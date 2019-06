Hora 14 (28/06/2019)

No hay resultados

son las dos de la tarde la una en Canarias

que a mí me ser justo y Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes buenas sin más calurosas todavía Callas espera que a partir de esta ahora se produzca uno de los grandes picos de esta agobiante situación que soportan ya treinta y cuatro provincias siete de ellas en alerta roja el fuerte calor se esperan cuarenta y cuatro grados centígrados y también el viento dificultan las tareas de extinción del incendio de Tarragona tres días ya de un operativo de los bomberos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias que trabajan sin descanso para controlar unas llamas han arrasado ya más de seis mil hectáreas en el puesto de mando en Viniegra la última hora como orina inhibe

Voz 0867 00:54 buenas tardes pues lo decías ahora mismo estamos en las peores horas del día cercanos ya a los cuarenta grados aquí en el centro de mando en Ginebra la previsión para hoy es alcanzar los cuarenta y cuatro en la zona del incendio hoy es el peor día de esta ola de calor muy pendientes de las noticias de este flanco derecho en el límite entre Tarragona Lleida en el municipio de Govern ahí está ahora el punto caliente del mayor incendio en décadas en Cataluña hace viento suave pero suficiente para avivar las llamas Ésta es la principal dificultad del fuego también la cantidad de focos activos dispersos trescientos cincuenta bomberos doscientos setenta militares atacan hoy el fuego desde el terreno con las mangueras ayer esto fue imposible lo impedía la violencia de las llamas

Voz 1018 01:35 a sabes ya como pues en las próximas olas en las próximas horas de calor prácticamente toda España Nos queda lo peor Jordi Carbó

Voz 0978 01:41 pues sí ahora mismo ya tenemos cuatro provincias el Girona Zaragoza interior de Barcelona también Ciudad Real con temperaturas alrededor de los cuarenta grados todavía van a subir durante un par de grados más como decías hace un momento las máximas

Voz 0867 01:54 de hasta cuarenta y cuatro grados en el Valle del Ebro

Voz 0978 01:56 provincias como Zaragoza y Teruel van a sumarse a estos valores que pasarán con facilidad de los cuarenta grados pero prácticamente pasaremos de los cuarenta en todo el interior peninsular menos en las provincias que están situadas más al oeste de la península también Canarias queda al margen de esta situación muchas horas de sol y como novedad esta tarde en la cordillera cantábrica en los Pirineos tormentas secas es decir

Voz 1018 02:16 con rayos fuertes rachas de viento

Voz 0978 02:19 el agua en una evidente riesgo de incendios forestales derivados de estas tormentas que mañana se repetirían de hecho mañana todo igual sólo a partir del domingo empezarán a bajar un poco las temperaturas

Voz 1353 02:31 bueno pues usted está entre las personas que estrena

Voz 1018 02:34 hoy las vacaciones de verano este puede ser un buen momento para salir a las tres se pone en marcha oficialmente la operación especial de la DGT desde dónde nos informan que salvo en las salidas de Madrid donde hay más tráfico que en un viernes digamos normal en el resto de la Península se circula sin problemas y luego tenemos el interminable culebrón de la formación del nuevo Gobierno la investidura de Sánchez será sin ningún género de dudas el próximo mes de septiembre no de julio perdón no se puede esperar a septiembre

Voz 1479 02:59 vamos a abrir el nuevo tiempo vamos a poner en marcha el reloj vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en esta investidura de julio porque ningún alumno ningún buen alumno lleva sus notas a septiembre

Voz 1018 03:15 Julio si septiembre no subraya la portavoz Isabel Celaá el Gobierno no quiere nuevas elecciones con esta contundencia ha respondido la portavoz a los periodistas en la rueda de prensa de Moncloa pero líder de Podemos Pablo Iglesias sigue con su estrategia

Voz 4 03:27 estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único tendrán que reconocer lo evidente que los españoles han votado lo que han votado y que lo más sensato para nuestro país es un acuerdo integral de gobierno con políticas progresistas con equipos de gobierno mixtos plurales progresistas

Voz 1018 03:54 es lo que ha dicho Iglesias en una reunión política con pensionistas en el Congreso de la que la formación morada trasladado imagen y sonido a los periodistas que evidentemente no estaban dentro y tampoco han podido preguntar tampoco Albert Rivera de C's que se ha reunido con los dirigentes de su partido con los periodistas también a distancia sin preguntar dice que mantiene el rumor

Voz 5 04:10 dos días me siento más convencido que nunca de lo que tenemos que hacer si algunos piensan que el franquismo tiene que campar a sus anchas en todo caso que presente en un partido político y que se sumen a Sánchez yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores y nosotros vamos a construir esa alternativa

Voz 1018 04:34 a partir de las dos M iremos a la cumbre del G20 para que nuestra enviada especial Inma Carretero nos cuente cómo ha sido el saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump en las imágenes de televisión parece que tras manda sentarse al jefe del Gobierno español aunque Moncloa resta importancia y subraya que todo fue de lo más cordial hablaremos también con un experto en asuntos de impuestos para preguntarle por uno de los asuntos que más nos ha llamado la atención las últimas horas cómo es posible que empresas como Netflix facturan una millonada sólo paguen tres mil ciento cuarenta y seis euros en España lo han oído bien no falta ningún cero tres mil ciento cuarenta y seis euros y si tienen curiosidad del Consejo del Poder Judicial ha estudiado la audiencia del juicio del proceso Éste fue el minuto de oro catorce de marzo jueves declaración del mayor Trapero

