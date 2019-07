Hora 14 (03/07/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:07 sí

Voz 1 00:11 que aviones ser

Voz 3 00:15 Antonio Marcos

Voz 1018 00:21 el muy buenas tardes el CIS dispara la intención de voto del peso el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de junio otorga al partido de Pedro Sánchez casi un cuarenta por ciento de posibles votos Si ahora se celebrase a las elecciones la encuesta también refleja una recuperación

Voz 0259 00:38 P una cierta caída de Ciudadanos y de

Voz 1018 00:40 los que se hace más acentuada en el caso de Podemos Adrián Prado

Voz 0019 00:44 sí se afianza el ascenso del PSOE llega hasta el treinta y nueve coma cinco por ciento tres puntos más que en el CIS anteriores la en la segunda posición Se mantiene Ciudadanos aunque la distancia con el PP en la tercera fuerza política Se recorta los de Rivera caen cinco décimas hasta el quince coma ocho por ciento mientras que los populares suman casi dos puntos y medio hasta el trece coma siete Unidas Podemos retrocede casi dos puntos mientras que Vox repite prácticamente al mismo resultado el CIS anterior Pedro Sánchez sigue siendo el líder más valorado con una nota de cuatro coma ocho y el paro sigue siendo el problema que más preocupa a los españoles

Voz 1018 01:15 el trabajo de campo se realizó entre el uno y el once de junio inmediatamente después de las elecciones municipales y autonómicas antes por ejemplo de la crisis de Ciudadanos por la dimisión de Toledo Roldán en el PSOE asegura Rafael Simancas que la encuesta refleja el sentimiento de la sociedad pero Melissa Rodríguez de Ciudadanos no se la cree

Voz 4 01:30 los españoles han dicho en las encuestas lo mismo que dijeron en las urnas quieren un gobierno del Partido Socialista

Voz 5 01:40 permítame la la ironía porque nosotros no seguimos eh no le vamos a dar credibilidad a las encuestas de del señor Tezanos aunque no cena nosotros como segunda fuerza

Voz 1018 01:50 pues con José Félix Tezanos hablaremos de nuevo directo a partir de las dos y media a ver cómo son os doy la cosa hay con Inma Carretero sabremos cómo se perfilan las conversaciones de Pedro Sánchez la próxima semana en busca de apoyos para su investidura la vicepresidenta Carmen Calvo no se toma muy en serio la última pirueta de Pablo Iglesias

Voz 6 02:05 cualquier asunto relativo a poder tener gobierno en el mes de julio y cuanto antes mejor no pasa por por táctica pasa por la sinceridad por la seriedad de anteponer objetivos políticos leyes decisiones transformaciones que España necesita antes que otro tipo de estrategias

Voz 1018 02:27 para el castellano manchego Emiliano García Page que tiene alguna experiencia en lo que son los planteamientos de Podemos a su comunidad cree que lo de Pablo Iglesias a veces roza lo increíble

Voz 1663 02:35 qué hace cuatro años toda la negociación que tuvimos con Podemos será esa es y los coches dotarse tonterías sinceramente que a la postre han visto que no tienen valor para la democracia

Voz 7 02:48 al contrario que hay que permitir a los diputados y diputadas que trabajen en condiciones y con dignidad Okur catorce

Voz 1018 02:56 desde el Congreso ciudadanos acaba de presentar una nueva propuesta para regular la gestación subrogada que afecta que se realice a través de familiares Inma Carretero pegó Mariano Ruiz

Voz 0259 03:06 qué tal buenas tardes José Antonio en plena Semana del Orgullo ciudadanos vuelve a registrar en el Congreso una proposición de ley para legalizar los vientres de alquiler con un cambio sustancial propone que se permita la gestación subrogada entre familiares es decir que se pueda alquilar el vientre de una madre una hermana una prima siempre que haya un informe psicológico favorable y lanzan los de Rivera un mensaje al PSOE y le dice que se deje de prejuicios e insultos apoye su ley porque añade que hay diputados en su grupo parlamentario que respaldan esta práctica ahora mismo ilegal en España

Voz 1018 03:37 gracias Mariola y lo último nos lleva hasta el Parlamento de Estrasburgo

Voz 8 03:41 Honoré Holy tres Chen tocaran Taksim Cué Busquin

Voz 1018 03:45 es el momento en el que el presidente saliente de la Cámara Antonio Tajani anuncia el resultado de la segunda votación para el también italiano socialista David María San Oli como nuevo presidente con trescientos cuarenta y cinco de los seis ciento sesenta y siete diputados presentes

Voz 8 04:01 Jordi Aguri pero su mandato en la invito a de asume la presidencia

Voz 1018 04:07 esta mañana que la SER en Hoy por hoy el futuro responsable de el exterior o Josep Borrell fue extremadamente cauto sobre sus planes hasta que no consiga precisamente el respaldo de la Eurocámara cree que se debe agilizar en todo caso la toma de decisiones entre los socios sin necesidad de que los acuerdos sean unánimes

Voz 0771 04:21 el circo y por unanimidad con veinte ocho país es muy difícil ahora he visto algo de mi experiencia en Europa y muy en particular este año en el Consejo de Asuntos Exteriores es muy difícil sería bueno que aceptásemos decidir por mayorías calificadas es decir por un grupo suficientemente importante de países

Voz 0259 04:41 además más de cuarenta muertos y ciento treinta heridos en un bombardeo en un centro de migrantes en Trípoli la mayoría de víctimas estaban encerradas en las instalaciones ACNUR denuncia que los combatientes conocía las coordenadas sindical

Voz 0089 04:53 esto CSIF pide a la Seguridad Social que investigue si hay irregularidades en los despidos de profesores interinos en junio se perdieron cincuenta

Voz 0867 05:00 tres mil empleos la tercera cifra más alta desde la cuna

Voz 0259 05:02 las reclamaciones el Banco de España se han reducido a la mitad en un año la mayoría de queja siguen concentradas en los préstamos hipotecarios que también han bajado un treinta por ciento según la autoridad fiscal el programa de ayudas públicas al sector de la industria no funcionan según la aire EFA habría que paralizarlo ya que sale más caro que pagar el el Museo d'Orsay de París quita de los títulos los cuadros palabras con tintes racistas como poner en plena revisión crítica del pasado colonial del país

