Hora 14 (24/06/2019)

Voz 1018 00:11 el justo Antonio Marcos muy buenas tardes más problemas para de Rivera y la dirección de Ciudadanos Toni Roldán portavoz de Economía Se marcha del partido deja su escaño en el Congreso profundamente disgustado por la estrategia de acercamiento a la extrema derecha de Vox y los pactos con el Partido Popular

Voz 2 00:35 cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos convertir a combatir si nos convertimos en azules como vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de veinte años en el poder como vamos a vencer al nacionalismo sino podemos sino ponemos todo de nuestra parte aunque otros no lo hagan para evacuarlo del poder como vamos a construir un proyecto liberal en España sino somos capaces de confrontar no a la extrema derecha que está en las antípodas de todos pensamos

Voz 1018 01:02 Roldán compareció ante los medios en el Congreso poco antes de renunciar a su acta ya antes de la reunión semanal de la Ejecutiva del partido tampoco hoy ha sabido Albert Rivera para responder a los periodistas le ha tocado otra vez a Inés Arrimadas dar la cara ante los medios para desear lo mejor a Roldán ir recordar que suscribió todos los acuerdos estratégicos del partido Adrián Prado

Voz 0019 01:21 si ciudadano responda Toni Roldán asegurando que seguir aplicando el criterio aprobado por unanimidad por la ejecutiva con el voto favorable del propio Roldán en la portavoz naranja Inés Arrimadas cree que igual habría que preguntarle a él porque dio el visto bueno a un criterio que ahora no quiere que se siga aplicando según Arrimadas C's ha cambiado sí pero sólo para pasar de ser un partido de oposición a un partido de gobierno el hueco de Roldán en la ejecutiva de Ciudadanos lo ocupará Marcos de quintos y Edmundo Bal será el nuevo portavoz adjunto en el Congreso

Voz 0089 01:46 algo sobre Vox precisamente la ministra de Justicia en funciones Dolores Delgado decía esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy que es la fiscalía la que tiene que decidir si presenta una querella por injurias contra el portavoz de la formación ultraderechista Murcia al tratarse de una ministra que son autoridad del Estado

Voz 3 01:59 como es un delito en este caso público porque yo soy de autoridad si se trataría de unas injurias contra contra una persona que que representa la autoridad y que esa autoridad pues hay quien tiene que manifestarse en primer lugar es la es la propia Fiscalía porque es un delito que se persigue de oficio

Voz 0089 02:19 bueno pues la Fiscalía de Murcia acaba de abrir diligencias de investigación Javier Ruiz

Voz 0900 02:25 superior de la región ha incoado diligencias de investigación penal por las manifestaciones realizadas por Juan José el portavoz del grupo político Vox en la Asamblea regional dice que con el fin de determinar su eventual trascendencia penal ayer la Fiscalía General del Estado anunció que estaba estudiando presentar una querella hoy el caso ya está siendo estudiado por la Fiscalía de la Región de Murcia Hora catorce

Hora catorce el Madrid

Voz 5 02:54 no son todos es promesas no se sabe nada prometieron doscientos millones

Voz 1018 02:58 los trabajadores de la planta de Alcoa nadie ha manifestado a las puertas del Ministerio de Industria exigir garantías de viabilidad de la empresa

Voz 0089 03:05 de su compra por un fondo inversor suicidio ministerio de Interior acaba de anunciar el inminente traslado a cárceles de Cataluña de los nuevos reclusos del proceso enjuiciados por el Supremo Ana Terradillos

Voz 0133 03:15 buenas tardes fuentes penitenciarias no concretan horarios por razones de seguridad pero es probable que el traslado comience mañana va a ser igual que el anterior cuando vinieron de Cataluña los hombres en un furgón durmiendo en la prisión de Zuera en Zaragoza y las mujeres en otro sin parón van directamente a ellas a Cataluña Se espera que el miércoles los nueve allí

Voz 0089 03:35 el y sobre las investigaciones e PSOE Podemos para la historia de Pedro Sánchez seguimos más o menos donde estábamos cooperación si sillones en el consejo de ministros no José Luis Ábalos Noelia Mera

Voz 2 03:44 tenemos planteó tres niveles de colaboración

Voz 6 03:47 lo programático otro en el legislativo y otro también de participación en la Administración no hemos priorizado siempre las políticas más allá de las presencias en el Gobierno

Voz 7 03:57 ahora mismo hace falta tener un poquito de de altura de Estado tenemos muy clara la posición en un gobierno compartido un gobierno de coalición entre el Partido Socialista entre Unidas Podemos con las proporciones que a cada uno le corresponden dado los resultados del veintiocho de abril

Voz 1914 04:12 además el secretario de Estado norteamericano se ha reunido con el Rey saudí para abordar la tensión creciente en el Golfo Pérsico Estados Unidos no descarta nuevas sanciones contra el régimen de Irán

Voz 0325 04:22 la oposición socialdemócrata consigue la alcaldía de Estambul tras veinticinco años de gobiernos islamistas esa segunda vez que el partido de Erdogan pierde las elecciones después de pedir una nueva convocatoria por presuntas irregularidades

