Hora 14 (05/06/2019)

son las dos de la tarde la una en Canarias

con el catorce y custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:21 estoy muy buenas tardes el PP quiere despedir barato así se comunica un trabajador que el partido ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de las Cortes para saber si tienen cobertura legal suficiente para proceder a su despido después de más de treinta años con un recorte de indemnización de más del noventa y cinco por ciento después de intentar convertir a ese trabajador en eventual

Voz 4 00:43 que el grupo ha solicitado a la Mesa del Congreso un estudio e informe de los letrados en relación a la contrata las contrataciones del grupo no sé qué tipo de informe será en que que te lo diga

Voz 1018 00:56 ya al menos hasta seis casos similares según les venimos contando desde primera hora aquí en la SER un asunto en el que como es lógico los letrados del Congreso entienden que no es competencia de la Cámara ya que no son trabajadores de las Cortes la empresa es el PP y contra el PP se han presentado ya las primeras demandas Javier Ruiz

Voz 0861 01:11 son en concreto seis demandas presentadas

Voz 5 01:14 esta mañana en el Juzgado de los Social número cinco de Madrid el Partido Popular ha sido citado ya a conciliación el próximo día veintiséis de junio lo que los trabajadores dicen es que esto es un despido fraudulento tienen hojas de servicios de XXXI XXXIII treinta y cuatro años contratos firmados por Loyola de Palacio por Francisco Álvarez Cascos que el PP dice ahora son en realidad treinta y cuatro años de eventualidad el con por eso se ha pronunciado negando el aval al PP dice literalmente la cámara ni conoce ni controla los actos de los grupos parlamentarios en el ejercicio de su autonomía

Voz 1933 01:51 yo organizativo funcional pues aparte de La Rosaleda

Voz 1018 01:53 ya les daremos más datos buscaremos las primeras lecturas la vida política pasa también por Podemos tras la defenestración de Pablo Echenique como responsable de Organización Pablo Iglesias opta por situar en ese puesto Alberto Rodríguez conocido familiarmente en el partido como el rastas para Rafa Mayoral integrante del núcleo duro de la actual dirección la puesta de Iglesias es todo un acierto

Voz 6 02:12 a mí me parece un activo potentísimo con capacidad para poder desplegar un trabajo estupendo y creo que es una persona muy comprometida con la causa que defiende Podemos que es la causa de la gente trabajadora de este país y creo que puedo hacer una grandísima labor en esa responsabilidad con cualquier otra

Voz 1018 02:26 todavía del ámbito político tenemos otra última hora un juzgado de Salamanca investir

Voz 1704 02:29 haga las primarias en el PP de Castilla y León en las que salir

Voz 1018 02:32 ha ido Alfonso Fernández Mañueco Radio Salamanca Jesús García

Voz 1402 02:37 así es el Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca ha decidido incoar diligencias previas ante la denuncia de un particular sobre posible existencia de un delito de coacciones de un delito de financiación ilegal de partido político y de un delito de falsedad documental en documento oficial todo ello relacionado con la gestión realizada por el presidente provincial del Partido Popular en Castilla y León Fernández Mañueco durante las primarias que cerebro para poder aspirar a presidir la Comunidad de Castilla y León aunque la denuncia anónima tiene validez para abrir una investigación penal según este juzgado Hora catorce

Voz 1018 03:05 y después de que más de veinte mil estudiantes valencianos hayan quejado públicamente de la dureza del examen de matemáticas en las pruebas de selectividad Toni Hill que es el coordinador de esa pruebas ha cuestionado esta mañana aquí en la Ser en Hoy por hoy la validez la veracidad de la denuncia no hay ningún

Voz 7 03:18 la reclamación presentada el año pasado con una reclamación presentada que haya una campaña en una web change o ERC que pida o que deje de pedir no implica que se tenga que revisar

Voz 1018 03:32 todavía vueltas con el Supremo y la exhumación de Franco por vez primera portavoz de los obispos Luis Argüello acepta que estamos ante un debate social que no puede aparte

Voz 8 03:39 es un valle de los caídos en la guerra donde está enterrado el general Franco

Voz 1704 03:44 ciertamente

Voz 8 03:45 eso seguramente los españoles precisamos abordar esa situación al no haber habido un acuerdo los tribunales tienen que hablar el el abad del Valle de los Caídos aceptara lo ha dicho él también lo que el tribunal diga

Voz 1018 04:00 hay muchas más cosas pero en este punto quisiéramos subrayar una que les afecta a ustedes porque afecta a la Cadena SER dos novedades importantes para la programación que se pondrá en marcha a partir de septiembre relevo en las direcciones de los dos programas más carismáticos de la radio española hoy por hoy significa bajo la dirección de Ángels Barceló

Voz 5 04:16 con Pepa Bueno se sitúa al frente de Hora veinte

Voz 1018 04:18 cinco además querella contra cuatro profesa

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:20 buenas tardes un mes han durado las obras de la nueva plaza de España la Comunidad ha paralizado el proyecto de Carmena para transformar este espacio del centro de la capital dice la directora general de Patrimonio que las obras no contaban con el necesario controlar

Voz 11 05:34 sólo no sorprende que después de haber impedido que se demolieron la tapia de los Jardines de Sabatini de haberse ganado la intervención en el túnel de Bailén que el Ayuntamiento de Madrid siga ignorando las prescripciones de la Dirección General de Patrimonio que trabaja para garantizar la conservación de los posibles restos arqueológicos y paleontológicos en una zona tan rica de restos como es esta

Voz 1434 05:58 quiere ver malas intenciones la alcaldesa Carmena que asegura que todo está en orden y que el malentendido se resolverá enseguida

