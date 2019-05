Hora 14 (29/05/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:14 José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes todavía puede haber sorpresa en las alcaldías de las dos principales ciudades de España Barcelona Imma en el caso de la capital catalana la sorpresa es de las bordas y puede tener consecuencias definitivas Manuel Valls el fichaje estrella de Ciudadanos ofrece su apoyo incondicional a Ada Colau para que siga al frente del Ayuntamiento si con ello se evita un gobierno municipal independentista encabezado por Ernest Maragall

Voz 4 00:45 la prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria nosotros no queremos que Barcelona esté al servicio del independentismo idea una causa que divide la sociedad

Voz 1018 01:03 si esto sigue adelante pueden salir las cuentas porque el PSC no rechaza la idea siempre que Colau evite cualquier gesto en pro de los independentistas y lo he dicho en Ser Cataluña su candidato Jaume Collboni

Voz 5 01:14 sí ya uno Force aquí hay una fuerza que lo único que quiere

Voz 1084 01:16 ayer en la ciudad de barcelonés pintar la de amarillo y ponerla al servicio del proceso independentista el PSC dicen no ni votaremos la investidura de un alcalde independentista ni participaremos en un gobierno en el que haya independentistas Colau tiene que decidir si quiero un gobierno pro independencia en Barcelona o Iker un gobierno pro Barcelona de base progresista una investidura

Voz 1018 01:37 pues esto es lo que ahora mismo preguntaremos a partir de las doce y media nuestro compañero Óscar García cómo ve la dirección de Ciudadanos el movimiento de Manuel Valls que no está sometido a la disciplina del partido no es militante pero es su cabeza de lista en la capital catalana lo de Madrid puede aportar también alguna sorpresa no está claro que las tres derechas a vayan a poner de acuerdo por lo cual Manuela Carmena no renuncia

Voz 6 01:58 el claro es la candidatura que tiene

Voz 7 02:03 mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura

Voz 6 02:12 qué tendría que decidir al día

Voz 1018 02:15 sensaciones PP Ciudadanos Vox pueden ser complicadas tanto como que Santiago Abascal el líder de Vox culpa a ciudadanos de lo que llama la resurrección de Carmena

Voz 8 02:23 la misma se daba por políticamente acabada la noche electoral durante estos días ha resucitado y ha resucitado precisamente por los titubeos y por las dudas de Ciudadanos ha pensado que tiene alguna posibilidad porque ve que Ciudadanos no está siendo claro no está facilitando una alternativa al gobierno municipal de de Manuela Carmena horas

Voz 5 02:45 catorce

Voz 1018 02:47 les contaremos cómo están las cosas en Podemos tras el batacazo del pasado domingo la dirección del partido en Castilla La Mancha dimite bloque porque ni siquiera van a tener representación en el par en el Parlamento trataremos de saber algo más sobre las circunstancias de suicidio de una trabajadora de Iveco tras el acoso que sufrió por parte de sus compañeros tras la difusión de un vídeo sexual la Fiscalía pide un informe policial informe que de hecho ya está elaborando Comisiones Obreras ha presentado una denuncia hacía contra la empresa por ir acción Raquel Márquez es la responsable de Salud Laboral por no haber bien

Voz 9 03:16 creo que con lo de acoso que recoge en la propia hay que tenía al menos la empresa conocimiento desde el jueves y desde luego por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales comunicamos la situación de riesgo y la empresa no actuó con ninguna medida preventiva

Voz 1018 03:32 y escucharemos a la ministra de Economía en funciones Nadia Calviño no comparte los argumentos del Banco de España sobre la necesidad de fomentar el amor el ahorro sobretodo entre los que menos ganan

Voz 0152 03:41 es indudable que si uno no puede llegar a final de mes pues no puede ahorrar y por eso tenemos que asegurarnos de que el crecimiento económico llega a todos y que las personas más vulnerables ven mejorada su situación económica y que pueden empezar a tomar decisiones tanto de emancipación por lo que se refiere a los jóvenes como de consumo y ahorro por lo que se refiere a las personas con más edad y viceversa

Voz 1018 04:04 ante el Banco Central Europeo Luis de Guindos advierte de los peligros para el crecimiento como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y Chile caen en las bolsas europeas el uno con dos por ciento la española después de que hoy haya pedido la justicia de Estados Unidos que declare inconstitucional la prohibición de vender sus productos en ese país y tenemos además una última hora desde el Senado la Mesa de la Cámara ha votado la suspensión de Raúl Romeva por los planteamientos jurídicos equivalentes a los de los cuatro diputados independentistas la semana pasada

Voz 0605 04:30 la decisión de la Mesa

Voz 0443 04:33 el Senado de proceder con carácter retroactivo a la suspensión de los derechos y obligaciones de senador Raul Romeva

Voz 1018 04:42 es la voz de Cristina Narbona vicepresidenta de la Cámara en el juicio del proceso ha escuchado será escuchado las voces de Push the money Jordi Cuixart en los vídeos presentados por las defensas para avalar sus tesis de que nunca existió una violencia organiza

Voz 10 04:55 cómo ha entrado en vigor de basuras propulsadas para el Gobierno español explica hortícola Sendín cuenta así

Voz 5 05:02 uu carioca vamos a dar ningún tipo de apoyo a ninguna actitud violenta ninguna actitud

Voz 0605 05:07 más la Junta Electoral confirma que el PSOE ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Ibiza tras corregir un error en el recuento que afectó a once mesas así que se traducen en tres ediles más para los socialistas

Voz 0325 05:17 dado ante el juez por comportamiento engañoso Boris Johnson alguno de los candidatos favoritos en la sucesión de Theresa May según la acusación Johnson mintió una y otra vez durante la campaña del Brexit al asegurar que el Reino Unido daba la Unión Europea trescientos cincuenta millones de libras cada tema