Voz 6 05:15 les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar e nunca con la legalidad

Voz 1024 05:21 instituciones más más de mil seiscientos niños han muerto o desaparecido en los últimos cinco años no cruzar fronteras son datos el informe de la Organización Internacional de las Migraciones

Voz 1024 05:38 punto final al juicio por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas el último perito en declarar propuesto por el PP ha restado importancia a la información de los ordenadores el extesorero

Voz 0325 05:49 los Llorente en el Wanda Metropolitano España juega hoy frente a Gran Bretaña su segundo partido en el Eurobasket femenino su victoria ayer ante Ucrania dos seis

Voz 0867 06:03 hora catorce Madrid Javier Casal qué tal buenas tardes en el Día del Orgullo guerra de banderas en Madrid del Partido Popular y Ciudadanos se pliegan ante Vox a Rincón han aún lateral el emblema del arco iris y sitúa la bandera española en el centro del Palacio de Cibeles donde por cierto ya ahí de siempre una bandera de España en alcalde ni siquiera ha estado en el despliegue de la bandera esta mañana la oposición critica la actitud del nuevo gobierno municipal que asegura que no se puede poner la bandera en el centro porque la fachada esta recién rehabilitada estos son Almeida esta mañana en un acto con Aznar José Manuel Calvo concejal de más Madrid

Voz 8 06:37 niego la mayor respecto al creíamos orilla Don la tendrá el orgullo que está en la fachada del Ayuntamiento de Madrid parece difícil decir que se ha orillado esa bandera en segundo lugar no tiene absolutamente nada que ver con ninguna petición de

Voz 9 06:50 estamos en un momento en el que lo que hay que reivindicar creo son los derechos de las personas LGTB eso es lo que tenemos que reivindicar y eso es lo que el Ayuntamiento de Madrid debería priorizar evidentemente no esperábamos que esté Gobierno lo hiciera todo lo contrario nada

Voz 0867 07:05 bandera del orgullo está ya también en en el edificio de la Asamblea llena sede institucional de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol en este caso sin disimulos presencia prioritaria en el balcón del Gobierno regional recordemos como president en funciones

Voz 1 07:19 ahora recorremos algunos ayudantas

Voz 0867 07:20 dos por cierto con el cambio de Gobierno la bandera arco iris ha regresado a Alcorcón la bandera que David Pérez escondía cada año detrás de una puerta Madrid prepara el orgullo y también la primera gran escapada del verano la de julio

Voz 1353 07:33 yo repuesto en agosto que es cuando me voy las cogemos el lunes en la segunda quincena de agosto pienso la la segunda quincena de agosto

Voz 0867 07:41 aunque Julia damos la última semana unos esperan su turno y otros son los primeros fugados de la oficina que se marchan en plena ola de calor que sigue provocando problemas en algunos hospitales de la región los sindicatos se quejan de esos problemas de climatización en los centros sanitarios y también como cada año de las complicaciones para cubrir las vacaciones

Voz 10 08:00 como el Criterium que entre octubre de Orissa es el el recorte de las al menos dinero a la sanidad pública contra tan nada menos personas cierre más camarera necesarias y eso que pasa Ken hizo rebajan las listas de espera al BBC aumenta

Voz 1018 08:14 mima pacientes que tienen que venir por narices

Voz 10 08:16 qué tal están en peores condiciones que si estuvieran todas las camas porque como te vivos muchos de ellos se pasan más tiempo lo que entre lo que tendrían que estar si las Cámaras estuvieran había

Voz 0867 08:25 Luis Javier Cordón del sindicato Mats urgencias saturadas y calor en algunos hospitales como el Gregorio Marañón lo cierto es que de momento las temperaturas van a seguir así sin tregua especialmente durante todo el fin de semana donde se va a pasar en algunos casos de los cuarenta grados pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó

Voz 0978 08:42 al ritmo que están subiendo y las temperaturas las máximas esta tarde alcanzarán los cuarenta grados en algunos barrios de la ciudad de Madrid también en otras poblaciones del área metropolitana ayer los cuarenta ya se superaron en el sur de la comunidad hoy aquí máximas cercanas a los cuarenta y dos grados eh cerca de los ríos Tajo y Tajuña incluso en pueblos de la Sierra alturas de mil quinientos metros de altura máximas de más de treinta y cinco grados tarde soleada viento un poco fuerte avanzada la tarde pero no dará ninguna sensación de confort y mañana ya no subirán las temperaturas pero apenas bajarán sigue bajarán un poco el domingo pero como mínimo hasta el miércoles esperamos máximas de más de treinta y cinco grados en gran parte de la comunidad

Voz 0867 09:21 esto es lo que nos queda a treinta y cuatro grados tenemos ahora mismo en el centro el mejor consejo dicen las autoridades sanitarias no exponerse al sol en horas centrales del día y sobre todo permanecer siempre bien hidratado es viernes veintiocho de junio se complica la situación judicial de los responsables de la venta de los pisos públicos del Ayuntamiento a fondos buitre por debajo de su valor de mercado titular

Voz 0821 09:42 el juez de instrucción abre juicio oral contra los responsables de la venta de vivienda pública fondos buitre se sentarán en el banquillo por prevaricación malversación fraude y sustitución de cosa propias utilidad social el ex consejero delegado de la EMVS y el apoderado de Fidel tendrán que pagar una fianza de veintinueve millones de euros en concepto de responsabilidad civil