Voz 10 05:42 hora catorce y Madrid Javier Casal

Voz 0867 05:45 qué tal buenas tardes Almeida tire acabar cuanto antes con la guerra abierta entre el Ayuntamiento y la Policía Municipal en la era Carmen al nuevo alcalde de Madrid busca sortear la presión sindical de los últimos cuatro años quiere evitar más problemas con el cuerpo y prepara cambios importantes en la dirección además de prometer un nuevo plan dice su concejala Inmaculada Sáenz sin imposiciones ideológicas

Voz 11 06:06 por supuesto escucharemos el himno de España en ese en ese acto del Día del Patrón de la Policía Municipal de Madrid y recuperaremos como digo toda la solemnidad de un acto que en los últimos años lamentablemente había perdido esa solemnidad

Voz 0867 07:04 enseguida les vamos a contar qué ha pasado con los carteles promocionales del orgullo la capital carteles diseñados por el equipo de Manuela Carmena de los que curiosamente según el diseñador se han caído algunas de las frases de la campaña y que deberían permanecer en las banderolas Nacho Padilla lo ha explicado este mediodía la antena de la SER

Voz 13 07:21 es verdad es que están en la calle no correspondían a lo que se aprobó en su momento el claim crear nuestro mayor orgullo esta repetido cuando la idea era que el claim estuviera por un lado oí mientras titulares que había otros que son mantuvieron firme decenas de personas PDD hechos au o quienes guardan recuerdo este tránsito que también forma parte de las banderolas bastan ahora

Voz 0867 07:42 no están veinticuatro de junio el Defensor del Pueblo pregunta al Ayuntamiento de la capital sobre sus planes futuros para Madrid Central titulares

Voz 0311 07:49 Fernández Marugán quiere saber qué medidas va a implantar el Consistorio para evitar el incremento de la contaminación esta mañana se ha presentado la Plataforma en Defensa de Madrid Central que ha pedido una reunión al alcalde y amenaza con llevar las

Voz 14 07:59 junto a los tribunales la oposición pide explicaciones por el caso a para el Madrid eldiario punto es cuenta este lunes que los técnicos alertaron de los riesgos del crédito otorgado a la familia de Isabel Díaz Ayuso el PSOE ha pedido una copia del expediente del crédito IMAS Madrid ha solicitado la comparecencia del consejero de Economía del presidente del consejo de administración

Voz 0311 08:16 daba el Madrid ya está reunido el jurado popular que decidirá sobre la condena a la auxiliar del hospital de Alcalá de Henares acusada de asesinar a dos de sus pacientes inyectando les aire la Fiscalía pide para esta trabajadora cuarenta años de cárcel en deportes en el Real Madrid semana de posibles salidas de jugadores James Rodríguez y Dani Ceballos

Voz 14 08:32 son los nombres que más suenan para salir los próximos días del club blanco en el Atlético de Madrid se busca cerrar la operación para fichar al portugués Joao Félix

Voz 0867 08:39 primera alerta por calor de este verano en Madrid las temperaturas van a pasar de los cuarenta grados esta semana hice espera un fin de semana de mucho mucho calor las autoridades sanitarias recuerdan que se debe extremar la precaución en el caso de las personas mayores los enfermos crónicos y también los deportistas mucha agua y paciencia pronóstico para las proxy más horas con Jordi Carbó a lo largo de esta semana

Voz 0978 09:00 calor se va a llevar todo el protagonismo especialmente a partir del jueves y como mínimo hasta el domingo en estos días las máximas se situarán en muchas poblaciones de la Comunidad de Madrid alrededor de los cuarenta grados de aumento hoy el calor mucho más moderado en más propio para estas fechas superaremos ligeramente los treinta grados de máxima a lo largo de esta tarde con viento que se puede acercar a los cuarenta kilómetros por hora y estamos expuestos a este viento calor será mucho más soportable sol pero también momentos de nubes pero sin más consecuencias mañana temperaturas de media un par de grados más altas que las de hoy durante la tarde

Voz 0867 09:33 en cuanto a las carreteras cómo se circula en las vías de entrada y salida en la región Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 0311 09:40 buenas tardes a esta hora tenemos al tráfico intenso de salida de la capital por la A tres en Rivas Vaciamadrid la cuatro a la altura de Pinto de entrada hay dificultades en la A5 a su paso por el campamento complicaciones también en la M cuarenta en Hortaleza en dirección a la aún hoy en Coslada en sentido A tres tengan mucho cuidado si iban a circular por alguna de estas vías mucho

