Hora 14 (25/06/2019)

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes la que sea aliado en la última hora entre el PP Vox la formación ultraderechista rompe con el Partido Popular se pasa a la oposición en los ayuntamientos y comunidades en los que sus representantes habían apoyado las mayorías de gobierno lo que tiene incidencia directa en el Ayuntamiento de Madrid y en el futuro gobierno de la Comunidad

Voz 1046 00:42 está por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado y pasa a la oposición pero en el caso de Madrid que es el más conocido no estamos aquí para ejercer responsabilidades vacías de contenido y por lo tanto renunciamos a la Comunidad de Madrid empezarán mañana a conversar como digo basado sobre dos de programa en las que estamos proponiendo

Voz 1018 01:06 con esta contundencia ha expresado Iván Espinosa de los Monteros en la rueda de prensa en la que de paso ha hecho público el famoso acuerdo secreto con el PP que esos que vieron el quince de junio Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith documento del que las partes firmantes se comprometen a mantener discreción pregunta obligada para Javier carrera que ha tenido la mano que dice ese famoso documento

Voz 0866 01:26 es un acuerdo de una sola página con sólo dos puntos el primero dice lo que ya sabíamos que los de Abascal apoyarán la investidura de alcaldes donde la alianza de estas dos formaciones y ciudadanos puedan impedir un gobierno de izquierdas el segundo el de la discordia subraya que una vez elegidos los gobiernos de coalición PP Ciudadanos y Vox así lo expresa el texto en el plazo máximo de veinte días naturales se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada Ayuntamiento y aquí está la clave en distintas concejalías de gobierno dice literalmente también en responsabilidades directivas en entes municipales

Voz 4 01:59 aclara el acuerdo eso sí que logran núm

Voz 0866 02:02 pero presupuesto proporcional a los resultados electoral

Voz 1018 02:04 les en fin que puede ser un órdago negociador al principio de una ruptura entre Bossi el PP aunque tiene la pinta de ser sobretodo lo primero para que en la calle Génova deben de cómo se las gasta el partido de sus militantes Santiago Abascal acaba de empezar una rueda de prensa de Teodoro García Egea cómo ve esta crisis el número dos del PP Adrián Prado

Voz 0019 02:21 bueno pues de momento el PP asegura que no tiene ningún inconveniente que se hagan públicos los acuerdos que afirman porque siempre dice cumplen lo que prometen lo acaba de asegura el secretario general de los populares

Voz 5 02:30 el Partido Popular siempre cumple sus compromisos siempre cumple aquello que firma no han hecho público un acuerdo sobre el que efectivamente firmaron guardar discreción pero nosotros no tenemos ningún problema en que se haga público

Voz 1046 02:44 porque nosotros todo lo que firmamos sea

Voz 5 02:46 para guardar discreción osea para hacerlo público tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir se va a llevar a cabo no

Voz 0019 02:53 de todos modos insiste en que no puede ser que sea más complicado convencer a Vox que a los miles de ciudadanos que quieren evitar que el Bobby que la izquierda gobierne

Voz 1018 03:06 vamos que tenemos enredo para rato entre otras cosas porque a esas alturas no está garantizado el futuro de la popular Isabel Díaz Ayuso como futura presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco hay novedades concluyentes sobre la investidura de Pedro Sánchez la vicepresidenta Carmen Calvo pide a PP Ciudadanos que no la bloqueen en particular se dirige a la formación naranja

Voz 0376 03:22 ellos no deben obstaculizar el futuro este país y las urgencias que este país tiene el señor Rivera tiene que entender que ha llevado a su partido literalmente

Voz 6 03:34 ah

Voz 0376 03:34 la extrema derecha y lo que necesita España es que circulemos por el canal central de la política donde está la inmensa mayoría la gente y no los extremos en la radicalidad

Voz 1018 03:46 desde Ciudadanos su líder en Castilla y León Francisco Igea ha sugerido esta mañana que la estación de su partido a la investidura de Sánchez posibilitaría que España no dependa en exclusiva de los nacionalistas creo que era la

Voz 6 03:56 Labor de un partido como Ciudadanos no es meterse en la trinchera no es estar en un bando no es fomentar la política de frentismo lo que proponemos es hacer una oferta pública que a los ciudadanos españoles entiendan esta sobre políticas públicas sobre cómo va más enfrentar el problema nacionalismo y sobre esa oferta verse Partido Socialista es capaz de contestar

Voz 7 04:19 ella

Voz 1018 04:20 pero seguramente de líderes políticos al margen lo más llamativo impactante de las últimas horas que tenemos que hablar de nuevo del futuro de las pensiones del futuro o del presente porque este mismo mes el Gobierno deberá hacer uso de otros siete mil quinientos millones de préstamo para pagar la extra de verano será agotar la famosa hucha de la Seguridad Social Rafa Bernardo si por segundo verano

Voz 1762 04:39 consecutivo no hay necesidad de recurrir a la hucha de las pensiones que en estos momentos tiene cinco mil millones porque la extra de verano se puede pagar con la mitad del préstamo que el Gobierno ha concedido a la seguridad social este año con la caja del sistema gracias a que las cotizaciones van mejor de lo esperado en total entre la paga ordinaria la extra y el IRPF de los pensionistas el sistema de Seguridad Social paga este mes diecinueve mil millones de euro

