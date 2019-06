Hora 14 (26/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes la cantidad de veces que habremos hablado del calor durante toda la mañana tenemos aquí ya el primer problema gordo con los termómetros del recién estrenado verano la ola que nos va acercando ya temperaturas de cuarenta grados centígrados en muchas ciudades de nuestro país doce comunidades en alerta naranja veintitrés provincias a la espera de noches tropicales

Voz 0978 00:49 es ahora mismo Palma de Mallorca treinta y siete grados Bilbao XXXVII también en Pamplona se acercan ya a los treinta y seis

Voz 1018 00:57 gracias Sant Jordi paciencia no olvidar las recomendaciones más elementales beber agua buscar la sombra no hacer ejercicio en estas horas centrales del día la vida política sigue también con temperaturas muy elevadas el protagonista de las últimas horas se llama Josep Borrell

Voz 5 01:10 Europa la gran tarea que al cualquier responsable político me podría interesar también esto

Voz 1018 01:18 lo de Exteriores en funciones cabeza de lista del PSOE en las últimas elecciones europeas y que no tomará posesión de su escaño en la Cámara de Estrasburgo la próxima semana lo que quiere decir que al menos de momento va

Voz 1915 01:29 a seguir en el Gobierno Rafa Panadero si estar anuncia

Voz 1775 01:32 te permite de primera seguir como ministro de Exteriores tanto en el actual Gobierno en funciones como en un hipotético futuro Gobierno si Pedro Sánchez saca adelante la investidura pero esto le permite también seguir optando sin ataduras al reparto de cargos europeos un asunto sobre el que los líderes de los Veintiocho van a debatir en una cumbre extraordinaria convocada este domingo Borrell encabezó la lista de socialistas en las europeas de hace justo un mes ganó esas elecciones con más del treinta por ciento

Voz 1018 01:55 otras fuentes parlamentarias señalan a la SER que previsiblemente el debate de investidura de Pedro Sánchez comenzará el dieciséis de julio dice Pablo Iglesias que podemos sigan apostando por un gobierno de coalición pero sin prisa asegura José Luis Ábalos que sólo hay dos alternativas

Voz 0978 02:08 tranquilidad que ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer no tenemos ninguna duda de cuál es la función de los tres coma siete millones de ciudadanos que nos votaron y la función de sus cuarenta y dos representantes en el Congreso de los Diputados

Voz 6 02:24 asumiendo el resultado de las urnas uno puede intentar bloquear ese resultado o contribuir a una investidura que les podrá gustar o no pero es lo que han decidido los españoles en la enorme mes las alternativas aquí es gobierno o bloqueo

Voz 1018 02:37 en Madrid Vox vuelve a tirar por elevación exigen a PP y Ciudadanos que firmen de forma conjunta el programa que puede posibilitar a la popular Díaz Ayuso la presidencia autonómica Ciudadanos asegura que no van a aceptar ese órdago pero en el PP son mucho más cautos

Voz 7 02:50 no es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable es que hay tengamos un programa único firmado por las tres partes

Voz 0771 03:01 ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieren hacer retroceder que frivoliza con la violencia machista con aquellos partidos estire estigmatice a los inmigrantes yo no quiere una Comunidad de Madrid en blanco y negro y mi propósito es en las pues

Voz 8 03:14 más horas de hablar con con la señora Monasterio de Remi opinión acerca de él de este texto y seguir avanzando

Voz 1018 03:22 vox exigen ese programa por ejemplo que los inmigrantes indocumentados no tengan derecho a la cobertura plena de la sanidad pública en el ámbito autonómico ya jugados de lo social de Madrid acaba de terminar sin acuerdo el acto de conciliación de los trabajadores fijos a los que el PP quiere despedir como si fueran eventuales Carlos Sevilla las afectadas

Voz 9 03:40 con reconoció al abogado que ha enviado el PP porque no ha traído un poder notarial sino una autorización no hay conciliación la demanda ya está preparada en cuanto la presenten en los próximos días se abrirá juicio Ur catorce

Voz 1018 03:52 y seguramente lo más sorprende de las últimas horas ha ocurrido en Sevilla en los juzgados se encuentra ahora mismo militar brasileño integrante de la comitiva del presidente Ball sonoro en su viaje a Japón sorprendido por la Guardia Civil con treinta y nueve kilos de cocaína Mercedes Díaz

Voz 1541 04:08 cuando este militar brasileño preste declaración ante la jueza que está de guardia sabremos si la magistrada lo manda a la cárcel lo está asistiendo un abogado de oficio el detenido formaba parte desde el séquito del presidente de Brasil en su viaje a Japón viajaba en un avión militar de Brasil de su fuerza aérea que hizo escala ayer tarde en Sevilla en el control la Guardia Civil de aeropuerto descubrió que llevaba en su maleta treinta y nueve kilos de cocaína en treinta y siete paquetes el presidente brasileño viajaba en otro vuelo que no se detuvo en la capital andaluza en su cuenta de Twitter Paul pero ha dicho que abre una investigación militar y policial en su país que ofrece toda la colaboración posible a las autoridades españolas

el veintiséis de junio nos deja también una buena noticia para a la radio para la SER para ustedes y para nosotros el último Estudio General de Medios que hemos conocido hoy aumenta el liderazgo de esta casa que suma cuatro millones ciento diecinueve mil oyentes cada día

