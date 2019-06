Hora 14 (13/06/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:14 José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes Esquerra Republicana de Cataluña abre la puerta a facilitar la investidura de Pedro Sánchez su portavoz en el Congreso Gabriel Rufián anuncia tras reunirse con la interlocutora socialista Adriana Lastra su disposición para que sus quince diputados no bloquee en la investidura y esos quince diputados pueden ser vitales para permitir que el candidato socialista consiga su objetivo si esto se concreta en una abstención como consecuencia del diálogo político esto es lo que han dicho Rufián Adriana Lastra

Voz 3 00:48 no venimos a absolutamente nada venimos a bloquear el ciento cincuenta y cinco y sobretodo actitudes represivas que no llevan a a ningún sitio y hablar

Voz 4 00:58 nosotros evidentemente diálogo sí

Voz 3 01:00 entendimiento si con todas las fuerzas

Voz 4 01:03 Política siempre dentro del marco de la Constitución lo que hemos dicho siempre

Voz 1018 01:07 Adriana Lastra entiende que todavía es precipitado traducir en qué términos exactos se concretará el ya famoso gobierno de cooperación se irá viendo a medida que se acerca la fecha de investidura Rufián echa un cable al PSOE con las pretensiones de Podemos de conseguir algún ministerio

Voz 3 01:21 ciclo de Podemos no está legitimado va a pedir un menester incluso no sé si les conviene y creo que tiene que hacer una reflexión interna creo que los resultados electorales no dan tanto para pedir ministerios sino para pedir explicaciones

Voz 5 01:34 se internamente Okur catorce

Voz 1018 01:38 es lo último para una mañana en la que hemos podido ver por vez primera juntos a dos consejeros andaluces de Ciudadanos y el Partido Popular con el portavoz de Vox en la Cámara autonómica para explicar y defender el acuerdo político que salva los Presupuestos gracias por ejemplo a equiparar la violencia de género con la violencia intrafamiliar a retirar las partidas para la memoria histórica dar dinero público para conmemorar el descubrimiento de América o combatir la inmigración irregular esta vez los tres juntos y medias palabras ni ambigüedades

Voz 6 02:05 me siento cómodo porque este acuerdo contribuye a la estabilidad política de generación de empleo de la economía andaluza o que recoge sin duda son propuesta de trabajo de mejorar los presupuestos no

Voz 7 02:18 pero ya hemos dicho siempre que entendemos que la violencia no tiene escaner es por eso siempre hablamos de violencia intrafamiliar igual es un servicio que se presta pues a los hijos de una madre alcohólica por ejemplo o Alan o a la señora o la madre que es extorsionada pues sus hijos drogadictos

Voz 1018 02:37 en Madrid ciudadanos intenta arañar dos años de gobierno municipal para su candidata Begoña Villacís propone repartir la legislatura por mitades con el PP pero no parece que la idea vaya prospera de escuchamos a Miguel Gutiérrez y Andrea Levy

Voz 8 02:49 que haya un cambio de verdad en Madrid solamente esta dificultado por la obsesión de señora dormida de ser alcalde madre nuestra generosidad está en ofrecer esa

Voz 2 02:57 a bordo de dos años más dos años

Voz 9 03:00 hemos pues que la semana pasada era en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís

Voz 1018 03:07 el parlamento valenciano votará esta tarde la investidura el socialista Ximo Puig como presidente autonómico en el debate de esta mañana con Toni Cantó el portavoz de Ciudadanos se ha cruzado la obra de Miguel Hernández

Voz 5 03:17 Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana que lleva en la que lleva cultura el señor Marcela no hubiera podido

Voz 1018 03:25 llegar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda señor Marsá por publicar en castellano

Voz 6 03:30 Miguel quién no le dejaron publicar son alguno de sus socios

Voz 1018 03:39 sigue siendo muy confusa las circunstancias del ataque que supuestamente han sufrido dos petroleros japoneses en aguas del Mar de Omán está la misma zona en la que hace aproximadamente UBS registró un incidente similar parece que se descartan las informaciones que hablaban del hundimiento de uno de esos dos buques que transportaba setenta y cinco mil toneladas de nafta buscamos lo último hora en Teherán con Luis Miguel Hurtado

Voz 8 06:20 que haya un cambio de verdad en Madrid solamente está dificultado por la obsesión de señora dormida alcalde madrileño parece que habría otra opción que es que Aziz fuera alcaldesa durante ese tiempo nosotros unos parece que nuestra generosidad están ofrecer ese acuerdo dos años más dos años

Voz 1434 06:36 segundo encuentro formal entre Partido Popular y Ciudadanos en busca del pacto en Madrid capital segundo encuentro que acaba mal muy sorprendida por la propuesta decía Andrea Levy que ni de Ebro

Voz 9 06:47 la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís

Voz 9 06:53 ahora Villacís Nos parece desde luego que esto no sé

Voz 1434 06:55 creo que esto no es responsable que no es riguroso para la la capital de España en cualquier caso si la derecha no quiere perder la Alcaldía Partido Popular y Ciudadanos tendrán que dejarse de peleas dialécticas entenderse entre ellos y con Vox que sigue jugando sus cartas hoy la formación de ultraderecha vuelto exigir consejerías en la Comunidad el Partido Popular ha vuelto a decir que no y así seguimos la Policía Nacional ha detectado aquí en Madrid por primera vez en todo el mundo un nuevo método para transportar cocaína fue hace justo diez días cuando detuvieron a once personas que habían escondido hasta mil kilos de esta droga en roca mineral de cobre

