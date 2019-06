Hora 14 (06/06/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:05 no

Voz 1018 00:17 minutos sabremos hasta dónde quiere llegar Pablo Iglesias para apoyar la investidura de Pedro Sánchez el líder de Podemos va a comparecer en el Congreso ante los periodistas después de participar en la ronda de consultas ante el Rey a la que llegó en principio con la intención de mantener su propuesta de que su formación se integre en un gobierno de coalición aunque sin que eso suponga necesariamente la exigencia de algún ministerio Pedro Sánchez será el último representante en acudir esta tarde a Zarzuela de donde saldrá salvo sorpresa con el encargo de presentarse a la investidura la vicepresidenta Carmen Calvo quiere dejar las cosas en su sitio quienes desde las minorías pueden tener tentaciones de ir más allá de sus posibilidades

Voz 0376 00:55 la esencia de la democracia son las mayorías no podemos advertir el norte es verdad que existe la función de bisagra que así se llama en la política pero en cualquier caso sería muy razonable yo creo que los ciudadanos es lo que esperan de tonos nosotros es que nadie desde minorías au desde Bisagra pretenda eh estar donde las mayorías han arrojado su opinión para que se gobierne

los tres diputados independentistas presos no renunciaran a sus escaños con lo cual de cara a la investidura tiene consecuencias aritmética ya que dejan la mayoría absoluta reducida a ciento setenta y tres escaños Laura Borràs la representante de Jones percata ha estado casi una hora como el Rey según ha explicado de dicho casi de todo

Voz 3 01:35 no ha sido una visita de cortesía yo iba a hablarle al Rey de la por ellos y lo hacía por ellos por los presos políticos yo le he dicho que los catalanes no tenemos Rey pero yo acudía hoy a ver al Rey de España precisamente porque se había manifestado como una por político relevante a partir del uno de octubre

Voz 1018 01:58 el líder de Vox Santiago Abascal se ha estrenado en el capítulo de las consultas desde luego no apoyará a Pedro Sánchez de eso no había ninguna duda pero es que además cree que el dirigente socialista se ha sobrepasado con las reuniones políticas que mantuvo tras las elecciones con otros dirigentes

Voz 1001 02:10 cuando el presidente del Gobierno comenzó a recibir a a los grupos parlamentarios se podían haber hecho en el Congreso de los Diputados donde tenían cierta lógica pero no del modo en el que se hicieron desde nuestro punto de vista hay unos tics presidencia listas que de alguna manera que ponen en tela de juicio la monarquía parlamentaria o Ur

Voz 4 02:32 por cierto confirma su amenaza en Andalucía

Voz 1018 02:34 estrado en el Parlamento autonómico su enmienda a la totalidad de los presupuestos lo cual amenaza la estabilidad política del Gobierno PP Ciudadanos por razones que no han explicado del todo esto es lo poquito ha concretado su portavoz Alejandro Hernández y está la respuesta del vicepresidente Juan Mari

Voz 5 02:48 cada uno explicará el porqué de sus actos y nosotros no tendremos ningún inconveniente llegado el caso en hacerlo aseguró que nuestros votantes lo entenderán probaba bloquear al Gobierno

Voz 6 03:00 que no saquen adelante las cuentas pública que presente una enmienda a la totalidad del Gobierno un gobierno sólido de cuarenta y siete escaños formada por dos fuerzas política

Voz 1018 03:09 bueno pues ya acaba de comenzar en el Congreso de los Diputados la rueda de prensa de Pablo Iglesias algo concreto algún detalle importante impactante Mariela Rubio bueno pues tengo veto no

Voz 1450 03:19 Don cordial con una persona inteligente a la que transmitido decía Iglesias nuestra posición gobierno de coalición progresista escuchamos sonido en directo

Voz 1001 03:28 en una manera diferente a la que las reformas laborales lo han hecho que por desgracia las últimas reformas laborales en nuestro país han agravado las desigualdades enseguida detrás sino que tu volveremos al acción seguidos

Voz 1018 03:41 dotados para ver si Pablo Iglesias concreta algo más sobre ese gobierno de coalición que proponen el Partido Popular es cada vez mayor el revuelo por la maniobra de la actual dirección para despedir a varios trabajadores fijos como si fueran eventuales tal y como ayer les avanzamos aquí en la Cadena Ser otro histórico del partido Arturo García Tizón que fue número dos con Hernández Mancha ha dicho a nuestra redacción en Toledo que esa actuación le parece impresentable la UE

Voz 7 04:03 a mí yo creo que este partido se aportamos y con con con sus trabajadores nunca hasta este momento que más me invitó aquí lo que más me me enfada es el trato el trato que están recibiendo esta gente sin merecerlo pero como siempre eran personas que presenten cuentes

Voz 1018 04:23 el setenta y cinco años después los máximos dirigentes de Francia de Gran Bretaña de Estados Unidos han recordado como olores a los héroes que participaron que perdieron la vida en el desembarco de Normandía que supuso el final el principio del final de la Segunda Guerra Mundial

Voz 8 04:37 cierra Jim Gibbons una leyenda nunca morirá tu espíritu valiente inflexible y auténtico nunca morirá

Voz 10 04:52 es que yo señor Charles yo o no de nombre de la República francesa número Caballero de la Legión Leonor ayer las acciones de Renault caen un seis por ciento

Voz 0325 05:06 después de que el grupo Fiat retirara su oferta de fusión en general los mercados vivieron una jornada de compras el selectivo lidera las ganancias al sumar casi un uno por ciento por ciento por cierto que el Banco Central Europeo acaba de decidir mantener los tipos de interés al cero por ciento la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal asegura que la sanidad pública puede ahorrar hasta mil millones de euros al año en medicamentos con receta si se aplican medidas como la subasta de fármacos o mejorar la equidad en el copago Shakira alega ante la juez que la interrogado por defraudar a Hacienda más de catorce millones de euros que no vivía de forma habitual en España durante los años investigados en contra del criterio de la Fiscalía está acusada de seis delitos fiscales el tres cientas personas mueren cada año en España debido a la subida de las temperaturas que trae consigo el cambio climático el aumento del calor en verano es ya de dos grados y medio

