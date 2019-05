Hora 14 (30/05/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes no se alarmen nada hace pensar que tengamos elecciones generales a la vista pero el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas sigue preguntando lo hace cada mes y hoy conocemos los datos del barómetro del mes de mayo realizado ante los días uno y once inmediatamente después de las generales del veintiocho de abril ya antes de la campaña de las municipales el PSOE se refuerza como primera opción Illa sorpresa Ciudadanos de Unidas Podemos superarían al Partido Popular Si ahora hubiese nuevas elecciones pero la almendra de esta encuesta pasa por los pactos el CIS ha preguntado por las preferencias de los españoles sobre el futuro Gobierno yp parece que la opción mayoritaria es un gobierno de coalición no un gobierno en solitario y la coalición preferida es PSOE Podemos

Voz 0325 01:04 nieve que si un cuarenta y cinco por ciento desearía

Voz 1468 01:07 el Gobierno de coalición entre varios partidos y más de un tercio un XXXVIII opina que debería gobernar el partido que ha obtenido más votos y escaños aunque no tenga mayoría absoluta en el Parlamento a los ciudadanos que se decantan por fórmulas de coalición un cuarenta y cinco por ciento insistimos se les vuelve a interrogar por las diferentes combinaciones y ahí la favorita para más de un tercio es un ejecutivo formado pro poseo PSOE y Unidas Podemos ir partidos no independentistas seguida de un Ejecutivo PSOE Ciudadanos veinticuatro por ciento y en tercer lugar una coalición PSOE y Unidas Podemos e independentistas la opción de un Gobierno socialista en solitario sólo convence al siete con nueve por ciento de los ciudadanos la fórmula andaluza PP ciudad los Vox aún seis en cuanto a la intención directa de voto el PSOE sigue como primera fuerza con más de treinta por ciento de los sufragios ciudadanos adelanta al PP hice sitúa en segundo lugar con el trece con cuatro por ciento Unidas Podemos se queda en el diez por ciento el PP baja al cuarto puesto con el nueve con cuatro por ciento Vox pierde fuelle irse no llega al cinco por ciento en la barrera para conseguir grupo en el Congreso

Voz 1018 02:09 preguntaremos por estos datos y por la famosa cocina al presidente del CIS José Félix Tezanos que nos acompañará en directo a partir de las doce y media desde el Gobierno y el PSOE se insiste que el mensaje ya conocido gobierno en solitario con posibles incorporaciones ajenas al partido José Luis Ábalos

Voz 5 02:22 no cabe desde una perspectiva de modelo hablar de modo de gobierno de coalición porque esto entraña otras edificaciones no que no las compartimos nosotros apostamos por un Gobierno socialista ha abierto a personas independientes comprometidas con nuestro proyecto político

Voz 1018 02:41 inmediato la gobernabilidad de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona se lo lleva casi todas la sorpresa del día Íñigo Errejón acepta dialogar con PSOE y Ciudadanos una posible alternativa a las tres derechas incluso sin rechazar que Begoña Villacís pueda convertirse en alcaldesa de Madrid de sólo una hipótesis decía que en la Ser en Hoy por hoy hipótesis a la que la popular Cuca Gamarra le parece simple mercadeo

Voz 0799 03:01 quién tendría que ser alcalde señala Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas nosotros no queremos entrar a hablar no anticipamos escenarios lo primero que hemos dicho es oigan nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad el Ayuntamiento Madrid no dependa de Vox

Voz 6 03:14 creo que es importante por lo menos para el Partido Popular que lo sé la política de pactos no se convierta en un mercadeo o en un en un poco donde priman intereses particulares y se entre en el terreno que las contradicciones no hay un elemento que es fundamental no quebrar la confianza del votante

Voz 1018 03:31 sobre el Ayuntamiento de Barcelona Ada Colau no está por aceptar el ofrecimiento aparentemente gratuito de Manuel Valls en TV3 subrayaba que sólo contempla una mayoría de izquierdas

Voz 7 03:38 hay que estas para aulas han sorpresa Tots a mí estas palabras no han sorprendido a todos a mí también yo estoy dispuesta lo que hemos explicado siempre que más del sesenta por ciento de los barceloneses y barcelonesas ha votado a fuerzas progresistas que a partir de aquí queremos explorar posibles acuerdos

Voz 1018 03:55 es cantaremos también como una empresarios reclama doscientos setenta y cinco mil euros a la familia del portavoz de Vox Espinosa de los Monteros por la venta del edificio más caro de España en el centro de Madrid dice que todo fue modélico

