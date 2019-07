Hora 14 (09/07/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 5 00:22 muy buenas tardes el último pasa por el Congreso acaba de terminar la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias casi dos horas a solas en su quinto encuentro conocido para

Voz 1018 00:31 a negociar el posible apoyo de Podemos a la investidura del candidato socialista el clima previo no invitaba al optimismo ya que la formación morada mantiene la exigencia de tener presencia en el Consejo de Ministros algo lo que se niega la dirección del PSOE a la espera de las posibles ruedas de prensa sabemos ya algo sobre cómo han ido las cosas Nieves Goicoechea

Voz 6 00:50 absoluto de ese encuentro en esa reunión Pedro Sánchez no cero y a la petición de Pablo Iglesias no quiere ministros de Podemos en el Ejecutivo y así se lo ha transmitido ahora ya advierte que o le apoyan ahí apoyan la investidura o habrá elecciones en noviembre fuentes de la formación que estamos leyendo textualmente dicen que les ha trasladado eso que llevará al país a elecciones según la versión de Podemos sino cuenta con apoyos suficientes en la investidura de julio constatamos dicen en Podemos que Pedro Sánchez no quiere negociar sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único Pablo Iglesias se ha ido de aquí diciendo antes de abandonar el Congreso más tarde o más temprano rectificará es la tesis que tiene Unidas Podemos que Pedro Sánchez llevada al límite al final rectificará dejará que entren en el Gobierno pero por ahora José Antonio la tesis ese está Pedro Sánchez les ha advertido que no quiere ministros de Podemos en el primer nivel es decir en el gabinete si en segundo nivel en la Administración por ejemplo secretarios de Estado o también directores generales o presidentes de empresas públicas pero no quiere ministros de Unidas Podemos dentro del Gabinete ahora mismo será por parte del PSOE habían a lastra portavoz en el Congreso quien nos ofrezca una versión de esta reunión que parece que ha salido mal y también después parece ser que será Irene Montero por parte de Unidas Podemos quién ofrezca la versión de Unidas Podemos pero como ya decimos en estas primeras eh en estos primeros minutos dicen en Podemos dice que no es coherente por parte de Pedro Sánchez buscar por igual apoyo izquierda y la derecha la gente merece gas dos días hizo certezas no es serio ir a una investidura sin haber logrado apoyos bueno pues queda

Voz 1018 02:24 hemos pendiente de esas posibles rueda de prensa el candidato a la presidencia tiene previsto reunirse con el líder del PP Pablo Casado esta tarde que salvo sorpresa reiterará no de su partido a la investidura Albert Rivera al máximo dirigente de Ciudadanos ha declinado la reunión dice que no tienen nada de qué hablar está además especialmente molesto con el ministro del Interior Grande Marlaska al que quiere denunciar ante la Fiscalía por odio injurias y agresiones en la marcha del Día del Orgullo sobre su rechazo a Sánchez explica en menos de veinte segundos

Voz 7 02:49 el señor Sánchez tiene un mandato y una obligación que sólo él puede llevar a cabo que es formar Gobierno y desde luego nosotros no vamos a participar de más teatro nos hemos reunido ya en dos ocasiones con el señor Sánchez para decirle exactamente lo mismo que trabaje que se ponga formar gobierno y que la oposición esperamos para legislar para llegar a acuerdos de Estado

Voz 1915 03:07 para trabajar también en el Congreso con una gran reserva

Voz 1018 03:09 Juan Toré media Reunión de Casado y Santiago Abascal la reunión sólo se confirmó cuando había terminado

Voz 8 03:15 en nuestro ánimo está desbloquear la situación que es precisamente lo que otros no quieren porque no quieren reunirse pero por nosotros no va a quedar no estamos poniendo líneas rojas y lo que estamos pidiendo cosas razonables oficialmente

Voz 1018 03:25 en avanzando las negociaciones pero los hechos dicen otra cosa ya que Vox confirma el veto a la popular Diaz Ayuso para que pueda presidir la Comunidad de Madrid por eso la cándida tiene que reconocer la situación

Voz 4 03:34 luego ahora se abre un periodo en el que después del debate de mañana que todo apunta que puede ser un debate de investidura hablaremos todos los grupos parlamentarios durante diez minutos y cada uno va a exponer su punto de vista yo lo que apelo es la responsabilidad de todos los partidos qué queremos que Madrid siga siendo lo que conocemos hoy

Voz 1018 03:57 también de la última hora la ministra de Economía en funciones Nadia Calviño desde Bruselas al término del Ecofin no quiero decir nada sobre su posible candidatura para ser futura directora del Fondo Monetario Internacional

Voz 9 04:07 es un tema en el que es prematuro especular hoy simplemente en esta reunión lo que se comentado es la necesidad de que sea un candidato europeo para que se mantenga esa esa plaza en definitiva que el director gerente del Fondo Monetario Internacional siga siendo un europeo ir esa fase en la que está

Voz 1915 04:25 los y todo lo demás es pura especulación a la que no voy

Voz 9 04:27 prevenir

Voz 1018 04:29 desde Londres giro estratégico importante líder laborista Jeremy Corbijn dispuesto a pedir un segundo referéndum sobre el Brexit al nuevo primer ministro británico conservador pero para quedarse dentro de la Unión San Sebastián a punto de empezar mañana mismo el rodaje de su nueva película Woody Allen no quiere polémica sobre las acusaciones de abuso sexual a su hija adoptiva sólo cine hasta el último minuto a Lázaro

