Hora 14 (04/06/2019)

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes la Fiscalía del Tribunal Supremo lo tiene clarísimo en Catalunya hubo un golpe de Estado se utilizó la violencia para combatir la legalidad constitucional y las cosas no se hicieron de manera casual

Voz 0908 00:33 Oriol Junqueras iros Jordi fueron

Voz 1018 00:36 los cerebros los motores de la rebelión lo que sí

Voz 0908 00:38 en Cataluña fue un golpe de Estado la razón por las que están siendo juzgados los acusados nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política la razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho mediante procedimientos ilegales de utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria el hoy Junquera es uno de los más importantes promotores yo diría que es el motor principal de la rebelión Sánchez e impulsar han tenido una participación importante han sido los miradores en cierto modo de toda la movilización popular para que se pudiera votar para la concentración del veinte de septiembre que impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 1018 01:23 así de contundente fue Javier Zaragoza el primero de los cuatro fiscales encargado de presentar a la sala sus conclusiones definitivas en las que se mantiene el delito más grave de todos ellos la rebelión penado con hasta veinticinco años de cárcel pero el relato de los representantes del Ministerio Público continúa todavía en este momento Alberto Pozas la cadena el cuarto y último fiscal del caso defiende que lo que ocurrió en Cataluña no es una sedición sino una rebelión contra los cimientos del sistema democrático

Voz 4 01:47 las edición por así decirlo afecta a la tranquilidad pública la rebelión por el contrario a los cimientos del Estado social y democrático de derecho

Voz 1018 01:55 cuando acabe este fiscal y después de la pausa para comer escucharemos precisamente a la Abogacía del Estado que defiende que sí deben ser condenados pero la mitad de años de cárcel por sedición desde Cataluña pintora Torra no necesita esperar al fallo del Tribunal para el presidente catalán todo esto es una operación política que está utilizando al ajuste

Voz 0882 02:09 a qué tan creo que es un relato magnífico de lo que es la judicialización de la política cuando justamente de lo que deberíamos estar hablando es de la democratización la radicalidad democrática de la vida pública

Voz 0908 02:22 traslado traslada la radicalidad Un practicada la vida pública volveré

Voz 1018 02:25 son las dos y media al Supremo para ampliar es otra de las noticias de este martes el Alto Tribunal acepta paralizar de forma cautelar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos tal y como habían pedido su familia biológica también la política el Gobierno interpreta que esta medida no afecta al fondo de su decisión de trasladar al dictador al cementerio de El Pardo el letrado de los Franco Luis Felipe tenía Molina está encantado los representantes de los colectivos de memoria histórica notando

Voz 5 02:48 la resolución de hoy ese es no sólo es la resolución es una resolución ajustada a derecho sino que es la única realmente respetuosa con el derecho a la tutela de de jueces y tribunales

Hora catorce

Voz 1018 03:17 ochenta y cuatro mil parados menos en mayo doscientos en mil afiliados más a la Seguridad Social la mayoría de ellos son mujeres son los datos de empleo registrados el pasado mes se sitúan a la Seguridad Social en su segunda mejor marca de la historia casi diecinueve millones y medio de cotizantes el Gobierno entiende que el Banco de España falló de forma estrepitosa cuando auguró que el incremento de salario mínimo hasta los novecientos euros destruiría mucho empleo Yolanda Valdeolivas es la secretaria de Estado de Empleo

Voz 7 03:42 los datos siguen desmintiendo lo que digo eran malos augurios quiero pensar que se hicieron rigurosamente pero se hicieron rigurosamente yo creo que con el mismo regó el rigor con la misma metodología científica se debe reconocer el error que se cometió que mientras tanto ha producido alarma inconsistente

Voz 1018 04:04 en Londres miles de personas han protestado en el centro de la ciudad contra la presencia de Donald Trump en viaje de Estado a Gran Bretaña estará se reúne con las lo había primera ministra Theresa May después comparecerán ambos ante los medios en un acto público celebrado esta mañana el presidente norteamericano anunciado un futuro acuerdo comercial con Gran Bretaña cuando se consume su salida de la Unión Europea

Voz 8 04:30 confío en que conseguiremos un muy buen acuerdo comercial uno muy sustancial después del Brexit que celebre y estrechar nuestros lazos

Voz 1018 04:37 dos los nombres propios el deporte Julen Lopetegui nuevo entrenador el Sevilla principio por tres temporadas y el Real Madrid anuncia el fichaje de un delantero joven serbio se llama al Luca Jodie is seguro que ha costado un dinerillo Antón Meana

Voz 0908 04:51 sí sesenta millones de euros más cinco en variables fichaje importante para el equipo de Zinedine Zidane va a ser jugador blanco hasta el treinta de junio del año dos mil veinticinco viene de lenta de Frankfurt ha marcado este año veintisiete goles

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0325 05:18 pero oficial en China cuando se cumplen treinta años de la matanza de Tiananmen de la que todavía no existe un balance definitivo de víctimas la Unión Europea y Estados Unidos han pedido a Pekín la excarcelación de los activistas todavía en prisión algo por lo que China se ha quejado de manera formal

Voz 9 05:31 que dura veinticinco sabemos que la realidad siempre es compleja

Voz 0908 05:36 los problemas humanos son multivariados fíjate incide sobrevive incidir sobre eso cada noche le damos la vuelta al día en la cara Hora veinticinco otra forma de la realidad

