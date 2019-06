Hora 14 (12/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:05 no

Voz 3 00:11 inglés que a mí me SER Hora catorce justo Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes tarde les parezca extraño pero lo primero veremos contarles hoy más allá de que eso deja de ser un gobierno de cooperación o qué piruetas políticas se pueden hacer para gobernar un Ayuntamiento una comunidad gracias a la extrema derecha sin que se note demasiado es que más de ocho millones y medio de personas están en riesgo de exclusión social en nuestro país son un millón doscientas mil más que antes del comienzo de la crisis lo afirma Cáritas la ONG de la Iglesia a través de su informe Foessa que se publica cada cinco años Dinei que participan C

Voz 1 00:52 ciento treinta investigadores de una treintena

Voz 1018 00:55 de universidad vamos que no es un folleto sus responsables alertan sobre la fatiga de la solidaridad o la práctica imposibilidad de acceder a una vivienda para muchísimas personal Guillermo Fernández es uno de los directores de ese informe

Voz 4 01:07 que acumulan tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructura son cuatro coma uno millones de personas en situación de exclusión social severa son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad sobre el que se ceba la precariedad en sus diferentes formas la vivienda insegura inadecuada el desempleo persistente la precariedad laboral extrema hizo invisibilidad para los partidos políticos

Voz 1018 01:31 Fernández hablaremos en directo a partir de las doce y media también preguntaremos son representante de los trabajadores de Correos sobre el informe del aireó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal difundido hoy por la Cadena SER que propone despidos de carteros cierre de oficinas o reducción del reparto diario de correspondencia al Ministerio de Fomento rechaza las propuestas pero la preocupación en la compañía pública centenaria entre los trabajadores y sus representantes es evidente

Voz 1091 01:55 el es yo creo que en primer lugar lo que haces es suplantar el papel que el Parlamento tiene del Gobierno no le corresponde de ahí deducía hemos que la idea tenía algún interés en conectar con la opinión de los lobbies de paquetería de este país no descartamos que si siguen en esa línea tengamos algún acto de protestas en las sedes de aquellos que pertenecen a acabar con una empresa que tiene cincuenta mil trabajadores

Voz 1018 02:20 sí tienen curiosidad también podrán saber cómo se puede fabricar dinero negro para sobornar a políticos a cambio de concesiones de obras es uno el de uno de los ex directivos de la constructora OHL Félix Ramos a través de las grabaciones a las que ha tenido acceso la Cadena Ser en las que se evidencia el método de funcionamiento de esa supuesta trama de corrupción que investiga la Justicia

Voz 5 02:39 la Superliga usarlo a la costa soldados no ha votado por un lado la tarjeta esas dos de todo el dinero en negro de la costa destilación de hacer con el proyecto de ser fascista tú puede saber conseguir dinero negro Hora catorce

Voz 1018 03:07 uno no hemos olvidado por supuesto que es que puede ser un gobierno de cooperación los matices que explican hoy Noelia Vera de Podemos horas ministras de Hacienda y portavoz María Jesús Montero Isabel Celaá

Voz 6 03:17 para nosotros un gobierno de cooperación es lo que acabamos de conocer qué ha pasado en la Comunidad Valenciana un gobierno de coalición entre fuerzas pro

Voz 1434 03:24 existe tiene que ser un gobierno que sea capaz de

Voz 7 03:26 mujer no necesariamente en su interior pero acoger otras sensibilidades política

Voz 8 03:31 los dos sabemos en qué consiste la cooperación hemos trabajado durante diez meses en políticas progresistas que han tenido que van teniendo un efecto muy positivo en la vida de las personas la Comunidad Valenciana

Voz 1018 03:44 por Ximo Puig ha leído su discurso de investidura para continuar al frente de la Generalitat en principio no tiene porque haber problemas con sus socios de compromiso podemos las políticas contra el cambio climático serán prioritarias

Voz 9 03:55 queréis que respetar el medioambiente es suicida no ya una crisis sostenible sino bordea decisión la ermita contra el cambio climático la transición energética este planeta que es la nostra David estemos consumirlo estén degradando Stemm hipotecar el futuro de las naves de las manos ahora andan excusa una encuesta de Médicos del Mundo

Voz 0089 05:47 a estas alturas del año el número de incendios registrados multiplica por dos los del año pasado hoy por tres la superficie quemada casi treinta y cinco mil hectáreas son datos oficial

Voz 0202 05:55 les Iñaki Urdangarin decide seguir cumpliendo condena en la prisión de Ávila sin contacto alguno con el resto de empresas como les estamos contando en la SER el marido de la infanta Cristina pasa el tiempo entre la ejercicio físico y la escritura de cartas a mano dosis sois

Voz 11 06:14 tú

Voz 1434 06:14 el Madrid Cristina Machado buenas tardes la tensión es máxima en Aranjuez a las puertas del juzgado donde se encuentra Juanín el hombre acusado de matar a dos mujeres a las que disparó este domingo el marido de una de las mujeres muertas con un peluche rosa en la mano le recordaba a su llegada al juzgado que ha dejado sin madre a dos niñas pequeñas el otro viudo ha sido detenido tras saltarse con su coche el cordón policial los antidisturbios se han desplegado en la zona para evitar nuevos incidentes Juanín como se conoce al presunto autor de los disparos permanece en el interior de los juzgados mientras que los familiares velan en el cadáver de una de las mujeres en el tanatorio que está justo al lado la otra víctima mortal fue enterrada ayer la madre de estas dos mujeres también herida el domingo se está recuperando en el hospital enseguida les contamos lo que está pasando en Aranjuez luego tenemos que volver a hablar de pactos lo que dicen los políticos no está siendo lo que luego hacen el Partido Popular mantiene que Vox podrá entrar en entes públicos de la Comunidad a cambio de apoyar Ayuso como presidenta según el acuerdo firmado entre las dos formaciones ha insistido en ello esta mañana Pedro Rollán

