Hora 14 (20/06/2019)

son las dos de la tarde la una en Canarias

el Hora catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes buenas por encima de cualquier otra cosa todavía no muy calurosas aunque mañana empieza el verano y según la previsión de la Aemet vamos a sudar de lo lindo se esperan temperaturas algo más elevadas que el pasado año que ya fue de aúpa y desde luego la falta de lluvias durante la primavera que termina hace que casi media España se encuentra ya técnicamente en situación de sequía Beatriz Bella es la portavoz de la

Voz 4 00:43 si el escenario más probable así en general es que la temperatura media del verano bueno de julio agosto septiembre media esté casi cero coma cinco grados por encima de lo normal eran zonas puntuales por ejemplo en la zona oeste de Zamora en la zona oeste de León es anomalía llega a ser de casi un grado

Voz 1018 00:59 pasaremos calor pero no nos libra demos de las batallitas políticas en ciudadano la relación entre Manuel Valls y Albert Rivera entra ya en la fase en la que el líder del partido ni siquiera quiere citar por su nombre a quién fue su candidato estrella para la alcaldía de Barcelona Valls estuvo esta mañana en la SER a primera hora en Hoy por Hoy Ribera en Bruselas Ciudadanos

Voz 5 01:16 equivoca como otros como el Partido Popular por supuesto pensando que van a poder jugar manejar voz no cuando tú entras en este debate convoque ya estás perdiendo

Voz 0040 01:27 la batalla porque no menciona al Instituto que sí lo he dicho que yo no estoy muy tranquilo ha apoyado la señora Colau la ha señalado Colau representa justo lo contrario de la política económica liberal es populista y es independentista

Voz 1018 01:42 Rivera asegura que va a liderar la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez aunque tenga menos escaños que el Partido Popular de Pablo Casado en lo que ambos coinciden en situar a Sánchez en una situación de entrega política a Bildu por los acuerdos de Navarra para facilitar su investidura dice la portavoz del Gobierno Isabel Cela que no se pueden hacer distinciones a periodísticas

Voz 6 02:00 asomamos con naturalidad que todas las fuerzas políticas que han conseguido sus escaños son legales en España no hay ningún ninguna oferta política

Voz 7 02:10 la cruzada es incompatible tenernos con un candidato que acaba de pactar con Bildu porque al final lo que se está planteando es que una comunidad autónoma al Partido Socialista gobierna gracias a los sucesores de Batasuna

Voz 0040 02:21 es intolerable que un presidente de Gobierno prefiere aliarse con Batasuna y con los que han estado legitimando a los terroristas para ir en contra de la alianza entre los constitucionalistas los que hemos ganado las elecciones en Navas

Voz 1018 02:34 ella todo esto el alcalde de Madrid el popular José Luis Martínez Almeida insiste en que mantendrá en secreto el acuerdo político con Vox

Voz 8 02:41 te se compromete a que ese documento firmado entre PP y Vox sea público no me puedo comprometer porque insisto no entra dentro de mis competencias lo que me comprometo como no puede ser de otra

Voz 9 02:49 era es que al acuerdo al que se llegue definitivamente será público y además se trasladará inmediatamente para comprar

Voz 1018 02:54 la Vox el consejero andaluz de salud y familias Jesús Aguirre ha reflexionado de esta forma sobre el aborto en un acto organizado por Radio Córdoba

Voz 10 03:01 el formemos va muy por vamos de su tiempo trasladar la información positiva la mate qué problema tiene Bader mamá te apoyo social esos son las políticas sociales los suelo falle llega y estupendo quién defienda no nacido Hora catorce

Voz 1018 03:19 en la imagen del día es la imagen que no veremos en los juzgados de Madrid donde van a coincidir como testigos Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas en la vista sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero del Partido Popular Miguel Ángel pero no te lo pierdas

Voz 1552 03:33 que comparece en estos momentos el Partido Popular en su condición de acusado por un delito de daños informáticos antes lo han hecho letrado del partido Alberto Durán ir informático José Manuel Moreno que han incurrido en diversas contradicciones y arrojado sombras de sospecha sobre el motivo real por el que se borraron los ordenadores que supuestamente contenían información trascendental sobre la caja B del PP cuando acabe el Partido Popular que declara ahora será el turno de los testigos entre ellos Bárcenas Cospedal pues veremos

Voz 1018 03:59 qué punto a las dos y media Griselda Pastor contará también cómo se presenta la cumbre comunitaria que buscará los consensos básicos para cubrir los puestos más importantes como la presidencia de la Comisión el consejo o el Parlamento Europeo sin olvidar el Banco central del presidente de esta entidad el vicepresidente perdón de esta entidad Luis de Guindos no descarta ninguna medida para estimular las economías tal y como sugirió hace unos días el presidente Draghi dice el máximo responsable de la patronal bancaria española José María Roldán que lo de los tipos en negativo les suena fatal

Voz 1332 04:26 supuesto que hubiera un deterioro adicional de las perspectivas económicas inmediatamente estaremos dispuestos a reaccionar con medidas adicionales las medidas adicionales pueden ser de de diverso tipo Hinault en principio no se excluye ninguna

Voz 5 04:41 entiendo que el BCE está haciendo Water y para garantizar que cumple con su objetivo de inflación pero también tenemos que reconocer que los tipos de interés negativos son un contra Dios

Voz 0202 04:52 además la última hora nos lleva a Lorca donde la policía ha detenido a dos menores acusados de la muerte a golpes de un hombre la semana pasada el cuerpo de la víctima se encontró en un descampado

