Hora 14 (18/06/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:15 se custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes a vueltas con las reuniones contactos encuentros para la investidura de Pedro Sánchez sobre las que pueda haber novedades en cuestión de minutos y también la crisis entre PP en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid queremos fijarnos en este primer minuto en dos asuntos afectan a muchas personas estudiantes y trabajadores que han perdido su empleo para convertirse en falsos autónomos sólo los estudiantes aproximadamente un millón de jóvenes tienen hoy una buena noticia porque se desbloquea el conflicto de las becas el Consejo Escolar del Estado que la pasada semana votó en contra de su propio informe da vía libre para que finalmente no haya problemas Adela Molina

Voz 0011 00:57 sí con la aprobación del informe del Consejo Escolar un trámite obligatorio las becas pueden continuar su tramitación que quedó suspendida el pasado martes el Ministerio de Educación no ha introducido ningún cambio con respecto a la semana pasada pero algunos de los consejeros que faltaron a la última sesión han acudido hoy y por eso la norma tenido más votos a favor que en contra los estudiantes hayan conseguido introducir una enmienda para mejorar la difusión de las ayudas y evitar que un veinte por ciento de los alumnos más pobres ni siquiera pida la beca los sindicatos CCOO UGT STES y los padres de Ceapa que la semana pasado votaron en contra han mantenido su rechazo ya han presentado un voto particular reclamando al Gobierno que cambie el sistema que implantó el PP como seco

Voz 1018 01:32 prometió hace un año pues hablaremos a partir de las dos y media con un representante de los estudiantes y preguntaremos a un inspector de trabajo cómo es posible que haya más de trescientas cincuenta mil personas que operan como falsos autónomos en las mismas empresas que les despidieron como trabajadores fijo apunta uniforme del Banco de España que hemos conocido a mediodía Javier

Voz 3 01:49 son trescientos setenta y dos mil autónomos que trabajan sólo para una empresa que muchos casos dice el Banco de España es la misma que antes solía tenerles en nómina el regulador advierte tras esa cifra puede haber una precarización del mercado laboral dice no disponen de la protección social que en general tienen los asalariados tienen menos acceso a derechos y menos beneficios de los que típicamente se asocian al trabajo asalariado de ese trabajo asalariado hay noticia hoy hoy el INE publica la primera subida de las nóminas desde que comenzó la recuperación un uno coma siete por ciento han subido las nóminas en el primer trimestre del diecinueve Hora catorce

Voz 5 02:31 se está negociando o sea que los apoyos los quedó en los tengamos lo antes posible pero en todo caso con apoyo sin apoyos habrá sesión de investidura pronto os estuviera negociando no sería no sería responsable hacerlo pero se está trabajando

Voz 1018 02:49 da cheques que trabajamos Txelis Cristina Narbona presidenta del PSOE vicepresidenta del Senado hace tan sólo dos minutos al hilo de las informaciones no oficiales que hablan de un posible encuentro ayer en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha encuentro del que informa el diario punto es Desde el PNV también se mete presión a los negociadores para no dilatar los plazos de investidura Josu Erkoreka es el portavoz del Gobierno vasco

Voz 1551 03:12 bueno yo creo que el Gobierno central

Voz 6 03:13 el Partido Socialista tiene que esforzarse ahora de manera especial tiene que poner énfasis de manera especial en procurar que la investidura se produzca cuanto antes sin más retrasos que los absolutamente imprescindibles yo creo que empieza a ser urgente la Constitución ya de un Gobierno central estable

Voz 1018 03:33 lo último para este martes en que seguimos hablando de Madrid de la crisis de convivencia entre PP y Vox en el Ayuntamiento que mantiene bloqueada la negociación para la comunidad dice el alcalde Martínez Almeida que hay que diferenciar ambos ámbitos pero reconoce que hay un acuerdo secreto el documento secreto con la ultraderecha algo que su antecesora Manuela Carmena entiende que puede bordear la legalidad que así lo apuntado en la SER

Voz 7 03:54 lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid es una cosa y lo que pasa en la Comunidad de Madrid es una cuestión absolutamente distintas lo que me comprometo a negociar con Vox y eso por supuesto que lo voy a hacer que hay un documento que está firmado por el Partido Popular y por Vox parece que es claro que existe nadie lo ha negado nunca que cero comenta exista

Voz 1410 04:11 se les habrá olvidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno sumó capítulos aún no un un un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías a la extrema derecha y el director de Tráfico Verano

Voz 1018 04:29 es una de las razones por las cuales el nuevo equipo municipal da carpetazo a Madrid Central el proyecto estrella de Carmena que limitó la circulación de vehículos privados por el centro de la ciudad entre otras cosas para reducir la contaminación

Voz 8 04:39 haríamos el ridículo nadie en Europa lo entendería seguro que hay que corregirlo seguro que hay que mejorarlo pero vamos el inmenso trabajo y el esfuerzo que hay detrás

Voz 0978 04:49 estigma prevén una medida como ésta pero como no

Voz 8 04:51 vamos a tirarlo por el pedregal esto no es mío

Voz 0202 04:54 además detenido en Francia Michel Platini el ex presidente de la UEFA ha acusado de soborno activo y pasivo en el marco de la investigación por la adjudicación del Mundial dos mil veintidós acatar Platini estaba pocos meses determinar una condena de inhabilitación de cuatro años

Voz 0325 05:07 pasar a disposición judicial la vicepresidenta de Infancia Libre acusada de sustracción de menores y desobediencia es la cuarta madre de esta asociación que rinde cuentas ante la Justicia por incumplir el régimen

Voz 0202 05:17 la Guardia Civil implica al ex ministro de Aznar Josep Piqué en el amaño de un contrato multimillonario en Madrid relacionado con la Ciudad de la Justicia se lo está contando la SER Piqué asegura no recordar los correos electrónicos que demostrarían esa implicación

Voz 0325 05:29 desarticulada en Madrid una célula yihadista dedicada a enviar dinero a grupos terroristas que operan en zonas de conflicto hay diez detenidos

Voz 9 05:36 desde la ventana de todos lucieron que me resta no está demostrado que no he visto televisión que llevamos detrás de ti no sé cuánto tiempo para que te acercas es que para mira hemos de decirlo reconoce que tienes ochocientos Whatsapp míos pidiendo te venta de Ventana Mariola Cubells