Voz 12 07:38 en el texto no dice que la formación política vos vaya a formar parte del Gobierno habla de entes por lo tanto como digo todavía queda por determinar muchas

Voz 1434 07:48 les pues Ignacio Aguado aseguró hoy que no lo van a permitir

Voz 0771 07:52 sientes nietos todo lo que implica el presupuesto público todo lo que implique ejecución de presupuesto depende de Gobierno por lo tanto nosotros ese reparto de competencias y de responsabilidades en el Gobierno sea exclusivamente con el Partido Popular

Voz 1434 08:05 pero sin Vox no les salen las cuentas ni en la Comunidad ni en el Ayuntamiento de la capital el nuevo gobierno municipal de Madrid se constituye el sábado hoy se ha celebrado el último Pleno municipal de la legislatura el último también para Manuela Carmena que ha querido que los portavoces digan adiós y así lo ha hecho el más que posible nuevo alcalde el popular José Luis Martínez Almeida y la propia Carmena

Voz 0502 08:25 yo creo que hay pocos errores en la vida fue el poder representar a los madrileños creo sinceramente que todos desde nuestra discrepancia hemos trabajado pensando que cada uno hacíamos lo mejor para Madrid y que cada uno hacíamos lo mejor para los madrileños

Voz 9 08:38 me parece muy hermoso que académica

Voz 13 08:41 estos cuatro años de trabajo juntos con aplausos unánimes yo quisiera que se convirtiera en una tradición de este Ayuntamiento que siempre se despida así esta corporación

Voz 1434 08:53 más noticias en titulares con Sonia Palomino Virginia San

Voz 1915 08:56 miente el catedrático de Veterinaria Juan Goya H ha tomado posesión de su cargo como nuevo rector de la Complutense Goya H que sucede en el cargo al catedrático de álgebra Carlos Andradas ha pedido una financiación suficiente y estable que les otorgue autonomía económica

Voz 14 09:08 CCOO acusa a la Comunidad de nombrar a dedo a los directores de trece centros de educación de adultos muchos docentes interesados en el puesto no pudieron acceder al curso obligatorio de formación porque la Consejería convocó pocas plazas la Consejería lo niega hay dice que les va a poner todas las facilidades para que puedan presentar su proyecto antes de nombrar nuevas directo

Voz 1434 09:26 maratón de donación de sangre en el hospital Puerta de Hierro

Voz 1915 09:29 se celebra hoy y mañana de nueve de la mañana a nueve de la noche los niveles de todos los grupos son óptimos en este momento pero el Centro de Transfusión de la Comunidad anima donar de cara a los meses de verano

Voz 1434 09:38 en deportes el Real Madrid inicia hoy la presentación de fichajes con el delantero serbio Jobbik mañana llegará el belga Hazard información ahora del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 09:48 las tardes a esta hora un accidente en la A cuatro a la altura de Valdemoro genera seis kilómetros de retenciones en dirección Córdoba tengan cuidado si iban a transitar por esta vía circulación lenta además en este caso de entrada a la capital en la cinco a la altura de Móstoles en el resto de la red vial madrileña no encontramos dificultades tampoco hay complicaciones en las rondas de circunvalación M40 IMC

Voz 1434 10:12 hagamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes recordamos que se realiza trabajos previos asfaltado en zonas como doctores

Voz 1681 10:22 Gerardo entre O'Donnell y la plaza de Manuel Becerra y también en la confluencia de Alcalá con la calle Goya en ambos puntos los vehículos pasan con dificultad ya que la calzada las calzadas se encuentran en mal estado Por otra parte hay obras en el lateral del Paseo de la Castellana próximo a la plaza de Gregorio Marañón por este motivo está cortado ese acceso esa incorporación desde la calzada central a la calzada lateral a esta hora se acumulan los vehículos en ese tramo del paseo ve íntegras

Voz 1434 10:50 los en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo como sea

Voz 0978 10:53 precoz Jordi Carbó o las temperaturas suben con más facilidad que ayer después de una mañana un poco fría hemos bajado de los dos en la mayor parte de la comunidad durante la tarde el ambiente será muy agradable al sol no llegan a hacer calor máximas cercanas a los veinticinco grados con un poco de viento durante la tarde pero que apenas superará los treinta kilómetros por hora y mañana pequeño cambio veremos más nubes como mucho dejarán algunas gotas igualmente ratos de sol y temperaturas mínimas un poco más altas ambiente igualmente muy fresco durante la noche las máximas se situarán alrededor de los veinticinco grados Con todo esto comienza ahora catorce Madrid

Voz 1434 11:27 en la dirección técnica Alicia Molina muy Carlos Ródenas mejor dicho Noema Valido en la producción Sonia Palomino

Voz 1995 11:38 si eres empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya solicita de subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo y no te la juegues informa T incomodidad punto madrid o en el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y la Comunidad de Madrid

Voz 1434 12:00 la llegada de Juanín a los juzgados de Aranjuez ha supuesto uno de los momentos más tensos de esta mañana el marido de una de las mujeres muertas llamaba demonio y otras cosas al que hasta hace poco era su cuñado y les recordaba que ha dejado huérfanas a dos niñas pequeñas el otro momento de mayor tensión se ha vivido cuando el otro viudo sea asaltado con su coche el cordón policial para llegar hasta la puerta de los juzgados Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 12:31 buenas tardes este hombre ha sido detenido

