Hora 14 (03/06/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias parece que ese junta todo en un día Donald Trump en Londres haciendo gala de su mala educación política y la ultraderecha española Vox amagando con bloquear los presupuestos del Gobierno andaluz que apoyaron hace menos de medio año

Voz 2 00:23 que a mí me Sir no se custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:43 todo el boato del protocolo y su mejor sonrisa como si no pasara nada la reina de Inglaterra almuerza esta ahora en Buckingham Palace con el presidente norteamericano Donald Trump y familia al inquilino de la Casa Blanca se encuentra en Londres en viaje de Estado en uno de los momentos más delicados para la política británica con la primera ministra dimitida en Hoeness y saber cómo se resolverá la crisis del Brexit y haciendo gala su proverbial sentido de la prudencia y la oportunidad antes de llegar se mostró partidario de un portazo británico sin ni siquiera pagar la factura europea y de paso también ha enfrentado con el alcalde de Londres va mostrando en estado puro Begoña Arce

Voz 0273 01:22 bueno el TRAM almuerza en estos momentos en el palacio de Buckingham está almorzando con la reina con el Príncipe de Gales está acompañado además por su esposa Melania varios de sus hijos y familiares hoy es el día del ceremonial y la pompa que al presidente americano tanto Le gusta una agenda protocolaria durante la jornada con un banquete de Estado esta noche en su honor que le ofrece Isabel sí segunda visita rodeada de fuertes críticas por la interferencia de Trump en asuntos internos tan delicados como la negociación del Brexit o la sucesión de Theresa May con su respaldo a horas y abolición son el líder laborista Jeremy Corbijn ha hecho un llamamiento para que los británicos se unan a las protestas previstas para mañana contra el presidente que ha insultado en un tuit al alcalde de la capital Sadiq Khan

Voz 1018 02:06 pues veremos a dónde sale Rose Mary de veremos a ver cómo han caído en Bruselas esas recomendaciones de trama los ingleses para que no paguen la factura del Brexit de lo doméstico en pleno proceso negociador para comunidades y ayuntamientos Vox enseña la patita en Andalucía sí amenaza con bloquear los presupuestos del terno PP Ciudadanos que apoyaron en la investidura de Moreno Bonilla en enero pasado dice Rodrigo Alonso que no cumplen con el espía

Voz 3 02:29 esto estos presupuestos no son unos presupuestos de un Gobierno que se dice del cambio es una continuación de los presupuestos del Partido Socialista evidentemente nuestro objetivo es que este presupuesto no se aprueben durante esta fase de aprobación de trámite parlamentario son evidentemente escucharemos al Gobierno

Voz 1018 02:49 Santiago Abascal el líder de Vox recuerda que el acuerdo de Andalucía es insuficiente que ahora lo que quieren es tocar poder

Voz 4 02:54 realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos los que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto queremos ser tratados como cualquier otra fuerza política en función de nuestra representación que sabemos que es menor que la del Partido Popular y Ciudadanos

Voz 1018 03:11 pues veremos qué dice Albert Rivera líder de Ciudadanos o el portavoz de esta formación política la rueda de prensa que debe comenzar a los próximos minutos ya que en principio está previsto que la formación naranja despegues despeje sus dudas sobre negociaciones pactos Óscar García

Voz 1645 03:25 sí qué tal buenas tardes comparecencia al que ha empezado hace unos instantes con casi una hora de retraso de momento Villegas ha dicho que entre los acuerdos sobre las políticas que exigirán no ha habido sorpresas sobre con quién se apartara Villegas ha dicho que el socio preferente será el PP excepcionalmente si dirigentes del PSOE que se desmarquen de Sánchez escuchamos ahora mismo en directo la comparecencia donde comienza el turno de preguntas

Voz 0098 03:46 hola qué tal buenas tardes señor Villegas acaba de decir que los documentos han sido aprobados por unanimidad

Voz 1915 03:52 ha hablado también de de

Voz 0098 03:54 cuerdos centrados liberales hígados y que su socio preferente es el Partido Popular no encuentro mucha diferencia entre elogios explica hoy aquí con lo que nos venía contando la semana pasada más allá de que se hayan aprobado

Voz 1018 04:04 a las dos y media veremos si hay alguna diferencia o entre lo que está explicando Villegas y lo que se dijo la semana pasada del Rey recibir esta tarde en audiencia la presidenta del Congreso que le comunicará la relación de personas que integrarán las blogs representantes para la preceptiva ronda de consultas no podrá estar Jordi Sanchez definitivamente Supremo entiende que no hay razones para que salga de prisión sobre el futuro Gobierno los posibles acuerdos de Pedro Sanz ya esto es lo que esta mañana apuntaba aquí en la antena de la Cadena Ser en Hoy por hoy el socialista Emiliano García Page presidente del Gobierno de Castilla La Mancha

Voz 5 04:35 los gobiernos tienen que ser órganos de confianza y en este sentido en este sentido que lo intente hacer con el personal con las personas elegidas que sean claramente de compatibles independientemente de que

Voz 1018 04:50 claro que hoy los protagonistas protagonistas sólo puede ese ellos

Voz 1915 04:53 bastante bien la verdad mejor del mejor de lo esperado pero ahora hay que ver la nota porque no

Voz 1018 04:58 los estudiantes castellanomanchegos los primeros citados este año para esas pruebas de la Selectividad que tantos dolores de cabeza preocupaciones causan a los estudiantes a los padres a los hermanos en fin que la selectividad se mete en casa las casas de todas las familias y además

Voz 6 05:13 la Autoridad Independiente de Responsabilidad denuncia la falta de transparencia de los miles de millones de euros que cada año gasta la Administración en subvenciones asegura además que estas ayudas no son eficaces