Voz 1046 04:05 yo contribuir a solucionar esta situación de conflicto nuestros vecinos propiciando un acuerdo sensato prudente y amistoso entre todas las partes estoy muy orgullosa haber contribuido a evitar problemas poner soluciones en el ejercicio de mis funciones en sacó privado antes meses antes incluso años antes de estar en la función pública muy contento

Voz 1018 04:24 la Mesa del Congreso dice no definitivamente la posibilidad de que tenga grupo parlamentario propio hay muchas razones según explica Meritxell Batet

Voz 8 04:31 se ha valorado que no ha existido tal inseguridad

Voz 1468 04:34 jurídica por qué tal suspensión

Voz 8 04:36 pensión de de los diputados no condiciona y no determina la posibilidad de constituir grupo parlamentario para Cataluña puesto que no se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento ni el quince por ciento ni el número de de diputados

Voz 9 04:53 quince además Donald Trump acaba de denunciar en redes sociales el mayor acoso presidencial de la historia después de que el fiscal especial para la trama rusa revelase que si tuviera la certeza de que el presidente no instruyó la acción de la justicia lo habría escrito en su informe el fiscal Müller señala que es el Congreso el que debe formalizar la acusación contra Trump

Voz 1330 05:11 fracasa el intento del ex ministro Eduardo Zaplana de intentará anular el testimonio judicial de su presunto testaferro quien contó al juez todos los detalles sobre la fortuna oculta de Zaplana y los métodos de blanqueo según

Voz 0325 05:22 quince provincial de Valencia Zaplana no tiene legitimidad para pedir la anulación de este testimonio clave en el proceso

dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado

en este momento encontramos al tráfico en aumento de entrada a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras y también en la ronda de circunvalación M cincuenta en la zona de Fuenlabrada en sentido a la A42 retenciones importantes eso sí en la M40 en Coslada en ambos sentidos en el resto de la red vial madrileña en este momento se circula sin problemas

formación una hora desde el centro de pantallas del Ayuntamiento

tenemos que destacar una circulación ya más intensa en los movimientos por la zona de la República Argentina Joaquín Costa en la calle prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y en la M30 incremente algo más el tráfico en la zona de Méndez Álvaro con el nudo sur Por otra parte recordamos que continúan los trabajos de asfaltado en la calle Arturo Soria en la parte norte

veintiséis grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo

las temperaturas hoy suben con mucha más facilidad que ayer ya han sido más altas las mínimas pero aún así ha refrescado calor esta tarde con máximas alrededor de los treinta grados en toda la Comunidad de Madrid muchas horas de sol un poco de viento avanzada la tarde pero cuando llegue la noche desaparecerá y se confirma que esta situación aguantará como mínimo hasta el domingo con temperaturas cada tarde más altas el fin de semana se pasará con facilidad de los treinta de máxima ambiente veraniego al sol durante las noches y las mañanas seguirá refrescando un poco

con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Carlos Ródenas y Julián Hernández y en la producción Sonia Palomino

Voz 1509 12:52 con ritmos brasileños se ha ido abriendo camino la Copa de la Champions para recorrer los alrededor de cuatrocientos metros que separa la plaza mayor de la Puerta del Sol la Policía Municipal avisaba del riesgo de tropiezo para los periodistas bolardos Kay Iván grabando de espaldas a los protagonistas el público con los móviles sin parar de grabar fotografiarlo todo ya en la Puerta del Sol la vice alcaldesa Marta Higueras saludando a quienes vienen

Voz 1269 13:21 pues claro que sí bienvenidos bienvenidas a Madrid bienvenidos a Territorio Champions estamos absolutamente orgullosos Si bueno muy contentos de tener aquí la Copa la hemos traído para que disfruten todos los madrileños y esperamos de verdad que esos valores del deporte pues en realidad eh ahora en Madrid

Voz 1509 13:38 Berto Solozábal ex del Atlético de Madrid hablando de los cuatro kilos de peso de la Copa

Voz 0645 13:43 el el verano se me ha quedado destrozado hemos tenido que cambiar pero bien la verdad que para mí es un honor representar al Atlético de Madrid en este acto la verdad

Voz 1509 13:51 aquí Fernando Morientes que jugó en el Real Madrid recordando lo que va a ganar la ciudad

Voz 0645 13:55 hoy en esta final particular va a ganar Madrid la pena es que no haya ningún equipo español yo creo que vamos a demostrar que que bueno que podemos acoger a una gran final como esta

Voz 1509 14:04 ya en la Puerta del Sol filas de personas para ver Lawrence Jonah hasta que el sábado se la lleven los ingleses