Voz 1434 12:33 mientras el presunto autor de los disparos Juanín como se le conoce ex cuñado como decimos de las dos mujeres muertas sigue en el interior de los juzgados de Aranjuez y los antidisturbios vigilan fuera para evitar más acción más incidentes

Voz 0089 12:46 así es Cristina el detenido conocido como El Juanín llegaba a los juzgados de Aranjuez sobre las doce menos veinte de esta mañana fuertemente protegido por los agentes del Grupo VI de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía se ha cubierto el rostro con una chaqueta de chándal blanca ha sido introducido en el edificio desde ese momento se encuentra en el Juzgado de Instrucción número cuatro de la localidad para tomarle declaración John comunicarles su situación procesal va a ser acusado por dos delitos de homicidio consumado y otro más de tentativa de homicidio sobre la que es su suegra que continúa ingresada en el hospital el destino ha provocado que la familia de las víctimas estuviera cerca de los juzgados por dos razones la primera el tanatorio donde se vela a Montse Se encuentra en las inmediaciones de la sede judicial y la segunda el detenido ha llegado ante el juez casi a la misma hora a la que comenzaba el velatorio mucha tensión por tanto con un hombre ya detenidos se trata en efecto del marido de la primera mujer asesinada de Elisabeth al volante de su coche ha intentado saltarse la barrera policial que

Voz 1018 13:43 para levantada en los juzgados como no lo ha conseguido

Voz 0089 13:45 la ha proseguido su marcha por un paseo peatonal peatonal allí un agente de la Policía Nacional ha tenido incluso que saltar para no resultar atropellado de forma fulminante ha sido detenido y con los grilletes puestos conducido a comisaría bajo la acusación de un delito de conducción temeraria las Unidades de Intervención Policial los antidisturbios continúan desplegadas en Aranjuez a la espera de que finalice la declaración del detenido que ante la gravedad de los delitos va a ser enviado a prisión provisional sin fianza

Voz 1434 14:13 gracias Alfonso las dos mujeres muertas dos hermanas Lise timón se tenían treinta y cinco veintitrés años su madre de cincuenta años también resultó herida el domingo aunque está evolucionando bien ya sido otras

Voz 9 14:25 ahora planta en el hospital

Voz 1434 14:29 hablamos ya de pacto se despeja el camino para que el PP se haga con la alcaldía de la capital la dirección de Ciudadanos admite que la operación Villacís es muy difícil toda la derecha coincide en que su objetivo principal es echará Carmena de la Alcaldía así que José Luis Martínez Almeida va reforzándose como futuro alcalde está por ver cómo se materializa el pacto porque Ciudadanos se resiste a decir hasta dónde está dispuesto a llegar en sus acuerdos con Vox Carolina Gómez

Voz 0733 14:55 el Partido Popular ha enviado hoy un programa de investidura Ciudadanos ya Vox para que apoyen su candidatura el próximo sábado porque según Martínez Almeida la alcaldía no es negociable el cambio por la derecha lo tiene que liderar el Partido Popular

Voz 16 15:06 no es negociable lo dejó además ayer clarísimo el presidente nacional del Partido Popular Pablo Casado que no es negociable pero supongo también que los madrileños son conscientes de que los negociable con los votos que dieron el veintiséis de mayo a cada uno de los partidos y por eso digo que no puede ser que una ambición personal pueda frustrar ese cambio de gobierno que los madrileños reclamaron mayoritariamente

Voz 0733 15:24 desde la dirección de Ciudadanos reconocen ya a la Cadena Ser que es complicado que Villacís sea alcaldesa dicen que la prioridad no es liderar sino gobernar ayer algunos concejales admitían que la operación era una baza que se había querido jugar pero que no creían que fuera llegar a ninguna parte esta mañana la portavoz y Silvia Saavedra insistía en que primero hay que hablar del programa después de quién lidera

Voz 1179 15:46 nosotros estamos negociando como miembro

Voz 17 15:48 de negociación el programa de gobierno del Ayuntamiento de Madrid es fundamental fijar el programa de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid aquí no se trata ahora de hablar de sillas o quién va a ocupar la Alcaldía los distintos puestos de gobierno el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1410 16:00 lo primero que hay que fijar las políticas de que

Voz 17 16:02 los porque esto se trata de los madrileños no de los políticos

Voz 0733 16:05 no aclara la portavoz de Ciudadanos y se va a reunir o no con Vox en los próximos días sin sus votos no suman hoy la alcaldesa en funciones Manuela Carmena pedía Ciudadanos que por responsabilidad evite la entrada de la extrema derecha en el Gobierno municipal

Voz 1410 16:18 todavía estamos a tiempo de que los partidos que no se consideren tiene identificados con la extrema derecha impidan impidan que lleguen a las sistemas ante el decir que todo el movimiento LGTBI es chiringuito esto indica que probablemente les falta mucho para para saber lo que es la democracia y el respeto a las alternativas

Voz 0733 16:39 Espinosa de los Monteros el líder nacional de Vox planteó ayer la posibilidad de prohibir a Cogam organizar el orgullo gay porque dijo es un colectivo excluyente subvención

Voz 1434 16:47 hoy se ha celebrado el último pleno de esta legislatura en el Ayuntamiento de Madrid el último para Manuela Carmena que ha dado la oportunidad todavía como alcaldesa los portavoces para que se despidieran Carolina

Voz 0733 16:57 sí ha sido un pleno breve en el que han intervenido todos los portavoces con una sencilla educada e incluso cariñosa despedida

Voz 0978 17:04 que nosotros hubiésemos organizado o las cosas de otra

Voz 1434 17:07 media

Voz 0978 17:07 que las nubes han sido las mismas pero quiero que quede el día dos sesiones nuestra impresión de que sin duda

