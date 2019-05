Hora 14 (31/05/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes buenas y calurosas es treinta y uno de mayo pero parece que estamos ya a mediados de julio por ejemplo en Badajoz ahora mismo hay treinta y dos grados lo mismo que en Córdoba y lo que nos queda porque se esperan hasta treinta y seis grados centígrados en algunos lugares del país tenemos un fin de semana por delante de mucho calor de final de Champions en Madrid tenemos a Donald Trump con otra de las suyas ahora le toca México y en lo doméstico lo último sobre paz

Voz 4 00:47 todos no pactos acuerdos escarceos y esas cosas

Voz 1018 00:50 sobre el futuro Gobierno central la portavoz del actual Gobierno en funciones Isabel Celaá insiste en que Pedro Sánchez quiere un gabinete monocolor nada de coalición con Podemos de hecho marca distancias hasta en las palabras de cine de acompañante al partido de Iglesias quien por cierto no se mueve ni un milímetro sobre lo que quiere para entrar en el futuro gobierno el Gobierno

Voz 5 01:10 siempre ha dicho que va a mantener conversación se abre a todas las fuerzas políticas del hemiciclo si bien también ha dicho que Unidas Podemos es acompañante perfecto

Voz 0089 01:24 será necesario establecer alianzas y colaboraciones estratégicas entre progresistas en todos los niveles de la Administración el gran reto que nuestra economía debe acometer es profundo y de largo recorrido y a nuestro juicio exige un Gobierno de coalición estable y coherente

Voz 1018 01:40 lo de las tres derechas tampoco es fácil de explicar por vez primera Ciudadanos acepta que se puede hacer la foto con voz de hecho resta importancia al verlo político de esa foto insiste José Manuel Villegas que la negación la negociación sólo será con el PP aunque reconoce que están dispuestos a hablar con la formación ultraderechista

Voz 1089 01:56 no va a haber negociaciones la negociaciones semana producir con con formas preferente como digo con el Partido Popular lo importante para mí no es la foto sino con quién se negocian los contenidos de los programas de gobierno en las composiciones del Gobierno y ahí no hay no contemplamos

Voz 1018 02:11 los en negociaciones a tres bandas fuera de micrófono dicen en que están dispuestos a dejar el Ayuntamiento de Madrid de manos de Manuela Carmena Si la cosa se pone muy fea Espinosa de los Monteros se reafirma además en que no les vale cualquier cosa

Voz 6 02:22 la línea roja insisto es que se sienten a negociar a discutir a debatir a intercambiar ideas para ver cómo llegamos a promover es sentarnos a hablar y negociar y ver en qué sitios y en qué sitios no no tiene sentido donde lo tiene menos como digo son veinte capitales vamos a pretender forma parte dos Brittany paleto nuestros hay sitios donde sí a sitios donde quizá menos siempre de una manera constructiva hay una manera productiva hora

Voz 1018 02:50 Donald Trump ha conseguido por ahora devolver el miedo a los mercados caída del petróleo de las bolsas tras su amenaza de imponer aranceles a las importaciones de México como represalia según él por la falta de control de la inmigración que llega a Estados Unidos España es el segundo inversor extranjero en México esta crisis afecta ahora mismo sobre todo al sector bancario en Viena lo que sino

Voz 7 03:09 sí el más afectado es el BBVA que baja un cuatro por ciento el Santander pierde un dos coma tres por ciento Repsol se deja un uno coma dos por ciento en un día en el que cae el petróleo el barril de Brent se paga sesenta y cinco dólares uno menos que ayer y cuatro menos que el miércoles situándose en valores del mes de febrero el IBEX treinta y cinco cae un uno coma ocho por ciento situándose por debajo de los nueve mil puntos pierde más que la media europea que se deja un uno coma cinco por ciento

Voz 1018 03:33 el Madrid continúa a la vista de la demanda presentada por unos quinientos trabajadores autónomos de de líbero que exigen que se les reconozca una relación

Voz 1434 03:41 más

Voz 8 03:42 al final una esclavitud más que nada porque si eres pues Ryder Ted podrás trabajar más pero la mayor parte de los Ryder no tienen acceso no podrán escoger la hora libremente y no podrá y sobre todo la horas que donde hay demanda donde hay pedidos

Voz 1018 04:01 Madrid es ya la capital de la final de la Champions mañana a las nueve en el Wanda Metropolitano miles de aficionados del Tottenham de Liverpool recorren ya el centro de la ciudad sin especiales problemas hay un gran dispositivo de seguridad en la Plaza Mayor cuál es la foto de este momento Ana Jimena

Voz 1509 04:17 bueno pues aquí la verdad se escuchan muchos cánticos de esos aficionados regados con cerveza y también en esta plaza Mayor ahora se está celebrada lo hay un tramo instalado con césped artificial está siendo una exhibición de fútbol de personas amputadas no para demostrar que no hace falta tener las dos piernas a los dos brazos para jugar y para disfrutar en la Puerta del Sol muy cerquita a la espera de los aficionados que quieren hacerse la foto con la Orejuela al sol más de cuarenta minutos esperando para conseguir ese es el FIB se espera la llegada de unos setenta mil aficionados ingleses y los empresarios madrileños esperan una caja de más de sesenta millones