Voz 9 06:04 pues mira desde que he visto la noticia he llamado

Voz 1410 06:07 o al concejal delegado y me dice que no sea notificado nada al Ayuntamiento nosotros estaremos todos los permisos y bueno pues será las típicas cosas que puede haber habido un malentendido pero yo estoy segura que se resolverá

Voz 1434 06:18 ahora a Plaza de España antes la Gran Vía el protocolo anticontaminación Partido Popular ir a Madrid chocan hasta el final en sus políticas para la capital el aspirante a alcalde Martínez Almeida acabará con Madrid Central si gobierna la ministra de Medio Ambiente advierte del riesgo que eso supondrá para toda España

Voz 12 06:36 yo creo que tiene difícil retorno tiene difícil retorno entre otras cosas porque como digo el procedimiento de infracción

Voz 13 06:42 la Unión Europea nos hace recordar que no se trata de un capricho Se trata de obligación

Voz 1434 06:48 los diputados electos han comenzado a desfilar hoy por la Asamblea para recoger sus actas uno de los primeros ha sido el ex del PP y ahora en Ciudadanos Ángel Garrido su nombre es uno de los que suenan como nuevo presidente de la Cámara de Vallecas algo de lo que él no ha querido hablar y que no gusta a sus antiguos compañeros del PP escuchamos a Garrido Enrique Ossorio

Voz 0861 07:08 es una decisión que tomará grupo con con lo que crea conveniente

Voz 14 07:11 si no se tienen que entender que nosotros no suena regular es decir Ángel Garrido yo le he escuchado decir unas cosas en público en la Asamblea hay en privado que ahora me hace me cuesta mucho trabajo verle en otro grupo parlamentario más me costaría de presidente en la Asamblea

Voz 9 07:32 más noticias

Voz 1434 07:33 hemos apuntar en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 0978 07:36 ayuntamiento de la capital ha sido condenado por el Tribunal

Voz 1704 07:39 el Superior de Justicia de Madrid a pagar trece mil euros a una familia de la Cañada por demoler su casa sin autorización judicial la Fundación Secretariado Gitano de Madrid que interpuso la demanda asegura que no es un caso aislado un guardia civil ha aceptado una pena de tres años y nueve meses de prisión por haber vendido y regalado desde dos mil ocho escopetas rifles y pistolas de la Unidad de Intervención de Armas de Móstoles que tenían que haberse destruido en su casa se localizaron veintitrés armas de fuego y más de trece mil cartuchos segunda jornada de la Ebay los treinta y cuatro mil alumnos que se presentan a las pruebas examinan hoy de las materias específicas esta mañana los trabajadores de mantenimiento de la Autónoma han aprovechado para protestar frente al rectorado de Cantoblanco piden a la empresa adjudicataria Ferrovial que les garantía dice sus puestos de trabajo prorrogados desde el pasado uno de enero seiscientos niños se han quedado fuera de las jornadas sobre deporte de base que los vecinos del sur de Madrid celebran este fin de semana en la Caja Mágica la organización denuncia públicamente que el Ayuntamiento no han querido asumir el coste del montaje de dos canchas en el recinto en deportes ser jugador del Atlético de Madrid Rodrigo no ha asegurado su futuro en el club rojiblanco el Rayo Majadahonda ya es equipo de Segunda División después de perder ayer contra el Oviedo cuatro tres Jackass

Voz 1434 08:46 vamos de conocer que un ciclista de sesenta y seis años ha muerto tras ser atropellado en el kilómetro cuarenta y siete de la M607 a la altura de El galo David García es portavoz del uno uno dos

Voz 15 08:59 el equipo médico del Summa uno uno dos la practicado una reanimación cardiopulmonar durante más de treinta minutos pero finalmente sólo ha podido confirmar el fallecimiento

Voz 1933 09:08 la Guardia Civil está investigando las circunstancias en las que se ha producido el accidente vamos con la información del tráfico en las carreteras DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 16 09:17 buenas tardes a esta hora mucha precaución de entrada por la A cuatro en Butarque porque el incendio ya extinguido de un camión obstaculiza esa vía sentido Madrid más complicaciones de entrada por la A uno hasta nudo Manoteras por la A dos en San Fernando de Henares y de salida de la capital dificultades en esa misma a dos en Alcalá de Henares en la A tres en Rivas

Voz 1434 09:37 información ahora del tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez buenas tardes

Voz 17 09:42 hola buenas tardes de momento tan sólo circulación intensa en algunas zonas se incrementa algo más en nombre de vehículos en vías de salida pero sin complicaciones importantes en la M30 mayor actividad por la zona del puente de Ventas pero sin retenciones eso sí para todas aquellas personas que hasta ahora hora asomaban por el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos Quinto deben reparar en los trabajos de asfaltado que se realizan en el paso inferior de Alfonso XII ya que está cortado en ambos sentidos

Voz 1434 10:10 es cinco de junio ayer estábamos con calor de verano y hoy nos hemos despertado con una nevada en la Sierra las temperaturas en cotos han caído más de veinte grados entre ayer y hoy a primera

Voz 1933 10:21 ahora avión espesor de nieve de entre uno y dos centímetros

Voz 1434 10:23 parecía un día de pleno invierno según nos contaba el director de la estación Agustín Ramos

Voz 1704 10:27 es muy normal oiga hombres llover

Voz 18 10:30 sería lo más normal del mundo pero nevar eh digamos en poco dentro de lo normal pero no tanto en esta fecha no es un poco de sorpresa no

Voz 19 10:38 ahora mismo está sigue intervalos también de demás pues bastante frío que estamos en no

