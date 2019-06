Hora 14 (17/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes ciudadanos rompe con su fichaje estrella en Barcelona Manuel Valls por apoyar a Ada Colau como alcaldesa de la ciudad condal

Voz 0793 00:29 hemos tomado la ejecutiva una decisión es que hemos decidido separarnos de Manuel Weiss en el Ayuntamiento de Barcelona tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia individualizada en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 1018 00:45 es el anuncio que ha realizado hace unos instantes Inés Arrimadas los tres concejales de Ciudadanos salen de esa candidatura conjunta con la que concurrieron a las elecciones municipales que ahora queda dividida por mitades no sé hasta qué punto esta ruptura ha causado sorpresa en el Ayuntamiento Monica Peinado

Voz 1600 00:59 era algo que se podía intuir desde que Manuel Valls ofreció los votos de sus concejales para investir alcaldesa Ada Colau Ciudadanos ha repetido hasta la saciedad que sus tres concejales no darían apoyo a los comunes y de hecho el sábado votaron en blanco mientras que Valters y los otros dos concejales de su formación de Barcelona pel Canvi

Voz 0122 01:17 dieron sus votos y con vertieron en alcalde

Voz 1600 01:19 la de nuevo a Ada Colau de todas formas a los tres concejales de Ciudadanos sí que les ha pillado por sorpresa dos de ellos estaban en la Junta de portavoces acaban de salir y nos han dicho que se acaban de enterar de esta decisión

Voz 1018 01:32 el Ayuntamiento de Madrid tampoco es una balsa de aceite primera reunión del equipo PP Ciudadanos con la incómoda sombra de Vox que siguen pidiendo una cuota de poder que según ellos negociaron para hacer viable la investidura así está ahora mismo las cosas en palabras de Javier Ortega Smith de Begoña Villacís ID José Luis Martínez Almeida

Voz 4 01:48 los madrileños han decidido que Vox que no es el Partido Popular que no es Ciudadanos con su programa con su identidad y con su capacidad de decisión entre a formar parte de los gobierno municipales

Voz 0275 01:58 no se puede producir ninguna alteración en la composición del Gobierno porque el Gobierno tal y como dice el pacto el Gobierno

Voz 5 02:03 expande a PP ciudadano ni confirmo ni desmiento porque no conozco realmente el tema de donde han salido esos distritos que se les puede alabó nosotros decimos que el Partido Popular siempre cumple sus acuerdos y cumplirá sus acuerdos con Ciudadanos cumplirá sus acuerdos con dos

Voz 1018 02:18 de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente tampoco están las cosas demasiado claras el negociador socialista José Luis Ábalos pide a PP y Ciudadanos que no bloqueen recuerda a Podemos que quiere negociar la famosa fórmula de la cooperación que en principio para la portavoz de la formación morada Noelia Vera es una exigencia irrenunciable

Voz 0734 02:34 una fórmula de cooperación en el Gobierno que no dejaría de ser una experiencia novedosa no tiene porqué ser

Voz 6 02:41 en absoluto un gobierno de coalición nosotros entendemos un gobierno de cooperación barra coalición barra compartido en un gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez insisto Pedro Sánchez tiene otras opciones Okur catorce

Voz 1018 02:56 el tipo Texas máscaras el gobernador del Banco de España Pedro Hernández de cosa alerta sobre esta posibilidad tras la entrada en vigor de la nueva ley que hace recaer en las entidades financieras prácticamente todos los gastos salvo la tasación salvo que el mercado a la competencia

Voz 7 03:10 no se traslada a las entidades algunos de los costes que antes eran realizados cubiertos por los por los individuos y esto pues bueno en condiciones normales pues efectivamente podría suponer o de las entidades tratar de trasladar estos costes vía incrementos de los de los precios eh esto depende evidentemente mucho siempre de cuál es el grado de competencia en el sector

Voz 1018 03:35 en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia uno de los peritos propuestos por la Fiscalía Víctor Sánchez se suma a quienes denunciaron en un primer momento que las cuentas de la entidad no se correspondían con la realidad desde el primer minuto

Voz 8 03:46 entre el tren teme el dos mil diez lo pagan las casas gordos hasta que te la necesidad de más de veinticuatro mil millones de euros no olvidemos que esta entidad han citado veinticuatro mil millones de euros entre estos criterios contables que no dura más de dieciocho meses toda la cuenta anual no reflejan la imagen fiel

Voz 1018 04:10 hoy en Madrid ante el Ministerio de Educación ha presentado más de doscientas mil firmas de estudiantes para pedir una selectividad única común para todo el país

Voz 9 04:17 en el caso de de mi comunidad Castilla y León que entraba no veintisiete estándares de historia cuando en otras como Cantabria entraban sólo veintiocho ya parte de de la dificultad también habla de corregir criterios de corrección

Voz 10 04:29 pues que a mí no me lleve la nota para entrar en Medicina teniendo en cuenta que mi media es superior al nueve y medio punta

Voz 0821 04:37 electoral acaba de declarar vacantes los escaños de Carles Puigdemont Antoni Comín y Oriol Junqueras horas antes había rechazado el acatamiento a la Constitución del ex presidente jugador firmado ante notario en Bruselas

