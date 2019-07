Hora 14 (02/07/2019)

No hay resultados

a las dos de la tarde la una en Canarias

Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 00:21 muy buenas tardes la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña fue perfectamente

Voz 1046 00:26 el Gobierno ha tenido que aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución no era

Voz 1018 00:33 ni nuestro deseo el Tribunal Constitucional avala la medida que impulsó en octubre de dos mil diecisiete el Gobierno de Mariano Rajoy y que aprobó el Senado con una amplia mayoría con la suma de votos de PP PSOE y Ciudadanos el Tribunal de Garantías rechaza de esta forma los recursos presentados por el Parlamento catalán cincuenta diputados de Unidos Podemos Javier Álvarez

Voz 0689 00:53 los jueces describen de forma unánime que las medidas fueron ajustadas proporcionadas ejecutadas en un plazo razonable de tiempo además la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco no supuso la suspensión de una autonomía los magistrados sólo admiten que una de las medidas adoptadas por el Gobierno puede ser inconstitucional la que se refiere a la regla que prohibía la Generalitat publicar en su BOE disposiciones normativas au actos sin autorización del Gobierno un apartado que no afecta lo más mínimo al fondo de la resolución que avala como dices la actuación del Gobierno en dos mil

Voz 1018 01:22 fue a partir de las dos y media pelearemos los datos de esta doble sentencia del TC que tumba el argumentario victimista del independentismo una resolución que llega además en otro momento importante para la vida política de nuestro país a la espera de saber con qué apoyos contará Pedro Sánchez en el camina hacia su investidura para la que ya hay fechas

el debate de investidura Se inicia el próximo lunes veintidós de julio a las doce horas continuará el martes veintitrés de julio cuando se llevará a cabo la primera votación si el candidato no obtiene la mayoría absoluta la votación subsiguiente se produciría el jueves

Voz 1018 01:54 el anuncio de la presidenta del Congreso Meritxell Batet tras conversar telefónicamente con Pedro Sánchez los potenciales aliados para un gobierno de coalición o cooperación Podemos

Voz 3 02:03 critican que nadie les informara antes de la fecha ya hablan a ti

Voz 1018 02:05 de las redes sociales de investidura fallida PP y Ciudadanos se mantienen en el no

Voz 5 02:10 creo que al final Pedro Sánchez en su propio laberinto Pedro Sánchez ha demostrado que no hay viento favorable para quién no sabe adónde va ha intentado gastar estos dos meses en proyectar la responsabilidad que el tiene en los que no tenemos esa responsabilidad es que no tengo nada más que hablar de las tres veces que habló Sánchez Sánchez tiene que formar gobierno con sus socios como es lo lógico en todos los países del mundo pero en todo caso Sánchez es el que tiene que decidir qué pasos dar

Voz 1018 02:36 Sánchez participa estará en Bruselas en una nueva reunión de jefes de Gobierno que intentan desatascar los nombramientos de los puestos más importantes de los organismos europeos sobre la mesa dos nuevos nombres dos mujeres una francesa otra alemana para el BCE y la Comisión pero por ahora ninguno definitivo Griselda Pastor

Voz 0738 02:53 sí la única manera de evitar el bloqueo en el Europarlamento y también de conseguir un acuerdo entre gobiernos es poniendo a una mujer en la presidencia de la Comisión porque dicen los diplomáticos que nadie nadie se atreverá a decir no a la primera presidenta de la Comisión Europea ya que esta es la puesta aunque por el momento se quedan y sola alternativa no consolida por más que si permite a Merkel ya Macron recuperar cierto

Hora catorce

Voz 1018 04:00 pero lamentablemente tenemos un nuevo mazazo en crímenes machistas una mujer ha sido asesinada en Rute Córdoba supuestamente por su pareja tenían dos hijos de seis y diez años de edad es la víctima número veintisiete de este año Antonio Ruiz es el alcalde la localidad presidente además de la Diputación de Córdoba

Voz 7 04:16 decretará en ovario el día varios días de luto oficial celebraremos también una concentración de repulsa hacia la violencia de género y de género y también desde la Diputación de Córdoba expresa haremos nuestro firme rechazo a este tipo de violencia que acaba con la vida de tantas mujeres en nuestro país

Voz 10 05:33 hora trató

Hora catorce Madrid Javier Casal qué tal buenas tardes a todos

Voz 0867 05:38 Chad a la oferta de Mas Madrid y descarta respaldar con solo tres votos la candidatura de Ángel Gabilondo en el pleno de investidura

Voz 1991 06:01 de retrocesos creo que hay que sea así

Voz 0867 06:04 varios y yo intento serlo cada día Aguado pide tiempo y rechaza un Rivera en la Asamblea así que ahora mismo situación de bloqueo ni la derecha ni la izquierda asuman el presidente de la Cámara se ha reunido esta mañana con los portavoces de más Madrid de ciudadanos esta tarde se cierra la ronda con Gabilondo Icon Ayuso después Juan Trinidad debe proponer una candidatura o dejarlo todo para una segunda vuelta en septiembre el PSOE le recuerda a Trinidad que es el presidente de la Asamblea además de diputado de Ciudadanos Ike en este escenario de proponer a Gabilondo como el candidato de la lista

hora catorce Madrid

Voz 13 06:37 hora catorce Madrid segundo día sin multas en Madrid

Voz 0867 06:40 el segundo día de atascos en Madrid el centro de nuevo colapsado en hora punta los autobuses de la EMT han sufrido graves alteraciones en sus tiempos de recorrido y también en las frecuencias especialmente las líneas que pasan por la calle Alcalá Sol y la Carrera de San Jerónimo