Voz 0325 05:24 la matriculación de turismos vuelve a caer en mayo y acumula un descenso superior al cinco por ciento lo que llevamos de año el diésel recupera cuota acerca al treinta por ciento de las

Voz 6 05:32 te lo cuenta la Ser que Torrassa gastado seiscientos treinta mil euros

Voz 1018 05:35 públicos en viajes en el año que lleva al frente de la Generalitat

Voz 6 05:37 el setenta por ciento de los desplazamientos tenían como objetivo visitar después temor a otros fugados de la justicia

Voz 0325 05:42 educó la ONG que garantiza una comida al día cada verano a miles de niños asegura que algunas de las familias necesitan su ayuda a pesar de ingresar dos sueldos cada

Voz 1018 05:50 dos y casi seis minutos

Voz 1915 05:58 se Madrid Cristina Machado buenas tardes de lo que

Voz 1434 06:01 que salga de las negociaciones poselectorales depende la supervivencia de Madrid Central hoy Ecologistas en Acción ha publicado un informe en el que asegura que sin condiciones meteorológicas especialmente favorables la contaminación ha caído a niveles históricos en toda la ciudad niegan por tanto que haya efecto frontera Juan Bárcenas portavoz

Voz 7 06:21 más bien lo contrario nosotros hablaríamos de efecto contagio la máxima reducción que Diego son otros en Almagro se observa en la estación plata aventar bien pero se producen grandes reducciones también en todas las estaciones ir pues es mayor cuanto digamos Marcel cartas de Madrid tempestad

Voz 1434 06:38 primera sesión del juicio por la muerte de samba Martín tras XXXVIII días encerrada en el CIE de Aluche y pedir ayuda médica en varias ocasiones murió porque los médicos confundieron su dolencia con una simple gripe la Fiscalía no de cárcel para el único acusado que se ha presentado un médico los otros dos están huidos de la justicia Patricia Fernández es abogada de la acusación particular plácidos

Voz 8 06:59 que es relevante la declaración de la testigo de Cruz Roja que ha señalado como Samba cuando subía al coche policial que le trasladaba al hospital decía me muero me muero me muero samba sabía que se moría pero nadie la escuchó

Voz 1434 07:13 hoy se cumplen dos años de la muerte de Ignacio Echeverría vecino de Las Rozas perdió la vida salvando la de

Voz 0529 07:18 una mujer que fue atacada en los atentados de Londres

Voz 1434 07:20 dos mil diecisiete se acaba de estrenar un documental

Voz 0093 07:23 moría en la vida hay que proteger a los que lo necesitan

Voz 6 07:27 nunca apoyar a los más

Voz 0093 07:29 entonces yo creo que sí que debe ser un ejemplo pero también debe ser un ejemplo para que la gente sepa que no podemos correr como borregos cuando viene el lobo que exaltan y escapan sino que hay que juntarse no dejar que el lobo pero hay que tener

Voz 1915 07:42 este es su padre Joaquín el documental se llama el abogado y más noticias que vamos a apuntar ahora en titulares con Sonia Palomino y Elena Jiménez la justicia condenado a casi veinte años de cárcel al conocido como violador de ni él es el que en dos mil diecisiete violó a cinco jóvenes dos de ellas menores en este barrio de Madrid además de la pena de cárcel tendrá prohibido vivir en Carabanchel durante diez años más los trece jóvenes acusados de participar en una pelea mucho

Voz 1434 08:06 eh tú dineraria las fiestas de Majadahonda el dos mil trece han negado que agredieran a la Policía hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial la Fiscalía solicita penas de uno a dos años aunque a siete de estos acusados se suma también atentado contra la autoridad delitos de lesiones por agredir supuestamente a varios

Voz 1915 08:23 el aficionado del Liverpool desaparecido en Madrid estaba en realidad detenido por agredir a la Policía después del partido del sábado su localización fue aún más difícil

Voz 1018 08:30 porque al joven mintió sobre su identidad

Voz 1434 08:32 ahora se tendrán que enfrentar un juicio por un delito de atentado contra la autoridad del Partido Popular dejará de gobernar en Colmenarejo después de dos legislaturas el Partido Socialista ha cerrado un pacto de investidura con otras tres formaciones del bloque de izquierdas con las que suma ocho concejales uno por encima de la mayoría absoluta y alegría en Fuenlabrada después de que su equipo de fútbol haya conseguido esta noche por primera vez en su historia tras superar en la eliminatoria al Recreativo de Huelva subir a Segunda División SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 1018 09:00 el ascenso del club de fútbol Fuenlabrada por primera vez en su historia a Segunda División se celebraba así sobre el césped del Nuevo Colombino y a más de seiscientos kilómetros en la plaza de la Constitución de Fuenlabrada unos cinco mil aficionados locales también estallaban de emoción frente a una pantalla gigante la plantilla dormido en el autobús después de la celebración del ascenso en una discoteca sevillana nada más llegar el técnico Ömer hermoso nos contaba sus sensaciones

Voz 7 09:30 mi filosofía pero seguramente no alcanzó no sólo

Voz 1018 09:33 aunque este lunes descanso mañana martes rúa de celebración con autobús descubierto a las seis y media de la tarde desde el estadio Fernando Torres hasta el balcón del Ayuntamiento

Voz 1434 09:42 información ahora del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes a esta hora tengan precaución en la ronda de circunvalación M cuarenta Se ha producido un accidente en la zona de Vicálvaro que genera seis kilómetros de retenciones en dirección a la A tres Además por efecto mirón hay tráfico lento en esta misma vía tramo en este caso en sentido A dos circulación intensa también en este caso de entrada a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras en el resto de la red vial madrileña en este instante se circula sin problemas centro de pantallas del Ayuntamiento capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas

