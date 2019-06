Hora 14 (10/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:05 eh

Voz 3 00:14 José Antonio Marcos

Voz 4 00:22 muy buenas noches de va a ser difícil casi imposible

Voz 1018 00:25 no sigamos escapar estos días del cruce de declaraciones políticas en las horas decisivas para conocer con qué apoyos contará Pedro Sánchez para su investidura o cómo se configurarán los ayuntamientos y comunidades surgidos de las elecciones del veintiséis de mayo el PP se reafirma como partido de oposición is sólo eso así de claro lo dice el número dos de Casado Teodoro García Egea pensando seguramente en los amagos de abstención en la investidura que han deslizado Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso la candidata a la presidencia de Madrid

Voz 5 00:53 el Partido Popular no es un partido bisagra ni lo ha sido nunca ni tiene vocación de ser un partido bisagra cierro la puerta de de aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente con alguna modificación de nuestra posición es más el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez

Voz 1018 01:17 ciudadanos tampoco está pues facilita las cosas a Sánchez a pocas horas para las reuniones convocadas por el candidato a la presidencia mañana en el Congreso dice Villegas que superioridad pasa por marcar su proyección ayuntamientos y comunidades lo de Vox en Madrid ayer no fue una negociación a pesar de las apariencias y no se descartan otros encuentros similares

Voz 1089 01:34 entiendo que esta reunión se encuadra en esa normalidad cortesía institucional que no hubo ningún tipo de negociación para un acuerdo de de Gobierno es lo que en ciudadanos votamos en nuestra ejecutiva que no habría gobiernos tripartitos Zenobia gobiernos atreves y por lo tanto no sé si se va a producir algún encuentro en ese sentido

Voz 1018 01:56 sí o no a Vox le ha faltado tiempo para pedir a la formación de Rivera que les deje el territorio de la derecha libre a ellos y al PP que se abstengan en la investidura Sánchez

Voz 1046 02:05 más que el Partido Popular yo creo lo lógico sería que se que se hubiera ciudadanos aunque es el partido más cercano al Partido Socialista yo sí creo que sería bueno para España eh yo antes de que el PSOE se ponga de acuerdo con separatistas ir Icon comunistas por preferiría que lo hiciera por un partido como Ciudadanos que no voy a calificar pero que está menos alejado de nuestras posiciones faltaba

Voz 1018 02:27 de esas que vuelve a la cara considera de ser ministro llegado el caso incluso vicepresidente para políticas sociales apuntaba la idea en Televisión Española la ministra Magdalena Valerio la más directamente afectada por los planes del líder de Podemos Blair dice que no se ponga estupendo

Voz 1663 02:41 a nosotros lo que nos interesa lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derecho social

Voz 6 02:48 el les Manon me parece bien que a Pablo Iglesias le ocurre le preocupe la temporalidad y le preocupen los problemas sociales no me resulta extraño pero vamos realmente quién tendrá una vez que se produzca la investidura decidir hay quien forme parte de su Gobierno se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón

Voz 1018 03:10 en fin el número tres del PSOE José Luis Ábalos está explicando los planteamientos de partida de Pedro Sánchez en las negociaciones de investidura generosidad altura de miras Inma Carretero

Voz 0806 03:18 sí redobla la presión el PSOE advirtiendo del riesgo de repetición de elecciones es importante que los españoles sepan que si no hay alternativa viable el camino son nuevas elecciones es obligaría José Luis Ábalos a volver a votar y las urnas tienen memoria ha respondido además que la gobernabilidad de España no pasa por lo que ocurra en Navarra y sobre la vicepresidencia que pibe Pablo Iglesias asegura Ábalos que no habría debate si sumaran mayoría absoluta pero eso no se produce en este momento contigo

Voz 7 03:43 Mar respondiendo Ábalos en esta rueda de prensa sí creen que se podría dar el caso de algunas

Voz 1018 03:51 a todo esto los pensionistas quieren recordar que sus reivindicaciones siguen ahí han vuelto a manifestarse en Bilbao como cada lunes y amagan con hacerse notar el próximo sábado sobretodo en los municipios vascos cuando se constituyan los nuevos Ayuntamiento

Voz 8 04:03 sí está previsto que hay una lista precisa

Voz 9 04:07 había pueblos que vayan pero sí hay bastantes pueblos y de hacerse presente en los plenos de constitución de también Hora catorce

Voz 1018 04:22 y tenemos una noticia de última hora se investiga el asesinato de una mujer en Valencia lo que puede ser un nuevo crimen machista que de confirmarse elevaría a mil el número de víctimas mortales desde que existen registros Juanma Graner

Voz 0325 04:33 a esta hora sigue la Guardia Civil trabajando en el lugar muy cerca de Valencia en la playa el cadáver de una mujer de veintinueve años ha aparecido en su domicilio con signos evidentes de violencia la vivienda olía fuertemente a gas y quién era su pareja de hecho desde hace cuatro años un hombre de cuarenta y nueve años y con evidentes signos de auto lesiones cuando han llegado los agentes de la Guardia Civil ha aprovechado ese momento para lanzarse por la ventana ya fallecido a continuación una mujer de veintinueve años evidentes signos de violencia su pareja como digo se ha suicidado

Voz 1018 05:02 además un hombre mata a tiros a una mujer en Ara

Voz 1915 05:05 decir ingiere de gravedad a otras dos las víctimas son es familiares del agresor quién ha sido detenido tras intentar atrincherarse en la casa donde se escondía de una orden de detención en vigor por tráfico de drogas

Voz 0325 05:15 la víctima de la difusión de un vídeo sexual describe su calvario en la serie denuncia que recibió presiones de los amigos de su ex pareja que finalmente fue condenado a dos años de prisión la policía investiga a diario cientos de casos de acoso a parejas y ex parejas con vídeos sexuales como

Voz 0861 05:28 pues uno de cada cuatro adolescentes varones inicia en él

Voz 1915 05:31 consumo de contenidos pornográficos antes de los trece años el primer estudio con datos contrastados en España rebaja a los ocho años el primer acceso a la pornografía debido a la familiaridad de las pantallas

Voz 1018 05:42 en Hora veinticinco sabemos que las rías

Voz 7 05:45 siempre es compleja

Voz 3 05:47 problemas humanos multivariados les fíjate incide sobrevive vuelve a incidir sobre cada noche Le damos la vuelta al día en la cara Hora veinticinco otra forma de picar la realidad con Ángels parte dos y seis Hora catorce

