Hora 14 (08/07/2019)

a las dos de la tarde la una en Canarias

José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes estos se mueve el PSOE ya tiene listo el documento que servirá de base para la investidura de Pedro Sánchez y marcará el proceso negociador para sumar los apoyos parlamentarios imprescindibles a estas alturas el prioritarios de Podemos que sigue sin estar garantizado entre otras cosas porque sigue sin aclararse si habrá o no algún ministro o ministra de la formación morada la presidenta del PSOE que ya Narbona está explicando los acuerdos de la ejecutiva a muy pocas ahora ya para la nueva reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias vamos por tanto a la calle Ferraz Inma Carretero

Voz 1934 00:52 sí por unanimidad la ejecutiva socialista respaldado el planteamiento de Pedro Sánchez de un gobierno de cooperación monocolor acaba de repetir Cristina Narbona aunque ofreciendo la entrada de cargos intermedios a Podemos y que desarrolle su labor a partir de un acuerdo programático para empezar a negociar el PSOE ha designado un grupo que va a coordinar Adriana lastra su número dos ya ha presentado un documento que se titula España avanza que es una síntesis del programa electoral tiene treinta y ocho páginas y aborda cinco bloques en materia de empleo feminismo emergencia climática o avance tecnológico no hay ninguna referencia a Cataluña el objetivo es fijar el perímetro del acuerdo eso ha dicho Cristina Narbona que continúa en rueda de prensa la escuchamos en directo

Voz 2 01:32 conocedores de ese documento de esos detalles

Voz 3 01:34 pues

Voz 2 01:34 a preguntas de los periodistas que se produzcan pues sigue por tanto esa ronda

Voz 1018 01:39 prensa en la calle Ferraz Pablo Iglesias cree que el PSOE va de sobrado en este proceso negociador como si estuviera en una situación de mayoría absoluta ha dicho en El Escorial cree que su partidos ha dado ya muestra de cesiones para buscar un acuerdo pero seguimos sin saber si hay exigencias personales en forma del Ministerio

Voz 1663 01:54 no hemos parado de ceder desde el principio a partir de ahí yo creo que lo que podrá provenientes honestidad yo creo que es extraño tratar de negociar simultáneamente la investidura con nosotros y con la derecha también alguien ingenuo podría pensar que ahora quién hace esto lo importante no es el programa y el para qué lo importante sacarlo adelante independientemente de todo lo demás

luego tenemos lo del culebrón de las tres derechas PP y Ciudadanos han suscrito un programa de gobierno para que Isabel Diaz Ayuso se presenta la investidura a la Comunidad de Madrid pero no suman sino cuenta con el respaldo de los doce diputados de Vox y eso sigue muy complicado dice días al diez Ayuso que los ciento cincuenta y cinco puntos del acuerdo son perfectamente asumibles para el partido de la derecha extrema pero su líder Abascal no está para hacer regalos como no lo estuvo la semana pasada en Murcia desde de Ciudadanos Inés Arrimadas habla de boicot lamentable

Voz 4 02:48 les hacen falta evidentemente los votos de dos yo creo que lo que deberían hacer ahora y creo que sería muy bueno es que se lo revisaran que hubieran todo el programa y que nos digan que no puede estar de acuerdo un partido político como este

Voz 5 03:01 el problema es que se nos está acabando la generosidad misiones está acabando la paciencia

Voz 0089 03:07 al igual que a muchísimos españoles

Voz 5 03:09 que asisten atónitos a la incapacidad de alcanzar un acuerdo por la voluntad de algunos de someter a Vox aún Apartheid personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes

Voz 1628 03:23 desde aquí quiero pedir al partido de Vox que deje de bloquear los acuerdos liberales de centro reformistas que ya están acordados entre Ciudadanos y el Partido Popular espero que nos ahorraremos otro bochorno como el que tuvimos que soportar en Murcia viendo como Vox unía sus votos a Podemos y al Partido Socialista para vetar bloquear un gobierno constitucionalista reformista y liberal en la Comunidad de Murcia

iremos en directo a las dos y media Atenas

Voz 6 03:53 sí sí que es eh

Voz 1018 03:57 ante la cúpula de la Iglesia Ortodoxa Griega ante el presidente de la República el conservador que ya cósmicos ataques líder de Nueva Democracia ha jurado su cargo como nuevo primer ministro trataba ese va a conocer la composición de su equipo de gobierno

Voz 6 04:09 eh

Voz 1018 04:13 la Audiencia de Barcelona estremecedor retrato de la joven víctima de la manada de Manresa llegó a sentir pánico Aitor Álvarez

Voz 2 04:24 Al Pacino Bared bueno parece que tenemos en este momento

Voz 7 04:27 la víctima que ahora tiene diecisiete años pero no al mundo de los hechos tenía catorce recalado durante una hora y media ya relatado como la noche de los hechos tres de los seis acusados de abusar sexualmente de ella la metieron en una caseta de una fábrica abandonada la amenazaron con una pistola Le dijeron que les hiciera una felación hice tragara el semen ella lo hizo un cuarto acusado siempre según el relato de la víctima la penetró mientras ella lloraba y se resistía a ello

Voz 1018 04:50 gracias Aitor además

Voz 8 04:53 tal vez género la muerte de una joven de veintiocho años en Salas de los Infantes en Burgos su cuerpo ha sido encontrado en una vivienda donde ha sido arrestado el presunto agresor la justicia reabre la causa de los cursos de formación de la Junta de Andalucía dos años después de su archivo entre los XXIV investigados había varios exaltos cargos del Gobierno autónomo los bomberos siguen intentando apagar el fuego declarado en Ceuta que ha provocado el desalojo de una veintena de viviendas y del Centro de Reforma de Menores las llamas han quemado cincuenta

dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 11 05:50 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0131 05:53 buenas tardes Partido Popular y Ciudadanos presionan a Bosch para llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid la candidata popular Isabel Diaz Ayuso y el de Ciudadanos Ignacio Aguado han firmado esta mañana un acuerdo de gobierno sin esperar a la ultraderecha ciento cincuenta y cinco medidas que aseguran Vox no podrá rechazar es bueno que primero lo vean y que luego unos digan