Voz 0089 05:51 dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1915 06:02 tardes a pesar de que era lo esperado la decisión del Supremo de suspender cautelarmente la exhumación de Franco del Valle de los Caídos ha indignado mucho a las decenas de personas que se han concentrado esta mañana frente al tribunal

Voz 11 06:13 somos un país herido totalmente herido y hay que acabar con esta estación no se puede soportar que tengamos ciento ochenta mil personas en la fosa común es una auténtica vergüenza que nosotros nos indignan los indignados seguiremos indignado porque eso no lo queremos para España

Voz 1915 06:29 de momento y hasta que el Supremo resuelva el fondo del asunto los restos de Franco seguirán en el Valle de los Caídos en un juzgado de lo Penal segunda sesión del juicio por la muerte de samba Martín tras XXXVIII días en el CIE de Aluche sin recibir la atención médica que necesitaba los peritos médicos que han declarado hoy concluyen que hubo mala praxis y que con un tratamiento adecuado samba hoy podrías

Voz 0908 06:53 Hardy con una alta probabilidad sin decir que sea del cien por cien por supuesto pero que había una alta probabilidad de que hubiera podido a remitir la infección

Voz 1915 07:02 día de nervios para miles de estudiantes madrileños treinta y cuatro mil se enfrentan desde hoy y hasta el jueves a las Pruebas de Acceso a la Universidad

Voz 0908 07:09 no estoy pasando unos momentos de crisis la verdad esté atacara pocas novedades

Voz 1915 07:18 el respeto a las negociaciones para formar gobierno en Madrid a titulares con Sonia Palomino y Paul Asensio ciudadanos exige presidir la Asamblea hay un cargo adicional en la mesa para seguir negociando un gobierno con el PP la formación naranja formado hoy su comité negociador para definir el Gobierno autonómico y constituirá uno específico para el Ayuntamiento de Madrid el Gobierno de Fuente adjudicó más de ochocientos millones de euros en el contrato fraccionado la mayoría son contratos menores que se firmaron

Voz 0605 07:40 en el año dos mil diecisiete según la fiscalización llevaba

Voz 1915 07:42 cabo por la Cámara de Cuentas en noventa y cuatro por ciento de esos contrato pertenece a la Consejería de Sanidad falta de personal en la gran residencia de Carabanchel un centro de mayores gestionado por la Comunidad de Madrid el comité de empresa denuncia que la Consejería de políticas sociales todavía no ha contratado a los más de treinta trabajadores comprometidos hace meses en la residencia viven cuatrocientos sesenta ancianos la mayoría grandes dependiente el paro bajó un uno coma nueve por ciento en la comunidad durante el mes de mayo también subió la afiliación a la Seguridad Social los sindicatos piden un plan de choque para fomentar el empleo de calidad y en deportes el Real Madrid acaba de hacer oficial la contratación de Djokovic el delantero serbio que procede del Intras de Praga Ford y que firma por seis temporadas información ahora del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 08:22 buenas tardes en este momento normalidad y tranquilidad en gran parte de la red de carreteras de la Comunidad tan sólo les vamos a pedir tengan precaución en la A uno ya que hay tráfico en aumento hasta Nudo de Manoteras en dirección entrada a la capital en la el resto de la red vial madrileñas se circula sin problemas no hay complicaciones tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta IMC

Voz 1915 08:44 vamos a ver cómo están las cosas en la capital centro de pantallas de el ayuntamiento Margarita Pérez buenas

Voz 0818 08:49 tardes hola buenas tardes como en otras ocasiones a esta hora nota mayor actividad en la salida a la Avenida de América desde República Argentina Joaquín Costa Francisco Silvela aumenta algo más el tráfico en Doctor Esquerdo en el resto de las zonas del interior de momento la situación tranquilo y también tranquilidad hasta el momento en la M treinta

Voz 1915 09:07 veintiséis grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 09:12 hoy las temperaturas bajarán un poco más pero aún así seguirá haciendo calor con máximas cercanas a los treinta grados en la mayor parte de la comunidad además cada vez soplará más fuerte el viento rachas alrededor de los cincuenta kilómetros por hora en la mayor parte de poblaciones una tarde que será básicamente soleada con un aumento de nubes al final de la jornada la próxima madrugada chubascos incluso con alguna tormenta que puede descargar con intensidad pero sin acumular grandes cantidades de agua y mañana igualmente acabará haciendo mucho sol con temperaturas claramente más bajas que hoy las máximas pasarán de los veinte grados pero por poco

Voz 1915 09:43 con el calor han aumentado también los niveles de ozono troposférico el ozono malo en toda la región según un informe de Ecologistas en Acción la Comunidad supera los niveles por tercer año consecutivo Javier Gregori

Voz 0882 09:55 desde el pasado viernes las altas temperaturas han vuelto a disparar por encima del límite legal la contaminación del aire por el llamado ozono malo el ozono troposférico en prácticamente toda la Comunidad de Madrid y esto está afectando negativamente a la salud ahora de seis millones y medio de madrileños como advierte Miguel Ángel Ceballos coordinador de Ecologistas en Acción también de este informe que recoge los datos oficiales de las estaciones de medición