Voz 3 05:26 las bebé no ponga él sino lo tenga James no les toda la información sobre los fichajes este verano como en El Larguero el Cavani no de todas las noches desde las once y media ronda el Larguero claro

Voz 1 05:42 el Hotel Reina se

Voz 9 05:46 dos y casi seis minutos

Voz 1 05:51 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 05:54 buenas tardes a todos Partido Popular Ciudadanos y Vox negociarán hasta el último segundo para intentar que el pleno de investidura del próximo miércoles cuente con Diaz Ayuso como candidata y que se pueda desbloquear la situación política en Madrid ciudadanos aporta hoy el optimismo Ignacio Aguado cree que el acuerdo es posible

Voz 0771 06:12 yo creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo que espero que sean anunciaron los pasados días si todo va bien pero es verdad también que somos dos partidos distintos que tenemos que hablar de muchas cosas de muchos puntos del programa que queremos poner en marcha también me cómo queda el reparto de responsabilidades dentro del Gobierno regional hay que hacer las cosas bien por eso pido un poco más de paciencia a los madrileños estoy convencido que quiere pues en los próximos días llegaremos a un acuerdo expira

Voz 0867 06:36 de ese acuerdo la candidata del Partido Popular no cuenta de momento con los apoyos que precisa pero con la decisión del presidente de la Cámara de no proponer ninguno el bloque de derechas gana tiempo para resolverlo todavía en una primera ronda el secretario del grupo de Madrid habló Perpiñán cree que el presidente Juan Trinidad ha estrangulado el reglamento

Voz 10 06:53 su interpretación del reglamento desde el primer momento para nosotros ha sido muy departe ha sido muy interesada tenemos que la de alguna manera es siempre estrangulado y siempre intentando favorecer sus propios planteamientos

Voz 0867 07:08 el PSOE se plantea incluso adoptar medidas legales contra el presidente de la Asamblea Hora catorce Madrid varapalo otro del Gobierno central al Ayuntamiento de Madrid la ministra para la tres posición ecológica Teresa Ribera critica la reversión de Madrid central o del proyecto de la calle Galileo Rivera se dio ayer con el nuevo alcalde de la capital Ilya trasladado la preocupación que existe en Europa con sus políticas

Voz 11 07:31 ha salido tenido un eco en la prensa internacional muy grande nadie se explica que un primer paso tan tímido como Madrid central haya sido deshecho frente a la tendencia de todas las ciudades de no solamente europeas sino en todas partes del mundo de recuperar esos espacios de bajas emisiones de o de emisiones cero y evidentemente pues la Comisión considera que esto es una provocación

Voz 0867 07:52 Rivera de recuerda Almeida la amenaza de Europa y las sanciones a las que se enfrenta España sino cumplió hoy en esta materia guerra de cifras los datos de contaminación que aportan tanto Ayuntamiento postulado como los que aporta Ecologistas en Acción el Consistorio insiste en que la contaminación ha aumentado en diecinueve de las veinticuatro estaciones mediadoras desde la puesta en marcha de Madrid central ecologistas dice que desde que se empezó multar esa contaminación se ha ido reduciendo miércoles tres de julio vamos ciudadanos vamos a subirnos el sueldo el alcalde de Valdemoro sube su salario un treinta por ciento titulares

Voz 1915 08:25 el alcalde Sergio Parra cobrará quince mil euros más al año la misma cantidad que el anterior alcalde socialista Serafín para el dos recortó de su nómina la subida ha sido aprobada con los votos de ciudadanos PP Ibope

Voz 1322 08:35 la residencia de Usera está sin aire acondicionado desde el pasado veintisiete de junio los familiares de los ancianos internos han pedido a la Consejería de políticas sociales que arregle el problema en este centro público aunque gestionado por un fondo buitre

Voz 1915 08:45 cuatro de cada diez policías municipales de Madrid dice haber recibido agresiones en el último año son datos de un estudio del sindicato CSIF que revela también que los ataques con armas de fuego a los agentes se han incrementado un cinco por ciento

Voz 1322 08:56 deportes Rodrigo Hernández dejará hoy de pertenecer al Atlético de Madrid el Manchester City será el destino del centrocampista Madrid

Voz 0867 09:01 niño ni Madrid preparado ya para que arranque las celebraciones del Orgullo dos mil diecinueve

Voz 12 09:06 de caddie para la celebración de este gran evento anual del País Vasco de Vitoria pues no sé al final el es muy divertido me encuentro diversidad mucha gente estaba más por Patxi nada y no de Córdoba como digo de caddie

Voz 13 09:23 aquí en hace muy buen ambiente

Voz 0824 09:25 Barrio de Chueca en gente tiene muy buen rollo y de eso se trata

Voz 1663 09:29 vivo en Gran Canaria de nuevo devuelto el orgullo de estamos bienes siempre trato de venir por esta fecha Si nada está como siempre bien aquí voy a ir

Voz 13 09:39 muy

Voz 0867 09:50 a las ocho de la placa de Pedro Zerolo serán Mónica Naranjo quien lea el pregón con el que van a arrancar cinco días de fiesta Eide reivindicación el sábado por la tarde tendrá lugar la gran manifestación que va a recorrer el centro de Madrid la primera con la extrema derecha en las instituciones enseguida les vamos a contar el despliegue de seguridad que prepara Madrid para todos estos días de momento vamos a conocer el tiempo y el tráfico tras la tormenta de anoche vuelve el sol y las temperaturas que van a ir subiendo poco a poco de aquí al fin de semana Luismi Pérez qué tal muy buenas tardes

Voz 0824 10:19 buenas tardes no se esperan unas próximas horas

Voz 15 10:22 de tiempo más bien tranquilo en la Comunidad de Madrid algunas nubes irán creciendo cerca de la sierra Illa a última hora acabará cayendo algún chubasco sobre todo en la zona del Alberche y también en Somosierra avanzada la noche casi ya acabará cayendo algún chaparrón como pasó anoche pero sobre todo en el norte de la comunidad no van a ser tan fuerte es como los que caían por ejemplo en la zona del Jarama esta última madrugada las temperaturas bastante altas esta tarde entre los treinta y tres y los treinta y seis grados de máxima y el viento del Sureste que se va a ir reforzando a lo largo de la tarde esa brisa que entrará con rachas de cincuenta sesenta kilómetros por hora mañana un día bastante parecido al de hoy si acaso con unas temperaturas un poquitín más bajas seguirá el calor pero bastante soportable en general

