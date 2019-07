Hora 14 (01/07/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:07 no

Voz 4 00:11 que a mí me ser

Voz 1 00:15 Toni o Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes fracaso sin paliativos los mandatarios de los dos países más importantes de la Unión Europea a Francia y Alemania reconocen la impotencia de los Veintiocho para ponerse de acuerdo en la designación de los puestos más importantes de los organismos comunitarios después de una interminable tarde noche de domingo

Voz 0821 00:37 Guada mañana y medio día del lunes

Voz 1018 00:40 más de quince horas de negociaciones y físicamente agotados han tenido que dejarlo para mañana lo que parecía más o menos consensuado en Osaka entre Alemania Francia Holanda y España para que el socialdemócrata holandés Frans Timerman sea el nuevo presidente de la Comisión ahora mismo parece que queda en el aire Griselda Pastor

Voz 0738 00:58 exactamente sí esto empieza a parecerse a una auténtica crisis interna en la Unión Europea aunque los jefes de Gobierno quieren quitarle hierro asegurando que todo se arreglará mañana escuchamos Emmanuel Macron cuando la clínica se mezcla la reunión es el cansancio acaba creando tensiones innecesarias como pasó ha dicho atención con la crisis de los refugiados un precedente malo muy malo que indica la profundidad de la división interna que se vive en este momento a nivel europeo

Voz 1018 01:32 si mañana vuelta empezara a mediodía nueva reúnen en Bruselas se complica el calendario de Pedro Sánchez porque para mañana está fijada su reunión con la presidenta del Congreso Meritxell Batet de la que debe salir la fecha del debate de investidura acabamos de conocer que al final será una conversación telefónica entre ambos la que permitirá fijar esa fecha el Gobierno insiste en que todo debe resolverse en julio lo que decía esta mañana la vicepresidenta a Carmen Calvo aquí en la SER Hoy por hoy donde además anunció una protesta formal ante el Vaticano por las declaraciones del nuncio contra la exhumación de fondo

Voz 0376 02:01 con el comportamiento el museo ha sido absolutamente improcedente e inaceptable lazos pues a lo largo del día de hoy mañana como más tarde el Estado Vaticano va a recibir una queja formal del Estado español por una injerencia de esta naturaleza en las formas en las que se ha producido en los contenidos con los que se ha movido el nuncio impropios absolutamente impropio de cualquier legación diplomática Robinson

Voz 1018 02:27 me dejará por cuestiones de edad mañana supuesto al frente de la representación diplomática del Vaticano en nuestro país y en declaraciones a Europa Press acusaba por ejemplo a Pedro Sánchez de resucitar a Franco

Voz 5 02:37 tantos problemas en el momento el hispano porque estar yo digo al resucitar a Franco no creía en la resurrección en este caso la resucitado es parte

Voz 1018 02:57 Kubrick diera a ciudadanos le parece que la respuesta del Gobierno es exagerada Éstas son las palabras de José Manuel Villegas

Voz 1089 03:03 yo diría por una parte que no Santa susceptibles a este Gobierno nacional salvo en concreto de Acción Sánchez por otro que no sé si en uno a Franco pero como sigan dándole vueltas igual acaban resucitando le Hora catorce

Voz 6 03:17 el nuevo alcalde de Madrid el popular José Luis Martínez Almeida

Voz 1018 03:19 me parece que no se va muy en serio a los ecologistas de Greenpeace que esta mañana se movilizaron en el centro de la ciudad contra la reapertura al tráfico de la central

Voz 7 03:27 yo siempre he dicho que es una cosa de estos piquetes la cantidad de tiempo libre que tienen hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo actuaciones nosotros como tenemos que trabajar como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos pues lo no tenemos el tiempo libre para sentarnos hay encadenarnos lamentablemente como hacen ellos

Voz 1018 03:45 entre Madrid y Toledo enredo ya más de tres mil trescientas hectáreas de terreno un impresionante incendio que sigue vivo aunque ya ha acotado por los equipos de extinción en el puesto de mando en ceniceros Alfonso Ojea

Voz 0089 03:55 resiste en dos focos pero queda muy poco tiempo José Antonio para seguir produciendo calorías en las próximas horas esos focos van a ser machacados desde el aire desde el suelo donde las brigadas forestales la UME los bomberos de la Comunidad madrileña baten el terreno para evitar que las llamas se reaviven hoy es un día para la esperanza desde luego las condiciones atmosféricas han cambiado para lograr la contención de este siniestro su control llegará seguramente esta tarde a partir de ahí queda para su extinción al menos dos jornadas más

Voz 1018 04:25 además caída drástica en la venta de coches en junio

Voz 0821 04:27 datos son veinte por ciento inferior al año pasado los fabricantes hablan ya de crisis

Voz 0325 04:32 que desembarca en Francia con dos nuevos trayectos en los tramos Lyon Montpellier y Lyon Marsella según cálculos de la compañía serán rentables con el cincuenta por ciento de ocupación de los trenes

Voz 0821 04:40 la de personal en el aeropuerto de Bilbao según los sindicatos el seguimientos del cien por cien ya se han cancelado veintidós vuelos

Voz 0325 04:46 a partir de esta ahora es declara ante el juez la capital del Sea Watch tres que desembarcó en Italia con cuarenta y dos inmigrantes a pesar de la prohibición de Salvini podría llegar a enfrentarse a penas de

Voz 0821 04:56 terceros padres de una niña de once años con necesidades especiales denuncian por discriminación a un campamento inglés en Aldea Duero en Salamanca nada más llegar le invitaron a que no durmiera con el resto de compañías

Voz 0325 05:06 con ganancias generalizadas en Europa gracias a la tregua comercial entre Estados Unidos y China está ahora el IBEX35 gana un cero coma cinco por ciento

Voz 4 05:15 entre libros leídos

Voz 8 05:18 cuando el ruido desaparece piensa mejor lo que pase tiene que ver con la politizada

Voz 0867 05:24 claves de los próximos cuatro años no hayan Pallarés

Voz 4 05:26 en Hora veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde a las siete en Canarias por Ángels Barceló