Voz 1914 04:57 además esta gran entra a competir con Amazon la ropa de los influencer podrá compras a través de la red social aún no hay fecha pero ya se está trabajando con un modelo en pruebas con marcas como Prada

Voz 1933 05:06 la vicepresidenta en funciones ha pedido la dimisión del responsable de Vox Francisco Serrano que dijo que la sentencia de la manada había sido dictada por una turba feminista es suprema

Voz 1914 05:14 la llegada de inmigrantes compensa la baja natalidad el aumento de población en dos mil dieciocho fue el mayor de los diez últimos años ya somos casi cuarenta y siete millones de habitar

Voz 1933 05:22 ya hay AVE Madrid Granada tras veinte años de retrasos por diferencias de los sucesivos gobiernos el recorrido

Voz 0795 05:28 es de quinientos sesenta y ocho kilómetros con parada en

Voz 1933 05:31 ante queráis se puede realizar en poco más de tres horas

Voz 1 05:49 el hombre Gallery

Voz 1018 05:53 dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes

Voz 1315 06:02 es vox renuncia a entrar en el Gobierno de la capital no se fían del que creía que era su socio en la al

Voz 1046 06:09 el PP firmó a sabiendas un pacto con Ciudadanos que era incompatible con el acuerdo firmado con Vox así es en el acuerdo con Vox y ustedes lo pueden comprobar en el documento que les hemos entregado habla con absoluta claridad de gobiernos de coalición PP Ciudadanos Vox

Voz 1315 06:30 Iván Espinosa de los Monteros anuncia que dejarán al Partido Popular y a Ciudadanos gobernar en minoría en la capital lo que pasa en la Comunidad está todavía por ver Espinosa de los Monteros asegura que mañana empezarán unas negociaciones que el Partido Popular considera ya en marcha Pedro Rollán es el presidente en funciones

Voz 9 06:48 no recuerdo que en las reuniones que hemos mantenido estuviésemos entorno ni a una taza de tenia unas pastillitas estuvimos hablando de compromisos electorales estuvimos hablando de lo que verdaderamente importa los Madrid

Voz 1933 07:02 embargo se resiste ahora hablar de consejo

Voz 1315 07:04 querías dice que lo principal es llegar a acuerdos respecto al programa de ese encuentro entre PP y Vox que no impiden cualquier caso que la derecha sus medidas sigan avanzando en Madrid el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha advertido esta mañana del peligro que supone eliminar Madrid Central

Voz 0978 07:21 no me voy a cansar de apelar a la responsabilidad de todas las administraciones porque los retrocesos que algunos defienden en este ámbito tienen un coste dramático para el conjunto de la sociedad un coste que no podemos trasladar a generaciones futuras que comporta un impacto real evidente en la biodiversidad y en la salud de las personas sobre todo en las grandes urbes de nuestro país

Voz 1315 07:45 más allá de las opiniones los datos según los registros de las estaciones de medición desde que comenzaron las multas en Madrid Central el dióxido de nitrógeno ha caído a niveles históricos Paco Segura de Ecologistas en Acción

Voz 7 07:57 las multas empezaran el dieciséis de marzo a partir de ahí los niveles son récord históricamente en baja contaminación Peris es que si con probamos lo que ha ocurrido con el resto de la red pues nos damos cuenta que la situación ha sido muy parecida con la media de toda la red ha bajado

Voz 1315 08:16 la Policía Nacional ha detenido a un hombre a un pederasta acusado de abusar de al menos tres menores durante dos años la voz de alarma la dio una de las víctimas

Voz 10 08:25 ahora tiene dieciséis años declara que ha sufrido abusos sexuales desde los doce hasta los catorce años por parte de una persona que supuestamente el agente secreto

Voz 1315 08:34 hay más noticias que vamos a apuntar en titulares con Sonia Palomino y Javier Jiménez Bas

Voz 0887 08:38 los farmacéuticos de Madrid cobrarán los medicamentos a los afectados por la colza si la Comunidad no les abona una deuda de siete millones de euros se lo venimos contando en la SER los afectados de síndrome tóxico que es como se le conoce tendrán que empezar a abonar sus tratamientos a partir del próximo lunes

Voz 1915 08:53 el sistema informático de la Consejería de Educación deja colgados a los institutos para sacar las notas finales estuvo estropeado hasta noche provocando retrasos en la en la elaboración de los boletines que tenían que entregarse este martes desde la Consejería aseguran que no tienen constancia del colapso

Voz 1018 09:07 el teatro de la Abadía reducirá un veinte por ciento

Voz 0887 09:10 el precio de las entradas en la próxima temporada hoy se ha presentado la nueva programación de otoño invierno la primera dirigida por Carlos Aladro que sucede en el cargo a José Luis Boto

Voz 1915 09:20 y en deportes el Real Madrid ultima la compra de la plaza al recién ascendido cripta con para armar su equipo femenino de cara a la próxima temporada en el Atlético de Madrid perfilan los fichajes de verano el club quiere cerrar la plantilla antes del cuatro de julio

Voz 1315 09:32 Nos con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 11 09:36 las tardes normalidad y tranquilidad hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad tan sólo encontramos a circulación en aumento de salida de la capital en la A tres en Rivas Vaciamadrid de entrada en la A seis a su paso por El Plantío en el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas tampoco hay complicaciones en las rondas de circunvalación M40 IM cincuenta treinta grado