Voz 11 05:55 tres D

Voz 12 05:57 fue España desde

Voz 4 05:59 las ocho y media o una hora menos en Canarias

Voz 12 06:01 las Islas pero España

Voz 4 06:06 se vuelve en partido clasificatorio para la Eurocopa dos mil veinte

Voz 1 06:13 frente con ritmo que ha de nacer

Voz 1018 06:18 dos y seis

Voz 13 06:23 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes la Consejería de Sanidad asegura que en estos momentos no puede hacer nada para evitar que los principales hospitales madrileños de referencia algunos de ellos en España tengan que vérselas a diario con ropa para los pacientes y los trabajadores tan sucia que no se puede usar pijamas para trabajar no tenemos stick que de vez en cuando puedes coger uno prima hasta su si no llegan a la ropa

Voz 14 06:52 esta ha vuelto una sábana izaba llena de Yeste con sangre

Voz 15 06:57 viene toca viene sucia bienes pauta

Voz 13 07:00 a sucia a la hora de preparar quirófanos o hacer para pacientes francamente vamos ni para atrás trabajan en La Paz y el Ramón y Cajal el Clínico todos repiten la misma historia los problemas de suciedad comenzaron cuando se privatizó la lavandería central pero es que ha empeorado en las últimas semanas en dos mil diecisiete el actual Gobierno regional prorrogó por dos años el contrato con la Unión ahora el consejero de Sanidad dice que en el nuevo pliego de condiciones van a ser mucho más exigentes segundo encuentro formal entre candidatos para llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado se han reunido esta mañana en la Asamblea y el ganador de las elecciones el candidato socialista lo ve claro

Voz 0175 07:45 yo considero que todo va mal si de las dos reuniones que hemos tenido hasta ahora en ninguna de las dos de logrado la mayoría suficiente para consolidar así que va todo muy bien sea yo soy en pero con disimulo es decir yo no puedo si voy con el Partido Popular dice el Partido Popular que no va a apoyar hoy conciudadanos si te quiero apoyar pues todo va como va es decir

Voz 13 08:09 lo recordaba Gabilondo si Aguado quiere gobernar con el Partido Popular tendrá que hacerlo con el apoyo de Vox y la Consejería de Transportes se resista a fijar una fecha para el cierre de la línea cuatro de metro al completo las obras están presupuestadas licitadas pero dicen en la Consejería que los técnicos todavía no han decidido la fecha la delegada Inés Sabanés asegura que el Partido Popular no ha ocultado porque no quería que le perjudicara en las elecciones

Voz 0795 08:34 que ha ocultado una intencionalidad que un poco de transparencia planificación y pensar no sólo en intereses electorales sino la ciudad hubiera venido viendo

Voz 1434 08:45 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1258 08:48 desarticulada una banda dedicada a falsificar artículos de telefonía móvil que después vendían en

Voz 1084 08:54 tiendas de Madrid la policía intervenido medio millón

Voz 1258 08:56 de productos falsificados y almacenados en domicilios y naves de Leganés Getafe y la localidad toledana de ella

Voz 1915 09:03 detenidos siete traficantes que ocultaban la droga entre los juguetes de sus hijos operaban en Alcobendas San Sebastián de los Reyes la policía se ha incautado de siete mil euros en efectivo y un kilo de cocaína

Voz 1258 09:12 último día de la Bau la Prueba de Acceso a la Universidad a la que se presentan treinta y cuatro mil alumnos madrileños hoy se examinan de las materias optativas como economía griego Biología o Química

Voz 1915 09:22 en deportes el Real Madrid empieza hoy las semifinales de la ACB ante el Valencia Basket al mejor de cinco partidos desde las nueve de la noche los de Laso se estrenan ante su público con la vista

Voz 13 09:30 puesta en la fina información del tráfico vamos a la DGT Patricia Arriaga buenas tardes muy buenas tardes pues a esta hora lo complicado salir de Madrid especialmente por dos accidentes el primero en la A cuatro en la zona de Pinto que está generando dos kilómetros de retenciones en sentido Córdoba otra colisión en la A seis a la altura de embajada Honda también genera tres kilómetros de retenciones en sentido A Coruña A seis también van a encontrar complicado el tramo de Puerta de Hierro debido a una avería en el resto de carreteras normalidad

Voz 1434 10:01 vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenos

Voz 16 10:05 tardes hola buenas tardes las primeras retenciones aparecen en el enlace de Joaquín Costa con Francisco Silvela en el Giro de salida a la Avenida de América también observamos ya mayor lentitud en la calle prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo un punto a evitar ya que se realizan trabajos previos asfaltado hoy la calzada se encuentra en malas condiciones es la calle de Alfonso XII si pueden evitarla mucho mejor y en lo que respecta la M30 de momento sin retenciones con tráfico intenso en algunos puntos pero sin problemas veinte

Voz 1434 10:35 a grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del

Voz 0390 10:39 tampoco Jordi Carbó

Voz 0978 10:40 a lo largo de la tarde va a hacer mucho sol con temperaturas más altas que ayer máximas cercanas a los veinticinco grados en la mayor parte de poblaciones pero eso sí con viento cada vez más fuerte que avanzada la tarde dará lugar incluso a sensación de ambiente fresco y con la llegada de la noche el cielo se va a cubrir de madrugada y hasta mañana a primeras horas de la mañana nubes abundantes con algunos chubascos que tampoco dejarán grandes cantidades de agua mañana temperaturas un poco más bajas que hoy para volver a subir el fin de semana especialmente durante las tardes cuando volverá hacer calor

