Hora 14 (27/06/2019)

las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:03 no

José Antonio Marcos

Voz 1018 00:21 muy buenas tardes sigue fuera de control el incendio que se desató en la tarde de ayer en la guerra en la comarca de Ribera d'Ebre en Tarragona que ha arrasado ya unas cinco mil quinientas hectáreas una superficie inmensa para que será una idea equivale unas cuarenta y ocho veces la extensión del parque del Retiro de Madrid los equipos de extinción bomberos militares de la Unidad Militar de Emergencias creen que el fuego pueda acabar arrasando hasta veinte mil hectáreas en el puesto de mando está Oriol allí

Voz 1406 00:47 sí buenas tardes estas cinco mil quinientas hectáreas son las últimas cifras oficiales pero con toda probabilidad

Voz 1018 00:52 ya obsoletas son de un par de horas a atrás

Voz 1406 00:55 algo arde sin control en La Palma d'Ebre incluso está amenazando con entrar en el Parque Natural del Montsant ahora mismo con cerca de cuarenta grados

Voz 0047 01:02 diente completamente seco sopla el viento

Voz 1406 01:05 Terry viene del mar rige el fuego hacia la provincia de Lleida son los medios aéreos los que luchan para minimizar el que ya es el peor incendio de la temporada el objetivo es estabilizarlo oye frenos explican los bomberos que conseguirlo va a ser muy muy muy difícil

Voz 1018 01:19 pues volveremos a y media esperamos poder conversar en directo con el conseller de Interior Miquel Book está en ese lugar el fuerte calor no ayuda ese calor parece que va a seguir Jordi Carbó

Voz 1406 01:31 va a seguir y ahora mismo por ejemplo ya con datos más que significativos en Calanda en Teruel treinta y nueve coma siete grados Lleida en la ciudad de Lleida treinta y ocho coma cuatro en Palma de Mallorca treinta y siete coma cinco datos de la Agencia Estatal de Meteorología esta tarde máximas de más de cuarenta en el Valle del Ebro cerca de los cuarenta en el resto del interior

Voz 1018 01:54 el Banco de España advierte del encarecimiento de las hipotecas desde que las entidades financieras tienen que asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados por la sentencia del Tribunal Supremo de otoño del pasado año Rafa Bernardo dice el Banco de España que mientras el coste de la financiación bancaria sigue estable

Voz 1762 02:09 en la mayoría de los segmentos en los nuevos préstamos hipoteca

Voz 1018 02:11 eres detectan un repunte de treinta puntos básicos que además no se aprecia en otros países como el aumento se registra desde septiembre pasado esto podría estar relacionado dice Raúl con los cambios legislativos introducidos son España en materia de crédito inmobiliario y que compra de vivienda que acabaron dando lugar a la ley de crédito inmobiliario de febrero pasa el Ministerio de Hacienda acaba de publicar la lista de los principales morosos de nuestro país son algo más de cuatro mil que deben más de catorce mil millones de euros a las arcas públicas todo esto en pleno debate o debates políticos sobre los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez el calendario el Gobierno no quiere dilatar los plazos la vicepresidenta Carmen Calvo ha sido clarísima en alusión a la estrategia de Podemos desde donde Rafa Mayoral se dado por aludido

Voz 5 02:50 nosotros no vamos a la investidura del presidente Sánchez a ningún tipo de juego estratégico de nada no sé lo que ir a los demás nosotros vamos a que sea investido en el mes de julio a poder estar en agosto trabajando ya a pleno rendimiento

Voz 4 03:08 tres entidades era Pedro

Voz 6 03:13 trabajarlo no

Voz 1018 03:15 Pablo Casado niega que exista un debate en el Partido Popular sobre su posible abstención Inés Arrimadas evita explicar cómo ha sido el debate la votación interna ciudadanos entorno a este asunto

Voz 1 03:25 además villano judíos

Voz 7 03:28 le he planteado facilitar su investidura otra vez los partidos que tenemos acuerdos sean aguarda su a Coalición Canaria estábamos negociando el Gobierno regional y luego él es lo que le he planteado son ya hoy con pactos de Estado

Voz 8 03:42 el otro me café con leche muy pasar no sé si quieren ustedes estos detalles pero se voto todos pudieron expresarse todos pudieran decir lo que quisieron varios tú

Voz 1544 03:53 más de palabra luego votó la gente como segó tan cualquier órgano colegiado

Voz 1018 03:57 lo que hace lo recuerda pero el resultado de la votación ya parece que sigan olvidado muchas declaraciones en los pasillos del Congreso después de una sesión extraordinaria en el hemiciclo

Voz 10 04:11 el homenaje anual a las víctimas del terrorismo con el llamamiento a la unidad por parte de la

Voz 1018 04:15 presidenta de la Cámara Meritxell Batet

Voz 10 04:18 cada vez que se plantea un desafío nosotros

Voz 1544 04:20 valores comunes a los fundamentos de nuestra convivencia la reedición diaria de esa unidad es un reto vital para los miembros de esta Cámara para los políticos para los propios ciudadanos

Voz 1018 04:34 o al menos hoy no ha sido posible no han ido todas las eh asociaciones de víctimas la ultraderecha de Vox tramposo que tampoco quiso asistir por la presencia de Bildu y la entrevista Otegi anoche en Televisión Española criticada por Mari Mar Blanco