Voz 14 06:54 hemos iniciado un periodo de reflexión que es alcanzará hasta el mes de septiembre donde evaluaremos las consecuencias de Madrid central no parece que sea

Voz 15 07:05 mira no

Voz 0867 07:08 Almeida Illa vice alcaldesa Villacís han visitado esta mañana en la calle Galileo allí entre las protestas de los vecinos el nuevo Ejecutivo ha comenzado revertirla zona peatonal que con no poca polémica puso en marcha en su día al equipo de Manuela Carmena durante la pasada legislatura en cenicientas controlado el incendio que ha arrasado sólo en la Comunidad de Madrid más de dos mil quinientas hectáreas las labores de extinción continúan por quinto día consecutivo Pedro Rollán presidente en funciones

Voz 13 07:34 que el incendio se encuentra en situación de control por lo tanto eso es lo que significa que se descarta la reactivación fuera del perímetro estamos todavía en una situación absolutamente crítica haya adversa en el sentido de unas temperaturas muy elevadas hace que todavía una presencia de los vientos además rolando cambiando continuamente de dirección y una bajísima eh humedad en el ambiente martes dos de julio

Voz 0867 08:02 el paro también bajo en Madrid durante el pasado mes de junio

Voz 1915 08:05 duraría el mes de junio dejó seis mil quinientos veintitrés parados menos una bajada del uno con nueve por ciento la afiliación a la Seguridad Social aumentó ligeramente un cero con tres por ciento los sindicatos lamentan la precariedad de los nuevos contratos impiden urgentemente un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid

Voz 0887 08:18 saturación en las urgencias del Hospital doce de Octubre lo denuncia el sindicato Mats que asegura que esta noche ha habido un colapso en los pasillos por falta de personal y las vacaciones de los trabajadores desde ayer están cerradas ciento veintidós camas en el centro

Voz 1018 08:31 la dirección atribuye la saturación a la ola de calor

Voz 1915 08:34 desahuciado a una familia con dos niños de nueve y once años en el distrito de Latina uno de los menores tiene una discapacidad del treinta y siete por ciento los ha expulsado el fondo de inversión que compró su casa la familia vive con la renta mínima de seiscientos euros lleva cuatro años pidiendo una vivienda social

Voz 0887 08:47 ya en deportes continua la salida de jugadores del Real Madrid confirmada la venta de básica al Chelsea por cuarenta y cinco millones de euros pueden hacerse oficiales los de Theo Hernández al Milán de Borja Mayoral a la Real Sociedad en el Atlético de Madrid queda por resolver la salida de Griezmann al Barça

Voz 0867 09:03 dos sucesos del día una mujer de treinta y siete años ha fallecido atropellada en el distrito de Fuencarral y esta mañana en la Puerta del Sol

Voz 11 09:13 otra mujer ha tenido que ser atendida de un fuerte impacto en la cabeza se le ha caído encima una farola la Farola la tiró una furgoneta que estaba dando marcha atrás la mujer ha sido trasladada al Hospital Clínico vamos con el tiempo y con el tráfico

Voz 3 09:27 que el tiempo se confirma

Voz 0867 09:28 acaba de temperaturas pero tampoco hay que sacar el abrigo estamos más aliviados que el pasado fin de semana pero todavía con temperaturas que iban a pasar de los treinta grados Luismi Pérez qué tal muy buenas tardes

Voz 4 09:37 buenas tardes las próximas horas eran de calor pero no extremo llegaremos a rozar los treinta y cinco grados eso sí en zonas del sur de la comunidad pocas nubes hasta bien entrada la tarde después de formarán algunos nubarrones que dejarán chubascos sobre todo en la zona de Somosierra por otra parte en el Corredor del Henares allí tormentas un poquito más probables en el resto de la comunidad a últimas horas de la tarde se espera también algún chubasco que de hecho va a entrar por el sur temperaturas ya decimos más confortables que los últimos días tendencia a que mañana siga este tiempo tranquilo por la mañana con algunos nubarrones de tarde e incluso algún chubasco la sierra y mañana las temperaturas que si acaso subirán uno o dos grados calor un poquito más intenso que hoy

Voz 0867 10:20 en cuanto a las carreteras situación en las vías de acceso y salida en la región Dirección General de Tráfico Neira Nerea Fernández qué tal buenas tardes

Voz 16 10:26 buenas tardes a esta hora estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A cinco en Alcorcón que genera en torno a dos kilómetros y medio de retenciones sentido Badajoz más dificultades de salida de la capital por la A42 en Getafe en este caso por la avería de un vehículo en el resto de carreteras de la Comunidad se circula con tranquilidad

Voz 0867 10:46 ni un día más pero y especialmente grave por los atascos en el centro y por el aumento de la circulación una media de un seis por ciento respecto a un martes tipo no podemos contarles la información de tráfico en la capital el servicio de pantallas aplica ya el horario de verano dejar sin información a los madrileños a través de la radio en los informativos de mediodía Hora catorce Madrid Se hace con Noema Valido y Alicia Molina en el control de sonido y con la producción de Sonia Palomino

hora catorce y Madrid Javier Casal

Voz 0867 11:33 dos de la tarde y once minutos ciudadano rechaza el Rivera hizo la oferta lanzada por Mas Madrid para que tres diputados de no respalden Ángel Gabilondo en el pleno de investidura que debe celebrarse la próxima semana la situación sigue bloqueada sigue bloqueada por la derecha y por la izquierda y esta tarde el presidente de la Asamblea Juan Trinidad que primero tiene que recibir a Ayuso ya Gabilondo tendrá que proponer a un candidato O'Shea deja todo en manos de una segunda vuelta porque los socialistas les recuerdan no resulta demasiado responsable Vallecas Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 1288 12:02 qué tal buenas tardes el presidente de la Asamblea tiene que decidir esta tarde si convocan pleno de investidura sin candidato para que empieza a correr el reloj o propone a Ángel Gabilondo la investidura porque ahora mismo las derechas no tienen votos suficientes ya el socialista es el único que ha dicho que se quiere presentar ciudadano se niega a firmar un acuerdo en el que esté Vox y hasta la fecha tampoco está cerrado el pacto con el Partido Popular Ignacio Aguado pide a tiempo