Voz 9 06:14 por qué no están de acuerdo de verdad que se ha hecho todo lo posible para que todo lo que nos transmitieron en su momento también esté ahí recogido no quita además para que durante toda la legislatura nos entendamos para aquel durante toda la legislatura estemos debatiendo todo lo que se considere

Voz 0131 06:33 aunque Ayuso no ha querido esperará el documento que hoy mismo Olivé envía Rocío Monasterio según habían acordado Aguado que asume según él mismo reconoce muchas de las exigencias de Vox sigue negándose a plantar su firman el documento junto

Voz 9 06:46 la de de formación de vasca nosotros lo hemos negociado mirando a otros la a otros lugares que no sea a los votantes del Partido Popular y a los votantes de Ciudadanos a intentar consensuar un documento donde no demos pasos hacia detrás donde avancemos donde la Comunidad de Madrid sigue siendo una región de libertades no de imposiciones y eso es precisamente lo que refleja ese ese documento este acuerdo que hemos firmado hoy

Voz 0131 07:10 zonas Cerio anuncia rueda de prensa para las cinco de esta tarde mientras que el líder de su formación abre la puerta a un acuerdo in extremis Santiago Abascal ha pedido una reunión con Pablo Casado y Albert Rivera antes de que mañana a las doce de la noche termina el plazo para presentar un candidato en el debate de investidura que se iba a celebrar el miércoles

de la situación enseguida vamos a ir a la Asamblea luego

Voz 0089 07:45 de la situación enseguida vamos a ir a la Asamblea luego

Voz 0131 07:48 echaremos un vistazo al centro de Madrid donde de nuevo se multa a los conductores que entren sin autorización en Madrid

Voz 0666 07:54 tras también creo que hay confusión mucha gente que no sabe si puede o no puede entrar Dae cuando no ha multado a la gente aprovecha Hay viene como en el privado

Voz 12 08:04 he hablado con diversos comercios trabajo aquí en el centro y es que hay demasiados coches todo el mundo sabe que es que estamos híper contaminado el alcalde Almeida ha hablado hoy para no

Voz 0133 08:13 los medios por primera vez desde que el viernes la justicia suspendió su moratoria de multas hilo que ha quedado claro es que sigue sin tener una alternativa a Madrid

Voz 13 08:21 en La Script tres meses vamos a construir una alternativa que va a luchar contra la contaminación que no va a perjudicar a los comerciantes sobre todo respecto a la cual no me sentiremos a los madrileños

Voz 0131 08:31 si les vamos a contar también hoy como amanecido Chueca tras la celebración del Orgullo todavía es evidente la suciedad y los malos olores que como cada año han dejado estas fiestas

Voz 12 08:42 estoy en casa y no quiero ni Comet vómito lo más a las cuatro de la mañana porque no puedes dormir y están dando en el la pareja su madre e los olores con todo esto Campuzano

Voz 14 08:52 siempre falta limpieza porque limpian muy bien por las mañanas pero calles cuando

Voz 0131 08:57 un año más los vecinos reclaman al ayuntamiento que regule este tipo de actividades sino anuncian que pedirán amparo a los tribunales y más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 0089 09:10 el refuerzo de la limpieza en los distritos de la capital el Ayuntamiento ha contratado a quinientas personas para desarrollar lo que denomina plan de choque especialmente en los barrios de fuera de la M30 ya acabar con el que según el Consistorio es uno de los principales

Voz 0131 09:23 problemas de la ciudad plaga de chinches en la cárcel de Valdemoro varios trabajadores han sufrido picaduras una empresa de Control de Plagas desinfectar aparte del centro penitenciario después de detectar la presencia de estos insectos en unos sillones

Voz 0089 09:34 los niveles de sangre del grupo cero negativo están en alerta amarilla se necesitan donaciones en los próximos dos o tres días el Centro de Transfusiones recuerda la importancia de seguir donando durante los meses de verano cuando bajan de forma importante las reservas

Voz 0131 09:47 en deportes el Atlético de Madrid ha presentado este mediodía a Joao Félix además primer día de entrenamientos para Real Madrid y Getafe los blancos irán mañana a Canadá para realizar en Monreal la primera parte de la pretemporada dos de la tarde diez minutos vamos también con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 10:03 buenas tardes hasta ahora un accidente la M cincuenta a la altura de Alcorcón ocasión a tres kilómetros de tráfico intenso en dirección a la autovía de Extremadura precisamente en esta a cinco hay retenciones de salida de la capital en Navalcarnero como consecuencia del vuelco de un camión en la provincia de Toledo en Casarrubios del Monte que ha provocado el corte de la vía hacia Badajoz en este momento son siete los kilómetros de circulación lenta Se recomienda desvío alternativo por la A42 para acoger la CM cuarenta y uno y acceder de nuevo a la cinco aún así intenten evitar circular por esta vía a no ser que sea estrictamente necesario

Voz 0131 10:37 veintiocho grados ahora mismo en el centro de la capital hace bastante menos calor que la semana pasada hoy las máximas se van a quedar entorno a los treinta grados previsión Luismi Pérez cuéntanos

Voz 1047 10:47 buenas tardes algunos nubarrones están creciendo ya en algunas zonas sobretodo de la sierra y acabarán dejando