Voz 5 05:57 nosotros La Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 1018 06:04 dos seis

Voz 0268 06:09 dice Madrid Cristina Machado buenas tardes Manuela Carmena a planta cara al nuevo alcalde de Madrid por no publicar el pacto firmado entre el partido

Voz 1434 06:18 y Vox Se les habrá olvidado que hay una ley detrás

Voz 1410 06:21 parecía que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno sus capítulos aún no un un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías

Voz 1434 06:35 en la derecha primera entrevista la ya exalcaldesa de Madrid tras perder la Alcaldía renunciara a su acta de concejal aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid Carmena ha asegurado también que seguirá vinculada puntualmente a Mas Madrid el pacto secreto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital tiene bloqueadas las negociaciones en la Comunidad la candidata popular Díaz Ayuso ha pedido hoy a Vox que vuelvan a la mesa de negociación por qué nadie entendería ha dicho tener que celebrar nuevas elecciones

Voz 0978 07:04 piel que se aprovecha de Vox para gobernar

Voz 1434 07:06 pero se niega a reconocer que necesitaba Vox acusa Vox de comportarse como niños este es Ignacio Aguado

Voz 5 07:12 el preocupa que haya acometer políticas que estén permanentemente en una pataleta constante lanzando órdagos y amenazas y bravuconadas yo creo que más que nunca es momento de de tener altura de miras

Voz 0268 07:25 atención estudiantes

Voz 1434 07:27 hicieron la prueba de Dibujo Técnico en la última Ebay se lo hemos avanzado hoy en la Ser el examen de esta materia incluía dos preguntas que no están en el currículo de Bachillerato no tenían por qué saber las el plazo para pedir revisión termina mañana Lucía Sánchez es profesora de Dibujo y correctora desaprueba

Voz 10 07:44 dentro para nada dentro del tempranillo di voy bachillerato de siquiera entrar en la en las

Voz 11 07:49 así que

Voz 10 07:50 te dibujos sanos no están dentro de del temario

Voz 1434 07:53 en la Audiencia Provincial ya está en marcha el juicio al auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes en el hospital de Alcalá de Henares en dos mil quince y dos mil diecisiete inyectando les aire sólo se le acusa de estas dos muertes aunque hay más casos bajo sospecha como el de Ana Josefa a una mujer de setenta y nueve años que sobrevivió Antonio no no es su abogado denuncia retrasos en la Invest

Voz 12 08:14 gracias porque había habido una serie de envenenamientos convenza a día cecina y luego una mujer Ana Josefa que estaba llena de aire que consiguió sobrevivir después de una situación gravísima y luego hubo otra fallecida por las mismas causas no tomaron ninguna medida hasta que aquello ya era evidente que tenía no una sino dentro de ellos mismos

Voz 1434 08:38 hay más noticias que vamos a apuntar en titulares con Sonia Palomino en Javier Jiménez Bas

Voz 0887 08:42 los trabajadores del centro de primera acogida de Hortaleza denuncian agresiones por parte de algunos de los menores internos adictos al pegamento estos profesionales piden a la Comunidad que derive a los chicos a un centro específico de Adif

Voz 0978 08:53 son las irregularidades en las contrataciones de la consejería

Voz 1915 08:56 Sanidad están ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción el colectivo ciudadano audita Sanidad ha denunciado esta mañana los contratos menores firmados por los hospitales de la Comunidad detectados por la Cámara de Cuentas el presidente en funciones Pedro Rollán asegura que esa cantidad de contratos sólo busca garantizar la asistencia a los Pace

Voz 0887 09:11 el nuevo presidente de la patronal madrileña pide al nuevo Gobierno municipal que busque la fórmula que haga compatible en Madrid Central con la actividad empresarial Miguel Garrido ha ganado las elecciones celebradas este martes y sustituye en el cargo a Juan Pablo Laso

Voz 1915 09:25 hoy se celebra una maratón de donación de sangre en el doce de octubre se puede participar hasta las ocho y media de la tarde los niveles de todos los grupos son últimos en este momento pero el Centro de Transfusión anima a donar de cara a los meses de verano

Voz 0887 09:35 en deportes el Real Madrid ha presentado esta mañana su nuevo fichaje el brasileño Rodrigo es en baloncesto los blancos están a un paso de conseguir el título de la ACB tras su segunda victoria por ochenta y uno ochenta sobre el Barça mañana tercer encuentro en Barcelona

Voz 0268 09:48 información del tráfico vamos a la DGT

Voz 1434 09:50 eh Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes

Voz 13 09:53 a esta hora un accidente en la ronda de circunvalación M cuarenta en la zona de Coslada corta el carril derecho y genera tres kilómetros de retenciones en dirección a la A dos por efecto mirón hay densidad circulatoria también en esta misma vía tramó en este caso en sentido A tres tengan cuidados iban a circular por esta carretera circulación intensa además de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz en el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas

Voz 1434 10:20 seis grados en el centro de la capital tiempo hoy muy parecido al de ayer aunque por la tarde va haber rachas fuertes de viento vamos con los detalles de la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 10:29 sólo durante toda la tarde no tendremos nubes importantes con temperaturas parecidas a las de ayer calor pero sin valores extremado por cierto esta noche en muchos barrios de Madrid quien poblaciones del área metropolitana hemos tenido la primera mínima del año por encima de los veinte grados y la máxima alrededor de los treinta en breve Si bien esta tarde a diferencia de ayer el viento del sur y del suroeste va a soplar con un poco de intensidad rachas de más de cuarenta kilómetros por hora y esto hará más amable el calor los próximos días las temperaturas bajarán pero apenas se notará seguirá haciendo mucho sol

Voz 1434 11:00 así comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica

Voz 0268 11:02 Molina y Noema Valido en la producción Sonia Palomino

Voz 14 11:09 si eres empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo Nate las leyes informa T incomodidad punto madrid Owen el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y la Comunidad de Madrid

Voz 15 11:28 cambia tu negocio pensando fuera de la caja abre la caja sal se la caja