Voz 1018 04:48 no pretendía acreditarse como euro disputó

Voz 0978 04:50 la Fiscalía pide que los presos del proceso independentista espere la sentencia en la cárcel ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva y en este punto recuerda que durante su último turno de palabra los procesados dejaron claro que no está

Voz 0821 05:02 el ex comisario Villarejo intentó blanquear sus actividades presuntamente ilícitas a través de Naciones Unidas en lo está contando la SER el proyecto fracasó pero la inteligencia española consideró a partir de entonces había haré

Voz 1018 06:05 dos y seis

Voz 12 06:10 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0122 06:13 buenas tardes la des Carmen hizo mención de Madrid está ya en marcha de inmediato vamos a iniciar un proceso de reuniones con los afectados por Madrid Central y también vamos a impulsar de manera inmediata la moratoria de las multas a partir del uno de julio los semáforos de la cinco dejaran de funcionar en los próximos días vamos a desactivar también de manera inmediata la web versión original y que ustedes hagan su trabajo como debe ser lógicamente en un Estado de Derecho hoy en una democracia en plena libertad y no matizado por ningún poder ni por ningún Gobierno Inmaculada Sanz la nueva portavoz del Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida ha presidido hoy su primera junta de gobierno como alcalde de la capital hice resiste sigue resistiéndose a decir qué es lo que ha firmado con Vox una y otra vez le han preguntado los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de una idea otra manera la preguntará aclara tendrá Vox concejalías que es lo que ha firmado con la formación de ultraderecha y no ha habido manera

Voz 5 07:07 parece que no me estoy explicando Viena entonces el está entendiendo bien debe ser que no me estoy explicando bien más bien lo que digo es que hay veinte días de proceso de negociación y que nosotros cumpliremos el acuerdo con Vox pero que lo que no pudo comentar son lo que dice Vox por un lado es decir es que eso son especulaciones al respecto que yo no voy a comentar

Voz 0133 07:26 ya Vox no le ha gustado la indefinición

Voz 0122 07:29 la Almeida Rocío Monasterio acaba de anunciar que rompen las negociaciones con el PP en la Asamblea porque considera que el Partido Popular en el Ayuntamiento está incumpliendo lo hago

Voz 13 07:37 claro que he cancelado las reuniones con el Partido Popular que tenía hoy para hablar de para negociar la investidura a la Comunidad de Madrid hasta que no se cumpla con lo lo pactado entre PP y Vox no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones

Voz 0122 07:56 así se estrena al gobierno de coalición a la Cup en la capital se acabó la era Carmena

Voz 14 08:02 ya no soy aquí nadie voy ahora mismo a sentar dices se nada bueno

Voz 0122 08:08 esta misma mañana ha renunciado a su acta de concejal hizo grupo Mas Madrid el grupo municipal se ha reunido por primera vez en el Ayuntamiento tenemos noticia de última hora Carolina Gómez porque sabemos cómo queda configurado no

Voz 15 08:19 según hemos sabido más Madrid ha decidido por unanimidad que el grupo contará con una dirección colectiva de cinco personas ICO dos portavocías una orgánica que ocupará Marta Higueras y otra mediática de relaciones con el exterior que ostentará Rita Maestre poder compartido en el Más Madrid sin Carmena

Voz 0122 08:36 gracias Carolina pues esta es la última hora seguimos por tanto a vueltas con la conformación de los diferentes gobiernos y las negociaciones políticas para lo que todavía queda por delante pero hay más noticias vamos a apuntar las en titulares con Miriam Soto Icon Ángeles recelo

Voz 0821 08:52 aumentan un cero coma seis por ciento las denuncias por violencia de género en Madrid durante el primer trimestre del año en el registro oficial son más de seis mil doscientos las mujeres que figuran como víctimas del machismo un tres coma dos por ciento más que el año pasado

Voz 16 09:04 la FAPA Giner de los Ríos asegura que el adelanto en junio de los exámenes de septiembre dispara el absentismo en las aulas la Federación denuncia también la ausencia de un calendario escolar para el próximo curso calendario que mantendrá los planes del curso que al finalizar

Voz 0821 09:17 los taxistas de Madrid ponen en marcha en la campaña orgullo de ir en taxi durante las próximas semanas los vehículos y lucirán una bandera arco iris en la puerta de en sustitución de la tradicional franja roja la campaña durará hasta el siete de julio

Voz 16 09:30 Alfredo Pérez Rubalcaba dará nombre al Aula Magna de la Facultad de Químicas en la que impartió clase hasta su fallecimiento el pasado diez de mayo Rubalcaba será homenajeado el próximo miércoles en la Universidad Complutense

Voz 0821 09:41 en deportes según parte segundo partido de la final de la Liga ACB el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona juegan esta noche desde las nueve en el Bicing Center los blancos parten con ventaja uno cero tras ganar el primer encuentro de la eliminatoria

Voz 0122 09:54 vamos a conocer también la información del tráfico primero las carreteras la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 17 10:00 buenas tardes hasta ahora encontramos

Voz 18 10:02 circulación lenta con paradas prolongadas de salida de la capital por la A cinco a la altura de Alcorcón en el resto de la red vial madrileña no encontramos en retenciones importantes tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 IMC

Voz 0122 10:18 cuenta veintisiete grados en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo

