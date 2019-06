Hora 14 (19/06/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:04 no

Voz 3 00:12 que todos se custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:21 muy buenas tardes la justicia francesa decide poner en libertad a Josu Ternera un mes después de su detención en los Alpes franceses en una operación conjunta de la Gendarmería y la Guardia Civil un tribunal de apelaciones de París accede a la petición de su defensa por razones de salud eso sí será una libertad bajo control semanal corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 00:41 buenas tardes el dirigente histórico de ETA Josu Ternera será puesto en libertad bajo control judicial a lo largo de la jornada tras haber comparecido en el Tribunal de Apelación de París José Antonio Urrutikoetxea detenido hace poco más de un mes en los Alpes franceses tendrá que presentarse cada semana en una comisaría céntrica de París y no podrá abandonar Francia la defensa ha resaltado su mal estado de salud y su papel central en la disolución de la banda terrorista los jueces le han convocado para un juicio de revisión de penas el próximo mes de enero

Voz 1018 01:09 de esos nuevos uno de los asuntos más impactantes de las últimas horas la detención de ternera obtuvo una especial relevancia la opinión pública era el último dirigente de la banda terrorista huido de la Justicia de nuestro país desde hace décadas en el plano político en Navarra un acuerdo de último minuto entre socialistas nacionalistas permitirá que la marca del PNV en la Comunidad foral Geroa Bai se haga con la presidencia de la Cámara autonómica en la que Bildu tendrá una secretaría vamos a Pamplona Javier Lorente

Voz 4 01:34 el Sevilla ha obtenido la secretaría segunda con sus votos y los de Geroa Bai ya que los socialistas han votado su propia candidata que se quedó sin sitio de momento acuerdo in extremis en el receso tras la primera votación que ha salvado la negociación a la que aspira a Chivite para lograr el Gobierno después de que a las once de la mañana cuando comenzaba el pleno se hubiese ya por seguro que serían Navarra Suma quién lograrían la presidencia el presidente del PNV Navarra igual de verano de era quién preside el Parlamento con el compromiso de ampliar la mesa para que entre una persona más del PSN y otra de Podemos en el otro lado de la Cámara Javier Esparza candidato de Navarra Suma acusa a los socialistas de haber entregado la Comunidad a Euskalerria vino

Voz 1018 02:09 lo que está cada vez más revuelto es el clima político y también personal entre Manuel Valls y la dirección de Ciudadanos lejos quedan aquellos tiempos en los que Rivera presumía de él como su gran fichaje para la alcaldía de Barcelona Valls se ha despachado esta mañana gusto contra la formación naranja no se ha quedado con nada dentro

Voz 5 02:24 Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho con una formación liberal reaccionaria y antieuropea no recibo lecciones de oposición a los populismos de todo tipo y al nacionalismo ni en Francia ni aquí todo esto sin novedades conocidas

Voz 1018 02:45 para la investidura de Pedro Sánchez la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo concreta públicamente que al candidato no se le pasa por la cabeza ceder algún ministerio a Podemos como mucho como mucho puestos de relevancia pero fuera de la primera línea de Gobierno evidente

Voz 0376 02:58 soluciones también ha hecho oferta de algunos puestos de responsabilidad que desde luego no son en el Consejo de Ministros estamos esperando que hubieras Podemos pueda dar ya una respuesta que avance algo a la oferta que le ha sido formulada por el presidente del Gobierno

Voz 1018 03:17 y dos de los banqueros más importantes de nuestro país los presidentes de Bankia y Caixabank han mostrado sus recelos a los planes sugeridos ayer por el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi para bajar los tipos de interés incluso situarlos en negativo

Voz 0328 03:29 tipos de interés negativos son complejos para los ahorradores para los empresarios son complejos también desde un punto de vista de de de política económica sana para no tomar decisiones estructurales

Voz 4 03:41 da la prolongación de tipos bajos tiene efectos adversos en la intermediación financiera y por tanto hemos de esperar que sea una prolongación puntual Hora catorce

Voz 1018 03:54 diecinueve de julio se cumplen cinco años de la proclamación del Rey en un acto en el Palacio Real con cuarenta y una personas reconocidas por su ejemplaridad en la vida civil Don Felipe ha reiterado sus compromisos de independencia neutralidad su apuesta por la convivencia

Voz 0623 04:07 es preciso que las acciones guíen la ejemplaridad y la dignidad por la integridad la capacidad de sacrificio y la entrega sin reservas a España pues bien quiero reafirmar el compromiso de servicio al conjunto de los españoles que desde el primer momento aliado mis actuaciones como jefe de Estado

Voz 0228 04:30 además el número de nacimientos en este país sacado

Voz 0202 04:32 de un cuarenta por ciento en la última década y continúa el descenso en dos mil dieciocho nacieron casi veinticuatro mil niños menos que en dos mil diecisiete el número de madres con cuarenta años o más se ha disparado en los últimos diez años la Autoridad Fiscal Independiente la aires propone adelantar ocho meses la convocatoria de las becas para que los alumnos sepan antes de iniciar el curso si iban a obtener la ayuda en qué cantidad también propone aumentar la cuantía por reside la ONU encuentra evidencias creíbles de la implicación de altos cargos saudíes en el asesinato premeditado del periodista Jamal caso Guy pidió una ampliación las sanciones Naciones Unidas sitúa entre estos altos cargos al príncipe heredero Mohamed bin Salman una mejor de noventa años testificando Un juzgado de Palma por la desaparición y asesinato de su madre embarazada de siete meses en agosto el XXXVI en el marco de una investigación abierta en Argentina por crímenes de género comer cometidos durante el franquismo del rector de la Universidad de Alicante cree que la eliminación del nombre del secretario que participó en el consejo de guerra contra el poeta Miguel Hernández no afecta a la memoria histórica sino al derecho al olvido la universidad en cualquier caso tiene intención de restablecer ese nombre