Voz 1084 04:50 nunca pensé en retirarme algún día pasará a mi filosofía siempre ha sido estar centrado en mi trabajo y no importa que pase en mi vida con mi esposa con mis hijos con la actualidad los políticos no piensen parar de trabajar no tengo tiempo de pensar en movimientos sociales y políticos me interesan las relaciones humanas la gente y la comedia probablemente moriré en mitad de un rodaje haciendo una peli

Voz 1915 05:17 la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación a Torra por desobediencia a retirar los lazos amarillos a esta hora siguen los registros en varios departamentos de la Generalitat en busca de expedientes sobre el uno de octubre en Burgos han detenido también al cuñado de la última víctima de violencia machista el arrestado esta acusado también de maltratar la novedades sobre la investigación que permitió la detención la semana pasada del jefe de la Policía Judicial ejerce irás por sus vínculos con el narcotráfico

Voz 0175 07:42 yo creo modestamente que si el presidente no tiene que hacer de procurador su intención no es intentar lograr que tengan un oso dejen de tener los candidatos esa mayoría su papel institucional es constatar cuál es la situación y a partir de esa situación tomar medidas pero él no es un procurador

Voz 10 08:03 más de ciento cincuenta

Voz 1434 08:04 que han pedido en el Ministerio del Interior la destitución del director del CIE de Aluche y acompañan su reivindicación de las once resoluciones judiciales que acreditan la violación de los derechos humanos de los internos advierten además al ministro más Marlasca de que si no actúa será cómplice de la vulneración de estos derechos Margarita Martínez Escamilla catedrática de Derecho Penal y una de las portavoces de estas entidades

Voz 12 08:27 no hay mayor reproche al Estado de derecho que se tolere la tortura la arbitrariedad y los malos tratos de la policía sobre las personas que están sometidas a su custodia no es una apreciación subjetiva de las entidades sociales que exigimos el cese inmediato de este señor sino que existen numerosas resoluciones judiciales que así lo hacen constar

Voz 1434 08:51 desde anoche activistas anti desahucio y vecinos se concentran para evitar que Richard y Josefina sean desalojados mañana de la casa en la que viven en San Cristóbal de los Ángeles en la capital junto a sus tres hijos la más P

Voz 10 09:02 Kenia tiene diecisiete días podrán que pedimos es buscar la vida para poder trabajar porque nosotros queríamos regularizar nuestra situación siempre ha sido eso siempre la misma respuesta que nos encontrábamos era no muy no pues no tienes nada no te puedes quedar en la calle

Vine Paul Asensio extinguido el incendio en cenicientas y Cadalso de los Vidrios después de once días se han quemado cerca de dos mil doscientas hectáreas en el que se considera el mayor incendio en la región en lo que llevamos de siglo ciudadanos va a llevar a la Fiscalía lo incidentes durante la manifestación del Orgullo por posible delito de odio un informe de la Policía contradice la versión del partido naranja niega que se produjeran agresiones físicas añade de que el partido no siguió la instrucción se lo venimos contando el nuevo responsable de la Empresa Municipal de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid será Diego Lozano ex jefe de gabinete de Ignacio González cuando éste vendió tres mil viviendas públicas a un fondo buitre para la oposición este nombramiento es una muestra de que el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos quiere liquidar la empresa municipal habitaciones por encima de los treinta y cinco grados en la residencia públicas de mayores de la comunidad lo denuncia la Plataforma por la Dignidad de los mayores que habla de especiales problemas en los centros privatizados

Voz 1018 10:22 además con la información del Tráfico DGT Alfonso

Voz 1018 12:31 no ha habido sorpresas el pleno de investidura

Voz 1434 12:34 mañana se celebrará sin candidato poco antes de las diez de esta mañana empezaba la segunda ronda de contactos de los grupos con el presidente de la Asamblea de menor a mayor representación todos han repetido lo que ya se sabía así que Juan Trinidad ha constatado lo que era evidente que ninguno de los dos aspirantes ni Ayuso negaba el hondo tienen los apoyos necesarios para alcanzar la presidencia de la Comunidad de Madrid mañana habrá por tanto un pleno de trámite a partir del mediodía cada portavoz tendrá diez minutos para hacer su propio disco

Voz 1018 13:03 curso después cuenta atrás

Voz 1434 13:06 de los dos meses que tienen para buscar de nuevo el acuerdo si no lo consiguen en ese tiempo si antes de que termine en esos dos meses no hay acuerdo entre alguno de los bloques iremos de nuevo buenas elecciones Asamblea de Madrid Carolina Gómez buenas tardes

Voz 1915 13:21 qué tal buenas tardes a todos los portavoces San

Voz 1434 13:23 comparecido antes de conocer esa decisión de Juan Trinidad la de que no va a haber poco de dato propuesto al pleno de mañana pero era lo más probable que así fueran las cosas así que la candidata del PP Isabel Diaz Ayuso ha centrado casi toda su intervención en pedir un esfuerzo más a Vox iba Ciudadanos para que se entienda

