho el presidente en funciones Pedro Rollán están dispuestos a gobernar con Vox a renunciar al que ha sido uno de sus principios los últimos años eso que decían una y otra vez de que debe gobernar la fuerza más votada el Partido Popular perdió el domingo en la región dieciocho diputados en la capital seis concejales ya no son primera fuerza pero eso no les va a hacer renunciar al poder Javier Bañuelos buenas

Voz 0861 12:05 qué tal buenas tardes no no renuncian el PP ha renunciado eso sí a sus principios ya no defienden que gobierne la lista más votada literalmente Pedro Rollán ha confesado que han decidido entrar en el mismo juego que los de

Voz 13 12:17 estábamos cansados de entrar en el Rin siendo diestros con la mano derecha atada a la espalda así que por lo tanto yo creo que en este sentido lo que hemos hecho ha sido pues utilizar las mismas herramientas que nos llevan a que llevan utilizando con nosotros a lo largo de las últimas legislaturas

Voz 0861 12:34 el presidente Pedro Rollán es el primer dirigente del PP Madrid que públicamente hace autocrítica con el resultado del pasado domingo

Voz 13 12:41 cuando pierdes dieciocho escaños cuando pasas de cuarenta y ocho a treinta escaños evidentemente no es un buen resultado es malo pero es suficiente decía para gobernar la Comunidad de Madrid si la formación política Ciudadanos Vox no traicionan a su electorado lo lógico es lo razonable es que la próxima presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid sea la candidata por el Partido Popular Isabel

Voz 0861 13:06 Díaz Ayuso Rollán es optimista cree que habrá acuerdo aunque del argumentario del PP desaparece la expresión coalición de perdedores con la que tanto atacaron a Pedro Sánchez Rollán también confiesa que no ve inconveniente alguno en que Vox entre en su Gobierno

Voz 13 13:20 si cualquier formación política que quiera dar su apoyo al programa mayoritariamente elegido dentro del electorado de centro derecha que ha sido el del Partido Popular lo que hace es sumarse al mismo yo no tenían mayor inconveniente en que dentro de esos parámetros dentro de esa línea ideológica programática de al forma de ser y de actuar pudiera compartida en este sentido un lugar en el Consejo de Gobierno pero repito a nosotros no vamos a establecer líneas rojas

Voz 0861 13:51 pero esas negociaciones no se están gestionando a nivel regional se juegan en una liga superior es la dirección nacional del PP con Teodoro García Egea y Javier Maroto al frente quienes están liderando ahora mismo las negociaciones en todos los territorios incluido Maris

Voz 1434 14:05 según nos decía en La Ventana de Madrid la candidata de Vox Rocío Monasterio los contactos entre su formación el Partido Popular empezaron ayer mismo en Vox tienen claro que aquí en Madrid no se va a reeditar un pacto a la andaluza quieren más de paso señalan a Ciudadanos es su posible cambio de estrategia con el PSOE tenemos claro que nosotros

Voz 18 14:23 hemos determinantes en este en este Gobierno piques doce escaños en Madrid que tienen que hacer valer se tienen que respetar

Voz 19 14:29 ustedes desde Vox temen que Ciudadanos termine pactando con el PSOE a pesar de todo lo que ha mantenido durante los últimos meses

Voz 18 14:36 bueno yo ciudadanos nunca sé muy bien si mira de izquierda a mirar a derecha porque nos pasa a todos ahora me parece bien actitudes no tener cordones sanitarios que me parece una actitud antidemocrática

Voz 19 14:49 pero su ahora con el PSOE lo consideraría una tradición

Voz 18 14:52 bueno yo creo que sería una traición a sus votantes

Voz 1434 14:55 Nos decía Monasterio también ayer por la tarde que todavía no había recibido la carta que Ángel Gabilondo ha mandado a todas las formaciones para iniciar conversaciones no Serrin del candidato socialista que desde el domingo no ha vuelto a hacer declaraciones en público ni él ni Íñigo Errejón ni Isabel Serra la izquierda guarda silencio mientras digiere los resultados de las elecciones también en el Ayuntamiento de la capital donde más Madrid está todavía en shock tras haber perdido la alcaldía y verse obligado a buscar un sustituto para Manuela Carmena esta mañana los concejales de la alcaldesa Se han reunido Carolina Gómez