Voz 1434 14:24 la final este sábado en el Wanda Metropolitano según la ACI en este evento va a dejar más de sesenta y dos millones de euros de forma directa entre hoteles restaurantes y demás pero no hay que olvidar el efecto indirecto que supone que Madrid será escenario de un evento que van a ver trescientos cincuenta millones de personas en más de doscientos países de todo

Voz 21 14:43 todo el mundo hay que reconocer que es un acontecimiento muy importante para nuestra ciudad y no sólo por el impacto económico que tiene en todos los sectores sino porque impulsa la visibilidad de nuestro destino a nivel mundial y contribuye a posicionar la Marca Madrid que es algo de lo que estamos necesitados

Voz 1434 15:03 es Gabriel García presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid que decía además que la ocupación para estos días en los hoteles Se calcula de media en el noventa y cinco por ciento el día que más el día del partido el sábado no tienen cifras concretas de precios pero por experiencias recientes en otras ciudades otras finales en otras ciudades del mundo calculan que los precios aquí en Madrid van a registrar una subida del doscientos por ciento la seguridad la otra cuestión importante en eventos como éste el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy su dispositivo que estará integrado en el que se pone en marcha también desde la Delegación del Gobierno todo el historia Alfonso Ojea

Voz 1330 15:39 qué tal buenas tardes así es la operación global de según

Voz 0089 15:41 Didac activaba las ocho en punto de esta mañana en ese momento el dispositivo más importante de la historia de los eventos deportivos en la capital ha comenzado a sellar progresivamente la capital del Estado es cierto que será mañana la jornada con más actividades lúdicas donde el festival UEFA Champions va a desplegar decenas de conciertos en la zona centro pero hoy ya los controles de acceso van a ser una realidad esta misma tarde en el eje Callao Sol José Ángel Esteban es el comisario principal de la zona I Zona Centro de la Policía Municipal

Voz 22 16:12 vamos a a efectuar controles exhaustivos tanto como les he dicho de elementos contundentes elementos de carácter pirotécnico de alcohol de de vidrios que pudiese de introducirse en estos dos enclaves calma

Voz 0089 16:31 un dispositivo que sólo en agentes de la Policía Municipal supera la cifra de doscientos efectivos efectivos que están integrados en la operación global diseñada por el Ministerio del Interior operación de Estado que ahora centra

Voz 0325 16:43 sus objetivos en la llegada de miles de afición

Voz 0089 16:46 la dos británicos al aeropuerto de Barajas

Voz 1434 16:48 está también el transporte al centro de la capital desde las diez de esta noche durante los próximos días con líneas de metro y autobús diferenciadas para cada una de las aficiones también se van a emitir unas tarjetas de transporte especiales para los seguidores ingleses que vengan con entrada que han costado a las arcas públicas madrileñas trescientos mil euros Face Ginés Armin

Voz 1694 17:08 los aficionados con entrada tendrán una tarjeta que el Consorcio de Transportes ha enviado directa Inglaterra para que pueda moverse con fluidez desde su llegada treinta y cuatro mil tarjetas con cargo a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid Alfonso Sánchez gerente del Consorcio de Transportes

Voz 1330 17:21 el Consorcio para compras masivas practicar unas bonificaciones del sesenta por ciento Por otra parte el convenio que sea firmado contado el Ayuntamiento cubre la otra la otra cantidad por tanto el coste total de todas las tarjetas es aproximadamente unos trescientos mil euros

Voz 1694 17:35 para los que no traigan este abonos refuerzan las oficinas de Barajas y de sol en el metro se refuerzan desde esta noche las líneas dos cinco por los actos programados en el centro y a partir de mañana también la ocho y la siete la estación de Sol se cierra hoy y mañana desde las ocho de la tarde

Voz 1434 17:49 por seguridad ante posibles aglomeraciones el día

Voz 1694 17:51 el partido los aficionados irán en líneas diferentes

Voz 1330 17:54 la de el Tottenham ida por la línea cinco punto de concentración en Madrid el día del partido es Colón y allí cogerán en Alonso Martínez la línea cinco la afición del Liverpool en la plaza de Felipe II por la línea dos podrán ir hasta Las Rosas que era la línea siete para el resto de aficionados

Voz 1694 18:10 la EMT refuerza también las líneas veintiocho XXXVIII hayedos y tras el partido dos lanzaderas también desde puntos diferentes llevarán a los aficionados al aeropuerto

