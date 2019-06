Hora 14 (14/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes la sombra de los ordenadores de Bárcenas seguirá persiguiendo al Partido Popular era un ordenador

Voz 4 00:30 que era del Partido Popular cuando se fue usted señor allí se quedó el ordenador

Voz 1018 00:34 la justicia decide seguir adelante no da carpetazo a la investigación sobre las posibles responsabilidades del PP en el borrado destrucción a conciencia de los ordenadores de su ex tesorero en la calle Génova así lo ha decidido un juzgado de Madrid a pesar de que la Fiscalía entiende que no existen argumentos probatorios para la acusación Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:55 bueno Kioto ha rechazado la petición del Partido Popular y del resto de acusados quienes reclamaba que con la máxima celeridad y en fase de cuestiones previas fuera aplicada la doctrina Botín ante la ausencia de acusación del perjudicado de la Fiscalía y el PP fuera excluido ya del procedimiento el magistrado ha afirmado que resolverá esta cuestión sentencia lo que implica que el Partido Popular deberá permanecer sentado en el banquillo con una acusación penal por daños informáticos durante todo el procedimiento es lo

Voz 1018 01:22 tiempo para una mañana en la que el Tribunal Supremo decidió que no permitirá Oriol Junquera salir de la cárcel para acreditarse como eurodiputado ante la Junta Electoral y viajar después a Bruselas entiende los magistrados que han jugado el proceso que existe un peligro irreversible habida cuenta de que Puigdemont tiene instalado Suu negociado político en la capital comunitaria en Esquerra Republicana vuelven a hablar de indefensión de golpe a la democracia Sergi Sabrià es el portavoz en el Parlament

Voz 1889 01:45 hemos visto el último golpe

Voz 5 01:48 eh a la a la democracia

Voz 1889 01:50 en de hemos visto muchos hasta ahora hay seguimos sin acostumbrarnos juegan con el voto de millones de de millones de personas al le niegan los derechos a Oriol Junqueras a unos derechos políticos que en ningún caso tiene ha suspendido y tienen mucho miedo y esto lo sabíamos Hora catorce

Voz 6 02:12 es preciso poner en marcha la investidura y hacerlo cuanto antes poder contar con un Gobierno que aborde cuanto antes los nuevos los desafíos contemporáneos que tiene España aquí pensamos que obstaculizar esa investidura no tiene ninguna lógica sorprende que aquellos que nacieron con una vocación socialdemócrata o de centro pues no se presten a construir la única alternativa que hay en este momento para garantizar la gobernabilidad

Voz 1018 02:46 el Gobierno Isabel Celaá sin concretar en qué fase está la negociación para la investidura de Sánchez lo que parece claro es que no cuentan con negociar nada con Ciudadanos Partido que ha encontrado hoy con que una fuente cualificada del Elíseo muy próxima al presidente Macron ha comentado varios periodistas españoles que están preocupados por los acuerdos de Albert Rivera con la ultraderecha estamos vigilando señala esa fuente nadie desde la formación morada quiere poner voz a su respuesta políticas Oscar García en Ciudadanos

Voz 0325 03:12 que no sentirse aludidos ante la advertencia de Macron la colaboración estrecha aseguran y están convencidos de que la República en marcha el partido de Macron seguirá siendo un apoyo importante en ciudadanos dan por sentado que el presidente francés coincide con el criterio que aprobó la ejecutiva naranja por unanimidad de que no habrá miembros de Vox en los gobiernos que se pacten sólo con el PP uno de los fundadores de C's el catedrático Francis de carreras escribe una carta

Voz 1018 03:34 hoy en el diario El País en la que le dice que no entiende que nos falles que el joven maduro que había se haya convertido en un adolescente caprichoso y la acusa de arrojar al PSOE a negociar con Podemos lo cierto es que las negociaciones continúan PP Ciudadanos y Vox han llegado a acuerdos para el Gobierno de las tres capitales aragonesas no sabemos que pasará mañana en Madrid decía esta mañana en Hoy por hoy Iván Espinosa de los Monteros número dos de la formación que también quieren su cuota temporal de Alcaldía

Voz 4 03:59 bueno unos los tocarían unos ocho meses hemos calculado nuestra lleven es una broma que es que narra el a veces no vamos a estar ocho meses con Javier Ortega Smith dieciséis meses con Begoña Villacís veinticuatro meses con con José Luis Martínez Almeida yo creo que no yo creo que lo que tiene que hacer lo que estamos intentando es poner de acuerdo a Ciudadanos Partido Popular

Voz 1018 04:17 claro que el protagonista de este viernes es mucho más digestivo para todos uno de los grandes creadores de nuestro tiempo

Voz 7 04:25 no

Voz 1018 04:29 el milagro Almodóvar que a todos los premios y reconocimientos entre los que no faltan dos Oscar tiene desde hoy el del festival de Venecia el León de Oro a toda una vida modestia no le faltan

Voz 8 04:53 además los bomberos encuentran en Córdoba a los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer cuando sofocaron el incendio de su vivienda ambos cuerpos presentaban heridas por arma blanca no se descarta la violencia machista

Voz 0325 05:03 la deuda pública vuelve a subir en la deuda pública vuelve a subir en España el noventa y ocho coma siete por ciento del producto interior

Voz 8 05:14 dichas de Economía y Finanzas de la Unión pactan las bases de un futuro presupuesto para la Eurozona pero no fija

