Hora 14 (21/06/2019)

No hay resultados

Voz 0325 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1553 00:16 qué tal buenas tardes día intenso hoy en los tribunales primero con una sentencia con después en el consumo audiovisual en nuestro país en cómo algunos ven series joven el fútbol un tribunal de Murcia absuelve a los encargados de la web series yonquis en la práctica y con posibilidad todavía de recurrir la sentencia significa que tener una página web llena de enlaces a contenidos de terceros sin su permiso no es ilegal en España Murcia Javier Ruiz

Voz 0900 00:40 la juez ha dictamina que series yonquis no contenía ningún tipo de contenido audiovisual sino simplemente una lista de enlaces con información de películas que conducían a mega servidores externos donde ahí sí estaban alojadas las obras pero esas obras no la subían los fundadores de serios yonquis sino dice la sentencia terceras personas no identificadas dice la jueza que no hay evidencia de que los acusados fueran los que subían las películas a estos servidores sobre la enriquecimiento de los acusados dice que se produjo a través de la publicidad y las visitas a la web Hinault debido al número de descargas

Voz 1553 01:12 segunda cita judicial del día en el Tribunal Supremo vista definitiva por el caso de la manada en la que la Fiscalía ha pedido que se les condene por agresión no por abusos

Voz 3 01:20 qué juerga acaba con una persona tirada en un habitáculo un portal duda calles conocida a las tres de la mañana

Voz 4 01:28 la desnuda ella en ningún momento considero que tuviesen el menor síntoma

Voz 1553 01:35 la agresión Por su parte la ha quedado el juicio visto para sentencia deberíamos conocer la decisión hoy vamos al Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 01:41 si los tres magistrados y las dos magistradas ya de liberan y la previsión si no hay cambios es conocer hoy el fallo sí confirman que modifican su condena si esa modificación pasa por condenarles por agresión sexual de Hinault por abusos es lo que ha pedido a la Fiscalía que sus condenas se dupliquen hasta los dieciocho años de cárcel por violación su defensa ha reiterado algo desterrado de los hechos probados de este caso que fue sexo consentido el fallo definitivo de este caso Antonio en las próximas horas Donald Trump le dio al botón

Voz 0325 02:04 después se arrepintió el presidente de Estados Unidos llegó a dar la orden de atacar Irán idioma marcha atrás al no recibir todo el respaldo que necesita una decisión así por parte del Pentágono a una acción movimiento del que Irán llegó a ser avisado y que esta mañana incrementado la tensión dialéctica entre ambos países ha vuelto a hacer subir el petróleo está por encima de los sesenta y cinco dólares ya esté hecho variar la ruta de varias aerolíneas Irán además

Voz 1553 02:32 emitido este vídeo en el que se escucha el sonido del lanzamiento del misil que ha derribado esta semana y que según ellos sobrevolaba su espacio aéreo según Estados Unidos espacio aéreo internacional los últimos en manifestarse para pedir tranquilidad la Unión Europea Donald Tusk presidente del Consejo

Voz 0325 02:48 yo creo que a veces es mejor no intervenir los mayores problemas en nuestra historia siempre han venido provocados por dos políticas activas seguimos la situación de cerca ahí estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en la zona del Golfo pero no hay razón para preparar una posición europea específica sobre un punto org

Voz 5 03:06 de Orfeo

Voz 1553 03:10 Donald Tusk Bruselas donde también está Pedro Sánchez el presidente del Gobierno en funciones que estaba interviniendo ante los periodistas en los últimos minutos y acaba de hablar del futuro de una posible investidura de cómo están las negociaciones o los posibles pactos que está diciendo Griselda Pastor

Voz 1490 03:24 bueno pues vez Pedro Sánchez ha justificado el defendido aquí su oferta de pacto su oferta especial destacó que podemos a escucharle

Voz 5 03:33 nosotros llevamos doce meses gobernando con Unidas Podemos por tanto hay una agenda compartida de contenidos de política de políticas pero es evidente que no contamos con una mayoría absoluta el Partido Socialista y Unidas Podemos y por tanto nosotros lo que estamos planteando es un gobierno de cooperación

Voz 1490 03:53 declaraciones del presidente en funciones que en Bruselas ha dicho ha querido aquí ponerle fecha a su investidura

Voz 0325 03:59 el Gobierno de cooperación por tanto luego escucharemos como Unidos Podemos hoy ha pedido que se cree una vicepresidencia de carácter verde una vicepresidencia ecológica después de Puyol y de Xavi sigue cerrándose la época dorada del fútbol español Fernando Torres cuelga las botas

Voz 6 04:14 tenemos que

Voz 7 04:15 después de dieciocho años apasionantes ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera el próximo domingo día veintitrés a las diez de la mañana hora local en Japón ofrecerá una rueda de prensa en Tokio donde daré a conocer todos los detalles y contestaré a vuestras preguntas volvemos allí

es viernes veintiuno de junio

Voz 0325 04:32 ni Fernández y Carlos Cala España recaudaría mil

Voz 1315 04:35 doscientos millones de euros más en impuestos es equipara la fiscalidad del gasóleo con los de la gasolina que soporta mayores tasas es un cálculo de la autoridad fiscal independiente es más dinero de lo que el dinero tiene previsto recaudar con la tasa Guber

Voz 1915 04:46 se reduce la brecha salarial cuatro décimas menos aunque los hombres siguen cobrando casi un veintidós por ciento más que las mujeres son datos oficiales que desvela que el salario más habitual no llega a los diecisiete mil quinientos euros al año

Voz 1315 04:57 el Ayuntamiento de Barcelona expropia por primera vez una vivienda al estar vacía más de dos años el piso pertenece al BBVA pero su derecho de uso durante los próximos diez años es del consistorio que alega interés general