Voz 1567 07:33 este sistema utiliza entonces es esta compartiendo toda la información con las agencias europeas a través de Europol Interpol y hay demás para que todos tengan conocimiento y pueden aprovechar la información que se vive

Voz 1434 07:46 once personas han sido detenidas en esta operación de cara a las próximas fiestas del Orgullo para que los agentes estén mejor formados y las víctimas sientan más confianza a la hora de denunciar Arco Polly ha presentado una guía destinada a la Policía Nacional y Municipal sobre la detección de delitos homófobos Rubén López es soportable

Voz 12 08:06 lo que queremos es que las personas LGTB sepan que las policías están formadas que están preparadas para atender este tipo de incidentes y que vayan a denunciar porque nuestra más contundente cuando nos ha ocurrido cualquier incidente este este

Voz 1434 08:17 lo y más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino Virginia es Armin

Voz 1915 08:21 en libertad con cargos el vídeo de una de las víctimas del tiroteo de Aranjuez detenido tras intentar saltarse la barrera policial de los juzgados con su coche el autor del tiroteo está desde ayer en prisión comunicada y sin fianza

Voz 0246 08:30 la policía detenido en Algete a un grupo de jóvenes por consumir hachís en una escuela infantil de la localidad una unidad canina de la Policía ha tenido que rastrear todo el centro para evitar que quedarán restos de droga

Voz 1915 08:40 los exámenes de recuperación del próximo curso escolar se mantendrán en junio hasta ahora se ha implementado de forma piloto con resultados excelentes según el consejero de Educación en funciones Rafael Van griten Ken que asegura que el año pasado promocionaron once mil alumnos más gracias a este sistema

Voz 0246 08:54 el Ayuntamiento ha reabierto sólo durante esta mañana el frontón Beti Jai en Chamberí para atender las peticiones de los ciudadanos que querían conocer la instalación las obras del edificio del siglo XIX terminaron en enero pero todavía quedan algunos ajustes el Consistorio quiere destinarlo a actividades deportivas y cultural

Voz 1915 09:09 es el Real Madrid presentará hoy a otro de sus nuevos fichajes el belga Hazard que se ha convertido ya en el fichaje más caro de la historia del equipo blanco

Voz 1434 09:16 vamos con la información del tráfico nos acercamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0246 09:20 buenas tardes circulación lenta hasta ahora de entrada

Voz 13 09:23 capital en la A4 en el acceso a la M treinta circulación en aumento también en la ronda M40 en Coslada dirección a tres en el resto de la red vial madrileña no encontramos incidencias importantes a destacaron así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos sean muy prudentes al volante

Voz 1434 09:41 vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita

Voz 14 09:45 Pérez buenas tardes hola buenas tardes y hablamos precisamente de la M30 de esta vía importante de distribución del interior de la ciudad donde en el Nudo Sur de la M treinta hay un vehículo averiado por lo tanto es estrecha la calzada en sentido Méndez Álvaro también se incrementa la circulación en la zona de ventas en el área del Paseo del Marqués Monistrol donde hace algunos minutos ya quedó abierta la salida a San Pol de Mar que permanecía cortada con motivo de la procesión de San Antonio de la Florida son puntos que a esta hora sobre todo esa zona de la M30 registra mayor lentitud y también tenemos que destacar las obras los trabajos de asfaltado que se realizan en Alcalá Goya Conde de Peñalver y en la calle de Francisco Silvela en la zona próxima a la plaza de Manuel Becerra

tenemos veinticuatro grados a esta hora en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó hoy las temperaturas están sufriendo con más facilidad que ayer hemos partido de mínimas más altas a pesar de que a primeras horas de la mañana todavía hemos bajado de los quince grados en toda la Comunidad las máximas se situarán por encima de los veinticinco cerca de los veintiocho en poblaciones de los ríos Tajo y Tajuña pocas nubes durante la tarde viento que irá aumentando con el paso de las horas de intensidad pero apenas alcanzará los cuarenta kilómetros por hora eso sí avanzada la tarde gala dar sensación de ambiente un poco fresco los próximos días bajaran un poco las temperaturas a partir del domingo el calor ganará más protagoniza

Voz 1434 11:11 en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas

Voz 0246 11:14 en la producción Sonia Palomino

Voz 15 11:19 el cante y el baile los grandes y las jóvenes promesas la pureza y la vanguardia no te pierdas Suma Flamenca hasta el veintitrés de junio en los Teatros del Canal y otros espacios con Remedios Amaya y el Pele el eco Dorantes Richard Bona Vicente Soto Sordera Mayte Martín y muchos más Comunidad de Madrid

Voz 16 11:39 ir es empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo no que las pues informa T incomodidad punto madrid Owen el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y la Comunidad de Madrid

Voz 1434 11:59 hora catorce y Madrid Cristina Machado a ciudadanos si al Partido Popular les está costando entenderse en las negociaciones en el Ayuntamiento de Madrid esta mañana se ha celebrado la segunda reunión formal al entre los equipos negociadores de los dos partidos han vuelto a salir prácticamente a tortas si en la primera C's acusó al PP de estar interesado únicamente en sillas es decir únicamente en garantizar que Almeida sea alcalde hoy ha sido ciudadanos que se ha salido del guión pidiendo la silla para su candidata al menos durante dos años de la legislatura Ciudadanos puesta por la bicefalia en el Ayuntamiento de la capital y el Partido Popular dice rotundamente no Carolina Gómez