Voz 0325 05:20 su financiación desde Bruselas consideran un logro el acuerdo que sin embargo es muy limitado respecto a lo que aspiraban países como España o Francia la Justicia aprecia indicios de posible tortura en una inmigrante internado en el CIE de Aluche en el auto al que ha tenido acceso la SER Se recoge la agresión de un policía en la cabeza agresión que la dirección del centro no como único científicos holandeses descubren veintidós genes relacionados con la infertilidad masculina el descubrimiento va a permitir mejorar el diagnóstico y el tratamiento el cincuenta por ciento de los casos de infertilidad en las pareja y la princesa Leonor asistirá este año por primera vez al acto de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias pocos días antes de cumplir los catorce años más tarde asistirá a los de la Fundación Princesa de Girona doña Leonor la acompañará a la infanta Sofía que también se estrena en esos actos

Voz 9 06:05 bueno perdón

hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes

Voz 1434 06:30 lo popular y Ciudadanos negocian contrarreloj el acuerdo que permite a la derecha recuperar el Ayuntamiento de Madrid los equipos negociadores están reunidos desde hace media hora

Voz 11 06:40 cómo encara la reunión SATE y sorpresas mañana hay cambio Almeida en el Ayuntamiento como sobreviva a su llegada Andrea

Voz 1434 06:53 Levi pedía sensatez a ciudadanos que ha tensado la cuerda hasta el final con propuestas como la de la Alcaldía bicéfala pero que va a ceder al final a cambio de otras contraprestaciones la segunda denuncia de tortura en el CIE de Aluche en apenas unos días se lo hemos adelantado en la SER la juez de control del centro recoge en un auto la agresión de un policía un interno en el recuento no

Voz 8 07:15 turno los responsables del cien ni siquiera

Voz 12 07:40 es especialmente relevante en la parte de la sentencia donde se ríen

Voz 1434 07:44 conoce efectivamente que

Voz 12 07:47 las omisiones del acusado las omisiones de otras personas y las deficiencias burocráticos tuvieron un peso muy relevante en el hecho de que Samba no recibiera el tratamiento debido

Voz 1018 07:57 tratamiento que probablemente hubiera

Voz 12 08:00 dado a salvar su vida y este es

Voz 1434 08:03 Álvaro Rodero dieciocho años y uno de los cinco estudiantes madrileños que han sacado la mejor nota de la selectividad de este curso rozando la perfección un nueve con nueve siete cinco

Voz 13 08:15 cuando me he enterado la verdad es que no no daba crédito ha sido increíble yo sabía que me habían sido menos exámenes pero no para algo así

Voz 2 08:22 unidad de Madrid comportó

Voz 13 08:25 o quizás el físico sino que de hecho es la que peor más alivio pero vamos que no sea no me lo creo muy muy contento y orgulloso también

Voz 1434 08:33 más noticias hará en titulares con Sonia Palomino Virginia San

Voz 1915 08:36 el juez del caso Lezo rechaza imputar a Esperanza Aguirre y a otros cuatro miembros de su consejo de gobierno para aprobar la construcción del campo de golf del Canal Manuel García Castellón rechaza así la petición del PSOE por tener poca base real al estar apoyada en un artículo periodístico de un al Superior de Justicia ha ordenado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte que exija una docena de altos cargos del PP que devuelvan los sobresueldos que cobraron entre mil novecientos noventa y ocho y el año dos mil entre esos funcionarios está la mujer de David Pérez número dos de Isabel Díaz Ayuso en la comunidad de madre la línea siete de Metro sigue sufriendo filtraciones de agua a pesar de las obras que costaron tres millones de euros a las arcas públicas lo revela un informe de la Consejería de Transportes al que ha tenido acceso la SER la Comunidad ha reclamado a la empresa concesionaria que solo con el problema la Delegación del Gobierno en Madrid mantiene las sanciones de dos mil euros contra una asociación feminista y otra de estudiantes por haber utilizado vehículos con megafonía en la manifestación del pasado ocho de marzo ha terminado Sina

Voz 8 09:26 cuando la reunión entre la delegación de estos colectivos

Voz 1915 09:29 qué piden que la dimisión de la delegada del Govern las causas y los efectos de las migraciones serán el epicentro de la nueva programación de Matadero a partir de septiembre entre las propuestas para la próxima temporada las del dramaturgo Milos Raonic que ha documentado la historia de varios migraña

Voz 1434 09:41 les vamos con la información del tráfico Nos acercamos primero la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 14 09:47 las tardes hasta ahora les informamos que está cortada la M cincuenta a la altura de Paracuellos del Jarama por un incendio de un vehículo en dirección a la dos tengan cuidado si iban a intentar circular por esta vía en la cual hay desvío alternativo seña

Voz 2 10:00 alejado también hay complicaciones ya prácticamente

Voz 14 10:02 todas las entradas y salidas a la capital destacar de salida de Madrid en la A tres en Rivas Vaciamadrid la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto cinco en Arroyo Molinos en la M40 complicaciones también en Hortaleza recintos feriales Coslada Villaverde en ambos sentidos de entrada a Madrid tengan precaución en la A uno en Alcobendas ya está Nudo de Manoteras lados en Torrejón de Ardoz Illa seis en Majadahonda y El Plantío vamos

Voz 1434 10:27 la al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes bueno pues hasta ahora

Voz 15 10:33 el tráfico en general como suele ocurrir los viernes con el inicio del fin de semana en este periodo de oro apunta ya se notan intensidades muy altas en distintos tramos de la M30 sobre todo en esta vía importante de distribución y además con un percance que se registraba hace algunos minutos en el Nudo Sur que afecta la salida a la avenida de Andalucía y por lo tanto ralentiza más la circulación desde la zona de Méndez Alvaro además en lo que respecta al interior de la ciudad aumenta la circulación en salidas en general pero sobre todo en destacamos en sentido sur el Paseo de Santa María