Voz 5 10:21 tanto la capital como el resto de ciudades de no ser Metropolitana Norte Sur el corredor belga del de estas bien pues estos niveles de contaminación por encima de lo que permite la la legislación problema evidentemente es la circulación de vehículos tanto en el B en la ciudad de Madrid como todos no en la red metropolitana retoman las ciudades medias que sufre problemas de tráfico muy elevado

Voz 0882 10:49 el ozono troposférico es un gas tóxico para las personas según la Agencia Europea de Medio Ambiente en España mueren mil ochocientas personas debido a este tipo de contaminación cada año

así comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica Noema Valido y Julio Hernández en la producción

Voz 10 11:04 Sonia Palomino

Voz 1915 11:07 según lo previsto la sección cuarta de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la exhumación de los restos de Franco que estaba prevista por el Gobierno central para el próximo lunes de momento por tanto Franco seguirá en el Valle de los Caídos como mínimo hasta que el Tribunal decida sobre el fondo del asunto resuelva el

Voz 1018 11:26 curso presentado por la familia del dictador

Voz 1915 11:29 otros tres recurrentes Alfonso Ojea buenas

Voz 0089 11:31 tardes buenas tardes el Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la exhumación al entender que de procederse con esos trabajos se pueden provocar consecuencias irreparables los nietos del dictador habían presentado junto a otras organizaciones recurso solicitando medidas cautelares que ahora el Tribunal Supremo hace suyas yp paraliza el acto administrativo la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal no entra en el fondo del asunto eso será más adelante pero considera que

Voz 0861 11:58 admitir las medidas cautelares supone evitó

Voz 0089 12:00 por los perjuicios que se pueden causar atención al Estado dice el Supremo ya sus instituciones constitucionales y al final los restos del dictador tuvieran que regresar al Valle de los Caídos tras haberlos trasladado al cementerio de El Pardo el abogado Miguel Ángel Moha del Foro de la Memoria de Madrid ha señalado que el Supremo se ha equivocado

Voz 11 12:20 en este caso es perfectamente factible que si ganara la demanda por parte de la familia Franco se pudiera revertir la situación con lo cual entendemos que la medida cautelar es una decisión política es que se les sigue esperando por el Tribunal Supremo como jefe del Estado y entendemos que es un franquismo sociológico al que existe la sociedad española y en las instituciones este país

Voz 0089 12:38 para dictar la sentencia definitiva en este procedimiento de exhumación faltan varios pasos como por ejemplo es la solicitud de nuevas pruebas de cualquier modo no será hasta septiembre cuando se conozca esa decisión

Voz 1915 12:50 era lo previsto era la decisión esperada pero eso no ha mitigado el enfado de los colectivos que integran la campaña ni Valle ni Almudena que se han concentrado frente al Supremo que anuncian Alfonso más protestas para los próximos días

Voz 0089 13:03 más protestas y más concentraciones principalmente en la Puerta del Sol que es donde lo vienen haciendo en realidad estos colectivos no confiaban mucho en el Supremo sospechaban que los magistrados iban a suspender cautelarmente la exhumación su enfado dicen está más que justificado porque tienen que seguir esperando llevan así más de cuarenta años Julián Rebollo presidente de la Plataforma contra la impunidad de los crímenes del franquismo se ha concentrado junto a otras cincuenta personas en la plaza de las Salesas y allí conocía de manera instantánea la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo indignado hablaba de los gestos que existen todavía hacía un franco no

Voz 11 13:40 se puede tener un dictador en una sitio donde le echan flores donde el dices misa etcétera etcétera claro el además incluso ha hecho un recurso una vergüenza posible inclusive la Iglesia es cómplice hay que acaba de España para siempre si queremos ser un país democrático tenemos que acabar con esto

Voz 0089 13:59 gestos hacia un Franco que aún ex dictador dicen estos colectivos colectivos que han exigido al Ejecutivo central que adopte todas las medidas necesarias para sacar de las cunetas los restos de cien mil españoles pero en el caso de Cuelgamuros solicitan que tras Franco salga también el fundador de la Falange del fascismo español José Antonio Primo de Rivera que se retire el título de sede canónica al Valle de los Caídos

Voz 1915 14:21 Alfonso Ojea gracias a vosotros vamos ahora el Juzgado de lo Penal número veintiuno donde se ha celebrado la segunda jornada del juicio por la muerte de samba Martín la mujer de treinta de cuatro años que murió después de treinta y ocho días encerrada en el CIE de Aluche en dos mil once sin recibir la atención médica adecuada hoy han declarado peritos médicos que aseguran que con los síntomas que presentaba habría que haberla llevado al hospital a los pocos días que de haberla tratado a tiempo tendría muchas posibilidades de seguir con vida Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 14:51 buenas tardes primeras y de la forense que practicó la autopsia a la que ha asegurado ante el juez que la habría enviado al hospital si transcurridas cuarenta y ocho hora de manifestar los síntomas San mejorado hay sin embargo ninguna de las once ocasiones que pidió ayuda al servicio médico del de le hicieron ni una sola prueba algo que los dos peritos independientes que han declarado después habrían hecho desde los primeros días Santiago Moreno jefe de área del Hospital Ramón y Cajal y catedrático de Concha Colomo especialista en enfermedades infecciosas han asegurado que de haberla llevado al hospital sabría detectado que era seropositiva hice podría haber llegado a dar con la infección que causó la muerte la cripta rococó si es que de ser tratada tiene un porcentaje de curación por encima del setenta por ciento