Voz 0325 05:01 la ex pareja de Mónica Borrás desaparecida hace casi un año en Terrassa confiesa el crimen los investigadores sabrán hoy si el cadáver encontrado en el jardín de la casa que compartían a pesar de la separación eso no la vida

Voz 0202 05:11 la policía investiga otros veinte casos similares a los que han llevado ante la justicia cuatro madres de la asociación Infancia libres fuentes cercanas al caso aseguran a la SER que no dejan de aparecer padres que denuncian el mismo modus operando

Voz 0325 05:23 Irán derriba un avión norteamericano no tripulado que según el Gobierno de Bagdad invadió su espacio aéreo hecho que desmiente Washington la destrucción de este avión espía hace subir aún más la tensión en el Golfo Pérsico y también el petróleo cuyo precio supera los sesenta y tres euros el barril

Voz 0202 05:37 de Flix sube entre uno y dos euros la cuota mensual a sus tres millones de clientes en España el encarecimiento es efectivo desde hoy para los nuevos clientes estamos ante el mayor incremento de precios de su historia

en la Cadena SER

dos y seis

Voz 11 06:09 dos y seis

Voz 0867 06:14 hora catorce Madrid Javier Casal qué tal buenas tardes y llama a Osama tiene dieciocho años llegó a España desde Marruecos y tras una travesía imposible aquí pasó cinco meses en el centro de menores no acompañados de Hortaleza

Voz 12 06:29 es son centro sabes cómo el cáncer mejor que todos los chicos están consumiendo y yo no quiero sentar con ellos porque el primer día tercero una semana aquí hasta también yo pueda punzón y con webs

Voz 0867 06:45 mejor en la cárcel que en el centro de Hortaleza Osama pone voz hoy a los datos de la pobreza en Madrid Cáritas ha presentado su informe anual la organización atendió a ciento veinte mil personas centrados este año en los menores inmigrantes no acompañados y también en las mujeres retén Isar Madrid Central sin tener un plan alternativo para Madrid Central el gobierno tripartito de la derecha y la extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid se va a sentar a partir de la semana que viene con los afectados y además desde el día uno de julio se levantan las multas aferrándose al periodo de información que contempla la ordenanza de movilidad

Voz 13 07:17 a punto de partida de esas reuniones nuestro punto de partida lógicamente es el acuerdo programático al que llegamos con conciudadanos al acuerdo que bueno pues que vamos a llevar a cabo por parte de este Gobierno de esa reconversión de Madrid Central y por lo tanto pues a partir de ahí lo que queremos es también escucharles saber cuáles son las dificultades que están teniendo que les está provocando este este proyecto de de Madrid Central tal y como lo habían implantado el equipo de gobierno anterior

Voz 1018 07:42 hasta Inmaculada Sanz en la nueva portavoz municipal

Voz 0867 07:45 el primera junta de gobierno ordinaria en la que Almeida Villacís in box entre bambalinas se resisten a presentar la configuración definitiva del equipo de Gobierno José Luis Martínez Almeida alcalde de Madrid

Voz 8 07:56 se compromete a que se documento firmado entre PP y Vox sea público no me puedo comprometer porque insisto no entra dentro de mis competencias lo que me comprometo como no puede ser de otra más

Voz 9 08:04 era es que al acuerdo al que se llegue definitivamente será público y además se trasladará inmediatamente claro

Voz 0867 08:09 contamos todos los detalles y también los cambios fulminantes en la estructura de gobierno correspondiente a ciudadanos y donde finalmente tras tres días en el cargo la concejala Silvia Saavedra la cuerda del cartel de Lenin no seguirá al frente del área de Igualdad la nueva legisla Tura se mueve también en Vallecas donde a la espera de resultados en las negociaciones esta mañana la nueva Mesa ha mantenido su primera reunión ya hay reparto para el Senado titulares

Voz 1510 08:35 ya se han repartido los puestos de senador autonómico de la Asamblea son dos para el PP dos para el PSOE uno para ciudadanos y otro para Mas Madrid esta por ver si el puesto de la formación naranja lo ocupa el ex presidente madrileño Ángel Garrido

Voz 0131 08:46 está en marcha el plan de seguridad de la Guardia Civil para el verano hay un refuerzo especial de vigilancia en las zonas recreativas y en los embalses también una labor de prevención de los incendios en Madrid

Voz 1510 08:55 esta oficialmente en sequía meteorológica por la falta de lluvia y el calor que ha hecho durante la primavera la Agencia Estatal de Meteorología prevé que el verano que empieza mañana será más cálido de lo normal

Voz 0131 09:03 al en la región y en deportes el Real Madrid el Atlético ya tienen un principio de acuerdo por Marcos Llorente Llorentes espera que en las próximas horas los rojiblancos hagan oficial el fichaje además el Real Madrid se le escapó anoche el título de la ACB tras perder por setenta y ocho setenta y siete con el Barcelona jugarán en cuarto

Voz 1510 09:19 partido mañana de nuevo también en Barcelona vamos ya

Voz 0867 09:22 R Us repasamos la situación en las vías de acceso y salida en la región Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes buenas tardes hasta ahora

Voz 14 09:31 esa accidentes complican la conducción en la red vial madrileña el primero de ellos en la IV en Pinto genera