Voz 18 10:43 un grado positivo cero grados bajo cero en la cota mil ochocientos de ahí cómodo José centímetros de nieve indudablemente parece un día pues te de pleno invierno no

Voz 1434 10:53 han bajado mucho las temperaturas en toda la región tenemos diecisiete grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 11:01 las temperaturas ya han empezado a bajar de manera apreciable las máximas en breve apenas pasaran de los veinte grados en la mayor parte de la comunidad con sol eso sí y eso hará que el ambiente en noche agradable justo al sol pero también con viento reforzándose en toda la Comunidad que hará que aumente avanzada la tarde la sensación de ambiente fresco viento que se situará alrededor de los cuarenta cincuenta kilómetros por hora un poco más flojo que ayer los próximos días mañana y el viernes temperaturas sin grandes cambios durante las noches al empezar las mañanas llegan a hacer un poco de frío durante las tardes ambiente agradable el sol el fin de semana volverían a subir las temperaturas pero sólo con un poco de calor

Voz 1434 11:36 comienza ahora a catorce Madrid con la dirección técnica de Noema Valido de Carlos Rodes

Voz 1933 11:40 así la producción de Sonia Palomino

Voz 1434 11:43 un mes han durado las obras de reforma moderno

Voz 1933 11:46 mediación de la plaza de España uno de los proyectos estrella de Manuela Carmena parece que habrá conflicto hasta el final entre el Gobierno regional del PP municipal de Ahora Madrid a los encontronazos reiterados por la reforma de la Gran Vía o por la aplicación de Madrid Central y el protocolo anticontaminación hoy sumamos este por la reforma de la plaza de España que el Gobierno regional paraliza porque carece dice de control arqueológico Teresa Rubio buenas tardes qué te ha Cristina así lo descubrieron ayer los técnicos de la Comunidad cuando se acercaron a supervisar las obras resulta que en esta zona está documentada la presencia de restos arqueológicos y paleontológicos el Ayuntamiento tenía que haber contratado a una empresa especializada para que controlara a la evolución de los trabajos por si aparecía algún hallazgo no lo hizo no consta ningún contrato ha dicho Paloma Sobrini que es la directora general de Patrimonio y tampoco hay rastro de solicitud alguna por parte de empresas especializadas para poder realizar esos trabajos arqueológicos

Voz 11 12:40 por tanto hemos paralizado las obras porque lo que no puede hacer el Ayuntamiento es hacer lo que no hacen el resto de ciudadanos que es trabajar con un arqueólogo con unos estudios arqueológicos reconocidos para poder sobre todo para poder garantizar estos restos que posiblemente aparezcan en esta zona

Voz 1933 12:58 hay que recordar que esta era una de las condiciones impuestas por la Comunidad para dar el visto bueno al proyecto ahora la Dirección General de Patrimonio va a abrir diligencias para determinar posibles responsabilidades y el Ayuntamiento tiene diez días para presentar alegaciones respecto a las ocho las no se van a reanudar hasta que los técnicos de la Comunidad determinen que se garantiza la conservación del patrimonio existente a la alcaldesa Carmena al comienzo asegura que las obras de la plaza de España tienen todos los permisos confía en que la situación se solucione lo antes posible Manuela Carmena prefiere pensar en que estamos ante un malentendido Hinault una acción con intención política por parte de la Comunidad de Madrid Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 13:39 qué tal buenas tardes asegura la alcaldesa en funciones que todo está en orden

Voz 1410 13:44 no sea notificado nada al Ayuntamiento nosotros estaremos todos los permisos seguidos bueno considerar las típicas cosas que pueda haber ha habido un malentendido pero yo estoy segura que se resolverá

Voz 0393 13:56 habla de malentendido Carmena no cree la alcaldesa que hay algún tipo de intencionalidad política en la decisión de la Comunidad de Madrid similar a la que denunciaron con el retraso al entregar los informes sobre la operación Chamartín

Voz 1410 14:06 no creo no creo pues no que yo conozco no noche no hemos tenido una notificación no creo supongo que es no sé alguna cuestión resolverá en breve porque es un proyecto ya te han hablado y tan que estaba todo funcionamiento con todos los permisos no no creo que tenga su trascendencia

Voz 0393 14:24 bueno desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento no se muestran tan benévolos como la alcaldesa fuentes consultadas por la Cadena SER aseguran que la Comunidad de Madrid está acogiéndose era con papel de fumar porque si existe ese informe teológico y ha sido revisado por ellos esto es una muestra más dicen con ironía de su ánimo colaboracionista durante estos cuatro años y se preguntan por qué no fueron igual de rápidos y cuidadosos cuando Alberto Ruiz-Gallardón seca

Voz 1933 14:49 ergo dice literalmente la muralla de Madrid

Voz 0393 14:51 al construir el túnel de Bailén aseguran además que de momento no se está haciendo nada trascendente que simplemente se están levantando baldosas y que lo único que hay debajo de esas baldosas es un Park en el parking de la Plaza de España

Voz 1933 15:07 la transformación de la ciudad que empezó Carmena y que muy probablemente no va ver terminar ella como alcaldesa vuelve por tanto en callarse veremos qué pasa con la plaza de España como veremos qué pasa también con Madrid Central el Partido Popular que aspira a gobernar en la capital asegura que retirará la medida si llega a la Alcaldía a pesar de que los niveles de contaminación han bajado y a pesar de que Madrid Central forma parte de la batería de medidas que evitó que Bruselas multar a España por incumplir los niveles de contaminación la ministra la Teresa Ribera advierte de lo mucho que podemos perder si el Partido Popular cumple con su amenaza hoy precisamente Un grupo de activistas ha cortado la calle Ferraz en la capital donde está la sede del Partido Socialista para pedir al Gobierno central que declare la emergencia medioambiental en España como ya ha hecho en Reino Unido Javier Gregori