Voz 6 11:34 de no necesita son coach profesional

Voz 2 11:37 necesitas un coche profesional sólo en junio yo que tu vehículo comercial Renault desde ocho mil cuatrocientos euros

Voz 0978 11:44 a moverte Herce Iván válido hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 4 11:49 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:52 primera entrevista de Manuela Carmena tras salir de la alcaldía de Madrid renunciar a su acta de concejal primera entrevista primera advertencia de la ex alcaldesa a su sucesor aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid Carmena avisado José Luis Martínez Almeida de que puede estar incumpliendo la ley de Transparencia por no hacer público el acuerdo que ha firmado con Vox para repartir el poder en la capital Un pacto secreto sobre el que se asienta el nuevo gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 12:22 buenas tardes sostiene Manuela Carmena que un alcalde no puede hacer juegos de funambulismo político ni ocultar el pacto por el que eleva ceder responsabilidades de gobierno a Vox

Voz 1410 12:30 les habrá olvidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno su capítulo según no un un un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías a la extrema derecha la exalcaldesa asegura que

Voz 0393 12:48 la sintiendo estos días el afecto de los madrileños aunque el lunes cuando acudió a renunciar al acta a la Plaza de la Villa tuvo un encuentro con un vecino que le dijo algo que le pareció preocupante

Voz 1410 12:56 y me dejo que habían que habían que te ha sido porque ahora venimos nosotros viva Franco España lo deje claro es es lo tremendo es que ya existe da identificando este Gobierno es normal está está tomando una decisión de la extrema derecha no es muy duro no que se que pensar que que vuelve Franco no que vuelve el ambiente de Franco que vuelve la extrema derecha no yo creo que eso lo comprendo que queda mucha tristeza muchos madrileños

Voz 0125 13:21 no renunciará a Carmena dice hacer política a par

Voz 0393 13:23 disipar en politica porque es la forma que ya tiene que estar en la vida

Voz 1410 13:27 la política no solamente se hace en las instituciones sino que se hace en la vida civil y eso es lo que voy a hacer seguir haciendo pues mis actividades que y lógicamente por mí por mi perfil por mi manera de ver el mundo por mi afán de conseguir siempre una sociedad más justa y mejor pues no va a permitir el seguir trabajando pues con aquellos proyectos que yo ya diseñe cuando me jubile de la magistratura pues que tienen carácter social y de derecho

Voz 0393 13:55 Carmena subraya que Mas Madrid no es de Íñigo Errejón que es una plataforma municipal que tiene como objetivo hacer política municipal ella no va a valorar las decisiones que se vayan a tomar a partir de ahora dice aunque si la necesitan si es útil ahí estará

Voz 1434 14:08 gracias Carolina hay dirigentes del Partido Popular que aseguran que ese pacto del que hablaba Carmena

Voz 0861 14:14 a lo que el PP sí

Voz 1434 14:16 niega hacer público tiene una cláusula que exige precisamente eso discreción mientras siguen jugando a decir una cosa y la contraria hoy Cuca Gamarra que es miembro del equipo negociador del PP decía en Televisión Española que en el acuerdo si se habla de darles concejalías a Vox que es precisamente lo que defiende la formación de Santiago Abascal

Voz 16 14:37 en el acuerdo hoy yo creo que lo hemos dicho lo hemos dicho todos y lo que se conoce por parte de todos sí que figuran concejalías no eso es lo que hay que precisar cuáles y cómo no pero creo que es bueno para los gobiernos para concejalías del Gobierno de gobiernos todo

Voz 1434 14:53 gobierno es todo porque luego matizaba Gamarra concejalías de gobierno quizás de Juntas de distrito que es lo único que en público ha reconocido el nuevo alcalde Almeida que va a dar a Vox el pacto secreto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid tiene también bloqueadas las negociaciones en la Comunidad lo decíamos al principio la candidata popular Isabel Díaz Ayuso ha pedido esta mañana a Vox que vuelva a la mesa de negociación porque sino estaríamos abocados a unas nuevas elecciones y nadie en Madrid lo entendería según Ayuso el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado que sigue sin admitir que necesitan a Vox para gobernar acusa a la formación de ultraderecha detener pataletas como niños Virginia Sarmiento buenas tardes

Voz 17 15:34 buenas tardes el portavoz de Ciudadanos como decías Ignacio Aguado insiste en que sólo entienden un gobierno Ciudadanos Partido Popular y asegura que esto asegura que es en los partidos y asegura que estos partidos de pataleta constante no le

Voz 0978 15:48 están le pide a Vox altura de miras yo espero

Voz 5 15:51 lo que al final Vox después de tanta amenaza de tanto pues otros planteamientos maximalistas decida permitir que se ponga ese ese gobierno en marcha de lo contrario nos iríamos a unas nuevas elecciones en creo que no queremos ningún madrileño

Voz 17 16:06 Isabel Díaz Ayuso asegura que Vox no le ha comunicado personalmente la ruptura de relaciones aunque cancelarse ayer su reunión sobre la posibilidad de elecciones anticipadas decía esto

Voz 18 16:16 yo creo que nuestro electorado no entendería en ningún caso que nos fuéramos de nuevo elecciones el electorado en los tres partidos lo que quieres que nos centremos que busquemos acuerdos que nos entendamos que sigamos mirando para adelante y en esos son lo que estamos

Voz 17 16:31 el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida insiste en que no han incumplido ese pacto firmado aunque eso sí no confirma que en ese documento se hayan comprometido concejalías

Voz 7 16:40 lo que lo que me comprometo a negociar con Vox veremos cuáles son sus peticiones atenderíamos aquellas que puedan ser razonables de acuerdo al esquema de gobierno que hay en el Ayuntamiento de Madrid cumplir el acuerdo con Vox y cumplir el acuerdo con Ciudadanos

Voz 17 16:55 en cualquier caso alude también a la responsabilidad de todos los partidos dice que lo que ocurre en el Ayuntamiento no tiene que condicionar la Comunidad

Voz 1434 17:03 los tres Aguado Ayuso y Almeida han coincidido

Voz 17 17:06 en el acto en el que se han elegido al nuevo presión

Voz 1434 17:08 ente de la CEIM de la patronal madrileña a Miguel Garrido que ha pedido al nuevo Gobierno municipal al de la capital que busque la fórmula que haga compatible Madrid Central con la actividad empresarial no habla Garrido de retirar Madrid Central que es lo que pretende hacer Almeida