Voz 11 04:46 es inaceptable vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna como es vilo y que lo hiciera justamente precisamente el día anterior a la celebración de este importante innecesario acto

hora catorce Madrid Javier Casas

Voz 0867 07:16 al treinta y dos grados en el centro de la capital subiendo buenas tardes a todos aviso naranja sequía primer día del verano en el que vamos a rondar los cuarenta grados especialmente en el sur de la región

Voz 10 07:29 pues horroroso tienes que buscar la sombra las obras éstas son horrorosas también así que nada

Voz 11 07:35 eh café fresquito helada

Voz 10 07:38 y a pasarlo como puede hasta las vacaciones calor en la gente en pie

Voz 0867 07:41 Natura es insoportables en muchas escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid padres madres profesores y profesoras denuncian que el Gobierno regional ha decidido no climatizador las aulas en unos centros que al contrario de lo que ocurre en institutos o colegios si están abiertos hasta el treinta y uno de julio Blanca avanza es presidenta de la Asociación de escuelas infantiles de gestión indirecta

Voz 16 08:01 no es lógico que la Consejería de Educación reconozca que las escuelas infantiles de su red no están en las condiciones que debieran estar Hinault pongan solución a ello de nuevo me parece que es una demostración más de la falta de sensibilidad y de la falta de interés que la Consejería de Educación desde hace bastantes años está teniendo hacia la primera infancia

Voz 0867 08:24 enseguida les detallamos la situación que el calor provoca en las aulas o también en el campo donde los ganaderos de la Sierra Norte están muy preocupados por la sequía hay por la falta de agua que necesitan para sus animales le preguntamos a Jordi Carbó por el tiempo aunque ya les adelantamos que los termómetros van a seguir subiendo durante todo el fin de semana el Ayuntamiento de Madrid modula su postura sobre Madrid Central el Partido Popular pasa de augurar casi el fin del mundo durante la campaña electoral y anunciar su eliminación aún mensaje mucho más moderado eso sí a partir del día uno sacaba buenas notas

Voz 17 08:57 el acuerdo de la junta de Gobierno no suprime no suspende no elimina Madrid Central y yo creo que eso es importante recalcar lo todas las condiciones que se están establecidas en la Ordenanza movilidad sostenible en concreto en sus artículos que se refieren a zonas de bajas emisiones de Madrid Central siguen vigentes lo único que suspende lo único que hace es dar una moratoria a las sanciones

Voz 0867 09:18 este es Borja Carabante el concejal de Movilidad dos meses de moratoria así multas pero con Madrid Central el PSOE va a llevar la decisión a los tribunales en verano se va a repensar todo el proyecto pero lo cierto es que más allá del debate del refuerzo del transporte público hoy el equipo de Almeida ha tenido que admitir que no saben qué iban a hacer a partir del día treinta de septiembre el nuevo Ayuntamiento de PP y Ciudadanos que da otro paso más en su proceso de descarga iniciación de Madrid hoy si anuncia el final de la oficina de derechos humanos oficina sectaria según el PP Mauricio Valiente director hasta ahora de la oficina esta mañana en la antena de tasar

Voz 18 09:52 incluso no vídeos poco loca seguramente

Voz 1018 09:56 está motivado por la recesión

Voz 18 09:58 ar a Vox el apoyo en la investidura porque si no no me lo explico no

Voz 0867 10:04 todo esto mientras en la Comunidad la idea de una investidura de Díaz Ayuso en primera vuelta se desmorona poco a poco íbamos directos a una segunda votación después de que Vox fijar ayer un programa de gobierno a priori inasumible por Ciudadanos e incluso por el propio Partido Popular hoy Ignacio Aguado hacía este guiño al PSOE para que se abstenga hay permita un gobierno de populares y naranjas en la Comunidad Aguado en el programa dice bueno

Voz 19 10:26 se lo ofrecerán ustedes eso mismo a Pedro Sánchez el que la abstención para que la legislatura no yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver los días pasan

Voz 0867 10:37 mientras tanto y de momento ya tenemos calendario para la ronda de consultas de la que debe salir un candidato o no a presidir la Comunidad de Madrid titulares

Voz 0824 10:47 el presidente de la Asamblea recibirá el lunes a Unidas Podemos y a Vox y el martes al resto de partidos la falta de acuerdo puede llevar a que se convoque un pleno de investidura sin candidato una opción contemplada en el nuevo reglamento de la CAM

Voz 0047 10:57 para cinco detenidos por secuestrar durante una semana

Voz 0887 11:00 un magnate argentino en Madrid ya liberado por la policía los arrestados formaban parte de una banda que pretendía cobrar un rescate de casi dos millones de dólares la voz de alarma la dio el consulado argentino que había recibido una denuncia de los familiares de la víctima del Rey

Voz 0824 11:13 el gato pues será juzgado por un jurado popular después del verano por el supuesto asesinato de su pareja Heidi Paz César Román fue detenido en noviembre de dos mil dieciocho en Zaragoza en la cocina del restaurante donde se había mantenido oculto con una identidad falsa

Voz 1018 11:25 bien deportes Joao Félix inminente fichaje en el

Voz 0887 11:27 ético de Madrid el fichaje será oficial en las próximas horas una vez se cierre el traspaso por ciento veintiséis millones de euros