Voz 0202 04:52 pero además España pide a la ONU que inhabilita varios miembros del comité de expertos que solicitó la libertad de los presos del proceso independentista al Gobierno de que hay un conflicto de intereses ya que estos expertos trabajaron en el pasado con el abogado defensor de Juncker así de los Jordi

Voz 0325 05:05 con un trabajador ha muerto y otro se encuentra en estado crítico por una fuga de amoniaco de una de las fábricas del polígono norte de Tarragona técnicos de control ambiental han descartado la presencia de amoniaco en el aire pero piden no acercarse a la zona afectada está cantando La Ser decenas de funcionarios encargados de él

Voz 0202 05:19 cuento electoral el pasado domingo advirtieron al Ministerio del Interior te que el sistema utilizado por la empresa contratada para ese fin no funcionaba

Voz 0325 05:27 por primera vez se ha demostrado que una dieta equilibrada reduce más de un veinte por ciento el riesgo de que el cáncer de mama sea mortal tras la menopausia el estudio sea presentador ante un congreso que reúne a más de treinta mil oncólogos en Chicago

Voz 11 06:16 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 12 06:20 hola buenas tardes hoy les saludamos

Voz 1434 06:22 los desde este estudio especial de la Cadena SER la Plaza Mayor que estos días se ha convertido en un campo de fútbol de verdad con su grada y todos situada justo delante de la Casa de la Panadería hay muchísimas actividades hay muchísima gente mucho calor veintisiete grados tenemos en estos momentos en ese campo de fútbol se están celebrando actividades durante todo el día en este momento estamos viendo una tanda de penaltis entre jugadores discapacitados físicos que acaban de terminar un partido de fútbol para los próximos minutos Se espera otra tanda de penaltis a ciegas el presidente de la UEFA hay varios jugadores de fútbol embajadores de la web se van a tirar esos penaltis con un antifaz en los ojos muchísima gente muchísimos turistas muchísimos aficionados ingleses ya en Madrid en un punto de esta plaza mayor Javier Casal Javier buenas tardes

Voz 13 07:12 cartel dice aquí frente a este bar en el que me encuentro de arar vivir minis paella bocatas de calamares cerveza

Voz 1434 07:21 bueno carteles muy a la española por lo que nos contaba Javier Casal en esa comunicación que acabamos de de perder es una forma de meterse en la piel esto que estamos viendo justo enfrente de nosotros en ese campo de fútbol de las personas que a pesar de esas problemas que han tenido la vida de una discapacidad física o visual no han renunciado al fútbol el domingo a las dos de la tarde se va a celebrar también un partido entre jugadores ciegos dels

Voz 0202 09:25 lo de la trabajadora de Iveco que se suicidó tras la difusión de un vídeo íntimo entre sus compañeros de plantilla según fuentes policiales el era el principal sospechoso de haber filtrado el vídeo pero ante los agentes no ha negado la policía enviará ahora su declaración a la jueza que investiga el caso la niña Vero

Voz 0887 09:41 años que resultó herida en Pinto tras participar en el con

Voz 0202 09:43 cocido como juego de la muerte ya está en casa hay sin secuelas

Voz 0887 09:47 ahora los agentes tutores de la Policía tienen previsto incorporar a sus charlas en los colegios advertencias sobre este peligroso juego que consisten estrangular a una persona hasta que se queda inconsciente

Voz 0202 09:56 la justicia investiga en la gestión de la Consejería de políticas sociales en la residencia de mayores de Alcorcón seguimos contando el Juzgado de Instrucción ha admitido a trámite la denuncia de las trabajadoras que llevan más de un año protestando por la falta de personal y medios en el centro piden a la Fiscalía que investigue si se ha producido un abandono de funciones

Voz 1434 10:14 otro evento importantísimo para Madrid a las once de esta mañana la Reina Letizia inaugurado la edición número setenta y ocho de la Feria del Libro se esperan más de dos millones de visitas hasta el próximo dieciséis de junio Enrique García la feria ya en marcha en el Retiro buenas tardes

Voz 17 10:29 buenas tardes la Reina ha inaugurado esta edición con un paseo por algunas de las trescientas sesenta y un casetas lo ha hecho acompañada por la alcaldesa Manuela Carmena impone el ministro de Cultura José Guirao que ha obsequiado a la Reina con una selección de obras de autoría femenina como la poesía completa de Paca Aguirre precisamente las obras escritas por mujeres serán centrales en la programación cultural de esta edición que busca el diálogo con el sector editorial de América Latina habrá de hecho un encuentro entre

Voz 0202 10:55 toreros españoles e iberoamericanos y activa

Voz 17 10:58 de en entorno a la producción literaria de la República Dominicana país invitado en esta edición la feria estará en el Retiro hasta el dieciséis de junio de momento para alivio de los libreros acompañada de buen tiempo

Voz 1434 11:11 vamos ya con el tráfico información primero desde la DGT con Mónica Sáez buenas tardes

Voz 0542 11:16 buenas tardes a esta hora tráfico intenso entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras por lados en el acceso con la M30 por la M607 en la zona de la Universidad Autónoma también van a encontrar circulación lenta de salida por la A tres en Rivas a cuatro en Butarque pintó la A6 en Aravaca también densidad circulatoria Hambrán varios tramos de la M40 lo peor hasta ahora en Coslada en ambos sentidos ya la M50 también mucha densidad en Boadilla del Monte cinco y Las Rozas hacia las seis

