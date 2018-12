Hora 14 Fin de Semana (22/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 2 00:37 ella decía ella

Voz 1827 00:47 mil trescientos cuarenta y siete el número del Gordo premiado con cuatrocientos mil euros para cada décimo muy repartido se suele decir estos días pero es que esta vez ha sido así ha caído en una treintena de provincias en Cuenca en Zamora en Madrid en Santa Cruz de Tenerife en Ávila en Burgos en Málaga y eso sólo por citar algunas

Voz 3 01:05 eso maldito que demás tocó el gordo buenos

Voz 0159 01:08 el han dicho los comprobar porque a veces a en mentira

Voz 3 01:10 sí sí no no lo sé sí que sí que sí que sí la administración ha quedado visto

Voz 4 01:15 a tocar la lotería me vas a comprar una casa madre mía de mi vida y cómo lo vas a celebrar Inma

Voz 3 01:21 pues por todo lo alto como las buenas tardes

Voz 1827 01:24 con con con ola de imagen

Voz 0159 01:26 no con la con la familia al Consell día

Voz 1827 01:37 va a ser un día largo largo para bien porque la fiesta va a durar muchísimo en muchas casas de España a ver cómo está el ambiente en Bilbao en una calle con muchos bares me dicen está Estefanía Salvatierra qué tal por allí

Voz 0419 01:49 hola en pleno centro de Bilbao en el número dieciséis de la calle Ledesma la administración número cuarenta y uno ha repartido casi ciento veinte millones de euros tenía treinta series lo ha vendido casi todo y su responsable Maribel decía muy emocionada que es la primera vez que da un premio tan importante y que ha sido muy repartido el gordo también ha caído en otra localidad vizcaína en Guernica donde también han caído alrededor de ciento veinte millones de euros y aquí lo que llama la atención a esta hora es que en este número dieciséis de la calle Ledesma hay mucha gente de tomando un pote hasta ahora pero no se ha acercado ningún agraciado a celebrar su suerte

Voz 1827 02:25 en León hay un kiosco que ha dado el primer cuarto premio cómo está ese hombre cómo estás se kiosquero Pablo bodega buenas tardes

Voz 5 02:32 hola buenas tardes pues está exultante porque además es que se estrena en este kioscos céntrico en León en la plaza de Guzmán llevan vendiendo lotería sólo desde el mes de abril y como dices hoy se han estrenado con un boleto del primer premio del treinta y tres mil trescientos cuarenta y siete pero es que además han vendido también un cuarto premio el sesenta y siete mil setecientos setenta y cuatro por aquí ya ha corrido el champán como decimos lo están celebrando por todo lo alto

Voz 1827 02:57 a partir de las doce y media vamos a recorrer más bares más administraciones de lotería de toda España porque el Gordo ha caído en muchos sitios son cuatrocientos mil euros por cada décimo pero es que hay segundos terceros cuartos quintos premios que tampoco está nada mal Julio guerra si empezamos con el segundo el veintiun mil quince

Voz 0047 03:21 un millón doscientos cincuenta mil euros que ha vendido en Albacete en Alicante y en Barcelona entre los premiados por ejemplo las Abuelas de Alfonso iré a ver estaba esta mañana en la cama y me dicen los dos amigos de clase

Voz 6 03:32 eh

Voz 7 03:33 K toca otros gordo el segundo premio en Almansa yo hoy a mi madre mía la abuela ha tocado tal tal cuarenta mil euros hay que heredó

Voz 0047 03:44 bueno contentos no madre mía que si contentos el último en salir ha sido hace apenas media hora el tercero

Voz 8 03:50 tramitación enmiendas pueda

Voz 1084 03:56 el cuatro mil doscientos once dotado con quinientos mil euros cada serie gastado repartido sobre todo en las islas Canarias el primero de los dos cuartos repartía pasadas las once de la mañana y caía integramente en Joy do en Álava el cuarenta dos mil doscientos seis es este número al que le corresponden doscientos mil euros a los pocos minutos salía el otro cuarto el sesenta y siete mil setecientos setenta y cuatro en Barcelona Vizcaya Baleares Valencia los premios los madrugadores han sido los quintos premios apenas llevaba un cuarto de hora girando los bombos cuando se daba el primero de los dos quintos premios con el que también llegaba la anécdota del día

Voz 1490 04:28 cuarenta y siete mil ochocientas es verdad

Voz 2 04:32 a mí

Voz 1827 04:36 la niña que se emocionaba al cantar el cuarenta y siete mil ocho días

Voz 1084 04:39 los sesenta y dos Si se quedaba sin los niños de San Il

Voz 1827 04:41 Alfonso dan el pistoletazo de salida a las vacaciones de Navidad dieciocho millones de desplazamientos esperan en los próximos días DGT Javier Ayuso buenas tardes

Voz 9 04:50 buenas tardes en Madrid dificultades especialmente de salida a uno en el circuito del Jarama y El Molar A cuatro Pinto a seis Las Matas sea peses Guadarrama tráfico lento en ambos sentidos

Voz 0159 04:59 a tres era muy ibas a cuatro Pinto

Voz 9 05:02 la Rozas y El Plantío en Barcelona complicaciones centrados Cornellà C58 en San Quirze del Vallés química de resaca y ya por último en Castilla La Mancha tienen circulación intensa en Toledo la A5 desde Valmojado hacia Badajoz en Ciudad Real en la A cuatro en Manzanares sentido Córdoba por accidente

Voz 2 05:40 para ello el debate decía mi

Voz 0159 06:10 bueno este es sin duda hoy el sonido de la emoción hacia sonado ese tres mil trescientos cuarenta y siete el gordo que vuelve a caer en Madrid un número muy repartido que sea vendido en Torrejón de Ardoz Collado Villalba Getafe

Voz 0133 06:23 una San Sebastián de los Reyes Karabaj

Voz 0159 06:25 niña Loeches Pozuelo de Alarcón Alpedrete también en otras cinco administraciones de Madrid capital en la avenida de Ciudad de Barcelona por ejemplo o López de Hoyos o Eloy Gonzalo un número muy repartido como decimos porque muchos de los décimos se han vendido por terminal el gordo que se hacía esperar llegaba a las doce y treinta y cinco minutos pero el más tardó de todos El tercero en cuatro mil doscientos once también muy repartido desde la calle Arenal a la estación de Atocha o Bravo Murillo que cerraba el sorteo a las trece y veintidós minutos de la tarde después de un reguero de premios con siete quintos y el cuarto