Voz 0131 10:53 algunos chubascos aislados avanza

Voz 1047 10:56 la tarde casi cuando se vaya haciendo de noche algún chaparrón también se extenderá al resto de la comunidad en cualquier caso chubascos de corta duración y sobretodo ya decimos concentrados al norte de la región con unas temperaturas que están bajando el ambientes cálido no hay que decirlo pero en cualquier caso no tendremos el calor de los últimos días mañana incluso seguirán bajando un poquito más esas temperaturas por lo que respecta a las mínimas mañana por la mañana incluso en algunas zonas de Madrid notaremos fresquito

Voz 0131 11:25 hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Marta Galán en la producción Sonia Palomino

Voz 11 12:14 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0133 12:17 en poco más de un día mañana a las doce de la noche termina el plazo para que el presidente de la Asamblea pueda presentar un candidato para el pleno de investidura que se va a celebrar el coles y así contrarreloj PP y Ciudadanos han firmado hoy un acuerdo de gobierno todavía insuficiente les falta Vox Si quieren sacarlo adelante y en ello están decían tanto Ayuso como Aguado esta mañana que Vox no podrá rechazar el acuerdo porque asumen muchas de sus propuestas y lo cierto es que hay guiños permanentes a las exigencias de la formación de Santiago Abascal son ciento cincuenta y cinco propuestas y un reparto de poder en el que eso sí de momento no se menciona a esa formación de ultraderecha vamos a la asamblea Carolina Gómez buenas tardes

Voz 1271 12:58 el buenas tardes Cristina pues hay varios guiños a Vox para empezar Diaz Ayuso sí se ha comprometido a revisaran el Parlamento la ley el eje TBI la ley autonómica Vox pedía derogar algunos artículos fundamentales de esa ley y la candidata popular ha dicho literalmente que está dispuesta a abrir esa ley en el Parlamento y que allí se vote algo que parece que en principio incomoda bastante a Ignacio Aguado eso lo decía Youssou durante la rueda de prensa

Voz 0133 13:24 no está en el acuerdo donde hay un con

Voz 1271 13:26 permiso para defender los derechos LGTB en el documento encontramos además otra cuestión que puede ser polémica Vox pedía que la sanidad pública informará sobre los inmigrantes que atendieran en situación irregular IS acuerdo incluye lo siguiente que para favorecer una inmigración ordenada ilegal dicen se garantizará que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan acceso a la información de la que disponga la Administración General Regional perdón relativa a los extranjeros en situación irregular es decir que la policía según este acuerdo que han firmado PP y Ciudadanos tendría acceso a las bases de datos de la sanidad pública sea tiene además otra petición que hayamos visto Vox pero y a eliminar la ayuda exterior la ayuda al desarrollo IES acuerdo dice ese produce que se procederá a una evaluación de las actuaciones en materia de ayuda exterior En cuanto al reparto de gobierno pues la candidata a la presidencia sería la popular Diaz Ayuso la vicepresidencia y la portavocía la ocuparía ciudadanos Ignacio Aguado el Gobierno tendría además trece consejerías siete para el Partido Popular seis para ciudadanos

Voz 0133 14:32 bueno pues la primera en reaccionar al anuncio de este acuerdo antes sin

Voz 8 14:36 el uso de conocerse este contenido que les acabamos

Voz 0133 14:38 el contar ha sido la candidatura de Vox Rocío Monasterio que en Twitter lo calificaba de vergonzoso porque el Partido Popular ni siquiera ha esperado al documento que tal y como habían acordado ella les iba a remitir hoy monasterio va a comparecer en rueda de prensa a las cinco de la tarde por la mañana ha hablado el líder de su formación Santiago Abascal desde Murcia donde Vox bloqueó la investidura del candidato del PP por la misma falta de entendimiento conciudadanos que están teniendo aquí en Madrid Abascal aún así ha dejado abierta la app para un acuerdo de última hora ha pedido una reunión con Pablo Casado y con Albert Rivera mañana mismo para solucionar esta situación que ha tildado de grave

Voz 5 15:13 personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes donde ellos quieran y cuando ellos quieran yo despejado mi agenda de mañana a partir de las ocho de la mañana estaré en el Congreso de los Diputados esperando cuando cualquiera de ellos Si son los dos mucho mejor Se digna en a tener una reunión con nosotros y abordar la gravedad de la situación Ayuso que no ha querido

Voz 0133 15:38 esperar al documento de Vox y Aguado que sigue negándose a firmar un acuerdo a tres aunque exige el apoyo de Vox insisten en que no hay razones para que monasterio les niegue su apoyo Caroline

Voz 1271 15:49 bueno pues se trata de un acuerdo centrado y liberal según han dicho asumible por toda la ciudadanía también por Box así que Ignacio Aguado pidió responsabilidad al partido Abascal

Voz 0771 15:58 no tendría inconveniente en que nos sentaremos a hablar con los dirigentes de Vox para explicarles este acuerdo pero evidentemente ellos son los dueños de sus votos si hay otros partidos que por la vía de las declaraciones de los insultos o de los hechos prefieren pactar con el Partido Socialista prefieren darle al Gobierno al señor Gabilondo al señor Errejón o incluso prefieren llevarnos a segundas elecciones están en su derecho pero creo que sería una gravísima irresponsabilidad por lo tanto yo llamo a la responsabilidad a los dirigentes de Vox que permitan que arranque la legislatura

Voz 1271 16:26 PP y Ciudadanos suman en estos momentos cincuenta y seis votos les faltarían los doce de Vox para lograr la investidura hace Rocío Monasterio como dices comparece esta tarde en la Asamblea a las cinco fuentes del partido aseguran que lo de hoy esa escenificación empareja de BPI de ciudadanos sin ellos pues a priori no facilita las cosas

Voz 0133 16:44 veremos qué dice Monasterio esta tarde sobre ese acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Ciudadanos sí sabemos ya lo que opina parte de la izquierda hablado Mónica García portavoz sanitaria de más Madrid dice que en el acuerdo se asumen todas las exigencias de Vox