Voz 7 06:13 ahora Kato

Voz 1 06:13 doce Madrid Cristina Machado buena

Voz 0202 06:16 es todo listo para el primer orgullo con la extrema derecha en las instituciones madrileñas los activistas como la diputada Carla Antonelli advierten de que no permitirán un paso atrás la vice alcaldesa Begoña Villacís que gobierna gracias a Vox acusa a los demás de sectarios

Voz 1855 06:32 no hemos llegado hasta aquí para dar un solo paso hacia atrás y no nos van a echar ni con agua caliente ni nos van a volver a meter dentro del armario ni debajo de las piedras

Voz 8 06:44 todo el mundo cabe en el orgullo el orgullo que reivindica es la amplitud y el orgullo a que no reivindica son los sectarismos y la exclusión

Voz 0202 06:51 ningún político era este año en la cabecera porque no quieren los organizadores pero sí podrán llevar carroza de los que ya lo han hecho otros años el único partido que no ha querido repetir ha sido Ciudadanos

Voz 0821 07:03 lo que hemos conocido este Gobierno desde que ha llegado

Voz 9 07:09 uno

Voz 0202 07:09 gobierno revanchista de trincheras para deshacer según ha dicho en la SER Íñigo Errejón sobre el nuevo Ejecutivo municipal

Voz 0821 07:17 de la capital lo que hemos conoció este Gobierno desde que ha llegado es que quita de la Junta de Distrito las pancartas contra la violencia machista e hice ni una menos que es difícil encontrar eso promete que va a deshacer mal aunque en el monte eh la Unión Europea como alguien gobiernos para deshacer o para hacer trinchera en anticipa lo que van a ser unos gobiernos de marcada inestabilidad

Voz 0202 07:38 no se ponen de acuerdo sobre Madrid Central por ejemplo Ciudadanos quiere mejorarlo mientras que el Partido Popular apuesta por eliminarlo hoy AMPAS de diferentes colegios públicos de Madrid se han concentrado para pedir que no se lo cárdeno

Voz 9 07:50 el retroceso claro porque nuestros hijos estudian en el centro y queremos un Madrid limpio

Voz 10 07:56 habernos que bueno todos nosotros a invenciones

Voz 0202 07:59 sí que había una mejoría de la calidad del aire

Voz 9 08:02 a medida que hasta ahora lavada por toda Europa está haciendo eficaz tanto en mejora

Voz 0202 08:08 malas noticias para los alumnos que hicieron el examen de Dibujo Técnico en la última Ebay se lo contamos ayer ese examen incluía dos preguntas sobre asuntos que no están en el currículo de Bachillerato la Comisión de la Pau va a analizar la situación el día veintiséis una vez que ha finalizado el periodo ordinario para pedir carreras y que a los alumnos afectados que ahora no tienen nota sólo podrán pedir la carrera que quieran en el periodo extraordinario cuarto habitualmente ya no quedan

Voz 11 08:32 has Ingeniería Aeroespacial el año pasado se quedó en doce con siete y al final yo me quedaba tres dos tres décimas no parece que vaya a bajar tanto en cambio si se consiguiera algo con dibujó a lo mejor podría subir bastante

Voz 12 08:45 quería entrar a teleco piden un nueve condados que sacado Puno echó con uno pero ponderado a doble Dibujo Técnico ya era una asignatura actual de Acker contaba

Voz 0887 08:57 el aula magna de la Facultad de Químicas de la Complutense lleva desde hoy el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba la universidad ha rendido homenaje al ex vicepresidente del Gobierno que volvió al centro para ser profesor de Química Orgánica después de dejar la policía

Voz 1915 09:10 segunda sesión del juicio a la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes inyectando les ir en las venas en el hospital de Alcalá de Henares los médicos que atendieron a las víctimas han confirmado que los cuerpos estaban llenos de aire esta trabajadoras enfrenta a cuarenta años de cárcel por dos delitos de asesinato consumado

Voz 0887 09:24 los detenidos Prodi por tratar de impedir el desahucio de varias familias en la calle en Lavapiés piden al nuevo Ayuntamiento que defienda el derecho a la vivienda hoy han declarado en los juzgados de Plaza de Castilla dos de los seis arrestados acusados de delitos de resistencia desobediencia al auto

Voz 1915 09:40 la Comunidad ha levantado la paralización de las obras de la plaza de España después de autorizar el proyecto arqueológico presentado por el Ayuntamiento de la capital la Dirección General de Patrimonio lo suspendió temporalmente porque entendía que no garantizaban la conservación de los restos arqueológicos que pudieran encontrarse en la zona

Voz 0887 09:55 en deportes el Real Madrid se puede proclamar esta noche campeón de la ACB los blancos se enfrentan a las nueve de la noche al Barça en el tercer partido de la final con la ventaja de dos victorias a cero en fútbol el club ha presentado esta mañana su cuarto fichaje el lateral francés Mendi

Voz 0202 10:10 información ahora del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 10:14 buenas tardes hasta ahora les vamos a pedir precaución en la Nacional VI en el Alto del León ya que está cortada la vía en ambos sentidos por el accidente de un camión que complica la conducción en ambas direcciones de desvío alternativo señalizado en el resto de carreteras madrileñas en este momento se circula sin problemas no hay dificultades en los accesos a la capital de entrada y salida ni tampoco en la ronda de circunvalación M cuarenta

