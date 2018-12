Hora 14 Fin de Semana (16/12/2018)

Voz 1061 00:00 los es la una en Canarias

qué tal están muy buenas tardes último domingo de otoño con lluvia hay una bajada de temperaturas para las próximas horas VI a las puertas de otra semana que volverá a tener el Brexit como asunto central de la agenda europea

Voz 1827 00:38 el ministro de Comercio del Reino Unido confiaba esta mañana en que la Unión Europea de a su Gobierno nuevas garantías para que el Parlamento británico debía libre finalmente al acuerdo y mientras resurge con fuerza el debate sobre otro referéndum Almudena López sino buenas tardes

Voz 1491 00:53 buenas tardes la última la de la ministra principal de Escocia Nicola Stubbs John que defiende la la posible nueva votación asegurando que es la única vía para corregir el desastroso proceso dice en el que está inmerso Reino Unido May sigue rechazando la posibilidad de una nueva consulta sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y confía en lograr garantías adicionales de Bruselas rechazo que ha reiterado también su ministro de Educación Damian Hirst en una entrevista en Sky News

Voz 0825 01:17 da hay es que no es más que un nuevo referéndum

Voz 1491 01:22 una nueva consulta provocaría división y aseguraba que esa posibilidad no ha sido ni siquiera discutida en el gabinete de la primera ministra

Voz 1827 01:28 gracias Almudena hoy la Comisión Europea ha definido esta mañana como equilibrado el acuerdo de mínimos con el que cerró anoche la Cumbre del Clima nada se concretó por ejemplo sobre la reducción de gases contaminantes

Voz 3 01:39 lo guerra a pesar de que la Unión Europea haya aprobado una reducción de sus gases contaminantes en un cuarenta por ciento en la próxima década países como Estados Unidos China se niegan a ningún compromiso de este tipo la Cumbre del clima ha servido para acordar una serie de reglas con las que iniciar los acuerdos de París normas que se limitan a poner una fecha al momento en que comenzarán a contar las emisiones o qué tipo de gases se contabilizarán en la cumbres acordado también poner en marcha un mecanismo de transparencia para evitar que los países puedan falsear sus emisiones los colectivos ecologistas piden más ambición a los distintos gobiernos creen al creen que algunos no comprenden la magnitud del cambio climático

Voz 1827 02:20 además UGT denuncia una década perdida para España en investigación y desarrollo porque la inversión todavía no ha alcanzado los niveles previos a la crisis José Varela es portavoz de este sindicato

Voz 4 02:31 de que todos los partidos políticos tengan sus programas y todos los Gobiernos hayan sucesivamente ha dicho que quieren la más así hemos pasado prácticamente diez años en el poder la inversión sobre FIB siguen los mismos ratios es muy lejos de lo que nos pide Europa mire lo que nosotros mismos como país nos hemos puesto como meta

Voz 1827 02:50 sí tienen previsto firmar una hipoteca escuchen nos a partir de las doce y media porque les vamos a apuntar los detalles de la nueva ley que va a convalidar Se la semana que viene en el Congreso les contaremos también el inicio del juicio mañana que se pronunciará sobre el modelo de negocio de empresas como de líbero empresas que utilizan según la Inspección de Trabajo a falsos autónomos Irene Dorta

Voz 1827 03:37 a Ciudadanos retomar mañana las negociaciones para tratar de formar gobierno en Andalucía sobre Vox acaba de hablar hace apenas unos minutos el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos

Voz 5 03:46 se puede ser constitucionalista restando no se puede ser xenófobo constitucionalista no porque no respeta la dignidad de las personas no respeta la igualdad de las personas que reconoce nuestra Constitución también se puede ser un misógino y al mismo tiempo constitucionalistas tampoco se puede matar en Hoy ha muerto Chiquetete

Voz 6 04:10 no sé cuando recuerden sitios perfectamente porque era del barrio va tiene Antonio Oporto

Voz 1827 04:17 la Pantoja así se llamaba muerto a los setenta años por un ataque al corazón fue el primer cantaor de flamenco que consiguió colocar una canción en lo más alto de la lista de los cuarenta principales nos quedan los deportes Toni López buenas tardes qué tal horror tomen

Voz 7 04:31 buenas recién terminado el partido matinal del domingo de la jornada dieciséis de Liga Santander un Sevilla muy serio ha ganado dos cero al Girona con goles de Banega y Sarabia el encuentro ha terminado con cánticos de la afición de el Sevilla no se vende los andaluces se pone con treinta y un puntos los mismos que Barça Atlético en lo alto de la tabla el Athletic jugó y ganó ayer el Barça visita hoy a las nueve menos cuarto el al Levante en el Ciudad de Valencia ante ese Juan a las cuatro y cuarto Betis Espanyol ya las seis y media el Huesca Villarreal además en Segunda A juego también el Rayo Majadahonda uno Elche tres de la jornada dieciocho dos tres y en balonmano a las siete en Lleida se juega la final de la Copa Asobal entre Barça Lassa Bidasoa Irún

Voz 1827 05:06 hora catorce y cinco minutos

Voz 1 05:11 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 8 05:39 ah qué tal muy buenas tardes

Voz 0825 05:58 tenía veinte años y ha muerto esta mañana en un accidente de tráfico en la M30 a la altura de Méndez Álvaro eran las seis de la mañana iba en el coche en el asiento de atrás siete amigos cuatro chicos y dos chicas siete jóvenes en un coche de cinco plazas que ha chocado contra un taxi fin de semana negro en Madrid porque anoche también moría un matrimonio de sesenta y siete años en otro accidente en este caso en la M once chocaban contra un pilar de señalización el coche se partió en dos en Alcorcón acaba de concluir el acto en el que el Partido Socialista ha presentado a sus candidatos para las elecciones municipales de más de veinte mil habitantes para estos municipios aunque eso sí sin el candidato a la alcaldía de la capital que de momento todavía a esta hora siguen buscando acto con continuas llamadas a la