Voz 1434 11:10 comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y de Carlos Ródenas y la producción de Sonia Palomino dos de la tarde y once minutos son algunos de los mejores hospitales de Madrid y referencia en España pero no tienen ropa de cama ni camisón es suficientes para los pacientes ni tampoco uniformes para los sanitarios o los tienen pero tan sucios que no se pueden usar el problema bien de lejos desde que en dos mil trece se privatizó el servicio de la lavandería central pero ha empeorado en los últimos meses la SER ha recogido las quejas de trabajadores de diferentes centros La Paz y el Ramón y Cajal por ejemplo ya ha tenido acceso a tres auditorías de la propia Consejería de Sanidad en la que se reconoce que más del treinta por ciento de la ropa que se manda lavar vuelve en malas condiciones Teresa Rubio Ana Cristina las auditorías se realizan cada tres meses si hemos consultado las tres últimas en todas sus resalta lo mismo el treinta y cinco por ciento de la ropa que sale de la lavandería central se encuentra en estado no utilizable y así en ese estado no utilizable llegan los hospitales

Voz 17 12:13 es la cara de vergüenza al abrir una sábana que está con manchas de Beta Dine de Peace

Voz 14 12:19 muy hábil tomó una sábana y estaba llena de caca

Voz 18 12:23 de de titadyne

Voz 14 12:25 de Rota con sangre hubo ya un día o dos que no hemos podido ocupar los mandos porque no había en

Voz 1434 12:34 no había ropa todo el hospital en este caso la trabajadora se refiere al Ramón y Cajal pero también ocurre en otros hospitales como La Paz

Voz 15 12:40 ayer en la unidad en la que yo trabajo vinieron únicamente quince sábanas cuando llegábamos atendería para preguntar porque había venido tan pocas Nos dijeron que es que el problema es que sólo habían venido a cuatrocientas sábanas para todos los Hospital de La Paz que es un hospital que tiene más de mil K

Voz 1434 12:59 en las auditorías que encarga la Comunidad Se asegura también que el resultado del trabajo que se realiza en la lavandería central se mantiene alejado de unos índices aceptables hasta dos mil quince dos años después de que se privatizará el servicio cuando la situación era todavía peor la Consejería Moltó hasta en tres ocasiones a la empresa adjudicataria Union con un total de ciento cincuenta mil euros desde ese año desde dos mil quince no ha habido sanciones a pesar de que Sanidad es consciente de que el trabajo no es de la calidad necesaria el problema es que según el pliego de condiciones que está ahora mismo en vigor Il Unión no puede ser sancionada mientras que la ropa que devuelve en mal estado no supere el cuarenta por ciento según las auditorías que las acabamos de contar en la práctica ese porcentaje está rozando el límite está en el treinta y cinco por ciento El consejero de Sanidad ahora Teresa promete cambiar esas Agencias iba a sacar un nuevo concurso eso sí después de aguantar con nuestras condiciones seis años porque en dos mil diecisiete la Consejería prorrogó dos años más el servicio de ilusión desde Sanidad esperan que el nuevo contrato se firme antes de que acabe el año Enrique Ruiz Escudero ha reconocido esta mañana que las condiciones actuales no son las mejores

Voz 1192 14:08 la relación contractual que estás dejemos con la con la empresa que que ganó el concurso nosotros tenemos unos una serie de condicionantes ahí sí que es verdad que nosotros en el siguiente pliego vamos a profundizar en mejorar esos márgenes digamos en exigir más en cuanto a los márgenes de calidad pues para que no se produzca ningún tipo de alteraciones que no y que en ningún hospital y ningún profesional en ningún paciente pueda tener la más mínima en el servicio Berna

Voz 1434 14:32 o de las condiciones que se va a cambiar es que ahora se paga por kilo de ropa lavada y con el nuevo contrato se va a pagar por número de prendas esto que parece una tontería Cristina no lo es tanto por lo que nos cuenta Mar Coloma portavoz del sindicato más

Voz 19 14:44 en ocasiones viene húmeda y al abrirla vemos que hay Mo creemos que es porque la ropa se envía a la lavandería pesa y luego hay que recibir el mismo peso si la ropa mojada pesa más ir vimos muchas veces como en los plásticos que envuelven la ropa hay gotitas de condensación de humedad entonces

Voz 1434 15:10 las llamas también hemos hablado con Unión la empresa adjudicataria y nos ha dicho que a ellos no les consta ninguna deficiencia en el servicio reunión cordial entre PSOE y Ciudadanos desencuentro absoluto entre esos dos candidatos tras la reunión de esta mañana Ignacio Aguado mantiene que su objetivo es poder gobernar con el Partido Popular que hará con Vox porque su apoyo necesario para obtener mayoría absoluta bueno pues a eso no responde y eso es lo que subraya Ángel Gabilondo no tienen otra salida se Aguado quiere gobernar con el PP tiene que hacerlo de la mano de la extrema derecha en lo que a él respecta Gabilondo ve la situación muy mal casi imposible llegar al Govern lo de la Comunidad de Madrid vamos a la Asamblea Javier

Voz 0861 15:53 los buenas tardes qué tal buenas tardes si todos cumplen su palabra nadie será capaz de deshacer el bloqueo hoy Partido Socialista y Ciudadanos coinciden en algo Vox es determinante en su mano tienen la llave para abrir la puerta al Partido Popular porque sin esa llave PP y Ciudadanos no tiene la mayoría por eso Ángel Gabilondo se hacía esta pregunta

Voz 0175 16:13 se logrará esa mayoría si entre ellos no tienen la mayoría respuesta sólo Si Vox participa en el proceso