Voz 0202 10:41 tenemos veintitrés grados en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:46 o las temperaturas suben menos que en las últimas jornadas ya han sido más bajas las mínimas de media un par de grados lo mismo que van a bajar las máximas respecto ayer es decir si los últimos días hemos superado ligeramente los treinta grados hoy como mucho nos acercaremos además a medida que avance la tarde se va a reforzar un poco el viento esto va atenuar todavía más esta sensación de calor rachas que se pueden aproximar a los cuarenta kilómetros por hora en una tarde que será soleada sólo en la sierra esperamos nubes con algunos chubascos pero que dejarán poca agua los próximos días tiempo muy parecido a partir del fin de semana subirán de manera más apreciable en las temperaturas

Voz 0202 11:20 están escuchando Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Noema Valido en la producción Sonia Palomino

Voz 7 12:31 Cristina Machado en diez días comienza el llamado dos mil diecinueve las fiestas del Orgullo en Madrid que atraen a

Voz 0202 12:37 cientos de miles de personas a la capital Ike Vox quería mandar a la Casa de Campo primera edición con la formación de ultraderecha en las instituciones madrileñas con las negociaciones para repartir el poder de fondo la nueva edición Se ha presentado esta mañana de forma oficial en un acto en el que hemos visto juntos a la vice alcaldesa Begoña Villacís que aunque ha llegado al poder gracias a Vox sigue renegando de los pactos con Vox y activistas históricos como la diputada socialista Carla Antonelli que advertía el nuevo gobierno municipal de que no van a permitir ni un paso atrás en los derechos que el colectivo LGTB ha conseguido

Voz 1018 13:12 los últimos años con muchísimo esfuerzo Carolina

Voz 0202 13:14 López buenas tardes buenas tardes la presencia del nuevo Ayuntamiento

Voz 0821 13:17 Madrid en la presentación del orgullo era controvertida por la sombra de Vox que además como decías de querer enviar la manifestación a la Casa de Campo también defiende las terapias de conversión de la orientación sexual así que todas las miradas estaban puestas en Begoña Villacís la nueva alcaldesa que ha acudido en representación de consiste

Voz 0202 13:32 es la primera vez que vengo Repesa

Voz 19 13:34 tentación del Ayuntamiento de Madrid entonces permitidme que diga lo primero que me siento muy orgullosa vengo como dice alcaldesa vengo en representación de todos los madrileño

Voz 8 13:42 niños todo el mundo cabe en el orgullo el orgullo lo que reivindica es la amplitud y el orgullo lo que no reivindica son los

Voz 0202 13:48 tabaquismo si la exclusión algunos miembros del COI

Voz 0821 13:50 lectivo como Carla Antonelli que además es diputada socialista en la Asamblea de Madrid reprochan a ciudadanos que trate de defender los derechos LGTB y mientras permite la entrada de la extrema derecha en el Gobierno

Voz 1855 13:59 no hemos llegado hasta aquí para dar un solo paso hacia atrás y no nos van a echar ni con agua caliente ni nos van a volver a meter dentro del armario ni de debajo de las puertas que le de la de las piedras perdón te les quede muy claro bueno detrás de las puertas

Voz 0202 14:17 la presentación ha estado también el consejero de Cultura Hyde

Voz 0821 14:19 de los Santos que ha lamentado que la Comunidad de Madrid nuestra invitada al orgullo

Voz 1165 14:22 de pequeño de adolescente he tenido que soportar que por ser gay eh se me vilipendiar a semi agrediera verbalmente no entiendo que ahora por formar parte de un Gobierno que además representa todos los madrileños que a través de su sufragio decidieron que hubiera un gobierno de este color por tanto me parece un error

Voz 0202 14:40 los organizadores explican que en la cabecera de la manifesta

Voz 0821 14:43 en este año no va a haber ningún partido político estarán Carla Antonelli del PSOE Beatriz Gimeno de Podemos pero en calidad de activistas

Voz 0202 14:49 para poder llevar una carroza nos cuentan hay que firmaron contra

Voz 0821 14:51 lo que lleva implícita la asunción de las reivindicaciones del colectivo PSOE Más Madrid y Podemos sí han cumplido ese requisito han enviado los papeles y tendrán una carroza pero Ciudadanos a diferencia de otros años no ha enviado esos papeles firmados y por tanto no yo

Voz 0202 15:04 Caracas Razón así desde COGAM aclaran que no hay nada

Voz 0821 15:06 vetado que todo el mundo puede ir a esa manifestación a en el orgullo ya

Voz 0202 15:10 debe indicar los derechos al no veremos este año por tanto Albert Rivera subido a una de esas carrozas de la manifestación que se va a celebrar el días ahí polémicas a parte polémicas políticas aparte las fiestas comienzan el próximo veintiocho de junio iban a prolongar hasta el siete de julio un día después de la gran manifestación y este año con la cantante Mónica Naranjo como pregonera que en la presentación defendían la educación como la mejor arma contra la intolerancia Miriam Soto decenas de actividades ilustran los cincuenta años de esto no Wall un barrio neoyorquino donde en mil novecientos sesenta y nueve personas LGTB ir se enfrentaron contra el abuso policial en el entorno de Chueca habla conciertos gratuitos exposiciones jornadas sobre los refugiados el eje TBI obras de teatro como el cuerpo si hace nombre en el teatro Pavón pero sin duda el acto central será el pregón del día tres de la cantante Mónica Naranjo cuyas canciones son la banda sonora del colectivo desde hace años

Voz 1598 16:07 la gente joven en las aulas goza de esa libertad goza de esa cultura que tiene la mayoría de los padres a la hora de crean sus hijos goza de esa tolerancia pido educación en las aulas pido que hayan profesores que animen a la gente a que sea ame a que haya una igualdad a que haya un sobre todo una cultura emocional que hay un respeto caía una tolerancia