Voz 14 15:29 no se puede asegurar al cien por cien que estuviera viva pero sí que según los estudios pues ya lo hemos dicho en la declaración que el que que con tratamiento e hubiera revertido en un setenta por cien de los casos osea que que es bastante probable

Voz 1620 15:47 ambos especialistas de más del decidan han destacado que no entiende que quince días después de la primera visita a la enfermería con la persistencia de problemas respiratorios no se le realizará ni siquiera una radiografía

Voz 1915 15:56 las condiciones de los internos en el CIE de Aluche nunca han dejado de estar en cuestión en las últimas horas varias mujeres allí retenidas han remitido a la juez de control una queja porque les niegan material básico como son compresas papel higiénico y hace unos días les contamos que la propia juez ha constatado que el dieciocho de abril se vulneró el derecho de los internos a los que dejaron media hora bajo una fuerte lluvia para cachear les por esto último el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid ha pedido la dimisión del director del CIA de las negociaciones para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid ciudadanos anunciado hoy otra línea roja para apoyar la presidencia de la candidata del PP de Isabel Díaz Ayuso exigen que la presidencia de la Asamblea del Parlamento regional quede en sus manos en manos de ciudadanos una exigencia que en cualquier caso no resuelve la encrucijada en la que se encuentran o formar gobierno con el apoyo de Vox Vox ha pedido entrar en de esos gobiernos o dejar paso a la izquierda para evitar ser responsables de la entrada de la extrema derecha en los ejecutivos madrileño

Voz 0861 16:56 las Javier Bañuelos no descarta nada aunque persisten en su veto a Vox hablarán con ellos pero no negociará nada la última bala de Ciudadanos pasa por exigir al PP que les dejen presidir la Asamblea de Madrid Aguado ya tiene el nombre en la cabeza pero prefiere no desvelarlo aún lo hemos preguntado si en ese puesto B Ángel Garrido no lo descarta

Voz 0908 17:15 en cualquier lugar en el que esté ocupando responsabilidades bien como diputado o bien como cualquier otro cargo lo va a hacer bien pero que ha demostrado que es una persona polivalente que es una pues le gusta Garrido pero Aguado no

Voz 0861 17:27 gusta los cambios de cromos con esa frase descarta que Villacís sea alcaldesa a cambio de que apoyen a Gabilondo por si alguien tenía dudas Ignacio Aguado da un portazo más al candidato socialista

Voz 0908 17:38 el propio señor Gabilondo por su acción y por omisión es opuesto frontalmente a lo que ayer aprobó el Comité Ejecutivo por unanimidad en materia programática así que el señor Gabilondo Si de nosotros depende seguirá cuatro años más en la oposición junto con sus dos socios de podemos podemos uno y Podemos dos

Voz 0861 17:55 después de la tutela de la dirección nacional ciudadanos Madrid ya está listo para negociar hoy ha conformado a su nuevo equipo con César Zafra al frente

Voz 0908 18:03 de la tarde

Voz 1915 18:04 dos de la tarde y dieciocho minutos seguimos

hora catorce Madrid

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1915 21:15 la Cámara de Cuentas ha detectado un fraccionamiento irregular de los contratos menores que el Gobierno regional firmó en dos mil diecisiete bajo la presidencia todavía Cristina Cifuentes ese año se adjudicaron más de ochocientos millones de euros a través de este tipo de contratos y en varios casos según la fiscalización que ha llevado a cabo la cámara se ha incumplido la ley de contratos del sector público la Consejería más afectada es la de Sanidad Javier

Voz 0861 21:39 bañarnos en esa Consejería la Cámara de Cuentas ha detectado la irregularidad más flagrante cuatro contratos para el suministro de materiales de mantenimiento que se adjudicaron a la misma empresa

Voz 1915 21:49 en el mismo día por un importe de día

Voz 0861 21:51 diecisiete mil novecientos noventa y nueve coma noventa y nueve euros es decir sólo un céntimo menos para no tener que sacarlo a concurso público para la Cámara de Cuentas sin duda este caso podría tratarse de un fraude de ley aunque también ponen la lupa en el Hospital Clínico el Rey de los contratos menores adjudicó nada menos que ciento diez millones de euros el consejero de Sanidad en funciones Enrique Ruiz Escudero lo justifica

Voz 22 22:14 no te son por cuestiones de necesidad asistencial que es por lo que sea realizan principalmente no sobre todo en la dispensación farmacológica L'Hospitalet que nosotros este tipo de prácticas insisto que está contemplado en la Ley de Contratos las hacemos por necesidades asistenciales

Voz 0861 22:29 cierto es que los fraccionamiento irregulares según la Cámara de Cuentas no se produjeron precisamente con los medicamentos la Cámara de Cuentas ha detectado irregularidades en ocho hospitales entre ellos el Niño Jesús fue con los contratos menores por ejemplo del cuidado de zonas verdes o de la reparación de los equipos de electrónica los trabajadores

Voz 1915 22:46 de la gran residencia un centro de mayores gestionado directamente por la Comunidad de Madrid denuncian que el Gobierno regional todavía no ha contratado los más de treinta trabajadores comprometidos dicen que la situación es insostenible después de dos años protestando sin que les hayan hecho caso Teresa Rubio

Voz 1933 23:03 es esto sumamos el número de empleados que están de baja y que no han sido sustituidos la situación para los trabajadores Nos dicen se hace insostenible Angeles Almarza es la presidenta del comité de empresa