Voz 11 09:59 metro recorta en trenes esta mañana en hora punta han circulado setenta y cinco menos que en el resto de meses del año desde la compañía justifica la reducción por la caída de la demanda durante estos meses los recortes se ha notado especialmente las líneas cuatro cinco

Voz 0821 10:12 la Consejería de Educación impone su criterio en el colegio Blas de Lezo de la capital la semana de intensas protestas de las familias y el actual equipo directivo para pedir la continuidad de subdirector ha caído en saco roto la Consejería no ha pasado por el aro y ha impuesto una nueva dirección en el centro

Voz 11 10:26 en Parla desahuciado una madre y sus dos hijos de cinco y nueve años uno de ellos enfermo la mujer había ocupado un piso pagando un tercero era la sexta vez que la policía acudía a llevar a cabo este desahucio medio centenar de activistas han intentado impedirlo sin éxito

Voz 0821 10:40 en deportes hoy ha sido presentado Marcos Llorente como nuevo jugador del Atlético de Madrid lucirá el dorsal número catorce que es el que llevaba hasta ahora Rodrigo así que todo apunta a que éste seguirá al Manchester City

Voz 0867 10:50 nueve y somos los reyes de la envidia de la envidia sana para los que se van atentos a la información de tráfico

Voz 1 10:57 pendientes especialmente de las

Voz 0867 10:58 salidas en la capital y en toda la región Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez cómo van las cosas buenas tardes

Voz 9 11:04 buenas tardes pues precisamente en esas salidas de la capital en este momento tenemos retenciones importantes en las seis en El Plantío como consecuencia de un accidente que se ha producido hace escasos minutos en dirección La Coruña más complicaciones de salida de la capital en la A uno en el circuito del Jarama la A tres en Rivas Vaciamadrid la A5 en Arroyo Molinos en ambos sentidos también hay densidad circulatoria en este momento en la uno en Alcobendas lados en Torrejón de Ardoz el A4 en San Cristóbal de los Ángeles Pinto tengan mucha precaución si iban a transitar por alguna de estas carreteras

Voz 0867 11:35 sí habíamos escuchado casi de todo habíamos visto carteles en la ciudad de Un perro perdido un dato perdido un canario perdido un pasito más a alguien se le ha perdido un cerdo un cerdo que busca dueño Ike la policía localizado en un parque de San Sebastián de los Reyes SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 12 11:53 la Policía Municipal intentó sin éxito localizar al dueño del animal al no lograrlo han decidido lanzar un mensaje a través de las redes sociales para encontrar al mejor candidato en el caso de que el auténtico dueño no aparezca el servicio de ganadería de la Comunidad de Madrid sospecha que que lo tuviera lo trataba como animal de compañía porque se relaciona con otros perros porque es bastante sociable a pesar de ello no tiene ningún chip identificativo Yolanda barberos la inspectora de Sanidad del Ayuntamiento

Voz 13 12:20 es un animal muy sociable muy simpático que juega con los perros luego el veterinario cuando él hizo la primera reedición dijo exactamente lo mismo que es un animal muy sociable y tenemos la sospecha que es un cerdito que ha estado en realidad como animal de compañía no como un animal de granja de renta

Voz 12 12:38 si no aparece el dueño lo más probable es que sea el Santuario verán quién se haga cargo de la DOP

Voz 0867 12:43 gracias Serra Hora catorce Madrid se hace con Carlos Ródenas y Carlos Illera sin el control de sonido y la producción de Carolina Gómez son las dos de la tarde y trece minutos el martes fue Vox quién apretó las tuercas a Martínez Almeida a través de Twitter exigiéndole que se dejara de banderas del orgullo y que pusiera la española fue el martes hoy hoy el gobierno bipartito de PP y Ciudadanos en la capital ha tratado de contentar a todos bandera española al centro justo en el mismo punto en el que estaba hasta hace unas semanas hasta hace unos meses la que daba la bienvenida a los refugiados bandera arco iris

Voz 1018 13:14 en un lateral bandera Rinconada

Voz 0867 13:17 no sólo físicamente porque al acto de despliegue de esta mañana no ha acudido ni el alcalde Martínez Almeida sí lo ha hecho la vice alcaldesa Begoña Villacís y plantón plantón importante de la Federación Estatal de Gays Lesbianas y Transexuales Alfonso Ojea estado allí Alfonso qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 13:31 buenas tardes Javier en el lado izquierdo del Palacio de Cibeles de ahí cuelga ya la bandera del arco iris con una longitud de quince metros la enseña desplegada con la vice alcaldesa Begoña Villacís ya en la plaza acompañada también por el concejal de Movilidad por Borja Carabantes para Villacís este acto de despliegue señala a la capital como ciudad abierta

Voz 14 13:49 ya ha acogido muchísimos vecinos a lo largo de estas últimas décadas que que bebían precisamente para amar aquí a quiénes querían amar para ser lo que querían ser ya han elegido Madrid porque Madrid lo permitía Madrid lo permitía lo permite y lo va a seguir permitiendo porque nosotros vamos a seguir siendo esa avanzadilla de derechos civiles y sociales no sólo en España sino también en el mundo

Voz 0861 14:13 la polémica de las banderas que ya ha llegado a la cama

Voz 0089 14:15 tal la bandera multicolor se ha quedado en un lado de edificio como comentábamos y otra bandera de España ya son dos por si alguien tiene dudas es la que recibe al visitante cuando entra en el Palacio de Cibeles