Voz 0867 11:34 a esto un premio Un premio que nos produce a todos especial alegría la antena de plata que le han concedido hoy a nuestro compañero Alfonso Ojea llegan a escuchar enseguida en este informativo Antena de Plata como reconocimiento a una larga importante carrera profesional toda la vida dedicada al periodismo y a la información local falso enhorabuena vamos a las carreteras de conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula las vías de acceso y salida en la región Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 20 12:02 buenas tardes a esta hora encontramos circulación lenta con paradas prolongadas en la A seis en Majadahonda y El Plantío en dirección La Coruña dificultades además en la M cuarenta en la zona de Mercamadrid en sentido a la autovía de Valencia allí en Pozuelo de Alarcón en este caso hacia la seis en el resto de la red vial madrileña en este instante se circula sin problemas

Voz 0867 12:24 catorce Madrid se hace con Noema Valido y Alicia Molina en el control de sonido y con la producción de Sonia Palomino dos de las dos de la tarde y doce minutos temperaturas de hasta cuarenta grados sin un aula de infantil y no es un caso aislado lo avanzado hoy la Cadena Ser en Madrid profesores de escuelas infantiles gestionadas por la Comunidad denuncia la situación que se está viviendo estos días en estos centros en los que el Gobierno regional se han negado a climatizador estos espacios que al contrario de lo que ocurre por ejemplo en institutos Sokolov o colegios permanecen abiertos hasta que finaliza el mes de julio información de Laura Gutiérrez

Voz 1275 12:59 la situación es sofocante en estos centros y especialmente en una docena de ellos repartidos por la capital ley por otros municipios de la región que fueron construidos al tiempo con la misma tipología con espacios acristalados grandes ventanales tienen mucha luz pero ahora las aulas superan los treinta grados blanca zanja es la portavoz de la Asociación de escuelas infantiles de gestión indirecta

Voz 16 13:19 las escuelas de los ayuntamientos sí que tienen climatización en las aulas con lo que las condiciones de los niños y niñas en los momentos de calor son mucho mejores que las condiciones que están viviendo los niños y niñas en las escuelas de la Comunidad de Madrid

Voz 1275 13:34 la Consejería de Educación es consciente de esta situación y así lo asevera en una nota que esta semana ha enviado a estos centros en la que se limita a dar consejos médicos en plena ola de calor

Voz 16 13:43 no es lógico que la Consejería de Educación reconozca que las escuelas infantiles de su red no están en las condiciones que debieran estar no pongan solución a ello de nuevo me parece que es una demostración más de la falta de sensibilidad y de la falta de interés que la Consejería de Educación desde hace bastantes años está teniendo hacia la primera infancia

Voz 1275 14:06 la Comunidad siempre ha respondido con una negativa climatizador estos centros les recomienda que ventila por las mañanas

Voz 0867 14:13 la mala noticia es que la situación en principio no va a mejorar al menos en los próximos días viene más calor este fin de semana y en Madrid esta ola nos va a dejar hoy mañana y durante todo el fin de semana temperaturas que van a rondar incluso van a superar los cuarenta grados lo peor en las zonas oeste y al sur de la región información de nuestro meteorólogo Jordi Carbó

Voz 0978 14:31 a lo largo de la tarde las temperaturas van a superar los treinta y cinco grados en la mayor parte de poblaciones máximas de hasta treinta y siete treinta y ocho grados en el sur de la comunidad incluso en pueblos de la Sierra Ia alturas significativas máximas que pueden superar los treinta y cinco grados muchas horas de sol durante toda la tarde viento del sur sureste que puede superar los cuarenta kilómetros por hora este viento hacer un poco más amable este calor

Voz 0047 14:57 bueno y entre mañana viernes y finalmente

Voz 0978 14:59 tengo es cuando las máximas se van a acercar a los cuarenta grados todos los días con muchas horas de sol

Voz 0867 15:04 gracias Jordi sobra calor y falta agua falta la Sierra en un año de sequía y en el que los prados están ya en junio achicharrado por el sol y el calor idea esto se quejan precisamente los ganaderos de la Sierra Norte que no tiren prácticamente agua para dar de beber a sus reses SER Madrid Norte Paco coronel

Voz 21 15:22 desde la Unión de Ganaderos de agricultores de la Comunidad de Madrid gama estiman que si no mejoró el tiempo a finales de verano las pérdidas para el sector podrían ascender a los dieciséis millones de euros en la región hay más de doscientos cincuenta mil cabezas de ganado y cada una de ellas supone un coste de cuatrocientos euros dinero que aumentaría un treinta por ciento en este dos mil diecinueve por la falta de agua y de alimentos a ello habría que sumarle la gran sequía que atravesó la Comunidad en el año dos mil diecisiete y que todavía sigue afectando el bolsillo de los ganaderos Alfredo Berrocal es presidente de Uganda

Voz 1396 15:52 de ganados hasta comiendo el poquito pasto que que ha producido los pastizales y los prados pero ahora ya estamos hablando de en una semana el quince días pues sobre todo en las zonas más bajas ya se va tener que poner una suplemento acción al ganado estamos hablando de tres meses antes de lo que es normal puesto que toda la época estival aquí en Madrid practicamente se alimenta de Luis Pastor naturales que hay en la Comunidad

Voz 0047 16:18 a solucionar el problema habría que impulsar una serie de medidas y ayudas al