Voz 3 21:36 vamos ya con lo que tenemos es de las negociación

Voz 1434 21:38 es para formar gobierno en Madrid que de momento se están llevando a nivel nacional son las direcciones nacionales las que están dibujando en estos momentos las líneas maestras de hecho ni PSOE ni PP tienen previsto reunir a sus equipos negociadores madrileños hasta la semana que viene aunque eso no quiere decir que no esté habiendo contactos que los hay hoy mismo aquí en La Ser en Hoy por hoy Íñigo Errejón ha desvelado que ya ha hablado con Ángel Gabilondo hoy entre otras cosas han hablado de la posibilidad de apoyar a Begoña Villacís como alcaldesa en la capital para evitar que Vox entre en los gobiernos madrileños

Voz 0799 22:11 en tendría que ser alcaldesa es la señal a Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas y nosotros no queremos sentar a hablar no anticipamos escenarios esa es una decisión en todo caso que lo corresponde al grupo municipal de Más Madrid pero nos queremos entrar a hablar lo primero y una declaración de intenciones lo que pasa es que estamos tampoco acostumbrados en este país que de repente todo tiembla lo primero que hemos hecho es oigan nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad el ayuntamiento Madrid no dependa de Vox hasta ahí llega nada más y nada menos Errejón que

Voz 1434 22:37 tiene que entenderse con Gabilondo aunque acusa al candidato socialista de no haber hecho lo suficiente no sólo a él también ha cargado Rejón contra algunos votantes del sur con todos menos contra él mismo no ha hecho ni la más mínima autocrítica al revés

Voz 0799 22:50 yo creo que sí Manuel no exalcaldesa otra vez que le vamos a echar de menos que ha vuelto a ganar en todos los barrios del sur casi con los mismos resultados que en el dos mil quince

Voz 1 22:59 se excepto algunos votos que se distribuyeron

Voz 0799 23:01 yo creo de forma un tanto irresponsable hacían falta más digamos más socios por la izquierda que creo que o no han comparecido o han comparecido un poco

Voz 1434 23:11 jo no ya digo

Voz 0799 23:13 arrastrar un poquito los pies precisamente a la pérdida

Voz 1434 23:16 más de apoyos en el sur se agarraba anoche Pablo Iglesias para cargar con mucha dureza ahora que han pasado las elecciones contra Manuela Carmena lo hacía en el programa de Juan Carlos Monedero

Voz 27 23:27 yo sentí mucha vergüenza cuando cuando escucha Manuela Carmena es decir no el problema de los desahucios no son los bancos entiendo que si dices eso pues vas a tener más apoyos mediáticos y pues sabes lo que te digo que yo no voy a ser así el planteamiento de que se jodan los taxistas o hay que gobernar para las clases medias y a la gente de los barrios humildes pues ya veremos bueno pues al final lo que ha ocurrido es que la gente de los barrios humildes ha sido determinante

Voz 1434 23:51 Carmen ha participado esta mañana en la inauguración de una exposición sobre Mingote a la que también han acudido el candidato del PP José Luis Martínez Almeida y Sofía Miranda por ciudadanos Carmena no hablado Almeida si para pedir calma porque dice habrá gobierno de derechas también ha hablado Miranda aunque ya lo deja todo en manos de la dirección nacional de su partido Carolina

Voz 1694 24:09 el candidato popular pide tranquilidad a la izquierda porque va a haber acuerdo en el centro derecha para hacerse con la alcaldía de mal

Voz 28 24:16 que la izquierda no se ponga nerviosa que se tranquilice que no empieza de decir que hay problemas de pactos dentro del centro derecha que seguro que va a haber un gobierno de cambio en Madrid

Voz 1434 24:24 Almeida le cambia la cara eso sí cuando le preguntan

Voz 1694 24:27 la alcaldesa será Begoña Villacís porque la fuerza más votada dice por la derecha es el Partido Popular

Voz 28 24:32 porque creo que el Partido Popular ha sido la lista más votada en la ciudad de Madrid del centro derecha

Voz 1694 24:37 Begoña Villacís está desaparecida desde el domingo hoy la concejala de Ciudadanos Sofía Miranda

Voz 11 24:42 RCD ciudadano dado la nota también

Voz 1694 24:46 no se entiende bien pero dice yéndose a la carrera que la Comisión Nacional negociadora de Ciudadanos se pronunciará a lo largo del día tampoco ha querido hablar pese a la insistencia de todos la alcaldesa en funciones seguimos sin saber qué opina Manuela Carmena sobre el ofrecimiento de Íñigo Errejón de un pacto a ciudadanos ya al PSOE para frenar a la extrema derecha en Madrid cuando ha terminado el acto la alcaldesa se ha ido por la puerta de atrás