Voz 1915 04:58 tres detenidos en Bilbao por la presunta violación a una menor la noche de San Juan la Ertzaintza busca a más implicados investiga que pudieran haber dado a la víctima una droga similar a la Dhanga la autoridad fiscal independiente apuesta por un programa de Renta Mínima centrado en la pobreza severa y no en los parados de larga duración propuesta de los sindicatos que ya se está tramitando la inversión sería menor llegaría más oiga El País en catalán echa atrás el decreto que limitaba los precios de los alquileres la votación ha dejado en evidencia la falta de apoyos del Gober que necesita mayoría para aprobar los Presupuestos por primera vez un estudio científico demuestra los efectos de la contaminación en la fertilidad femenina según la investigación reduce en un trescientos es porción la reserva ovárica de las Pazzini los deportes Nadal será tercer cabeza de serie en Wimbledon a pesar de ser el número dos del mundo y haber ganado Roland Garros hoy se va a hacer oficial el fichaje del portero civiles han por el Valencia

Voz 10 05:45 España ha vivido

Voz 1 05:46 en los últimos meses la máxima

Voz 10 05:50 los españoles han salido en masa

Voz 11 05:52 hoy agotar la lectura principal es que la mentira el crío el ruido la furia no gusta a todo el mundo

la radio preferida por los españoles Cueto millones ciento diecinueve mil oyentes han escuchado diariamente la Cadena SER según el último Estudio General de Medios la SER continúa siendo la radio líder

Voz 12 06:20 mañana iban veintiséis años consecutivos Cadena SER pase lo que pase dos seis

Voz 15 06:35 era Kato

Voz 16 06:35 dice Madrid Cristina Machado

Voz 1915 06:38 la de Ci Partido Popular y Ciudadanos quieren gobernar en la Comunidad de Madrid tendrán que eliminar el artículo que garantiza la protección integral a las víctimas de violencia machista eliminar también el que garantiza la protección a la diversidad familiar por identidad de género eliminar las ayudas a los inmigrantes y expulsar a los menores extranjeros son algunas de las exigencias mínimas que hace Vox para apoyar un gobierno de derechas en Madrid el Partido Popular sigue dispuesto a negociar

Voz 0771 07:07 mi propósito es en las próximas horas eh hablar

Voz 8 07:09 con con la señora Monasterio in the Remi opinión acerca de él de este texto y seguir avanzando y luego por encima de todo la fecha vamos a una fecha ya estamos todos los días dando opiniones distintas al final la gente en saber a qué atenerse

Voz 1915 07:28 pero las negociaciones se complican porque Ciudadanos dice no a las exigencias de

Voz 1 07:33 sin ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos

Voz 0771 07:35 quieren hacer retroceder que frivoliza en con la violencia machista con aquellos partidos se estigmatice a los inmigrantes que ataquen al colectivo LGTB no habrá un Gobierno

Voz 16 07:45 bajo estas condiciones mis principios

Voz 0771 07:48 lo de mi partido están por encima de un gobierno yo no quiere una Comunidad de Madrid en blanco y negro

Voz 1915 07:56 se lo hemos adelantado en la SER los afectados por la colza podrán seguir retirando sus medicamentos de forma gratuita a partir del lunes el Colegio de Farmacéuticos da marcha atrás en su amenaza de no financiarlos después de que la Consejería haya aceptado buscar una solución para saldar la deuda de siete millones de euros que tienen con las farmacias los pacientes a la espera

Voz 17 08:16 no estamos nada tranquilos no vamos a bajar la guardia esperemos que se vuelvan empiecen a hablar ya de que se dejen de tonterías las víctimas son las que estamos sufriendo no el Colegio de farmacia que tiene un convenio de mil trescientos millones de euros con la Consejería de Sanidad

Voz 1915 08:32 la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes en el hospital de Alcalá de Henares inyectando les aire ha sido condenada a veinte años de cárcel sólo por la muerte de una de ellas Antonio navarros el abogado de la familia

Voz 5 08:44 este caso ha sido especialmente restrictivo solamente con la culpabilidad pero satisfecho por otro lado cuanto a la actuación profesional pues poder demostrar que sí que existía esta situación

Voz 1915 08:59 hay más noticias rasgo que apuntamos ahora en titulares con Sonia Paloma y Javier Jiménez Bas

Voz 0887 09:03 el Ayuntamiento ha desconectado esta mañana los semáforos de la cinco instalados por el anterior Gobierno de Carmena el alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que no eran una prioridad y que no habían aportado soluciones a la movilidad de la capital

Voz 1915 09:15 tres detenidos por encargar el asesinato de un hombre para después vender sus órganos la policía investiga si uno de los arrestados engañó a las otras dos madre e hija para contratar a un sicario después embolsarse sesenta mil euros con la venta de órganos de la víctima

Voz 0887 09:28 Sergio se empezarán las clases el lunes nueve de septiembre y los institutos el martes diez el consejero de Educación ha presentado el calendario escolar que mantiene los exámenes de recuperación en junio en vez de Setién

Voz 1915 09:39 en deportes ya es oficial que el Real Madrid tendrá un equipo en la Liga Femenina ayer la junta directiva acordó la fusión con el Club Deportivo Tacón que Sara completamente efectiva en la temporada dos mil veinte dos mil veintiuno e información del tráfico Obama

Voz 1434 09:51 a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0978 09:53 buenas tardes hasta ahora en la red de Al Madeleine

Voz 18 09:56 ya encontramos complicaciones de entrada a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras en El resto de Accesos a Madrid tanto de entrada como de salida se circula con normalidad tampoco hay retenciones importantes en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta una vez más eso sí desde la Dirección General de Tráfico les insistimos sean muy prudentes al volante y el tiempo