Voz 1018 14:25 con una imposición de Vox Villacís Lone

Voz 0089 14:28 la

Voz 14 14:28 pero la verdad es que no estaba pensado

Voz 9 14:32 de antes efectivamente porque a mí

Voz 14 14:34 te ha comentado y me parece que está bien a mí me parece que en ninguna institución ningún ciudadano debería justificar en este país porque poner la bandera de España

Voz 0089 14:43 un acto reducido Javier que se podría decir que ha sido incluso íntimo aunque faltaban los concejales de Vox para darle el ambiente ese olor que ellos suelen dar a pacto oculto que luego se desvela para aceptar siempre a la adversa

Voz 0867 14:56 tampoco estaba Almeida que ha insistido en que él no ha sucumbido a Vox que este era inicialmente dice el alcalde el plan previsto

Voz 8 15:04 niego la mayor respecto de que hayamos orillado la orgullo por ello creo que está en la fachada del Ayuntamiento de Madrid por tanto parece difícil decir que sea orillado esa bandera en segundo lugar no tiene absolutamente nada que ver con ninguna petición de vos estas una bandera de prácticamente desde el primer día que llegará alcalde a en que pese pudiera confeccionar el casa la adquirir porque me parece importante que el Ayuntamiento de la capital de la nación frente a las acciones te están adoptando otros ayuntamientos te insultar a nuestro Estado derecha nuestra democracia Madrid debe dar ejemplo de compromiso con España

Voz 0867 15:36 doblemente españoles el plante al Ayuntamiento lo argumentaba así la presidenta de la Federación de Gays Lesbianas y Transexuales la Federación Estatal no se puede acudir a un acto con quién pacta con Vox Ésta es urge San Gil

Voz 15 15:48 que en esa bajada de bandera cayó un compromiso real con la sociedad y con la Comunidad en sede de aparte de parecerlo hay que ser defensor de los derechos humanos y en este caso no lo tienen que se lo tienen que trabajar

Voz 0867 16:05 en la guerra de las banderas que parece la Guerra de la banderita habito visto lo visto ausencia del alcalde en Cibeles plantón de la Federación Estatal iban Deron banderín en otro punto de la ciudad de la plaza de Pedro Zerolo en este caso iniciativa de Amnistía Internacional que ha desplegado una gran bandera del orgullo y la fachada del hotel Óscar información de Javier Jiménez Bas Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 0887 16:24 buenas tardes y una bandera de ciento cuarenta metros con unas tres mil firmas en su interior y un lema Sé quién quiera ser amar no es un delito advierte Amnistía Internacional que en España pese a los avances aún queda mucho por hacer especialmente con el colectivo trans y lanza una advertencia a los políticos Maribel Tellado responsable de campañas de Amnistía

Voz 0861 16:43 no se puede permitir que derechos que sean

Voz 1855 16:45 sí alcanzado largo de tantos años Se retroceda en ellos y por eso desde Amnistía Internacional a todos los partidos políticos vamos a seguir insistiendo en que hay que defender la igualdad hay que centrar la justicia y hay que defender las libertades sin discriminación para ninguna persona

Voz 0887 17:01 de esta manera discurrirá el próximo seis de julio en la marcha del Orgullo además hoy Amnistía ha pegado carteles en las calles más céntricas de la capital carteles en los que se puede leer esta bandera no volverá a la armario irá a la Casa de Campo

Voz 0867 17:13 acordemos hoy es el Día del Orgullo pero la gran manifestación la manifestación central en Madrid tendrá lugar el próximo sábado día seis de julio son las dos de la tarde y diecisiete minutos seguimos y esta es Ana Botella en el año dos mil trece

Voz 16 17:30 para los inquilinos lo único que ha cambiado

Voz 1179 17:32 su casero nada más

Voz 0867 17:34 bueno pues cambiaron muchas cosas la historia de la venta por debajo de su valor de los pisos públicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo en tiempos de Botella dado un giro da un paso importante con la última decisión adoptada en las últimas horas por la justicia una vez reabierto el caso al Juzgado de Instrucción abrir juicio oral contra los responsables de esta venta de un bien público y prohibe a los fondos buitre vender libremente esas propiedades Carolina Gómez primero que dice la justicia con con qué medidas no pone contra las cuerdas a los fondos pero también como digo los responsables de la empresa municipal en aquellos tiempos

Voz 0821 18:05 si acabamos de conocer la última decisión del Juzgado de Instrucción número treinta y ocho de Madrid que abre juicio oral como dices contra los ley Benavides por presuntos delitos de prevaricación malversación fraude y sustitución de cosa propia su utilidad social cuatro delitos por los que se van a sentar en el banquillo La decisión llega tras ese auto de medidas cautelares que avanzábamos ayer en el que este prohibía a Fidel tendero alquilar esas viviendas que adquirió de la EMVS sin avisar al futuro comprador al arrendatario de que esa casa que era pública y que ese mal vendió está sometida a una causa penal y que su destino final depende de lo que digan los tribunales e imponía además en ese auto de cautelares una fianza elevadísima de veintinueve millones de euros en concepto de responsabilidad civil al entonces responsable de la EMVS a Fermín le al apoderado de Finnair Alfonso Benavides una cantidad similar al perjuicio que pudo suponer para las arcas públicas aquella operación en mayo la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso basándose en una sentencia del Tribunal de Cuentas que condenaba a la ex alcaldesa Ana Botella a pagar veintitrés millones de euros para reparar el daño