Voz 14 07:14 me habéis de Themis especie donde cuatro

Voz 13 07:22 eh

Voz 0159 07:25 el sesenta y siete mil setecientos setenta y cuatro vendido en el barrio del aeropuerto en el distrito de Barajas el Lucero en el paseo de yeserías en Arganzuela cómo no en Doña Manolita que en ventanilla repartido también la suerte con otros cuatro quintos premios pero la imagen de la alegría nos la dejaba un quinto himnos llegan desde la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid en Villaviciosa de Odón a miles tocó en sesenta y ocho mil cuatrocientos dos vendido íntegramente allí en Villaviciosa de Odón donde nos iremos enseguida entre los afortunados residentes y los trabajadores de la residencia en este caso también Doña Manolita que ha repartido parte de ese tercero y cuatro quintos premios como decimos lo cierto es que alguno de ellos también lo hacía según nos confesaba su responsable lo hacía por encargo

Voz 14 08:22 sesenta y siete mil setecientos setenta y cuatro da tenga

Voz 13 08:28 volcán cuatro tablas más ya se hace largo como

Voz 0047 08:35 acuérdense de cuántos años tenía cuando cantaste gordo tenía trece años

Voz 15 08:39 hasta que yo tres que fue en mil novecientos ochenta y cuatro no cantaban las niñas la lotería

Voz 0159 08:45 ya premios de lotería que han ido repartiendo es han ido repartiendo por toda la Comunidad de Madrid también en Madrid capital y a esta hora sin duda la alegría de los más afortunados enseguida vamos con todo que es sobre todo en la lotería de Navidad en este veintidós de diciembre que no está siendo precisamente afortunado para la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena que ha sufrido esta noche una lesión de tobillo tras una caída en su domicilio ha sido trasladada al Hospital de La Princesa por los servicios sanitarios del Samur donde ha sido atendida de vuelta a casa según ha informado ella misma en su cuenta personal de la red social Instagram de momento el Ayuntamiento ha suspendido toda su agenda para estos días hoy además muchos posiblemente habrán escuchado de ese sorteo en la radio en el coche de camino al lugar en el que pasarán la Navidad Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 9 09:44 buenas tardes jornada muy complicada en Madrid dificultades de salida la uno Pedrezuela A6 Las Matas y Torrelodones el APS situada a Bamako aplicaciones para entrar a Madrid en la A las tablas a dos Torrejón San Fernando y A42 en Parla tráfico lento en ambos sentidos en la A tres en Rivas A cuatro Pinto A6 era y en la M quinientos tres en Majadahonda la M40 hay retenciones de Coslada sentido A tres Villaverde dirección a cuatro iba al de Marina hacia la A6 Por último la M cincuenta densidad circulatoria en Boadilla elaboradas hacia la autovía A Coruña

Voz 0159 10:17 de que el sábado está siendo muy complicado en las carreteras de la Comunidad de Madrid en este veintidós sábado en el que estaciones de tren y autobuses el aeropuerto se llenan de maletas que van y vienen en la estación de Atocha Carlos Hernández buenas tardes

Voz 0047 10:32 hola muy buenas tardes Isabel pues si mañana de trasiego de viajeros en esta estación de Atocha de Madrid uno de los puntos de entrada y salida de la capital para las miles de personas que comienzan hoy sus vacaciones de navidad mañana despedidas de carreras para no perder ese último tren y sobretodo de reencuentros con familiares y amigos para pasar estas fiestas en compañía de los seres queridos vamos a escuchar algunos de los sonidos que nos deja esta mañana

Voz 16 10:53 estoy viviendo en Australia e mejor momento para volver a casa de vacaciones de la Familia por Navidad estar con tu padre contarle a tu hermano tu cosas

Voz 0047 11:02 estar en casa francas viaja a Castellón porque soy de allí y tengo muchas ganas de ver a toda la familia ir reunirme con mis amigos y luego pues a la vuelta exacto

Voz 17 11:11 Anes e vida universitaria tengo muchas ganas que estoy estudiando en Francia es muy distinta a la vida ya se echa de menos a la familia y los amigos en Navidades más aún si quedan muchas ganas ya de volver

Voz 0047 11:22 esta es la imagen hasta ahora Isabel seguimos aquí la estación de Atocha de Madrid con el trasiego de va de viajeros estamos

Voz 0159 11:28 muchos de ellos me imagino sin haber tocado en este caso la lotería sino seguramente se lo podríamos haber notado en la cara bueno el caso es que la lotería no ha podido tampoco con las nubes en Madrid día gris bajan las temperaturas entorno a ocho grados de máxima Hora catorce Madrid fin de semana

Voz 1 13:11 no sabemos si dudar es de sabios pero sí que es que esa duda

Voz 1827 13:16 no me convierta en enemigo de nada ni de nadie

Voz 1 13:19 escucha

Voz 3 13:22 automáticamente está analizando la patronal

Voz 1827 13:24 todo aquel que dude

Voz 0047 13:27 cuántas dormir poco ayer me fui a dormir a las tres y me levantó el

Voz 22 13:32 se sorprende una gitana quería hacerlo si no a mí cuando me dijeron que sí hubo yo me decir que no pues me ilusionante

Voz 1 13:41 sí emocionante volvernos a encontrar a mí me tiene y un poquito como todos los días pero hay que decir más de la mitad jurar