Voz 0861 16:22 no abriendo ha liderado esta reunión con Aguado poco más de cuarenta minutos también muy cordial como lo fue ayer con Ayuso los dos han excluido las valoraciones personales y la única diferencia con el encuentro de ayer con el PP

Voz 1018 16:33 que Gabilondo hoy si entregado a Ignacio Aguado

Voz 0861 16:35 un documento programático de quince páginas para intentar cerrar un acuerdo El candidato socialista le ha comunicado al puerto de Ciudadanos que el Partido Socialista aspira a presidir Asanda de Madrid también la Comunidad de Madrid pero esas opciones se diluyen Gabirondo es realista pesimista las cosas dice van muy

Voz 1018 16:54 si para el objetivo que nosotros perseguimos

Voz 0175 16:56 a lograr una mayoría hasta ahora las dos reuniones que hemos tenido son reuniones en las que los apoyos parece que se dan entre ellos a esto lo llamamos bien no podemos llamar Robyn

Voz 0861 17:06 Ignacio Aguado la trasmitido que pactara con el PP porque es una prioridad nacional su socio preferente es el Partido Popular y hoy si Ignacio Aguado se decanta cada vez más por coger el mismo camino que en Andalucía es decir pactar con el PP y que el PP pacte con Vox

Voz 0771 17:21 qué voy a hablar con el PP y queremos cerrar un acuerdo programático que en base también a Gobierno y a partir de ahí en lo que haga el Partido Popular que no afecte a lo acordado con ellos es responsabilidad del Partido Popular

Voz 0861 17:33 eso sí y Ciudadanos sigue sin aclarar si apoyarán la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea de Madrid no tienen aún decidido ese voto es un tema clave porque el reparto la mesa despejará

Voz 1258 17:44 cita sobre si finalmente la derecha

Voz 0861 17:46 acabará pactando para convertir a Isabel Díaz Ayuso en la próxima presidenta madrileña hay

Voz 1434 17:51 eso se va a reunir esta tarde en la Asamblea las seis con la candidata de Vox con Rocío Monasterio a los diputados de esta formación de Vox los vamos a ver esta tarde en el Parlamento madrileño porque tienen previsto ir a recoger sus actas por la mañana lo han hecho los demás Madrid momento que Íñigo Errejón ha aprovechado para proponer a PSOE y a Ciudadanos un pacto para formar un gobierno alternativo al partido Pilar una propuesta que han muerto casi antes de nacer estamos a tiempo hay números

Voz 0799 18:17 hay posibilidades y nosotros tenemos toda la disponibilidad para que haya un acuerdo alternativo ciudadanos tiene que reflexionar porque si dejara que siguiera gobernando el Partido Popular de la corrupción y que además lo hiciera de la mano de un partido retrógrado como Vox estaría cometiendo un error histórico creo que conseguimos

Voz 0771 18:35 es una mayoría de escaños suficientes para que el Sanchís uno gobierna en la Comunidad de Madrid y los populistas no lleguen a la Comunidad de Madrid yo voy a hacer lo que está en mi mano y lo que prometió en campaña que da a hablar con el Partido Popular entre otras formaciones políticas tendrá que decidir qué quieren si quieren construir en esta legislatura si quieren bloquear

Voz 1434 18:52 dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

Voz 1 18:57 hora catorce y Madrid

Voz 1 21:57 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 22:00 la Comunidad de Madrid va a cerrar la línea cuatro de metro para instalar una nueva catenaria y hacer reformas en algunas de sus estaciones eh todo está ya prácticamente listo las obras se han presupuestado están licitadas pero la Consejería de Transportes sigue sin poner fecha a ese cierre que podría empezar en verano prolongarse hasta bien empezado el curso el Ayuntamiento de La capital que va a ser quién se tenga que encargar del servicio alternativo de autobús mientras la línea esté cerrada cree que han ocultado la fecha a propósito para que no le afectase al Partido Popular en las elecciones lo ha dicho Inés Sabanés

Voz 0795 22:33 se ha ocultado una intencionalidad segundo en cualquiera de los casos hay que planificar lo y hay que no ha no juntar dos obras de ese impacto la ciudad tercero eso va a ser muy perjudicial y muy difícil de gestionar desde el punto de vista de la ciudad cuarto que un poco de transparencia planificación y pensar no sólo en intereses electorales sino la ciudad hubiera venido bien

Voz 1434 23:02 bueno la Consejería lo niega asegura que están siguiendo los pasos necesarios en este tipo de procesos Enrique Gato

Voz 1258 23:08 si los pasos administrativos y con el ritmo dicen que ello conlleva todo está a punto de es el treinta de abril cuando metro informa al Consejo de Gobierno que ha aprobado las obras de remodelación de las nación de esperanza y la sustitución de la catenaria en algunos tramos de esta línea unas obras que obligarían al cierre de la línea durante dos meses todo esta listo salvo la fecha los técnicos de metro consideran idóneo que sea entre el veinticuatro de agosto el veinte y el veinticuatro de octubre pero para acordar la fecha hace falta un último paso administrativo que es aprobar el plan de servicios de transportes alternativos que haga este recorrido vía terrestre un servicio que haría los autobuses de la EMT Ike pagaría metro tiene que ser aprobado en una reunión del Consorcio Regional de Transporte que se celebrará aseguran fuentes de la Consejería de Transportes en las próximas dos semanas de ahí saldrá la fecha definitiva cuando la EMT diga así puede ofrecer o no el servicio en la fecha recomendada por los técnicos de Metro desde la Consejería de Transportes insisten en que no han ocultado nada que no hay fecha definitiva qué fue lo que contestó la corsé la consejera Rosalía Gonzalo como ha adelantado el diario El Mundo preguntada por Inés Sabanés en la última reunión del Consorcio

Voz 1434 24:16 gracias Enrique los vecinos de Ciudad Lineal podrán disfrutar de la única piscina pública que tiene el distrito para sus más de doscientos mil habitantes a partir de este sábado con casi un mes de retraso los vecinos protestó