Voz 1827 06:50 habilitación para frenar con argumentos

Voz 0825 06:53 el avance de los extremistas Ángel Gabilondo candidato socialista a la Comunidad de Madrid

Voz 0175 06:58 los extremismos sólo otra en involución esto es lo que harán los extremismos tarde o temprano involución siempre producen retrocesos en los consensos no conozco ningún extremismo que no traiga un retroceso

Voz 5 07:14 así que cuando hay extremismos

Voz 0175 07:17 menos ya sabemos una cosa no somos nosotros nosotros no somos extremistas nosotros somos personas de gran convicción de radical entrega de disposición y amor aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad

Voz 10 07:33 pero no somos extremistas

Voz 0825 07:36 enseguida les damos los detalles de este dato que como decimos acaba de concluir a esta hora hay otras noticias que repasamos ya en titulares con Aurora Santos Paul Asensio

Voz 0159 07:45 el Tribunal Supremo decidirá mañana si suspende cautelarmente la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos lo hace después de que la Familia interpusiera un recurso contra la orden del Consejo de Ministros de sacar sus restos de la basílica

Voz 0385 07:58 ya en seis de cada diez alumnos en Madrid han presenciado violencia verbal presentación sexual o identidad de género y un siete por ciento violencia física son datos de un estudio elaborado por el Consejo de Europa en el que han participado más de cinco mil seiscientos alumnos de tres de treinta y nueve centros de la Comunidad de Madrid

Voz 0159 08:13 un centenar de organizaciones se ha concentrado en Opera contra la venta y el maltrato de animales han pedido además endurecer las leyes contra el abandono de mascotas que han recordado que el año pasado fueron abandonados más de ciento treinta y ocho mil perros sigan

Voz 0385 08:26 la marea blanca vuelta a salir a la calle bajo el lema Por los Derechos Humanos los inmigrantes delante han pedido que se respete su derecho a la asistencia médica la protesta ha terminado en el Ministerio de Sanidad y del deporte

Voz 0825 08:36 Toni López buenas tardes qué tal muy buenas

Voz 7 08:39 nado segunda del Rayo mojado uno Elche tres luego con visita a Osasuna en Primera ayer ganó el Atlético de Madrid ganó el Getafe y el Real Madrid se llevó el derbi madrileño ante el Rayo Vallecano

Voz 0825 08:48 con él en Conde Duque una edición más Iván Yak cuarenta y dos que no son pocas del Salón del Libro Infantil y Juvenil cuentacuentos exposiciones ya está aún consigue un consultorio literario para los más pequeños todo para conseguir un objetivo muy claro enganchar los a la lectura pero desde bien pequeños

Voz 1827 09:06 sí

Voz 11 09:06 el que más me hago estas cuentas es uno que sí Emma como como cuanto que dirías que más te gusta jefe ficticio porque es ver a mí Caperucita dejarles por qué por qué tienen más el le cuenta del revés

Voz 0825 09:30 y qué pasa en ese cuento que es que serán cosas difíciles entonces son cuentos están llenos de arquetipos y de Idescat

Voz 12 09:41 buenos pero sí que se diferencia un poco la manera cómo contamos con niños Ana manera como contamos con adultos porque los niños necesitan mucho que subrayes lo que dices con tu gestualidad

Voz 0825 09:52 bueno los más pequeños a los que se busca en este caso enganchada lectura como ha comprobado nuestro compañero Carlos Hernández día gris aunque las lluvias parece que van a ir remitiendo a medida que avanza la tarde pero atención al viento que sopla fuerte sobre todo en la sierra con rachas que pueden superar los ochenta kilómetros por hora temperaturas con máximas que rondan a esta hora los catorce

Voz 1 10:13 en el sur de la comunidad

Voz 20 13:10 hora catorce en Madrid

Voz 0825 13:13 como les decíamos Comité Regional del Partido Socialista esta mañana y acto de presentación de los candidatos a la Alcaldía de los municipios de más de veinte mil habitantes aquí en la Comunidad de Madrid parece que el PSOE arranca la campaña electoral pero de momento sin candidato a la alcaldía de la capital siguen sin poner nombre a quién defenderá las siglas del Partido Socialista de Madrid momento lo que han marcado hoy de forma clara son las líneas a seguir con la mirada eso sí puesta en los resultados de las elecciones andaluzas por eso han sido continuas las llamadas a la movilización al electorado frente a los extremismos argumentos sobre todo ir a votar José Manuel Franco secretario general de los socialistas

Voz 21 13:50 que no caigamos en la tentación de buscar atajos ni recetas fáciles para problemas complejos eso lo hace la derecha y la extrema derecha que ahora aparece en el horizonte no tan lejanos desgraciadamente está ahí pero tenemos que ignorarla en cuanto a publicidad pero estar vigilantes y sobre todo combativos porque las medidas populistas pueden calar en determinadas capas de la sociedad lo que vulgarmente se llama el voto el cabreo pueden verse tentados ante mensajes falaces pero fáciles

Voz 0825 14:28 porque no hay recetas fáciles decían para problemas complejos en la misma línea Ángel Gabilondo quién ha defendido también el valor del Estatuto de Autonomía de las Autonomías frente a los que arremeten contra ellas no hay nada contradictorio en eso

Voz 0175 14:42 a nosotros para hacer de la Comunidad de Madrid no necesitamos en modo alguno poner en cuestión el interés nacional al contrario somos de Madrid y por tanto no tenemos ningún problema somos españoles encantado de conocer los

Voz 0825 14:59 Ángel Gabilondo que además asegura que no aspira sólo a ganar tal y como está el panorama aspira también a poder gobernar

Voz 0175 15:08 les tengo que comunicar la mala nueva de que es muy probable que no tengamos mayoría absoluta lo siento

Voz 10 15:15 no es seguro pero podría pasar eh es decir que tendremos que hablar con alguien

Voz 0175 15:28 tendremos que compartir con alguien algo que tendremos que algunos me dicen con esto y hablar e hice entonces con estos hoy esos puso peor digo bueno pues encantado de haberse conocido pero tendremos que hablar tendremos que encontrar mimbres con otros