Voz 0277 14:02 con la serie

Voz 1 14:06 lo que pase

Voz 1827 14:11 catorce Madrid a esta hora

Voz 0159 14:15 dos Si catorce minutos de la tarde difícil calcular cuánto dinero han podido caer en Madrid porque el gordo el tres mil trescientos cuarenta y siete Se ha vendido en buena medida por terminal esto es por décimo sueltos muy repartidos un número que se ha dejado caer por Collado Villalba Getafe Torrelaguna San Sebastián de los Reyes Karabaj en Pozuelo de Alarcón y también en otras cinco administraciones de Madrid en Torrejón de Ardoz por ejemplos donde sí tenemos una cantidad cerrada unos diez millones de euros porque se ha vendido en administración en este caso en la plaza de Europa ha vendido dos series y media de un premio dotado con cuatro millones de euros por serie enseguida vamos a subirnos a estos puntos también a Torrejón pero como decimos en Madrid han sido cinco administraciones en Madrid capital en La ventana hacia Barcelona por ejemplo López de Hoyos en Eloy Gonzalo o en Santa Engracia donde se encuentra ya una compañera de la Cadena SER Sara Cell cuál es la imagen a esta hora de la tarde que tales

Voz 0133 15:10 el buenas tardes bueno pues empieza a llegar más gente colocan carteles de primer premio en la puerta de esta Administración del barrio de Chamberí Ferdinando el lotero ha vendido un décimo del Gordo por máquina como decías pero lo hace mucha ilusión de hecho va muy arreglado con traje y pajarita dice que lo hace siempre por si acaso toca

Voz 0496 15:26 si las que todos los años hacía la misma tontería de vestirme con traje y ponerme una pajarita todos los años me tenía que ir en Val de aquí triste y encima ahora voy doy el Gordo ya no se que hago en este traje lo vendo lo Lago con lo llevo al tinte también tengo uno de champán ahí detrás estaba caducada porque lleva cuatro años ahí

Voz 0133 15:47 bueno ahora por fin abierto esa botella para celebrarlo de hecho acaba de llegar suprima con otra botella de cava iba es de plástico también sus amigos y vecinos que pasan a darle la enhorabuena Ferdinando lleva cuatro años siéndolo Otero aquí y nunca había dado un premio de hecho dice que esos amigos siempre se reían del porque estaba gafado

Voz 0159 16:04 bueno de momento la suerte en este caso ahora sí que le ha tocado Sara habéis podido ver has podido ver en este caso alguno de los agraciados que haya pasado por allí

Voz 0133 16:12 no hay ninguno porque como es un décimo vendido por máquina

Voz 25 16:15 para él no lo conoce ni tampoco dice que ha podido contar

Voz 0133 16:17 estar con él así que así que no bueno pues Bush

Voz 0159 16:20 cuando en este caso al agraciado de ese décimo de lotería que se ha vendido por ejemplo en esta administración lo cierto es que ese gordo está muy repartido y como decíamos en muchos puntos en este caso de la Comunidad pero hay uno de ellos donde sí tenemos una cifra redonda esos posiblemente diez millones de euros del décimo a los diez millones de euros es el caso de Torrejón de Ardoz donde una tienda de mascotas por ejemplo o dos papelería Se lo he chicos Lada también han repartido en papeletas esos décimos que se vendían también en ventanilla en el centro de Torrejón en la administración de la plaza gente normal nos decían en Alcalá de Henares ese quinto premio Javier Galicia buenas tardes

Voz 26 16:59 qué tal buenas tardes sí parece que el gordo ha dejado un buen pellizco finalmente en el Corredor del Henares curiosamente negocios con máquina de lotería algunos que no son administraciones en esa tienda para mascotas que mencionabas de Torrejón de la calle Londres ya hayan Torrejón confirman que se han vendido en total veinticinco décimos del tres mil trescientos cuarenta y siete es decir diez millones de euros en premios también nos han confirmado que alguien pidió tres décimos en una papelería de Loeches en la calle Mediodía en otra papelería de Coslada en el centro comercial los valles no sólo han vendido algún décimo del Gordo también esa máquina vendió algo del quinto veintinueve mil XXXI

Voz 0159 17:32 bueno no es el único quinto que ha caído por la zona en Alcalá de Henares un quinto premio también el dos mil trescientos ocho que ha vendido quince series casi la mitad Javier en participaciones en este caso en un colegio público vamos a decir el nombre el Federico García Lorca

Voz 26 17:47 cada décimo del Gordo deja mucho dinero pero donde más contentos estarán tras el sorteo seguramente en el colegio público Federico García Lorca de Alcalá un colegio próximo la administración número doce del barrio de El Chorrillo donde hoy estaba trabajando estará

Voz 27 17:59 por qué lo ha repartido eran para un colegio en papeletas con lo cual estará más bastante más repartida y el resto pues se ha vendido en ventanilla ayer mismo teníamos todavía aquí algo

Voz 26 18:10 el Ampa del colegio compró A68 décimos para vender en participaciones las vendió todas ya ha confirmado que ha repartido cuatrocientos ocho mil euros esta misma administración vendió hace seis años el Gordo de Navidad el año pasado el Gordo de la Primitiva más de doce millones y medio

Voz 27 18:23 el gordo de los de partimos nosotros hace dos años hemos repartido el Gordo de la Primitiva también doce millones de euros bueno somos una administración kosher

Voz 26 18:31 en total este sorteo de Navidad habría dejado en la comarca del Henares tal vez más de trece millones de euros entre

Voz 0159 18:37 pero bueno siempre viene bien trece millones de euros gente afortunada nos decían también y muy repartido porque son en papeletas y por lo que vemos también con mucha suerte esta asociación de padres y madres de alumnos del colegio Federico García Lorca gracias Javier a las nueve y cincuenta y ocho minutos de la mañana otro quinto premio éste la bastante más madrugador el sesenta hay ocho mil cuatrocientos dos vendido íntegramente en este caso en Villaviciosa de Odón entre los afortunados residentes y trabajadores de la residencia de la Comunidad de Madrid y allí están nos imaginamos que compartiendo la celebración dos compañeros con una unidad móvil de la Cadena Ser Manuel Morillo Sara Moreno buenas tardes

Voz 1490 19:17 muy buenas tardes un quinto premio que se ha venido integro a Villaviciosa estoy la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid donde se han repartido más de dos millones de euros hay doscientos ochenta residentes y también médicos enfermeros auxiliares que siguen trabajando hoy como si fuera un día normal tengo al lado a María Jesús que es la directo hora muy buenas tardes hola buenas tardes cómo os habéis enterado de que ha tocado bueno pues