Voz 0202 16:30 a continuación del pregón el concierto en la plaza de Pedro Zerolo de Rosaleda sin olvidarnos de la carrera de tacones el día cuatro y por fin el sábado seis la manifestación donde se esperan cerca de dos millones de personas gracias Míriam Orgullo Madrid dos mil diecinueve entre el veintiocho de junio y el siete de julio son las dos de la tarde diecisiete minutos ejemplos

Voz 2 16:53 hora catorce Madrid

Voz 0202 16:55 esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy lo escuchábamos al principio el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón llamaba al nuevo Gobierno tripartito de Madrid revanchista con un afán de deshacer lo hecho por Carmena más que de hacer cosas que mejoren la ciudad y la vida de los madrileños también se ha referido Rajoy al pacto secreto firmado entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0821 17:16 es normal que para cualquier acuerdo no todos se publicitó de inmediato porque es que sino los acuerdos no salen ahora bien una cosa es que no se licite de inmediato y otra cosa es que ahora un homenaje como si fuera un como si fuera un artefacto uno diga ojo que reveló lo que hemos pactado eh claro cómo será lo que han pactado para que uno pueda amenazar al otro le diga oye que si te pones punto conmigo Vox diciendo al Partido Popular Si es así reveló lo que hemos pactado pues claro mi preguntaron a Vox Dei preguntas al Partido Popular Olga ustedes que han pactado para que ahora les amenacen

Voz 0202 17:45 sobre la comunidad Errejón asegura que no van a tirar la toalla hasta el final con los últimos desencuentros que ha habido entre PP y Vox volvió a ofrecer a Ciudadanos la posibilidad de evitar que la ultraderecha entre también en el Gobierno regional aunque por experiencia dice Errejón no confía ni siquiera en obtener una respuesta de la formación de Albert Rivera Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 18:04 qué tal buenas tardes lo intentó y lo intentará pero Íñigo Errejón asume que su interlocución con Ciudadanos es nula Errejón de hecho ha desvelado hoy en la ser cómo actúa el partido de Rivera cuando le propusieron oficialmente un gobierno alternativo entre el Partido Socialista

Voz 1 18:18 Ciudadanos Más Madrid contestaron yo lo hice yo lo intenté

Voz 0821 18:24 picó pero como es natural estas con también se intentan en privado yo lo intenté también en privado e Hinault yo creo que yo creo que Ciudadanos no sé si por ansia no sé si por por por cerrazón ideológica e elige otro camino siempre lo he dicho es legítimo que eligen ese camino pero en mi opinión es un grave error

Voz 0861 18:43 pues ciudadano siga avanzando para cerrar lo antes posible un acuerdo programático con el PP de hecho hoy mismo los equipos técnicos de los dos partidos han vuelto a tener reuniones pero de momento sin grandes novedades PP Ciudadanos siguen trabajando mientras Vox Maranello mantiene su bloqueo a Isabel Díaz Ayuso para el presidente funciones Pedro Rollán la actitud del partido Abascal tiene una explicación

Voz 20 19:05 esto obedece a una cuestión de cortejo de escenificación de poner en valor las reivindicaciones y las exigencias por lo tanto yo creo que en este sentido hay que darle tiempo al tiempo hasta el próximo día once de julio hay tiempo para intentar acordar

Voz 1 19:23 hay tiempo hasta el próximo día once de septiembre ese sería el

Voz 0861 19:27 emite Si en esa segunda vuelta ningún candidato tampoco consigue la investidura en cincuenta y cuatro días se celebrarían unas nuevas elecciones

Voz 28 22:34 tras el excepcional éxito con la Filarmónica de Viena en la Fundación de Amigos del Teatro Real presenta el día veintiocho de junio a Gustavo Dudamel esta vez con la Filarmónica de Múnich interpretada

Voz 16 22:44 Don uno de sus compositores más admirados

Voz 2 22:54 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0202 22:57 cientos de alumnos e con autismo se han quedado sin plaza en el proceso ordinario de matriculación para el curso que viene en los colegios donde tienen apoyos de la comunidad se lo venimos contando esta mañana aquí en la SER lo denuncia la plataforma Tea incluye que agrupa a las familias de estos niños aseguran que Educación les ha citado el próximo uno de julio para repartir las vacantes que tiene para asignar las por orden de llegada Laura Gutiérrez

Voz 1275 23:19 la historia se repite en otras ocasiones las pocas vacantes que había Se subastaron entre las familias y ahora tendrán que hacer cola para llegar los primeros a las plazas que van a quedar libres en aulas de atención preferente para niños con autismo Lucía Martínez ex presidenta de

Voz 22 23:33 no sabemos el año que viene el curso que viene donde van a estar escolarizados porque la Administración no oferta aulas suficientes la Comunidad de Madrid nos obliga a esperar al uno de junio para poder solicitar de nuevo un centro escolar para nuestros hijos

Voz 1275 23:51 la Consejería de Educación no ha querido aclarar nos cuántas vacantes Say y en qué centro se limita a asegurar que en junio se van a adjudicar el mayor número posible de plazas las familias advierte

Voz 22 24:01 hemos decirle al señor Vendée que que con el futuro de nuestros hijos e hijas no se juega y que estamos dispuestos a llegar donde haga falta denuncian que Ce7

Voz 1275 24:12 del alumnos de segunda piden que no se juegue con un colectivo sensible en grave riesgo de exclusión social

Voz 0202 24:19 muy malas noticias para los alumnos que hicieron el examen de Dibujo Técnico en la última Eva o que incluía dos preguntas que no habían estudiado en Bachillerato porque no estaba incluido en el currículo la comisión de la Eva o banalizar la situación el día veintiséis una vez que ya ha finalizado el periodo ordinario para pedir carrera Virginia Sarmiento un grupo de estudiantes y profesoras de dibujo han ido esta mañana el Vicerrectorado de Estudiantes para obtener allí respuestas sobre cuáles son sus opciones a partir de ahora en el servicio de Pruebas de Acceso a la Universidad los han recibido esto es lo que les han contado

