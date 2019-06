Hora 14 (11/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes prepárense para familiarizarse con un nuevo término de la jerga política Gobierno de cooperación esa es la fórmula en la que trabajan ya a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para conseguir la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno una hora de reunión en el Congreso de la que el dirigente de Podemos sale convencido de que se pueden sentar las bases para una mayoría de gobierno de izquierdas dejando atrás su exigencia de gobierno de coalición dice ahora que las palabras no sólo importante aunque no aclara qué es exactamente eso del Gobierno de cooperación que la socialista Adriana Lastra sirve bastante claro

Voz 5 00:54 el Gobierno conjunto gobierno de coalición de cooperación eso nos da igual lo importante es el contenido del contenido es un gobierno comprometido con un programa de justicia social un gobierno plural no habido ningún veto yo creo que la época de los vetos Se acabó

Voz 6 01:09 porque hablamos de un gobierno de cooperación porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición no Gobierno de cooperación es otra cosa

Voz 1018 01:24 Iglesias y Sánchez seguirá hablando de forma discreta más allá de las declaraciones públicas que ha quedado claro de la reunión de esta mañana se lo voy a preguntar directamente a Mariela Rubio Inma Carretero hola hola

Voz 1450 01:34 buenas tardes pues Iglesias hablaba de encuentro positivo porque por primera vez se acerca a la posibilidad de conseguir el principal objetivo de la formación morada entrar en el Gobierno ya que Iglesias ha aceptado cambiar el nombre gobierno de coalición por Gobierno de cooperación pero no renuncia a su idea ministerios proporcionales a sus resultados electorales en ningún veto a nombres de ministros morados ni tampoco al del propio

Voz 0806 01:56 los socialistas están muy satisfechos dicen porque sobretodo han constatado que hay voluntad de un acuerdo de la izquierda después de semanas difíciles eso ha asegurado la portavoz Adriana Lastra que ha subrayado las grandes coincidencias programáticas y ha utilizado además esa misma termino

Voz 1434 02:11 ya que Iglesias esa fórmula novedosa así

Voz 0806 02:13 la ha llamado lastra la que quieren dar forma a partir de ahora un gobierno de colaboración pero con un formato explica menos cerrado que el de Coalición el PSOE no habla de cuotas de cada partido en ese Ejecutivo

Voz 1018 02:25 bueno pues en el Congreso la mesa decidido la distribución de escaños la ubicación física en el hemiciclo ciudadanos al lado del PP dice Inés Arrimadas que para beneficiar al PNV Vox al gallinero ya contaba más o menos con ello Espinosa de los Monteros

Voz 0419 02:37 el Partido Socialista premia al Partido Nacionalista Vasco y le edad en los despachos lo que el Partido Nacionalista Vasco no se ha ganado en las urnas porque recordemos que tiene únicamente seis escaños que ocupa una posición de privilegio una oposición de honor

estamos satisfechos con el gallinero eh pues venimos de casa pero recurriremos como saturar Hora catorce

Voz 1018 03:00 y hasta el último minuto nuestra confirmó el acuerdo a tres entre PP Ciudadanos y Vox para las presidencias de los parlamentos de Madrid de Murcia que hoy San constituido al final sin sorpresa ambas cámaras estarán en manos de parlamentarios propuestos por ciudadanos Juan Trinidad Madrid Alberto Castillo Murcia

Voz 8 03:15 habiéndose obtenido por Don Juan Trinidad Marcos el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea se proclama presidente de la Asamblea de Madrid a Don Juan Trinidad Arcos

Voz 9 03:27 vienen tiempos en los que habrá que trabajar para el consenso estamos preparando luego se lo vamos a lograr señoría

Voz 1018 03:36 últimas horas de juicio del proceso es la portavoz del Govern Torra Mary vuelve a pedir la libertad de los presos procesados tan van fue una cárcel al

Voz 10 03:45 al Judy si tan pronto

Voz 0011 03:47 acabe el juicio esperamos que los presos puedan ser puestos en libertad esperamos que la sentencia sea absolutoria y a partir de aquí el presidan Torra está haciendo esta rueda de contactos con diferentes representantes tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos para ver qué respuesta se debería dar en el caso de que no sea así

Voz 1018 04:09 llega el Supremo turno hoy para las defensas Alberto Pozas

Voz 0861 04:12 con la vuelta a los argumentos de la Fiscalía el uno de octubre nadie quiso coordinarse con los Mossos y ahora no es justo dice que el foco se ponga sobre la policía autonómica catalana

Voz 11 04:21 el dispositivo de coordinación un fraude nadie desde el ministerio quería coordinarse con la policía autonómica vinieron a hacer una intervención unilateral

Voz 0861 04:29 lo que quería el Gobierno era visualizar dice que es era un referéndum ilegal pero no impedirlo de forma efectiva además

Voz 0202 04:35 menos quejas ante el Defensor del Pueblo cayeron más de un treinta por ciento en dos mil dieciocho en la mayoría de los expedientes abiertos afectan a la calidad de los servicios públicos en especial a las listas de espera el complicado acceso a la vivienda y la falta de plazas en las residencias centran buena parte de las denuncias

Voz 0325 04:49 ha probado con éxito un nuevo fármaco contra el cáncer que potencia el sistema inmunitario y frenar la metástasis el medicamento ensayado en el hospital Vall d'Hebron bloquea una proteína que impulsa el desarrollo de los tumores en páncreas