Voz 1991 12:25 lo tanto le traslada al señor Trinidad que el Partido Popular este partido con el que queremos entendernos para esta legislatura con el que estamos negociando y en ese sentido pues le he pedido algo más de tiempo para poder seguir negociando para que más pronto que tarde tengamos un Gobierno de coalición de centro liberal y reformista en la Comunidad de Madrid formado por el Partido Popular Ciudadanos

Voz 1288 12:45 el Partido Socialista traslada ahora toda la presión al presidente de la Asamblea Juan Trinidad que es diputado de Ciudadanos lo justo y lo democrático decía José Manuel Franco el Secretario General del Partido Socialista es que proponga Ángel Gabilondo

Voz 1991 12:57 yo diría que es útil para la democracia en la Comunidad de Madrid que el candidato propuesto por el presidente de la Asamblea para presidir el Gobierno de Madrid sea Ángel Gabilondo ha sido hemos decidido creemos que es lo más lógico y lo más justo incluso diría que es lo más democrático

Voz 1288 13:17 la Gabilondo cuenta ahora mismo con el apoyo de más Maurice de Unidas Podemos pero para ser investido necesitaría cuatro ascensiones

Voz 0419 13:23 hombre si es tres votos que Íñigo Errejón

Voz 1288 13:26 le ha pedido expresamente a Ciudadanos

Voz 0799 13:28 la gala de Vox condenamos a repetir elecciones o la vida de los tres votos no sé si pueden ser no sé si están dispuestos sólo sé que es la vía que permitiría el desbloqueo Si a alguien le quieren asustar con el cuento del coco y de que es que nosotros seríamos un impedimento lo llegó de forma muy clara nosotros hemos venido a hacer política útil la posición en la que se siente un compañero compañera además Madrid no va a ser impedimento en ningún caso para que haya Gobierno de regeneración

Voz 1288 13:55 dice ciudadanos que ellos no van a protagonizar otro tamayazo en Madrid no habrá gobierno de izquierdas con sus votos asegura Ignacio Aguado que se niega a investir a un Gobierno de Gabilondo con Errejón au sin Errejón

Voz 1991 14:05 de nosotros depende si depende del voto de Ciudadanos Podemos Juno y podemos dos y el peso estarán en la oposición Fuentes d

Voz 1288 14:14 danos aseguran que aún hay tiempo para lograr una investidura antes del día once de julio hoy se puede convocar el pleno y a lo largo de la semana que viene dicen presentar un candidato si consiguen cerrar un acuerdo con el Partido Popular y sumar el apoyo de Bono

Voz 0867 14:27 tarde intensa allí en Vallecas gracias Carolina perdiéramos Rollán el presidente de la comunidad presidente en funciones ha dirigido esta mañana a los dos socios del Partido Popular que pueden poner en peligro el futuro de Diaz Ayuso como presidenta de la Comunidad mensaje de Rollán dirigido a ciudadanos y a Vox que ayer se desmarcaba del pacto mientras Ciudadanos dicen no firme un acuerdo tres

Voz 13 14:46 que esto ya parece un poco un poco patio de colegio yo quitaría el un poco yo creo que bastantes problemas y cuestiones importantes tienen en la cabeza a los madrileños como para estar pendientes de si le tira una chinitas Ciudadanos C's le devuelve tirándole un ladrillo pues yo creo que en este sentido tiene que haber alturas de miras responsabilidad una tratamiento del claro mandato que los madrileños han trasladado en las pasadas elecciones autonómicas

Voz 18 15:20 gracias a tu luz en Madrid

Voz 9 15:24 la Cadena SER cinco días del país

Voz 3 15:27 presentan los ritos del coche eléctrico

Voz 19 15:29 de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa y Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 0867 15:50 dos de la tarde y dieciséis minutos esto es Plaza de España esta mañana Plaza de España en hora punta a otro día de tráfico infernal en Madrid con índices de circulación en superiores un seis por ciento más respecto cualquier martes tipo el segundo día sin multas en Madrid central colapsa de nuevo el centro de Madrid el refuerzo de los autobuses no ha mejorado más bien todo lo contrario la regularidad de la EMT y las líneas del centro han sufrido importantes demoras durante las primeras horas de la mañana Almeida dice que todo va estupendo y el alcalde junto a Villacís se han ido juntos a la calle Galileo otro los proyectos de Carmena que el Ayuntamiento ha comenzado a desmontar allí se han encontrado otra vez con activistas es decir citando al propio alcalde con gente que tiene mucho tiempo libre Ángeles refiero qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 16:36 buenas tardes Javier pues antes de hablar sobre la reconversión del proyecto en la calle Galileo los periodistas le hemos preguntado sobre Madrid central la moratoria de las multas Almeida nos ha contado que no podían sancionar a los coches que entran dentro de Madrid central por la falta de garantías y seguridad jurídica