Voz 0978 10:23 Jordi cargo el sol ha lucido durante toda la tarde en toda la Comunidad de Madrid con temperaturas parecidas a las de ayer después de una mañana con ambiente un poco fresco la tarde será calurosa máximas alrededor de los treinta hecho superando los treinta grados en la mayor parte de poblaciones pero temperaturas que tampoco serán extremada calor moderado además a medida que avance la tarde se va a reforzar un poco el viento con rachas alrededor de los treinta kilómetros por hora y esto va a hacer más amable este calor y los próximos días temperaturas un poco más bajas pero sin grandes cambios y seguir reduciendo el sol la mayor parte de horas

Voz 0122 10:55 así comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Noema Valido en la producción Teresa Rubio

Voz 12 12:03 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 21 12:06 vamos al Ayuntamiento de la capital esta mañana se ha celebrado la primera reunión de la nueva junta de gobierno

Voz 0133 12:11 con José Luis Martínez Almeida como alcalde Begoña Villacís como vice alcaldesa Cibeles

Voz 0122 12:17 Carolina Gómez buenas tardes buenas tardes sólo ha habido un acuerdo formal en esa reunión de la Junta que es la constitución de la propia Junta pero se ha hablado de todas esas cosas que hizo Carmen y que ahora quieren revertir son las prioridades de este nuevo gobierno de coalición según han contado en la rueda de prensa posterior no

Voz 15 12:32 si a partir del uno de julio entra en vigor una moratoria de multas en Madrid Central lo que significa que podrá circular todo el mundo por ese perímetro porque no se va a sancionar el nuevo gobierno va a abrir en paralelo conversaciones con las partes para tomar después una decisión definitiva sobre el proyecto aunque Martínez Almeida lo tiene claro Madrid Central no ha funcionado porque no ha reducido la contaminación y ha afectado a los comerciantes

Voz 5 12:53 es un fracaso yo creo que los datos de contaminación están ahí los datos objetivos son que en el primer trimestre del año dos mil diecinueve con Madrid Central en vigor se ha producido peores datos que la media de los ocho años anteriores y luego los propios comerciantes yo no sé qué interés pueden tener en decir que han perdido ventas o que está sufriendo perjuicio yo creo que los comerciantes no tienen ningún interés en transmitir una imagen negativa de la situación que se vive en el distrito Centro

Voz 15 13:18 el nuevo Gobierno se compromete también a retirar los semáforos de la A5 con los que Manuela Carmena trataba de apaciguar el tráfico en esa parte de la ciudad y convertir la autovía en una vía urbana en su desembocadura Madrid sea anunciado además el cierre de la web versión original que se puso en marcha en dos mil dieciséis para tratar de desmentir las supuestas noticias falsas que se publicaban en los medios de comunicación

Voz 0122 13:37 el nuevo gobierno municipal ya está en marcha aunque todavía hay que cerrar algunos flecos y uno en especial

Voz 0133 13:42 es cuál va a ser la presencia de Vox al medidas ha cuidado mucho de decir qué es lo que firmó el sábado con la formación de ultraderecha no ha aclarado si como dice Vox se comprometió a darle alguna concejalía ya asevera dice tienen veinte días para negociarlo a su lado Begoña Villacís insistía en que Ciudadanos sólo ha firmado con el PP como si Vox no tuviera nada que ver en que ella haya sido nombrada alcaldesa

Voz 15 14:05 ni una sola vez ha mencionado Begoña Villacís a Vox que es dice alcaldesa con sus votos sólo ha dicho que cualquier modificación de la estructura de gobierno tiene que contar con su autorización

Voz 0275 14:13 esa cláusula la conozco muy bien porque la redadas Tello tiene que ver con el hecho de que no se puede producir ninguna alteración en la composición del Gobierno porque el Gobierno tal y como dice el pacto el Gobierno pues responde a PP y Ciudadanos por Tato efectivamente si se produjese alguna modificación en la composición del Gobierno eso requeriría de un acuerdo expreso del PP o de Ciudadanos de de de de ambos partidos políticos

Voz 15 14:40 vox ha elevado sus exigencias y apellido concejalías de gobierno algo que Martínez Almeida no le consta no aclara el nuevo alcalde cómo va a encajar a la extrema derecha

Voz 5 14:47 lo que digo es que hay veinte días de proceso de negociación y que nosotros cumpliremos el acuerdo con Vox pero que lo que no pudo comentar con lo que hice Vox por un lado por supuesto cumpliremos los acuerdos que hayan adoptado que de eso

Voz 1179 15:00 no haya ninguna duda pero no voy a entrar

Voz 5 15:02 en dimes y diretes con Vox en este momento en público alimentando una suerte de especulaciones que hay lo que digo a Vox es que nos sentemos que hablemos cumplieron los acuerdos

Voz 15 15:14 los populares en principio sólo estarían dispuestos a ceder las juntas de distrito que sí son Gobierno porque tienen competencias y presupuesto veintitrés millones de euros por ejemplo en el caso del distrito de Salamanca

Voz 0133 15:24 con José Luis Martínez Almeida vamos a hablar esta tarde aquí en La Ser en La Ventana de Madrid a partir de las siete veinte en el Congreso esta mañana el candidato de Vox al Ayuntamiento también diputado electo Javier Ortega Smith insistía en que Vox tiene que estar en el gobierno municipal