Voz 0202 04:59 las plantas se extinguen a un ritmo que duplica el de los animales en los últimos doscientos cincuenta años han desaparecido de la tierra casi seiscientas especies de plantas debido a la acción del hombre lo publica la revista nicho

Voz 13 05:31 sí

Voz 14 05:31 la acato

Voz 1434 05:31 si Madrid Cristina Machado buenas tardes los resultados evidencian el pacto entre el trío de Colón que Ciudadanos todavía hasta ahora se niega a reconocer la formación de ultraderecha Vox ha entrado en la Asamblea con más fuerza de la que cabría esperar por los votos que obtuvo el veintiséis de mayo gracias al apoyo de Partido Popular de Ciudadanos Vox se ha hecho con la vicepresidencia tercera en el primer pleno de la legislatura que se celebra en la Asamblea de Madrid ya advirtió Ortega Smith antes de que comenzara este pleno

Voz 15 06:02 con el PP no hemos tenido ningún problema a la hora de sentarnos usted lo sabe si el gran problema es que hay una silla que está vacía que es la de ciudadanos que que esperamos que atienda la petición de negociación mire yo lo resumiría en una frase ciudadanos tiene que decidir si se va con la izquierda o si apoya a los partidos que estamos contra la izquierda esa es la decisión que tiene que tomar

Voz 1434 06:21 esa vicepresidencia tercera que se queda vox es el premio por haber votado al candidato de C's a la Presidencia de la mesa Juan Trinidad siempre contando con las cesiones del Partido Popular para conseguir a cambio los apoyos necesarios para que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid Partido Popular Ciudadanos Vox se quedan con cinco de los siete puestos que tiene la Mesa de la Asamblea el PSOE con los otros dos

Voz 1018 06:46 con sorpresa porque ha perdido la vice Press

Voz 1434 06:49 ciencia primera porque tres de sus diputados no han votado al candidato socialista enseguida nos acercamos a la Asamblea de Madrid donde está terminando el primer pleno de la legislatura el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón acaba de anunciar que va a llevar el resultado esta formación de la Asamblea al Constitucional habla de estafa democrática vamos a apuntar otras noticias en titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 1450 07:15 nuevo caso de puerta giratoria en la Comunidad de Madrid se lo estamos contando en la SER el ex director de Ordenación Farmacéutica de la comunidad Adolfo Esquerra ha sido contratado como secretario general del Colegio de Farmacéuticos de Madrid la oposición denuncia un conflicto de intereses Ezquerra defiende que se trata de un fichaje técnico

Voz 0799 07:33 por su control del sistema sanitario

Voz 1450 07:36 de Madrid volverá a ir a juicio por el caso del primer trabajador de mantenimiento fallecido por exposición al amianto ha terminado sin acuerdo el acto de conciliación de la empresa con el hijo de la víctima que demandó a Metro por daños y perjuicios detenido un hombre que circulaba a doscientos veintiocho kilómetros por hora en la M ciento once una carretera secundaria de Algete limitada a cien kilómetros el arrestado de veintidós años conducía un Lamborghini idioma negativo en las pruebas de alcohol y de drogas está acusado de un delito contra la seguridad vial y se enfrenta a una pena de entre tres y seis meses de cárcel se celebra maratón de donación de sangre en el Hospital del Sureste mañana y pasado en el Puerta de Hierro las reservas han alcanzado niveles óptimos pero el Centro de Transfusión anima a seguir donando ya en los deportes el Real Madrid ya está en la final de la ACB tras su victoria anoche por setenta y ocho ochenta y cinco frente al Valencia Basket el rival de los blancos saldrá del encuentro de esta tarde entre el Zaragoza y el Barça

Voz 1434 08:27 la información del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes

Voz 16 08:32 ahora normalidad y tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad tan sólo les vamos a pedir que tengan precaución si iban a circular por la A dos ya que debido a las obras de mejora en mantenimiento de la calzada hay complicaciones a la altura de Alcalá de Henares en dirección Zaragoza en el resto de la red vial madrileña como les comentaba en este instante se circula sin problemas

Voz 1434 08:53 picó en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita

Voz 17 08:57 buenas tardes hola buenas tardes hace pocos minutos que ha quedado abierto ya en su totalidad el túnel del paseo de Santa María de la Cabeza estaba cortado un carril debido a trabajos de mantenimiento poco a poco se recupera la frivolidad la fluidez perdón en esa zona de la Glorieta del Emperador Carlos Quinto donde continúan los estrechamiento de calzada en la calle del Doctor Esquerdo en las proximidades al cruce de O'Donnell ya está alcanzar la plaza de Manuel Becerra se realizan trabajos previos a asfaltado y sobre todo afecta más que nada a la entrada por la prolongación de O'Donnell atención a este punto

Voz 1434 09:30 diecisiete grados ahora mismo en el centro de la ciudad vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 09:35 a lo largo de la tarde las nubes en algunos momentos se pueden compactar lo suficiente como para dejar un poco de lluvia nada significativo y además a medida que se acerca el final de la tarde estas nubes irán desapareciendo a la par que se va a reforzar un poco el viento del norte puede superar en algunos momentos los cuarenta kilómetros por hora a esto añadimos que las temperaturas máximas apenas superarán los veinte grados la tarde a pesar de los momentos de sol se presenta con ambiente fresco los próximos días se irá haciendo mucho sol nos esperamos eh ninguna situación de lluvia en toda la semana en la Comunidad de Madrid las temperaturas mañana subirán un poco de manera más apreciable el jueves

Voz 1434 10:10 con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido y en la producción Sonia Palomino