Voz 1434 11:45 información del tráfico también en las calles de la capital como siempre centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez buenas

Voz 18 11:51 hola buenas tardes aumenta la circulación como corresponde a esta hora punta de viernes inicio de fin de semana que ya se deja notar sobre todo en distintos tramos de la M30 entre el Nudo de Manoteras y la zona próxima al puente de Don el puente de la avenida del Mediterráneo sobre todo en la parte norte en ambos sentidos también problemas en el área del Puente de los Franceses y el puente de Castilla esas conexiones y además tenemos que hablar de vías de salida céntricas que ya reparten el tráfico con mucha lentitud en la parte norte del paseo de la Castellana también en los accesos a la Avenida de América a través de O'Donnell en la calle la prolongación y en sentido sur en el Paseo de Santa María de la Cabeza

Voz 1434 12:32 que sepan también importante para quién quiera venir al centro que desde esta mañana funcional completo la línea dos después de seis meses con el servicio interrumpido entre las estaciones de Sol y de retiro

Voz 19 12:42 a la hora de ir al centro sí que era

Voz 20 12:45 bastante un engorro cogerlo tienen que bajarse cosas

Voz 19 12:48 un si era un poco lío la verdad cuando de repente

Voz 8 12:54 pero te decían que estaba cortado bajar

Voz 19 12:56 pero nada reapertura incluye la estación de

Voz 1434 12:59 Sevilla que estaba cerrada desde abril de dos mil dieciocho por obras de modernización y nos queda por conocer los detalles del tiempo ya lo decíamos antes con mucho calor a esta hora en el centro de la capital Jordi Carbó

Voz 0978 13:10 el calor que hizo ayer se confirma que irá a más tanto hoy como sobre todo el fin de semana el máximo de temperatura lo esperamos para la tarde del domingo esta noche ya han bajado poco las temperaturas a pesar de cielo raso la mínima en el centro de Madrid se ha situado alrededor de los dieciocho grados evidentemente partimos de mínimas más altas también van a ser más altas las máximas ya por encima de los treinta en prácticamente toda la Comunidad de Madrid en fin de semana igualmente soleado ambiente un poco más fresco durante las noches y al empezar las mañanas durante las tardes se pasará con facilidad de los treinta el domingo al sur de la comunidad máximas cercanas a los treinta y cinco grados

Voz 1434 13:46 así comienza este Hora catorce Madrid especial por la final de la Champions con la dirección técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas y de Julio Hernández y la producción de Teresa Rubio y de Sonia Palomino

Voz 21 13:58 bravos son calamares Zimmer o musical

Voz 1509 14:02 vamos lo de museos multa

Voz 21 14:04 o aparcamiento público

Voz 14 14:07 el centro de Madrid ha cambiado pero mejor tienes setenta aparcamientos seis mil plazas para aprovecharlo cumpliendo con la normativa de movilidad

Voz 22 14:17 si multas la Comunitat de matriz impulsa la utilización de instalaciones de autoconsumo energético en el sector

Voz 3 14:24 estoy con ayudas de hasta el treinta por ciento de la inversión para instalaciones solares térmicas Pen casi de cogeneración ahora es el momento ahora mejora el medio ambiente informa la página web Comunidad punta Madrid pueden el teléfono cero doce

Voz 11 14:38 comunidad de Madrid

Voz 9 14:40 Manuel Jabois llega a la novena con mala ir una historia sobre lo bello y lo terrible sobre los descubrimientos en los últimos días de la niña mala Hrbaty Manuel Japón

Voz 23 14:52 publicado por Alfaguara

Voz 11 15:02 dos de la tarde quince minutos seguimos en este estudio especial de la Cadena Ser en la Plaza Mayor estamos justo enfrente de ese campo de fútbol

Voz 1434 15:08 la que lleva ya unos días aquí en el centro de la plaza Mayor siguen sobre el césped los jugadores discapacitados físicos les alta una pierna que han estado jugando un partido en los últimos minutos vemos incluso algún niño participando en ese juego con una grada en estos momentos se llena de público observando ese partido con Elena Jiménez que está en otro punto de la Plaza Mayor Elena buenas tardes

Voz 1509 15:32 hola buenas a después aquí viendo a la tanda de penaltis en esta parte que hay ahora que es bulbo para ciegos fútbol palaciegos nos decían que van de hecho a los Paralímpicos del año que viene aquí bueno antes justo ha habido este partido para demostrar bueno pues que no hace falta tener las dos piernas ni para ser jugador ni los dos brazos para ser portero sólo unas muletas y muchas ganas y una afición que las gradas y pese al sol tremendo que hace pues que anima que anima como Eugenio que le tengo aquí a mi lado que en directo nos va a hacer un grito de ánimo a esos jugadores que están en el campo delante Eugenio el ingleses pues con ese grito de ánimo en inglés en todos los idiomas Eugenio Eve lo hacen todos los idiomas este grito de ánimo a ese partido que hará como digo es esa tanda de penaltis que por ejemplo hemos visto que alguno de los penaltis lo ha tirado Figo sí o Roberto Carlos creo que no ha entrado ninguno de los dos goles iba uno por las calles aquí en la plaza de mayor pues hay mucha gente que está ya tomando las cervezas muchos aficionados que van cantando menos hemos encontrado con algún aficionado español que se lanzaba ser lanzada con eso de cantarnos en este caso el himno del Liverpool