Voz 2 11:04 a la cabeza y en sentido norte el Paseo de la casa

Voz 15 11:06 ya así se mueven por la zona de las rondas Francisco Silvela continúa con estrechamiento de calzada en sentido Joaquín Costa debido a trabajos de asfaltado

Voz 1018 11:15 desastre comienza ahora catorce Madrid en la directamente

Voz 1434 11:18 nica Alicia Molina y Julio Hernández en la producción Sonia Palomino

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 17 12:32 Partido Popular y Ciudadanos vuelven a intentar el acuerdo faltan menos

Voz 1434 12:37 es de veinticuatro horas para que comience el pleno de constitución del Ayuntamiento de Madrid mañana a las once y los equipos negociadores de las dos formaciones están reunidos a esta hora en el edificio de grupos de la calle Mayor las dos Reunión Ness anteriores acabaron regular con Ciudadanos tensando la cuerda con propuestas como la de ayer repartir la Alcaldía dos años para Almeida otros dos para Villacís esa opción parece más que descartada pero le puede servir a la formación naranja para conseguir alguna contrapartida en otros municipios de momento a la reunión sigue en el Ayuntamiento así que hasta allí nos vamos Carolina Gómez buenas tardes

Voz 18 13:11 qué tal buenas tardes llevan reunidos unos cuarenta y cinco minutos en la sala están los equipos negociadores de los dos últimos encuentros con Miguel Gutiérrez y Andrea Levy a la cabeza la dirigente popular ha estado reunida previamente con José Luis Martínez Almeida aquí en este mismo edificio preparando ese encuentro llegaba el candidato popular bastante sonriente la opción de Begoña Villacís alcaldesa parece que se desinfla tampoco parece que la alcaldía compartida tenga futuro alguno pero a esta hora todo sigue abierto no hay nada cerrado al cien por cien ni quién va a ser el próximo alcalde de Madrid ni quién va a tener cada consejería ni que encaje tiene Vox en ese acuerdo de las derechas para desbancar a Manuela Carmena fuentes del partido de Santiago Abascal confirman a la Cadena Ser que los términos del pacto siguen siendo los mismos el que quiera que Vox le apoye tiene que sentarse con ellos a explicarles sus propuestas encuentro con Ciudadanos no ha habido Almeida se reunió ayer con Ortega Smith irse avanzó dijeron favorablemente quedan por tanto muchas preguntas que responder a menos de un día de que se constituya el Ayuntamiento

Voz 1600 14:16 aunque las partes se muestran confiadas

Voz 18 14:18 Fuentes de la dirección nacional de Ciudadanos aseguran

Voz 1434 14:21 el acuerdo con el Partido Popular puede llegar

Voz 18 14:24 esta misma tarde bueno pues el acuerdo cada vez

Voz 1434 14:26 más cerca aunque de momento no hay nada cerrado al cien por cien si el apoyo de Vox es imprescindible para que la derecha pueda recuperar el Ayuntamiento de Madrid pero Ciudadanos sigue negándose a negociar directamente con la formación de Abascal aquí en La Ser en Hoy por hoy esta mañana Iván Espinosa de los Monteros recordaba que no van a permitir que los desprecian tildaba de paso de tontería la propuesta de una bicefalia en el Ayuntamiento

Voz 4 14:49 bueno sirva reparte unos los tocarían unos ocho meses hemos calculado es una broma es que no vamos a estar ocho meses con Javier Ortega Smith dieciséis meses con Begoña Villacís veinticuatro meses con con José Luis Martínez Almeida yo creo que no yo creo que lo que tiene que hacer lo que estamos intentando es poner de acuerdo a Ciudadanos se para popular Si alguien quiere formar un gobierno dejando de lado a Vox no lo va a conseguir si alguien quiere formar un gobierno en colaboración en cooperación en cohabitación como se quiera llamar con Vox pues entonces nos sentaremos a negociar y encontraremos las condiciones adecuadas para cada caso

Voz 1434 15:21 decíamos antes que la estrategia de Ciudadanos pasa por tensar la cuerda en el Ayuntamiento de Madrid para ceder al final después de haber conseguido alguna contrapartida en Alcobendas las negociaciones en este momento están bloqueadas ciudadanos había condicionado su apoyo al Partido Popular a que Ignacio García de Vinuesa deje la Alcaldía deje de ser alcalde las negociaciones están bloqueadas con el PP pero en paralelo Ciudadanos ha estado negociando también con el Partido Socialista SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 0325 15:49 Fuentes del equipo negociador han indicado que a nivel regional ha quedado bloqueado el pacto hasta que se cumpla la condición impuesta por la formación naranja a nivel local se trata ya de un ultimátum o el actual alcalde renuncia o ciudadanos gobernará con el partido socialista con el que recordemos también suma mayoría absoluta desde el Partido Popular en Alcobendas no niegan esta situación García no esa siempre ha aludido al respeto a la gran mayoría de vecinos que votaron por el centro derecha el pasado veintiséis EM con este argumento trasladó a Ciudadanos en la primera y única reunión que se ha producido entre ambas formaciones que reflexionará sobre apartarse el actual alcalde siempre planteó que este paso fuera acompañado de una propuesta cerrada de gestión proyecto para la ciudad por eso dos días después de aquella reunión hizo llegar a Ciudadanos una propuesta programática de reparto de áreas García de Vinuesa nunca obtuvo una respuesta ciudadano sí que se ha reunido con el Partido Socialista a nivel local en varias ocasiones de hecho ya existió un documento de preacuerdo