Voz 1915 10:17 tarde de este momento una situación tranquila en las vías del centro de la ciudad en la M30 con un tráfico más lento que se aprecia debido a trabajos de mantenimiento que se realizan a la altura del barrio de La Estrella en la calzada lateral de esa zona del barrio de La Estrella en sentido sur José forman retenciones atención a ese recorrido la alternativa puede ser Doctor Esquerdo por otra parte se realizan trabajos de asfaltado en la avenida dar dentales hay varios carriles cortados en sentido centro ansiedad pite

Voz 1434 10:46 en en en cuenta que desde ayer está cerrado por obras de mejora el tunel de Recoletos que une las estaciones de Atocha Chamartín está previsto que reabra el próximo mes de noviembre

Voz 10 10:57 mal porque de momento te encuentras con todo este tema así pues un tiempo como en verano los peajes hasta noviembre yo creo que sale a Obama informó con tiempo días de Izquierda entre Darren ahí

Voz 1915 11:09 a tan corta

Voz 10 11:12 esto sí es algo tienen que hacer pues lo tienen que hacer

Voz 1434 11:17 el túnel da servicio a cinco líneas de Cercanías la EMT ha puesto en marcha un servicio de autobuses alternativo tenemos treinta grados ahora mismo en el centro de la capital hoy esperamos máximas que van a rozar los treinta y cinco a partir del miércoles bajan bastante las temperaturas con todo esto comienza a Hora catorce Madrid en la dirección técnica Noema Valido Julio Hernández en la producción Sonia Palomino

Voz 0529 11:45 fue y sigue siendo una de las principales armas electorales de los partidos que pretenden gobernar en la capital Madrid Central sí o Madrid Central nada

Voz 11 11:54 Madrid Central su fracaso nosotros vuelvo a decir somos el único partido que lo ha dicho desde el primer momento construiremos y acabaremos con Madrid Central tras las elecciones del veintiséis de

Voz 12 12:04 a las zonas de bajas emisiones son una realidad en todas las grandes ciudades y por tanto no puedo comprender e el nivel

Voz 0529 12:15 tantísimo de crispación el Partido Popular ha hecho bandera de ello eliminará Madrid Central se obtiene la alcaldía le apoya Vox ciudadanos dice que lo reforma haría mientras que Mas Madrid Partido Socialista lo ampliaría bueno pues en medio de este debate Ecologistas en Acción ha publicado hoy un informe con la evolución de la contaminación durante el mes de mayo y su conclusión es clara Madrid Central funciona en un mes en el que sólo ha llovido un día y ha hecho más viento del habitual pero no tanto según los expertos como para compensar la falta de lluvias la contaminación ha bajado en toda la ciudad y en catorce de las veinticuatro estaciones ha alcanzado niveles históricos Paul Asensio

Voz 13 12:54 según el informe la contaminación se ha reducido en toda la ciudad sobre todo en el centro y en el norte y no hay ni rastro del efecto frontera Ecologistas en Acción habla de hecho de otro fenómeno el efecto contagio Juan Bárcena responsable del informe lo ha explicado en Hoy por el Madrid

Voz 7 13:08 pues mal viendo contrarias nosotros hablaríamos de efecto contagio la máxima reducción de dieciocho metros en el Madrid se observa en la estación Plaza del Carmen que son quince microgramos menos de lo que es usual en esta época del año pero se producen grandes reducciones también en otra en bueno en todas las estaciones ir pues es mayor cuanto digamos más cerca está de Madrid

Voz 13 13:31 el informe destaca los datos de Plaza del Carmen el único medidor que está dentro de Madrid Central que ha registrado veintitrés microgramos de contaminante por metro cúbico Un cuarenta y cuatro por ciento menos que el año pasado Ecologistas en Acción dice que los datos demuestran que Madrid Central funciona que mejora la calidad del aire ya ha mandado un mensaje a los políticos la capitán necesita más Madrid Central no menor

Voz 0978 13:50 otra de las críticas que la oposición ha hecho ha

Voz 0529 13:52 el Ayuntamiento estos últimos tiempos es la falta de multas ha acusado al Gobierno de la capital de no multar para que no le afectas en las elecciones bueno pues parece que monta si había aunque con un error que ha llevado ahora al gobierno municipal de Ahora Madrid anular así todas las sanciones que se impusieron en el primer mes más de seis mil de las ocho mil multas emitidas entre el dieciséis de marzo y el dieciséis de abril lo contaba esta mañana el ABC informa ahora Virginia Sarmiento entre el dieciséis de marzo y el dieciséis de abril se tramitaron ocho mil setenta y dos multas iban anularse seis mil dardos son datos del Ayuntamiento de Madrid desde donde aseguran que un error en el formato de horarios podía dar lugar en seguridad jurídica cuestión que prima sobre la sanción por eso se anulan de oficio el sistema no especificaba si las multas serán antes o después del mediodía Mario Arnaldo presidente de Automovilistas Europeos Asociados

Voz 1500 14:40 era un activo el que la hora que quedaba consignada en las denuncias se parara el tiempo a las dos de la tarde de forma irónica decíamos que Madrid Central se echaba la siesta y que la mayoría de las denuncias se formularon de madrugada

Voz 0529 14:55 la entidad espera aún la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el recurso que interpusieron contra la medida

Voz 1500 15:00 yo creo que se puso en marcha de manera precipitada tendría más beneficios que perjuicios paralizar esta medida