Voz 14 10:39 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 10:42 el primer pleno de la undécima legislatura de la Comunidad de Madrid ha comenzado con unos minutos de retraso a las doce y ocho en lugar de a las doce como estaba previsto con un primer discurso del presidente de la Mesa de Edad que aprovechaba una de las licencias que le daba el reglamento para inaugurar la sesión con estas palabras fusiles

Voz 19 10:59 demente soy lo más representativo de lo que es Madrid yo nací en Madrid pero llevo más de sesenta años viviendo en Madrid todos mis hijos son de Madrid ir realmente Madrid nunca me preguntó dónde había nacido ni de donde venía yo he me sentido siempre ciudadano de Madrid

Voz 1434 11:20 Juan Miguel Hernández León del PSOE setenta y cuatro años se estrena esta legislatura como diputado a partir de ahí a partir de ese discurso las votaciones con las que ha quedado conformada la Mesa de la Asamblea un órgano clave porque es el que regula el funcionamiento de la Cámara madrileña y que desde hoy controla la derecha con Vox incluido los resultados de las votaciones evidencian el pacto de ese llamado trío de Colón PP Ciudadanos Vox aunque Vox digo o mejor dicho ciudadanos todavía está ahora se niega a reconocer ese pacto la realidad en cambio sexta Juan Trinidad el candidato de Ciudadanos ha sido proclamado presidente de la Mesa con los votos de su partido más el PP Vox y la formación de Santiago Abascal ha conseguido la vicepresidencia tercera más incluso de lo que se esperaba gracias a los votos del Partido Popular y el apoyo de Ciudadanos vamos a la cama

Voz 0861 12:16 de Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes bueno sí ha cumplido el guión previsto pactado en secreto y con el pánico de todos a escenificar lo públicamente el acuerdo que anunció esta mañana que la Cadena SER se ha cumplido ciudadanos necesitaba el apoyo de Vox para llevarse la presidencia de la Mesa de la Asamblea de Madrid y lo ha conseguido con los doce votos de Vox Juan Trinidad el candidato propuesto por la formación naranja ha sido elegido por mayoría absoluta presidente de la Mesa del Parlamento madrileño

Voz 8 12:44 en consecuencia habiéndose obtenido por Don Juan Trinidad Marcos el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea reglamentariamente exigidos se proclama presidente de la Asamblea de Madrid a Don Juan Trinidad

Voz 0861 13:01 ciudadanos necesitaba Vox Ivo necesitaba el apoyo del trío de Colón la formación de extrema derecha ha conseguido más de lo que esperaba han negociado bien ocuparán la vicepresidencia tercera de la mesa y lo han conseguido gracias a veintiún votos con los que no contaban votos que ojo no han salido de Ciudadanos había una votación cruzada la formación naranja ha votado al PP y el PP que tenía mayoría ha cedido veintiuno de sus votos a Vox para que garantice garantizarles un puesto al partido de Santiago Abascal en la mesa con esa fórmula la formación naranja ciudadanos quiere evitar que les acusen de haber pactado con la extrema derecha

Voz 1434 13:37 el equilibrio entre bloques derecha izquierda además Javier en esa Mesa de la Asamblea más de descompensado de lo que estaba previsto con estos pactos Ciudadanos y Vox se quedan con cinco de los siete estos los otros dos son para el PSOE IMAS Madrid no consigue siquiera tener representación en esa mesa sí

Voz 0861 13:57 Isabel Díaz Ayuso dijo que iba a ser generosa y lo ha sido y mucho ciudadanos exigió desde el minuto uno en los recordemos dos puestos en la Mesa y los ha conseguido Ciudadanos se ha quedado finalmente con la secretaría tercera y eso supone que el bloque de derechas tendrá un control incluso mayor del previsto inicialmente el trip el tripartido de Colón tendrá cinco puestos el Partido Socialista sólo dos aunque les hubiese correspondido tres por representación electoral por cierto ojo lo este acabase portada Cristina con lo que ha ocurrido en la bancada socialista tres diputados del Partido Socialista Nos dicen que por motivos de estrategia no han votado a Diego Cruz a su candidato su vicepresidente primero y por culpa de esos tres votos perdidos finalmente esa vicepresidencia primera ha caído en manos del PP el Partido Socialista al final se ha tenido que conformar con la vicepresidencia segunda

Voz 1434 14:44 gracias Javier la sesión está terminando en estos momentos este primer pleno de la undécima legislatura en la Comunidad de Madrid esperamos luego las reacciones de todos los grupos en cuanto salgan del hemiciclo pero ya tenemos un hay una reacción que puede llevar lo que está pasando esta mañana en la Asamblea a los tribunales Carolina Gómez buenas tardes

Voz 20 15:04 qué tal buenas tardes Cristina el pacto de la vergüenza arranca con una estafa democrática que atenta contra el Estatuto de Autonomía decía Íñigo Errejón en Twitter hace unos minutos acusaba el líder de Más Madrid a ciudadanos de amordazar a la Mesa de la Cámara permitiendo la entrada de Vox que tiene un ocho por ciento de votos impidiendo que entre Mas Madrid quién prácticamente todo nica ese porcentaje impide también que entre Unidas Podemos algo que a su juicio pervierte las reglas democráticas que basan que se basan en el reparto de los puestos en la representatividad por eso anunciaba ese recurso ante el Tribunal Constitucional tal y como queda el resultado y lo mencionaba Bañuelos la derecha controla el setenta por ciento de la Mesa de la Cámara y en las elecciones entre los tres