Voz 0825 15:47 pero aún así decía hay que hablar hay que dialogar y no caer en la desilusión los datos asegura les dicen que van por la buena dirección con un Gobierno además en el que intentan terminar la legislatura un acto en el que ha contado que ha contado con la participación de tres ministros y que ha servido como decía hemos como punto de partida de esta campaña electoral presentación de los candidatos que van a defender las Siles del Partido Socialista en los municipios de más de veinte mil habitantes en la Comunidad de mayo vamos ya con otras cosas a las dos y dieciséis minutos de la tarde el Supremo decide mañana si accede a la petición de la familia Franco y frena la exhumación del dictador y paraliza por lo tanto el acuerdo por el que el Gobierno daba también vía libre en este caso para sacar sus restos de Cuelgamuros Javier Álvarez

Voz 0689 16:35 la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo estudia una petición urgente para suspender la exhumación de Franco una medida cautelarísima solicitada por la familia del dictador tras la decisión del Consejo de Ministros que dio inicio al proceso de exhumación la familia ha recurrido contra un decreto del Ejecutivo que se resuelve como todos los estrados de la sala contencioso administrativo pero al tratarse de una petición telar de urgencia la familia reclamó para evitar un daño irreparable que el Supremo lo resuelva cuanto antes la familia sostiene que se están aplicando una política de caso único y que además afecta a un derecho a la intimidad personal y familiar puesto que han manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo y aún así se ha seguido adelante la Sala formada por seis magistrados será quién decida a puerta cerrada sobre el fondo de la cuestión pero antes deben pronunciarse si se paraliza cautelarmente esa extracción de los restos mortales del finado la Abogacía del Estado ha pedido que no se suspenda la exhumación

Voz 1827 17:29 porque los argumentos de la familia carecen de todo fundamento

Voz 0689 17:32 no se ha quebrado el principio de igualdad ni se ha producido indefensión de terceros

Voz 0825 17:36 gracias Javier un nato el sesenta por ciento de los estudiantes madrileños ha sufrido acoso escolar seis de cada diez alumnos en Madrid han presenciado violencia verbal por orientación sexual o identidad de género según recoge el estudio seguros en la escuela respuestas de sector educativo a la violencia depredación sexual un estudio que está elaborado por el Consejo de Europa y la Unesco a Santos

Voz 0159 17:59 no se queda en la violencia verbal porque dice el estudio un siete por ciento de los alumnos madrileños ha presenciado además violencia física homófoba en el lugar donde estudia una violencia que se puede manifestar también en forma psicológica el sexual y además de en los colegios se puede dar en sus alrededores su en Internet el estudio insiste en que entre las víctimas se dan situaciones de ansiedad depresión además de intentos de suicidio de ocultar su identidad además en él se hace referencia a la ley madrileña de derechos del colectivo LGTB con la que los colegios deben aplicar políticas contra el acoso y educar en la diversidad la muestra del informe a nivel de Madrid ha sido de más de cinco mil seiscientos alumnos de XXXIX centros educativos

Voz 0825 18:38 cuando seis de cada diez alumnos dato contundente en el que se recoge en este estudio algo que parece habitual escuchando a chicos y chicas de quince y dieciséis años

Voz 22 18:48 sí sí que lo hemos visto yo veo a gente que insulta

Voz 1280 18:52 con la palabra

Voz 22 18:53 maricón que no me parece ni medio normal ir me parece una falta eres el de respeto al colectivo LGTB hay un chico que hace un par de años tuvo que aprender soy todo lo de fútbol para encajar con los chicos como él se veía traído por gente subimos mismo sexo pues claro si la gente no le aceptaba entonces

Voz 0825 19:15 por eso tuvo que aprenderse todo lo que tiene que ver con el fútbol

Voz 22 19:18 si las alineaciones y todo pasa a su época

Voz 0825 19:22 esas cosas deberían salir a la luz no es tan habitual que defiendan los compañeros las compañeras cuando ven algo parecido

Voz 22 19:28 ahora mismo así pero antes pues lo vías más normalizado que dicen maricón porque te gustarán de gustará el fútbol o tijeras les porque ibas te gusta el fútbol sabes entonces vosotros habláis de estoy en clase yo sí he defendido varias veces al colectivo porque llamé a ver yo le apoyo sabes ir me han llamado de todos me llamaban fémina así roja de mierda cosas así que yo flipando por defenderá un colectivo que debería ser defendido si tú quieres Lores también y si no pollas

Voz 10 20:02 da seis de cada diez dice esta encuesta

Voz 23 20:07 muchísimo hay veces que parece que vamos más hacia atrás que hacia adelante tiene que llegar un punto en el que esto no tiene nada que Sendin mencionado que tenga que ser algo normal y que lo es lo es y quién no y nota hay que llegar a ningún tipo de violencia ni nada

Voz 24 20:20 a ver eh a mí me chocó mucho una cosa que hicimos en clase que era un taller de homofobia tal que vinieron hablarnos de la sexualidad y un compañero que yo consideraba mi amigo le hizo una pregunta porque él yo creo que es homófobo le hizo una pregunta de qué pasaría si yo fuese gay y me dijo que seguramente no sería un amigo

Voz 0825 20:41 la ese esto con vuestros padres habláis de está en casa

Voz 22 20:44 bueno no mucho la verdad no sé mis padres tienen otra perspectiva no sé me parece normal los respetos hombre yo creo que no es que yo con estos con mis padres y yo puedo hablar de esto no te digo que lo que lo apoyen pero sí creo respetan pero por ejemplo con con mi abuelo a lo mejor me dice pues eso que no los respetan ni nada que no tendrían que estar aquí ni nada no tiene por qué porque mi abuela tiene noventa años y yo creo que estamos a favor que mis padres que tienen cincuenta hay una única frase eh vive y deja vivir

Voz 0825 21:15 vive y deja vivir que no es poco Esteban Sánchez buenas tardes buenas tardes profesor profesor de Sociología de la Universidad Complutense y responsable de la oficina del FBI de esta universidad son posiblemente futuros universitarios le ha sorprendido que todos nos contarán que han presenciado algún caso de acoso verbal