Voz 0733 13:42 la derecha tiene por delante dos meses para seguir negociando en gobierno Vox habla de septiembre de finales del verano pero Diaz Ayuso dice que julio es muy largo la candidata popular quería presentarse mañana quería pelear lo mañana en el debate pero no ha conseguido que Vox y ciudadanos se pongan de acuerdo no ha podido presentarle al presidente de Asamblea Juan Trinidad los votos suficientes para hacer viable una investidura

Voz 4 14:03 a unos y otros tienen que ceder más por parte de ciudadanos creo que no pasa nada porque hablen entre ellos porque de hecho si tú le pides los votos a Bosch lo normal es que también te hagas una foto con Vox es lo que hay no vale yo me alguna yo quiero los votos de Bosch pero que no me miren por otro lado también lo que tiene que entender boxes es que las negociaciones no se pueden hacer in extremis Presse sonando como ya ocurrió con la Mesa de la Asamblea

Voz 0733 14:24 Ayuso les pide entendimiento para no dejar pasar a la izquierda que empobrece la izquierda totalitaria que hostigan las manifestaciones si pacta con ETA ha dicho Rocío Monasterio asegura que el acuerdo que firmó con Ciudadanos está muerto porque no cuenta con su apoyo es el sea excluido de la negociación es está ninguneando a sus votantes sostiene pero hay una vía de salida a esta situación según ha dicho y es un gobierno monocolor del Partido Popular

Voz 11 14:47 pues la única posibilidad que sean eres un gobierno monocolor de la señora Diaz Ayuso porque ese acuerdo Kang firmada ayer está muerto puesto que ese acuerdo no es válido si no tiene el apoyo de los votos de los entonces hay una posibilidad es que Ciudadanos se retire ya que tienen tanta repugnancia a tratar y que haya un gobierno monocolor de la señora Diaz Ayuso

Voz 0733 15:11 a Ignacio Aguado le parece una ocurrencia esa propuesta de Vox el líder de Ciudadanos acusa al partido de extrema derecha de bloquear la situación en Madrid de abocar a los ciudadanos a unas segundas elecciones

Voz 0771 15:21 pero si lo que quiere la señora monasterio es una foto que no se preocupe que tendrá la foto sentado conciudadanos y entiendo que con el Partido Popular para explicarles ese acuerdo de gobierno que firmamos ayer yo quiero sentarme si una señora Monasterio no tiene inconveniente con ella y con el resto de portavoces de la Asamblea de Madrid para explicarles por qué entendemos que esos ciento cincuenta y cinco medidas son necesarias

Voz 0733 15:44 e Ignacio Aguado está dispuesto a sentarse con Rocío Monasterio pero lo que pide Rocío monasterios que Albert Rivera vaya al Congreso de los Diputados y se reúna con Santiago Abascal así

Voz 1434 15:53 las cosas ahora mismo aquí en Madrid el candidato que más apoyos tienes Ángel Gabilondo sesenta y cuatro escaños sumando los demás Madrid de Unidas Podemos a los del PSOE son más que el bloque de derechas pero siguen siendo insuficientes aún así el candidato socialista quería ser propuesto para poder presentar su programa al que sigue invitando a ciudadanos Carolina

Voz 0733 16:13 si el candidato socialista Ángel Gabilondo quería presentarse a la investidura de mañana estaba dispuesto a asumir ese riesgo como ganador de las elecciones

Voz 0175 16:19 lo que estamos viendo entre los tres grupos PP ciudadano no es exactamente el ejemplo de lo que se es la estabilidad de lo que será la política en Madrid y otra de las cosas que me parece que no expresan en sus encuentros en sus escritos en sus declaraciones es la moderación Madrid necesita moderación y estabilidad tampoco poco la inversión por lo que he visto que este acuerdo entre los tres grupos no es exactamente el más moderado que produce más estabilidad

Voz 0733 16:53 el candidato socialista tiene sesenta y cuatro síes frente a los cincuenta y seis que suma Ayuso conciudadanos tiene el respaldo de Unidas Podemos y demás Madrid que también le han pedido hoy al presidente de la Asamblea que les permita intentar una investidura

Voz 18 17:05 la vía Ciudadanos Slavia el sin voz no está esa vía es ficticia y por tanto las eso mañana no puede acudir a una investidura no es la primera mayoría de la Palma

Voz 4 17:18 lo que apostamos es porque vaya Ángel Gabilondo si es quién tiene más apoyos en este momento a nosotros consideramos que a día de hoy a esta hora

Voz 0733 17:26 es más apoyos tiene la vía de la izquierda no suma tampoco a esa candidatura le faltarían tres síes o cinco abstenciones unos votos Kenny Partido Popular ni Vox ni ciudadanos están dispuestos a ceder

Voz 1434 17:36 así que mañana habrá pleno sin candidato salvo una grandísima sorpresa de última hora porque el presidente del Pleno Juan Trinidad de Ciudadanos podría proponer a ese candidato incluso durante la celebración de la sesión dos de la tarde y dieciocho

Voz 17 17:51 seguimos Hora catorce Madrid

Voz 1434 17:55 negociaciones políticas en las que en las últimas horas se ha colado el informe policial que contradice la versión de ciudadanos sobre los incidentes en la manifestación del Orgullo la policía la Jefatura Superior de la Policía de Madrid dice que no hubo agresión física y que los dirigentes políticos de ciudadanos desoyeron sus consejos Alfonso Ojea buenas