Voz 0867 19:04 satisfacción entre los inquilinos de aquellos pisos muchos de ellos de hecho tuvieron que marcharse de sus casas cuando cambiaron las condiciones insatisfacción Carolina también entre los partidos de la oposición en el Ayuntamiento tanto o más Madrid como el PSOE no

Voz 0821 19:16 si ambos partidos están personados en esa causa el ex delegado de Urbanismo hoy concejal de más Madrid José Manuel Calvo cree que la justicia acabará dando la razón a los inquilinos que se enfrentan a procesos de desahucio

Voz 9 19:26 creemos que la las medidas cautelares apuntan a que la querella o te recorrido y esperamos que el resultado sea que aquella venta se produjo da fraudulenta que se pueda revertir el proceso Ike los inquilinos las personas que de buena fe confiaron en la Administración para tener una vivienda pública puedan seguir viviendo en ella en las mismas condiciones en las que estaban antes de que Ana Botella proceder a su venta

Voz 0821 19:49 el experto también el portavoz del PSOE Pepu Hernández

Voz 17 19:53 estamos haciendo muy buenas noticias en ese sentido primero por su decisión de de tribunales que cautelarmente pues

Voz 1018 20:00 parar las la la venta de las viviendas

Voz 17 20:02 es un punto a favor y a partir de ahí pues que siguen todavía los trámites esperamos también pues la justicia tiene sus tiempos y creo que no es la nuestra toda razón sobre algo que tenemos raramente la idea de que fue algo totalmente incomprensible cómo se hicieron las cosas la puerta

Voz 0821 20:17 desde de la Plataforma de Afectados por la venta de pisos de la EMVS Arantxa Mejías recuerda que ellos pidieron esas medidas cautelares así que están muy contentos con la noticia

Voz 0867 20:26 en esta mañana con un gran despliegue policial se ha procedido en Parla al desahucio de una madre de sus dos hijos uno de ellos enfermo la presión de los colectivos antidesahucios que se han concentrado no ha podido evitar el desalojo de Angélica a la que han tratado desahuciar habían tratado de desahuciar en cinco ocasiones anteriores dos de la tarde veinte minutos

Voz 21 24:17 marchas

la tarde del veinticuatro minutos

Voz 1169 24:37 es verdad que en estos momentos son los que más apoyo tenemos tenemos sesenta y cuatro motos y por el otro lado por lo que yo veo llamó ya eso otro lado porque así sea presentada hasta ahora pues no no suman símbolos doce Bossi debe quedar muy claro que no hay otra alternativa nosotros proponemos salvo que se quiera incluida juegos

Voz 0867 24:59 pues en ese otro lado del que habla Gabilondo Ciudadanos en Madrid tanto Villacís como Ignacio Aguado han cerrado esta mañana filas en torno a su líder Albert Rivera que está habiendo como una parte de su partido se descompone debido a sus propias contradicciones ideológicas ciudadanos que sigue las negociaciones con el Partido Popular su principal socio y única posibilidad de llegar al Gobierno algo que no sabemos si por un desliz Aguado de hecho ha dado ya fue hecho en presencia de Rivera C's negocia gobierno por un lado yp programa por otro y lo hace además con piezas bien conocidas del Partido Popular Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0861 25:32 Ángel Garrido el ex presidente madrileño forma parte del equipo de ciudadanos que negocie directamente la composición de un futuro gobierno con el PP su papel ahí no es casual no sólo aporta su experiencia sino que además conoce mejor que nadie a quién se sienta enfrente a sus antiguos compañeros del PP hoy en un desliz Ignacio Aguado ante el Consejo General de su partido ha dado ya por hecho que gobernará en Madrid gracias

Voz 26 25:55 esa ribera Si nos has traído hasta aquí los ha permitido que vayamos a gobernar la Comunidad de Madrid yo me comprometo a hacer lo propio

Voz 0861 26:02 danos sigue metiendo más presión a las negociaciones ya dan por muerto el preacuerdo que firmaron con Ayuso para hacer la presidenta a cambio de quedarse con la presidencia de la Asamblea de Madrid ahora mismo según insisten desde la formación naranja todos los escenarios están abiertos incluido que Ignacio Aguado se postule como candidato el presidente funciones Pedro Rollán hoy ha tenido que medir sus palabras para definir cómo ve ese escenario

Voz 27 26:24 que esto ya empieza a ser algo surrealista lo digo de verdad eso es un absoluto despropósito que lo único que

Voz 28 26:30 hace es poner en evidencia que

Voz 27 26:33 la formación política ciudadanos que ha sacado menos escaños que el Partido Popular no respeta la voluntad de los ciudadanos

Voz 0861 26:42 hoy Rocío Monasterio ha dejado su agenda en blanco

Voz 0867 26:46 mañana será la manifestación a favor de Madrid central de Callao a Cibeles a las siete de la tarde lunes entrará en vigor la moratoria que recordemos elimina las multas sin que sepamos muy bien cuáles son los planes de Almeida a partir del próximo treinta de septiembre Madrid central quedará formalmente suspendido no técnicamente que seguirá en vigor el Ayuntamiento por fin ha accedido a reforzar el transporte público que negó a Carmena una y otra vez

Voz 17 27:09 lucharemos lógicamente en EE tarde de bueno de llevar a los tribunales para que ellos decidan realmente si se está haciendo las cosas bien nosotros pensar