Voz 0605 05:31 la firma de hipotecas para vivienda subió casi un dieciséis por ciento en marzo respecto al mismo mes del año pasado el temor a una subida de los tipos de interés hace que los créditos a tipo fijo marquen un nuevo tope ya son cuatro de cada diez

Voz 11 05:45 entre los libros leídos

Voz 2 06:03 dos y seis Hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes reaparece Carmena con ganas de intentar seguir siendo alcaldesa la ley electoral puede echarle un cable

Voz 6 06:18 claro es la candidatura que tiene

Voz 7 06:22 el mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura

Voz 6 06:31 qué tendría que decidir al día

Voz 1434 06:34 el Pepu Hernández se queda será portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid donde no descarta apoyar a Villacís como alcaldesa si con eso evita la entrada de la extrema derecha en el Gobierno municipal

Voz 12 06:45 no solamente es que quieran condicionar un gobierno sino que debe están pidiendo también formar formar parte de ello no es nuestro trabajo lo que estamos haciendo en estos momentos tratando de que eso no por Madrid porque Madrid daría muchos pasos atrás en la concepción que tenemos todos

Voz 1434 07:00 Pepu Hernández que perdió uno de los nueve concejales que el PSOE ha tenido esta legislatura en Madrid recibió anoche el respaldo de la ejecutiva socialista madrileña

Voz 11 07:10 la Fiscalía General del Estado

Voz 1434 07:11 mueve ficha y pide a la policía que investigue las circunstancias de la muerte de Verónica una empleada de Iveco que el sábado se quitó la vida después de que se difundiera entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido sexual Julia Pérez es la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas Francisca de Pedraza de Alcalá de Henares donde vivía Verónica

Voz 0443 07:29 aquí ha habido fallos de todo tipo de la propia empresa nos propios compañeros porque una mujer joven iraquí pequeños han perdido a su madre por este tipo de violencia yo creo que requiere educación yo creo que también además es un delito penado todavía porque realmente el daño que se hace bueno lo estamos viviendo es como si te mataran socialmente

Voz 1434 07:49 ya sí suena un ataque de grafiteros a un tren de cercanías

Voz 13 07:53 las metas más

Voz 14 07:59 mira

Voz 1434 08:04 cinco chicos con las caras tapadas con sus propias camisetas pararon ayer por la tarde un tren de cercanías entre Galapagar y Torrelodones para hacer pintadas en uno de los laterales un vigilante de seguridad fuera de servicio trató de evitarlo pero fue atacado con piedras más noticias

Voz 0887 08:19 en titulares con Sonia Paloma y Javier Jiménez Bas jornada de huelga de los trabajadores de urgencias de la paz sin incidencia por los servicios mínimos del cien por cien la plantilla pide que se recuperen las setenta y dos camas que perdió el hospital en dos mil doce con los recortes reclaman más personal y material para dar

Voz 0443 08:35 una buena principio no voy ha comenzado en la Audiencia Provincial el

Voz 1915 08:37 eso contra un hombre enfermo mental acusado de matar al dueño de la pensión en la que vivía la familia de la víctima reprocha a la Comunidad de Madrid que tutelar al acusado en este alojamiento ajeno impide doscientos sesenta mil euros de indemnización

Voz 0887 08:48 Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte repiten como los municipios con la renta más alta de toda España según datos del Instituto Nacional de Estadística además seis municipios madrileños se sitúan entre los quince con menor tasa de paro de todo el país

Voz 1434 09:01 el Reina Sofía ha presentado esta mañana David Bodnar

Voz 1915 09:03 pero la Historia me quita el sueño una revisión de la obra del artista estadounidense clave para entender el Nueva York de los años ochenta la muestra reúne cerca de doscientas obras que reflejan la pluralidad de estilos técnicas con las que experimentó en la fotografía el cine y la literatura

Voz 1434 09:16 eh y Madrid sabes tío ya de Champions con los escudos de Liverpool del Tottenham en la fachada de la Real Casa de

Voz 0733 09:22 Correos ir mucho mucho mucho fruto

Voz 1434 09:25 Ball en todo el centro para la final de la Liga de Campeones este sábado en el Wanda Metropolitano Elena Gimeno

Voz 11 09:31 Puerta del Sol a alguien puede explicarme lo que pasa me ayude la señora del fondo que baja hacia la calle Mayor

Voz 1 09:37 parece que juegan los equipos ingleses en el capó del Atleti de de Magee

Voz 0152 09:42 son el Tottenham Liverpool cuyos nombres están en unas lonas gigantes que cuelgan de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid un hombre con un cartel de cartón que parece inglés pero que resulta ser alemán afincado en Mallorca aquí

Voz 5 09:54 quiere comprar una entrada para la final si no lo consigue ya tiene plan como a ver si tengo suerte a tomar unas cañas

Voz 0152 10:02 Plaza Mayor escenarios un campo de fútbol para echar partidos y camareros que lo tienen todo listo

Voz 15 10:07 normalmente tenemos dos barriles de cerveza en fin de semana pero estamos preparados para vender

Voz 5 10:13 sí es barriles más Womad en Callao

Voz 0152 10:16 doce conocen haciéndose una foto con el balón gigante de la Champions

Voz 11 10:19 qué te vas siendo una foto y él me dijo que hiciera a la foto pues era ese cuento la imagen es para las

Voz 0152 10:25 de de sociales aquí ya podemos hasta ponerle

Voz 16 10:28 di Madrid Ciudad del fútbol

Voz 8 10:31 lo de futuro mundial

Voz 16 10:34 eh no lo que está

Voz 1434 10:39 vamos ya con el Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 17 10:42 buenas tardes en este momento tranquilidad en gran parte de la red vial madrileña tan sólo tengan especial precaución en la A uno ya que como consecuencia de las obras de mejora de mantenimiento de la calzada hay circulación intermitente en el volar en dirección Burgos en el resto de la red vial de la comunidad como les comentaba se circula sin problemas dentro de pantallas de