Voz 0159 10:18 no estamos muriendo de calor y eso que yo soy latina y no me acordaba ya que el calor era tan terrible a divertirse ya disfrutan da igual haga frío calor que está Madrid para no salir de casa

Voz 8 10:28 hace muchísimo calor osea es que ello esas temperaturas nunca las he visto eso puede estar en la calle

Voz 1915 10:32 lleva treinta y un grados a esta hora en el centro de la capital estamos de nuevo en alerta amarilla hasta las ocho de la tarde y mañana más con máximas que ya si a partir de mañana y hasta el domingo van a superar los cuarenta grados previsión Jordi Carbó

Voz 0978 10:46 las temperaturas seguirán su línea ascendente ya superamos los treinta grados en la mayor parte de la comunidad máximas alrededor de los treinta y cinco en la mayor parte de poblaciones también en gran parte del área metropolitana de la ciudad de Madrid una tarde soleada con poco viento sensación en algunos momentos de calor sofocante y mañana temperaturas de dos a tres grados más altas se confirma que entre el viernes y el domingo es cuando las máximas se pueden situar alrededor de los cuarenta grados durante las noches mínimas incluso por encima de los Veinticinco todos los días con muchas horas de sol no

Voz 1915 11:20 el Biden de tomar las precauciones básicas para evitar golpes de calor

Voz 11 11:23 ante la ola de calor a las tres estamos en casa en estaban dando las siete cita con el aire acondicionado

Voz 16 11:30 y poco más

Voz 0159 11:31 meterse en el agua hay en el agua te metes en casa con el aire Irina Augusto

Voz 1915 11:38 mucho líquido y aunque vayan a la piscina dicen los expertos que hay que evitarlo en las horas de más calor atención también a las personas más vulnerables a los niños y a los mayores que viven a nuestro alrededor Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido y en la producción Sonia Palomino

Voz 19 11:57 en un verano infabilidad en destino de película ser protagonista de una gran producción cinematográfica este verano emociona te con su historia milenaria con tres Patrimonios Mundiales adentra en un oasis rodeado de palmeras y playas paradisíacas fiestas museos gastronomía mediterránea ocio actividades

Voz 1018 12:16 es para los más pequeños salta de la butaca

Voz 19 12:18 ah y entra en la pantalla todo esto y mucho más en visitar Elche punto com no te lo cuenten

Voz 1 12:25 Rubí de Fun mejor parque del mundo presenta el sueño de Toledo

Voz 10 12:28 sí

Voz 1 12:29 dos mil personajes escenario de cinco hectáreas grandiosos efectos especiales en el espectáculo más grande de España reserva gatos entrada sin puede fue España punto com cuide fue España la historia te está esperando cambia tu negocio pensando fuera de la caja abre la caja sal se la caja coach profesional necesitas un coche profesional sólo en junio yo de tu vehículo comercial Renault desde ocho mil cuatrocientos euros

Voz 16 13:00 oferte van válido hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 15 13:05 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 13:08 vox renuncia a exigir consejerías en la Comunidad de Madrid pero presenta un programa de mínimos como condición indispensable para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad llegado el caso si hay acuerdo exige también que la firma de Ciudadanos esté junto a la del Partido Popular y a la de la formación de ultraderecha Rocío Monasterio la candidata de Vox ha presentado esta mañana ese programa de mínimos que pasa por derogar varios artículos de las leyes de violencia machista identidad de género de la Comunidad de Madrid por restringir derechos a los inmigrantes vamos a la Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0861 13:45 pues si quieren que los países de origen de los inmigrantes irregulares paguen sus facturas sanitarias quieren repatriar a los buenas los menores extranjeros no acompañados ir exigen derogar catorce artículos de leyes del PP como la de identidad de género Vox en concreto quiere eliminar por ejemplo las ayudas a las víctimas de la violencia por motivos de identidad de género y exigen suprimir el artículo que garantiza la protección integral a las mujeres como tal por el hecho de haber sido víctimas de la violencia machista son los puntos innegociables de su nuevo documento marcó un documento de mínimos para negociar la investidura de Isabel Díaz Ayuso Vox avisa sobrará sus votos a un Gobierno que suscriba abiertamente un acuerdo con ellos eso pone en aprietos a ciudadanos que siempre ha marcado un cordón sanitario al partido de Abascal Rocío Monasterio esta mañana enviaba este mensaje a la formación

Voz 7 14:37 no es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable es que hay tengamos un programa único firmado por las tres partes

Voz 0861 14:48 importante a otro detalle de esta comparecencia Vox llegó a firmar con el PP un preacuerdo para entrar en su gobierno a través de entes públicos pues bien Vox renuncia ahora al poder institucional las otras

Voz 7 15:01 venimos a defender ideas no pedir consejerías tenemos como prioridad y hemos venido a la política defender ideas

Voz 0861 15:08 Bosch quiere llegar a un acuerdo cuanto antes pero Rocío Monasterio ha avisado que no tiene prisa no tiene ningún problema ha dicho en tener que trabajar en agosto pensando en un hipotético segundo pleno en sepia

Voz 1434 15:20 en una comparecencia sin preguntas algo poco habitual en él el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado ha dicho que no a estas exigencias de Vox mientras que la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso sigue dispuesta a negociar y parece que con más prisas que monasterio porque ha pedido a las dos formaciones Javier que se fije ya una fecha para la investidura

Voz 0861 15:37 Isabel Díaz Ayuso ha recibido la propuesta de Vox de manera positiva esa es la expresión que ha utilizado hoy eso sí ha dejado caer que se ha enterado del documento de Vox por la prensa según Ayuso en líneas generales pueden entenderse en muchos aspectos pero no entrará con Vox en debates estériles ni en el folclore por ejemplo decía sobre asuntos como la inmigración el colectivo gay o la violencia contra las mujeres