Voz 1315 09:59 los ahora mismo en el centro de la capital estamos ya en alerta amarilla la primera del verano desde hace diez minutos desde las dos de la tarde y hasta las ocho de la tarde vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:09 a pesar de que esta mañana las temperaturas han bajado con más facilidad que en los últimos días e incluso con mínimas por debajo de los veinte grados en la mayor parte de la comunidad ahora están subiendo más rápidamente que ayer las máximas se acercarán a los treinta y cinco grados en la mayor parte de poblaciones especialmente al sur de la comunidad cerca de los ríos Tajo y Tajuña pero también en la sierra vamos a superar con facilidad los treinta con muchas horas de sol y algo de viento pero tampoco demasiado fuerte mañana temperaturas un par de grados más altas se confirma que entre el viernes y el domingo es cuando nos acercaremos a los cuarenta de máxima

Voz 1315 10:42 las temperaturas suben a partir de hoy hasta alcanzar esos cuarenta entre el jueves y el domingo atención al calor y a la

Voz 0821 10:48 es precauciones básicas que debemos tomar la

Voz 1315 10:50 las autoridades hacen además un llamamiento especial para que estemos atentos a las personas más vulnerables de nuestro eh

Voz 1018 10:56 el horno Jose Pinto es el jefe de prevención

Voz 1315 10:59 la Dirección General de Salud Pública

Voz 12 11:01 los ciudadanos deben estar pendientes cuya aquellas personas más vulnerables de su entorno ya sean vecino ya sean familiares especialmente aquellas que viven solas el riesgo más grave que nos podemos encontrar

Voz 13 11:14 ese llamado golpe de calor pero existe

Voz 12 11:16 en otras situaciones de agotamiento por calor y aparición de calambres si se tienen una gran sudoración junto con sensación de debilidad o de mareo dolor de cabeza náuseas etcétera Se debe cesar toda actividad de veintidós refrescar el cuerpo

hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido oí en la producción Sonia Palomino

Voz 14 12:23 el gobierno municipal de la capital queda en minoría Vox ha anunciado esta mañana que renuncia a formar parte del Ejecutivo municipal porque ya

Voz 0821 12:31 no se fían del que creían que era su socio del alcalde Almeida Iván Espinosa de los Monteros ha acusado de incumplir el acuerdo con Vox desde el principio

Voz 1046 12:40 en cuanto al PP su comportamiento en el Ayuntamiento de Madrid consolida su falta de fiabilidad el PP firmó a sabiendas un pacto con Ciudadanos que era incompatible con el acuerdo firmado con Vox así es en Fitur

Voz 0821 12:56 lo hicieron a sabiendas ha dicho Espinosa de los Monteros porque acto seguido pactaron conciudadanos un Gobierno incompatible con lo que habían pactado con Vox

Voz 1046 13:05 tan sólo veinticuatro horas después de aprovechar los votos de Vox para alcanzar la alcaldía el PP de la intento de Madrid publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid la conformación de un Gobierno repartiéndose los sillones entre el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 0821 13:24 y por eso porque ya no se fían renuncian directamente a entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1046 13:30 el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha decidido renunciar a ocupar ningún cargo de responsabilidad de ningún tipo en ninguna entidad en todos aquellos lugares donde se haya incumplido este acuerdo

Voz 0821 13:49 el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid guarda silencio no remiten a lo que acaba de decir el secretario general del PP Teodoro García Egea que defiende que el Partido Popular siempre cumple con sus compromisos asegura que queda tiempo para arreglar esta situación

Voz 5 14:07 el Partido Popular siempre cumple sus compromisos han hecho público un acuerdo sobre el que efectivamente firmaron guardar creció pero nosotros no tenemos ningún problema en que se haga público sin embargo hay que respeto dar los veinte días que aparecen en el punto número dos ese plazo de veinte días que establece el documento aún no se ha cumplido yo lo que pido es que los alcaldes puedan tener el criterio suficiente para la evaluar qué concejales de que grupos políticos tienen la capacidades para asumir ciertas responsabilidades

Voz 0821 14:41 el silencio también de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital que si está en el Gobierno gracias al apoyo de Vox se remiten también a las declaraciones a nivel nacional que acaba de hacer su portavoz Inés arrima

Voz 0793 14:51 las las áreas de gobierno están repartidas entre el Partido Popular y Ciudadanos por tanto no sé qué es Kusa estará poniendo el señor y Teodoro García recrea a Vox preguntárselo a ellos yo lo que sé es que hemos firmado un acuerdo con el PAR dio popular sólo con el Partido Popular que que el Ayuntamiento de Madrid ya ha tenido un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos que las áreas de gobierno que son nueve hay cinco del PP y cuatro de Ciudadanos

Voz 0821 15:16 a pesar de este desencuentro entre Vox y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid las negociaciones sobre lo que va a pasar en la Comunidad se mantienen ha dicho iban Espinosa de los Monteros que van a empezar mañana a hablar de la investidura

Voz 1046 15:30 Nos ha roto las negociaciones porque nos han abierto nunca hubo unas negociaciones para la constitución de la Mesa de esas negociaciones llegaron a buen término se constituyó la Mesa cumplimos lo pactado y ahora lo que se podría abrir nunca se ha llevado a abrir lo que se podría abrir es una negociación para la investidura de una nueva presidenta lo presidente de Madrid lo veremos a partir mañana