Voz 1915 05:08 el juez envía a prisión al asesino confeso de Mónica Borrás el agresor que según las investigaciones la atacó con un hacha y levantó baldosas para deshacerse del cuerpo se ha acogido a su derecho a no declarar

Voz 1315 05:18 el Ministerio de Cultura recurre la decisión de la Audiencia Nacional de intervenir la SGAE la justicia alegaba razones formales y el Gobierno entiende que las cuestiones de fondo avalan la intervención se mantiene a dos

Voz 0325 05:28 cinco seguimos

Javier Casal

Voz 0867 05:36 qué tal buenas tardes Isabel Díaz Ayuso guarda silencio y su socio preferente Ciudadanos también una explicación pública después de que Info Libre haya avanzado esta mañana que la candidata del PP a la Presidencia aceptó la donación de un piso propiedad de sus padres y editó su posible por su padre junto a otros socios tenía una deuda contraída con el Madrid y la vivienda fue donada para aparentemente sortear ese embargo lo que podría suponer un delito de alzamiento de bienes delito que habría prescrito porque la donación se produjo en el año dos mil once y el padre de Ayuso además falleció en dos mil catorce la oposición pide explicaciones porque además Ayuso ocultó la donación en su declaración de bienes de la pasada legislatura Íñigo Errejón portavoz de Más Madrid

Voz 10 06:16 a todo el mundo hay que concederle el beneficio de la duda pero precisamente por eso la señora Ayuso tiene que salir a explicarse con todo lo peor es que a ningún madrileño y madrileña esta situación les sorprende porque el problema estructural del Partido Popular en Madrid el Partido Popular de Madrid incluso soluciona cambiando las caras ciudadanos todavía está a tiempo de no cometer el enésimo error planteando el historial de corrupción del Partido Popular y además aderezado con una fuerza como Vox

Voz 0867 06:44 la deuda nunca se llegó a saldar y los acreedores nunca llegaron a cobrar todo esto se cruza en mitad de las negociaciones por la presidencia de la Comunidad de Madrid y también la composición final del Ayuntamiento de la capital con un pacto PP Vox que ambas partes se a publicar y por el que Vox asegura va a tener presencia en el Ejecutivo de Almeida hasta mañana Ortega Smith portavoz municipal de Vox ha tirado de ironía

Voz 11 07:07 hay que firmar documentos y a partir de ahora incluso hay que firmar los en español y en francés porque como algunos reciben instrucciones del Elíseo pues para que no haya duda luego en cuanto a las traducciones lo haremos en en francés también para que lo entienda Macron tal y como le haya dado instrucciones a ciudad

Voz 0867 07:23 mientras tanto en Cibeles sigue el proceso de descarga del Ayuntamiento la última la prohibición de un concierto a favor de los refugiados que iba a tener lugar este fin de semana en el espacio vecinal de la gasolinera en el distrito de Salamanca la organización dice que tenían el visto bueno pero

Voz 12 07:38 mañana por la tarde un correo electrónico diciendo que no se puede realizar la actividad espacio que van a realizar una tarea de mantenimiento ningún momento dicen que sean tareas de mantenimiento urgente ir tampoco bueno pues no entendemos

Voz 0867 07:58 el actual equipo municipal asegura que el concierto se suspende porque falta el informe medioambiental sobre el ruido e que va a suponer esa actividad es viernes veintiuno de junio constituidos los ayuntamientos comienza el goteo de corporaciones que se suben el sueldo

Voz 0522 08:12 después de Móstoles ahora Collado

Voz 1915 08:13 ya Alba la oposición denuncia que el Gobierno de PP y Ciudadanos en esa localidad Se va a subir el sueldo un sesenta y seis por ciento el Ejecutivo lo niega y explica que la subida de masa salarial del Gobierno se debe a que hay un concejal más que en la anterior legislatura

Voz 0887 08:25 los salarios de vascos y madrileños los más altos en dos mil diecisiete el último año del que se tienen datos la ganancia media anual por trabajador fue de veintisiete mil euros en Madrid el dos por ciento más que en dos mil dieciséis según los datos del Instituto Nacional de estadista

Voz 1915 08:38 ya han terminado las declaraciones en el juicio de al auxiliar acusada de matar a dos pacientes inyectando les Air en el Hospital de Alcalá de Henares los peritos han explicado que esta mujer podría haber utilizado el oxígeno utilizado en la habitación de las víctimas

Voz 0887 08:49 tras las nubes han llegado al centro de Madrid a través del río Manzanares un biólogo de la Universidad Complutense localizó varios ejemplares de esta especie en peligro de extinción

Voz 0325 08:57 en la Comunidad los expertos explican que

Voz 0887 09:00 la naturalización del Río ha propiciado que el entorno sea más atractivo para estos ánimo

Voz 1915 09:04 y en deportes además de la retirada de Fernando Torres Marcos Llorente ha pasado el reconocimiento médico esta mañana con el Atlético de Madrid en baloncesto el cuarto partido de la final al mejor de cinco de la Liga ACB entre Barcelona y Real Madrid si ganan los blancos serán campeón

Voz 0867 09:17 mi protagonista del día aquí en la antena de Hoy por Hoy Madrid Javier Bardem y su apoyo a Madrid Central

Voz 0522 09:23 terrible yo creo que el ridículo institucional que harían a nivel de Ayuntamiento sería tres Bento es puramente revanchista no hay una razón de peso que pueda sostener un hasta una decisión como esa de revertir Madrid Central hay que ir hacia más protección del medio ambiente mafia menos y tomar decisiones únicamente basadas en los colores de los partidos me parece vergonzoso retrasar