Voz 1434 11:02 el Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez como está el tráfico en las

Voz 18 11:05 calles de Madrid buenas tardes hola buenas tardes incrementa ligeramente en algunos recorridos por la M30 en los más próximos al Puente de Vallecas en la zona del Nudo Sur con Méndez Álvaro y también en las cercanías al Puente de Ventas de momento tan sólo circulación intensa sin retenciones la misma situación se aprecia en vías del interior de distribución como es el caso de las rondas en Joaquín Costa Francisco Silvela también en la zona de la calle prolongación de O'Donnell y en el área de gen

Voz 0325 11:31 no va a Colón Por otra parte recordamos

Voz 18 11:34 que continúan los trabajos de asfaltado que cortan carriles en la calle de Arturo Soria

Voz 1434 11:39 hoy en Madrid ha registrado otro atropello una mujer de cincuenta y cinco años ha resultado herida grave cuando estaba cruzando por un paso de peatones en Hortaleza y sepan que este viernes por la tarde abrirá al completo la línea dos de Metro que está cerrada entre las estaciones de retiro y Sol desde el pasado mes de enero el viernes por la tarde abrirá al completo incluida la estación de Sevilla que permanecía cerrada también por las obras de modernización desde abril de dos mil dieciocho veintiún grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 12:12 una tarde más el sol va a lucir en todo momento en toda la Comunidad de Madrid con muy buena visibilidad algo de viento menos que ayer rachas que apenas pasarán de los treinta kilómetros por hora temperaturas un poco más altas que ayer superaremos ligeramente los veinticinco grados iban confirmando los cambios que nos van a traer un final de semana con calor durante las tardes y las noches todavía van a ser frescas incluso algo frías pero mañana ya tendremos máximas alrededor de los treinta grados el fin de semana los superaremos con facilidad

Voz 1434 12:39 con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido y en la producción Sonia Palomino

Voz 19 12:49 la Comunitat matriz impulsa la utilización de instalaciones de autoconsumo energético en el sector industrial con ayudas de hasta el treinta por ciento de la inversión para instalaciones solares térmicas Fotovoltaica así de cogeneración aguda es el momento ahora mejora el medio ambiente informa la página web Comunidad punto Madrid o en el teléfono cero doce

Voz 1 13:07 comunidad de Madrid Manuel Jabois llega a la novena con mala ir para una historia sobre lo llovió terrible sobre los descubrimientos en los últimos días de la niña mala vate Manuel Japón

Voz 20 13:21 replicado por Alfaguara

Voz 2 13:25 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 13:28 Manuela Carmena pretende intentarlo hasta el final aunque no lo tiene fácil su candidatura fue la más votada el domingo en Madrid pero la derecha suma mayoría el acuerdo entre PP Ciudadanos Vox parecía claro hasta que la formación de extrema derecha dijo que esta vez no se van a contentar con un pacto a la andaluza el PP ya lo ha dicho claramente no tiene problemas en permitir la entrada de Vox en los gobiernos madrileños pero Ciudadanos no quiere colgarse ese cártel en las últimas horas ha hecho varios movimientos como levantar el veto al PSOE que podrían poner en peligro esa Alianza de Derechas así que Carmena y Más Madrid no lo dan todo por perdido la alcaldesa ha asegurado hoy que van a intentar mantener el poder y la ley electoral puede ser la baza que finalmente le permita quedarse Carolina buenas tardes buenas tardes hay claramente un cambio de actitud

Voz 1600 14:14 la posibilidad de que las derechas nos entiendan el domingo Manuela Carmena lo daba todo por perdido

Voz 1410 14:19 sabemos que no vamos a poder gobernar por tanto pues que que yo no voy a seguir siendo alcaldesa

Voz 1434 14:25 ayer frenaron el debate de la sucesión y hoy ante la

Voz 1600 14:27 pregunta de si va a intentar una investidura la alcaldesa en funciones respondía

Voz 7 14:31 claro es la candidatura

Voz 6 14:34 y que tiene mayor no

Voz 7 14:36 pero de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura

Voz 6 14:45 qué tendría que decidir de Alcaldía

Voz 1600 14:47 se abre por tanto Carmena la posibilidad de interés de intentar ser investida alcaldesa incluso sin pacto por qué pues porque como ella explica si nadie logra una investidura en primera vuelta ella saldría elegida en segunda votación como cabeza de lista más votada Más Madrid tiene diecinueve concejales

Voz 1434 15:03 Carmena resucitado según las palabras causado el líder de Vox Santiago Abascal que culpa Ciudadanos de poner en peligro lo que el domingo parecía opio

Voz 8 15:12 que ella misma se daba por políticamente acabada la noche electoral

Voz 12 15:17 durante estos días ha resucitado y ha resucitado

Voz 8 15:20 solamente pues los titubeos y por las dudas de Ciudadanos ha pensado que tiene alguna posibilidad porque ve que Ciudadanos no está siendo claro no está facilitando una alternativa al gobierno municipal de de Manuela Carmena

Voz 1434 15:33 Carmena ha reaparecido en la vida pública tres días después de las elecciones en el acto en el que se ha colocado una placa en homenaje al pintor y escultor madrileño Eduardo Arroyo acto al que también ha asistido Pepu Hernández el candidato del PSOE anuncia dado dos cosas una que no descarta apoyar a Begoña Villacís como alcaldesa si así evita que la extrema derecha de Vox entre en el gobierno municipal