Voz 1018 09:36 cuatro kilómetros de retenciones en dirección

Voz 14 09:39 Madrid por efecto mirón dos kilómetros de densidad circulatoria en este caso hacia Córdoba

Voz 1510 09:44 cuando alcance ha tenido lugar en las seis en El Plantío

Voz 14 09:46 si hoy son cinco los kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes también de entrada a la capital madrileña y el tercer accidente ha tenido lugar en la M40 en Coslada provoca seis kilómetros de tráfico intenso en dirección a La dos por efecto mirón también hay dificultades en esta misma vía de tramó en este caso en dirección a la autovía de Valencia

Voz 0867 10:07 el día más sin información del tráfico desde el Ayuntamiento nuevo equipo viejas costumbres el centro de pantallas aplica ya el horario de verano así que la radio se quedan sin información sobre los atascos fuera y dentro de Madrid Central ya lo han escuchado en titulares tendremos un verano más caluroso ir más seco de lo normal en Madrid de momento las temperaturas son digamos soportables pronóstico con Jordi Carbó

Voz 0978 10:28 durante la tarde va a hacer sol pero también con UBS que muchos momentos se compacta eran pero sólo esperamos chubascos significativos en puntos de montaña tanto en Somosierra como la Sierra de Guadarrama especialmente en las cabeceras de los principales en valles en el resto de la comunidad algún chubasco débil muy aislado y como decíamos igualmente muchos momentos de sol con calor parecido al de ayer máximas por encima de los veinticinco grados apenas alcanzaremos los treinta sin que los próximos días poco a poco las temperaturas irán subiendo el fin de semana durante las tardes de nuevo máximas por encima de los treinta

Voz 1018 11:00 dos goles de momento tenemos veinticinco aquí en Gran Vía

Voz 0867 11:03 hora catorce Madrid se hace con Julio Hernández y Alicia Molina en el control de sonido y la producción de Sonia Palomino

Voz 1 11:50 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 11:53 el Ayuntamiento de Madrid desactiva Madrid Central pero sin colocar sobre la mesa un plan alternativo el tripartito de Cibeles confirma que a partir de la semana que viene comenzó los contactos con todas las partes afectadas pero lo cierto es que la portavoz del PP tras la junta de gobierno la nueva portavoz municipal ha sido incapaz de ETA ayer si tienen un proyecto de partido un proyecto alternativo Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 1510 12:14 qué tal buenas tardes comienza el derribo del Carmen mismo la portavoz del Ayuntamiento confirma que el uno de julio si acabará en Madrid Central se sustituyen las multas por los avisos durante al menos dos meses

Voz 1179 12:23 sí a través de sabía del artículo doscientos

Voz 13 12:25 cuarenta y siete lo que se produce es es ese esa moratoria de sanciones no en ese nuevo nuevo periodo de preaviso no no hay sanciones lo que hay son en el envío de una notificación de aviso digamos de que se está centrando en una zona que no es de de libre acceso pero no hay sanción porque está suspendida digamos no entonces por lo tanto la moratoria sí claro a partir del uno

Voz 0867 12:46 Juliá del nuevo Gobierno no tiene un plan para sustituir Madrid

Voz 1510 12:48 tal a pesar de que llevan meses anunciando la derogación el martes empiezan los contactos con los sectores afectados para diseñar una alternativa y portavoz se remite a lo acordado con que habla en genérico de rediseñar el proyecto y simplificar protocolos

Voz 13 13:01 es nuestro punto de partida lógicamente es el acuerdo programático al que llegamos con con Ciudadanos al acuerdo que eh bueno pues que vamos a llevar a cabo por parte de de este de gobierno de esa reconversión de Madrid Central por lo tanto pues a partir de ahí lo que queremos es también escucharles saber cuáles son las dificultades que están teniendo que les está provocando este proyecto de de Madrid Central tal y como lo habían implantado el equipo de gobierno anterior ir nuestro punto de partida como no puede ser otra manera es nuestro lo nuestro acuerdo de gobierno con con Ciudadanos de reconvertir ese área de Madrid Central

Voz 1510 13:31 el Ayuntamiento no preparado ningún informe técnico sobre el impacto medioambiental que puede suponer que los coches vuelvan a circular libremente por el centro de la ciudad ellos sostienen que las sanciones no han servido para mejorar la calidad del aire a pesar de que la contaminación se ha reducido a niveles históricos en la estación de medición de la plaza del Carmen y en la mayoría de estaciones que rodean ese perímetro

Voz 0867 13:49 bajas emisiones es decir se podrá acceder libremente al centro Isère vuelve al periodo informativo sobre los semáforos de la cinco Inmaculada Sanz ha dicho que su desactivación será cuestión de días que quedan algunos flecos en materia de señalización

Voz 13 14:00 eh serán los próximos días no le no le puedo decir exactamente el día pero desde luego en cuanto cumplamos con esas recomendaciones de seguridad que nos han dado por parte de Policía Municipal vías públicas vigilancia de la circulación ya le digo son son cuestiones de de pintura de pequeñas cuestiones pero desde luego cuando podamos garantizar absolutamente que se hace con todas las garantías de seguridad vial

Voz 0867 14:21 la móvil era Carmena es el primer pilar que derriban Almeida Villacís y la sombra todavía sin concretar de Vox acuerdos con la ultraderecha sobre los que no existen novedades según la portavoz municipal es decir niños enseñan el acuerdo NYSE concreta que puestos a ocupar en el futuro gobierno de Madrid los miembros de la ultraderecha han escuchado ya Almeida en portada que no tiene de momento en mente enseñarnos ese acuerdo con Vox Carolina lo que sí hemos conocido es la primera reestructuración que sufre el equipo de gobierno y además no no bonos auguran que no será la última salvo el caso de zapato hace cuatro años recto desde luego de permanencia en una concejalía Ciudadanos ha anunciado que quita a Silvia Saavedra de Lario de igualdad no