Voz 8 15:59 a ver en la Comunidad de Madrid hay un debate que a mi entender está superado desde hace mucho tiempo y es que los ciudadanos a la Comunidad de Madrid queremos vivir en libertad con respeto con tolerancia y desde luego yo pienso y quiero ser la presidenta de todos los madrileños no quiero que en la Comunidad de Madrid se primero que este tema sea siempre moneda cambio cada año cada vez que llega el orgullo y luego no quiero que este tema divida socialmente y en ese sentido no pienso retroceder

Voz 0861 16:27 Ayuso hablará en las próximas horas con Rocío Monasterio para decirle qué opina del programa único que ha puesto sobre la mesa Vox quién lo ha rechazado ya de plano ha sido Ciudadanos su portavoz Ignacio Aguado lo decías en una comparecencia sin preguntas ha sorprendido a todos al decir ahora que quiere un gobierno de progreso

Voz 0771 16:44 por eso les adelanto que nosotros vamos a intentar llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar no que quieran retroceder yo no quiero una Comunidad de Madrid que tenga como reflejo los años cincuenta del siglo pasado yo no quiere una Comunidad de Madrid en blanco y negro tiene una Comunidad de Madrid en color la pregunta es por tanto en este caso que quiera hacer el Partido Popular de morir

Voz 1 17:09 podido pregunta Ignacio Aguado si con esa expresión de gobierno

Voz 0861 17:12 por eso ciudadanos vira a la izquierda deja ver deber en el PP a su socio preferente Paricio Pérez Ayuso no hay duda ciudadanos acaba apoyando a un Gobierno de Ángel Gabilondo se metería en un callejón sin salida Ayuso asume que las negociaciones son muy complicadas y pide que se ponga fecha cuanto antes al pleno de investidura quiere que sus socios aclaren ya si están dispuestos a apoyar no avisa Ciudadanos y Vox son serían algunos irresponsables si finalmente permiten que haya otro pleno en el mes de sepia

Voz 1434 17:37 hombre gracias Javier dos de la tarde y casi dieciocho minutos seguimos

Voz 13 17:42 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:45 complican las negociaciones a nivel regional más incluso que en la capital donde aún que Vox ya ha dicho que dejará gobernar en minoría al PP Ciudadanos lo cierto es que el candidato del PP ella fue investido gracias a los votos de la ultraderecha de Vox el alcalde Almeida ha insistido esta mañana en que todavía hay tiempo para reconducir la situación

Voz 0861 18:03 nosotros estamos dispuestos a sentarnos con Vox que nos plantea cuáles son discrepancias más allá de lo que se dijo ayer en rueda de prensa

Voz 1018 18:12 para ver si se puede solventar esas diferencias el

Voz 0861 18:14 plazo de veinte días que Nos dimos en el acuerdo de investidura

Voz 1434 18:17 esto lo decía Almeida mientras se materializaba un paso más en la descarga de Madrid el alcalde ha acudido al Centro de Gestión de la Movilidad de el Ayuntamiento para supervisar personalmente el fin del funcionamiento de los semáforos de la A5 y allí también ha vuelto a defender sus medidas respecto a Madrid Central a pesar de que es Europa quién avisa del riesgo de levantar la medida Almeida habla de presiones de la izquierda Carolina

Voz 1915 18:39 hola buenas tardes buenas tardes el próximo uno de julio entrarán

Voz 1434 18:42 por la moratoria de multas de Madrid Central que de facto supone eliminarlo durante al menos dos meses Almeida no piensa dar marcha atrás pese a las advertencias de los ecologistas del Gobierno de España de Europa de la Organización Mundial de la Salud pronunciamientos todos que él identifica como presiones de la izquierda

Voz 20 18:58 es cumpliremos sin lugar a dudas cuando estos compromisos con la Unión Europea en materia de calidad del aire pero tengo que reconocer también una cosa yo aquí no he venido a caer bien a la izquierda y uno he venido aquí a sucumbir a las presiones de la izquierda yo no he venido aquí a hacer lo que me dicta la izquierda yo he venido aquí a cumplir el compromiso que asumí con los madrileños

Voz 1915 19:17 es un compromiso electoral fue también el apagado del

Voz 1434 19:20 los semáforos de la cinco que hoy ha entrado en vigor

Voz 0861 19:22 sí desde luego digo era una prioridad apagar los semáforos la cinco sólo habían generado más retraso los desplazamientos más ruido más atascos no habían aportado soluciones a la movilidad sostenible la ciudad de Madrid este Gobierno cumple sus compromisos y lo hacemos prácticamente desde el primer día que hemos tomado pasos

Voz 1434 19:39 el alcalde quiere soterrar la A5 en su desembocadura en Madrid una obra que podría comenzar a finales del año que viene con un coste de ciento ochenta millones de euros sobre los semáforos de la A5 el concejal del PSOE Alfredo González pedía prudencia al Gobierno municipal admite que hay que mejorar las medidas adoptadas pero advierte del riesgo de dar pasos atrás

Voz 1018 19:56 pues es un evidente paso atrás y lejos de salud

Voz 21 19:58 en unas los problemas los padres radar va a empeorar la calidad de vida de los vecinos de Latina que van a pasar a soportar más más ruido iba generan incluso problemas de seguridad en las incorporaciones desde la carretera de Boadilla o desde la avenida de los de los poblados los semáforos serán un primer paso pero se necesitan muchas otras actuaciones como el refuerzo de del transporte público la construcción por fin tres aparcamientos disuasorios