Voz 0867 11:07 mira cómo están ahora mismo las cosas en las carreteras situación en las vías de acceso y salida en la región Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 16 11:15 buenas tardes hasta ahora encontramos tráfico en aumento en la red vial de la comunidad en La dos a la altura de San Fernando de Henares de entrada a la capital por obras de mejora de mantenimiento de la calzada también en la M cuarenta en Coslada en sentido A tres en el resto de la red vial madrileñas es decir

Voz 0019 11:31 hola sin problemas tanto en los accesos

Voz 16 11:34 a la capital dentro de salida como en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta

Voz 0867 11:38 el tercer día sin multas de Madrid central y con muchos problemas en las zonas en las que se han instalado escenarios para la fiesta del Orgullo el Ayuntamiento sigue sin proporcionar los datos del tráfico a través de su centro de pantallas que aplica ya el horario de verano Hora catorce Madrid hace con Noema Valido y Alicia Molina en el control de sonido y con la producción de Sonia menos son las dos y todo

Voz 3 12:00 Rubí de fuga mejor parque del mundo presenta el sueño de Toledo dos personajes escenario de cinco hectáreas grandiosos efectos especiales en el espectáculo más grande de España reserva gatos entrada sin Ya punto com cuide fue España la historia te está esperando

Voz 1 12:20 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 12:23 pasará en las próximas semanas en la Asamblea de Madrid es un absoluto misterio así que vamos con lo que tenemos la semana que viene se va a celebrar el primer pleno de investidura que por decisión del presidente de la Asamblea será un pleno sin candidato al menos si se mantienen las posturas actuales de las distintas formaciones políticas aunque por primera vez Ciudadanos ha admitido esta mañana que el acuerdo es posible Carolina Gómez Vallecas hay un cambio de tono pero objetivamente en términos matemáticos estamos igual que ayer no buenas tardes

Voz 0393 12:50 qué tal buenas tardes Casal Ignacio Aguado defendido hoy la decisión del presidente de la Asamblea de convocar un pleno de un pleno de investidura sin candidato ir más tiempo así a que pedía Ciudadanos para lograr un acuerdo que según dice va a llegar en los próximos días

Voz 0771 13:03 por tanto creo que el presidente de la Asamblea de Madrid a tomar la decisión correcta creo que es lógico y sentido común que se conceda más tiempo unos cuantos días más para intentar construir esa alternativa ese gobierno de centro liberal y en lo que estamos creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo que espero que se anuncian en los próximos días

Voz 0393 13:20 Aguado insiste en que no va a negociar con Vox necesita sus votos dice que será el partido de ultraderecha que decida si les permite gobernar conducen a los madrileños a una repetición electoral

Voz 0771 13:30 tengo cierta preocupación viendo lo que sucedía ayer en en Murcia no la política en ocasiones hace extraños compañeros de viaje desde luego pues Vox que suelen iniciar viaje peligroso en Murcia que espero que él no se traduzca también en la Comunidad de Madrid porque la pinza peso Box puede suponer un bloqueo del Gobierno en la Comunidad de Madrid e incluso un gobierno de la izquierda o en último termino o unas elecciones

Voz 0393 13:53 bueno sostiene Casal que no va a prestar sus votos a cambio de nada no van a apoyar dicen a una presidenta que va a gobernar en coalición con un partido que no les reconoce ni siquiera como interlocutores

Voz 0867 14:02 el PSOE cree que el presidente de la Asamblea no sido neutral en todo este proceso que ha hecho este movimiento para evitar una investidura con el candidato más votado es decir con Ángel Gabilondo que esta mañana ha estado en antena de

Voz 0887 14:14 y es que si creo yo que podía

Voz 17 14:16 de haber puesto todavía no yo tenía tengo más votos más diputados más apoyo sesenta y cuatro es cierto que no somos sesenta y ocho ese precisa para garantizar que las apoyada no

Voz 0867 14:32 PSOE no descarta incluso emprender acciones legales contra esta decisión adoptada por Juan Trinidad de ciudadanos Carolina Gabilondo no suman la derecha tampoco y tenemos un pleno a priori decía yo antes sin candidato pero cuidado porque esta situación

Voz 15 14:46 puede variar de aquí al miércoles el día del pleno es de

Voz 0867 14:48 si el presidente puede todavía introducir un candidato si la derecha y la extrema derecha se ponen de acuerdo

Voz 0393 14:53 sí sí el reglamento lo permite y el Partido Popular no descarta que Isabel Díaz hay osos se presente a la investidura el próximo diez de julio el presidente de la Asamblea puede modificar ese pleno hasta las doce de la noche del día anterior sí constata que hay un candidato con los votos suficientes para lograr la investidura sea Ayuso da finalmente la primera votación se celebraría el jueves once de julio hay necesitaría mayoría absoluta para ser investida Easy esa intentona de decae iríamos a una segunda votación el sábado trece de julio cuarenta y ocho horas después en la que el candidato necesitaría más síes que no es

Voz 0867 15:26 este es el panorama gracias Carolina el presidente Rollán que visitaba esta mañana unas obras de las futuras instalaciones de metro ha apelado a la responsabilidad del resto de partidos de la derecha es el momento de que cada uno ha dicho se retrate

Voz 19 15:39 y cada formación política Se va a retratar cada formación política va a determinar si quiere que haya un gobierno de centro reformista de centro liberal si quiere que sea el presidente del Gobierno hoy señor Gabilondo nosotros estamos tendiendo la mano estamos intentando establecer un puente pero para establecer un puente es necesario que haya al menos dos apoyos estos dos apoyos es una cuestión absolutamente eh aritmética son la formación política Ciudadanos Vox