Voz 0867 10:05 la temperatura en estos momentos en Gran Vía de veintisiete grados Hora catorce Madrid Se hace con Alicia Molina hay Noema Valido en la realización técnica y con Sonia Palomino en la producción

hora catorce y Madrid Javier Casal

Voz 0867 11:41 de nuevo en el Retiro la Policía Municipal ha celebrado esta mañana la fiesta de su patrón con nuevo Gobierno y con cambios importantes a la vista que el cuerpo tras cuatro años de serias diferencias siguen incansable presión sindical de la policía es sobre el Ejecutivo de Manuela Carmena el Partido Popular quiere recuperar esa confianza pérdida de momento se ultiman cambios importantes en la dirección pero también en la forma de actuar por ejemplo el nuevo gobierno tripartito va a recuperar las unidades de antidisturbios su CES que desaparecieron el anterior legislatura Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 12:14 buenas tardes Javier tiempos de cambios en la Policía Municipal tras tres años de fricciones y enfrentamientos entre los sindicatos del Cuerpo los mandos cesados su principal responsable exconcejal Javier Barbero con la boca grande algunos con la boca pequeña casi todos la imagen que quieren recordarnos han dicho de barbero es la de su salida del Gobierno municipal Se acabó eso nos comentan de la policía de proximidad de la policía de los vecinos ahora el escenario va a ser otro nuevo plan director de la Policía Municipal con más presencia en las calles is sin imposiciones ideológicas como ha dicho la concejal de Seguridad inmaculadas

Voz 11 12:50 eh vamos a aprobar un nuevo Plan Director que sin imposiciones ideológicas os permita mejorar la operatividad vuestro trabajo también abordaremos esa falta personal cómo no que en este momento tiene el cuerpo la precariedad en que se encuentran algunas unidades de distritos otra prioridad desarrollarán un plan de construcción y mejora de esas instalaciones

Voz 0089 13:09 regresan las luces tú lo decía la Unidad de Seguridad los antidisturbios del Cuerpo que fueron eliminados por Carmena ahora el nuevo gobierno local los recupera Joy de hecho en el acto del patrón han vuelto a vestir sus boinas habituales en color negro Hinault en azul como ha sucedido en los tres últimos años hay más novedades para afrontar dice el ejecutivo municipal los retos más inmediatos que son okupas y venta ambulante

Voz 11 13:33 la Policía Judicial se hay son otros ejemplos que debemos recuperar y fortalecer y tenemos que dar respuestas a problemas complejos que tiene la ciudad como es la ocupación las narco ocupaciones o como es la proliferación de las mafias de la venta ambulante ilegal por supuesto en colaboración con la Policía Nacional

Voz 0089 13:49 el próximo jueves día de reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento se conocerán los nombres de los nuevos responsables de la Policía Municipal después van a llegar los cambios al Samur también al Cuerpo de Bomberos

Voz 0867 14:01 ha ido popular y Policía Local de la mano desfilen el parque del Retiro con un ambiente más distendido que otros años y con pocas novedades sobre el tripartito de Cibeles Almeida en su en su estreno en este acto como alcalde bueno no ha dado ningún tipo de pistas sobre ese pacto secreto que Vox y Partido Popular se niegan a desvelar el pacto por el que Vox estaría recordemos en ese gobierno a tres Almeida asegura que de momento no hay novedades al respecto no Carolina Gómez qué tal muy buenas

Voz 0821 14:25 buenas tardes y Martínez Almeida asegura que no ha tenido noticias de Vox desde que se reunieron la semana pasada en Cibeles ya ha pedido responsabilidad a sus líderes en Madrid para que desbloquee las negociaciones en la Asamblea

Voz 12 14:35 no nosotros tuvimos una reunión como todos ustedes saben la semana pasada donde se hicieron una serie de propuestas que nos parecían razonables y que nos parecían sensatas y no hemos tenido noticias de Vox desde ese momento por tanto yo estoy esperando a que Vox haga en este caso el planteamiento frente a lo que se habló la semana pasada no nos ha llegado ninguna propuesta si lo que digo es que nos jugamos lo suficiente en la Comunidad de Madrid como para de verdad bloquear las negociaciones en la Comunidad de Madrid

Voz 0821 15:03 Fuentes de Vox aseguran que los contactos con el Partido Popular son más fluidos a nivel municipal que autonómico Almeida les habría ofrecido concejalías delegadas dentro del Ayuntamiento de Madrid Begoña Villacís ha insistido hoy en que si se modifica el acuerdo ciudadanos tiene que dar el visto bueno

Voz 0867 15:16 esto en la capital en la Asamblea también compás de espera en estas negociaciones estancadas con Vox Ayuso Le recordado por carta a su socio preferente a Ciudadanos Partido de Abascal cuáles son los riesgos sino no hay acuerdo pero el camino de momento como decimos a esta hora sigue sin desbrozar en Vox unos dicen que podría haber novedades mañana o pasado de momento van a responder a la carta que les ha enviado Díaz Ayuso así que la mañana en Vallecas Javier Bañuelos ha tenido otro protagonista en plena fuga critica de Ciudadanos esta mañana hemos sabido que Ángel Garrido no será senador por designación autonómica Javier buenas tardes

Voz 0861 15:49 qué tal buenas tardes Ciudadanos ha descartado Ángel Garrido como senador así que ya sólo le queda una salida tras su fichaje por la formación naranja All incluyen en el futuro consejo

Voz 0089 15:59 el Gobierno de un hipotético Govern

Voz 0861 16:02 no PP Ciudadanos os se quedará como un simple diputado raso el propio Garrido se ve en ese futuro gobierno sobretodo ahora que su partido ha preferido que sus dos escaños en la Cámara Alta los ocupen Tomás Marcos que repite ICAA es la Santiago la primera mujer gitana se convierte en senadora la inclusión de