Voz 0867 09:52 Aranca el fin de semana con buen tiempo generalizado en Madrid también en la costa así que nos acercamos a la DGT para saber cómo se circula ahora mismo principalmente las salidas Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 13 10:03 buenas tardes sí lo hace ya con complicaciones de entrada a Madrid por la A uno hasta Nudo de Manoteras dos en el acceso a la M treinta la A6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma densidad circulatoria además en ambos sentidos en la A uno en Alcobendas la dados en Torrejón de Ardoz de salida de la capital van a encontrar redenciones también en la A dos en Canillejas la III en Rivas Vaciamadrid la IV a la altura de Pinto Illa cinco en Arroyomolinos tengan precaución también en la M40 hay dificultades en Coslada en ambos sentidos desde las tablas hasta Vall de Marín en dirección a la autovía de la

Voz 0867 10:42 el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid adoptado ya el horario de verano así que no les podemos ofrecer un día más la información del tráfico rodado en la ciudad por cierto hablando de movilidad urbana esta tarde los patinadores se van a manifestar iban a llevar a Cibeles sus reclamaciones reivindican su hueco en las calles de Madrid Ángeles refiero

Voz 14 11:00 quince kilómetros sobre ruedas los patinadores de Madrid vuelven a las calles para protestar primero van a leer el manifiesto en la plaza de Cibeles después van a recorrer todo el centro para que les escuchen piden al Ayuntamiento que se les considere como un medio de transporte que les dejen circular por los ciclo carriles de la ciudad Carlos Barbero de la Asociación de patinadores de Madrid cuenta que llevan más de dos años reivindicando un hueco en las calles

Voz 15 11:24 los patines son una realidad en Madrid al igual que otros medios de desplazamientos como podía ser la bici o los patines eléctricos creo que los patinadores tenemos que tener un hueco en las calles

Voz 14 11:36 desde la Asociación reivindican también una ruta adaptada para patinadores al igual dicen que en otras ciudades de España

Voz 0867 11:42 bueno para patinar o para cualquier otra actividad de ocio sábado y domingo con buen tiempo sol y calor Jordi Carbó

Voz 0978 11:49 las tormentas durante la tarde se formarán con facilidad en la mitad norte de la península primero en puntos de montaña después afectará en zonas próximas tormentas en la cordillera Cantábrica pero sobre todo en la Ibérica y los Pirineos también en el Valle del Ebro y el interior de Castellón así como de Cataluña con riesgo de aguaceros fuertes rachas de viento muchos rayos y truenos incluso de granizo chubascos más aislados al norte de Madrid o en Baleares y en el resto muchas horas de sol con temperaturas parecidas a las últimas jornadas el fin de semana será más soleado a partir del domingo ascenso importante de temperaturas sobretodo en la mitad oeste del país

Hora catorce Madrid se hace con Carlos Ródenas y Alicia Molina en la realización y la producción de Sonia Palomino

hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 13:41 la tarde hay trece minutos Isabel Díaz Ayuso aceptó la donación de un piso de sus padres una vivienda que pasó a ser de su propiedad con la que su padre suerte un embargo por la deuda que tenía contraída Él y sus socios con al Madrid la noticia la ha destapado esta mañana Manuel Rico en Info Libre que concluye que esta operación de enajenar Patrice junio para evitar pagar deudas suponen delito viento de bienes del que Ayuso habría sido cooperadora Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 14:06 sin dar una vamos primero con lo que

Voz 0867 14:09 cuenta Info Libre sobre Ayuso y la deuda que tenía contraída a su familia con aval Madrid una empresa semipública

Voz 0861 14:13 que prestó cuatrocientos mil euros a la empresa del padre de Ayuso y que ocho años después no ha recuperado ni un solo céntimo la pregunta ahora mismo nadie responde en el entorno de Isabel Díaz Ayuso es porque su padre le donó en vida ese piso de Chamberí lo único que sí confirman a la SER es que en octubre de dos mil once la candidata popular no aceptó la donación de ser vivienda familiar valorada en más de ciento cuarenta mil euros la donación se produjo y aquí está la clave sólo unos pocos meses antes de cava el Madrid declarase como morosa a la familia de Ayuso grafias aquella donación la vivienda familiar esté piso quedó fuera del radar de los acreedores y por tanto quedó fuera del alcance de un posible Margo para saldar esa deuda según Info Libre Ayuso podría haber cometido un delito de cooperación necesaria de alzamiento de bienes porque la ley castiga con hasta cuatro años de prisión a quienes participen en la enajenación de un bien para evitar

Voz 0867 15:10 sin embargo eso sí Javier pase lo que pase

Voz 0861 15:13 este delito ha prescrito porque han pasado ya cinco

Voz 0867 15:16 vaya Javier nosotros hemos tratado de hablar con Ayuso directamente no ha sido posible no ha realizado ningún tipo de declaración pública tampoco pero sí hemos hablado con el Partido Popular no que trata de explicar lo ocurrido un ámbito familiar y privado

Voz 0861 15:27 sí completamente íntimo por eso no quiere hablar desde el entorno más próximo Isabel Díaz Ayuso lo único oficial que nos cuentan es que nunca tuvo vinculación alguna con esta empresa familiar por tanto desconocían los dicen las dificultades económicas de esta compañía un argumento para insinuar que si desconocía las dificultades económicas de esta empresa familiar nadie puede demostrar que la donación de aquel piso se hizo para sortear

Voz 0867 15:51 hay además un elemento que es importante en esta información Javier la declaración de bienes de Ayuso durante la pasada legislatura en la Asamblea la candidata del Partido Popular incluyó en el piso en el listado de propiedades pero no señaló en ningún momento que se trataba de una donación