Voz 1 16:08 hora catorce Madrid dos

Voz 0867 16:10 dieciséis en el tercer día así multas en Madrid central se sigue registrando un aumento del tráfico en hora punta respecto miércoles tipo más coches en julio mes de vacaciones para muchos aunque hoy el aumento es más sostenido que en las dos jornadas previas eso sí mañana complicada en el centro sobre sobretodo en las zonas afectadas por los escenarios de la fiesta del Orgullo Almeida Villacís sigue sin aclarar qué van a hacer para mejorar la calidad del aire en la ciudad sabemos que no les gusta Madrid central pero no conocemos su proyecto y esto es básicamente lo que le ha reprochado el nuevo alcalde de Madrid en la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera que ha recordado al lo que está en juego en salud y en sanciones Javier Gregori rastro

Voz 0882 16:47 dar con el comisario europeo responsable de la contaminación atmosférica la ministra en funciones de transición ecológica Teresa Ribera asegura que la Comisión está muy preocupada por la suspensión de facto de Madrid central y anuncia que Bruselas actuará pronto en contra del alcalde de Madrid

Voz 11 17:01 pues tengo la impresión de que es posible que sea muy pronto tuve ocasión de tener una conversación con el comisario y la verdad es que estaban muy preocupados ha salido ha tenido un eco en la prensa internacional muy grande nadie se explica que un primer paso tan tímido como Madrid central haya sido deshecho frente a la tendencia de todas las ciudades de no solamente europea sino en todas partes del mundo de recuperar esos espacios de bajas emisiones de o de emisiones cero y evidentemente pues la Comisión considera que esto es una provocación

Voz 0882 17:30 en Europa hay ya doscientos cincuenta zonas de bajas emisiones su emisiones cero Teresa Ribera también se reunió ayer con el alcalde de Madrid pero no consiguió que cambiará de estrategia a preguntas de los periodistas Teresa Ribera ha recordado que el Gobierno ya propuso obligar a todos los ayuntamientos de más de cincuenta mil habitantes a crear zonas de bajas emisiones en el CNI

Voz 0867 17:49 la calidad del aire de Madrid que mejoró con Madrid central según los datos que ha aportado hoy Ecologistas en Acción el que entran en colisión con los que ha presentado después el equipo del alcalde Martínez Almeida cada uno barre para casa pero lo cierto es que las cifras que aporta el Ayuntamiento para demostrar supuestamente que la contaminación ha aumentado como central incluye en los meses más complicados para el NO2 y las semanas informativas en las que todavía no se había comenzado a sancionar por el acceso irregular información de Virginia Sarmiento

Voz 0127 18:17 a pesar de que ambos análisis se basan en los datos de las estaciones medido horas de la ciudad las conclusiones no tiene nada que ver Ecologistas en Acción habla de un dato histórico referente al tercer trimestre de dos mil diecinueve el mejor hasta el momento desde que se tiene registro en dos mil diez el único trimestre completó con el sistema de multas de Madrid central en vigor Juan Bárcena su portavoz

Voz 20 18:35 es el mejor de la historia de la ciudad de Madrid tanto en el ámbito de Madrid central es decir en la estación plazas del Carmen como en la media de la red y por lo tanto consideramos Telemadrid central que ha demostrado ejerce su sexto positivo sobre la idea de la ley y por lo tanto de ningún responsable cargarse algo que funciona también

Voz 0127 18:57 sin enviar el Ayuntamiento asegura hoy que la contaminación aumentado en diecinueve de las veinticuatro estaciones desde que se puso en marcha Madrid central hace ahora ocho meses el periodo es diferente claro la comparativa también ya que se equiparan los datos con los del año pasado Hinault con la evolución de la última década como en el informe de Ecologistas según la óptica del Ayuntamiento los peores registros de Calidad del aire están en la periferia en distritos como El Pardo Villaverde o el Ensanche de Vallecas

Voz 0867 19:21 dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

Voz 1 19:24 hora catorce Madrid tanto en Madrid

Voz 0867 19:28 venta uno de los fines de semana más complicados el fin de semana del Orgullo que aunque no es orgullo mundial va a congregar en Madrid estos días acerca de un millón de personas esta tarde en la plaza de Pedro Zerolo el pregón y habrá un importante despliegue de seguridad que como digo se pone en marcha desde hoy Marta Alberca qué tal muy buenas tardes

Voz 1322 19:43 buenas tardes Javier una de las medidas que se va a establecer es un centro de coordinación operativa en el Palacio de Cibeles para coordinar todos los servicios municipales también se ha diseñado un dispositivo de cámaras de videovigilancia en cuanto al tráfico se restringirá el paso de vehículos de más de tres mil quinientos kilos además habrá controles para acceder a los escenarios de la Puerta del Sol la plaza del Rey Banco de España o Plaza de Cibeles será la Policía Municipal la que se encarga de limitar el aforo durante el sábado con motivo de la celebración de la manifestación se realizarán cortes de tráfico en las zonas que afecten al recorrido y en estos días el Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público

Voz 0867 20:15 esta mañana en la SER hemos hablado en Hoy por Hoy Madrid como madres de hijos Trans ellas Nos han contado el camino y el aprendizaje de todos estos años un camino que desde luego no ha sido nada

Voz 0887 20:25 sencillo Javier Jiménez Bas Isabel sonría al hablar de su hijo Pablo

Voz 21 20:29 yo creo que es un niño feliz ha podido expresarse como él se siente entonces eso pues también a él le ha dado más vidilla

Voz 0887 20:38 eso que sentía hace lo contó hace cuatro años cuando Pablo tenía trece

Voz 21 20:42 me dijo fue yo de mayor medio operar el pecho que claro para mí fue USOC por qué

Voz 0887 20:47 ella fue la primera persona que lo supo luego llegaría el resto de la familia

Voz 21 20:51 su padre se lo tomó bastante peor Le costó un poquito más quería que fuese a un psiquiatra pensaba que podría revertirse hilo de los trans no soy cambiase nací así

Voz 0887 21:02 no se elige Senaki así aunque a algunos les cueste entenderlo como los abuelos

Voz 21 21:07 dos octogenarios uno lo entiende y otro no y así pasa con casi todas la sociedad gente abierta que lo comprende hay gente que se lleva las manos a la cabeza de un esto es horrible y es una tragedia ahí es un drama

Voz 0887 21:19 Isabel cree que el problema está en parte en la falta de referentes