Voz 17 16:23 la población gitana necesita políticas de igualdad políticas que vayan en una dirección de eso de inclusión de participación tiene ese sentido Ciudadanos apuesta porque Ciudadanos tiene un programa que tiene una reseña muy significativa hacia todo el tema social hacia la diversidad

Voz 0861 16:41 Pepe y Mas Madrid aún no han anunciado quiénes serán sus senadores tienen de plazo hasta el próximo uno de julio sólo un día después vez también el plazo para que el presidente de la Asamblea anuncie la fecha del pleno de investidura el nombre del candidato o candidata Si es que los hay de momento el presidente del Parlamento madrileño Juan Trinidad aún no ha comenzado su ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios en punto muerto continúa también la relación entre PP y Vox de momento Rocío Monasterio no ha respondido aún a la carta que le envió hace días Isabel Díaz Ayuso donde le invitaba a retomar las negociaciones dos y diecisiete seguimos

Voz 0867 17:26 pero inicio de la ultraderecha lo han escuchado en portada no va a influir en la colocación de la bandera del orgullo que Martínez Almeida confirmado estará colgada en el Palacio de Cibeles estará la bandera pero como les hemos contado en portada lo que no estará al menos integramente tal y como se había pensado es la campaña promocional que ideó el equipo de Manuela Carmena para promocionar el orgullo carteles en los que aparecen activistas mayores del movimiento y de los que han desaparecido parte de los mensajes escritos el autor lo ha denunciado aquí en la Ser y el Ayuntamiento dice que es una cuestión básicamente de unificar mensajes Javier Jiménez Bas

Voz 0861 17:58 sí en las banderolas que cuelga ya de las farolas se pueden leer actualmente dos veces nuestro mayor orgullo no habían sido concebidas así junto a esa afirmación debían de aparecer otros frases como quiénes se mantuvieron firmes o quiénes guardan recuerdo de la represión en Más Madrid hablan de censura Rita Maestre es su portavoz

Voz 1821 18:17 el gobierno del Partido Popular de Ciudadanos y luego ha comenzado el orgullo censurando la campaña institucional que estaba pensada trabajada desde hace ya bastante tiempo a mi me parece que es una indecencia censurar los mensajes que hace preferencia precisamente a la trayectoria de esas personas ya a la memoria de personas que son las que nos han hecho disfrutar hoy derechos que hace treinta años tan impensable

Voz 0861 18:41 desde el nuevo consistorio Se asegura que en las banderolas lo único que se ha hecho dicen es unificar el mensaje que la campaña marquesinas Inma Peace continúa igual a Mas Madrid tampoco la escuadra eso

Voz 1821 18:52 efectivamente la él el objetivo fuera podamos vamos a unificar votantes porque se queda en las marquesinas maneras hacían me que tiene que ver con los tiempos de la gestión y que han capaces de llegar a quitarlo de todas las partes

Voz 0861 19:06 Mas Madrid tacha de revanchista la política del nuevo Gobierno un consistorio dice que intenta borrar el legado de Carmena

Voz 0867 19:12 dos y diecinueve dentro de una semana exactamente se van a levantar las sanciones en el área de Madrid Central Se inicia la moratoria anunciada por el nuevo Gobierno de Cibeles el proyecto estrella de Carmena dejará de tener efecto hoy el Defensor del Pueblo ha remitido al Ayuntamiento una carta reclamando la información al respecto quiere saber qué medidas van a implantar qué medidas va a implantar Almeida para que siga para que no siga aumentando la contaminación en la ciudad y que por tanto sigan las políticas de lucha contra el NO2 el sábado una manifestación a favor de Madrid Central

Voz 0900 19:40 corrió el centro de la capital yo y se presenta

Voz 0867 19:42 dos formalmente la Plataforma en Defensa de las restricciones al tráfico plataforma en la que en las que hay en la que hay ecologistas médicos colectivos ciclistas yp padres y madres de alumnos Elena Jiménez

Voz 0861 19:53 son ecologista durante el mes de mayo

Voz 0014 19:56 yo la media de la red ha sido la más baja de la historia para dióxido de Nitro

Voz 0133 20:00 bueno madres y padres queremos cole sin humos tenemos caminos escolares seguros queremos las calles llenas de niñas y niños jugando sin miedo sanitarios de un problema debido

Voz 0014 20:10 muerte en que preguntarle al Ayuntamiento de cuántas muertes está dispuesto a responsabilizarse

Voz 0133 20:16 ciclistas solamente llamamos a que esta medida se mantenga sino que además sea aumentada al resto de distritos va a hacer que por fin la movilidad sostenible sea una realidad en Madrid vecinos centró la funcional de ha cambiado significativamente

Voz 0325 20:29 de la vida a la ya

Voz 18 20:32 Nos del centro de Madrid han respirado a diario menos

Voz 0133 20:35 sí han tenido menos ruidos o comerciantes

Voz 19 20:38 favorecen que la gente camina por las calles de toda la vida un local en una calle peatonal

Voz 0133 20:43 ha sido mucho mejor que un local en una calle que no lo está

Voz 20 20:45 todos ellos dispuestos a que Madrid Central no desaparezca por eso han pedido una reunión con el alcalde José Luis Martínez Almeida saldrán a la calle este