Voz 25 21:35 lamentablemente lamentablemente me sorprende constatar la coger sexual o en cualquiera de sus formas ya está bastante presente en la sociedad española y en concreto y lamentablemente es escuelas

Voz 0825 21:51 cuentes denuncias por acoso verbal OO agresiones físicas en ese ámbito en el ámbito universitario llegan a esta esta oficina

Voz 25 21:58 bien esta oficina tiene el objetivo de adaptar las estructuras administrativas de la Universidad Complutense de Madrid a la identidad sexual o sexo genérica a Complutense e intervenir en los casos en los cuales sean necesario como consecuencia de la existencia de una practica ofensiva en casos menos frecuentes acoso y un largo etcétera entre las aproximadamente ciento diez personas que se atendieron tres dos mil dieciséis de octubre de dos mil dieciocho se el tres por ciento venían no acudían para transmitir una situación de presunto acoso por razón de podía deshacer bueno presenciarlo escuchar humor homófobo ubicó a sentirse ridiculizado ofensivamente ir en bienes Mérida mucha buena medida agresiones físicas debido a su orientación sexual los datos de un estudio realizado por la Delegación del actor para igualdad hablan de unos veinte casos de agresiones físicas realizadas quiero decir expresadas de manera explícita

Voz 0825 23:07 sólo entre estudiantes au también con algún profesor

Voz 25 23:10 bueno en su mayor parte entre estudiante no obstante hay casos en los cuales estudiantes se dirige a los servicios de la universidad poner en conocimiento situaciones que afectan a algún profesor en estos casos suelen estar relacionados bien algunos contenidos del programa Gento el tratamiento de la regla de la realidad de las personas trans o con ciertas conductas como Císter ridiculizar menospreciar la situación del colectivo el eje

Voz 0825 23:44 usted es profesor de Sociología les sorprende que se produzcan este tipo de denuncias por acoso entre los más jóvenes

Voz 25 23:51 lamentablemente no desde mi punto de vista del mi punto de vista las conductas el G telefónicas no están sólo condicionadas por la edad es cierto que existen diferencias generacionales no es el único factor

Voz 0825 24:05 pero doblemente grave parece no que este tipo de conductas Edén en el ámbito educativo en el ámbito universitario en este caso

Voz 25 24:11 absolutamente absolutamente de hecho uno de los objetivos de nuestra oficina en la oficina sino del área de diversidad sexual genérica de gestión ya sea en también

Voz 26 24:22 ocho que neveras les consiste en crear

Voz 25 24:25 en un entorno en el cual este tipo de conductas este humor mozo estos comentarios cotidianos quién directos pero claros sean inaceptables que las personas que sientan la tentación de emitir dos sepan que van a ser recibidos con censura entonces inaceptable e las instituciones educativas en general concreto instituciones universitarias están obligadas a ser instituciones libres absolutamente libres para que la expresión de la identidad de las personas sea completa tapujos

Voz 0825 24:59 Esteban Sánchez responsable de la Oficina de apoyo al colectivo LGTB chií en la Universidad Complutense gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias en muy buenas tardes muchas gracias y buenas tardes

Voz 20 25:11 hora catorce Madrid

Voz 0825 25:13 dos y veinticinco minutos de la tarde cuenta atrás para tener a tiempo la lista de los deseos deseos que año tras año se repiten será que la mayoría no consiguen no conseguimos cumplirlos al menos con la lotería

Voz 0277 25:26 no elegimos el que no quieran dar is y no es el XXII y no bueno que no las que me den que

Voz 0825 25:33 haga ya está ahí no hay más entrando

Voz 0277 25:37 a ver si nos dan una bueno salimos todo el barrio os vamos que vayáis falla porque vamos a comprar para el barrio

Voz 0825 25:45 habré con esa ilusión Benin sino no digo yo que tocará siquiera

Voz 7 25:49 sí como lo sabe después de dos horas en la cola

Voz 8 25:52 a ver si nos toca algo

Voz 0277 25:54 distinto nunca se sabe pero puede ser yo me iría de viaje viajar impediría una excedencia en mi trabajo durante un año yo ya luego me haría algún reto que física menos

Voz 0825 26:06 bueno pues con las ya tradicionales de Doña mal Lolita que se mantienen en las semanas previas a la lotería sumen un nuevo punto de venta que al menos este año ha tenido un efecto directo en el mercado de Vallehermoso se quedaron sin décimos en dos días Irene Dorta

Voz 27 26:21 a las seis de la mañana las cinco en Canarias hoy es veintidós

Voz 1827 26:25 diciembre por fin llegó el día del sorteo de Navidad

Voz 0825 26:28 el día de la marmota es el hilo argumental del anuncio de la Lotería de este año un anunció que se ha rodado en un céntrico mercado madrileño que estos días tiene algunos protagoniza

Voz 1280 26:38 tras el aviso serio

Voz 1266 26:40 entre este buen mercado Velde de maravillas al final vinieron lo fue por la tarde volvernos algo así dijeron que los rodábamos

Voz 1280 26:48 tenerlos Ledesma es pescadero del mercado de Vallehermoso desde hace años su pequeño cameo ante las cámaras le ha sacado de la rutina aunque la experiencia le ha parecido

Voz 1266 26:57 estuvo muy repetitivo se las escenas en las cuatro cinco en el anuncio se hicieron como diez veces cada una de rodaje

Voz 1280 27:06 durante dos días los puestos de abasto se convirtieron en un plató pero al apagarse los focos

Voz 1266 27:12 salió el anuncio ya al segundo día ya no no se lo decimos según me dijeron eran más debe algo más de veinte mil euros en décimos

Voz 15 27:20 me han que no voy Devolder podamos mami imagínate que toca

Voz 0825 27:25 Fernando Sánchez ex encargado del bar que se convirtió en el café TIM para este anuncio

Voz 1266 27:30 la gente ya se conoce el mercado y se pone a sacar fotos del bar y que desde aquí se rodó el anuncio de la Lotería ahí ya de paso se quedan a tomar cerveza