Voz 0393 12:39 buenas tardes y buenas tardes no sabemos si Ciudadanos está recogido la manguera o la está extendiendo con su intentona de hacer alcaldesa Begoña Villacís pero al PP lo de hoy ha vuelto a sentar muy mal Andrea Levy dice que es una broma y una ocurrencia que quieran tornarse en la alcaldía

Voz 9 12:53 la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís Nos parece desde luego que esto no es serio que esto no es responsable que no es riguroso

Voz 1434 13:04 para la la capital de España Génova

Voz 0393 13:06 se opone a esa opción porque Almeida les saca cuatro escaños a Villacís y ochenta y tres mil votos el Partido Popular obtuvo en las elecciones quince concejales y ciudadanos siete pero al

Voz 1434 13:16 la formación naranja le parece que hay prácticamente

Voz 0393 13:18 en un empate técnico Miguel Gutiérrez que hemos

Voz 1863 13:21 a esta situación en prácticamente casi un empate en votos entre el Partido Popular y Ciudadanos un Partido Popular que ha perdido ciento setenta mil votos en la ciudad de Madrid que que va cayendo que ha obtenido el peor resultado de su historia por tanto a nosotros nos parece una fórmula y una solución de compromiso estamos siendo muy generosos estamos enormemente generosos con el Partido Popular

Voz 0393 13:44 la alcaldía compartida es una fórmula que Ciudadanos ha acordado con el Partido Socialista en ciudades como Albacete o Ciudad Real las conversaciones y los contactos entre ambos van a continuar durante la tarde

Voz 1434 13:54 Bono y todo esto sin tener en cuenta a Vox sin su apoyo sin el apoyo de la formación de ultraderecha no hay acuerdo que valga por mucho que Ciudadanos trate de mantenerse al margen de la formación de Abascal si la derecha esa cara Carmena del Ayuntamiento tendrá que hacerlo con el apoyo de Vox igual que en la Comunidad donde de momento esa formación ha conseguido la vicepresidencia tercera de la Mesa de la Asamblea aunque ahora todos los esfuerzos pasan por los pactos municipales porque los ayuntamientos se constituyen este sábado siguen también los contactos a nivel regional Ibooks sigue tirando de la cuerda hoy en Radio Nacional Javier Ortega Smith ha insistido en que ellos quieren consejerías

Voz 1961 14:31 es algo que se está negociando que no está cerrado pero sí que es verdad que ha sido muy clara la presidenta de Vox Madrid mi compañera Rocío Monasterio en cuanto a que nosotros hemos pedido que nos corresponde por derecho propio es no porque nadie nos lo regale hemos venido y tenemos derecho a tener consejerías es decir la la parte proporcional de las consejerías es decir a formar parte del Gobierno

Voz 1434 14:56 en el Partido Popular no se toma muy en serio este tipo de mensajes teniendo en cuenta que Ciudadanos ha dicho que no aceptará en ningún caso que Vox entre en el Gobierno regional confían en encontrar una solución que contente a todos y permita que Isabel Díaz Ayuso sea investida presidenta de la Comunidad de Madrid y Javier Bañuelos

Voz 0861 15:12 que oficialmente silencio ante la exigencia de Vox extraoficialmente pues en el PP no le dan ningún tipo de credibilidad a ese mensaje básicamente porque fue Rocío Monasterio quien plasmó su firma en un documento donde fue ella quien aceptó entrar en las instituciones de la Comunidad a través de entes públicos Hinault de consejerías de hecho esa palabra se eliminó del documento a la hora de firmarlo aún así Santiago Abascal reclamaba también esta mañana dos consejerías la respuesta desde Génova ha llegado en boca de Teodoro García Egea en Onda Cero invitaba al líder de Vox a ser un poco más realista

Voz 18 15:46 yo creo que vos tiene que ser consciente del papel que le han dado los ciudadanos hay fuerzas políticas que con menos con más representación que la que tiene hoy vos no han pisado nunca el Gobierno de ninguna institución por tanto hemos de ser conscientes del lugar donde nos han puesto los ciudadanos de ser conscientes de

Voz 1018 16:07 hasta dónde podemos llegar a condicionar un gobierno

Voz 0861 16:09 en el PP banco mucha cautela hay conversaciones diarias informales pero ahora mismo todo su esfuerzo se centra en el Ayuntamiento de la capital ven Almeida alcalde de hecho en el pleno al pero el próximo sábado salvo sorpresa sí asistirán tanto Pablo Casado como Isabel Díaz Ayuso

Voz 1434 16:28 el sábado se constituyen los ciento setenta y nueve ayuntamientos de la Comunidad de Madrid ir poco a poco se van cerrando pactos y acuerdos en aquellas localidades donde los resultados el veintiséis cm fueron más ajustados hoy se ha llegado a un acuerdo en Alcorcón por el que el PP va a perder uno de sus feudos el municipio del ahora alcalde en funciones David Pérez número dos también de Díaz Ayuso pasará a un gobierno de izquierdas en manos del PSOE y Unidas Podemos ser Madrid Oeste

Voz 0393 16:54 Belén Campos Alcorcón cambia de signo político el PSOE ganó las elecciones municipales

Voz 0246 16:59 no no con mayoría absoluta y necesitaba apoyos que han con

Voz 0393 17:02 entrado en Unidas Podemos Ganar Alcorcón aseguran que con este Gobierno conjunto ambas formaciones cumplen con lo maniatado por la ciudadanía Natalia Andrés PSOE Jesús Santos Unidas Podemos Ganar Alcorcón