Voz 0393 15:28 la acaban de confirmar esta mañana se ha producido una reunión informal de los concejales electos para analizar la situación actual aunque de momento no quieren hacer comentarios sobre lo que se ha dicho todo el mundo guarda silencio Más Madrid están como dices en estado eso quise ha abierto un periodo de reflexión para evaluar porque se han perdido votos por la izquierda y quién puede ponerse al frente del grupo municipal en ausencia de la persona que ha ejercido de líder estos cuatro años si de pegamento de todos ellos Manuela Carmena dijo aquí en La Ventana de Madrid en plena campaña electoral que en el momento en el que ella se fuera surgiría el plan B

Voz 1410 15:57 si va a surgir el plan B que aparece cuando cuando es necesario o no el equipo yo creo que puede generar muchas muchas nuevas energías no hay como cinco seis perfiles que son realmente apasionante

Voz 1434 16:11 lo cierto es que los concejales de Manuela Carmena no tiene

Voz 0393 16:13 ya hay un plan B porque estaban convencidos de que iban a repetir en la Alcaldía mencionaba la alcaldesa cinco seis perfiles apasionantes para sucederle y entre esos perfiles hay dos nombres que suenan por encima del resto el primero es el de Marta Higueras que ha sido la mano derecha de la alcaldesa y número dos en el Ayuntamiento es la persona que Carmena quería como sucesora en el caso de que ella no pudiera terminar el mandato pero hay otros que con opciones del que también se habla Rita Maestre que está en el círculo de confianza de la alcaldesa y que además es una de las personas más próximas políticamente a Íñigo Errejón está por ver además qué ocurre con aquellos independientes que se presentaron en la candidatura más Madrid porque se lo pidió personalmente Manuela Carmena o aquellos que están ligados directamente a su figura como el coordinador general de la Alcaldía Luis Cueto no se descarta que de aquí a la constitución del Ayuntamiento prevista para el quince de junio haya algunas bajas será ese día cuando Manuela Carmena cede el bastón de mando

Voz 1434 17:03 gracias Carol Javier Casal director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid buenas

Voz 0867 17:07 qué tal buenas tardes que bueno con todo esto sobre la mesa

Voz 1434 17:09 con todos estos últimos movimientos de Ciudadanos ya no está tan claro como parecía el domingo que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad José Luis Martínez Almeida alcalde de la capital

Voz 0867 17:19 la partida comenzado ahora mismo tenemos certezas el Partido Popular ha llamado ciudadanos y a Vox y en breve se va a sentar a hablar a Gabilondo también ha enviado una carta a todos los grupos incluido la formación de Rocío Monasterio posibilidades que que todo está abierto lo lo más razonable sigue siendo un acuerdo entre centro derecha y derecha extrema tanto en la comunidad en el Ayuntamiento ha entrada de Vox en los gobiernos puede ser un escollo para ciudadanos pero en Madrid nunca levantado esa línea roja independencia en estas negociaciones Cristina se va a poner a prueba la autonomía de los partidos en Madrid para hablar y negociar es decir cómo van a afectar aquí en Madrid las negociaciones en otras comunidades si las líneas rojas sobre Vox que traza Valls en Barcelona se van a trasladar a nuestra región en los municipios cambio de cromos al Ayuso celebraban sonrientes la suma de la derecha el domingo pero no es descartable que en esta larga partida que ahora se abre uno de ellos pudiera ser sacrificado es decir que Villacís pudiera ser alcaldesa y que la Comunidad quedará para Ayuso o viceversa no es un planteamiento de partida pero ciudadanos va a presionar en estas negociaciones al Partido Popular como no rehuyó la pregunta