Voz 1018 17:24 hemos ofrecido al Administraciones tenga sale

Voz 19 17:26 el Ayuntamiento de Madrid para buscar las fórmulas que permitan hacer compatible la necesaria apuesta por la sostenibilidad por el medio ambiente con permitir realizar la actividad económica que es necesario has comentado que que muchas personas el coche no quizá de manera caprichosa sino que para realizar determinadas actividades empresariales como es el abastecimiento de la descarga es necesario contemplar medidas que permitan hacer compatible unos

Voz 1434 17:53 a ese acto de la CEIM acudido también Ángel Gabilondo el candidato del PSOE que no ha querido hablar como no ha querido hablar esta mañana en la Asamblea cuando ha registrado de forma oficial una petición de un informe jurídico sobre la composición de la Mesa de la Asamblea porque creen los socialistas que no se está cumpliendo el Estatuto de Autonomía los pactos entre PP Ciudadanos y Vox dejaron fuera de esa mesa a dos partidos con representación a Mas Madrid ya podemos Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 18:19 qué tal buenas tardes puede soy poquita tensión aquí en la Asamblea de Madrid perfil muy bajo de hecho ni siquiera Rocío Monasterio ha estado hoy en su despacho aquí en el Parlamento madrileño mañana precisamente se va a celebrar la primera Mesa de la Asamblea de Madrid con polémica el Partido Socialista lo comentabas ha registrado ya un escrito para que los servicios jurídicos de la Cámara estudien la composición de la mesa los socialistas creen que el trío de Colón cometió una tropelía democrática metiendo a Vox dejando fuera a Mas Madrid que tiene más representación parlamentaria Diego Cruz es el vicepresidente segundo del Parlamento madrileño

Voz 0978 18:58 el susto

Voz 8 19:00 cuestionó que está en cuestiones si la derecha se han excluido de forma poco adecuada a derecho poco adecuada lo que debe ser el rigor democrático con la frase política

Voz 0861 19:09 bueno en el Partido Socialista así reconocen que el reglamento de la Asamblea permite un reparto como el que se cerró hace unas semanas pero contraponen ese criterio con lo que dice el Estatuto de Autonomía que sí obliga a hacer un reparto proporcional de momento a los socialistas no tienen decido dar el siguiente paso es decir no tienen previsto acudir de momento al Tribunal Constitucional como si quiere hacer más

Voz 1434 19:32 la dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

Voz 4 19:36 hora catorce Madrid

Voz 1434 19:38 vamos ya con esa operación policial que ha llevado a cabo esta mañana en Madrid contra una célula dedicada a la financiación de grupos yihadistas hay diez personas detenidas Ana Terradillos buenas tardes siete

Voz 0125 19:49 las buenas tardes y diez detenidos de momento aunque la operación sigue abierta porque es están practicando todavía registros hasta ahora una operación como dices que ha comenzado a primera hora de esta mañana id donde los arrestados según la policía enviaban remesas de dinero desde España a grupos terroristas que siguen actuando ahora mismo en Oriente Próximo también en África de hecho la célula desarticulada está vinculada con Dae si tiene ramificaciones con Al Qaeda la mayoría de los detenidos son de Oriente Próximo y ahí una mujer española también entre los arrestados que tiene nacionalidad española un dato importante dos de los detenidos habían cumplido ya condena por pertenencia a organización terrorista es decir habían pasado por prisión por los mismos motivos por los que ahora otra vez han sido detenidos en una operación que le está llevando a cabo la Comisaría General de Información la coordina Cristina al Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional de momento como Teddy no se han practicado tres registros aunque se prevé que va a haber más en las próximas horas registros aquí en la capital en Madrid también en la urbanización Plaza Norte en Algete también en una nave industrial

Voz 1434 20:47 en el Jarama gracias Ana buenas tardes

Voz 20 20:53 te has hecho eco de la promoción más eco

Voz 21 20:56 aproveche Tete la triple eco de Ford disfruta con su Ford Eco Sport como motor Eco Boost con un no

Voz 0978 21:01 hasta cinco mil quinientos noventa euros el descuento más

Voz 21 21:03 económicos y tres tu antiguo coche hace un hueco

Voz 22 21:06 el mes de junio y renueva tu etiqueta recuerda un su Ford Eco Sport Eco Boost con un bonus de hasta cinco mil quinientos noventa euros a cambio de tu antigua coche corre que vuelan en tiempo récord sino haciendo con FC hasta fin de mes con en refuerce la Comunidad de Madrid punto eh

Voz 0978 21:19 todavía no conoces Rising Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos con distintos tipos de interés más de ciento setenta mil clientes

Voz 23 21:32 han confiado en Rising para invertir sus ahorros Itu a qué esperas registra Thein Rising punto es

Voz 24 21:41 durante meses de las mejores bandas de música

Voz 0978 21:43 desde calle han pasado por Hoy por Hoy Madrid algún

Voz 24 21:46 las de ellas tocarán en directo Paradis en el concierto sí

Voz 0978 21:48 buena a Madrid dos mil diecinueve El miércoles diecinueve de junio a las ocho y media te esperamos en el Café Berlín de Madrid invitaciones agotadas recuerda especial suena Madrid el miércoles diecinueve de julio a partir de las ocho y media de la noche en el Café Berlín Radio Madrid Cadena SER con la colaboración de Islam escapa a un nuevo mundo

Voz 25 22:13 y ese sonido

Voz 0978 22:14 la tu batería tranquilo siguientes esa

Voz 26 22:17 AXA ese sonido no estará porque tienes las mejores coberturas incluidas hasta un sesenta por ciento de ahora calculó su precio en Axa punto es o visitan nuestras oficinas consulta condiciones en Axa punto es

Voz 5 22:30 esta no es una piscina es libertad

Voz 1434 22:33 el porque lo de menos

Voz 0268 22:36 ya despierta el alma secreta del verano descubre lo estas vacaciones en nuestros hoteles con hasta un cuarenta y cinco por ciento de descuento en Melián punto com pues llamando al nueve uno uno siete cinco diecisiete diecisiete Meliá Hotels Ocean marchas