Voz 1434 16:43 Kobe Gobierno muchas cuestiones abiertas todavía antes de la constitución de los ciento setenta y nueve ayuntamientos que hay en la Comunidad de Madrid y que se van a celebrar mañana esos plenos la mayoría de ellos por la mañana aunque también alguno será por la tarde a dos de la tarde y diecisiete minutos seguimos

Voz 1434 17:03 segunda denuncia de torturas en el CIE de Aluche en apenas unos días se lo hemos adelantado hoy aquí en la SER la juez de control del CIE ha emitido un auto en el que determina que uno de los internos fue agredido por un policía que la dirección del centro no comunicó esa agresión esa juez ha dado traslado del caso la justicia ordinaria para que investigue es la segunda denuncia de torturas como decimos de esta misma juez hace unos días denunciaba el cacheo inhumano al que habían sido sometido varios internos bajo una intensa lluvia en el patio del CIE Nicolás Castellano

Voz 1620 17:32 buenas tardes qué tal buenas tardes la titular del Juzgado Instrucción número diecinueve de Madrid en labores de vigilancia y control del sigue manifiesta de manera contundente en este auto al que ha tenido acceso a la SER que en el CIE de Madrid no se cumple el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y la salud de las personas interna sin que puedan ser sometidas a tratos degradantes y detalla los indicios de que el interno fue agredido con un objeto contundente en la cabeza por un agente de policía no identificado la noche del veintisiete de abril

Voz 8 17:59 de esta persona estaba ya en uno de los dormitorios

Voz 1620 18:01 Centro al ser unos hechos constitutivos de un posible delito de tortura acuerda remitir el caso al Juzgado Decano de Madrid para que se investigue además destaca que la dirección del centro omitió comunicar al juzgado estos hechos tan graves de los que tenía conocimiento tanto el servicio médico decía como Cruz Roja la jueza tampoco pudo escuchar a esa interno porque lo expulsaron a primera hora del treinta de abril justo antes de que ella visitar a precisamente el centro esa misma mañana

Voz 1434 18:27 segundo caso de torturas que les contamos además horas después de conocer que la justicia ha absuelto al único acusado por la muerte de Samba Martine la mujer que no recibió la atención médica adecuada durante su ingreso en el CIE de Aluche en el año dos mil once el magistrado considera que la actividad del médico acusado fue uno de los factores que provocó la muerte de esta mujer pero que no fue el único tampoco el más relevante apunta el Estado subrayando que las deficiencias burocráticas de la Administración tuvieron un peso relevante en que Samba Martine no recibiera el tratamiento debido

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0861 22:34 Javier buenas tardes qué tal buenas tardes en teoría según el último contrato iba a utilizar una solución más contundente

Voz 8 22:42 para sellar las filtraciones de agua

Voz 0861 22:44 de esa línea siete B pero tampoco ha funcionado en un nuevo informe al que ha tenido acceso la SER la Consejería de Transportes comunica metro que el agua sigue colándose por los muros del túnel que une las estaciones del hospital del Henares el Barrio del Puerto filtraciones que según alertan siguen afectando a la catenaria el origen de este problema llegó tras el empeño de Aguirre de llevar el Metro hasta el nuevo Hospital del Henares algo que obligó a modificar el trazado

Voz 1018 23:13 pero inicial de los planos en dos mil dieciséis

Voz 0861 23:15 este incluso el director general de Infraestructuras de la Comunidad llegó a ser así de explícito en la Asamblea y los que tomaron la decisión la tomaron se tomó acertadamente la construcción de desgraciadamente color vicios ocultos previsto vicios ocultos pues de esos vicios ocultos la Comunidad culpa a Dragados que fue quien hizo aquellas obras un informe del Cedex concluyó que la empresa de Florentino Pérez no tuvo en cuenta el riesgo de las sales solubles que provocan estas filtraciones por eso a día de hoy la comunidad reclama Dragados veinte millones de euros como daño

Voz 0325 23:50 patrimonial los problemas vienen de lejos de la época

Voz 1434 23:53 la de Esperanza Aguirre se han invertido ya dieciocho millones de euros en reparar los defectos de construcción pero al presidente en funciones de la Comunidad a Pedro Rollán le parece que todo está dentro de la normalidad

Voz 16 24:02 no existe en el mundo entero un solo túnel que sea absolutamente impermeable tiene lugar unas mínimas filtraciones por eso es lo que existen como unos sistemas de canalización y dar recogidas de aguas siempre hemos dicho desde el minuto uno que esta línea la línea siete b requeriría de un especial programa de mantenimiento de conservar arrestar los efectos que se pudieran producir se lleva a cabo por lo tanto una consolidación en un tramo muy determinado del túnel forma parte de la más absoluta normalidad

Voz 1434 24:31 el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte que exija a una treintena de altos cargos del Partido Popular que devuelvan los sobresueldos que cobraron entre mil novecientos noventa y ocho y el año dos mil entre esos funcionarios está a la mujer de David Pérez que es el número dos de la candidatura de Isabel Díaz