Voz 12 15:54 la línea del Partido Socialista y la mía propia es tratar de aislar la la extrema derecha y por eso los nuestro trabajo lo que estamos haciendo en estos momentos tratando de que eso no ocurre en Madrid porque Madrid daría muchos pasos atrás en la concepción que tenemos todos lo importa a Madrid es formar mayorías en funciones Mari mayorías progresistas y en esa línea estamos trabajando

Voz 1434 16:15 ha dos que se va a quedar en la oposición

Voz 12 16:18 bueno es algo que me comprometí con los con los militantes me comprometí con el Partido Socialista es algo que seguiremos haciendo nosotros tenemos que seguir trabajando por nuestro programa pero la gente que nos ha votado y en esa línea también estamos esforzándonos en todo momento

Voz 1434 16:31 Pepu Hernández anuncia que se queda después de recibir anoche el apoyo de la ejecutiva socialista madrileña a pesar de que el domingo perdió uno de los nueve concejales que el PSOE ha tenido esta legislatura Javier Bañuelos

Voz 0861 16:42 muy pocas voces culparon directamente a Pepu Hernández de la derrota prácticamente de forma unánime ese zanjó que la responsabilidad de no fue únicamente del candidato propuesto por Pedro Sánchez o incluso quienes defendieron que Pepu Hernández tuvo poco tiempo para recuperar un proyecto de Bill desde hace años en la capital dirección socialista buscó los culpables fuera básicamente dos Carmena Errejón ellos fueron dicen quiénes realmente explosionaron la fragmentación de la izquierda y son ellos quienes debilitaron las opciones de gobernar anoche la Ejecutiva socialista hizo un diagnóstico de la situación pero no buscaron fórmulas para solucionar sus problemas en un momento de la reunión anoche uno de los miembros de la ejecutiva sí se atrevió a cuestionar el control de la dirección federal del Partido Socialista lo hizo con esta frase cada vez más cerca de Ferraz cada vez más lejos de la Puerta del Sol lo cierto es que la Ejecutiva socialista también respalda el empeño de Ángel Gabilondo de intentar gobernar incluso con el apoyo de Ciudadanos varias fuentes socialistas Nos admiten que no lo ve que lo ven difícil pero no van a desistir

Voz 1434 17:40 en La Ventana de Madrid vamos a hablar esta tarde con el secretario general del PSOE de Madrid con José Manuel Franco a partir de las siete y veinte de la tarde y por cierto que el Partido Popular ya ha nombrado a las personas que van a llevar las negociaciones para formar gobiernos en Madrid son David Pérez y Ana también dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 2 18:02 hora catorce Madrid

Voz 2 21:24 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 21:27 la Fiscalía General del Estado actúa de oficio para esclarecer las causas de la muerte de la trabajadora de Iveco que el sábado se suicidó después de que circulara entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido sexual tenía XXXII años y dos hijos muy pequeños la chica denunció lo que estaba pasando ante el comité de empresa Comisiones Obreras denuncia Iveco ante la Inspección de Trabajo por no activar el protocolo contra el acoso sexual Virginia Sarmiento

Voz 0733 21:52 uno de los compañeros de Verónica difundió el vídeo y hizo en la empresa llevaba varios días sufriendo las miradas y los comentarios de parte de la plantilla

Voz 0605 21:59 ya puso la situación en manos del comité de empresa

Voz 0733 22:02 el jueves tuvieron una reunión con recursos humanos Comisiones Obreras que ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo pide responsabilidades por no haber aplicado el protocolo contra la

Voz 1018 22:11 los sexual Raquel Márquez secretaria de Salud Laboral

Voz 1321 22:13 prensa tiene un protocolo que lo primero que hay que ver qué es sumario es preferente es rápido se crea una comisión y sobre todo su tomar medidas cautelares para evitar o para proteger siempre a la víctima de la situación no significa siempre mandarle a su casa o cambiarla en el centro a veces es al propio acosado

Voz 0733 22:34 y añade que se ha incumplido la Ley de Prevención de Riesgos al no haber tomado esas medidas insisten en que se trata de un accidente laboral

Voz 1321 22:39 el entorno donde se ha desarrollado todos en en un ámbito laboral igual que el de emoción en el ámbito escolar el foco la difusión la causa directa es el ámbito laboral

Voz 0733 22:51 aunque la víctima no puso denuncia ante la Policía la Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación por un presunto delito contra la intimidad con publicidad el Código Penal establece condenas de entre tres meses y un año de cárcel por difundir imágenes íntimas sin consentimiento la SER se ha puesto en contacto también con la empresa aunque por el momento no han querido hacer declaraciones

Voz 1434 23:08 Verónica vivía en Alcalá de Henares con el alcalde de esta localidad con Javier Rodríguez Palacios han hablado esta mañana nuestros compañeros de Henares y además aquí con un claro con

Voz 25 23:16 ponente de acoso a la mujer de acoso al género femenino o de acoso a la mitad de la población porque las consecuencias de este tipo de actuaciones desde luego no son las mismas cuando las uso un nombre que una mujer y tenemos que estar especialmente vigilantes especialmente duros contra esta violencia de género o esta violencia hacia las mujeres por su condición como ha sido la difusión de este vídeo para escarnio para daño a una persona que al final no lo ha podido aguanta

Voz 1434 23:45 se lo venimos contando esta mañana en la SER la Comunidad no paga sueldo alguno a los siete miembros del órgano directivo del Consejo de la Juventud un organismo público regional que se constituyó hace un año y medio para asignarle son sueldos necesario desarrollar un reglamento que debería haberse aprobado en septiembre pero

Voz 26 24:01 por ahora no existe Enrique García

Voz 0464 24:03 una de sus prioridades es combatir la precariedad y la realidad realidades que los siete miembros de su órgano de dirección con una media de edad de veinticinco años llevan diecisiete meses trabajando sin ninguna relación laboral con la entidad y por tanto sin remuneración económica una situación anómala para un organismo público que ni siquiera cuenta con personal laboral y que trabaja con un presupuesto de doscientos mil euros anuales en abril de dos mil dieciocho