Voz 1018 05:35 dos y casi seis minutos

Voz 10 05:41 hora catorce

Voz 11 05:41 hace Madrid Javier Casal

Voz 0867 05:44 tal buenas tardes a todos el primer día así multas en Madrid central dispara los atascos en hora punta en la capital a pesar de ser uno de julio y el inicio de las vacaciones la moratoria decretada por el Gobierno de la derecha convertido esta mañana el centro de Madrid en una ratonera estás la Puerta del Sol a las diez de la mañana atasco de coches de autobuses y taxis frente a la Real Casa de Correos según los datos de tráfico rodado en la ciudad se ha registrado un seis coma cinco por ciento más en la M30 cinco coma dos por ciento en el interior y más congestión respecto a la media de cualquier lunes y eso que insisto estamos a uno de julio activistas de Greenpeace han cortado esta mañana Gran Vía vía ya han estado hasta que la policía les ha desalojado el alcalde hoy no se hace vídeo en la calle Mayor pero arremete contra los activistas por tener mucho tiempo libre

Voz 7 06:39 yo siempre he dicho que pide una cosa de estos piquetes la cantidad de tiempo libre que tiene hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo actuaciones nosotros como tenemos que trabajar como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos pues los no tenemos el tiempo libre para sentarnos hay encadenarnos lamentablemente como hacen ellos

Voz 0867 06:57 Martínez Almeida ha pedido a la izquierda que acepte los resultados de las urnas el gobierno municipal dice que necesita tiempo para por ejemplo arreglar el sistema de sanciones pues bien la SER ha tenido acceso al informe que se elaboró sobre el funcionamiento de las cámaras y el sistema de lectura de matrículas el informe municipal asegura que todos estos problemas han quedado ya resueltos casi cuatro días después de originarse las llamas en Castilla La Mancha los bomberos y equipos de emergencia siguen trabajando sin descanso en Cadalso y en cenicientas para sofocar las llamas del peor incendio que ha sufrido la Comunidad de Madrid en la última década el Frente de cara eso está relativamente controlado preocupa todavía el de cenicientas pero después de tres mil hectáreas arrasadas poco queda ya por quemar los bomberos creen que podrán controlar esas llamas a lo largo de este lunes Carlos Novillo es el responsable del operativo este mediodía en Hoy por Hoy Madrid

Voz 13 07:52 que dentro del perímetro pues hay portes de árboles que practicamente no los ha tocado el incendio muy poco y por tanto vamos a seguir protegiéndolo los para que no haya esa regeneración de del incendio y que esto puede ese pueda luego recuperarse lo antes posible no

Voz 0867 08:07 Borja en un poquito las temperaturas pero pero sí anotado pequeño alivio aunque ronda haremos hoy de nuevo los treinta y cinco grados pronóstico para las próximas horas con Luismi Pérez

Voz 14 08:16 buenas tardes tiempo caluroso aunque un poquito menos que ayer todavía en cualquier caso vamos a rozar los XXXVIII XXXIX grados de máxima en zonas del Tajo del Tajuña y las nubes van a ir creciendo hasta el punto que van a acabar dejando algunas tormentas esta tarde locales y con poca cantidad de agua primero en Somosierra después entrando por el sur sobre todo va a ser del Jarama hacia el este donde más probabilidad de chubascos haya gran parte de esas tormentas ya decimos traerán poca agua pero sí rachas de viento destacables por lo menos harán bajar un poco las temperaturas cuando se vaya haciendo de noche mañana una situación cálida pero ya no tan extremadamente calurosa como los últimos

Voz 0867 08:54 días Madrid pendiente de una investidura esta tarde comienzan las consultas del presidente de la samba

Voz 1915 08:59 en titulares a las cinco de la tarde se reúne con el presidente de la Asamblea la portavoz de Unidas Podemos esa Serra quedará su apoyo al candidato socialista Ángel Gabilondo una hora después será el turno de la candidata de Vox Rocío Monasterio mañana termina el plazo para proponer un cándida

Voz 0887 09:13 las familias desahuciadas de argumentos a once en Lavapiés denuncian que el Ayuntamiento ha dejado de pagar suspensiones el consistorio tenía que darles una alternativa habitacional ahora mismo están reunidos con el nuevo delegado de Bienestar Social José Aniorte para pedirle una solución

Voz 1915 09:27 el nuevo contrato de la residencia a Las Vegas en Ciempozuelos no resolverá sus problemas el pliego mantiene las mismas condiciones de hace seis años lo que según el PSOE precarizar aún más la situación de trabajadores y pacientes los socialistas piden al Gobierno regional que ajuste el presupuesto a la situación actual

Voz 0887 09:41 en deportes el presidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales está recibiendo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Voz 4 09:48 a la selección española sub veintiuno ayer cerró

Voz 0887 09:50 con la temporada llevándose el Campeonato de Europa de la categoría tras ganar dos uno en la final a Alemania

Voz 0867 09:55 ya les hemos contado cómo ha sido la mañana revuelta de tráfico en el centro ha habido también complicaciones en las entradas a Madrid a primera hora sobre todo en las radiales sepamos cómo están las cosas ahora mismo Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 15 10:07 buenas tardes a esta hora pendientes entre un camión averiado en la A tres a la altura de Rivas Vaciamadrid que genera cuatro kilómetros de retenciones en dirección Valencia además por efecto mirón hay tráfico intenso también en esta misma vía tramó en este caso en sentido Madrid más complicaciones también por avería de un vehículo en la IV a la altura de Pinto que ocasiona cinco kilómetros de densidad circulatoria hacia Madrid y por efecto mirón en dirección Córdoba también hay tráfico bastante intenso más complicaciones de entrada a la capital por la dos en San Fernando de Henares las seis en Aravaca de salida en la A42 a la altura de la habrá

Voz 0867 10:43 esta semana arrancan las celebraciones del Orgullo en Madrid el sábado la manifestación esta edición ya saben dedicada a los más mayores a los primeros activistas del movimiento activistas cuya historia se relata en una obra de teatro El beso en la sombra que se representa estos días en el Museo Reina Sofía que ha organizado más actividades dedicadas al orgullo Marta García

Voz 1513 11:03 el beso en la sombra voces situadas por un pasado inconcluso nació de unos talleres con la Fundación veintiséis de diciembre dedicada a los cuidados de mayores LGT Bay una pieza de teatro testimonio el documento interpretada por ocho narradores anónimos de cincuenta y cinco a setenta y cinco años que se dirigen al público para contar la historia de sus afectos en un momento de la historia en que fueron apartados perseguidos una obra de teatro que dirige Luis Luque