Voz 21 16:21 nuevo Gobierno de la región el inconveniente dicen es que no hay nuevo Ejecutivo no saben a quién dirigirse administración y ganadería tienen que empezar a adaptarse a este cambio climático pero creen que hay que empezar ya

Voz 0867 16:32 bueno a partir de aquí Icon aviso de categoría naranja cada uno lleva esto como puede así que estamos en la escena de cada año venta en masa de ventiladores eres portátiles consumos energéticos que se disparan is soluciones ingeniosas para competir combatir el calor en la capital especialmente los turistas que nos visitan estos días aquí en Madrid Ángeles revuelo se ha dado una vuelta por el centro Ángel qué tal muy buenas tardes

Voz 22 16:54 hola Javier buenas tardes pues si los termómetros siguen sumando grados y eso se nota va hasta mañana en el centro de Madrid colas de turistas en el Prado que buscaban la sombra durante la espera

Voz 23 17:03 en lugar de estar hoy paseando por el Retiro creo que nos metemos aquí estaremos estupendo

Voz 22 17:08 también los comerciantes que comentaban la falta de turistas por sus tiendas

Voz 23 17:13 pues la verdad es que ahora mismo está esto que no se aguanta los turistas nada la venta han bajado muchísimo en esta semana que se que se ha dicho que que va a ser mucho calor no sé dónde andan de las personas

Voz 22 17:27 a otros en cambio les tocaba trabajar bajo las altas temperaturas pero saben lo que tienen que hacer

Voz 24 17:32 pues muy cansado hace desde hace mucho calor y encima trabajando con la ropa de trabajo

Voz 25 17:38 con más todavía pues

Voz 24 17:41 muy mal

Voz 25 17:41 estoy fuera muy mal no lo único que

Voz 1406 17:44 tienes que venir eh

Voz 24 17:46 intentar ir por la sombra hidratarte mucho y no hace mucho esfuerzo silo esfuerzo los jefe no les gusta tanto pero bueno

Voz 22 17:52 sí parece que no hay duda de que la y los abanicos serán los mejores acompañantes en estos días tan caluroso

Voz 0047 17:58 sí desde luego mucho Animos son las dos y dieciocho seguimos

Voz 1 18:03 hora catorce y Madrid

Voz 0867 18:05 Partido Popular no soporta una búsqueda la forma Uteca de la SER con sus declaraciones sobre Madrid Central este que van a escuchar es Martínez Almeida antes

Voz 26 18:12 el caso es Madrid Central un experimento completamente fracasado no ha ayudado a reducir la contaminación nunca se había aplicado tantas veces el protocolo anticontaminación como desde entrado en vigor Madrid Central no ha ayudado a reducir el tráfico que se ha desplazado al igual que la contaminación tampoco ha ayudado los comerciantes precisamente que como digo están sufriendo ventas muy importan

Voz 0867 18:33 el Partido Popular ha pasado de derribar Madrid Central a cañonazos a modular mucho su discurso a partir del día uno de julio se levantan ya saben las multas pero el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos advierte de que las medidas siguen en vigor en este periodo de análisis que ahora se abre eso sí Carolina Gómez ahora mismo no tienen ni idea is y la tienen hola cuentan de lo que van a hacer a partir el día treinta de septiembre no cuando finalice la moratoria terminas Palacio de Cibeles buenas tardes

Voz 0393 18:58 qué tal en qué tal buenas tardes casan la Junta de Gobierno ha aprobado finalmente hoy la moratoria de multas en Madrid Central que entró en vigor el lunes como dices y durará hasta finales de septiembre tres meses de facto esto supone que todos los vehículos

Voz 0824 19:09 quedan circular libremente por este perímetro sin que vayan

Voz 0393 19:12 ser sancionados aunque hay un cambio en el discurso del equipo de Almeida alimentado quizá por las advertencias que llegan por tierra Mariaire sobre los riesgos de tomar cualquier medida que aumente los niveles de contaminación Borja Carabantes el nuevo delegado de Movilidad y Medio Ambiente

Voz 17 19:24 insisto hoy el acuerdo de la junta de Gobierno no suprime no suspende no elimina Madrid Central yo creo que eso es importante recalcar lo todas las condiciones que sí están establecidas en la Ordenanza movilidad sostenible en concreto en sus artículos que se refieren a zonas de bajas emisiones de Madrid Central siguen vigentes lo único que suspende lo único que hace es dar una moratoria a las sanciones

Voz 0393 19:47 eliminar la ordenanza que regula Madrid Central es algo que no puede hacer la Junta de Gobierno tendría que pasar por el Pleno no aclara Carabante como piensa prevenir durante los próximos tres meses que se produzcan atascos en la Gran Vía por ejemplo que ahora tiene dos carriles menos o cómo va a evitar que se disparen los niveles de contaminación apela el delegado a la concienciación de los ciudadanos para que usen más el transporte público renuncien al coche y al aumento de las frecuencias en el transporte público de autobuses y el Met

Voz 0047 20:11 hemos soltado al consorcio dejará el transporte

Voz 17 20:13 que incremente las frecuencias y los dispositivos de transporte público para facilitar a los ciudadanos que quieren llegar a Madrid al centro de Madrid que lo han ese transporte