Voz 14 16:51 que los madrileños desde luego son conscientes del problema que tenemos de calidad del aire pero no les podemos hacer paganos de un sistema improvisado y falto de planificación no les podemos seguir multando sin tener garantías y seguridad jurídica no les podemos seguir imponiendo una serie de obligaciones sin darles la información necesaria mediante a las pantallas de acceso

Voz 0089 17:12 la Cadena SER ha tenido acceso a un informe firmado el veinticuatro de junio por el director general de Sostenibilidad que indica que todas esas incidencias ya sabían solucionado antes de la moratoria Javier

Voz 0867 17:21 bueno de momento mal empezamos porque ayer se disparaba la contaminación en la estación mediadora de la plaza del Carmen la única que está dentro del perímetro de Madrid central Ángel cómo justifica Almeida la reversión del proyecto de la calle Galileo hoy hoy ha tenido que aguantar allí unos primeros abucheos como alcalde no

Voz 0089 17:38 sí dice el alcalde que esta reconversión responde a las peticiones de los vecinos que necesitaban poder aparcar en esa calle los operarios han comenzado a retirar las macetas que delimitan la zona peatonal provocando los aplausos de quiénes estaban a favor también los abucheos de quiénes estaban en contra

Voz 15 17:54 ni el mismísimo ahí desde el Consistorio afirman

Voz 0089 18:02 que cuentan con el correspondiente informe técnico que la retirada de los maceteros tiene coste cero

Voz 0867 18:07 bueno pues esta mañana hemos preguntado por los cambios por de Skármeta de Madrid a la portavoz de la formación política de Manuela Carmena más Madrid Rita Maestre

Voz 1821 18:16 me parece que el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos está centrando su acción en deshacer es un Gobierno revanchista cuyas únicas acciones conocidos consisten en quitar lo que Manuela Carmena este equipo de gobierno ha realizado en la sede en Madrid durante cuatro años los carriles bici Madrid central y ahora un espacio peatonal para devolverle

Voz 20 18:35 más sitio a los coches que ya son el principal los principales usuarios nuestra ciudad parece que es triste que es otro retroceso más que lo que nos devuelve es una ciudad de hace diez años en una ciudad del futuro que es lo que deberíamos concentrado

Voz 0867 18:47 dos de la tarde y dieciocho minutos seguimos

hora catorce y Madrid

Voz 21 18:53 y ahora algo muy importante para tu visión ves este cartel

Voz 0867 21:24 Iker Casillas dos de la tarde y veintiún minutos lo han escuchado en la portada de este informativo las autoridades de Bomberos y Emergencias de la Comunidad de Madrid dan por controlado el incendio de Cadalso de cenicientas quinto día de labores sobre el terreno mientras continúan las investigaciones sobre el origen recordemos en terrenos de Castilla La Mancha Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 21:41 las tardes esta madrugada pasada Javier ha sido decisiva en el ataque por tierra brigadas forestales bomberos de la Comunidad y también efectivos de la UME tritura van los focos que seguían activos en Peña cenicientas Carlos Novillo es el director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid

Voz 1035 21:57 han tenido éxito pues eh las tácticas de extinción eh que se han empleado para dar e intentar dar por extinguido uno de los focos que teníamos en empeña cenicientas que era el que más problemas había dado durante el día una de retirar los medios aéreos han seguido trabajando los medios terrestres han podido terminar con este foco

Voz 0089 22:18 ya no hay frentes liquidado el domingo por la tarde el Frente Este que amenazaba Cadalso de los Vidrios quedaba el frente oeste con una orografía imposible con especies protegidas en su interior esa es la realidad medioambiental de Peña Cenicienta dos a la que el fuego no ha perdonado ahora queda a pagar hasta la última obra San Fernando Pascual jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid esta mañana desde la misma zona cero del siniestro

Voz 0851 22:41 hay potencial de retorno ideas rebrote ahora porque estamos en una ladera sur ir cuando empiece a abrir el día pues eh caliente el sol empezarán a abrir rebrotes todavía tenemos que que trabajar aquí en esta zona

Voz 0089 22:57 ya bajo control ahora se activa la fase de extinción que en su mayor parte se va a desarrollar a pie y seguramente finalice el viernes pero sí

Voz 0867 23:04 gracias Alfonso los incendios que cada verano esté especialmente grave también la saturación en las urgencias por parte por falta de personal por la falta de turnos de vacaciones el sindicato Mats denuncia la situación que se ha vivido en las últimas horas en el hospital madrileño de doce octubre muchos pacientes para pocas manos un problema que la Comunidad asegura se ha tratado de un episodio puntual Teresa Rubio buenas tardes

Voz 1933 23:25 las tardes y desde el hospital los dicen que los pacientes están ya subiendo a planta y que lo que se ha producido un pico de frecuentación por la ola de calor el sindicato Max dice que no que el problema es el cierre de camas y que la situación de colapso que se vivió anoche llevó incluso a que el jefe de guardia del servicio autorizara el traslado de camas a los pasillos José gracias enfermero de urgencias y portavoz del sindicato Madsen en el doce de octubre

Voz 26 23:48 durante toda la noche han estado a la toda la zona de la urgencia completa los pacientes en las zonas de Agudo en los pasillos incluido una persona con muy la miento de contacto atendiendo sede en un pasillo sacaron a una persona de enfermería de una planta para poder atender a esos pacientes lo pasean la urgencia

Voz 1933 24:10 desde ayer están cerradas en el Doce de Octubre ciento veintidós camas en la segunda quincena de junio serán de julio perdón serán doscientas cinco llegarán a trescientas en el mes de agosto