Voz 4 15:40 nosotros estamos al dictado de lo que han decidido los madrileños y los madrileños han decidido que Vox que no es el Partido Popular que no es Ciudadanos es vox con su programa con su identidad y con su capacidad de decisión entre a formar parte de los gobiernos municipal es así de claro es así de sencillo y así de democrático que no lo entienda quién hable de cordones quién hable de vetos quién hable de exclusiones de verdad que no ha entendido nada

Voz 0978 16:03 qué tal la vocación en proporción dicen que él

Voz 0133 16:05 es corresponde una concejalía en las juntas de distrito que es lo único que admite Almeida en la Asamblea Rocío Monasterio ha lanzado un órdago esta mañana ha anunciado hace unos minutos

Voz 1018 16:16 si rompen las negociaciones con el PP para nombrar

Voz 0133 16:19 presidenta de la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso porque los populares han incumplido el acuerdo firmado en el Ayuntamiento rompen hasta que esa situación se arregle cámara de Vallecas Virginia Sarmiento buenas tardes

Voz 22 16:30 buenas tardes asegura monasterio que no va a negociar nada con el Partido Popular hasta que se cumpla lo que firmaron el viernes en el Ayuntamiento un acuerdo que según Vox pasa por esas concejalías de gobierno un presupuesto proporcionado a su representación Rocío Monasterio

Voz 13 16:45 nosotros lo que hemos y en lo que estamos ahora es que hemos cortado toda relación con el Partido Popular ya hemos cancelado las reuniones que teníamos hoy en la Comunidad de Madrid para negociar y negociar la investidura

Voz 7 16:57 no aquí bueno como sabrán

Voz 13 16:59 pues lo que parece que hay es un incumplimiento de un contrato entre el Partido Popular pues porque hasta que no se aclare qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento creemos que no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad de Madrid

Voz 22 17:12 no ha querido hablar de concejalías concretas ni tampoco enseñará el documento firmado porque dice se comprometió a no filtrar lo PP y Ciudadanos tampoco han ofrecido grandes detalles sobre su reunión de hoy Miguel Ángel García PP César Zafra Ciudadanos

Voz 23 17:26 los ciudadanos lo que más demandados eso que nos sentemos a hablar que nos sentemos a construir el futuro de la región el futuro de la comer en Madrid que queremos yo creo que en eso tenemos que ser ambiciosos y tenemos que ser ordenados y hoy toca hablar de medidas toca hablar de programa y toca hablar pues de iniciar esas conversaciones que estoy convencido que iban a llevar a ese a buen pues

Voz 24 17:44 yo creo es la primera Reunión y voy a intentar ser elegante y no hablar de los detalles porque creo que es importante que las reuniones vayan bien vayan suaves y yo creo que lo peor que podemos hacer es ir retransmitiendo los detalles que al final no creo que sirvan para nada

Voz 22 17:57 sobre Vox ciudadanos insiste en que el Gobierno y la negociación será sólo entre ellos y los populares por mucho que pida Vox desde el PP por respeto dicen a la reunión de hoy con la formación naranja prefieren no hablar de Vox hoy en la Asamblea

Voz 0133 18:10 así iban estas negociaciones dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 12 18:15 hora catorce Madrid

Voz 0133 18:17 también tiene que ubicarse de nuevo Más Madrid tras la renuncia de Manuela Carmena que esta misma mañana ha presentado su ha rechazado ha devuelto su acta de concejal el grupo municipal de Más Madrid se ha reunido para decidir su nueva configuración se lo hemos avanzado al comienzo de este Hora catorce

Voz 0122 18:32 Madrid Carolina Gómez finalmente Más Madrid va a contar con dos portavocías y tratar

Voz 15 18:37 anuncia esta mañana de Manuela Carmena los diecinueve concejales de Más Madrid han decidido por unanimidad que el grupo contará con una dirección colectiva de cinco personas y con dos portavoces una orgánica que ocupará más la higueras y otra mediática ID relaciones con el exterior que ostentará Rita Maestre además Inés Sabanés se encargará de la secretaria general del grupo informan y habrá dos vocalías rotatorias que asumirán concejales por orden de lista creciente decreciente dicen durante los próximos seis meses serán Pablo Soto Ícaro y Carolina unido que entra en sustitución de Manuela Carmena esta mañana Marta Higueras la mano derecha de la alcaldesa durante esta legislatura primera teniente de alcalde se postulaba abiertamente para suceder a Carmen a quienes piensen que voy a renunciar a liderar su legado decía es que no me

Voz 0122 19:21 sí bueno pues finalmente Marta Higueras compartirá esa portavocía

Voz 0133 19:25 con Rita Maestre dos portavoces a partir de ahora en Más Madrid

Voz 2 19:37 a pie

Voz 12 22:44 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0133 22:47 esta mañana hemos conocido datos sobre violencia machista en la Comunidad de Madrid las denuncias aumentaron ligeramente posó en el primer trimestre de este año la ratio de víctimas sigue siendo superior a la media nacional Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 23:01 qué tal buenas tardes sube ligeramente la cifra de violencia de género en Madrid en la región se han incrementado las denuncias en los tres primeros meses de este año en un cero coma seis por ciento la ratio que mide este delito también es superior en Madrid al resto de España en la Comunidad por cada diez mil mujeres hay dieciocho víctimas de este tipo de delitos casi dos puntos por cima de la media nacional ahora mismo hay en la región madrileña dieciocho víctimas de este tipo de delitos como decimos por cada diez mil dos puntos por encima más allá de estos datos más allá de que haya en la región seis mil doscientas mujeres que son víctimas de la violencia de género esta estadística sugiere que se sigue sin denunciar todos y cada uno de los casos de violencia de género Pilar Llop es magistrada