Voz 0047 20:22 público en sus vehículos privados pero en todo caso

Voz 17 20:24 eso no estimamos que haya un incremento sustancial del tráfico en la en la en el centro de Madrid por esos motivos por un tercero es porque ya existe una restricción vial muy importante en Gran Vía

Voz 0393 20:36 el Ayuntamiento va a hacer una auditoría de los sistemas de control porque la notificación de las multas según han dicho no ha funcionado bien las reuniones con los afectados van a comenzar en los próximos días de ahí el Ayuntamiento quiere extraer conclusiones para modificar Madrid Central o diseñar un proyecto alternativo que como decías ese proyecto de momento no existe

Voz 0867 20:53 bueno a partir de aquí el PSOE anuncia que va a llevar esta moratoria los tribunales estés Pepu Hernández

Voz 27 20:58 pensamos que los suspensión de Madrid Central puede ser un fraude de ley iraquí lo que es seguro es es una decisión arbitraria temeraria e insensata esta Queen John no es una cuestión de ideologías no es una cuestión de izquierdas o derechas sino que lógicamente está sustentada en razones que aportan distintos organismos relacionados con la salud pública y eso es una cuestión básica lógicamente vamos a recurrir la moratoria de Madrid Central que ha adoptado de forma arbitraria del Partido Popular

Voz 0867 21:25 qué Inés Sabanés de Mas Madrid ha criticado la moratoria critica también este retroceso dice de quince años que convierte el centro de Madrid en una barra libre de coches

Voz 0795 21:34 lo que creo es que esto es bla bla bla no suprime Madrid Central pero una moratoria donde va a haber barra libre para todos ahí pidiendo grasa PR de entonces que se aclaren porque a lo mejor lo que pretende tener respuesta ciudadana a volver a la fuga

Voz 0867 21:53 el de de esta mañana se ha consumado el nombramiento del nuevo jefe de la Policía Municipal Pablo Enrique Rodríguez que tomó el relevo de Andrés Serrano pero la polémica del día está en el último capítulo de esta serie llamada de Carmen Izar Madrid hoy el Partido Popular Carolina ha confirmado que iban a cerrar la oficina de derechos humanos y de la memoria creada en su día por Manuela Carmena cierran dicen bueno por sectaria

Voz 0393 22:14 sí lo adelantaba esta mañana el país y lo ha confirmado la portavoz del Ayuntamiento Inmaculada Sáenz queda suprimida la oficina de derechos humanos sin memoria del Ayuntamiento de Madrid

Voz 28 22:22 esa oficina no va a continuar porque no ha servido a los fines que supuestamente perseguía y por lo tanto entendemos que es un instrumento que lo fue en su momento para ser una correa transmisión de ese sectarismo político de ese sectarismo ideológico que que el anterior equipo de gobierno quiso aplicar a estos temas que son tan delicados en fin es evidente que era un instrumento de tipo ideológico y que desde luego no ha servido en ningún caso para mejorar los derechos humanos y su a los fines que supuestamente perseguía

Voz 0393 22:47 Inmaculada Sanz argumentaba además esa supresión en algunas decisiones que se tomaron como por ejemplo no colgar una pancarta de Miguel Ángel Blanco en la fachada del Ayuntamiento o que la persona que estaba al frente de esa oficina no apoyase a la oposición venezolana esa persona es Mauricio Valiente que ha estado este mediodía en Hoy por hoy

Voz 18 23:02 midió dos una medida un poco loca seguramente está motivada por la necesidad de pagar a Vox el apoyo en la investidura porque si no no me lo explico

Voz 0393 23:14 esa oficina de derechos humanos y memoria Casal se ocupa por ejemplo de eliminar el

Voz 0047 23:19 callejero franquista con dos de la tarde y veintitrés minutos

Voz 0861 27:23 buenas tardes y agotando los plazos al límite de las fechas el presidente de la Asamblea Juan Trinidad recibirá el lunes a Unidas Podemos y a Vox ir reservará el martes para el resto el dos de julio el último día que marca el reglamento Juan Trinidad se reunirá con Mas Madrid Ciudadanos Partido Popular y Partido Social

Voz 0867 27:38 en esta mañana en la SER Ignacio Aguado en Hoy por hoy rebajaba sus críticas a Gabilondo ya no hay vetos

Voz 0047 27:44 mantiene el veto Ángel Gabilondo al PSOE que nosotros nunca hemos hablado de lo que sí que hemos hablado es de opciones sigue prioridades nuestra prioridad a día doy con el máximo respeto a todas las formaciones políticas es tratar de formar un gobierno con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 27:59 lo que se dice en el PSOE como reacción reacciona Gabilondo que que no tira la toalla ante este cambio de tono de Ciudadanos

Voz 0861 28:05 bueno Gabilondo ya dijo desde el minuto uno que está plenamente legitimado a intentarlo porque fue él quién ganó las elecciones por eso hoy mismo ha enviado una carta Ignacio Aguado para intentar formar gobierno le han venido también un documento de bases para un acuerdo de investidura sobre esa oferta de Aguado que ha hecho esta mañana la SER Gabirondo cree que quien debería abstenerse para hacerle presidente es precisamente

Voz 36 28:22 danos la lógica casi sería que nos corresponderían nosotros pedirle a ciudadanos que es abstenga no al revés digo yo pero no vamos a pedir eso de vamos a pedir que se siente a hablar con nosotros