Voz 0733 24:28 eso cuando el Consejo presupuestó cuatro

Voz 0464 24:31 contratos un informe de la Abogacía de la Comunidad estableció que era necesario antes un decreto con un reglamento que determinará la naturaleza de los contratos un decreto que aún no se ha aprobado Guillermo Vázquez secretario

Voz 27 24:43 que no hay personal administrativo contabilidad con lo cual es un organismo público que gestiona doscientos mil euros de dinero público que actualmente no tiene eh ningún tipo de apoyo administrativo ni ningún tipo de apoyo técnico porque el Gobierno en la Comunidad de Madrid

Voz 1179 24:59 dilata los plazos para de esta

Voz 0464 25:01 era poder hacerlo y desaparezca el organismo que nunca les ha gustado desde la Consejería de Cultura explican a la SER que el retraso se debe a los tiempos habituales de tramitación de un decreto el Consejo habla de bloqueo intencionada

Voz 1434 25:15 las urgencias de la Paz están en huelga aunque apenas esta notando porque la dirección del centro decretado unos servicios mínimos del cien por cien los trabajadores protestan por la saturación del servicio piden más medios Teresa Rubio ahora también

Voz 0733 25:27 están estudiando la posibilidad de llevar a los tribunales al hospital por los servicios mínimos que les han impuesto del barrio es enfermero portavoz de la plataforma Urgencias Emergencias en

Voz 28 25:36 Nos han impuesto unos servicios mínimos del cien por cien consideramos que son inaceptables porque Nos impiden ejercer un derecho que está en la Constitución como es el derecho a la huelga entendemos perfectamente que haya que designa unos servicios mínimos en un servicio vital como es la urgencia pero esta situación es abusiva en todo caso el objetivo a nuestra huelga desde luego no es paralizar el servicio sino concienciar a la ciudadanía de la situación que se vive aquí a diario

Voz 0733 26:00 día a día que nos cuenta Patricia Núñez que también es enfermera hay portavoz de la plataforma uno contamos Nico

Voz 1312 26:05 ventanas en las muchísimas de las instalaciones en las que nosotros atendemos a pacientes para nada se cumple el ratio enfermera paciente trabajamos a menudo sobre saturados sin material sin recursos humanos

Voz 0733 26:20 eh también sin intención de mejora por parte de la dirección de los que aseguran que en los últimos meses han intentado buscar soluciones con la dirección del centro y que no ha sido posible

Voz 1434 26:27 de en la Audiencia Provincial hoy ha comenzado un juicio a un hombre enfermo mental acusado de matar al dueño de una pensión en la que vivía la familia de la víctima reprocha a la Comunidad de Madrid que era la responsable del acusado porque estaba tutelado le reprocha que lo descuidar a dejándolo vivir en una pensión pide una indemnización de doscientos sesenta mil euros Alfonso Ojea

Voz 0089 26:46 es un enfermo psiquiátrico que ya había acabado con la vida de otra persona en mil novecientos ochenta y uno diez años en la cárcel le cayeron y después en dos mil siete tras otra sentencia pasa a ser tutelado por la Comunidad de Madrid la Agencia Regional de Tutela de Adultos le envió una casa de huéspedes y en julio de hace tres años intentó lo logró matar a cuchilladas a su casero herir a otras dos personas que se encontraban en ese hostal Se piden trece años de prisión y que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad Alejandro órgano pero el abogado de la familia

Voz 29 27:16 entre otras cosas por lo que consideramos que la Comunidad de Madrid en este caso y la Agencia Madrileña de la Tutela de Adultos específicamente son los responsables civiles subsidiarios de las posibles indemnizaciones a los jueces hacer frente

Voz 0089 27:28 el acusado la indemnización solicitada supera los doscientos sesenta mil euros

Voz 1434 27:37 el Museo Reina Sofía abre hoy sus puertas a la primera gran retrospectiva de uno de los artistas clave para entender la cultura Underground del Nueva York de los años ochenta nos lo cuenta Raquel García

Voz 0733 27:46 la artista de personalidad compleja escritor activista David apenas tenía treinta y ocho años cuando murió de sida su obra giró entorno a grandes cuestiones como el significado del ser humano y la importancia de la vida siempre desde los márgenes de la sociedad luchó contra ley

Voz 0325 28:02 posición de los valores de la mayoría y el desde

Voz 0733 28:04 poder Manuel Borja Villel director del Reina Sofía

Voz 1377 28:07 empezó como no tenía recursos en trabajando con afiches que cogía de la calle con cubos de basura que pintaba entendía en artistas como alguien que está en el margen para el sus dos grandes figuras era raro bueno el poeta francés Jean Genet que son estos artistas donde la posición sexual suposición política están totalmente relacional

Voz 0733 28:33 esta primera gran revisión de su obra reúne cerca de doscientas obras que reflejan tanto la pluralidad de estilos como las técnicas con las que experimentó a través del graffiti y el cómic la escultura y la fotografía

Voz 29 28:45 con

Voz 30 28:46 común que me adelantamos el dinero de mi piso mientras Seven de Ike si lo vendéis por más dinero también me lo quedo yo y además quita pronto diez ya que piense en las personas el tren pronto quise punto com si descubre cuánto vale

Voz 0733 29:02 las llama gratis

Voz 30 29:04 seiscientos cuarenta y nueve seiscientos treinta y ocho

Voz 1322 29:08 en las enfermedades de retina la prevención es la clave por eso del tres al siete de junio en Clínica Baviera Madrid celebramos la Semana de la retina llama al novecientos veinte sesenta veinte reserva tu estudio de la retina completamente gratuito las plazas son limitadas una revisión a tiempo es una victoria