Voz 29 24:48 en la comisión se reunirá o que claro

Voz 30 24:54 hemos ganado también claro de presentaros

Voz 0202 24:57 a la siguiente pero entonces ellos mismos dicen que

Voz 1 25:00 no

Voz 0202 25:00 en eso ya no quedan plazas de pero profesora a la que les explica los estudiantes la situación Guillermo quería hacer ingeniería aeroespacial se ha quedado a dos décimas ya está pensando en buscar alternativa cosas

Voz 11 25:11 de mates de Física Grado abierto lo que sea algo que me ayude conseguir créditos para convalidar

Voz 0202 25:16 algo parecido le pasa Juanjo quería hacer tele pero el examen de la optativa ya no le cuenta

Voz 12 25:21 ya al final es suspendido por poco día hace que no me cuente con simplemente haber sacado algún cinco ya me subió once puntos

Voz 0202 25:28 la Asociación de Profesores de dibujo pide a la Comisión organizadora de la Ebay que puntúe a todos los alumnos sin tener en cuenta esas dos preguntas de los tribunales segunda sesión del juicio la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes inyectando le aire en el hospital de Alcalá de Henares en los años dos mil quince y dos mil diecisiete hoy han declarado los médicos que atendieron a esas supuestas víctimas Alfonso Ojea buenas tardes buenas tardes los médicos y enfermeras que asistieron en las

Voz 0861 25:51 maniobras de recuperación al en las dos muertes que se investigan han coincidido en señalar que había dosis masivas de aire dentro del sistema circulatorio de ambas ancianas había tanto aire en sus venas y arterias que justo cuando pincharon en los brazos de las pacientes que ya habían fallecido sólo salía aire médicamente y judicialmente la presencia de aires imposibles sin la intervención de medios mecánicos de administración es decir de jeringas es decir de una persona con primando esa jeringa pero en todo caso las dos ancianas fallecidas estaban a punto de abandonar el hospital porque sabían mejorado sustancialmente por eso la sombra de que pudo haber más casos no sean investigado sigue atrapando a esta vista oral Carmen Flores es la responsable de la Asociación del Defensor del Paciente que ejerce la acción popular yo quisiera saber deben

Voz 0195 26:38 da cuántas personas han fallecido cuántos ancianos han podido fallecer indefensos porque a una persona no sabemos las razones e auxiliar no sabemos las razones de de querer ir con con premeditación alevosía a matar a unas personas que no habían hecho nada y que nada tenían que ver con ella

Voz 0861 27:01 el inspector de policía que ha dirigido esta investigación ha señalado ante el jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid que Beatriz López Doncel es una es la única profesional del área de medicina interna del hospital de Alcalá de Henares

Voz 0202 27:13 estaba trabajando en todos los casos

Voz 0861 27:16 de fallecimiento y que además cuando estuve

Voz 0202 27:18 de baja nunca pasó nada Nos vamos a ir a la Universidad Complutense donde hoy se ha realizado un homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba desde hoy el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas lleva su nombre Elena Jiménez buenas tardes

Voz 0131 27:30 buenas tardes como dice la placa que queda justo enfrente del graderío de pupitres en el que habitualmente hay estudiantes hoy amigos en lo político como Ángel Gabilondo Cristina Narbona o José Luis Ábalos amigos de la universidad como el antiguo rector de la Complutense Carlos Andradas o el actual Joaquín Goya H y amigos de docencia e incluso alumnos han recordado su vuelta a las clases en dos mil catorce como Le gustaba las prácticas en el laboratorio

Voz 0202 27:53 o relacionarse con los jóvenes una fotografía

Voz 0131 27:56 en su imagen rosas rojas y la frase la paz y la libertad es nuestra forma de vida en un lado del aula al otro cuatro jóvenes con violines con un chelo

Voz 9 28:08 eh

Voz 32 28:12 y al final del todo de homenaje a su mujer su viuda Pilar Goya que con la amargura de la contradicción de los homenajes cuando el homenajeado ya no está ha dicho y ha arrancado los aplausos más cariñosos cuando ha dicho que la pena de hoy está

Voz 1 28:35 no es una piscina

Voz 22 28:37 es libertad

Voz 0202 28:40 que lo de Melilla textil el alma secreto

Voz 23 28:43 el verano descubre cuarenta y uno siete cinco diecisiete diecisiete

Voz 21 28:56 Bingo Las Vegas está de aniversario vena celebrarlo este mes a la terraza de bingo las becas la de Rosa el viernes cinco de julio invitamos a los jugadores hacen Ariel sábado seis regalamos un Wolkswagen Polo refresca dos noches de verano y juega bajo las estrellas Bimba Las Vegas García Noblejas diecisiete juega con responsabilidad

Voz 0202 29:16 y antes de terminar los deportes Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 34 29:19 tardes comenzamos con baloncesto porque esta tarde puede decirse la Liga Endesa el Real Madrid viaja a la Ciudad Condal para enfrentarse al Barcelona con dos cero en la eliminatoria escuchamos a un Llull que no se ve favorito

Voz 35 29:28 en partidos así nunca hay un claro favorito para ganar cualquiera por eso tenemos claro que todavía no hemos ganado la Liga

Voz 1018 29:34 hay que hay que ganar un partido

Voz 34 29:35 el partido esta noche las nueve y los de Laso consiguió la victoria se llevarían el campeonato en cuanto al fútbol tras las presentaciones de Jobbik y Hazard la semana pasada Rodrigo ayer hoy tocaba la de Mendi el lateral francés de veinticuatro años sido presentada hace apenas una hora y media en el palco del Santiago Bernabéu