Voz 1510 15:03 sí ha durado exactamente tres días en el cargo Villacís eh le había nombrado concejal de Igualdad Familia y Bienestar Social pero esta mañana han anunciado que ese cargo lo va a ocupar finalmente José Aniorte concejal también de ciudadano Saavedra que sustituyó a Villacís en el debate de Telemadrid pasará a ocupar la Concejalía delegada de coordinación territorial que dependerá directamente de la Alcaldía vamos que será la número dos del ya CIS la Junta de Gobierno anunciado el cese de todo el equipo de Cultura incluida Getsemaní de San Marcos que ha sido la concejal de Cultura en la sombra de este área que dirigía personalmente Manuela Carmena tras la destitución de Celia Mayer sea destituido también al director general de la Policía Andrés Serrano como una de sus primeras decisiones el nuevo Ayuntamiento de Madrid ha anunciado además que este lunes que se celebra la fiesta del patrón de la Policía bueno pues que se va a celebrar en el retiro de nuevo con toda la solemnidad lo que significa que va a volver a ver desfile que va a sonar el himno de España

Voz 0867 15:54 desde luego contará con todo el

Voz 13 15:56 el el protocolo que se realizaba en ediciones anteriores hasta que llegó el anterior equipo de gobierno me estoy refiriendo tanto al desfile de las unidades de de Policía que hacen a caballo a pie ir en moto por supuesto y escucharemos el himno de España en ese en ese acto del día del Patrón de la Policía Municipal de Madrid recuperaremos como digo toda la solemnidad de un acto que no

Voz 1018 16:17 es últimos años lamentablemente había perdido

Voz 13 16:20 eh esa solemnidad el nuevo consejo

Voz 1510 16:22 al de Urbanismo Mariano Fuentes que es de Ciudadanos anunciado además el desbloqueo del expediente de las cocheras de Cuatro Caminos para aprobarlo de manera inicial en el próximo pleno

Voz 0867 16:30 por supuesto dos y dieciséis vamos a Vallecas donde sea aclarado ya el reparto de las siete plazas de senador por designación autonómica dos para el PP dos para ciudadanos dos para el PSOE y uno para Mas Madrid Javier Bañuelos la duda ahora es saber si una de esas plazas en la que le corresponde a ciudadanos va Barry caer o no en Ángel Garrido y quién será el senador de Madrid no Javier buenas tardes

Voz 0861 16:50 sí qué tal buenas tardes bueno antes del próximo uno de julio sabremos esos nombres porque todos los grupos tendrán que desvelar antes de ese día sus candidatos para ocupar un escaño en el Senado hoy sólo se ha acordado el reparto lo comentabas la mesa aplicado la ley Alidón esta vez sí se ha respetado la lógica proporcional el PP tendrá dos senadores autonómicos los vimos que el parto socialista que tal y como hemos adelantado aquí en la SER esta mañana pues ejecutiva propuesto ya que sean Pilar yo José Cepeda aunque esos nombres tendrán que ser refrendados el próximo domingo en un comité regional Ciudadanos también tendrá dos senadores fuentes de la formación naranja nos aseguran que no descartan que uno de esos puestos se lo acabe quedando Ángel herido en el caso de que no consiga entrar en un hipotético gobierno con Isabel Díaz Ayuso el último puesto de senador por designación autonómica será para Mas Madrid esta vez sí ha entrado el bloque derechas no ha favorecido a Vox como hicieron con el reparto de la mesa precisamente hoy este órgano de la Cámara también ha dado luz verde para que los letrados de la Asamblea de Madrid hagan el informe jurídico que pidió hace días el Partido Socialista para aclarar si fue legal o no el reparto de la mesa

Voz 0867 17:58 Palacios Javier hasta la investidura queda todavía margen las negociaciones prosiguen sin novedad sin avances en su y en el Partido Popular saben que tienen la sartén por el mango consideran que la repetición electoral les favorecería frente a Vox ya Ciudadanos dos dieciocho seguimos

Voz 1 18:14 hora catorce Madrid

Voz 0867 22:06 así ciento veinte mil personas fueron atendidas por los servicios de Caritas en Madrid en el último año en el Día de la Caridad de esta organización católica ha explicado sus sus trabajos durante los últimos meses cuál es la situación en Madrid y ha puesto rostro también con el testimonio de dos de los colectivos más vulnerables los menores extranjeros no acompañados y las mujeres Virginia Sarmiento

Voz 1510 22:27 Osama tiene dieciocho años y desde los quince tenía claro que su futuro pasaba por salir de Marruecos

Voz 12 22:32 en SER que di di mi casa de una puerto todos los días por si hay cambio en es que van a aquí en España queremos bajar de del camión para mí

Voz 1510 22:41 dice que era peligroso pero más lo era seguir allí finalmente llegó en patera

Voz 12 22:45 casi diez horas en el que yo pienso que íbamos a morir

Voz 1510 22:50 pasó cinco meses en el centro de menores de Hortaleza donde asegura no les gustaría volver