Voz 4 22:50 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 22:53 el examen de Dibujo Técnico de la Eva u realizada este año en Madrid incluía dos preguntas que no están en el currículo de bachillerato se lo hemos avanzado hoy en la ser la denuncia parte de profesores de esto en materia de correctores de estas pruebas de acceso a la Universidad de alumnos afectados queda tan sólo un día hasta mañana a las dos de la tarde para que los alumnos que quieran puedan pedir la revisión de esos exámenes Laura Gutiérrez

Voz 1275 23:17 el ejercicio dos de la opción A y el ejercicio uno del AVE ninguno de los dos sección clase porque no era obligatorio no lo marca el decreto de Bachillerato ni siquiera ese contenido se exige en las oposiciones a profesor de dibujo en Madrid

Voz 10 23:30 no entra para nada dentro del temario de Willy bachillerato derecha siquiera entrar en las en las oposiciones de de dibujos sanos no está dentro del del temario

Voz 1275 23:39 es Lucía Sánchez profesora de Dibujo y correctora de ese examen ni ella supo resolver el ejercicio

Voz 10 23:45 no encontraba la manera de sacarlos los elementos principales el estuvieran de un montón de vueltas quién es ya otra compañera me explicó que era una propiedad de la parábola muy muy específicas

Voz 1275 23:55 la docente ha corregido ciento cuarenta y cinco exámenes sólo dos tienen bien estos ejercicios Adrian hizo el examen llevo un expediente de dieces y matrículas de honor pero no

Voz 27 24:05 no hubo manera podría haber estudiado todavía más por ella haberme revisado los apuntes diez veces más podría haber visto

Voz 1553 24:12 hay un montón de vidrios de profesores que explica en un montón de

Voz 27 24:14 eso sí creo que habría sacado la misma nota Iggy sabría daba la misma situación

Voz 1275 24:18 la Asociación de Profesores de dibujo de Madrid denuncia que con estos ejercicios no se pretende valorar conocimientos sino buscar la excelencia y aseguran que en otras comunidades es más fácil este examen Marta Garrido presidenta

Voz 1434 24:30 que la CIA

Voz 28 24:33 entre los ejercicios que se plantean al examen de la prueba de Madrid y el resto de las comunidades es que esa

Voz 0125 24:39 mal los profesores animen a los alumnos afectados

Voz 1410 24:42 a pedir la revisión de la prueba la seis Universe

Voz 1434 24:44 ciudades públicas de la Comunidad de Madrid han emitido un comunicado conjunto en el que dicen que ya se ha solicitado informe a la Comisión de materia Dibujo Técnico II Iker Se da traslado del mismo a la comisión organizadora de la Ebay para su valoración en la Audiencia Provincial ya está en marcha el juicio a la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes en el hospital de Alcalá de Henares en los años dos mil quince y dos mil diecisiete inyectando aire los investigadores sospechan además que pudo haber más casos que no se han podido comprobar porque los cuerpos fueron incinerados la Fiscalía pide para esta mujer cuarenta años de cárcel Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 25:19 buenas tardes Cristina Beatriz López Doncel la acusada lleva ya veinte minutos declarándose la ha visto segura afirma en su respuesta sabe que

Voz 0325 25:27 no hay ni una imagen en la que ella parezca

Voz 0089 25:29 inyectando aire a los dos Paci pacientes fallecidos por embolia gaseosa esa certeza de que no hay imágenes directamente incriminatorias si las hay de ella entrando y saliendo de la habitación ha llevado a la propia Fiscalía señalar jurado popular que no verán bajo ningún caso filmaciones que certifiquen los dos asesinatos una dificultad un obstáculo de pruebas que ya veremos si queda despejado en las próximas jornadas las acusaciones particulares que son tres solicitan además de los dos delitos de asesinato un tercero en grado de tentativa para el letrado Antonio Navarro hay más casos de muertes violentas en esa quinta planta del hospital que no han sido aclarados

Voz 12 26:07 porque había habido una serie de envenenamientos con Benzo ya cecina y luego una mujer Annan Josefa que estaba llena de aire que consiguió sobrevivir después de una situación gravísima y luego hubo otra fallecida aportados unos causas es decir hubo unas

Voz 3 26:25 la disfunción absoluta

Voz 12 26:27 tomaron ninguna medida hasta que aquello ya era evidente que tenían un asesino dentro de ellos mismos

Voz 0089 26:35 por tanto los agentes del Grupo VI de la Brigada de Homicidios han investigado más casos sospechosos pero como tú comentabas las víctimas mortales fueron definitivamente incinerados por decisión de la familia y eso que el Gobierno de Cristina Cifuentes hace dos años cuando se conocieron los hechos realizó múltiples llamadas a medios de comunicación para negar que se estuvieran investigando más casos la Consejería de San

Voz 0268 26:56 that tenía que quedar fuera de toda duda los trabajadores del centro de menores de

Voz 1434 27:01 fortaleza denuncian amenazas de una decena de chavales adictos al pegamento

Voz 0125 27:04 que han sido detenidos ya en varias ocasiones y piden que se les traslade a un centro específico

Voz 1434 27:10 Teresa Rubio como estos chavales son menores de edad

Voz 0125 27:12 quién no tienen delitos de sangre no pasa ni por el calabozo de la comisaría a la Fiscalía Ibai de vuelta Hortaleza lo que exigen los educadores es que la Consejería de políticas sociales derive de forma urgente a estos menores a centros específicos para que traten sus adicciones Ana Pérez vaqueros educadora del Centro de primera

Voz 20 27:29 cogía ahora ya está viendo enfrentamiento físico entre los menores que han venido aquí a buscarse un futuro que tienen conflicto con su familia y que lo quieren resolver los que quieren establecer un sistema de mafia en lo que en los que ellos tengan el poder está abriendo enfrentamientos físicos entre los menores dentro el centro in por los adultos que estamos allí resulta nos tenemos que meter a separar en pelea con chicos que no sacan la cabeza

Voz 0125 27:50 todo desde la Consejería Nos dicen que va a poner en funcionamiento de manera inminente