Voz 1752 17:12 también ha habido aciertos hemos tenido la oportunidad de ser útiles a los ciudadanos de Madrid no entiendo la política como un conflicto entre unos que ganan y otros que pierden creo que siempre deben ganar los ciudadanos

Voz 0502 17:25 yo creo que hay pocos errores en la vida como el poder representar a los madrileños creo sinceramente que todos desde nuestras discrepancias hemos trabajado pensando que cada uno hacíamos lo mejor para Madrid y que cada uno hacíamos lo mejor para los madrileños

Voz 0733 17:38 a Manuela Carmena quiere que esa forma de cerrar la legislatura se convierta en tradición espera la alcaldesa en funciones que su legado sea la humanización de la política

Voz 1410 17:50 parece que una de mis aportaciones será la humanización de la política la humanización de las relaciones entre los diversos los diversos concejales las diversas es política política yo creo que ha sido muy importante que se acabe pues los reconociendo nos todos que debíamos haber vamos lo personal que es importantísimo que las discrepancias nunca se mezclen con las descalificaciones no

Voz 0733 18:13 Begoña Villacís no ha ido al pleno porque sigue de baja Porma tiene por maternidad el sábado Cibeles vuelve a pleno rendimiento con la sesión de investidura

Voz 1434 18:21 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 1179 18:25 el Madrid Ciudadanos se resiste a decir hasta dos

Voz 1434 18:29 de esta dispuesto a llegar con Vox en el Ayuntamiento de Madrid igual que ha hecho la Comunidad no decían nada aunque finalmente ayer permitieron la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea hay un puesto mejor del esperado está por ver si la ultraderecha llega al Gobierno regional el Partido Popular ha firmado con Vox un acuerdo por el que garantiza que la formación de Santiago Abascal tenga representación como mínimo en entes públicos hoy el portavoz de

Voz 1018 18:53 sí danos Ignacio Aguado ha asegurado que no

Voz 1434 18:56 no lo van a permitir en ningún caso pero el acuerdo entre las tres formaciones es necesario para que la derecha se queda en el poder en la Comunidad Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 19:06 qué tal buenas tardes la gran duda es que entienden unos y otros por entrar en el Gobierno en el PP y quiénes creen que desde el punto de vista legislativo por Gobierno sólo se considera a los consejeros los viceconsejeros hasta ahí no el resto de cargos intermedios o el resto de entes públicos a ese matiz se aferra esta mañana por ejemplo el presidente en funciones Pedro

Voz 12 19:27 ya en el texto no dice que la formación política vos vaya a formar parte del Gobierno habla de entes por lo tanto como digo todavía queda por determinar muchas cuestiones

Voz 0861 19:39 como ya adelantamos ayer en el preacuerdo que firmó PP y Vox Isabel Díaz Ayuso convenció ayer a Rocío Monasterio para que aceptase sustituir la palabra consejerías por la opción de entrar en las instituciones a través de entes públicos para Ignacio Aguado esa fórmula tampoco es válida no investigan a Isabel Díaz Ayuso Si meta Vox entes

Voz 1018 19:59 lo únicos hirientes mientras todo lo que impida

Voz 0771 20:02 qué presupuesto público de todo lo que implique ejecución de presupuesto depende del Gobierno por lo tanto nosotros ese reparto de competencias y de responsabilidades en el Gobierno se hará exclusivamente con el Partido Popular

Voz 0861 20:14 Ignacio Aguado por cierto después de conseguir la presidencia de la Asamblea de Madrid con la ayuda necesaria de Vox ha confirmado que de aquí a la investidura no volverá a sentarse con la formación de extrema derecha porque no tiene nada más que hablar con ellos hoy han continuado los contactos entre el

Voz 0089 20:28 PP y el resto de sus posibles socios pero

Voz 0861 20:31 han sido conversaciones informales hoy no está prevista ninguna reunión oficial

Voz 1434 23:41 la Universidad Complutense ya tiene nuevo rector el catedrático de Veterinaria Joaquín Goya H que ha tomado posesión del cargo esta mañana en lugar de Carlos Andradas catedrático de álgebra que lo ha ocupado los últimos cuatro años Moyá H ha reclamado acuerdos para la Free financiación plurianual de la Complutense que les de autonomía económica el presidente Pedro Rollán que ha participado en el acto se ha comprometido a llegar a los mayores acuerdos posibles Elena Jiménez

Voz 0733 24:06 después de todo lo oficial de Tonga

Voz 27 24:09 de posesión del profesor don Joaquín Goya H Goñi como Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid

Voz 28 24:16 lo protocolario me comprometo a cumplir

Voz 1 24:19 las obligaciones del cargo de recto

Voz 28 24:21 del que se van Carlos Andradas encontrarás

Voz 27 24:24 siempre dispuesto a trabajar por nuestra universidad

Voz 0259 24:27 el nuevo rector de la Complutense Joaquín Goya H lanzaba su primer discurso aparecía de manera subrayada la necesidad del dinero

Voz 27 24:35 queremos negociar lealmente con el Gobierno la Comunidad de Madrid una financiación suficiente y estable precisamos de algo más que palabras y buenas intenciones queremos que se asuma que el 11M no cuesta dinero que es una inversión de futuro

Voz 0259 24:46 petición que recogía el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán

Voz 27 24:50 era aprovechar también este acto para asegurar que puede confiar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la hora de llevar a cabo su proyecto para la Universidad Complutense porque son muchos los objetivos que compartimos