Voz 0821 15:50 sobre esto sí ha hablado el Partido Popular madrileño lo ha hecho el presidente en funciones Pedro Rollán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Dallas negociaciones por abiertas desde hace tiempo asegura que ellos cumplen con sus compromisos llama irresponsables a los miembros de Vox Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 16:08 qué tal buenas tardes el fantasma de la repetición de las elecciones en Madrid lleva desde hace días en el tablero político que manejan desde el PP Icon la ruptura de Vox en el Ayuntamiento de la capital la incertidumbre crece desde la Puerta del Sol el presidente en funciones apelaba esta mañana al arresto

Voz 1018 16:22 con Olías del partido de Abascal para evita

Voz 0795 16:25 a pasar de nuevo por las urnas quizá sería

Voz 9 16:27 venía ente el que determinados líderes regionales se tomaran un tranquilo marfil algo de tranquilidad algo de sosiego algo de mesura a algo de mano tendida de voluntad sobre todo de voluntad sincera para que se llegue a un acuerdo de gobierno

Voz 0861 16:43 hay cierta perplejidad en el PP con el mensaje que acaba de lanzar Vox al menos en el caso de la Comunidad Vox dice que no habido negociaciones con el PP pero desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso Nos dicen que la realidad es muy distinta si se han reunido de hecho han llegado a estudiar el programa del PP puso sobre la mesa esas negociaciones Se mantuvieron nos insisten hasta que Vox rompió de manera unilateral hace unos minutos el Secretario General del PP Teodoro García Egea ha confirmado que si han existido esas negociaciones que niega Vox

Voz 5 17:10 me consta que los equipos negociadores mantienen una cierta interlocución para avanzar en la cuestión programática también en las cuestiones de estructura tanto conciudadanos como con Vox puesto que los dos partidos son necesarios para que la Comunidad de Madrid tenga un gobierno de libertad

Voz 0861 17:27 lo dicho Vox reanudará mañana esas negociaciones con el PP mañana aclararán Nos dicen oficialmente la postura en la Comunidad de Madrid de momento Isabel Díaz Ayuso ha creado que Madrid no puede pararse Vox PP Ciudadanos tienen la responsabilidad y la obligación de seguir adelante

Voz 0821 17:43 tía Rollán esta mañana que todas estas amenazas de Vox forman parte de la escenificación de las negociaciones veremos hasta dónde llegan dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

hora catorce Madrid

Voz 0821 17:56 lo decía Rollán forman parte de la escenificación de las negociaciones y pocos creen que finalmente la derecha no llega a un acuerdo para alcanzar también el Gobierno regional coincide con lo que decía aquí en la Ser en Hoy por Hoy Madrid la ex delegada de Medio Ambiente en la capital Inés Sabanés

Voz 0795 18:10 yo creo que es toda una escenificación constante y creo que lo que están haciendo es un poco que sea tolerable para todas las partes y sobre todo esconder una realidad que ciudadanos tienen mucha intención de esconder y es que en realidad hay un pacto de la derecha con la ultraderecha

Voz 0821 18:29 la Banes ahora concejal de la oposición advertía el nuevo gobierno municipal de que los tendrán enfrente si su intención es romper con todo como por ejemplo con los semáforos de la A5 que van a dejar de funcionar mañana

Voz 0795 18:39 pues me parece todo una locura una revancha hay una falta de sentido político de sentido de la responsabilidad yo no sé no he visto hoy ellos dicen en abstracto que había un problema de tráfico también había un problema de seguridad también había un problema para el transporte público quitar carriles bus cuando lo que hay que hacer es carril bus pues me parece un disparate producto del sectarismo

Voz 0821 19:04 lo siguiente será la moratoria de las multas en Madrid Central a partir del uno de julio y en principio hasta septiembre confía Sabanés en que a pesar de lo dicho por el alcalde medida al final no reviertan en la medida en los datos dan la razón a la ex delegada desde que comenzaron las multas ya ha registrado una bajada histórica de la contaminación por dióxido de nitrógeno son datos de las estaciones de medición recogidos por Ecologistas en Acción Illa bajada no sólo se ha notado en el centro de en la zona de Madrid Central Javier Gregori

Voz 0882 19:31 el dióxido de nitrógeno es un gas contaminante que echan los tubos de escape de los coches y que mata en España ocho mil novecientas personas cada año según el último dato de la Agencia Europea de Medio Ambiente por eso es importante esta bajada histórica en sus niveles en Madrid desde que comenzaron a aplicarse las multas en Madrid Central como explica Paco Segura coordinador de Ecologistas en Acción organización que elabora informes con datos de las veinticuatro estaciones de medición de

Voz 7 19:58 madrid las multas empezaran el dieciséis de marzo a partir de ahí los niveles son récord históricamente en baja contaminación más eh Abril fue el más bajo veintidós microgramos por metro cúbico la media que dice la la Organización Mundial de la Salud que no se de sonoras de cuarenta estamos en la mitad en mayo subió un poquito a veintitrés y ahora mismo estamos en los niveles de abril en veintidós

Voz 0882 20:21 pero no sólo baja desde marzo a junio el NO2 en la estación del Carmen en el centro un cuarenta por ciento también el retiro registra un descenso histórico del cuarenta y tres por ciento y Cuatro Caminos un treinta y cinco por ciento menos de NO2 por lo tanto no hay tampoco el temido efecto frontera