Voz 1434 20:21 sobre Madrid Central ni siquiera los integrantes de la Plataforma de Afectados por Madrid Central aboga

Voz 1915 20:27 por suspender este área de bajas emisiones a pesar

Voz 1434 20:29 de todo lo que han protestado no van tan lejos como el alcalde dicen que lo que hay que hacer es mejorar Nou Vicente Pizcueta es su portavoz

Voz 1108 20:37 reformar Madrid Central es el titular de nuestra comparecencia es una oportunidad para perfeccionar lo reformar perfeccionar revisar son sinónimos porque de lo que se trata es de hacer mejor Madrid Central que es lo que venimos explicando desde nuestra primera comparecencia del tres de octubre

Voz 15 24:33 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 24:36 buenas noticias para los afectados por la colza podrán seguir retirando sus medicamentos de forma gratuita a partir del lunes el Colegio de Farmacéuticos de Madrid había amenazado con cobrarse los hasta que la Consejería de Sanidad saldara la deuda de siete millones de euros que tiene con las farmacias pero

Voz 16 24:52 se da marcha atrás después de que el Gobierno

Voz 1434 24:54 el general haya aceptado sentarse a la mesa para buscar una solución Teresa Rubio

Voz 1933 24:58 una solución que como el Colegio Oficial de Farmacéuticos sabía desde el primer momento tiene que pasar antes de nada por la reunión de la comisión bilateral de transferencias con el Ministerio de Sanidad que es donde se tiene que cerrar forma oficial la nueva fórmula de pagos no obstante como decías mientras esta no se produce se va a iniciar una mesa de negociación a tres con la Consejería de Sanidad la de Hacienda y el Colegio Oficial Mercedes García portavoz de la plataforma del síndrome tóxico seguimos Libia

Voz 17 25:23 no estamos nada tranquilos no vamos a bajar la guardia esperemos que se vuelvan ese empiecen a hablar ya de que se dejen de tonterías

Voz 1933 25:32 los pacientes nos han dicho se han sentido utilizados por los farmacéuticos que saben que más tarde o más temprano van a cobrar esos siete millones de euros de la comunidad

Voz 26 25:40 hay un convenio entre el Colegio de farmacia y la Comunidad de Madrid de mil trescientos millones de euros para el pago de farmacia de los madrileños entendemos al colegio de farmacia pero no creemos que la cantidad sea tan excesivas como para hacer hacernos vivir a las víctimas este dolor sentirnos una vez más rechazadas

Voz 1933 26:00 todavía no hay fecha para la reunión a tres lo que sí queda desactivada esa amenaza de cobro de los medicamentos a los pacientes de la colza prevista para

Voz 1434 26:06 el lunes la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos mujeres dos pacientes en el hospital de Alcalá de Henares inyectando les aire ha sido condenada a veinte años de cárcel pero sólo por una de esas muertes la segunda que ocurrió en dos mil diecisiete dice el tribunal que a pesar de que la causa de la muerte de la primera es la misma no hay pruebas suficientes para acusar al auxiliar Alfonso Ojea

Voz 0771 26:30 los nueve hombres y mujeres que integran este jurado popular señalan en su decisión que la auxiliar de enfermería acabó con la vida de la paciente Consuelo doblado en agosto de hace dos años y acabó con la vida de esa anciana introduciendo legales en su sistema circulatorio lo que desencadenó una embolia que le produjo la muerte muerte violenta con alevosía porque la víctima no podía defenderse era anciana era enferma crónica estaba postrada en una cama Antonio Navarro es el abogado de la familia doblado

Voz 5 26:57 valoramos positivamente que se haya considerado que que ella es la asesina no consideramos tan positivamente que no se entienda que que que las dos afectadas anteriores hayan tenido no se ha podido demostrar esa culpabilidad pero bueno era un tema muy difícil porque es un tema más extraño oí técnicamente muy complicado para que un jurado entienda pero los pormenores

Voz 0771 27:25 en el caso de las otras dos muertes escuchábamos al abogado por las que la acusada también ha sido juzgada el jurado popular considera que ninguna de ellas se aprecian pruebas suficientes como para derribar la presunción de inocencia de la acusada de Beatriz López Doncel

Voz 1434 27:38 ella y calendario escolar definitivo lo ha presentado esta mañana el consejero de Educación Rafael Van Griezmann básicamente las fechas son las mismas que el borrador que les adelantamos aquí en la SER hace unos días salvo por el día de inicio de las clases en Primaria y en Secundaria Laura Gutiérrez

Voz 1275 27:54 si los colegios empezarán el lunes nueve de septiembre y los institutos el martes diez como ya avanzó la SER las clases en Primaria terminaran el diecinueve de junio de Bachillerato Secundaria y FP el veintitrés de ese mes aunque el nueve de junio como ya apuntaba el borrador de educación concluirá la evaluación ordinaria en los institutos se mantienen por tanto dos semanas de

Voz 0771 28:14 junio para los exámenes de recuperación que sigue

Voz 1275 28:16 en fuera de septiembre las vacaciones de Navidad empezarán el veintiuno de diciembre hasta el siete de enero Semana Santa del tres al trece de abril se habilitan varios días adicionales a los festivos Rafael Van cree que en consejero sí que hemos

Voz 27 28:29 habilitado también hundía adicional aparte del uno de noviembre que es fiesta oficial que luego a la vuelta de de es también muy largo con dos días adicionales uno el veintiocho semanas recuerdo de febrero y otro es el dos