Voz 0259 25:02 una vez acabado el acto el nuevo rector reconocía que esas intenciones les sonaban a buenas palabras pero que tiene que confiar en los políticos que se den cuenta de la importancia que tiene apostar por la Universidad pública Comisiones Obreras denuncia que el Gobierno regional va nombrara

Voz 1434 25:17 a dedo a los directores de trece centros de educación de adultos por su propia falta de previsión el sindicato dice que muchos docentes interesados en dirigir esos centros no pudieron acceder al

Voz 0259 25:26 curso obligatorio de formación porque se oferta

Voz 1434 25:29 Aaron pocas plazas pero la Consejería de Educación asegura que fueron los docentes los que nos informaron con tiempo de este requisito la comunidad dice en cualquier caso que les va a poner todas las facilidades para que puedan presentar su proyecto antes de nombrar esas nuevas direcciones Laura Gutiérrez

Voz 1275 25:45 dice educación que hubo un curso extra para directores que habrá más y son necesarios para que ningún docente de estos trece centros de adultos que renuevan dirección ya se queden sin la opción de concursar al puesto según CCOO estos profesores no pudieron hacer el curso a tiempo porque no había plazas suficientes pero educación lo niega asegura que ha sido un descuido de los propios docentes que no se acordaban de que la formación era obligatoria desde dos mil trece El sindicato teme

Voz 29 26:10 un dedazo Isabel Galí nos encontramos con una os equipos docentes que no van a tener la posibilidad de presentarse a las direcciones con ello se deja el terreno totalmente libre para que la Consejería de Educación utilice es un su dedazo como método de no

Voz 1275 26:27 también la Consejería de Educación asegura que no habrá dedazo porque se ha convocado un concurso para renovar los equipos directivos en estos trece centros de educación de adultos afectados y volvemos a hablar

Voz 1434 26:38 Arde pactos ya les hemos dicho que este sábado se constituyen los ayuntamientos ir poco a poco se van materializando los acuerdos a lo largo de toda la región en Colmenarejo por ejemplo hay ya pacto de gobierno entre cuatro formaciones Raquel Fernández

Voz 1315 26:52 PSOE y Alternativa por Colmenarejo vecinos por Colmenarejo y Unidas Podemos Izquierda Unida han firmado el pacto para el ayuntamiento con las socialista Miriam Polo como alcaldesa suman un total de ocho ediles estando la mayoría absoluta en siete Se trata dicen de un sólido bloque de mayoría progresista y aseguran que será beneficioso para los vecinos de este municipio la actual alcaldesa Nieves es del PP valora si esta decisión

Voz 30 27:16 nosotros hablamos inicialmente convecinos por Colmenarejo y creíamos que las situación con ellos si va a ser positiva iraquí hay bueno y al final pues pues no no ha sido así

Voz 1315 27:30 en la oposición quedarían PP Vox y Ciudadanos

Voz 9 27:38 la hija de la española es el fenómeno editorial del año la historia de Adelaida

Voz 1 27:42 Falcón emociona poder una mujer enfrentada

Voz 9 27:46 la situación extrema sencillamente magistral una novela profética dijeron la crítica y los lectores descubren también la hija de la española publicada por Lumen te has hecho eco de la promoción más eco

Voz 18 28:00 aprovecha de de la triple eco de Ford disfrutar en su Ford Eco Sport como motor Eco Boost con un bonus de hasta cinco mil quinientos noventa euros el descuento más económicos y tres tu antiguo coche hace un hueco

Voz 31 28:10 el mes de junio y renueva su etiqueta recuerda un su Ford Eco Sport con un como no sé hasta cinco mil quinientos noventa euros a cambio de tu antiguo coche corre vuela en tiempo récord fingiendo con ese tanta hasta fin de mes con quienes en refuerce la Comunidad de Madrid punto es

Voz 1434 28:27 se puso de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes Luca

Voz 0733 28:30 hoy ha sido presentado este mediodía en el palco de honor del Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid al delantero de veintiún años ha firmado para las próximas seis temporadas y estas han sido sus primeras palabras como jugada

Voz 1018 28:41 el blanco es el Elche

Voz 32 28:43 con más feliz del mundo podrían haber firmado contrato optan tan grande estoy muy ilusionado pero estoy segura de haber tomado la mejor decisión iba a estar dotados todos los para ayudar al Real Madrid Alcanar más

Voz 33 28:58 es más títulos

Voz 0733 29:01 mientras el gesto el Real Madrid se enfrentará al Barcelona en la final de la Liga Endesa que se disputará al mejor de cinco encuentros el primero y el segundo serán en el juicio a las nueve de la noche

Voz 34 29:16 el eh

Voz 1434 29:25 Nos vamos con la música de mis cafeína porque son los protagonistas de una nueva edición de States cuarenta de los cuarenta Un concierto más íntimo hoy con esta banda que está de gira presentando su cuarto disco

Voz 34 29:37 on Johnson que pasen una buena claro está no

Voz 2 30:03 en dos semanas

Voz 1018 30:05 la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:11 reconoce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 ocho millones y medio de personas con nombres y apellidos con circunstancias personales familiares concretas con todo el derecho del mundo a desarrollar una vida digna están en riesgo de exclusión social en nuestro país son más que al comienzo de la crisis pum millón doscientas mil más exactamente según los datos del último informe Foessa elaborado cada cinco años por encargo de Cáritas por ciento treinta investigadores de más de una treintena de universidades Natalia Peiró es la secretaria general de esta ONG de la Iglesia

Voz 1410 30:48 la realidad que nos muestra este octavo informe fue Foessa es sumamente expresiva creo que a nadie nos llamará la atención de la sociedad que estamos consta