Voz 1018 18:23 qué posibilidades tiene Gabilondo definió

Voz 0867 18:24 ahora un gobierno de la ultraderecha pues de momento pocas esa corriente que circula sobre un posible acuerdo con abstenciones naranjas para que el PSOE gobierne en la Comunidad es más un deseo que una realidad que colisiona con la aritmética que con la coherencia política un deseo que permite Gabilondo Calleri reflexionar en eso está

Voz 1018 18:40 y a Ciudadanos a armarse para la no

Voz 1434 18:43 decepción con el Partido Popular veremos qué pasa gracias Javier hasta luego dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

hora catorce Madrid

hora catorce y Madrid Cristina

Voz 1434 22:16 se lo hemos avanzado esta mañana aquí en la SER la operación policial de ayer en el Ayuntamiento de las Rozas se salda de momento con la imputación de veinte personas se investiga una ópera hemos urbanística de hace diez años pero entre los imputados hay cargos del Partido Popular en activo hablamos de un asesor del presidente Pedro Rollán hablamos del alcalde de Robledo de Chavela que fue reelegido el domingo y hablamos también de un concejal electo de Majadahonda además de otros nombres conocidos del Partido Popular madrileño de los últimos años Alfonso Ojea

Voz 0089 22:45 buenas tardes buenas tardes Cristina en efecto de los veinte imputados por prevaricación y algunos de ellos más adelante por malversación en esta operación como tú decías contra la corrupción

Voz 1434 22:54 tenística en Las Rozas tres de ellos son cargos del partido

Voz 0089 22:57 en activo Se trata de Ángel Alonso Bernal número tres en la lista del PP en Majadahonda el domingo pasado logró acta de concejal también aparece en la investigación Mario de la Fuente el futuro alcalde popular del Ayuntamiento de Robledo de Chavela también obtuvo como es evidente acta de concejal el pasado domingo y el último imputado con cargo es Francisco Javier Espadas asesor en la Puerta del Sol del presidente Pedro Rollán quedan otros diecisiete investigados por prevaricación y como decimos algunos por malversación son todos los antiguos miembros de la corporación municipal Rocinha que encabezó durante más de veinte años Bonifacio de Santiago también imputado en la lista del Juzgado de Instrucción número cuatro de Majadahonda también aparece Pedro Núñez Morgades exdelegado del Gobierno en Madrid

Voz 1434 23:42 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta mañana hemos preguntado al presidente Pedro Rollán por la imputación de su asesor de Javier Espadas Rollán pide prudencia y tiempo antes de tomar una decisión respecto a él

Voz 13 23:56 creo que se trata de una cuestión administrativa y por lo tanto lo que vamos a hacer es esperar a que tengan lugar esa cita porque es cierto que en los últimos tiempos hemos visto cómo personas que en un primer momento se han podido ver señalados en un muy corto espacio de tiempo afortunadamente han podido demostrar verificar que nada tenían que ver o que no ocurrió absolutamente nada ir a han podido verse en algún momento con un tratamiento injusto incluso me atrevo a decir también estigmatizado

Voz 1434 24:27 más cosas casi tres de cada diez niños y jóvenes madrileños sufre sobrepeso todavía más el treinta y cinco por ciento de los que tienen entre siete y dieciséis años padece ciudad abdominal la más grave porque está relacionada directamente con enfermedades cardiovasculares son las conclusiones de un estudio que ha elaborado la Universidad Complutense que advierte que es estudios ha llevado a cabo sobre todo en el sur de la comunidad porque dependía de la intención que cada centro escolar tuviera de colaborar en el norte no han encontrado mucho interés Laura Gutiérrez poco ejercicio email Alimentació

Voz 27 25:01 te cocinada bollería muchas veces que va una murga saben a pedimos una pisar las chinches

Voz 28 25:06 consumidores de fruta verdura legumbres vegetales bastante consumidores pues de productos mucho más calórico que no son adecuados

Voz 1434 25:15 es Jesús Román profesor de la Complutense uno de los investigadores de este estudio al que se han sometido mil novecientos treinta y seis chicos y chicas de entre siete y dieciséis años la mayoría de ayuntamientos del sur de la Comunidad el veintisiete por ciento tiene sobrepeso preocupa sobre todo la tasa de obesidad abdominal la grasa que se acumula en la cintura