Voz 33 23:46 este modelo que se está generando un no Stella adecuado para combatir eficazmente la violencia de género consta constantemente cuestionando a las mujeres diciendo que este las mujeres mienten que crisis sin embargo estamos viendo que las mujeres no están denunciando ahí una bolsa oculta en aproximadamente un setenta por ciento

Voz 0122 24:04 cómo van a denunciar en falso si no están de emoción

Voz 0089 24:07 se han presentado en el primer trimestre de este dos mil diecinueve mil cuatrocientas cuatro solicitudes para órdenes de alejamiento el cincuenta y tres por ciento de esas solicitudes Cristina sean con

Voz 10 24:18 digo yo en la Audiencia Provincial

Voz 0133 24:20 Alonso ha comenzado hoy el juicio a un hombre que mató a su casera con la que comparte

Voz 0122 24:24 te vivienda Icon quien pretendía tener una relación sentimental la Fiscalía pide para él veinticinco años de prisión el juicio finalmente se está celebrando a puerta cerrada verdad

Voz 0089 24:34 sí es el presidente de la Sección treinta de esta Audiencia Provincial de Madrid ha decidido celebrar la vista a puerta cerrada se piden veinticinco de año veinticinco años de cárcel para este hombre para Antonio Fidalgo como responsable de un delito de asesinato es un crimen terrible que sucedió en dos mil dieciséis porque la víctima fue rematada golpes tras ser acuchillada presuntamente por el detenido ella era la casera del detenido el quería mantener relaciones con ella pero la mujer no quería la acabó matando presuntamente en un ataque de celos la mujer deja dos hijos por los que se pide una indemnización de ciento veinte mil euros para cada uno de ellos

Voz 0133 25:11 gracias Alfonso más cosas la FAPA Giner de los Ríos pide a la Consejería de Educación que reúna cuanto antes a la Comisión Permanente del Consejo Escolar para aprobar el calendario del curso que viene la federación de padres y madres exige que se cumpla el mínimo de ciento sesenta y cinco días lectivos que debe tener cada curso algo que según dicen no ocurre desde que los exámenes de septiembre se adelantaron a junio por los altos niveles de absentismo que provoca ese calendario escolar sobre todo en los alumnos que han aprobado todo y que estos días de junio dejan de acudir a clase aunque también hay absentismo entre los alumnos a los que les ha quedado alguna asignatura Laura Gutiérrez

Voz 1275 25:47 prácticamente no va nadie lo confirman los docentes y los datos que ha recopilado la FAPA Giner de los Ríos el noventa y cinco por ciento de los alumnos de Bachillerato ya sesenta y cinco por ciento de secundaria no pasa por clase estos días de junio profesores y familias culpan al nuevo calendario denuncian que los chavales se quedan casi un mes sin clase más contenido en menos tiempo Camilo Gené Presidente de la FAPA

Voz 34 26:11 la actual configuración del calendario está invitando al alumnado a no asistir a los centros disparando los índices de absentismo a niveles intolerables que no se está atendiendo correctamente ni al alumnado que aprobado en las materias ya que ha suspendido algún

Voz 1275 26:27 eso es aseguran que van a contrarreloj con las materias durante todo el curso y que con este nuevo calendario sólo les queda levantar un poco la mano para que los más rezagados aprueben Ana es profesora en un instituto del sur de la comuna

Voz 1018 26:39 llegado un momento

Voz 35 26:41 sí que podemos hacer yo no tenía otro remedio que decir oyes iba a suspender el cincuenta por ciento de la clase no va a repetir el cincuenta por ciento de la clase en el XX entonces tendremos es un poco la mano en la extraordinaria porque es que sino

Voz 0133 26:52 el sindicato Comisiones Obreras ha pedido algo

Voz 1275 26:55 bueno regional que evalúe los dos años de aplicación de este calendario antes de decidir en breve sobre Nova ya Alfredo

Voz 0133 27:02 Pérez Rubalcaba va a dar nombre al Aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense en la que impartió clase hasta su muerte el pasado diez de mayo Rubalcaba va a ser homenajeado este miércoles en esa universidad en la Complutense el orgullo de ir en taxi así se llama la campaña que las emisoras de algunas federaciones de taxistas han preparado para las fiestas del Orgullo de este año entre las acciones que se van a poner en marcha los taxistas van a decorar sus vehículos con la bandera del arco iris que sustituirá

Voz 1018 27:33 a la tradicional banda roja que se ven las

Voz 0133 27:36 puertas de estos vehículos Angeles recelo

Voz 36 27:38 taxistas de Madrid podrán si lo desean llevar la bandera LGTBI en las puertas delanteras de sus vehículos este símbolo sustituirá a la tradicional banda roja desde hoy diecisiete de junio hasta el siete de julio la iniciativa del ayuntamiento ha sido muy bien recibida entre las asociaciones del taxi Juanjo es taxista que se ha sumado a la iniciativa en el programa de hoy por hoy Madrid