Voz 1867 11:31 ellos cogen son micrófono que cuentan sus primeras veces sus primeras historias de amor la primera vez que se besaron en un sitio oculto se los primeros besos de de esta gente estas generaciones han sido quesos contaminados por la culpa

Voz 1513 11:44 dice Luis Luque que cuando nombras tu vida la estás dotando de dignidad que hay cosas que no se pueden reprimir

Voz 1867 11:50 el amor es bueno agua el agua aflora se mete por cualquier rendija ahí si tiene que subir informático que da sube

Voz 16 11:59 ahora sí

Voz 0867 12:05 hora catorce Madrid con Noema Valido Alicia Molina la realización y la producción de Sonia Palomino

Voz 11 12:11 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 2 12:15 Rubí de fuga mejor parque del mundo presenta el sueño de Toledo dos personajes

Voz 17 12:21 la lista de cinco hectáreas grandiosos efectos especiales en el espectáculo más grande de España reserva yates entradas en ya punto com fue España la historia te está esperando

Voz 0867 12:37 los de la tarde y trece minutos vamos ya enseguida con Madrid central y la congestión y los atascos que ha provocado el primer día de la moratoria pero antes queremos buscar todavía la última hora del incendio que afecta a las localidades de Cadalso de Cenicienta Rossi que ha arrasado más de tres mil hectáreas de terreno en incendió que ha bajado el nivel uno de emergencia pero que sigue sin estar controlado aunque podría estarlo a lo largo de este lunes o quizá mañana en el peor de los casos allí sigue Alfonso Ojea que está en el puesto de mando de de Peña cenicientas Alfonso como está ahora mismo la situación qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 13:08 buenas tardes Javier pues dos focos aún permanecen activos mucho menos desde luego que esta pasada madrugada o que el día de ayer la verdad hay que decir que las descargas de agua desde los helicópteros y también desde los hidroaviones están siendo absolutamente continuas miles de litros de agua que es están van contra los árboles y sobre todo contra los arbustos en llamas que es lo que más están quemando aquí el monte bajo los arbustos en definitiva es la jornada en la que la climatología también ha cambiado no mucho pero lo suficiente para que por ejemplo la humedad relativa del aire se incremente el termómetro suba pero sin la sequedad de las jornadas precedentes el director general de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Madrid Carlos Novillo hablaba en Hoy por Hoy Madrid de los trabajos que se están desarrollando desde el suelo

Voz 13 13:56 el incendio ha tenido una progresión tan tan

Voz 18 14:00 eh rápida que que hemos comprobado desde

Voz 13 14:03 de la estimación de los medios aéreos que dentro del perímetro pues hay portes de árboles que prácticamente no los ha tocado el incendio muy poco y por tanto vamos a seguir protegiendo los para que no haya esa regeneración de del incendio y que esto puede ese pueda luego recuperarse lo antes posible no

Voz 0738 14:21 los artilleros del agua están teniendo desde luego

Voz 0089 14:23 la gran puntería a la hora de realizar sus descargas preocupaba mucho esta mañana un nido de águila imperial que está aquí en este lugar que ha sido salvado al igual que la zona circundante a esta peña cenicientas el frente oeste de este incendio porque el Frente Este situado en la localidad cercana de Cadalso de los Vidrios ya permanece completamente confinado desde esta pasada madrugada las personas desplazadas de sus domicilios aquí en seiscientos van a poder regresar a casa en las próximas horas Javier

Voz 0867 14:54 gracias Alfonso ahora mismo el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones Pedro Rollán está reconociendo la zona en un vuelo aéreo sobre todas esas esas áreas devastadas por el por el incendio de Cadalso de Cenicienta enseguida intentaremos hablar con él en este Hora catorce Madrid son las dos de la tarde y quince minutos

Voz 2 15:14 hora catorce Madrid

Voz 0867 15:16 así la moratoria de Madrid central que ha traído en su primer día más atascos más congestión y más contaminación a la ciudad por la mañana activistas de Greenpeace han cortado la Gran Vía este lunes en Madrid parecía de todos de todo menos un lunes del mes de julio Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 19 15:31 hola buenas tardes Carolina primero los datos de tráfico corre

Voz 0867 15:33 coge un aumento dentro y fuera de la M30 también en el centro de la ciudad donde esta mañana recordemos ya no se multas

Voz 0821 15:40 según los datos de tráfico rodado a los que hemos tenido acceso que la SER la circulación ha aumentado en seis con cinco por ciento en la M30 con respecto a un uno es normal un cinco coma dos por ciento dentro de la M30 en la almendra central de la ciudad y un ocho coma uno por ciento en el exterior de la M30 todo un récord en un solo día en pleno julio con la mitad de Madrid de vacaciones sin colegios después de meses y meses de bajada las tráfico Casal subía también de los niveles de contaminación en este primer día así multa según Ecologistas en Acción con datos oficiales municipales en la mano los dicen que los niveles de dióxido de nitrógeno están disparados en la plaza del Carmen que es la que está dentro de Madrid entra la estación lleva por encima de los setenta de los setenta microgramos durante toda la mañana cuando el valor límite es cuarenta y como referencia en los últimos tres meses la media mensual en esa misma estación ha estado por ejemplo entre veintidós y veintitrés microgramos

Voz 0867 16:27 no le ha sentado bien a Madrid este primer día de moratoria en la parte política Carolina al gobierno municipal del Partido Popular y de Ciudadanos sigue moderando su posición respecto al proyecto insisten en que no se ha derogado Madrid central que estamos en un periodo informativo lo cierto es que la presión sobre Almeida aumenta desde España e incluso desde Europa también a través de los medios internacionales

Voz 0821 16:46 si el ayer también se hace eco de esta moratoria que hoy entra en vigor mientras Europa lleva más de una década introduciendo medidas para restringir el tráfico y mejorar la calidad de vida de los habitantes dice Madrid lidera ahora la posición contraria es la primera ciudad europea en la que se prima el tráfico privado destaca el corresponsal en España Raphael Maider que el nuevo Gobierno cuenta con los votos del partido ultranacionalista Vox así lo llama Ike la paralización va en Detrick viento de las prioridades medioambientales en España aunque el alcalde Martínez Almeida niega la mayor y atribuye la contestación social entre la de fuera a la izquierda en general y en particular