Voz 21 21:22 no conocía la realidad de lo que se puede ser de otra manera de que se puede ser trans es una de las cosas que me ha recriminado mamá porque no me dijiste es que yo tampoco lo sabía

Voz 0887 21:33 por todo ello y pese a lo que dice la extrema derecha el colectivo reclama que se eduque a los más pequeños en la diversidad que se haga desde la escuela

Voz 0867 21:41 dos de la tarde y veintiún minutos

Voz 22 21:43 catorce Madrid la Cadena SER cinco días del país presentan los retos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en ese

Voz 23 21:54 dos de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 24 22:08 luego claro está dando ya Dolly hacia donde estará Mi Darro

Voz 1403 22:15 tu carrera no lo sé pero los bueyes están en el rincón asturiano dos de la calle de bici el veintiséis teléfono noventa y uno cinco treinta ochenta y nueve sesenta y ocho la mejor carne de Boyle de Madrid sí que no te ven vaca Borbó en más

Voz 25 22:30 Bingo Las Vegas está de aniversario vena celebrarlo este mes a la terraza de bingo las becas la de los famosos la del Cadillac rosa el viernes cinco de julio invitamos a los jugadores cenar el sábado seis regalamos un Wolkswagen Polo

Voz 0824 22:43 refresca Atos noches de verano y juega bajo las estrellas bingo Las Vegas García Noblejas diecisiete juega con responsabilidad llega el verano

Voz 26 22:53 el

Voz 0867 22:54 no

Voz 27 22:55 menos mal que con ese clima aire acondicionado de Iberdrola pase lo que pase podrá estar seguro de que no pasará escaló nosotros nos encargamos de todo que disfrutará de diez años de garantía total equipos más eficientes y sostenibles y además con wifi integrado informa ten Iberdrola punto Es ponen novecientos veintidós cuarenta y cinco XXII Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 28 23:16 siempre pasa lo mismo te vas defiende ese mini bolso que te ibas a llevarse convierten tres maletas y ese momento en el que quedas con un amigo para salir sacaban apuntando veinte te suena no somos así siempre

Voz 1018 23:28 necesitamos más espacio nuevo Mercedes Clase A se dan un nuevo modelo de la gama Clase A con las ventajas de un compacto pero con mucho más

Voz 1025 23:36 patio interior porque somos así nuevo clan

Voz 1018 23:39 sea sedán City Car Sur tu concesionario oficial Mercedes Benz el Leganés y Alcorcón

Voz 0887 23:45 todavía no conoce esta Rising Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos dándote acceso a atractivos tipos de interés más de ciento ochenta mil clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros Rising depósitos con los mejores tipos de interés exclusivos para todos te has hecho eco de la promoción más eco

Voz 29 24:08 aprovecha tiene la triple eco de Ford disfruta sin su Ford Eco Sport como motor Eco Boost con eco bonus que hasta cinco mil quinientos noventa euros el descuento más económicos y tres tu antiguo coche

Voz 30 24:17 hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta recuerda un su Ford Eco Sport Eco Boost con un bonus de hasta cinco mil quinientos noventa euros a cambio de tu antigua coche corre que vuelan en tiempo récord fin haciendo con efectivamente hasta fin de mes condiciones en reporte la Comunidad de Madrid punto es

Voz 31 24:31 NHC nos preocupamos por Ci queremos que el mirarte al espejo sonrisas tenemos la solución que necesitas para tus problemas capilares ven haberlos con nosotros volverás a ser la de antes N H F centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve o HC punto es

Voz 0887 24:53 cómo te sientes cuando tienes que llevar tu coche

Voz 1025 24:55 sí sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en Cautivo punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas a para tu comodidad recogemos tu coche itrio devolvemos cuando esté listo a cinco punto com tu mecánico de confianza

Voz 1 25:16 hora catorce Madrid

Voz 0867 25:18 con minutos lo hemos avanzado importada el alcalde de ciudadanos en Valdemoro el epicentro de la Púnica se sube al carro de los ediles que han arrancado la legislatura con alegría en sus bolsillos aumento salarial de un treinta por ciento para Sergio Parra SER Madrid Sur David Calleja

Voz 0070 25:33 el nuevo alcalde de Valdemoro Sergio Parra de ciudadanos eleva su sueldo de cuarenta y cinco mil a sesenta mil euros brutos al año un treinta y tres por ciento más que su predecesor el socialista Serafín al dos que se bajó esos mismos quince mil euros cuando llegó al despacho de Alcaldía la medida ha contado con el voto en contra precisamente de la hora portavoz de la oposición la portavoz del equipo de gobierno Raquel cadenas asegura que el presupuesto total para nómina sigue siendo el mismo

Voz 1018 25:57 se asemeja de tan siquiera a lo que cobran los alcaldes con poblaciones similares a Valdemoro unido la zona en parece una subida desde luego desmesurada

Voz 32 26:05 qué presupuestos Él que es que son seiscientos sesenta y nueve mil euros lo que hay de partida presupuestaria ustedes por concejal

Voz 1018 26:12 de media como he dicho antes treinta y cuatro mil euros

Voz 32 26:14 los nosotros veintiocho mil quinientos setenta y uno

Voz 0070 26:17 además en el PSOE han criticado que les dejen solo con cuatro de nueve concejales liberados al cien por cien cuando fueron el partido más votado en las últimas elecciones

Voz 0867 26:25 presidentes del centro de mayores de Usera denuncian la situación que están viviendo allí con las altas temperaturas aseguran sus familiares que llevan sin aire acondicionado desde el pasado día veintisiete información de Teresa

Voz 1933 26:36 es el cuarto año que los ancianos que viven esta residencia de Usera se encuentra en esta situación de hecho cuando se anunció la ola de calor a principios de la semana pasada la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores se puso en contacto con la Consejería de políticas sociales para saber qué tipo de medidas si van a adoptar para garantizar la temperatura adecuada del centro ayer la situación era esta que nos cuenta Andrés Montes que tiene allí a un familiar

Voz 33 26:58 sin aire acondicionado en parte de habitaciones en el salón hay un salón que lo meten a todos como locos dijo China hay de las ventanas cerradas en la cafetería ídem de lo mismo el a dónde están las señoritas que recibe en la obtención de un proyectil a no porque no aguantaba a color y sin embargo en los despachos de ello tan por mirar