Voz 1551 27:59 creo que cada hora que va pasando

Voz 0978 28:02 sí estaban apuntando más compañeros

Voz 1551 28:05 Illa illa la gente o las

Voz 37 28:07 calle te te mira con una sola

Voz 1551 28:10 esa que el Leal ganada que que

Voz 22 28:12 es un acto solidario de esta forma el taxi de mar

Voz 36 28:15 se convierte ya en el medio de transporte oficial del Orgullo dos mil diecinueve de Madrid

Voz 17 28:23 fuiste al Salón del Vehículo de Ocasión salón Mono yo voy a la gran Feria del Vehículo de Ocasión de ocasión Perú otra vez y como cada año ponemos más de tres mil coches con descuentos y ahorro de hasta seis mil euros ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento corre sólo hasta el treinta de junio esto también domingo por la tarde en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcobendas Móstoles Villaviciosa lleno casi un plus punto com

Voz 7 28:46 esto no es una piscina es libertad

Voz 14 28:50 porque la pasión de Melilla despierta el alma secreta del verano descubre lo estas vacaciones en nuestros hoteles con hasta un cuarenta y cinco por ciento de descuento a punto com pues llamando al nueve uno uno siete cinco diecisiete diecisiete Meliá Hotels Resorts marchas

Voz 3 29:07 hora catorce

Voz 1876 29:10 puso de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes en baloncesto hoy se juega el segundo partido de la final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barcelona a partir de las nueve de la noche en el Vicente recordamos que de momento los blancos dominan la eliminatoria uno a cero y en fútbol el Real Madrid ha informado que la presentación de Rodrigo como nuevo jugador blanco será mañana martes a la una del mediodía en el palco de honor del Santiago Bernabéu y el Fuenlabrada ha anunciado esta mañana la renovación de su entrenador Mary hermoso el técnico que ha ascendido al conjunto madrileño a Segunda División ha firmado hasta el dos mil veintiuno

Voz 0122 29:42 gracias fue así terminamos este Hora catorce Madrid con veintiocho grados en el centro de la capital les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con el nuevo alcalde de la capital con José

Voz 0978 29:53 Luis Martínez Almeida estando

Voz 2 30:03 va a tratar

Voz 1018 30:06 de una y medio encarar

Voz 3 30:11 catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 y esto no ha hecho más que empezar sólo cuarenta y ocho horas después de la constitución de los nuevos ayuntamientos empiezan los problemas en los dos municipios más importantes de nuestro país Madrid y Barcelona la ciudad Condal salta por los aires el grupo con el que Ciudadanos se presentó a las elecciones la dirección del partido naranja rompe con su fichaje estrella Manuel Valls por apoyar la investidura de Ada Colau

Voz 0793 30:41 hemos tomado en la ejecutiva una decisión es que hemos decidido separarnos de Manuel Weiss en el Ayuntamiento de Barcelona tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia individualizada en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 1018 30:57 en Madrid órdago de Vox en el proceso negociador con el PP para la presidencia de la Comunidad se suspenden las conversaciones

Voz 0978 31:03 hasta que no se aclare la situación sobre

Voz 1018 31:05 el reparto de poder en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 13 31:08 he cancelado las reuniones con el Partido Popular que tenía hoy para hablar para negociar la investidura en la Comunidad de Madrid no hasta que no se cumpla con lo pactado entre PP y Vox no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones

Voz 5 31:23 con por qué qué sentido tiene avanzar con unas

Voz 13 31:26 negociaciones firmar un acuerdo si luego esos acuerdos no se cumplen

Voz 1018 31:30 sí es que bous asegura tener firmado un documento con el PP para tocar poder de verdad en la dirección del Ayuntamiento el nuevo alcalde Almeida se divida a eso tan socorrido de ni confirma ni desmiente Ciudadanos no quiere saber nada que les sitúa en la órbita de la ultraderecha y así están las cosas no piensan ustedes que en el proceso para la investidura de Pedro Sánchez avanzado mucho al menos públicamente seguimos a vueltas con lo de cooperación coalición El negociador socialista José Luis Ábalos se mantiene en los términos ya conocidos Pablo Iglesias vuelve al punto de partida quiere coalición

Voz 0734 31:59 la fórmula de cooperación en el Gobierno que no dejaría de ser una experiencia novedosa no tiene porqué ser en absoluto un gobierno de coalición cooperar colaborar no significa un gobierno de coalición optimista

Voz 14 32:13 Sánchez mentir que más temprano que tarde tendremos un gobierno de coalición que afronte los retos fundamentales de este país y que dé estabilidad a España que Fox Hora catorce

Voz 1018 32:25 es lunes sólo lunes diecisiete de junio Antonio Martín Carlos Cala buenas

Voz 0978 32:29 desde los es más político Antonio si la Junta Electoral Central deja vacantes los escaños de Carles Puigdemont Toni Comín y Oriol Junqueras los dos primeros no han acudido al Congreso acatar la Constitución que era el paso previo para ser eurodiputados mientras que Juncker no obtuvo el permiso para salir de la cárcel esperarán en la cárcel la Fiscalía pide que los procesados por su papel en el proceso independentista esperen la sentencia en la cárcel considera que sus discursos finales en el juicio ponen de manifiesto que hay riesgos