Voz 16 28:43 además el puente de diciembre suma un día más el nueve de la tarde veintinueve minutos

Voz 10 28:50 hora catorce

Voz 16 28:53 Gonzalo Conejo buenas tardes muy buenas tardes ya su oficio

Voz 28 28:56 el Real Madrid tendrá equipo femenino la temporada que viene en la Liga

Voz 29 28:59 perdieron ayer la junta directiva del club acordó proponer en la próxima asamblea general de socios la fusión por absorción del Club Deportivo tacón a partir del uno de julio de dos mil veinte mientras que durante la próxima temporada el primer equipo Delta con entrena jugará sus partidos en la ciudad el Real Madrid en un marco de colaboración transitoria entre ambos clubes mientras en el Atlético de Madrid están acelerando las operaciones que tienen abierta todo se pondrá en marcha a partir del uno de julio y esperan tener todo cerrado lo antes posible antes del cuatro del PSM si en fútbol sala Movistar Inter ha presentado esta mañana su nuevo jugador Jean Pierre pito firma por las próximas dos temporadas y llega procedente del pozo

Voz 1915 29:33 gracias Gonzalo así terminamos treinta y un grados ahora mismo en el centro de la capital estamos en alerta amarilla hasta las ocho de esta tarde aunque hoy las máximas todavía no van a alcanzar los cuarenta grados mañana así entre mañana y el domingo cuarenta grados y más lo vamos a superar aquí en la Comunidad de Madrid les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid como siempre a partir de las siete y veinte hasta luego

Voz 2 30:03 a dos semanas

Voz 1018 30:05 tarde una y media en Canarias

Voz 4 30:11 catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 el siguen subiendo los termómetros algunos acerca ya a los cuarenta grados Jordi Carbó

Voz 0978 30:25 el momento no hay que decir que respecto a la última en media hora hay un parón y esquí también como empieza a soplar el viento asociado estas situaciones se frena la temperatura es decir vamos a dar los mismos datos que antes Palma de Mallorca treinta y siete grados que es mucho para ser Palma al igual que los treinta y siete Bilbao en Zaragoza también en Pamplona alrededor de los treinta

Voz 1018 30:44 con estas elevadas temperaturas se van a agudizar en intensidad también en extensión geográfica hasta el fin de semana no es descartable que a partir del viernes active el nivel rojo riesgo extremo hice supere algún récord no

Voz 0978 30:56 sí de hecho estamos pendientes el récord varios tenemos a superar por ejemplo en el centro de la península algunos datan del año mil novecientos cuarenta y uno en concreto en la provincia de Toledo otros datan de principios de los años sesenta pero

Voz 0861 31:10 también hay que decir que muchas poblaciones

Voz 0978 31:12 Ecos suelen ser más recientes de dos mil tres pues bien algunos de estos pueden caer la idea es la siguiente que la ola de calor propiamente dicha porque va a afectar a mucha agua gran parte del país empezará mañana se alargará en la mayor parte del país hasta el sábado en algunas provincias hasta el domingo se traducirá en muchas horas de sol estas temperaturas que sobre todo en el interior y especialmente a partir del viernes pueden superar con facilidad los cuarenta grados los puntos más cálidos esta situación serán el Valle del Ebro también los ríos que cruzan Castilla La Mancha y curiosamente ni Extremadura ni Sevilla ni el Valle del Guadalquivir Banhart vivir temperaturas tan altas es una ola de calor atípica en este exento todo sea alegrar insistimos tres cuatro días mucha atención también a las temperaturas mínimas a partir del viernes en muchos casos incluso en el interior no bajaremos de los veinticinco grados también tendremos que estar atentos a partir del fin de semana a las tormentas de calor es decir esas tormentas que acompañan muchos rayos y truenos también fuertes rachas de viento pero no traen lluvia eso quiere decir que no Viesgo de incendios con estas tormentas el fin de semana va a ser muy elevado

Voz 1018 32:17 primera hora de calor de este verano la décima que se produce en un mes de junio desde mil novecientos setenta y cinco según la Agencia Estatal de Meteorología los niños y los ancianos son también esto los más vulnerables es imprescindible hidratarse incluso aunque uno no tenga sensación de sed evitar ejercicios físicos en la calle en estas horas Andrés del día y por supuesto no exponerse al sol en la medida de lo posible gracias por de un saludo buscada sombra buenas tardes enseguida vamos a hablar de este asunto también del futuro político de Josep Borrell que no recogerá su acta de eurodiputado la próxima semana se queda en el Gobierno como ministro de Exteriores en funciones

Voz 1915 32:52 Messi también hablaremos del nuevo órdago

Voz 1018 32:55 vox en Madrid plantean expulsar de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes indocumentados is según Rocío Monasterio exigen al PP ir también a Ciudadanos que suscriban conjuntamente un acuerdo político de gobierno e para la Comunidad aparentemente ciudadanos dice que no pero la candidata del PP se deja querer

Voz 7 33:12 no es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable es que hay tengamos un programa único firmado por las tres partes

Voz 0771 33:22 ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieren hacer retroceder con la violencia machista con aquellos partidos que estigmatice a los inmigrantes yo no quiere una Comunidad de Madrid en blanco y negro y mi propósito

Voz 8 33:35 más horas de hablar con con la señora Monasterio de Remi opinión acerca de él de este texto y seguir avanzando

Voz 1018 33:48 el miércoles veintiséis de junio Raquel García Isabel Quintana buenas tardes ahora o de bous también da mucho juego en Valencia Isabel