Voz 0325 27:54 el recurso para chavales con problemas de conducta

Voz 0125 27:56 un equipamiento con veintiséis plazas y un presupuesto de un millón setecientos mil euros los educadores recuerdan que según el acuerdo firmado con los sindicatos este centro tendría que estar funcionando desde el mes

Voz 1434 28:07 abril el colectivo ciudadano audita Sanidad ha denunciado esta mañana en la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en los contratos menores firmar

Voz 29 28:16 dos por los hospitales de la Comunidad Ángeles revuelo en dos mil diecisiete casi todos los contratos adjudicados en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid fueron contratos menores muchos de ellos según asegura Vicente Losada portavoz de audita sanidad fueron troceado para no tener que salir a concurso público creemos

Voz 30 28:35 que se vulnera con el uso y abuso de esta figura del contrato menor se vulnera conculca el eh la libre competencia algo que si estamos en una sociedad donde dicen que hay libre mercado evidentemente esto no es una ratificación de que se produzca realmente un libre mercado porque no hay competencia

Voz 29 28:54 la mayoría de estos contratos serán para adquirir tecnología médica realizar obras en los hospitales o pagar diferentes servicios de mantenimiento audita Sanidad va a llevar esta denuncia también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también al Tribunal de Cuentas

Voz 1434 29:09 dos de la tarde veinte nueve minutos terminamos con los deportes Amanda gala buenas tardes

Voz 0419 29:13 qué tal buenas tardes al Real Madrid acaba de presentar al brasileño Rodrigo juega de extremo llega procedente del Santos y agradece la confianza al club por el fichaje

Voz 31 29:21 las Express y por la cocina sequía de fue estaba de mi trabajo verdad todos los aficionados de Madrid puerto de Cariño espero dar muchas alegrías a Ostende a la madre

Voz 0419 29:32 otro nombre que es noticia en el Real Madrid es es el de Marcos Llorente porque el Atlético de Madrid le ha dicho de manera oficial al centrocampista que quiere que sea el sustituto de Rodrigo y que están dispuestos a llegar a pagar los cuarenta millones de euros para que se convierta en nuevo jugador

Voz 0268 29:46 gracias a manda veintisiete grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte ahora sigue Hora catorce estamos

Voz 1 30:03 dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 2 30:09 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 estábamos pendientes de poder confirmarlo ya podemos hacerlo fuentes de la negociación confirman que ayer hubo reunión discreta secreta como ustedes prefieran en Moncloa entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos Inma Carretero

Voz 0806 30:31 que por ahora el PSOE guarda silencio sobre el contenido de esa reunión nos confirman que sí que se produjo en la Moncloa y en Ferraz no ha sentado bien que se conociera su celebración de hecho ayer ni siquiera quisieron confirmar que se iba a celebrar esta semana la cita entre ambos líderes se produce en un momento en el que Pedro Sánchez sigue apelando a todas las fuerzas políticas no sólo a Unidas Podemos para sumar la mayoría suficiente para su investidura

Voz 1018 30:54 pues estamos teniente de conocer algún detalle más por esta entorno a esta noticia sin duda importante gracias Inma hace unos minutos la presidenta del PSOE vicepresidenta del Senado buena daba un paso más en los avances al menos en el intento de búsqueda de avances para los acuerdos

Voz 5 31:09 se está negociando lo antes posible con apoyo sin apoyos habrá sesión de investidura pronto José estuviera negociando no sería no sería responsable hacerlo pero se está trabajando

Voz 1018 31:27 desde que se trabaja mucho esto es lo último en Madrid quién sabe cómo acabarán las cosas entre PP y Vox la crisis de convivencia en el Ayuntamiento mantiene bloqueada la negociación para la comunidad dice el alcalde que no debería ser así reconoce que lo firmado está firmado dice que su antecesor dice su antecesora Carmena aquí en la SER que el secreto es incompatible con la legalidad

Voz 7 31:47 lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid es una cosa y lo que pasa en la Comunidad de Madrid es una cuestión absolutamente distinta lo que me comprometo a negociar con Vox y eso por supuesto que lo voy a hacer que hay un documento que está firmado por el Partido Popular y por Vox parece que es claro que existe nadie lo ha negado nunca que cero comenta exista

Voz 1410 32:05 se les ha olvidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno sumó capítulo II un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías a la extrema derecha Hora catorce

Voz 1018 32:25 y tenemos además otra noticia de última hora otra complicación jurídica para Francisco Camps el ex presidente valenciano para quien la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel por su posible implicación en el montaje del stand de Fitur dos mil nueve relacionado con la trama Púnica de Galán la trama Gürtel perdón Miguel Ángel Campos

Voz 1552 32:41 el Ministerio Público reclama a esos años de cárcel para el ex presidente valenciano por fraude a la Administración también solicita diez años de inhabilitación para cargo público por otro delito de prevaricación en su escrito de calificación por la reapertura de la pieza de las contrataciones del caso Gürtel en su escrito la Fiscalía dice que Camps propició que la trama obtuviera ilícitamente contratos de publicidad organización de congresos ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat

Voz 1018 33:09 gracias campos Martes dieciocho de junio Antonio Martín Carlos

Voz 0325 33:12 hola buenas tardes que va a esta Ramos Antonio hablando de Decca si el Consejo Escolar del Estado da finalmente vía libre a que las becas continúen su tramitación que había quedado paralizada la pasada semana los estudiantes han logrado introducir una enmienda

Voz 0978 33:24 el ministerio ha aceptado una enmiendas

Voz 32 33:26 sobre dar una difusión mayor mayor de presentación de solicitudes la gente más pobre ni llega a presentar la beca la gente origen migrante hola presenta un diez por ciento