Voz 0861 06:09 Javier Casal buenas tardes

Voz 3 06:11 a todos Partido Popular Ciudadanos y Vox apuran el reloj y ultiman un acuerdo que otorgue a la derecha la mayoría de la Mesa de la Asamblea

Voz 0867 06:18 lo que se constituye mañana de paso que desbroce el camino para que Díaz Ayuso sea la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid de momento el Partido Popular está dispuesto a que Juan Trinidad de ciudadanos sea el próximo presidente de la Cámara autonómica

Voz 10 06:31 yo tengo una buena consideración creo que ha sido un buen parlamentario y ha tenido un papel importante en la pasada legislatura en la Mesa de la Asamblea por todo eso considero que bueno que tiene para mí pues una nota alta o sea que en ese sentido

Voz 3 06:49 Ayuso impulsó

Voz 0867 06:50 dentro de ayer entre Ciudadanos y Vox y aunque todos interpretan durante estas horas un papel parece bastante evidente que los tres partidos de la foto de Colón llegarán a un acuerdo en breve los tres podrían mantener un encuentro secreto a lo largo de este lunes

Voz 3 07:04 semana decisiva para el futuro político

Voz 0867 07:06 de Madrid escorado de nuevo a la derecha y con la duda de quién será el sábado el nuevo alcalde o alcaldesa de Madrid del Partido Popular no quieren en este caso o eso dice renunciara al puesto para que Villacís se hará con el bastón de mando lunes diez de junio conmoción en Aranjuez por el tiroteo de anoche que ha acabado con la vida de una mujer y herido a otras dos el autor actuó tras una ruptura sentimental el hombre se atrincheró para evitar su detención la fallecido las dos heridas son la madre y las dos hermanas de la ex pareja del asesino sobre el que pesaba una orden de busca y captura por un asunto de drogas y el Zoo de Madrid niega maltrato animal a sus delfines una denuncia pone en duda los cuidados y la forma de vida de los cetáceos en el acuario titulares

Voz 3 07:50 entrar en Madrid

Voz 1915 07:53 el Seprona investiga en maltrató a estos animales tras la denuncia de una asociación según cuenta El País el informe de un veterinario concluye que los nueve delfines del Zoo de Madrid están enfermos a causa de la cautividad el Acuario dice que es una acusación incluso injusta y que no tiene en cuenta la labor educativa de investigar son de alto el magistrado Juan Antonio Toro inhabilitado durante tres años por revelar secretos del ex presidente de la Federación Española de Baloncesto José Luis Sáez durante una investigación en su declaración ante el juez Toro reconoció esta revelación de secretos aunque dijo que no se trataba de una acción intencionada las licencias de VTV aumentaron un veinte por ciento en el primer semestre del año

Voz 0861 08:26 sitúa a la Comunidad con la ratio más alta de toda España

Voz 1915 08:29 incremento de licencias se debe a las resoluciones judiciales que estaban pendientes de fallo por adjudicación de licencias en etapas anteriores a la prohibición los desahucios por ejecuciones hipotecarias aumentaron casi un catorce por ciento en el primer trimestre del año en la Comunidad de Madrid caso de los desahucios por impago del alquiler éstos descendieron dos puntos y medio aunque suponen cerca del ochenta por ciento del total y en deportes el Real Madrid puede meterse esta noche la final de la ACB los blancos disputan el tercer

Voz 0325 08:54 partido de su semifinal al mejor de cinco con dos

Voz 1915 08:57 pero a favor ante el Valencia Basket dos de la tarde y nueve minutos

Voz 0867 08:59 vamos a las carreteras interesamos por el estado del tráfico a esta hora en las vías de acceso y salida en la región Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 11 09:09 en este momento encontramos tráfico intenso de salida de la capital en la dos en Alcalá de Henares y la A3 a la altura de Rivas Vaciamadrid circulación lenta además en este caso de entrada por la A uno en San Sebastián de los Reyes en la M cuarenta complicaciones en la zona de San Chinarro en dirección a la A uno y por último tengan precaución en la M cincuenta ya que está cortado el ramal de acceso a la M cincuenta interior hacia la A tres en sentido Valencia por motivo de rescate de un camión accidentado

Voz 0867 09:38 bien el centro de la capital como marcha ahora mismo el tráfico rodado centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez hola

Voz 12 09:44 hola buenas tardes tenemos que destacar los trabajos previos asfaltado que se realizan en dos zonas concretas en la calle del General hora muy cerca ya del cruce con el paseo de la Castellana estrechamiento importantes cortes de carriles por lo tanto en punto evitar también conviene vital

Voz 1018 10:00 Ana ya de lo posible el tránsito por la calle

Voz 12 10:02 doctor Esquerdo esa misma situación se aprecia en el cruce con la calle de Goya hasta o donde él hay retenciones que alcanzan el subterráneo de la plaza de Manuel Becerra

Voz 0867 10:13 y el tiempo que seguirá sin cambios en la Comunidad de Madrid con sol y con temperaturas muy agradables pronóstico para las próximas horas información de Jordi Carbó

Voz 1915 10:21 la semana se presenta sin grandes cambios en la situación meteorológica hoy temperaturas sin novedades destacables respecto ayer con muchas horas de sol va a hacer un poco de calor máximas alrededor de los veinticinco grados un poco de viento durante la tarde tampoco soplará demasiado intenso rotos de nubes abundantes pero como mucho dejarán algunas gotas la mayor parte del tiempo va a hacer sol mañana descenso de temperaturas miente un poco más fresco la mayor parte de la jornada igualmente muchas horas de sol a la espera de que a mediados de semana vuelven a subir las temperaturas pero tampoco esperamos máximas muy extrema darse el caso será muy moderado los días que haga más

Voz 0867 10:58 hora catorce Madrid se hace con Sonia Palomino en la producción y con la realización de Noema Valido de Alicia Molina son las dos de la tarde y once minutos

Voz 1995 11:09 si eres empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya ha solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo no te la juegues informa T incomodidad punto madrid Owen el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres

Voz 13 11:26 la Comunidad de Madrid

Voz 14 11:28 hora catorce y Madrid Javier Casal mal

Voz 0867 11:31 Ana a mediodía Se constituye la Asamblea de Madrid primera sesión de la nueva legislatura que está a punto de arrancar con el previsible acuerdo entre Partido Popular Ciudadanos y Vox para que ciudadanos presida esa asamblea y la derecha controle este órgano clave llave de paso de la vida parlamentaria Vallecas Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 11:48 qué tal buenas tardes Javier acuerdo no está cerrado

Voz 0867 11:51 pero dentro de la impostura no propia de cualquier negociación difícilmente se va a torcer ya y por tanto se abre también la puerta para que Ayuso sea la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid no

Voz 0861 12:00 si no se espera un día muy muy largo horas frenéticas aquí en la Asamblea de Madrid porque todos los grupos coinciden en que todo está muy abierto en el Partido Popular son relativamente optimistas creen que el clima de entendimiento entre el tripartito de derechas es bueno pero no quieren dejar flecos sueltos por eso Isabel Díaz Ayuso quiere cerrar hoy mismo una reunión a tres bandas ese encuentro aún no está programado en el PP asumen que a ser casi imposible sentar a los tres partidos juntos alrededor de una misma mesa por eso lo más probable es quieren dentro de esta tarde sea en privado y por separado con Ciudadanos por un lado y con Vox por otro el tiempo los acuerdos se agota el más inmediato como decías pactar la Comic la composición de la Mesa de la Asamblea de Madrid el PP está dispuesto a ceder la presidencia del Parlamento madrileño a ciudadanos Issing confirmarlo públicamente Isabel Díaz Ayuso sí reconocía esta mañana hola que le gusta Juan Trinidad el candidato que propone la formación naranja yo tengo una buena

Voz 10 13:00 consideración creo que ha sido un buen parlamentario y ha tenido un papel importante en la pasada legislatura en la Mesa de la Asamblea por todo eso considero que bueno que tiene para mí pues una nota alta o sea que en ese sentido me parece bien

Voz 0861 13:16 el Partido Popular según ha sabido la SER estaría dispuesto a ceder a Vox la secret secretaria segunda o tercera de la Mesa del Parlamento madrileño si la derecha asume el control de esa mesa Isabel Díaz Ayuso también podría hacer concesiones para conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 10 13:33 yo estoy dispuesta a que los tres partidos se sientan representados de una u otra manera sus electores se sientan conformes pero eso

Voz 1915 13:41 es algo que tenemos que ver entre las tres piscinas

Voz 0861 13:43 ahora mismo desde los tres partidos del bloque de derechas nos insisten en que no hay nada cerrado ni acordado tampoco entre Vox y Ciudadanos eso sí la reunión que ayer mantuvieron Ignacio Rocío Monasterio fue Nos dicen un punto de inflexión encuentro por cierto que cerró el propio Ignacio Aguado fue él quien contactó con la candidata de Vox aunque según ha sabido va a ser fue Isabel Díaz Ayuso quien hizo de intermediaria para propiciar ese encuentro

Voz 0867 14:07 pues ya veremos y Ciudadanos se vuelve a sentar con Vox en esa reunión a tres que propone el Partido Popular Vox Iván Espinosa de los Monteros ha dicho esta mañana que ganas para el acuerdo no faltan pero el acuerdo cerrado cerrado nuestra

Voz 1046 14:20 fecha hasta ahora no hay ningún acuerdo aspiramos ha habido acuerdos si lo llevamos diciendo quince días cuanto antes mejor pero a fecha de hoy que de este momento no hay ninguna prueba y no por falta de ganas de nuestra parte

Voz 0867 14:36 el PSOE aunque da la batalla por perdida va a presentar a una candidata alternativa la presidencia de la Cámara Gabilondo no quería esta mañana desvelar su nombre

Voz 0175 14:44 yo sí sé cuál es el nombre que va ahí al Comité Ejecutivo de Partido Socialista que se reúne y nosotros somos yo soy José Manuel no lo quiero ni decir desde luego el secretario general y es respetuoso con eso no presumimos que ese nombre sea nombre como candidato efectivo hasta que este comité lo apruebe esta tarde que comprendan que es ese respeto que debemos al partido

Voz 0861 15:08 el día de hoy discreción pues no

Voz 0867 15:10 pero el hombres que se le ha escapado a José Manuel Franco el secretario general de los socialistas madrileños en la sexta en el programa Al rojo vivo será Pilar yo

Voz 15 15:19 esta tarde a llevar una propuesta va a ser que Pilar yo que saben ustedes que es magistrada fue delegada del Gobierno de Pedro Sánchez para la lucha contra la violencia de género para que Pilar yo sea la presidenta de la Asamblea de Madrid es la propuesta que llevará esta también ejecutiva y que espero que la ejecutiva al hacer

Voz 0867 15:37 discreción discreción el PSOE ha finalizado este lunes su ronda de consultas como lista más votada reuniones a ninguna parte ir ronda que ha concluido con el encuentro entre Gabilondo y la representante de Unidas Podemos Isabel Serra en fin que se van cumpliendo partes del guión previsto en una semana que tiene la segunda gran cita el próximo sábado con la constitución de los ayuntamientos ciudadanos quiere que Villacís a la alcaldesa de Madrid pero en este punto la negociación cruzada se puede complicar porque al menos Pablo Casado tiene un interés no sólo político también personal en a José Luis Martínez Almeida convertido en alcalde de la capital Carolina Gómez muy buenas tardes buenas tardes fuentes de la dirección hacia

Voz 1018 16:12 al del Partido Popular aseguran a la SER que Pablo Casado no está dispuesto a renunciar al Ayuntamiento de Madrid que el líder del PP no va a dejar tirado a Martínez Almeida y que están convencidos de que incluso lo hará mejor que Isabel Díaz Ayuso hoy el secretario general de los populares Teodoro García Egea volvía a insistir en los criterios objetivos para decidir quién liderará los gobiernos

Voz 5 16:32 yo creo que a la hora de poner nombre a los cargos hay que utilizar criterios objetivos la coherencia no se puede perder nunca en política por eso hay que utilizar criterios objetivos

Voz 16 16:42 Hinault criterios eh

Voz 5 16:45 el trueque o de otro tipo no el Partido Popular

Voz 1018 16:47 tiene quince escaños en el Ayuntamiento ciudadanos once pero Begoña Villacís quiere ser alcaldesa y la dirección del partido no renuncia a esa opción José Manuel Villegas