Voz 0867 24:20 el paro bajó en Madrid en junio se comportó bien igual que en el resto del país en el caso de la región descendió casi un dos por ciento y sitúa la cifra total de desempleados en algo menos de trescientos treinta y cinco mil parados información de Sonia Palomino

Voz 1915 24:33 sí son seis mil quinientos desempleados menos que en mayo y si miramos el interanual la bajada es de dieciséis mil cuatrocientas personas cerca de un cinco por ciento menos por sectores el que más redujo el desempleo fue servicios con cuatro mil trescientos parados menos seguido de agricultura con dos mil seiscientos menos cifras positivas para el Gobierno regional que dice no conformarse el presidente en funciones Pedro Rollán

Voz 13 24:53 el número de desempleados en la región se sitúa en trescientos treinta y cuatro mil seiscientas dos personas que son las mismas trescientas treinta y cuatro mil seiscientas dos razones que seguimos para que justifican seguir trabajando para que todos los madrileños que quieran acceder al mercado laboral tengan oportunidad

Voz 1915 25:12 la afiliación a la Seguridad Social también es positiva aunque menor que otros meses sube muy poco un cero coma tres por ciento respecto a la contratación crece cerca de un diez por ciento pero sólo el catorce por ciento son indefinidos los sindicatos lamentan una creación de empleo a costa de la precariedad Eva Pérez Comisiones Obreras Isabel Vila Vella UGT con ratas

Voz 27 25:30 tales contratos de muy poca duración esto es un elemento que hay que atajar luchando decididamente contra la temporalidad y la precariedad hice hace sobre dos bases una él atajar el fraude en la contratación y la otra es un cambio de modelo productivo el paro baja cada vez menos aumenta la temporalidad un cuatro por ciento más de contratos temporales que hace un año y que se firman un ocho por ciento de contratos indefinidos menos que hace un año

Voz 1915 25:58 la patronal madrileña por su parte pide revertir medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional a la que atribuye que la afiliación a la Seguridad Social crezca de forma más lenta

hora catorce y Madrid Javier Casal

Voz 0867 26:09 dos y veintiséis los Desahucios han regresado a Madrid esta mañana se ha ejecutado el desalojo de una familia con dos niños pequeños uno de ellos con una enfermedad con una discapacidad del treinta y siete por ciento el gran despliegue policial en la zona de Laguna derribo de la puerta de la vivienda la fuerza para ejecutar el lanzamiento nos lo cuenta Virginia Sarmiento

Voz 1933 26:27 el desahucio de lidia su marido y sus dos hijos

Voz 1915 26:29 señores de once y nueve años estaba previsto a las diez y media de la mañana tres horas antes un amplio despliegue policial abría la puerta por la fuerza

Voz 27 26:36 estaba en mil niños dentro niños son asustaba mucho yo estaba muy asustada había muchos policía había cincuenta y seis cincuenta y siete policías ocho furgonetas y los coches sobre Palau derrotismo creo que hay tantos

Voz 1915 26:49 activistas de la Asamblea de vivienda de Latina aseguran que el cambio de Gobierno ha supuesto la vuelta a un modo de actuar ya olvidado Ana en una de ellas

Voz 27 26:56 su casa desde que estaba PP la otra vez el despliegue policial que ha habido ya no había en Madrid el hijo pequeño de Libia tiene

Voz 1915 27:03 una discapacidad del treinta y siete por ciento los cuatro viven con la renta mínima de seiscientos euros si llevan cuatro años solicitando una vivienda social a las instituciones y al fondo argumentó que compró su casa sus cosas están ya en el trastero de un familiar pero aún no saben dónde pasarán la noche

Voz 27 27:17 pues mire no son libres

Voz 1915 27:19 en otro intento de desahucio el de coral una joven de veintiuno años con su hijo de ocho meses ha sido aplazado hoy en Embajadores la vivienda la compró el fondo vio Ariane y es propiedad del BBVA se ha aplazado hasta veintitrés de julio pero temen correr la misma suerte que lidia

Voz 0867 27:32 desde la PAH y los grupos de activismo de vivienda insisten en que es necesaria una ley y una mayor responsabilidad de las instituciones insisten en que el Samur Social no puede hacerse cargo de estas familias precisamente los trabajadores de este servicio han denunciado que varias familias han pasado la ola de calor en la calle por esta causa modo de protesta pasaron la madrugada de ayer con ellos a las puertas del edificio Se trata de personas a la espera de así Luis refugio también con menores Azucena Pérez del comité de trabajadores del Samur

Voz 28 27:58 a continuar viendo cómo hay familias con menores durmiendo en calle cuando este fin de semana ha habido hace ha superado los cuarenta grados donde no tenían acceso a una alimentación correcta donde duermen en el suelo en una acera

Voz 0089 28:14 esto no puede continuar así

Voz 0867 28:17 dos y veintiocho

Voz 29 28:21 sabes que el ochenta por ciento de la información nos llega a través de los ojos por eso es tan importante que acuda ese revisión al óptico Optometría hasta al menos una vez al año que ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales no te la juegues con tu visión acude a tu óptica de confianza o visita revisa tu visión punto Es Colegio Nacional de ópticos Optometría