Voz 1 28:33 no se presentará como candidato y así lo harán saber al P

Voz 0861 28:36 siete de la Asamblea de momento ya tiene el apoyo garantizado de Mas Madrid Íñigo Errejón a confluir esta mañana que han pactado ya apoyar su investidura en paralelo también en la Asamblea Isabel Díaz Ayuso ir Rocío Monasterio se han unido durante casi treinta minutos una reunión cordial muy general sin entrar en detalles

Voz 37 28:51 Nos hemos reunido esta mañana con el grupo de Vox un rato para hablar del texto que no circularon ayer les he trasladado mis impresiones Si los puntos en los que no estoy de acuerdo

Voz 10 29:01 ya les que yo haga lo mismo trasladado

Voz 16 29:05 en disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de ciudadanos sigan avanzando juntos

Voz 0861 29:11 pues Rocío Monasterio acaba de hablar literalmente Javier ha dicho que no le importa que Aguado no se siente a hablar con Vox no le basta con que firme su pan

Voz 0867 29:18 gracias Javier Juan Ángel Gabilondo charlemos charlaremos esta tarde desde las siete y veinte en La Ventana de Madrid

hora catorce cultura Deporte

Voz 0867 29:27 EFECOM Gonzalo Conejo qué tal muy buenas tardes

Voz 38 29:29 el fichaje comienza a agitarse Joao Feli será oficialmente jugador del Atlético de Madrid las próximas horas una vez se cierre el traspaso por ciento veintiséis millones de euros el Athletic pagará seis millones más que la cláusula el portugués para así poder abordarlo a Pla

Voz 39 29:41 estos siguen subiendo las temperaturas ola de calor aviso naranja XXXII grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital ojo porque los próximos días vamos a rondar llegaremos incluso pueden superar los cuarenta grados

Voz 2 30:04 dos

Voz 1018 30:04 la de una y media en Canarias

José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 enseguida les ofreceremos los nombres de algunos de los morosos más importantes de nuestro país Hacienda ha difundido la relación de los principales deudores algo más de cuatro mil que debe más de catorce mil millones de euros a las arcas publicas pero lo urgente nos devuelve en directo al puesto de mando de Binner en Tarragona desde donde se están coordinando las tareas de extinción del incendio que ha arrasado ya más de cinco mil quinientas hectáreas y que todavía está ahora parece que sigue fuera de

Voz 6 30:47 control de mil buenas tardes

Voz 40 30:51 la situación aquí en el incendio todavía se está pactando el flanco derecho en este Blancos de hecho que es en principal foco de preocupación si se descontrole por este lado el fuego podría llegar al Parque Natural del Montsant en todo caso el viento de Nava de mar a tierra está está dirigiendo el fuego las llamas hacia la provincia de Lleida te escucha ahora mismo en directo el consejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch

Voz 1018 31:15 pues señor buje está sobre el terreno dirigiendo esos tareas complicadas como estaba buenas tardes bona tarda conseller Tzipi ustedes son optimistas creen que en cuestión de horas podrá estar ya bajo control ese incendio

Voz 18 31:28 no no podemos estar podemos ser optimistas porque está Boyero sí

Voz 40 31:31 dirección Wyclef Pöttering

Voz 18 31:35 es estratégicamente flanco derecho a pedir tiene varios sectores uno de los sectores ahora mismo estamos a una temperatura en los cuarenta y cuatro grados eso significa de que evidentemente cualquier fue una de esas comprendida pues de inhibición de incendio a secundar y por tanto tenemos que pedir la máxima pena máxima emoción y por tanto no me estas horas no podemos ser optimistas sino que hay que ser realistas y que estamos ante un fuego de grandes magnitudes y por tanto estamos trabajando con toda la intención de voto

Voz 1018 32:09 lo que ya ha quemado equivale para entenderlo unos cuarenta y ocho veces la superficie del parque madrileño del Retiro se teme que pueda ser hasta veinte mil las hectáreas que está ahora mismo en riesgo si se cumple lo peor

Voz 18 32:19 pero potencialmente incendio que está bien servido y está Pipes de primer momento tiene explicamos que de fuego podía ser un municipio o importante básicamente por las de todos los que estamos viviendo

Voz 40 32:36 por la características de dos sólo que estamos trabajando en la zona de la zona muy muy cuesta mucho trabajar por tanto

Voz 18 32:48 se suman una serie de indicadores que nos indica esta potencialidad de veinte mil hectáreas

Voz 1018 32:53 no hay medios humanos y materiales suficientes además avanzar bajando los bomberos los miembros de la Unidad Militar de Emergencias hace falta más más personal más medios

Voz 40 33:02 en todo caso se una preguntas más para

Voz 18 33:05 los operativos que son los que deciden todos los necesarios pero es evidente que están trabajando con todas las con toda la intensidad toda la gente que tenemos y toda toda la fuerza que que podemos ir que sobre todo transmitir de que también tenemos que que estar tranquilos porque están trabajando con con los más personas profesionales adecuadas y con unos grandes cualidades si habláramos de esta de voz dice porque estamos cuando con el mejor equipo para luchar contra ese país

Voz 1018 33:35 el origen parece que hay que buscarlo en una explosión de estiércol en una granja de de gallinas por culpa del calor Se mantiene hipótesis