Voz 0089 18:14 buenas tardes Cristina Un total de veinte agentes de la Policía Judicial madrileño es decir agentes de paisano acompañaron en todo momento a los dirigentes de Ciudadanos que participaban en esa marcha pese a que su líder Albert Rivera y su número dos Inés Arrimadas han señalado que las fuerzas de seguridad tardaron en llegar lo cierto es que estaban a su lado desde el primer momento tan cerca que los políticos naranja solicitaron a los agentes que se creara un cordón en torno a ellos dentro de la propia marcha una solicitud que se comunicó a los funcionarios minutos antes de que la protesta arrancara

Voz 1558 18:45 cuando aún no se habían producido los inciden

Voz 0089 18:48 es la Policía contestó que esa idea era imposible de realizar ya con los gritos e insultos en marcha los agentes recomendaron a los políticos de ciudadanos abandonar la manifestación por dos veces Arrimadas y sus compañeros se negaron a la tercera fue la vencida coincidiendo con el lanzamiento de agua de una botella de plástico hay ya los dirigentes de la formación de Rivera habían decidido no seguir las instrucciones que les daban los policías el documento de la Jefatura Superior de Policía de Madrid concluye que el despliegue fue suficiente y adecuado para proteger a los parlamentarios y concejal

Voz 1434 19:21 pues para Isabel Serra e Íñigo Errejón este informe es una muestra de que Ciudadanos miente

Voz 4 19:26 creo que Ciudadanos no está tomando por tontos

Voz 19 19:29 está quedando demostrado en los últimos días lo dice hasta la

Voz 1915 19:32 decía que dicen que mienten tenemos que decir

Voz 20 19:35 que intentar pactar con partidos homófobos los viernes y acudir a las marchas del Orgullo LGTB los sábados no es propio de Rosa Parks es propio de hipócritas

Voz 1434 19:45 Ignacio Aguado el candidato de C's ha preferido hablar de otro informe que le da la razón a ellos

Voz 0771 19:50 yo respeto los informes policiales evidentemente también ese informe policial de otro sindicato que dice que hubo seis policías nacionales que tuvieron que ser atendidos precisamente por defender a los portavoces de ciudadanos a los afiliados y simpatizantes que estaban con nosotros en la manifestación

Voz 1434 20:05 el líder nacional Alves Rivera anunciado que llevarán a la Fiscalía los incidentes del sábado

Voz 7 20:09 no hace falta que les describa las escenas porque las han visto ustedes todos los españoles han visto las escenas lamentables han visto agresiones ya han visto amenazas que vamos a denunciar en un escrito hoy mismo a la fiscalidad estamos preocupados de que un ministro de Sánchez señale a los votantes de Ciudadanos y luego nos agredan

Voz 21 20:35 los robo d'Aro gestando

Voz 22 20:38 día boli estará Mi carro

Voz 17 23:17 hora catorce Madrid Cristina macha

Voz 10 23:20 la oposición política en la capital advierte del

Voz 1434 23:22 peligro que supone a su juicio una de las últimas decisiones del alcalde Almeida el nombramiento de Diego Lozano como presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda Lozano era asesor de Ignacio González cuando el ex presidente vendió a fondos de inversión las viviendas públicas del Ivima Paul Asensio

Voz 1915 23:38 la portavoz de Urbanismo socialista Mercedes González dice que al nombramiento de Diego Lozano demuestra la intención del alcalde de liquidar la empresa pública

Voz 32 23:46 vivienda Smith Robben hace González es la persona que estuvo con él ya desde la Administración General del Estado cuando eras el Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha sido su jefe de gabinete que Martínez Almeida se atreva a poner de consejero delegado a una persona con este currículum lo único que dijo que dice deja muy claros los siguiente que viene a liquidar la Empresa Municipal de la Vivienda

Voz 1915 24:08 José Manuel Calvo concejal de Madrid que además está en el consejo de administración de la empresa pública considera que el pasado político de Lozano le inhabilita para el puesto

Voz 0264 24:16 creo que sus antecedentes le avalan como una persona a nuestro juicio eh no idónea para llevar una empresa pública de vivienda que lo que tiene que hacer es políticas públicas ampliar el parque público y en ningún caso llevar a cabo políticas como las que se hicieron en la etapa Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid

Voz 1915 24:34 el nombramiento de Diego Lozano salió ayer adelante con los votos a favor de PP y Ciudadanos más Madrid PSOE Vox votaron en contra

Voz 1434 24:41 en San Cristóbal de los Ángeles en el distrito de Villaverde en la capital activistas antidesahucios y vecinos se concentran desde anoche para evitar el desalojo de una familia que está previsto para mañana a la una de la tarde Richard Josefina y sus tres hijas viven desde hace años en un piso de un banco que ocuparon y que el banco vendió en forma a un fondo de inversión con ellos dentro dicen que llevan mucho tiempo pidiendo ayuda a los Servicios Sociales madrileños pero que de momento no han obtenido respuesta Angeles refuerzos

Voz 33 25:07 la familia lleva doce años solicitando una vivienda social al Ivima y cuatro en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo al no obtener ninguna respuesta Se vieron en la obligación dicen de ocupar esta casa Richard padre de la familia sólo pide una cosa un techo