Voz 12 22:54 es un centro sabes cómo el cáncer mejor y hoy vive en una

Voz 1510 22:59 los pisos compartidos de Cáritas tras pasar por su servicio de menores tiene un objetivo claro

Voz 12 23:03 ahora estoy haciendo una mucha fuerza para aprender a la cocina para trabajar para evitar Mi padre están viene

Voz 1510 23:10 la historia de Maite es muy diferente fue adoptada por un matrimonio español en México tuvo una infancia feliz de acomodada pero un revés económico les trajo a España

Voz 28 23:18 me puse a limpiar de hecho aprendió limpia genes a mi hija

Voz 1510 23:21 es publicista hay diseñadora gráfica pero no logró trabajar de lo suyo y la muerte de sus padres empeoró las cosas se vio en la calle

Voz 28 23:28 ella Prince PT a coger un autobús lleno de personas drogadictas prostitutas borrachos y éramos como un cinco por ciento si acaso que podíamos charlar normalmente

Voz 0867 23:38 hoy a sus cuarenta y siete años vive en un piso de Cáritas tiene trabajo

Voz 5 23:41 sí

Voz 0867 23:42 a través de sus testimonios también nos hemos acercado en el día de los refugiados a su realidad historias que han contado en primera persona en un acto que ha tenido lugar esta mañana en la plaza de la Luna casi un millar de refugiados vino ahora mismo en la Comunidad de Madrid información de Javier Jiménez vas una vez

Voz 0887 23:56 personas es María del Carmen huyendo de las pandillas llegó con su hijo desde el Salvador seca

Voz 29 24:01 costaron amigo de quince años me tuve que venir y empecé de cero ciento feliz de estar aquí libre me siento que nadie me prosigue en la vida emocional de mi hijo ha cambiado fondo llegamos a este país no hablaba de nervios el asilo lo necesito porque así regreso matan a mí me me mandan a mí porque a las pandillas los buscan todavía

Voz 0887 24:18 María del Carmen llegó en avión Fernán lo hizo en patera tras dejar atrás Guinea Conakry su familia musulmana no acepta que el sacristán

Voz 30 24:24 bueno tengo en Madrid y que hace desde hace ocho meses en una vida es muy difícil de mí en Guinea por eso me fui de mi padre y ahora me siento muy bien no no era como antes ahora quiero hacer un curso de cocinero

Voz 0887 24:38 Fernán quiere ser cocinero Carolina es artista vino a Madrid desde Venezuela para publicar un libro es que

Voz 29 24:44 sí acerca de la buena de la dictadura de Nicolás Maduro ve imposible devolverse a que me quitaran los derechos a que me secuestrar a Ana que me metieran presa que me matara a cualquier cantidad de cosas que ocurren cuando no tienes derecho

Voz 0887 24:58 en el acto se ha alertado contra los bulos una desinformación que dicen estigmatiza de humaniza eh invisibilizan a este colectivo

Voz 0867 25:09 en el juicio contra la auxiliar de enfermería del Hospital Príncipe Felipe de Alcalá acusada de inyectar aire en las venas de los pacientes y acabar con la vida de al menos dos ancianos hoy ha declarado el hermano de uno las fallecidas que pasó de estar al borde de recibir el alta a fallecer sin explicación lógica Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0325 25:26 buenas tardes Javier jornada de duros testimonios por parte de los hermanos y de otros familiares de las dos ancianas asesinadas dos pacientes de medicina interna que habían mejorado de sus dolencias de manera sustancial de hecho les iban a dar el alta cuando horas antes fallecieron por embolia gaseosa Carlos doblado hermano de consuelo que fallecía el dos de agosto de dos mil diecisiete ha enseñado al jurado en la sala una foto de ella horas antes de morir estaba recuperada y paseando con él por los pasillos del C

Voz 1510 25:55 otro médico paseando conmigo

Voz 31 25:57 por las pasillo hoy de la planta quinta sección b nos encontramos al médico que la estaba llevando Nos dio la enhorabuena dijo que la daba de alta al día siguiente

Voz 0325 26:11 cinco horas después recibía una llamada del hospital para adelantarle que su hermana había fallecido en un principio pensó que había sido mala praxis médica pero cuando estaba con la gestión del entierro y a punto de decidir la incineración un médico se puso en contacto con él para alertar de que el fallecimiento no era por causas naturales después llegó el turno de los forenses días después se detuvo a Beatriz Pérez Doncel otra vez en su turno de trabajo una anciana había muerto de forma violenta

Voz 0867 26:38 música para atender urgencias médicas esta mañana los consejeros en funciones de sanidad y de Cultura han presentado el plan de musical y de las nuevas subir móviles del Summa la idea es humanizar los traslados y evitar que el paciente escuche la sirena de forma constante mujeres del SUMMA han recordado el consejero que con músicos sin ella a diario hay ambulancias que iban simétrico Teresa Rubio la música va a ser el nuevo elemento terapéutico que va a incorporar las UVI móviles del Summa uno uno dos Enrique Ruiz Escudero consejero de Sanidad anunció

Voz 32 27:06 para incorporado un modelo de reproducción musical que permite era configurar Iggy reproducir las listas musicales de acuerdo con los gustos y las necesidades específicas de cada país

Voz 0867 27:19 el suma realiza al año en torno a ochenta mil asistencias en la UVI móvil Rosa López del sindicato Soma