Voz 1268 15:47 partido estuvieron poco más del cincuenta

Voz 20 15:49 por ciento de los votos de momento los portavoces siguen dentro del hemiciclo nosotros estamos en el pasillo esperando esas primeras reacciones ante los medios de comunicación

Voz 1434 15:59 se acaba de levantar la sesión así que esas reacciones son ya inminentes en cuanto tengas algo de lo que han dicho los diputados Carolina volvemos a contactar contigo también está en la Asamblea el director de contenidos de la cadena SER Briz Javier Casal buenas tardes qué tal buenas tardes que bueno la legislatura parece que comienza a movidita Vox entra con más fuerza de la que cabría esperar por los votos que obtuvo el veintiséis de mayo y con el apoyo de PP que nunca había negado que iba a apoyar que iba contar con ese apoyo de Vox de ciudadanos que hasta el último momento se resiste a reconocer ese pacto con las otras dos formaciones

Voz 0867 16:33 bueno es un pacto de de las derechas pero sin foto de boda Ciudadanos ha evitado esa imagen pero los números cantan el acuerdo

Voz 0861 16:39 cerrado a tres sin llegar a votar a Vox facilitan

Voz 0867 16:41 entrada de la extrema derecha en la mesa Ciudadanos se cobra por tanto ser partícipe de este juego no complicado de sumas y restas y lo logra a la presidencia de la Cámara la secretaría tercera en nervios impostado ese esta mañana Cristina in trago amargo para ciudadanos que sin mancharse las manos colabora en una alianza que desbroce el camino para lo que viene a partir de ahora así todo este acuerdo ahora queda por cerrar la presidencia para Isabel Díaz Ayuso cono sin Vox en el Gobierno y antes el previsible pacto de las derechas en Cibeles para lograr el Ayuntamiento de la capital donde la negociación ser retoma mañana aquí en Vallecas con el resultado de la primera votación se ha esfumado el fantasma del tamayazo que ha estado presente ni lleva presente aquí desde hace más de una década en cada sesión constituye a la derecha va a controlar la mesa la ultraderecha estará presente con más fuerza incluso de la prevista al PSOE de nada le ha servido ganar las elecciones y el resto es ya ha sido la verdad más previsible que una película de sobremesa así que nos quedamos con el color la cara la cara la cara sería durante toda la sesión la cara de Ignacio Aguado no con quién y con la carrera de de que alguien que sabe que ha hecho algo malo los abrazos de Garrido con sus ex compañeros la foto también de la resignación socialista ir alivio vi con sonrisas y selfies risas que maquillan que su posición parlamentaria base iraquí esta legislatura la más débil de los últimos veinticuatro

Voz 1434 17:56 gracias Javier vamos a volver a los pasillos de la Asamblea porque está haciendo ya las primeras declaraciones el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón Carolina Gómez que esto

Voz 14 22:37 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 22:40 dos de la tarde y veintitrés minutos vamos a volver a la Asamblea los pasillos de la Cámara de Vallecas porque seguimos recogiendo las reacciones de los diputados en estos momentos Carolinas tablón de Isabel Díaz

Voz 1268 22:50 sus si comparece en estos momentos la candidata del Partido Popular anunciando tres partidos que queremos políticas comunes como por ejemplo la rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir médico hospital o educación y otras muchas cuestiones que nos han traído hasta aquí y que ha conseguido que Madrid sea la locomotora económica de España y la región donde durante dieciséis años se han bajado los impuestos luego los partidos que creemos que queremos que Madrid debe seguir siendo el número uno en España que tiene que ser caminando como hasta ahora hemos decidido unir nuestros votos para tener una mesa que dé estabilidad durante esta legislatura

Voz 1434 23:37 qué podemos sacar adelante nuestras propuestas y nuestras iniciativas en este Parlamento pues ya escucha a la candidata del Partido Popular a Isabel II Díaz Ayuso defendiendo ese pacto alcanzado entre PP Ciudadanos y Vox para conformar la Mesa de la Asamblea que finalmente tiene una gran mayoría de derechas cinco puestos de la Mesa son para PP Ciudadanos y Vox y los otros dos se los ha quedado el Partido Socialista seguimos pendientes de las reacciones que no llegan desde la Asamblea pero vamos a contarles ya o otros asuntos uno de ellos se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER el hasta hace poco responsable del Gobierno regional de controlar inspeccionar las farmacias de la Comunidad de Madrid Adolfo Ezquerra acaba de ser contratado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid el máximo órgano de representación de estos profesionales desde hace unos días es su nuevo secretario general un nuevo caso de puerta giratoria según denuncian desde la oposición Teresa Rubio

Voz 0861 24:29 Adolfo Ezquerra pasado de dirigir la ordenación farmacéutica de la Comunidad a convertirse en el actual Secretario General del Colegio de Farmacéuticos de Madrid Esquerra que es licenciado en Derecho no había tenido contacto con el sector hasta que tomó posesión de su cargo en la Consejería desde entonces hasta hoy ha adjudicado cuarenta y dos nuevas oficinas de farmacia el mayor concurso público realizado en la última década ya ha sido el responsable de la redacción de la Ley de Farmacia una norma que negoció con el colegio para el que ahora trabaja y que estuvo a punto de aprobarse hace unos meses Inmaculada Gómez abogada especialista en Derecho Farmacéutico cree que el Colegio Oficial está pagando a Esquerra por los servicios prestados