Voz 0419 28:43 últimos días para disfrutar de la kits Mike en Billy Elliot con entradas gratis para niños con cada entrada había admitido una gratis para menores de dieciséis años hasta dos menores más con cincuenta por ciento de descuento sólo hasta el domingo catorce compra ya tus entradas para la Wii en entradas punto com El Corte Inglés y Billy Elliot

hora catorce

Voz 0867 29:06 anda gala qué tal muy buenas tardes qué tal muy buenas tardes

Voz 0419 29:09 los días de mercado de verano movimientos en los diferentes equipos en el Real Madrid Mateo Kovacic deja el club blanco y ficha por el Chelsea además también pendientes de que se haga oficial la salida de otros jugadores como reggae John o Borja Mayoral y también de la decisión sobre el futuro de Dani Ceballos por su parte en Atlético de Madrid continúan con las negociaciones para ultimar los fichajes de job Herrera aunque también es salidas como la de Jackson Martínez que deja el club y ficha por el Mónaco mientras el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid llegan a un acuerdo para continuar con la cesión del estadio al equipo rayista durante veinte años más tiene el Getafe Mejuto González el ex árbitro internacional llega al equipo azulón como nuevo delegado

Voz 0867 29:47 sigue el sol sigue el calor en Madrid ya hemos superado los treinta grados treinta y un grados marcó ahora mismo el termómetro de la radio en Gran Vía también siguieron catorce en la SER con José Antonio Marcos

Voz 1 30:01 en ningún

dos y media de la tarde una y media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 sí que por aquí Javier Álvarez dando vueltas a los folios de las dos sentencias del Consejo Canal que avalan la plena legalidad del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña al Tribunal de Garantías subraya que las medidas que acabaron con la disolución del Parlament ya el relevo del Gobierno de Carlas Aspurz Debón entraban plenamente dentro de los límites que establece la Constitución en ese artículo cuando una comunidad no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen optó de forma que atente gravemente al interés general de España tumba por tanto el argumentario victimista del independentismo rechaza los recursos presentados por el Parlament cincuenta diputados de Unidos Podemos según justificó en otoño de ese año dos mil diecisiete Pablo Iglesias

Voz 22 30:56 vamos a recurrir

Voz 3 30:58 en breve de hecho estamos firmando ahora mismo para recurrirlo

Voz 4 31:06 el debate de investidura se inicia el próximo lunes veintidós de julio a las doce horas continuará el martes veintitrés de julio cuando se llevará a cabo la primera votación si el candidato no obtiene la mayoría absoluta la votación subsiguiente se produciría el jueves veinticinco de junio

Voz 1018 31:23 Meritxell Batet presidenta del Congreso al anunciar las fechas para el debate de investidura de Pedro Sánchez a partir el día veintidós con la idea de que no sea necesario ir a unas nuevas elecciones en otoño aunque el candidato a la presidencia todavía no tiene garantizados los votos suficientes ni en primera ni en segunda votación el Gobierno subraya la pujanza de la economía española como demuestra los datos de paro registrado en el mes de julio

Voz 0325 31:43 sesenta y tres mil desempleados

Voz 1018 31:45 no setenta y cinco mil afiliados más a la Seguridad Social que marca un récord desde dos mil siete Por eso es Secretario de Estado Coronado se pone la medalla de la gestión de los gobiernos socialistas

Voz 1991 31:56 me van a permitir una broma parezca la Seguridad Social les sienta mejor tener presidentes de Gobierno socialista que al Real Madrid yo soy muy madridista el Madrid gana la Champions un presidente de gobierno del PSOE pero la Seguridad Social siempre tiene los mejores ratios con un presidente de Gobierno socialista martes nueve de julio

Voz 1018 32:15 la Carlos Cala buenas tardes seguimos a vueltas con la renovación de los cargos más importantes de la Unión Europea donde puede

Voz 1915 32:20 a ver sorpresas Isabel sí porque la última propuesta alemana para desbloquear las negociaciones tiene nombre de muy

Voz 1933 32:25 GRS barajan el de Christine para presidir

Voz 1915 32:28 el Banco Central Europeo el de la ministra alemana de Defensa Ursula von der Leyen para la comisión e incluso el de la socialista española Iratxe García para presidir el Parlamento

Voz 1018 32:37 pedí investiduras sin garantías es Murcia blogs Nancy

Voz 0325 32:39 en eso negativa apoyar a Fernando López miras por lo que el candidato popular no conseguirá la investidura en la primera votación que se celebra esta tarde el PP pide a ciudadanos que no vete la fuera a la formación de ultraderecha

Voz 30 32:49 es el momento de levantar

Voz 1991 32:52 de romper los cordones

Voz 0325 32:55 en Madrid Ciudadanos ha rechazado la oferta de Mas Madrid de permitir con tres de sus votos la investidura del socialista Ángel Gabilondo

Voz 1018 33:01 veintisiete asesinadas en nombre asesinado a su mujer

Voz 1915 33:04 calidad cordobesa de Rute y después entregado a la Policía Nacional en Madrid la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo en su domicilio con evidentes signos de violencia de Confirmarse serían veintisiete las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año mil dos desde que hay registro

Voz 1018 33:18 denuncia ante la Fiscalía el presidente de las Cortes vale

Voz 0325 33:21 dianas considera que la petición de Vox para que ese les faciliten los datos e incluso los antecedentes penales de las personas de colectivos LGTB que han dado charlas en colegios puede suponer un delito de odio C's lo apoya el PP no se opone pero cree que tendría que haber hablado antes con la formación de ultraderecha

Voz 22 33:36 es la propia ley quién impide que esa información puede nosotros no tenemos nada en contra por cortesía parlamentaria yo hubiese tenido una reunión antes de tomar esa decisión grupo parlamentario imputados

Voz 1915 33:46 Julio Corrochano ex jefe de seguridad del BBVA y excomisario general de la Policía Judicial Rafael Redondo el abogado que llevaba los asuntos de Villarejo los dos firmaron los contratos para espiar a políticos empresarios y periodistas el operación que supuestamente dirigía el entonces presidente del banco Francisco