Voz 1018 32:54 de reiteración delictiva hipotecas más caras del Banco de

Voz 0978 32:56 caña alerta de que la nueva ley hipotecaria puede encarecer los préstamos Pablo Hernández de Cos gobernador de la entidad

Voz 7 33:03 podría suponer un que las entidades tratarán de trasladar estos sobrecostes vía incrementos de los de los precios eh esto depende evidentemente mucho siempre de cuál es el grado de competencia en el sector

Voz 1018 33:16 no eran reales perito del Banco de España

Voz 0978 33:19 en el juicio del caso Bankia que las cuentas presentadas por el banco desde su constitución no reflejaban la situación real de la entidad

Voz 8 33:26 Intel Pentium de diciembre del dos mil diez hasta que éste la necesidad de más de veinticuatro mil millones de euros todas las cuentas anuales no reflejan la imagen fiel

Voz 1018 33:38 quiso usar a la uno se lo estamos contando en la SER

Voz 0978 33:41 el comisario Villarejo intentó blanquear dinero utilizando Naciones Unidas puso en marcha hace cuatro años los trámites para crear una asociación que pudiera influir por ejemplo en acuerdos petrolíferos por una selectividad Unica el Estudiantes ha presentado en el Ministerio de Educación cerca de doscientas mil firmas para que haya una prueba para toda España a la idea se suma el rector de la Universidad de Salamanca Ricardo Rivero

Voz 38 34:01 pues tienen razón los estudiantes tienen buenas razones para solicitar esos cambios y mejoras para realizar la igualdad de oportunidades

Voz 0978 34:10 España asume la ministra de Defensa en funciones ha firmado hoy la entrada de España en un proyecto militar europeo de combate aéreo impulsado por Francia y Alemania Margarita Robles

Voz 39 34:19 en principio la perspectiva de las

Voz 13 34:22 dos tecnológicos España está

Voz 39 34:24 la dispuesta a participar en un treinta y tres por ciento acto

Voz 0978 34:27 fruto Irán ha confirmado que a finales de mes superará el límite de reservas de uranio enriquecido que estableció el acuerdo firmado con la comunidad internacional en dos mil quince responde así al incremento de las sanciones por parte de Estados Unidos por debajo de lo esperado el fundador y consejero delegado de Hawaii reconoce que el veto de EEUU va a reducir notablemente sus expectativas de ingresos

Voz 1 34:46 su enorme en los próximos dos años reduciremos nuestra capacidad y los ingresos serán treinta mil millones de dólares menores respecto a nuestras previsiones

Voz 0978 34:54 sin animó con España a China como la selección femenina se juega el paso a octavos de final del Mundial a partir de las seis de la tarde si lo logra sería la primera vez que llega una ronda eliminatoria en la que podrían cruzarse con la gran favorita a Estados Unidos

Voz 12 38:45 catorce de Marcos

Celestino Corbacho Eva Parera

Voz 1 38:54 Celestino Corbacho Eva Parera

Voz 44 38:56 antes

Voz 1018 38:59 el sábado en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona en el que anunciaban anunciado el respaldo suyo personal y otros dos integrantes de su lista electoral a la alcaldesa Ada Colau ha conseguido de nuevo el bastón de mando municipal con el respaldo de estos tres concejales además de los del PSC se rompe la consecuencia el grupo municipal de Ciudadanos en la Ciudad Condal García buenas tardes

Voz 0978 39:19 hola buenas tardes José Antonio de Barcelona Monica Peinado qué tal

Voz 1018 39:22 buenas tardes buenas tardes a que cuéntanos qué argumentos ha dado Inés Arrimadas para explicar esta ruptura que de alguna forma estaba más o menos cantada no porque hacer cundir

Voz 1 39:29 ya que en la dirección de Ciudadanos no habla precisamente bien de Valls

Voz 1645 39:32 si la gota que ha colmado el vaso han sido que los tres concejales de Valls votaron a favor de Colau pero hay otras diferencias de antes según dicen fuentes de Ciudadanos aunque Arrimadas no ha querido detallar las

Voz 0793 39:43 es una discrepancia muy importante en una cuestión muy importante como es la votación de investidura de una alcaldía por tanto pues desde luego nosotros hemos decidido separarnos del señor Manuel Weiss y vamos a tener grupos diferenciados

Voz 1645 39:56 según Arrimadas ha sido Villegas el que ha llamado a país tras la ejecutiva de esta mañana para comunicarle la decisión poco más de un año ha durado esta actor todos hay relación entre el ex primer ministro francés Albert Rivera y que termina con la decisión de hoy

Voz 1018 40:07 por el grupo municipal queda por tanto debido por mitades tres y tres yo no sé Monica Peinado exista ruptura ha sorprendido más o menos se veía venir

Voz 7 40:14 sobre todo desde el pasado sábado

Voz 1600 40:16 bueno se veía venir esta ruptura entre Manuel Banksy ciudadanos especialmente desde que Valcke anunció que daría sus votos para investir alcaldesa a Ada Colau la fractura se hizo evidente el sábado cuando van y los otros dos concejales de Barcelona pel Canvi votaron a Colau permitieron su reelección como alcaldesa mientras que sus compañeros los tres concejales de Ciudadanos votaron en blanco y Valls dijo en este pleno de investidura que era una decisión de