Voz 0133 20:54 próximo sábado Almeida que se va a reunir

Voz 0867 20:56 a partir de mañana con los colectivos afectados por Madrid Central son las dos de la tarde y veintiún minutos

hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 24:11 y cuatro vamos a regresar a la Asamblea de Madrid donde colea el caso aval Madrid oí eldiario punto es publica que informes técnicos alertaron del riesgo del crédito concedido en su día a la familia de Díaz Ayuso los socialistas han pedido esta mañana en sede parlamentaria una copia del expediente IMAS Madrid exige distintas comparecencias para esclarecer si hubo o no trato de favor Javier

Voz 0861 24:32 son muchas las preguntas por resolver muchas las dudas por aclarar demasiadas sospechas eso creen por ejemplo en el caso de Mas Madrid su diputado Eduardo Gutiérrez va a registrar mañana mismo una petición múltiple para que comparezcan aquí en la Asamblea la consejera de Economía en funciones y el director general de aval Madrid que autorizó en su momento aquel préstamo que concedieron a la empresa del padre de la candidata popular con el fin de que aclaren

Voz 26 25:02 qué tipo de consecuencias han tenido estos tratos de favor sobre el erario público madrileño en parte no recuperando préstamos besando a la familia Ayuso y en parte eh ocultando o eludiendo el pago de impuestos en las herencias que no han sido o reconocidas ni siquiera declaradas por la familia abuso

Voz 0861 25:25 igual que en el caso de Mas Madrid hoy el Partido Socialista también ha registrado una petición para que les faciliten una copia completa del expediente de Abba el Madrid con el préstamo de esos cuatrocientos mil euros que recibió la empresa MC informó técnica donde el padre de Isabel Díaz Ayuso tenía una participación del veinticinco por ciento una deuda que a día de hoy no ha sido saldada

Voz 0867 25:47 gracias Javier el sábado se celebraron también en Madrid oposiciones a profesor y hay bastante enfado por por la complejidad de una de las pruebas en concreto la prueba de inglés los aspirantes denuncian que los altavoces era muy malos Illa aprobó de escucha la prueba de listening se vio por tanto dificultada porque estas limitaciones técnicas información de Ángeles revuelo

Voz 14 26:04 demasiado difícil la prueba de inglés incluso para los nativos los aspirantes a los que requieren como mínimo nivel intermedio Bdos denuncian el alto nivel que se pedía Pilar Curia es es es una profesora que hizo el examen esta semana

Voz 27 26:15 en el tráfico de de la especialidad el nivel fue extremadamente alto no se ajusta absolutamente nada a lo recogido en la convocatoria la temática está fuera de lugar porque nos una temática recorre recompensar relacionada con la educación y además no se contempla en el Decreto ochenta y nueve que es por el que nos reímos nosotros

Voz 14 26:35 confiesan estar decepcionados y lamentan también que en la prueba de listening para las que se necesitan altavoces estos

Voz 0089 26:41 eran muy pequeños Isabel Albín secretaria general de la fe

Voz 14 26:43 duración de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid afirma que van a pedir un peritaje de la prueba

Voz 28 26:48 nosotros estamos preparando ya hoy un un escrito dirigido a la a la Consejería de Educación exigiéndoles que haga un peritaje sobre la prueba y nosotros ya hemos encargado a una entidad externa un peritaje de la propia prueba

Voz 14 27:02 a estas oposiciones se presentaron casi veinticuatro mil aspirantes para un total de tres mil quinientas plazas en la comunidad

Voz 0867 27:08 la Comunidad de Madrid que muestra su sorpresa pero estas declaraciones de Comisiones Obreras dice sorpresa porque la misma mañana del sábado Isabel Garbín la responsable de Educación de este sindicato felicitó a los altos cargos de la Consejería por la celebración por el Tribunal por la manera en la que se organizaron estas oposiciones una cosa más ya está reunido el jurado popular que va a decidir sobre la condena la auxiliar del hospital de Alcalá de Henares acusada de asesinar a dos de sus pacientes inyectando les aire la Fiscalía pide Alfonso Ojea para esta trabajadora cuarenta años de cárcel

Voz 0089 27:38 estos nueve hombres y mujeres que integran el jurado popular tienen por delante toda esta semana para decidir si Beatriz López Doncel es culpable de asesinar a dos ancianas o es inocente al no haberse demostrado su responsabilidad la acusada se ha dirigido por

Voz 0861 27:51 la última vez esta misma mañana al jurado para

Voz 0089 27:53 decir que es inocente sin embargo se piden cuarenta años de prisión y en el caso de la acción popular que él asume la asociación de defensa del paciente solicita prisión permanente revisable Carmen Flores

Voz 29 28:04 la pena de revisión de prisión revisable yo creo que es la justa en este caso personas indefensas personas e vulnerables y desde luego no ha llegado

Voz 0861 28:17 trato a allegados de la tarde y veintiocho minutos en la Cadena SER cinco días del país presentan