Voz 1280 27:38 los números de lotería se agotaron a toda velocidad desde entonces no son pocos los curiosos que se acercan a hacer fotos

Voz 1266 27:45 pues nos quitaron todo el decorado nuestro de Slobodan nos cambiaron la televisión no las pusieron la otra esquina pusieron una caja registradora aquí antiguo no teníamos una cafetera

Voz 1280 27:57 los trabajadores tampoco han querido quedarse sin su décimo

Voz 1266 28:00 la familia hagas toda mi Familia D2 los amigo nuestro oyentes seremos todos los del mercado tenemos todos decimos así que hace años

Voz 1280 28:07 no podemos rendir a retirarse no saben si podrán pero una cosa tienen clara si toca lo importante

Voz 0825 28:13 su

Voz 15 28:16 es compartirlo

Voz 0825 28:22 Toni López buenas tardes vale saber muy buenos que han jugado

Voz 7 28:24 todos los madrileños de Liga Santander el Leganés empató el viernes y ayer ganó uno cero al Getafe la Real ganó dos tres al Atlético de Madrid en Valladolid ganó el derbi uno cero el Madrid ante el Rayo Cano resuenan hoy las palabras del portero madridista a Courtois sobre el míster rojiblanco otro Simeone y sus críticas a los premios individuales insinuando que sus jugadores no sólo llevan por ser Atlético Madrid y los ganan los del Madrid por ser de Madrid Modric criticó esas insinuaciones en una entrevista en Croacia y en el partido de ayer lo hizo Courtois

Voz 28 28:48 cuando siempre te peleas contra un equipo grande como el Madrid el mejor club del mundo para hacer cosas para generar el populismo entre tu afición y dijo que yo había ganado este trofeo ahora porque jugó en Liga

Voz 7 29:00 donde ustedes recién jugado el Rayo Majadahonda uno Elche tres y en hora y media a las cuatro Alcorcón visita a Osasuna en Liga Endesa ACB en baloncesto a cae perder el Montakit Fuenlabrada a Murcia a las cinco en Madrid visita al Breogán en Lugo gracias Tonino sanos

Voz 16 29:13 creo que no sabes por esa obra

Voz 0825 29:26 hoy lo queremos hacer con la voz de Luz Casal que actúa esta noche en el Bicing gente así así de bien llegamos a las dos y media continúa la información Hora catorce Juan Domingo

Voz 16 29:38 creer que nada de narrados que está en ello

Voz 1827 29:49 no

Voz 16 29:52 espero ser está para para tiro

Voz 1 30:03 las dos y media

Voz 1827 30:22 hola de nuevo muy buenas tardes la semana termina como empezó con el Brexit en el centro de la agenda europea pero con la primera ministra Theresa May todavía más tocada políticamente los laboristas presionan para que el Parlamento británico voten los próximos días el acuerdo alcanzado con la Unión Europea mientras que aumentan las voces también en su Gobierno según publica esta mañana en la prensa británica para que convoque ya un nuevo referéndum mientras tanto aquí en España el Gobierno ha pedido prudencia la derecha porque acaba de decir el ministro Ábalos Sánchez no va a combatir a convocar lecciones de momento

Voz 5 30:52 de derechas el hace insoportable que estemos ahí no le vamos a dar ese gusto aunque sea sólo por eso no les vamos a dar

Voz 1827 31:07 es domingo dieciséis de diciembre y UGT denuncia una década

Voz 1061 31:10 perdida en I más D José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas tardes el sindicato denuncia que la inversión pública en investigación y desarrollo se sitúa en el uno con dos por ciento lejos del uno con cuatro por ciento de dos mil diez todavía más lejos del tres por ciento que recomienda la Estrategia dos mil veinte de la Unión Europea se ha reducido dije dice UGT un nueve por ciento la inversión desde dos mil nueve también hay menos investigadores ahora que entonces

Voz 1827 31:31 hoy son noticia dos modelos de trabajo el primero Moon

Voz 1061 31:34 si tu binaria manifestación en Ponferrada para reivindicar y defender el futuro del Bierzo después de la desaparición de las minas y del cierre progresivo de la industria

Voz 1827 31:41 el segundo el de empresas como de líbero porque mañana

Voz 1061 31:43 empieza un juicio contra ella modelo que consiste en traernos la comida a casa utilizando trabajadores autónomos esta vez no se va a decidir sobre un caso concreto sino sobre quinientos empleados que la Inspección de Trabajo dictaminó que eran falsos autónomos en la SER hemos hablado con uno de los trabajadores de la empresa sobre sus condiciones

Voz 29 31:59 harían instancia pero bueno más o menos te puedo decir yo así echando cuentas Un poco sale más o menos al cuatro euros ahora mismo el período llevábamos aproximadamente uno no nos pedidos por horas

Voz 1827 32:09 mientras la agenda política sigue dominada por la crisis catalana Quim Torra pide a Pedro Sánchez valentía Nos y nosotros le pedimos al Gobierno español

Voz 1061 32:17 sí a Pedro Sánchez que haga caso a lo que expresa la sociedad catalana que no se deje arrastrar por la derecha y la ultraderecha españolas que sea valiente que tenga coraje que quiere tener ese diálogo abierto y sincero nosotros les estamos esperando para hablar de lo que la sociedad catalana quiere que hablemos alemana boca Forlán desde el PSOE dicen que no admiten lecciones de constitucionalismo desde la derecha y que la Carta Magna no es sólo la aplicación de artículos como el ciento cincuenta y cinco y Pablo Casado insiste en que Sánchez sólo debería reunirse con Torra para comunicarle que va a aplicar precisamente el ciento cincuenta y cinco Catalunya refiera al president de la Generalitat en estos términos no es su alto

Voz 30 32:50 hay que ser tremendamente desequilibrado para definir en tu tierra que estás deseando que el Gobierno de España te de los tanques esto lo dijo en el dos mil once ya hay que ser muy desequilibrado para decir que ansias la vía eslovena es decir la guerra civil en Eslovenia que costó sesenta y tres muertos cientos de heridos