Voz 17 17:01 hay partes que obviamente hubieran no cuerda que nos han presentado hoy puede volver a ser otro papel mojado para volver a hacer otro París pero en este caso hay una parte desacuerdo está dictada por Box para poder bueno pues para poder sumarles acuerdo eso es eso es indudable aunque no estaban aquí claramente se estaba aquí también dando la estaban aquí no sé si detrás de las bandera sublime pero estaba de apuntador dándole a Partido Popular Ciudadanos París eran los puntos con los que ellos están

Voz 0133 17:30 en las próximas horas son claves si Vox finalmente accede a apoyar este acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos la derecha tendrá mayoría pero sino el Bloque de Izquierda seguirá sumando más escaños por eso el candidato del PSOE a Carolina el ganador de las elecciones Ángel Gabilondo ha pedido hoy al presidente de la Asamblea una nueva ronda de contactos

Voz 1271 17:49 si Gabilondo ha pedido esta mañana a Juan Trinidad que vuelva a convocar una ronda de consultas con todos los partidos políticos antes de modificar el orden del día del pleno para nombrar un candidato en principio el pleno del miércoles es un pleno desierto el presidente de la Asamblea lo convocó para que empezara a a correr el reloj de cara a unas segundas elecciones el reglamento de la Asamblea le permite según explican fuentes parlamentarias modificar ese pleno in extremis para proponer un candidato hilo que pida Ángel Gabilondo es que primero convoque una ronda de consultas con todos los partidos políticos es decir que se escuche primero a los grupos parlamentarios antes de tomar una decisión de proponer a Diaz Ayuso a la investidura el próximo miércoles

Voz 0133 18:32 Carolina Gómez gracias buenas tardes lo siguiente esa rueda de prensa de Rocío Monasterio a partir de las cinco de la tarde ahora mismo son las dos mil diecinueve minutos seguimos

Voz 11 18:44 hora catorce Madrid

Voz 11 21:32 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0133 21:35 han vuelto las multas a Madrid central al alcalde Almeida no le ha quedado más remedio que acatar la sentencia judicial que le obliga a suspender la moratoria quiere ha durado sólo una semana ahora el Ayuntamiento está preparando las alegaciones que iban a presentar contra la decisión del juez porque insisten en que Madrid central no funciona eso sí Calde ya no es tan contundente como antes sobretodo en campaña cuando decía que eliminaría la medida ahora habla simplemente de mejorarla como pues alternativa todavía no tiene Alfonso Ojea

Voz 0089 22:04 aún noqueado por las medidas cautelarísimas el gobierno municipal madrileño lleva desde el viernes pasado preparando dicen las respuestas la resolución judicial el Palacio de Cibeles tiene hasta el último día de esta semana para entregar sus alegaciones ante el Juzgado de lo Contencioso número veinticuatro pero entre tanto las multas han vuelto como señala el alcalde José Luis Martínez Almeida

Voz 13 22:25 es cierto que yo acato la resolución no comparto en este caso el contenido de la misma desde un punto de vista estrictamente

Voz 0131 22:32 jurídico pero eso para que cómo hago

Voz 13 22:35 dicho y a partir de hoy según lo a imponer multas en Madrid central

Voz 0089 22:39 otra realidad será que esas denuncias se cobren pero tampoco se han pagado todas las que interpuso el anterior equipo municipal Madrid central funcionando pese al bloque de las derechas lo quieren liquidar pero para eso necesitan una alternativa como señala el propio auto judicial por eso Martínez Almeida prepara otro plan del que no sabemos nada de nada

Voz 13 22:58 nosotros por tanto en estos tres meses vamos a construir una alternativa que va a luchar contra la contaminación que no va a perjudicar a los comerciantes sobre todo respecto a la cual no mentir vemos a los madrileños

Voz 0089 23:08 esa futura alternativa tendrá que pasar por el examen de Vox ya iban a estar los cuatro concejales de la formación ultra esperando las ideas del PP y también de Ziganda no

Voz 0133 23:18 la calle hoy hemos encontrado un poquito de todo algunos confundidos Muchos de acuerdo con estas restricciones Angeles recelo

Voz 28 23:25 esta mañana en el centro de Madrid hemos podido ver conductores algunos un poco despistados

Voz 0666 23:29 también creo que hay confusión mucha gente que no sabe si hoy puedo no puedo entrar

Voz 0131 23:35 mira Sierra venimos de la sierra queríamos con las cosas

Voz 29 23:39 pero no sabemos si podemos aparcar o no sé

Voz 1018 23:42 tardó

Voz 28 23:43 pues ya sí sí sí sí a pesar de ello la mañana ha transcurrido con normalidad muchos comerciantes de la zona nos han comentado que para ello se retoma la tranquilidad en sus negocios menos ruidos menos coches y más ventas

Voz 0645 23:56 el Madrid central yo tengo un comercio en Madrid central y a pesar de que EMI vecinos de locales se quejan un poquillo por el tema de clientes Mao yo lo veo que hay que mirar al futuro hoy

Voz 28 24:07 cuanto menos coches mejor agradecen que se haya vuelto al sistema de multas de Madrid central porque dicen la gente puede pasear tranquilamente y acercarse a sus comercios

Voz 0133 24:16 si los vecinos de Chueca reclaman al Ayuntamiento de Madrid medidas contra el ruido y la suciedad en eventos como el orgullo que ha terminado este fin de semana quejas que se repiten todos los años en esta ocasión advierten si el gobierno municipal no reacciona pedirán amparo a la Justicia todavía esta mañana eran bastante evidentes los restos de estas fiestas Virginia Sarmiento

Voz 0131 24:37 las escobas han protagonizado la mañana en Chueca junto a las mangueras del personal de limpieza municipal y las fregonas a las puertas de los comercios los vecinos de la zona respiran con alivio tras estos días de ajetreo al menos por algunas calles porque en otras