Voz 0882 15:55 sesenta activistas del Movimiento Internacional extinción rebelión en español rebelión contra la extinción han bloqueado esta mañana a la calle Ferraz de Madrid junto a la sede del PSOE con el objetivo de exigir que el nuevo Gobierno apruebe la declaración de emergencia climática como ya han hecho países como el Reino Unido o Irlanda a la misma hora la ministra de Ecología en funciones Teresa Ribera inauguraba en el Jardín Botánico una exposición de fotografías sobre Medio Ambiente y apoya sin fisuras la iniciativa de Madrid Central

Voz 0793 16:25 todas las grandes ciudades europeas cuentan con amplias zonas de bajas emisiones o cero emisiones

Voz 12 16:32 yo creo que tiene difícil retorno tiene difícil retorno entre otras cosas porque como digo el procedimiento de infracción

Voz 13 16:38 de la Unión Europea nos hace recordar que no se trata de un capricho Se trata de obligaciones

Voz 0882 16:45 Teresa Ribera ha anunciado también que la ley de cambio climático que ha elaborado el Gobierno del PSOE en funciones obligará también a las grandes ciudades como Madrid a tener estas zonas de bajas emisiones

Voz 1933 16:55 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

hora catorce Madrid

Voz 1933 17:01 días después de las elecciones hoy empiezan formalmente las reuniones entre los grupos para formar gobierno a las cinco de la tarde la candidata del PP se va a reunir con el ganador de las elecciones con el candidato del PSOE Ángel Gabilondo un encuentro por cortesía según ha dicho Isabel Díaz Ayuso que aspira a gobernar con Ciudadanos y con Vox

Voz 1434 17:20 ahora no estoy pendiente de los órdagos lo único que me importa y en lo que estoy centrada es lo que nos están pidiendo todos los madrileños y es que nos entendamos la gente quería pactos por eso nos han votado no hay mayorías absolutas yo estoy únicamente centrada en que consigamos un acuerdo estable por eso sigo con la mano tendida como mucho en todo momento a los tres partidos Gabilondo se reunirá mañana

Voz 1933 17:43 con el candidato de Ciudadanos con Ignacio Aguado para mañana se espera también la primera reunión oficial entre Ayuso y Aguado los que más posibilidades parece que tienen en estos momentos de gobernar en la comunidad de Madrid sobre la exigencia que ponía ayer ciudadano sobre la mesa la de quedarse con la presencia de la Asamblea sobre la posibilidad de que el cargo recaiga sobre Ángel Garrido decía Díaz Ayuso esta mañana caiga todo le parece posible

Voz 20 18:05 yo no pongo ni puntos de partida

Voz 1704 18:08 Rojas pero tampoco comenta la prensa lo que no habla

Voz 20 18:10 hemos en privado

Voz 1933 18:11 Ángel Garrido ha sido uno de los primeros en acudir a la asamblea esta mañana para retirar su acta de diputado esta vez por ciudadanos él no ha querido comentar si será presidente de la Asamblea una idea que en cualquier caso no gusta a sus antiguos compañeros del Partido Popular vamos a Valle las vamos a la Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes bueno

Voz 0861 18:31 algunos es como la vuelta al cole repiten conocen la casa pero las emociones y las sensaciones son muy distintas porque algunos de sus compañeros de pupitre en este caso de escaño han cambiado de uniforme especialmente duro es para algunos la traición de Ángel Garrido el popular Enrique Ossorio no escondía esta mañana que a él no le gusta la opción deberá Garrido como presidente de la Asamblea de Madrid

Voz 14 18:54 eh no se tienen que entender que a nosotros no suena regular es decir Ángel Garrido yo le he escuchado decir unas cosas en público en la Asamblea hay en privado que ahora me hacen me cuesta mucho trabajo verle de en otro grupo parlamentario más me costaría al presidente en la Asamblea

Voz 0861 19:13 pues el propio Ángel Garrido ha sido el primer diputado de Ciudadanos en pisar la Asamblea de Madrid pero el ex presidente madrileño ni en público ni en privado no quiere ni oír hablar de sus opciones de ser el próximo presidente de la Asamblea de Madrid es una decisión que tomará el grupo con con lo que crea convenientes de cada vengó entregará documentación para acreditarse como diputado que es lo que hoy toca

Voz 1704 19:33 tenía eso pero le falta un documento

Voz 0861 19:35 estoy al final no ha podido retirar su acta de diputado el martes se constituye la Mesa de la Asamblea Si Ciudadanos que

Voz 5 19:41 de presidir el Parlamento madrileño a Cannes

Voz 0861 19:43 yo tendrá que ceder sus XXVI votos naranjas a Vox para permitir que la formación ultraderechista también entre en la Asamblea de Madrid pero ciudadanos calla no aclara si dieran su apoyo al partido de sanción

Voz 1018 19:54 Abascal el Partido Socialista tampoco dice

Voz 0861 19:57 si cederá uno de sus dos puestos a Mas Madrid hay sólo siete puestos en la Mesa Podemos también quiere el suyo Isabel ser

Voz 0793 20:04 pues todavía no hemos comenzado esas conversaciones creemos que evidentemente con el Partido Socialista con más Madrid hay sinergias suficientes como para hacer ese acuerdo que nos permita estar en la mesa

Voz 0861 20:17 bueno y se ve que algunos visionarios auguran una legislatura muy convulsa junto a la sala donde se retiran las credenciales de los diputados electos nos hemos encontrado tarjetas de descuento parir alzó y al parque de atracciones