Voz 1 30:55 siguiendo

Voz 1410 30:56 una sociedad desligada desigual una sociedad con unos vínculos frágil izados tiene un entorno de crecimiento de las desigualdades comprobamos hasta qué punto la contienda política está desplazando mucho la cuestión social a los márgenes del debate

Voz 1018 31:12 hablaremos algunas estantes con uno de los responsables de este informe también con un representante de los casi cincuenta y dos mil trabajadores de Correos preocupado lógicamente tras conocer a través del informe que ha difundido de la Cadena Ser de la autoridad fiscal independiente conocida como la idea que se que plantea reducir la actividad de la compañía pública cerrar oficinas despedir carteros limitar el reparto diario de correspondencia para ahorrar costes son recomendaciones que no vincula al Gobierno en este caso al Ministerio de Fomento que ya anuncia que no va a seguir esa estrategia pero en todo caso en el comité de empresa la preocupación es evidente y la amenaza de movilizaciones la primera consecuencia

Voz 1091 31:47 el Erez yo creo que en primer lugar lo que hace es suplantar el papel que el Parlamento tiene del Gobierno no le corresponde de ahí de decíamos que la idea tenía algún interés en conectar con la opinión de los lobbies de paquetería de este país no descartamos que si siguen en esa línea tengamos alguna de protestas en las sedes de aquellos que pretenden acabar con una empresa que tiene cincuenta mil trabajadores Hora catorce

Voz 1018 32:14 sí tienen curiosidad inquietud lo que sea por aclarar de una vez por todas queso de un gobierno de cooperación tampoco les vamos a dar una respuesta definitiva en Podemos ya en el Gobierno siguen sin ponerse de acuerdo a la hora de concretar de qué va lo negociado ayer por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez has estado Gobierno

Voz 6 32:29 cooperación es lo que acabamos de conocer qué ha pasado en la Comunidad Valenciana

Voz 1018 32:33 que sea capaz de acoger no necesariamente

Voz 7 32:35 en su interior otras sensibilidades política

Voz 8 32:38 los dos sabemos en qué consiste la conspiración hemos trabajado durante diez meses en políticas progresistas que han tenido un efecto muy positivo en la vida de las personas

Voz 1018 32:48 pues acaba de hablar el ministro Ábalos número tres del PSOE tras mantener nuevas reuniones políticas en el Congreso como saben es uno de los negociadores para la investidura de Pedro Sánchez Inma Carretero que es para él un gobierno de cooperación cómo van esas conversaciones ahora o no coalición cooperación o lo que sea buenas tardes

Voz 0806 33:03 buenas tardes y acabábamos de preguntar al secretario de Organización del PSOE y tampoco ha sido muy claro

Voz 35 33:08 bueno como no es un modelo cerrado cualquier modelo de cooperación e entra dentro de la fórmula de cooperación no hay muchos eh cada uno tendrá su modelo el valenciano ya hemos visto cuál es ahora veremos cuál es la al planteamiento que ofrecemos

Voz 0806 33:26 era la respuesta de Ábalos que ha asegurado que al PSOE le merecen la misma consideración los trescientos cincuenta votos el Congreso y que en este momento no descarta nada sobre la entrada de Podemos en el Gobierno

Voz 1018 33:37 pues el partido y ustedes puedan sacar sus conclusiones gracias y salvo buenas tardes hasta ahora es miércoles doce de julio Antonio Martín Carlos Cala qué tal buenas tardes Antonio tenemos grabaciones jugoso

Voz 0089 33:45 si la SER ha tenido acceso a distintas grabaciones que muestran cómo funcionaba la supuesta corrupción en el seno de la empresa OHL

Voz 5 33:51 es enfrenta cinco cintas este vivió

Voz 0089 33:58 en esta por ejemplos escuchados antiguos directivos contando dinero con el que sobornar presuntamente a un funcionario para recibir después un adjudica acuerdo en Valencia Compromís y Podemos conformarán un nuevo gobierno en el que la formación morada tendrá una vicepresidencia de corte ecologista lo presidirá Ximo Puig

Voz 9 34:16 qué es esto

Voz 0089 34:17 promete a declarar la emergencia climática porque asegura crecer sin tener en cuenta el medioambiente es suicida a punto de terminar el juicio del proceso independentista quedará esta tarde visto para sentencia con los turnos de última palabra de los acusados durante la mañana han seguido las conclusiones de las defensas

Voz 0202 34:32 la defensa Aloña de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales derecho penal de auto entendemos que podría suponer un peligroso terreno diferencia entre lo que debería ser la separación de poderes

Voz 0089 34:44 pasará por el Congreso de la ministra de Defensa en funciones asegura que un posible incremento de tropas en la base derrota pasará por el Congreso Margarita Robles

Voz 36 34:51 que nadie tenga la menor duda de cualquier incremento de tropa cualquier modificación que puede haberse de los convenios con los que España está vinculada pasada siempre como tiene que ser necesariamente por el Congreso de los Diputados

Voz 0089 35:04 el País publicaba hoy que España ha dado su visto bueno para que Estados Unidos aumente su despliegue sin aval parlamentario discriminación en la con su más de la mitad de las personas trans retrasan o anulan sus citas médicas por cómo son tratadas

Voz 0259 35:16 cuando yo pedí esa derivación endocrinos

Voz 1434 35:18 ya me derivado indirectamente psiquiatría y no me daban opción

Voz 10 35:21 el INC he dicho pero quiero ser llamada como Víctor donde Victor empiezas hecho que emocional de sentirse avergonzada