Voz 23 23:12 cómo puede ser que nos tarde en hasta dos meses para cubrir una baja como la que tenemos ahora de la médico que llevamos ese tiempo como puede ser que sabiendo que una persona se va a jubilar no inicien la cobertura con tiempo suficiente para que cuando esta persona se vaya ya tengamos cubierta la plaza

Voz 1933 23:31 en la gran residencia viven cuatrocientos sesenta ancianos la mayoría grandes dependientes que cada día necesitan más atención desde la Consejería de políticas sociales aseguran que este centro duplican las ratios de personal establecidas y que con la plantilla actual se garantiza la prestación de cuidados de los residentes

Voz 1915 23:48 vamos ya con el paro en mayo bajó casi un dos por ciento en la Comunidad de Madrid respecto al mes anterior y casi un cinco coma cinco por ciento respecto a un año antes la afiliación a la Seguridad Social ha subido Sonia Paloma estaba bajada a la cifra total de personas desempleadas en algo más de trescientas cuarenta y a mil cerca de veinte mil menos que hace un año la estacionalidad hace que sea el sector servicios donde más se reduce el paro en cuanto a la afiliación en mayo subió muy poco un cero con cuatro por ciento y ojalá contratación porque aunque sube en el último mes un cuatro con siete por ciento baja con respecto a hace un año hay un dos y medio por ciento menos de contratos que en mayo de dos mil dieciocho la consejera de Economía Engracia Hidalgo ya de salida ha aprovechado la rueda de prensa de valoración del paro para hacer un balance de legislatura

Voz 0566 24:29 hoy Madrid ha recuperado todo el empleo de miras durante la actriz sigue hay más personas trabajando que nunca más mujeres ocupadas en todas las seis histórica invente ciento ochenta y seis mil jóvenes menores de treinta años apuntados a los programas de Garantía Juvenil

Voz 1915 24:44 diagnóstico que no comparten los sindicatos que reclaman al nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid un plan de choque para fomentar el empleo de calidad Eva Pérez Comisiones Obreras Isabel Vila Vella UGT

Voz 7 24:54 nuevas actividades actividades con capacidad de generar empleo pero también nuevos modelos laborales que no se asienten en la temporalidad que no se asienten en la precariedad y que no nos hagan elegir entre un mal empleo o ninguna empleo Podemos

Voz 24 25:12 social un plan de choque para el empleo de calidad que incentive la contratación indefinida a tiempo completo con salarios dignos además es necesario generar confianza económica apostando desde la Administración por la Industria la ciencia

Voz 1915 25:26 cultura reformas que pide también la patronal madrileña en este caso para estimular la creación de empresas el aumento de sus plantillas ya queda poco para que termine la primera jornada en Madrid en las Pruebas de Acceso a la Universidad la Eva Aut treinta y cuatro mil alumnos examinan entre hoy y el jueves casi un tercio de ellos en la Complutense donde ha pasado la mañana Cristina del Casar Cristina buenas tardes

Voz 0605 25:48 hola qué tal buenas tardes sí pues parece que ya ha pasado lo peor en esta primera jornada de la Ebay muchos nervios sobre todo a primera hora pero que han disminuido con el examen de Historia y aunque los alumnos esperaban temas relacionados con el franquismo o Isabel Segunda finalmente el tema elegido ha sido la guerra de Cuba

Voz 1293 26:05 es la guerra de Cuba ya animal sino que tiene en la segunda que tiene para elegir Fornés Cuba el doce uno era claro la transición a la guerra que también se cumplían no sé con ochenta años pero Cuba cubano me voy a Cuba

Voz 0605 26:20 tal lo hemos oído la gente lo ha ido bastante bastante mal como escuchábamos que ha pillado por sorpresa a muchos estudiantes que ya repasan los apuntes del examen que tendrá lugar a las cuatro de la tarde de primera lengua extranjera

Voz 10 26:37 dos de la tarde veinte

Voz 1915 26:38 siete minutos esta tarde se inaugura en el Instituto Cervantes el cementerio del español una exposición sobre las palabras del castellano que han desaparecido del diccionario entre mil novecientos catorce y dos mil catorce por ejemplo cocada Ariz Enrique García

Voz 0908 26:54 femenino de cocodrilo o brindó

Voz 0867 26:57 Lina sinónimo de justicia y así hasta dos mil setecientos

Voz 0861 27:01 estas noventa y tres palabras con las que trabaja la artista Marta P campos con una instalación en la Caja de las Letras de la sede central del

Voz 0908 27:09 Alba se presentan en las ficheros para qué

Voz 25 27:12 la gente pueda ver el año de desaparición de cada palabra vea su definición original existe también un espacio en el que ellos pueden escribir el lo que

Voz 0867 27:22 esa palabra les puede sugerir porque la lengua está tan viva que a veces el uso de algunos términos vuelve aunque con otros significados en dos mil dieciséis la Fundéu define cuña divismo como la tendencia a opinar sobre cualquier asunto

Voz 0908 27:35 en mil novecientos catorce el diccionario de la RAE recoge cuña de cómo lo relativo a los cuñados