Voz 1018 24:48 Alfonso Ojea buenas tardes buenas tardes Cristina en efecto

Voz 0325 24:50 la lista es muy larga veintisiete personas y algunos de ellos tienen en la actualidad cargos públicos Éste es el caso de la diputada popular por Valladolid en el Congreso Arenales Serrano o el propio jefe de comunicación del presidente Pedro Rollán que acabamos de escuchar Alfonso Adánez que ha cobrado hasta cuarenta mil euros en pagos extraordinarios por encima de ellos se sitúa Elena Cerezo alto cargo de la al al anterior alcalde Arturo González Panero el álbum Iraquiya que está procesado en el sumario de la Gürtel Elena Cerezo que sigue en la estructura administrativa de Boadilla del Monte ha cobrado en los últimos años cincuenta mil euros en sobresueldos es la esposa de David Pérez mano derecha de la candidata popular a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso el nuevo PP como ellos mismos se autodenominan pero con un pasado muy oscuro en la Boadilla de la corrupción el Ayuntamiento de esa localidad tiene tres meses de plazo para ejecutar esta decisión judicial que obliga al gobierno municipal a exigir la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente y que ascienden a más de dos millones de euros Ángel Galindo es el responsable de Alternativa por Boadilla el partido que denunció estos hechos

Voz 25 25:54 por fin el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado el cálculo de las cantidades que deben devolver eh todo el personal funcionario del Ayuntamiento estamos eh contento Si bueno la pelea ha merecido la pena aunque bueno once años once años de batalla con el Partido Popular

Voz 0325 26:12 ninguno de los alcaldes del Partido Popular que han sucedido al dimitido por corrupción Arturo González Panero ha adoptado decisiones para que esas cantidades fueran de

Voz 1434 26:21 multas más del noventa por ciento de los estudiantes madrileños aprobado la Ebay las Pruebas de Acceso a la Universidad de este curso Hi5 de ellos lo han hecho rozando la perfección con un nueve con novecientos setenta y cinco sobre diez Elena Jiménez no

Voz 1600 26:35 no había pasado hasta ahora esa buena coincidencia

Voz 4 26:38 por primera vez nos ha pasado que tenemos cinco alumnos

Voz 26 26:40 los alumnos alumnas estudiantes en empate empate absolutamente

Voz 1600 26:47 dijo el que lo cuenta es el vicerrector de Alumnos de la Politécnica Miguel Ángel Gómez Tierno que no puede evitar

Voz 26 26:53 les doy primero la nota para que como todos nosotros alucina perdón por el verbo de nuevo

Voz 1600 27:00 a alucinar con las notas de estos cinco estudiantes un nueve coma nueve setenta y cinco uno de ellos es Álvaro Rodero dieciocho años estudiante del instituto público San Mateo que alguna idea tiene ya de por dónde quiere continuar

Voz 27 27:13 señor Informática Matemáticas tiene buena pinta algo relacionado con matemáticas ahora con el tema estuve el Big Data tiene bastantes salidas parece me gusta me interesa bastante

Voz 1600 27:24 de los treinta mil cincuenta y nueve estudiantes que se han presentado a la de Bau la antigua selectividad han aprobado en Madrid el noventa y tres coma once por ciento

Voz 1434 27:32 sí hoy Día Mundial del Donante de Sangre hemos conocido los datos de donaciones en la Comunidad de Madrid en lo que va de este dos mil diecinueve ha habido más de cien mil en nuestra región informa Ángeles revuelo

Voz 1620 27:43 entre enero y mayo de dos mil diecinueve Se han registrado en la Comunidad de Madrid ciento cuatro mil doscientas dieciocho donaciones que han permitido cubrir las necesidades de todos los hospitales de nuestra región el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero celebraba esta mañana en un acto en el Centro de Transfusión la generosidad de todos los madrileños

Voz 28 28:02 te gracias al compromiso de los madrileños en lo que llevamos de año dos mil diecinueve ya se han realizado en esta región más de cien mil donaciones lo que ha permitido cubrir las necesidades de sangre de todos los hospitales por eso quiero aprovechar este día para agradecer el interés el compromiso de los jóvenes por la donación de sangre

Voz 1620 28:23 al acto también han acudido donantes y jóvenes que aún por su corta edad no pueden donar pero que trabajan en la concienciación de esta importante labor

Voz 22 28:37 uy ese sonido será tu batería tranquilo

Voz 20 28:41 siguientes a AXA ese sonido no estará porque tienes las mejores coberturas incluidas hasta un sesenta por ciento de ahora calcula tu precio en Axa punto es o visitan nuestras oficinas consulta condiciones en Axa punto es

Voz 1280 28:55 la hija de la española es el fenómeno editorial del año la historia de Adelaida

Voz 2 29:00 Falcón emoción una mujer enfrentada

Voz 1280 29:03 la situación extrema sencillamente magistral una novela profética dijeron la crítica y los lectores descubre la tú también la hija de la española publicada por Lumen

Voz 1434 29:15 vamos a terminar con los deportes Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes el Real Madrid presentó ayer a Hazard en un acto multitudinario el belga afirmó en rueda de prensa que no es un galáctico

Voz 29 29:27 la gala que no no soy un galáctico todavía no espero convertirme en uno algún día soy Eren casar todo lo que he hecho en el pasado no vale aquí empiezo de cero intentaré jugar bien y trofeos con el equipo no me un galáctico sino un jugador muy bueno como han comenzado

Voz 1915 29:45 además de esto el Real Madrid ha hecho oficial esta mañana el fichaje del japonés cubo