Voz 1933 27:21 desde la Consejería nos dicen que el problema sólo en la tercera planta donde Leire funcional setenta por ciento de su capacidad que han pedido a la empresa que gestiona la residencia que lo arregle de forma inmediata

Voz 0867 27:30 los sindicatos de la Policía Municipal de Madrid se quejan también del aumento de agresiones que sufren durante sus servicios en la calle puñetazos empujones y ataques con arma blanca o arma de fuego Alfonso Ojea

Voz 0089 27:41 el estudio de CSIF señala que cuatro de cada diez policías municipales de Madrid han sido agredidos en su trabajo durante el último año la gran mayoría sufrió puñetazos y empujones de sus agresores otros lo fueron con arma blanca hilos menos atención con arma de fuego pero hay un dato preocupante en los ataques con pistolas escopetas sean incrementado más de un cinco por ciento y eso teniendo en cuenta que España es el segundo país del mundo más restrictivo con las armas de fuego sólo no supera Japón Jesús García es el portavoz de CSIF

Voz 34 28:12 lo lo único que nos preocupa es que no se haga visible que las armas de fuego se estén no quiero alarmar evidentemente no estamos en un en un país que me inseguridad falta pero sí que es verdad que ha aumentado el número de agresiones con arma de fuego y con arma blanca entonces eso insisto en que se nos dote de de formación de armas no letales

Voz 0089 28:31 se trata de un informe basado en una encuesta realizada entre mayo y junio pasados entre quinientos de los aproximadamente seis mil agentes que conforman la plantilla de la Policía Municipal el estudio revela que el ochenta y nueve coma nueve por ciento de los encuestados ha sido agredido en alguna ocasión durante su vida profesional

Voz 0867 28:51 los bonus Sue Caballero qué tal muy buenas tardes hola qué tal buenas tardes

Voz 0127 28:55 los representantes de Rodrigo el jugador del Atlético de Madrid acaban de abonar la cláusula de rescisión del jugador en la sede de la Liga el centrocampista madrileño se marchará al Manchester City y el nuevo fichaje de los colchoneros Felipe ya está en Madrid el central brasileño firmará mañana su contrato para las próximas tres temporadas y se incorporará a la disciplina rojiblanca para preparar la pretemporada a las órdenes del Cholo Simeone El defensa proviene del Oporto club con el que se alcanzó un acuerdo para su traspaso el pasado veintiocho de mayo ir poco a poco los clubes van arrancando sus pretemporadas mañana lo harán el Athletic y el Leganés el Real Madrid volverá el lunes ocho de junio va viajará esta mente a Canadá y el Getafe Getafe volverá al trabajo el once de julio

Voz 0867 29:35 EFECOM miraran ve esta es Nacha la Macha que estará desde las ocho junto a Azúcar Moreno la húngara hay muchos más artistas en el concierto organizado por los compañeros de Radio Olé la Puerta del Sol con motivo del Orgullo dos grados ahora mismo en el centro de Madrid en Gran Vía

Voz 26 29:54 y uno

Voz 1 30:03 hubo sin engrasar de una y media en Cannes

Voz 3 30:13 José Antonio Marcos vuelve el CIS lo que no faltaban pleno

Voz 1018 30:23 el proceso para la investidura de Pedro Sánchez sigue se puede descartar una nueva convocatoria electoral en noviembre el Centro de Investigaciones Sociológicas dispara la intención de voto al PSOE sube tres puntos respecto al anterior barómetro se coloca casi en el cuarenta por ciento del electorado lo que de ser cierto permite a Sánchez sentarse a negociar apoyos parlamentarios con una relativa tranquilidad sobre todo porque su potencial socio para un gobierno de coalición cooperación o lo que pueda acabar siendo Unidas Podemos sigue en caída libre pierde más de dos puntos y medio Ciudadanos y Vox recortan algo respecto a la oleada de mayo y el PP se recupera aunque no consigue situarse por delante del partido de Albert Rivera con esta silueta en el PSOE les parece que la encuesta es un reflejo fidedigno de la opinión pública en el PP por ahora guardan silencio pero en Podemos y Ciudadanos no se la creen

Voz 4 31:10 los españoles han dicho en las encuestas lo mismo que dijeron en las urnas quieren un gobierno del Partido

Voz 1663 31:19 socialista lo que sería muy peligrosos que él piensa que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones yo creo que en estos momentos lo importante es empezar a dar respuesta a los problemas que tiene el país no especular

Voz 5 31:33 con los resultados no le vamos a la credibilidad a las encuestas de del señor Tezanos aunque no den a nosotros como segunda fuerza

Voz 1018 31:42 bueno pues Tezanos vuelve a ser protagonista y con Tezanos esperamos hablar en unos minutos les contaremos también lo último en el proceso de negociaciones para la investidura de Pedrosa

Voz 0259 31:49 en el Gobierno y el PSOE no ha caído muy bien

Voz 1018 31:51 la propuesta de Pablo Iglesias P olvidarlo del gobierno de coalición sólo después de comprobar que no consigue apoyos suficientes para la investidura en una es una ocurrencia para el presidente castellanomanchego Emiliano García Page similar a otras que él vivió en primera persona en su comunidad

Voz 1663 32:06 qué hace cuatro años toda la negociación que tuvimos con Podemos era eso que si los coches tonterías sinceramente que a la postre han visto que no tienen valor para la democracia

Voz 7 32:19 que al contrario que que permitirá a los diputados y diputadas que trabajen en condiciones y con dignidad Hora catorce

Voz 1018 32:27 miércoles tres de julio Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes empezamos Isabel en Estrasburgo

Voz 0824 32:32 sí porque allí el italiano socialdemócrata David Solís

Voz 8 32:36 Honoré molesta Solís trescientos cuarenta cincuenta Botín elegido como presidente del Parlamento Europeo

Voz 0824 32:42 con trescientos cuarenta y cinco de los seiscientos sesenta y siete votos válidos a Estrasburgo va a llegar hoy mismo la candidata para presidir la Comisión Europea Lerma la alemana Ursula von der Leyen va a empezar a negociar ya con los gobiernos no