Voz 0011 25:06 entiendo que será en

Voz 26 25:08 agradecimiento a haber movido la Ley de Farmacia durante los últimos meses que el colegio está empeñado en sacar a toda costa el proyecto de ley me parece un despropósito creo que es una ley que no beneficia a nadie ni al cliente de la farmacia ni al farmacéutico que trabaja en ella

Voz 0861 25:28 ni al final mejora la atención farmacéutica a la población que es

Voz 26 25:31 lo que se tiene que el Colegio Oficial de Farmacéuticos

Voz 0861 25:33 Adrián reconocen que han fichado a Esquerra por su conocimiento de la administración y el sistema sanitario Yell nos ha dicho literalmente que ha sido una decisión personal y familiar porque es uno

Voz 1434 25:44 la oficina queda muy cerca del colegio de sus hijos en los tribunales abra juicio por la muerte de un trabajador de Metro después de que no haya habido acuerdo en el acto de conciliación que se ha celebrado esta mañana el empleado murió de un cáncer que desarrolló por su exposición al amianto su hijo pide una indemnización de cincuenta mil euros un asunto que se va a tener que resolver como decimos en un juicio Alfonso

Voz 0089 26:03 José Antonio Morán fue el primer fallecido por amistoso entre los trabajadores de Metro afectados por este tipo de tumor al igual que otras víctimas de esa sustancia también empleados de la empresa pública de transporte Moran sufrió un Messi hotel Loma un cáncer que sólo se desencadena por la fibra de amianto su hijo ha decidido solicitar una indemnización ante la vía de lo laboral y por eso esta misma mañana se celebraba el acto de conciliación que no ha servido para nada la compañía quiere ir a juicio los representantes de los trabajadores hubieran preferido una salida negociada a Juan Carlos de la Cruz es el responsable de la sección sindical de CCOO en Metro

Voz 27 26:40 la verdad es que no están montando todo lo contrario

Voz 28 26:42 yo no sé si es que no lo tienen claro porque no hay un Gobierno ya asentado en la Comunidad de Madrid pero esperemos que no tengamos que pasar por el calvario judicial que pasa la familia no en estos procesos

Voz 0089 26:52 para este juicio no hay fecha aún pero sí sede jurisdiccional será el Juzgado de lo laboral número XXXVIII de Madrid el que asuma esta

Voz 1434 27:00 banda gracias Alfonso Madrid va a celebrar los cincuenta años de la llegada del hombre a la Luna con un concierto de Xoel López el día veinte de julio esta es una de las propuestas culturales de los Veranos de la Villa cuarenta y uno en total que incluyen música teatro danza circo Zarzuela deportes urbanos y fuegos artificiales nos lo cuenta Elena Jiménez

Voz 0441 27:18 en mil novecientos ochenta y cinco Tierno Galván creo Los Veranos de la Villa y hoy en el parque que lleva su nombre los ha presentado la alcaldesa en funciones Manuela Carmena en un acto que ha son

Voz 1434 27:27 la despedida con este amor al verano libre al verano de la cultura libre porque la verdad es que hay que relajarse con el verano lo que significa el sol alegría las vacaciones y por eso nosotros queremos que nos quedemos todos con este maravilloso sabor final de estos cuatro años no sabe muy bien

Voz 0441 27:46 el noventa por ciento de las actividades previstas van a ser gratuitas algunos ejemplos además de Xoel López habrá fados concatedral Guerreiro rock progresivo bajo el puente de Segovia flamenco con Pepe Habichuela o la música sin género de Kevin

Voz 1434 27:59 Johansen se repetirá en la Quinta de los Molinos

Voz 0441 28:01 el concierto algo inesperado hay que apuntarse sin saber hasta el final quién va a tocar además habrá música en piscinas bailes frente al Palacio Real y como novedad Madrid multi especie paseos urbanos para descubrir los ecosistemas de algunos espacios verdes

Voz 2 28:15 a la hora

Voz 29 28:23 qué harán todos todos somos bar antes de guión que Cray

Voz 2 28:46 vida día de la tarde y veintinueve minutos hora acató pero puesto de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 1600 29:07 el Real Madrid de baloncesto ganó anoche al Valencia Basket por setenta y ocho ochenta y cinco ya está en la final tras poner el definitivo tres a cero escuchamos las palabras del técnico Pablo Laso al terminar el encuentro

Voz 30 29:18 en Mis ocho temporadas como entrenador de este equipo hayamos sido capaces de llegar a las ocho veces a la final de la Liga Endesa porque eso habla muy bien el trabajo de de los chicos de todo mi cuerpo cuerpo técnico de toda la gente que cuida de estos chicos de los fisios de los médicos de los que estamos

Voz 31 29:31 día a día allí el equipo siempre ha mantenido muy competitivo y esto

Voz 1620 29:35 es algo que a mi entrenador me enorgullece

Voz 1600 29:37 el mañana será la presentación del nuevo jugador del Real Madrid Luca Jobbik a la una en el palco de honor del Santiago

Voz 1434 29:42 a ver seguimos recogiendo reacciones en la asamblea tras ese pleno en el que se ha conformado la Mesa de la Cámara de Vallecas ahora a partir de inmediato volvemos hasta la asamblea que tengan una buena tarde hasta no

Voz 2 30:05 por la tarde una y media en Canarias

Voz 4 30:11 catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 dice Pablo Iglesias que las palabras tienen un valor relativo que su exigencia repetida reiterada de gobierno de coalición con ministerio o ministerios incluidos tampoco era para tanto que lo importante es conseguir un gobierno de izquierdas con lo cual toca hablar a partir de ahora de gobierno de cooperación un nuevo término para la jerga política