Voz 19 17:14 y sobre todo vamos a devolver la alegría a la ciudad Alcorcón vamos a devolver los servicios y vamos a devolver la transparencia en la solidaridad la justicia la igualdad todos esos valores que durante estos ocho años hemos perdido el de Alcorcón estamos muy satisfechos con ellos estamos convencidos de carisma Granada

Voz 20 17:31 bueno es un acuerdo que ser sobre todo beneficioso para nuestros vecinos decir así es para la ciudad es un acuerdo que no va a sacar de nuestros ocho años al Partido Popular

Voz 0393 17:41 a ver con este acuerdo el próximo sábado la socialista Natalia de Andrés será investida como alcaldesa de Alcorcón y Jesús Santos será segundo teniente de alcalde el PSOE contará con ocho concejalías y Unidas Podemos Ganar Alcorcón tendrá cinco concejalías a las que se sumarán la presidencia y gestión de la empresa municipal de la limpieza

Voz 1434 17:58 Massa dos de la tarde y dieciocho minutos seguimos catorce Madrid

Voz 1434 21:04 la Policía Nacional ha detectado aquí en Madrid por primera vez en todo el mundo un nuevo método para transportar droga ya informado de hecho las policías internacionales fue hace justo diez días cuando detuvieron a once personas que habían escondido hasta mil kilos de cocaína en roca mineral de cobre Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 21:22 buenas tardes ese mineral de cobre con alta conductividad eléctrica al ser rico como decimos en cobre dificulta la visión por los escáneres del Servicio de Aduanas también impide que el olor del clorhidrato de cocaína escape pueda ser detectado por los perros sobre todo obliga a la policía tener que abrir una por una todas las rocas a golpe de martillo lo ha señalado el jefe de la sesión de Estupefacientes de la UDYCO la unidad de la policía contra el crimen organizado un revestimiento total de piedra sobre el

Voz 30 21:50 paquete este revestimiento hacía muy difícil la detección incluso para para los scanners que tienen en la aduana porque muchas de ellas Traian revestimiento de mineral de cobre y demás de ir hacia bastante difícil la detección a través de los escáneres

Voz 0089 22:07 método nuevo que sólo se ha detectado en España en nuestro país y concretamente en Humanes por lo que puede estar siendo empleado en otros países europeos y occidentales Gabriel Sánchez es el responsable de la Unidad contra los estupefacientes de la policía madrileña

Voz 1567 22:22 este sistema lo primer que se utiliza entonces es estar compartiendo toda la información con las agencias europeas a través de Europol Interpol idiomas para que todos tengan conocimiento y pueden aprovechar la información que se vive aquí

Voz 0089 22:35 durante año y medio la Comisaría General de Policía Judicial la Jefatura Superior de Policía de Madrid y el Servicio de Aduanas han traba

Voz 1434 22:42 dejado codo con codo para lograr este objetivo en Algete la Policía Nacional ha detenido a siete jóvenes por consumir hachís en una escuela infantil a la que acuden niños de entre cero y tres años la voz de alarma la dio un vecino los agentes acudieron con la unidad canina para cerciorarse de que no quedaban restos de droga en el recinto SER Madrid Norte Paco coronel

Voz 1684 23:01 no era la primera vez que lo hacían según ha podido saber esta cadena los siete detenidos saltaron la valla y se metieron en el patio de esta escuela infantil allí hicieron una barricada con los juguetes de los niños hice ocultaron para tomar dichas sustancias la Policía Local de Algete ha intervenido varios tipos de droga entre ellas una pieza de hachís de más de cien gramos además ha hecho falta la intervención de la Unidad Canina de la Policía Local para eliminar las posibles sustancias escondidas cerciorarse que ningún crío pudiera dar con ellas por error Luis Fernández es el jefe de la Policía Local de Algete

Voz 31 23:32 bueno ese contacto con los padres y sobre todo ese contacto con el colegio para que metiese pulso de ese patio hasta que la unidad canina de la Policía Local y si había quedado alguna sustancia ir pudiera coger algo menos

Voz 1684 23:47 después de retirar varias piezas de hachís escondidas los detenidos ya han pasado a disposición judicial

Voz 1434 23:55 Arco Poli ha presentado una guía para la detección de incidentes homófobos dirigida a las policías Nacional y Municipal de cara a las fiestas del Orgullo dos mil diecinueve que van a comenzar dentro de unos días Se trata de una acá España en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la preparación de los agentes para que puedan reconocer los actos homófobos que las víctimas sientan más confianza a la hora de denunciar Virginia Sarmiento coinciden

Voz 0246 24:18 pero con el orgullo pero pensando también en el futuro arco Polly el Ayuntamiento de Madrid han repartido a todas las comisarías de Policía Nacional y Municipal esta vía para detectar delitos de odio y discriminación Rubén López portavoz en Hoy por el Madrid

Voz 12 24:31 puede indicaciones para que la policía ya sea municipal lo nacional pueda identificar rápidamente qué tipo de incidente estamos hablando si hay LGT fobias sino pues datos de si la víctima crees que es por eso el luego puedan mirar si tiene antecedentes policiales si tiene algún tipo de de tatuaje que vaya por el tema de delitos de odio

Voz 0246 24:49 con esta iniciativa esperan que las víctimas se atrevan a denunciar