Voz 0978 40:42 sí o no que no valía la abstención

Voz 1600 40:45 ni los votos en blanco con lo cual aquí la factura se hizo muy evidente de todas formas de la decisión de la dirección de Ciudadanos ha pillado por sorpresa a los concejales de este partido en el Ayuntamiento de Barcelona dos de ellos estaban en la junta de portavoces en representación Se supone de todo el grupo de Manuel Valls se han enterado allí mismo en esta reunión se ha hablado precisamente devolver a colgar el lazo amarillo que pide la libertad de los presos independentistas en el balcón del Ayuntamiento Colau lo volverá a colgar contra el criterio

Voz 45 41:16 y de su socio de gobierno del PSC bueno

Voz 1018 41:18 los está en Barcelona en Madrid es ya sabemos cuándo político suelta a eso de que ni confirmo ni desmiento lo que realmente haces no pillarse los dedos ante un asunto que por lo general no suele beneficiar la y así están las cosas ahora mismo en el Ayuntamiento apenas cuarenta y ocho después de constituirse el nuevo equipo de gobierno que oficialmente sólo comparten PP y Ciudadanos pero que en la sombra de Vox pues parece que va a estar muy presente durante toda la legislatura y así se ha visto ya en la primera rueda de prensa en el Palacio de Cibeles Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0821 41:45 qué tal buenas tardes al pilotaje los espera no porque oficialmente

Voz 1018 41:47 bueno sigue sin saber nada de esa investidura entre PP y la ultraderecha acuerdo que nadie más que ellos ha podido ver ya al que se remite el alcalde Almeida para decir que que va a cumplir lo pactado

Voz 15 41:57 si el viernes por la noche el PP hoy Vox firmaron en los alrededores de Génova un acuerdo que área alcaldía Martínez Almeida pero ese acuerdo no lo ha visto nadie supuestamente el PP prometió a Vox cederle juntas de distrito pero hoy Ortega Smith ha dicho que ellos quieren concejalías de gobierno Martínez Almeida sólo dice que él va a cumplir lo pactado con Ciudadanos y lo pactado con Vox

Voz 5 42:14 que hay veinte días de proceso de negociación y que nosotros cumpliremos el acuerdo con Vox pero que lo que no pudo comentar son lo que hice Bosch por un lado no voy a entrar en dimes y diretes

Voz 15 42:24 Begoña Villacís ni menciona Vox cuyos votos le han hecho vice alcaldesa pero sí ha insistido en una cosa en que cualquier modificación de la estructura de gobierno tendría que contar con el visto bueno de Ciudadanos porque así lo estipula el acuerdo que firmaron con el Partido Popular

Voz 0275 42:36 no se puede producir ninguna alteración en la composición del Gobierno porque el Gobierno tal y como dice el pacto el Gobierno corresponde a PP y Ciudadanos si se produjese alguna modificación eso requeriría de un acuerdo expreso de ambos partidos políticos

Voz 15 42:50 ciudadanos dice que las Juntas de distrito no son Gobierno y la Junta de Distrito del barrio Salamanca por ejemplo gestiona anualmente más de veintitrés millones de euros

Voz 1018 42:58 bueno pues la convulsión de todo este galimatías es que vos lo escuchábamos en Porta a través de Rocío Monasterio suspende el proceso negociador con el PP para la presidencia de la Comunidad de Madrid ahora mismo Carolina esto queda en él

Voz 15 43:08 mire si Rocío Monasterio ha anunciado esta misma mañana en la Asamblea que rompe las negociaciones en la Comunidad de Madrid porque el Partido Popular no está cumpliendo lo pactado en el Ayuntamiento

Voz 13 43:17 que hemos cortado toda relación con el Partido Popular ya hemos cancelado las reuniones que teníamos hoy en la Comunidad de Madrid lo que parece que hay es un incumplimiento de un contrato entre el Partido Popular vivo

Voz 0133 43:29 dice monasterio que ese contrato entre el PP

Voz 15 43:32 vox contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1018 43:37 bueno pues gracias Carolina decíamos en portada que esto no ha hecho más que empezar y es que estamos ante asuntos en los que Pablo Casado de Rivera se juega muchas muchísimas cosas sobre su futuro político y en lo que seguimos sin tener novedades más o menos definitivas en el proceso negociador para la investidura de Pedro Sánchez la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo apela al la responsabilidad de todos la política española

Voz 0376 43:57 puede dar ahora un recital a todos los ciudadanos estamos en el lado de construir que algunos están en el lado de destruir por destruir este es el dilema en ese lema no vale decir hazlo tú hazlo tú sino que en este dilema cada uno tiene que decir qué es lo que yo voy a aportar hoy aportar yo cada uno lo puede hacer de distinta manera pero los ciudadanos no se merecen que les digamos de puede votar cuatro en veintiocho días que no somos capaces de afrontar con madurez que esto

Voz 0978 44:28 cada uno a su manera la vicepresidenta

Voz 1018 44:30 tienes no da ningún nombre pero tengo una rueda de prensa posterior José Luis Ábalos ministro también en funciones y uno de los veinte ganadores integrantes de proceso negociado parte el PSOE ha reiterado que la estrategia sigue pasando por un gobierno de cooperación de coalición como se le quiera llamar hay más o menos ahí lo deja Inma Carretero buenas