Voz 1353 27:19 los que posiblemente están

Voz 17 27:23 están haciendo Hernández

Voz 0867 27:24 el portavoz del PSOE que ha visitado esta mañana los no semáforos de la cinco bueno sobre transporte y no está mal el refuerzo será por las vacaciones que todavía no han comenzado pero lo cierto es que Metro de Madrid ha puesto hoy en circulación bastantes menos vagones de lo habitual en hora punta y esto explica quizá las imágenes que hemos visto esta mañana en redes sociales con acaloradas y largas esperas en el andén Javier

Voz 0861 27:45 la explicación está en los números sólo a las siete y media de la mañana hoy han circulado exactamente setenta y cinco trenes menos un recorte previsto eso sí en el nuevo horario de verano se ha notado especialmente en las líneas cuatro y cinco donde se han eliminado nueve trenes y otros siete en la línea tres desde la compañía lo justifican diciendo que ahora en verano será siempre una baja demanda que justifica estos recortes

Voz 0867 28:07 una cosa más antes el deporte la Fiscalía pide siete años de cárcel por malversación para dos de los exconsejeros de Gallardón Juan Bravo y Pedro Calvo por el caso sanos lo cuenta Pilar Velasco buenas tardes

Voz 1743 28:17 buenas tardes y las penas máximas de prisión son para los cargos públicos de la entonces cúpula del canal con Arturo Canalda la cabeza y los exconsejeros Pedro Calvo y Juan Bravo y seis años para diecisiete empresarios y exaltos cargos por un delito de malversación en la compra de Inalsa Anticorrupción asegura en su escrito de acusación de la pieza separada del caso Lezo que la expansión del canal en Latinoamérica en dos mil uno fue total irregular se pagaron setenta y tres millones de dólares de los que la Fiscalía cifra en treinta y cinco millones el pelotazo en sobreprecios a través de una sociedad panameña con plusvalías millonarias para los intermediarios y un grave perjuicio para el erario público todo con el visto bueno y el aprobado del Consejo del canal además de las penas de seis y siete años de prisión la Fiscalía solicita que indemnicen al canal conjunta y solidariamente con diecinueve millones de euros

Voz 0089 29:04 los de Sofía Albert qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes esta mañana ha sido presentado Marcos Llorente como nuevo jugador del Atlético de Madrid

Voz 30 29:12 yo tenía claro una cosa quería venir a a un proyecto ambicioso y sobre todo lo más

Voz 12 29:17 es importante que que confiaban en mí

Voz 30 29:20 en que apostarán por mí

Voz 0089 29:22 durante la presentación a lucir el dorsal número catorce lo que indica que Rodrigo

Voz 0821 29:25 no saldrá este verano y todo apunta a que su destino será

Voz 0089 29:28 el Manchester City y el Leganés además esta mañana ha presentado su eleve equipación

Voz 0867 29:34 seguimos en alerta naranja por altas temperaturas lo peor se espera para el fin de semana pero hoy no vamos mal ahora mismo tenemos treinta y cuatro grados en el termómetro de la radio en Gran Vía pero mucho cuidado porque a lo largo de la tarde esos termómetros pueden alcanzar incluso los cuarenta grados en la zona sur y en el oeste de la región sigue el calor Siguero catorce La Ser

Voz 2 30:05 dos

Voz 1018 30:06 de la tarde una y media en Canarias

Voz 1018 30:18 el lo último de lo último nos lleva hasta Valladolid otro Gobierno autonómico que se despeja sin sorpresas gracias al pacto PP Ciudadanos vamos en directo a las Cortes de Castilla y León Eva Marín

Voz 0603 30:29 hoy es un gran día para Castilla y León en ello coincide PP y Ciudadanos al haber conseguido este acuerdo de gobierno de forma que la Presidencia de la Junta será para el Partido Popular para Alfonso Fernández Mañueco y la vicepresidencia la portavocía de la Junta para ciudadanos para Francisco Igea en total diez consejerías seis para el PP C's se queda con otras cuatro entre ellas Sanidad Economía Industria y la nueva Consejería de creación que es la de transparencia regeneración una de las principales peticiones de la formación naranja

Voz 1018 30:59 pues esto es lo último en fin que a estas alturas lo más complicado sigue pasando por la Comunidad de Madrid donde Vox sí que se lo está poniendo difícil a PP y Ciudadanos is sobretodo en la administración central Pedro Sánchez quiere que el debate de investidura se celebre lo antes posible en todo caso durante el mes de julio la portavoz aclara que no quieren ir a nuevas elecciones en otoño aunque al menos en público Pablo Iglesias Se mantiene lo del gobierno de coalición Ciudadanos también en el no de todas

Voz 1479 31:22 todas vamos a concentrarnos en esta investidura de julio el Gobierno no quiere ir a nuevas elecciones Pedro Sánchez no va a cometer

Voz 4 31:31 la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez que lo más sensato para nuestro país es un acuerdo integral de gobierno con políticas progresistas

Voz 5 31:41 me siento más convencido que nunca de lo que tenemos que hacer si algunos piensan que el San tiene que campar a sus anchas en todo caso que presente en un partido político y que se sumen a al Sánchez

Voz 1018 31:59 catorce Madrid evidentemente estamos hablando ampara todo España seguramente para muchos de ustedes esto que acabamos de escuchar e sobre la política empieza ya a sonar bastante a distancia porque lo fundamental hasta ahora es que empiezan las vacaciones de verano y con ella es la primera gran escapada las primeras complicaciones en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0978 32:16 buenas tardes hasta ahora en Madrid tenemos tráfico