Voz 1490 29:10 el Real Madrid semana clave de operación salida dos nombres suenan con fuerza primero el de James Rodríguez el propio jugador reconoció anoche en El Larguero que Zidane no había hablado con él y que no sabe nada de su futuro el otro nombre es Dani Ceballos el nacional que está en esos momentos concentrado con la selección sub veintiuno espera regresar a España la próxima semana para buscar nuevo equipo en Atlético de Madrid todo lo contrario semana de operación llegada a expensas de que en estos días se confirme el fichaje de Joao Félix y avanzar también en la negociación de mayo hermoso que esa complicado

Voz 0311 29:39 por la cantidad de de de dinero que pide Elia

Voz 0089 31:24 Rondón que llegó de la mano del eurodiputado Luis Garicano se suma a las críticas de otros históricos como flashes de Carreras o Arcadi Espada En seguida les contaremos todo lo que ha pasado en otro uno es complicado para la formación naranja desde Murcia ampliaremos detalles dos una dice que les avanzábamos a las dos las primeras diligencias perdón de la Fiscalía contra el portavoz de Vox en la Cámara autonómica por los insultos a la ministra de Justicia que esta mañana aquí en la SER dejaba claro que el Ministerio Público tenía elementos suficientes para actuar

Voz 3 31:50 como es un delito en este caso público porque yo soy autoridad Se trataría de unas injurias contra contra una persona que que representa la autoridad tiques autoridad pues hay quién tiene que manifestarse en primer lugar es la es la propia Fiscalía porque es un delito que se persigue de oficio Hora catorce

Voz 1018 32:13 lunes veinticuatro de junio Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes seguimos hablando de Vox Isabel

Voz 0325 32:18 el chip que las declaraciones del portavoz de Vox en Murcia no han sido las únicas que han generado polémica en las últimas horas en Andalucía Francisco Serrano ha dicho que la sentencia del Supremo sobre la manada la dictado una turba feministas supremacía está y que a partir de ahora la única relación seguro entre un hombre y una mujer será a través de la prostitución la portavoz de Mas Madrid Marta Higueras está recogiendo firmas para exigir su dimisión Tunes

Voz 0861 32:38 las manifestaciones que son absolutamente intolerables quién no dimite creo que tendrán que cesarle

Voz 0089 32:44 una solución de futuro Varios centenares de

Voz 0325 32:46 trabajadores de Alcoa en Avilés han finalizado en Madrid su marcha para reclamar al Ministerio de Industria que ese mantengan sus puestos de trabajo al menos durante dos años tras la venta de la empresa a un fondo suizo

Voz 5 32:57 el estamos abandonados son todo buenas promesas no se sabe nada prometieron doscientos millones hay noventa y uno prometieron un estatuto no lo hay estamos vendidos ya pasaron las selecciones vamos a nadie

Voz 0325 33:07 el ministerio asegura que siempre ha estado y estará al lado de los trabajadores de Alcoa investigadores mileurista varias decenas de investigadores Pérez doctorales se han concentrado en la Universidad de Zaragoza para reclamar que mejoren sus condiciones laborales que les apliquen el estatuto del personal investigador en formación que se aprobó hace tres meses Javier Ortuño ex portavoz del colectivo

Voz 8 33:25 estamos estudiando el doctorado pero a la vez estamos realizando una investigación y como tal tenemos un contrato laboral

Voz 1018 33:30 las corresponden los mismos derechos que al resto de trabajadores de la Administración ofrece nuevas negociaciones

Voz 0325 33:35 los dice que hombre está dispuesto a hablar con Teherán después de haber roto unilateralmente el pacto nuclear situación que banalizar hoy el Consejo de Seguridad de la ONU y que preocupa al ministro de Exteriores británico Blair quads buscó no creo que ninguno de los dos lados quiera una guerra pero nos preocupa acabar con una guerra accidentalmente por eso estamos haciendo lo posible para calmar las cosas

Voz 0861 33:55 a Franco punto es

Voz 0325 33:58 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se ha hecho con ese dominio para utilizarlo contra el franquismo y la dictadura Emilio Silva su portavoz

Voz 31 34:05 convertirlo en un espacio de denuncia y de generación de conocimiento no es desde el ámbito político judicial y cultural hay más gestos de negacionismo

Voz 0325 34:15 es un caso similar al de Alemania donde el dominio Hitler punto de redirige a una entrada sobre el Holocausto esperma en el espacio de investigadores de la Clínica Dexeus mujer de Barcelona han demostrado que el semen congelado sigue siendo viable en las condiciones de ingravidez que hay en el espacio Montserrat Boada es la doctora que han liderado el estudio

Voz 3 34:33 las muestras no parecen ser aceptadas y esto nos alienta a pensar que podíamos llegar a todas las dar muestras humana fuera de la Tierra

Voz 8 34:44 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:47 José Antonio entregamos es para que creen Mamón señor candidato del Partido Republicano del Pueblo designio socialdemócrata su victoria del domingo con ocho coma ocho millones de votos que representan el cuatro por cien de los escrutados frente al Partido Islámico ultraderechista justicia hay desarrollo el presidente turco Erdogan le erige el alcalde de Estambul la ciudad más poblada del país hizo indiscutible capital económica es un ejemplo después de veinticinco años de dominio islamista ideas que le anularan su anterior triunfo en las elecciones municipales de marzo pasado ahora a vigilar el funcionamiento del reloj democrático de Turquía atentos Miguel Ángel Aguilar que mañana a