Voz 12 24:51 bueno tuya percibes el olor no la mierda por el suelo la lo los cristales no puede bajar con los perritos no sea un asco

Voz 0131 24:57 esta vecina lleva veinte años viviendo en la calle fue en Catral y asegura que el orgullo para ella es la peor semana del año pero la sensación cambia según la calle y la hora en la que se pase por allí este hombre limpia uno de los portales de la calle Valverde Joost

Voz 12 25:09 de nueve a dos de cinco a ocho yo esperaba hoy mucha suciedad en la CAI no

Voz 0131 25:14 esto nos contaba otro vecina amante de la celebración que vive en la calle Gravina

Voz 14 25:17 siempre falta limpieza porque limpian muy bien por las mañanas pero calles que no pasan hilo Rincón no es no inciden en ellos

Voz 0131 25:25 en la calle Hortaleza nos habla el propietario de dos hostales sólidos y mucho la perra saque ya

Voz 30 25:30 cavallino ni orinaba porque parecía muy carnaval no sé

Voz 9 25:33 podía andar Ayaso Time AENA de

Voz 0131 25:36 ahora todavía cuelgan banderas no hay restos de suciedad pero sí de olores junto a los baños todavía sin retirar el sonido predominante es el de las maletas de los que ahora se va

Voz 0133 25:48 con este panorama un año más los vecinos exigían medidas al Ayuntamiento y sino advertían de que recurrirán a la Justicia Esteban Benito es el presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca vamos a poner

Voz 31 25:58 Amparo si es necesario a la justicia porque es intolerable que ese es Hübner la legislación de ruido por parte el Ayuntamiento de una manera tan tan tremenda lo desautoriza a superar los niveles legales es inconcebible vamos que es un evento privado no es un festejo popular

Voz 0133 26:16 el incendio de cenicientas está prácticamente extinguido aunque los bomberos siguen trabajando en la zona para pagar los rebrotes que todavía se registran el incendio está considerado como el peor de la historia en la región con dos mil hectáreas arrasadas Javier Ayuso es portavoz del uno uno dos

Voz 32 26:32 nosotros aquí a puntos de los que puede haber algún pequeño rebrote van a continuar las dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajando en la zona será cuestión de días seguramente el que se mantenga este dispositivo quizás si hubiera una pequeña tormenta que enfriar a un poco la zona se podrían acortar esos plazos pero de momento y mientras siga viento puntos calientes dentro de toda la extensión del incendio se va a mantener este dispositivo de vigilancia

Voz 1271 27:04 los sindicatos de la cárcel de Valdemoro denuncian una posible plaga de chinches en el centro y piden la

Voz 0133 27:09 estación de varios módulos tras detectar picaduras similares en algunos funcionarios informa desde SER Madrid Sur David Callejo

Voz 33 27:17 al principio parecían hechos aislados pero pronto los representantes sindicales empezaron a sospechar de que en poco más de una semana coincidieran hasta seis compañeros con picaduras uno de ellos incluso necesitó fumigar su casa porque habían aparecido sin explicación aparente chinches así que los sindicatos creen que el origen podría ser la propia cárcel ir reclaman medidas para atajar el problema un problema que de hecho viene de largo Juan Valentín ex delegado de Comisiones Obreras

Voz 1938 27:42 la la semana entera que no hay una sé que todas las chinches por ejemplo hay un protocolo de sientes que no parece a límite de los indios que no parece del todo de todo eficiente programas sido más grave porque ya estás saltando a las oficinas de la seguridad a los trabajadores que están llevando a casa

Voz 33 28:01 en Instituciones Penitenciarias han contactado con una empresa de plagas para que analice la situación If humilde los módulos que puedan estar afectado

Voz 0133 28:08 este verano la Comunidad de Madrid ha alertado del riesgo de bañarse en La Pedriza por la aparición de una peligrosa Celiano bacteria un asunto del que han hablado esta mañana nuestros compañeros de SER Madrid Norte informa David Guerrero

Voz 34 28:18 el baño en el río Manzanares a la altura de La Pedriza está prohibido desde hace años por la necesaria protección ambiental de sus ecosistemas tampoco a infraestructuras de seguridad acceso ni vigilancia para los potenciales bañistas la Comunidad de Madrid ha alertado de un nuevo riesgo para los que se salten la normativa la aparición en niveles fuera de lo normal de un no bacteria llamada por medio que puede generar una neurona toxina que ligero irse provoca daños neurológicos incluso en casos muy extremos la muerte el director del Parque Nacional de Guadarrama Pablo San Juan Benito pone el foco eso sí en las mascotas que accedan al río para refrescarse obedecer

Voz 35 28:51 hemos cumplido parece las normas no debería haber sucedido bañando ex pero si es muy típico por ejemplo el tema de las mascotas soltarla más corta hay que la mascota elija Un lugar para beber ir luego resulta que fallezca por una intoxicación

Voz 34 29:05 desde la Comunidad de Madrid se ha vuelto a recordar que en la región existen cuatro espacios aptos para el baño Los Villares el embalse de San Juan la playa del Alberche y las presencias las cuatro tienen vigilancia y control de calidad de agua la autorización de baño en estas zonas finaliza el próximo quince de séptimo

Voz 0131 29:19 ni para terminar los deportes Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes esta mañana ha sido presentado yo Félix como nuevo jugador

Voz 1468 29:25 el Atlético de Madrid el portugués ha evitado compararse

Voz 0131 29:27 con Cristiano Ronaldo

Voz 20 29:29 yo estoy aquí para hacerme Historia para ser recordado como Yao Félix declaró claro que esas con