Voz 1018 25:34 a la barriguita cuarenta no nos afecta

Voz 28 25:36 de una manera muy importante al metabolismo el especialmente a los a la posibilidad de que tenga un problema cardiovascular

Voz 1434 25:44 el estudio asegura que hay más obesidad a partir de los doce entre los doce y los dieciséis el problema afecta sobre todo a las chicas

Voz 28 25:52 cierta sea la verdad una caída de actividad física por lo menos para la edad que le corresponde pues bastante importante

Voz 1434 25:59 veinticinco de cada cien niños de esas edades no hace deporte

todo listo

Voz 1434 26:06 para el despliegue de seguridad que trabajará para que la final de la Champions el próximo sábado en el Wanda Metropolitano transcurra sin incidentes se espera la llegada de sesenta mil aficionados ingleses para ver el partido que va a enfrentar al Tottenham y al Liverpool Alfonso Ojea o la de

Voz 0089 26:28 hola de nuevo dispositivo de seguridad histórico de hechos el propio Ministerio del Interior el que ha diseñado iba a aplicar esta operación que se activa a las ocho de la mañana del próximo jueves y que no va a concluir hasta la mañana del domingo miles de agentes de policía sólo de la Policía Nacional

Voz 1434 26:42 más de cuatro mil para construir un anillo

Voz 0089 26:45 seguridad que va a ser global María Paz García es la delegada del Gobierno

Voz 29 26:49 solamente contando Policía Nacional hay más de cuatro mil doscientos efectivos pero por supuesto luego hay que añadirle también todos los efectivos de la Policía Municipal Guardia Civil SAMUR Protección Civil Bomberos es decir que es un pedazo dispositivos de seguridad a todos los niveles

Voz 0089 27:13 hay preocupación porque los aficionados del Liverpool y del Tottenham tienen algunos seguidores muy radicalizados hooligans violentos especialistas en disturbios callejeros y también especialistas en aprovechar sus borracheras para creernos problemas en todo caso los aficionados ingleses suman

Voz 0055 27:28 treinta y cuatro mil personas escuchamos de nuevo

Voz 0089 27:31 a la delegada del Gobierno

Voz 29 27:33 el Reino Unido que está estimada que ahora mismo está casi diecisiete mil seguidores de cada uno de los equipos que son las entradas facilitadas por la huesos Catalá Clooney también se espera que hayan aficionados que haya aficionados que acudan al partido desde diferentes puntos de España en especial desde Benidorm Islas Canarias la Costa del Sol y las Islas Baleares se prevé que haya seguidores también de ambos equipos que acudan a Madrid sin entrada

Voz 0089 28:04 por tanto máxima atención con un dispositivo que ha creado como decíamos nada más y nada menos Cristina que la Comisaría General de Seguridad Ciudadana es decir el propio Ministerio

Voz 1434 28:14 el interior gracias Alfonso dos de la tarde y veintiocho minutos

pero para que el fichaje sea una realidad falta el acuerdo con el Paris san Germain y que llega una oferta importante por Diego Costa nos marchamos veintitrés grados ahora mismo en el centro de la capital hoy máximas alrededor de los Veinticinco en toda la región a partir del jueves más calor temperaturas que van a superar ya los treinta

Voz 5 30:24 es dice un aplauso con el que los diputados independentistas celebraron

Voz 1018 30:28 la proclamación de la República catalana

Voz 5 30:30 desde el president Puigdemont el diez de octubre

Voz 1018 30:33 de dos mil diecisiete Un día después del pleno suspendido por el Tribunal Constitucional convocado precisamente para la Declaración de la Independencia pus de la entonces presidenta de la Cámara Carme Forcadell y otros dirigentes demandaron al TC ante la justicia europea ante el Tribunal de Estrasburgo que hoy ha desestimado esa petición como un auténtico varapalo sin ambigüedades por unanimidad los siete magistrados rechazan la petición que consideran inadmisible sin fundamento legal y el ministro de Exteriores subraya la importancia de esta decisión