Voz 33 27:24 en suma uno uno dos y usted lo sabe señor consejero porque tiene un montón de notas por nuestra parte que hay días en las que alguna su pubis en Madrid están sin médico usted sabe eh que en muchas ocasiones hay médicos que están viendo ciento sesenta pacientes en veinticuatro horas resuelva esto déjese de multiplicarse

Voz 0867 27:45 según la nota de la Consejería los asesores de la Orquesta y Coro de la Comunidad van a diseñar listas de reproducción en función de las diferentes patologías situaciones el tras la

Voz 1018 27:54 a dos de la tarde y veintiocho minutos

Voz 1509 29:04 fue caballero qué tal muy buenas tardes hola qué tal buenas tardes el Atlético de Madrid ya ha hecho oficial el traspaso de Marcos Llorente el centrocampista firmará por las próximas cinco temporadas con el conjunto colchonero y en baloncesto el Real Madrid se quedó a tan sólo dos puntos de sentenciar la final de la Liga Endesa en Barcelona el partido acabó setenta

Voz 1510 29:20 hay ocho setenta y siete para los azulgranas escuchamos las

Voz 1509 29:23 palabras del técnico Pablo Laso

Voz 36 29:24 hoy es un día más en el que el equipo se ha dejado la vida hemos estado muy bien con cosas buenas y con cosas malas es simplemente es un punto dentro de un playoff y lo hemos tenido cerca Nos jode seguro pero ella está perder un partido no nos va a cambiar a digamos para bien y para mal es un playoff sabíamos que iba a ser muy complicado

Voz 1510 29:42 el cuarto partido serán mañana de nuevo en Barcelona desde las nueve de la noche ambiente tormentoso nubes y veinticinco grados marca el termómetro de la radio en Gran Vía ahora mismo sigue Hora catorce

Voz 0867 29:52 en la SER

Voz 1 30:04 y Miguel

la tarde una y media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 todos los asuntos de última hora en la vida política doméstica también en la británica en España acuerdo para el Gobierno autonómico de Canarias que cambia de signo político cómo va a quedar acto palmero

Voz 0760 30:31 tras semanas de intensas reuniones canaria finalmente será gobernada por un socialista Ángel Víctor Torres será el próximo presidente del Ejecutivo regional gracias al acuerdo alcanzado con Nueva Canarias Podemos y la Agrupación Socialista Gomera partido clave para decantar la balanza hacia un gobierno de centro izquierda que pone fin a veintiséis años ininterrumpidos de Coalición Canaria al frente del Gobierno autonómico hoy se han acelerado las reuniones

Voz 0325 30:52 de un bando y del otro al final el que será el próximo

Voz 0760 30:54 presidente Ángel Víctor Torres ha logrado persuadir a los partidos del arco Izquierdo parlamentario

Voz 1018 30:59 pues cambio político sin duda importante después de veinte y seis años de hegemonía de Coalición Canaria en Gran Bretaña en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador otro que cae nuevo descarte parece dejar el camino más despejado a Boris Johnson aunque no seremos nosotros quienes apostemos nada Begoña Arce Londres

Voz 0273 31:16 buenas tardes Boris Johnson ha vuelto a ganar arrolladora mente en esta cuarta ronda de votaciones ha aumentado su ventaja alcanzando ciento cincuenta y siete votos la mitad justa del total de miembros del grupo parlamentario conservador ha quedado eliminado como se esperaba el ministro de Interior Sayid Habib pero la sorpresa es que Michael Gog de Medio Ambiente

Voz 1510 31:34 el gran rival de Johnson que hasta ahora era tercero

Voz 0273 31:37 pero ha pasado a la segunda posición con sesenta y un votos ha superado por dos Jeremy Hunt el actual ministro de Exteriores uno de los dos Hunt o Go será esta noche el finalista junto a Johnson cuando tenga lugar esa quinta votación luego serán los militantes quienes decidan el resultado final se conocerá el veintidós de junio

Voz 1018 31:55 hora Hora catorce puse el último para otro día con muchísima carga política desde luego lo más fuerte es la evidencia de ruptura total política hay seguramente personal entre Manuel Valls y Albert Rivera líder de Ciudadanos ya ni siquiera cita por su nombre a que fuera su fichaje estrella para Barcelona Ciudadanos se equivoca como otros como el Partido Popular por supuesto pensando que gana

Voz 5 32:17 querer jugar manejar Vox no cuando tú entras en este debate con Vox ya estás perdiendo la batalla

Voz 0040 32:25 por qué no menciona vale sí lo he dicho que yo no estoy muy tranquilo apoyadas en la colado en la señora Colau representa justo lo contrario de la política económica liberal es populista y es independentista

Voz 1018 32:40 Valls estuvo primera hora aquí en La Ser en Hoy por Hoy Ribera está inmerso las es jueves veinte de junio Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes buenas tardes los espera Bárcenas Antoni sigue el ex tesorero del Partido Popular acaba de empezar a declarar hace unos minutos como testigo en el juicio por la destrucción de sus ordenadores también irá después Dolores de Cospedal aunque no van a coincidir en la sala ni se ha permitido que hay imágenes de televisión saldrá a España

Voz 0325 33:00 el ministro del Interior en funciones confirma que Josu Ternera será juzgado en España por las causas que tiene pendientes Fernando Grande Marlaska

Voz 38 33:07 que ante eso es pues yo su ternera será juzgado en España por las causas que tiene pendientes no alberga ninguna duda de que será entregado para ser juzgado en España por las causas por las que es objeto le reclama