Voz 26 28:01 sí

dadas de la tarde y veintiocho minutos

hora catorce

Voz 1271 28:59 Josué Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Luca Jovovich firma por seis temporadas hasta el treinta de junio de dos mil veinticinco llega procedente del Eintracht de Frankfurt y está pendiente de pasar el reconocimiento médico el Atlético de Madrid todavía pendiente de hacer oficial el fichaje de Héctor Herrera y en Segunda División el Rayo Majadahonda juega hoy su último partido de la Liga ya que en la última jornada se enfrenta al Reus y contará con tres puntos automáticamente importantísimo el choque de esta tarde ante el Oviedo a las nueve en el Tartiere tiene que ganar para seguir con opciones de salvarse y esta tarde el Fuenlabrada celebra su ascenso a la División de Plata lo hará a partir de las seis y media en un autobús

Voz 0605 29:34 que partirá desde el Estadio Fernando Torres hasta la plaza de la Constitución

Voz 1915 29:38 les recordamos que se está celebrando una maratón de sangre en el Hospital Ramón y Cajal hoy y mañana el objetivo del Centro de Transfusión de Sangre es conseguir cuatrocientas donaciones en estos dos días nosotros les esperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hasta luego

Voz 1018 30:06 la tarde una y media en Canarias Oriol Junqueras y los Jordi no han conseguido convencer a la Fiscalía de su aparente civismo durante los actos violentos del proceso independentista el Ministerio Público en sus conclusiones finales entiende sin ningún género de dudas que fueron los cerebros los motores de golpe de Estado perfectamente organizado que recurrió a la violencia para acabar con la legalidad democrática constitucional en Cataluña

Voz 27 30:42 desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito votan en un referéndum no es delito trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito nada de lo que hemos hecho es delito nada

Voz 0908 30:53 el proyecto Junquera es como es evidente uno de los más importantes promotores yo diría que es el motor principal de la rebelión es falso

Voz 27 31:01 el relato de que hubo un intento permanente

Voz 0908 31:04 asalto porque forma parte de nuestro ADN porque somos así nunca nunca nunca nunca vamos a entender que la violencia es un instrumento para comunicarnos con Estados señores Sánchez han tenido una participación importante han sido los ni dinamizadores en cierto modo de toda la movilización popular para que se pudiera votar para la concentración del veinte de septiembre que impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 1018 31:29 iremos a seguir al Supremo para que Alberto Pozas explique el peso del informe de conclusiones de la Fiscalía hay Javier Álvarez nos contará también el alcance de otra medida del Alto Tribunal aceptan las cautelares solicitadas por los herederos de Franco se paraliza la exhumación del Valle de los Caídos hasta que exista una decisión firme la alegría del abogado de la familia contrasta con el pesar de los colectivos de memoria histórica

Voz 5 31:50 la resolución de hoy ese es no sólo es la resolución es una resolución ajustada a derecho sino que es la única realmente respetuosa con el derecho a la tutela de de jueces y tribunales

Voz 6 32:03 esto es una medida cautelar pero es una especie de interrupción cautelar de la democracia porque es nuestro congreso con una mayoría el órgano que representa la soberanía el que han decidido que Franco tiene que salir del Valle de los Caídos Hora catorce

Voz 1018 32:18 verdad eh el procedimiento para la investidura del nuevo presidente del Gobierno comenzará mañana a las diez de la mañana cuando el Rey reciba de menor a mayor a los representantes de los grupos parlamentarios el primero será el del Partido Regionalista de Cantabria el último el jueves a las seis el líder socialista Pedro Sánchez previsiblemente el encargado de solicitar la confianza a la Cámara Vox su líder Abascal

Voz 0861 32:38 irá

Voz 1018 32:38 va a ver al Rey inmediatamente antes de Pablo Iglesias y Albert Rivera de Pablo Casado en Andalucía la ultraderecha Vox amenaza con bloquear los presupuestos autonómicos el portavoz del Gobierno PP Ciudadanos Elías Bendodo les pide

Voz 0089 32:51 que se lo piensan dos veces hay que elegir

Voz 0861 32:54 o que se aprobó un presupuesto primer presupuesto no socialista entre veintisiete años o prorrogar el presupuesto socialista

Voz 28 33:02 tendemos la mano y aceptamos el guante que nos han trasladado Elbicho en los medios a nivel nacional e señora Abascal de sentarse a negociar pero para ello hay que intentar evitar no presentar la enmienda a la totalidad

Voz 1018 33:16 es martes cuatro de junio en Martín buenas tardes qué tal lo te porque te hayan confundido conmigo tenemos buena noticias sobre el paro sí bajó anoche

Voz 0325 33:24 de cuatro mil personas y la afiliación a la Seguridad Social creció más de doscientas mil de modo que la cifra total de afiliados que son diecinueve millones y medio de personas es la segunda más alta desde que hay registros y con repunte de la afiliación de las mujeres Maricarmen Barrera UGT

Voz 1915 33:37 aunque el desempleo ha bajado el de sí

Voz 29 33:40 producía polen de la celeridad de los sectores relacionados con el turismo no hay que olvidar que se trata de empleos temporales con una alta rotación en el empleo

Voz 1018 33:50 recado Carlos Cala al Banco de España si el Gobierno

Voz 0325 33:53 no cree que debería reconocer que cometió un error al dar por hecho que la subida del Salario Mínimo afectaría al empleo Yolanda Valdeolivas Secretaria de Estado

Voz 7 34:00 yo quiero pensar que se hicieron rigurosamente con la misma metodología científica se debe reconocer el error que se cometió que ha producido alarma inconsistente