Voz 28 19:43 a mí me da me ha mandado una amiga ya

Voz 0159 19:46 Tomás legalmente me me han llamado

Voz 0047 19:48 que la residencia diciendo que que había tocado

Voz 1490 19:52 también tengo al lado a Chema que es un trabajador auxiliar lleva tres años trabajando aquí bueno Chema hoy habéis sido trabajando como si fuera un día normal no

Voz 1827 20:00 Juan merecen

Voz 29 20:03 para nosotros y para ver señores mayores

Voz 1490 20:06 bueno y tengo que decir que el premio ha caído íntegramente en esta residencia de mayores pero también se han vendido en ventanilla en la administración número dos de Villaviciosa de Odón la lotera Mar de la brida ha sido la que ha repartido suerte y además esto ha sido sí

Voz 0159 20:20 por primera vez también hemos hablado con la dueña

Voz 1490 20:22 de la administración que nos ha contado que muchos décimos habían sido devueltos a la administración

Voz 0159 20:28 bueno pues como vemos esa mayor parte la mayor parte del quinto premio ha caído en esa residencia no sólo allí también vendido algunos décimos en ventanilla nos imaginamos Sandra en este caso que estarán de celebración no sé si el menú habrá sido algo especial lo estará siendo algo especial

Voz 1490 20:44 bueno yo creo que directamente hoy no ha habido menú porque muchas trabajadores están aquí celebrándolo con champán están con las pancartas están con panderetas entonces yo creo que la mayoría no ha comido hoy

Voz 0159 20:56 no pues les dejamos que seguramente lo estarán disfrutando ya gustaría no poder comer en este caso por estar celebrando un premio de la Lotería Nacional gracias Manuel hacia Sandra en otro punto de Madrid es el lugar en el que todos walkie todos dirigen la mirada cada vez que llega un sorteo como este como el de la Lotería Nacional en Doña Manolita se quedaron sin lotería la suerte ha querido que uno de los quintos haya vendido también allí han sido mucho los primeros que se han repartido por qué desde por la mañana han llegado iban llegando iban sonando siempre algo algún pellizco que caía en este en esta Doña Manolita que Aung eh han repartido también con otras administraciones lo cierto es que los quintos premios prácticamente ha repartido algún número de ellos Enrique García toda la mañana en esta administración comprobando con mala suerte pasaba por allí

Voz 0496 21:46 qué tal Isabel buenas tardes si la tradición ha cumplido con Doña Manolita y otro año más ha caído dinero como decías en esta mítica administración han repartido cuatro quintos y han venido también el tercer y el cuarto premio el cuatro mil doscientos once y el sesenta y siete mil setecientos setenta y cuatro nos decían desde Doña Manolita que todavía no han calculado los euros que han repartido en total mucha gente durante toda la mañana sobre todo curiosos y por supuesto los trabajadores pegados a la radio oí

Voz 1827 22:12 la televisión hace unos minutos eso sí señor

Voz 0496 22:14 cercado alguno de los premiados cómo cuatro jóvenes que comparten piso y que compraron un décimo de uno de los quintos que que han caído aquí en Doña Manolita

Voz 1827 22:26 ya había salido

Voz 30 22:28 seguimos en principio la Diego Diego nada es mentira seguramente era seguro considerarme experta día malo son sesenta mil no se queda al final a seis mil arrasar de cuatro uno hemos dejado durmiendo pero bueno seis

Voz 0159 22:41 a repartir entre ganas Darden uno

Voz 30 22:46 el comprábamos en el piso

Voz 0159 22:50 bueno hace menos de una hora que ha terminado el sorteo de Navidad y parece que el tiempo pasa rápido porque Enrique todos piensan ya en el sorteo del Niño

Voz 0496 22:59 sí a pesar de que la Administración acaba de cerrar está que se están acercando a algunos de los premiados de los afortunados las colas aunque algo más modestas que los últimos días han sido considerables desde primera hora de la mañana

Voz 0159 23:12 de aquellos que a pesar de que les haya tocado al

Voz 0496 23:14 algo o no están pensando ya en el día seis en el sorteo del Niño

Voz 30 23:18 no no dado por un número nos saque el quinto pero el cuarto cuenta el cuarto proyecto salido el dos cero dos cero dos y tengo el dos cinco dos todo pero bueno como a ver si tenemos suerte con lo que queda

Voz 5 23:33 hemos salido a las seis de la mañana hemos venido a las diez y media que por la huida de la gente de Doña Manolita

Voz 0159 23:40 iban a ser atacados

Voz 5 23:41 bueno Begoña Manolita diga

Voz 0277 23:44 con lo Madrid dos décimas menos eu

Voz 0496 23:50 la suerte se encuentra pero muchos seguirán buscándola aquí en Doña Malone en Doña Manolita en los próximos días sin dudas podido ver ya que ser

Voz 0159 23:58 a esa imagen la de las colas de gente esperando o todavía es pronto pensando en el niño

Voz 1827 24:03 no

Voz 0496 24:07 sí efectivamente llevan toda la mañana las colas aquí desde primera hora aunque algo más modestas como decías pero bueno esperando para comprar a ver si cae algo más de suerte en el próximo gran sorteo en el del niño

Voz 0159 24:19 bueno unos comprando ya a la lotería otros pensando en que preparar gracias Enrique que prepara para las celebraciones que están ya encima en el mercado de Vallehermoso en el que por cierto se rodó el anuncio de la Navidad está otra compañera de la Cadena SER Aurora Santos muy buenas tardes

Voz 31 24:37 buenas tardes Isabel pues si en este mercado de Vallehermoso que como decías fue el escenario del anuncio de la Lotería de Navidad aquellos que agotaron los números aquí ya lo que piden es salud porque no han conseguido ser tan afortunados como el protagonista del spot cuál es la imagen ahora pues además de amigos y familias que están tomando el aperitivo es la de las compras así que muy navideña también durante toda la mañana

Voz 0159 24:58 todos aquellos que ya han decidido cuál va a ser el menú de la noche del lunes han estado llenando su cesta esto es un ejemplo

Voz 0277 25:06 pues mira hemos comprado primero poco de marisco después un rodaballo para hacerla al horno