Voz 1018 32:54 cuarenta muertos tras el bombardeo esta madrugada

Voz 0089 32:57 dentro de detención de inmigrantes en Trípoli además ciento treinta heridos la mayoría de víctimas estaban encerradas en las instalaciones Paula Barrachina es portavoz de Al Nur

Voz 35 33:05 personas que están Free pagas vestido Stat y llevan mucho tiempo con China a los lugares muy pequeños con condiciones de higiene o muy mala más veces con falta de comida con enfermedades contagiosas

Voz 0089 33:19 Naciones Unidas denuncia que Libia no es territorio seguro y pide el cierre de este tipo de centros

Voz 1018 33:24 se mil quinientos millones de euros al año es lo que les

Voz 0824 33:26 empresas españolas dejan de pagar por horas de trabajo no retribuida según un estudio de Comisiones Obreras cada semana se trabajan once millones de euros por encima de la jornada laboral que se declara a Hacienda lo que equivale a doscientos setenta y seis mil puestos de trabajo de cuarenta horas semanal

Voz 0089 33:40 que se investigue el sindicato CSIF pide a la Seguridad Social que estudie las posibles irregularidades en los despidos de profesores interinos la educación perdió en junio más de cincuenta y tres mil empleos la tercera cifra más alta desde la crisis sin cobertura

Voz 0824 33:52 varios centenares de personas se han concentrado esta mañana frente a la Secretaría de Estado de migraciones para denunciar la falta de asistencia a los solicitantes de asilo que están en nuestro país sin ayudas públicas ante

Voz 36 34:02 mi hija no podía dormir en el aeropuerto porque es uno es muy difícil que agilice un poco

Voz 1663 34:11 a los trámites porque son un trámite burocrático

Voz 0824 34:13 personas de Venezuela El Salvador Siria que esperan a que el Estado les de una plazo manito

Voz 0089 34:17 ocho millones son los españoles que conducen sin ver con nitidez según un informe de la Fundación Española para la Seguridad Vial el treinta por ciento de los conductores tienen problemas para ver las señales la distancia de seguridad o la velocidad de otros vehículos lo que reduce el tiempo de reacción además

Voz 0259 34:32 casi la mitad tarda más de veinte segundos en Requena

Voz 0089 34:35 Bernard totalmente la visión ante un deslumbramiento

Voz 3 34:37 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 37 34:41 José Antonio el telegrama es para Ursula von der Leyen señora la propuesta del Consejo Europeo para que sea presidenta de la Comisión sólo pende de su ratificación por el Parlamento constituido ayer en Estrasburgo a punto de los sesenta su carrera parece singular fue nacida en Bruselas Se doctoró en Medicina tiene estudios de economía cursados en Gotti Zynga en Londres a los XXXVIII era ya madre de siete hijos ex ministra de Angela Merkel desde hace catorce de los últimos seis como titular de Defensa su europeísmo está aprobado ya ahora en tándem con el catalán Josep Borrell ganará nuevas cotas enhorabuena a los premiados

Voz 1018 35:28 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina en valido la técnica y en plena Semana del Orgullo Ciudadano reafirma su apuesta para regularizar los vientres de alquiler en España con una novedad sobre familiares directos

Voz 0259 35:39 muy dolorido si es la tercera vez que Ciudadanos registra en el Congreso su proposición sigue manteniendo la fórmula altruista e introduce como dices una novedad que se permita la gestación subrogada entre familiares es decir que se pueda alquilar el vientre de una madre una hermana y una prima siempre como un informe psicológico favorable al Gobierno mensaje de Patricia Reyes la portavoz de Igualdad

Voz 38 36:01 desde luego esperamos una rectificación por parte de el Gobierno socialista que está instalado en el insulto ir los prejuicios los prejuicios no conducen a ningún sitio hay que afrontar este debate como se merece con seriedad con rigor y con mucha serenidad

Voz 0259 36:19 danos afirma que hay diputados del PSOE y también del PP de Unidas Podemos que son partidarios de regular una práctica ahora mismo ilegal en España

Voz 1018 36:26 completamos portada con el tiempo la previsión Luismi Pérez

Voz 15 36:29 buenas tardes vuelven a la carga las tormentas en algunas zonas del norte del país van a ir cayendo a lo largo de esta tarde y algunas con rabia en Castilla y León el interior de Galicia gran parte del Sistema Ibérico así como el interior norte de Cataluña algún chubasco en el Pirineo y esas tormentas que se van a cebar especialmente en algunas áreas Burgos de Palencia ir el interior del Cantábrico más o menos cerca de los Picos de Europa en el resto de la Península y Baleares tiempo más bien tranquilo algunas nubes bajas pegadas a la Costa del Sol y en Canarias el alivio va a comportar bastantes nubes e incluso algunos chubascos al norte de las islas el calor controlado aunque vamos a llegar a treinta y seis treinta y siete grados en el Tajo y el Guadiana y el Ebro y el viento racheado en zonas de tormenta y algo más fuerte también en el Valle del Ebro

Voz 39 37:17 llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro mutuamente traer tela mutua tu seguro de coche y tener lo mismo pero por menos dinero veintena mutuamente

Voz 40 37:26 dejamos el precio de tu seguro de coche sea cual sea Gemma nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condición

Voz 41 37:35 en ese mutua punto Es llegan las rebajas a conforma descuentos de hasta el setenta por ciento en más de diez mil artículos para que renueve es tu casa al mejor precio sólo hasta el dieciocho de julio e incorporaba y conforma junto es

Voz 42 37:47 el país presenta la colección crímenes reales veinticinco libros de auténticos casos reales protagonizados por tipos que parecía muy normales siempre

Voz 1025 37:56 dudaban y en general eran buenos vecinos

Voz 42 37:59 domingo siete el impostor de Javier Cercas por sólo cinco coma noventa y cinco euros con el país

Voz 43 38:06 el Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando por eso durante los Monteys si cambia esto antiguo coche nuevo tienes hasta un treinta por ciento de descuento en una gran selección de modelos Camus ya con las Day sólo durante el mes de julio descuento sujeto a financiación ofrecida

Voz 0127 38:23 el Banco Cetelem S A U consulta condiciones en punto es

Voz 1 38:32 Diego

Voz 1018 38:40 la requiere ceder nuestros asesores hacen los seguros más sencillos el corteinglés seguro segurísimo