Voz 1018 33:37 miles de falsos autónomos el Banco de España confía

Voz 0325 33:39 que hay más de trescientos setenta mil personas que trabajan como falsos autónomos en las mismas empresas en las que fueron despedidos como trabajadores fijos hoy además se han conocido también datos de salarios crecieron un uno coma siete por ciento en el primer trimestre aunque hay sectores como el de la construcción donde siguen por debajo de los niveles previos a la crisis detenido el ex futbolista y ex presidente de la UEFA Michel Platini ha sido arrestado en Francia por supuesta corrupción en la adjudicación a Qatar del Mundial dos mil veintidós Platini está actualmente inhabilitado por violar el código ético de la UE también en Lugo Huesca novedades que está contando la SER sobre el supuesto amaño de partidos en el fútbol español los supuestos cabecillas de la trama mantuvieron conversaciones para intentar alterar el resultado de ese partido después del cual el equipo aragonés subió a Primera División Valls ya a la espera de Corbacho el líder de Ciudadanos en Cataluña Carlos Carrizo a confirma que rompieron con Valls porque ésta ha permitido a Colau será alcaldesa espera que el ex ministro se mantenga la formación naranja para los otros

Voz 33 34:32 pues la verdad es que si él decide venir

Voz 0325 34:35 con nosotros al final pues sería de

Voz 33 34:37 valía de gran utilidad para nuestro proyecto

Voz 1018 34:40 municipal posible amaño hoy les estamos

Voz 0325 34:43 entrando en la SER que la Guardia Civil relación al ex ministro Josep Piqué con el supuesto amaño de un contrato en la Ciudad de la Justicia de Madrid cuando era vicepresidente de OHL los agentes investigan unos correos entre Piqué hay varios directivos Piqué lo niega todo y asegura que no recuerda sus exámenes cooperación contra el yihad hay diez detenidos en una operación que se está desarrollando en Madrid contra una célula que enviaba remesas de dinero a zonas de conflicto tienen vínculos con Daisy con Al Qaeda y dos de los arrestados ya habían sido condenados previamente por pertenencia a organización terrorista encerrados por alcohol un grupo de trabajadores de la empresa se ha encerrado en la Delegación del Gobierno en A Coruña

Voz 34 35:16 Nos da garantías y nos acaban de dejar tirados los acaban de sacar de una reunión en la que estuvimos siempre el propio Ministerio de Industria y estamos cabreados no aclaran nada

Voz 0325 35:25 mentir en media hora se reúnen representantes del Gobierno en funciones con los de los gobiernos de Galicia ya Asturias sólo uno de cada cual es el porcentaje de peticiones de asilo que atiende España y eso a pesar de que el año pasado se registraron cincuenta y cuatro mil peticiones una cifra récord que supera previsiblemente este año Estrella Galán de la Comisión de Ayuda al Refugiado

Voz 35 35:43 quedan cuatro años por delante de ese nuevo Gobierno gobierno progresista que esperamos que enfoque sus políticas rescatando el espíritu del acuario parecidos

Voz 0325 35:55 a la Tierra un telescopio de Almería ha descubierto dos planetas situados a doce años luz de la Tierra con condiciones semejantes al nuestro tienen un atemperado

Voz 0978 36:03 era igual y podrían carecer de contener

Voz 0325 36:06 el agua líquida en su superficie

Voz 5 36:08 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 36:12 José Antonio es para José Luis Ábalos señor secretario de Organización del Partido Socialista su figura y sus palabras recuerdan al gerente de la plaza de toros de Las Ventas examinando a quienes le piden una oportunidad para hacer el paseíllo es decir para formar parte del Gobierno que nunca será de coalición y que ya veremos si será de cooperación o cooperativo con Pablo Manuel quién dice sumaría Valentí hay frescura a la veteranía hay experiencias socialistas a los aspirantes de Podemos se añade quienes plantean exigencias para votar al candidato Sánchez que puede llegar sin tener atada la mayoría veremos

Voz 1018 36:54 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina no ha valido la técnica de Carlos Cala a la producción y el tiempo la previsión que firma como siempre Jordi Carbó

Voz 0978 37:03 a lo largo de esta tarde las nubes serán compactas en Galicia con chubascos que se extenderán también a la provincia de León Norte de Palencia Asturias más aislados en Cantabria especialmente en el interior en general se acumulará poca agua aquí ambiente más fresco que ayer sol en el resto de la península y los archipiélagos algunas nubes en el Mediterráneo sin más consecuencias y temperaturas sin grandes cambios un poco más altas cerca del Mediterráneo de hecho el máximo de calor para esta tarde lo esperamos en el Valle del Ebro con máximas que pueden acercarse a los treinta y ocho grados durante la tarde en general viento un poco fuerte en todo el país una motera conoce la ciudad como la palma de

Voz 34 37:42 bueno una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 36 37:47 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel bienvenidos

Voz 0978 37:58 en condiciones es mutua punto es cuando tienes las cimas vulva de este año y lo primero que piensas es venga a donde hacemos la despedida

Voz 37 38:07 es muy difícil difiere sentirte vivo expiden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran vivos punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos

Voz 0598 38:19 siente te vivos estos van a ser las vacaciones más intensas de tu vida pero no depende de ética date prisa y consigue con b de Travel Brand las últimas plazas del crucero Pullmantur por el Mediterráneo por sólo trescientos treinta y nueve euros reserva ya en una de nuestras setecientas tiendas en el novecientos dos doscientos cuatrocientos punto com Viajar empieza con

Voz 0978 38:41 Kelly pizzerías Eto'o energética pagar lo mismo todos los meses sin altibajos no

Voz 0125 38:46 esa y que cuando se estropee la lavadora vengan

Voz 0978 38:48 cuando a tenerlo todo en uno nuevo Super PAC Naturhouse luz reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija de este cincuenta y uno euros al mes llaman novecientos ochenta cero uno cero cuatro Sarkozy

Voz 37 39:03 con vivos tienes tu primer préstamo hasta trescientos euros sin intereses ni comisiones entra ya han dibujó punto expo llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y sienta Teddy Burgos

Voz 4 39:13 cobre catorce José Antonio Marcos

Voz 38 39:16 compartimos ambos que hay una mayoría social progresista que quiere vernos colaborando gobernando juntos y a partir de ahora Pedro Sánchez y decidió iniciaremos reuniones más discretas para ir dando forma a lo que espero que que se pueda traducir Pablo Iglesias el martes de

Voz 1018 39:37 la semana pasada en el Congreso tras su reunión pública oficial van al presidente Gobierno candidato a la investidura la primera de esas reuniones discretas e ha producido ya bueno hemos confirmado que se produjo realmente ayer vamos a saludar a Inma Carretero ya Mariela Rubio las compañeras cubren gobierna el PSOE y Podemos Sima qué tal buenas tardes