Voz 31 31:02 es una noticia importante porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rebate todos los argumentos formulados por el independentismo catalán acerca de que esa decisión del Tribunal Constitucional era una lima

Voz 1018 31:29 pone de relieve la noticia ha conocido en pleno juicio del Supremo en el que hoy se han visionado y escuchado imágenes propuestas por la Fiscalía para avalar el uso y el aprovechamiento de la violencia por parte de los independentistas ha visto y escuchado a Oriol Junqueras uno de los procesados el veinte de septiembre frente a la Conselleria de Economía

hora catorce

Voz 1018 32:02 el Supremo quiere concluir la vista el once de junio la Fiscalía plantea mantener la acusación de rebelión para los principales encausados hoy es veintiocho de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes

Voz 0325 32:12 tal vez tenemos muchas cosas más por ejemplo un testimonio

Voz 1018 32:14 de quién habitualmente pronuncia expresiones bastante polémicas Antonio Cañizares cardenal arzobispo de Valencia ha hablado así de la falta de convivencia de la ruptura del odio entre musulmanes cristianos por culpa de los musulmanes

Voz 32 32:29 gente musulmanes y católicos a la convivencia en estos momentos se está sembrando el odio en la incapacidad para perdonar más no podemos caer son incapaces de perdonar cuando realmente no hemos tenido buenas relaciones están extendidas hay odio no puedo a ver no solamente no pasa se puedo ver libertad unidad estamos percibiendo desde el accidente

Voz 0325 32:53 sigue abierta la operación policial contra el supuesto amaño de partidos en Primera y Segunda División Antonio Sí Se espera que hasta once personas detenidas entre los arrestados el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo el presidente del Huesca hay nueve partidos bajo investigación entre ellos el Valladolid Valencia de hace apenas diez días de ellos hay constancia de amaño en al menos tres me ahorro ni burbujas el último informe del Banco de España exige a las familias sobre todo las de rentas más bajas que ahorre más y cree que no existe una burbuja de alquiler el organismo además considera que es pronto para afirmar que la subida del Salario Mínimo no está afectando al empleo tal y como ha confirmado por ejemplo la autoridad de responsabilidad fiscal misma prioridad Ciudadanos no rechaza pactos con el PSOE después de las elecciones del domingo pero mantiene al Partido Popular como socio prioritario y los populares también prefieren hablar primero con la formación naranja José Manuel Villegas Pablo Casado veremos

Voz 1089 33:42 yo haya alguien te reniegue de las políticas de Sánchez pero lo normal será que lleguemos a acuerdos ponen partido

Voz 8 33:50 primero con Ciudadanos es nuestro socio prioritario es con los primeros que vamos a hablar

Voz 0325 33:56 no habrá dimisiones Irene Montero reitera en la SER que Pablo Iglesias no dejará el cargo a pesar de los malos resultados de Podemos el domingo y se remite a la influencia que les puede dar su resultado en las generales

Voz 1018 34:06 donde también perdieron apoyo Montero en la SER

Voz 33 34:09 desde la modestia eran los resultados que tenemos pero también de su contundencia desde el hecho de que son determinantes para que pueda haber un gobierno de progreso pues podamos trabajar para que eso se ve por el de España

Voz 0325 34:21 Pere de líderes los jefes de Estado de la Unión Europea se reúnen esta tarde en Bruselas para analizar el futuro de las instituciones después de las últimas elecciones los portavoces de los grupos parlamentarios han recomendado ya los dirigentes nacionales que escojan para presidir la Comisión a uno de los candidatos de uno de los más más víctimas el número de mujeres víctimas de la violencia machista se incrementó el pasado año un ocho por ciento casi la mitad tiene entre veinticinco y treinta y nueve años aunque los mayores incrementos de maltratos Se registraron contra mujeres mayores de sesenta y cinco años o contra quiénes acaban de cumplir la mayoría de edad en el registro se ha incrementado también el número de maltratadores hasta los treinta años mide en deuda ecológica y España agotado hoy los recursos que puede generar de modo natural durante todo el año según un informe de WWF harían falta dos planetas y medio para sostener el nivel de demanda actual de cada ciudadano nada menos que cuatro mil setecientos policías solos que se van a desplegar este sábado en Madrid sede de la final de la Champions que va a enfrentar al Tottenham y al Liverpool un dron vigilará las cercanías del Wanda Metropolitano y se espera además la llegada de aficionados sin entrada Mari Paz García Vega subdelegada del Gobierno en Madrid