Voz 0529 15:07 así consideran que sigue habiendo fallos en el sistema el Consistorio insiste en que el objetivo de Madrid Central no es la recaudación sino reducir el tráfico y la contaminación el error ya ha sido subsanado hoy las personas que hayan recibido las multas recibirán ahora una nueva notificación con la anulación y sobre negociaciones sobre posibles pactos a nivel regional ciudadanos acaba de hacer pública su estrategia para esos pactos tras las elecciones del veintiséis de mayo de momento mantiene su veto a formar gobierno con Vox Vox por su parte esta misma mañana daba un pasito adelante decía claramente que quiere entrar en los gobiernos de Madrid Javier Bañuelos buenas tardes y buenas tardes Ciudadanos se mantiene

Voz 0861 15:48 socio preferente ahora mismo sigue siendo el Partido Popular aunque mantiene las excepciones pactarán dicen con el Partido Socialista si sus candidatos reniegan de las políticas de Pedro Sánchez acaba de decirlo José Manuel

Voz 1089 16:00 llegas el socio preferente de Ciudadanos en cualquier negociación allá donde se pueda será el Partido Popular allá donde no se puedan llegar a acuerdos con el Partido Popular Se pueden intentar excepcionalmente acuerdos con el Partido Socialista siempre que el Partido Socialista o sus dirigentes territoriales asuman estas condiciones políticas Éstas las condiciones programáticas que pondremos encima de la mesa y que muchos de sus puntos son contrarias a las políticas de Sánchez Sanchís por ejemplo en la bajada de impuestos

Voz 0861 16:33 danos no pactará con quiénes se defiendan el sablazo fiscal de Pedro Sánchez y en el caso de Gabilondo recordemos quiere subir los impuestos a los más ricos Ciudadanos sigue también

Voz 0763 16:42 cerrando la puerta a Vox sólo pacte participarán en un gobierno a dos pero el partido de Abascal insiste

Voz 4 16:50 realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto

Voz 14 16:59 vox que tampoco quiere una foto con Ciudadanos

Voz 1915 17:02 bueno mientras las hacemos con nuestra familia con esto

Voz 4 17:04 la madre con nuestra mujer o con nuestros hijos nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros representamos pueda ser plasmado la acción de Gobierno de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid de todos los ayuntamientos sí

Voz 0861 17:17 la arenga de nacionales de todos los partidos mantiene ahora mismo congelada la ronda de contactos de los equipos regionales de momento nadie mueve ficha a la espera de lo que impongan las direcciones nacionales de los partidos en Madrid mientras avanzan las negociaciones

Voz 0529 17:30 podemos trata de recomponerse lo último pasa por ese llamamiento de Ramón Espinar el que fue secretario general de la formación de Madrid hasta la marcha de Rejón que pide ahora Javier un Vistalegre III

Voz 0861 17:40 si el misil de Ramón Espinar se fraguó antes de las elecciones autonómicas de mayo puede tener un impacto directo en Madrid porque no hay que olvidar que ahora

Voz 1018 17:47 tras la salida del propio Espinar la

Voz 0861 17:50 de Podemos en Madrid está en manos de una gestora en la dirección también se vive en la capital el ex Jemad Julio Rodríguez actual secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid está que está completamente desaparecido también desde hace meses el ocio de Podemos sigue tratando los sigue tratando de llenar más Madrid Fuentes

Voz 1018 18:06 consultadas niegan que Íñigo Errejón también esté P

Voz 0861 18:08 cuando en celebrar un congreso fundacional en otoño nos remiten a lo que el propio Errejón aseguró a quién

Voz 1915 18:14 ser Íñigo Errejón aspira a crear más España

Voz 15 18:20 no hay que construir Madrid que ha recibido un caudal de voto muy importante y que y que tiene que estructurarse y tiene que construirse

Voz 0529 18:27 para la respuesta a todo ese apoyo recibido

Voz 0861 18:30 en algún momento Nos dicen tendrá que conformar sus estatutos de Más Madrid pero no insiste en no tiene no tiene porque ser a través de un congreso fundacional

Voz 0529 18:37 gracias Javier dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

Voz 0529 21:38 vamos a los tribunales primero el Juzgado de lo Penal número veintiuno donde esta mañana ha comenzado el juicio por la muerte de samba Martín una chica congoleña de treinta y cuatro años que perdió la vida traspasar XXXVIII días encerrada en el CIE de Aluche los médicos la atendieron por una gripe sin hacer caso a las advertencias que les llegaron de que lo que tenía era mucho más grave el juicio ha comenzado sólo con uno de los tres acusados los otros dos están en busca y captura las ONGs en cualquier caso no tienen muchas esperanzas porque en este caso la Fiscalía no pide penas de prisión Nicolás Castellano

Voz 1620 22:08 a pesar de las quejas de sus compañeras de los informe de Cruz Roja ahí de la insistencia de la propia samba al pedir en hasta once ocasiones que lo hicieran las pruebas médicas la joven congoleña de treinta y cuatro años murió tras treinta y ocho días en el CIE en sus últimos días en una cruda agonía

Voz 1915 22:22 ha sido especialmente relevante la declaración

Voz 8 22:25 León de la testigo de Cruz Roja que ha señalado como Samba cuando subía al coche policial que le trasladaba al hospital decía me muero me muero me muero samba sabía que se moría pero nadie la escuchó

Voz 1620 22:37 testimonio de los testigos que resumía Patricia Fernández la abogada de la acusación popular que reclama dos años de prisión y seis de inhabilitación por homicidio imprudente para el único acusado que se ha sentado hoy en el banquillo el doctor Hernández que se ha excusado diciendo que sólo les vio