Voz 24 16:46 huy con dinero dolor judo o Erne Bergós honesto propaganda

Voz 25 16:52 está donde muy

Voz 0089 16:55 eh

Voz 25 16:59 qué

Voz 0202 17:00 vez frío toda buena cero como escuchan en

Voz 1434 17:03 la Plaza Mayor cada vez más llena de gente de turistas especialmente tomando algo en esta plaza en la que han desaparecido las terrazas es parte del dispositivo de seguridad que se ha puesto en marcha un dispositivo sin precedentes por un evento deportivo en la capital un dispositivo yo enorme Alfonso Ojea varios sentar que todo salga con la mayor tranquilidad posible para evitar problemas

Voz 0089 17:25 así es la visibilidad de los efectivos es el mejor ejemplo de este impresionante despliegue que lleva ya treinta horas activado cuatro mil setecientos efectivos policiales y de emergencias más mil quinientos agentes de la seguridad privada la zona de la Puerta del Sol ha quedado ya cerrada al tráfico completamente hay vallas que delimitan las áreas para transitar y también para poder disfrutar de los conciertos aquí en la Plaza Mayor las terrazas como tú decías de los bares y restaurantes han sido ya desmontadas es una orden adoptada por los responsables de la operación de seguridad en objetivo es crear espacio que los aficionados puedan disfrutar de las actividades que se van a desarrollar esta misma tarde como es ese partido de viejas glorias que se va a disputar en torno a las cinco por lo demás mañana tranquila según dicen las emergencias sin incidentes algún que otro golpe de calor en Roma la temperatura es altísima alguna que otra torcedura pero no más la situación en el centro Cristina

Voz 1434 18:16 es verdaderamente tranquilo bueno la mayoría de la gente viene a disfrutar también hay quien huye del follón a otros puntos de la ciudad donde la Champions parece que ni existe también hay quienes aprovechan eventos como éste para hacer negocios fraudulentos que hemos contado esta mañana que en la será Alfonso la policía ha detenido a seis personas por vender artículos falsos relacionados con la trama

Voz 0089 18:34 seis detenidos por falsificar prendas y artículos de la UEM de la UEFA Champions League más de doscientas camisetas gorras bufandas han sido incautadas en una empresa de Colmenar Viejo en un bar de los alrededores del Santiago Bernabéu es esa cafetería al centro en realidad de la distribución de estas prendas ilegales a través de los propios clientes que entraban a tomarse un café una cerveza hielo ofrecían pero sobre todo a través de los vendedores ambulantes que adquirían los artículos en mayor número y es que el negocio de la marca Champions League es estratosférico el comisario general de Seguridad Ciudadana que es el que comanda todo este dispositivo Juan Carlos Castro ofrecía estos datos sobre el negocio legal que supone estén merchandising la escuchamos tenemos

Voz 26 19:15 en la plaza del Callao y alrededores calle Preciados y demás todas las tiendas de UEFA para que os hagáis una idea suelen vender algo más de un millón de euros diarios es decir que hablaba un lógicamente una gran afluencia de personas

Voz 0089 19:35 un millón de euros diarios es el negocio legal pues estos seis que se querían aprovechar de ese tirón del mercado bueno pues ya son han sido detenidos como decía acusados imputados por un delito contra la propiedad industrial

Voz 1434 19:46 Macias Alfonso son las dos de la tarde veinte minutos

Voz 0089 19:49 más hora

Voz 1434 19:53 seguimos con más Champions no sólo aquí en la Plaza Mayor o en la Puerta del Sol donde está la Copa original desde hace unos días para que se acerque a ver quien quiera también en Callao en la plaza de la Ópera y en otros puntos de pueden ver motivos relacionados con esta final ICO olas de gente desde primera hora de la mañana Carolina Gómez buenas tardes siete

Voz 1682 20:10 buenas tardes Cristina entre Gran Vía y la Plaza Mayor hay un mar de gente Bages por donde Bages en Callao han colocado una tienda de la Champions donde se pueden comprar bufandas camisetas y balones los turistas hacen cola para entrar y además ese dejan bastante dinero mencionaba antes Alfonso que casi un millón de euros al día atravesando la plaza de Santo Domingo se llega a la cara a la calle Arenal donde algunos hinchas ya si aprietan las primeras jarras de cerveza o hacen cola en el Burger quién para llenar el estómago está tranquila aún Cristina la plaza de la Ópera donde han colocado una televisión

Voz 1509 20:43 forma de cilindro para ver el partido frente al metro

Voz 1682 20:46 en ópera hablamos con algunos madrileño sobre el panorama que deja la Champions en la ciudad

Voz 27 20:51 malo madrileños en nuestros días cuando hay manifestaciones de una cosa es la de otra cuando no a la venimos esto

Voz 1434 20:59 a vida normal

Voz 28 21:01 de la piedad pero bueno es turismo

Voz 14 21:04 Beatriz tipo pero bueno al final acabó supongo que traerá beneficios

Voz 29 21:07 pues a Madrid en que estamos comentando que cosas como lo que han puesto en la Plaza de la Villa que han puesto mini fútbol ya que va a venir tanta gente pues no te Carrero es lo más bonito que tiene varias vecina