Voz 31 25:23 Dios no todos son tan previsores y por eso un año más las colas seguro que van a aumentar desde aquí hasta el mismo lunes incluso por la tarde cuando vendrán los más rezagados Isabel

Voz 0159 25:35 gracias y recordaban también aquellos que están en estos puestos de los mercados repartidos por Madrid que el fin de semana para ellos desde luego también va a ser largo fin de semana de preparativos especialmente para los que acostumbran a dejarlo todo a última hora lo cierto es que el sorteo ya terminado in lo hace o lo ha hecho hace apenas media hora hasta el Teatro Real escenario de la suerte vamos a volver queremos volver a Jesús blanquiño muy buenas

Voz 32 26:01 de es buenas tardes Isabel si los premios como decías se han hecho esperar porque hasta hace unos minutos no conocíamos ese tercer premio se cuatro mil doscientos once aunque han sido un buen año para Madrid con el Gordo en Leganés Torrelodones en este teatro Real han convivido los Reyes Magos un payaso triste o un sombrero hecho con décimos de lotería pero tampoco han faltado las emociones apenas cuatro minutos después de empezar el sorteo Nerea pareja Cantó tres premios con la voz quebrada es que hoy es

Voz 1827 26:27 cadena de emoción de nostalgia vamos

Voz 32 26:29 cuchara Carolina la primera niña en cantar el Gordo en el año ochenta y seis

Voz 13 26:33 sí ahora cuatro tablas más ya se hace largo como

Voz 0047 26:38 cuerdas sé cuántos años tenía cuando gordo tenía trece años

Voz 15 26:42 hasta que yo entré que fue en mil novecientos ochenta y cuatro no cantaba en las niñas la lotería ya partido

Voz 0277 26:49 ahí ya hemos ido a más hubo una pequeña confusión los nervios pues los nervios y las prisas porque ves la bolita como había un premio de veinticinco millones el gordo era de doscientos cincuenta pues esto que no ves entero te lo comes

Voz 32 27:05 hasta ese año las mujeres no habían tenido voz pero hoy tienen mucho que decir y mucho que cambiar las mujeres de la Comisión ocho m han querido trasladar este mismo mensaje viniendo este salón completamente

Voz 33 27:16 no venimos a reivindicar que podemos estar en todos los espacios día a celebrar ya es decir que el ocho de marzo de dos mil diecinueve vamos a la huelga feminista y que nos la jugamos todas

Voz 32 27:27 queremos reflejar que que digas nos queremos

Voz 0159 27:31 entre otras muchas no por eso Jesús han querido dejar su presencia allí en este teatro real punto de referencia también en atención hoy en todo el mundo muchos lo cierto Jesús es que han hecho horas de cola para entrar al teatro muchos también se han salido incluso antes de terminar porque se les hacía largo

Voz 32 27:50 efectivamente desde las dos de la mañana había gente haciendo cola en este teatro Real han entrado pero como decíamos había momentos en los que los premios si quedaban muy juntos pero también había horas valle y en esos momentos es cuando la gente salía para que otros

Voz 1827 28:03 traerán aunque es Acula avanzó durante la madrugada dura

Voz 32 28:06 de estas horas de la mañana hasta la una y media de la tarde casi las dos seguía habiendo cola fuera ex agente podía entrar aunque sólo sea para hacer una foto

Voz 0159 28:14 cuál nos imaginamos que a esta hora gracias compaginó recogiendo también lo que ha sido el escenario el punto de mira de todos los que buscaban en esta mañana en esta jornada en este veintidós de diciembre la suerte en un trocito de papel en un décimo de lotería

Voz 0159 28:33 no nos olvidamos del deporte también en este Hora catorce José Antonio Duro buenas tardes

Voz 35 28:37 qué tal muy buenas buscada suerte el Real Madrid que puede revalidar su trofeo como campeón intercontinental el jueves de las cinco y media de esta tarde en Abu Dabi por supuesto lo vamos a contar en Carrusel tiene el conjunto blanco la baja de Marco Asensio que se lesionó en la semifinal del torneo que como digo Se va a decidir desde las cinco y media Solari el técnico ante su primer título lo que sin duda la sensación

Voz 36 28:56 es que hay veces que no cuesta todo no darle la justa medida el justo valor a lo que ha conseguido el Real Madrid en los últimos cinco años es extraordinario lo que ha hecho mañana

Voz 35 29:08 intentaremos dar un paso más el feudo en los deja también hoy la oportunidad el último choque en el Metropolitano este de Liga es el Atlético Espanyol a las cuatro y cuarto con el homenaje a con la posible marcha de Lucas como protagonistas de este último partido del año en el Wanda Metropolitano ya ayer el Getafe consiguió un punto en Girona empataron uno a uno los de Bordalás eh

Voz 0159 29:27 gracias José Antonio así llegamos a las dos y media de la tarde continúa la información Hora catorce nacional en este caso contándoles todo lo ha quedado de si este día en el que sea repartido mucha mucha suerte como el sábado

Voz 1827 30:03 a la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes corran a comprobar si lo tienen tres mil trescientos cuarenta

Voz 20 30:26 hay siete

Voz 2 30:33 el para

Voz 1827 30:38 le costaba aguantar las lágrimas al niño que le ha tocado cantar el Gordo tres mil trescientos cuarenta y siete premiado con cuatro millones de euros cuatrocientos mil por cada décimo lloraba él de la alegría lloraban y cantaban después los premiados repartidas por una treintena de provincias españolas

Voz 13 30:59 todo ello no

Voz 0159 31:03 a lo podía creer

Voz 7 31:08 para esta mañana en la cama yo voy a mi madre mía la abuela grato como tal tal tal cuarenta mil euros hay algo de puta madre

Voz 37 31:17 pues oye la verdad que pues mucha alegría nunca está tocando

Voz 1827 31:20 para

Voz 37 31:20 no te que enfermedades y Pruna que te tocaba grises

Voz 6 31:23 no line

Voz 1827 31:24 y hasta en algunos sitios en los que no había tocado nunca como en Ávila o en Zamora ha caído también en Cuenca así que vamos hasta allí en directo Paco Auñón donde estas exactamente