Voz 1 38:46 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 38:49 tenemos nuevo CIS tenemos de nuevo a su presidente con nosotros José Félix Tezanos cómo estás buenas tardes

Voz 17 38:54 buenas tardes después de la conversación que mantuvimos hace

Voz 1018 38:56 más o menos un mes un poquito tensa según algunos oyentes no otro relación no guarda pues vamos a hablar es el nuevo barómetro con respecto al mes de junio realizado con un muestreo de unas tres mil personas entre los días uno y once sea inmediatamente después de las municipales y autonómicas del mes de mayo pueda haber quedado desfasado todavía puede tener vigencia para lo que está pasando hoy en la política española

Voz 17 39:17 la vida política y yo creo que las cosas bien hay que tomar con mucha cautela porque efectivamente podía haber cambio en aquel momento cuando se hicieron las encuestas pues entonces estaba había una imagen del PSOE que había ganado dos sesiones consecutivas había estaba por tanto posibilita gobiernos y demás no hago es posible que ha cambiado desde entonces duda

Voz 1018 39:38 hora leído que los Le pido que no sabía interpretar lo que dice la encuesta pero ante duramente los datos Adrián Prado buenas tardes qué tal buenas tardes algunos elementos contundentes sobre los principales partidos sus líderes

Voz 0019 39:48 empezando por esa subida fuerte del PSOE que rozó el cuarenta por ciento en intención de voto directas son tres puntos más que en el CIS de mayo la segunda posición sigue siendo para ciudadanos los de Rivera retrocede medio punto el PP desde el tercer puesto recorta distancias sube dos puntos y se coloca en el trece coma siete Unidas Podemos acentúa la caída baja hasta el diez con dos dos puntos menos IVA ex se estanca en el cinco coma uno un dato a tener en cuenta la encuesta se realizó como decías antes José Antonio entre el uno y el once de junio no recoge por tanto la crisis interna en Ciudadanos con la ruptura con balsa en Barcelona y la salida de Toni Roldán sobre los líderes casi el cuarenta por ciento de los encuestados asegura que preferiría que Pedro Sánchez fuese el presidente del Gobierno en estos momentos a mucha distancia de Albert Rivera que sería la segunda opción con el doce coma seis Además todos los líderes suspenden el mejor valorados Sánchez con un cuatro con ocho Rivera consigue un tres con ocho Alberto Garzón un tres con siete casado Iglesias un tres con cuatro y Abascal es el peor valorado con dos

Voz 1018 40:42 con seis este Barómetro también refleja que las principales preocupaciones de los ciudadanos van desde la política a la vivienda

Voz 0019 40:47 el paro sigue siendo el principal quebradero de cabeza para los españoles cuatro de cada diez lo sitúan como el primer problema que existe ahora mismo en España relacionado con el empleo un dato muy significativo el catorce por ciento muestra su preocupación por la calidad del empleo es el nivel más alto desde dos mil siete antes del comienzo de la crisis la política también aparecen los primeros puestos de la lista de ver ocupaciones junto a los problemas de carácter económico y además este CIS incluye varias preguntas sobre vivienda nueve de cada diez encuestados cree que el Gobierno debe proteger de manera activa el derecho a la vivienda casi el cuarenta y dos por ciento respalda la limitación por ley del precio del alquiler y un treinta y uno por ciento está dispuesto a expropiaciones de suelo para que no suban los precios

Voz 0867 41:25 los

Voz 1018 41:26 pues hasta aquí los datos señor Tezanos en una cosa con estas cifras en la mano el señor Sánchez puede negociar cómodamente con sus posibles aliados no

Voz 17 41:33 bueno yo creo que muchas veces para gobernar o o para político no hay que hacer que hay que hacer mucho caso a las encuestas no se puede gobernar hago de encuestas sí yo creo que el presidente del Gobierno es una persona que no tiene muy claro es ir a El Cuco que defiende es el interés general no atendiera sin atender a lo que manda en la opinión pública pero no a posiciones de partido en eso

Voz 1018 41:58 ella la metodología es la misma que la de el mes de mayo se mantiene el polémico filtrado sobre la preferencia de los electores en cuanto a gobierno de coalición en solitario se pregunta ya de la por lo de la cooperación no todavía no entra eso

Voz 17 42:09 no no se pregunta nos ha preguntado por eso no no eso no se ha preguntado además añadimos una cosa nueva en esta información nueva en esta encuesta en este empeño que tenemos un poco de transparencia dar la máxima información es que en el que sólo las preguntas filtradas para evitar que ella Rois de interpretación se incluye la opción por la partidista filtrada por el conjunto de la muestra el conjunto de los encuestados con lo cual podemos tener las dos opiniones y tener por tanto una información más completa

Voz 1018 42:36 ya es muy significativo que se dispare la preocupación de los encuestados por los alquileres más de cuarenta y cinco por ciento apuesta por limitar por ley los alquileres de los pisos es tremendo no

Voz 17 42:46 claro eso es eso son las preocupaciones como ha dicho el que informaba a caminar en empleo hay una que sea relevante en esta esta encuesta Barómetro es que más del ochenta por ciento de los españoles desea tener vivienda propia es decir que la que tenemos ha dicho muchas veces que es una cultura de querer tener una diez me produce muchísima gente entiende que si no tiene una vivienda pero que cuando se jubile pues no puede pagar un alquiler no va a poder vivir

Voz 1018 43:14 lo cual revela también

Voz 17 43:16 de los ciudadanos en este momento más sea

Voz 1018 43:19 bueno decía que estábamos pendientes de conocer la la visión del Partido Popular que todavía no había opinado sobre este barómetro acaba de hablar Guillermo Mariscal me gustaría que lo escuchara

Voz 0871 43:28 en ningún caso una una encuesta realizada el uno de junio puede llevarse al día de hoy incluso yo creo mayoría decir más creo que es la cocina que está al gusto señor Sánchez estado a gusto porque refleja lo que realmente quiere el presidente del Gobierno que no es otra cosa que la convocatoria de elecciones

Voz 1018 43:46 vamos a ver Tezanos que el están haciendo usted el chef no