Voz 1682 21:17 hasta siga en la Plaza de la Villa en pleno casco histórico han colocado un match media y un fútbol Indoor ha sido es un punto de encuentro para los medios de comunicación y un campo circular y pequeñito con rejas donde jugar al fútbol en pareja subiendo por la calle Mayor llegamos a la plaza de San Miguel donde los turistas y los aficionados se pegan por una terraza aunque sea al sol

Voz 19 21:44 pues mira más trabajo demasiado trabajo pertinentes del momento simpática un poquito más tarde a lo mejor no por cuantos explican las ganancias día como hoy no te puedo decir pero por dos

Voz 1682 22:03 bueno Galán casi el doble hoy los bares Nos dicen suda la gota gorda los camareros sobre todo a los que les toca servir fuera ayudan Cristina los sombreros que están repartiendo la Cadena Ser que los vemos por todas partes

Voz 1434 22:15 sí sombreros azules que yo haya muchísima gente en esta plaza Mayor gracias Carolina hace días que están llegando a Madrid turistas en general y aficionados ingleses en particular aunque el grueso se espera a partir de hoy ya han aterrizado en Barajas varios vuelos con hinchas del Liverpool y Tottenham muy tranquilos por lo que ha visto Cristina del Casar en ese aeropuerto

Voz 30 22:36 tardes hola qué tal buenas tardes si siguen llegando los aficionados ingleses a Barajas en un dispositivo especial de Champions que cuenta con mil quinientos vuelos adicionales y a su llegada a la capital los seguidores de Tottenham Liverpool nos decían estar muy emocionados y con muchas ganas de que gane su equipo

Voz 31 22:54 en fin hay una Owens Baby One Life

Voz 30 22:59 quizás sea la única oportunidad que tengamos en la vida o lo importante es ganar no importa cómo lo hagamos son las grandes esperanzas de los hinchas británicos para una final que de momento parece tranquila

Voz 1434 23:11 se espera que vengan más de setenta mil aficionados ingleses pero sólo la mitad va a poder entrar en el estadio de El Atleti el resto viene sin entrada la invasión de Madrid según lo ha calificado algún medio británico corresponsal en Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 23:26 buenas tardes los últimos vuelos con destino a Madrid cargados de fans están saliendo en estos momentos del Liverpool de Londres y de otros puntos de Inglaterra según el Departamento de Transporte este viernes será el de mayor tráfico aéreo de todos los tiempos en el Reino Unido con nueve mil vuelos ochocientos de ellos extra a lo largo del fin de semana debido a la final y la cifra de hinchas que están o estarán en Madrid supera los sesenta y siete mil según los medios británicos alguno de ellos como el Daily Mail habla incluso de unos cien mil muchos no tienen entrada están dispuestos a pagar miles de libras por una de ellas es la invasión son de Madrid dice el Mail que habla de una fuerte presencia policial mañana debido al partido de momento el ambiente de fiesta de carnaval con temperaturas veraniegas algún medio como The Gardian ofrece una guía para llegar al estadio para ir a zonas de bares a comer algo aunque la verdadera experiencia española según el diario es llevarse el bocata y comérselo en el descanso

Voz 1434 24:39 cadena SER emisora oficial del UEFA Champions Festival que cuenta también con un escenario de los cuarenta

Voz 14 24:44 en la Puerta del Sol anoche fue el turno de Sebastián ya atrás hoy del dúo belga Dimitri Vegas Michael

Voz 1434 24:54 estos aquí en escuchamos de fondo sigue la programación especial de la SER esta tarde con La Ventana de Madrid con Javier Casal en directo también desde este estudio especial de la plaza bollo

Voz 11 25:12 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 22 25:15 este domingo A Vivir Madrid te invito a descubrir la Feria del Libro de Madrid desde dentro charlaremos en el parque del Retiro con Luis Landero y el Niño de Elche

Voz 32 25:23 los escucharemos a Popo y hablaremos del mundo del libro con autores y lectores este domingo dos a las doce de mediodía A Vivir Madrid desde la Feria del Libro de Madrid con Puri Beltrán y todo su equipo

Voz 1434 29:08 tarde Il nueve minutos veintinueve minutos mejor dicho sigue llegando gente a esta plaza Mayor cada vez más llena cada vez también más calurosa veintiocho grados tenemos en estos momentos nosotros nos vamos pero sigue la programación especial de la SER desde este estudio que está justo en el centro justo en la plaza Mayor frente ese estadio ese campo de fútbol que ha instalado estos últimos días vamos a volver a la Plaza Mayor durante hora catorce con José Antonio Marcos estaremos a partir de las tres de la tarde con SER Deportivos desde aquí en directo luego por la noche en los contarán nuestros compañeros ese partido de fútbol que van a disputar en este campo entre Carrusel El Larguero y a partir de las siete y veinte de la tarde en La Ventana de Madrid con Javier Casal que lo disfruten hasta luego

Voz 2 30:00 en el

Voz 3 30:05 dos y media de la tarde una y media en Canarias José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 la noticia es el calor cada vez más calor Córdoba barajó cesarán ya en treinta y tres grados centígrados hace una hora estaban en XXXII a la sombra todo indica que la caída de la tarde llegaremos incluso a los treinta y seis durante un fin de semana que nos acerca realmente al mes de julio fin de semana en el que tendremos final de la Champions en Madrid donde tenemos ahora mismo ya prácticamente también treinta grados centígrados El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador responde a la última andanada de Donald Trump en un acto público que está ahora mismo en marcha en la capital del país apuesta por el sosiego