Voz 38 31:36 de todo el buenas tardes Roberto lluvia de millones en cuentas

Voz 39 31:40 con el tres J excelentes pero si estos por introducirse el Gordo vuelve a veintiocho años después desde el año noventa dando tocaba el gordo en y estamos en la administración número ocho se han recibido veintidós series por se reparten ochenta y ocho millones de euros además se han vendido otros seis décimos por ser viral en la capital y pueblos de la provincia como Bonilla Carboneras de Vodafone esa administración está en el centro comercial de la capital al lado del hospital decía él no cero que lo ha vencido José Manuel Gómez que es habitual que compra aquí mucha gente de los pueblos de la provincia uno de los agraciados es muy que un grupo de amigos como se recibe esta noticia ya con otro inventa increíble y la sensación claro que sí a esta hora Roberto varios afortunados por el Gordo celebran Agut en la suerte aquello que se llama helada Madrid hay que es la primera vez que repartió el Gordo de Navidad

Voz 1827 32:29 gracias Paco cuatro millones de euros para el tres mil trescientos cuarenta y siete el segundo premio

Voz 2 32:34 sí

Voz 1827 32:39 veintiún mil quince enseguida les decimos dónde ha ido enseguida les detallamos el resto de premios con el sonido de la lotería quedan inauguradas de forma oficial a las vacaciones de Navidad este primer día también de invierno que llega con tiempo casi casi de primavera y con muchísima gente en las carreteras para pasar fuera estos días cómo se circula a esta hora DGT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 9 32:58 buenas tardes lo peor lo encontramos en Madrid tienen dificultades de salida a uno el Molar y AP seis en Guadarrama y de entrada en la A6 en la fase Majadahonda también tráfico lento en ambos sentidos en la A3 arriba se A cuatro Pinto en Barcelona las complicaciones son de entrada C58 en San Quirze del Vallés y Moncada i Reixac Por último en Castilla La Mancha densidad circulatoria en Toledo el A5 en Maqueda hacia Badajoz en Ciudad Real el A4 en Manzanares sentido Córdoba

Voz 1827 33:30 hay más noticias de este sábado veintidós de diciembre el asesino confeso de Laura luego ya está en la cárcel Almudena López sino buenas tardes

Voz 1458 33:36 buenas tardes el juez ha decretado esta madrugada prisión provisional comunicada y sin fianza Bernardo Montoya ha declarado durante cuatro horas y se le imputan los delitos de asesinato detención ilegal y agresión sexual

Voz 1827 33:46 Italia y Malta prohiben otra vez atracar en sus puertos a un barco con más de trescientas personas rescatadas en el medita

Voz 1458 33:52 la nueva ha acusado a una madre y su bebé recién nacido que han sido trasladados por las autoridades maltesas los trescientos once migrantes restantes se encuentran bien aunque necesitan provisiones confirman desde la ONG que ya ha solicitado sin éxito un puerto en el que desembarcar Gerar Canals es jefe de misión

Voz 40 34:07 entrevistamos el puerto de desembarco a Malta lo cual ha sido denegado hemos hecho el mismo procedimiento con Italia y mostró un puerto para desembarcar no nos han contestado siquiera

Voz 1827 34:17 Estados Unidos despierta con el cierre de parte del Gobierno

Voz 1458 34:20 llevan horas en vigor la suspensión de todos los servicios públicos del país menos los considerados esenciales el cierre se produce por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para alcanzar un acuerdo sobre los presos

Voz 1827 34:30 los chalecos amarillos se presentan por sorpresa en el centro de París

Voz 1458 34:33 han sido bloqueados por la policía muy cerca del Elíseo en Perpiñán sur de Francia ha muerto un hombre cuando su coche ha chocado contra uno de los camiones estacionados en una de las protestas de los chalecos amarillos

Voz 1827 34:42 los detenidos en Londres por el caos de estos días en el aeropuerto de gas

Voz 1458 34:45 que el incidente con drones que mantuvo cerrado el aeropuerto durante un día el cierre afectó a cerca de mil vuelos más de ciento cuarenta mil pasajeros se vieron perjudica

Voz 1827 34:52 Mari Pau Donés nos dirá hoy hasta luego

Voz 41 35:02 que empiezo de cero el tiempo es sumo el tiempo es incierto ahora que ya no creo que la vida

Voz 1827 35:13 el último concierto de Jarabe de Palo está noche en Tarragona después de veinte años de carrera el cantante del grupo Pau Donés anunció que va a tomarse un tiempo indefinido que empieza esta noche para poner algo de distancia para recuperar dijo un estilo de vida más normal

Voz 1827 35:56 deportes como José Antonio Duro buenas tardes

Voz 0047 35:58 qué tal muy buenas tenemos en juego el primer choque del día en primera división es el Betis uno cero que es está jugando en el Villamarín y que transita por el minuto setenta y uno del primer acto también está en juego el segundo en Lugo cero Sporting de Gijón cero ayer comenzó esta última jornada el año se disputaron el Girona uno Getafe uno el Real Sociedad cero Alavés uno hay tres partidos más para esta tarde se juegan el Atlético Espanyol de las cuatro y cuarto el Barça Celta de las seis y media y el Athletic de Bilbao Jon Lee de las nueve menos cuarto y además la final del Mundialito de Clubes desde las cinco y media ante el conjunto local del Alain ahí estará el Real Madrid con la baja de Marco Asensio estamos en Abu Dhabi Javier Herráez qué tal muy buena tal duro muy buenas tardes Jackie anoche ciento en Abu Dhabi donde el Madrid va intenta

Voz 44 36:37 por conseguir su séptimo entorchado internacional no haber cambios Bale va a estar en ataque con Benzema y Lucas Vázquez Llorente repite en el centro del campo con Modric y Kroos del equipo de Solari con Courtois en portería la defensa para Carvajal Marcelo Varane y Sergio Ramos

Voz 0047 36:52 gracias Javi acaba de empatar el Eibar en primera división Orellana de penalti Betis uno Éibar uno en segunda Lugo cero Sporting cero así están los partidos en directo

Voz 1827 37:43 ya han escuchado esta mañana el sorteo de la Lotería es más que posible que ya tengan el soniquete de los niños de San Ildefonso instalado en el cerebro pero sí han tenido suerte seguro que no les sin