Voz 1061 33:10 Tribunal Supremo decide mañana si paraliza la exhumación de Franco y sobre cerrar heridas los dejaba esta reflexión esta mañana en A Vivir Iván Aparicio presidente de la Asociación memorialista de Soria

Voz 31 33:20 Nos falta un reconocimiento moral individual hace falta algo colectivo para superar esta etapa que hace falta un recurso de nacimiento jurídico como dijo al violín la reconciliación las perdona a tu torturador es volver a recuperar la fe en la Justicia actualmente el franquismo es legal y sus víctimas son delincuente

Voz 1827 33:41 la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción reclama subir el precio del tabaco porque ha aumentado el número de menores que lo consumen ya fuma uno de cada cuatro José Díaz psicólogo explica uno de los motivos

Voz 32 33:51 el Carlos amistades pesa mucho en ese momento no en adolescencia muchas veces hace más caso a los compañeros que a la los padres au incluso a los terapeutas no el psicólogo

Voz 1827 34:05 apenas el cero coma tres por ciento de las madres deciden dar a luz en su casa

Voz 1061 34:08 son sólo mil doscientas al año tras la muerte de un bebé en Vigo la organización El parto es nuestro exige una reflexión Sobrequés llevamos padres a no querer ir al hospital

Voz 33 34:18 habría que preguntarse qué está pasando en la atención al parto en el hospital porque no están avanzando tan rápido los protocolos de parto humanizado como aconsejada la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Sanidad hay muchas mujeres que sientan en el hospital no van a encontrar la atención que les gustaría por supuesto

Voz 34 34:33 el gran número de mujeres que dan a luz en casa en el segundo embarazo huyen no

Voz 33 34:37 el entorno hospitalario porque han tenido partos muy traumáticos muy intervenido

Voz 1827 34:41 ya muerto Chiquetete

Voz 15 34:46 no tanto

Voz 13 34:50 ha fallecido a los setenta años por los problemas cardíacos

Voz 1061 34:53 padecía hay de los que había sido operado varias veces en los últimos años el artista nacido en Cádiz primo de Isabel Pantoja llegó al número uno de Los cuarenta Principales

Voz 13 35:00 cuáles en mil novecientos ochenta y cuatro con atención que escuchamos esta cobardía los restos mortales del cantante están ya en el tanatorio de la SE treinta de Sevilla

Voz 1 35:13 como jugo

Voz 7 35:16 ya con los deportes Toni López buenas tardes qué tal Roberto muy buenas cuatro partidos de la jornada dieciséis de Liga Santander este domingo en la matinal el Sevilla ha ganado dos cero al Girona y se pone con treinta y un puntos empatado con Barça y Atlético de Madrid la noticia ha sido en la previa al final del partido los cánticos de el Sevilla no se vende el míster Pablo Machín a cada hablar de eso

Voz 0804 35:34 Nuestra afición está demostrando que es para mí es la mejor de España es normal pero para cualquiera es una de las mejores lo que une a todo el entorno del sevillismo son los ciento cinco por sesenta y ocho lo que pasa ahí ya hay todos vamos en la misma dirección así que lo que pueda pasar a largo plazo aparte de que no me corresponda no me interesa perder energía

Voz 7 35:57 esta tarde el propio Barça busca de distanciarse en la tabla juega a las nueve menos cuarto ante el Levante en un campo donde la temporada pasada perdió cinco cuatro antes juegan a las cuatro y cuarto Betis Espanyol y a las seis y media Huesca Villarreal de la matinal de Liga Un dos tres ha jugado el Rayo Majadahonda uno Elche tres en balonmano a siete final de la Copa Asobal en Lleida entre Barça las vida un panel de poder jugado en el Madrid Arena ganadoras en el cuadro femenino las españolas Marta Marrero ya les Salazar en el cuadro masculino la pareja brasileña Argentina que forman Pablo Lima y Fernando Stein

Voz 1827 37:08 Theresa May cierra la semana convertida ya en un cadáver político incapaz de gestionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea el Partido Laborista tratará de forzar en los próximos días la votación en el Parlamento británico sobre el acuerdo sobre el Brexit aunque el Gobierno no de Theresa May ha dicho hoy que espera seguir negociando y arrancar alguna garantía más de la Unión al menos hasta el año que viene los planes de May han entrado en barrena y ahora resurgen con fuerza las voces que reclaman un nuevo referéndum Almudena López

Voz 1491 37:35 la última la de la ministra principal de Escocia Nicola estudio que defiende la posible nueva votación asegurando que es la única vía para corregir el desastroso proceso dice en el que está inmerso Reino Unido May sigue rechazando la posibilidad de una nueva consulta sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y confía en lograr garantías adicionales de Bruselas mientras sigue pendiente la votación del acuerdo en la Cámara de los Comunes el ministro de Comercio

Voz 2 38:00 Rubén considera que se está recuperando y asegura que las conversaciones con la Unión Europea que permitan garantías para esa votación en el Parlamento se van a prolongar en el tiempo como mínimo hasta Año Nuevo

Voz 1827 38:12 gracias Almudena todavía sobre Europa la Comisión ha calificado esta mañana como equilibrado el acuerdo con el que cerró anoche la Cumbre del Clima de Polonia en la que durante casi dos semanas representantes de prácticamente todos los países del mundo han discutido sobre qué hacer para combatir el cambio climático equilibrado eso es lo más que se puede decir de un acuerdo de mínimos para salvar los muebles más que para otra cosa que no concreta nada por ejemplo sobre la reducción de gases contaminantes Javier Gregori buenas tardes