Voz 1018 29:35 para fieles son buenas pero Cristiano es que este

Voz 20 29:37 en Hoy yo quiero ser yo mismo

Voz 0131 29:39 además de esto los blancos han vuelto al trabajo y mañana viajarán a Canadá y ahora mismo tenemos en juego el partido de Verdasco frente a en los octavos de Wimbledon gracias Sofía nos marchamos veintiocho grados ahora mismo en el centro de la capital que tengan una buena tarde hasta no

Voz 1 30:03 dos de la tarde una y media en cada

Voz 2 30:11 José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 el Gobierno monocolor con el programa del PSOE como punto de partida Easy ministros de Podemos esa de la oferta de Pedro Sánchez para negociar mañana con Pablito

Voz 8 30:27 les aseguro que ha aprobado el Ejecutivo socialista de cara al este

Voz 1018 30:30 hora del candidato a la Presidencia del Gobierno Se recalca la idea de gobierno de Cooperación en el que pueda haber presencia de Podemos pero sólo en cargos intermedios según ha explicado la presidenta del PSOE Cristina Narbona entiende

Voz 9 30:41 esas que el PSOE se excede con sus exigencias que ellos ya han cedido mucho Partido Socialista y el presidente en funciones con quién quiere negociar los contenidos programáticos de la siguiente legislatura con Unidas Podemos en ningún caso con el Partido Popular Nico ciudadano

Voz 1663 31:01 no hemos parado de ceder desde el principio a partir de ahí yo creo que lo que podemos juveniles honestidad

Voz 1018 31:10 en fin que empieza por no decir que ya estamos en ella la semana decisiva en la que sigue por y aumenta además el lío entre las tres derechas PP y Ciudadanos han firmado su propio acuerdo de Gobierno para la Comunidad de Madrid para que la popular Diaz Ayuso intentes ser presidenta algo que no está ni mucho menos garantizado sin el respaldo de los doce diputados de Vox respaldo ahora mismo inviables Santiago Abascal exigió una renovada tres con casado y Rivera ir desde Ciudadanos Inés Arrimadas pide cordura

Voz 4 31:36 Nos hacen falta evidentemente los votos de vos yo creo que lo que deberían hacer ahora y creo que sería muy bueno es que se lo revisaran que dieran todo el programa y que nos digan que no puede estar de acuerdo un partido político como este

Voz 5 31:49 el problema es que se nos está acabando la generosidad misiones está acabando la paciencia igual que a muchísimos españoles que asisten atónitos a la incapacidad de alcanzar un acuerdo por la voluntad de algunos de someter a Vox aún Apartheid personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes

Voz 1628 32:10 desde aquí quiero pedir al partido de Vox que deje de bloquear los acuerdos liberales de centro reformistas que ya están acordados entre Ciudadanos y el Partido Popular espero que nos ahorraremos otro bochorno como el que tuvimos que soportar en Murcia viendo cómo Vox unía sus votos a Podemos y al Partido Socialista para vetar bloquear un gobierno constitucionalista reformista y liberal en la Comunidad de Murcia

hora catorce

no me negarán ustedes que con tanto ruido no relaja escuchar los rezos de la cúpula de la Iglesia Ortodoxa griega

Voz 6 32:51 eh pero sí sí

Voz 36 32:55 he leído con todo el ceremonial

que requiere la situación ante el presidente de la República líder de Nueva Democracia el conservador Kiryat ataques ha asumido el cargo de jefe de Gobierno con una cómoda mayoría absoluta enseguida iremos en directo Atenas antes con Raquel García de Toñi Fernández aquel

Voz 8 33:12 buenas tardes empezamos con la de claro

Voz 1018 33:14 acción de la víctima de la manada de Manresa

Voz 8 33:17 así la joven ha contado que fue amenazada a punta de pistola que tres de los acusados la metieron en una caseta apuntaron con un arma aquí le obligaron a hacerle una felación a tragarse el semen según su relato Un cuarto acusado la penetró mientras ella lloraba Isère resistía tras lo ocurrido tuvo que tomarse la píldora del día después

Voz 1018 33:33 posible caso de violencia machista Guardia Civil M

Voz 8 33:36 llega la muerte de una joven de veintiocho años que ha aparecido muerta en una vivienda de Salas de los Infantes en Burgos su cuerpo ha sido encontrado con heridas de arma blanca en una vivienda como decimos en la que ha sido detenido el presunto agresor fractura

Voz 1018 33:47 la soberanista Jens Per Cataluña asegura que la división

Voz 8 33:50 entre las fuerzas independentistas ha tocado fondo y pide a Esquerra revertir todos los pactos que tiene con el PSC sarta

Voz 12 33:56 la Unitat a Linda Panda altísima hasta mi sigue en cama ahí

Voz 0265 33:59 la unidad del independentismo está más lejos que nunca y la constatación de falta de unidad de fragilidad de estrategia unitaria por parte del movimiento independentista entendemos que debe parar hemos tocado fondo en este sentido es un espectáculo muy triste y entendemos que esto hay que pararlo

Voz 8 34:14 la respuesta de Esquerra sido ofrecerá Junts per Cataluña la presidencia de la Diputación de Barcelona representantes de ambos partidos están reunidos a esta hora el PSC pide que se respeten los pactos y asegura que esto no es una subasta

Voz 1018 34:25 causa reabierta la Audiencia de Sevilla

Voz 8 34:27 vuelve a investigar los cursos de formación de la Junta de Sevilla tras el recurso contra su archivo que presentó el Partido Popular veinticuatro personas estaban siendo investigadas entre ellas está exaltos cargos del Gobierno autonómico habla la líder socialista Susana Díaz veto saben que nunca valoró

Voz 12 34:43 la acción de la justicia y no lo hago ni cuando estaban el Gobierno ni ahora en la oposición