Voz 0202 29:49 en ti tres grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid hasta luego

Voz 2 30:03 dos de la tarde una y media

Voz 3 30:08 SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 parece sólo parece que estamos un poquito más cerca de saber por dónde fue la reunión discreta secreta reservada como ustedes prefieran entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias del pasado lunes de la que ayer tuvimos confirmación poco antes de esta gran obra ministerios para Podemos se ponga como se ponga el dirigente de la formación morada a lo más que puede aspirar es algún puesto de relevancia en el futuro Gobierno pero nunca en la mesa del Consejo de Ministros les eso parece que se puede ir olvidando según viene a sugerir la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 0376 30:46 siente sienten funciones también ha hecho oferta de algunos puestos de responsabilidad que desde luego no son en el Consejo de Ministros estamos esperando que Unidas Podemos pueda dar ya una respuesta que avance algo a la oferta que le ha sido formulada por el presidente del Gobierno a comprar

Voz 1018 31:05 la misma Carretero cómo está la intrahistoria de la investidura lo más sorprende de las últimas horas procede de París un tribunal francés accede a la petición de la defensa hay deja en libertad vigilada al etarra Josu Ternera por razones de salud lo ven Nick es su abogada

Voz 1 31:21 la coda

Voz 1460 31:23 estamos muy satisfechos con la decisión que ha tomado el Tribunal de Apelación no es un triunfo del señor Urrutikoetxea sino de la justicia no había ninguna necesidad de que permaneciera detenido antes de su juicio al que por cierto ya ha dicho que atenderá

Voz 0202 31:37 que

Voz 9 31:39 hora catorce

Voz 1018 31:43 lo que parece definitivo es que nunca jamás aunque estas cosas no pueden decisión política Manuel Valls y Albert Rivera volverán a marcarse en una aventura como la que intentaron para el Ayuntamiento de Barcelona Valls no es que esté enfadado es que no se queda con nada dentro

Voz 5 31:55 Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho con una formación liberal reaccionaria y antieuropea no recibo lecciones de oposición a los populismos de todo tipo y al nacionalismo ni en Francia ni aquí se miércoles diecinueve de junio

Voz 0228 32:15 hoy prueba Ortín buenas tardes qué tal estábamos en Navarra Antonio si PSOE Geroa Bai han llegado un acuerdo por el que los nacionalistas presiden ya al Parlamento de Navarra Bildu tiene una secretaría en la Mesa el Partido Popular considera que es una primera cesión de Sánchez a los nacionalistas y Ciudadanos lo acaba de calificar como una infamia

Voz 1018 32:32 traspaso componen y el nuevo presidente de Melilla

Voz 0202 32:34 Pardo de Castro de Ciudadanos asegura que al llegar a la sede después de suceder al anterior presidente del Partido Popular ha comprobado que han desaparecido llaves de cajas fuertes que se han manipulado discos duros que controlan las cámaras

Voz 1018 32:46 qué ha

Voz 36 32:47 hago lo que me da la gran aporte medio está agravando las personas que tienen acceso a esa oficina yo voy a el nombre sé quiénes son quién ha hecho escarmentar a los

Voz 0228 32:58 apunta al príncipe heredero Naciones Unidas asegura que hay evidencias de la implicación de altos cargos de Arabia Saudí incluido el príncipe heredero del país en el asesinato del periodista llamado caso Yi la ONU considera que fue una ejecución premeditada recelan

Voz 0202 33:11 los presidentes de Bankia y Caixabank no comparten la sugerencia del presidente del Banco Central Europeo para bajar los tipos de interés o dejarlos a negativo José Ignacio Goirigolzarri Jordi Gual

Voz 0328 33:20 tipos de interés negativos son complejos desde un punto de vista de de de política económica sana para no tomar decisiones estructurales

Voz 4 33:29 duda la prolongación de tipos bajos tiene efectos adversos en la intermediación financiera millones de de

Voz 1018 33:35 el trazado y refugió más de setenta millones de personas

Voz 0228 33:37 lejos de sus hogares en contra de su voluntad es la estimación de ACNUR quién además cree que pueden ser más porque no han podido con

Voz 4 33:43 estabilizar todos los casos de personas que huyen de Venezuela Amin por ejemplo refugiado sirio en España requisito cuando he llegado aquí en España es como

Voz 37 33:52 el uso de entrar a Melilla Hay se tiene de refugiado no hay por ejemplo agua para beber no hay hay muchas cosas no están bien

Voz 0202 34:04 ahí nuevo modelo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal propone que el calendario de becas se adelante enero y así los alumnos puedan recibir el dinero cuando empiece el curso también propone elevar las becas para para quienes estudian fuera de casa

Voz 1018 34:15 cada vez menos nacimientos de un cuarenta por ciento han bajado

Voz 0228 34:18 última década en nuestro país además el año pasado el número de fallecimientos superó en cincuenta y seis mil personas al de los nacimientos también se redujeron las bodas

Voz 1018 34:26 conflicto de derecho el rector de la Universidad de Alicante

Voz 0202 34:28 comenta que borrar el nombre del secretario del consejo de guerra que juzgo a Miguel Hernández no afecta a la memoria histórica hay que debe considerarse el derecho al olvido Manuel Palomar

Voz 38 34:36 no si hay que no hay borrados y tal como lo único que hay una irracionales de unos hechos de la que son información

Voz 0228 34:47 tenemos además nuevas reservas de la biosfera si el Alto Turia al Valle del Cabriel la Siberia extremeña han obtenido ese reconocimiento Andrés Perelló embajador de España ante la Unesco