Voz 20 17:20 no voy a apelar ni siquiera a eso de los cien días de gracia porque eso para la izquierda le es absolutamente indiferente pero sí les voy a decir que por favor que acepten el resultado de las urnas que acepten el mandato democrático en los programas tanto el Partido Popular de ciudadanos como de Vox había medidas relativas a Madrid central que es una pena que pretendan ganar en la calle tres semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas

Voz 0821 17:41 la alcaldesa Begoña Villacís asegura que se va a reunir con la Plataforma en Defensa de Madrid central tras la multitudinaria manifestación del sábado para explicarles que la idea extendida es un bulo

Voz 0275 17:52 y hay que decir a la gente que eso que se han inventado es mentira es un bulo no se Reverte Madrid central lo que base se va a hacer

Voz 1018 17:59 es un proceso de mejora de Madrid habla

Voz 0275 18:02 ando con todas las partes la moratoria de las multas la única razón lo único que lo justifica es que el sistema insisto es deficiente ya estaba multando a la gente de de tal manera que luego el Ayuntamiento tenía que ser salir a anularlo

Voz 0821 18:15 la oposición sostiene que la moratoria de multas en la práctica supone una reversión de Madrid centra al PP Hernando

Voz 19 18:20 creo sinceramente que es un mal día

Voz 21 18:22 el Madrid un día muy triste nos están acostumbrando a jugar demasiado con las palabras cuando dicen no Robert timos Madrid central están revirtiendo Madrid central porque se levanta las sanciones por lo tanto se puede circular no atienden absolutamente no hay ninguna razón justificada Se puede mejorar sepuede controlar Madrid central sin necesidad de pagar las sanciones

Voz 0821 18:41 la delegada de Movilidad Inés Sabanés ha pedido Almeida que al menos convoque a los órganos establecidos a la Comisión de Calidad del Aire al grupo de expertos ya la comisión de seguimiento de Madrid central para analizar la situación Hinault reuniones bilaterales con afectados y comerciantes que es lo que se dispone a hacer el Ayuntamiento

Voz 0867 18:56 dice Villacís y lo decía ayer Bojan Borja Carabante aquí en la SER que se van a tomar un tiempo para resolver los problemas que las sanciones no acaba de llegar Carolina el informe sobre las incidencias en los sistemas de sanción ese informe al que hemos tenido acceso aquí en la SER dice que todos esos problemas y bueno que justifican según el Gobierno la moratoria ya están resueltos

Voz 0821 19:15 sí en ese informe elaborado por el Área de Movilidad Se reconoce literalmente que la empresa concesionaria ha corregido los errores relacionados con la notificar de multas errores que no han vuelto a ser detectados dicen así que se cae el principal argumento que había servido de justificación para la entrada en vigor de esa moratoria de multas lo decía Villacís la escuchábamos hace un momento la única razón de esa moratoria es que el sistema es deficiente y que se está multando mal pues bien ese error

Voz 19 19:39 ya ha sido subsanado según el informe que

Voz 0821 19:41 afirma el director general de Sostenibilidad y control medioambiental con fecha del veinticuatro

Voz 19 19:46 pero de junio es decir estaba resuelto ese problema hace casi una semana dos de la tarde veinte minutos seguimos

Voz 2 19:54 hora catorce Madrid

Voz 8 19:58 el corazón de Madrid escondite un palacio ártico de mil novecientos veinticuatro en el Casino Gran Vía el mejor resort de ocio juego emoción invasión de Madrid con dos restaurantes coctelería Sport aparcacoches y Paqui gratuito las Casino Gran Vía Gran Vía XXIV una apuesta segura todos los días del año Casino Gran Vía punto es

Voz 19 20:21 la cadena cinco días del país presentan

Voz 22 20:24 los ritos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 9 20:43 todavía no conoce Rising Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos dándote acceso a de atractivos tipos de interés más de ciento ochenta mil clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros Rising depósitos con los mejores tipos de interés exclusivos para todos

Voz 4 21:03 te imaginas pasar una noche con Steen Rafael John Legend ens Roxy Katy menú Roger Hodgson de Supertramp Il Divo apenas Harper in Osborne Pitingo Armando Manzanero y Mocedades y muchos más entradas sala

Voz 23 21:16 quinta en Star Light festival punto com

Voz 0419 21:19 últimos días para disfrutar de la kits Quicken Billy Elliot con entradas gratis para niños con cada entrada de adulto una gratis para un menor de dieciséis años y hasta dos menores más con cincuenta por ciento de descuento sólo hasta el domingo catorce compra ya tus entradas para la Wii en entradas punto com El Corte Inglés y Billy Elliot punto es

Voz 24 21:38 tú elegiste no ser como conmocionados elegiste trabajar solo en lo que te gusta elegiste vestir como te da la gana elegiste no tener coche hasta que apareció el nuevo C LA ciento ochenta Coupé por doscientos noventa euros al mes con sistema de inteligencia artificial M U X con la activación por voz y un diseño irresistible si cambias de opinión luego Celia coupé tú de fines las reglas consulta condiciones en tu concesionario oficial motor Michael tu concesionario oficial Mercedes Benz en San Sebastián de los Reyes

Voz 19 22:06 es Edith Piaf vuelve a Madrid

Voz 25 22:09 tras su exitosa gira internacional llega el teatro Cofidis Alcázar voz y de vídeo la reconocida artista María que Semprún interpreta las canciones de la legendaria

Voz 26 22:18 Musa francesa del diecinueve de julio

Voz 25 22:21 esto en el teatro Cofidis Alcázar Pia voz y delirio Entradas ya a la venta en grupos media punto com

Voz 27 22:29 Andre una ola de calor hay consejito como los de hidratarte bien o ir por la sombra y consejos de verdad como instalar en casa el aire acondicionado con R XXXII de Mitsubishi Electric más eficiencia más sostenibilidad menos impacto medioambiental Imaz ahorra hasta un veinte por ciento menos en tu factura de la luz DC aun buen aire DC a un aire moderno di si al aire acondicionado con R XXXII