Voz 9 32:19 intenso en todas las entradas y salidas a la capital destacar en ambos sentidos hay circulación lenta en la A uno en Alcobendas dos en Torrejón de Ardoz también a la altura de Canillejas la A tres en Rivas Vaciamadrid en la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la cinco en Alcorcón y las seis en Majadahonda el plante yo más complicaciones en Toledo un vehículo averiado la cuatro corta el carril derecho y genera seis kilómetros de retenciones en Seseña dirección en Córdoba Hoy por alcance hay densidad circulatoria a lo largo de dos kilómetros en la A42 el Olías del Rey dirección Toledo circulación intensa además en Málaga en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos en Torremolinos por alcance hacia Cádiz y por último en Granada un accidente en la A44 genera retenciones en el Zaidín en ambos sentidos al igual que en Murcia hay densidad circulatoria en las siete en Espinar espinazo en ambas

Voz 1018 33:07 elecciones gracias de GT del calor hará más desagradable el viaje sin duda pero sobretodo el calor dificulta y de qué forma las tareas de control del impresionante incendio que ha arrasado ya más de seis mil hectáreas en Tarragona cómo van los trabajos Oriol mí desde el puesto de mando David Nebra

Voz 0867 33:22 buenas tardes bueno estar preocupado más ahora es justamente con Abbas las altas temperaturas estamos a cuarenta grados y subiendo también preocupa este viene aquí donde estamos en el centro de mando en vinagre es una brisa que nos alivia este calor pero sobre el terreno es combustible para salvar las ya

Voz 1018 33:37 bueno parece que tenemos algún problema para escuchar la información a seguida intentamos recuperar esta comunicación porque además creo que tenemos algún testimonio directo en un instante vamos a ganar ya cómo está el tiempo la previsión ese calor que nos comentabas de Tarragona Se va a mantener Jordi Carbó

Voz 0978 33:52 se va a mantener ese estaban tienendo acentuando en todo el país ahora mismo la temperatura más alta según la Agencia Estatal de Meteorología aeropuerto de Girona cuarenta y uno coma nueve grados en la zona del incendio tres cuatro grados más que ayer esto supondrá cuarenta y dos cuarenta y tres grados en las estaciones que están alrededor del incendio dentro del incendio las temperaturas muchísimo más altas IS mantienen ambos mejor dicho se mantendrá el ríes riesgo las próximas jornadas allí porque este régimen de vientos fuertes durante la tarde no desaparecerá temperaturas mañana igual de altas que hoy el domingo bajaran pero tampoco que apenas se notará en el conjunto del país entre hoy y mañana valores máximos en prácticamente todo el interior por centro y mitad oeste de la península máximas de más de cuarenta grados hasta cuarenta y cuatro esperamos en la zona central del valle del Ebro ambiente más agradable en el oeste de la península y mucha atención a partir de esta tarde en la cordillera cantábrica pero sobre todo en los Pirineos a las tormentas secas tormentas con rayos y fuertes rachas de viento muy poca agua es decir tormentas que pueden acarrear algún incendio forestal

Voz 1018 34:53 gracias eh Jordi Oriol creo que podemos seguir escuchándonos parece que decías que había complicaciones que tiempo no lo estaba poniendo fácil no bueno e intentamos

Voz 1881 35:02 de esto que lo que me preocupa más ahora es precisamente las altas temperaturas estamos aquí a cuarenta grados subiendo estas temperaturas también les preocupa el viento que aquí donde estamos en el centro de mando en Ginebra es una policía esperar este calor pero que aquí sobre el terreno es combustible para avivar las llamas ahí diversos focos activos pero contenidos en una franja de un tercio del perímetro del incendio la mejor noticia de este perímetro no ha crecido desde ayer es decir el fuego no está avanzando la peor lo que decía hemos ahora estas temperaturas y el viento entre los bomberos reina un optimismo moderado atreve a vaticinar que hoy se pueda estabilizar el incendio te escucha ahora mismo en directo el teniente coronel Morón el jefe del operativo militar de la UME que está aquí en el centro de control

Voz 1018 35:45 sí es Alejandro Morón creo que son tanto coronel buenas tardes

Voz 1881 35:49 sí o la buena señora trescientos cincuenta bomberos

Voz 1018 35:51 doscientos setenta efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que están trabajando sin descanso día y noche de forma absolutamente coordinada para acabar lo antes posible con esta pesadilla de hecho la ministra portavoz decía en el Consejo de listos pedía también que no se busquen polémicas políticas oportunistas ante esta catástrofe

Voz 1479 36:07 no se puede hacer política con un incendio allí está el Ejército español está la UME trabajando con los servicios de la Generalitat codo con codo para apagar un incendio que se da en el territorio catalán español

Voz 28 36:30 teniendo con un el Morón no hay ningún problema de

Voz 1018 36:32 coordinación imagino que los trabajos están desarrollando dentro de lo con Parejo que debe ser estar allí sin ningún tipo dificultades entre ustedes no

Voz 1881 36:39 pues la verdad es que no la coordinación es total bueno si estamos perfectamente integrados todo este positivo Si bueno bajo la dirección de de del jefe de intervención de los bomberos a mitad pues vamos cumpliendo con ocho cometidos que sino con asignando a estrategia que va planteando

Voz 1995 37:02 a día en función de la evolución de la situación

Voz 1018 37:05 tenemos una cosa que diferencia al trabajo de la Unión Militar de Emergencias del que hacen los bomberos como se dividen cómo se reparten las funciones

Voz 1881 37:12 pues la verdad es que la diferencia es digamos procedimental que pero en muchos casos es similar nosotros en una situación de este tipo que este caso es una situación de emergencia