Voz 0325 34:11 no es un desafío del secretario de Organización del PSOE no cree que sea una provocación que los socialistas navarros intenten gobernar con la abstención de Bildu no obstante depender de la izquierda abertzale sigue siendo una línea roja para Ferraz José Luis Ábalos

Voz 0908 34:23 Variety de la está desafiando a la dirección del partido

Voz 30 34:25 pero insisto que Bildu e cuando es unas plantea que con Bildu no podemos yo insisto y con Vox tampoco

Voz 0325 34:32 acuerdo beneficioso Donald Trump de Londres que EEUU y el Reino Unido podrán llegar a un acuerdo comercial ventajoso después de recomendar a Gran Bretaña que se vaya de la Unión Europea de golpe y sin pagar

Voz 8 34:43 confío en que conseguiremos un muy buen acuerdo comercial uno muy sustancial después del Brexit que celebre y estrechar nuestros lazos

Voz 0325 34:48 miles de personas se manifiestan en la capital británica contra su visita

Voz 1018 34:52 en busca de nuevos donantes Gobierno prepara un Protón

Voz 0325 34:54 sólo con las condiciones para que las clínicas privadas incorporen el sistema de trasplantes bajo la tutela de hospitales públicos Beatriz Domínguez Gil directora de la organización nació

Voz 1915 35:03 el de trasplantes a los centros se les va a exigir

Voz 7 35:05 mismos requisitos que han centro público para estar autorizado para participar en esta actividad pero siempre va a ir de la mano de un centro público de referencia

Voz 1018 35:13 se podría haber salvado una de las peritos de

Voz 0325 35:16 en en el juicio por la muerte de una mujer africana en un centro de internamiento de extranjeros de Madrid en dos mil once que si se la hubiera atendido como ya pidió once veces no hubiera muerto

Voz 14 35:24 que con tratamiento e hubiera revertido en un setenta por cien de los casos osea que que es bastante probable

Voz 1018 35:33 empiezan los fichajes si el Real Madrid ha

Voz 0325 35:35 en el fichaje del delantero serbio Luka Jovovich procedente de la entrar de Frankfurt a cambio de sesenta millones de euros y otros cinco en variables además Julen Lopetegui va a ser el entrenador del Sevilla para las próximas tres temporal

Voz 0861 35:46 sí

Voz 0908 35:46 qué interior telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 31 35:50 José Antonio el telegrama es para Javier Zaragoza señor fiscal de Sala del Tribunal Supremo y acusador público en el juicio del proceso el informe de conclusiones definitivas que ha presentado esta mañana junto con sus compañeros

Voz 1018 36:03 Carles Jaime Moreno y consuelo

Voz 31 36:06 lo Madrigal mantiene que hubo insurrección en Cataluña con el intento de liquidar la Constitución mediante un golpe de Estado lo cual sobrepasa los atentados al orden público rebajar la acusación hubiera sido ofensivo para los encausados esta tarde se espera a la Abogacía del Estado ya la acusación particular y mañana a las defensas

Voz 0861 36:29 veremos quién convence basada

Voz 1018 36:32 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros no Emma válido y Julio nada en la técnica Carlos Cala en la producción y además de todo esto Correos estrena imagen luego nuevo logotipo que mantiene algunas de sus características y color históricos aunque desaparece la inscripción de la marca de este organismo público que todos hemos utilizado nuestra vida aunque la verdad es que cada vez se envía menos cartas Eladio Meizoso sí qué dices la palabra correos va a desaparecer de la fachada de oficinas vehículos uniformes sólo aparecerá el logotipo la corona la sala con trompetillas de cartero pero más simplificado que ahora

Voz 32 37:05 el Estado le Vidal

Voz 0908 37:08 pero rayas ver

Voz 32 37:10 hay mucho que es doble

Voz 1018 37:13 dado a ritmo de Trapp el nuevo logotipo que va de ir sustituyendo la antigua Un proceso de años ha explicado el presidente de Correos Juan Manuel Serrano

Voz 33 37:20 vamos a hacer poco a poco según vayamos renovando material según vayamos ordenando flota uniformes lo haremos gradualmente esto será una aplicación paulatina

Voz 1018 37:27 para una nueva imagen de marca también pensada para una ambiciosa expansión internacional que ha comenzado en Portugal y piensa ahora en el sureste de Asia sin alfabeto latino por cierto el año pues en España siempre llegan las cartas una garantía de nuestro país tiempo ya prácticamente histórico nos queda tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:45 esta tarde las temperaturas serán más bajas en la mayor parte del país que los últimos días pero aún así en el centro sur y este de la península el ambiente Se mantendrá cálido con máximas alrededor de los treinta y cinco grados en el Valle del Guadalquivir también del Ebro entre Alicante Valencia en el resto máximas cercanas a los treinta grados ambiente más fresco en Galicia y el Cantábrico con nubes algunos chubascos incluso tormentas que pueden descargar con intensidad pero durante poco rato se extenderán avanzada la tarde Castilla y León mañana a prácticamente el resto de la mitad norte peninsular

Voz 0908 41:02 la razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución española de mil novecientos setenta y ocho que utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesario

Voz 1018 41:12 ha sido claro al explicar que lo que sucedió en Cataluña durante el otoño de dos mil diecisiete no sólo fue una rebelión fue un golpe de Estado