Voz 2 37:53 para escucharlo una vez más el TC ella decía

Voz 47 38:11 mil tres

Voz 1084 38:12 vientos cuarenta y siete julio Guerra buenas

Voz 1827 38:14 tardes al Roberto buenas noches ha hecho esperar hasta las doce XXXV no ha salido muy repartido no es una frase hecha estaré vez Mackay

Voz 1084 38:22 no te digo todas las ciudades porque sino no terminamos pero el Gordo ha caído en Cuenca Huesca Madrid Zaragoza Cáceres León Cádiz Málaga Salamanca Bilbao Pontevedra Valladolid

Voz 1827 38:32 estos días hemos hablado con y mala hasta

Voz 1084 38:34 dos escuchando que es una de las premiadas

Voz 3 38:37 eso malito más borro bueno

Voz 0159 38:39 te lo han dicho los comprobado por cabecillas en mentiras

Voz 3 38:42 sí si no no nos exige fíjense fíjense la administración ha quedado dice sí sí

Voz 4 38:47 me vas a tocar la lotería me vas a comprar una tasa madre mía de y cómo lo vas a celebrar Inma

Voz 3 38:53 pues por todo lo alto como la buena celebración

Voz 0159 38:56 con con con una me imagino con la con la Familia considera

Voz 1827 39:01 en algunos sitios han vendido muchas series en otros en cambio Roberto tan sólo un décimo de venta por va a tener que durar este Hora catorce hasta las cinco de la tarde para poder ir a todos estos sitios así que vamos a elegir sólo algunos escuchábamos a las dos en punto a Estefanía Salvatierra estaba en una zona de bares de Bilbao me imagino que lo de los Potes nos ha terminado no Estefanía

Voz 0419 39:21 para largo en el número dieciséis de la calle Ledesma no paran de llegar curiosos hasta esta administración número cuarenta y uno en el centro de la ciudad pero ni rastro de los premiados Maribel es la responsable ella tenía treinta series ya ha dicho que las ha vendido prácticamente todas eso supone casi ciento veinte millones de euros y aunque a ella no aunque ella no tenía ningún décimo del tres mil trescientos cuarenta y siete lo cierto es que no podía contener la emoción un premio muy repartido la mayoría se lo ha llevado una empresa muy pocos se ha vendido en ventanilla este punto no ha sido el único agraciado en Vizcaya con el gordo porque en Guernica tan

Voz 0159 40:00 quién ha caído ya han caído casi otros

Voz 0419 40:02 ciento veinte millones de euros así que casi doscientos cuarenta millones son los que deja el primer premio de la Lotería aquí en Vizcaya pero no ha sido el único premio importante que ha caído en Euskadi porque en Llodio Álava ha caído el cuarto premio íntegro

Voz 1827 40:16 el Gordo de Navidad que ha dejado millones por aquí por allá también en Madrid Sara selva dónde estás

Voz 0133 40:22 qué tal Roberto buenas tardes pues estoy en el barrio de Chamberí en Santa Engracia aquí en esta administración han vendido por máquina un solo décimo pero el lotero Ferdinando estaba muy contento dice que es la primera vez que da un premio vamos a escucharle

Voz 0496 40:33 me hace ilusión sí porque además yo sé llevábamos aquí un par de años bueno cuatro años sin dando prácticamente nada de premios y ahora aquello gordo pues no sé pues hay que sentir

Voz 0133 40:44 Ferdinando lleva traje y pajarita dice que todos los años se viste así por si acaso cae yo haya caído también tenía guardada una botella de champán desde que empezó a ser lotero hace cuatro años era por fin las sacado para celebrarlo con sus amigos y su familia nos contaban que siempre se reían de él le llamaban El gafe pero ahora la puerta de esta administración está llena de carteles de primer premio

Voz 1084 41:08 Zamora y Tarragona y en la ciudad autónoma de Melilla el cómo les ha ido pues eliminamos dos provincias Castilla y León se libra definitivamente de la mala suerte en Ávila han vendido algunos décimos del Gordo en Zamora algo más se han repartido doce millones de euros

Voz 1827 41:20 en Zamora como se vive este estreno dando un gordo Pepe le da estás en Puebla de Sanabria verdad

Voz 48 41:25 sí en Puebla son abriendo el España terminal de online donde se han vendido trece décimos del gordo es que está de fortuna este año nos han iluminado una marca de bombones en de España más iluminado llega el AVE entre intentarlo ciudad este año precisamente hasta Navia lo malo es que parece que con el AVE también se han ido los décimos Ángel qué pasa con esos décimos que se han vendido andando bueno creo que se haya elevado un trabajador han llevado diez decimos caído aquí no sabemos que ha sido agentes del pueblo de la de la zona esperemos que hay en esos tres aquí bueno formas ha tocado el gordo ha tocado Sanabria en fin ya no somos García Revenga claro

Voz 1827 42:03 tres mil trescientos cuarenta y siete es el primer premio vamos con el segundo

Voz 2 42:08 Bale que viene de encierro

Voz 1827 42:14 pues dónde ha ido el XXI ni quince junio

Voz 1084 42:17 tres localidades Almansa en Albacete Pedreguer en Alicante y Castellbisbal en Barcelona escuchamos a dos de las premiadas emocionadas en la administración de lotería de Pedreguer en Alicante son Pepa y Antonia

Voz 1 42:27 no me lo creía llamado tocado que nos ha tocado

Voz 13 42:35 decía mira ya con todos llamándome y nada mira

Voz 1 42:39 este también lo tiene mi cuñada Antoria Antonio hay mucha alegría

Voz 13 42:47 sirvió descuide voy aquí bueno ya saben que

Voz 1 42:50 va a emplear estábamos todavía sin fin

Voz 32 42:54 cree que por cierto Roberto al contrario que el gordo sí

Voz 1084 42:57 ha sido madrugador ha llegado a las nueve y media de la mañana así que los premiados han tenido tiempo para celebrarlo

Voz 1827 43:01 el tercero sí ha sido muy tarde hoy también muy repartido por toda