Voz 32 37:26 el dos en la que

Voz 1881 37:28 por un incendio forestal en el que la comunidad de este caso era como ya de Cataluña ha solicitado la intervención de la UME buenos ponemos a con el número de efectivos en función de la emergencia que aportamos Nos ponemos a disposición del el director de la emergencia ir pues bueno función de los incidentes en este caso lo que vaya surgiendo por el incendio bueno va dando una serie de cometidos y una serie de sectores íbamos cumpliendo de la misma manera que pueden estar cumpliendo su cometidos los Bomberos de la Generalitat otro servicio de extinción que hayan podido venir pues por ejemplo como las de de de Cultura

Voz 1018 38:08 sólo una cuestión no quiere molestarle que están ustedes muy atareados evidentemente es optimista sobre el control

Voz 1881 38:15 bueno pero es cierto optimismo que se respira porque la verdad es que después de la valoraciones iniciales que había sobre el incendio is sobre todo después de pasar el duro día de ayer con unas condiciones meteorológicas bastante desfavorables para

Voz 32 38:31 a poder controlar

Voz 1881 38:34 esta y finalmente extinguir el incendio pues ayer se consiguió mucho gracias a la estrategia que planteó desde desde el director de de intervención y con el que la colaboración y el trabajo de todos los servicios pues la verdad que se consiguió llevar al al al incendio donde lo que se quería

Voz 1018 38:54 las condiciones durante

Voz 1881 38:56 y la noche pues se son más favorables para favorecer estas labores de extinción y ahora el esfuerzo que se está haciendo durante el día pues es todo lo que se ha ganado durante la noche pues intentar mantenerlo

Voz 32 39:10 de ahí tirarle al

Voz 1881 39:14 lo que aún se mantiene activo para poder sobrevivir día que es un poquito en peor que el que se dio ayer ir a ver si finalmente pues se puede dar por controlado

Voz 1018 39:26 pero es cierto cierto optimismo pero

Voz 1881 39:29 lo con mucha moderación porque las condiciones son son bastante

Voz 1018 39:32 les agradezco mucho son compañías sobre todo trabajo que están desarrollando todos ustedes los militares los bomberos todas las personas que están trabajando duro sobre el terreno un abrazo buenas tardes

Voz 1881 39:40 muchísimas gracias

Voz 31 39:46 justamente una gama es para Kevin Mc Lena señor jefe ejecutivo de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos que encuadra sesenta mil empleados dispone de un presupuesto de trece mil millones de dólares sus más de veintiun mil agentes de la Patrulla Fronteriza cumpliendo órdenes separan a los niños de sus padres hilos disponen en jaulas sin que puedan lavarse más cada cinco días sin cualquier otro país pongamos China Corea del Norte o Rusia se hiciera algo parecido el escándalo sería monumental pero su presidente Donald Trump no paga precio alguno hice permite dar lecciones vergüenza

Voz 1018 42:41 en la cumbre del G20 en Japón en Osaka es la vicepresidenta Carmen Calvo que ha presidido la reunión semanal del Consejo de ministros en funciones las preguntas para la portavoz Isabel Cela centrado de forma casi monográfica en el proceso de investidura las negociaciones con Podemos el papel de ciudadanos que si Julio que si septiembre donde estamos Ángeles cosa buenas tardes buenas tardes escasean

Voz 1468 43:00 Connio pues estamos en que no lo sabemos porque la ministro azuela no ha querido revelar esa fecha dice que corresponde al presidente de decírselo a la presidenta del Congreso pero sí ha enfatizado muchas veces que el Ejecutivo trabaja profundamente en que sea en el mes de julio trabaja por tanto en los apoyos políticos necesarios para ello

Voz 0867 43:15 vamos a concentrarnos vamos a concentrar

Voz 1479 43:18 menos en esta investidura de julio porque ningún alumno ningún buen alumno lleva sus notas a septiembre

Voz 1468 43:26 la ministra portavoz insiste en que la oferta Unidas Podemos es de enorme entidad y que aún no les han respondido Easy Pedro Sánchez no consigue los votos necesarios en esa investidura de julio el Gobierno no cierra la puerta a septiembre

Voz 1479 43:40 a partir de ese día que será el día que se determine hasta dos meses hay posibilidad de también con unas nuevas propuestas tercera él de Su Majestad el Rey poder volverse a presentar hasta ahí puedo llegar más no puedo por qué porque depende del candidato

Voz 1468 44:03 Fela reconoce que si se repiten elecciones las encuestas internas del gobierno son buenas ahora mismo pero de momento es un escenario lejano

Voz 1479 44:10 el Gobierno no quiere ir a nuevas elecciones esto es una en portantes y no quiere hacerlo a pesar de lo que le dan los sondeos en las encuestas por respeto a la ciudadanía

Voz 1468 44:23 y a pesar de esto siguen adelante con esa investidura en julio otra decisión del Consejo José Antonio el Gobierno ha solicitado a Francia la extradición de Josu Ternera por el crimen el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en mil

Voz 1018 44:36 novecientos ochenta Easyjet después sobre el proceso de investidura parece que no hay cambio en las hojas de ruta de los diferentes líderes políticos por ejemplo Pablo Iglesias Se mantiene lo del gobierno de coalición pura y dura

Voz 4 44:45 estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único tendrán que reconocer lo evidente que los españoles han votado lo que han votado y que lo más sensato para nuestro país es un acuerdo integral de gobierno con políticas progresistas con equipos de gobierno mixtos plurales y progresistas