Voz 1915 25:21 dónde vivir otro lo que pedimos es un hecho

Voz 10 25:25 buscó la vida para poder trabajar

Voz 33 25:28 Josefina que dio a luz hace quince días a su tercera hija pide más tiempo

Voz 1434 25:32 yo le he dicho al juez que él no

Voz 10 25:34 me encuentro con fuerza suficiente para desalojar una casa entera que es una vida entera lo que tienes que recoger no me encuentro con fuerzas suficientes para eso bueno enfrenta esto por otro lado también pido algo más de tiempo puesto que estamos intentando negociar con con con el con el foco en este fondo no

Voz 33 25:57 desde las plataformas antidesahucios piden a la Comunidad y el Ayuntamiento que cumplan con el requerimiento el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para que se paralice este desahucio

Voz 1434 26:06 más de ciento cincuenta entidades han pedido la destitución del director del CIE de Aluche esta mañana han entregado en el Ministerio del Interior un dossier en el que adjuntan once resoluciones judiciales que acreditan la violación de los derechos humanos de los internos las asociación les advierten además al ministro Marlasca de que si no hace nada estará siendo cómplice de esta vulneración de derechos Nicolás Castellano

Voz 1620 26:29 en el dossier que han entregado este mediodía en el Ministerio del Interior incluyen once autos judiciales que corroboran la grave situación del sida luche de la que hacen responsable Antonio Montes fluir actor ciento cincuenta y ocho colectivos reclaman su cese inmediato y advierten a Grande Marlaska la catedrática de derecho penal Margarita Martínez Escamilla es portavoz de estas entidades

Voz 12 26:48 teniendo en cuenta la numerosa documentación que aportamos el no cesar inmediatamente al director del CIE de Aluche supondría que el ministro del Interior el señor Grande Marlaska está tolerando y es cómplice de las vulneraciones de derechos que están teniendo lugar en este centro

Voz 1620 27:06 piden además que se tomen las medidas necesarias para respetar la dignidad y los derechos de los internos

Voz 1434 27:13 la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores denuncian las altas temperaturas que sufren los usuarios de algunas residencias públicas de la Comunidad de Madrid en concreto señalan las de Parla Leganés Colmenar Viejo San Sebastián de los Reyes temperaturas que en algunos casos superan los treinta y cinco grados SER Madrid Sur David Callejo

Voz 1038 27:33 habitaciones en pleno verano que superan los treinta y cinco grados y eso a pesar de ser un centro público de la Comunidad de Madrid es lo que ocurre en algunas residencias de ancianos en las que según la Asociación Plataforma por la dignidad de las personas mayores en residencias o no hay o no se utilizan correctamente sistemas de climatización han recogido denuncias de casos concretos por ejemplo una residencia en par la otra en Colmenar Viejo la de moscatel Ares de San Sebastián de los Reyes la de Domus vi en Vallecas o la de Parque de Los Frailes en Leganés en este último centro una portavoz de los familiares Carmen López relata la experiencia

Voz 1490 28:10 yo claro en mi casa todas las mañanas pues bajo las persianas Fierro las ventanas pero esto obviamente hacerlo en doscientas veinte a he habitaciones que tiene la residencia pues es raro

Voz 1038 28:22 cuando anales en el en estado pues es muy complicado hacerlo por su parte la Comunidad de Madrid según recoge Europa Press asegura que en los últimos años ha invertido más de cinco millones de euros para sustituir o instalar equipos de refrigeración en centros de mayores

Voz 1915 28:36 dos de la tarde y casi veintinueve minutos

Voz 1915 28:45 buenas tardes el Real Madrid de baloncesto ha hecho oficial el fichaje de la provincia por dos temporadas en fútbol el Atlético de Madrid ha presentado esta mañana a Renan lobby el nuevo lateral izquierdo ya tenido sus primeras conversaciones con el Cholo

Voz 34 28:57 Rami Kepa si me ha dicho que tenga paciencia me Lora en que necesita mejorar yo soy un atleta que busco el equilibrio tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo que haya insiste mil si es evidente que primero

Voz 1915 29:10 tenemos que pensar en defender para después atacar el Real Madrid viaja ya a Canadá para empezar su gira de pretemporada que no viajas Luca Zidane por un acuerdo entre el Real Madrid y el Racing de Santander e Isco

Voz 1018 29:21 su futura aparte Herrira

Voz 1434 29:25 pues así terminamos ya saben que mañana se va a celebrar el pleno de investidura en la Asamblea sin candidato porque tras la segunda ronda de contactos que esta mañana ha celebrado el presidente de la Cámara con los portavoces de todos los grupos ha vuelto a constatar que ninguno de los dos aspirantes ni Ángel Gabilondo han Isabel Diaz Ayuso cuentan con el apoyo necesario para superar esa sesión de investidura mañana se lo contamos y esta tarde también más en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hasta luego

Voz 1018 30:04 ocho y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 1018 30:19 se complica la investidura de Pedro Sánchez no se han producido avances en su rincón de casi dos horas con Pablo Iglesias que mantiene la exigencia de Podemos de formar parte de un posible gobierno de coalición