Voz 1915 33:55 sí porque en Les Corts este año no podrán leer una declaración institucional por el Día del Orgullo porque Vox se ha negado a firmar necesita unanimidad para poder hacerlo la portavoz de la formación de ultraderecha en el Parlamento valenciano dice que no la refrendan porque los derechos de todos los españoles ya están protegidos hola constituye

Voz 1951 34:10 no nos vamos a sumar a una declaración institucional de la que se está haciendo un uso partidista ir de una fiesta que utiliza unos fondos públicos unos recursos públicos que deberían estar destinados a otras cuestiones

Voz 1915 34:23 ha terminado el acto de conciliación entre el Partido Popular y un grupo de empleados que fueron despedidos como eventuales después de décadas de trabajo para el partido

Voz 30 34:31 no estamos teniendo ninguna respuesta ahí están demostrando

Voz 1915 34:34 no una total insensibilidad social

Voz 30 34:36 al con nosotras después de haber trabajado tanto tiempo y haber demostrado

Voz 1915 34:40 una total lealtad a los trabajadores van a presentar ahora la demanda para jugar

Voz 1018 34:45 tres detenidos por la presunta violación durante el año

Voz 1915 34:47 ocho de San Juan en Bilbao de una chica de diecisiete años que ha denunciado haber sufrido violaciones múltiples y colectivas anal iba finalmente la Ertzaintza investiga si los arrestados drogar a la víctima con un narcótico parecido al abundan ahí están buscando a un cuarto implicado

Voz 1018 35:00 la renta mínima pero Conca la autoridad indefinidos

Voz 1915 35:03 el fiscal propone centrar la más en la pobreza severa me de los desempleados de larga duración que es lo que proponen los sindicatos en la iniciativa legislativa popular que se está tramitando en el Congreso según los cálculos de la ITF estos ajustes permitirían alcanzar a un millón ochocientos mil hogares reducir la pobreza severa hasta en un sesenta por cien rechazado el Govern catalán se ha quedado solo lo ha conseguido el apoyo de la CUP y los comunes para aprobar en el Parlament el decreto para limitar los precios de los alquileres si vence así la incapacidad del Gobierno de Torra de formar una mayoría que necesita por ejemplo para aprobar los presupuestos tras la reunión entre los trabajadores de Alcoa y la empresa que quiere vender a un fondo suizo las plantas de Avilés y de A Coruña los sindicatos aseguran que el Gobierno se ha comprometido con ellos a rebajar en un veinte por ciento la factura de la luz a este tipo de industrias pero Reyes Maroto evita confirmarlo declaraciones de la ministra de Industria en funciones esta mañana en Hoy

Voz 31 35:50 pero y aprobamos en diciembre un Real Decreto para elabora el Estatuto del Consumidor electro intensivo estamos terminando de elaborarlo estamos en condiciones espero de que en cuanto se confirme

Voz 1915 36:01 ahora el Gobierno poder llevarlo al Consejo de Ministros

Voz 1018 36:03 retirados sesenta y seis productos homeopáticos

Voz 1915 36:06 siguieran ha aportado la documentación exigida por la Agencia Española del Medicamento son los primeros en salir del mercado de la lista de dos mil que Sanidade elaboró hace unos meses y que están en fase de evaluación de momento se pueden seguir vendiendo hasta que se tome una decisión definitiva

Voz 1018 36:18 reduce la fertilidad femenina según la investigación de

Voz 1915 36:21 Universidad de Módena en Italia la contaminación reduce hasta en un trescientos por ciento la reserva de óvulos de las mujeres Sergio Pascual y experto en fertilidad

Voz 32 36:29 en un centro un instituto que está en plena ciudad con toda la polución y lo que significa hace de que así como se te ponen las paredes negras la contaminación lo mismo ocurre

Voz 1915 36:42 datos que han conseguido después de analizar la evolución de mil trescientas mujeres han dicho

Voz 1018 36:46 tenemos un juzgado de Sevilla ha mandado a la cárcel al militar brasileño que forma parte de la comitiva del presidente bolso negro aquí en la Guardia Civil interceptó una maleta con treinta y nueve kilos de cocaína Mercedes Díaz

Voz 1541 36:59 la jueza de guardia de Sevilla acaba de mandar a prisión a este militar brasileño que formaba parte del séquito del presidente bolso de viaje en Japón el militar viajaba en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña que hizo escala ayer por la tarde en el aeropuerto de Sevilla este hombre llevaba en su maleta treinta y nueve kilos de cocaína que descubrió la Guardia Civil en el control está siendo investigado por un supuesto delito contra la salud pública en otro avión que no se detuvo en San Pablo viajaba el presidente de Brasil gol sonaron anoche en su cuenta de Twitter contó lo ocurrido y anunció que abrió una investigación para saber qué había pasado para decir que se ponía a disposición de las autoridades españolas

Voz 1 37:33 en el telegrama Miguel Angel Aguilar

Voz 33 37:37 José Antonio gama es para Josep Borrell señor ministro de Asuntos Exteriores cuando pasado mañana viernes veintiocho Se esperaba su cese como titular del Ministerio que ocupan el actual Gobierno en funciones del presidente Pedro Sánchez a que venía obligado para retirar su acta y participar en la sesión constitutiva del Parlamento europeo del martes dos de julio en Estrasburgo salta la noticia de su renuncia es decir de su opción preferente por seguir de ministro de donde se deduce que si hubiera investidura estaría garantizada su continuidad como titular de ese ministerio y Pedro Sánchez en Osaka