Voz 0908 41:18 lo que sucedió en Cataluña entre marzo del dos mil quince de octubre de dos mil diecisiete micología Decker se Sellam es lo que la tema golpe de Estado fue un golpe de Estado dicen que buscarán

Voz 1018 41:29 emitieron la violencia a pesar de las advertencias de que esos eslóganes pacifistas no se correspondían con como impulsaban a la gente a enfrentarse a la Guardia Civil en las calles de Cataluña bueno pues es lo cierto que frente a los contundentes argumentos de la fiscalía que hemos escuchado esta mañana merece la pena recordar recuperar algo de lo que dijo Junqueras el pasado catorce de febrero cuando declaró

Voz 27 41:49 desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito nada absolutamente nada votar en un referéndum no es delito trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito nada bueno los llores Sfar salvo el relato de que hubo un intento permanente

Voz 0908 42:07 asalto es falso porque forma parte de nuestro ADN porque somos así nunca nunca nunca nunca vamos a entender que la violencia es un instrumento para comunicarlo

Voz 1018 42:16 el Ministerio Público mantiene la existencia de un delito de rebelión el más grave de todo con lleva pena de prisión de hasta veinticinco años de cárcel pero no es el único eh la parte económica el dinero gastado de forma supuestamente ilegal Pozas no es calderilla Consuelo Madrigal ha cifrado en torno a tres millones de euros el agujero dejado por el referéndum en las cuentas catalanas dice que costó dinero a todos los contribuyentes ya lanzado un dardo al actual Govern catalán porque la Generalitat en ningún momento ha reclamado este dinero

Voz 41 42:43 este es una evidencia una más pero escandalosa

Voz 1018 42:47 del control que él con Tarna de los acusados

Voz 41 42:49 sigue ejerciendo sobre la administración catalana cuya dejación de funciones en defensa de sus intereses es como mínimo un encubrimiento del expolio perpetrado en sus fondos

Voz 1018 43:00 ha dicho José Antonio que los acusados usaron la Administración catalana como su cortijo seguimos esta tarde a las cuatro pero que la Abogacía del Estado que acusa por sedición no por rebelión respuestas esposas el presidente Torras adelanta a los acontecimientos no necesita esperar a la sentencia ya anticipa que estamos únicamente ante un intento de utilizar la justicia con fines políticos por parte del Estado vamos a Barcelona el Prat

Voz 42 43:20 sí buenas tardes Torralbo ha dicho en el balance de su primer año de Gobierno este medio día o mandato según él marcado por la represión del Estado que empezó dice con la prohibición de formar el Ejecutivo porque había consejeros presos políticos y en el exilio y que llega hasta hoy con las acusaciones de la Fiscalía precisamente Torra cree que esta mañana el Ministerio Público tendría que haber pedido la absolución

Voz 0908 43:42 ha fiscal la oportunidad

Voz 0882 43:45 Cal tenía una oportunidad de oro que era pedir la libertad inmediata siguiendo la recomendación de la ONU de los presos políticos y no lo ha hecho les recuerdo a la Fiscalía que es el garante de la legalidad de la legalidad interna de la legalidad internacional y que el incumplimiento de la legalidad internacional es también un incumplimiento

Voz 0908 44:04 están de un incumplimiento

Voz 42 44:06 hoy Torra también ha presionado a Pedro Sánchez para que vuelva a sentarse a la mesa de diálogo con la Generalitat el presidente autonómico le ha pedido que redacte una propuesta para Cataluña y recupere la figura del Real relator Quim Torra que por cierto ha cerrado la puerta por ahora a convocar elecciones

Voz 1018 44:23 ciegas Alber y luego tenemos lo de Franco en otra instancia del Supremo la Sala de lo Contencioso administrativo

Voz 43 44:28 la Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que Irán será

Voz 10 44:39 León de Mingo Rubio el parto

Voz 1018 44:42 dentro de Carmen Calvo el pasado quince de marzo

Voz 10 44:45 luego el diez de junio no será Javier

Voz 1018 44:47 buenas tardes buenas tardes porque de forma unánime los cinco magistrados de la Sala acepta las medidas cautelares pedidas por la familia franquista la biológica y la política de momento los restos del dictador se quedan donde están en el Valle de los Caídos

Voz 0861 44:58 así es los jueces por unanimidad explican que su intención al aceptar la medida cautelar es evitar el perjuicio que causaría la familia Franco especialmente dicen a los intereses públicos del Estado en sus instituciones constitucionales sino una vez exhumados los restos fuera preciso devolverlos al Valle de los Caídos los cinco jueces optan por la prudencia por impedir que esos intereses del Estado la familia se vean gravemente afectados por lo que como dices suspenden los actos previstos para dentro de seis días si hubiera un viaje de ida y vuelta en esto de estos restos José Antonio razona los magistrados se produciría una situación extraordinariamente perjudicial no sólo para los Franco sino también para el interés público por las singulares y única circunstancias que concurren en este caso como sabes los herederos del dictador apelaban al daño moral irreparable que se les causaría si se trasladaba los restos desde que el Tribunal Supremo dicte sentencia definitiva coloque su recurso argumentaban habría perdido la finalidad legítima a ninguna familia se le debe hacer pasar por dos exhumaciones y tres entierro razonaba entonces Se trata por tanto José Antonio de una medida provisional que tiene como finalidad que no resulten irreparable las consecuencias al mismo tiempo se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de un modo útil