Voz 0861 16:05 así es el omitió por completo Ayuso sólo rellena una casilla la de inmuebles de naturaleza urbana o rústica en ese apartado solo informó de que tenía en nudo a propiedad esa vivienda adquirida en dos mil once pero según ha sabido la SER en la nueva declaración de bienes que Isabel Díaz Ayuso ha presentado ya en la Asamblea de Madrid ha corregido el información Llesta de sí ha informado de que aquel piso lo recibió como donación no hay que olvidar que este tipo de operaciones en el caso de Madrid están exentas de pagar impuestos en el noventa y nueve

Voz 0867 16:35 por fin gracias Javier a partir de aquí silencio en el socio preferente del Partido Popular en ciudadanos que ha preferido no hacer declaraciones esta mañana sobre este asunto sí han hablado ya desde la oposición otros portavoces lo han hecho por ejemplo Íñigo Errejón Isabel Serra desde Mas Madrid y Unidas Podemos

Voz 10 16:50 la señora Ayuso tiene que salir a explicar si con todo lo peor es que a ningún madrileño madrileña esta situación les sorprende porque el problema estructural del Partido Popular en Madrid llama Partido Popular de Madrid no se soluciona cambiando las caras tenían

Voz 18 17:04 en cuenta la trayectoria del Partido Popular no parece descabellado pensar que puede haber habido un trato de favor que pueden haber irregularidades por tanto creemos que es fundamental que no solamente Isabel Díaz Ayuso sino los responsables de aval Madrid rindan cuentas de Si ha habido un trato de favor y qué es lo que ha sucedido con este inmueble de Isabel Díaz Ayuso

Voz 0867 17:24 en el PSOE prefieren también estudiar bien los detalles de esta información antes de pronunciarse dos diecisiete

hora catorce Madrid

Voz 0867 17:34 alcalde de Madrid en un acto institucional junto al Rey Felipe VI José Luis Martínez Almeida ha evitado hablar esta mañana de Vox y de sus pactos secretos pero sí tenía ganas de referirse a los pactos de gobierno para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa Almeida que ha pactado con la ultraderecha no sabemos todavía qué le pide al PSOE que no acepte el respaldo de los independentistas

Voz 19 17:54 lo desconozco la verdad es que no escucha las declaraciones del presidente Rajoy por tanto por pronunciar sobre las mínimas lo que estoy seguro es que Pedro Sánchez lo que no debería hacer es pactar con Bildu en Navarra ni pactar con Esquerra Republicana de Catalunya ni negociar con los Independent

Voz 4 18:07 el Ayuntamiento de Madrid que prosigue con

Voz 0867 18:09 su proceso de de descarga minimización de momento la nueva junta de distrito de Salamanca prohibido un concierto dedicado a los refugiados y otra actuación tributo a Barry que estaba programada para hoy viernes la Junta entiende que faltan los informes técnicos pertinentes pero la organización asegura que al menos hasta el pasado viernes no había ningún problema y que todo estaba en regla nos lo cuenta Marta Albert

Voz 20 18:36 todos los permisos estaban en orden desde hace una semana pero el miércoles el nuevo Ayuntamiento avisó a la ONG encargada del evento de que no podían celebrar las jornadas La Razón quedan desde el Ayuntamiento es que es un espacio no habilitado y que es necesario hacer labores de mantenimiento Teresa es una de las organizadoras miembro de Red Sox refugiados

Voz 12 18:52 en ningún momento dicen que se han tareas de mantenimiento urgente tampoco bueno pues no no entendemos que el viernes nadie tenía previsto y mi esposa

Voz 20 19:03 el Ayuntamiento les ha dado la alternativa de celebrarlo en un parque pero la ONG no aceptado porque no reúne las condiciones que ellos necesitan

Voz 12 19:09 necesitamos un punto de agua para cocinar agua caliente saciedad además necesitamos

Voz 21 19:16 sí sí

Voz 12 19:19 vamos entendemos que es una forma de de darnos largas que en realidad va a ser que no pero este no es el

Voz 20 19:27 único evento que han suspendido en este espacio vecinal esta noche se celebraba un concierto tributo a Barricada y el Consistorio también les avisó el miércoles de que no se haría pero esta vez la razón por la que se suspende es porque dicen que no cuenta con un informe derruidos informe que si valido el anterior equipo de gobierno

Voz 0867 19:42 molesta el ruido o molesta el contenido son las dos de la tarde diecinueve muertos

Voz 9 21:40 la música me abrió esa

Voz 0867 21:43 esta entre esa casa infame

Voz 9 21:46 que la vida genio de Dudamel

Voz 26 21:48 tras el excepcional éxito con la Filarmónica de Viena en la Fundación de Amigos del Teatro Real presenta el día veintiocho de junio a Gustavo Dudamel esta vez con la Filarmónica de Nick interpretando uno de sus compositores más admirados Gustav

Voz 4 22:02 a leer entradas a la venta en las taquillas y en la web del Teatro Real colabora Cadena SER

Voz 27 22:08 quién noticia Billy Elliot se une la kits de Londres ofreciendo entradas gratis para niños con cada entrada viaducto una gratis para un menor de dieciséis años y hasta dos menores más con cincuenta por ciento de descuento compra ya tus entradas para la kitsch del veintiocho de junio el catorce Julio entradas junto con el corte inglés Billy Elliot junto

Voz 17 22:29 elegiste no ser como tornados pelajes de trabajar solo en lo que te gusta elegiste vestir como te da la gana elegiste no tener coche hasta que apareció el nuevo a ciento ochenta Coupé por doscientos noventa euros al mes con sistema de inteligencia artificial M de U X con la activación por voz y un diseño irresistible cambias de opinión luego CLH tú define las reglas