Voz 1933 20:29 gracias Javier ISI en la capital José Luis Martínez Almeida se ha reunido esta mañana con Begoña Villacís un encuentro informal dicen sus equipos en el que ha habido mucha sintonía Martínez Almeida hacía estas declaraciones a la carrera sin permitir más preguntas

Voz 21 20:42 lo que hemos establecido es esa necesidad de A establece una serie de negociaciones para poder fructificar el cambio el quince de junio no el Ayuntamiento de Madrid la verdad es que ha ido muy bien siempre he defendido que Begoña yo hemos tenido una muy buena relación personal yo creo que eso es atrás lucido hoy en esta reunión donde fumar exactamente lo que hemos dejado encarrilado son los equipos negociadores y por otra parte pues a proceder al intercambio una serie de documentos programáticos porque creo que lo importante es establecer el programa necesario para que Madrid tenga ese cambio que se merece

Voz 1933 21:12 la alcaldesa Carmena hasta bastante convencida de que ella ya no va a repetir en el cargo porque dice la derecha con PP Vox y Ciudadanos entienda a la perfección

Voz 22 21:20 creo que a pesar de haber sido la más votada pues seguramente ese pronunciado un pacto que es democrático contra la izquierda y entonces no sé cómo ataques pues si yo creo que no me algo

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1 25:08 Machado el Tribunal Superior de Justicia condenado

Voz 1434 25:10 lamento de Madrid a indemnizar a una familia que se quedó en la calle tras una operación policial en la Cañada Real les obligaron a salir de la chabola en la que vivían la tiras

Voz 1933 25:19 sin permitirle siquiera sacar sus cosas con el añadido además de que uno de los hijos de la familia un niño pequeño fue testigo de lo que pasó Elena Jiménez el trece de febrero de dos mil dieciocho La Policía Nacional entró en la parte más deprimida de la Cañada Real a zonas sin asfaltar del sector seis para llevar a cabo entonces una operación relacionada con presuntos robos llevaban autorización judicial para registrar las casas pero no había ninguna para derribar las

Voz 29 25:44 bueno el registro dijeron que iban a derribar la casa no sea que ni la ropa ni las medicinas ni fotos no saqué nada no dejaron con lo puesto ella

Voz 1933 25:55 es Mercedes sus hijos tenían entonces uno cuatro y seis años

Voz 29 25:58 me alegro mil niños de la ruta del colegio IMI niño que tienen siete años mide lo que pasó aquí empezó a llorar a llorar porque lo que no sabían dejó sin nada estábamos en la calle

Voz 1933 26:11 en total siete viviendas siete chabolas fueron derribadas y ocho menores se quedaron en la calle sólo ha sido posible llevar a los tribunales el caso de esta familia lo ha hecho la Fundación Secretariado Gitano que ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia en sentencia firme diga que se vulneró el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio Ike Conde en el Ayuntamiento de Madrid a pagar una indemnización a la familia de trece mil euros por daños morales esperan además que siente un precedente para que no vuelva a pasar sed segundo día de la ABAO en Madrid los treinta y cuatro mil alumnos que desde ayer se enfrentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad hoy se examinan de las asignaturas específicas Isère repetido la fotografiada ayer con muchos nervios entre los estudiantes en la Complutense ha estado esta mañana Marta Alberca

Voz 0793 26:53 primera hora los alumnos han tenido que enfrentarse al examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en él han tenido que resolver ejercicios de Estadística probabilidad matrices una prueba que para algunos ha sido más difícil de lo que esperaban en la que les ha costado elegir una de las dos opciones

Voz 30 27:07 Davis del examen de la primera y había mucho texto y evite Owens El Tano y la primera tenía horrible y como Madrid vivía ya lo hemos liado

Voz 31 27:15 a ver no ha sido el más difícil que he hecho pero podría haber sido más fácil la verdad eh para

Voz 30 27:20 a mí ha sido un poco más fácil que el de otros años pero bueno yo me he tirado la primera media hora vistiendo cojo las cojo la ve probando todos los ejercicios sigan

Voz 31 27:28 parecía fácil pero si falla en una consta al principio y ya estaba todo el ejercicio Mayer creo

Voz 0793 27:36 después ha sido el turno de las Matemáticas dos Geografía Latín fundamentos del arte y cultura audiovisual esta tarde los alumnos se examinarán de la Historia de la Filosofía y física y mañana a las pruebas finalizaran con los exámenes el resto de materias optativas

Voz 1933 27:50 y seiscientos niños se han quedado fuera de las jornadas sobre deporte va a ser que los vecinos del sur de Madrid celebran este fin de semana en la Caja Mágica la organización denuncia públicamente que el Ayuntamiento no ha querido asumir el coste del montaje de dos canchas en el recinto la cita contemplaba nueve modalidades deportivas que se han quedado finalmente no eso Virginia Sarmiento el objetivo de estas Jorné

Voz 0825 28:10 las que organizan asociaciones vecinales AMPAS y agrupaciones deportivas de la zona es exhibir las ganas con las que más de dos mil chavales hacen deporte a diario ABC es en condiciones muy precarias tenían previsto participar con nueve modalidades deportivas pero el baloncesto va a ser imposible Fran Domènech coordinador del evento

Voz 32 28:25 se nos han caído seiscientos mínimos debate baloncesto estaban limitados y por un problema puramente económicos por seis mil euros el Ayuntamiento de Madrid ha tenido bien dejarlos en la K