Voz 12 24:52 lo que queremos es que las personas LGTB sepan que las policías están formadas que están preparadas para atender este tipo de incidentes y que vayan a denunciar porque es nuestra más contundente cuando no ha ocurrido cualquier accidente de este estilo

Voz 0246 25:03 durante las fiestas entre el cuatro y el siete de julio habrá también un puesto de atención del Observatorio madrileño contra la LGTB fobia en Chueca el epicentro de la celebración coordinado con la unidad de gestión de diversidad de la Policía Municipal y también el Samur

Voz 1434 25:16 trece de junio seguimos sin calendario escolar dice la Consejería que lo tendrá listo para finales de este mes nos esperan en cualquier caso grandes novedades porque según los datos que manejan en estos momentos que siguen siendo los del curso pasado adelantar los exámenes a junio los exámenes de septiembre ha sido un éxito así que van a mantener ese sistema para él el curso que viene SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 1733 25:38 todavía no hay calendario escolar para el curso dos mil diecinueve dos mil veinte pero el consejero de Educación Rafael Van lleguen defiende que merece la pena mantener el adelanto de los exámenes de septiembre junio por los buenos resultados de promoción de alumnos

Voz 3 25:51 si los resultados van por la vía en duda que bueno tuvimos los resultados preliminares de I

Voz 1018 25:59 no yo creo que es un

Voz 3 26:02 es un calendario que merece la pena no merece la pena porque hay más alumnos que promocionan

Voz 1733 26:06 se refería al consejero a los trece mil alumnos más que promocionaron en dos mil diecisiete dos mil dieciocho el primer año en que se aplicaba el cambio de modelo sin embargo ante la falta de datos ni provisionales no oficiales de lo que pueda pasar en el curso que ahora termina educación tendrá que publicar un calendario confiando en el éxito escolar de los alumnos su calendario Lola que

Voz 3 26:26 se publicará muy probablemente unas fechas muy similares a las del año pasado que fue a finales de junio

Voz 1733 26:33 el consejero ha anunciado además que tratarán de equilibrar los trimestres del próximo curso para evitar que unos sean muy largos y otros demasiado cortos

Voz 1434 26:40 dos de la tarde y veintisiete minutos el Ayuntamiento de Madrid ha reabierto esta mañana sólo esta mañana el fronto con Beti Jai en Chamberí para atender las peticiones de los ciudadanos que querían conocer por dentro la instalación las obras de este edificio del siglo XIX terminaron en enero pero todavía quedan algunos ajustes el consistorio cuando esté terminado quiere destinarlo actividades deportivas y culturales Cristina del Casar durante toda la mañana a madrileños y visitantes han guardado fila para poder acceder al interior de este edificio del siglo XIX que desde dos mil once es Bien de Interés Cultural y que gracias a la iniciativa ciudadana y el Ayuntamiento de Madrid han conseguido restaurar devolviéndole su mejor versión ciento veinticinco años después de su apertura durante el programa Hoy por el Madrid hemos podido hablar con Carmen Rojas coordinadora de Cultura del Ayuntamiento de Madrid

Voz 32 27:27 los arquitectos han han hecho un esfuerzo importantísimo sobre todo en en poder ofrecer una consolidación contemporánea es decir que el edificio sea capaz de estructuralmente de aguantar y usos a las gradas estén capacitadas para poder aguantar el peso de de personas etc etcétera cosa que claro con las estructuras de diecinueve eso no podía ser

Voz 1434 27:51 a revisar las estructuras proveer al edificio de las infraestructuras básicas son el trabajo a realizar aún en el Beti Jai para poder volver a disfrutar muy pronto de partidos de pelota hay otras celebraciones deportivas y culturales

Voz 23 28:10 uy y ese sonido será tu batería tranquilo

Voz 1434 28:54 Amanda gala buenas tardes queda el Cristina vamos con el día

Voz 1490 28:56 el Madrid donde sí que en las presentaciones hoy será el turno de Eden Hazard el fichaje más caro de la historia del club por encima de nombres como Cristiano Ronaldo o Care vuelva a ser presentado esta tarde a las siete en el Santiago Bernabéu además recordamos que ayer el club hizo oficial el fichaje de Mendi por seis temporadas en el Atlético de Madrid semanas de movimientos el club trabaja ya en los nuevas incorporaciones para reforzar salidas como la de Antoine Griezmann anote Gil Marín se pasó por El Larguero vamos a escuchar la pregunta de nuestro compañero Manu Carreño sobre el francés la respuesta de Gil Marín y la solución para esta temporada con lo cual no pues así de claro Nos lo contaba anoche Gil Marín

Voz 34 29:46 gracias a mándanos vamos veinticuatro grados ahora mismo en el centro de la calle

Voz 1434 29:50 qué tal les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid

Voz 34 29:53 a partir de las siete que hasta luego

Voz 1 30:01 no tengo ningún sin duda de la tarde

Voz 2 30:09 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 sigue no podemos escapar unos del interminable puzle político que vivimos a todos los niveles en nuestro país y lo que nos queda porque según las cuentas de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas esta mañana la sede en Hoy por hoy no sería descartable que la investidura de Pedro Sánchez no lleve hasta el mes de septiembre da la sensación en todo caso que que las cosas empiezan a aclararse Esquerra está por no complicar el escenario abre la puerta a facilitar la investidura según ha dicho Gabriel Rufián tras reunirse con la interlocutora socialista Adriana

Voz 3 30:47 abrimos absolutamente nada venimos a bloquear el ciento cincuenta y cinco sobretodo actitudes represivas que no llevará a ningún sitio y hablar nosotros evidentemente diálogo