Voz 18 33:43 sí de hecho quién quién diagnostica como surgido como Osiris es juego es es lo son desde luego el Cuerpo de Agentes Rurales no todos los bomberos con ellos y así fue que conjunto de estiércol provocó una explosión esta explosión pues pruebas que inició el fuego

Voz 40 34:06 pero ahora mismo repito

Voz 18 34:09 a toda la intensidad toma fuerza la estrategia sin apagar el fuego más que buscar a los culpables

Voz 40 34:16 al por tenemos riesgo importante

Voz 18 34:18 sí que lo máximo que transcurrió desde la aquí

Voz 1018 34:22 pues cosas Jenny Calvo muchísimas gracias por estar con nosotros en directo aquí en la SER Hora catorce y ojalá todo acabe pronto ya caber llegamos saludo buenas tardes

Voz 40 34:28 Jorge gracias por parece pregunta obligada va a seguir

Voz 1018 34:31 el calor esta tarde parece que siguen en prácticamente todo el país y sobretodo en esa zona del incendio Jordi Carbó

Voz 1406 34:37 no sólo el calor con temperaturas que registrarán los termómetros cercanas a los cuarenta grados sino que además este calor añadido no que provoca el mismo incendio que es lo que nos hace temer que los vientos que tienen que ser más flojos en principio que ayer pues con este incendio con estas altas temperaturas se puedan acelerar algo es decir vientos que pueden llegar a superar los cuarenta kilómetros por hora en las mucho pero para esta situación demasiado en el conjunto del país cuatro provincias ahora mismo se acercan ya a los cuarenta grados Teruel Lleida zona también en Zaragoza e al sí como en Huesca es aquí donde las temperaturas pueden llegar a superar esta tarde en el Valle del Ebro sobre todo los cuarenta grados en el resto del país también mucho calor sólo se salva Canarias la parte más occidental de la península a la espera de que mañana y el sábado suban más las temperaturas

Voz 1018 35:26 enseguida estará en directo también aquí con nosotros el catedrático de Economía Santiago Carbó a quién preguntaremos por el encarecimiento de las hipotecas financiera están ya haciendo repercutir en los clientes tras la sentencia del Tribunal Supremo de otoño del pasado año pero hay más cosas Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes buenas tardes con problemas en los tribunales para Torre Isabel

Voz 0824 35:44 sí porque está a un paso de sentarse en el banquillo por negarse a retirar los lazos amarillos el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado por finalizada la investigación y proceso al president de la Generalitat por un delito de desórdenes

Voz 0047 35:55 el Gobierno en julio desde el Ejecutivo en funciones insisten en que es el único escenario con el que trabaja María Jesús Montero

Voz 41 36:01 que dejen clara cuál es la posición que va a adoptar este próximo mes de julio cuando ya definitivamente se le ponga fecha a esta investidura pero insisto no

Voz 0047 36:12 segunda vuelta el gobierno dice que no está en ningún juego estratégico y espera estar trabajando a pleno rendimiento en agosto no es lo mismo el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid

Voz 0824 36:20 el PSOE que se abstenga para facilitar un gobierno del PP

Voz 0047 36:22 su formación sin el apoyo de Vox pero sobre si iban a hacer ellos lo mismo

Voz 0824 36:26 a nivel nacional ha contestado esto en Hoy por hoy

Voz 19 36:28 el ofrecerán ustedes eso mismo a Pedro Sánchez la abstención para dar la legislatura no yo creo que son dos cosas

Voz 0047 36:36 que no tenga que deslenguado ha insistido en que no van a firmar nada con Vox

Voz 1018 36:40 más trabajadores pobres según la Encuesta de condiciones

Voz 0047 36:42 debido al Instituto Nacional de Estadística ha aumentado el CAT del catorce al dieciséis por ciento en el último año pesar de la recuperación económica Carlos sucias es el presidente de la red de la lucha contra la pobreza

Voz 42 36:52 Nos preocupa especialmente que el ritmo lento de reducción de la pobreza tendrían que pasar doscientos quince años para ser erradicar la pobreza en España

Voz 0047 37:04 también crece por tercer año consecutivo el número de pensionistas pobres en total el veintiséis por ciento de la población española está en riesgo de pobreza unos doce millones de personas

Voz 1018 37:12 llamativo es como han calificado los peritos de la Policía nación

Voz 0824 37:14 al el borrado en hasta treinta y cinco ocasiones de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas a los agentes les parece curioso que borrarán uno que según el PP estaba nuevo no tenía datos y otro que tenía más de quince años según los expertos era

Voz 0047 37:27 mejor comprar un nuevo ataque suicida al menos un policía ha muerto y varias personas han resultado heridas en dos explosiones en Túnez las autoridades del país acaban de confirmar que se trata de dos ataques suicidas

Voz 1018 37:37 con otra patera han muerto al menos seis personas entre ellas dos

Voz 0824 37:39 mujeres y un bebé habían salido de Marruecos y querían llegar a Canarias en la embarcación viajaban una treintena de personas

Voz 4 37:45 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 37:49 José Antonio gama es para Fernando Sánchez Costa señor presidente de sociedad civil catalana su elección ayer prometen iniciar una nueva etapa de consenso que cierre la crisis vivida principios de año cuando se produjo la dimisión en bloque de la anterior ejecutiva el éxito memorable de la respuesta a las convocatorias Public las que hicieron en octubre de dos mil diecisiete permitió a muchos catalanes descubrir sorprendidos que no estaban solos que podían sacar a pasear con naturalidad su sentido de pertenencia a una ciudadanía mestiza sin fobias complejos de humillación ni proclamas racistas empeñadas en tomar la parte por el todo sea