Voz 5 30:36 nosotros gobierno conjunto como gobierno de coalición de cooperación eso nos da igual lo importante es el contenido del contenido es un gobierno comprometido con un programa de justicia social no ha habido ningún veto yo creo que la época de los vetos Se acabó no concibo que el Partido Socialista ponga encima de la mesa ningún veto nosotros jamás lo haríamos no concibo que el candidato del Partido Socialista llegue a la investidura sin los apoyos necesarios yo tengo la impresión de qué quiere negociar un gobierno de izquierdas con nosotros no tengo ninguna razón para pensar que Pedro Sánchez me esté mintiendo por nuestra parte vamos a esforzarnos en que ese gobierno plural izquierdas con una base parlamentaria amplia sea una realidad en España lo antes posible desde el PSOE Adriana Lastra seguro

Voz 1018 31:24 lo que sí que está muy clara las diferencias entre el gobierno de coalición y uno de cooperación que se caracteriza por es más incluyente más integrador no está cerrado es otra cosa concluye la dirigente socialista seguida nos contarán Inma Carretero y Mariela Rubio cuál ha sido el clima de la reunión entre Iglesias y Pedro Sánchez en el Congreso la Mesa ha aprobado el reparto de escaños la distribución de los diputados en el hemiciclo Vox irá al gallinero como parecía más que previsible incluso para Espinosa de los Monteros ciudadano tendrá que situarse físicamente a la derecha del PP para disgusto de Inés Arrimadas que dice que todo es para complacer al PNV

Voz 0419 31:58 el Partido Socialista premia al Partido Nacionalista Vasco y le da en los despachos lo que el Partido Nacionalista Vasco no se ha ganado en las urnas porque recordemos que tiene únicamente seis escaños y ocupa una posición de privilegio una oposición de honor

Voz 7 32:12 estamos satisfechos con el gallinero y venimos los de casa pero recurriremos como santuario Hora catorce

Voz 1018 32:20 el jueves once de junio Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes qué tal esto no ha hecho más que empezar constituido ya los parlamentos de Madrid y Murcia Antonio

Voz 1071 32:28 si PP Ciudadanos y Vox han apoyado mutuamente la formación naranja obtenido así la presidencia de las asambleas tanto de Madrid como de Murcia en el caso de Madrid la extrema derecha tiene además una vicepresidencia y en Murcia esta tarde PP y Vox a seguir negociando para avanzar ahora hace un acuerdo de gobierno penúltimo día

Voz 0325 32:44 defensas de los acusados por el proceso independentista argumentan que se juzga una ideología en el Supremo y han acusado a los mandos de Interior y de los cuerpos de seguridad de desplegar un dispositivo ineficaz durante el referéndum ilegal del uno de octubre

Voz 11 32:56 el dispositivo de coordinación Heron fraude nadie desde el ministerio quería coordinarse con la policía autonómica vinieron a fin una intervención unilateral

Voz 21 33:05 lo tenemos que devolver la pelota la política es una cosa interesante que hacerlas

Voz 1018 33:08 denuncia uno sí y otro no el Tribunal Supremo

Voz 1071 33:11 no da permiso Joaquim Forn para que vaya a Barcelona día adquiera la condición de concejal en el Ayuntamiento de esa ciudad sin embargo la Fiscalía pide que Oriol Junquera no vaya al Congreso para prometer como eurodiputado

Voz 1018 33:21 no llega a todo el Defensor del Pueblo en funciones

Voz 0325 33:23 nica en la presentación de su informe anual que la mejora de la economía no está llegando a buena parte de la ciudadanía y que sigue detectando carencias en sanidad en el acceso a la vivienda

Voz 32 33:32 y ese retroceso hace que la vivienda pública que esté hoy en mínimos históricos y por qué no decirlo que esté casi casi en peligro de extinción

Voz 0325 33:43 Fernández Marugán ha criticado además al Banco de España por el cobro de determinadas comisiones bancarias abandonan la

Voz 1071 33:48 Reunión representantes de las familias y los sindicatos en marcha de una reunión del Consejo Escolar tras comprobar que el Gobierno no ha cambiado el sistema de becas implantado por el Partido Popular el cual retrasa el pago de las ayudas hasta final de curso Letizia cardenal de la Ceapa

Voz 33 34:01 que las familias no estén con la incertidumbre que están ahora de saber la cantidad que les van a dar cuando se lo van a dar si se lo dan uno se lo dan pues no podíamos hacer otra cosa que negarnos a este Real Decreto que el

Voz 0861 34:11 el PP nueva tragedia en el Mediterráneo

Voz 0325 34:13 siete personas una de ellas dos niñas han muerto cuando el bote en el que intentaban llegar a la isla griega de Lesbos han naufragado las autoridades han rescatado otras cincuenta y siete personas

Voz 1018 34:22 que era informante de la CIA el hermano mayor de quimio

Voz 1071 34:24 nunca fue envenenado en Malasia trabajaba para la inteligencia de Estados Unidos se reunía a menudo con agentes estadounidenses según revela hoy el Wall Street Journal

Voz 1018 34:32 más rápido que nunca las plantas Stengel

Voz 0325 34:35 a más velocidad que nunca casi seiscientas especies han desaparecido los últimos veinte años Juan Carlos Atienza de SEO Bird Life

Voz 34 34:41 que nos encontramos ante la sexta gran extinción mundial con la diferencia de que esta es la primera que está causada por una especie no y además nos afectarán a nosotros