Voz 0821 20:39 hay más cambios a unos días de que comiencen las celebraciones del Orgullo la alcaldía ha denegado la presentación de un libro de poesía LGTB del colectivo transexual ya en el Patio de Cristales de la Plaza de la Villa en Cibeles que estaba prevista para el próximo cuatro de julio en el marco de la Semana del Orgullo Carolina Gómez si lo denuncia la portavoz de Más Madrid Marta Higueras que iba

Voz 0393 20:57 presentar personalmente ese libro que había solicitado la

Voz 0821 20:59 autorización para realizar el evento

Voz 15 21:02 bueno estamos en un cierto riesgo de de tener que volver a ver los mismos derechos que ya venimos defendiendo en este colectivo tiene desde hace cincuenta años es decir que si ese es el proceso que lo diga que lo deja claro que no

Voz 1933 21:15 el Ayuntamiento asegura que el Palacio de Cristal tiene un carácter

Voz 0393 21:18 marcadamente histórico institucional y su utilización está reservada para actos de esa naturaleza en ese espacio ya se han celebrado actos similares durante el mandato de Carmena La decisión recordamos que se suma a la censura de algunos mensajes que hacían referencia a la lucha de los activistas LGTB y en las banderolas

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1315 25:29 la Policía Nacional ha detenido en la capital a un pederasta acusado de abusar de al menos de tres menores durante dos años la voz de alarma la dio una de las víctimas Alfonso Ojea

Voz 0089 25:38 el arrestado tiene cuarenta y nueve años y residía hasta su detención en el mismo barrio madrileño que los menores un trastero de su propiedad era el lugar elegido para las agresiones sexuales que han sido

Voz 1933 25:49 muy numerosas sobre tres niños Ana

Voz 0089 25:52 Aramón es la portavoz de la Dirección General de la Policía

Voz 10 25:55 se ganaba su confianza invitándoles es subir a su casa para jugar a la videoconsola y les ofrecía golosinas les oficial entre diez y cuarenta euros a cambio de participar en juegos sexuales les ponía películas pornográficas ese masturbaba su presencia llegando progresivamente a realizarle tocamientos e incluso en alguna ocasión teniendo acceso carnal

Voz 0089 26:15 unos días antes de su detención el agresor fue localizado por un testigo en las inmediaciones de su

Voz 1933 26:20 Cecilio acompañado por dos niños de siete

Voz 0089 26:22 daños a los que había invitado a subir a su casa los menores prefirieron seguir jugando en la calle

Voz 0821 26:28 se lo venimos contando en la SER los farmacéuticos de Madrid no dispensan de forma gratuita los medicamentos que necesitan los afectados por el aceite de colza hasta que la Consejería pague los siete millones de euros que debe a las farmacias desde hace año y medio están asumiendo el coste de estas medicinas así se refleja en un documento del Colegio Oficial de Farmacéuticos en una carta al que ha tenido acceso la SER la Consejería dice que el problema se va a solucionar en breve pero critica las farmacias por trasladarlo a los pacientes Teresa Rubio

Voz 1933 26:53 los diez mil afectados de la colza que viven en Madrid consumen muchos medicamentos porque padecen secuelas graves como hipertensión pulmonar alteraciones neuronales eso hipotiroidismo desde dos mil dieciocho en la Comunidad de Madrid debería estar pagando el sesenta por ciento del precio de estas medicinas pero como no se ha firmado el acuerdo con el Ministerio que hasta entonces sufragada al cien por cien son las farmacias de Madrid las que están soportando la deuda

Voz 0821 27:14 el Colegio Oficial ha dicho basta y amenaza

Voz 1933 27:16 con empezar a cobrar los medicamentos a los pacientes si Sanidad no les paga a los siete millones de euros que les debe José Manuel Freire portavoz de Sanidad del

Voz 23 27:24 tanto el Colegio Oficial de Farmacéuticos como la Comunidad de Madrid no están cumpliendo con su obligación tanto contractual como sus obligaciones con los pacientes a los que están poniendo de rehenes la Consejería de Sanidad no debe aceptar este tipo de ultimátum

Voz 1933 27:42 cada año el Colegio de Farmacéuticos recibe de la Consejería mil trescientos millones de euros en recetas por lo que una deuda de siete millones dice Sanidad no debería suponer un riesgo para su situación financiera y

Voz 0821 27:53 The man los institutos públicos madrileños con raíces el sistema informático que gestionan los centros educativos de la Comunidad hasta última hora de anoche estuvo colapsado dificultando la creación de los boletines de notas que hoy tienen que entregará a los alumnos Laura Guti

Voz 1933 28:06 hasta las nueve de la noche el sistema informático estuvo colapsado no dejaba sacar de un solo boletín de notas a pesar de que los institutos habían citado para hoy a los alumnos

Voz 24 28:15 Nos agobiada porque estamos dependiendo de un sistema que no funciona que se bloquee que factura

Voz 1933 28:21 es Pilar de los Ríos presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid que anoche a las once tuvo que hacerlo todo desde casa

Voz 24 28:28 que no se puede planificar el fue una herramienta que el tenga que utilizarla un director a las once de la noche en su casa eso ningún trabajo yo creo que se lo encuentre nada

Voz 1933 28:36 todavía esta mañana cada documento tardaba una a dos horas en descargarse para los profesores Raíces es un lastre