Voz 3 31:00 no es vamos a hacer política mucho más

Voz 1018 31:13 Miguel Ángel Aguilar enviará su telegrama les tanto al mandatario mexicano tenemos en lo puramente doméstico la batalla de los mensajes como estrategia negociadora de posibles acuerdos de gobierno en ayuntamientos comunidades y por supuesto en la Administración central desde Moncloa nuevo recado a Pablo Iglesias que no se ilusione lo del gobierno de coalición quedará en nada porque para el equipo de Pedro Sánchez podemos sólo es un acompañante yeso que Iglesias insiste

Voz 5 31:37 a ver no siempre ha dicho que va a mantener conversación se abre a todas las fuerzas políticas del hemiciclo Si bien también ha dicho que Unidas Podemos es acompañante preferentes

Voz 0089 31:51 será necesario establecer alianzas y colaboraciones estratégicas entre progresistas en todos los niveles de la Administración el gran reto que nuestra economía debe acometer es profundo y de largo recorrido y a nuestro juicio exige un Gobierno de coalición estable y coherente

Voz 1018 32:07 ciudadanos reconoce que eran público que esta vez sí que pueda haber foto con la ultraderecha de Bob De hecho José Manuel Villegas resta importancia al valor político de esa posible de foto que tantos evitó por ejemplo en la manifestación de la Plaza de Colón de Madrid pero claro hay que negociar cosas tan importantes por ejemplo como Madrid desde Vox lanzan su órdago si la formación naranja se lo pone muy difícil pues está dispuesto incluso a dejar que Carmena continúa en el Ayuntamiento lo dicen en privado delante de los micrófonos son más cautos Espinosa de los Monteros por ejemplo no llega a tanto

Voz 1089 32:37 no va a haber negociaciones las negociaciones se van a producir con con reformas preferente como digo con el Partido Popular lo importante para mí no es la foto sino que se negocian los contenidos de los programas de gobierno en las composiciones del Gobierno

Voz 6 32:50 la línea roja insisto es que se sienten a negociar a discutir a debatir a intercambiar ideas para ver cómo llegamos al Gobierno es sentarnos a hablar y negociar y ver en qué sitios y en qué sitios no donde tienen sentido donde lo tiene menos como digo son veinte capitales vamos a pretender forma parte dos veinte ayuntamientos horas

Voz 0202 33:07 catorce viernes treinta y uno de mayo Antonio Cala buenas tardes ahora hasta Pérez

Voz 1018 33:14 el volcado y recuento de los datos electorales los deja la última sorpresa por ahora en León Antón

Voz 0202 33:19 si la Junta Electoral confirma que Vox pierde el concejal que se había adjudicado en un primer momento en esa ciudad por lo que la izquierda podrá gobernar José Antonio Díez es el candidato del P

Voz 37 33:27 eso es lo ocurrido hoy es que sea esclarecido la verdad se han confirmado los resultados que los leoneses quisieron en esa mesa concreta y adjudicarán los votos a quién los leoneses habían decidido

Voz 1018 33:38 el Gobierno a argumenta ante Naciones Unidas

Voz 0325 33:40 varios miembros del grupo de expertos que elaboraron un informe en el que condenaban la detención de Oriol Junquera sólo de los Jordi han trabajado con un abogado de los presos y por tanto deberían inhibirse Isabel Cela portavoz en funciones del Gobierno central Meritxell burdo portavoz del Ejecutivo

Voz 5 33:55 parecen desconocer el delito por el cual están inculpados las personas que están en proceso judicial desconoce la separación de poderes

Voz 1513 34:05 no es cuestión de cuestionar a los miembros sino es cuestión de leer lo que dice este dictamen

Voz 0202 34:12 preocupa Thor el presidente del Círculo de Economía reconocen la Ser que teme que las políticas del presidente catalán dañina las inversiones en esa comunidad Juan José Bruguera que los clubes donde queremos que por un exceso de activismo político en un tema que tiene que reconducirse por los canales políticos esto acabe impactando las inversiones que vienen a Barcelona y hay dinámicas por ejemplo

Voz 1018 34:31 en el área metropolitana de Madrid que ya está

Voz 0202 34:33 encima y eso en los preocupa esos preocupa a juicio

Voz 0325 34:36 comienza el juicio contra la empresa de reparto de líbero por las condiciones de sus empleados contratados según la inspección de trabajo como falsos autónomos Gonzalo Pino UGT

Voz 1018 34:44 seguramente empezaremos a derribar

Voz 38 34:46 ese muro de precariedad este muro de trabajo e indigno es el muro de trabajo e desaires de mierda

Voz 0202 34:55 fuga de amoníaco un trabajador ha muerto y otro se encuentra en estado crítico por una fuga de esa sustancia en una fábrica de La Pobla de la provincia de Tarragona no hay peligro para la Pobla superávit la iglesia

Voz 0325 35:05 dice que en dos mil diecisiete dejó dieciséis millones de euros sin gastar sin dedicarlos a ninguna acción social Fernando Giménez Barriocanal encargado de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal

Voz 0273 35:14 que ha habido una austeridad en el gasto de un año hacia otro hay un ochenta por ciento de diócesis que han generado que han generado hucha ya hay un veinte por ciento de diócesis que han necesitado financiación