Voz 1018 38:13 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y nuevo validada teme que al Quintanar Carlos Cala la producción hoy estamos especialmente felices a esta casa porque como siempre gracias a ustedes la SER aumenta su liderazgo en la radio española con cuatro millones ciento diecinueve mil oyentes diarios según el último Estudio General de Medios Carlos Cala

la SER no sólo es líder sino que es más líder tiene casi un millón de oyentes más que la Cope y dos millones más que Onda Cero todos sus grandes programas incrementa su audiencia Hoy por Hoy con dos millones ochocientos setenta y dos mil oyentes diarios lidera la mañana este que escuchan Hora catorce incrementa su audiencia en cuarenta y tres mil personas llega a los quinientos sesenta y tres mil oyentes la ventana por la tarde también sube y se acerca a los novecientos mil seguidores y Hora veinticinco por la noche roza el millón de oyentes diarios

Voz 16 39:26 a sólo doce mil oyentes de Onda Cero

Voz 1018 41:34 el catorce son lo que le costó tomar una decisión la decisión de encabezar la lista del PSOE las europeas al menos de anunciarlo públicamente

Voz 4 41:44 no Nole ofrecidos

Voz 1018 41:45 puesto

Voz 4 41:47 sabes quién tiene en la cabeza él para encabezar la lista de su legado europeos Espinar el bueno de la adivinanza sí lo sé pero no sólo podrá prodiga Nos hombre mujer alguna pista ministro hombres mujeres al tabaco no hombre solo sólo contamos con eso nos lo usted le ha pedido consejo para lo sé por conductos colaterales bueno en todo caso ya sabemos que no va a ser usted el candidato esto nos lo he dicho

Voz 1018 42:26 el pasado catorce de enero a un desayuno informativo en Madrid Josep Borrell se resistió todo lo que pudo para admitir que iba en cabeza de la lista del PSOE al Parlamento de Estrasburgo en las elecciones del veintiséis de mayo el europeista convencido de largo historial por ejemplo en el año dos mil dos participó en los trabajos para elaborar una Constitución europea en dos mil cuatro fue elegido presidente del parlamento de Estrasburgo haga el al que en teoría debería regresar como eurodiputado la próxima semana el día dos pero pero Rafa Panadero indeterminada de la Ser buenas tardes González una cosa es segura próximo martes no estará en su escaño en la sesión inaugural de esa nueva legislatura no recogerá su acta lo que quiere decir que de momento de momento seguirá en el Gobierno como ministro de Exterior

Voz 28 43:02 sí esa es la consecuencia inmediata de la decisión que ha tomado Borrell

Voz 1775 43:06 el Borrell ganó las elecciones hace justo hoy un mes con más del treinta por ciento de votos Pérez renuncia a su acta no se va a sentar en ese nuevo Parlamento el dos de julio Si lo hubiera hecho tendría que haber renunciado antes por incompatibilidad a su cargo como Man como ministro de Exteriores así que de momento puede seguir ahí lo hará mientras el actual Gobierno siga en funciones y además queda libre también para renovar en esa tarea en caso de que Pedro Sánchez logró sacar adelante la investidura

Voz 1018 43:29 siga contando con él ahora pero esto no le cierra la puerta para aspirar a alguno de los cargos de primer nivel no que tienen que decidirse en los órganos políticos de la Unión excluida claro está la presidencia del Parlamento

Voz 1775 43:39 exacto es es la segunda derivada de su decisión Borrell puede seguir optando sin ataduras al reparto de cargos europeos quizá una vicepresidencia de peso quizá la alta representación para la política exterior que es también vicepresidencia esas son las

Voz 1018 43:51 dos opciones que más suenan en todo caso es un asunto son

Voz 1775 43:54 el que los líderes europeos van a seguir debatiendo en una cumbre extraordinaria este próximo domingo en resume José Antonio lo único que cierra Borrell con lo de hoy como decías es la posibilidad de tener alguna responsabilidad en el Parlamento Europeo donde ya fue presidente donde además su número dos Iratxe García ya está confirmada como presidenta de los socialistas europeos parece que prefiere seguir de momento dónde está a la espera de que le convenza alguno de los cargos europeos que podrían llevar su nombre a partir de las tres probablemente tendremos más detalles porque Borrell comparece ante la prensa

Voz 1018 44:21 los gracias Rafa fuentes socialistas reconocen a la SER que la decisión de está vinculada directamente con la incertidumbre sobre el proceso para la formación del nuevo Gobierno vamos al Congreso José María Patiño como va la cosa buenas tardes

Voz 1108 44:32 hola qué tal buenas tardes José Antonio en el Gobierno se remiten a la explicación que el propio Borrell va a dar Bruselas No obstante fuentes socialistas apuntan a la Cadena SER dos motivos que han pesado en esa decisión del ministro de Asuntos Exteriores en funciones el hecho de que el acuerdo sobre el reparto de cargos en las instituciones de la Unión Europea al que se refería Rafa Panadero esté de yo todavía bloqueado no haya unas expectativas para que se desbloquee y sobre todo la incertidumbre que existe en el Gobierno y en el partido sobre la investidura de Pedro Sánchez una incertidumbre que llega hasta el punto según esas mismas fuentes de barajar la repetición de elecciones por desgracia posible señalan textualmente aunque se trabaja para que no suceda la dudas de Borrell sobre volver al Parlamento Europeo

Voz 0861 45:15 Girón ya hace unas semanas fuentes parlamentarias

Voz 1108 45:18 socialistas apuntaban a la SER a que el ministro podría tomar posesión del escaño ir renunciar al mismo al cabo de unos meses