Voz 39 34:55 el Skopje tenían el que es murcianos Barambio queda lejos podía valer llegan a pachas de estampado como potencia ha señalado

Voz 9 35:04 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 5 35:07 pues es para señor presidente de los Estados Unidos tienen los sentimos avergonzados cuando en vida de Franco viajamos al extranjero democrático donde los recriminaba en que el caudillo siguiera sin problemas en el Palacio del Pardo entendemos la vergüenza que padecen sus compatriotas obligados a soportar el baldón de su señoría siga pernoctando en la Casa Blanca sus trazas de zafio grandullón dispuesto a abusar de los más vulnerables asoman ahora en sus relaciones con México que tendrá también un límite máximo de resistencia

Voz 1018 35:42 debemos multiplicando

Voz 5 35:44 en una frase en el Golfo Pérsico para gozo y ganancia de los fabricantes de armas que piden turno para adquirirse las parafraseando al roto una buena guerra lo tapa todo atentos

Voz 1018 35:58 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y nueva Oliva técnica Isabel Quintana la producción y el cuarteto de cuerda de las jóvenes alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

Voz 40 36:07 sí

Voz 1018 36:13 yo de interpretaron el himno nacional en el Palacio Real en el quinto aniversario de la proclamación de Felipe VI como Rey de España con el reconocimiento más de cuarenta personas de ejemplaridad aprobada y su compromiso reiterado de seguir trabajando desde la ejemplaridad la neutralidad y la independencia María Manjavacas buenas tardes ha sido un acto

Voz 0202 36:32 en Cillo solemne y simbólico el Rey quería reconocer reconocerse en gente anónima ahí extraordinaria gente que hace el bien sin ruido decían ha sido un acto muy preparado muy cuidado con el que Rey ha reafirmado cinco años después su compromiso con la ejemplaridad con la dignidad

Voz 0623 36:47 señaló entonces que para ejercer este servicio fundamental al Estado y a la sociedad es preciso que las acciones del Rey se guíen por la ejemplaridad y la dignidad por la integridad la capacidad de sacrificio y la entrega sin reservas a España

Voz 0202 37:02 entre los condecorados cuarenta Ciudadanos estaban representados todas las comunidades todos los sectores había médicos profesores un rescatador de las inundaciones de Baleares

Voz 1018 37:10 un inmigrante búlgaro la más joven una voluntaria

Voz 0202 37:13 en áreas la mayor José Antonio una valenciana de ciento siete años que lleva un siglo exagero trabajando para que se reconozca el trabajo de las amas de casa y que ha protagonizado la anécdota o la foto cuando la Princesa y la Infanta Elena acompañadas su sitio tras recoger la condecoración en el Salón de Columnas del Palacio Real Audio

Voz 1018 37:30 gracias hasta luego completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:34 sol y temperaturas sin grandes cambios es el tiempo que nos espera para esta tarde en el conjunto del país nubes compactas en el litoral gallego especialmente las vías Baixas con algunos chubascos también en el resto de puntos costeros de la península en los archipiélagos ratos de nubes pero muchos momentos de sol las nubes más compactas esta tarde en el Sistema Central la Cordillera Cantábrica también en la Ibérica de manera más aislada en el Pirineo especialmente en el navarro y el aragonés con chubascos y alguna tormenta que no acumulará grandes cantidades de agua con mucho sol tarde de calor pero un calor moderado temperaturas incluso un poco más bajas que haya

Voz 2 39:27 o de catorce José Antonio Marco

Voz 1018 39:30 según esa te vamos con dos asuntos que nos devuelven a un pasado muy reciente pero antes vamos a meter un poquito a lo que puede ser el futuro inmediato la Carretero buenas tardes qué tal buenas tardes bueno poquito antes de esta hora nos confirmadas eh tú y Mariela que se habían reunido en efecto Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en secreto el lunes sin que nadie lo supiera sin que tuviera la agenda aparentemente no se conoció que se hubiese llegado a ninguna decisión hablaron hablaron hablaron hoy la vicepresidenta ha puesto voz algo de lo que parece que se pudo saber que multado con las palabras y es que en principio da la sensación de que lo de los ministerios para Podemos casi se pueden ir olvidando lo porque ya habla de puestos de responsabilidad Jay lo deja

Voz 0131 40:03 si Pedro Sánchez quiere contentar a Pablo Iglesias con cargos en distintos niveles de la Administración la vicepresidenta ha urgido hoy a Podemos a que responda si acepta esa oferta que le hizo Sánchez ha utilizado esa palabra sigue hablando Carmen Calvo de un gobierno de cooperación pero con personas en representación de Podemos es decir que esos puestos serían cuota de Pablo Iglesias

Voz 0376 40:28 la organización si llega a buen puerto las personas y los lugares acordaran naturalmente presidente que este caso no es que le tocara determina las personas que puedan estar en nombre de esa organización de Unidas Podemos

Voz 0131 40:45 Fuentes de la Moncloa aseguran a la Cadena Ser que ellos se movido que la campaña defendían un gobierno en solitario y cree que con esos puestos intermedios que ofrecen sí que se abren a que podemos tenga influencia en el Ejecutivo así que piden a los morados que sean coherentes y que busquen el entendimiento con altura de miras nos explican fuentes socialistas que ese gobierno de cooperación sería una colaboración programática parlamentaria e institucional pero fuera del Consejo de Ministros ese es el margen queda Sánchez en este momento José Antonio

Voz 1018 41:15 hablamos de gobierno de cooperación luego veremos si salen las cuentas para la investidura antes de la pausa del verano Emma gracias un saludo buenas tardes hasta luego hay que ver cómo cambian las cosas en poco más de un mes casi las ocho