Voz 1018 35:28 salida sí o sí el principal candidato

Voz 0089 35:30 para suceder a Theresa May Boris Johnson insiste en que la fecha del Brexit debe ser el treinta y uno de octubre sin más prórrogas aunque un documento del Gobierno británico filtrado hoy a la prensa reconoce que el país no está preparado Johnson justifica su plan con ejemplos

Voz 1 35:43 como este absurdo que España tenga una cobertura del ochenta por ciento de su escritorio con banda ancha frente al siete por ciento que tenemos aquí que Huntsville XXXVII incendios es la meta

Voz 0089 35:56 ya lo que llevamos de año nuestro país cuando se han registrado más de cinco mil quinientos el doble que el año pasado Mónica parrilla de Greenpeace

Voz 37 36:02 con un balance ya que ha puesto muy alto porque indicando que en estos hechos pues que suene muy vulnerable está a aquel que hay que prevenir e muchísimo

Voz 1018 36:14 España Alemania la selección femenina de futbol

Voz 0089 36:17 enfrenta a las germanas a partir de las seis en la segunda jornada del Mundial de Francia partido importante para evitar a Estados Unidos gran favorita del torneo en el cruce de octavos

Voz 34 36:26 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1018 36:30 el pero conectado José Luis Ábalos

Voz 38 36:32 señor ministro de Fomento en funciones ya los efectos que siguen secretario de Organización del PSOE ahora encargado de sondear a los grupos políticos que faltan a propósito de su disposición para votar a favor de la investidura del candidato Pedro Sánchez como presidente del Gobierno hablan los líderes lo hacen con un lenguaje pactado que oculta más de lo que revela y luego es su señoría quién debe asumir la tarea de explicar el jeroglífico con máximo cuidado para evitar que surjan susceptibilidades diseñada complicaciones el oficio de tinieblas en el que está presenta momentos desesperados se resisten si las respuestas binaria es de sí o no entonces se busca una salida lingüística como ha sido la de acuñar el concepto de gobierno de cooperación que rehuya entradas si tendremos ministros de Podemos cuantos veremos

Voz 1018 37:30 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros nueva válido y Carlos Ródenas a la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción nos falta información no sabemos defendernos ante los a sus que aplicación eso o redes sociales incluyen dentro de sus condiciones de uso por cierto lo suficientemente oscuras para que sepamos realmente qué estamos aceptando por eso los expertos recuerdan que existen herramientas para defendernos y lo hacen después de conocer que la Liga ha sido sancionada por utilizar el micrófono de nuestro teléfono móvil que incluye su aplicación para espiar Nos localizar de esa forma locales que eviten fútbol posiblemente potencialmente de forma pirata Almudena López no

Voz 1491 38:05 las aplicaciones dan mucha información en lo que se refiere a términos y condiciones legales pero como la ofrecen es difícil de entender contextos excesivamente largos y complejos en la mayoría de los casos Jorge Morell es jurista especializado en derecho de Internet y uno de los abogados que denunció en Twitter la polémica por la app de la liga asegura que en muchas ocasiones al usuario le falta formación Loma hoy

Voz 39 38:27 sin tenía esa termine como ejemplo sería útil para saber implicar un dato personal cómo está compartiendo algo cuando sube una foto ahora es decir eso al final lo hemos de producción nuestro de una forma muy común que se han encontrado al móvil con una herramienta casi paz sin tener unas pautas mínimas de ocho

Voz 1491 38:44 los expertos avisan de que muchas aplicaciones que introduce en el micro y la geolocalización lo hacen de forma poco transparente y recuerdan que con el reglamento actual en materia de protección de datos podemos defendernos prestando atención a lo que instalamos en nuestro tele

Voz 1018 38:57 bueno móvil pues completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 39:01 tiempo soleado durante toda la tarde eso lo esperamos algunas nubes compactas en la cordillera cantar

Voz 1434 39:06 o en la Ibérica con chubascos pero que dejarán

Voz 0978 39:08 Away en pocas poblaciones y temperaturas que serán un poco más altas que ayer donde ayer llovía pero en general sin grandes cambios la mañana ha sido fría con heladas incluso en muchas poblaciones de Castilla y León o de la ibérica las máximas esta tarde entre los veinte y los veinticinco grados en la mayor parte de poblaciones sólo va a hacer un poco de calor en el Valle del Guadalquivir con máximas alrededor de los treinta grados

Voz 1018 39:35 en primavera

Voz 1018 41:09 Medio tantas estrategias hoy tenemos sobre la mesa los datos del último informe Foessa que elabora la ONG de la Iglesia Cáritas a partir de once mil seiscientas encuestas realizadas en todas las comunidades con participación de ciento treinta investigadores de una treintena de universidades se publica cada cinco años is según los expertos uno de los informes más fiables de los que se difunden en nuestro país María olvido está asociada a la Cadena Ser buenas tardes buenas tardes Hassan has estado en la la presentación de ese informe que nos deja datos todavía muy preocupantes sobre el perfil social de nuestro país a día de hoy eh decíamos soportada ocho millones y medio de personas están en situación de riesgo son eh un millón doscientas mil más que antes de la crisis pero es que la amenaza es más directo todavía para la mitad de esos ocho millones el cansancio de la solidaridad familiar empieza Besaya quizá demasiado no

Voz 0259 41:54 sí vamos a ver el informe tiene cara y cruz traslada la idea de que estamos acercándonos a la situación de antes de la crisis de dos mil siete pero en condiciones mucho peores porque ha crecido la exclusión social entendida ésta como a un concepto mucho más amplio no que la pobreza monetaria para el dieciocho por ciento de la población para esas ocho millones y medio de