Voz 1089 16:56 creemos que que está a estas al hasta a día de hoy que están todas las opciones abiertas y que habrá que tomar una decisión antes del sábado lógicamente pero no hay nada decidido

Voz 1018 17:08 tanto Almeida como Villacís necesitarían los votos de Vox que públicamente no manifiesta una preferencia le da igual uno que otro dice eso sí previo pacto con reuniones y negociaciones entre los tres partidos IU habría otra opción de que Begoña Villacís podría para ser alcaldesa tendría que ser con el apoyo de los socialistas y demás Madrid aunque no parece que el PSOE esté dispuesto a cederle la Alcaldía si no es a cambio de la comunidad

Voz 0867 17:31 dos de la tarde y diecisiete minutos seguimos

Voz 1 17:34 hora catorce y Madrid

Voz 0867 17:36 la policía sigue investigando el móvil del tiroteo ocurrido esta pasada noche en Aranjuez un hombre disparó contra sus dos cuñadas y la madre de la ex pareja con la que había roto la relación sentimental recientemente hay una mujer muerta y otra gravemente herida sobre el hombre pesaba además una orden de busca y captura por un presunto delito contra la salud pública Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 17:55 buenas tardes Javier sobre las diez de la noche pasada en la calle Victoria Kang de Aranjuez alguien comienza a disparar desde la ventana de una vivienda tres mujeres que estaban en la CERA una de ellas una mujer de treinta y cinco años ha recibido un impacto directo Félix Paz es médico del Summa

Voz 0861 18:10 hemos recibido una llamada en la localidad

Voz 4 18:12 después de varios heridos por arma de fuego a nuestra llegada nos encontramos con una mujer la mujer de cincuenta años eh con una herida por arma de fuego en pierna izquierda que hemos trasladado al Hospital doce de Octubre estable

Voz 0089 18:36 la mujer fallecida es cuñada del presunto autor de los disparos que también ha herido a otra cuñada y a su suegra estas dos víctimas se encuentran estables en la UCI del Doce Octubre dentro de una situación de extrema gravedad el agresor se encerraba en el domicilio desde que ha efectuado los disparos allí se encontraba escondido para evitar su detención porque debe entrar en la cárcel para la condena por tráfico de drogas al final la policía le ha detenido un problema sentimental entre este individuo el agresor y su esposa es la principal línea de investigación del Grupo de Homicidios de la Policía ella había decidido de hecho separarse de él tras el ataque se han desplegado en la zona unidades de los antidisturbios ya que el crimen ha activado la tensión entre los dos clanes a los que pertenecen agresor

Voz 0867 19:19 pues se pueden imaginar en Aranjuez conmoción entre los ciudadanos del municipio ha guardado esta mañana un minuto de silencio por lo ocurrido Cristina Moreno es la alcaldesa de la localidad

Voz 17 19:27 lamentamos tremendamente el supuesto asesinato e de esta mujer de esta vecina de Aranjuez nosotros tenemos una efectivamente un departamento que atiende a mujeres hubo buen incluso los propios servicios sociales no tenemos constancia de nada

Voz 0861 19:44 es una zona de viviendas social es una zona de familias trabajadoras y nunca ha habido una cosa de estas características desde luego

Voz 0867 19:51 dos de la tarde y veinte minutos

Voz 1 19:56 te has hecho eco de la promoción más eco

Voz 18 19:59 provecho es decir la triple eco de Ford disfruta de un Ford Eco Sport como motor Eco Boost con eco bonus de hasta cinco mil quinientos noventa euros el descuento más económicos y tres tu antiguo coche hace un hueco este mes de

Voz 19 20:09 genio y renueva tu etiqueta no quieres el sueco y recuerda un forofo exporte como con una cinco mil quinientos noventa euros a cambio de su antiguo coche corre que fueran en tiempo récord financiación de FC banca hasta fin de mes condiciones en la Comunidad de Madrid punto es

Voz 20 20:22 soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas aún embargo soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros soluciones con hipoteca punto com

Voz 4 20:41 el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro It a disfrutar de nuestros hábitos de oro Irún auténtica experiencia párroco con lo mejor de las artes escénicas hechas aquí ya en el mundo cometía música gastronomía a cuatro el veintiocho de junio más información en entornos entre subastó punto Festival de Almagro

Voz 0861 21:01 punto com es el gasolina eléctrico híbrido GLP no sé qué coche comprarme

Voz 21 21:06 pues casi mejor o casi Plus casi todos los coches en casi toda España Casio plus más de tres mil coches de ocasión de todos los modelos y marcas de procedencia particular completamente garantizado en Alcobendas Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Móstoles Villaviciosa lleno casi un plus punto com

Voz 1018 21:24 hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes

Voz 0089 21:29 contrario te presentamos vine

Voz 22 21:31 una tarjeta gratuita sin comisiones ni condiciones con la que puede sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo pagar en el extranjero con el mejor tipo de cambio y enviar y recibir dinero de tus amigos al instante descarga debate diez euros de bienvenida entrando en tu cuenta sin van

Voz 0089 21:46 co punto com

Voz 23 21:48 que me adelantamos el dinero de mi piso mientras Seven de Ike si lo vendéis por más dinero también me lo quedo yo ya además no

Voz 24 21:55 pero pronto piso inmobiliaria que piensa en las personas el tren pronto piso el punto com descubre cuánto vale tu casa Llama gratis al novecientos seiscientos cuarenta y nueve seiscientos treinta y ocho

Voz 0861 22:09 dieta plan dieta plan diez dieta plan dieta plan dieta plan días de que no

Voz 21 22:15 a raíz de la grasa de venta en varios farmacias y La Ventana Natural dieta plan plan con la garantía de laboratorio

Voz 25 22:23 los Xavier elegiste no ser como todos elegiste trabajar sólo en lo que te gusta elegiste vestir como te da la gana elegiste no tener coche hasta que apareció el nuevo Celia ciento ochenta Coupé por doscientos noventa euros al mes con sistema de inteligencia artificial mcu X con la activación por voz y un diseño irresistible que cambiar de opinión luego Celia cubre tú define las reglas consulta condiciones en tu concesionario oficial