Voz 1434 25:11 la Asociación Caribe pide la destitución del director del CIE de Aluche tras la apertura de una investigación judicial por supuestas torturas de la Policía a un centenar de internos la juez de Vigilancia del CIE dice en un auto que se vulneró el derecho de estas personas que fueron obligadas a mantener durante a permanecer durante media hora bajo una fuerte lluvia para ser cacheados Laura Gutiérrez

Voz 1275 25:32 dieciocho de abril llovía con fuerza en Madrid hacia mediodía la policía del CIE de Aluche llevó a todos los internos al patio tres de ellos estuvieron doce minutos de espaldas contra la pared con los brazos en alto y con sus chaquetas tiradas en el suelo pasaron frío pero dejaron a todos media hora fuera hasta que terminó el cacheo la juez constata estos hechos y constata que había elevado número de agentes con cascos y defensas en un evidente clima intimidatorio que trataron de forma degradante los internos algunos descalzos la magistrada es clara en el auto en el que pide al Juzgado de Instrucción que corresponda que investigue estos hechos la Policía dice ha podido incurrir en un delito de tortura al extralimitarse en sus funciones Carmen Echevarría de la asociación Caribe

Voz 29 26:13 las ONGs con presencia habitual en el CIE de Aluche pedimos que se llegue hasta el final en la investigación de estos hechos lamentables ocurridos el día dieciocho de abril en el patio de hombres que sea pesada de forma inmediata la persona a cargo de la dirección del cine

Voz 1275 26:29 el director del cielo dijo a la jueza que actuaron así porque antes tres internos habían intentado abrir el cerrojo de una puerta los internos en su queja inicial apoyada por seis ONGs relataron que entre ellos había personas mayores y enfermos que recibieron insultos de la policía los llamó moros de mierda negros de mierda vais a pudrirse en la cárcel

Voz 1434 26:48 se lo venimos contando hoy en la ser la M cuarenta y cinco una carretera ideada en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón sigue costando dinero a la Comunidad de Madrid del Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Gobierno regional a pagar más de doscientos cincuenta mil euros por los intereses de demora en las facturas impagadas este martes el Consejo de Gobierno dio luz verde a ese pago Javier Bañuelos

Voz 0861 27:10 el Gobierno en funciones del PP sigue soltando lastre este martes sin anunciarlo públicamente autorizó el pago de esos doscientos cincuenta mil euros para saldar la condena que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia la Comunidad de Madrid ha sido sancionada de nuevo en este caso ha sido obligada a pagar a concesiones de Madrid SA por los intereses de demora de las doce facturas que el gobierno del Partido Popular pagó fuera de plazo un proyecto ruinoso porque no hay que olvidar que esta carretera privada costará a todo

Voz 0325 27:43 los madrileños más de dos mil millones de euros

Voz 0861 27:46 según reconoció el propio Gobierno madrileño la Comunidad que también confesó que por esta carretera privada de sólo treinta y seis kilómetros se ha pagado ya a las concesionarias más de doscientos ocho millones fuera de lo previsto

Voz 1434 27:59 por cierto que ya se lo hemos contado a lo largo de este informativo y a lo largo de la mañana Lajusticia archivado definitivamente la imputación de Alberto Ruiz Gallardón en el caso y a una de las piezas separadas del caso Lezo

Voz 30 28:13 sabes que el ochenta por ciento de la información nos llega a través de los ojos por eso es tan importante que acuda ese revisión al óptico Optometría hasta al menos una vez al año te ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales no te la juegues con tu visión acude a tu óptica de confianza o visita revisa tu visión punto Es Colegio Nacional de ópticos Optometría

Voz 33 29:28 ya hay fines de vulva y creo que es un adiós mi sueño era jugar en la Premier League hiló hecho en siete años en uno de los clubes más grandes del mundo creo que ahora es hora de nuevos retos como

Voz 1330 29:39 venía anunciando a la Cadena Ser podría convertirse en nuevo jugador del Real Madrid las próximas horas lo que sí es oficial oficiales que el Getafe llegó a un acuerdo con el Valencia por la recompra de máximo Beach y en baloncesto el Real Madrid disputa hoy a las nueve y media su partido de cuartos de final de los play off de la Liga Endesa

Voz 1434 29:52 gracias Gonzalo nos marchamos que tengan una buena tarde hasta luego

Voz 3 30:03 a las dos y media de la tarde una y media

Voz 1018 30:07 Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

en unos instantes vamos a conversar en directo con José Félix Tezanos el presidente del CIS que suele dar muchos titulares ya es cualquier cosa menos un personaje plano tenemos nueva encuesta nuevo barómetro correspondiente al mes de mayo realizado tras las elecciones