Voz 0202 41:25 en en Canarias pero acabamos de saber una noticia noticia de última hora detenido el histórico etarra Josu Ternera Ana Terradillos buenos días Cuéntame buenos días noticia que puede adelantar hasta ahora la Cadena SER ha sido detenido en Francia con información de la Guardia Civil

Voz 1018 41:41 el dieciséis de mayo de la Gendarmería francesa Jean operación conjunta de la Guardia Civil con la gente a francesa conseguida de la captura de este dirigente de la banda terrorista José Antonio Urrutikoetxea cuando iba a someterse a unas pruebas médicas en un hospital de Los Alpes franceses haber realizado una gran operación una agente de la Guardia Civil identificó al etarra a la entrada de un centro médico a partir de ahí se acabó su fuga hoy un tribunal de París ha decidido que debe quedar en libertad en libertad vigilada precisamente por su mala situación de salud vamos a volver a comunicar con la capital francesa con nuestra corresponsal con Carmen Vela

Voz 0390 42:15 está previsto que esta tarde abandone la prisión de La Santé de París donde ha estado internado desde que fue trasladado a la capital francesa el diecisiete de mayo después de su arresto en los Alpes franceses pero tendrá que presentarse una vez por semana en una comisaría céntrica de París Urrutia

Voz 0202 42:30 como Etxea residirá bajo la tutela del magistrado

Voz 0390 42:33 Luis gane exconsejero consejero del antiguo presidente francés François Mitterrand quién se ha ofrecido para hacerlo según ha declarado a los periodistas uno de los abogados del histórico dirigente durante la audiencia la defensa ha resaltado su mal estado de salud al tener que ser operado de próstata de manera inminente pero una de las abogadas lo hay ni al terminar has declarado algo diferente

Voz 1 42:54 John

Voz 0390 42:56 problemas de salud hayan justificado la decisión del juez ha sido las garantías que ofrece el detenido para no sustraerse de la justicia es un triunfo de la justicia

Voz 0202 43:06 por eso la defensa ha hecho

Voz 0390 43:09 también un largo alegato para presentar a Ternera como un artífice del proceso de paz durante los últimos treinta años que ha desembocado han dicho en la disolución de la banda el ex dirigente de ETA tendrá que comparecer otra vez en juicio en enero

Voz 1018 43:22 gracias Carmen ya hace menos de un año pero

Voz 43 43:24 es una gran noticia para los demócratas españoles

Voz 1 43:27 qué vais pueda ser alcalde Barcelona eso sí

Voz 43 43:30 hay gente que tiene una mala noticia que son los

Voz 1018 43:32 para artistas sino en septiembre del pasado año Albert Rivera al fichaje estrella de Manuel Valls para encabezar la plataforma electoral de la formación naranja al Ayuntamiento de Barcelona hoy las cosas están mal muy mal entre ellos el exprimer ministro francés asegura que el partido de Rivera es irresponsable por pactar con los reaccionarios de la ultraderecha que la formación naranja Le despacha más o menos con un hasta aquí hemos llegado Monica Peinado hora de Barcelona buenas tardes bona terrenal

Voz 0202 43:58 la tarde es el redactor de la sección de política de las arcas

Voz 1018 44:00 sigue el día a día el minuto a minuto de Ciudadanos solos Carmona buenas tardes balsa llegado a decir Mónica algo apuntábamos soportada que no acepta lecciones populistas de nada de nadie ni aquí ni en su país de origen en Francia

Voz 0202 44:10 sí porque asegura que su decisión de votar a Ada Colau que tanto le critica ciudadano será precisamente para evitar que un independentista fuera el alcalde de Barcelona y por eso le dice a la formación de Albert Rivera que no acepta lecciones de cómo oponerse a los populismos o al nacionalismo ha tenido palabras muy duras para ciudadanos los ha acusado de no tener una estrategia para unir el constitucionalismo sino una política peligrosa e irresponsable que busca el cuanto peor mejor

Voz 0861 44:38 además de sectaria ha sido

Voz 5 44:40 es una estrategia equivocada que provocan el sentimiento de que sea sacrificado Cataluña por ventajas electorales electorales en el resto de España

Voz 0202 44:54 asegura que Ciudadanos se presenta como un partido liberal progresista y europeísta pero que pacta con una formación reaccionaria ya antieuropeísta como Vox dice Valls que se queda en el Ayuntamiento de Barcelona con su grupo de dos concejales y que no va a impulsar un partido político aunque deja la puerta abierta a participar en alguna de las formaciones que apuestan por la unidad del constitucionalismo

Voz 1018 45:16 no hemos pedido Ciudadanos la presencia en directo alguna persona con responsabilidad a la dirección de ese partido para conocer su versión sobre este litigio pero la respuesta ha sido además un no contundente todo caso Óscar no es difícil suponer el monumental enfado que tienen con verdad

Voz 0228 45:28 sí podríamos decir claramente que la separación más o menos educada hoy hemos pasado a la guerra abierta entre Valls y Ciudadanos en la dirección naranjas son

Voz 1018 45:36 muy contundentes no acepta lecciones de concierto

Voz 0228 45:38 el mismo de nadie y menos según acaba de decir Inés Arrimadas desde Pamplona de Manuel vais

Voz 18 45:43 insisto no voy a recibir lecciones de aquellos que han hecho alcaldesas de Barcelona a una de las personas más sectarias populistas que tenemos en España un alto dirigente de ciudadano

Voz 0228 45:53 Nos va más allá y en conversación con la SER remarca que ya no tienen nada que ver con Valls nada asegura que ya están acostumbrados a los insultos que su rival en Barcelona es el separatismo y que nacieron en Catalunya para perder el tiempo confrontando con Valls

Voz 1018 46:06 bueno pues veremos en qué acaba hasta donde llega a esta crisis sobre la