Voz 3 22:51 City Car Sur tu concesionario oficial Mercedes Benz el Leganés y Alcorcón

Voz 26 22:55 todavía no conoces Rising Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos con distintos tipos de interés más de ciento setenta mil clientes

Voz 7 23:08 han confiado in Rising para invertir sus ahorros Itu a qué esperas registra Tin Rising punto es

Voz 14 23:17 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 23:19 dos de la tarde y veintitrés minutos el trato a los delfines del Aquarium del zoológico de Madrid ha llevado una organización animalista a presentar una denuncia ante el Seprona la Guardia Civil investiga ya los daños que sufren algunos de estos animales según los denunciantes por el estrés al que se ven sometidos por las condiciones en las que viven por el efecto que el cloro causó en la piel de los cetáceos Elena Jiménez qué tal muy buenas tardes

Voz 1018 23:39 hola qué tal muy buenas exactamente qué dice esa denuncia

Voz 1856 23:42 bueno la denuncia recoge lo que documentó sobre los delfines una asociación conservacionista que se infiltró en las instalaciones del zoo y que después interpretó un veterinario con eso la asociación Proyecto Gran Simio Ése fue hace unos días al Seprona Pedro Pozas le pone voz a esa denuncia

Voz 27 23:56 hay un delfín lo que tienen una enfermedad crónica pero con el veterinario dice que como está dentro de la propia piel dice que eso debe de ser muy doloroso y después hay otros al fin que tienen el hocico también tiene como todo toda una zona ya infectada el informe dice que bueno pues que no se lo ponen pelear en ningún espectáculo porque precisamente el Morro dos delfines lo que ellos tocan las cosas no tocan Losantos al resto de los delfines pues lo pedirle que está con los ojos cerrados y posiblemente podrá ser el cloro

Voz 1856 24:24 desde esta organización subrayan eso que esos animales están enfermos y que no deberían emplearse en los espectáculos del

Voz 0867 24:30 hemos llamado al Zoo de Madrid que niega Elena cualquier tipo de maltrato animal en sus instalaciones

Voz 1856 24:35 dicen que los argumentos de la denuncia presentada en el Seprona son falsos que se plantean acciones legales porque aseguran que todos los delfines los nueve que tienen actualmente gozan de buena salud María José María José Luis Cerezo es la directora de comunicación del zoo

Voz 0392 24:49 los delfines de Madrid están perfectamente cualquier veterinario experto en animales salvajes no puede certificar el ala precisamente es una de las hembras de mayor edad del grupo delfines que presenta problemas crónicos con su piel que puede ser el más al menos llamativos son según la época in sucede como también en otros animales salvajes

Voz 1856 25:11 del fuego confirman que el Seprona ya ha visitado sus instalaciones desde el SEPRONA Nos dicen que va a llevar días las investigaciones porque tienen que realizar varias visitas alcen

Voz 0867 25:19 enviar hacia Elena dieciséis de enero de este año

Voz 3 25:24 coma pero

Voz 28 25:33 no se puede pasar por ello

Voz 3 25:37 yo

Voz 0867 25:40 los taxis pararon durante dos semanas en Madrid en enero en contra de la súbete para reclamar una regulación más estricta lejos de lograrlo hoy según los datos que ha facilitado el Ministerio de Fomento el número de licencias en Madrid ha aumentado un veinte por ciento en el primer semestre de este año veinte por ciento de aumento que rompe la proporción ideal que reclaman los taxistas Ike es consecuencia de las batallas que estas plataformas sube TC siguen ganando en los tribunales Toni de Acuña qué tal muy buenas tardes buenas tardes las licencias de Eiffage

Voz 0089 26:08 siguen subiendo alcanzan las siete mil seiscientos sesenta y dos licencias de te CES la ratio en Madrid es la más alta de España la ley marca el famoso uno treinta Un V TC por cada treinta taxis y la realidad es que la proporción es de uno dos un Huguet trece por cada dos taxis dieciséis veces más alta de lo que dicta la normativa desde la Federación Profesional del Taxi lo valoran como insultante aunque descartan movilizaciones a corto plazo Julio Sanz es su presidente

Voz 29 26:32 no es el momento ahora de plantear hemos visto que en el PIN conocer la postura de la estación vamos a hablar de soluciones si no llegan las soluciones por supuestos de taxistas seguiría luchando en la calle hasta sin más consecuencias toros de Tito Moix el momento ahora

Voz 0089 26:48 este aumento de adjudicaciones Se da por las resoluciones judiciales que estaban pendientes de fallo por la adjudicación de licencias en etapas anteriores a la prohibición un auto la patronal de los V TC señala que estas licencias derivadas de procesos anteriores al año dos mil quince son perfectamente legales ya que la ratio uno treinta dicen no se aplicaría a estos casos

Voz 0867 27:06 el último os datos de desahucios en la región crecen medio punto en el primer trimestre del año y aunque la mayoría siguen siendo por el impago del alquiler hay un repunte importante de aquellos lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias personas que no pueden pagar su hipoteca y que por tanto pierden su casa Enrique García

Voz 0622 27:24 si la Comunidad de Madrid es la cuarta región donde se ejecuta más Desahucios mil setecientos treinta durante el primer trimestre de este año según un informe que ha publicado hoy el CGPJ son más las ejecuciones por impago del alquiler el ochenta por ciento de total sin embargo han aumentado los procedimientos de ejecución hipotecaria un catorce por ciento más el motivo según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es que la mayoría de procedimientos de ejecución hipotecaria han estado paralizados durante años a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera los recursos presentados ente entre otros por este colectivo Alejandra Jacinto

Voz 30 27:59 en estos últimos meses ya hemos empezado

Voz 31 28:01 el ir las primeras sentencias del Tribunal de Justicia Europea sobre este tipo de procedimientos y eso ha significado una reanudación de de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria termina como consecuencia lógicamente un aumento de los desahucios por impago de las hipotecas

Voz 0622 28:18 el informe ofrece también datos de demandas por despido en la Comunidad han aumentado un quince por ciento y Madrid es la región donde se han puesto más demandas por este motivo

Voz 0867 28:25 esta tarde los trabajadores de las escuelas infantiles de la Comunidad convocados por Comisiones Obreras se van a manifestar en la Puerta del Sol el sindicato denuncia las condiciones laborales precarias por eso preparan también nuevas movilizaciones para las próximas semanas información de Paul Asensio