Voz 0799 30:33 Tales antes de la campaña de las municipal

Voz 1018 30:36 así con una primera conclusión la mayoría de los encuestados apuesta por un gobierno de coalición no por un Gobierno monocolor como defiende el PSOE de la coalición preferida es PSOE Unidas Podemos con apoyos de partido los nacionalistas no independentistas lo del gobierno en solitario sólo cuenta con el respaldo del siete coma nueve por ciento de los encuestados pero estos datos no modifican los planteamientos del Gobierno acaban de preguntar a José Luis Ábalos ministro de Fomento en funciones número tres del PSOE qué le parece la preferencia de esa opción de coalición PSOE Podemos

Voz 34 31:06 los españoles prefieren un gobierno de coalición

Voz 5 31:09 ante claro nosotros queremos un gobierno socialista abierto progresista y su configuración depende del presidente de Gobierno

Voz 34 31:19 ha sido no que conecten con podencos

Voz 1018 31:27 jueves treinta de mayo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes qué tal lo de los ayuntamientos de Madrid de Barcelona empieza a ser para nota Antonio se Íñigo Errejón confirma que más Mariví

Voz 0325 31:35 para espacios de entendimiento con el PSOE y Ciudadanos pero no aclara con qué fórmula el PP cree que los votantes de Ciudadanos no van a apoyar esa posibilidad Errejón y Cuca Gamarra esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0799 31:45 quién tendría que ser alcaldesa es la señora Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas y nosotros no queremos sentar a hablar no anticipamos escenario

Voz 35 31:51 creo que es importante que lo sé la política

Voz 6 31:54 de pactos no se convierta en un mercadeo

Voz 1018 31:57 en Barcelona Ada Colau apuesta de momento por un gobierno de izquierdas y Manuel Valls no tendrá grupo

Voz 0325 32:02 la Mesa del Congreso ha rechazado que Junts per Catalunya tenga grupo parlamentario propio con el que sí contará Esquerra Republicana Meritxell Batet presidenta de la Cámara Baja

Voz 8 32:09 la suspensión de de los diputados no condiciona y no determina la posibilidad de constituir grupo parlamentario para Cataluña puesto que no se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento en el artículo veintitrés

Voz 1018 32:24 contra los inquilino es noticia que está contando la SER

Voz 0325 32:26 empresario exige el pago de doscientos setenta y cinco mil euros a la familia de Iván Espinosa de los Monteros futuro portavoz de Vox porque asegura que llegaron inventarse inspira

Voz 1018 32:34 acciones y obras para desalojar a los inquilinos de

Voz 0325 32:37 el edificio para venderlo después él ejerció de intermediario

Voz 1046 32:40 yo contribuir a solucionar esa situación de conflicto con esos vecinos propiciando un acuerdo sensato prudente y amistoso entre todas partes estoy muy orgullosa haber contribuido a evitar problemas poner soluciones

Voz 1018 32:51 testimonio válido también lo estaba contando la SER Eduardo

Voz 0325 32:54 Zaplana ha intentado que se anule el testimonio de su supuesto testaferro que dio los detalles sobre su supuesta fortuna oculta la Audiencia Provincial de Valencia sostiene que Zaplana no tiene legitimidad para pedir que se anule ese testimonio

Voz 1018 33:05 en libertad con cargos el presidente del Huesca y el jefe

Voz 0325 33:07 Nico del club han quedado en libertad con cargos por presunta corrupción en actividades deportivas después de declarar ante el juez por los supuestos amaños en partidos de Liga también declaran hoy varios fuma listas una víctima así dice sentirse Donald Trump después de que los demócratas Le acusan de mentir una vez que el fiscal de la trama rusa ha reconocido que no actuó contra él porque no podía hacerlo dice Trump que sufre el mayor acoso a un presidente en la historia sin planes preventivos municipios que han sufrido los principales incendios de nuestro país en este siglo siguen sin poner en marcha planes de emergencia contra el fuego Mónica parrilla Greenpeace

Voz 1275 33:38 que presenta por qué

Voz 35 33:41 el riesgo de incendios forestales ya tiene

Voz 1275 33:44 la agencia local es el caso de Minas del río

Voz 0325 33:46 quinto la yunquera o Valencia de Alcántara terremoto en El Salvador un seísmo de seis con ocho grados la escala de Richter ha sacudido el país esta mañana sin que de momento se hayan registrado daños personales o materiales se ha activado alerta de tsunami se han detectado ya varias réplicas