Voz 1018 38:33 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina no ha valido la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción mañana se pondrá en marcha en la primera operación especial de la DGT para este verano se espera más de noventa millones de desplazamientos por las carreteras se espera que sean escalonados habrá más controles más radares y más agentes de la Guardia Civil en las carreteras María Manjavacas

Voz 0824 38:51 buenas tardes el dispositivo este año sea es bastante mayor hay millón y medio más de desplazamientos venimos de un año muy malo dos razones como explica el ministro del Interior para que aumente los efectivos

Voz 35 39:01 trescientos efectivos más que el año pasado tenemos también más radares que el año pasado haremos más controles preventivos de alcoholemia tenemos dron

Voz 0824 39:12 drones por cierto para vigilar el uso del móvil conduciendo y por si la cifra disuade novecientos mil controles de alcoholemia todo para evitar el dato del año pasado cuatro muertos al día en accidentes de tráfico en verano

Voz 1 41:03 hora catorce Tolo Marcos una agenda difundido la relación de deudores bajen

Voz 1018 41:08 portantes algo más de cuatro mil debe más de catorce mil millones de euros a las arcas públicas a los Sevilla buenas tardes Ramón de los nombres bueno hay de todo hay famosos políticos deportistas ante todo como en botica no

Voz 45 41:20 sí en la lista aparecen nuevos nombres como el ex deportista Sito Pons y se mantienen el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato el ex banquero Mario donde quien fuera presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y clubes como el Murcia o el Racing de Santander también siguen en la lista a empresas como Spanair ya entra el grupo de ingeniería y consultoría Isolux Corsán con trescientos quince millones de euros el número de los Andes moroso se ha vuelto a reducir también el importe que deben Hacienda dos mil dieciocho se cerró con cuatro mil personas la mayoría jurídicas que debían al fisco algo más de catorce mil millones de euros una cantidad casi un ocho por ciento menor que la del año anterior además el cuarenta por ciento de los morosos que aparecían en la primera lista de dos mil quince ya no están en la lista que hemos conocido hoy de la que salen nombres como la artista Miguel Bosé el ex y el futbolista Dani Alves veloces

Voz 1018 42:01 eh Carlos hablamos ya de hipotecas de hipotecas más caras Nadia Calviño es la ministra de Economía

Voz 0385 42:05 no quiero insistir mucho en este punto necesitamos garantizar la transparencia y la seguridad de los usuarios de servicios financieros porque el sistema sólo puede funcionar bien si hay confianza como se ha señalado ya esta mañana la responsabilidad es la base de la confianza por eso reforzar los mecanismos de protección que es el objetivo de nuestro Gobierno beneficia

Voz 0047 42:30 los consumidores hace unos días el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Clos dijo o algo similar en la Universidad Menéndez Pelayo

Voz 46 42:37 se traslada a las entidades algunos de los costes que antes eran realizados cubiertos por los por los individuos esto pues bueno en condiciones normales pues efectivamente podría suponer un que las entidades tratarán de trasladar estos sobrecostes vía incrementos de los de los precios eh esto depende evidentemente mucho siempre de cuál es el grado de competencia en el sector

Voz 1018 43:01 la competencia de los bancos lo podría evitar sugería el gobernador pero al final resulta que sí que los mal pensados tenían razón las hipotecas están encareciendo desde que los bancos tienen que asumir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos documentado Rafa Bernardo buenas tardes estar de recordarán ustedes que el Tribunal Supremo determinó en noviembre del pasado año que son las entidades financieras las que tienen que pagar ese tributo que supone realmente el gasto más elevado cuando Se afronta un préstamo para comprar un piso que cosas resulta que es el propio Banco de España en su informe trimestral que hemos conocido esta mañana al que reconoce que los préstamos se están encareciendo precisamente por eso

Voz 1762 43:31 en ese informe el Banco de España dice que en los últimos meses el coste de la financiación bancaria ha continuado en niveles reducidos en la mayoría de los segmentos pero en el caso de los tipos de interés de los nuevos préstamos hipotecarios detectan un aumento de treinta puntos básicos que no se observa en otros países dice el regulador que esto podría estar relacionado con los cambios legislativos introducidos en España en materia de crédito inmobiliario compra de vivienda porque el aumento detectado desde el pasado septiembre y fue desde entonces de este esos meses cuando se sucedieron los hitos que acabarían desembocando en la ley de crédito inmobiliario que entre otras cosas hace que las entidades sean las que tengan que hacer frente a los pagos de todos los costes de constitución de una hipoteca excepto la tasación ya desde entonces algunos analistas y servicios de estudio apuntaban a la posibilidad de que los bancos trasladarán esos costes a sus clientes en términos prácticos esas subidas como las detectadas por el Banco de España para una hipoteca media de ciento veinticinco mil euros puede suponer en estos momentos unos doscientos

Voz 1018 44:21 por eso el año más gracias a Rafa estamos en línea con Santiago Carbó catedrático de Fundamentos de Análisis Económico director de Estudios Financieros de Funcas la Fundación de Cajas de ahorro buenas tardes profesor