Voz 1179 22:52 consulta condiciones en tu concesionario oficial criticar sur tu concesionario oficial Mercedes Benz el Leganés y Alcorcón

hora catorce Madrid

Voz 9 23:02 sal dos de la tarde y veintitrés minutos Última jornada

Voz 0867 23:04 Ada de la vista oral en el juicio contra el auxiliar del hospital de Alcalá de Henares acusado de matar a dos ancianos al meterle aire en las venas hoy hemos sabido que esta mujer que podrá utilizar su último turno de intervención el próximo lunes podría haber usado el oxígeno canalizado de las habitaciones de hospital para cometer estos presuntos crímenes Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0325 23:23 buenas tardes en esta última jornada de declaración

Voz 0861 23:25 lunes el oxígeno hospitalario ha sido la noticia esas tomas de distintos gases que siempre se encuentran cerca de los cabeceros de las camas en cualquier centro médico pudo ser el método introducción de ese elemento químico el oxígeno en el organismo de las dos ancianas fallecidas las conexiones con la vía parenteral que portaban ambas en sus brazos son posibles y la alta presión que tiene el circuito permite su introducción en el cuerpo humano de forma ultrarrápida Antonio Navarro es el abogado de la familia doblado la mujer asesinada en agosto de dos mil diecisiete

Voz 28 23:57 todas las habitaciones hay una salida de oxígeno el oxígeno asumidas en doctora Rafa dijo claramente que ese sistema se puede el sistema de que tiene desde hace puede enchufar directamente al oxígeno con lo cual eso sería un método rápido y súper eficaz

Voz 0861 24:15 introducir aire a presión el lunes Beatriz Pérez Doncel tendrá derecho al último turno de turno de la última palabra queremos decir podrá si dirigirse a los nueve miembros del jurado para solicitar su absolución después ese jurado se va a reunir en trámite de veredicto deberá como jurado popular contestar a determinadas preguntas que le van a formular la Audiencia Provincial de las respuestas a esas cuestiones jurídicas saldrá el veredicto debe existir unanimidad entre los integrantes del jurado para que su decisión sea firme

Voz 0867 24:45 la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo acaba de referirse en el Consejo de Ministros en la rueda posterior posterior al Consejo de Ministros al caso que ese destapó ayer el de una pediatra que ha sido inhabilitado durante un año por asegurar en su consulta también en vídeos colgados en internet que la vacunación de los niños esté relacionado con el autismo

Voz 29 25:03 tenemos una de las cifras más altas de cobertura de vacunación infantil les he dicho eso eh

Voz 20 25:09 alguna persona individualmente como

Voz 29 25:12 sucede en todos los colectivos tiene una praxis profesional eh no acorde con la ética de ontológica en este caso de de la práctica de la medicina pues el Colegio de Médicos actuado con toda justicia con toda con todo rigor en aplicación de este este

Voz 0867 25:30 la mujer trabajaba en un centro privado ayer en antena de la SER en el programa La Ventana de Madrid el presidente del Colegio de Médicos de Madrid Miguel Ángel Sánchez Chillón admitía que este no ha sido el primer caso Ike probablemente no sea el único por este motivo

Voz 30 25:43 que lamentablemente cada vez parece haber más información sobre todo a vez a través de las redes sociales de todos los tecnologías de comunicación de bueno de prácticas que están alejadas del del conocimiento científico y el método científico cada vez tiene más adeptos de seguidores

Voz 0867 26:05 dos y XXVI ya lo han escuchado portada otra vez vascos y madrileños al frente de los salarios más altos de España unos veintitrés millones de media Madrid frente a los diecinueve mil veintitrés millones y tres mil euros de media en Madrid frente a los diez el nueve mil que percibe por ejemplo anualmente un extremeño ya Nos gustaría sin establecer comparaciones pero con el arranque de la legislatura regresa el eterno debate sobre lo mucho poco que cobran los políticos ayer en Móstoles la alcaldesa del PSOE Noelia Posse anunciaba la subida de las retribuciones para ella y para los altos cargos de la corporación va a ganar prácticamente la alcaldesa de Móstoles lo mismo que el presidente del Gobierno y en Villalba es la oposición la que critica que Partido Popular y Ciudadanos hayan acordado ya supuestamente una subida de sueldos aunque en este caso la alcaldesa se quedaría exactamente igual que hasta ahora información de Raquel Fernández

Voz 1915 26:52 critican desde la coalición de izquierdas que el pleno se haya convocado por la mañana en lugar de por la tarde y así facilitar la participación de los vecinos afirman que la masa salarial de los integrantes del Gobierno de PP y Ciudadanos pasará de los quinientos treinta y tres mil a los setecientos veintidós mil euros anuales lo que según el portavoz de unidas por Collado Villalba Sergio Asunción supondría que la alcaldesa siguiera cobrando los sesenta y cinco mil euros anuales mientras que a los tenientes de alcaldías el ex subirían mil euros para percibir sesenta mil y a los miembros de la junta de gobierno cinco mil para pasar a cobrar cincuenta mil

Voz 0861 27:25 el equipo de gobierno debería mover a su salario

Voz 31 27:27 de la misma manera que se los ha moderado la oposición desde el mandato pasado reduciendo en un treinta y tres por ciento sus retribuciones además no estamos de acuerdo en las formas en las que se está intentando aprobar estos asuntos tan importantes y por eso hemos pedido a la alcaldesa que dejen el orden del día del pleno los asuntos estrictamente organizativos

Voz 1915 27:47 Arno local acusan a la coalición de mentir respecto a la subida de afirman que ahora cuentan con un concejal más que en la legislatura anterior indican que el incremento de sueldo mayoritario es para la oposición Ike el pleno se ha convocado dentro de los plazos legales