Voz 29 35:25 desde Benidorm Islas Canarias la Costa del Sol y las Islas Baleares se prevé que haya seguidores también de ambos equipos que acudan a Madrid siniestrada

Voz 26 35:39 José Antonio el telegrama es para Albert Rivera señor presidente de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Se acabó la subasta de las campañas electorales y los concursos para ver quién se hace con la atención de los votantes irán a su favor y sus papeletas en las urnas se averigua que una cosa es predicar y otra dar trigo y que todo lo que ayuda a ganar dificulta gobernar AVE combinar la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad el problema se plantea cuando haya de elegir entre inconvenientes por qué excluir al PSOE le obligue a mirarse con Vox o viceversa haga lo que haga pagará las consecuencias

Voz 1018 36:20 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina al eh Noema Valido Alicia Molina en el control de sonido Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producen hablamos del tabaco cada vez hay más fumadores cada vez hay más personas partidarias de ampliar los lugares libres de humo por ejemplo en el interior de los coches cuando hay niños ocho de cada diez las campaña de prevención acusan desgaste veintitrés de cada cien españoles se declaran fumadores Laura Marcos

Voz 0809 36:43 cada día mueren en España ciento cuarenta fumadores empieza a los diecisiete años se toman unos diez cigarrillos al día hay aunque tres de cada cuatro intenta dejarlo de los nueve mil encuestados un sesenta y dos por ciento admite que se incumple la ley antitabaco en las terrazas y más de la mitad cree que este problema sólo se ataja con más sanciones

Voz 34 37:02 en la actualización de la normativa de lucha contra el tabaquismo es una de las tareas que debería

Voz 15 37:07 a marcarse el nuevo equipo del Ministerio no

Voz 9 37:09 debe ser que todos los países de alrededor de España tengan un precio de tabaco vengan todos a comprar aquí seamos el espanto de Europa no

Voz 0809 37:17 Tanto María Fernández como Lucía Gorrito de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria culpan al fuerte lobby del tabaco de que uno de cada diez encuestados cree erróneamente que el cigarrillo electrónico ayuda a dejar de fumar en cambio crece nueve puntos la aceptación social para prohibir fumar en el coche con niños en piscinas en centros comerciales al aire libre

Voz 1018 37:37 completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:40 tarde soleada en el conjunto del país las nubes no se irán del todo en el Cantábrico especialmente en el más oriental en Cantabria y el País Vasco con lluvias que en la provincia de Guipúzcoa y al norte de Navarra pueden ser a ratos persistentes también algunos chubascos durante la tarde en la mitad este de Cataluña más aislados en Baleares especialmente en la isla de Mallorca el resto sol temperaturas un poco más bajas que ayer subieron sólo en el Cantábrico sin grandes cambios en las cuencas de los ríos Guadiana Guadalquivir como ayer máximas alrededor de los treinta y cinco grados

con catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 39:39 la justicia europea al Tribunal de Estrasburgo deja en evidencia a los independentistas catalanes los magistrados consideran inadmisible dos puntos la demanda presentada por la ex presidenta Forcadell y otros setenta y cinco parlamentarios incluido el propio opuse Mon Javier Álvarez buenas tardes buenas tardes a ver no es habitual que el Tribunal europeo se pronuncie con tanta contundencia sobre un asunto además con de tanta controversia política

Voz 0689 39:59 llevas toda la razón es un aviso a navegantes José Antonio porque las ente