Voz 32 28:39 Comisiones Obreras ya se desmarcó del nuevo convenio colectivo que se firmó en el sector un convenio que despertó la huelga del veintiuno de mayo denuncian que se están vulnerando los acuerdo colectivo de negociación Isabel Albín Secretaria general de Enseñanza de Comisiones en madre

Voz 30 28:52 en este momento las escuelas infantiles están en una situación de de sobreexplotación de las trabajadoras no debe haber después de esos acuerdos un trabajador que cobra menos de catorce mil euros al año este no es el caso de este sector no debería haber tampoco trabajadoras que tengan totalmente vulnerados sus derechos

Voz 32 29:09 Comisiones Obreras pide a las administraciones que se comprometan a acabar con la precariedad el primer lunes de cada mes el sindicato convocará nuevas movilizaciones Sofía Álvarez qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes el Real Madrid de baloncesto disputará hoy a las nueve de la noche su tercer partido de las semifinales frente al Valencia Basket recordemos que el Real Madrid va ganando dos cero en la eliminatoria después de la victoria el pasado a eso el pasado sábado setenta y nueve sesenta y seis y está a un paso de clasificarse era su octava final consecutiva en fútbol el Leganés ha hecho oficial el fichaje de Juan Muñoz hasta dos mil veintitrés y el Rayo Vallecano acaba de hacer oficial la renovación de Mario Suárez hasta el treinta de junio de dos mil veinte

Voz 0867 29:47 los veintidós grados alguna nube dispersa en el cielo de Madrid pero sobretodo Mandelson sigue Hora catorce en la SER

Voz 1915 29:57 no

Voz 2 30:03 sin

Voz 1018 30:05 esta tarde una inmensa en Canarias

Voz 3 30:11 José Antonio Marcos

Voz 4 30:19 el PSOE hago nuevas elecciones general

Voz 1018 30:21 que si se pone muy cuesta arriba la investidura de Pedro Sánchez el número tres del partido y ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos recuerda a quien pueda interesar que la estabilidad política del futuro gobierno su diseño no pueden depender de las aspiraciones personales de dirigentes de otras formaciones en el PP la idea sigue siendo el no a Sánchez a pesar de que Esperanza Aguirre Isabel Díaz Ayuso han sugerido la conveniencia de una abstención Ciudadanos también está por el no sobretodo después de escuchar la recomendación de Vox para que la formación naranja facilite la investidura

Voz 3 30:51 la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones la alternativa un gobierno socialista

Voz 5 30:59 es obligar al que los españoles vuelvan a votar el Partido Popular no es un partido bisagra el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sanz

Voz 1089 31:12 pues vamos a trasladar mañana a Pedro Sánchez que en ningún caso va a contar con nuestro con nuestro voto con nuestra abstención

Voz 1046 31:19 más que el Partido Popular yo creo lo lógico sería que se que se abstuviera Ciudadanos no que es el partido más cercano al Partido Socialista yo sí creo que ese sería bueno para España es Pedro Sánchez tiene pero

Voz 1018 31:27 visto reunirse mañana por separado con casado con Rivera con Pablo Iglesias el líder de Podemos será su primer interlocutor en esta ronda mantiene o eleva el precio de su apoyo a la investidura quiere coalición quiere Ministerio llegado el caso incluso una vicepresidencia

Voz 1663 31:41 a nosotros lo que nos interesa lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales y con respecto a los nombres si alguien que encabeza una lista para ser presidente del Gobierno está dispuesto a quitarse de enmedio esa persona no debe ser nunca candidato o

Voz 21 31:57 hora catorce

Voz 1018 32:00 las declaraciones de Pablo Iglesias esta mañana en Televisión Española vamos a Valencia para saberse algún dato más sobre el asesinato de una mujer de veintinueve años en Alboraya con indicios de que estemos ante un nuevo crimen machista Juanma Graner efectivamente el cadáver era en con

Voz 0325 32:13 dado por la Policía Local y los Bomberos que acudían al domicilio alertados por la madre de ella que estaba preocupada por la falta de noticias en el domicilio en un quinto se encontraba su pareja un hombre de cuarenta y nueve años que sea lanzado al vacío muriendo prácticamente en el acto según ha podido saber la SER el crimen se habría producido en la madrugada pasada in no hay constancia de denuncias anteriores

Voz 1018 32:33 si se conservan los sentido estaríamos ante la víctima mortal número mil de esta lacra social desde que existen registros es lunes es diez de junio Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes qué tal les damos Antonio con la historia de una joven a la que hemos llamado Anna

Voz 0325 32:45 si hoy estamos contando en la SER el calvario por el que ha pasado

Voz 1915 32:48 después de que su ex novio propagaron vídeo sexual de ambos la policía recuerda que esa ruptura de la intimidad es delictiva y que hay que denunciarla es muy

Voz 34 32:55 a a redes sociales o a cualquier página para ganar dinero extra de Navidad de una persona yo mi recomendación siempre es que lo cuente que denuncia

Voz 5 33:03 no puede a la policía que necesitamos la denuncia de la víctima o agraviado

Voz 1018 33:07 sorteo mortal en Aranjuez

Voz 0325 33:09 toda una mujer ha muerto y otras dos están gravemente heridas después de que un hombre en busca y captura por tráfico de drogas haya disparado contra ellas con una escopeta todas las mujeres son familiares la expareja del agresor

Voz 1915 33:20 a partir de los ocho años es la edad con la que algunos menores acceden ya contenido pornográfico en España según el primer estudio sobreconsumo impacto de ese tipo de material en adolescentes y jóvenes el visionado de porno se generaliza a los catorce años reconoce dos delitos

Voz 0325 33:34 el ex presidente balear admite ante el juez que prevaricó y cometió fraude en el proceso de adjudicación del mayor hospital de las Islas acepta cuatro meses de cárcel aunque rechaza que cometiera el delito de tráfico de

Voz 1018 33:43 carrera por la sucesión desde hoy se inicia el proceso para él

Voz 1915 33:46 mira el nuevo líder del Partido Conservador británico después de la dimisión de Theresa May termina el plazo para que se registren los que deseen optar a ese cargo para el que el favoritos el ex ministro Boris Johnson partidario de un Brexit