Voz 1018 22:50 síntoma gripales a la salida les esperaban a consiente

Voz 1620 22:53 nación de colectivos de ciudadanos para pedir justicia para samba entre ellos Ramiro de Dios que era juez de control del sigue aquí al juicio

Voz 21 23:01 para honrar y recordar su memoria en mi opinión el sistema de funcionamiento del centro de internamiento es una estructura que propicia ya ha propiciado el fallecimiento de San Martín

Voz 0529 23:14 mañana será el turno para la forense en la Audiencia Provincial desde hoy está en marcha también el juicio a los trece jóvenes acusados de participar en una pelea multitudinaria que se registró en las fiestas de Majadahonda hace ya seis años la Fiscalía pide para ellos penas de entre uno y dos años de cárcel están acusados de desórdenes públicos y algunos de ellos también de atentado a la autoridad Alfonso Ojea

Voz 0861 23:35 de los trece acusados nueve de ellos han reconocido que participaron en esta pelea multitudinaria en pleno recinto ferial Diego pero han negra negado en todo caso que agredieran a efectivos de la Guardia Civil los agentes actuaron para impedir los golpes y detener a los más violentos violentos que durante la madrugada del veintidós de septiembre del año dos mil trece rodearon a los funcionarios que estaban arrestando a varios implicados para impedir la detención un grupo numeroso de personas comenzó a lanzarles botellas y piedras uno de los guardias civiles recibió de hecho el impacto de un objeto en la cabeza lo que le causó heridas forzando Le a la baja en el servicio en todo caso esta vista se ha iniciado seis años después de los hechos tras una larguísima investigación judicial que nunca logrado averiguar las causas del enfrentamiento entre grupos de jóvenes Orce

Voz 0529 24:22 esto Alfonso otro asunto el aficionado del Liverpool al que algunos medios británicos habían dado por desaparecido aquí en Madrid estaba en realidad detenido por agredir a la Policía después del partido del sábado y su localización ha sido aún más difícil porque este joven mintió sobre su identidad así es

Voz 0861 24:38 a Kaulitz de veintitrés años fue detenido por la policía en la calle Goya el pasado domingo a las dos de la madrugada agentes de la Policía Municipal que a esa hora revisaban los restos de la fan zone del Liverpool ya cerrada desde las cinco y media de la tarde localizaban al joven completamente borracho y semidesnudo al intentar identificarle este británico la emprendió a puñetazos con los policías municipales que les redujeron y detuvieron pero ahí no terminó el problema al joven ofreció una identidad falsa lo que ha provocado que durante horas ni su familia ni la Embajada supiera en realidad su destino tras organizarse un gran revuelo mediático en el Reino Unido por la denuncia de su desaparición la identidad el joven era revelada es uno de los catorce detenidos en la operación de seguridad de la Champions ahora mismo Christina se encuentra en los juzgados de Plaza de Castilla

Voz 0529 25:26 hacia esa Alfonso y una más relacionada con la justicia que ha condenado al conocido como violador de pañal a casi veinte años de cárcel Se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER el joven que cuando fue detenido tenía veintidós años agredió sexualmente a cinco chicas algunas de ellas menores de edad siempre la salida de la estación del metro de o pañal en Carabanchel en la capital Alberto Pozas

Voz 0055 25:47 la Audiencia de Madrid le ha condenado en conformidad después de que haya reconocido los hechos diecinueve años y medio de cárcel por cinco delitos de agresión sexual tres de robo y uno de lesiones el violador de o panel era un joven vecino del barrio adicto a la cocaína ya asaltó a sus cinco víctimas a lo largo de dos mil diecisiete usando el mismo modus operandi la seguía desde la parada de metro las intentaba asfixiar las violaba hay robaba antes de salir corriendo ninguna de sus víctimas tenía más de veinte años dos de ellas eran menores de edad para cuando cometió las agresiones ya había sido condenado por un robo pero la Justicia había suspendido su entrada en prisión ahora además de cumplir casi veinte años de presidio también tendrá prohibido vivir en el barrio de Carabanchel durante diez años más

Voz 0529 26:28 tres de junio hoy se cumplen dos años de la muerte de Ignacio Echeverría cuando acudió a ayudar a una chica que estaba siendo atacada por uno de los terroristas que atentaron en el Puente de Londres en los alrededores del parque de la capital inglesa en dos mil diecisiete y salvó la vida de esa chica un amigo suyo compañero de skate acaba de estrenar un documental sobre la vida de este vecino de Las Rozas de ese documental hemos hablado esta mañana aquí en la SER en el programa Hoy por Hoy Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 1620 26:56 tras su muerte los medios ingleses le pusieron el sobrenombre del héroe del monopatín pero sus compañeros de skate le conocían como el abogado es así precisamente como se llama este documento

Voz 22 27:06 al primer día que conocía Ignacio Echeverría el bajaba por una cuesta vestido de traje con su monopatín a directamente el bufete de abogados

Voz 1620 27:13 dieciséis años separaban a Ignacio de Antonio Alonso la persona que está detrás de este documental Un trabajo que nació como un proyecto de fin de carrera y que se ha transformado en todo un homenaje

Voz 0228 27:23 hace la universidad que tengo una idea en la cabeza de hacer un homenaje a una persona que

Voz 22 27:27 conocía que era Ignacio Echeverría igual

Voz 0861 27:29 decidimos ponernos en contacto con con él

Voz 22 27:32 hermano de Ignacio para poder ponerlo en marcha en el doctor

Voz 1620 27:34 en tal conocemos a Ignacio a través de sus amigos el que fuera su jefe su padre o a su hermana que recuerda así lo ocurrido