Voz 1084 43:04 España

Voz 8 43:05 cuatro de Hacienda elementos nuevos

Voz 1084 43:10 cuatro mil doscientos once que ha sido el último premio en salir hemos tenido que esperar hasta la una y veinte de la tarde una de las premiadas Maite que repartía participaciones del Orfeón Mirandés ha quedado con cinco de ella

Voz 49 43:21 pues no yo aquí contó cinco tengo yo un de esta me cambio las Corzine la Hasina etcétera eh mira me alegro mucho que haya sido soy Miranda que un poquito más que salud siempre pedimos salud y nos conformamos pues este año en inscrito

Voz 1084 43:34 como decíamos también muy repartido Burgos Castellón Navarra Valencia Madrid Barcelona Asturias obligó

Voz 1827 43:41 en el día de la lotería no deja siempre imágenes con mucho champán y algunos tienen motivos para celebrarlo especialmente por ejemplo en un que os quito de León no se han conformado con dar el primer premio que también han dado un cuarto Pablo bodega buenas tardes

Voz 5 43:53 hola buenas tardes pues si treinta años hacía que no veíamos

Voz 1827 43:56 el gordo por aquí como dices este quiosco el centro

Voz 5 43:58 León ha sido el responsable de acabar con el gafe nos hemos nos hemos venido hasta hasta un bar aquí cerca porque hasta aquí ha venido el responsable como decimos ese devolvernos la ilusión a la capital leonesa Manning que como decís no se conformó con el cuarto también ha vendido el primer premio además Manning tuya lo veías venir no cuando diste el cuarto nos avisa este Ojo que detrás al primero

Voz 0047 44:21 efectivamente pues estoy emocionado

Voz 6 44:24 los compañeros de que de hoy no marchen porque primero casi seguro cuidado que esto no queda aquí porque también pienso dar un premio de la de niño la suerte del principiante osea porque hay que ver

Voz 5 44:35 acordar que llevas vendiendo lotería únicamente desde el mes de abril en en el estanco oí bueno no hay mejor estreno que éste

Voz 6 44:42 la verdad que sí dar un cuarto premio un primer premio madre mía luego te mira ya hemos dado ya una Bonoloto de casi cinco mil euros bueno la verdad que hemos arrancado muy bien y estoy encantado

Voz 1827 44:52 pues dejabais compañeros que pasa estos días por León aprovechará para comprar un boleto el niño porque igual sigue la racha muy optimistas gracias Pablo hasta otra historia la que queremos acercarnos la de una residencia de ancianos en Villaviciosa de Odón en Madrid que es lo que ha tocado allí Sandra Moreno

Voz 1490 45:07 pues aquí mucha alegría y cabal la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid se han repartido más de dos millones de euros entre los residentes y los trabajadores es la primera vez que se reparte un premio aquí es Ceres enfermedad sólo lleva un año aquí cómo te has enterado de la noticia

Voz 1458 45:21 pues estaba en casa que es el primer fin de semana que tenía fiesta

Voz 50 45:24 está voy al comedor y veo el número agraciado en pantalla bueno no ha subido corriendo a la residencia que esté a cinco minutos con cava fiesta hay mucha ilusión cuánto dinero dotado tocado y que con él me ha tocado undécimo seis mil euros pues para irme de vacaciones que te las tenía previsto ahí pasármelo súper bien

Voz 1490 45:45 un quinto premio que se ha vendido íntegro en Villaviciosa de Odón en la administración número dos y en la residencia de mayores

Voz 1827 45:51 bueno estos son los premios más importantes pero pueden consultar en el buscador de nuestra web en Cadena Ser punto com si les ha tocado alguna pedrea Julio guerra si estás triste porque no te ha tocado tu piensa que podría ser peor imagínate que no hubiera tú

Voz 1084 46:05 bueno todos menos activo no me puede pasar porque yo suelo compró lo que compra los demás para que no me pase admire pues esto es

Voz 1827 46:10 que debía haber pensado costes mito talkies que es el único vecino de un pueblo de Huesca que no compró el gordo Sergio Soto

Voz 1084 46:17 el sorteo extraordinario de Navidad del año ochenta y seis ha pasado ya a la historia jungla vida uno puede cometer muchos errores y el barrio culos en su origen amplios en sus consecuencias ninguno como el de costillas MIT Sota Kiss

Voz 1827 46:41 en el centro del triángulo que forman Huesca Zaragoza y Lleida se encuentra el pueblo de Soweto una villa de granjeros con alrededor de doscientos habitantes allí llegó constituyó hace años por un golpe de hacer

Voz 51 46:52 con una chica española en Grecia una cosa pero la otra

Voz 52 46:57 en un momento me dice

Voz 26 47:00 qué vamos a hacerme vuela que que vive

Voz 51 47:02 un pueblo puede ha recibido una mañana

Voz 1827 47:05 la constituye despertó la llamada urgente de un amigo solito sin huevo Pueblo estaba en la radio en la tele en todas partes

Voz 53 47:12 le dice yo que algo es algo está pasando en el selectos vete vete mirar fair todos en la plaza central con champán dando bailando abrazándose besándose

Voz 1827 47:25 rodeado del show fue comprendían

Voz 1084 47:28 todos absolutamente todos eran ricos menos él les había tocado el Gordo entonces en aquellos las en la tranquila su veto la gente cantaba en la calle los coros de niños cantaban en la tele pública por otro golpe que golpeé de azar no cantaba El cineasta en su país tomo su cámara para grabarlo Tossa cocina privada que para que la asociación de amas de casa que vendía los décimos premiados nunca llegó la puerta de Khost is a las afueras del pueblo la única casa sin décimo pero siete años después ha vuelto el silencio sobre todo el pueblo de granjeros no suena Ferrari sino a tractores nuevos ir por un golpe de voluntad a no volverán a pillar

Voz 0159 48:06 en dos mil once

Voz 53 48:09 la Asociación de Amas de Casas siempre me me guarda dos dos participaciones pues las

Voz 1084 48:14 hoy el cineasta costes de cuya historia Disney quiso hacer una película prepara un documental sobre cuando tocó porque no ganar no tiene porqué ser una derrota

Voz 54 48:25 me llamó Daniel pongo toda mi pasión en conseguirlo

Voz 1827 48:28 canción y una alimentación básica para doscientos