Voz 1434 29:49 nos marchamos que tengan un buen fin de semana hasta luego

en el dos y media de la tarde una y media en Canarias José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 gracias por seguir acompañándonos de cara a un fin de semana en el que el tiempo será primaveral con subida de temperaturas y sol prácticamente en todo el país y mucha política mañana se constituyen los nuevos ayuntamientos así que en pocas horas saldremos de dudas sobre qué pasa con los pactos de los que venimos hablando desde el veintiséis de mayo la última sorpresa viene desde Barcelona el republicano Maragall propone a Ada Colau repartirse la alcaldía dos años por mitades cada uno algo parecido a lo que plantea Ciudadanos en Madrid la nueva saliendo alcaldías despejarán algunas incertidumbres para la búsqueda de una mayoría de investidura en el Gobierno central en cuanto antes ha dicho la portavoz Isabel Cela dando por sentado que el apoyo de Ciudadanos es más o menos inviable

Voz 6 30:58 es preciso poner en marcha la investidura y hacerlo cuanto antes poder contar con un Gobierno que aborde cuanto antes los nuevos los desafíos contemporáneos que tiene España aquí pensamos que obstaculizar esa investidura no tiene ninguna lógica sorprende que aquellos que nacieron con una vocación socialdemócrata o de centro pues no se presten a construir la única alternativa que hay en este momento para garantizar la gobernabilidad de España en términos de Estambul Hora catorce

Voz 1018 31:37 pero algunas decisiones judiciales tienen hoy máxima prioridad un juzgado de Madrid decide seguir investigando a posibles responsabilidades penales del PP en la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas el Supremo no autoriza a Oriol Junquera salir de la cárcel para acreditarse como eurodiputado poder viajar después hacia Bruselas creen los magistrados que existen peligro irreversible dicen en Esquerra que es un golpe a la democracia hemos visto

Voz 5 32:00 eh el último golpe a la a la democracia

Voz 1889 32:04 de hemos visto muchos hasta ahora hay seguimos sin acostumbrarnos juegan con el voto

Voz 0325 32:08 la de millones de de millones de

Voz 1889 32:11 zonas al le niegan los derechos a Oriol Junqueras a unos derechos políticos que en ningún caso tiene ha suspendido y tienen mucho miedo y esto lo sabíamos es

Voz 1018 32:23 viernes catorce de junio Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes todos para esta solución Antonio con lo último de Trump sobre Irán sí porque acusa

Voz 8 32:29 en una entrevista en Fox a Irán de atacar los barcos petroleros en el Golfo de Omán

Voz 30 32:33 bueno Ron

Voz 31 32:36 soy épico y lo hizo dice a trancas

Voz 8 32:38 desde que tiene que pensar como detiene al país asiático que ha responsabilizado Estados Unidos por su parte de desestabilizar Oriente Próximo sin tener evidencias de nuevo reparto entre dos

Voz 0325 32:48 es Maragall propone a Ada Colau repartirse el mandato en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 21 32:52 si usted sí usted cree que serio y tiene posibilidades de concretarse cambiamos el contador a cero o usted anuncia formalmente que abandonan toda posibilidad de ser alcaldesa con los votos de gays y a partir de aquí sentemos de hablar de todo

Voz 8 33:05 como les decía Vos reparta un rechaza un reparto

Voz 1018 33:08 como ese en Madrid el portavoz del partido de extrema derecha

Voz 8 33:10 Iván Espinosa de los Monteros ironizan La SER con la posibilidad de que PP Ciudadanos gobiernen dos años cada uno en la capital

Voz 4 33:16 bueno batasunos los tocarían unos ocho meses hemos calculado eso es una broma no vamos a estar ocho meses con Javier Ortega Smith dieciséis meses con Begoña Villacís veinticuatro meses con con José Luis Martínez Almeida yo creo no

Voz 1018 33:28 indicios de tortura una jueza de Madrid veinte

Voz 0325 33:30 años de maltrato a un inmigrante en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en Madrid según el auto al que hemos tenido acceso fue golpeado por un policía y la dirección del centro no

Voz 8 33:39 como único no lo castigó la justicia absuelve al médico acusado de la muerte de una mujer en ese mismo CIE de Aluche después de que ella pidiera ayuda varias veces sino fuera atendida aún así reconoce que su práctica fue negligente Patricia Fernández abogada de la acusación popular

Voz 12 33:52 se reconoce efectivamente que las omisiones del acusado las omisiones de otras personas y las deficiencias burocráticos tuvieron un peso muy relevante en el hecho de que sean

Voz 1434 34:04 va no recibiera el tratamiento debido a presupuesto

Voz 0325 34:06 según los países de la zona euro acuerdan elaborar un presupuesto común para ellos aunque no aclaran exactamente cuál será el mecanismo para ponerlo en marcha Nadia Calviño ministra de Economía

Voz 32 34:15 en funciones es imprescindible tener un instrumento fiscal que complemente la pata de la unión monetaria que verdaderamente garantice una unión económica y monetaria estable y sólida de cara al futuro subirla o deuda pública llegando

Voz 8 34:27 noventa y ocho coma siete por ciento del Producto Interior Bruto después de cerrar marzo en uno coma dos billones de euros Se sitúa tres puntos por encima de la previsión del Gobierno para el conjunto del año en la mayor parte del endeudamiento corresponde a la Administración central reconocimiento todas sus

Voz 0325 34:40 Barreda Pedro Almodóvar recibirá el León de Oro honorífico en el próximo Festival de Venecia cita con la que ya dijo en Cannes que tenía una relación especie

Voz 4 34:48 o sea que no fue amor a primera vista en absoluto esos yo ocurrió en Italia por ejemplo desde Entre tinieblas en el Festival de Venecia Ia anillo con

Voz 8 34:57 sabor español de los Toronto Raptors han ganado la NBA es la primera vez que lo logra una franquicia que no está en una ciudad de Estados Unidos y supone un nuevo título para dos jugadores de nuestro país para Serge Ibaka para Marc Gasol ganaron