Voz 23 27:40 que el presionar con los años cuando llegué a casa sobre las nueve le llame y nada mejor que no me preocupara y que se iba a todas las cervezas para mañana relevante a ver si si estaba en cuarto invitó

Voz 1620 27:51 una ley esta semana se podrá ver el abogado en un cine de Las Rozas y también a través de la plataforma de vídeos Vimeo

Voz 0529 27:57 gracias Javier son las dos de la tarde y veintiocho minutos

Voz 0529 28:48 Amanda gala buenas tardes qué tal Cristina cómo estás

Voz 0419 28:51 pues vamos con los deportes tenemos semana de selecciones en la que el Real Madrid tiene sus ojos puestos en Bélgica y en lo que haga Hazard porque el jugador belga están muy cerca de hacer oficial su llegada al equipo de Zidane por su parte en el Atlético de Madrid hay movimientos en en esta semana desesperan entradas y salidas de diferentes jugadores al margen de esto también es una semana de celebraciones por los ascensos por un lado el Fuenlabrada que consigue hacer historia metiéndose por primera vez en la Segunda División división por otro lado el filial del Getafe que cierra una temporada brillante del equipo metiéndose en la segunda B cerramos con baloncesto donde el Real Madrid ganó ayer a domicilio ante el Manresa y se mete en las semifinales de los play off donde se medirá al ganador del encuentro entre el Unicaja ya el Valencia

Voz 13 29:36 Basquet

Voz 1434 29:39 gracias a manda así terminamos este Hora catorce Madrid treinta grados ahora mismo en el centro de la capital las máximas hoy todavía muy altas van a rozar los treinta y cinco grados les esperamos esta tarde como siempre en La Ventana de Madrid a partir de las siete hasta luego

Voz 1018 30:21 ciudadanos afín a un poquito más pero tampoco el todo su estrategia negociadora en comunidades y ayuntamientos agitó pasará por la derecha pero sin una negociación simultánea con PP Icon bobos de esta manera lo explica José Manuel Villegas

Voz 1089 30:34 el mesas a tres que los acuerdos eran con el PP por excepcionalmente y de forma subsidiaria ponen el Partido Socialista pero no acuerdos para ese es decir en son acuerdos en esos Gobiernos a los que se puede llevar no estarán no estarán vos ni Podemos

Voz 1018 30:51 todo acordado a la ejecutiva por unanimidad según dicen llegas osea que carpetazo a cualquier cosa que se parezca a las propuestas de Manuel Valls sólo Luis Garicano veremos otra derecha considera suficiente esta propuesta porque esta misma mañana Santiago Abascal el líder de Vox ha recordado que no quieren ser un simples figurones

Voz 4 31:07 realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto queremos ser tratados como cualquier otra fuerza política en función de nuestra representación que sabemos que es menor

Voz 0228 31:22 que la el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 1018 31:24 esperar que pueden complicar la vida a PP y Ciudadanos en Andalucía anuncian que no apoyarán los presupuestos presentados por el Gobierno que preside el popular Juanma Moreno que están dispuestos según ha dicho su portavoz en el Parlamento Rodrigo Alonso ha bloqueado las cuentas y ahí son imprescindibles

Voz 3 31:40 estos presupuestos no son unos presupuestos de un Gobierno que se dice del cambio en la continuación de los presupuestos del Partido Socialista evidentemente nuestro objetivo es que este presupuesto no se aprueben durante esta fase de aprobación de trámite parlamentario son evidentemente escucharemos al Gobierno Hora catorce

Voz 1018 32:03 lunes tres de junio hay tenemos a tener Martín buenas tardes qué tal buenas a Donald Trump de West

Voz 0228 32:08 el del Gobierno británico de hecho en este momento almuerza con la reina Isabel II en Buckingham Palace en el inicio de su viaje al Reino Unido antes ha dicho que el alcalde de Londres ha hecho un trabajo terrible y que es un perdedor lo que desde el Ayuntamiento londinenses ha calificado ya como insultos infantiles impropios de un presidente de los Estados Unidos

Voz 1018 32:24 los Carlos Cala no será Jordi Sanchez el Supremo

Voz 0325 32:27 esta fue el dirigente catalán que está en prisión y ha sido suspendido como diputado acuda a la ronda de consultas con el Rey como propone Cataluña la presidenta del Congreso visita esta tarde a Felipe VI antes del inicio de esas

Voz 0228 32:38 destino hacerlo el Gobierno catalán ha gastado más de seiscientos mil euros en viajes durante el primer año de mandato de Quim Torra siete de cada diez desplazamientos del presidente catalán ha sido a Bélgica para visitar a los ex dirigentes huidos de la justicia Esquerra Republicana Lo justifica Marta Vilalta es portavoz de este partido

Voz 4 32:55 no estamos en una situación de normalidad democrática por lo tanto esto es un factor que pueda explicar el incremento de los viajes a nivel internacional del Gobierno de la Generalitat la voluntad de hacer política exterior para denunciar la situación que vivimos en Cataluña

Voz 1018 33:10 mala planificación la Autoridad Independiente de res

Voz 0325 33:13 Nos habilidad fiscal denuncia que las subvenciones para la contratación no es también presupuestadas ni suficientemente evaluadas José Luis Escrivá es el presidente de aire

Voz 26 33:21 una subvención no es sino un instrumento para desarrollar una política pública pues bien hemos encontrado que es que la relación entre unas y otras no es lo fina y lo terminada cree que debería

Voz 0228 33:33 ser a juicio hoy ha empezado el juicio por la muerte de una mujer en un centro de internamiento de extranjeros en Madrid en dos mil once llegó a pedir ayuda médica once veces antes de fallecer Patricia Fernández abogada de la acusación particular