Voz 0202 35:28 reconocimiento público centenares de personas han rendido homenaje en una concentración esta mañana en Algeciras al guardia civil que falleció ayer cuando perseguía a unos narcotraficantes hay tres detenidos por su relación con el suceso

Voz 11 35:38 no se los ha ido una gran persona ha habido un gran compañero y qué quieres que te diga

Voz 31 35:43 jodió pidiendo desde hace muchos años medios y recursos humanos para poder luchar contra el narcotráfico aquí en esta comarca ahí para poder cumplir nuestro debe de una manera sí

Voz 0202 35:54 empieza la Feria del Libro en el parque del Retiro

Voz 0325 35:56 de Madrid hasta el dieciséis de junio con la presencia de trescientas sesenta casetas y más de mil setecientos autores el país invitado este año es la República Dominicana

Miguel Ángel Aguilar

Voz 0202 36:55 Miguel Ángel Aguilar que lunes volverá con nosotros Julio Hernán

Voz 1018 36:57 destacar Carlos Ródenas en la técnica saber Quintana y Carlos en la producción en la Plaza Mayor de Madrid en el estoy instalado por la Cadena SER continúa Elena Jiménez para contarnos ese ambiente Press final de Champions que va Elena va en aumento como la temperatura supongo no buenas tardes

Voz 1509 37:11 va en aumento buenas tardes desde luego exhibición de fútbol para amputados en el campo de fútbol en el que se ha convertido la Plaza Mayor también ha habido exhibición de fútbol para ciegos con penaltis de Roberto Carlos Figo que con una venda en los ojos bueno pues trataban de lanzar hacia portería tengo que decir que ninguno de los dos ha conseguido meter gol por las calles los aficionados ingleses esperan unos setenta mil que van practicando ya algunas palabras en castellano

Voz 1434 37:34 sí gracias y dos cervezas me decían

Voz 1509 37:36 Nos del Liverpool los empresarios madrileños que esperan hacer una caja de más de sesenta millones de euros y un montón de aficionados que esperan más de cuarenta minutos al sol para hacerse en la Puerta del Sol una fotografía con la Er Orejuela mientras practican un poquito eso del cante ahí te los de joya verlo

Voz 24 37:53 pero todo o Erne verbo honesto

Voz 1018 37:57 de que piden las cabezas dos supongo que será para uno hoy para el acompañante el tiempo la previsión más calor Jordi Carbó son

Voz 0978 38:04 temperaturas cada vez más altas es el tiempo que nos espera para hoy viernes también el fin de semana el máximo de calor lo alcanzaremos la tarde del domingo pero estas próximas horas como ayer en todo el interior de la mitad oeste de la península máximas alrededor de los treinta y cinco grados desde el interior de Galicia hasta el Valle del Guadalquivir más bajas en el Cantábrico el Mediterráneo en los archipiélagos el fin de semana durante las noches podar refrescar un poco la tarde del domingo máximas cercanas a los cuarenta grados en la cuenca del Guadiana también del Valle del Guadalquivir

Voz 0806 40:35 de qué tal buenas tardes sí buenas tardes el Gobierno consideraría de hecho lamentable que se repitieran las elecciones eso ha respondido la portavoz que admite que la tarea de los pactos en toda España no hay sencilla pero que hay que alcanzar acuerdos basándose en el principio de realidad y ahí ha hecho una apelación directa a sus acompañantes preferentes así los ha llamado de Unidas Podemos Isabel Cela

Voz 5 40:58 no prevemos no poder trabajar con Unidas Podemos no prevemos ese escenario Si bien todo el mundo tiene que ser consciente y por eso yo me refería al principio de realidad es decir conexión con la realidad todo el mundo tiene que ser consciente lo que lamentablemente no se suma no se llega a la mayoría

Voz 0806 41:21 como PSOE y Podemos no suman mayoría absoluta Cela ha descartado un gobierno de coalición al igual que hizo ayer el ministro Ábalos pero

Voz 11 41:29 tampoco descarta que podrá ser

Voz 5 41:31 personas que se alinean más con unas ideologías que con otras es decir personas que pudieran ser designadas por otras fuerzas políticas en este caso creo que menciono podemos

Voz 0806 41:45 independientes designados por Podemos en un gobierno del PSOE ahí se ha quedado hoy la portavoz

Voz 1018 41:51 sí lo deja la portavoz porque Pablo Iglesias continua a lo suyo en el Círculo de Economía de sketches ha repetido que quiere un gobierno de coalición Hinault otra cosa al Prat bona tarda

Voz 1157 42:00 buena tarde el secretario general de Unidas Podemos considera que este ciclo electoral ha dejado muy claro que los españoles quieren un gobierno progresista y que además el último CIS avala que la alianza entre PSOE y Podemos es la mejor de las opciones Pablo Iglesias ha tendido la mano a un par de veces a los socialistas para entrar en el Ejecutivo aunque según él no se trata de pedir sillas

Voz 0089 42:19 será necesario establecer alianzas y colaboraciones estratégicas entre progresistas en todos los niveles de la Administración el gran reto que nuestra economía debe acometer es profundo y de largo recorrido y a nuestro juicio exige