Voz 13 28:44 sí sí es problemas no son su sueño

Voz 24 28:46 es un ordenador que nos trae por la calle a la largo

Voz 1933 28:49 la Consejería de Educación esta mañana no tenía constancia de ninguna incidencia

Voz 1315 28:59 Amanda gala buenas tardes qué tal Cristina en el remate

Voz 0419 29:01 dice club blanco trabaja contrarreloj para agilizar la salida de varios jugadores antes del día ocho de julio cuando los blancos inicien la pretemporada además hoy es un día clave para que la junta directiva del equipo apruebe en la cumbre del club tacón para que los blancos tengan equipo femenino la próxima temporada ayuna de fichajes el Madrid quiere a Fabián Ruiz del Nápoles información esta última que adelantan nuestros compañeros del diario As en el Atlético de Madrid el club esta trabajando estos días en reforzar la plantilla cerrar la llegada de las últimas incorporaciones antes del cuatro de julio cuando el club va a realizar las respectivas pruebas médicas el día siete será cuando el equipo viaja a Los Ángeles de San Rafael para iniciar la pretendida

Voz 1315 29:39 gracias a manda tengan en cuenta que estamos en alerta amarilla por calor ahora mismo tenemos treinta grados en el centro de la capital hoy las máximas van a subir hasta los tres

Voz 1933 29:47 cinco y a partir de mañana sobre todo dentro

Voz 1315 29:49 jueves y el domingo van a llegar incluso pueden superar los cuarenta grados nos marchamos les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid hasta el luego

Voz 4 30:18 lo primero es lo último acabamos de saber que en las próximas horas habrá una nueva reunión discreta entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Mariela Rubio

Voz 1046 30:29 vox da por roto amarla

Voz 1450 30:32 sí atención decíamos que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez volverán a reunirse en el Palacio de la Moncloa para explorar las opciones de un acuerdo entre ambos partidos la cita va a tener lugar en las próximas horas Nos dicen es lo que ha adelantado la sexta haya podido confirmar la Cadena SER ambos dirigentes deberán por tanto antes de que el presidente viaje a Japón un viaje que está previsto

Voz 1933 30:50 eso sea el miércoles para acudir a la cumbre del G

Voz 1450 30:53 veinte la cita va a tener lugar después de que Pablo Iglesias haya pedido públicamente al Gobierno a aclarar su oferta de cargos intermedios

Voz 1018 30:59 por último gracias Mariela entre tanto Vox deja al PP colgado de la brocha como mínimo en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ha formado que dirige Santiago Abascal ex militante del PP dice que rompe su acuerdo político hasta hoy secreto con la calle Génova sencillamente porque los populares no han respetado lo que firmaron el quince de junio documento en el que literalmente se habla de gobiernos de coalición PP Ciudadanos Vox el nombramiento de personas decididas por dos en cada Ayuntamiento en concejalías de gobierno responsabilidades directivas Iván Espinosa de los Monteros ha sido cualquier cosa menos ambiguo y Teodoro García Egea asegura que por supuesto ellos cumplen lo que firmaba vos da por roto

Voz 1046 31:38 el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado y pasa

Voz 5 31:45 a la oposición han hecho público un acuerdo sobre el que efectivamente firmaron guardar discreción pero nosotros no tenemos ningún problema en que se haga público porque nosotros todo lo que firmamos tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir hice va a llevar a cabo no

Voz 1018 32:00 les contaremos enseguida cómo quedan las cosas entre estas dos formaciones de derecha derecha derecha en la derecha más centrada ciudadanos hoy no ha roto nada pero su líder en Castilla y León Francisco Igea pide a la dirección del partido que se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez pero en palabras de Inés Arrimadas allí no han cambiado las cosas

Voz 5 32:19 creo

Voz 6 32:20 que la labor de un partido como Ciudadanos no es meterse en la trinchera no es estar en un bando lo que proponemos es hacer una oferta pública que a los ciudadanos españoles entiendan y sobre esa oferta verse Partido Socialista es capaz de contestar a ella lo que ha hecho

Voz 0793 32:36 no es ninguna novedad el señor Igea y otras tres personas de la ejecutiva que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente es respetable nosotros ya lo hemos dicho es este partido es un partido abierto democrático libre en el que la gente discrepa debate vota

Voz 1018 32:55 autonómico la última hora Extremadura sin sorpresas en la investidura de socialista Fernández Vara vamos a la Cámara de Mérida sol Grajera

Voz 1473 33:01 si Guillermo Fernández Vara reelegido presidente de la Junta con la mayoría absoluta que le da su partido la abstención de Ciudadanos y Podemos y los votos contrarios del Partido Popular será esta su última legislatura que inicia tendiendo la mano a los grupos de la oposición a los que ha pedido consensos en hasta seis grandes pactos para abordar futuros retos como la despoblación las infraestructura infraestructuras y también en energía vivienda reelegido presidente Fernández Vara tomará posesión de su cargo este G

Voz 1018 33:25 es martes veinticinco de junio Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes hasta

Voz 1933 33:28 les dejamos sabe la vueltas con la financiación de las pensiones sí porque hoy hemos conocido que el Gobierno va a usar siete mil quinientos millones de euros del préstamo concedido a la Seguridad Social para la extra de las pensiones la buena noticia es que por segundo verano consecutivo no van a tener que recurrir al Fondo de Reserva en total el sistema de Seguridad Social pagará este mes diecinueve mil millones de