Voz 0806 39:52 hola buenas tardes buenas tardes cómo estás algunos

Voz 1018 39:55 contar sobre el contenido de esta reunión que ha mantenido en el máximo secreto no estaba en ninguna agenda y ahora mismo está confirmada no se puede aceptar más que fuentes conocedoras de este encuentro Inma

Voz 0806 40:04 sí por ahora la dirección federal del PSOE mantiene la discreción nos confirman fuentes socialistas que conocen esta negociación que sí que se ha producido la cita entre ambos líderes que fue ayer

Voz 16 40:15 pero Ferraz guarda silencio sobre el contenido

Voz 0806 40:17 sobre si hay algún avance sobre ese punto de la discordia que es la entrada de Podemos en el Gobierno ayer le preguntábamos a José Luis Ábalos al secretario de Organización si prefería

Voz 0125 40:27 un Ejecutivo con dirigentes morados

Voz 0806 40:30 dentro o elecciones ir respondía que no lo hiciéramos elegir entre susto o muerte así que esa reunión entre ambos líderes tiene todo el interés para saber si se ha producido un acercamiento se han definido esa fórmula del Gobierno de cooperación pero como decimos el PSOE se mantiene fiel al compromiso de ser discreto con estas negociaciones siguen apelando a todas las fuerzas políticas en este momento para sumar la mayoría oficial

Voz 1018 40:55 bueno pues que sepamos en la tercera reunión que mantienen ambos dirigentes políticos desde las elecciones generales eh Mariela desde el entorno de Pablo Iglesias en Podemos tampoco hay ninguna información digamos eh oficial sobre el alcance de esta reunión hay que seguir hablando de fuentes conocedoras que lo que hacen es confirmar que hubo

Voz 1450 41:11 la tan famosa si es desde Podemos ese guarda aguante la cautela madre mía las palabras es un escrupuloso silencio pero como decía Inma Carretero fuentes conocedoras de la reunión se han confirmado a la SER que efectivamente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron este lunes en el Palacio de la Moncloa no se han participado detalles sobre el contenido de ese encuentro pero desde la formación morada se insiste en que su posición sí que siendo la conocida siguen apostando por entrar en el Gobierno de manera proporcional a sus resultados electorales aunque son conscientes de que es un escenario que el PSOE no ve con buenos ojos en cualquier caso fuentes de Podemos aseguran a la SER es textual que ambos líderes se reunirán mucho estas semanas y aspiramos eso es lo que dicen estas fuentes a llevar las negociaciones con la discrección necesaria para poder trabajar

Voz 1018 41:53 pues Mariela AEMA gracias a por lo menos hemos confirmado que la reunión que existió hay evidentemente bastante interés político para que cuanto antes se proceda al en el candidato a presidir el Gobierno o al menos que este asunto lleve llega al Parlament

Voz 0125 42:06 hoy el portavoz del Gobierno vasco

Voz 1018 42:08 broca era muy claro esta mañana bueno yo creo que el Govern

Voz 6 42:11 el central del Partido Socialista tiene que esforzarse ahora de manera especial tiene que poner énfasis de manera especial en procurar que la investidura se produzca cuanto antes sin más retrasos que los absolutamente imprescindibles yo creo que empieza a ser urgente la Constitución ya de un Gobierno central estable

Voz 1018 42:32 bueno pues sobre ese proceso para el futuro Gobierno central estable hay bastante oscurantismo como estaban ustedes comprobando lo de Madrid lo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid las relaciones entre PP Vox es todavía mucho más complicado diría incluso un documento teóricamente secreto sobre el reparto de funciones en la vida municipal documento que además mantiene bloqueado el proceso negociador para la presidencia de la Comunidad Silas filtraciones periodísticas son correctas ese documento diferencia entre concejales de distrito que es lo que dice el PP concejales de gobierno de los que hablador pero claro Javier Bañuelos alguien ha visto ese documento supuesto más allá de los partidos firmantes

Voz 0861 43:08 qué tal buenas tardes bueno lo hemos intentado por tierra Mariaire José Antonio pero nosotros no lo hemos visto es más ni siquiera lo ha visto la propia Isabel Díaz Ayuso

Voz 0268 43:18 desconozco el acuerdo porque como hizo de madrugada yo desde entonces ya tengo gol

Voz 1434 43:21 mío pero para los incrédulos el local

Voz 0861 43:24 viento existe lo ha visto José Antonio la popular Cuca Gamarra que está en el equipo negociador del PP Ike ha sorprendido esta mañana a todos al decir esto en televisión es para

Voz 0978 43:34 en el acuerdo hoy se que figuran

Voz 16 43:37 a concejalías no vamos al el Gobierno es todo

Voz 0861 43:39 pues se ve que sí mencionan la palabra concejalías un matiz importante José Antonio porque en el caso de la Comunidad como ya adelantamos aquí en la SER Rocío Monasterio firmó un documento con Isabel Díaz Ayuso que tampoco han hecho público donde se eliminó la palabra consejerías en el caso de la Comunidad Vox sí aceptó entrar en el Gobierno madrileño a través de entes públicos en genérico de momento el partido Abascal continúa enrocado Rocío Monasterio no insisten no volverá a sentarse con Ayuso para negociar su investidura hasta que el PP cumpla su parte del acuerdo

Voz 40 44:22 una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable roce toda la confianza Toyota en una furgoneta

Voz 41 44:47 con rastrea todo asegura el mejor mejor

Voz 0978 44:49 precio final

Voz 41 44:52 seguro de coche y moto garantizado

Voz 5 45:06 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta y seis llena FCC punto es hacer reír a fotos muchas fotos

Voz 0978 45:25 te hace feliz si fuera una película habríamos ganado

Voz 42 45:29 las once Si fuera un periodista y fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al Mejor Motor Internacional del Año de las últimas siete ediciones la última este año

Voz 43 45:42 dicha que este mes en estamos de celebración Idoate uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada fin haciendo conforme opción de FC pan que hasta fin de mes condiciones en Ford punto es

Voz 4 45:52 pobre catorce José Antonio Marcos