Voz 13 24:28 la en las últimas horas porque la piscina estaba

Voz 1434 24:31 la cerrada y no es la primera vez no es el primer verano que ocurre algo similar Virginia Sarmiento

Voz 27 24:36 veintitrés días después del inicio oficial de temporada abrirá sus puertas la piscina al aire libre del Centro Deportivo Municipal de La Concepción sus instalaciones pasaron cerradas por reparación seis años entre dos mil ocho y dos mil catorce en dos mil dieciséis un incendio provocó el cierre varias semanas en verano y ahora el retraso se debe a un problema de personal Ana Martínez presidenta de la asociación vecinal La Mercedes

Voz 28 24:57 la piscina no está abierta portero más de personal necesitaríamos dos socorristas sanitarios

Voz 27 25:06 la piscina da servicio a más de doscientos mil habitantes del distrito de Ciudad Lineal hay otras opciones pero no municipales

Voz 28 25:12 tenemos una en el barrio de San Juan Bautista tenemos una cubierta que es la que llaman de Pueblo Nuevo el polideportivo de La Almudena pero la única que es de gestión pública es esta los precios no son los mismos de unas y de otras me explico

Voz 27 25:28 con el ayuntamiento confirma que se han producido varias bajas entre el personal contratado y que ya están subsanadas por lo que abre sus puertas este sábado ocho de junio

Voz 1434 25:36 según el ayuntamiento Madrid contará este año con veinte piscinas municipales al aire libre de los veintitrés recintos existentes hay tres que van a estar cerrados por obras de acondicionamiento el de José María caí Jindal en Moncloa Aravaca el de Palomeras en Vallecas y el de Margot Moles en Vicálvaro la policía no Canal con la colaboración de la municipal ha desarticulado un grupo que se dedicaba a la falsificación de artículos de telefonía móvil traían el material falsificado de China lo montaban aquí en Madrid y lo vendían después junto a artículos originales en tiendas oficiales Alfonso Ojea

Voz 1258 26:06 ese medio millón de dispositivos intervenidos suponen una cifra de dieciocho millones de euros en productos falsificados que eran vendidos en tiendas de marcas de telefonía móvil situadas en centros comerciales de la región los componentes falsos en efecto llegaban desde China ahí ya en la Comunidad madrileñas

Voz 1434 26:22 no hablaban en talleres clandestinos de

Voz 1258 26:25 labrada y Getafe los compradores muchas veces ignoraban la estafa pensaban que adquirían un modelo original hay seis personas detenidas todas de nacionalidad china que integraban esta organización delictiva con fortísimas medidas de seguridad para evitar su detección portavoz de la Dirección General de la Policía

Voz 0137 26:42 que realizaban labores de contravigilancia en los domicilios donde guardaban el material ya alternaban por temporadas tanto a las personas que realizaban los transportes como los vehículos utilizados los domicilios que servían de almacén

Voz 0861 26:54 en esta operación han participado también

Voz 1258 26:56 las municipales de Madrid Leganés y Getafe junto a funcionarios de la Agencia Tributaria

Voz 1434 27:00 termina la Eva o para los treinta y cuatro mil alumnos que desde el martes se someten aquí en Madrid a las Pruebas de Acceso a la Universidad hoy era el turno de las asignaturas optativas economía griego biología química por ejemplo Marta Alberca últimos exámenes y hoy ya el ambiente mucho más tranquilo que el de los primeros días

Voz 29 27:17 sí sí el peor fue el primero porque primero era como de incertidumbre era como ojo no sé dónde voy qué clase de nada o con quién voy a sentar

Voz 30 27:25 el primer día nervioso pero por el hecho selectividad no por el hecho el examen porque al fin y al cabo sino más

Voz 1714 27:30 sí sí ya hayamos termina luego tendremos aquí a a

Voz 10 27:34 la fiesta que ahí sí sí yo me voy a mi casa

Voz 29 27:37 missing

Voz 1434 27:38 para algunos estudiantes los exámenes de esta mañana eran los últimos otros los que se examinarán de Griego Economía o Geología tendrán que esperar a esta tarde ICO como se suele decir en estos casos la suerte está echada

Voz 1714 27:49 ahora aunque no la nota porque quiero en trece con ocho y eso está bastante difícil pero bueno a ver si hay suerte y métodos buen corrector

Voz 30 27:58 Tito porque el de matemáticas ayer la le un poco el en un doce con siete

Voz 20 28:20 lo necesitabas una semana maravillosa

Voz 22 28:23 tengo en la buen del We de Melilla punto com súper descuento extra del veinticinco por ciento en hoteles de todo el mundo para clientes Melián arribó a acumular lea las promociones actuales reserva hasta el diez de junio en Melilla a punto com en el noventa y uno

Voz 20 28:37 ciento setenta y cinco diecisiete diecisiete o en su agencia de viajes

Voz 31 28:42 Camila la vernos visita en la Feria del Libro de Madrid déjate sorprender por su nuevo libro una jaula de oro llevan de lo firmado sábado ocho de junio de seis a nueve de la tarde en la carpa de firmas del parque del Retiro Camila la caseta tres cuarenta caseta Maeva

Voz 0605 29:02 el uso de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes el Real Madrid continúa moviéndose en el mercado suenan nombres como Mendi captar o Ericsson aunque de momento no sea ocho oficial ninguno de ellos y en baloncesto el Real Madrid juega esta noche a las nueve ante el Valencia las semifinales de la Liga Endesa esto decía el técnico Pablo Laso sobre su rival esta noche

Voz 32 29:21 Valencia que hemos visto durante toda la temporada no muy sólido que una muy buena defensa de equipo en la que se ayuda mucho que para