Voz 1018 33:56 sigue amenazando Donald Trump anuncia que ella

Voz 0325 33:58 Se han firmado un acuerdo sobre inmigración y seguridad con México que ahora debe votarse en ese país y concluye el presidente de Estados Unidos que si no el el Parlamento mexicano no lo acepta volverá a su plan inicial de introducir aranceles a sus

Voz 1915 34:10 decenas de muere en un ataque armado este mediodía han poblado situado en el centro de Mali han encontrado ya al noventa y cinco cadáveres hay otras diecinueve personas desaparecidas aunque no se descarta ninguna hipótesis la principal con la que trabajan las autoridades del país es que se trate de un asesinato masivo de miembros de una determinada etnia de los dragones empieza a llegar el cinco G

Voz 0325 34:30 la anuncia que el viernes va a lanzar los primeros servicios comerciales con cinco G en quince ciudades de España entre los proveedores estará Huawei Antonio Coimbra consejero delegado de la empresa nuestro país

Voz 25 34:41 Vodafone Oriente garantiza que se respeta

Voz 3 34:44 está todo más normativas la regulación certificación la seguridad seguridad coger proveedor

Voz 1915 34:52 tecnología Europeo la Comisión ha dado más detalles hoy del superordenador que se va a instalar en Barcelona va a incorporar una plataforma para desarrollar chips

Voz 1018 35:00 en Europa Mateo Valero es el director del centro

Voz 1915 35:02 Nacional de Supercomputación Europa necesitadas

Voz 35 35:05 el hardware si queremos ser soberanos y tecnológicamente dependiente necesitamos construir cosas muy sencillas que son aquellos cacharritos que nos gobiernan en cada momento que son los procesadores

Voz 3 35:17 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:20 José Antonio el telegrama es para Santiago Cantera reverendo padre prior en funciones de la basílica del Valle de los Caídos su oposición a que se sumen los restos mortales de Francisco Franco y los enredos jurídicos y administrativos en los que anda empeñado le ha llevado incluso a disputar las llaves de acceso al recinto al propio Estado recomiendo a los meteoritos que se abstengan de provocar al público y al prior que negocia un enterramiento en la cripta de San Pedro en el Vaticano siquiera tira de Borbón dejó de ser infanta ir perdió el título de Duquesa de Palma a qué esperamos con los títulos de los franquiciados

Voz 1018 36:02 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros y desde hoy ya se pueden adquirir a través de Internet las entradas que dan acceso a una de las colecciones privadas más importantes del mundo porque en septiembre el palacio de Liria abrirá sus puertas al público ya están a la venta va a través de Internet como digo su precio catorce euros Raquel García se podrán

Voz 1272 36:19 comprar a partir de septiembre en taquilla todavía sin fecha definida desde ya en Palacio de Liria punto com a esa tarifa general de catorce euros las visitas apenas superarán la hora sesenta y cinco minutos en grupos reducidos de no más de veinte personas lo que antes se limitaba los viernes con cita previa ahora se va a poder hacer a diario el acceso va a ser a las mismas estancias una docena de espacios repartidos entre la primera planta y la planta baja incluida la biblioteca que reúnen más de seis siglos de coleccionismo entre obras maestras de la pintura manuscritos primeras ediciones porcelanas mobiliario ITA

Voz 1018 36:50 pues pues creo que podemos saludar a Álvaro Romero Sánchez Arjona es el historiador de la Casa de Alba buenas tardes hola buenas tardes que se podrá visitar a partir de septiembre todo lo interesante o hay algún tesoro que permanecerá oculto

Voz 0554 37:03 hombre H va a visitar sobre todo la la conexión principal que va a convivir en un espacio entre casas habitadas pues en la residencia del duque de Alba con que comparten espacios pues con una colección única de grandes maestros de la pintura y de la escultura hace decorativa libros documentos

Voz 1018 37:21 eh etcétera así lo imprescindible y que hay que ver en el palacio de Liria lo que usted salvaría en caso de incendio ojalá no ocurra pero si hubiera algo Brave que salvaría usted qué sería lo llevamos lo mejor la almendra de esta de esta gran colección

Voz 0554 37:32 pues sería difícil porque en el Palacio final convivían muchísimo estilo diferente de grandes piezas pero si tuviese que elegir de la pintura evidentemente los retratos de Goya Tiziano Rubens Velázquez Murillo Zurbarán decir grande de las grandes de la pintura desempleo no pero también documentos por ejemplo una de las colecciones privadas de de de Colón más importantes aquí está en una Siria autógrafos entre ellos pues el sol de marineros del primer viaje es decir los marineros que acompaña con el primer viaje está aquí el ese ese listado sería desde luego sería difícil pero sí que que hay joyas prendas

Voz 1018 38:08 ya sea por ejemplo la la Biblia de la Casa de Alba no que es la primera traducida al castellano el último testamento de Fernando el Católico catorce euros es mucho o poco usted que es barato para lo que se puede ver

Voz 0554 38:19 bueno eso era un precio que el precio que se ha decidido yo espero que bueno que el visitante ciudadano y visitante de Madrid pues disfrutes otro que disfrutes esta visita que para nosotros lo más importante

Voz 1018 38:33 ser como en los castillos ingleses en los que Lord acompaña a los visitantes el duque de Alba va a acompañar a la visita puestos pertenece a la leyenda

Voz 0554 38:39 esto hacerme una visita sobre todo con un audio guía una visita que que hemos selección hemos hecho una mayoría muy cuidada que va incorpora también música música de corte clásico que que son piezas que hay partituras que estaban en el que están y estaban en el propio Palacio así que que va a ser una visita desde luego única

Voz 1018 38:59 pues Issam sobre todo que no habrá que esperar dos años y medio como ocurre actualmente para poder visitarlo no

Voz 0554 39:03 claro pero también de las razones porque teníamos una lista espera muy amplia la verdad es que el público ya no demandaba pues ampliase mojen el el el dos días de visita