Voz 1018 33:47 todos somos más España tiene casi cuarto

Voz 1933 33:49 de de siete millones de habitantes según el Instituto Nacional de Estadística casi trescientos mil más que hace un año ha crecido gracias a la llegada de inmigrantes sobretodo de venezolanos las comunidades que más han crecido son Baleares Madrid y Canarias

Voz 1018 34:01 ven relaciones Teherán ha dado por rotos los contactos

Voz 1933 34:03 los látigos con Estados Unidos tres las nuevas sanciones impuestas por Trump al líder supremo de Irán según el presidente Rohaní esto demuestra que mienten y no quieren negociar

Voz 7 34:12 sí mal lo haga nada

Voz 4 34:15 las acciones de la Casa Blanca significa que tienen un problema

Voz 0978 34:18 tal importante nosotros somos paciente

Voz 4 34:20 sí pero eso no significa que tengamos miedo Gullit en hizo DNI aunque fuera Navidad

Voz 25 34:26 la asiduos pero no

Voz 7 34:29 que apuntando que es lo que

Voz 1933 34:31 acaba de decir el ministro de Interior italiano Matteo Salvini sobre si permitirá que el barco de rescate Sea Watch desembarque en un puerto italiano los cuarenta y dos migrantes que lleva a bordo el barco lleva doce días esperando el permiso y su capitán ha asegurado que atracará en Lampedusa aunque la detectan

Voz 1018 34:47 uno de cada cuatro sólo un veinticinco por ciento de los cuerpos

Voz 1933 34:49 los inmigrantes que mueren en el mar tratando de llegar a Europa llegan a aparecer son datos de la ONG Caminando Fronteras que critica que Salvamento Marítimo haya dejado de rescatar en aguas marroquíes Helena Maleno

Voz 26 34:59 esto es que es que aumenten las muertes lo que aquí estamos diciendo es que es posible parar esas muertes claro que es posible si hay voluntad política y lo que estamos pidiendo es que esto suceda desde enero de dos mil uno

Voz 1933 35:13 hecho hasta abril de dos mil diecinueve han muerto mil veintidós personas tratando de llegar a la frontera sur de España bajada histórica la contaminación del aire ha caído en Madrid a los niveles más bajos de los últimos diez años Paco Segura Ecologistas en Acción

Voz 7 35:24 las multas empezaron el dieciséis de marzo a partir de ahí los niveles son récord históricamente en baja contaminación

Voz 1933 35:32 según Ecologistas el noventa y siete por ciento de la población española respira aire contaminado

Voz 1018 35:36 algo más de tres horas es lo que va tardará el AVE que une Madrid

Voz 1933 35:39 en Granada hay que va a empezar a operar mañana después de más de dos décadas de retrasos hoy ha inaugurado el presidente del Gobierno en funciones

Voz 0978 35:44 que es la capital de España la que se acerca al fin a la tierra de Lorca en un viaje en sentido contrario al que emprendió el poeta hace justo un sí

Voz 0795 35:58 José Antonio es para Albert Rivera señor presidente de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía debemos impasible el ademán cargándose de razón instalado en la realidad psicológica del fariseísmo un mecanismo moral que se caracteriza por construir la propio abundar con la maldad ajena como subraya Ferlosio al encaminarse por la senda cerril del no es no emulando al Pedro Sánchez de dos mil dieciséis debería advertir que al socialista le valió que su ejecutiva fuera relevada por una gestora y la renuncia a su escaño en el Congreso antes de regresar moción de censura mediante para instalarse Moncloa cuidó

Voz 1018 36:44 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y no ha valido la técnica vamos a verles de Instagram que pasa del escaparate de la tienda la resucite lo que utilizan unos mil millones de personas en todo el mundo o empezar a competir en el mercado con gigantes como Amazon permitiendo en la compra directa de las prendas que publicita los influencer aún no hay fecha pero haya un modelo en pruebas con algunas marcas conocidas Javier Ruiz

Voz 27 37:06 buenas tardes José Antonio Instagram dice que ha llegado el momento de convertirse en una tienda de dejar de ser un escaparate ese es exactamente la filosofía que describe Adan Moser y el director general de Instagram en Financial Times permitirá comprar directamente las camisetas las prendas que los influencer lucen en la aplicación lo que amenaza con ser una red

Voz 0795 37:30 evolución entre los más

Voz 27 37:33 Inés Deutsche Bank estima que Instagram podría vender hasta diez mil millones de dólares en apenas dos años la compañía vale hoy ciento cincuenta y ocho mil millones de dólares podría duplicar su tamaño ese sistema de comprar directamente en Instagram está ya en pruebas en marcas como Adidas Berry Dior Prada Yemen ahora pretende generalizarse en cuanto haya infraestructura y métodos de pago para ello

Voz 1018 37:59 a lo mejor vender otras cosas muchas camisetas iban a hacer falta porque llega la primera gran ola de calor de este verano Jordi Carbó