Voz 1018 29:27 nosotros pues nos obliga a tener que jugar

Voz 0861 29:29 muy concentrados desde el primer minuto se disputan al mejor

Voz 0605 29:32 cinco partidos los dos primeros el de hoy el sábado serán en el Center de Madrid el lunes la eliminatoria tras

Voz 13 29:38 dará a la Fonteta gracias su tenemos veinte grados ahora mismo en el centro de la capital mucho sol hoy temperaturas un poquito más altas que ayer aunque por la tarde el viento va a soplar con fuerza así que aumentará la sensación de frío nosotros les esperamos en La Ventana de Madrid a partir de las siete

Voz 2 30:00 nada en ningún de uno y medio encarar

Voz 4 30:11 José Antonio Marcos primero el programa después la fórmula de colaboración prácticas lo que plantea Pablo Iglesias de cara a la investidura de Pedro Sánchez tras participar en la ronda de consultas del Rey

Voz 1018 30:28 quiere un gobierno de coalición en el sentido más amplio del término porque lo de ser ministro parece que ya no es una exigencia insalvable

Voz 1714 30:35 por eso para nosotros lo fundamental llegar en primer lugar a un acuerdo programático después digamos atendiendo a la realidad parlamentaria lo que han decidido los españoles a la proporcionalidad de los votos que ha obtenido cara fuerza que en España haya un gobierno de coalición progresista

Voz 1018 30:52 dice que es el que hace dos semanas en orla con Pedro Sánchez Albert Rivera Pablo Casado y Pedro Sánchez completarán esa tarde las consultas el previsible candidato a la presidencia del Gobierno es el único líder que no ha previsto comparecer ante los medios y Pablo Iglesias

Voz 1714 31:05 de hecho el sorprendido no tendrán oportunidad no va a hacer rueda de prensa pues tampoco me corresponde a mí valorar si es razonable que el candidato del Partido Socialista no atienda a los periodistas ni llama llame a nadie sólo tendrán que valorar ustedes estoy convencido de que de que lo valorarán

Voz 1018 31:30 que tenemos política para dar y tomar porque esta mañana ha sido algo más que una sucesión de fotos en Zarzuela por ejemplo Laura Borràs la representante de Jones percata ha explicado que los tres diputados presos no renunciará a sus escaños con lo cual la mayoría absoluta de cara a la investidura se rebaja de ciento setenta y tres a ciento setenta y seis perdón a ciento setenta y tres diputados asegura que su reunión de casi una hora con el Rey hoy no ha sido de puro trámite

Voz 3 31:54 visita de cortesía yo iba a hablarle al Rey de la por ellos y lo hacía por ellos por los presos políticos yo le he dicho que los catalanes no tenemos rey pero yo acudía hoy a ver al Rey de España precisamente porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del uno de octubre

Voz 1018 32:15 también ha estrenado en estas lides Santiago Abascal desde luego Pedro Sánchez no tiene ninguna posibilidad de contar con el apoyo de Vox seguro que no es tampoco ninguna sorpresa

Voz 1001 32:23 hemos trasladado a Su Majestad el Rey que no votaremos a favor de la investidura de Pedro Sánchez pero que apoyaremos la acción de gobierno de cualquier Gobierno dispuesto a restaurar el orden constitucional en Cataluña y aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 10 32:39 jueves seis de junio Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes

Voz 1018 32:43 lemas con vos ha llegado de verdad Andalucía Antonio

Voz 10 32:45 el partido de extrema derecha ha registrado una enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces tal y como había anunciado ya Alejandro Hernández

Voz 1434 32:51 Juan Marín vicepresidente de la Junta

Voz 5 32:53 cada una explicara el porqué de sus actos y nosotros no tendremos ningún inconveniente llegado el caso en hacerlo probada bloquearon Gobierno

Voz 6 33:01 que no saquen adelante las cuentas publica presente una enmienda a la totalidad

Voz 10 33:06 sin nada a cambio con el PSOE pide a Unión del Pueblo Navarro

Voz 0325 33:08 que apoya Pedro Sánchez sin exigir contrapartidas en la Comunidad foral José Luis Ábalos

Voz 24 33:12 entonces la propuesta parece muy responsable muy sensata pero nunca debe ser a cambio de estaríamos nuevamente poniendo en valor nuestros intereses partidistas

Voz 0325 33:23 al mismo tiempo la socialista María Chivite insiste en que continuarán sus contactos para formar Govern

Voz 10 33:27 en Navarra trato inaceptable un histórico dirigente del PP Arturo García Tizón asegura en declaraciones a la SER que nunca había visto un trato degradante en el partido como el cada dos trabajadores en las Cortes

Voz 7 33:38 que más me duele lo que más me me enfada es el trato el trato que están recibiendo esta gente sin vencer suponían personas que presenten cuentes

Voz 0325 33:50 condenado a cuatro años Alfonso Grau antiguo vicealcalde de Valencia por cohecho y blanqueo de capitales al haber aceptado de relojes de lujo como regalo de un empresario cuando Rita Barberá era alcaldesa de la ciudad

Voz 10 34:00 enterrada con dignidad la pequeña se fuera el bebé de trece meses que murió al caer de una patera hace algo menos de un mes ha sido enterrada hoy en Gran Canaria con su nombre y apellidos algo que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado asegura que no es lo habitual

Voz 33 34:12 un entierro digno a esta niña con entierro en el que estuviera a su nombre estuviera en su madre es un hecho excepcional que muchas veces quedan en olvido ya la muerte prácticamente no estamos inmunizados ante ella

Voz 1018 34:24 al eh admite perdón problemas el Gobierno

Voz 0325 34:26 la Comunidad de Madrid reconoce que hay carencias con la limpieza de las sábanas o la ropa en varios hospitales Marco Loma del sindicato much is Fernando Prados viceconsejero de Sanidad ambos esta mañana en la SER