Voz 4 30:58 sí entendimiento si con todas las fuerzas políticas siempre dentro del marco de la Constitución le lo que hemos dicho siempre

Voz 1018 31:06 confía no garantiza todavía la abstención pero de sus palabras parece deducirse que esa opción es viable lo que facilita la aritmética de ciento setenta y cuatro posibles síes habida cuenta de que hay cuatro diputados independentistas suspendidos de su actividad parlamentaria Rufián ha ido más lejos envía también un recadito a Pablo Iglesias viene a decirle que no se ponga estupendo exigiendo ministerios

Voz 3 31:26 sobre Podemos no está legitimado va a pedir menester incluso no sé si les conviene y creo que tiene que hacer una reflexión interna pero los resultados electorales no dan tanto para pedir ministerios sino para pedir explicaciones E internamente

Voz 5 31:40 hora catorce

Voz 35 31:47 a Happiness H

Voz 1018 31:50 qué es lo que está

Voz 36 31:52 dando la semifinal saudíes qataríes sobre el ataque que supuestamente ha sufrido dos petroleros en aguas del mar

Voz 1018 32:00 eh Omán las circunstancias de este episodio siguen siendo confusas contradictorias pero recuerda mucho el incidente que se produjo hace más o menos un mes en esa misma zona iremos enseguida a Teherán para conocer los últimos detalles antes Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes qué tal todas las cosas domésticas lo Andalucía

Voz 0089 32:14 ya con Vox el PP y Ciudadanos empieza a aclararse si los tres han escenificado su acuerdo para sacar adelante los presupuestos en Andalucía por el que Ciudadanos y PP CDN exigencias de la extrema derecha en materia de violencia machista de Memoria Histórica escuchamos a representantes de los tres partidos

Voz 6 32:29 me siento cómodo porque este acuerdo contribuye a la estabilidad política son propuestas de trabajo de mejora de los presupuestos no

Voz 7 32:37 entonces hemos dicho siempre que entendemos que la violencia no tiene genere por eso siempre hablamos de violencia intrafamiliar

Voz 0089 32:43 el Ayuntamiento a compartir girarán los propone al PP gobernar dos años cada uno en el Ayuntamiento de Madrid lo que los populares rechaza Miguel Gutiérrez Andrea Levy

Voz 8 32:52 que haya un cambio de verdad en Madrid solamente está dificultado por la obsesión de señora dormida de ser alcalde de Madrid

Voz 9 32:58 que la semana pasada eran cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís

Voz 0089 33:05 en su todas las basada Colau va a presentar a las bases de Barcelona en Comú si quieren un acuerdo de gobierno con el PSC y ella de alcaldesa en Barcelona u otro con Esquerra con Ernest Maragall al frente

Voz 0424 33:14 para nosotros la elección no es entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista para nosotros la elección es la alcaldía para impulsar las políticas que se quieren impulsar para marcar las prioridades de ciudad

Voz 0089 33:25 orden firmada el Gobierno británico han firmado la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos allí se enfrenta a varios cargos por espionaje y revelación de documentos secretos la vista de la extradición se va a celebrar el pasado es el libro de la cárcel Ricardo Costa deberá realizar trescientas sesenta y cinco jornadas de trabajo comunitario y pagar una multa ya cambio evitará la prisión por su ayuda para que se destapara la caja b del Partido Popular el juez considera que su colaboración ha sido excepcional

Voz 1018 33:48 esta vez son Panteras negras cuarenta y ocho

Voz 0089 33:51 las en acción ha señalado De esta manera los puntos de la costa española más afectados por vertidos especulación urbanística o contaminación

Voz 0911 33:58 pues lo peor está la cuarenta y ocho banderas problemáticas que seguimos denunciando que no se están solucionando sí que han tratado de solucionar pero los plazos no se están cumpliendo porque cada playa en sí es una problemática concreta

Voz 0089 34:10 repite en por ejemplo la playa del hotel del Algarrobico o el Puerto de San Vicente de la Barquera consumo masivo ocho de cada diez españoles reconoce que ve series sí que esa actividad le quita tiempo de lectura hay de sueño según los resultados del segundo Observatorio de series

Voz 37 34:22 para el sesenta y dos coma cinco por ciento de la población dos Samir los entrevistados las series son importantes en su vida esto sube diez puntos para los jóvenes

Voz 0089 34:30 símbolo de la resistencia en la ciudad polaca de Gdansk ha ganado el Premio Princesa de Asturias de la Concordia el jurado ha destacado que fue escenario de la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial y su defensa de la libertad y la dignidad de los

Voz 5 34:41 los un ejemplo de sensibilidad ante el sufrimiento de solidaridad de defensa de las libertades y los derechos humanos de extraordinaria generosidad

Voz 1018 34:52 Intel telegrama Miguel Ángel el águila

Voz 1567 34:56 José Antonio el telegrama es para Albert Rivera señor presidente de Ciudadanos admirables clamor por suprimir las diputaciones provinciales míos de despilfarro y centros de colocación de parásitos del entorno amistoso familiar de los políticos del bipartidismo caduco pero más admirable aún qué confirmando su unidad de destino en lo universal dando nuevas pruebas de coherencia venga a izar la bandera naranja en la presidencia de las diputaciones de Burgos y Segovia ya adjudicarse las alcaldías de Palencia y Burgos a cambio de apoyar al competidor en el Gobierno de la Comunidad cosas veré de es mi oficio no