Voz 8 30:29 yo creo que más tarde o más temprano comenzaremos al Partido Socialista que se mueva que tiene que estar flexibles otros vamos parado está nuestra posición y esperamos que el Partido Socialista Samuel planteamiento de ayer el Gobierno tiene que se invierte el Partido Socialista solamente de partido único creo que es decir contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que sino es más temprano será más tarde

Voz 1018 30:56 absoluto de ese encuentro fracaso de este quinta de esta quinta reunión conocida entre ambos no se desbloquea la investidura del día veintitrés según fuentes socialistas Iglesias antepone los nombres para formar gobierno a los contenidos Iglesias abandonado ya el Congreso será la portavoz de Podemos Irene Montero la encargada de comparecer en los próximos minutos ante los medios cuando termine la socialista Adriana Lastra

Voz 4 31:16 con la propuesta de formalizar también los equipos para esa negociación programática el señor Iglesias la respuesta ha sido una negativa se niega a constituir los equipos de negociación entendemos que que ante pone los nombres para formar un gobierno que lo que es que lo que son los contenidos que lo que son las políticas a desarrollar lo que es las líneas programáticas de un futuro gobierno

Voz 1018 31:51 el mañana de alto voltaje en el Congreso Albert Rivera líder de Ciudadanos reitera su no sin matices a Sánchez eleva sus acusaciones contra el ministro del Interior por los episodios de violencia durante la marcha de el orgullo en Madrid anuncia además acciones ante la Fiscalía la vicepresidenta Carmen Calvo le pide que no se pase de frenada

Voz 7 32:07 todos los españoles han visto las escenas lamentables han visto agresiones y han visto amenazas que vamos a denunciar en un escrito hoy mismo a la fiscalidad estamos preocupados de que un ministro eres Sánchez señale a los votantes de Ciudadanos y luego nos agreda

Voz 35 32:22 cada uno el libro de llevar las tensiones y las exageraciones hasta donde quiera pero desde luego acusar al ministro Marlasca llegar hasta la posición exageradísima e irreal de un agitador yo creo que dista mucho de la realidad

Voz 1018 32:38 Pablo Casado se ha reunido con Santiago Abascal dicen que para seguir avanzando las negociaciones aunque en el caso de la Comunidad de Madrid el bloqueo parece absoluto tanto como que la candidata del PP Isabel Díaz dice que mañana la votación el debate se va a quedar en nada

Voz 4 32:51 luego ahora se abre un periodo en el que después del debate de mañana que todo apunta que puede ser un debate de investidura hablaremos todos los grupos parlamentarios durante diez minutos y cada uno va a exponer su punto de vista yo lo que a pelo es la responsabilidad de todos los partidos que queremos que Madrid siga siendo lo que conocemos hoy

Voz 1018 33:11 Martes nueve de julio Raquel García con infernal de buenas tardes

Voz 0733 33:14 los árboles además para Torra en la Fiscalía si el Ministerio Fiscal ha pedido un año y ocho meses de inhabilitación contra el presidían Quim Torra por un delito de desobediencia al no retirar los lazos amarillos del Palau y otros edificios de la Generalitat como pedía la Junta Electoral Central a esta hora la Guardia Civil continúa con los registros en busca de expedientes relacionados con la organización del uno de octubre

Voz 1915 33:34 el segundo detenido la policía arrestado en Burgos a un segundo hombre tras el asesinato de una joven en Salas de los Infantes se trata del hermano del autor confeso del asesinato acusado de agredir física y verbalmente a la víctima

Voz 1018 33:46 tras la especulación es lo que han pedido miles de agricultores

Voz 0733 33:48 de toda Andalucía que hoy se han manifestado por las calles de Sevilla

Voz 22 33:51 problema que a muy barato uno dos tres un muebles estar perdiendo muriendo mucha finca muchas Lincoln intensivo a Manu de obras

Voz 0733 34:02 si quiera unos precios justos para el aceite de oliva virgen extra en origen según los sindicatos la especulación les supone pérdidas de mil quinientos millones

Voz 1915 34:09 un nuevo referéndum Giro de los laboristas su líder Yeremi Corbijn ha anunciado que pedirá al nuevo premier británico una segunda consulta sobre cualquier acuerdo que adopte entorno al Brexit incluida una salida sin pacto en ese caso Corbijn ha confirmado que hará campaña por la permanencia en la Unión Europea de especulación la ministra

Voz 0733 34:27 economía en funciones Nadia Calviño hablado tras la reunión del Ecofin sobre la futura dirección del Fondo Monetario Internacional la intención es mantener ese puesto para un candidato europeo lo demás ha dicho son especulaciones

Voz 9 34:38 el tema en el que es prematuro especular hoy simplemente en esta reunión lo que sea comentados la necesidad de que sea un candidato europeo para que se mantenga esa esa plaza en definitiva que el director gerente del Fondo Monetario Internacional siga siendo un europeos

Voz 1018 34:54 daciones en Navarra una persona ha fallecido tras las FAES

Voz 1915 34:56 pésimas lluvias de las últimas horas y hay enormes daños después del desbordamiento del río Cidacos entre las localidades más afectadas Tafalla que ha solicitado la declaración de zona catastrófica