Voz 0867 27:59 en los próximos días los plenos municipales deben determinar las condiciones salariales de esta legislatura juramos alianzas de lo hemos singulares

Voz 0861 29:00 buenas tardes Fernando Torres deja el fútbol tras dieciocho años en la élite el niño Se retira un Mundial dos Eurocopas en Champions y dos Europa League Cup Up es el legado que deja el de Fuenlabrada escuchamos su despedida

Voz 7 29:11 después de dieciocho años apasionantes ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera

Voz 0325 29:16 y en baloncesto esta noche si juega el cuarto partido de la FIA

Voz 0861 29:18 tal de la ACB Real Madrid Barcelona se vuelven a ver las caras en el Palau dos días después y los de Laso gana en el partido serán campeones de la ACB

Voz 33 29:26 no

Voz 0867 29:29 Ana Belén se subirá esta noche al escenario de Las Noches del Botánico actúa tras el éxito de la jornada inaugural de ayer con Woody Allen metiéndose otra vez en el bolsillo a todo el público de Madrid

Voz 33 29:42 cuando T

Voz 0867 29:47 de calor y cielos despejados un poquito las temperaturas respecto ayer veintiséis grados marcó ahora mismo el termómetro de la

Voz 4 29:53 Claudio Bravo

son las dos y media

Voz 1553 30:02 a la una y media en Canarias

Voz 2 30:04 no

Voz 1553 30:13 qué tal buenas tardes las decisiones de la Justicia marcan el día primero en Murcia hay un tribunal ha determinado que gestionar una página web como series yonquis el decir una lista de enlaces a contenido de terceros no es ilegal absuelve a los encargados de gestionar esa página web la segunda en el Tribunal Supremo ha quedado visto para sentencia el juicio el caso de la manada la Fiscalía exige que se condene a los acusados por agresión sexual y no por abusos lo que duplicaría la pena de cárcel ha terminado la vista a esta hora de momento todavía no hay decisión

Voz 3 30:44 son constitutivos de un delito de violación por entender que concurre fuerza intimidatoria suficiente y que un grito desgarrador a las tres de la mañana hubiese hecho inmediatamente que sin el menor género de duda alguien hubiera reaccionado no pasó

Voz 5 30:58 no ocurrió nada de eso fue un plan previo ejecutado de forma precisa sin dudas sin vacilaciones insistimos que deja muy a las claras cuál era la intención de estas personas la intimidación como dijimos en nuestro recurso se produjo por número por fuerza por situación

Voz 17 31:17 hora catorce con un apunte ha escuchado en el

Voz 0325 31:20 premio sobre pactos lo último pasa por los mensajes cruzados relacionados con las negociaciones de cara a un futuro Gobierno Pedro Sánchez acaba de hablar en Bruselas insisten en que en que su propuesta pasa por un gobierno de cooperación se mantiene en esa posición mientras Podemos sigue hablando de cargos que le gustaría ver en el nuevo Ejecutivo Sánchez marca su línea Podemos en de Juan López Uralde la suya

Voz 5 31:39 Podemos tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública yo creo que es una propuesta razonable sensata ambiciosa uno de los elementos clave

Voz 34 31:52 eh eh podemos llevar adelante el Gobierno es eh

Voz 5 31:55 la cuestión de la transición ecológica y entendemos

Voz 6 31:58 es que la crisis ecológica es de tal trascendencia que sería necesaria que es imprescindible derecho

Voz 0325 32:04 una vicepresidencia de sostenibilidad es viernes veintiuno de junio hay más y pasa primero por la tensión entre EEUU e Irán titulares con Isabel Quintana en Carlos Cala

Voz 1315 32:13 Irán responde a la diplomacia diplomacia y a la guerra con una defensa firme lo acaba de decir un portavoz del ministro de Exteriores de Teherán después de que Donald Trump haya dado esta madrugada la orden de atacar ese país un ataque que después canceló el que avisaron al Gobierno de Irán que ha advertido de que una acción así puede tener consecuencias bélicas de las que Estados Unidos sería responsable Naciones Unidas ha recomendado nervios de acero ante la escalada de tensión en la zona

Voz 1915 32:36 gobierno de coalición el socialista Ángel Víctor Torres ha confirmado esta mañana en Hoy por hoy que su Gobierno en Canarias que acabará con veintiséis años de poder de Coalición Canaria tendrá representación de los tres partidos que han pactado con el PSOE

Voz 15 32:47 será un gobierno en el que todas las flores que somos cuatro por partidos políticos desde el coche obliga al Gobierno problema manejable es como ha calificado

Voz 1315 32:56 la sostenibilidad del sistema de pensiones el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Voz 35 33:02 es manejable si se toman medidas a tiempo e adecuadas profundizando en las reformas paramétrica en los últimos años porque el tema antes menos agudo de lo que alguna

Voz 1553 33:14 tres se dice José Luis Escrivá ha dicho también que sí

Voz 1315 33:16 hablaran los impuestos entre gasóleo y gasolina se podría

Voz 1915 33:19 es recaudar más dinero que con la tasa se reduce la brecha la diferencia salarial entre sexos se redujo en dos mil diecisiete en cuatro décimas pero los hombres siguen

Voz 0325 33:26 cobrando casi un veintidós por ciento más que las mujeres

Voz 1915 33:29 según los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre estructura salarial la ganancia media anual es de veintitrés mil seiscientos euros pero el sueldo más frecuente es de algo más de diecisiete en Primera