Voz 1018 40:02 sí pionera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Voz 0689 40:04 avala las actuaciones del Tribunal Constitucional español en sus decisiones sobre el proceso independentista lo que según fuentes jurídicas adelanta atención una posición contraria a los futuros recursos anunciados por los presos del proceso el Tribunal Europeo ha decidido no admitir a trámite por manifiestamente infundado el recurso que Carme Forcadell y otros setenta y cinco antiguos miembros del Parlament porque considera que la suspensión del pleno del Parlament perseguía varios objetivos legítimos para el mantenimiento de la seguridad pública la protección del orden constitucional y la protección de derechos y libertades de terceros Europa dice

Voz 0882 40:38 que el tribunal constitucional adoptar estas

Voz 0689 40:40 medidas de suspensión buscaban asegurar el cumplimiento de sus propias decisiones a fin de preservar el orden constitucional una decisión que califican como necesaria en una sociedad democrática en particular para el mantenimiento de la seguridad pública la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades y que dicen José Antonio los afectados pues comparte lo escuchado hace un momento por Borrell desde el Constitucional interpretan esta sentencia de forma muy positiva porque Europa está sentando las bases de que la actuación española fue es y sigue siendo la adecuada en el Tribunal Supremo que enjuicia como sabes a los miembros del proceso ven también con satisfacción esta resolución porque vaticina como hemos dicho que las decisión

Voz 0325 41:19 es adoptadas también por los tribunales están

Voz 0689 41:22 lo del marco legal son justas sin vulnerar ningún derecho Europa recuerda que según la Convención deje de Venecia hay que cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y éste va a ser el camino a seguir en línea recta José Antonio en el futuro

Voz 1018 41:34 verdad saliéramos ha seguido al Supremo pero antes al Palau de la Generalitat para escuchar lo que ha dicho la portavoz del guber medirse el mudó que en este caso dice que sí que respeta lo que dice la justicia pero la justicia europea Albert natal

Voz 37 41:45 hola buenas tardes en el Gobierno de Quim Torra asegura que siempre ha aceptado las decisiones de los tribunales internacionales de aunque ahora que no les guste la respetan igualmente a pesar de esto la portavoz de la Generalitat Meritxell Bureau ha dado por hecho que tarde o temprano Estrasburgo les dará la razón a ellos y espera que los constitucionalistas ha dicho lo acepten igualar

Voz 3 42:05 nosotros respetamos las decisiones de los tribunales internacionales las que ganamos también ha como en este caso la que no nos da la razón no lo que preguntamos nosotros lo lo que nos preguntamos es si por parte de las fuerzas unionistas aceptaran y acatarán cuando vengan estas resoluciones sobre la represión que está llevando a cabo el Estado español

Voz 37 42:28 por cierto sobre la intención de la Fiscalía del Supremo de de no mover ni una coma a su escrito de acusación definitivo pudo ha dicho que una vez más demuestra según ella que es una farsa de juicio y que el Ministerio Público sólo ha escuchado a los testigos que le querido

Voz 0325 42:42 pues de eso vamos a la ahora el INE con Alberto puedo está en el Supremo que se le va acabando ya la caminata diaria hace la plaza de las Salesas qué tal buenas tres abierto

Voz 0055 42:49 en la capital Mejías y José Antonio buenas tardes sí que está previsto

Voz 0325 42:52 lo que el juicio acabe el día once In principio con todas las cautelas del mundo vamos a recordar que la intención de la Fiscalía es mantener la calificación de ese delito de rebelión que es el que conlleva unas penas más elevadas de cárcel si la Fiscalía no se aparta de lo que lleva defendiendo desde el comienzo del caso

Voz 0055 43:06 en Cataluña hubo una rebelión y que tanto el veinte de septiembre como uno de octubre de dos mil diecisiete hubo violencia disturbios permitidos alentados instrumentalizados por los acusados para conseguir la independencia todo esto según creen los fiscales del caso ha quedado acreditado con más de cuatrocientos testigos que han comparecido durante casi cincuenta sesiones con las declaraciones de los acusados y también de los peritos así que dentro de una semana cuando tengan que a exponer sus informes finales no van a rebajar su acusación se mantendrán en la rebelión para los nueve acusados a la espera de saber si modifican algún número la condena más alta que pide la fiscalía por este delito es para ir a Oriol Junqueras veinticinco años de cárcel