Voz 0137 34:37 no hay sábanas tampoco tenemos uniformes esto empiece señoras se cuando se privatiza

Voz 7 34:42 es verdad que las auditorias el hombre claro mentó estaban por debajo incluso de los niveles de que enmarcado en los pliegos con lo cual turismos es sancionar a la empresa en dos ocasiones

Voz 10 34:52 no habrá fusión Fiat ha retirado su oferta para unirse a Renault después de que el Gobierno francés que controla esta empresa haya pedido más tiempo para analizar la operación así lo ha justificado esta mañana el ministro de Presupuestos francés

Voz 1258 35:03 Duque es normal pedir tiempo para una boda reflexionar un poco probablemente ayude a comprender mejor a la novia

Voz 10 35:09 conforme a las acciones de Renault se dejan alrededor de un siete por ciento ahora mismo en la Bolsa de pases inicio digital

Voz 0325 35:15 la Comisión Europea alerta de que está incrementándose en España la compra venta de cocaína por Internet y el envío al comprador mediante un mensajero Dimitris A bramó pueblos es el comisario de Interior track del Ibex Small

Voz 34 35:26 la entrega de drogas está cada vez más digitalizada con nuevos canales de distribución emergentes incluyendo en Internet las redes sociales aplicaciones de mensajería encripta

Voz 4 35:35 nada más el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:40 José Antonio el telegrama es para Vladimir Putín señor presidente Rusia ayer la firma de una serie de acuerdos comerciales ideó una declaración conjunta con su aliado el presidente chino Xi Jinping en la cumbre de Moscú fue buena prueba de su posición común en algunos asuntos clave como Irán Venezuela Corea insidia y ofreció una primera respuesta a la guerra comercial declaraba por Washington a Pekín mediante la imposición de aranceles de hasta un veinticinco por ciento mientras las interferencias las explosiones caprichosas fuera de control de Donald Trump y su corte de los milagros la islam de vecinos y aliados veremos

Voz 1018 36:26 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Carlos Cala en la producción que desde Francia la crónica de una mañana con muchas emociones unas más contenidas que otras setenta y cinco años después de Normandía Carmen Vela

Voz 0390 36:39 buenas tardes el presidente Majo iniciaba el homenaje a los quinientos veteranos presentes ya ante la tumba de miles de soldados muertos en esta gigantesca batalla contra el terror nace nazi Disney tras asegurar que Francia no olvidará que les deben la libertad recordó que cuando los pueblos libres se unen pueden afrontar todos los desafíos

Voz 10 36:57 tipo con Clooney

Voz 0390 37:00 Estados Unidos nunca es más grande que cuando lucha por la libertad de otros Donald Trump en un discurso más patriótico coincidió en el mensaje nuestro vínculo es irrompible tras ensalzar el coraje y el espíritu y las hazañas del ejército estadounidense concluyó que América hoy es más fuerte que nunca

Voz 3 37:18 la

Voz 1018 37:25 pues comenzamos con el tiempo la previsión parece que volvemos al otoño con ciclogénesis explosiva incluida una tormenta que se llama Miguel Jordi Carbó

Voz 0978 37:33 temporal muy duro ahora mismo en el Atlántico rachas de viento que ya han superado los cien kilómetros por hora en muchos puntos de Galicia el temporal las próximas horas hasta bien entrada la próxima madrugada se irá extendiendo al Cantábrico con marcado oleaje además con lluvia torrencial ya ratos persistente en Galicia vientos fuertes azotando también las provincias de León Zamora Salamanca en el resto del país la tarde se presenta mucho más tranquila con sol y temperaturas sin grandes cambios calor en el sur pero calor moderado entre esta próxima noche mañana por la mañana la lluvia también afectará a gran parte de la mitad oeste de la península y el Cantábrico pero no acumulará grandes cantidades de agua

Voz 1018 39:44 Marco ya estamos un poquito más cerca de saber cómo puede ser la mayoría de nuevo Gobierno esa tarde terminará la ronda de consultas del Rey con la presencia sucesiva en Zarzuela de Albert Rivera Pablo Casado y Pedro Sánchez el probable candidato a la Presidencia del Gobierno que no tiene previsto comparecer ante los medios y lo ha hecho hace un instante el líder de Podemos Pablo Iglesias tras despachar con el Rey María Rubio buenas tardes qué tal buenas tardes bona Iglesias mantiene lo del gobierno de coalición pero sin especiales exigencias dice que lo importante es sobre todo el programa no

Voz 1450 40:12 así se Iglesias no comparecía en rueda de prensa desde el pasado veintisiete de mayo el día después de las elecciones autonómicas y municipales aquí ha dicho no hay contactos con Pedro Sánchez desde hace dos semanas pero nuestra posición es la conocida queremos un gobierno de coalición es la única manera de hacer política desde el Consejo de Ministros y queremos además que ese Gobierno sea proporcional a los escaños escuchamos a Pablo Iglesias

Voz 1714 40:34 creo que no miento si digo creo que es evidente que si Ciudadanos decidiera llevar a cabo un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista facilitar a cambio de un acuerdo programático la investidura del Partido Socialista esto sería la opción preferida por el PSOE que un gobierno en solitario en la práctica en las grandes decisiones económicas se apoyaría en la derecha bueno creo que esto hay que racionalizar lo nosotros somos una fuerza política que tenemos la responsabilidad con los tres coma siete millones de ciudadanos que nos han votado de garantizar que en España

Voz 10 41:09 allá políticas de progreso

Voz 1714 41:12 se puede garantizar con un gobierno de coalición proporcional a los resultados de cada fuerza política