Voz 1018 34:00 avanza el cese de su actividad en el Ministerio de este

Voz 0325 34:03 pues ha pedido a la justicia que cierre las delegaciones de la Generalitat catalana en Berlín Londres y Ginebra porque considera que están al servicio de un proyecto secesionista inconstitucional yeso denuncian supone un grave perjuicio para la política exterior de España en mano

Voz 1915 34:16 el Gobierno a través de la embajadora ante la Santa Sede eleva a entregar en persona al Vaticano la carta con la queja formal por las palabras del Nuncio en España sobre Franco lo hará el jueves para denunciar unas declaraciones que Moncloa considera una injerencia inaceptable

Voz 1018 34:27 de lo vuelven a retirar los médicos que tratan a ver

Voz 0325 34:29 Lambert tetrabrik tetrapléjico francés que lleva más de diez años en estado vegetativo han iniciado el proceso para quitarle el soporte vital artificial que le mantiene con vida a su mujer lleva años enfrentada en los tribunales a la familia de su marido que se opone a dejarle morir

Voz 1018 34:43 de ha admitido el niño de ocho años que sufre atrofia muscular

Voz 1915 34:46 Mari que había sido expulsado de un campamento de San Sebastian de los Reyes en Madrid por no poder participar en las actividades físicas

Voz 20 34:52 el niño va en silla de ruedas Ana su madre son derechos fundamentales que ellos tienen donde más nos duele a los y las familias claros nuestros hijos no sólo les afecta a ellos a los adultos también les afecta bastante

Voz 3 35:07 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 31 35:10 José Antonio el telegrama es para Meritxell Batet señora presidenta del Congreso de los Diputados concluidas las consultas del Rey con los representantes de los grupos parlamentarios surgió la propuesta de Pedro Sánchez como candidato a la investidura de acuerdo con el artículo noventa y nueve de la Constitución ahora según el artículo ciento setenta del reglamento de la Cámara sea fijado para los días veintidós y veintitrés el debate sin tener atada la mayoría necesaria si en dos meses ningún candidato la consiguiera iríamos a elecciones el diez de noviembre en ese caso ni Pedro ni Pablo ni Albert ni Pablo Manuel deberían volver a ser cabezas de lista

Voz 1018 35:52 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Noema Valido y Carlos Ingelmo la técnica hay para preocuparse la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sobre nuevas olas de calor tan crueles como la que acabamos de soportar Javier Gregori

Voz 0882 36:04 así es en Valencia Burgos Lleida Girona Madrid nunca había hecho tanto calor de junio desde que existen registros históricos en total se han batido siete récords de temperaturas altas y esto es sólo la punta de la ola de calor más intensa de las últimas cuatro décadas y que ha afectado a grandes áreas del oeste del continente europeo entre ellas España pero Lobo informe de Aemet como decías también advierte que este tipo de olas de calor extremas serán más frecuentes de hecho esta investigación demuestra por primera vez que el periodo de retorno estimado para una ola de calor como la última será ya de apenas diez años cuando hace cuatro décadas era de treinta años

Voz 1018 36:38 bueno pues en lo más inmediato parece que los Varane poquito de respiro Luis Pérez

Voz 4 36:42 buenas tardes ya se están formando algunas tormentas en el interior peninsular que van a acabar dejando algunos aguaceros incluso con granizo en la provincia de Jaén de Cuenca de Albacete en Guadalajara en muchas zonas de Navarra y de Aragón así como en el interior de la Comunidad Valenciana de Murcia el norte e interior de Cataluña algunas nubes bajas al norte de Canarias producidas por el Elíseo también en las costas del sur del Mediterráneo y en el Cantábrico

Voz 0325 37:08 esto del país más tranquilidad calor pero soportar

Voz 4 37:10 de dónde más va a subir el mercurio es en zonas del Ebro y del Tajo y Guadiana viento que va a soplar todavía algo fuerte las costas gallegas cerca del mar de Alborán en esas zonas de tormenta mañana otra vez chubascos de tarde en las sierras y algo más de calor que hoy

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1046 39:07 el Gobierno ha tenido que aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución no era ni nuestro deseo ni nuestra intención

Voz 1018 39:18 no lo octubre de dos mil diecisiete El Mariano Rajoy entonces presidente del Gobierno comparecía ante los medios para anunciar la decisión política que había adoptado y el Consejo de Ministros aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña una medida que después avaló el Senado tal y como marca la propia constitución con el respaldo amplio respaldo de PP PSOE y Ciudadanos poco después el Parlamento Cataluña hay cincuenta diputados de Unidos Podemos recurrieron al TC esta medida Jaber ahora buenas tardes

Voz 0325 39:43 es notorio y del Te6 ha pronunciado sobre el fondo

Voz 1018 39:45 lo de este asunto con dos resoluciones que con esa vocación de sientes que te da que caracteriza vamos comentar asumir porque básicamente lo que considera es que todo fue acorde a la legalidad que se respetaron en todo momento las garantías que establece nuestra Carta Magna