Voz 0825 28:36 así es que algo más de seis mil euros será el coste de la instalación de una cancha en el pabellón el ayuntamiento a través de Madrid Destino les invito a sufragar este gasto pero es una cantidad que las entidades no pueden asumir por eso este reproche

Voz 32 28:47 hemos que lo deberían de haberse solucionado puesto que son vecinos puesto que son niños que están peleándose todos los días para baloncesto porque no tienen infraestructura suficientes para poder desarrollar su actividad porque los monitores se dejan la vida para sacar a los críos de los parques para que puedan hacer actividad deportiva

Voz 0825 29:04 esta es la tercera edición de las Jornadas de Deporte de base que se celebrarán aunque incompletas el sábado y el domingo en el pabellón dos y tres de la Caja Mágica

Voz 33 29:11 vamos a terminar con los deportes de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes el jugador del Atlético de Madrid Rodrigo Hernández no asegura su futuro en el conjunto rojiblanco Éstas han sido sus declaraciones a Deportes Cuatro

Voz 34 29:24 no hay club de tranquilidad en el espacio sería hipócrita decir que yo puedo asegurar yo lo puedo asegurar es que tengo contrato con el Atlético de Madrid que te alguna cláusula que te algunas condiciones con que a día de hoy estoy contenta y no puedo decir nada más porque

Voz 1704 29:41 porque ya los celos y el Rayo Majadahonda ya es equipo de Segunda División B anoche perdió ante el Oviedo los de Antonio Iriondo descienden de categoría falte

Voz 1434 29:48 nada gracias al PSOE diecisiete grados en este momento en el centro de la capital desesperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid hasta luego

Voz 2 30:03 la posibilidad de la tarde

Voz 1018 30:07 en una y media en Canarias

por el catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:21 ya son seis los trabajadores del Partido Popular que han demandado ante los tribunales a su empresa por intentar de pedirles por mucho menos dinero de lo que les puede correr comer con menos del noventa y cinco por ciento de lo que les pertenecería después de más de treinta años como empleados fijos de la casa tras buscar un mecanismo una fórmula para convertibles el eventual eventuales algo ciertamente difícil de entender el PP incluso llegó a comentarles que iban a pedir un dictamen a los letrados de las Cortes

Voz 4 30:46 que el grupo que ha solicitado a la Mesa del Congreso un estudio e informe de los letrados en relación a la contracara las contrataciones del grupo no sé qué tipo de informes será dicen que te lo diga

Voz 1018 31:00 pero caros los letrados han respondido que que no se pongan estupendos que si la empresa es el PP Hinault el Parlamento pues ellos no tiene nada que decir e I esos eh trabajadores en concreto eh fue reclamado reclamada en este caso poblada de cacos para trabajar con él en la calle Génova cuando asumió la secretaría general del partido así se lo dijo Cascos por carta al entonces portavoz del PP Juan Ramón Calero que en declaraciones a Radio Murcia se muestra dispuesto a declarar a su favor

Voz 21 31:25 sí yo no me acuerdo pingüino París como yo he llevado muy bien con todos los función

Voz 1704 31:31 en el grupo parlamentario oí decir

Voz 21 31:33 por favor sugiere You juicio yo que júbilo ahora Puyol lesionado con el contrato que lo tenga ese eventual pero yo lo social se dice que eso es un contrato fijo Hora catorce

Voz 35 31:49 pues esta la que les contamos hoy en la Ser con Juan Ramón Calero volvemos enseguida en directo forma parte del

Voz 1018 31:53 la historia del PP Historia Historia aunque como él dice ahora sea o quiera ser un simple jubilado es miércoles es cinco de junio de las cosas que les contamos hoy hay una que les interesa sin duda de forma especial a ustedes como oyentes de la Cadena SER como parte sustancial de esta casa a dos novedades en la programación de la SER relevo en las direcciones de Hoy por hoy que significa bajo la dirección de Ángels Barceló Pepa Bueno se situó al frente de Hora veinticinco a partir del mes de septiembre más cuestiones Antonio Martín Carlos Cala qué tal buenas tardes dejaron seguimos hablando Antonio del PP en este caso del PP de Castilla y León si la justicia va a investigar posibles irregularidades en las primarias de esa formación abre diligencias previas para comprobar si Alfonso Fernández Mañueco montó un sistema para garantizarse la victoria cometió los delitos de coacciones financiación ilegal y falsedad documental empieza la ronda varios dirigen

Voz 1704 32:39 desde distintos partidos han ido a visitar al Rey dentro de la ronda de consultas previa a la investidura por ejemplo Joan Baldoví Compromís

Voz 0861 32:45 nuestro voto a cambio de que haya un compromiso firme y resolver de una vez por todas el modelo de financiación autonómica que nosotros nos tengamos que endeudar cada año para poder prestar los servicios que presta cualquier otra comunidad autónoma están

Voz 35 33:00 negoció el presidente andaluz confirma que está en conversaciones con Vox para intentar evitar la enmienda a la totalidad de los presupuestos anunciada por el partido de extrema derecha no a

Voz 36 33:11 votando conjuntamente con Podemos y con el partido

Voz 35 33:13 socializando me lo imagino no no sería antes

Voz 1704 33:16 les porque sería evidentemente tradicional ahora incluso yo creo a su propio elector en España sale de nuestro país dejan de estar bajo la vigilancia europea por incumplir el déficit Pierre Moscovici comisario de economía

Voz 9 33:26 de sé tú Félix todas mis felicitaciones para España

Voz 37 33:31 veis los esfuerzos hechos dan sus frutos quiero pedir

Voz 9 33:34 nuestros amigos españoles sigan en la vía de la seriedad presupuestaria