Voz 1018 33:20 será en otoño uno de los jueces del Tribunal del juicio del proceso independentista cree que es poco probable que haya sentencia antes de septiembre es Antonio del Moral

Voz 39 33:28 estamos librando hizo una sentencia costosa el yodo que antes del verano se puede descartar que posiblemente sea pues final existiendo estuve pero he hecho con todo a falta de certeza

Voz 1018 33:38 parlamentos en marcha se han constituido los de Valero

Voz 0325 33:41 Ares Aragón y La Rioja con la presidencia de tres socialistas Javier Sada es uno de ellos el de las Cortes de Arak

Voz 40 33:46 a en esta etapa he aprendido que la inmensa mayoría de los políticos y de los diputados presente con los que tratados son gente honesta defender el autogobierno el Estatuto de Autonomía defender a Aragón ya las regiones es es lo mismo

Voz 1018 34:01 no excluye nada el vicepresidente del Banco Central Europeo no descarta ningún movimiento en el futuro de los tipos de interés escuchamos a Luis de Guindos sea el presidente de la patronal bancaria qué les responde José María Roldán

Voz 1332 34:11 hemos es que no íbamos a subir tipos de interés hasta al menos mediados del año próximo las medidas adicionales no se excluye ninguna

Voz 5 34:19 yo entiendo que cumple con su objetivo de inflación pero también tenemos que reconocer que los tipos de interés negativos son Un contra Dios

Voz 1018 34:26 confiesa el crimen el hombre sospechoso de haber matado

Voz 0325 34:28 su expareja en Tarrasa cuyo cuerpo fue localizado ayer ha confesado esta mañana el asesinato ambos compartían casa ella llevaba un mes desaparece

Voz 1018 34:35 menores detenidos la policía ha arrestado a dos menores de edad como presuntos autores del asesinato a golpes de un hombre cuyo cadáver fue hallado la pasada semana en un descampado en Lorca en la Región de Murcia presión a los conservadores y los socialistas y los liberales

Voz 0325 34:47 no se oponen a que los conservadores presida la Comisión Europea siempre y cuando no lo haga su candidato Manfred Weber de hecho han confirmado que no votarán a favor de la alemán

Voz 1018 34:55 crece la tensión Irán ha derribado un dron de Estados Unidos a quien acusa de utilizarlo para expiar su territorio Estados Unidos contesta la nave no tripulada sobrevolaba espacio aéreo internacional y mientras tanto el petróleo sube casi un tres por ciento y el barril de Brent se sitúa por encima de los sesenta y tres dólares segunda querella

Voz 0325 35:10 presenta la Fiscalía contra el ex futbolista Savia Alonso por un presunto delito fiscal cometido en dos mil trece apunta a un posible fraude de más de medio millón de

Voz 1018 35:18 a cambio de hacer en el madridista Marcos Llorente será jugador del Atlético de Madrid las próximas cinco temporadas y sin dejar el fútbol hoy se juega el primer partido del play off de ascenso a Primera a partir de las nueve Deportivo de la Coruña Mallorca

Voz 3 35:29 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:34 José Antonio el telegrama es para Manuel Valls señor exprimer ministro concejal del Ayuntamiento de Barcelona espejo de limpio proceder único no ofrecer los votos de su lista a fuera capaz de evitar el acceso a la alcaldía de un independentistas dañino a la ciudad afiliado al sectarismo factor de encono en esta ocasión había que elegir entre inconvenientes ya elegido de modo inatacable por los ácidos de Rivera cuya ceguera confirma que los dioses quieren perderle el empeño infantil por desacreditarle será inútil su ejecutoria cuenta con el respeto admiración de los mejores españoles

Voz 1018 36:13 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Ángel la técnica Isabel Quintana Carlos Cala en la producción mañana esperaremos en verano y según el pronóstico a medio plazo de la Agencia Estatal de Meteorología pasen un verano de aúpa peor que el del pasado año en el que ya saludamos de lo lindo Javier

Voz 0882 36:27 así es según el nuevo pronóstico estacional de Met no va a ser el verano con más calor de este siglo pero se acercará como decías porque es en el verano del dos mil tres la temperatura media se disparó un grado y medio este subirá medio grado en general y uno en las zonas más afectadas como detallaba Beatriz Bella que es la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 0867 36:46 el escenario más probable así en general que

Voz 4 36:48 la temperatura media del verano bueno de julio agosto septiembre y media estoy casi cero coma cinco grados por encima de lo normal en zonas puntuales por ejemplo nacional esto de Zamora en la zona oeste de León es anomalía llega a ser de casi un grado

Voz 1018 37:02 la mala noticia es que el déficit de lluvias supera ya aquí

Voz 0882 37:04 cien por ciento ya M declara la sequía meteorológica en prácticamente media España A Coruña Burgos Vizcaya Huesca sur de Castilla y León Madrid Extremadura y oeste de Castilla La Mancha

Voz 0861 37:15 Andalucía bueno pues nada de primavera parece que

Voz 1018 37:17 a ir con tormentas en la mitad norte de la península Jordi Carbó

Voz 0978 37:21 a lo largo de la tarde las nubes seguirán con pactando en gran parte de la mitad norte peninsular desde el norte de la Comunidad de Madrid hasta el Cantábrico y los Pirineos nubes

Voz 1018 37:29 cree en puntos de montaña que darán lugar a chubascos Llacuna

Voz 0978 37:32 tormenta puede descargar con intensidad llovía más persistente a ratos en el Cantábrico en la costa del Cantábrico y temperaturas más bajas que los últimos días mientras Gasol eso sí seguirá haciendo un poco de calor más sol en el centro y sur de la península con temperaturas parecidas a las de ayer calor pero sin valores extrema dos