Voz 33 35:08 equipo cuatro veces es muy difícil ser mejor equipo en en en todas las eliminatoria así

Voz 0325 35:13 arriba para mí yo digo es lo más difícil

Voz 33 35:15 el tanto mental como físicamente que jamás hecho

Voz 2 35:18 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0861 35:22 José Antonio telegrama es para franceses de Carreras profesor habiendo formado parte del núcleo fundador de C's renunciado al reparto del botín después del éxito electoral sin despecho ni frustración alguna su carta abierta al líder Albert Rivera está impregnado de autoridad al señalar es ininteligible su conversión trece años después en un caprichoso que arroja al PSOE al pacto con Podemos y lo obliga a contar con las abstenciones de PSOE para así declararle a continuación anatema por esas malas compañías a las que obliga a Pedro Sánchez de España como del finado Fernández nunca más se supo

Voz 1018 36:05 Miguel Ángel Aguilar que el lunes volverá con nosotros Alicia Molina hay Julio Hernández y en la técnica Isabel Quintana y Carlos toda la producción vamos a volver a Córdoba para saberse alguna novedad en la investigación del incendio en una vivienda en el que se han localizado los cadáveres de dos personas un hombre y una mujer con heridas de arma blanca no se descarta que estemos ante un nuevo caso de violencia machista

Voz 18 36:25 sí de momento lo que el último que ha trascendido es que las víctimas eran pareja Él de nacionalidad española ya brasileña la policía de momento mantiene silencio sobre la investigación pero uno de los familiares confirma que su tratado nuevo crimen machista

Voz 1552 36:38 con que falleció

Voz 30 36:41 sí o de la matanza el marido

Voz 1018 36:43 la policía no confirma todavía este extremo aunque esta es

Voz 18 36:47 estudiando ya Si el hombre tenía antecedentes y denuncias

Voz 1018 36:49 te veas por violencia de género Eugenia hoy precisamente recogemos en la SER el testimonio de de una abuela y madre de una víctima del machismo se llama Teresa Comte tuvo que sacar adelante a sus tres nietos pequeños que se quedaron huérfanos y es que el agresor

Voz 8 37:03 mató a su madre también a otro amigo

Voz 1018 37:05 María Olvido Teresa Comte tuvo que eso propone

Voz 8 37:08 abre ponerse en dos mil tres a la tragedia del asesinato machista de su hija y sacar adelante a sus nietos de ocho seis tres años

Voz 34 37:16 me ofrecieron muchas ayudas tengan ninguna ninguna de esperando que lo hemos pasado muy mal económicamente

Voz 8 37:24 ahora recibe una beca de la Fundación Mujeres y del Fondo soledad

Voz 1434 37:28 por la para que su nieta podrá estudiar en la universidad

Voz 8 37:30 a esas asociaciones a las que llama chiringuitos Vox el partido que niega la violencia de género

Voz 34 37:37 se se algún familiar suyo hace es si es violencia de género o no es Vueling violencia de genero entonces pensará otra manera que se pongan en situación que nos quedamos nosotros

Voz 1018 37:52 abuela coraje pide un mayor compromiso a todos los políticos con

Voz 8 37:55 estas familias rotas para siempre

Voz 1018 37:57 tiempo la previsión Jordi Carbó las nubes que durante

Voz 0978 38:00 esta mañana han sido abundantes en el Mediterráneo van desapareciendo pero durante la tarde todavía algunos chubascos en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo especialmente en Murcia la Comunidad Valenciana o en Cataluña en el Cantábrico en la Cordillera Cantábrica también en el interior de Galicia también algunas tormentas en general no dejarán mucha agua y el sol lucirá durante muchas horas en el conjunto del país con temperaturas claramente más altas que los últimos días en el Mediterráneo incluso con sensación de bochorno sin cambios apreciables en el resto el fin de semana mañana mucho sol más nubes el domingo temperaturas que el domingo darán lugar a calor ya en prácticamente todo el país

Voz 35 38:37 deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos las de Repsol confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol nuestro servicio de mantenimiento y atención deberías veinticuatro horas todos los días del año portó seguridad y la de los tuyos solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito novecientos trescientos veintiuno novecientos

Voz 1018 40:10 la sombra de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas seguirá persiguiendo durante mucho tiempo al Partido Popular a pesar de que Cospedal intentó desacreditar todo lo posible ex tesorero y por supuesto Mariano Rajoy nunca supo nada bueno

Voz 39 40:20 cómo lo que diga esta persona que es un mentiroso y un sinvergüenza

Voz 6 40:24 el ego muy poca credibilidad y yo espero que todo el mundo también lo haga

Voz 4 40:26 de todo ese asunto no se absolutamente nada es lo que me han contado que por otra parte es de sentido

Voz 2 40:33 era un ordenador y dejaba comenzaba a juzgar hoy

Voz 1018 40:35 las responsabilidades penales en el borrado de destrucción a conciencia de ese ordenador la Fiscalía no encuentra motivos para acusa de ningún delito al PP iba por el hecho de que no es posible saber que había en las tripas de los sistemas informáticos bajo sospecha sin embargo Miguel Ángel Campos buenas tardes José Antonio el juez Eduardo Muñoz no acepta dar carpetazo al asunto entiende que se debe mantener el procedimiento penal iniciado hoy