Voz 2 22:59 hora catorce Madrid dos de la tarde veintitrés minutos

Voz 0867 23:03 el uno de julio y la investidura de un nuevo presidente

Voz 2 23:05 cuenta de la Comunidad de Madrid sigue en el aire lo que

Voz 0867 23:08 queda porque no se han producido avances en el tripartito de la derecha sí que es muy probable que vayamos a una primera investidura fallida la semana que viene hoy el calendario se pone en marcha y esta tarde el presidente de la Cámara Juan Trinidad de Ciudadanos se va a reunir con las portavoces de Unidas Podemos de Vox con esa Serra Icon Rocío Monasterio mañana severa con el resto de grupos parlamentarios el presidente Trinidad es quién debe recordemos pro poner un candidato o no proponer ninguno si considera que Ayuso Gabilondo no tienen posibilidades de lograr esos apoyos Teresa Rubio qué tal muy buenas

Voz 1933 23:38 qué tal Javier y aunque ocurra eso es decir que ninguno de los dos candidatos tengan los apoyos suficientes el pleno se celebraría igual como muy tarde el once de julio a partir de ahí empezará a correr el tiempo hasta la fecha tope del once de septiembre si para entonces no hay presidenta presidente se convocarían nuevas elecciones Ése es el calendario global que como decías arranca esta misma tarde a las cinco con la reunión entre el presidente de la Cámara Juan Trinididad la portavoz de Unidas Podemos Isabel Serra

Voz 1315 24:03 le vamos a transmitir también nuestra disposición a que en el caso de que Ángel Gabilondo se presenta una investidura la apoyemos la apoyemos en función de un acuerdo programático que defienda a los servicios públicos que garantice el derecho a la vivienda que avance en la lucha contra la contaminación garantice trabajar por la justicia social y los derechos de las mujeres

Voz 0867 24:25 me toca el turno a Rocío Monasterio de Vox su equipo

Voz 1933 24:27 de comunicación os ha dicho que hará declaraciones a la salida pero como han venido manteniendo desde el principio transmitirán a Trinidad que su socio preferente el PP mañana a las diez de la mañana la reunión será más Madrid a las once con Ciudadanos y a las cinco de la tarde con el PSOE esta mañana Javier también ha habido una reunión importante entre el PP y Ciudadanos para avanzar hacia el acuerdo de investidura ambas formaciones han destacado la buena sintonía es su confianza en cerrar un pacto

Voz 0867 24:51 ya veremos si lo hay o no antes del día once por cierto más Madrid ya tiene propuesta para su senador por designación autonómica será el diputado Eduardo Robinho Íñigo Errejón desde la Asamblea sonido de Al rojo vivo de La Sexta

Voz 0799 25:04 alegramos mucho de que vaya a ser Eduardo Eduardo Fernandes Robinho quien represente las posiciones demás Madrid en el Senado tiene de primeras una tarea fundamental representar que Madrid es una tierra de libertad es una tierra de diversidad es una tierra orgullosa de garantizar la libertad de todo el mundo en unos tiempos en los que ya lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid hay quienes se empeñan en deshacer la revancha Jean hacernos retroceder a Eduardo le corresponde llevar nuestra voz al Senado para defender que Madrid es una tierra orgullosa de ser una tierra de libertad y que no quiere retroceder dos de la tarde

Voz 0867 25:39 a veinticinco minutos

Voz 2 25:42 sí

Voz 0867 25:43 dictados por los desahucios de argumentos que fueron realojados temporalmente piden una solución porque el consistorio el Ayuntamiento de la capital les ha venido a decir que iban a dejar de pagar sus alquileres ahora mismo los afectados que por la mañana se han concentrado en la Plaza de la Villa están reunidos en la sede de Gobierno en el paseo de la Chopera Angeles revuelo está allí alguna novedad de ese encuentro buenas tardes

Voz 29 26:04 buenas tardes pues si continúa la reunión con el delegado del área de Gobierno José Aniorte pero podemos adelantar una noticia de última hora el Ayuntamiento va a alargar el pago de la pensión a los vecinos desahuciados otros quince días más según fuentes del colectivo bloques en lucha que están ahora mismo en la reunión es la última hora de esto sigue esa reunión que ha comenzado a la una de la tarde hasta aquí han llegado los vecinos afectados con maletas para demostrar que no les queda nada y que no tienen dónde pasar la noche seguimos como digo pendientes del final de esta reunión pero como venimos diciendo el Ayuntamiento va va a alargar durante quince días más el pago de la pensión a los vecinos desahuciados en argumentos a once

Voz 0867 26:44 en queremos recuperar también la historia de una mujer que ha estado XXXV años de su vida sufriendo malos tratos escondida de su marido su pesadilla ha servido para ponerle letra un proyecto encabezado por varios músicos que han cantado historias reales de maltrato nos lo cuenta Miriam Soto

Voz 19 26:58 treinta y cinco años sirviendo un hombre para todo para nada no recuerdo casos donde yo me haya merecido en ningún momento hacérmelo lo que me hizo la primera paliza fue justo seis días después de casarse le puso muchas denuncias muchas no llegaban a nada por la lentitud de la justicia porque después de eso ya habían hecho las paces muchas veces deseaba estar mala para ver si me cuidada

Voz 28 27:26 porque yo pensaba que existiendo mala me cuidado

Voz 19 27:28 me quería pero era peor porque entonces no le podía servir pasó ocho años oculta de él por si aparecía la casa de mi madre en el piso de abajo yo vivía en el tercero a mi madre en el segundo de ahí estuve ocho años con saliendo de casa con mucha precaución con mucho cuidado por la escalera porque no había ascensor con lo cual tenía que ir con mucho cuidado para que no me viera yendo a la de las fachadas cuando salía del portal pues si él estaba en La Ventana toda la familia sabía que sufría malos tratos sus padres Los padres de él siempre intentaban tranquilizar porque él ya había aprendido perdí mucho tiempo en no hacerlo antes y me arrepiento enormemente pero no me creía válida para poder hacerlo es que no tengan miedo que comprendan que el camino es difícil pero luego la recompensa que sí tiene el final es muy grande hoy entonces la muerte de su ex marido del que se logró separar se encuentra libre o que valgo como mujer como persona lo que nunca en esos años es sabido tiene un lema muy claro sí yo pude tú puedes Pilar que no