Voz 11 34:00 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 36 34:04 José Antonio el telegrama es para Íñigo Errejón señor líder de Más Madrid diputado electo a la Asamblea de la Comunidad Autónoma los oyentes de su entrevista con Pepa Bueno en el programa Hoy por Hoy de la SER han podido colegir que usted se encuentra respecto del podemos fundacional de Vistalegre II sumido en un estado de perplejidad análogo al de Pío Cabanillas cuando decía aquello de yo ya no sé si soy de los nuestros de la cuadrilla que hizo el paseíllo en la plaza de todos los de Carabanchel para inaugurar otra forma de hacer política y asaltar los cielos ha quedado Galapagar con el respaldo de un referéndum sea

Voz 1018 34:46 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Carlos Ródenas y Julio Álvarez en la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción y desde Aquisgrán la ciudad en la que vivió el emperador Carlomagno allá por el año ochocientos cuando no existía el cine había Internet la entrega de los premios que llevan su nombre el reconocimiento europeista más importante que este año es para Antonio Guterres Secretario es Unidas ex primer ministro portugués que ha realizado el Rey de España como introductor de los méritos del galardonado enviada especial Griselda Pastor

Voz 1 35:12 todos los que predican abandonar el sueño de la Unión se equivocan ha dicho que no se equivocan de siglo proyecto dice su Majestad Felipe VI uno entregar este premio Carlo Magno al Secretario General de la ONU y ex primer ministro de Portugal

Voz 37 35:30 this is the Bauman turista tras tras between Pippo

Voz 1 35:38 Antonio Guterres defendiendo un modelo de Europa solidario plural para recuperar afirma la confianza de los ciudadanos en un momento crucial

los combinados portada con el tiempo la previsión calor

Voz 1330 38:30 al menos Pedro Sánchez en una vicepresidenta en funciones Carmen Calvo su apuesta es un Gobierno monocolor en solitario también lo tiene muy claro Pablo Iglesias

Voz 39 38:38 lo que este sentido común que encandila a todo el Partido Socialista esté en el Gobierno de los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que forman esos gobiernos están esto es sentido común a digamos con un gobierno plural en el que cada uno esté representado en función de los votos que ha tenido

Voz 1018 38:55 con la pedir que no quede pero claro los humanos también tiene su opinión conoció los resultados de las elecciones del veintiocho de abril

Voz 40 39:01 el Partido Socialista ha ganado las elecciones con siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos veintitrés votos representando

Voz 1018 39:12 de hecho Marsé en el CIS preguntó Interior el uno y el once de mayo a casi tres mil personas en concreto dos mil novecientas ochenta y cinco sobre sus opciones favoritas para el futuro gobierno

Voz 0861 39:23 ya hay sorpresa el coche buenas tardes buenas tardes

Voz 1018 39:26 no porque la mayoría eh si prefiere un gobierno de coalición y además de una coalición muy concreta si prima

Voz 1468 39:31 pero que casi la mitad un cuarenta y cinco por ciento quiere gobiernos de coalición entre varios partidos y un tercio el XXXVIII opina que debería gobernar el partido que tiene más votos y escaños aunque no tenga mayoría absoluta luego se pregunta a los ciudadanos a ese cuarenta y cinco por ciento que quieren gobiernos de coalición que especifican que formulan les gusta más ahí la coalición preferida es entre socialistas y Podemos sin independentistas después un Gobierno de PSOE con Ciudadanos y en tercer lugar un Ejecutivo integrado por PSOE y Unidas Podemos e Independent

Voz 1275 40:00 esta es la opción de un gobierno socialista

Voz 1468 40:02 en solitario sólo convence a José Antonio aún siete por ciento la fórmula andaluza PP Ciudadanos y Vox aún seis

Voz 1018 40:09 el trabajo de campo se realizó antes de la campaña de las municipales y autonómicas por tanto no refleja las consecuencias de estas elecciones el veintiséis de mayo a efectos de opinión pública pero parece claro que el efecto Vox se desinfla

Voz 0325 40:19 hay mucho si era además antes de eso el propio

Voz 1468 40:21 CIS argumenta que son cifras volátiles porque están muy cerca de las elecciones generales del veintiocho de abril y la gente ya sabía los resultados oficiales por tanto respondió sabiendo esos datos lo más destacado es el adelantamiento de Ciudadanos al PP la formación naranja es la segunda fuerza trece por ciento El PSOE volvería a ganar ampliamente con el treinta por ciento El PP cae al cuarto puesto con el nueve por ciento a Unidas Podemos se sitúa en el diez por ciento de los votos la caída de Vox al cuatro por ciento Marcos es aprovechada sobre todo por ciudadanos