Voz 0882 38:38 buenas tardes el bloqueo de Estados Unidos Rusia y Arabia Saudí ha sido suficiente para que la cumbre del clima de Katowice termine con un acuerdo de mínimos puramente técnico los ciento noventa y seis países sólo han aprobado las reglas de juego para poner en marcha el acuerdo de París dentro de un año y son reglas muy básicas como el año de referencia para empezar para recortar las emisiones de CO2 o que gases hay que incluir también se ha avanzado en un mecanismo de transparencia para que nadie pueda hacer trampas pero aún queda lo más importante aumentar las reducciones de los gases contaminantes que están ahora provocando el cambio climático la Unión Europea aprobado un cuarenta por ciento de reducción en el dos mil cuenta los científicos de la ONU el IPCC pide un cuarenta y cinco por ciento pero los grandes contaminador es como Estados Unidos y China se niegan por esa razón la Cumbre del Clima número ya veinticuatro de la ONU ha terminado en Katowice con avances mínimos ya ha decepcionado a un mundo que cada día recibe mayores golpes del cambio climático

Voz 1827 39:40 todos los objetivos marcados en el Acuerdo de París contra el cambio climático es que a partir del dos mil cincuenta no circulen ningún coche que emita dióxido de carbono esto obligará a las gasolineras a reinventarse si quieren sobrevivir en un futuro próximo tienen como alternativa el gas o la llamadas electrón lineas que permiten cargar los coches eléctricos Miguel Crespo

Voz 0702 39:58 el sector gasolineros rechaza la obligación que les plantea el Gobierno a crear puntos de recarga eléctricos y aunque el gas natural se presenta como una alternativa menos contaminante que servirían un estadio de transición la implementación decía Víctor Nebreda de la patronal ha es Camp es difícil de hacer para las estaciones de servicio un punto de gas natural licuado costaría alrededor de setecientos mil euros y uno de gas natural comprimido entre cien y doscientos mil euros

Voz 25 40:22 estos sectores no pasa por un momento como para ser demasiadas inversiones porque hay mucha una que no ser golpeado de todo pero encima claro si hablamos de cientos de miles de euros sin sin saber que vas a tener en qué plazos y cómo se va a desarrollar pues es muy difícil

Voz 0702 40:40 decía Nebreda que desarrollar las infraestructuras queda en manos de las empresas gasistas Marta Margarit secretaria general de la patronal Se digas aseguraba que se están proyectando cuarenta nuevos puntos surtidores de Gas Natural

Voz 37 40:51 éxito gasista está costando muy fuertemente para él es lleguen en las estaciones de servicio en estos momentos hay cuarenta definidas en el proyecto cuál

Voz 38 40:59 no eh larga señeros vayan creciendo que siendo el parque automovilístico que va con gas natural y se irán proyectando nuevas

Voz 0702 41:08 sin embargo en la actualidad hay unas sesenta y ocho estaciones de servicio entre puntos de distribución de GN Leire GMC frente a los dos mil puntos de recarga eléctricos los casi diez mil surtidores de gasolina y los casi once mil de diésel

Voz 39 41:22 el Boletín Oficial del Estado va a publicar

Voz 1827 41:24 en los próximos días el decreto que regula los contratos de alquiler en España todavía sobre el acceso a la vivienda el miércoles está previsto que llegue al Congreso para ser convalidada la llamada ley hipotecaria que vamos a tratar de explicarles ahora Javier Carrera buenas tardes esto algunos lo primero le ya recoge que los bancos asumirán el pago del famoso impuesto hipotecario

Voz 0866 41:42 sí ya lo aprobó el Gobierno vía decreto pero ahora esta ley garantiza que quienes firmen una hipoteca dejarán de pagar los gastos de formalización aunque tendrán que hacerse cargo todavía de los de tasación eso sí el tasador será independiente podrá elegir

Voz 1827 41:55 desaparecen también las cláusulas suelo unas clases

Voz 0866 41:58 las Roberto que tanto los tribunales nacionales como el de Justicia de la Unión Europea han declarado abusivas y aunque seguían siendo legales esta ley las prohibe definitivamente

Voz 1827 42:07 las así queremos cambiar de banco que podremos hacerlo de Ford

Voz 0866 42:09 más gratuita a las comisiones por subrogación desaparecen y los bancos tampoco podrán cobrar comisiones en caso de novación es decir de modificación del contrato para mejorar las condiciones

Voz 1827 42:19 sí yo también medidas para explicarnos bien a los clientes que es lo que estamos firma

Voz 0866 42:22 si el banco tendrá que dar diez días para que podamos analizar la información antes de firmar con asesoría gratuita del notario y ofrecerá una ficha para que el usuario compare las condiciones de cata entidad también se creará una autoridad independiente que garantice la tras

Voz 1827 42:37 ahora no hay dos puntos de esta ley Javier que no gustan a las organizaciones de usuarios sigue los dos Roberto relacionados

Voz 0866 42:42 con los desahucios el primero el que tiene que ver con la dación en pago que será voluntaria y que tendrá que establecerse entre las partes para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca significa que todo seguirá igual Paco Morote es su portavoz

Voz 25 42:55 se puede pactar pero no hay ninguna

Voz 40 42:58 sí a financiera que que aún históricamente pactarlo en su en sus hipotecas que vamos a seguir eh lágrimas eh

Voz 0866 43:06 además como recuerda la APA Roberto tampoco se limita la responsabilidad al bien hipotecado a la vivienda por lo que los desahuciados tendrán que responder con todo su patrimonio

Voz 1827 43:15 ni cuál es el segundo es el que se refiera a la llamada

Voz 0866 43:17 cláusula de vencimiento anticipado que hasta ahora permitía el banco solicitar todo el préstamo es decir desahuciar si se incumplía un sólo plazo la cláusula declarada ilegal por el Tribunal eh fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la nueva ley amplía hasta quince el número de cuotas impagadas para llegar a ese extremo pero este cambio no es de carácter retroactivo para esos embargos suspendidos y pendientes de resolución sí para el resto para Fernando Herrero de Adicae Se trata de una norma hecha a medida de la banca

Voz 38 43:46 es una suerte de borrón y cuenta nueva dejar el impunidad el uso de la banca decir bueno ustedes son incorpora una cláusula abusiva pero bueno con esta ley lo arreglamos todo tampoco recoge la ley por cierto Roberto