Voz 1434 29:27 terminamos con los deportes Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 0325 29:30 muy buenas tardes con los equipos ya de vacaciones las noticias

Voz 1709 29:32 en en el mercado de fichajes y el Madrid donde más movida está la cosa venimos informando esa posible marcha Sergio Ramos de la que aún no se sabe nada además esta noche juega Haidar posiblemente su último partido con el Chelsea en cuanto a la cantera blanca Raúl González Blanco será el entrenador del Castilla la próxima temporada Gracia

Voz 1434 29:48 es Gonzalo nos marchábamos veintiún grados ahora mismo en el centro de la capital que tengan una buena tarde adiós

Voz 31 30:04 dos y media de la tarde

Voz 2 30:05 medio en Canarias

Voz 3 30:10 reconoce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 las vueltas que da la vida Manuela Carmena acaricia todavía la posibilidad de seguir al frente del Ayuntamiento de Madrid y Ada Colau cuenta con muchas posibilidades de mantenerse en el de Barcelona si cristaliza un acuerdo con la lista de Barcelona pel Canvi Ciudadanos encabezada por Manuel Valls con el sello de Ciudadanos y con el PSC las cuentas pueden salir it portal este de Valls Se ofrece un acuerdo con la única exigencia de que existan garantías para frenar al independentismo algo similar plantea en la SER el socialista Jaume Collboni

Voz 4 30:48 la prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imagináis

Voz 1084 30:56 sí ya uno el PSC dicen no ni votaremos la investidura de un alcalde independentista ni participaremos en un gobierno en el que haya independentistas Colau tiene que decidir si siquiera un gobierno pro independencia en Barcelona prosiguieron Gobierno

Voz 12 31:08 pro Barcelona de base progresista una investidura

Voz 1018 31:11 la dirección de Ciudadanos no parece entusiasmada con las palabras de Valls no parecen dispuestos a negociar con Colau aunque sí con el PSC algo parecido a lo de Madrid con Vox lo que también puede complicar la suma de las

Voz 1434 31:21 tres Derechos para arrebatar la Alcaldía a Manuela

Voz 1018 31:24 Mena por eso la ya alcaldesa en funciones no tira la toalla y desde Vox su líder Santiago Abascal culpa sobre todo a ciudadanos de dar oxígeno político a la candidata de Más Madrid

Voz 6 31:34 ah claro es la candidatura que tiene

Voz 7 31:39 mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos sería la candidatura

Voz 6 31:45 lo que tendría que decidir al día

Voz 8 31:48 más se daba por políticamente acabada la noche electoral durante estos días ha resucitado y ha resucitado precisamente por los titubeos y por las dudas de Ciudadanos ha pensado que tiene alguna posibilidad obra

Voz 1 32:01 catorce

Voz 0325 32:04 el desconocemos también enseguida como está el patio en Podemos traslade

Voz 1018 32:06 misión en bloque de la dirección del partido en Castilla La Mancha o qué piensa Alberto Núñez Feijóo sobre la posibilidad de que Cayetana Álvarez Toledo pueda convertirse en la portavoz

Voz 0325 32:14 del PP en el Congreso en el Senado Antonio Martín buenas tardes buenas tardes Raül Romeva ya está suspendido si lo acaba de decidir la Mesa de la Cámara Alta al igual que lo hizo la del Congreso con los cuatro dirigentes independentistas también presos que salieron elegidos como diputados ha votado en contra el representante del PNV escuchamos a la socialista Cristina Narbona al nacionalista Imanol Landa

Voz 0443 32:34 se ha tomado tras conocerse el informe que han preparado los letrados de esta Cámara en aplicación del artículo trescientos ochenta y cuatro bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Voz 12 32:47 supone un ataque directo a la autonomía a la soberanía de la Cámara del Senado

Voz 1018 32:52 seguimos Carlos Cala más vídeos las defensas

Voz 0325 32:54 han mostrado hoy pruebas audiovisuales en el juicio del proceso independentista

Voz 10 32:58 comer a su entrada en vigor basuras propulsadas para el Gobierno español hortícola

Voz 0325 33:04 entre las personas cuyas voces han sonado hoy en el supremo Carles Puigdemont Jordi Cuixart cambio de ganador la Junta Electoral confirma al revisar las actas de las elecciones del domingo que es el PSOE no el PP quién ha vencido en el Ayuntamiento de Ibiza la izquierda puede por tanto sumar para conseguir esa alcaldía responde al Banco de España la ministra de Economía en funciones señala que las familias con rentas más bajas son las que más difícil tienen ahorrar después de la advertencia del Banco de España para que lo hagan Nadia Calviño

Voz 0152 33:29 es indudable que si uno no puede llegar a final de mes pues no puede ahorrar y por eso tenemos que asegurarnos de que pueden empezar a tomar decisiones tanto de emancipación por lo que se refiere a los jóvenes como de consumo y ahorro por lo que se refiere a las personas con más edad

Voz 0325 33:43 entrada Fiscalía ha pedido a la policía que le remita un informe sobre las circunstancias que han rodeado el suicidio de una trabajadora de Iveco después de que se difundiera entre sus compañeros de trabajo Un vídeo íntimo suyo Comisiones Obreras va a denunciar a la empresa

Voz 9 33:56 por no haber abierto el protocolo de acoso que recoge la propia empresa hay que tenía al menos la empresa conocimiento desde el jueves comunicamos la situación de riesgo la empresa no ha tuvo con ninguna medida preventiva

Voz 0325 34:09 denuncia en Estados Unidos y ha pedido a la justicia de ese país que declare inconstitucional la prohibición promovida por Trump contra sus productos además la empresa ha reconocido que sus ventas en España cayeron un treinta por ciento en tres días y el IBEX35 se deja a esta ahora más de un uno por ciento ante el juez un magistrado británico cita a declarar a Boris Johnson uno de los favoritos para suceder a Theresa May por haber mentido supuestamente en la campaña previa al referéndum del Brexit deberá responder por supuestas falsedades relacionadas con el coste de la salida de la Unión Europea premio para