Voz 0089 35:32 otros Alicia Molina en Nueva valido la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción hizo usted consume cada vez más alimentos procesados ensaladas de bolsa cápsulas de café de cada vez menos aceite de girasol vino o azúcar está en línea con los hábitos alimentarios de tendencia en nuestro país en lo que señala el informe presentado esta mañana por el Ministerio de haber cultural religioso si el

Voz 0527 35:52 me pasado el consumo de platos preparados en el hogar aumentó un seis por ciento respecto a dos mil diecisiete el de ensaladas preparadas un cincuenta y seis por cien la leche enriquecido en veintiséis el café en cápsulas Un catorce también el aceite de oliva vio aumentar su consumo en un siete por ciento a costa del aceite de semillas que bajó un once también bajó el consumo de azúcar carne fresca pesca vino entre el dos y el cuatro por ciento respectivamente la ensalada verde atención la pizza son los platos más frecuentes en casa en cuanto al cocinado lo primero la plancha en fresco frío hervido y entre las bebidas la cerveza es la primera la segunda el agua doce mil hogares han participado en la encuesta el míster

Voz 0089 36:32 lo que vamos a consumir drogas Eladio muchísimo a partir de hoy sobre todo mañana pasado es calor Jordi Carbó

Voz 0978 36:38 la semana se presenta con temperaturas cada vez más altas sobre todo a partir del miércoles cuando en gran parte de la mitad oeste de la península y en el centro especialmente en poblaciones del interior las máximas superarán los cuarenta grados calor propio para las fechas máximas de treinta XXXV en prácticamente todo el interior más bajas en puntos costeros pero con sensación de bochorno en el Mediterráneo muchas horas de sol viento reforzándose durante la tarde aquí en Galicia Asturias también Cantabria así como en la mitad este de Castilla y León chubascos pero también con pausas y algunos ratos de sol

Voz 0089 39:17 Justo una semana después de quienes Arrimadas anunciase la ruptura de Ciudadanos Juan Manuel Valls su candidato estrella para las municipales de Barcelona por apoyar la investidura de Ada Colau como alcaldesa

Voz 33 39:26 hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona tendremos grupo propio con nuestros tres concejales devolver la para afrontar una nueva

Voz 0089 39:37 la crisis Se marcha Toni Roldán portavoz de Economía número dos en las elecciones generales por Barcelona que llegó al partido de la mano de quién había sido el director de su tesis en la London School of Economía Luis Garicano que es actual es diputado y vicepresidente de los liberales europeos Roldán deja el partido deja su escaño y lo hace sin ambigüedades Adrián Pardo buenas tardes

Voz 0019 39:55 qué tal buenas tardes muchas veces los políticos hablan contar

Voz 0089 39:57 da claridad realmente sólo suelen hacerlo cuando se marcha Yeste es el caso quiere mostrar públicamente su malestar con el acercamiento al PP y sobre todo a Vox su mensaje no puede ser más claro Ciudadanos dice ha cambiado

Voz 0019 40:09 si Roldán se va por su profundo desacuerdo con esa decisión estratégica que ha adoptado la dirección del partido la con

Voz 0861 40:14 lidera legítima pero no la comparte de hecho asegura que todo

Voz 0019 40:16 los lunes durante muchos meses lo han manifestado abiertamente en la ejecutiva aunque sin éxito Ciudadanos ha cambiado dice

Voz 0861 40:22 de este ya no es el proyecto con el que el se compró

Voz 0019 40:25 metió a estas tres razones para explicar su marcha

Voz 2 40:28 cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de veinte años en el poder como vamos a vencer al nacionalismo sino podemos sino ponemos todo de nuestra parte aunque otros no lo hagan para evacuarlo del poder como vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontar Nos a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos

Voz 0019 40:51 según Roldán uno no puede tratar de ser lo que no es durante mucho tiempo aunque eso sí reconoce algún mérito a Rivera dice que Ciudadanos representa el mayor éxito de emprendimiento político de un partido que ha existido en Europa en las últimas décadas convirtiéndose en la tercera fuerza política de España

Voz 0089 41:05 Roldán convocaba a los medios en el Congreso antes de mediodía poco antes de la reunión semanal de la Ejecutiva del partido en la que como decíamos antes Inés Arrimadas ha dado la cara de nuevo ante los medios para desearle suerte y de paso recordar qué ha votado junto al resto de compañeros de la ejecutiva en la misma línea que ahora critica Adrián

Voz 0019 41:22 sí ese es el recado que ellas Arrimadas deja a Toni Roldán recalcando que quizás debería ser él quien explique por qué ahora critica lo que en su día respaldó junto al resto de la ejecutiva del partido y es arrimar

Voz 0311 41:31 las

Voz 0793 41:32 una persona que aprueba por unanimidad con criterio y que ahora pues no se siente cómodo con él pues quizás era él quien tenga que dar las explicaciones pero en cualquier caso es que yo le deseo lo mejor sólo tengo buenas palabras para Tony sí que puedo decir que vamos aplicar seguiremos aplicando el criterio que él mismo aprobó también en ejecutiva y el criterio que ha estado avalado por las urnas