Voz 2 34:51 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 27 34:55 José Antonio Maíz para segundos Menéndez Pérez señor presidente de la Junta Electoral Central el acuerdo adoptado ayer en respuesta a la consulta planteada por las asociaciones integradas en la iniciativa espacio limpio juego limpio respecto a la propuesta de los municipios por la independencia para que los concejales electos tomen posesión el quince de junio incorporando un compromiso con los valores de la República catalana y con su construcción señala que solamente pueden preocuparse válidas aquellas fórmulas que expresen la voluntad incondicionada de acatar la Constitución surgen dos preguntas que esta Albert Rivera de C's cuando de cierta de pedir esas declaraciones como si os desplazará a los que insulten inválidos atentos Miguel Ángel Aguilar que mañana

Voz 1018 35:53 volverá con nosotros Alicia Molina y no ha valido la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción y una noticia esperanzadora en la lucha contra el cáncer viniendo además del prestigiosísimo hospital Hebrón un nuevo fármaco probado en pacientes de Barcelona Toronto y Nueva York que parece bloquear el desarrollo de las células tumorales evitar la metástasis todavía insistimos todavía en fase experimental pero esperanzador Laura Marcos

Voz 0202 36:16 es la primera vez que el hospital Vall d'Hebron coordina todo el proceso desde el descubrimiento en el laboratorio hasta el diseño de un fármaco y la prueba en cuarenta pacientes de Barcelona Nueva York y Toronto Joan Seoane jefe de este proyecto ha conseguido reactivar el sistema de alarma de nuestro cuerpo contra algunos de los cánceres más agresivos páncreas ovario pulmón bloqueando una proteína que

Voz 1434 36:37 favorece que las células tumorales campen a sus anchas

Voz 0202 36:40 y causen metástasis os recaídas lo que hace nuestro formas Co

Voz 35 36:43 tres elimina el bloqueo ante del sistema de alarma y hace que suene la alarma que llama a las células T a la policía llega la policía ya elimina al ladrón sería eliminar a las células tumorales

Voz 0202 36:55 la revista Nature ha publicado este trabajo que explica que el cáncer no inventa nada se adueña del mecanismo

Voz 1434 37:01 como que la evolución ha utilizado durante miles de años

Voz 0202 37:04 para que el útero de la madre no rechace como ajenas las células del

Voz 1018 37:07 padre completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:10 durante la tarde seguirán cayendo chubascos en el Cantábrico con pausas y algunos ratos de sol

Voz 1450 37:16 qué chubascos alternando con pausas en la vida

Voz 0978 37:18 en el Valle del Ebro y los Pirineos donde la cota de nieve se situará alrededor de los mil quinientos metros de altura lluvia más persistente en la mitad este de Cataluña

Voz 1450 37:27 vascos tormentosos durante la tarde

Voz 0978 37:29 este de Castilla La Mancha el interior de la Comunidad Valenciana y Murcia durante la noche la lluvia también alcanzará Baleares aquí con ambiente fresco en cambio el sol lucirá en el centro y sobre todo el sur de la península con un calor modelo

Voz 1018 37:41 dado

Voz 14 39:39 catorce Tony de Marco

Voz 1018 39:41 habrá que empezar a familiarizarse con un nuevo término político Gobierno de cooperación al aunque ninguno de los impulsores sabe exactamente su significado Easy lo sabe no lo explica del todo

Voz 5 39:50 un gobierno de cooperación exactamente esto que significa gobierno conjunto gobierno de coalición de cooperación eso nos da igual lo importante es el contenido el contenido de su Gobierno comprometido con un programa de justicia social un gobierno plural qué significa exactamente un gobierno de cooperación

Voz 6 40:07 mire si no se ha hablado de nombres en esta reunión porque hablamos de un gobierno de cooperación porque eso nos permite hablar de un gobierno de explorar la posibilidad de un gobierno integrador e incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición no Gobierno de cooperación es otra cosa

Voz 1018 40:29 de que Pablo Iglesias apostó en público y en privado tras las elecciones del veintiocho de abril por un gobierno de coalición con Pedro Sánchez

Voz 0579 40:37 la única opción para que el Gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros si no hay un gobierno de coalición no hay gobierno estable no vamos a pedir la luna para negociar un gobierno de coalición con Pedro Sanz

Voz 40 40:48 tenemos que ser conscientes de lo que prestamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición

Voz 1018 40:54 ahora son moteros reunirse durante más de una hora con el candidato a la investidura Iglesias diluye el peso de las palabras no son lo más importante tampoco las personas toca hablar de contenidos de fórmulas viables de acuerdo ya a ver qué pasa Manuela Rubio buenas tardes buenas tardes Gemma Carretero cómo va eso qué tal buenas tardes diversas comparece ante los periodistas bastante serio no con respuestas muy medidas quería dar la sensación de que se han sentado las bases para avanzar en un acuerdo de investidura sin vetos sin imposiciones pensando en políticas de izquierdas y sobre todo en nuevas reuniones de esas que se llaman discretas Mariela

Voz 1450 41:24 es Rice Iglesias renunciaba a hablar de gobierno de coalición pero no cambiaba su pretensión inicial ese gobierno de cooperación deberá ser un gobierno proporcional con el peso que les corresponda decía por sus resultados electoral