Voz 1018 34:37 el sociólogo demógrafo que el cubano nacionalizado

Voz 0325 34:40 el estadounidense Alejandro Portes ha ganado el Princesa de Asturias de las ciencias sociales el jurado ha destacado su contribución al estudio de las migraciones hizo análisis del beneficio que los inmigrantes aportan a los países de acogida

Voz 1 34:51 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 5 34:55 José Antonio el telegrama es para Joaquim Torra señor president de la Generalitat su decisión de ocultar la identidad y la cifra de efectivos de su nueva guardia presidencial ocultando la lista con los números profesionales de los agentes admitidos en ese misterioso cuerpo paralelo los sitúa fuera del control de los mandos operativos de los Mossos d'Esquadra los sindicatos consideran vergonzoso este proceder y recelan de sectarismos políticos en todo caso la Junta de Seguridad de Cataluña que integran autoridades del Govern y del Ministerio del Interior debería examinar la cuestión ir decidir al respecto cuanto antes

Voz 1018 35:35 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina en Nueva valido la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción y hoy se ha presentado el primer ordenador capaz de simular los síntomas de la esclerosis múltiple una enfermedad que padecen miles de personas en tomaremos

Voz 0605 35:49 error esta enfermedad todavía no se puede apagar esta es la pantalla de inicio de un ordenador con los mismos síntomas que los cuarenta y siete mil españoles que sufren esclerosis múltiple por ejemplo estas distorsiones al cantar al reproducir una canción su creador Julio Alonso le ha apelado los cables porque esta enfermedad que degenera las neuronas ni tiene causas conocidas ni cura

Voz 33 36:15 no tiene fallos en el nervio visual la pantalla ese vuelve borrosa observe lo que a la mitad de la pantalla la fatiga o los espasmos son movimientos incontrolados del ratón o directamente que el ratón necesita irse a descansar

Voz 0605 36:26 siete de cada diez españoles admiten que conocen poco o nada este trastorno de las mil caras por eso Ig E M así se llama este ordenador viajará ahora a colegios y hospitales y una vez haya completado su periplo se subastará donando los beneficios a la Asociación de Esclerosis Muti

Voz 1018 36:40 la información de la Laura Marcos y la previsión del tiempo con Jordi

Voz 0605 36:43 tuvo tiempo soleado durante la tarde en todo el

Voz 0978 36:46 ahí se desaparecen las nubes del Cantábrico también las que ayer provocaban algunos chubascos cerca de Honduras donde haga más sol que ayer sin grandes cambios en el Mediterráneo y esto ayudará que suena un poco las temperaturas destacando el calor que una tarde más va a hacer en Extremadura y sobre todo el Valle del Guadalquivir con máximas alrededor de los treinta y cinco grados en los próximos días haciendo mucho sol hasta que se de la semana con temperaturas máximas cada vez más altas las tardes del fin de semana van a ser de pleno verano en prácticamente todo el país

Voz 34 37:20 si sus ahorros sí llena en

Voz 1018 38:38 son las cosas que dijo sobre Ada colado en Campoo

Voz 36 38:40 el estilo Colau es el enfrentamiento es la demagogia es la es la mala gestión

Voz 8 38:47 no somos un país democrático de derecho si uno solo cuestiones

Voz 1179 38:51 la señora Colau responsable Londres alcanzado de Barcelona por eso te digo que vive la sociedad barcelonesa

Voz 1018 39:02 bueno pues a la fuerza ahorcan y el fichaje estrella de Ciudadanos para las municipales se muestra dispuesto a apoyar al actual alcaldesa en funciones si con ello se impide una mayoría de gobierno independentista encabezada por Ernest Maragall el candidato de Esquerra es el puzzle tremendamente complejo en el que pueden salir las cuentas en este sudoku si al final se suma como parece el PSC de Barcelona Monica Peinado bona tarda

Voz 1600 39:24 Juana tarda Esquerra Republicana planteará esta tarde a comunes y a Jones Per Cataluña un pacto que los de Colau ya han rechazado los Comunes quieren un acuerdo con republicanos y socialistas pero las formaciones interpelada no lo aceptan así que los socialistas y Manuel Valls hacen una propuesta alternativa un gobierno de comunes PSC el socialista Jaume Collboni decía hoy en Cataluña que la pelota está en el tejado de Ada Colau

Voz 12 39:47 señor Colau Colau tiene que decidir si quiere un gobierno pro independencia en Barcelona o un gobierno pro Barcelona de base progresista da base progresista

Voz 1600 39:57 Manuel Valls se ha ofrecido a apoyar sin condiciones la investidura de Ada Colau como alcaldesa

Voz 12 40:02 yo no yo no pongo ninguna condición para evitar en esta ciudad un alcalde independentista esto es muy importante muy importante

Voz 1600 40:11 ciudadanos discrepa de su candidato y dice que sólo apoyarían como alcalde al socialista Jaume Collboni ya veremos qué pasa porque de los seis concejales de Bach tres no son de ciudadanos y con ellos PSC comunes sumarían para investir a Colau

Voz 1018 40:25 vamos a recordar que Valls no es militante de ciudadanos que es un independiente fichaje estrella de la gente municipales y que por tanto del partido digamos no puede emprender ninguna acción disciplinaria sobre su estrategia pero Óscar García qué tal buenas