Voz 1018 39:13 pues la como otros mucho su sus compañeros explicaciones en directo aquí en Hora catorce un saludo buenas tardes muy bien Alicia Molina no ha valido técnica Isabel Quintana de Carlos que a la producción y el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 1915 39:25 la semana se presenta sin grandes complicaciones pocos cambios en las temperaturas cuando suba más tampoco va a ser un calor cuya extremado algunas noches el ambiente va a ser fresco incluso frío en el interior de momento las próximas horas va a hacer sol con un aumento progresivo de la nubosidad en la mitad norte de la Península especialmente en el Cantábrico injusto justo cuando llegue la noche aquí va a llover lo hará hasta bien entrado mañana martes mañana de hecho la lluvia se extenderá muchos puntos de la mitad norte peninsular pero en el resto insistimos tarde soleada con temperaturas máximas en general de veinticinco a treinta grados

Voz 0861 39:59 Galicia presenta tu verano

Voz 3 40:02 hola familia Number

Voz 21 40:05 no en el que conocerás tuvo otra casa a la que siempre podrás volver con gente que te cuidará y animará para que te sientas como uno más de la familia por qué este verano tú eres el protagonista elige Felicia tienes que vivirla Galicia el buen camino

Voz 1995 40:22 la imprima déseles con creces tesón indues es el paraguas y su este te queda una cara de igual que cuando veces a la mitad de la cita en el coche el genio traerá por esa mida este concedemos tres deseos aceite y filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve cuando veintinueve pide cita en idas punto de y deseos concedidos

Voz 36 40:42 este verano lleva tu nombre realiza tu circuito por Europa hasta seiscientos euros reserva llanto oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs hacemos de tu viaje una gran experiencia

Voz 1046 40:53 es más difícil civil que una vez

Voz 37 40:55 actuación yo quiero seguro naufraga

Voz 3 40:59 dos

Voz 26 41:06 a nuestros asesores hacen los seguros más sencillos El Corte Inglés seguro seguro segurísimo

Voz 21 41:13 la lluvia la sonrisa tenía que ver

Voz 0867 41:16 el socio del Club Carrefour Peter once de julio nivel todos los productos de la elección productos frescos bebidas droguería al ahorro un diez por ciento el repostero nuestras gasolineras oferta válida en Península Baleares una solución para pagar menos encargado quien Carrefour punto Carrefour merecemos la bajo

Voz 1 41:32 por todo de Marcos

Voz 1018 41:36 entramos en los días prácticamente las horas decisivos para saber quiénes apoyarán a Pedro Sánchez a la investidura como se van a configurar los ayuntamientos islas mayorías el Gobierno en las comunidades que fueron a las urnas el veintiséis de mayo el PSOE se mantiene la idea de que no quieren una coalición con Unidas Podemos IU esta mediodía José Luis Ábalos han sido muy concreto contundente incluso al decir que llegado el caso no sería descartable una nueva convocatoria de elecciones Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 42:01 sí buenas tardes el PSOE sigue rechazando un gobierno de coalición con un argumento principal es que no suman mayoría absoluta como en el caso valenciano

Voz 3 42:10 pero saben que lo veo valenciana es que significa mayoría absoluta esto es la pequeña gran diferencia por lo tanto no habría aquí ningún debate son un entendimiento con Podemos y es pudiera mayoría absoluta pero no es el caso y nos vamos a enfrentar pues que no llega posiblemente incluso un gobierno de esa naturaleza no añade sino que incluso puede restar

Voz 0806 42:34 se mantiene firme el PSOE ante podemos de hecho José Luis Ábalos ha redoblado la presión como decías sobre los otros tres grandes partidos apelando a la responsabilidad de PP y Ciudadanos ya comenzada advirtiendo de una repetición de las elecciones ha asegurado que los españoles no perdona perdonarían

Voz 1856 42:51 una obstrucción porque la Xunta tienen

Voz 0806 42:53 memoria ha rechazado además que la investidura pueda depender de la gobernabilidad de Navarra porque Ábalos defiende ahora que eso alejaría los seis votos del PNV así que hoy el secretario de Organización del PSOE incluso ha relativizado una abstención de Bildu para que gobierne María Chivite

Voz 3 43:10 aunque el ha planteado es que no se negocie con Bildu esa abstención y que no se negocia nada a partir de ahí se ellos sabrán pero que aquí hace responsables también de la decisiones de otros

Voz 0806 43:21 flexibilizas suposición la dirección federal del PSOE porque la semana pasada rechazaban de plano las opciones de Chivite en Navarra

Voz 1018 43:27 bueno pues veremos qué pasa mañana en las sucesivas reuniones convocadas en el Congreso por Pedro Sánchez con los líderes de Podemos Ciudadanos y PP de menor a mayor representación parlamentaria porque Iglesias sigue con sus planes

Voz 0861 43:38 de sentarse en el Consejo de Ministros Mariela Rubio

Voz 1450 43:41 así es fuentes de la dirección de Podemos han asegurado a la SER que Iglesias aspira a conseguir y pondrá encima de la mesa de las negociaciones una vicepresidencia Segunda con competencias en derechos sociales sin prejuicios eso sí de presencia en otros departamentos de interés para los morados como el empleo desde el entorno de Iglesias se pone como ejemplo la vicepresidencia segunda que podemos tratar de conseguir en la Comunidad Valenciana Iglesias hablaba hoy así en Televisión Española

Voz 1663 44:04 a nosotros lo que nos interesa lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales y con respecto a los nombres si alguien que encabeza una lista para ser presidente del Gobierno está dispuesto a quitarse de enmedio esa persona no debe ser nunca candidatos los que nos presentamos porque aspiramos a gobernar sino no te presentes dedicarse a otra cosa

Voz 1450 44:25 desde el entorno del líder de Podemos y añade que esa vicepresidencia de Asuntos Sociales consideran debería estar ocupada por el propio Pablo Iglesias

Voz 1018 44:32 el Partido Popular no quieren saber nada para facilitar la investidura de Sánchez por la vía de la abstención tal y como ha apuntado Esperanza Aguirre como pareció sugerir su candidata a la presidencia de Madrid Isabel Díaz Ayuso que poco después se corrigió a sí misma

Voz 10 44:44 claro porque digo no me parece mal cualquier decisión que se tome no me parece mal ni una ley la contraria pero es que de todas las maneras es la es el Partido Popular a nivel nacional quién tiene que tomar esa decisión y me parece muy lógico que no quieran apoyar a al señor Sánchez dada la legislatura pasada como ha sido sí que es cierto que decidan obscenas y un papel importante porque también ellos pueden abstenerse y que nada de esto suceda