Voz 1018 34:48 si vuelven las multas desde hoy se hacen otra vez efectiva

Voz 8 34:51 las sanciones a todos los vehículos que entren sin autorización en Madrid central una medida cautelar impuesta por un juez tras el recurso que presentó Ecologistas en Acción contra la decisión del Ayuntamiento de la capital que ahora dirigen PP y Ciudadanos Paco Segura responsable de la ONG es que

Voz 1054 35:06 el Ayuntamiento no ha entendido que esta medida no es una un capricho es una obligación a esta medida se comprometió el ya el Gobierno de Rajoy para paralizar el procedimiento inflación que tenemos abierta en en Europa porque estábamos vulnerando año tras año los límites máximos de contaminación

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

José Antonio el telegrama es para aquí diácono Miso taxis señor líder del partido Nueva Democracia el cuarenta por ciento de los votos la mayoría absoluta en el Parlamento le han convertido en primer ministro tras la jura fulminante al mediodía eh ante el presidente de la República el líder de Syriza Alexis Tsipras que encandiló a Pablo Manuel Iglesias hubo de cargar con la parte más dura de la crisis que generaron mintiendo a Bruselas los que ahora les relevan en el Gobierno de Grecia ni Roma ni los electores pagan traidores tampoco agradecen los servicios prestados pero los derrotados han tenido buen perder y la extrema derecha queda anulaba Bravo

Voz 1018 36:12 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Marta Galán a la técnica Toñi Fernández en la producción y lo que puede ser el punto de partida para saber que uno está en riesgo de sufrir un ictus a partir de una pulsera que por ahora es es un punto de partida en fase de investigador

Voz 0882 36:25 Javier Gregory se llama arritmias una pulsera inteligente que funciona las veinticuatro horas para prevenir como decías un posible ictus la desarrollado el valenciano Óscar Lozano ya ha sido probado con éxito en pacientes en el Hospital de la Fe

Voz 38 36:38 al final es una pulsera que que lleva el sumario y que está monitorizan de cuatro horas que cuando detecta un caso de la arritmia la arritmia cardiaca que existe que es como conocida como fibrilación auricular pues avisa al usuario

Voz 0882 36:52 hay dos más speaker cuida las personas mayores a su propia casa gracias a un sistema de visión artificial inhábiles proporciona también información útil a las personas ciegas Éstos son los proyectos de Europa que han quedado finalistas en los Premios Fundación Mapfre cuya final se celebra el próximo mes de octubre con Génova emprendedores europeos y latinoamericanos que han destacado por el valor social de sus proyectos hay en juego noventa mil euros

Voz 1018 37:15 empezamos portada con el tiempo la previsión Luismi Pérez

empezamos portada con el tiempo la previsión Luismi Pérez

buenas tardes tormentas que han ido cayendo las últimas horas en muchas zonas del Mediterráneo y que ahora mismo se están reactivando en puntos de Castilla y León de Aragón y en general del Sistema Ibérico atención esta tarde con las tormentas muy fuertes en muchos casos con pedrisco que tendremos en el interior del Mediterráneo Aragón La Rioja Navarra gran arte de Castilla y León el Cantábrico y las provincias de Guadalajara y de Cuenca idea Albacete cuanto más al suroeste del país más tranquilidad sobre todo cerca de las costas andaluzas y temperaturas que van a bajar en el caso de Canarias algunas nubes al norte y poco más esas temperaturas que vendrán acompañadas de bochorno en el Mediterráneo y atención porque alguna de esas tormentas traerá rachas de viento también bastante fuertes

Voz 20 39:17 ya para la reunión que sabe si definitiva decisiva entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en busca de un acuerdo para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno al menos en público todo sigue más o menos igual lo hemos escuchado en la sede del PSOE tras la reunión de la Ejecutiva Inma Carretero qué tal buenas

Voz 1018 39:31 tardes qué tal buenas tardes digo ha recalcado el líder de Podemos en los cursos de verano de El Escorial donde eso sea qué tal es bueno ahora creo que sí me escucha de unidades buenas tardes qué tal buenas tardes una buena Estrasburgo del PSOE ha decidido que sea la presidenta el partido Cristina Narbona la encargada de lanzar los mensajes políticos previos a esa reunión fundamentalmente uno la aprobación de un documento que va a servir de base según ha subrayado la presidenta al partido para el discurso de investidura Sánchez para lo que pueda ser un gobierno en todo caso monocolor y lo he dicho con mucha calidad anónima

Voz 1934 40:06 sí lo ha dicho con claridad porque la ejecutiva socialista ha respaldado por unanimidad el planteamiento de Pedro Sánchez de no incluir a ministros de Podemos en el Gobierno

Voz 41 40:16 un gobierno monocolor no un gobierno de coalición

Voz 5 40:20 tierno de cooperación con participar

Voz 41 40:23 pasión de personas propuestas por Podemos

Voz 1934 40:26 no ha especificado Cristina Narbona que cargos intermedios ofrecería Pedro Sánchez a Podemos porque primero quieren definir ha dicho el perímetro del acuerdo programático y por eso han lanzado un documento de bases que es una síntesis del programa electoral tiene treinta y ocho páginas se divide en cinco bloques en materia de empleo emergencia climática feminismo avance tecnológico o España en Europa pero no entra en detalles de cómo

Voz 0131 40:50 bordar la crisis de Cataluña a pesar de que Pau

Voz 1934 40:53 Iglesias está dispuesto a dicho a dejar por escrito su renuncia a un referéndum de autodeterminación la presidenta Narbona sigue insistiendo en las discrepancias

Voz 42 41:01 hay discrepancias hoy como hoy hay todavía una postura por parte de Unidas Podemos que difiere de la postura del Partido Socialista en la gestión de la gestión de Cataluña

Voz 1934 41:16 esta es la posición de partida antes de la reunión de mañana de Sánchez e Iglesias el documento lo ha hecho público el PSOE antes de enviárselo a Podemos al que según ha insistido Narbona El PSOE considera su socio preferente