Voz 1 39:32 sobre catorce José Antonio Marcos

Voz 22 39:36 esas dos anotaciones manuscritas

Voz 43 39:38 buenos días mi mano la que entrega el sobre la señora de Cospedal con esas cantidades

Voz 13 39:42 bueno yo es que como lo que diga esta persona que es un mentiroso

Voz 0867 39:45 vergüenza he leído muy poca credibilidad y yo espero que todo el

Voz 13 39:48 yo también lo hagan Luis Bárcenas Cospedal

Voz 1018 39:50 que se refiere a él como esa persona tal vez hasta ahora ya se han visto las caras en algún pasillo de los juzgados de Madrid en los que se dirime se juzga el borrado y destrucción de los ordenadores utilizados por el extesorero del PP en la calle Génova no se permite que imágenes de televisión a diferencia por ejemplo de lo que ocurrió en el Supremo el juicio del proceso van como testigos y creo Miguel Ángel

Voz 1552 40:08 pues que Bárcenas ya está hablándonos mucho poco un poquito buenas tardes hace hace unos minutos está ratificado todo lo manifestado instrucción arrancados a declarar como testigo ya que la FIA

Voz 22 40:19 aunque el paso está interrogando dijo

Voz 1552 40:22 forma más agresiva que a los propios acusados Barcenas ha afirmado que los ordenadores eran suyos ratifica Consuelo pues conserva información relevante sobre la caja de tanto información sobre la financiación de las campañas electorales el grueso de la caja negra del Partido Popular como documentación que daba continuidad a sus célebres papeles manuscritos a lo largo de la tarde declarará como testigo la ex secretaria general y ex ministra María Dolores de Cospedal esta mañana han comparecido los acusados entre ellos Alberto Durán el letrado del partido el propio PP como persona jurídica informático José Manuel Moreno que han incurrido en diversas contradicciones y arrojado sombras de sospecha sobre el motivo por el que se borraron los ordenadores

Voz 1018 41:05 la sus campos no está previsto ningún una circunstancia que Bárcenas Cospedal vayan a mantener un careo no

Voz 1552 41:11 no no en absoluto porque bueno al ser testigos esperan en una sala anexa a la sala donde se está celebrando el juicio Hinault no coinciden hala entrar ahora acabar dentro a Bárcenas cuando te concluya su testimonio será conducido a la cárcel de Soto del Real después entraron otros testigos cuando le toca le toca el turno a María Dolores de Cospedal pues será cuando ya en sala y declare ante las preguntas que formulen las acusaciones populares Fiscalía ideas desea

Voz 1018 41:39 muchas gracias campos veremos qué pasa en las próximas horas en estaba vista que tiene su morbo aunque evidentemente como decíamos no se va a poder ver porque el tribunal no permite la presencia de cámaras de televisión Cospedal y esa persona que era Luis Bárcenas a ustedes en portada que Albert Rivera ya ha entrado en esa estrategia de no citar por su nombre a que se ha convertido en una persona incómoda para sus objetivos políticos algo que hicieron en su momento Cospedal Rajoy

Voz 22 42:01 en cuanto a la situación en el partido de la persona por la que usted se ha interesado

Voz 3 42:05 en desde el partido se tomaron las medidas que se tenían que tomar en relación con la situación de la persona la que pues eh Albert Rivera ya

Voz 1018 42:12 ah no cita a Manuel Valls cuando le preguntan los periodistas y además evita concretar eh la pregunta que le planteaban desde Bruselas donde mantenía hoy varias reuniones con otros dirigentes políticos en el marco de la cumbre comunitaria que está celebrando subraya Rivera que no tiene ningún problema con Macron como el presidente

Voz 0202 42:28 besos urgió qué tal buenas tardes José Antonio S una semana después reapareció Rivera en Bruselas donde hoy tiene varias reuniones entre ellas con el responsable máximo de la República en Mars que es el partido de Macron presidente francés que a través de su secretaria de dado para Asuntos Europeos amenazó a Rivera con romper su alianza así seguía aproximándose a Vox amenaza advertencia Rivera no lo ve así

Voz 0040 42:51 pues yo creo que Macron y el Gobierno hablamos con él y se directamente ha dicho justo lo contrario apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo hoy es un día de celebración para los liberales somos más fuertes somos más que desde luego todo lo contrario venimos a tejer todavía más lazos aserto había vascuence

Voz 0202 43:10 y más allá de los dimes y diretes la realidades sobre Valls nada no le ha nombrado ni una sola vez y se limita a decir que está tranquilo por no haber apoyado a Colau hoy Rivera trata de pasar página de este asunto y prefiere centrar el tiro en Sánchez a quien urge a que forme gobierno

Voz 0040 43:25 el Rey le ha propuesto tiene que formar gobierno tienes socios tienen mayoría lo que tiene que hacer es ponerla en marcha explicarnos cómo la pone en marcha cuando se debate investir a partir de ahí Ciudadanos ha convertido en un partido que va a liderar la oposición

Voz 0202 43:35 porque si hoy de nuevo ese es el mensaje José Antonio a pesar de las presiones a pesar de Macron de Valls Rivera no cederá y su objetivo sigue siendo enfrentarse a Pedro Sánchez y liderar la derecha