Voz 36 35:10 José Antonio el telegrama es para Pablo Manuel Iglesias señor Secretario General de Unidas Podemos aunque no sabemos si queremos parece remiso a conformarse a jugar de cooperante del candidato socialista a la investidura Pedro Sánchez facilitándole que forme un gobierno monocolor prorrogue por cuatro años su contrato de alquiler en Moncloa con Falcon incluido hacia un lado al otro Europa ya ya su frente Estambul le vemos embargado por la responsabilidad deshojando la margarita propenso a convocar las bases a un referéndum para que decidan como hicieron cuando el chalé de Galapagar atentos

Voz 1018 35:50 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina innovado en la técnica Toñi Fernández en la producción y desde Donostia a punto de empezar el rodaje de su nueva película Woody Allen no quiere polémicas sobre su vida privada sobre las acusaciones de abusos a su hija adoptiva sólo cine su cine en el que espera seguir a pie de obra hasta que le dé la vida José Mari Romero

Voz 1084 36:09 qué tal buenas tardes dice Woody Allen que le cuesta salir de Nueva York pero San Sebastián es un buen lugar para pasar el verano repudiado por un sector de la industria americana tras las acusaciones de abusos a su hijastra el director asegura que no tiene tiempo de pensar en movimientos sociales y políticos en referencia al mito no hubo Ángels Apple no importa lo que pasa en mi vida con mi esposa con mis hijos con la actualidad los políticos estoy centrado en mi trabajo y ese trabajo pasa por rodar desde mañana y hasta el veinte de agosto su nueva película una comedia romántica ambientada en el Festival de San Sebastián con los españoles Sergi López y Elena Anaya en el reparto

Voz 4 36:40 me parece una de las historias más bonitas que he leído jamás hizo un privilegio una suerte de la vida

Voz 1084 36:46 a sus ochenta y tres años el genio de la comedia no piensa en retirarse Prodi hay noble mente morir en medio del rodaje de una película avisa a sus detractores

Voz 1018 36:57 pues completamos portada con el tiempo la previsión Luismi Pérez

mañana tiempo más soleado más caluroso

Voz 1018 39:01 casi dos horas ha durado la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la quinta pero quizá no la definitiva en principio a juzgar por lo que estamos conociendo las cosas no han ido bien se habla de fracaso de que la situación sigue empantanada bloqueada más o menos como estaba al menos en público porque la formación morada mantiene la exigencia de formar parte de ese potencial posible futuro gobierno con presencia en el consejo de ministros en el PSOE se subraya que lo del Gobierno de cooperación se limita a consensuar las decisiones políticas con presencia de Podemos en puestos de nivel pero nunca con una cartera ministerial tenemos por tanto doble línea de comunicación directo con el Congreso de los Diputados con Inma Carretero que ha estado pendiente de la comparecencia de la portavoz socialista Adriana Lastra hola Aymán

Voz 1915 39:40 buenas tardes José Antonio vídeo sucursal que está pendiente de

Voz 1018 39:42 la comparecencia de la representante de Podemos será Irene Montero Hinault Pablo Iglesias porque se ha marchado ya del Palacio de la Carrera de San Jerónimo Neves buenas tardes

Voz 1468 39:50 sí vamos a ver buenas tardes

Voz 1018 39:53 lo que hemos escuchado en palabras de Adriana Lastra las cosas no han ido bien se puedan ir delante de fracaso el PSOE lo que acusa fundamentalmente a Podemos es de pensar más en las personas en los puestos en un sillón en el Consejo de Ministros que en un programa de gobierno

Voz 0019 40:05 sí

Voz 0806 40:05 así es el PSOE deposita toda la responsabilidad en Podemos al inicio de la reunión veíamos a Sánchez e Iglesias charlar muy amablemente pero

Voz 1915 40:13 la portavoz socialista Adriana Lastra a Express

Voz 0806 40:15 es un claro malestar ha dicho que para alcanzar un acuerdo se necesita lealtad y sinceridad y confianza ha explicado lastra que ellos llevan días callando pero hoy no se ha callado

Voz 4 40:25 pero hay límites como ustedes comprenderán no puedo permitir siete interlocutor seca descalificar a lo mejor es que no tiene tanto ánimo de pacto

Voz 0806 40:38 ha sido dura lastra en sus reproches a Podemos ha relatado las falsedades ha dicho de estos días entre ellas la supuesta oferta de ministerios ha añadido además que no se fían con el tema de Cataluña porque la última votación aquí en la mesa del Congreso podemos rompió el acuerdo y ha criticado que Iglesias ni siquiera quiera abrir una negociación programática así que la número dos del PSOE avisa

Voz 4 40:59 esa es la oportunidad la semana pasada decía la ministra de Hacienda en funciones que no hay segundas oportunidades que yo lo ratifico la investiduras el veintitrés de julio y este país necesita un Gobierno marcha cuanto antes

Voz 0806 41:13 bueno no habrá cambio de julio a septiembre es opina Adriana Lastra porque cree que en septiembre Iglesias va a seguir exigiendo nombres así que si esta presión no surte efecto en julio según el PSOE habría elecciones el diez de noviembre

Voz 1018 41:26 bueno pues a la espera de lo que pueda decir la portavoz de Podemos en los próximos minutos a juzgar Nieves pues lo escuchábamos de las palabras de Pablo Iglesias al marcharse del Congreso los diputados ese tarde o temprano rectificará parece que ahora mismo las cosas estaban igual o quizá peor que antes de la reunión