Voz 1434 42:15 personas el ascensor social ya no funciona

Voz 0259 42:18 ni siquiera para subir a la primera planta la mitad de esas eh ocho millones de personas sufre exclusión severa acumulan tantos problemas cotidianos que carecen de un proyecto vital y familiar de ellos a casi dos millones el Informe Foessa los considera expulsados socialmente la vivienda se coloca como el principal factor de exclusión social por encima incluso del desempleo señala este prestigioso estudio que recalca además que el catorce por ciento de los trabajadores son pobres y que uno de cada tres empleos dura menos de siete días además eh dice el informe que hay seis millones de españoles que viven en el filo de la navaja y que pueden caer en cualquier momento en esa exclusión social si se les afecta la recesión la buena noticia es que ha bajado siete puntos la tasa de exclusión en el anterior informe Foessa estaban el veinticinco por ciento ahora como decimos está en el dieciocho digamos que se ha recuperado la clase media con la bonanza económica pero esa clase media muestra como dice síntomas de fatiga de solidaridad hay otro dato muy revelador en este informe José Antonio la desigualdad y la exclusión social aumenta en el eje sur Mediterráneo ex que hay más excluidos digamos que en ese eje de la exclusión donde crece la exclusión social incluye a comunidades consideradas ricas como Cataluña como Baleares e incluso como el País Vasco que tiene un potente sistema de protección

Voz 1018 43:47 asociar vamos a preguntar sobre esto uno de los responsables de de informes e Guillermo Fernández coordinador de este informe buenas tardes Piqué se entiende por la antesala de la exclusión

Voz 42 43:58 las de tú sabes esa es espacio donde otros personales también por el filo de la navaja a tope de alguna manera tiene una vida normalizada pero es tan precaria que cualquier cambio en su vida cualquier edificación que modifique el empleo en situación de vivienda en una enfermedad en una situación de falta de apoyo sociales en un tema que tiene que ver con su salud o con una sorpresa en su economía cotidiana es pasó algo de eso ir posible que pasan efectividad en las que son personas que llegan al día pero que se enfrenta ejércitos sean curiosamente

Voz 1018 44:35 claro que hubiera el día es como dicen ustedes tener un contrato de trabajo de siete días con eso realmente no se puede hacer planes ni a corto ni a medio ni a cortísimo plazo vamos

Voz 42 44:44 es que tenemos un grave problema de este país es que mucha gente no puede construir un proyecto vital de futuro y eso afecta pues a los hijos que les gustaría tener a los planes de adelante a la educación difiera a realizar de forma complementaria desafecto muchísimas cosas de solamente en supervivencia poder proyectarse hacia el futuro no es un grave problema que tiene sociedad española

Voz 1018 45:08 cuando dicen ustedes que la fatiga de la solidaridad está llegando a niveles preocupantes quiero decir que ya el famoso colchón familiar que tantas tantos problemas solucionó durante la crisis está acabando

Voz 42 45:18 hay dos cuestiones no pro efectivamente eso está automatizado es decir exigiendo porque la familia se la familia española esa familia que se entrega a tope es que sea entregado hasta el fondo han creado todo lo que tiene lo que pasa es que llega un momento que que que no que no tiene capacidad de graduar su ayudas sin que termina y a partir de ese momento desaparece pero lo que son cuando cuando la actualidad no solamente es que aproximadamente el cincuenta por ciento los española cuando se plantea usted ayudaría más el futuro usted yo haría más frente a lo que sucedió anteriormente muestran un deseo de que no tendrían capacidad

Voz 1018 45:54 Ahmar solamente te va a haber recursos

Voz 42 45:57 el tema de Voluntad entonces en ese sentido sí estamos escribiendo la preocupación sobre que de alguna manera sí que este habiendo una cierta fatiga de la

Voz 1 46:05 por la compañía directo Guillermo Fernández

Voz 1018 46:07 salud y suerte es otra las buenas tardes

Voz 0089 46:09 en este contexto no está de más recuerdo por ejemplo que las personas

Voz 1018 46:12 al menos medios económicos son las más afectadas por ejemplo por la subida de los precios de productos básicos va a todo el IPC de mayo reflejan eh subidas en partidas fundamentales como la carne la carne de cerdo casi un dos por ciento la fruta casi un cinco o las socorridas patatas dos con seis por ciento la idea la famosísima ya Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que sean los hace ya muy familiar a mal yo creo que a todos considera que el gasto en políticas de empleo tal y como están planteadas ahora mismo es muy cuestionable y estamos hablando de seis mil quinientos millones de euros Rafa Bernardo

Voz 1762 46:42 las políticas activas de empleo las que buscan la reinserción de los parados en el mercado laboral con acciones como orientación formación se aplican en el marco de un sistema complejo atomizado y con unos registros que hace muy difícil de evaluar su calidad y su eficaz

Voz 0089 46:53 dice la Erez por ejemplo del análisis que hacen de

Voz 1762 46:56 programa Prepara que alcanzó a ochocientos cincuenta mil personas entre dos mil doce y dos mil diecisiete con un coste de mil cuatrocientos millones de euros resulta que no mejora la probabilidad de reintegrarse al mercado laboral durante los seis meses que dura la ayuda económica que lo acompaña otras acciones en cambio como el diagnóstico individualizado de las necesidades el perfil de los parados sí tienen efectos positivos para mejorar la situación la irás recomienda entre otras cosas poner en marcha mecanismos de evaluación sistemáticos procedimientos de ventanilla única o medidas como recompensar al personal de las oficinas de empleo que tengan mejor desempeñó recolocando parado

Voz 1018 47:26 la famosa airea responsable de otro informe que les viene contando en la Cadena Ser y que afecta a una de las compañías públicas más vinculadas a la vida una herramienta de historia de nuestro país es hace ya más de cien años