Voz 5 41:35 pues sí para el Partido Socialista utilizar significantes distintos les va bien nosotros gobierno conjunto gobierno de coalición de cooperación eso nos da igual lo importante es el contenido el contenido es un gobierno comprometido Emma de justicia social un gobierno plural que represente lógicamente la proporcionalidad que en función de los resultados toca a las formaciones políticas llamadas a que negociamos ese gobierno y en ese sentido pues esperamos que las propuestas que que no salga Pedro Sánchez vaya en esa dirección

Voz 1450 42:08 que ver ministros de Podemos y es condición que esté usted en el Ejecutivo Iglesias respondía así a ambas preguntas

Voz 5 42:13 no ha habido ningún veto yo creo que la época de los vetos Se acabó no concibo que el Partido Socialista ponga encima de la mesa ningún veto nosotros jamás lo haríamos

Voz 1450 42:24 hemos hablado de reforma laboral de fiscal ha dicho el líder morado añadiendo que el programa del PSOE es un buen punto de partida para buscar un acuerdo programático y aunque seguía insistiendo en que Sánchez tiene la opción de un acuerdo con la derecha añadía

Voz 5 42:36 tengo la impresión de que quiere negociar un gobierno de izquierdas con nosotros no tengo ninguna razón para pensar que Pedro Sánchez me esté mintiendo

Voz 1450 42:46 como decías en Liber de Unidas Podemos avanzaba que a partir de ahora ambas partes continuarán las negociaciones en reuniones de carácter discreto

Voz 1018 42:52 la portavoz socialistas general hasta tampoco quiso ir mucho más allá en los detalles de los posibles avances da la sensación de que existe un clima básico de entendimiento pero sin pillarse los dedos a nada verdad

Voz 0806 43:03 sí lo que han constatado hoy Pedro Sánchez y Pablo Iglesias según Adriana Lastra es la voluntad de un acuerdo de la izquierda después de semanas difíciles eso ha subrayado la portavoz del PSOE que ya no habla de un gobierno monocolor hoy Acesa concesión de referirse al gobierno de colaboración pero que es otra cosa distinta al de coalición así lo ha dicho Adriana Lastra

Voz 6 43:22 entendemos que esta es la mejor de las fórmulas porque nos permite nos permitiría conseguir un gobierno plural abierto integrador e incluyente y representativo de las distintas sensibilidades de diferentes sensibilidades y también con personalidades referentes de sus distintos ámbitos

Voz 0806 43:45 habla ahora el PSOE de referentes en el gobierno así que todo ya es más ambiguos se han movido de esos perfiles independientes progresistas pero tampoco abren la puerta a miembros de Podemos

Voz 1434 43:55 portavoz del PSOE no ha avalado el reto

Voz 0806 43:57 harto proporcional de los ministerios que ha mencionado Pablo Iglesias así que el principal avance es que están dispuestos a buscar un acuerdo que ya le han puesto un nombre gobierno de coalición colaboración pero ahora tienen que ponerse de acuerdo en qué consiste

Voz 1018 44:11 tengo dudas de que el nombre que aparece gastos

Voz 0806 44:14 la labor hacia la cooperación

Voz 1018 44:16 el acto bueno gracias eh área todo esto teniendo además en cuenta que la suma de escaños PSOE Podemos alcanza la cifra de ciento setenta y uno insuficiente para la investidura con lo cual la aritmética política todavía tiene muchas cosas que decir veremos qué pasa esta tarde en las reuniones por separado entre Sánchez Rivera Casado de momento la nueva legislatura empieza con un primer enfado político de la formación naranja a los diputados de Rivera no les gusta la ubicación que tendrán en el hemiciclo al lado del PP físicamente a la derecha tal y como decía esta mañana la mesa que además ha dicho la última palabra sobre la ubicación de Vox estarán como parecía previsible en las últimas filas en eso que se conoce como El Gallinero José María Patiño

Voz 41 44:55 socialistas y populares se quedan donde estaban aunque el PP deberá compartir la zona de la derecha con Ciudadanos que abandona la parte central del hemiciclo en beneficio del PNV y Esquerra Republicana que de esta manera adquieren mayor visibilidad un hecho que no ha gustado al partido de Hervelle Rivera que ha votado en contra del PP que se ha abstenido su portavoz provisional José Antonio Bermúdez de Castro pide al PSOE que reconsidere la decisión

Voz 42 45:18 desde luego no es la mejor manera de iniciar una legislatura imponiendo las cosas a los demás sobre todo en aquellos temas en es que en las legislaturas precedentes se había producido mediante consenso

Voz 41 45:31 vox se situará también en esa parte centrar arriba en el gallinero

Voz 7 45:34 no estamos satisfechos con el gallinero y hemos venimos de casa pero recurriremos como natural era Espinosa de los Monteros

Voz 41 45:42 su portavoz en la nueva distribución del hemiciclo una curiosidad Pablo Echenique por motivos de accesibilidad se situará desgajado de Unidas Podemos en medio del Grupo Mixto

Voz 1018 45:52 las primeras consecuencias prácticas de los acuerdos políticos entre PP Ciudadanos y Vox a nivel autonómico sean constituía en las cámaras legislativas de Madrid y Murcia presididas ambas por parlamentarios de Ciudadanos en el caso de Madrid Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes hasta el último minuto Se mantuvo la incertidumbre sobre el resultado de la votación parece que Vox eh tensó la cuerda provocó incluso una reunión in extremis entre Monasterio e Ignacio Aguado al final no se rompió nada la presidencias para la formación naranja que ha tenido que votar al diputado de Vox para obtener la tercera vicepresidencia pero el hecho de forma indirecta en una cosa que se llama algo así como voto cruzado que suena muy raro pero bueno parece que son cosas de la política