Voz 1552 40:57 ha rechazado la petición del Partido Popular y al resto de acusados quienes reclamaban que con la máxima celeridad en fase de cuestiones previas fuera aplicada la doctrina Botín ante la ausencia de acusación del perjudicado de la Fiscalía y que el PP fuera excluido del procedimiento el magistrado ha afirmado que resolverá esta cuestión en sentencia lo que implica que el Partido Popular deberá permanecer sentado en el banco Quillo con una acusación penal por daños informáticos durante todo el procedimiento por otra parte el juez ha tumbado la última posibilidad de Pernía

Voz 1018 41:26 por la retransmisión del juicio a la petición

Voz 1552 41:28 acción de Izquierda Unida ha contestado que tendría un efecto estigmatizadora para los acusados incluida la formación conservadora en una posición opuesta a la del Tribunal Supremo con los líderes independentistas durante el juicio del proceso la sesión Se reanuda el jueves José Antonio con las declaraciones como testigos de Cospedal Bárcenas que van a coincidir en la sesión porque Bárcenas no acudirá por vídeo o no declarará por videoconferencia sino que su declaración será presencial el ex tesorero afirmó en instrucción que en sus ordenadores guardaba la otra caja b del PP el documento Excel con la parte del león de la financiación ilegal para las campañas electorales que la que conocemos era sólo la del gasto corriente ya que ya fue destruida con el rallado hasta treinta y cinco veces de sus discos duros ya ha perjudicado a la causa de la caja B que se sigue en la Audiencia Nacional del que el jueves Cospedal Bárcenas

Voz 1018 42:20 eran juntos en la sala lo que pasa que no podremos verlo claro

Voz 1552 42:22 no podremos verlo por qué no se han impedido por no es nada vamos eso es el juez en contra de lo que ocurrió en el Supremo pues ha decidido que no se pueda retransmitir desde entonces pues gracias

Voz 1018 42:32 ambos en el PP hoy manda el silencio como es habitual en estos casos hay que recurrir aquello de Fuentes de aseguran que en este caso aseguran que hay que respetar las decisiones de la Justicia en Prado

Voz 0019 42:42 además de mostrar su máximo respeto por el procedimiento judicial los populares confían en la inocencia de las personas que han sido citadas a declarar fuentes del PP recuerdan que este asunto ya fue juzgado y archivado en abril de dos mil trece e inciden en la posición de la Fiscalía que ha pedido el sobre

Voz 1620 42:56 el seguimiento en el PP dicen estar segó

Voz 0019 42:59 toros de que todo se resolverá favorablemente y que prevalecerá la verdad en ningún caso añaden en el que algunos han intentado durante muchos años medrar para hacer daño al partido y a unas personas que siempre han actuado correctamente de acuerdo a la legalidad

Voz 1018 43:12 estamos en un viernes cargado de asuntos judiciales importantes relevante estar en el plano político supremo la sala que ha juzgado el proceso no permitirá a Oriol Junqueras salir de la cárcel para recoger su acta de eurodiputado deniega la petición planteada por el ir de Esquerra para acudir el día diecisiete la próxima semana la Junta Electoral un trámite imprescindible para poder después viajar a Bruselas y proceder que existe un riesgo irreversible habida cuenta de que Puigdemont tiene instalado vamos negociado político en la capital comunitaria portavoces qué tal buenas tardes

Voz 1552 43:39 qué tal buenas tardes los jueces explican que ya han empezado a deliberar incluso sobre la que será la sentencia del proceso Iker permitir queremos yunquera sea eurodiputado pone en peligro la sentencia y que esa es la diferencia con respecto cuando si le permitieran ir al Congreso a prometer el cargo de diputado las posibles consecuencias para el caso el daño a la causa sería irreversible dicen los jueces y permiten que primero prometa como eurodiputado ante la Junta Electoral después viajando hasta Bruselas allí perderían el control sobre el preso y además dice el Supremo Carles Puigdemont asegura que tiene allí la sede de la República en el exilio el Supremo explica eso sí que esta decisión no es definitiva podrá completar estos trámites Isère eurodiputado en cualquier momento si es absuelto cuando haya sentencia gracias

Voz 1018 44:17 quizás estamos en comunicación directa a creo con Ignacio González de gas portavoz de Jueces para Democracia buenas tardes

Voz 8 44:22 bueno es la primera vez que el Supremo

Voz 1018 44:24 no se opone a que uno de los presos del es eh elegido en unas elecciones recoja su acta usted cree que se puede estar vulnerando algún derecho fundamental de este eurodiputado electo

Voz 30 44:33 bueno yo creo que ahí hubo un derecho fundamental que está puesto en cuestión aquí habría que valorarlo realmente si el derecho a participar en los asuntos públicos que es un derecho del que es titular no sólo es lo que quieras sino también todos los ciudadanos y ciudadanas que han votado su candidatura y que por tanto tienen derecho a que él es de sea quién de representen el Parlamento Europeo que les pues también está el derecho fundamental a la presunción de inocencia yo creo que de todas maneras esta resolución puede tener aún recurrido ante el Tribunal Constitucional hiciera caso en alguna instancia europea

Voz 1018 45:11 lo que pasa es que el TC suele tardar mucho pronunciarse Estrasburgo no digamos entre tanto eh Junquera no podrá ejercer como eurodiputado lo de ese peligro que entrañaría su potencial viaje a Bruselas es una razón más que suficiente de usted

Voz 30 45:23 yo creo bueno primero el recorrido puede ser más corto porque si es un recurso de amparo electoral que creo que podría entrar podría resolver en un breve plazo hice que es verdad que hay bueno pues esa posibilidad de que quede fuera de digamos de lo que es la acción de la justicia española pero insisto es una persona que goza de presunción de inocencia que es ha sido elegido por unos un conjunto importante de ciudadanos