Voz 1468 41:41 quizá peor porque traslada una impresión negativa de la reunión absoluto de ese encuentro como decíamos a las dos el bloqueo está en cómo participa Unidas Podemos en el Gobierno ellos quieren ser ministros Pedro Sánchez no les quiere integrar en su nuevo Gabinete y así estamos José Antonio la versión que traslada este partido a la espera de lo que digan si es que sale porque de momento no hay nadie en la sala de prensa del Congreso en la que traslada a este partidos que Sánchez el les ha advertido que llevará al país han

Voz 6 42:03 nuevas elecciones otra vez si la investidura no sale

Voz 1468 42:05 adelante ni el veintitrés o el veinticinco de julio que es la última oportunidad de esta primera investidura constatan que Sánchez no quiere negociar e intenta imponer un gobierno de partido único PSOE y no les parece sensato que Sánchez intente esto creen que no es serio que se presente Sánchez a una investidura sin haber logrado los apoyos decían ayer además que solamente tiene los suyos ciento veintitrés más uno Partido Regionalista de Cantabria ciento veinticuatro necesita ciento setenta y seis por tanto no les parece serio que Sánchez vaya ese día el XXIII sin los apoyos necesarios así que dicen en Podemos que han pedido a Pedro Sánchez que flexibilice su posición porque consideran que no lo ha hecho hasta ahora y que negocie desde ya lo que dicen ellos un acuerdo integral de coalición de gobierno de coalición de programa de estabilidad a quienes

Voz 1018 42:47 Congreso bueno pues quedamos a la espera de esa posible comparecencia Irene Montero gracias Inma Nieves en paralelo mientras las iglesias se reunían en las dependencias reservadas al Gobierno en el Congreso en la sala de prensa de la Cámara reaparecía Albert Rivera el líder de Ciudadanos que ha rechazado mantener un nuevo encuentro con Sánchez sencillamente porque dice que no cree que tenga nada que negociar para su investidura y además por vía con toda la carga posible contra el Gobierno sobretodo el ministro del Interior por los incidentes de Madrid durante la marcha del Día del Orgullo han parado qué tal buenas tardes

Voz 0019 43:15 hola buenas tardes bueno además de anunciar acciones ante la Fiscalía

Voz 1018 43:17 por posibles delitos de odio de injurias y agresiones ha concretado algo sobre sus intenciones políticas ante la investidura de Sánchez

Voz 0019 43:23 pues ninguna novedad al respecto Rivera mantiene el no de Ciudadanos a Sánchez dice que no va a participar de más teatros que en las dos reuniones que mantuvo con él ya lo dijo que ellos le esperan en la oposición Rivero ha sido especialmente duro con el presidente en funciones al hablar de Navarra el acusa de pactar con Batasuna humillando así al constitucionalismo en lo que ha calificado como la foto de la infamia por eso entre otras cosas no se sienta con Sánchez

Voz 7 43:46 Tura un antes y después de Navarra de Sánchez con el constitucionalismo por eso sí ya lo dijimos la semana pasada sabiendo que esto podía suceder no ratifica vamos que no tenemos nada que hablar para gobernar y que si hablamos hablaremos de asuntos de Estado o desde la oposición

Voz 0019 44:01 ir tras los incidentes del sábado en el orgullo el líder de Ciudadanos se preguntas y Sánchez quiere sembrar el sectarismo en España lo que

Voz 1018 44:08 en no sé qué piensa hacer ante los problemas crecientes de su partido con Vox empantanados ahora mismo los gobiernos autonómicos de Mul

Voz 10 44:15 Madrid va a mover ficha va

Voz 1018 44:17 aguantar la seguir inmutable

Voz 0019 44:19 bueno él se mantiene la oposición inicial del partido los acuerdos de gobierno dice son sólo con el PP y además son acuerdos cerrados eso sí hay plena disposición a sentarse con Vox otras cinco horas y fuera necesario como ya hicieron en Murcia silos de Abascal están dispuestos a rectificar y asumir que el bloqueo no es la solución Rivera como hizo ayer Arrimadas matiza esas reuniones serán con los comités negociadores en Murcia y en Madrid

Voz 7 44:42 yo he estado en estas negociaciones ni formó parte esos acuerdos además han hecho a nivel regional en Murcia la Comunidad Madrid me parece sensato que los que han llegado a acuerdos en Murcia y Madrid se sienten para intentar convencer al once que desbloquee Murcia y Madrid así que con humildad toda la que haga falta que es necesario en este momento la humildad también es saber que no es el momento de bloquear el Gobierno de Murcia y Madrid

Voz 36 45:03 de esta manera el líder de Ciudadanos justifica su

Voz 0019 45:05 no a la reunión propuesta por Santiago Abascal bueno

Voz 1018 45:08 he estado casado si se ha reunido con Abascal lo ha hecho de forma reservada y sólo ha confirmado el encuentro una vez que había terminado algo más de hora y media solas y un mensaje que uno la verdad es que no acaba entender muy bien dice que sigan avanzando las negociaciones no se en qué sentido porque el lo de hoy en la Comunidad de Madrid suena practicamente a colapso Javier Carrera