Voz 0867 28:32 ha contado su historia esta mañana en Hoy por Hoy Madrid

Voz 11 28:38 cómo te sientes cuando tienes que

Voz 23 28:39 llevar tu coche al taller sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en autismo punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas hay para tu comodidad recogemos tu coche itrio devolvemos cuando esté listo autismo punto com tu mecánica

Voz 8 28:59 lo de confianza Hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes justo lo contrario te presentamos

Voz 30 29:06 Vine una tarjeta gratuita sin comisiones ni condiciones con la que puede sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo pagar en el extranjero con el mejor tipo de cambio y enviar y recibir dinero de tus amigos al instante descarga debate diez euros de bienvenida entrando en tu cuenta sin banco punto com deportes Toni López qué tal buenas noches

Voz 31 29:24 este era el Javi muy buenos días después del cierre de la temporada futbolística hoy en Las Rozas recepción oficial del presidente de la Federación Española Luis Rubiales a la selección española sub veintiuno que anoche ganó dos uno Alemania se proclamó campeona de Europa de la categoría por quinta vez en la historia además abierto ya al mercado de fichajes estival dos en el Getafe el atacante ya Harper procedente del Málaga y el lateral zurdo Raúl García Carnero recordemos desde hoy la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann pasa a ser de ciento veinte millones de euros y saldrá de la

Voz 4 29:48 con un poquito las temperaturas pero muy poquito treinta

Voz 0867 29:50 hay tres grados ahora mismo el termómetro de la radio en Gran Vía sigue Hora catorce con José Antonio Marcos Senna ser

Voz 2 30:05 dos de la tarde una y media en Canarias

Voz 1 30:11 por el catorce José Antonio Marcos

Voz 6 30:20 la cantidad de maldades y confidencias que es habrán lanzado durante más de quince horas ininterrumpida los jefes de Estado de Gobierno de la Unión

Voz 1018 30:27 europea todo para dejar la situación empantanada mañana vuelta a empezar con un compromiso de partida de mañana no puede pasar sea como sea guste más o guste menos mañana tendrá que haber acuerdos para repartir los puestos de mando de los organismos comunitarios lo del socialdemócrata Franz Timerman para la presidencia de la Comisión parecía más o menos consensuado pero al final los responsables del grupo popular se rebelaron contra la canciller alemana a la que acusan de pensar sólo en los intereses de su país a intereses nacionales ideológicos en principio los socialdemócratas tenían apalabrada la presidencia de la Comisión el PP

Voz 1933 31:00 aspiro a la del Parlamento y la alta representa

Voz 1018 31:03 acción de política exterior y los Liberales quiere su trozo de tarta en la presidencia del Consejo pero nada parece cerrado a esta hora de ahí que el presidente francés Emmanuel Macron haya admitido públicamente que la crispación no es buena aliada para estas cosas

Voz 0738 31:17 con Robinho riñón cuando

Voz 4 31:19 la química se mezcla en las reuniones el cansancio acaba provocando tensiones innecesarias como ya nos pasó en la Reunión sobre la crisis de refugiados Hora catorce

Voz 1018 31:32 el nuevo puramente doméstico el Gobierno español no oculta su malestar por las declaraciones del representante diplomático del Vaticano en nuestro país el Nuncio con una entrevista acusa a Pedro Sánchez de resucitar a Franco desde la Ser la vicepresidenta a Carmen Calvo anuncia una protesta formal que desde Ciudadanos José Manuel Villegas considera exagerada

Voz 19 31:49 el comportamiento del Museo ha sido

Voz 0376 31:51 solita veinte improcedente e inaceptable a lo largo del día de hoy mañana como más tarde el Estado Vaticano va a recibir una queja formar del Estado español por una injerencia de esta naturaleza

Voz 5 32:01 yo digo han resucitar a Franco no creía en la resurrección en este caso la resucitado

Voz 1089 32:07 no sé si nuestro citaba Franco pero como sigan dándole vueltas igual acaban resucitando le

Voz 1018 32:13 lunes uno de julio Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes Torres la crisis Comunitaria condiciona la agenda de Pedro Sánchez para fijar el debate de investidura sabes

Voz 0325 32:20 sí porque mañana estaba fijada la reunión entre Pedro Sánchez y la presidenta al Congreso para que Meritxell Batet pusiera fecha al debate de investidura hay por las reuniones de Bruselas esa reunión va a tener que ser por teléfono lo acaba de anunciar al presidente del Gobierno en funciones

Voz 4 32:32 las causas sobrevenidas de mi presencia aquí justifican que es lo que vaya a hacer sea una conversación telefónica con la presidenta del Congreso creo que mi deber como presidente en funciones del Gobierno de España es estar en el consejo

Voz 0325 32:44 voy a defender los intereses de España mañana se sabrá la fecha de la sesión de investidura acaba de reconocer Pedro Sánchez que ha insistido en que sólo valora la opción de julio caída drástica la venta de coches a particulares ha caído en junio casi un veinte por ciento en comparación con el año pasado y la Asociación de Fabricantes habla ya de crisis en el sector Noemí Navas portavoz de Anfac

Voz 33 33:02 los indicadores económicos no son tan negativos como se podría pensar a principio daños al contrario con lo cual entendemos que la crisis específica de que la automoción

Voz 0325 33:12 es el peor mes de junio desde dos mil quince por falta de nadie y una veintena de vuelos ha tenido que ser cancelados en el aeropuerto de Bilbao por la huelga del personal que se ocupa de las señales la atención al cliente a los bomberos

Voz 34 33:24 Amsterdam e ayer

Voz 4 33:26 que cancelado

Voz 34 33:29 hora es horas más otras

Voz 0325 33:31 catorce jornadas de huelga convocadas para este verano desembarca en Francia pero lo estamos contando en la SER Renfe va a operar dos nuevos trayectos que conectan León con Montpellier Marsella lo tiene que aprobar esta tarde consejo de administración de la empresa pretende estar lista a finales del próximo año Ángel Ruiz UGT Manuel Taguas comisiones para competir de Europa

Voz 35 33:49 yo soy que menos que tengamos tras pues las mismas respuestas que mejoren preparado se a la competencia que se va a venir aquí precisamente de empresas