Voz 1018 42:32 en un gobierno de coalición estable

Voz 0089 42:34 coherente sostenido por una base parlamentaria sólida

Voz 0273 42:38 a su vez coherente

Voz 1157 42:40 pese a esa hablaba de un Gobierno coherente el líder de Podemos ha pedido a los socialistas que cumplan lo prometido durante la campaña y que no acaben pactando con Ciudadanos eso sí ha evitado opinar sobre los pactos en Barcelona ya dejado la última decisión en manos de Ada Colau

Voz 1018 42:54 no se puede decir que Iglesias no sea claro cuando quieres ah claro evidentemente más complicadas la semántica que manejan los líderes de Ciudadanos para hablar de Vox de la posibilidad de hablar con la formación ultraderechista para conseguir acuerdos de gobernador de gobernabilidad en ayuntamientos y comunidades sobretodo Madrid Oscar García qué tal buenas tardes José Antonio Álvarez la palabra negociar es anatema pero el número dos del partido naranja José Manuel Villegas empieza a reconocer públicamente que puede haber foto con ellos de hecho quita importancia al valor político de esa posible foto que al final quizá acabaremos viendo desde luego acepta el término hablar pero dice que hay lo quiere dejar que no quiere ir a hablar de cuestiones que puedan parecerse algo parecido a una negociación

Voz 0325 43:33 sí a hablar con Vox sí pero no en el sentido de negociar dice Villegas hablar para informar de los acuerdos a los que Ciudadanos sigue con el PP hablar para decirles que los apoyen pero no para entrar en el yo te ofrezco y tú me das yo

Voz 1089 43:46 digo lo de la imagen sentado no me preocupa no va a haber negociaciones las negociaciones se iban a producir con con formas preferente como digo con el Partido Popular

Voz 0325 43:57 aunque no haya negociación hablar con Vox sólo abrirse a ello es ya un paso importante con respecto por ejemplo a Andalucía donde Ciudadanos se negó casi casi a cruzar una mirada te cuento también José Antonio dos titulares más sobre la negociación uno la semana que viene ya habrá una primera reunión formal a dos bandas ciudadanos PP dos la cosas enfría mucho con el PSOE tanto que de momento no hay ningún encuentro previsto Villegas ha dicho hoy que acordar con el PSOE está resultando prácticamente imposible

Voz 1018 44:23 por aquí cada cual juega sus cartas con mejor puede y en Vox dicen por supuesto fuera de micrófono que si la cosa se pone muy mal conciudadanos dejarán que Manuela Carmena siga siendo alcaldesa de Madrid a eso se llama jugar fuerte Javier carrera qué tal hola Javier Carrera se qué tal buenas tardes desde el órdago

Voz 0866 44:39 se lanzan a la formación naranja si la prueba es quién aguanta más aguantaremos aseguran fuentes de Vox que insistiendo en que dejaran a Carmena de alcaldesa sino se sientan a negociar a unas negociaciones que encabezará el portavoz en el Congreso Iván Espinosa que hoy reiteraba la exigencia es ya conocida de llegar a acuerdos tanto con PP como con Ciudadanos no vale sólo la foto oficializado a otra así que pedirán entrar en algunos gobiernos

Voz 6 45:03 es sentarnos a hablar y negociar y ver en qué sitios y en qué sitios no tiene sentido hay sitios donde sí hay sitios donde

Voz 22 45:09 quizá menos entre los que sí estarían precisamente

Voz 0866 45:12 comunidad y Ayuntamiento de Madrid aunque no será una línea roja para tener su apoyo eso es mucho decir explicaba Espinosa que lo deja en manos de la futura negociación de momento

Voz 0325 45:20 José Antonio según fuentes del partido no

Voz 0866 45:23 dado ninguna reunión formal con el PP ni mucho menos

Voz 1018 45:26 con Ciudadanos bueno pues el recuento definitivo de las municipales del pasado domingo deja Vox fuera del juego en el Ayuntamiento de León pierde el único concejal adjudicado en un primer momento con lo cual puede haber mayoría de izquierdas Pablo bodega

Voz 43 45:39 la Junta Electoral ha rectificado en una resolución unánime el acta del recuento electoral de una mesa que da un vuelco al equilibrio de fuerzas en la nueva corporación municipal de León han tenido en cuenta las declaraciones juradas en las tres integrantes de esa mesa y las pruebas aportadas por ellas para atribuir al PSOE y los ciento treinta votos que en el acta se concedían a Vox por un error de transcripción con este cambio la formación de ultraderecha queda fuera del Ayuntamiento donde Ciudadanos y PP no suman el PSOE podrá elegir entre dos vías para alcanzar la alcaldía ciudadanos o un acuerdo con la Unión del Pueblo Leonés y Podemos de momento su candidato destaca que se ha hecho justicia ha respetado la voluntad de los leoneses José Antonio Díez

Voz 37 46:15 ha ocurrido hoy es que sea esclarecido la verdad se han confirmado los resultados que los leoneses quisieron en esa mesa concreta pieza adjudicarán los votos a quién los leoneses habían decidido

Voz 43 46:25 pero estos resultados todavía no son firmes porque Vox ya ha anunciado que va a recurrir ante la Junta Electoral Central

Voz 1018 46:31 la verdad es que el recuento que el famoso y polémico volcado de datos de las últimas elecciones va a tener recorrido de hecho como les venimos contando aquí en la Ser varios funcionarios advirtieron al Ministerio del Interior de los problemas que estaba encontrando por parte de la empresa adjudicataria del sistema Ana Terradillos