Voz 0325 40:37 buenas tardes en principio lo Cayo esta mañana no concuerdan

Voz 1018 40:39 mucho con los planes de Rivera su equipo no si es actual

Voz 0325 40:42 de la dirección de Ciudadanos de alguna forma lo que quiere hacer es desgajar de la plataforma de Valls a sus tres concejales y dice que estos negocie harían con el PSC no con Colau porque dice la dirección de Ciudadanos que no pactan y con independentistas ni con populistas lo que pasa es que Ciudadanos siempre ha criticado duramente al PSC un partido al que Ribera considera nacionalista un argumento que utilizó hace diez días en referencia a los presidentes del Congreso

Voz 0040 41:04 dado el intento de metro Iceta en el Senado que va a presidir el PSC igual las dos cámaras van a ser presididas por un Gobierno nacional por un partido nacionalista que es el PSC porque el Partido Socialista Cataluña es un partido nacionalista actúa como los nacionalistas habla como los nacionalistas pide pactos con los nacionales

Voz 0325 41:22 bueno pues ahora Ciudadanos propone negociar con el PSC y más en concreto con Collboni que es además una persona de la total y absoluta confianza de Miquel Iceta Rivera además le impondría condiciones ayer recordemos el partido habló de renegar de Sánchez y apoyar por escrito el ciento cincuenta

Voz 1018 41:36 esto Barcelona gracias Óscar pero es que en Madrid Manuela Carmena Se lo va a pensar dos veces lo que anunció en campaña ir reiteró tras conocer que Más Madrid en principio no contará con mayoría suficiente para que pueda seguir siendo alcaldesa sabemos que no vamos

Voz 1410 41:49 a poder gobernar por tanto pues que que yo no voy a seguir siendo alcaldesa entonces es una es un resultado que no es el que ni muchísimo menos

Voz 1018 42:01 domingo por la noche los de la suma de las tres derechas no está garantizado a estas alturas osea que al menos de momento no tira la toalla ya que la ley contempla que si en primera votación no hay una mayoría absoluta queda proclamada la lista más votada en este caso la de Más Madrid con diecinueve concejales

Voz 7 42:15 eh claro es la candidatura que tiene mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura

Voz 6 42:29 qué tendría que decidir al día

Voz 1018 42:32 si no hay acuerdo de gobierno PP Ciudadanos Vox la culpa es de ciudadanos esto es lo que dice Santiago Abascal el líder de la formación ultraderechista que reconoce que ha mantenido ya contactos con la dirección de la calle Génova aunque no con el partido de Albert Rivera quiere sumar hacer valer su peso pero claro de gratis total nada de nada Javier Carrera

Voz 8 42:51 sí redobla la presión

Voz 0866 42:53 busca la foto especialmente con el líder de Ciudadanos con el que como dices no habla de aún sí que lo ha hecho telefónicamente según ha reconocido con Pablo Casado la línea roja insiste el líder de Vox pasa porque ambos partidos se sienten con ellos establecer un diálogo tras el que no será difícil asegura llegar a un acuerdo sin descartar la entrada en los ejecutivos de lo contrario no habrá dice gobiernos de alternativa a la izquierda

Voz 37 43:16 es que será imposible ningún tipo de gobierno alternativo en este momento si no hay un diálogo político con Vox sino se respeta a los votantes de dos

Voz 0978 43:25 antes de la incluso Abascal un escenario de las tres formas

Voz 0866 43:28 en la posición desde donde sí sí apoyaría mociones de censura mientras sigue rechazando José Antonio la fórmula andaluza por no estar cumpliendo dice su

Voz 1018 43:36 qué objetivos bueno pues al líder del PP en Galicia El P la autonómico Alberto Núñez Feijóo no le entusiasma lo más mínimo cualquier acercamiento político a Vox ha comparecido en rueda de prensa lo de muchas cosas de la famosa comida del pasado lunes a la que según parece fue muy crítico con la posibilidad de Cayetana Álvarez Toledo vaya a ser la futura portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados también sobre ese giro al centro del que tanto habla el líder del Partido vamos a Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 44:02 si Feijóo lo tiene claro se llame como se llame giro o reacción el Partido Popular sí ha cambiado su estrategia entre las elecciones generales y las municipales y eso ha dado resultado el presidente de la Xunta considera que el camino horas el correcto la dirección es la adecuada y es la posición que tiene que mantener el Partido Popular un partido ha dicho moderado centrado sobre la posibilidad de que Cayetana Álvarez de Toledo sea nombrada portavoz del Partido Popular en el Congreso Feijóo ha dicho que la decisión le corresponde a Casado tras pensárselo unos segundos ha definido a Álvarez de Toledo como una diputado de formación e ideología profunda

Voz 12 44:35 estoy convencido que el presidente del partido aceptar

Voz 38 44:38 por supuesto esta diputada que me parece

Voz 12 44:41 una diputada desde el punto de vista de Four

Voz 38 44:44 el punto de vista de ideológico una diputada muy profunda estoy convencido que el presidente del partido pues dentro de las diputadas au diputados pues nos concretara cuál es la diputada que les parece mejor el diputado con el parece mejor pero esto es absolutamente normal no pasa nada

Voz 1817 45:04 Feijóo ha asegurado además que no le gusta Vox su recomendación es no formar gobierno con la ultraderecha sino buscar simplemente pactos de Imaz

Voz 1018 45:11 ahora hay que preguntar a fijó que entiende por eso de ideología profunda luego tenemos lo de la crisis de Podemos que puede ir para largo a pesar de los paños calientes se quiere poner Pablo Iglesias la severa derrota el domingo que deja fuera de la dirección de ayuntamientos a los alcaldes del cambio en Galicia reduce de diez a uno el número de diputados en Castilla y León deja en cero la representación autonómica en Castilla La Mancha tiene ya una consecuencia inmediata la renuncia de la dirección del partido en esa comunidad la formación de una gestora sin que al menos a esta hora haya ninguna reacción por parte del equipo de Iglesias