Voz 1434 33:44 ha sido especialmente relevante la declaro

Voz 8 33:47 acción de la testigo de Cruz Roja que ha señalado como Samba cuando subía al coche policial que le trasladaba al hospital decía me muero me muero me muero samba sabía que se moría pero nadie la escuchó

Voz 0325 33:58 por detrás de casi toda Europa España es uno de los países del continente donde menos se cumple la igualdad entre hombres y mujeres según un informe que publica la Fundación Bill y Melinda Gates ningún país cumplirá con los objetivos previstos para dos mil treinta los que más se acercan son los países escandinavos

Voz 1018 34:14 Ellos a Reyes

Voz 0228 34:16 aplausos en una multitudinaria despedida esta mañana en Utrera sociedad mental cuyo alcalde ha decretado dos días de luto

Voz 0325 34:22 la fiesta decide hoy mañana y pasado se podrá ir al cine a precios mucho más asequibles que los habituales a dos euros noventa céntimos la entrada en cientos de salas de toda España

Voz 1551 34:36 José Antonio el telegrama es para Donald Trump señor presidente de los Estados Unidos ya era hora de completar el álbum de visitas con una cena en Buckingham Palace que lo ofrecerá su Graciosa Majestad veremos si la toma por la cintura Chile habla con la boca llena Bossi le dedica alguna de sus celebradas zafiedad es en forma de tuit para empezar sin respeto al país anfitrión mira a la duquesa de Sussex se ha pronunciado en favor de Boris Johnson como próximo primer ministro Eden el falaz como negociador del desacuerdo del Brexit con Theresa May de cuerpo presente Font fatal con en la Corte de la Reina Elisabeth atentos

Voz 1018 35:18 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros no han valido culebrón de la técnica Carlos Cala en la producción que tenemos una noticia de última hora una pareja un hombre y una mujer ha sido localizado sin vida muertos en su domicilio por heridas de arma de fuego no se descarta ninguna hipótesis ha ocurrido en Iznájar en Córdoba José María Martín

Voz 27 35:36 qué tal a esta hora continúa la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil fuentes de la Subdelegación del Gobierno aseguran que están abiertas todas las hipótesis y sólo confirman que los cuerpos hallados sin vida en su domicilio corresponden a una pareja un hombre y una mujer con signos de violencia por arma de fuego en concreto por una escopeta esto ha ocurrido en Iznájar es uno de los municipios del sur de la provincia de Córdoba de cuatro mil habitantes hace poco más de hora y media

Voz 1018 35:57 estos últimos último diez de cualquier novedad gracias José María y los protagonistas de este primer día de la semana son los estudiantes los siete mil ochocientos estudiantes castellano manchego que aspiran a poder entrar en la universidad pruebas de selectividad son los primeros de nuestro país la ahora se llama la Eva iban emocionados algunos entusiasmados otros preocupados la mayoría de ellos ahora Cebrián

Voz 1876 36:19 muchos nervios apuntes y bastantes padres y profesores también inquietos han es madre de una chica que se examina Susana profesora de inglés que ha pedido permiso para acompañar a sus alumnos

Voz 1915 36:29 yo vengo porque ella me necesita nos cuesta más tranquila no lo sé tranquilidad pero no me han hecho caso

Voz 28 36:36 en una Dallara les he dicho que no estudia media hora antes y ahora ya me pero

Voz 1915 36:40 contar duda que lo cual es un error pero bueno yo le voy a ayudar

Voz 1876 36:43 que todas esas recomendaciones de no trasnochar o no repasar justo antes de un examen se quedan en papel mojado

Voz 1915 36:48 a las dos han levantado las cuatro de la mañana yo es que soy más de de acostarme tarde y luego ya me levanto

Voz 14 36:55 los resultados se publicarán de manera oficial el proto

Voz 1876 36:57 Ximo diez de junio y cada alumno recibirá las calificaciones en su correo le

Voz 1018 37:01 pues seguro que para la mayor parte de ellos todo sale bien el tiempo la previsión un poquito menos de calor según parece Jordi Carbó

Voz 0978 37:07 hoy las temperaturas subirán más pero tampoco bajarán

Voz 0529 37:10 máximas de treinta treinta y cinco grados

Voz 0978 37:12 en todo el interior peninsular por encima de los treinta y cinco en Extremadura oeste y sur de Castilla La Mancha en el Valle del Guadalquivir más bajas en el litoral tanto peninsular como en los archipiélagos en muchos casos apenas se pasará de los veinte grados y de vez en cuando nubes en puntos costeros los más compactas en el Cantábrico y Galicia apenas dejarán algunas lloviznas durante la tarde unas tormentas pero apuntando pocas poblaciones en la Ibérica y los Pirineos

Voz 1018 39:34 danos despeja las dudas pero no todas las dudas la ejecutiva del partido naranja que preside Albert Rivera concreta por dónde irán sus preferencias negociadoras para la formación de comunidades y ayuntamientos dos García qué tal buenas tardes José Antonio buenas que lee la letra pequeña porque hay mucha letra pequeña en principio lo que parece que está claro es que quieren que el PP sea su socio preferente pero no necesariamente el exclusivo

Voz 1645 39:55 sí de hecho la única novedad que se produce José Antonio es que oficialmente y además por unanimidad at luego lo explicamos la Ejecutiva de Ciudadanos ha decidido que veta a Vox Podemos en los gobiernos José Manuel Villegas pero luego habrá negociaciones

Voz 1089 40:08 con Podemos no haber negociaciones de de de gobiernos tripartitos con con Vox tampoco ni con nacionalistas y ha sido el acuerdo de la ejecutiva y es lo que hemos defendido durante la campaña y lo que hemos estado defendiendo