Voz 1450 41:20 Iglesias insistía primero será el acuerdo programático y luego hablaremos de las personas de los equipos acuerdo programático que pasa por estos puntos derogar la reforma laboral de dos mil doce subida del salario mínimo hasta mil doscientos euros una ley de suficiencia de ingresos con un mínimo de seiscientos reducción de la forma de la jornada laboral a treinta y cuatro horas y subida del IRPF a las rentas de más de mil euros lo que sí ha sucedido un poco antes de la comparecencia de ingleses es que lo ha hecho Jauma sens de la confluencia catalana de Unidas Podemos En Comú Podem Assens ha dejado la puerta abierta a que en ese gobierno de coalición no simplemente haya cargos de Podemos sino también escogidos por Podemos

Voz 1018 41:57 pues esto es lo que acaba de ocurrir en el Congreso pero la vicepresidenta Carmen Calvo ha enviado su propio mensaje sin citar a nadie a quiénes tiene la opción de sumar sus votos para una posible mayoría de gobierno digo que no ha dado ningún nombre pero entiende más o menos por donde va cuando dice que desde una minoría no se puede perder más de lo que permite examinar

Voz 0376 42:15 la esencia de la democracia son las mayorías no podemos subvertir el orden es verdad que existe la función de bisagra que así se llama la política pero en cualquier caso sería muy razonable yo creo que los ciudadanos es lo que esperan de nosotros es que nadie desde minorías au desde Bisagra pretenda eh estar donde las mayorías han arrojado su opinión para que se gobierne

Voz 1018 42:39 pero lo más impactante de lo que hemos escuchado esta mañana es lo que ha dicho Laura Borràs la representante de Jones per Cataluña tras su audiencia con el Rey de una parte ha confirmado que los tres diputados en prisión no renuncia a sus actas lo cual de facto reduce a ciento setenta y tres la cifra de la mayoría absoluta de la investidura asegura que ha dicho a Don Felipe que acudía a esa a esa audiencia representarán de los presos políticos de los presos políticos literal se ha cuestionado que sea Rey de Cataluña vamos que ha aprovechado el momento Javier Torres

Voz 0907 43:07 Laura Borràs de Junts per Cataluña ha llevado al Rey una carta de Jordi Sanchez quién como los otros dos diputados de su grupo juzgados por el Supremo no tiene intención alguna de dejar su escaño

Voz 3 43:17 Ellos ya dijeron que no estaban dispuestos a renunciar a su acto a su acta porque el hecho de presentarse a unas elecciones no era un gesto simbólico para ellos no tenemos ninguna autoridad moral para pedirles que anticipen una sentencia que eventualmente les inhabilite a la hora de renunciar a la esta es un acto personal que deberían de hacer ellos y que insisto es extraordinariamente doloroso porque no se tiene en cuenta sus derechos políticos

Voz 0907 43:44 las Borrás que le ha dicho a Felipe VI que los catalanes no tienen Rey asegura que su partido sólo apoyará a quién tenga capacidad de negociación y de diálogo una capacidad que no le atribuye a Sánchez el día de hoy

Voz 1018 43:56 día de estreno para el líder de Vox Santiago Abascal en este procedimiento de las consultas desde luego no va a apoyar a Pedro Sánchez de su novia ningún tipo de dudas pero es que además cree que el dirigente socialista sea sobrepasado en sus funciones con las reuniones políticas que mantuvo tras las elecciones con otros dirigentes Javier carrera

Voz 0866 44:12 así todo cincuenta minutos de conversación en la que Abascal ha transmitido al rey según ha dicho su gratitud por el discurso institucional tras el uno de octubre clave catalana también para justificar su no a la investidura de Pedro Sánchez

Voz 1001 44:23 que no votaremos a favor de la investidura de Pedro Sánchez pero que apoyaremos la acción de gobierno de cualquier Gobierno dispuesto a restaurar el orden constitucional en Cataluña y aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 0866 44:37 con Abascal que como decías acosaba al líder socialista de tener tics presidencialista por las reuniones previas que mantuvo con Casado Rivera e Iglesias todo en una comparecencia en la que también ha habido tiempo para hablar de pactos mantiene el líder de Vox la exigencia de que Ciudadanos se siente a negociar mientras que en Andalucía aunque dice no cerrar la puerta vincula la negociación de los presupuestos a los acuerdos en el resto de territorios

Voz 1018 44:58 bueno pues para empezar en Andalucía Vox ha consumado su amenaza registrado en la Cámara autonómica una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Gobierno PP Ciudadanos que parece ser un torpedo en su línea de flotación en apariencia no hay nerviosismo en el equipo de gobierno Sevilla será Ernesto

Voz 1874 45:13 vox quiere que los presupuestos sean devueltos porque no contribuyen a desmantelar la administración paralela y consolida subvenciones ideológicas eso alegan el enmienda que han registrado esta mañana y que no descartan retirar si fructifican las negociaciones que van a continuar con el Gobierno de PP y Ciudadanos su portavoz Alejandro Hernández deja la puerta abierta esta negociación hasta que el miércoles se voten las enmiendas

Voz 0861 45:35 por nuestra parte sería irresponsable no está

Voz 5 45:37 ahora abiertos a esa posibilidad que evidentemente dependerá de de de la

Voz 0861 45:43 Fitur que tenga el Gobierno

Voz 5 45:46 de la Junta de Andalucía las propuestas que puedan hacer a nuestro grupo en ese sentido

Voz 1874 45:51 el Gobierno por un lado le tiende la mano y por otro la advierte de las consecuencias de su veto Juan Marín vicepresidente

Voz 5 45:57 probada bloquearon Gobierno

Voz 6 45:59 que no saque adelante las cuentas publica presente una enmienda a la totalidad este gobierno un gobierno sólido de cuarenta y siete escaños formada por dos fuerzas política

Voz 1874 46:09 lo que preocupa al Gobierno de Moreno es que el que decidirá sobre esta enmienda Santiago Abascal no están Andalucía si no en Madrid