Voz 0325 33:40 mediación forzosa el Ayuntamiento de Barcelona exprés

Voz 1315 33:42 un piso que el BBVA tenía vació en Barcelona en una zona considerada de alta demanda amparándose en la ley que el Constitucional suspendió de manera temporal pero que vuelve a estar en vigor el Consistorio asegura

Voz 36 33:52 cambiado mis junto punto del diga que tuvo para seguirá al

Voz 1315 33:56 es que perseguirá los abusos y las malas prácticas inmobiliarias el Consistorio el Consistorio será el titular legal de la vivienda durante diez años y lo destinará a alquiler social

Voz 1915 34:05 más ayudas en verano el Gobierno ha aumentado un cincuenta por ciento las subvenciones para comedores y actividades de ocio para menores en situación de vulnerabilidad María Luisa Carcedo ministra de Sanidad y Bienestar Social

Voz 36 34:15 para que podamos vivir en definitiva en una democracia que podamos calificarla de calidad es necesario que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades

Voz 1915 34:28 en mil menores se van a beneficiar de este programa treinta y cuatro mil más que en la pasada edición

Voz 4 34:32 el telegrama Miguel Ángel Aguilar Antonio

Voz 0867 34:37 es para ser presidente de los EEUU la retiraba anoche de la orden de efectuar un bombardeo selectivo sobre instalaciones de Irán exige a averiguar si fue una libre rectificación suya Ozzie le fue impuesta por los últimos muy cercanos que aún quedan en la Casa Blanca fuera del círculo de la estupidez es su excelencia lidera sabemos que toda guerra requiere una preparación mediática que insufla la suficiente dosis de ardor peli ah y que garantice el entusiasmo del público reflejado en las encuestas ánimo un esfuerzo más y tendremos la guerra a menos que destituya a Trump

Voz 0325 35:19 gracias Miguel Ángel a las seis menos seis minutos de esta tarde hora peninsular llega el verano y lo va a hacer ya con la primera ola de calor a las puertas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 35:27 las tormentas durante la tarde se formarán con facilidad en la mitad norte de la península primero en puntos de montaña después afectará en zonas próximas tormentas en la cordillera Cantábrica pero sobre todo en la Ibérica y los Pirineos también en el Valle del Ebro y el interior de Castellón así como de Cataluña con riesgo de aguaceros fuertes rachas de viento muchos rayos y truenos incluso de granizo chubascos más aislados al norte de Madrid o en Baleares y en el resto muchas horas de sol con temperaturas parecidas a las últimas jornadas el fin de semana será más soleado a partir del domingo ascenso importante de temperaturas sobretodo en la mitad oeste del país

Voz 0325 36:00 si sumamos en esta portada que ese sigue cerrando la mejor página de la historia de nuestro fútbol

Voz 37 36:06 todo el campo los colores rojiblancos las esquinas azules

Voz 4 36:11 debe

Voz 37 36:12 en da Cole nueve Kevin

Voz 38 36:16 el reto

Voz 39 36:19 y no tuvo provocado

Voz 40 36:29 si la Historia

Voz 3 36:32 ella

Voz 40 36:33 Bera Bera

Voz 41 36:41 Fernando Torres que va de la mano de la historia del fútbol español se retira el hombre que marcó en dos finales de dos Eurocopas y que por el camino fundamental para que ganáramos también nuestro primer Mundial Pedro Fullana buenas tardes buenas

Voz 0325 36:52 dice adiós el niño que se hizo mayor en el Athletic

Voz 20 36:54 como Madrid desde la Segunda división con su debut en dos mil uno a triunfar en primera división en Europa en su etapa en Inglaterra en la que conquistó la Champions con el Chelsea el niño que encendió la luz en España hay enseñó el camino a la gloria con el gol de la final de la Eurocopa en Viena en dos mil ocho y con el que España empezó a escribir el relato más brillante de toda su historia el mundial y las dos Eurocopas destaca en una vitrina plagada de éxitos a lo largo de sus dieciocho temporadas como profesional que acaban en

Voz 0325 37:20 Japón de futbolista leyenda sino

Voz 20 37:23 se retira un trozo del escudo del Atlético de Madrid y un símbolo del fútbol español el niño de la sonrisa eterna que se ha ganado un sitio entre los mitos del fútbol español las drogas

Voz 0325 37:32 con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Carlos Ródenas y con Carlos Cala

Voz 20 37:35 producción una pausa vamos con todo

hora catorce Antonio Martín

Voz 0325 39:39 como les contábamos al empezar hoy es un día marcado por las decisiones judiciales a la espera de lo que determine el Tribunal Supremo sobre el caso de la manada este mediodía otro tribunal de Murcia ha absuelto a los cuatro acusados por la gestión de la página web de series yonquis han sido absueltos enfrentaban a acusaciones por delitos contra la propiedad intelectual y la sentencia del Juzgado considera que en esta página sólo se limitaban a publicar enlaces Hinault contenido audiovisual Murcia Javier Ruiz

Voz 0867 40:05 la sentencia que no es firme y puede ser recurrida señala que serias John que es la más conocida web de descargas de películas en España no contenía ningún tipo de contenido audiovisual sino que se limitaba a la publicación de enlace link que conducían a mega servidores externos donde se alojaban las obras el juicio se celebraban un juzgado de lo penal de la Región de Murcia porque varios de los acusados entre ellos el fundador de la web residentes en esta comunidad la jueza explica en la sentencia que efectivamente en series yonquis había un listado de títulos de películas donde el usuario podía pinchar y descargar contenidos con derechos de autor asegura eso sí que tras las periciales practicadas se ha podido comprobar que esos enlaces se limitaban a redirigir a servidores donde terceras personas no los acusados habían alojado obras audiovisuales protegidas