Voz 1018 35:33 Angel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina hay calor obras en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y atención esta campaña que pone en marcha el Ministerio de Sanidad para alertar de las consecuencias del descenso del uso del condón sobretodo en menores de edad esto se traduce en un incremento importante de las enfermedades de transmisión sexual Laura Marcos

Voz 1276 35:51 si la propia ministra de Sanidad en funciones reconoce que la Estrategia de Salud Sexual que impulsó el Gobierno en dos mil once lleva aparcada desde entonces y que los jóvenes sean relajado hoy tres de cada cuatro menores de edad usa condón en dos mil veintidós en dos mil dos eran un ochenta y cuatro por ciento nueve puntos más y esto se traduce en que infecciones que creíamos prácticamente desaparecidas y que ellos desconocen como la gonorrea sífilis hola clamidia han pasado de los diecisiete mil a los veinticuatro mil casos en apenas un año

Voz 11 36:18 Se está cada vez observando con más frecuencia que es están utilizando métodos no seguros como es la marcha atrás que quizás en mi juventud pues lo podías entender pero que la sociedad de hoy es lamentable no es un método eficaz por supuestísimo

Voz 1276 36:34 aunque María Luisa Carcedo descarta que vayan a financiar los preservativos con esta campaña intentarán llegar a los más jóvenes a través de West Side redes sociales no con anuncios convencionales

Voz 1018 36:43 a Laura como quedamos forzada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:46 durante la tarde el sol va a lucir en la mayor parte del país con nubes a ratos con pactarse en el Mediterráneo también en gran parte de Andalucía sólo dejarán algunas lloviznas eso sí en forma de lluvia de barro igualmente con ratos de sol más avanzada la tarde nubes compactas en el Cantábrico con algunas lluvias también débiles temperaturas en general más altas que ayer de veinte a veinticinco grados en la mayor parte de poblaciones las más altas donde va a hacer un poco de calor en el Valle del Guadalquivir también del Ebro máximas alrededor de los treinta grados

Voz 38 37:19 por perderte

Voz 19 37:21 tras afirmar ayer dicho fuera me gusta calidad hace feliz

Voz 2 39:03 todo

Voz 1018 39:06 no se lo va a poner difícil esta vez a Pedro Sánchez para seguir en Moncloa sus quince diputados no bloquearán la legislatura si se establece un diálogo político sobre la situación en Cataluña así lo ha apuntado Gabriel Rufián sin ofrecer más detalles sin concretar si ese no bloqueo se concretará en una abstención Javier Carrera Palacio de San Jerónimo qué tal buenas tardes

Voz 0866 39:24 qué tal buenas tardes ver Rufián no aclara

Voz 1018 39:26 mejor dicho aclara que se trata de no dar un cheque en blanco vamos que estamos en plena fase negociadora como corresponde al actual momento pero hay una diferencia clara Un punto de partida diferente al no que han anunciado los representantes de ellos percal la otra marca del independentismo en el Congreso

Voz 0866 39:40 soy un punto de partida hay una actitud muy distinta hablaba de una reunión positiva Un primer paso para seguir dialogando esas a priori la condición que plantea Esquerra Republicana para facilitar la investidura de Sánchez frente a condiciones líneas rojas diálogo señalaba Rufián que aunque como dices evitaba hablar aún de abstención insistía en que no acuden con la intención de bloquear nada

Voz 3 40:01 no vamos a no veremos intención de bloquea absolutamente nada evidentemente venimos con la intención como siempre hemos hecho de defender los derechos civiles socia

Voz 41 40:12 Tales nacionales

Voz 0866 40:14 del pueblo de Catalunya es una disposición que quedaba aún más perfilada cuando Rufián calificaba como irresponsable la posibilidad de que se repitan las elecciones cargando contra la petición de Unidas Podemos detener ministerios posición muy distinta a la de la portavoz de Jones percata Laura Borràs que aludía a la situación de sus tres diputados suspendidos para negar el apoyo a Sánchez

Voz 42 40:33 es en este contexto que nosotros San podemos facilitaron

Voz 3 40:36 este dura o Pedro Sánchez porque todo lo que hemos recibido ha sido pues esta vulneración de los derechos de nuestros compañeros

Voz 0866 40:44 reconocía en todo caso la dirigente catalana que lastran le ha pedido que no bloquee la investidura aunque

Voz 1018 40:49 no se ha hablado de condiciones concretas bueno pues conociendo la anterior Inma Carretero buenas tardes hola buenas tardes sería bueno saber hasta dónde es determinante esa actitud no bloqueo que anuncios de cara a la investidura para la cual el aspirante necesita recordemos ciento setenta y cuatro síes habida cuenta de que está han suspendidos los cuatro parlamentario independentistas encarcelados por el Supremo lo cual a efectos aritmético se traducen cuatro abstenciones está sentadas ya las bases para un gobierno de cooperación o lo que al final acabe siendo

Voz 0806 41:17 en este momento Pedro Sánchez cuenta José Antonio con ciento veinticuatro síes ciento veintitrés su

Voz 1434 41:22 Ellos y uno del Partido Regionalista Cántabro con el que

Voz 0806 41:25 ya hay acuerdo tiene planteadas negociaciones para amarrar los y es de PNV y Compromís y sobre todo de Podemos y a partir de ahí Coalición Canaria están en no rotundo UPN lo condiciona a algo que la dirección federal del PSOE acaba de descartar de nuevo que es que María Chivite no aspire a la presidencia en Navarra así que para que haya más si es que no es en la segunda votación todo depende a día de hoy de esa disposición a no bloquear la investidura que han mostrado Esquerra Republicana no es suficiente con las ausencias de los presos se requieren más abstenciones valdría con el grupo de Rufián pero Adriana Lastra sigue apelando a todas las fuerzas políticas que no queremos