Voz 1018 43:40 la sesión de hoy sean vistos han escuchado varios vídeos aportados como prueba por la Fiscalía para avalar su tesis de que en el otoño de dos mil diecisiete se produjeron actos violentos perfectamente organizados con una intencionalidad muy clara contra la legalidad en Cataluña

Voz 0055 43:53 el tribunal ha estado más de dos horas viendo los vídeos propuestos por la Fiscalía del referéndum ilegal en Barcelona fue uno Llosa Castellbisbal Galí también del veinte de septiembre donde se ha podido escuchar a Oriol Junqueras o también a los Jordi

Voz 5 44:20 bueno para las escaleras Montoneros vídeos refuerzan su posición por rebelión por mostrar esa violencia esos disturbios para las defensas

Voz 0055 44:25 de lo contrario por ejemplo que los Jordi llamaban a la calma constantemente en el Supremo conceden un valor relativo algunos de estos vídeos José Antonio porque en definitiva no recogen todo lo que pasó en todos lados Vergés

Voz 1018 44:35 el Pozas vamos a alguien en el ámbito judicial pero en un contexto muy muy diferente el Deportivo hace un año bueno exactamente un año y un día en Carrusel podíamos escuchar en directo como Dani Garrido daba paso a Luis Sabah días para cantar el único gol del Huesca Nástic

Voz 38 44:50 no aguanta que te iba a preguntar a gol importante en el Alcoraz

Voz 40 44:58 el equipo catalán Uche de cabeza reúne pues este gol

Voz 2 45:04 está en el origen de una operación policial ordenada por el Juzgado número

Voz 1018 45:09 co de Huesca que ha destapado lo que parece ser una trama de partidos amañados o no al menos nueve partidos y posiblemente hasta once detenciones o quizá más para influir manipular en el mundo de las apuestas Ana Terradillos que sabemos sobre esta trama de los nombres de su alcance buenas tardes

Voz 1434 45:24 bueno buenas tardes de momento lo que sabemos es que la operación continúa abierta no se han practicado todavía todas las detenciones hay once órdenes de detención firmadas y como dices podrían ampliarse en las próximas horas de momento los datos nuevos que tenemos es de esa constancia de esos tres partidos de Primera Segunda y Tercera División amañados manipulados con un modus operandi muy claro muy habitual es muy común entre los detenidos entre los once detenidos alcanzar acuerdos con jugadores para amañar estos partidos uno de estos partidos importantes el Valladolid Valencia de esta temporada se jugó Se disputó hace diez días en otro de los amaños de segunda división nos cuenta la policía que las casas de apuesta registraron ojo un volumen de negocios hasta catorce veces más elevado al normal para este tipo de división ese era el modus operandi y estos son los dos datos importantes y novedosos de esta investigación más cosa los deportistas usaban a sus familiares directos para realizar las apuestas según fuentes policiales de la UDEF que es quien está llevando a cabo esta operación los futbolistas utilizaban además grandes cantidades de dinero metálico siempre al margen de los clubes excepto en el caso del presidente de la Sociedad Deportiva de Huesca que como sabes ha sido detenido también el jefe de los servicios médicos de ese de ese Partit de ese equipo también seis partidos más investigados a parte de estos tres amañados importante el origen de esa investigación y sobre todo una operación que se llama Oikos que todavía se está desarrollando y que podría darnos sorpresas en las próximas

Voz 0325 46:48 vamos a acercarnos en directo al escenario en el que se dirige desde el que se dirige esta operación es

Voz 1018 46:52 juzgado de Huesca el número cinco en el que está nuestro compañero de usaba días aquí en acabamos de escuchar cantando ese ya famoso gol o los buenas tardes