Voz 1018 40:53 vamos a pregunta por estos datos a eh a José Félix Tezanos que es el presidente de decís que tal como está buenas tardes

Voz 35 40:58 bueno pues no estoy un poco estupefacto yo estoy dando malos datos

Voz 1018 41:01 eh dígame cuáles son los granos totalmente equivocada

Voz 35 41:04 activamente esos son hay cuando oigo filtró una pregunta hacer una lectura conjunta en este momento en este momento de la realidad de los hechos del conjunto de personas encuestadas es que el cuarenta y cuatro coma uno por ciento prefiere un gobierno sólo del PSOE

Voz 1018 41:18 ya pero es aquí perdone perdone que le matice tengo que durante literalmente lo que dice la encuesta ya habla del XXXVIII cuenta que contestan a la pregunta dieciséis pero no

Voz 35 41:27 ha interpretado es que estaban interpretado argumentando lo pero déjeme explicarle por primero porque está mal interpretado porque claro nos hace una pregunta con filtro ahí considerada respuesta conjuntamente porque si no siguiéramos parcialmente solamente estamos considerando la opinión de una parte de los encuestados ha hecho una nota de prensa sí que audio tiene usted usted y me consta que lo sabe entonces si nosotros queremos saber la verdad de los hechos de lo que piensa la opinión pública tenemos que ir al conjunto al conjunto de respuestas en que esa pregunta

Voz 1018 42:01 ya pero no es correcto no es correcto leer lo que dice eh nos vamos literalmente el barómetro

Voz 35 42:06 no es que no es correcto porque se está interpretando mal un dato bruto

Voz 1018 42:09 pero no es cierto que el cuarenta y Figo con dos por ciento prefiere una coalición frente al XXXVIII no

Voz 35 42:14 no no es cierto porque hay que considerarlos dos datos conjuntos

Voz 1018 42:17 o sea que usted cree que sólo vale si sexo

Voz 35 42:20 en segundo para que diga yo lo que es cierto que hay al conjunto de la opinión si queremos saber lo que realmente piensa la gente entonces los ciudadanos españoles piensa Un cuarenta y cuatro coma uno por ciento que debe gobernar el partido que tiene más votos y escaños

Voz 1018 42:33 pero eso aquí nueve pero está

Voz 35 42:36 la nota explicativa en la tabla que les hemos

Voz 1018 42:38 pero no en los da consuelo pero no los datos

Voz 35 42:41 los datos y se le envíen los datos está yo deje ver si ya que me llama y eso lo explica o antes déjeme que eso les quilla ahora el cuarenta y cuatro por ciento es decir una mayoría muy grande incluso si excluimos los que no sabe no tiene criterio y no contesta sería cuarenta y nueve coma ocho por ciento una mayoría amplísima en segundo lugar la segunda preferencia es un gobierno de coalición entre PSOE Unidos Podemos con apoyo de los partidos no nacionalistas o independentistas que eso sería el dieciséis con dos luego están los que piensan en un gobierno PSOE y Ciudadanos once con siete luego un gobierno del PSOE Unidos Podemos y los nacionalistas independentistas siete con siete incluso hay un dos con nueve que piensa que tiene que ser judía no les den eso sí vos y otros apoyaron hoy un cinco coma ocho que dice que deben repetirse la selección esa es la verdad de los hechos y si se interpretan bien los datos que son datos brutos yo entiendo que no todo el mundo tiene que ser sociólogo pero por eso tiene que fiarse de los sociólogos y lo que decimos

Voz 1018 43:40 o sea que no es correcto no es correcto y Torretta lectura la respuesta de la pregunta dieciséis claro

Voz 35 43:45 sobre todo si dan como that porcentajes absoluto lo que son de una respuesta parcial de una parte de los encuestados solamente mil trescientos encuestados responden a esa pregunta

Voz 1018 43:55 lo sea o no se utiliza la misma muestra para la primera que para la segunda

Voz 35 43:58 no es que no es que no sé pero cuando usted hace una pregunta que filtra lo que responde a la segunda es una cosa de técnica sociología pero elemental que responden a la segunda pregunta ya filtrada no son los del total de los encuestados en una parte no se puede dar la parte por el todo

Voz 1018 44:11 pero yo creo yo señor vecinos no quiero discutir a usted sino aclarados los oyentes

Voz 35 44:15 mente pregunta

Voz 1018 44:18 Dario con apoyos puntuales siete con nueve