Voz 4 42:02 hacer descansar la gobernabilidad de España o la investidura los partidos independentistas por eso lo que estamos haciendo es pedir al resto de partidos políticos que no bloqueen la investidura se lo estamos pidiendo a todos se lo estamos pidiendo a todos

Voz 0806 42:15 insiste el PSOE PP y Ciudadanos entre otras cosas porque fuentes socialistas que no se fían de los independentistas que terminaron tumbando los presupuesto

Voz 1018 42:24 gracias Inma Javier luego tenemos lo de Andalucía al final Ciudadanos ha tenido que asumir públicamente que la continuidad del Gobierno autonómico que comparten con el PP depende de que Bosch no bloque los presupuestos así que esta vez ha habido eh foto a tres dos consejeros Economía y Hacienda Ciudadanos y PP IU y el portavoz de la formación ultraderechista en la Cámara que estaba lógicamente encantado por poder demostrar públicamente que los dos socios de gobierno ha aceptado eh la violencia intrafamiliar y no la de género limitar el uso del dinero destinado a memoria histórica y a cambio incorporar dinero público para conmemorar la conquista de América además de combatir la inmigración irregular la estabilidad es lo primero prácticamente amañado decir eso lo justifica todo Sevilla Mercedes Díaz para el Gobierno andaluz no importa

Voz 0393 43:07 ante del acuerdo con voz es que da estabilidad este año y el año que viene pero la extrema derecha arranca al PP y a Ciudadanos concesiones de enorme carga ideológica como crear un teléfono para atender la violencia intrafamiliar que es el término que utiliza para negar la violencia machista o recortar en memoria histórica con todo el consejero de Economía Rogelio Velasco de la formación naranja dice que está cómodo con este acuerdo

Voz 6 43:29 me siento cómodo porque este acuerdo alcanzado contribuye como he comenta

Voz 5 43:35 dado en intervención

Voz 6 43:36 a la estabilidad política y a fortalecer la capacidad de crecimiento y generación de empleo de la economía andaluza

Voz 0393 43:45 un acuerdo que critica con dureza la oposición Susana Díaz secretaria general del PSOE anda

Voz 38 43:49 Love creo que avergüenza que se permitan recortes en los derechos recorte de las libertades y todo porque

Voz 1434 43:56 al final manda quien manda

Voz 0393 43:58 habrá recorte de seiscientos mil euros en la partida para la integración de emigrantes y dinero público para conmemorar la conquista de América

Voz 1018 44:04 a Miguel Lorente fue delegado del Gobierno para la Violencia de género es profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada buenas tardes se tiene que parar la violencia de género y la violencia intrafamiliar son lo mismo

Voz 43 44:16 no en absoluto la violencia intrafamiliar hace referencia a un escenario mientas que la violencia de género se refiere a la violencia que sufre la mujeres como consecuencia de la Constitución cultural es como considerar violencia deportiva o en el deporte lo atentado etarra Saint-Denis el el estadio o Lessing habiendo define la violencia la violencia viene definida por la motivación del agresor es decir en el porque el para que se utilice esa violencia y por lo tanto es una violencia completamente distinta que termina en un en un resultado similar lo que es la agresión lo que es el el daño físico psicológico la muerte pero no todo lo que termina el mismo lugar tiene el mismo significado

Voz 1018 44:52 se trata por tanto de una Periodismo exclusivamente ideológico

Voz 43 44:55 totalmente no sólo porque lo defienden desde esa posición

Voz 0089 45:00 puede propuesta en contra la políticas de igualdad

Voz 43 45:03 sino que esta propuesta no es avanzar sino retroceder veinte años hace veinte años si tiene ninguna May ninguna norma ningún recurso dirigido específicamente a la violencia atendiendo a sus circunstancias por lo tanto pensar que esto es una propuesta positiva de avance es un error porque significa volver a veinte años atrás donde la violencia se escondían en el mismo escenario precisamente para ocultar la construcción normalizado a la violencia contra las mujeres

Voz 1018 45:27 el hecho de que no haya una atención diferenciada por parte de los poderes públicos es una amenaza pueda haber más muertes de mujeres como consecuencia de violencia de género potencialmente al menos

Voz 43 45:36 sí porque precisamente todavía a pesar de todo lo que se ha logrado es alcanzado cuesta mucho trabajo que las mujeres salgan de la violencia que que que que denuncien la situación que están viviendo que sean identificadas como víctimas a pesar de que están acudiendo un veinte por ciento más que las mujeres no mata Tabasa consultas médicas y sanitarias todavía tenemos esa normalidad esa invisibilidad ese silencio que envuelve a la violencia contra las mujeres como una parte fundamental que radicar dificulta Moses abordaje específico intentamos hacerles creer a ellas que es el escenario que no son las los los versión la intención del agresor que lleva a cabo la violencia pues al final pasé mucho más difícil que salgan de la violencia más fácil que continúe la violencia y quiénes acababa se puede llegar a una agresión grave

Voz 1018 46:20 sí digo pues lo agradezco mucho acompañan directo aquí catorce media hora ante un saludo buenas tardes

Voz 43 46:25 buenas tardes sevillanas sí