Voz 0019 41:53 seguirán por tanto con su no a Sánchez porque es algo sensato razonable y porque además este posicionamiento está permitiendo decía Arrimadas que haya gobiernos de cambio en muchos puntos de España por cierto José Antonio hace unos minutos en Twitter Albert Rivera ha deseado suerte a Roldán y ha dado la bienvenida a Marcos de Quinto que incorpora la Ejecutiva Doval que será el portavoz adjunto en el Congreso

Voz 1018 42:12 bueno pues veremos qué recorrido ganas Adrián pueden esta marcha

Voz 0089 42:15 la estrategia de Rivera ante la investidura de Pedro Sánchez todavía el pasado jueves desde Bruselas Rivera insistía en votar en contra yen situarse como referente de la oposición

Voz 1018 42:24 el Rey le ha propuesto tiene que formar gobierno tienes socios tiene mayoría lo que tiene que hacer es ponerla Marte explicarnos cómo la pone en marcha cuando se debate investidura a partir de ahí Ciudadanos ha convertido en un partido que va a liderar la oposición con cuatro millones doscientos mil votando poco antes

Voz 0089 42:37 es rasantes aquí en la SER Albal recordaba que el cordón sanitario de Rivera el PSOE tendría un coste importante para el partido

Voz 2 42:44 ciudadanos se equivoca pensando que van a poder jugar manejar Vox no cuando tú entras en este debate con Vox ya estás perdiendo la batalla mejor el cordón sanitario yo cuando a principios de octubre en el país algún entrevista hablando del cordón sanitario Albert Rivera me dice No estoy de acuerdo y él mismo lo dice no puede haber un cordón sanitario convoca el va a poner un cordón sanitario unos meses después al PSOE y eso es lo que no puede entender

Voz 0089 43:12 lo de la investidura de Sánchez sigue siendo un enigma en cuanto a fechas apoyos formalmente el PSOE Se mantienen el ofrecimiento de colaboración cooperación con Podemos sin llegar al Consejo de Ministros lo que para la portavoz de la formación morada Noelia Iberia sigue siendo insuficiente

Voz 6 43:25 hemos planteado tres niveles de colaboración uno programático entró en el legislativo y otro también de participación en la Administración no hemos priorizado siempre las políticas más allá de las presencias en el Gobierno

Voz 7 43:38 ahora mismo hace falta tener un poquito de de altura de Estado tenemos muy clara la posición en un gobierno compartido un gobierno de coalición entre el Partido Socialista entre Unidas Podemos con las proporciones que a cada uno le corresponden dado los resultados del veintiocho de abril

Voz 0089 43:53 en la dirección socialista saliera esa tarde se supone que con el que el núcleo duro del partidos enterada ese momento de los planes concretos de Sánchez Inma Carretero

Voz 0806 44:01 sí buenas tardes el pulso continúa

Voz 38 44:03 acción y otra lo correcto sería encontrar un punto de encuentro no creo que el debate sea la presencia o no por más que insista de ministros en un gobierno eso tampoco es que garantice en nada en cuanto a gobernabilidad

Voz 0806 44:16 eran las declaraciones de José Luis Ábalos ministro de Fomento y secretario de Organización antes de la ejecutiva socialista esta tarde que se reúne en un momento en el que crece la incertidumbre en las filas del PSOE porque aseguran distintas fuentes socialistas que los argumentos para rechazar que haya ministros de Podemos tienen difícil retroceso en principio Ferraz asegura que no está previsto que hoy se ponga fecha a la sesión de investidura cada vez son menos dirigentes socialistas los que confían en que pueda votarse en la primera quincena de julio como inicialmente preveía el Govern

Voz 0089 44:52 en en Podemos toda la estrategia sigue volcada en formar parte de un Gobierno en el primer escalón con presencia semanal los viernes en el Consejo de Ministros Mariela Rubio

Voz 1450 45:01 así es el Liberty Unidas Podemos respondía hoy por primera vez a la oferta de Sánchez de cargos intermedios en el Ejecutivo lo hacía en una entrevista en Radio Cable

Voz 39 45:08 otros no compartimos un estilo de lanzar mensajes a través de los medios de comunicación hemos aprendido una lección de dos mil dieciséis yo creo que que no es sensato negociar así como si esto fue un partido

Voz 1450 45:21 Tegui si Iglesias decía que están listos para que el Gobierno les siente en una mesa para abordar las negociaciones con seriedad pero al tiempo lanzaba también su propio mensaje en público será una barbaridad y una falta de respeto cerrarse un gobierno de coalición decía

Voz 39 45:34 yo creo que el Partido Socialista vaya a plantear semejante barbaridad sin que nos va a faltar al respeto a juicio de Iglesias

Voz 1450 45:41 esa posición de los socialistas equivalía no

Voz 39 45:43 mira es que no vamos a compartir decisiones

Voz 0089 45:46 claro voy a tomar yo las ideas que son

Voz 39 45:49 suyas las voy a llevar a la práctica yo ya de voy a Dario como subir el salario mínimo por ejemplo