Voz 0325 40:46 esta decisión deja webs que enlazan a contenidos que no es suyo por tanto como nos contaba Javier dentro de la legalidad y nos preguntamos qué supone esto en cifras que supone la piratería que supone esta decisión hiciese daño gran un sector o si hay tarta para todos así que de Javier Ruiz en Murcia a Javier Ruiz en Madrid buenas tardes

Voz 0867 41:02 buenas tardes las cifras de la piratería en España son según la industria millonarias provocaron pérdidas de unos mil novecientos millones el año pasado el equivalente a lo que el Estado va a gastar en carreteras en dos mil diecinueve y cuesta dice la industria unos ciento treinta y un mil puestos de trabajo directos e indirectos son los datos de la coalición de creadores e industrias de contenidos la piratería se reparte aquí entre un treinta y dos por ciento de lo que se descarga películas Un veintinueve por ciento series un veinticuatro por ciento libros y el resto videojuegos fútbol prensa partituras todo eso supondría unos ingresos al Estado de seiscientos treinta y ocho millones de euros esas son las cifras oficiales cuestionadas por expertos independientes que alegan que descargar pagar no es lo mismo que mucha gente descarga precisamente porque es gratis y que no estaría dispuesta a comprarlos y se le cobrara descargas y ventas no son sinónimos argumentan en cualquier caso piratería a la baja que no sube desde que hay alternativas legales desde Netflix H veo bajó un tres por ciento el año pasado ha caído un doce por ciento desde el año dos mil quince

Voz 0325 42:12 hace Javier segunda cita con la Justicia visto para sentencia el juicio definitivo ya en el Supremo del K eso de la manada vamos al Supremo Alberto Pozas buenas tardes hola qué tal buenas tardes el tribunal debe tomar ahora la decisión definitiva sobre la gravedad de lo que pasó en los Sanfermines de dos mil dieciséis Si fue abuso sexual como ya determinó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra aussie fue una agresión sexual una violación lo que implica una pena mayor la Fiscalía de momento ha dado esta mañana en esta última exige decía y pide que se tenga en cuenta que se considere que la víctima pasota el miedo que se quedó paralizada si es lo que lleva defendiendo desde los Sanfermines de dos mil dieciséis que lo que pasó dentro de ese portal en la calle Paulino Caballero fue una viola en un abuso sexual que una condena por abusos con Preval y miento se corresponde con otro tipo de ataque sexual por ejemplo el profesor que abusa de sólo una valiéndose de su posición la Fiscalía también avala la versión de la víctima dice no hubo consentimiento

Voz 3 43:03 una juerga parece ser se dice hirió a punto que que juerga acaba con una persona tirada en un habitáculo importa dura calle desconocida a las tres de la mañana desnuda

Voz 0325 43:19 por su parte el abogado defensor Agustín Martínez Becerra ha optado por repetir lo que ya dijo sin éxito ante la justicia Navarra que todo fue consentido que ya denunció porque le robaron el móvil y que además se besó con unos

Voz 3 43:29 de ellos diez minutos que se han conocido menos incluso se cogen de la mano está en su legítimo derecho por supuesto pero todos los indica no que les estaban acompañando al coche sino que una chica equivocadamente había decidido mantener relaciones con cinco chicos

Voz 0325 43:45 el resto de acusaciones Antonio se han alineado con la Fiscalía ahí que recordar Alberto que esa petición de condena por agresión sus sexual duplicaría ya determinada por los abusos verdad la petición de la Fiscalía no sólo incluyen que en vez de calificación de abusos a violación también una subida sustancial de las condenas impuestas

Voz 3 44:02 y condene a los cinco acusados Azim a los dieciocho años de prisión por el delito de agresión sexual

Voz 0325 44:10 de nueve a dieciocho años de cárcel hasta veinte en el caso del guardia civil que robó el teléfono de la víctima sino y cambios en las previsiones del Tribunal Antonio conoceremos el fallo no la sentencia completa sólo el fallo en las próximas horas pues estaremos pendientes esta vista en el Supremo ha celebrado horas antes de la convocatoria de distintas concentraciones para exigir que se reconozca que ese suceso fue una violación ha coincidido también en el tiempo esta mañana en paralelo con un acto de la Federación de Mujeres Progresistas en Madrid en el que ha habido referencias al caso de la manada ha presentado una campaña para concienciar a los chicos adolescentes de la gravedad de las agresiones a las mujeres haya estado Mariela lucido blanca

Voz 20 44:42 Banega muy oportuna que pretende llegar a los jóvenes para que sepan identificar la violencia sexual sin eufemismos que hace especial hincapié también en los testigos de las violaciones y de los abusos para que dejan de ser cómplices estos comportamientos delictivos y machistas Yolanda Besteiro espera que el Supremo corrija la sentencia de la manada porque la resolución de Navarra perpetúa la cultura de la violación

Voz 49 45:05 todavía nuestras jóvenes son educadas en no transitar por determinados lugares en no hablar con determinadas personas desde luego no ir con cinco chicos de meterse en un portal es decir limitar la libertad de cada una de las chicas en lugar de desplazar el el foco a los verdaderos responsables

Voz 20 45:26 la víctima de la manada también se la culpa habilitó según la presidenta de este colectivo de mujeres que añade que socialmente pero también jurídicamente ha quedado demostrado en los hechos probados que hubo intimidación por la encerrona que le entendieron que le tendieron por lo tanto violación

Voz 9 45:45 si fuera una película habríamos ganado once Oscar once Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero

Voz 4 45:52 como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al Mejor Motor Internacional del Año en las últimas siete ediciones la última este año aprovecha que este mes en estamos de celebración Iggy paté uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme opción de FC hasta fin de mes colecciones en Ford punto es