Voz 1645 40:21 en este sentido Villegas ha dicho que no habrá mesas A3 como hoy ha propuesto el Partido Popular se negociará preferentemente con el Partido Popular y luego se informará a otros partidos como Vox con quién ciudadanos no no no descarta la foto pero como venimos contando sólo para informarles de esos acuerdos por cierto que Ciudadanos mete en el mismo sacó a Podemos Madrid en su veto aprobado y al menos sobre el papel no sabes

Voz 1018 40:45 las reuniones a tres con PP Vox que es lo que planteaba el partido de Casado y el PSOE sólo sería aceptable un proceso de diálogo o negociación después de que haya fracasado todo el acercamiento al Partido Popular

Voz 0763 40:57 no

Voz 1018 41:00 pues parece que hemos perdido la comunicación con los compañeros García la sede de Ciudadanos para ampliar detalles en torno a esas conclusiones de la reunión de la ejecutiva de esa formación pulido al que en principio por lo que escuchábamos entiende que el Partido Popular debe ser es socio preferente aunque no el exclusivo lo que parece seguro es que no se toman en consideración las reflexiones de dos de esos fichajes estrella en las últimas elecciones Manuel Valls Luis Garicano que como recordarán se ha pronunciado de forma sucesiva por evitar cualquier respaldo directo o indirecto a los independentistas o a los extremistas

Voz 0978 41:33 la prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria lo que Ernest Maragall prometió que haría

Voz 33 41:45 el objetivo es siempre para hacer unos hacer lo correcto para ir con España e evitar que separatistas nacionalistas extremistas tengan control de ninguna institución y con ese objetivo vamos a vamos a buscar esos gastos

Voz 1018 41:58 bueno pues con todo anterior tenemos nuevos movimientos de la formación ultraderechista para demostrar con hechos consumados que sin ellos la suma de PP y Ciudadanos se queda corta lo más gráfico en Andalucía la advertencia de bloquear la tramitación de los presupuestos autonómicos sencillamente porque dicen que no respeta el espíritu del Candy que es tanto como decir aunque no estemos en el Gobierno podemos hacer inviable la gestión del Gobierno así que vosotros veréis Sevilla sala honesto

Voz 1874 42:21 vox rechaza las primeras cuentas el Gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía cree que son continuistas con las el PSOE critican que no es de cine en dinero para crear empleo reducir la administración paralela ISI para otros fines que no consideran de interés público y social pero más qué partidas concretas no comparten el espíritu de estos presupuestos iban a registrar una enmienda a la totalidad Rodrigo Alonso diputado de Vox en el Parlamento andaluz

Voz 34 42:45 no ponemos encima de la mesa el verdadero cambio que necesita esta Comunidad o el presupuesto tendrá que reformarlo o negociarlo con otro grupo pero no con el grupo parlamentario Vox nosotros no hemos venido aquí a seguir haciendo lo mismo hemos venido a cambiar la política

Voz 0529 43:02 Pérez también da puede quedarse en otro órdago

Voz 1874 43:04 de Vox porque no tiene posibilidades de prosperar sino nos apoyan el PSOE para sumar mayoría esta opción no se la plantean loque buscan dicen es un gesto del Gobierno de Moreno

Voz 1018 43:15 bueno pues veremos en qué acaba este gesto yo no sé Ana Fernández sea causó algún tipo de preocupación inquietud

Voz 0763 43:20 en el Gobierno de Juanma Moreno

Voz 0134 43:22 el Gobierno de momento guarda silencio ante este nuevo amago de Vox pero ya en los anteriores siempre ha restado importancia a estos tirones en ningún momento se han planteado que está en riesgo la estabilidad del Gobierno esta misma mañana el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno

Voz 0529 43:36 ha dicho que la vía andaluza funciona

Voz 0134 43:38 negociar lo mismo para los ayuntamientos precisamente hasta ahora comparece en comisión parlamentaria el consejero de Hacienda Juan Bravo quién ha vuelto a tender la mano a todos los grupos porque los presupuestos ha dicho son mejorables en un setenta por ciento

Voz 35 43:51 según el empresario que dice que lo mejor que hay tiene un setenta por ciento de mejora yo le digo que este presupuesto tiene un setenta por ciento mejora seguro para eso está el Parlamento para que lo debatimos entre tus y lo consigamos mejorar pero mi señor Cano usted me dice que estos presupuestos sólo de vos Bob me dice que estos presupuestos no sólo su

Voz 0134 44:06 el consejero de Hacienda sólo ha mantenido estos días contactos con Vox porque ni PSOE ni adelante Andalucía Se han querido sentar a negociar

Voz 1018 44:13 el líder de Vox Santiago Abascal ha recordado que el modelo de pacto a la andaluza no vale para nuevos escenarios derivados de las últimas elecciones quieren tocar poder decidir cosas ISS el Gobierno que quieren plantear en comunidades y ayuntamientos Javier Carrera

Voz 0866 44:26 si la línea roja sigue siendo la negociación la firma de acuerdos tanto con PP como con Ciudadanos con la mano tendida dice Abascal pero rechazando que todo se quede en una foto

Voz 4 44:36 otros no queremos una foto con Alves Rivera hacemos fotos las hacemos con nuestra familia

Voz 0866 44:39 eh insistiendo en el diálogo político y en que no le valen los acuerdos

Voz 4 44:43 a dos bandas realmente nosotros lo que queremos es entrar en el Gobierno lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto

Voz 0866 44:53 no ha desvelado el líder de Vox eh aquí en el Congreso cuáles serán sus peticiones aunque asegura que serán flexibles mientras pide Rivera que reflexiones sobre el cordón sanitario a su formación