Voz 1018 33:40 Bruselas en cambio pone bajo observación a Italia por su deuda excesiva proponen abordarla el secretario general de la Conferencia Episcopal reconoce que sede

Voz 35 33:47 B tratar la situación del Valle de los Caídos es Luis Argüello

Voz 8 33:50 es un valle de los caídos en la guerra donde está enterrado el general Franco seguramente los españoles precisamos abordar esa situación

Voz 1704 33:59 tienen derecho Comisiones Obreras avisa de que miles de personas cuya nómina es superior al salario mínimo deberían cobrar más por su subida Unai Sordo por tanto es perfectamente posible que haya salarios netos de mil cien mil doscientos euros que necesiten que requieran de una subida salarial como efecto de la subida del SMI no lo sepan

Voz 1018 34:19 prisión permanente revisable es la condena que impuso

Voz 35 34:21 en la Audiencia Provincial de Valladolid a la pareja de la madre de la pequeña Sara la niña de

Voz 1018 34:25 cuatro años que murió después de los abusos sexuales y los malos tratos que había sufrido denunciadas cuatro propio

Voz 1704 34:30 horas de un colegio de Dos Hermanas en Sevilla que fueron grabadas burlándose y humillando a una niña pequeña con autismo dicen por ejemplo en este fragmento que la pequeña tiene el cerebro

Voz 35 34:43 cada a examen el Gobierno confirma que banalizar la posibilidad de cambiar la selectividad para que tengan la misma dificultad en toda España Isabel Celaá ministra de Educación en funciones

Voz 9 34:52 unir los entiendes exacta igual que comparta el mismo dificultad telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0861 35:06 José Antonio telegrama es para Pablo Echenique señor exsecretario de Organización de la formación Unidas Podemos como las legislativas municipales autonómicas y europeas han reducido los votos a la mitad el Gran Timonel camarada Pablo Manuel y su lugarteniente y compañera Irene han decidido atender las voces discrepantes que exigían autocrítica destituyen Dole por el mismo procedimiento por el que le nombraron pero con qué autoridad Fun gira ahora su señoría de negociador se en su propio partido le han purgado en cuanto al sustituto Alberto Rodríguez su rastas célebres confirman que la coleta puntúa atentos Miguel Ángel Aguilar que vaya lo hará

Voz 1018 35:55 pero no me ha valido y Carlos Ródenas al bebe en la técnica Carlos Cala en la producción vamos hablo es de un asunto que publica hoy el Washington Post la farmacéutica Pfizer ocultó que uno de sus fármacos diseñado para tratar la artritis podría prevenir el Alzheimer en un sesenta y cuatro por ciento de los caso la compañía lo sabe desde hace cuatro años pero lo oculto para entre otras razones no hacer frente frente al costoso ensayo clínico la Confederación Española de Alzheimer habla de una gran oportunidad pérdida Laura Marcos

Voz 1276 36:22 sí comentó contra la artritis puede potencialmente prevenir tratar ir reducir la progresión del Alzheimer así de claro lo reconoce un documento interno de Pfizer que publica hoy el Washington Post la farmacéutica decidió ocultar en dos mil quince un avance clave para una demencia que lleva casi veinte años sin ningún tratamiento nuevo y lo hizo porque el ensayo clínico costaba ochenta millones de dólares una cantidad pequeña hay un comportamiento reprobable según Jesús Rodrigo el director ejecutivo de la Confederación Española de Alzheimer

Voz 38 36:49 estaríamos ante una auténtica pérdida de oportunidad una decepción enorme por parte del colectivo de personas afectadas ochenta millones de dólares no podría ser tampoco una excusa un ensayo clínico desde que se inicia hasta que finaliza supera los mil millones

Voz 1276 37:07 esta ONG cree que sería delictivo que los laboratorios intentas en frenar la cura de una enfermedad que padecen más de uno

Voz 1018 37:14 ya de personas en España transportada con el tiempo la previsión vuelve casi el frío Jordi Carbó

Voz 0978 37:18 poco a poco las temperaturas van bajando en todo el país pero aún así esta tarde va a hacer calor en el Mediterráneo especialmente en las provincias de Valencia Alicante Murcia y Almería con máximas que superarán con facilidad los treinta grados en el resto claramente más bajas que ayer mismo el descenso más acusado en la mitad norte de la península sobretodo en el Cantábrico donde en muchos puntos apenas se pasará de los quince grados de máxima además con chubascos y las tormentas e de la ibérica el Ebro y los Pirineos pueden descargar todavía con intensidad pero a medida que avanzó la tarde irán desapareciendo y esta tarde en todo el país el viento va a soplar con intensidad

Voz 24 37:55 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por mis tacones

Voz 1018 39:28 a mí que me pregunta esa bien la ser la respuesta de los letrados del Congreso a la pregunta del Partido Popular sobre si son o no legales los despidos de al menos seis trabajadores la mayoría con más de treinta años de antigüedad convertidos en eventuales para rebajar las indemnizaciones en más de un noventa y cinco por ciento son trabajadores del PP la empresa es el PP no el Parlamento y por tanto el PP que tiene que asumir las responsabilidades sobre ese posible fraude Javier Ruiz el jefe de Economía de la SER hola buenas tardes buenas tardes óleos de que les contamos en la SER afecta al menos a seis personas seis trabajadores prácticamente toda la vida con contratos laborales desde los años ochenta en la época que Álvarez Cascos por ejemplo mandaba mandaba mucho en el partido para ahorrar dinero a alguien no precisamente muy fino decidió que la indemnización podría ser infinitamente menor que la que contempla la ley si se les convertía en eventuales algo ciertamente difícil encaje legal