Voz 1018 33:58 vale extranjera según los cálculos de Renfe

Voz 0325 34:00 que ha tenido acceso la SER estas líneas serán rentables con un cincuenta por ciento de ocupación más Deco

Voz 1018 34:04 cuarenta mil Marruecos asegura que llegan menos poderes

Voz 0325 34:07 España por la labor de su país dopó usted a cargo mil jugó el representante del Gobierno de Rabat en la Cumbre Internacional sobre cooperación y gestión de fronteras que se está celebrando en Madrid ha asegurado que han evitado la llegada a costas españolas de más de cuarenta mil migrantes en lo que va de año

Voz 4 34:21 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 18 34:24 José Antonio el telegrama es para Frattini monseñor tras diez años al frente de la Nunciatura sus declaraciones de despedida acusan al Gobierno de resucitar a Franco dicen que hubiera sido mejor dejarlo en paz mientras Dios lo juzga ya alegan que la tumba está en la abadía donde viven los monjes benedictinos excelencia que hubiera valido reconocer que Franco fue declarado hijo predilecto de la iglesia incrementar fusilaba a mansalva nunca se le privó de entrar bajo palio en las catedrales diferencias con la familia del dictador silencio sobre el impresentable prior Icod es al Gobierno veremos

Voz 1018 35:04 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con los otros Alicia Molina y nueva técnica vamos a ver en directo a Cenicienta al puesto de mando del incendio que ha arrasado más de tres mil hectáreas entre Toledo y Madrid se mantiene ese prudente optimismo sobre el control Alfonso Ojea

Voz 0089 35:18 dos focos aún permanecen activos mucho menos desde luego que esta pasada madrugada las descargas de agua desde los helicópteros hidroaviones están siendo evidentemente muy efectiva y continuas miles de litros de agua que se están de golpe contra los solicitarán encontró los arbustos en llamas es la jornada en la que la climatología ha cambiado no mucho pero sí lo suficiente para que la humedad relativa del aire se incremente el termómetro suba pero sin la sequedad del fin de semana los artilleros del agua están teniendo una gran precisión en sus descargas preocupaba mucho esta mañana un nido de águila imperial con sus polluelos que ha sido salvado al igual que la zona circundante de esta peña de cenicientas el frente oeste del incendio porque el Frente Este situado en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios ya permanece confinado desde esta madrugada

Voz 1018 36:05 gracias Alfonso en fin parece que hay un cierto alivio al menos meteorológico vamos a ver cómo se presentan las últimas horas en cuanto al tiempo Luismi Pérez

Voz 14 36:13 buenas tardes vamos a seguir hablando de calor las próximas horas pero ya no tan sofocante como los últimos días en cualquier caso aún roza los cuarenta grados en la provincia de Lleida en el Valle del Ebro y en el tajo cuidado con las tormentas que van a aparecer en muchas zonas de las dos Castillas Madrid Aragón La Rioja y Navarra muchas de esas tormentas traerán rachas de viento destacables y más bien poca cantidad de agua algún chubasco en la provincia de Granada y Jaén también en el noroeste de Murcia o en las costas del cantábrico en el resto del país tiempo más tranquilo algunas nubes bajas al sur de Baleares al norte de Canarias también ese viento que además va a ser fuerte en el mar de Alborán

Voz 1018 36:50 el calor afecta negativamente a la salud al medio ambiente también al empleo según la OIT la Organización Internacional del Trabajo se pierden muchos millones de empleos en todo el mundo algunos

Voz 1762 36:59 es en España Bernardo o si el estrés térmico el desastre en el cuerpo causada por el calor va en aumento por el calentamiento global iba a a la economía mundial para dos mil treinta una caída en la productividad equivalente a ochenta millones de puestos de trabajo en todo el mundo y con ello unas pérdidas de dos mil cuatrocientos millones de dólares lo dice el último informe de la OIT que señala a España como uno de los países más afectados de la zona Europa Central aquí la pérdida para dos mil treinta sería del cero coma cero tres por ciento de las horas de trabajo que es el equivalente a siete mil setecientos puestos de trabajo a tiempo completo

Voz 23 37:30 cuestionó arte no saber si es justo lo que pago por mi seguros motu arte tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 36 37:38 en la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llamado

Voz 23 37:42 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo apuntó

Voz 37 37:50 eh mira esto que con este calor abrasador tu cabeza no lleva días sin la playa

Voz 25 37:58 llega tu cuerpo donde ya está con el premio de doscientos mil euros brutos que sortea Coca Cola proseguir muchos premios

Voz 19 38:06 forma ten en Coca Cola punto es barra verano hasta el treinta y uno de noche para mayores de catorce

Voz 38 38:10 hora punta ahí ya estás en un atasco podrías pensar que tampoco es para tanto

Voz 19 38:13 pero si es para tanto ya que como media perderá

Voz 38 38:16 cuarenta y dos horas este año en atascos en mí

Voz 8 38:18 Nuestros nuestros profesionales siempre dicen la verdad aunque duela por eso te decimos que la revisión oficial Midas es igual a la del fabricante pero hasta un cuarenta por ciento más barata Vide tu citan Midas punto es

Voz 39 38:30 elegancia deportividad agilidad y potencia quién dice que lo puedas tenerlo todo descubren nuevo Pello quinientos ocho SW y empieza a dominar la carretera con su precisión a sangre fría equipado con la decisión y caja de cambios automática de ocho velocidades vela conocerlo del cuatro al seis de julio y las puertas abiertas de Pello

Voz 1 38:55 pero

Voz 40 39:02 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte premios de vida euros comprar ya todo con porque el extra de verano

Voz 1 39:14 sí ya está

Voz 2 39:21 sobre catorce José Antonio Marco quince

Voz 1018 39:25 horas de reuniones a veintiocho bilaterales en grupos de afines con posibles aliados de confianza de confianza no ha servido para desbloquear el futuro inmediato de la Unión Europea Griselda Pastor es desde hace veinte años nuestra corresponsal en que las sola Griselda menos carne para que has vivido casi todo Itu capacidades son propios empieza a estar controlada pero lo que los de esta noche ha sido interminable noche madrugada mañana mediodía al final citado no para mañana creo que tiene poco son ningún precedente porque no consiguen ponerse de acuerdo con mínimo en el nombre de ese futuro presidente de la Comisión que parecía prêt pactado para él socialdemócrata holandés Frank en el más pero al final hay que empezar inesperada mañana