Voz 0325 39:58 vamos a hacer lo posible así es los jueces han tramitado con urgencia este estudio José Antonio para desestimar dos sentencias la práctica totalidad de los recursos de inconstitucionalidad los magistrados de firmen deciden de forma unánime que estas medidas fueron ajustadas proporcionadas y ejecutadas en un plazo razonable de tiempo además sugieren que la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco no supuso la suspensión de nuevo de una autonomía porque de hecho estiman que la disolución del Parlament Justo a la Constitución por el papel fundamental que jugó esta institución la Cámara catalana en tramitar las leyes de desconexión Se trata por tanto de un respaldo absoluto a la aplicación de ciento cincuenta y cinco que los magistrados interpretan como un mecanismo constitucional excepcional previsto para situaciones de extrema gravedad los jueces sólo admiten eso sí que una de las medidas es adoptadas por el Gobierno puede ser inconstitucional la que se refiere a una regla que prohibía la Generalitat publicar en su BOE disposiciones normativas o actos y la autorización de gobierno en los próximos días conoceremos los argumentos de fondo de la sentencia aunque según nos dicen también habrá espacio en ellas para fomentar el diálogo político ya que estas medidas tan drásticas sólo deben estar reservadas para casos muy

Voz 1018 41:06 dos gracias Javier fueron muchas las críticas del independentismo contra esta resolución del Supremo de el perdón del Gobierno del Senado también Pablo Iglesias el líder de Podemos criticó esas medidas al justificar las razones de su grupo de cincuenta parlamentarios para recurrir al TC

Voz 22 41:20 nosotros queremos ganar a los independentistas pero les queremos ganar en un referéndum no por la vía represiva estamos tristes no había derecho a la declaración que hemos visto hoy íbamos a seguir defendiendo el diálogo y las soluciones democráticas lo hemos dicho durante todos estos días y lo vamos a seguir diciendo Midway ni ciento cincuenta está aburrido

Voz 1018 41:41 en octubre de dos mil diecisiete dentro de veinte días el veintidós de julio de este año volveremos a vivir una situación similar a ésta de marzo de dos mil dieciséis

Voz 36 41:48 nos encontramos aquí reunidos trescientas TIM

Voz 1018 41:51 cuenta mujeres y hombres

Voz 36 41:53 a los que los españoles nos han encargado Sánchez

Voz 1018 41:56 ahora de nuevo a la colina del Congreso de los Diputados para pedir la confianza de la Cámara Il lograr su investidura como presidente del Gobierno ocasión no pudo ser fue rechazado por doscientos diecinueve noes frente a ciento treinta ha sido una abstención Podemos no aceptó respaldar en modo alguno ni siquiera mediante una excepción al candidato socialista porque se presentaba arropado por ciudadanos ahora las cosas son muy diferentes en cuanto a alianzas nada es seguro Javier Carrera Congreso qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes de la presidenta de la Cámara Meritxell Batet la encargada de anunciarlo eh tras conversar telefónicamente con Sánchez que asiste en Bruselas a una nueva cumbre comunitaria la idea es dar todo el tiempo posible para negociar y tratar de evitar en todo caso unas nuevas elecciones en otoño

Voz 0866 42:36 así el debate que comenzará como dices este lunes veintidós con la primera votación el día veintitrés de este modo según bate del candidato socialista tendría tiempo veinte días para

Voz 0325 42:45 buscar los apoyos necesarios

Voz 4 42:48 para que el candidato tenga la oportunidad de hablar con los distintos grupos parlamentarios garantizarse

Voz 6 42:53 sobre todo es su investidura

Voz 0866 42:56 Sánchez no logra la mayoría absoluta habrá una segunda votación cuarenta y ocho horas después en la que sólo sería necesario Macías que no es y también fracasa se abrirá un plazo de dos meses antes de convocar elecciones una posibilidad que no se habría contemplado durante la conversación telefónica

Voz 4 43:11 no hemos contemplado la la repetición de elecciones de lo que hemos hablado es de qué fecha era mejor precisamente para todo lo contrario

Voz 0325 43:20 esa hipotética repetición José Antonio llegaría

Voz 0866 43:22 el diez de noviembre salvando el escollo de unos comicios en pleno puente de todos

Voz 1018 43:27 cuántos bueno pues es posible que Pedro Sánchez comente algo sobre todo esto cuando acude acabe esa nueva cumbre de jefes de Gobierno comunitarios que empezó pasada la una de la tarde en la que quizá haya hoy alguna novedad Nos Griselda Pastor buenas tardes hola muy buenas tardes parece que algo se empieza a mover en cuanto a posibles nombres hablamos de tres mujeres una española bueno que hay en todo esto de posible de probable deseable

Voz 0738 43:48 bueno la que hay es la certeza entre los diplomáticos que sólo una propuesta de cargos con muchas mujeres puede pasar el bloqueo y superarlo y esta es la posición por la que se empieza a hablar de la ministra de Defensa alemana Ursula Vanderlei ídem como presidenta de la Comisión de la francesa Christine Lagarde para la BBC ella es ahora la directora del Fondo Monetario Internacional llene el reparto se apunta que la presidencia del Parlamento podría ser para Iratxe García pero no es lo que desean los españoles en este caso porque Iratxe está ya muy bien situada en dicen como jefa del grupo Socialista Europeo España lo que quiere es tener Av Borrell en el puesto de Alto Representante y tenerlo con un mandato reforzado es una puesta quizás por la que también se están moviendo los representantes del B cuatro son los países del Este euroescépticos que tienen aún comisario Marcos EFC o dicha al que le gustaría también ese pues pero no se aseguran fuentes de la negociación que va Rey Borrell tiene el cargo casi casi garantizado y más si finalmente esto se cierra con dos mujeres en estos dos puestos fundamentales en este caso la presidencia del Consejo daría para un hombre es belga primer ministro Sher Michel aunque hay que coger está tan dale nombres con muchas prevenciones porque la reunión oficialmente no ha empezado todavía Marcos siguen cada uno en su sitio y vemos

Voz 6 45:13 cotos de reuniones a dos atriles aquí