Voz 5 40:16 esa es la maniobra de fondo trabajadores que tienen treinta XXXI treinta y cuatro años de antigüedad ya los que se deja de considerar contratos fijos los tienen son indefinidos hice pasa a considerar eventuales eso recorta enormemente su indemnización y permite despedir barato quiénes son dicho dos trabajadores del Congreso cuatro trabajadores del Senado con contratos firmados por Loyola de Palacio por Francisco Álvarez Cascos sellados y visados por Álvaro Lapuerta eso permite un ahorro de casi un millón de euros al PP un despido barato tan barato como que se ahorraría un millón en indemnizaciones tendría que pagarles sólo doce días doce días por año trabajado sólo cuatro años los cuatro años de la última legislatura así que en lugar de pagarles el millón les pagaría treinta y siete mil euros Ésta es la cuestión de forma de FON no hay una cuestión de formas las formas es como lo están descubriendo Se les está llamando para decirles estáis en la calle hilos ujieres tienen nota de que no se os deje pasar al Congreso esos ujieres han protestado ya por las formas del Partido Popular así que fondo y forma ha llegado hoy al juzgado esta mañana a las doce y media denuncia en el Juzgado Social número cinco de Madrid incitación entre el PP y los trabajadores para conciliar el próximo día veintiséis de

Voz 0861 41:38 no hemos querido pasar la patata gala

Voz 1018 41:40 entre los letrados del Congreso pero no ha colado por la sencilla razón de que si el PP no es el jefe de los sugiere el Congreso pues tampoco los empleados a los que quiero despedir empleados del Congreso lo que la empresa es Partido Popular supongo que Sociedad Anónima claro el

Voz 5 41:53 ingreso los letrados del Congreso tienen una pregunta del PP es la pregunta dos mil cuatrocientos sesenta la que ha tenido acceso la Cadena SER y en ella el Partido Popular plantea que se le permita

Voz 1018 42:03 esto convertir en eventuales considerar

Voz 5 42:06 en tu Ales a quiénes iban treinta y cuatro años prestando servicios la respuesta de los letrados de la Cámara literalmente es está la Cámara es ajena a las relaciones entre los grupos y el personal contratado por los mismos en castellano los términos de contratación y despido del PP son responsabilidad del PP el dictamen de los letrados añade que la cámara Nikon

Voz 0861 42:27 Demi controla los actos de los grupos en el ejercicio

Voz 5 42:29 de su autonomía organizativa y funcional y es que las cartas con las que contrató el Partido Popular garantizaban literalmente eso la carta que remite Francisco Álvarez Cascos al entonces responsable del grupo al señor Calero dice literalmente eso que se les van a mantener los trienios y las condiciones Illes dice querido Juan Ramón te lo comunico para que lo sepas todas sus condiciones serán respetadas

Voz 1018 42:56 pues con Juan Ramón Calero creo que estamos en comunicación directa señor Calero como estaba buenas tardes

Voz 18 43:01 hola buenas tardes entonces habla con usted es decíamos

Voz 1018 43:03 antes que usted es de los históricos históricos pata negra de verdad primero de Apel luego del PP de Fraga luego al final se acabó marchando no sé si bien o mal oiga esa carta que levantó Álvarez Cascos que mandó mucho en el partido en enero de ochenta y nueve a la que aludía Javier dejaba muy claro que esta trabajadora se reincorporará automáticamente a su puesto en el Congreso y eso de pasar a ser eventual pues parece usted decía un fraude

Voz 18 43:24 bueno mire yo no hace treinta años no no recuerdo los detalles pero sí recuerdo que cuando yo sería el puesto de portavoz del grupo parlamentario porque me eligió el grupo sucedía Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón heredé a Paco Álvarez Cascos como secretario del grupo cuando Paco Álvarez Cascos los accedió a ser secretario general cesó como secretario y entonces sí creo recordar que se quiso llevar algún funcionario algún empleado de lo que teníamos en el grupo parlamentario para el Pacífico era normal que hubiera un trasiego continuo empleados desde el grupo parlamentario a Génova trece eso era normal ya había sido secretario de Organización del partido también a ciertas personas de de Génova trece al grupo parlamentario cuando fui elegido portavoz

Voz 1018 44:10 esa era un cambio de centro de trabajo pero no de empresa

Voz 18 44:13 no no es el grupo parlamentario es un órgano del partido y por lo tanto los con personal contratado a los los la persona contratada que teníamos allí eran personas del partido claro ya más del grupo parlamentario hacía lo que el partido decía en todos los aspectos por eso creo que los letrados de las Cortes tienen razón cuando dicen que que es no es un resultó de las Cortes es asunto todo el partido

Voz 1018 44:35 usted cree que la estrategia que sigue la actual dirección del Partido Popular es poco ejemplar poco edificante con este caso

Voz 18 44:41 hombre yo creo que eso desde el punto de cómo soy jurista también le y tengo cierta experiencia en estos asuntos lo que sí le puedo decir que esta estrategia inútil porque cualquier jugador de los social para considerar esa relación laboral como indefinida

Voz 1018 44:53 pero además de inútil el hecho de que lo haga un partido político tan importante como el PP que tanta influencia tiene la opinión pública no le parece que deja en mal lugar primero ese partido y luego lo mejor en el sentido más amplio las fuerzas políticas pues hombre intentar que un trabajador con treinta años de antigüedad deje de serlo para ahorrar un dinerillo pues no parece si como muy constructivo

Voz 18 45:08 no sé no sé porque lo están haciendo porque yo ahora claro no estoy dentro de las entrañas del Partido Popular pero

Voz 1018 45:14 eso por eso puedo hablar con Mario Calero