Voz 1018 41:27 Hussein que primero programa luego personas y en ningún caso ninguna de esas personas propuestas por Podemos deberá sentarse en la mesa Consejo de Cristo

Voz 1934 41:36 la propuesta eh que hace Pedro Sánchez es que Podemos pueda plantear nombres de independientes que él puede tener en cuenta para formar el Gobierno e incluirlos en el Consejo de Ministros Ike luego a partir después esta negociación programática podrán hablar de cargos intentó intermedios que sí que serían podemos decir cuota de Podemos pero nunca en el Consejo de mil

Voz 1018 41:55 bueno pues antes escuchará Narbona Paul inglesas insistían algo que ha repetido muchas veces su partido dice ha cedido mucho el PSOE se pasa de frenada con sus exigencias políticas como si estuviera en una de mayoría absoluta dice ingleses en ningún tipo antigüedades lo que ya no queda tan claro Nieves es si renuncia o no a sentarse en el Consejo de Ministros

Voz 1468 42:11 no él reconocía a Pablo Iglesias está molesto además porque cree que ponen mucho más de su parte que Pedro Sánchez cree que afirma además que Unidas Podemos está cediendo ya por tercera vez gobierno de coalición que Seller al Congreso y si se rechazase retira líneas rojas para Cataluña no existen y ahora otra excusa más cree que son un montón de excusas y que el Gobierno apenas se mueve

Voz 1663 42:31 y que no hemos parado de ceder desde el principio y a partir de ahí esperamos que el Partido Socialista ceda algo en alguna cosa porque el planteamiento que están haciendo es un planteamiento que se podría entender si tuviera mayoría absoluta

Voz 1468 42:45 es el planteamiento de mayoría absoluta el Gobierno de hoy como ha dicho otra vez el PSOE gobierno monocolor bueno pues esas no les gusta esa fórmula tampoco le gusta proponer ni siquiera ministros independientes próximos a Unidos Podemos

Voz 1018 42:56 en los gobiernos puede haber algunas figuras independiente

Voz 1663 42:59 antes pero en los sistemas democráticos normalmente la gente que gobierna se presenta a las elecciones porque si no tendríamos gobiernos tecnocrático que se seleccionan

Voz 20 43:08 el cásting tampoco le gusta líder morado el proceso

Voz 1468 43:10 negociación no hay equipos PSOE Unidas Podemos desde hace dos meses el interlocutor casi único es el jefe de Gabinete del Presidente Iván Redondo no lo mencionado pero casi no hace falta

Voz 1663 43:21 la política no puede ser solamente marketing la política no puede ser solamente batalla por el relato la política no puede ser digamos una especie de cocina donde los spin doctor van leyendo la prensa filtran algunas cosas preparan la frase efectista de la siguiente rueda de prensa tiene que ser asumir que hay una serie de tareas históricas que se tienen que afrontar políticamente

Voz 1468 43:43 en fin Pablo Iglesias también quiere cerrar todo en julio pero cree José Antonio que hoy de momento el Gobierno maneja siempre excusas

Voz 1018 43:49 cocina marketing frases efectistas está claro que iba por

Voz 0131 43:52 lo único es que si yo creo que si no lo quería mencionar pero el gracias buenas

Voz 1018 43:56 de de escuchar las garantes instalar las relaciones otros posibles sociales tierno pero Sánchez ese barrio a también mañana con Pablo Casado el líder del PP en cuyos planes no entra abstenerse en la votación del candidato no habrá reunión con Rivera que ha declinado la invitación por entender que ya han dicho todo lo que tenían que decirse el líder de Ciudadanos sigue sumido en el mutismo deriva a las comparecencias públicas en Inés Arrimadas que ha seguido cargando esta mañana contra el ministro de Interior Grande pero ha entrado directamente hacia las consecuencias políticas de la crisis con Vox dice que el partido de Abascal tiene que rectificar que no puede seguir bloqueando en los gobiernos de Murcia de Madrid que si hay que volver a mantener una conversación conversación con ellos en Murcia en Madrid Sara pero ojo Adrián Prado sigue sin hablar de negociación

Voz 34 44:39 sí eso es en ciudadanos vuelven a decir que se reúnen con Vox no para negociar sino para explicar los acuerdos de gobierno que han alcanzado con el PP acuerdos cerrados insisten la portavoz parlamentaria Inés Arrimadas muestra su disposición a sentarse de nuevo con los Abascal pero Juan matiz a nivel autonómico es decir en Murcia en Madrid

Voz 29 44:56 si es necesario para que Max

Voz 1628 44:59 que deje de vetar de bloquear los acuerdos del PP y de Ciudadanos acuerdos liberales de centro regenerador es que mis compañeros se vuelvan a reunir en Murcia o en Madrid con los compañeros de Vox en Murcia de Madrid que son los que tienen que votar haremos siempre y cuando sea para que rectifiquen y no vamos a perder más el tiempo

Voz 34 45:17 Arrimadas ha evitado aclarar así a pesar de la pregunta reiterada de los periodistas y Rivero estaría dispuesto a reunirse con Abascal y casado tal y como reclama el líder de Vox bueno programas

Voz 1018 45:25 ya de las declaraciones en público de Inés Arrimadas sabemos algo de lo que se está cociendo entre bambalinas lo que se pienso ahora mismo en la dirección de ciudadano sobre esa reunión que pide Abascal con Rivera

Voz 43 45:36 en la dirección de ciudadanos insisten en que

Voz 34 45:40 la reunión tiene que celebrarse a nivel autonómico a través de los equipos negociadores ya que son en las asambleas regionales donde son los diputados de Vox los que tienen que rectificar su posición respecto esa reunión también tenemos la versión del partido

Voz 1047 45:54 hablar en el PP no ve ningún inconveniente