Voz 0738 40:02 bueno porque estamos ante lo que empieza a parecer realmente una una expresión de una profunda crisis a nivel europeo sólo veremos mañana que están dando por hecho que mañana va a haber acuerdo repartir el paquete siempre es muy complicado no es la primera vez que van a ser necesarias varias reuniones para eso tres hace cinco años para nombrar a Juncker y el tema era mucho más que pero porque había un pacto entre Partido Popular Partido Socialista hoy no es así pero el problema es que a Merkel se Elián revuelto los populares son partidos de países pequeños están en el gobierno son radicales protestan además por qué no quieren que se dejen al margen a los países del Este lo que en expresión del presidente Pedro Sánchez puede llevarnos a una auténtica crisis vamos a escucharlo

Voz 4 40:54 parece que el problema de se al

Voz 0738 40:57 si el presidente Sánchez ha hablado también de frustración profunda así lo ha dicho al expresar que pensaba que teníamos que tomarse un tiempo ha dicho los jefes de Gobierno ahora mismo para irse a descansar pero que esto podía terminar

Voz 41 41:14 ya haría que evitarlo literalmente dice hay que

Voz 0738 41:17 porque que eso acabe en una crisis institucional

Voz 1018 41:19 escucha Laura

Voz 4 41:20 pues sinceramente necesitamos todos descansar y necesitamos todos reflexionar y ser conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante el potencial riesgo de abrir una crisis interinstitucional entre el Consejo y el Parlamento Europeo que tenemos que evitar ID eh trasladar a la opinión pública europea eh que somos capaces de llegar a un acuerdo para garantizar la gobernabilidad de las instituciones comunitarias

Voz 1018 41:47 pero ahora hay que repartir poder el Partido Popular reclama su cuota parte pero eso puede ir en detrimento de los liberales que pretenden la presidencia del Consejo

Voz 0738 41:55 si los populares están dispuestos a negociar la presidencia de la Comisión a seguirla y a votar por el socialista France tiene Hernando que es holandés pero no a que les aparten del poder de las instituciones dejándoles tan sólo el Parlamento Europeo piden la presidencia del Consejo en la práctica la situación es difícil in no está muy claro que vaya a ayudar el tiempo que se han dado porque son varias las expresiones algo con tono de superioridad que hoy hemos escuchado como por ejemplo la del socialista Costa

Voz 42 42:31 pues te conduce de dormir sabes

Voz 0738 42:37 después a tomar una ducha ahí de dormir unas horas quizás mañana tendremos menos dificultades ha dicho Macron hablado de las tensiones que provoca el cansancio tensiones innecesarias que obligan a ser el paro y que él ha comparado ya con lo que fue la crisis de los inmigrantes

Voz 1018 42:58 en definitiva o mejor a descansar que mañana volverá a la mesa despejados con los jugamos mucho gracias Griselda descansa

Voz 0325 43:04 las once bueno mañana para España

Voz 1018 43:06 importante porque esta crisis tiene otra consecuencia colateral para nuestro país mañana Pedro Sánchez debería tiene que estar de nuevo en Bruselas a mediodía para esa nueva reunión parece que definitiva pero para mañana estaba fijada su reunión con la presidenta del Congreso con Meritxell Batet de la que debe salir la fecha del debate de investidura al propio Sánchez lo escuchábamos en portada ha dicho que no podrá haber reunión que tendrá que ser una conversación telefónica pero vamos a recordar sus términos porque lo que decías que mañana si sabremos sin ningún género de dudas cuál será la fecha del primer día de ese debate

Voz 4 43:33 las causas sobrevenidas de mi presencia aquí justifican que es lo que vaya a hacer sea una conversación telefónica con la presidenta del Congreso creo que mi deber como presidente en funciones del Gobierno de España es estar en el Consejo Europeo defender los intereses de España

Voz 43 43:48 en el acto

Voz 1018 43:48 lo de Pedro Sánchez ha puesto sin ambigüedades por un debate de investidura en julio lo de septiembre no se contempla ni siquiera de forma indirecta Ceres en la contundencia de la vicepresidenta a Carmen Calvo

Voz 0376 44:00 nosotros no vamos a movernos de esta posición porque si no movemos de esta posición a quienes quieran obstruir a quienes no estén por la labor de ser responsable le estamos diciendo que contemplamos un escenario que seguramente la gente no contempla el escenario de la gente contempla es que aquí no hay vacaciones aquí no te puede dejar cosas para septiembre para más adelante

Voz 1018 44:21 Carmen Calvo estuvo a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy donde anunció la intención del Gobierno de presentar en las próximas horas una propuesta una protesta formal ante el Vaticano por las declaraciones del Nuncio en España Renzo Fratini en las que afirmó que el Gobierno de Sancha de esta resucitando a Franco

Voz 0376 44:35 el comportamiento ha sido absolutamente improcedente e inaceptable lazos pues el anuncio se ha manifestado en contra de una ley del Estado español del Parlamento de nuestro país del Gobierno legal ilegítimo de España eso es lo que ha hecho el nuncio así

Voz 0325 44:51 el nuncio del Vaticano es el decano del Cuerpo Diplomático en España es el embajador de la Santa Sede

Voz 1018 44:57 tiene por tanto el máximo órgano el máximo nivel representativo en las relaciones entre Estados Renzo Fratini dejará mañana sus funciones por haber cumplido setenta y cinco años pero sus palabras a la agencia Europa Press parece muy distanciadas de lo que se espera de un diplomático de ese nivel

Voz 5 45:12 hay tantos problemas en el momento el hispano porque está han resucitado Franco no creía en la resurrección en este caso no va resucitando en paro

Voz 1018 45:32 dice Gara contrastan estas reflexiones con la extrema cautela del Papa Francisco en su entrevista con Jordi Évole el pasado treinta y uno de marzo qué opinión le merece la iniciativa del Gobierno español de exhumar a Franco le preguntaba Évole respuesta del Pontífice no tienen no piña

Voz 44 45:50 hubo una comunicación entre el Gobierno español en la Santa Sede