Voz 0795 38:05 hoy las temperaturas suben con más facilidad que

Voz 0978 38:07 ayer esta tarde en gran parte del centro sur y este de la península en poblaciones del interior máximas de treinta a treinta y cinco grados en el Valle del Ebro superaremos con facilidad los treinta y cinco más bajas en el Mediterráneo pero aquí con humedad es decir sensación de bochorno sin cambios importantes en Canarias y en el noroeste de la Península especialmente en Galicia Asturias Cantabria así como el habitat oeste de Castilla y León rotos de sol con momentos de nubes algún chubasco y temperaturas máximas que apenas pasarán de los veinte grados para los próximos días se confirma que a partir del jueves es cuando en el interior se superarán con facilidad los cuarenta grados

hora catorce Tony de Marco

Voz 1018 40:25 la rompe con el PP puede ser un órdago negociador un carpetazo definitivo del entendimiento entre la formación ultraderechista la calle Génova pero en principio según ha dicho Espinosa de los Monteros la cosa va en serio se pasan a la oposición en aquellos lugares en los que formaban parte indirecta de los equipos de gobierno en ayuntamientos y comunidades iba a tener consecuencias directas inmediatas posiblemente en Madrid fundamentalmente en el Ayuntamiento también en la comunidad de la que todavía está en el aire la investidura de popular Isabel Díaz Ayuso carrera qué tal buenas tardes

Voz 0866 40:52 que los Monteros invocado

Voz 1018 40:55 los famosos acuerdos secretos con el PP los ha invocado y además lo ha enseñado a los periodistas creo que has podido fotocopiar que pone aunque sólo sea por curiosidad

Voz 0866 41:03 bueno son no son solo tres puntos el primero remarcando que los de Abascal apoyarán como ya sabemos la investidura de alcaldes donde la alianza de estas dos formaciones y ciudadanos puedan impedir un gobierno de izquierdas el segundo el que nos interesa señala que se trata de gobiernos de coalición PP Ciudadanos y Vox así lo dice el texto se nombrará en el plazo máximo de veinte días naturales a las personas indicadas por Vox en cada Consistorio y aquí está al término de la discordia en concejalías de gobierno además de entes municipales todo eso sí en proporción a los resultados electorales el tercer punto José Antonio es el que podemos decir que sea asaltado hoy Vox dice que las partes mantendrán discreción sobre este acuerdo

Voz 1018 41:44 bueno pues si piensas los Monteros ha venido decir hasta aquí hemos llegado en el PP se van a enterar de lo que balón peine no

Voz 0866 41:48 sí sí podríamos decirlo así considera a Espinosa que Vox sí ha cumplido ese acuerdo apoyando a alcaldes de ambos partidos para desalojar a la izquierda pero entiende el portavoz de la formación que tanto PP como Ciudadanos han incumplido el pacto poniendo como ejemplo el caso del consistorio madrileño donde Martínez Almeida ha publicado ya la composición de su Gobierno sin la entrada de Vox así que Espinosa da por roto el acuerdo y asegura que se van a la oposición

Voz 1046 42:13 las aislamiento en Madrid que es el más conocido como digo no estamos aquí para ejercer responsabilidades vacías de contenido y por tanto renunciamos hay otros en toda España donde puede que sí se cumpla y hay una tendremos problema severa caso casos eso quiere decir que no

Voz 0866 42:29 qué dirán ya concejalías de ningún tipo ni cargos en entes públicos y dejarán en minoría esos ayuntamientos habrá que ver a qué otros consistorios afecta cómo habrá que ver también su derivada en los gobiernos autonómicos de Madrid y Murcia fuentes de la formación indican que ahora se abre un nuevo escenario a priori no pediría en consejerías pero sí consensuar medidas para apoyar las investiduras algo parecido a lo que pasó en Andalucía

Voz 1018 42:52 o sea que la negociación por ejemplo para la Comunidad de Madrid con Días Ayuso en principio parece que queda en el aire porque vos no descarta otras opciones de gobierno del Ayuntamiento queda prácticamente empantanado porque PP y Ciudadanos no tienen mayoría suficiente para sacar por sí solos los proyectos de la ciudad en los plenos municipales algunas tardes

Voz 0861 43:09 tal buenas tardes pues si lo que viene siendo un gobierno en minoría Vox Juan José Antonio no se lo ponen fácil nada fácil al alcalde de Madrid tampoco a Isabel Díaz Ayuso el fantasma de la repetición de las elecciones en Madrid lleva desde hace días en el tablero político que manejan desde el PP Icon la ruptura de Vox en la capital la incertidumbre crece desde la Puerta del Sol el presiente funciones Pedro Rollán apelaba esta mañana a la responsabilidad del Partido de Abascal para evitar pasar

Voz 0795 43:34 nuevo por las zonas quizá sería conveniente

Voz 9 43:37 el que determinados líderes regionales se tomaran un tranquilo marfil algo de tranquilidad algo de sosiego algo de mesura a algo de mano tendida de voluntad sobre todo de voluntad sincera para que se llegue a un acuerdo de gobierno

Voz 0861 43:51 vox dice que no ha habido negociaciones con el PP pero desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso Nos dicen que la realidad es muy distinta si se han reunido de hecho han llegado a estudiar el programa del PP que el PP les puso sobre la mesa lo revisaron hasta que Vox rompió las negociaciones de forma unilateral Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que Vox PP y Ciudadanos tienen la obligación de seguir adelante mañana lo dicho retomarán los contra

Voz 1018 44:13 tos con Vox Yeste órdago de Vox ha vencido con la reunión del Comité de Dirección del PP en la calle Génova Teodoro García Egea número dos del partido de la tocado poner buena cara a este desafío in incluso aparentar una cierta frialdad Adrián Pardo buenas tardes