Voz 0866 43:59 la prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional

Voz 38 44:03 para colectivos funden gracias Javier buenas tardes

Voz 1827 44:05 luego y UGT ha denunciado este domingo una década perdida en investigación y desarrollo en España la inversión pública en I más D está todavía muy lejos dice el sindicato de los objetivos marcados por la Unión Europea Julio Guerra

Voz 0866 44:17 denuncian que la inversión en España se encuentra muy por debajo menos de la mitad de lo recomendado por la Unión Europea José Barea

Voz 1061 44:22 la de UGT cree que es importante cambiar la persona

Voz 0866 44:25 te iba sobre la inversión en I más D que asegura es un salvavidas en épocas de crisis

Voz 26 44:29 eh sin inversión inversión más desarrollo más innovación desde luego cualquier tipo de crisis So de golpe económico que haya de vientos de cola lo que nos puede llevar es otra vez a destruir empleo precario

Voz 0866 44:42 Varela explica que los investigadores españoles se van que los datos lo demuestran en España son más los investigadores graduados que los que trabajan mientras en otros países como Francia esto sucede al revés lo que estamos haciendo es

Voz 26 44:52 sacar mucho titulado especializado en que exportando lo porque todos los titulados que generamos en ese en ese ratio no lo somos capaces de llevarlo sala eh al al tejido productivo español

Voz 0866 45:07 advierten los sindicatos también de que no sólo invierte poco en investigación y desarrollo sino que parte de lo que se invierte ni siquiera se puede utilizar en dos mil diecisiete por ejemplo más de la mitad de la partida dedicada a I más D más si era dedicada a créditos que en su mayoría ni siquiera se llegaron a ejecutar

Voz 1827 45:22 es precisamente hoy leemos en el diario El País Kielce ni o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha perdido un referente internacional Erwin Wagner el ciento Tico que creó los primeros ratones transgénicos Se marcha de España porque le han bajado el sueldo Carlos Sevilla Wagner llegó al genio en dos mil ocho y lo abandona ahora cansado de la falta de apoyos y después de que le hayan bajado el sueldo un setenta por ciento según ha explicado al país el científico especialista en ratones transgénicos sin procesos inflamatorios fue contratado con un salario similar al que cobraba en Austria para ello se juntaron cursos oficiales con una ayuda de la Fundación BBVA además en estos diez años Wagner ha conseguido dos becas del Consejo Europeo de Investigación con cinco millones de euros para cinco años sin embargo al finalizar el periodo de las ayudas de la Fundación privada hace casi tres años su sueldo fue recortado el científico asegura que no se respetó su contrato y que la rigidez del sistema de ciencia español no permitió buscar otras vías para a recibir una oferta atractiva fuentes del CNIO afirman que el Ministerio de Hacienda rechazó la solicitud del centro para subir los sueldos niegan que el organismo haya perdido atractivo o prestigio internacional sobre el futuro de empleo en nuestro país miles de personas han llenado esta mañana en las calles de Ponferrada pidiendo un futuro digno para la comarca leonesa del Bierzo la desaparición de las minas y el cierre progresivo de la industria han llevado a los sindicatos pero también a plataformas en defensa de la sanidad o incluso comerciantes a sumarse a esta concentración por un futuro digno Radio Bierzo Fernando Tascón

Voz 1061 46:40 en el Bierzo la crisis económica no ha hecho más que crecer con el cierre de las minas y las centrales térmicas hasta dejar un panorama de desempleo emigración juvenil calles desiertas comercios cerrados esta ha sido la espoleta que ha llevado a la calle a unas veinte mil personas una de las manifestaciones más concurridas que se recuerdan en una tierra de por sí reivindicativa pero ahora mismo deprimida por la sensación de abandono contra la que sólo cabe luchar en la calle

Voz 41 47:05 luchar

Voz 1061 47:12 ahora los sindicatos convocantes UGT y Comisiones Obreras esperan que la Junta de Castilla y León y Moncloa se pongan de acuerdo en un plan industrializado con el que mitigar la situación

Voz 1827 47:21 de un modelo de empleo condenado a la desaparición aún conflicto sobre las relaciones laborales del siglo XXI mañana empieza en Madrid el juicio contra de líbero la empresa que nos pone en contacto con restaurantes para que nos traigan la comida a casa los llamados Riders trabajadores que la empresa considera autónomo aunque una inspección de Trabajo dictaminó que en realidad no lo son ya habido otros juicios antes pero es que este es diferente porque afecta a un total de quinientos falsos autónomos hablamos de un juicio en definitiva a todo este modelo de negocio Irene Dorta buenas tardes

Voz 1280 47:52 hola buenas tardes qué es lo que dijo exactamente lo mismo

Voz 1827 47:54 de trabajó pues inspección de trabajo realizan

Voz 1280 47:57 entrevistas a más de quinientos de los denominados Riders determinaron que estos contratados como autónomos realmente no lo era

Voz 1827 48:03 sí porque por varios motivos los trabajadores no

Voz 1280 48:05 son sus propios jefes ya que todos organiza a través de la aplicación que es quién responde cuando ocurre alguna incidencia tampoco tiene libertad para rechazar los pedidos me para organizar sus horarios y además los precios se fijan unilateral

Voz 1827 48:17 ante para hacernos una idea cuánto puede cobrar más o menos uno de estos

Voz 1280 48:20 bueno pues la cuantía varía según la distancia y la cantidad de demanda pero ronda los cuatro euros como cuenta este trabajador que no ha querido dar su nombre

Voz 29 48:27 varía en función de ahí estancia pero bueno más o menos te puedo decir yo así echando cuentas un poco sale más o menos a cuatro euros ahora mismo el período llevábamos aproximadamente uno no he ido por horas

Voz 1280 48:37 además la aplicación les sanciona sino cumplen las horas si anulan un pedido como le ocurrió a Manuel Cabo que esta semana ha interpuesto una demanda contra la empresa

Voz 42 48:46 me enviaron un correo diciéndome que le había incumplido una cláusula del contrato once y automáticamente leí el correo intente hacer a la aplicación